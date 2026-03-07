วิธีติดตามค่าบริการรายเดือนของลูกค้าใน Google Sheets

คุณเปิดแล็ปท็อปเพื่อส่งใบแจ้งหนี้และหยุดชั่วคราว คุณได้เรียกเก็บเงินลูกค้าคนนี้สำหรับเดือนนี้แล้วหรือยัง? หรือว่านั่นเป็นเดือนที่แล้ว? คุณเลื่อนดูอีเมล ข้อความแชท และสเปรดชีตที่อัปเดตเพียงครึ่งหนึ่งซึ่งมีชื่อประมาณว่า 'Retainers_FINAL_v3'
คุณจดจำไว้ในใจว่าจะตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง โดยรู้ดีว่า 'ภายหลัง' มักหมายถึงก่อนฤดูภาษีเสมอ ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าควรจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น – เป็นรายได้ที่คาดการณ์ได้ แต่การติดตามมันอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว
คู่มือนี้จะแนะนำคุณในการสร้างตัวติดตามค่าบริการรายเดือนของลูกค้าใน Google Sheets เราจะครอบคลุมข้อมูลสำคัญ ขั้นตอนการตั้งค่าทีละขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้การเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้องและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณแข็งแกร่ง
เราจะมาดูด้วยว่าClickUp ซึ่งเป็นConverged AI Workspace แรกของโลก จะช่วยคุณได้อย่างไรเมื่อ Google Sheets เริ่มรู้สึกจำกัด 💁
ทำไมต้องติดตามค่าบริการลูกค้าในสเปรดชีต?
คุณกำลังจัดการกับลูกค้าหลายราย และมีความรู้สึกกังวลใจว่าคุณไม่สามารถแยกแยะชั่วโมงที่คิดค่าบริการได้กับชั่วโมงที่ไม่คิดค่าบริการ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียรายได้หรือการสนทนาที่อึดอัดกับลูกค้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกินคาด ทำให้ความไว้วางใจที่คุณได้สร้างขึ้นอย่างยากลำบากต้องเสียหาย
แผ่นงาน เดียวรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ ทำให้ง่ายต่อการดูว่าใครกำลังใกล้ถึงขีดจำกัดและใครมีชั่วโมงที่ยังไม่ได้ใช้ นี่คือเหตุผลที่คุณควรเริ่มต้นที่นี่ 🛠️
- การตั้งค่าทันที: เริ่มติดตามได้วันนี้โดยไม่ต้องมีการแนะนำหรือเรียนรู้ซอฟต์แวร์
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: รับอิสระในการสร้างคอลัมน์และสูตรที่ตรงกับโครงสร้างการเรียกเก็บเงินเฉพาะของคุณ
- การแชร์งานกับลูกค้าอย่างง่ายดาย: ส่งออกหรือให้สิทธิ์การดูเท่านั้นเพื่อการสื่อสารที่โปร่งใส
- ไม่มีค่าใช้จ่าย: เข้าถึงเครื่องมือฟรี ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับฟรีแลนซ์หรือทีมขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มใช้โมเดลการจ้างงานแบบรีเทนเนอร์
แม้ว่าสเปรดชีตจะมีประสิทธิภาพสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายแต่ขาดการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตด้วยตนเอง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'retainer' มีต้นกำเนิดมาจากยุคกลาง (ศตวรรษที่ 15) เพื่ออธิบายถึงบุคคลที่มักเป็นผู้สนับสนุนที่ภักดีหรือผู้พึ่งพาของบุคคลที่มีตำแหน่งสูง ซึ่งถูก "รักษาไว้" ให้อยู่ในบริการ บุคคลเหล่านี้มักเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใหญ่ที่รู้จักกันในนามของคณะติดตามหรือกลุ่มผู้ใกล้ชิด ถูกเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้านาย ขุนนาง หรือพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่ปรึกษา บอดี้การ์ด ผู้ติดตาม หรือทหาร
องค์ประกอบหลักของเครื่องมือติดตามการรับงานลูกค้าใน Google Sheets
ตัวติดตามค่าบริการรายเดือนของลูกค้าใน Google Sheets คือสเปรดชีตที่ช่วยติดตามข้อตกลงค่าบริการรายเดือน ให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของชั่วโมงที่ทำงานไปแล้ว ยอดคงเหลือที่เหลืออยู่ และรอบการเรียกเก็บเงิน
คุณเคยพยายามสร้างตัวติดตามมาก่อนแล้ว แต่กลับกลายเป็นระบบที่ยากต่อการดูแลรักษา ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทด้านการเรียกเก็บเงิน และในที่สุดก็ต้องยกเลิกตัวติดตามไปโดยสิ้นเชิง
นี่คือข้อมูลสำคัญที่ทำให้การจัดการค่าตอบแทนแบบรายเดือนมีประโยชน์อย่างแท้จริง 📊
ข้อมูลลูกค้าและโครงการ
ทุกแถวในตัวติดตามของคุณต้องมีข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐานเพื่อให้งานของคุณเป็นระเบียบ ซึ่งรวมถึงชื่อของลูกค้า ผู้ติดต่อหลัก ชื่อโครงการหรือการมีส่วนร่วม วันที่เริ่มต้น และหมายเลขอ้างอิงสัญญาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคุณกำลังจัดการกับผู้ว่าจ้างหลายราย คุณจำเป็นต้องสามารถกรองหรือค้นหาตามลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนดูหลายร้อยแถวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มคอลัมน์ 'สถานะ' พร้อมตัวเลือกเช่น เปิดใช้งาน, หยุดชั่วคราว, หรือ เสร็จสิ้น. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณกรองลูกค้าที่ไม่ใช้งานออกจากมุมมองการทำงานหลักได้อย่างง่ายดาย ทำให้ตัวติดตามของคุณสะอาดและมุ่งเน้น.
ค่าธรรมเนียมการจองและรอบการเรียกเก็บเงิน
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับกระแสเงินสดเมื่อคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้า คุณจำเป็นต้องติดตามจำนวนเงินค่าบริการรายเดือน ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน (เช่น รายเดือนหรือรายไตรมาส) เงื่อนไขการชำระเงิน และวันต่ออายุ
ตัวอย่างค่าธรรมเนียมการว่าจ้างล่วงหน้าทั่วไปคือ ค่าธรรมเนียมการว่าจ้างล่วงหน้า $3,000 ต่อเดือน สำหรับงานออกแบบ 20 ชั่วโมง โดยเรียกเก็บเงินในวันที่ 1 ของเดือน พร้อมเงื่อนไขการชำระเงินภายใน 30 วัน สเปรดชีตของคุณควรบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้ในคอลัมน์ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
🔍 คุณทราบหรือไม่? ในอาชีพเช่นกฎหมาย เวลาจะถูกบันทึกไว้เป็นช่วงเวลาที่แม่นยำ(เช่น 0.1 ชั่วโมง หรือ 6 นาที) เพื่อให้การเรียกเก็บเงินตามค่าธรรมเนียมการจองเวลาเป็นไปอย่างถูกต้อง
การติดตามชั่วโมงหรือผลงานที่ส่งมอบ
วิธีการติดตามของคุณต้องสอดคล้องกับโครงสร้างสัญญาของคุณ ค่าบริการแบบรายเดือนบางประเภทคิดตามชั่วโมง ซึ่งลูกค้าจะจ่ายค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดต่อเดือน ในขณะที่บางประเภทคิดตามผลงานที่ส่งมอบ ซึ่งลูกค้าจะจ่ายค่าบริการตามจำนวนผลงานที่กำหนด
นี่คือสิ่งที่คุณควรติดตาม:
- สำหรับค่าตอบแทนแบบรายชั่วโมง: วันที่, คำอธิบายของงาน, สมาชิกทีมที่ทำงาน, ชั่วโมงที่บันทึกไว้, และยอดรวมสะสมสำหรับเดือน
- สำหรับงานที่เน้นผลลัพธ์: ชื่อของผลลัพธ์, วันที่ครบกำหนด, สถานะการเสร็จสิ้น, และจำนวนการแก้ไข
หากคุณจัดการผู้รักษาทั้งสองประเภท ให้ใช้แท็บแยกกันในสเปรดชีตของคุณ การผสมรวมกันในมุมมองเดียวเป็นสูตรสำหรับความสับสนและปัญหาในการรายงาน
สถานะยอดคงเหลือและการชำระเงิน
ลูกค้าของคุณคาดหวังที่จะทราบยอดคงเหลือของตนได้ตลอดเวลา และการหาคำตอบอย่างลังเลจะทำให้ความไว้วางใจที่คุณสร้างมาต้องสั่นคลอน ระบบติดตามของคุณต้องมีคอลัมน์สำหรับจำนวนชั่วโมงหรือผลงานที่ใช้ไป ยอดคงเหลือที่ยังเหลือ ยอดคงเหลือที่โอนมาจากเดือนก่อน สถานะใบแจ้งหนี้ และวันที่ได้รับชำระเงิน
คุณสามารถใช้สูตรการลบแบบง่าย ๆ เช่น '=ชั่วโมงที่เก็บไว้ – ชั่วโมงที่ใช้' เพื่อคำนวณยอดคงเหลือโดยอัตโนมัติ สำหรับสถานะการชำระเงิน ให้สร้างเมนูแบบเลื่อนลงพร้อมตัวเลือกเช่น 'ยังไม่เรียกเก็บเงิน', 'เรียกเก็บเงินแล้ว', 'ชำระแล้ว', และ 'ค้างชำระ' เพื่อให้การติดตามทางการเงินชัดเจน
วิธีสร้างตัวติดตามค่าบริการรายเดือนของลูกค้าใน Google Sheets
คุณรู้ว่าต้องติดตามข้อมูลอะไร แต่การจ้องมองสเปรดชีตที่ว่างเปล่าอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะเมื่อคุณคิดถึงการตั้งค่าสูตรและเชื่อมโยงแท็บต่างๆ
ความลังเลนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้มากขึ้น หรือเครื่องมือติดตามที่ใช้งานยากและพังง่าย ด้วยคู่มือที่เข้าใจง่ายนี้ คุณสามารถสร้างเครื่องมือติดตามที่ใช้งานได้จริงภายในไม่กี่นาที ✨
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าโครงสร้างสเปรดชีตของคุณ
เริ่มต้นด้วยการสร้าง Google Sheet ใหม่ ตั้งชื่อแท็บแรกเป็น 'ภาพรวมลูกค้า' สำหรับข้อมูลสรุป และสร้างแท็บที่สองชื่อ 'บันทึกเวลา' สำหรับรายการรายละเอียด
ในแท็บ 'ภาพรวมลูกค้า' ให้เพิ่มหัวข้อสำหรับ:
- ชื่อลูกค้า
- จำนวนเงินมัดจำ
- รวมชั่วโมงแล้ว
- รอบการเรียกเก็บเงิน
- วันเริ่มต้น
- สถานะ
- ชั่วโมงที่ใช้ (เดือนนี้)
- เวลาที่เหลือ
- หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 2: สร้างแท็บบันทึกเวลาและเชื่อมโยงกับสูตร
ในแท็บ 'บันทึกเวลา' ให้รวมคอลัมน์สำหรับ
- วันที่
- ชื่อลูกค้า
- คำอธิบายงาน
- สมาชิกทีม
- ชั่วโมง
- สามารถเรียกเก็บเงินได้ (ใช่/ไม่ใช่) แบบเลือก
ใช้ สูตร SUMIF เพื่อดึงจำนวนชั่วโมงทั้งหมดจากแท็บ 'บันทึกเวลา' ไปยังแท็บ 'ภาพรวมลูกค้า' โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ในคอลัมน์ 'ชั่วโมงที่ใช้' คุณสามารถใช้สูตรดังนี้ =SUMIF(TimeLog!B:B, A2, TimeLog!E:E).
🔍 คุณรู้หรือไม่? 94% ของสเปรดชีตที่ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจมีข้อผิดพลาดที่สำคัญ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการวางแผนพื้นฐาน สเปรดชีตส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบ โดยไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนหรือการตรวจสอบความถูกต้อง และปัญหาจะถูกพบ หลังจาก ที่ได้ส่งผลกระทบต่อราคา การเรียกเก็บเงิน หรือกระบวนการทำงานแล้ว
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
ทำให้ข้อมูลสำคัญโดดเด่นขึ้นโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งกฎให้เซลล์ 'ชั่วโมงที่เหลือ' กลายเป็นสีแดงเมื่อยอดคงเหลือลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น สองชั่วโมง.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ล็อกเซลล์ที่มีสูตรของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมเขียนทับหรือทำให้การคำนวณของคุณเสียหายโดยไม่ตั้งใจ
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูล
ป้องกันข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิดและรักษาความสอดคล้องของข้อมูลของคุณโดยการสร้างรายการแบบดรอปดาวน์สำหรับคอลัมน์เช่น ชื่อลูกค้า และ สถานะ. นี่ทำให้สูตรทำงานอย่างถูกต้องและรายงานของคุณมีความถูกต้อง.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะนำไปใช้กับทีมทั้งหมด ลองทดสอบตัวติดตามใหม่กับข้อมูลของลูกค้าเพียงรายเดียวก่อน เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของสูตรตั้งแต่เนิ่นๆ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเงินมัดจำลูกค้าใน Google Sheets
คุณได้สร้างตัวติดตามที่สมบูรณ์แบบแล้ว แต่หลังจากไม่กี่สัปดาห์ มันก็ล้าสมัยไปแล้วและรู้สึกเหมือนเป็นภาระอีกอย่างที่ต้องดูแล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณรักษาสเปรดชีตให้ถูกต้องและมีประโยชน์ตลอดเวลา 👇
- บันทึกเวลาทุกวัน ไม่ใช่รายสัปดาห์: การรอจนถึงวันศุกร์เพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานมักทำให้ลืมงานและบันทึกไม่ถูกต้องซึ่งทำให้การจัดการเวลาทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง
- ตรวจสอบยอดคงเหลือก่อนที่ลูกค้าจะโทรมา: ไม่มีอะไรทำลายความไว้วางใจได้เร็วกว่าการถูกเซอร์ไพรส์เมื่อลูกค้าถามเกี่ยวกับชั่วโมงที่เหลืออยู่ของพวกเขา
- ตั้งการแจ้งเตือนปฏิทินสำหรับการต่ออายุ: คุณควรเพิ่มการแจ้งเตือนล่วงหน้าสองสัปดาห์ก่อนการต่ออายุสัญญาแต่ละครั้ง เพื่อให้คุณมีเวลาในการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานหรือการปรับอัตราค่าบริการ
- การเปลี่ยนแปลงขอบเขตเอกสารมีผลทันที: หากลูกค้าขอให้คุณทำงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของสัญญาจ้าง ให้บันทึกไว้ในระบบติดตามก่อนเริ่มงาน เพื่อป้องกันข้อพิพาทในภายหลัง
- เก็บรักษาค่าบริการที่เสร็จสิ้นแล้ว: รักษาความสะอาดของมุมมองการทำงานของคุณโดยการย้ายลูกค้าที่ไม่ใช้งานไปยังแท็บ 'เก็บถาวร' แยกต่างหาก
- สำรองข้อมูลแผ่นงานของคุณทุกเดือน: แม้ว่า Google Sheets จะบันทึกอัตโนมัติ แต่การลบโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นควรส่งออกสำเนาไปยังไดรฟ์ในเครื่องของคุณเพื่อความอุ่นใจ
นิสัยเหล่านี้มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าจำนวนน้อย แต่ระเบียบวินัยที่ต้องทำด้วยตนเองมักจะล้มเหลวเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
📮 ClickUp Insight: 39% ระบุว่าความไม่มั่นคงทางการเงินคือความกลัวที่ใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาการทำงานแบบพอร์ตโฟลิโอ—ความไม่แน่นอนคืออุปสรรคหลัก.
แทนที่จะเดาว่าเวลาและเงินของคุณไปไหนClickUpช่วยให้คุณติดตามทุกชั่วโมงที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการด้วยการติดตามเวลาในตัว คุณสามารถติดแท็กงานตามลูกค้าหรือแหล่งรายได้ บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกอัตราค่าบริการหรือการชำระเงิน
ด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณใช้เวลาไปเท่าไร มีมูลค่าเท่าไร และโครงการใดที่ทำกำไรได้มากที่สุด—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของการติดตามค่าบริการคงที่ใน Google Sheets
ระบบสเปรดชีตของคุณเริ่มมีปัญหาภายใต้แรงกดดันจากรายชื่อลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำด้วยมือนี้ส่งผลให้สูญเสียรายได้ ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ได้หากไม่มีการรายงานด้วยตนเอง และทำให้กระบวนการทำงานดูไม่เป็นมืออาชีพ
นี่คือข้อจำกัดเฉพาะที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณเติบโต:
- ไม่มีการป้องกันการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เมื่อสมาชิกในทีมหลายคนแก้ไขแผ่นงานพร้อมกัน พวกเขาสามารถเขียนทับข้อมูลของกันและกันหรือทำให้สูตรที่สำคัญเสียหายได้อย่างง่ายดาย
- การบันทึกเวลาด้วยตนเองมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด: การลืมบันทึกชั่วโมงหรือการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้การคำนวณยอดคงเหลือทั้งหมดคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง
- การขาดการแจ้งเตือนอัตโนมัติ: คุณจะไม่ทราบว่าลูกค้าใช้สิทธิ์ถึง 90% แล้วจนกว่าคุณจะตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง และเมื่อถึงตอนนั้น คุณอาจเกินวงเงินค่าบริการล่วงหน้าไปแล้ว
- การรายงานต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม: การสร้างรายงานลูกค้าประจำเดือนต้องทำการคัดลอกและวางข้อมูลด้วยตนเองลงในเอกสารหรืออีเมลอื่น
- การควบคุมเวอร์ชันเป็นเรื่องยุ่งยาก: หากมีสิ่งใดเสียหาย การติดตามว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรและเมื่อใดจำเป็นต้องขุดค้นประวัติการแก้ไขที่ซับซ้อน
- ไม่มีการผสานการทำงานกับระบบออกใบแจ้งหนี้: คุณต้องโอนข้อมูลทั้งหมดจากตัวติดตามของคุณไปยังเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้งานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด
เมื่อข้อจำกัดเหล่านี้เริ่มทำให้คุณเสียเวลาและเงินมากกว่าที่สเปรดชีตช่วยประหยัดได้ ถึงเวลาแล้วที่จะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการค่าบริการแบบคงที่ที่ชาญฉลาด
ทำไมคุณต้องการมากกว่าแค่สเปรดชีต:
หยุดบริหารเอเจนซี่ด้วยสเปรดชีต — เครื่องมือบริหารจัดการเอเจนซี่เหล่านี้ขยายขนาดได้ 😮💨🔥 | ClickUp
วิธีติดตามค่าบริการคงที่ของลูกค้าใน ClickUp
ความวุ่นวายในสเปรดชีตของคุณกำลังทำให้คุณจมอยู่กับการอัปเดตด้วยตนเองและเครื่องมือที่มากเกินไป ขจัดงานที่ต้องทำด้วยมือและความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดด้วยการรวมการติดตามเวลา ข้อมูลลูกค้า และการจัดการโครงการของคุณเข้าไว้ในConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก: ClickUp! 🤩
การชมตัวอย่างแพลตฟอร์ม:
มาสำรวจกันว่าทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งเอเจนซี่และฟรีแลนซ์✨
สร้างฐานข้อมูลของคุณ
ใน Google Sheets ตัวติดตามค่าบริการล่วงหน้า (retainer) มักจะหยุดทำงานด้วยเหตุผลเดียว: กฎเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง ชั่วโมงทำงานอาจถูกโอนไปเดือนถัดไป อัตราค่าบริการอาจแตกต่างกันตามลูกค้า และค่าบริการล่วงหน้าบางรายการอาจรีเซ็ตทุกเดือน ในขณะที่บางรายการไม่รีเซ็ต
ClickUp รักษาการจัดรูปแบบสเปรดชีตที่คุณคุ้นเคยไว้ แต่ล็อคโครงสร้างโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp และฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp ที่ติดตั้งไว้แล้ว แต่ละแถวสามารถแทนการรับงานจากลูกค้าหรือรอบการรับงานรายเดือนได้
ฟิลด์ที่กำหนดเองกำหนดกฎอย่างชัดเจน:
- จำนวนเงินค้ำประกัน
- รวมชั่วโมงแล้ว
- รอบการเรียกเก็บเงิน
- อนุญาตให้โอนยอดคงเหลือ (ใช่/ไม่ใช่)
- เดือนปัจจุบัน ชั่วโมงที่ใช้
ตัวอย่างเช่น คุณติดตามผู้ว่าจ้างประจำ 12 รายในมุมมองตาราง แทนที่จะต้องคำนวณสูตรใหม่ทุกเดือน แต่ละงานของผู้ว่าจ้างจะมีฟิลด์ของตัวเอง ดังนั้นตรรกะการทำงานจะยังคงอยู่แม้ค่าจะเปลี่ยนแปลง คุณสามารถกรองและจัดเรียงรายชื่อลูกค้าตามฟิลด์ใดก็ได้ และเมื่อคุณอัปเดตข้อมูลในจุดเดียว การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนไปทุกที่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แผ่นงานอาจแสดงตัวเลขค่าบริการรายเดือนได้ แต่กลับตอบคำถามสำคัญไม่ได้ว่า งานอะไรที่ใช้ค่าบริการนี้ไป? เชื่อมต่อข้อมูลค่าบริการรายเดือนกับงานใน ClickUpหรือโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้โดยตรงผ่านClickUp Relationships สมมติว่าค่าบริการรายเดือนของลูกค้าเชื่อมโยงกับ 18 งานในกลยุทธ์ เนื้อหา และการออกแบบ คุณสามารถเปิดดูค่าบริการรายเดือนนั้นเมื่อใดก็ได้ และเห็นทันทีว่างานใดกำลังใช้ชั่วโมงไปมากน้อยเพียงใด
ติดตามทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในชีตเวลาที่ติดตามที่ใช้ไปกับงานมักจะอยู่ในแท็บแยกต่างหาก ไม่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ นั่นคือจุดที่ความไว้วางใจเริ่มลดลง
การติดตามเวลาของ ClickUp Time Trackingเชื่อมโยงการติดตามเวลากับงานต่างๆ ทำให้การใช้งานค่าบริการล่วงหน้าสามารถอธิบายได้เสมอ สมมติว่านักกลยุทธ์บันทึกเวลา 2.25 ชั่วโมงใน "การทบทวนประสิทธิภาพรายเดือน" คุณยังสามารถทำเครื่องหมายว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการออกใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ชั่วโมงเหล่านั้นจะถูกนับรวมโดยอัตโนมัติในการใช้งานค่าบริการล่วงหน้าของลูกค้า เมื่อถึงเวลาเรียกเก็บเงิน คุณเพียงแค่ตรวจสอบเท่านั้น
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า'ฟรีแลนซ์'มีต้นกำเนิดในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยใช้เรียกนักรบรับจ้างในยุคกลางหรือ 'ฟรีแลนซ์' ซึ่งให้บริการโดยไม่ผูกมัดกับเจ้านายหรือขุนศึกใดโดยเฉพาะ
ดูสถานะการคงอยู่ของผู้ดูแลได้ในพริบตา
รีเทนเนอร์มักจะเสียโดยไม่แสดงอาการ หนึ่งเดือนยังดีอยู่ เดือนถัดมากลับเสียจนใช้ไม่ได้ และคุณเพิ่งสังเกตเห็นหลังจากส่งงานไปแล้ว
แดชบอร์ดของ ClickUpจะแสดงความเสี่ยงเหล่านั้นให้เห็นตั้งแต่เนิ่นๆ
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดง:
- ผู้ว่าจ้างใกล้จะเกินชั่วโมงที่กำหนด
- ผู้รับบริการที่ยังคงมีเวลาเหลืออยู่กลางเดือน
- ลูกค้าที่มีการใช้เกินอย่างต่อเนื่อง
นี่คือบัตรแบบกำหนดเองที่คุณสามารถเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณได้:
- บัตรติดตามเวลา: แสดงจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่บันทึกไว้ต่อผู้ใช้บริการสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน
- รายการบัตร (งานประจำ): แสดงงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับงานประจำของลูกค้า
- บัตรความคืบหน้าของฟิลด์ที่กำหนดเอง: แสดงภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้งานไปแล้ว
- แผนภูมิแท่ง (ชั่วโมงตามลูกค้า): เปรียบเทียบชั่วโมงที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญาจ้าง
- บัตรข้อมูล (ภาพรวมสุขภาพสัญญาคงเหลือ): ช่วยให้คุณมองเห็นคอลัมน์ต่าง ๆ เช่น ลูกค้า, ชั่วโมงสัญญาคงเหลือ, ชั่วโมงที่ใช้แล้ว, เปอร์เซ็นต์ที่ใช้แล้ว, สถานะการเรียกเก็บเงิน, การต่ออายุ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการใช้งานของทีมในแต่ละลูกค้าและสังเกตแนวโน้มของการขยายขอบเขตงานก่อนที่ปัญหาจะบานปลายกลายเป็นข้อพิพาทด้านการเรียกเก็บเงิน
คู่มือฉบับย่อสำหรับการสร้างแดชบอร์ดของคุณ:
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp Brain, ระบบAI แบบมีบริบทของแพลตฟอร์ม, ทำงานบนข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ (งาน, เวลาที่ติดตาม, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความสัมพันธ์) แทนที่จะตรวจสอบบัตรแดชบอร์ดหลายใบ, คุณสามารถถามคำถามโดยตรงและได้รับคำตอบที่มีบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ
สิ่งที่ทำได้ดีสำหรับรีเทนเนอร์:
- อ่านเวลาที่ติดตามกับงานที่เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนคงที่
- เข้าใจฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ชั่วโมงค่าบริการล่วงหน้า, รอบการเรียกเก็บเงิน, และ ชื่อลูกค้า
- สรุปรูปแบบที่เกิดขึ้นในหลายลูกค้าและช่วงเวลา
- สร้างสรุปที่พร้อมสำหรับลูกค้าโดยใช้ข้อมูลจริง (ไม่ใช่การคาดเดา)
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- 'ลูกค้าคนใดที่มีแนวโน้มที่จะใช้เวลามากกว่าชั่วโมงที่จัดสรรไว้ก่อนสิ้นเดือน?' สิ่งที่ทำ: ตรวจสอบการใช้งานปัจจุบัน + จำนวนวันที่เหลือในรอบการเรียกเก็บเงิน
- สิ่งที่ทำ: ดูการใช้งานปัจจุบัน + จำนวนวันที่เหลือในรอบบิล
- สรุปการใช้งานค่าบริการรายเดือนสำหรับลูกค้า A เป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย สิ่งที่ทำ: แสดงรายละเอียดที่คุณสามารถนำไปวางในอีเมลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารตรวจสอบได้
- สิ่งที่ทำ: แสดงรายละเอียดที่คุณสามารถคัดลอกไปวางในอีเมลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารตรวจสอบ
- 'รีเทนเนอร์ใดที่มีการใช้งานต่ำกว่า 60% อย่างต่อเนื่อง?' สิ่งที่ทำ: ช่วยระบุความไม่สอดคล้องของราคาหรือปัญหาการมีส่วนร่วม
- สิ่งที่ทำ: ช่วยระบุความไม่สอดคล้องของราคาหรือปัญหาการมีส่วนร่วม
- สิ่งที่ทำ: ดูการใช้งานปัจจุบัน + จำนวนวันที่เหลือในรอบบิล
- สิ่งที่ทำ: แสดงรายละเอียดที่คุณสามารถคัดลอกไปวางในอีเมลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารตรวจสอบ
- สิ่งที่ทำ: ช่วยระบุความไม่สอดคล้องของราคาหรือปัญหาการมีส่วนร่วม
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
ในขณะที่ ClickUp Brain ตอบคำถามเมื่อคุณถามClickUp Super Agentsจะทำงานเชิงรุกอยู่เบื้องหลัง พวกเขาตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณอย่างต่อเนื่องและแสดงปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือน
สิ่งที่พวกเขาทำ:
- ติดตามการใช้เวลาเทียบกับขีดจำกัดของค่าบริการรายเดือน
- ตรวจสอบรอบการเรียกเก็บเงินและวันต่ออายุ
- ตรวจจับรูปแบบการใช้งานที่บ่งชี้ถึงการขยายขอบเขตงานเกินกำหนดหรือการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ส่งสรุปหรือการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ (รายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามเกณฑ์ที่กำหนด)
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง Super Agent ที่จะแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าใช้การใช้บริการถึง 75% ของค่าบริการรายเดือนในช่วงกลางเดือน เพื่อให้คุณมีเวลาในการปรับลำดับความสำคัญใหม่ หรือก่อนการต่ออายุสัญญา Super Agent อีกคนหนึ่งจะเน้นให้เห็นค่าบริการรายเดือนที่การใช้งานเกินขีดจำกัดเป็นประจำ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในอดีตการตกลงจ้างแบบค่าธรรมเนียมประจำบางประเภทห้ามไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญให้บริการแก่ลูกค้าที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน เมื่อเวลาผ่านไป ข้อตกลงแบบ "ค่าธรรมเนียมประจำแบบผูกขาด" นี้เริ่มพบเห็นได้น้อยลง เนื่องจากกฎจริยธรรมในบริการทางกฎหมายสมัยใหม่
ติดต่อ ClickUp โดยด่วน
Google Sheets เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการติดตามค่าบริการรายเดือนของลูกค้า มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวม บังคับให้คุณคิดถึงข้อจำกัดต่างๆ และช่วยให้คุณไม่ทำงานแบบไร้ทิศทาง ในช่วงแรกๆ แบบนี้ก็เพียงพอแล้ว แต่เมื่อมีค่าบริการรายเดือนสะสมมากขึ้น—รอบการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกัน กฎการยกยอด การใช้ที่ไม่สม่ำเสมอ—สเปรดชีตจะเริ่มเรียกร้องความสนใจมากกว่าตัวค่าบริการรายเดือนเสียอีก
ClickUp เหมาะสมกับที่นี่ คุณยังคงได้โครงสร้างของตาราง แต่ตอนนี้มันเชื่อมโยงกับงานจริง การติดตามเวลา และการมองเห็นแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดแสดงสถานะของงานที่คุณรับผิดชอบก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ClickUp Brain ช่วยคุณมองเห็นรูปแบบตั้งแต่เนิ่นๆ Super Agents คอยติดตามการใช้งานเพื่อให้คุณไม่ต้องจำที่จะตรวจสอบ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
ตัวอย่างของโครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบรีเทนเนอร์สำหรับงานลูกค้าคืออะไร?
โครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบค่าตอบแทนคงที่ที่พบบ่อยคือ ค่าตอบแทนรายเดือน $2,500 สำหรับงาน 15 ชั่วโมง โดยชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้ และหากเกินจากจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมที่ $175 ต่อชั่วโมง
คุณติดตามชั่วโมงค่าบริการรายเดือนอย่างไรเมื่อมีสมาชิกในทีมหลายคนทำงานกับลูกค้าคนเดียวกัน?
สมาชิกแต่ละทีมควรบันทึกเวลาของตนเองแยกต่างหาก โดยระบุชื่อของตนไว้กับแต่ละรายการ จากนั้นสามารถใช้สูตร SUMIF เพื่อรวมผลรวมของทุกการบันทึกตามลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงว่าใครเป็นผู้บันทึก
คุณควรติดตามชั่วโมงการทำงานหรือผลงานที่ส่งมอบในเครื่องมือติดตามลูกค้าของคุณหรือไม่?
สิ่งนี้ควรตรงกับโครงสร้างสัญญาของคุณ หากคุณได้ตกลงจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ ให้ติดตามชั่วโมงการทำงาน และหากคุณได้สัญญาผลลัพธ์เฉพาะ เช่น บทความบล็อกหรือการออกแบบ ให้ติดตามสิ่งที่ส่งมอบ
เมื่อใดที่คุณควรย้ายจาก Google Sheets ไปใช้ซอฟต์แวร์การจัดการค่าตอบแทนแบบประจำที่เฉพาะทาง?
พิจารณาการเปลี่ยนเมื่อคุณกำลังจัดการกับลูกค้าที่มีสัญญาจ้างมากกว่าห้าคนหรือพบว่าตัวเองใช้เวลามากในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและการกระทบยอด