วิธีสร้างตัวติดตามการจัดการผู้รับเหมาใน Google Sheets

คุณกำลังจะเริ่มทำงานกับผู้รับเหมาใหม่ และคุณหยุดคิดเพราะจำไม่ได้ว่าคุณจัดการกับผู้รับเหมาห้าคนล่าสุดอย่างไร ใครเป็นผู้ส่งสัญญา? ใครยังรอการชำระเงินอยู่?
ดังนั้นคุณก็ทำเหมือนที่คนส่วนใหญ่ทำ คุณเปิด Google Sheets คัดลอกไฟล์เก่า เปลี่ยนชื่อเป็น 'ผู้รับเหมา – ฉบับสุดท้าย v3' และบอกตัวเองว่าจะมาจัดการให้เรียบร้อยทีหลัง
นี่คือช่วงเวลาที่ตัวติดตามผู้รับเหมาที่เรียบง่ายคุ้มค่ากับการใช้งาน คุณต้องการแผ่นงานที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ซึ่งแสดงว่าคุณกำลังทำงานกับใคร พวกเขาต้องรับผิดชอบอะไร และสถานะของงานเป็นอย่างไร
โพสต์บล็อกนี้จะแสดงวิธีการสร้างระบบติดตามผู้รับเหมาที่ใช้งานได้จริงใน Google Sheets และยังคงความเป็นระเบียบเรียบร้อย เราจะสำรวจด้วยว่าควรทำอย่างไรเมื่อคุณใช้งานระบบนี้จนเกินขีดจำกัดและต้องการระบบที่สามารถขยายตามขนาดทีมของคุณได้
อะไรคือระบบติดตามการจัดการผู้รับเหมา?
เครื่องมือติดตามการจัดการผู้รับเหมาคือเครื่องมือหรือแหล่งข้อมูลเดียวที่ใช้ในการจัดระเบียบและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาทั้งหมดไว้ในที่เดียว โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลติดต่อ, เงื่อนไขสัญญา, ตารางการชำระเงิน, การมอบหมายงาน, และบันทึกการปฏิบัติงาน
แทนที่จะต้องค้นหาอีเมล เอกสารต่างๆ หรือโน้ตที่แปะไว้เพื่อหาแบบฟอร์ม W-9 หรือยืนยันเงื่อนไขการชำระเงิน ทีมงานสามารถใช้ระบบติดตามการจัดการผู้รับเหมาเป็นตัวกลางเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทุกความสัมพันธ์กับผู้รับเหมา
ทีมปฏิบัติการ แผนกทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการโครงการ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมักใช้เครื่องมือติดตามเหล่านี้เพื่อบริหารจัดการฟรีแลนซ์และผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือติดตามที่มีโครงสร้างดีช่วยป้องกันการชำระเงินล่าช้าการต่อสัญญาที่พลาด และการขาดความสอดคล้องตามข้อกำหนด พร้อมทั้งทำให้การเก็บข้อมูลของผู้รับเหมาถูกต้อง เข้าถึงได้ง่าย และทันสมัยอยู่เสมอ
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ ClickUp Brain. มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสาร, การสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
คุณสามารถติดตามผู้รับเหมาใน Google Sheets ได้หรือไม่?
คุณต้องการตัวติดตาม ตอนนี้ และ Google Sheets ก็อยู่ตรงนั้น ฟรีและคุ้นเคย คุณจึงเริ่มใช้งานทันที แต่ไม่นาน คุณก็พบว่าตัวเองต้องตรวจสอบกำหนดส่งงานด้วยตนเองและกังวลว่าใครจะสามารถเห็นข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อนได้
ดังนั้น คุณสามารถติดตามผู้รับเหมาใน Google Sheets ได้หรือไม่? ได้ครับ และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะสำหรับทีมที่จัดการผู้รับเหมาจำนวนน้อย Google Sheets เป็นบริการฟรี สามารถเข้าถึงได้ทันที และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับแต่งได้ พร้อมคุณสมบัติที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
- การตรวจสอบข้อมูล: สร้างเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อการป้อนข้อมูลที่สอดคล้องกัน
- การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข: ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อเป็นสัญญาณสถานะที่มองเห็นได้
- สูตรพื้นฐาน: อัตโนมัติการคำนวณง่าย
- ประวัติเวอร์ชัน: ดูว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรและเมื่อใด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้คุณไม่ต้องเร่งรีบในช่วงเวลาภาษีหรือการรับพนักงานใหม่ การสแกนอย่างรวดเร็วจะบอกคุณได้ว่าใครที่ขาดสัญญา แบบฟอร์มภาษี ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล หรือรายละเอียดการชำระเงินก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
องค์ประกอบสำคัญของระบบติดตามผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ
คุณได้เริ่มสร้างเอกสารแล้ว แต่เป็นเพียงรายการชื่อและอีเมลที่ไม่ได้ ติดตาม สิ่งสำคัญใดๆ จริงๆ ดังนั้นคุณจึงยังคงพลาดกำหนดเวลาและการชำระเงินอยู่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ตัวติดตามของคุณจำเป็นต้องมีหมวดหมู่ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง. มาดูส่วนประกอบบางอย่างที่ช่วยให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป และให้คุณเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาแต่ละรายได้ในพริบตา. ⚒️
ข้อมูลผู้รับเหมาและรายละเอียดการติดต่อ
นี่คือรากฐานของระบบติดตามของคุณ คุณต้องมีที่สำหรับข้อมูลพื้นฐาน: ชื่อผู้รับเหมา, ชื่อบริษัท (ถ้ามี), อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, และที่อยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการดีที่จะรวมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือสถานะ W-9 ของพวกเขาเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ขอแนะนำให้สร้างรหัสผู้รับเหมาที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละบุคคล รหัสประจำตัวที่ง่ายนี้จะช่วยให้สามารถอ้างอิงถึงพวกเขาได้ง่ายในแท็บหรือเอกสารต่างๆ โดยไม่เกิดความสับสน
เงื่อนไขสัญญาและวันต่อสัญญา
การติดตามวันเริ่มต้นสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา และเงื่อนไขการต่ออายุเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารความเสี่ยง. สัญญาที่หมดอายุอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายได้ ในขณะที่การพลาดการต่ออายุอาจทำให้โครงการหยุดชะงักกลางกระบวนการทำงาน.
ตัวติดตามของคุณควรระบุประเภทของสัญญา (สัญญาจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลา, สัญญาจ้างงานต่อเนื่อง, หรือสัญญาจ้างงานตามโครงการ) ให้เพิ่มลิงก์ไปยังเอกสารสัญญาฉบับจริงที่เก็บไว้ในไดร์ฟของคุณไว้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มขอบเขตงานหรือข้อตกลงฉบับเต็มได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์ต่าง ๆ
⚡ คลังแม่แบบ:ใช้แม่แบบขอบเขตงานของ ClickUpเพื่อกำหนดผลงานที่ส่งมอบ ระยะเวลา และเงื่อนไขการชำระเงินอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น ลดการสื่อสารซ้ำซ้อนเมื่อเริ่มดำเนินงาน
ตารางการชำระเงินและการติดตามใบแจ้งหนี้
ระบบติดตามของคุณต้องแสดงเงื่อนไขการชำระเงินอย่างชัดเจน เช่น Net 15 หรือ Net 30 อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรือค่าโครงการของผู้รับเหมา และวันที่สำคัญ คุณควรบันทึกวันที่ส่งใบแจ้งหนี้ วันที่ครบกำหนดชำระเงิน และสถานะการชำระเงิน
- รอดำเนินการ: ใบแจ้งหนี้ได้รับแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
- ชำระเงินแล้ว: ได้ส่งการชำระเงินแล้ว
- ค้างชำระ: วันที่ครบกำหนดชำระเงินได้ผ่านไปแล้ว
การมองเห็นนี้ช่วยป้องกันการชำระเงินล่าช้าที่อาจทำลายความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมการเงินของคุณมีมุมมองที่ชัดเจนในการวางแผนกระแสเงินสด
ผลลัพธ์ของโครงการและเป้าหมายสำคัญ
เพื่อเชื่อมต่อตัวติดตามของคุณกับงานจริง คุณจำเป็นต้องบันทึกผลงานของโครงการสำหรับผู้รับเหมาแต่ละราย ระบุชื่อโครงการ คำอธิบายสั้น ๆ ของผลงาน กำหนดเวลาส่งมอบ และสถานะการเสร็จสิ้น
สำหรับสัญญาที่อิงตามเป้าหมายสำคัญ ให้ระบุเป้าหมายแต่ละข้อและเงื่อนไขการชำระเงินที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน วิธีนี้จะช่วยให้เห็นได้ง่ายว่าใครรับผิดชอบอะไร และแต่ละฝ่ายกำลังดำเนินการตามกำหนดเวลาหรือไม่
🧠 เกร็ดความรู้:ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี(ประมาณ 1754 ปีก่อนคริสตกาล) มีกฎระเบียบโดยละเอียดสำหรับผู้สร้างบ้าน เงื่อนไขการชำระเงิน โทษ และความรับผิดชอบ หากบ้านพังทลาย ผู้สร้างจะต้องรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและการอัปเดตสถานะ
ระบบติดตามของคุณควรบันทึกด้วยว่าผู้รับเหมาดำเนินการได้ดีเพียงใด. ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน.
รวมสถานะปัจจุบันของผู้รับเหมา (กำลังดำเนินการ, หยุดชั่วคราว, หรือออกจากระบบ) เพิ่มคอลัมน์สำหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างง่าย เช่น คะแนนคุณภาพ หรืออัตราการส่งมอบตรงเวลา มาตรการให้คะแนนพื้นฐาน 1-5 และช่องสำหรับบันทึกความคิดเห็นของผู้จัดการโครงการมักเพียงพอ ข้อมูลประวัติเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจจ้างงานในอนาคต
วิธีสร้างระบบติดตามผู้รับเหมาใน Google Sheets
คุณรู้ว่าต้องติดตามอะไร แต่คุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสเปรดชีต คุณจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างไรให้ใช้งานได้จริง? หากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการลองผิดลองถูกกับสูตรต่างๆ คุณอาจสร้างสิ่งที่ใช้งานยากจนทีมของคุณไม่อยากใช้เลยก็ได้
มาสร้างระบบติดตามผู้รับเหมาที่ใช้งานได้จริงจากศูนย์กันเถอะ แต่ละขั้นตอนจะต่อยอดจากขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อให้คุณได้เทมเพลตการจัดการโครงการใน Google Sheets ที่พร้อมใช้งานและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ 💁
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าโครงสร้างสเปรดชีตของคุณ
ขั้นแรก สร้าง Google Sheet ใหม่และตั้งชื่อให้ชัดเจน เช่น 'ตัวติดตามการจัดการผู้รับเหมา' จัดระเบียบไว้ในไดรฟ์ที่แชร์เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้
ต่อไป ตั้งค่าแท็บแยกต่างหากสำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ วิธีนี้จะช่วยให้ตัวติดตามของคุณไม่กลายเป็นแผ่นงานขนาดใหญ่ที่สับสน
- ผู้รับเหมา: นี่จะเป็นฐานข้อมูลหลักของคุณสำหรับข้อมูลผู้รับเหมาทั้งหมด
- การชำระเงิน: แท็บนี้ใช้สำหรับติดตามใบแจ้งหนี้และสถานะการชำระเงิน
- โครงการ: แท็บเสริมสำหรับติดตามผลงานเฉพาะเจาะจง หากคุณกำลังจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
ในแต่ละแท็บ ให้ตรึงแถวหัวตารางโดยไปที่ มุมมอง > ตรึงบานหน้าต่าง > 1 แถว วิธีนี้จะช่วยให้ชื่อคอลัมน์ของคุณยังคงมองเห็นได้ขณะเลื่อนข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
🔍 คุณรู้หรือไม่?เมื่อระบบบัญชีคู่เกิดขึ้นในอิตาลีในศตวรรษที่ 15 มันทำให้สามารถติดตามได้ว่าใครได้รับเงิน, สำหรับอะไร, และเมื่อไหร่ นี่เป็นการค้นพบที่เปิดทางให้สามารถทำสัญญาในระยะยาวข้ามโครงการต่าง ๆ ได้แทนที่จะเป็นแรงงานครั้งเดียว
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มช่องข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้รับเหมา
ตอนนี้ ในแท็บ 'ผู้รับเหมา' ของคุณ ให้สร้างคอลัมน์สำหรับข้อมูลหลักที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึง:
- รหัสผู้รับเหมา
- ชื่อ
- บริษัท
- อีเมล
- โทรศัพท์
- วันที่เริ่มต้นสัญญา
- วันที่สิ้นสุดสัญญา
- สถานะ
เพื่อให้ข้อมูลของคุณสะอาดและสอดคล้องกัน ให้ใช้การตรวจสอบข้อมูล. นี่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจงได้.
เลือกคอลัมน์, ไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบข้อมูล, และเพิ่มเกณฑ์ของคุณ สำหรับคอลัมน์ 'สถานะ', คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกเช่น เปิดใช้งาน, รอดำเนินการ, และออกจากระบบ สำหรับ 'เงื่อนไขการชำระเงิน', คุณอาจเพิ่ม Net 15, Net 30, และเมื่อได้รับสินค้า ขั้นตอนง่าย ๆ นี้ช่วยป้องกันการพิมพ์ผิดและทำให้ทุกคนใช้คำศัพท์เดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3: สร้างระบบติดตามการชำระเงินและกำหนดเวลา
สลับไปที่แท็บ 'การชำระเงิน' ของคุณ และเพิ่มคอลัมน์สำหรับ:
- หมายเลขใบแจ้งหนี้
- วันที่ออกใบแจ้งหนี้
- จำนวน
- วันครบกำหนด
- สถานะการชำระเงิน
- วันที่ชำระเงิน
ใช้รหัสผู้รับเหมาที่ไม่ซ้ำกันที่คุณสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการชำระเงินแต่ละครั้งกลับไปยังบุคคลที่ถูกต้องในแท็บหลัก 'ผู้รับเหมา' ของคุณ
สำหรับการติดตามกำหนดเวลา ให้กลับไปที่แท็บ 'ผู้รับเหมา' ของคุณ เพิ่มคอลัมน์สำหรับวันที่สำคัญ เช่น 'วันต่อสัญญา' จากนั้นคุณสามารถจัดเรียงคอลัมน์นี้เพื่อดูว่าสัญญาใดกำลังจะต่ออายุในเร็วๆ นี้
🧠 เกร็ดความรู้: VisiCalcมีประสิทธิภาพมากในการจัดการงบประมาณและบัญชี จนไม่เพียงแต่เปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังช่วยผลักดันยอดขายคอมพิวเตอร์ Apple II รุ่นแรกอีกด้วย หลายธุรกิจซื้อฮาร์ดแวร์นี้ เพียง เพื่อใช้งาน VisiCalc และทดสอบสถานการณ์จำลองแบบ 'ถ้าเกิดว่า...' ได้ทันที แทนที่จะต้องนั่งทำสมุดบัญชีใหม่ด้วยมือ
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มสูตรสำหรับการคำนวณอัตโนมัติ
สูตรคือสิ่งที่ทำให้สเปรดชีตของคุณฉลาดและช่วยคุณประหยัดเวลาจากการทำงานด้วยตนเอง. นี่คือสูตรที่มีประโยชน์ที่คุณสามารถเพิ่มได้:
- จำนวนวันที่เหลือก่อนสัญญาหมดอายุ: =DATEDIF(TODAY(), [วันที่สิ้นสุด], 'D')
- ธงสำหรับยอดค้างชำระ: =IF(AND([สถานะการชำระเงิน]='รอดำเนินการ', [วันครบกำหนด]<TODAY()), 'ค้างชำระ', ")
- จำนวนเงินรวมที่จ่ายให้กับผู้รับเหมา: =SUMIF([ช่วงรหัสผู้รับเหมา], [รหัสผู้รับเหมา], [ช่วงจำนวนเงิน])
เพียงแค่แทนที่ข้อความในวงเล็บด้วยช่วงเซลล์จริงของคุณเท่านั้น ควรใช้สูตรที่เรียบง่าย โดยเฉพาะในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน เนื่องจากสูตรที่ซับซ้อนจะเสียหายได้ง่ายกว่าหากมีการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ
ขั้นตอนที่ 5: ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเป็นสัญญาณทางสายตา
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใช้สีเพื่อทำให้ข้อมูลที่สำคัญโดดเด่นขึ้น คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อให้เซลล์ถูกเน้นโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของเซลล์
- ไฮไลต์สีแดง: ใช้สำหรับสัญญาที่หมดอายุภายใน 30 วัน
- ไฮไลท์สีเหลือง: ใช้กับการชำระเงินที่ครบกำหนดภายในสัปดาห์หน้า
- ข้อความสีแดง: ทำให้การชำระเงินที่ค้างชำระโดดเด่นทันที
ในการตั้งค่านี้ ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ จากนั้นไปที่ จัดรูปแบบ > การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชั้นข้อมูลเชิงภาพนี้จะเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากของคุณให้กลายเป็นแดชบอร์ดที่ใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยให้มองเห็นปัญหาได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Google Sheets สำหรับการจัดการผู้รับเหมา
Google Sheet ของคุณทำงานได้อยู่ แต่เริ่มเปราะบางแล้ว มันช้าลง มีคนแก้ไขสูตรผิดอีกแล้ว และคุณกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าทีมการเงินจะเผลอเห็นอัตราค่าจ้างของทุกคนโดยบังเอิญ
นี่คือจุดที่หลายทีมตระหนักว่าพวกเขาได้ถึงขีดจำกัดของสเปรดชีตแล้ว นี่คือข้อจำกัดทั่วไปที่คุณจะพบเจอ:
- ไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัว: คุณต้องตรวจสอบกำหนดเวลาด้วยตนเองหรือตั้งการแจ้งเตือนปฏิทินแยกต่างหาก เนื่องจากขาดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน
- การควบคุมการเข้าถึงที่จำกัด: คุณไม่สามารถซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น อัตราค่าจ้าง จากบุคคลบางคนได้อย่างง่ายดายหากไม่ได้สร้างแผ่นงานแยกที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง
- ความเปราะบางของสูตร: การลบหรือแก้ไขสูตรโดยไม่ได้ตั้งใจเพียงครั้งเดียวอาจทำให้การคำนวณทั้งหมดในตัวติดตามเสียหาย ส่งผลให้ข้อมูลของคุณไม่น่าเชื่อถือ
- ไม่มีบันทึกการตรวจสอบ: ยากที่จะเห็นว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรและเมื่อไหร่ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบ
- อัปเดตด้วยตนเองเท่านั้น: ตัวติดตามของคุณเป็นเหมือนไซโลข้อมูล คุณต้องเสียเวลาคัดลอกและวางข้อมูลจากเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและสิ้นเปลืองเวลา
- ปัญหาการขยายขนาด: เมื่อคุณเพิ่มผู้รับเหมาและผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น และเพิ่มข้อมูลมากขึ้น แผ่นงานจะช้าลง และการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแท็บหลาย ๆ แท็บจะกลายเป็นฝันร้าย
🔍 คุณรู้หรือไม่?'ระบบเงา'มีมาก่อนคอมพิวเตอร์หลายศตวรรษ เจ้าหน้าที่บัญชี นักบัญชี และผู้จัดการไซต์มักจะเก็บบันทึกส่วนตัวควบคู่ไปกับบันทึกอย่างเป็นทางการ เนื่องจากระบบที่เป็นทางการนั้นช้าหรือเคร่งครัดเกินไป
ClickUp ช่วยให้การติดตามผู้รับเหมาเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างไร
ข้อจำกัดของสเปรดชีตของคุณกำลังฉุดรั้งคุณไว้ คุณต้องการระบบที่ช่วยอัตโนมัติในการแจ้งเตือน ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และเชื่อมต่อการจัดการผู้รับเหมากับงานโครงการจริง โดยไม่เพิ่มจำนวนเครื่องมือที่ซับซ้อน
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่แรกของโลกที่นำการติดตามผู้รับเหมาเข้ามาอยู่ในที่เดียวกับที่งานเกิดขึ้นจริง คุณสามารถจัดการสัญญา งาน กำหนดเวลา การชำระเงิน และการอนุมัติทั้งหมดในระบบเดียวเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
มาทำความเข้าใจกันเถอะ ✨
มองเห็นงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ
หาก Google Sheets สามารถทำงานได้ในวันนี้ นั่นก็เพราะมันให้คุณจัดเรียงข้อมูลของผู้รับเหมาได้ตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ: แถว, คอลัมน์, ตัวกรอง, และการแก้ไขอย่างรวดเร็ว.
ClickUp ช่วยให้คุณดูข้อมูลผู้รับเหมาได้หลายวิธีโดยใช้ ClickUp Views สำหรับการติดตามผู้รับเหมา คุณสามารถใช้:
- มุมมองตารางของ ClickUp ที่ซึ่งงานใน ClickUpจะปรากฏเป็นแถว และฟิลด์ต่างๆ เช่น ชื่อผู้รับเหมา, อัตราค่าจ้าง, สถานะ, วันที่ครบกำหนด, และจำนวนชั่วโมงจะปรากฏเป็นคอลัมน์ คุณสามารถจัดเรียง, กรอง, ซ่อนคอลัมน์, และบันทึกมุมมองเพื่อใช้งานซ้ำได้
- มุมมองรายการ ClickUp ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการจัดกลุ่มงานตามผู้รับเหมา, โครงการ, หรือสถานะ แทนที่จะสแกนตารางแบน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดในตัวของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะมองเห็นได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
รวมศูนย์ฐานข้อมูลผู้รับเหมา
หยุดพยายามบังคับให้ข้อมูลของคุณเข้ากับคอลัมน์ในสเปรดชีตทั่วไป รักษาข้อมูลผู้รับเหมาให้สอดคล้องและสะอาดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและทรงพลังได้
ฟิลด์เหล่านี้ถูกออกแบบมาสำหรับประเภทข้อมูลเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณมีความสอดคล้องและสะอาดอยู่เสมอ:
- ฟิลด์แบบดรอปดาวน์: สำหรับติดตามสถานะหรือประเภทของผู้รับเหมา
- ฟิลด์วันที่: สำหรับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญา
- ช่องสกุลเงิน: สำหรับการติดตามอัตราแลกเปลี่ยนและการชำระเงิน
- ช่องข้อความ: สำหรับบันทึกและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงาน
ฟิลด์เหล่านี้คงที่ในทุกงาน มุมมอง และรายงาน ซึ่งหมายความว่าคุณได้หลีกเลี่ยงการเขียนทับโดยไม่ตั้งใจหรือสูตรที่เสียหายได้สำเร็จ
ปรับเวลาของคุณให้เหมาะสม
เมื่อการทำงานของผู้รับเหมาของคุณอยู่ใน ClickUp (งาน, ฟิลด์, วันที่ครบกำหนด, เวลาที่บันทึก)ClickUp Brainสามารถช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องสแกนแถวหรือใช้ตัวกรองด้วยตนเอง
มันช่วยคุณโดยสรุปสถานะโครงการ, ร่างแผนหรือคำอธิบายงาน, ค้นหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ทั่วพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน, และแสดงอุปสรรคหลักที่ขัดขวางการทำงาน
แทนที่จะเปิดหลายมุมมอง ให้ขอให้AI ตามบริบททำดังนี้:
- สรุปงานของผู้รับเหมาทั้งหมดที่ล่าช้าหรือมีความเสี่ยงในสัปดาห์นี้
- 'ผู้รับเหมาคนใดมีปริมาณงานสูงสุดใน 10 วันข้างหน้า?'
- กรุณาอัปเดตสถานะโดยย่อสำหรับงานของผู้รับเหมาทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่และในโครงการ X
- ระบุงานที่เวลาที่ติดตามอยู่ใกล้เคียงหรือเกินกว่าชั่วโมงที่ประมาณการไว้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เชื่อมต่อเครื่องมือของบุคคลที่สาม งาน ไฟล์ และบริบทต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนของคุณ
มันช่วยคุณโดยเสนอ:
- ค้นหาแบบรวมศูนย์ในทุกงานของคุณ รวมถึงแอปที่เชื่อมต่ออย่าง Google Drive, GitHub, SharePoint และแม้กระทั่งเว็บ
- ClickUp Talk-to-Text ที่ให้คุณ พูด คำสั่ง ไอเดีย หรืออัปเดตต่างๆ ด้วยเสียงของคุณ – เร็วกว่าการพิมพ์ถึง 4 เท่า
- ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจบริบทและงานของคุณ เพื่อมอบคำตอบที่เหมาะสมและเข้าใจได้ในบริบท
- AI แบบหลายโมเดลพร้อมการผสานเว็บที่รองรับการค้นหาและสร้างเนื้อหาโดยใช้โมเดลต่างๆ เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini
ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินและการต่ออายุ
เบื่อกับการตรวจสอบตารางงานด้วยตัวเองเพื่อดูกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึงหรือไม่? อัตโนมัติการติดตามกำหนดส่งงานของคุณและไม่ต้องพลาดการต่ออายุอีกต่อไปด้วยClickUp Automations. คุณสมบัติตัวนี้ช่วยให้คุณสร้างกฎที่ทำงานอยู่เบื้องหลังได้ ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะพลาดไปอีกเลย
ระบบอัตโนมัติถูกสร้างขึ้นบนตรรกะง่าย ๆ ของ 'เมื่อ/แล้ว' ตัวอย่างเช่น:
- เมื่อ สถานะงานเปลี่ยนเป็น 'ได้รับใบแจ้งหนี้' จากนั้น แจ้งทีมการเงิน
- เมื่อ วันครบกำหนดของสัญญาเหลืออีก 30 วัน จากนั้น ให้สร้างงานสำหรับทีมกฎหมายเพื่อตรวจสอบสัญญา
- เมื่อโครงการถูกทำเครื่องหมายว่า 'เสร็จสมบูรณ์' จากนั้น ให้เปลี่ยนสถานะของผู้รับเหมาเป็น 'พร้อมทำงาน'
คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างข้อความเตือนหรือสรุปปริมาณงานปัจจุบันของผู้รับเหมาได้ตามต้องการ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ติดตามเวลาได้โดยตรงในรายการงาน ไม่ว่าจะป้อนด้วยตนเองหรือใช้ตัวจับเวลาในตัว และเชื่อมโยงชั่วโมงเหล่านั้นกับงานที่ทำด้วยClickUp Time Tracking ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดชีตแยกต่างหากสำหรับบันทึกชั่วโมงอีกต่อไป
รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์
การสร้างรายงานจากสเปรดชีตของคุณด้วยตนเองเป็นงานที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก รับภาพรวมแบบเรียลไทม์ในระดับสูงของโปรแกรมผู้รับเหมาทั้งหมดของคุณโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp
สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองด้วยบัตรที่แสดงข้อมูลสำคัญที่สุดของคุณ
- บัตรแผนภูมิวงกลม ClickUp: แสดงการแบ่งแยกของผู้รับเหมาตามสถานะ
- บัตรคำนวณ ClickUp: แสดงยอดใช้จ่ายรวมตามผู้รับเหมาหรือตามโครงการ
- บัตรรายการงาน ClickUp: ดูการชำระเงินทั้งหมดที่ครบกำหนดในสัปดาห์นี้ได้อย่างรวดเร็ว
ต่างจากตารางหมุนเวียนใน Sheets ที่ต้องรีเฟรชด้วยตนเอง การ์ดในแดชบอร์ดของ ClickUp จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลพื้นฐาน ทำให้คุณสามารถตรวจพบปัญหาได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ฟังจาก Alistair Wilson, ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่Compound:
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ, แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
มอบสัญญาให้กับ ClickUp
Google Sheets เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี – มันช่วยให้คุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับเหมาของคุณว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และอะไรที่ได้ชำระเงินแล้วกับอะไรที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สำหรับทีมเล็กหรือการตั้งค่าระยะสั้น นั่นมักจะเพียงพอแล้ว
แต่ทันทีที่ผู้รับเหมาเริ่มทำงานซ้อนกันในหลายโครงการ กำหนดเวลาเปลี่ยนไป หรือจำเป็นต้องติดตามชั่วโมงการทำงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ตารางคำนวณก็เริ่มเรียกร้องจากคุณมากกว่าที่คุณได้รับกลับมา
ClickUp เหมาะสมกับที่นี่อย่างเป็นธรรมชาติ คุณยังคงได้รับโครงสร้างที่คุณคุ้นเคย—ตาราง, ฟิลด์, ตัวกรอง—แต่ตอนนี้ทุกแถวจะเชื่อมโยงกับงานจริง, ไทม์ไลน์จริง, และการอัปเดตจริง
งานจะอัปเดตตัวเอง การติดตามเวลาจะยังคงแนบกับสิ่งที่ต้องส่งมอบ แดชบอร์ดจะแสดงสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่ทุกสัปดาห์ และเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain จะช่วยให้คุณพบปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นงานติดตามที่คุณไม่ได้วางแผนไว้
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดตามการจัดการผู้รับเหมาควรมีอะไรบ้าง?
ตัวติดตามควรมีข้อมูลติดต่อ, เงื่อนไขสัญญา, รายละเอียดการชำระเงิน, การมอบหมายโครงการ, และบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อให้คุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของความสัมพันธ์
ระบบติดตามผู้รับเหมาแตกต่างจากระบบติดตามโครงการอย่างไร?
ตัวติดตามโครงการจะเน้นที่งานและกำหนดเวลาสำหรับโครงการเฉพาะ ในขณะที่ตัวติดตามผู้รับเหมาจะเน้นที่ความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่ เช่น การชำระเงินและสัญญา ในหลายโครงการ
ฉันสามารถผสาน Google Sheets กับเครื่องมือจัดการผู้รับเหมาอื่น ๆ ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่น Zapier เพื่อเชื่อมต่อ Sheets กับแอปอื่น ๆ ได้ แต่การเชื่อมต่อเหล่านี้ต้องการการตั้งค่าและการบำรุงรักษา และอาจไม่ให้การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์