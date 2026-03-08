วิธีที่ AI ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพันธมิตร: กรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

คุณได้ทำทุกอย่างเพื่อให้คู่ค้าของคุณได้เริ่มต้นที่ดีที่สุด:
ได้รับมอบหมายผู้ติดต่อ, ส่งชุดต้อนรับ, และลงนามในข้อตกลง. คุณจัดการฝึกอบรมสดเพื่ออธิบายสินค้าของคุณ, ออกใบรับรอง, และแบ่งปันเอกสารการขายที่ดีที่สุดของคุณ.
บนกระดาษ, คู่ค้าของคุณพร้อมที่จะชนะ.
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงกำลังชะลอตัว และรายได้ที่คาดการณ์ไว้ยังคงเป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ
เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะสงสัยว่า: เราเลือกคู่ค้าผิดหรือไม่? อาจไม่ใช่. อาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้มีส่วนร่วมกับพวกเขามากพอ.
การมีส่วนร่วมของพันธมิตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตรของคุณมีความรู้และแรงจูงใจในการขายผลิตภัณฑ์ของคุณ—โดยไม่ต้องให้คุณตามหาพวกเขา
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่ AI ช่วยในการมีส่วนร่วมกับพันธมิตร พร้อมด้วยขั้นตอนในการนำไปใช้👇
อะไรคือการมีส่วนร่วมของคู่ค้า
การมีส่วนร่วมของพันธมิตรคือกระบวนการต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรของคุณ เพื่อให้พวกเขายังคงมีความกระตือรือร้น มีความสอดคล้อง และมุ่งมั่นในการขายผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ:
- การตรวจสอบเป็นประจำ: การจัดตารางการประชุมทางโทรศัพท์ทุกสัปดาห์เพื่อทบทวนข้อตกลงที่กำลังดำเนินการอยู่ แก้ไขปัญหา และวางแผนขั้นตอนต่อไปร่วมกัน
- การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล: การส่งจดหมายข่าวที่ตรงเป้าหมายพร้อมข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับทางการตลาด เรื่องราวความสำเร็จ ทรัพยากรเพิ่มเติม ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับพันธมิตร
- การติดตามประสิทธิภาพ: การติดตามตัวชี้วัดเช่น จำนวนดีลต่อคู่ค้า, จำนวนผู้ติดต่อที่ได้มา, จำนวนผู้เข้าร่วมเว็บนาร์, และคะแนนสุขภาพของคู่ค้า
- โปรแกรมการยกย่อง: มอบโบนัส รางวัล และเนื้อหาพิเศษเพื่อกระตุ้นผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
การพยายามจัดการทั้งหมดนี้ด้วยตนเองไม่สามารถขยายขนาดได้นาน
1️⃣ ประการแรก คุณไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมกับทุกคู่ค้าอย่างส่วนตัว ดังนั้น คุณจึงมักจะให้ความสนใจกับคู่ค้าที่สร้างรายได้อยู่แล้วเป็นธรรมชาติ ในขณะที่คู่ค้าที่มีศักยภาพมหาศาลอาจไม่มีการติดต่อที่มีความหมายเป็นเวลาหลายเดือน
2️⃣ ประการที่สอง กิจกรรมของพันธมิตรถูกฝังอยู่ในอีเมลซอฟต์แวร์ CRM และข้อความแชท เมื่อคุณดึงข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ข้อมูลก็ล้าสมัยไปแล้ว
การใช้ประโยชน์จาก AI มาช่วยคุณได้ในที่นี้
⚖️ รู้ความแตกต่าง: การเสริมศักยภาพพันธมิตร vs. การมีส่วนร่วมของพันธมิตร
อย่าสับสนสิ่งเหล่านี้—พวกมันคือขั้นตอนที่แตกต่างกันในวงจรชีวิตของคู่ค้า:
- การเสริมศักยภาพพันธมิตร: ระยะเริ่มต้นที่คุณเตรียมความพร้อมให้พันธมิตรใหม่ด้วยการฝึกอบรม, การรับรอง, และคู่มือปฏิบัติการที่พวกเขาต้องการเพื่อพัฒนาทักษะของพวกเขา
- การมีส่วนร่วมของพันธมิตร: ระยะหลังการปฐมนิเทศ ที่คุณสร้างความสัมพันธ์ผ่านการติดตาม การกระตุ้น และการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมความภักดีในระยะยาว
อะไรคือการมีส่วนร่วมของคู่ค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI?
การมีส่วนร่วมกับพันธมิตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง, การทำงานอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อปรับแต่งและขยายการโต้ตอบกับพันธมิตรให้เหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณติดต่อกับพันธมิตรทุกระดับในระบบนิเวศของคุณ (ไม่ใช่แค่บัญชีระดับสูงเท่านั้น) โดยไม่ต้องเพิ่มผู้จัดการช่องทางมากขึ้น
นี่คือวิธีที่เทคโนโลยี AI ต่างๆ ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การมีส่วนร่วมกับพันธมิตรเป็นไปโดยอัตโนมัติ:
- การเรียนรู้ของเครื่อง (ML): โมเดล ML มีความสามารถโดดเด่นในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลภายในไม่กี่วินาที ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของพันธมิตร ประสิทธิภาพของแคมเปญ และสถานะของลีดได้แบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจจับรูปแบบการมีส่วนร่วมได้ทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: โมเดลเหล่านี้ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต สามารถทำนายการมีส่วนร่วมของพันธมิตรที่ลดลง รายได้จากการขายที่คาดการณ์ไว้ โอกาสในการขายเพิ่ม การเจรจาที่หยุดชะงัก และอื่นๆ
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): NLP ช่วยให้โมเดล AI เข้าใจและสร้างภาษาของมนุษย์ได้ นี่คือวิธีที่ AI อ่านอีเมล ตอบคำถามของพันธมิตร ตรวจจับความรู้สึกของพันธมิตร และตีความข้อเสนอแนะ
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์: เครื่องมือ Gen AI เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งได้—ตั้งแต่เอกสารฝึกอบรมสำหรับพันธมิตรและข้อความประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงจดหมายข่าวและบทความฐานความรู้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เข้าถึงโมเดลพรีเมียมอย่าง GPT, Claude Sonnet และ Gemini ได้ทันทีในที่เดียวด้วยClickUp Brain ไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบแยกต่างหาก
วิธีใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันเพื่อการมีส่วนร่วมกับพันธมิตร:
- ราศีเมถุน: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายประเภทไฟล์ เช่น บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์, กระทู้อีเมลยาว, และรูปภาพ
- ChatGPT: เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาประจำวันและการสื่อสารกับพันธมิตรในกิจวัตร
- โคล้ด: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้าที่ซับซ้อน
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 นักธุรกิจจากไมอามีชื่อบราวนี่ ไวส์ ได้เปลี่ยนทัปเปอร์แวร์ให้กลายเป็นชื่อที่ทุกบ้านรู้จักผ่าน "งานเลี้ยงทัปเปอร์แวร์" อันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ แทนที่จะพึ่งร้านค้า เธอได้ชักชวนผู้หญิงให้จัดงานสังสรรค์เพื่อสาธิตและขายผลิตภัณฑ์ วิธีการนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ภายในปี 1949 ความต้องการพุ่งสูงขึ้นมากจนมีรายงานว่าตัวแทนจำหน่ายรายหนึ่งขายชามวันเดอร์โบวล์ได้มากกว่า 56 ใบในสัปดาห์เดียว!
ประโยชน์ของการใช้ AI ในการมีส่วนร่วมกับพันธมิตร
การใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในโปรแกรมความร่วมมือของคุณมอบประโยชน์สำคัญหลายประการ:
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ข้ามงานที่ยุ่งยากไปได้เลย AI จะส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติ เตือนพันธมิตรให้อัปเดตดีล แจ้งการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ สร้างรายงาน และจัดการบันทึกข้อมูล
- แบ่งกลุ่มพันธมิตรแบบไดนามิก: แทนที่จะจัดกลุ่มพันธมิตรตามภูมิภาคหรือขนาดทุกไตรมาส AI จะแบ่งกลุ่มพันธมิตรตามพฤติกรรมแบบเรียลไทม์ หากพันธมิตรรายเล็กมีปริมาณลีดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า AI จะย้ายพันธมิตรรายนั้นไปยังกลุ่มที่มีการเติบโตสูงทันที
- สร้างเส้นทางที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคู่ค้าอย่างล้ำลึก: AI ติดตามทุกจุดสัมผัส ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบพอร์ทัลไปจนถึงการดาวน์โหลดสินทรัพย์ เพื่อสร้างเส้นทางที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละคู่ค้า ด้วยวิธีนี้ คู่ค้าหนึ่งอาจได้รับคำแนะนำเฉพาะสำหรับดีลของตน ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจได้รับการแจ้งเตือนรายสัปดาห์เพื่อกระตุ้นให้ยังคงมีส่วนร่วม
- คาดการณ์พฤติกรรมและความชอบของพันธมิตร: ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณการมีส่วนร่วมของพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เช่น อัตราการเปิดอีเมลหรือกิจกรรมในพอร์ทัล AI สามารถทำนายได้ว่าพันธมิตรรายใดกำลังสูญเสียความสนใจ คุณยังสามารถระบุแรงจูงใจและช่องทางการสื่อสารที่พวกเขาชื่นชอบเพื่อดึงดูดพวกเขากลับมาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้การสนับสนุนแบบเรียลไทม์: แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำตลอด 24 ชั่วโมงจากฐานความรู้และข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งช่วยรักษาความต่อเนื่องของพันธมิตรในระหว่างกระบวนการขาย โดยไม่รบกวนทีมของคุณ
- รับคำแนะนำการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสม: แทนที่จะส่งเอกสารการฝึกอบรมเดียวกันให้กับทุกพันธมิตร AI จะระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพเฉพาะและแนะนำโมดูลหรือการรับรองที่เหมาะสมสำหรับแต่ละราย
⚠️ คำเตือน: AI มอบข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติที่จำเป็นสำหรับการขยายขนาด อย่างไรก็ตาม AI ไม่สามารถสร้างบทสนทนาที่สร้างความไว้วางใจได้ อ่านนัยยะแฝง หรือเติมเต็มความมีมนุษยสัมพันธ์ได้ ดังนั้น ควรใช้ AI เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์ก่อน แล้วจึงนำความเชี่ยวชาญและทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตร (PRM) ของคุณมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง
สิ่งที่ AI สามารถทำได้และไม่สามารถทดแทนได้ในความร่วมมือกับพันธมิตร
AI ไม่ได้มาแทนที่การสร้างสัมพันธ์, กลยุทธ์ช่องทาง, หรือการสื่อสารที่ไว้วางใจกับคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของคุณ. มันไม่ได้ทำให้ผู้จัดการคู่ค้าไม่จำเป็นหรือทำให้การตัดสินใจของมนุษย์หมดไป. สิ่งที่มันทำคือช่วยให้ทีมของคุณขยายการดำเนินงานของกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยการตรวจจับความเสี่ยงได้เร็วขึ้น, ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นส่วนตัวได้รวดเร็วขึ้น, นำเสนอทรัพยากรที่เหมาะสม, และทำให้การทำงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งมักจะถูกมองข้ามเป็นอัตโนมัติ.
วิธีที่ AI ช่วยทีมพันธมิตร: กรณีการใช้งานที่สำคัญ
ตอนนี้ มาเจาะลึกกันว่า AI ช่วยให้ผู้จัดการพันธมิตรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้อย่างไร
⭐ โบนัส: เราจะแบ่งปันตัวอย่างการใช้งานจริงว่าClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทของเรา ช่วยในแต่ละด้านได้อย่างไร
1. การเริ่มต้นใช้งานสำหรับพันธมิตร
ระบบ AI ช่วยให้การลงทะเบียนของคู่ค้าเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ และให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ ระบบสามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าใหม่โดยอัตโนมัติ สร้างรายการตรวจสอบการลงทะเบียนที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล และแบ่งปันโมดูลการฝึกอบรมที่เหมาะสมตามโปรไฟล์ของคู่ค้า
ทีมยังใช้แชทบอท AI เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน และส่งต่อปัญหาที่ซับซ้อนไปยังผู้จัดการที่เหมาะสมเมื่อจำเป็น
📌 ตัวอย่าง: เมื่อมีพันธมิตรใหม่เข้าร่วมโปรแกรมของคุณ คุณสามารถให้ Brain ช่วยร่างอีเมลต้อนรับที่ระบุขั้นตอนเริ่มต้นเฉพาะ ทรัพยากรการฝึกอบรม และผู้ติดต่อสำคัญ เพื่อปรับประสบการณ์ของพันธมิตรให้เหมาะสมตั้งแต่วันแรก
2. การให้คะแนนพันธมิตรอย่างชาญฉลาด
ระบบ AI ดึงข้อมูลจากระบบ CRM, แพลตฟอร์มการตลาด, และระบบการเรียนรู้ของคุณเพื่อประเมินคู่ค้าตามคุณภาพของข้อตกลง, การมีส่วนร่วมในกระบวนการขาย, และการมีส่วนร่วม. ระบบจะมอบคะแนนแบบไดนามิกให้กับคู่ค้าแต่ละรายซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อกิจกรรมของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง.
📌 ตัวอย่าง: เพียงขอให้ Brain แสดงจำนวนดีลที่แต่ละพาร์ทเนอร์ปิดได้ในไตรมาสที่ผ่านมา กำหนดคะแนนตามรายได้หรือการมีส่วนร่วม และไฮไลต์สามอันดับแรกที่มีผลงานดีที่สุด ระบบ AI ยังสามารถแจ้งเตือนพาร์ทเนอร์ที่มีกิจกรรมลดลงและแนะนำว่าควรติดตามผลกับใครเพิ่มเติม
3. ลำดับการมีส่วนร่วมอัตโนมัติ
ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่ส่งอีเมลเดียวกันไปยังทุกคน AI วิเคราะห์สัญญาณแบบเรียลไทม์ เช่น การที่พาร์ทเนอร์ดาวน์โหลดคู่มือ เพื่อกระตุ้นขั้นตอนถัดไปที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การกระตุ้นให้พวกเขาเซ็นสัญญาหรือลงทะเบียนดีลใหม่
คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อปรับเวลาและช่องทางของข้อความเหล่านี้ให้เหมาะสมที่สุดได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าพันธมิตรมีแนวโน้มที่จะตอบกลับข้อความบน LinkedIn หรืออีเมลมากกว่ากัน และในช่วงเวลาใดของวัน
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณต้องการแนะนำความสามารถใหม่ของผลิตภัณฑ์ให้กับพันธมิตร แทนที่จะเขียนอีเมลทีละฉบับ ให้บอก Brain ให้สร้างลำดับการส่งอีเมลแบบครบถ้วนซึ่งมีหลายฉบับ โดยแต่ละฉบับจะเน้นประโยชน์หรือกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
ภายในไม่กี่นาที คุณจะมีร่างที่มีโครงสร้างพร้อมหัวข้ออีเมล คำทักทายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และข้อความที่ชัดเจน ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งก่อนส่งได้
4. การเสริมศักยภาพพันธมิตร + การฝึกอบรม
แพลตฟอร์ม PRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงสามารถปรับแต่งบทเรียนตามบทบาท, ประสิทธิภาพ, และระดับความเชี่ยวชาญของพันธมิตรได้ ระบบจะแนะนำโมดูลที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ, เสนอขั้นตอนถัดไปหลังจากการรับรอง, และแม้กระทั่งส่งบทเรียนสั้น ๆ เมื่อมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
ยิ่งไปกว่านั้น: AI ยังสามารถใช้เพื่อจำลองสถานการณ์การขายเพื่อช่วยให้พันธมิตรฝึกฝนการนำเสนอหรือแก้ไขข้อสงสัยระหว่างการฝึกอบรมได้อีกด้วย
📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ ใช้ Brain เพื่อสร้างคู่มือการฝึกอบรมที่สมบูรณ์ตามความต้องการของคุณ เมื่อร่างเสร็จแล้ว สามารถดึงจุดสำคัญออกมาเป็นสรุปสั้น ๆ ที่พันธมิตรสามารถสแกนก่อนลงลึกในคู่มือฉบับเต็มได้
5. การสนับสนุนการทำธุรกรรมและความช่วยเหลือในการขายร่วม
เมื่อคู่ค้าอยู่ในระหว่างการขายอย่างกระตือรือร้น พวกเขามักต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว—ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา การวางตำแหน่ง หรือกระบวนการภายในก็ตาม อย่างไรก็ตาม การให้การสนับสนุนแบบแมนนวลอย่างต่อเนื่องนั้นใช้เวลาเป็นอย่างมาก และมักเป็นไปไม่ได้
นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI โดดเด่น
ไม่ว่าคู่ค้าของคุณกำลังสร้างข้อเสนอ, ติดปัญหาเรื่องราคา, หรือไม่แน่ใจว่าจะวางตำแหน่งคุณสมบัติอย่างไร, AI จะเข้ามาช่วยเหลือทันที. มันดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์จากฐานความรู้, แนะนำโครงสร้างราคา, สร้างร่างข้อเสนอ, และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสาร—เหมือนกับผู้ช่วยขายส่วนตัวของคุณเลย!
สำหรับการสนับสนุนที่ซับซ้อนมากขึ้น AI จะส่งคำถามไปยังผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติพร้อมบริบทครบถ้วน ช่วยประหยัดเวลาในการตอบกลับอันมีค่า
📌 ตัวอย่าง: เมื่อพาร์ทเนอร์ต้องการความช่วยเหลือในการเตรียมข้อตกลง ให้แชทกับ Brain เพื่อชี้แนะแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด เช่น แนวทางกำหนดราคา, แม่แบบข้อเสนอ, หรือข้อกำหนดการลงทะเบียนข้อตกลง แทนที่จะต้องค้นหาจากหลายระบบ คุณจะได้รับลิงก์ไปยังเอกสารที่ถูกต้องโดยตรงพร้อมกับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ข้อตกลงดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น
6. การคาดการณ์ความเสี่ยงและการส่งการแจ้งเตือน
แทนที่จะรอการทบทวนรายไตรมาสเพื่อตระหนักว่าคู่ค้าได้หยุดการนำข้อตกลงเข้ามาแล้ว ระบบ AI จะทำการตรวจสอบสัญญาณเตือนเงียบ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การลดลงอย่างกะทันหันของการเข้าสู่ระบบในพอร์ทัล การตอบกลับลูกค้าที่ล่าช้า หรือการหมดอายุของเอกสารรับรอง
มันเชื่อมโยงจุดเหล่านี้ในเวลาจริงและแจ้งเตือนคุณในขณะที่ความสัมพันธ์กับคู่ค้ายังอยู่ในภาวะที่สามารถกู้คืนได้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรหรือเปิดตัวสิ่งจูงใจใหม่ได้หลายสัปดาห์ก่อนที่การสูญเสียลูกค้าจะเกิดขึ้นจริง.
📌 ตัวอย่าง: ให้ Prompt Brain ระบุพันธมิตรที่มีความเสี่ยง โดยสามารถวิเคราะห์กิจกรรมล่าสุด ระบุรูปแบบ เช่น การลงทะเบียนดีลที่ลดลง และแสดงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยง เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าใครต้องการความสนใจและเพราะเหตุใด
7. การสนับสนุนจากฐานความรู้
หากการค้นหาข้อมูลในฐานความรู้ของคุณรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติ ปัญญาประดิษฐ์คือคำตอบ
ฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อดึงคำตอบที่แม่นยำจากคู่มือผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อเวลาผ่านไป AI จะเรียนรู้จากรูปแบบการใช้งานเพื่อปรับปรุงคำแนะนำและแม้กระทั่งอัปเดตฐานความรู้โดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากตั๋วสนับสนุนหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
📌 ตัวอย่าง: การอ่านเอกสารการฝึกอบรมที่ยาวและวิกิของบริษัทกินเวลาไปมาก เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและทันทีจากฐานความรู้ พันธมิตรสามารถใช้ClickUp Enterprise Search ผู้ช่วย AI ที่ทำงานตามบริบทจะปรึกษาฐานความรู้ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยที่สุด
8. การกำกับดูแลและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
หนึ่งในแง่มุมที่ถูกมองข้ามมากที่สุดของการบริหารจัดการคู่ค้า? การปฏิบัติตามข้อกำหนด
ไม่สำคัญว่าคู่ค้าจะขายได้ดีเพียงใด หากพวกเขาละเลยมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย
แบบจำลอง AI ตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากพันธมิตร เช่น การร่วมแบรนด์ที่ไม่ได้รับอนุมัติหรือช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละภูมิภาค ทันทีที่มีการตรวจพบปัญหา คุณจะได้รับแจ้งเตือนทันทีพร้อมรายงานรายละเอียดและขั้นตอนแนะนำต่อไป
📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะตรวจสอบบันทึกการรับรองทีละรายการ ให้บอก Brain แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรรายใดมีการรับรองที่ไม่สมบูรณ์หรือหมดอายุ คุณจะได้รับรายละเอียดที่ชัดเจนแสดงว่าแต่ละการรับรองได้รับการแนะนำเมื่อใดและหมดอายุเมื่อใด ซึ่งนำไปสู่การติดตามผลที่มีเป้าหมายได้
เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร
มีเครื่องมือ AI มากมายในตลาดที่สามารถช่วยอัตโนมัติการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าได้ แต่การมี AI ในระบบของคุณเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
คุณต้องการผู้ช่วยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณอย่างลึกซึ้ง รู้กระบวนการทำงานของคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง และสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ
ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวม, มาช่วยเหลือคุณแล้ว
อย่างไรก็ตาม มาดูวิธีการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการความร่วมมือและเพิ่มการมีส่วนร่วมกัน:
ขั้นตอนที่ 1: ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการเฉพาะของคุณ
ทุกความร่วมมือมีความแตกต่างกัน ขั้นตอน จุดสัมผัส และการส่งต่ออาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบธุรกิจของคุณ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณต้องสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับช่องทางการขายเฉพาะของคุณก่อน
ClickUp ช่วยให้การระดมความคิด ออกแบบ และดำเนินการเวิร์กโฟลว์เหล่านี้เป็นเรื่องง่าย:
แผนผังขั้นตอนความร่วมมือด้วย ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบไม่จำกัดให้คุณเพื่อร่างแผนงานของพันธมิตรโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง
ใช้รูปทรงเพื่อแสดงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการของคุณ (เช่น "การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย", "การเริ่มต้นใช้งาน", "การเสริมศักยภาพ", "การขายร่วม", และ "การต่ออายุ") วาดเส้นเชื่อมโยงเพื่อแสดงการส่งต่อหรือการพึ่งพา และเพิ่มโน้ตติดเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม
นอกจากนี้ คุณสามารถเชิญสมาชิกทีมคนอื่น ๆ มาร่วมออกแบบกระบวนการทำงานของพันธมิตรแบบเรียลไทม์ได้—ทุกคนสามารถเพิ่ม, ย้าย, หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ได้พร้อมกัน
เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานให้เป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงด้วยงานใน ClickUp
เมื่อคุณได้วางแผนกระบวนการของคุณแล้ว ให้ใช้ClickUp Tasksเพื่อทำให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นจริง
แปลงแต่ละขั้นตอนหรือองค์ประกอบจากไวท์บอร์ดของคุณให้เป็นงาน เพิ่มคู่หูและผู้จัดการช่องทางเป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดวันครบกำหนด ระบุระดับความสำคัญ เพิ่มคำอธิบายโดยละเอียด ฯลฯ
ถัดไป ใช้ClickUp Dependenciesเพื่อจัดลำดับงาน ตัวอย่างเช่น "การฝึกอบรม" ไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่า "การปฐมนิเทศ" จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบไฟล์, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามเวลาภายในงานได้อีกด้วย
มาตรฐานและขยายกระบวนการด้วยเทมเพลต ClickUp
เทมเพลตช่วยให้คุณบันทึกขั้นตอนการทำงานที่ดีที่สุดของคุณและนำกลับมาใช้ใหม่กับพันธมิตรใหม่ทุกคน
ยกตัวอย่างเช่นแม่แบบข้อตกลงความร่วมมือของ ClickUp ซึ่งให้โครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการสร้างสัญญาความร่วมมือ การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข และการระบุความคาดหวังล่วงหน้า
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงกับพันธมิตรทั้งหมดของคุณมีความสอดคล้อง, เป็นไปตามข้อกำหนด, และครบถ้วนสมบูรณ์
- ตั้งค่าข้อกำหนดและฟิลด์ที่กำหนดเองได้ง่ายเพื่อติดตามความคืบหน้า
- สรุปภาระผูกพันเพื่อป้องกันข้อพิพาทในอนาคต
- อธิบายว่าผลกำไรและขาดทุนจะถูกแบ่งปันระหว่างคู่สัญญาอย่างไร
- ให้การคุ้มครองทางกฎหมายในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือการเปลี่ยนแปลง
ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับพันธมิตรช่องทางของคุณที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของพวกเขา
พวกเขาสามารถใช้เทมเพลตแผนการตลาดสำหรับพันธมิตรช่องทาง ClickUpเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ระบุกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ขยายการรับรู้แบรนด์ และวัดผลการดำเนินงาน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างกรอบโครงสร้างอย่างเป็นระบบเพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
- ระบุและมุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง
- จัดให้พันธมิตรช่องทางสอดคล้องกับผู้ขายเมื่อปฏิบัติตามเป้าหมายทางการตลาด
- เพิ่มการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่าย
- ให้พันธมิตรทางธุรกิจมีเครื่องมือในการวัดความสำเร็จของกิจกรรมการตลาดของพวกเขา
สร้างมุมมองของท่อส่งคู่ค้าในแบบที่คุณต้องการด้วย ClickUp Views
เมื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถมองเห็นโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพันธมิตรและงานต่าง ๆ ได้มากกว่า 15 วิธีโดยใช้ClickUp Views ซึ่งรวมถึง:
- บอร์ด: มุมมองแบบคัมบัง—เหมาะสำหรับการติดตามคู่ค้าผ่านแต่ละขั้นตอน
- รายการ: ดูงานการจัดการพันธมิตรทั้งหมดในรูปแบบตารางที่สามารถปรับแต่งได้
- ปริมาณงาน: ตรวจสอบความพร้อมของคู่ค้า, ปริมาณงาน, และแบนด์วิดท์
- ไทม์ไลน์: เหมาะสำหรับการดูโครงการและตารางเวลาของพันธมิตรที่ทับซ้อนกัน
แต่ละมุมมองจะดึงข้อมูลสดจากพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งคุณสามารถกรองได้ตามคุณลักษณะต่างๆ มากมาย เช่น ประเภทพันธมิตร กลุ่มเป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2: วางชั้น AI เพื่อความชาญฉลาดเชิงลึกและการปรับให้เหมาะกับบุคคล
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ในตัวสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ โดยรวบรวมงาน เอกสาร การสนทนา และข้อมูลจากพันธมิตรไว้ในระบบเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุกองค์ประกอบในพื้นที่ทำงานของคุณขับเคลื่อนด้วย AI คุณจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งแยกต่างหากกับระบบเทคโนโลยีของคุณ
สิ่งนี้ช่วยขจัดปัญหาการขยายตัวของ AI โดยตรง กล่าวคือ ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI หลายตัวอีกต่อไป การประมวลผลภาษาธรรมชาติร่วมกับระบบค้นหาตามบริบททำให้ ClickUp Brain ฉลาดยิ่งขึ้น
นี่คือวิธี:
- แบ่งกลุ่มพันธมิตรทันที: เพียงแค่ขอให้ Brain จัดกลุ่มพันธมิตรตามภูมิภาค ขนาดดีล ขั้นตอนการมีส่วนร่วม หรือฟิลด์ที่กำหนดเองใด ๆ ที่คุณติดตาม ไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานที่ซับซ้อนหรือใช้ตัวกรอง Brain เข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณและจัดกลุ่มที่คุณต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที
- สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ: ไม่ว่าคุณต้องการร่างอีเมลส่วนตัวสำหรับพันธมิตรใหม่ คู่มือการฝึกอบรม หรือบทความฐานความรู้ Brain สามารถเขียนให้ได้ เพียงแค่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ (เช่น "ร่างอีเมลต้อนรับสำหรับพันธมิตรทางเทคโนโลยีใหม่") Brain จะดึงบริบทและโทนที่เหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว
- สรุปการสื่อสารกับคู่ค้า: ใช้ Brain เพื่อสรุปข้อความยาว ๆ ในอีเมล, ประวัติการแชท, หรือการอัปเดตโครงการได้ทันที ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามเหตุการณ์ล่าสุดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านข้อความที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- ใช้ประโยชน์จากการแปลแบบเรียลไทม์: หากคุณกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก Brain สามารถแปลการสื่อสาร เอกสาร หรือแม้แต่บันทึกการประชุมได้ทันที
- ระดมความคิด: ติดขัดกับแคมเปญคู่ค้าหรือต้องการไอเดียสำหรับโปรแกรมจูงใจใหม่? พูดคุยกับ ClickUp Brain บรรยายปัญหาของคุณ แล้วมันจะเสนอวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์หรือแม้แต่ร่างแผนโครงการเต็มรูปแบบให้คุณ
- สนับสนุนพันธมิตรโดยตรง: Brain สามารถตอบคำถามของพันธมิตรโดยใช้ข้อมูลจากฐานความรู้ในพื้นที่ทำงานของคุณ
📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack, และไฟล์ที่กระจัดกระจาย.
ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้
เข้าสู่ClickUp Brain. มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสาร, การสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ขั้นตอนที่ 3: รวมศูนย์ข้อมูลและการสื่อสารของพันธมิตร
กระบวนการทำงานของคุณพร้อมใช้งานแล้ว คุณยังได้วางรากฐานสำหรับ AI ไว้แล้วด้วย
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์กับพันธมิตร
นี่คือวิธีการทำสิ่งนี้ใน ClickUp:
เชื่อมต่อเครื่องมือพันธมิตรทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Integrations
ClickUp มีระบบเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 1,000 ระบบที่ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อ CRM อย่าง HubSpot หรือ Salesforce เพื่ออัปเดตดีล, Google Workspace สำหรับเอกสารและปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, Zoom สำหรับการประชุม ฯลฯ
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองโดยใช้ API ของ ClickUp เพื่อซิงค์ระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือระบบเก่าโดยไม่ต้องเขียนโค้ดมาก
จัดทีมและพันธมิตรให้สอดคล้องกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chats
ClickUp Chatรวบรวมการสนทนากับพันธมิตรทั้งหมดไว้ในที่เดียวแบบเป็นลำดับ พร้อมด้วยงานและเอกสารของคุณ สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละบัญชีพันธมิตรหรือสำหรับการสนทนาทั่วทั้งโปรแกรม เพื่อให้ไม่มีข้อมูลสูญหายในกล่องอีเมล
คุณยังสามารถ @mention พาร์ทเนอร์เพื่อดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาและเริ่มการสนทนาแบบมีหัวข้อเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องรบกวนการสนทนาหลัก
👀 คุณรู้หรือไม่? ด้วย ฟีเจอร์ ClickUp Assign Comments คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้ เพียงคอมเมนต์ในทาสก์ เอกสาร หรือไวท์บอร์ด จากนั้น @assign ให้กับสมาชิกในทีมหรือตัวแทนพันธมิตร พร้อมกำหนดวันครบกำหนด ข้อความนั้นจะกลายเป็นงานย่อยที่ผู้รับต้องตรวจสอบว่าเสร็จสิ้นแล้ว
บันทึกและถอดความการประชุมด้วยผู้ช่วยจดบันทึกการประชุมด้วย AI
หยุดกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกระหว่างการโทรกับคู่หู
ClickUp's AI Meeting Notetakerบันทึกการประชุมของคุณผ่าน Zoom หรือ Microsoft Teams และสร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้พร้อมสรุปประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ ระบบสามารถดึงข้อมูลการกระทำที่ต้องทำและผู้รับผิดชอบออกมาได้ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาของคุณให้กลายเป็นแผนโครงการได้ในทันทีที่การโทรสิ้นสุดลง
ทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนชัดเจนอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Clips
ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอแนะนำขั้นตอนสั้น ๆ ได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
นี่คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการสนับสนุนคู่ค้า: หากคู่ค้าติดขัดในขั้นตอนการลงทะเบียน, ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแดชบอร์ด, หรือต้องการดูว่าฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร, คุณสามารถบันทึกคลิปสั้น ๆ และส่งให้โดยตรงได้
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนอีเมลยาว ๆ อธิบายวิธีการลงทะเบียนดีล เพียงแค่นำเสนอวิธีการทำอย่างละเอียดในคลิปวิดีโอสั้น ๆ 30 วินาที
ขั้นตอนที่ 4: สร้างฐานความรู้ของคุณ
สิ่งต่าง ๆ จะกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็วเมื่อฐานความรู้ของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือ PRM ของคุณ
คุณเสียเวลาไปกับการค้นหาทรัพยากรที่เหมาะสม และอาจมีไฟล์เวอร์ชันเดียวกันหลายไฟล์กระจายอยู่ทั่ว ยิ่งไปกว่านั้น คุณอาจเผลอส่งหน้าแลนดิ้งเพจที่ล้าสมัยให้กับพันธมิตร ทำให้พวกเขาใช้ข้อมูลผิดในการนำเสนอ
ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้อย่างไร?วิดีโอแนะนำนี้เป็นคู่มือขนาดย่อสำหรับคุณ:
สร้างและแชร์ทรัพยากรสำหรับพันธมิตรด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsคือเครื่องมือครบวงจรสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง—ตั้งแต่คู่มือการเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงสื่อการตลาด
- การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์: เพิ่มหัวข้อ, ตาราง, รายการตรวจสอบ, รูปภาพ, และวิดีโอเพื่อให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจทางสายตา
- ลำดับชั้นที่มีโครงสร้าง: ใช้หน้าเว็บที่ซ้อนกันเพื่อจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ตัวอย่างเช่น เอกสาร "การสนับสนุนพันธมิตร" ของคุณสามารถมีหน้าย่อยสำหรับการแนะนำ, การฝึกอบรม, และการสนับสนุน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: หลาย ๆ คนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้, ทิ้งความคิดเห็น, และแก้ไขข้อเสนอแนะได้ทันที
- เปลี่ยนเนื้อหาเป็นงาน: ไฮไลต์ข้อความใด ๆ เพื่อสร้างและมอบหมายงานได้ทันที ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอัปเดตเช็คลิสต์การรับสมัครคู่ค้าและพบว่ามีทรัพยากรใหม่ที่ต้องการ คุณสามารถมอบหมายมันได้ทันที
- สิทธิ์การใช้งาน: แชร์เอกสารภายในหรือภายนอกองค์กร พร้อมสิทธิ์การดูหรือแก้ไข
- ประวัติเวอร์ชัน: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ คุณสามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้อัปเดตอะไร และสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ด้วย ClickUp Brain ที่ผสานเข้ากับ Docs โดยตรง คุณสามารถใช้ AI เพื่อร่างเนื้อหาใหม่ เขียนใหม่ให้ชัดเจน หรือแปลเอกสารได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการคู่มือ "How Generative AI Helps Pitch Products" เพียงแค่ให้คำสั่งกับ Brain แล้วมันจะสร้างร่างแรกโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ
⭐ โบนัส:Docs Hubคือศูนย์บัญชาการสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเอกสารของคุณ มันให้คุณเห็นภาพรวมของเอกสารทุกชิ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ—จัดเรียงตามเจ้าของ, ตำแหน่ง, ครั้งล่าสุดที่อัปเดต, และอื่น ๆ คุณสามารถค้นหา, คัดกรอง, และบันทึกเอกสารเป็นรายการโปรด ทำให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ง่าย (แม้เมื่อฐานความรู้ของคุณเพิ่มขึ้น)
ค้นหาทุกสิ่งได้ทันทีด้วย ClickUp Enterprise AI Search
ClickUp Enterprise AI Searchทำให้การค้นหาไม่เพียงแค่ไฟล์ แต่ยังรวมถึง ทุกชิ้นส่วนของข้อมูล—งาน, แชท, เอกสาร, ความคิดเห็น, รูปภาพ—คุณเรียกมันว่าอะไรก็ตาม ง่ายมาก
นี่คือส่วนที่สนุก: คุณไม่จำเป็นต้องจำชื่อไฟล์ที่แน่นอนหรือโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ เพียงแค่อธิบายสิ่งที่คุณกำลังมองหาด้วยภาษาธรรมชาติ (เช่น "แสดงรายการตรวจสอบการรับสมัครพันธมิตรล่าสุดให้ฉัน") แล้ว Brain จะค้นหาให้คุณเอง
แถบค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าใจบริบทและเจตนาของคุณ ดังนั้นคุณจึงได้รับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว แม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งก็ตาม
👀 คุณรู้หรือไม่? การค้นหาขององค์กรยังดึงผลลัพธ์จากระบบที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Slackและเครื่องมือรักษาลูกค้า ทำให้ฐานความรู้ของคุณครอบคลุมทุกสิ่งอย่างแท้จริง
ขั้นตอนที่ 5: อัตโนมัติงานที่น่าเบื่อและตั้งค่าการแจ้งเตือน
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว—กระบวนการทำงาน, AI, ช่องทางการสื่อสาร, และฐานความรู้—ให้ทำการอัตโนมัติทั้งหมดเพื่อลดงานการจัดการด้วยตนเองให้เกือบเป็นศูนย์
ClickUp มอบความยืดหยุ่นไม่จำกัดให้คุณในการทำงานอัตโนมัติในแบบของคุณเอง โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว:
กำจัดงานซ้ำซากด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามกฎ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตั้งค่าตรรกะง่ายๆ แบบ "ถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้ทำสิ่งนั้น" เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ได้
แต่ละระบบอัตโนมัติประกอบด้วยสามส่วน:
- ตัวกระตุ้น: สิ่งที่เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ
- เงื่อนไข: ตัวกรองเสริมเพื่อจำกัดการทำงานอัตโนมัติของคุณเมื่อทำงาน
- การกระทำ: สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
📌 ตัวอย่างเช่น "เมื่องานของคู่ค้าถูกย้ายไปยังสถานะ 'พร้อมตรวจสอบ' ให้มอบหมายงานนี้ให้กับผู้จัดการคู่ค้าและส่งการแจ้งเตือนผ่าน Slack"
ClickUp มีสองวิธีในการสร้างระบบอัตโนมัติเหล่านี้:
- เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง: เลือกจากไลบรารีของทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพียงลาก วาง และเชื่อมต่อส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติของคุณ
- เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI: อธิบายระบบอัตโนมัติที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แล้ว Brain จะตั้งค่าให้คุณโดยอัตโนมัติ
📌 ตัวอย่างเพิ่มเติมของระบบอัตโนมัติสำหรับการมีส่วนร่วมของพันธมิตร:
- กำหนดคู่ค้าใหม่ให้กับสมาชิกทีมโดยอัตโนมัติตามภูมิภาค
- ส่งสรุปประจำสัปดาห์ของปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขกับคู่ค้าไปยังกล่องจดหมายของคุณ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส (QBRs) กับพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุด
มอบหมายเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบให้กับ ClickUp AI Agents
ClickUp's AI Super Agentsคือตัวแทนระดับมนุษย์ตัวแรกของโลกที่สร้างขึ้นด้วยหน่วยความจำจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้เหตุผลขั้นสูง และความสามารถในการรับรู้สภาพแวดล้อม
คุณสามารถโต้ตอบกับพวกเขาได้เหมือนเป็นสมาชิกทีมจริง: ส่งอีเมล, มอบหมายงาน, หรือ @mention พวกเขาในแชทได้ พวกเขายังสามารถทำงานร่วมกันในระบบการจัดการหลายตัวแทน, แบ่งปันความรู้กับตัวแทนอื่น ๆ, และปรับพฤติกรรมตามคำแนะนำของคุณได้
📌 ตัวอย่างเช่น เมื่อมีพันธมิตรสมัครใช้งาน ตัวแทน AI สามารถสร้างรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล กำหนดเวลาการโทรเริ่มต้น และส่งการอัปเดตความคืบหน้าประจำสัปดาห์—ทั้งหมดนี้ทำงานอยู่เบื้องหลัง
เหมาะสำหรับผู้จัดการพันธมิตร—ตัวแทนเหล่านี้จะดูแลกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้จริง
📌 ตัวอย่างบางส่วนของ Super Agents ที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้ลองใช้:
- ตัวแทนต่อสัญญา: ตรวจสอบวันที่ของสัญญา, ส่งการแจ้งเตือนให้คู่ค้าและทีมของคุณ, และเตรียมเอกสารการต่อสัญญา
- ผู้ช่วยจัดตารางและติดตามผล: สร้างวาระการประชุมสำหรับการโทรกับพันธมิตร บันทึกข้อมูลการประชุม มอบหมายงานติดตามผล และส่งอีเมลสรุปโดยอัตโนมัติ
- ผู้รายงานสถานะ: โพสต์การอัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพของพันธมิตร, ตัวชี้วัดสำคัญ, และปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน—เพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
ขั้นตอนที่ 6: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพันธมิตร
ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะวัดผลการขายและความสำเร็จของพันธมิตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคุณ
สำหรับการมีส่วนร่วมของพันธมิตร คุณควรติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น:
- จำนวนพันธมิตรที่ใช้งานอยู่ตามขั้นตอน (การเริ่มต้นใช้งาน, การเปิดใช้งาน, การขายร่วม, ฯลฯ)
- มูลค่าของท่อส่งและดีลที่ปิดต่อพาร์ทเนอร์
- กิจกรรมของพันธมิตร (การโทร, การประชุม, การส่งต่อลูกค้า)
- เปิดคำขอสนับสนุน
- เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขคำขอของพันธมิตร
ด้วย ClickUp การวิเคราะห์นี้กลายเป็นแบบไม่ต้องลงมือทำเลย นี่คือวิธีการ:
สร้างภาพการแสดงผลของคู่ค้าโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เป้าหมาย,และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ผสานรวมไว้มาไว้ในมุมมองเดียว คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเหล่านี้ได้เพียงแค่ลากและวางวิดเจ็ตมากกว่า 20 ชนิด—คิดถึงแผนภูมิ, ตาราง, เครื่องคิดเลข, ตัวติดตามเป้าหมาย, และอื่น ๆ
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดตามบทบาทได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดของผู้จัดการพันธมิตรจะแสดงความคืบหน้าในการรับเข้าใช้งานและงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในขณะที่แดชบอร์ดของผู้บริหารจะติดตามรายได้ ท่อการขาย และพันธมิตรที่มีผลงานดีที่สุด
ด้วยตัวกรองแดชบอร์ด คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลเพื่อดูประสิทธิภาพตามภูมิภาค ระดับพาร์ทเนอร์ หรือแม้แต่บัญชีรายบุคคลได้ทันที
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์ Talk-to-Text ของ ClickUp แทนที่จะต้องพิมพ์ทุกอย่าง เพียงแค่พูดออกมา ClickUp จะถอดเสียงของคุณเป็นข้อความทันที (พร้อมปรับแต่งสำนวนและแก้ไขไวยากรณ์ให้ด้วย)
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกโน้ตการประชุม อีเมลติดตามผล ข้อความแชท และคำสั่งสำหรับ AI ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่พูด—โดยไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์เลย ที่จริงแล้ว คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ Talk-to-Text เพื่อสร้างและมอบหมายงานโดยไม่ต้องใช้มืออีกด้วย!
ฟังดูน่าสนใจใช่ไหม? ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 👇
ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย ClickUp AI Cards
บัตร AIวิเคราะห์ข้อมูลจากแดชบอร์ดของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อส่งมอบเรื่องราวที่สามารถนำไปใช้ได้ควบคู่ไปกับข้อมูลนั้น คุณไม่ต้องเสียเวลาสักวินาทีในการตีความแดชบอร์ดของคุณเลย—บัตร AI มอบข้อมูลเชิงลึกทันทีเพื่อการดำเนินการได้ทันที
วิธีการใช้บัตร AI ในการมีส่วนร่วมกับพันธมิตร:
- สรุปสุขภาพของคู่ค้า: "คู่ค้า 3 รายอยู่ในภาวะเสี่ยง, ผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมใหม่ 2 รายในเดือนนี้"
- แนะนำการดำเนินการ: "ติดตามกับพันธมิตร X—พวกเขาไม่ได้เข้าสู่ระบบมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้ว"
- ดูข้อมูลเชิงคาดการณ์: "จากแนวโน้มปัจจุบัน พันธมิตร Y มีแนวโน้มที่จะพลาดเป้าหมายไตรมาสที่ 3"
คุณสามารถวางการ์ด AI ได้ทุกที่บนแดชบอร์ด, รีเฟรชการ์ดได้ตลอดเวลา, และยังสามารถปักหมุดการ์ดโปรดเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
สร้างโปรแกรมสำหรับพันธมิตรที่น่าสนใจอย่างมากด้วย ClickUp
การใช้ AI ในการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น
พลังที่แท้จริงอยู่ที่การยอมรับ AI ในทุกขั้นตอน: การสรรหาพันธมิตร, การรับเข้าทำงาน, การเสริมสร้างศักยภาพ, การสนับสนุน, การติดตามประสิทธิภาพ, และการออกจากงาน
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างโปรแกรมพันธมิตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทำงานอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่เริ่มต้น แผนภาพกระบวนการทำงานของคุณอย่างชัดเจน รวมศูนย์การสื่อสาร ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ส่วนที่ดีที่สุด? ผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทและเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ต้นช่วยขับเคลื่อนทุกฟีเจอร์ ทำให้ไม่ใช่แค่ AI ที่อยู่บนเครื่องมือของคุณ แต่เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานของคุณ