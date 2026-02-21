วิธีใช้ Copilot สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน

คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ผู้นำถามว่า 'ทำไมกำไรขั้นต้นถึงลดลงในไตรมาสนี้?' และสัญชาตญาณแรกของคุณคือการเปิดสเปรดชีตห้าแผ่น เลื่อนดูสไลด์ของเดือนที่แล้ว และส่งข้อความหาใครสักคนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม?
Microsoft Copilot สามารถช่วยให้คุณทำงานในเครื่องมือเหล่านั้นได้รวดเร็วขึ้น โดยรวบรวมตารางความแตกต่าง ร่างคำอธิบาย และแสดงรูปแบบที่คุณอาจต้องค้นหาด้วยตนเอง แต่คุณค่าที่คุณได้รับจาก Copilot ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันในส่วนใดของกระบวนการทำงาน
ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ Copilot สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน นอกจากนี้ เราจะดูว่าClickUpเป็นทางเลือกที่เชื่อมต่อได้มากกว่าสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงินแบบครบวงจร
งั้นมาเริ่มกันเลย!
สิ่งที่ Copilot ทำได้ดีสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน
Copilot ไม่ใช่การทดแทนการจัดการทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ ด้าน มันทำหน้าที่เหมือนนักวิเคราะห์เบื้องต้นที่มีความเร็วสูงและเครื่องมือสร้างรายงาน จัดการงานที่ซ้ำซากและปล่อยให้คุณมีเวลาสำหรับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ นี่คือสิ่งที่มันทำได้ดีอย่างน่าเชื่อถือในปัจจุบัน:
- เปิดใช้งานการวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติใน Excel: สอบถามข้อมูลรายได้ ต้นทุน และส่วนแบ่งกำไรโดยไม่ต้องเขียนสูตร พร้อมรับตารางข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือตารางหมุนได้ทันที
- อัตโนมัติการสร้างสูตรและการทำความสะอาดข้อมูล: สร้างการคำนวณ, ปรับรูปแบบวันที่ให้เป็นมาตรฐาน, และลบข้อมูลซ้ำเพื่อเตรียมชุดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
- เร่งกระบวนการกระทบยอด: เปิดเผยรายการที่ไม่ตรงกันและส่วนต่างขนาดใหญ่ระหว่างบัญชีแยกประเภทเพื่อย่นระยะเวลาการตรวจสอบความถูกต้อง
- รูปแบบความแปรปรวนและความผิดปกติของพื้นผิว: ระบุความเบี่ยงเบนของงบประมาณ, การเพิ่มขึ้นผิดปกติ, และการหยุดชะงักของแนวโน้ม เพื่อมุ่งเน้นเวลาในการตรวจสอบไปยังจุดที่มีความเสี่ยง
- ร่างเรื่องราวที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการ: จัดทำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างในรอบแรกและสรุปรายงานเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร
- รักษาความต่อเนื่องของกระบวนการทำงานข้ามเครื่องมือ:จัดระเบียบการเงินโดยการย้ายจากข้อมูลไปสู่การให้ความคิดเห็น และการแบ่งปันภายใน Excel, Teams, Outlook, และสไลด์ โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานสะดุด
- สร้างภาพตามความต้องการ: สร้างแผนภูมิและตารางพื้นฐานจากตัวเลขดิบเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบอย่างรวดเร็วหรือเอกสารเฉพาะกิจ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การวิเคราะห์ทางการเงินมีอยู่ก่อนการเงินสมัยใหม่เป็นเวลานาน พ่อค้าในอิตาลีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาใช้ระบบบัญชีคู่เพื่อวิเคราะห์กำไร ขาดทุน และความเสี่ยงในการเดินทางค้าขาย งบดุลในยุคแรกเหล่านี้ช่วยในการตัดสินใจว่าการเดินทางในอนาคตคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตัดสินใจที่เก่าแก่ที่สุด
วิธีใช้ Copilot สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน (ในทางปฏิบัติ)
ผลกระทบของAI ต่อการเงินขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณนำไปใช้ในกระบวนการทำงานทางการเงินมากกว่าตัวเครื่องมือเอง ด้านล่างนี้คือเจ็ดวิธีที่ทีมต่างๆ กำลังนำ Copilot ไปใช้ในงานวิเคราะห์ทางการเงินจริง
จับคู่ธุรกรรมและเปรียบเทียบความแตกต่างที่ปรากฏ
งานการกระทบยอดยังคงเป็นหนึ่งในงานที่กินเวลามากที่สุดในด้านการเงิน การจับคู่ใบแจ้งยอดธนาคารกับรายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปและการเชื่อมโยงบัญชีแยกประเภทย่อยกลับไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นใช้เวลามากอยู่แล้ว การอธิบายว่าทำไมตัวเลขจริงจึงแตกต่างจากงบประมาณยังเพิ่มงานอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งมักต้องใช้สูตรการค้นหา การกรองข้อมูลจำนวนมาก และการสแกนรูปแบบด้วยตนเอง
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:
นำไฟล์ส่งออกบัญชีธนาคารและไฟล์ GL ของคุณมาใส่ใน SharePoint หรือ OneDrive แล้วเปิดใน Excel Copilot สามารถกระทบยอดรายการโดยอ้างอิงตามวันที่และจำนวนเงิน และแสดงเฉพาะรายการที่ไม่ตรงกันเท่านั้น
มันสร้างรายการข้อยกเว้นที่มุ่งเน้นซึ่งแสดงรายการธุรกรรมที่ปรากฏอยู่ด้านหนึ่งแต่ไม่ปรากฏอีกด้านหนึ่ง, ระบุช่องว่างที่ใหญ่ผิดปกติ, และจัดกลุ่มความไม่ตรงกันที่เกิดซ้ำตามผู้ขายหรือบัญชี
สำหรับงบประมาณเทียบกับผลจริง Copilot สามารถสร้างตารางเปรียบเทียบความแตกต่างตามแผนกหรือหมวดหมู่ต้นทุน และร่างคำอธิบายที่ชี้ไปยังปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุ เช่น ความแตกต่างของเวลา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
📎 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- ปรับยอดให้ตรงกันระหว่างสองแผ่นงานนี้ตามวันที่และจำนวนเงิน และแสดงเฉพาะรายการที่ไม่ตรงกันเท่านั้น
- จัดกลุ่มรายการที่ไม่ตรงกันตามผู้ขายและเน้นความไม่ตรงกันที่เกิดขึ้นซ้ำ
- สร้างตารางเปรียบเทียบงบประมาณกับผลจริงตามศูนย์ต้นทุน และอธิบายปัจจัยหลักสามอันดับแรก
เตรียมข้อมูลดิบสำหรับการวิเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน FP&A และการเงินเสียเวลาไปกับการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้มากกว่าที่คาดคิด การดึงข้อมูลจาก ERP การรวมไฟล์ CSV หลายไฟล์ การจัดเรียงชื่อคอลัมน์ และการแก้ไขรูปแบบวันที่เป็นงานที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการคาดการณ์และปิดบัญชี งาน ETL เหล่านี้ทำให้การวิเคราะห์ล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดก่อนที่งานวิเคราะห์เชิงลึกจะเริ่มต้นด้วยซ้ำ
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:
ดึงข้อมูลหลายรายการ (AR, AP, GL, รายได้) มาไว้ในเวิร์กบุ๊กเดียว และให้ Copilot มาตรฐานหัวคอลัมน์ ปรับรูปแบบวันที่ให้เป็นมาตรฐาน และรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นแผ่นงานที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ Copilot จะปรับรูปแบบข้อมูลใหม่เพื่อให้ยอดรวมสอดคล้องกัน ระบุค่าที่ขาดหายไป และเน้นคอลัมน์ที่ไม่ตรงกับโครงสร้างที่คาดหวัง
📎 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- รวมไฟล์ AR, AP และ GL เหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวและกำหนดชื่อคอลัมน์ให้เป็นมาตรฐาน
- ปรับรูปแบบวันที่ให้เป็นมาตรฐานและเน้นแถวที่มีค่าขาดหาย
- ให้ทำเครื่องหมายคอลัมน์ใด ๆ ที่ไม่ตรงกับโครงสร้างข้อมูลที่คาดหวังไว้สำหรับแบบจำลองการรายงานของเรา
⚡️คลังแม่แบบ: การเปิดรายงานทางการเงินไม่ควรรู้สึกเหมือนการถอดรหัสปริศนา ตัวเลขอาจจะถูกต้อง แต่เรื่องราวเบื้องหลังมักกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทำงานของคุณ
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวและเข้าใจได้ง่าย แทนที่จะต้องสร้างรายงานใหม่ตั้งแต่ต้นในทุกๆ รอบ คุณจะได้รับโครงสร้างที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถระบุตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านงบประมาณและการลงทุน
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร และขาดทุนในรายงานเดียวที่แชร์ร่วมกัน
- รายงานให้สอดคล้องกันตลอดทั้งเดือนและไตรมาส
- ใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อแสดงสิ่งที่กำลังร่างอยู่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- เพิ่มฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpสำหรับสมมติฐาน เจ้าของ หรือธงความเสี่ยง
จัดทำงบประมาณและประมาณการ
การจัดการงบประมาณโครงการและการคาดการณ์มุ่งเน้นไปที่การวนซ้ำ: ฐานข้อมูล, แนวโน้มแย่ลง, แนวโน้มดีขึ้น, การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากร, การเปลี่ยนแปลงราคา, และการเพิ่มขึ้นของต้นทุน. การสร้างและปรับปรุงแบบจำลองด้วยตนเองทำให้รอบการวางแผนช้าและเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นำต้องการมุมมองสถานการณ์อย่างรวดเร็ว.
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:
สร้างแผนการจัดการต้นทุนโดยใช้ข้อมูลจริงในอดีต แยกตามแผนกหรือประเภทต้นทุน
Microsoft Copilot สร้างตารางการคาดการณ์และใช้ตรรกะการคาดการณ์พื้นฐาน เมื่อสมมติฐานเปลี่ยนแปลง Copilot สามารถสร้างแบบจำลองผลกระทบของการเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาด การเก็บเงินล่าช้า หรือการเติบโตของจำนวนพนักงาน และแสดงผลกระทบที่มีต่อเงินสดคงเหลือ กำไรขั้นต้น หรือ EBITDA
📎 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- สร้างการคาดการณ์พื้นฐานสำหรับไตรมาสหน้าโดยใช้ข้อมูลจริงจาก 12 เดือนที่ผ่านมาในแต่ละแผนก
- แสดงผลกระทบต่อเงินสดสำรองหากค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 15%
- จะเกิดอะไรขึ้นกับ EBITDA หากการเติบโตของรายได้ลดลง 5% และค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้น 8%?
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์งบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด
ร่างรายงานรายละเอียดจากแบบจำลองสด
การรายงานประจำเดือนและรายไตรมาสประกอบด้วยการอธิบายว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปและเพราะเหตุใด ทีมการเงินใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคัดลอกตัวเลขลงในสไลด์ เขียนคำอธิบาย และจัดรูปแบบเนื้อหาใหม่สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการ
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:
เมื่อเปิดแบบจำลอง Excel ไว้ Copilot สามารถร่างสรุปผู้บริหารที่เน้นการเคลื่อนไหวที่สำคัญ แนวโน้ม และค่าผิดปกติได้ มันจะนำตัวเลขมาใส่ในบริบท ให้คำอธิบายสำหรับความแตกต่างที่สำคัญ และจัดโครงสร้างเรื่องราวในภาษาที่พร้อมสำหรับการจัดการ
ข้อมูลเชิงลึกเดียวกันนี้สามารถนำไปสร้างเป็นสไลด์ PowerPoint หรือสรุปเป็นเอกสาร Word พร้อมตารางและแผนภูมิได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือร่างแรกที่มีโครงสร้างดีซึ่งสะท้อนข้อมูลพื้นฐาน
📎 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือนนี้สำหรับทีมผู้บริหาร
- เน้นความแตกต่างที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับงบประมาณ และอธิบายปัจจัยที่น่าจะเป็นสาเหตุ
- เปลี่ยนสรุปนี้ให้เป็นสามสไลด์สำหรับการอัปเดตคณะกรรมการ
จัดลำดับความสำคัญของคอลเลกชันและลดการค้างชำระ
การคาดการณ์เงินสดและการติดตามการเก็บเงินเป็นงานที่ใช้เวลามากและมักอาศัยข้อมูลที่ล้าสมัย ทีมงานฝ่ายติดตามหนี้ต้องจัดการกับรายงานที่ค้างอยู่ การติดตามลูกค้า และการคาดการณ์เงินสดผ่านซอฟต์แวร์วางแผนทางการเงินหลายระบบ
การจัดลำดับความสำคัญว่าควรไล่ตามอะไรและการรักษาการสื่อสารให้สม่ำเสมอเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและตอบสนองต่อเหตุการณ์ ซึ่งส่งผลเสียต่อการมองเห็นกระแสเงินสด
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:
เปลี่ยนบัญชีแยกประเภท AR ให้เป็นตารางอายุบัญชี จัดอันดับลูกค้าตามความเสี่ยงของการค้างชำระโดยอิงจากพฤติกรรมการชำระเงินในอดีต และสรุปความเสี่ยงตามกลุ่มอายุบัญชี Copilot จะเน้นความเสี่ยงด้านความเข้มข้น เช่น ลูกค้าจำนวนน้อยที่สร้างยอดค้างชำระส่วนใหญ่
นอกจากนี้ยังสามารถร่างอีเมลแจ้งเตือนส่วนบุคคลที่อ้างอิงจำนวนเงินที่ค้างชำระและวันที่ครบกำหนดที่แน่นอน ช่วยให้การติดตามผลเป็นมาตรฐานในขณะที่ยังคงความเกี่ยวข้องกับบริบท
📎 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- สร้างตารางอายุบัญชี 0-30, 31-60, 61-90, 90+ จากบัญชีลูกหนี้การค้านี้
- จัดอันดับลูกค้าตามความเสี่ยงในการชำระเงินโดยอิงจากพฤติกรรมในอดีต
- อีเมลแจ้งเตือนฉบับร่างสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดชำระเกิน 45 วัน
ตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
การตรวจสอบควบคุมและการเตรียมการตรวจสอบต้องสแกนชุดรายการธุรกรรมขนาดใหญ่เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ: รายการบัญชีแยกประเภทขนาดใหญ่ที่ทำด้วยมือ, การอนุมัติที่ขาดหายไป, หรือรายการที่อยู่นอกนโยบาย การทำด้วยมือช้าและไม่สม่ำเสมอ
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:
สแกนธุรกรรม GL เพื่อแสดงรายการที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ขาดการอนุมัติ หรือแสดงรูปแบบที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีต Copilot จะส่งคืนรายการข้อยกเว้นที่จัดอันดับตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการจัดกลุ่มผลการค้นหาตามหน่วยธุรกิจหรือเจ้าของ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสรุปรูปแบบต่างๆ เช่น รายการบันทึกด้วยมือที่มีมูลค่าสูงที่เกิดขึ้นซ้ำในศูนย์ต้นทุนเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ตรวจสอบจัดลำดับความสำคัญของการติดตามผล
📎 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- แสดงรายการบัญชีแยกประเภทที่ทำด้วยมือทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน $50,000 โดยไม่มีการอนุมัติรอง
- จัดกลุ่มข้อยกเว้นตามศูนย์ต้นทุนและจัดลำดับตามยอดรวมความเสี่ยง
- สรุปรูปแบบข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นซ้ำในชุดข้อมูลนี้
ตัวขับเคลื่อน KPI ของพื้นผิวและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
ทีม FP&A มักถูกขอให้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มอัตรากำไร การเพิ่มขึ้นของต้นทุนโดยไม่ได้ตั้งใจ และผลการดำเนินงานในแต่ละภูมิภาค การสร้างมุมมองเหล่านี้ด้วยมือข้ามช่วงเวลาและมิติต่างๆ ทำให้การสนทนาเชิงกลยุทธ์ล่าช้า
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับ Copilot:
ระบุปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไร ไฮไลต์แนวโน้มในหลายไตรมาสของรายได้หรือค่าใช้จ่าย และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างภูมิภาคหรือหน่วยธุรกิจ MS Copilot จะแสดงแนวโน้มที่มีการจัดอันดับ อัตราการเติบโต และคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อาจขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้นำเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนธุรกิจ ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์เชิงลึกเสร็จสมบูรณ์
📎 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- อะไรคือปัจจัยหลักสามประการที่ทำให้กำไรลดลงในไตรมาสนี้?
- เน้นแนวโน้มรายได้และต้นทุนในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา พร้อมอัตราการเติบโต
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอเมริกาเหนือและ EMEA และสรุปความแตกต่างที่สำคัญ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมการเงินเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต เอกสาร กระทู้แชท และเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันClickUp สำหรับทีมการเงินมอบ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ที่ซึ่งการวางแผน การติดตาม การรายงาน และการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
หยุดการสลับบริบทและเริ่มปิดงานได้เร็วขึ้น ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และยกระดับผลกระทบเชิงกลยุทธ์ของทีมคุณ—ทั้งหมดนี้พร้อมกับการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ โดยไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ขจัดอคติในการยืนยันโดยการขอให้ AI แสดงบทบาทเป็นสองบุคลิกที่แตกต่างกัน: นักวิเคราะห์กรณีเชิงบวก (Bull Case Analyst) และนักลงทุนขายชอร์ต (Short Seller) ให้ทั้งสองฝ่ายโต้แย้งเกี่ยวกับหุ้นหรือกลยุทธ์ทางการเงินเฉพาะ โดยอ้างอิงจากเอกสาร 10-K ที่อัปโหลด จากนั้นให้บุคคลที่สามซึ่งมีบทบาทเป็นกรรมการกลาง (Neutral Arbitrator) สรุปความเสี่ยงและโอกาสที่เป็นกลางที่สุด
กลยุทธ์การกระตุ้นที่ทำงานได้สำหรับทีมการเงิน
คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบัญชีโครงการต้องระบุขอบเขต, ตำแหน่งข้อมูล, รูปแบบผลลัพธ์, และเจตนาในการตัดสินใจอย่างชัดเจน. Copilot จะทราบบริบทขององค์กรของคุณได้เพียงเมื่อมีการอ้างอิงโดยตรงในคำแนะนำ ดังนั้นความเฉพาะเจาะจงจึงเป็นสิ่งสำคัญ.
นี่คือเทคนิคบางประการที่อาจช่วยได้:
- การเชื่อมโยงจุดยึดไปยังแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง: ชี้นำ Copilot ไปยังไฟล์, โมเดล, หรือช่วงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนที่กำลังใช้งานอยู่ (ตัวอย่างเช่น, 'ใช้ Consolidated_PnL_Q4.xlsx, แท็บรายได้, แถว 12-38') เพื่อให้การวิเคราะห์มีพื้นฐานอยู่บนตัวเลขที่ถูกต้อง
- จำกัดการแจ้งเตือนให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดและชุดตัวชี้วัด: ระบุช่วงเวลาในการรายงานและมาตรการที่อยู่ในขอบเขต (เช่น 'เปรียบเทียบข้อมูลจริงของไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 25 กับงบประมาณสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นและกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน') เพื่อป้องกันการเปรียบเทียบที่ผสมหรือบางส่วน
- กำหนดโครงสร้างผลลัพธ์ล่วงหน้า: ระบุว่าการตอบสนองควรเป็นย่อหน้าที่พร้อมสำหรับการดำเนินการ ตารางแสดงความแตกต่างพร้อมปัจจัยขับเคลื่อน หรือสรุปเป็นข้อ bullets สำหรับสไลด์ เพื่อให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับวิธีการที่ฝ่ายการเงินต้องการใช้งาน
- แยกการวิเคราะห์หลายชั้นออกเป็นขั้นตอนที่เรียงลำดับ: ขอให้ทำการสกัดข้อมูลก่อน ระบุปัจจัยขับเคลื่อนเป็นลำดับถัดไป และพิจารณาผลกระทบเป็นลำดับสุดท้าย เพื่อหลีกเลี่ยงการให้เหตุผลที่ตื้นเขินและปะปนกันในตรรกะทางการเงิน
- ใช้ภาษาทางการเงินเฉพาะด้านอย่างสม่ำเสมอ: ใช้โครงสร้างคำเช่น การเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียน, การจับเวลาการรับรู้รายได้, ผลกระทบต่อการรับรู้รายได้, หรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของศูนย์ต้นทุน เพื่อชี้นำ Copilot ให้ตีความในระดับการเงิน
🔍 คุณรู้หรือไม่? การวิเคราะห์ไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ เซอร์ไอแซก นิวตัน หนึ่งในมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาเสียเงินเทียบเท่ากับ 3 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันไปกับฟองสบู่ทะเลใต้ในปี 1720 คำพูดที่มีชื่อเสียงของเขาหลังจากนั้นคือ "ฉันสามารถคำนวณการเคลื่อนไหวของวัตถุท้องฟ้าได้ แต่ไม่สามารถคำนวณความบ้าคลั่งของผู้คนได้"
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ Copilot ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
การใช้AI ในการทำงานสามารถเร่งกระบวนการวิเคราะห์ทางการเงินได้แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานอย่างมีจุดประสงค์เท่านั้น วิธีการจัดโครงสร้างข้อมูล การกำหนดกรอบคำถาม และการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ภายใน Copilot ล้วนส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับ ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตาม:
- อ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารอย่างชัดเจน: ระบุชื่อไฟล์, ตำแหน่งข้อมูล, และตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ Copilot ดึงข้อมูลจากชุดแหล่งที่มาที่ถูกต้อง
- ทำซ้ำเป็นขั้นตอน: แบ่งงานออกเป็นคำสั่งที่เชื่อมโยงกัน: ขั้นแรกดึงข้อมูลออกมา จากนั้นสรุป แล้วตีความผลลัพธ์ วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานที่ซับซ้อน
- ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ด้วยการตรวจสอบข้อมูล: ตรวจสอบเปรียบเทียบตัวเลขสำคัญกับตารางต้นทางเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องทางตัวเลข หลังจากที่ Copilot สร้างข้อมูลเชิงลึก
- ฝังผลลัพธ์ลงในเวิร์กโฟลว์: ใช้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับรายงาน แดชบอร์ด หรืองานติดตามผล แทนที่จะถือว่าผลลัพธ์เหล่านั้นเป็นงานที่ส่งมอบขั้นสุดท้าย
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท: ตรวจสอบให้ Copilot เห็นข้อมูลที่ถูกต้องโดยจับคู่สิทธิ์ของผู้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นสำหรับคำสั่ง ซึ่งยังช่วยสนับสนุนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'Lipstick Indicator' ถูกบัญญัติขึ้นโดย Leonard Lauder (ประธานบริษัท Estée Lauder) ซึ่งทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะถดถอยยอดขายลิปสติกจะเพิ่มขึ้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะเมื่อผู้คนไม่สามารถซื้อของฟุ่มเฟือยราคาแพงอย่างรถยนต์หรือกระเป๋าแบรนด์เนมได้ พวกเขาก็เลือกที่จะซื้อ 'ของฟุ่มเฟือยเล็กๆ' ที่จับต้องได้ อย่างเช่นลิปสติกสีใหม่เพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเอง
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้ Copilot สำหรับการเงิน
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับที่การใช้ Copilot มักเกิดข้อผิดพลาดในด้านการเงิน และวิธีแก้ไขปัญหาแต่ละข้อ
|ข้อผิดพลาด
|วิธีแก้ไข
|การขอข้อมูลเชิงลึกโดยไม่กำหนดรูปแบบผลลัพธ์
|โปรดระบุว่าคุณต้องการตาราง, บรรยาย, แผนภูมิ, หรือสรุปในตอนต้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน
|สมมติว่า Copilot สร้างการคาดการณ์ที่สมบูรณ์แบบ
|ให้คาดการณ์เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานและตัวเลข
|ไม่ตรวจสอบขอบเขตความปลอดภัย/สิทธิ์การเข้าถึง
|ยืนยันว่าผู้ใช้มีการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่ Copilot จะอ้างอิงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดด้านสิทธิ์หรือคำตอบที่ไม่สมบูรณ์
|ข้ามการตรวจสอบผลลัพธ์
|ตรวจสอบความถูกต้องของสรุปของ Copilot กับข้อมูลต้นทางก่อนดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกเสมอ
|การใช้ Copilot ในการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงโดยปราศจากการกำกับดูแล
|สำรอง Copilot สำหรับข้อมูลเชิงลึกในร่าง ไม่ใช่สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสุดท้ายหรือการรายงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
📮 ClickUp Insight: 22% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรายังคงระมัดระวังเมื่อต้องใช้AI ในการทำงาน ในจำนวนนี้ ครึ่งหนึ่งกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งยังไม่แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือสิ่งที่ AI บอกได้หรือไม่
ClickUp จัดการกับทั้งสองข้อกังวลโดยตรงด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และโดยการสร้างลิงก์ที่ละเอียดไปยังงานและแหล่งที่มาในแต่ละคำตอบ
ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ทีมที่ระมัดระวังที่สุดก็สามารถเริ่มเพลิดเพลินกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องหรือไม่ หรือพวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่
ขีดจำกัดที่แท้จริงของ Copilot สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน
Microsoft Copilot สามารถเร่งการวิเคราะห์และแสดงรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถทดแทนการกำกับดูแลทางการเงิน การควบคุม หรือการตัดสินใจได้ การเข้าใจขีดความสามารถของ Copilot อย่างชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานอย่างปลอดภัยในกระบวนการทำงานของคุณ:
- ขาดการรับรองในระดับการตรวจสอบ: ผลลัพธ์ไม่เหมาะสมสำหรับการรายงานตามกฎหมาย การรับรองการตรวจสอบ หรือการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อบังคับต่าง ๆ หากไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
- สะท้อนคุณภาพข้อมูลพื้นฐาน: แผนผังบัญชีที่ไม่สอดคล้องกัน มิติข้อมูลที่ไม่ตรงกัน หรือแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจาย ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ลดลงโดยตรง
- พลาดรายละเอียดทางกฎระเบียบ: การปฏิบัติทางบัญชีที่ซับซ้อน เกณฑ์การปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อยกเว้นของนโยบายอาจถูกตีความผิดพลาดหากไม่มีการตรวจสอบโดยมนุษย์
- สืบทอดข้อจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้: ข้อมูลเชิงลึกจะถูกจำกัดเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูอยู่แล้วเท่านั้น ซึ่งจำกัดการวิเคราะห์ข้ามหน่วยงานหรือการรวมข้อมูล
🔍 คุณรู้หรือไม่? นิตยสาร The Economist ใช้ราคาของเบอร์เกอร์บิ๊กแมคจากแมคโดนัลด์ในประเทศต่างๆ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินอย่างจริงจัง ซึ่งเรียกว่า "อำนาจซื้อที่เท่าเทียมกัน" (Purchasing Power Parity หรือ PPP) หากบิ๊กแมคมีราคา 5.69 ดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา แต่มีราคาเพียง 2.50 ดอลลาร์ในประเทศอื่น นั่นแสดงว่าค่าเงินของประเทศนั้น "ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริง"
ทำไมการวิเคราะห์ทางการเงินถึงล้มเหลวเมื่อยังติดอยู่กับไฟล์เอกสาร
การจำกัดการวิเคราะห์ทางการเงินให้อยู่ในสเปรดชีต การนำเสนอ และไฟล์ที่แยกจากกัน จะสร้างความขัดแย้งและเกิดการแบ่งแยกข้อมูล ซึ่งขัดขวางการมองเห็นและประสิทธิภาพ เมื่อข้อมูลอยู่ในไฟล์ที่ไม่มีบริบทที่เชื่อมโยง เช่น การอนุมัติ ความคิดเห็น บันทึกการตรวจสอบ หรือแบบจำลองทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน Copilot และผู้ช่วยที่คล้ายกันจะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ
การแยกส่วนนี้บังคับให้ผู้วิเคราะห์ต้องกลับไปประกอบข้อมูลด้วยตนเอง ทำงานซ้ำซ้อน และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด แทนที่จะได้วิเคราะห์เชิงลึกที่มุ่งสู่อนาคต ข้อมูลที่เชื่อมโยงและอ้างอิงได้ช่วยให้ Copilot สามารถสรุปผลได้อย่างสอดคล้องและเข้าใจบริบท ในขณะที่ไฟล์แบบคงที่ไม่สามารถทำได้
ClickUp Brain เป็นทางเลือกแทน Copilot สำหรับกระบวนการทำงานทางการเงิน
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์ม ClickUp มอบพื้นที่ทำงานอัจฉริยะเดียวให้กับทีมการเงินสำหรับการวางแผน การวิเคราะห์ และการรายงาน
ด้านล่างนี้คือวิธีที่ ClickUp Brain สนับสนุนการทำงานทางการเงินจริง ด้วยคุณสมบัติเฉพาะและตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง
รวมศูนย์บริบททางการเงิน
ทีมการเงินทำงานกับรายงาน แผนงาน ข้อคิดเห็น สมมติฐาน และการอนุมัติที่กระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีต เอกสาร และแชทต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
สิ่งนี้ก่อให้เกิดTool Sprawl ซึ่งบริบททางการเงินที่สำคัญถูกแยกส่วนอยู่ในระบบต่าง ๆ และไม่มีที่ใดที่สะท้อนภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้น ClickUp Brain'sContextual AIช่วยขจัดปัญหานี้ด้วยการดึงความรู้ทางการเงินมาไว้ในบริบทของพื้นที่ทำงานเดียว
คุณสามารถถามได้ว่า 'สรุปงบประมาณไตรมาสนี้เทียบกับผลต่างที่เกิดขึ้นจริงในทุกศูนย์ต้นทุน' หรือ 'แสดงงานที่ค้างทั้งหมดที่ขัดขวางการอนุมัติใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย' และรับคำตอบที่ทันสมัยซึ่งอ้างอิงจากระบบเดียวกันที่ใช้ติดตามงานการเงินอยู่แล้ว
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด นักวิจัยได้สร้างนักวิเคราะห์ AI และป้อนข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง 30 ปีให้กับมัน AIทำผลงานได้ดีกว่าผู้จัดการกองทุนมนุษย์ถึง 93% ในขณะที่มนุษย์สร้าง 'อัลฟา' (กำไรส่วนเกิน) ประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส AI สร้างได้ถึง 17.1 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจจากเมตริกสด
แดชบอร์ดของ ClickUpคือที่ที่ผู้นำด้านการเงินติดตาม KPI, อัตราการใช้จ่าย, ความแตกต่าง, และสถานะเงินสดในโปรแกรมหรือแผนกต่างๆ คุณสามารถฝังAI Cardsบนแดชบอร์ดที่สร้างข้อมูลเชิงลึกที่เขียนขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลนั้นได้
ตัวอย่างเช่น บัตร สรุปผู้บริหารด้วย AI สามารถสร้างภาพรวมระดับสูงของประสิทธิภาพงบประมาณเทียบกับที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละศูนย์ต้นทุนได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ บัตร อัปเดตโครงการด้วย AI ที่วางไว้ข้างบัตรกระแสเงินสดหรือบัตรค่าใช้จ่าย จะช่วยสรุปการเปลี่ยนแปลงล่าสุดและเน้นแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องมีการตีความด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อัปโหลดงบประมาณของคุณและขอให้ AI 'จำลองการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ 15% พร้อมกับการลดลงของปริมาณ 5%' AI สามารถใช้ Python ในการคำนวณ P&L ทั้งหมดของคุณใหม่ทันที แสดงให้คุณเห็นจุดคุ้มทุนของคุณอย่างชัดเจน และตัวแปรต้นทุนใดที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากที่สุด
ทำให้กระบวนการทางการเงินเป็นอัตโนมัติ
นอกเหนือจากการวิเคราะห์แล้ว กระบวนการทำงานทางการเงินยังรวมถึงการอนุมัติ การแจ้งเตือน การยกระดับปัญหา การกระทบยอด และการติดตามผลอีกด้วยClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถกำหนดกฎ if/then ที่ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องประสานงานด้วยตนเองตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- ระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อใบแจ้งหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน
- สร้างงานติดตามเมื่องานงบประมาณเลยกำหนดเวลา
- ยกระดับงานอนุมัติเมื่อเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่กำหนด
การจับคู่การทำงานอัตโนมัติกับ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถรวมตัวกระตุ้นเวิร์กโฟลว์เข้ากับบริบทและสรุปที่สร้างโดย AI เพื่อให้การดำเนินการมีความชัดเจนในตัว
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการอัปโหลดรายงานทางการเงิน ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายงานตรวจสอบและใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปรายงานสำหรับผู้ตรวจสอบได้ หลังจากที่รายการตรวจสอบการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ ระบบอัตโนมัติอื่นสามารถกระตุ้นให้ ClickUp Brain สร้างสรุปและสร้างเอกสาร ClickUpสำหรับบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
มอบหมายงานการเงินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
ClickUp Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการตามทริกเกอร์และกฎเกณฑ์ต่างๆ แทนที่จะตอบกลับเฉพาะเมื่อมีคนถาม Brain เท่านั้น Super Agents จะตรวจสอบกระบวนการทำงานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์กิจกรรม และดำเนินการเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตรงตามเงื่อนไข
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของทีมการเงินของ Super Agents ที่คุณสามารถจัดตั้งได้:
- ผู้อนุมัติค่าใช้จ่าย: ตรวจสอบการยื่นค่าใช้จ่ายใหม่, ตรวจสอบกับนโยบาย, สรุปคำขอ, และส่งต่อไปยังผู้อนุมัติที่เหมาะสม. ซึ่งช่วยเร่งการอนุมัติและลดการสื่อสารซ้ำซ้อนเกี่ยวกับข้อมูลที่ขาดหายไป
- ตัวแทนติดตามใบแจ้งหนี้: ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่, แจ้งเตือนการชำระเงินที่เกินกำหนด, ส่งการแจ้งเตือน, และสร้างสรุปบัญชีลูกหนี้รายสัปดาห์เพื่อให้สามารถมองเห็นความเสี่ยงของการชำระเงินที่เกินกำหนดได้โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
- ผู้รายงานความแตกต่างของงบประมาณ: วิเคราะห์งบประมาณเทียบกับข้อมูลจริงเมื่อมีการอัปเดตข้อมูล สรุปความแตกต่างที่สำคัญ และสร้างเอกสารหรือโพสต์การอัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หากงานด้านการเงินของคุณกระจายอยู่ในงานต่างๆ เอกสาร สเปรดชีต และไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันอยู่แล้วClickUp Brain MAXคือสิ่งที่คุณต้องการ มันคือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่เพิ่มชั้น AI เข้าไปในบริบทของคุณ
นี่คือวิธีที่มันมีประโยชน์ในกระบวนการทำงานทางการเงินของคุณ:
- ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วระหว่างการปิดการขาย, การตรวจสอบ, และการตรวจสอบภายใน: ใช้Talk to Textเพื่อเปลี่ยนการอัปเดตที่พูดออกมาจากการประชุมปิดการขาย, การทบทวนงบประมาณ, หรือการตรวจสอบภายในให้กลายเป็นงานเอกสาร, เอกสาร, หรือความคิดเห็นที่มีโครงสร้าง
- ค้นหาการอนุมัติ การตรวจสอบ และบริบททางประวัติศาสตร์ในที่เดียว: ค้นหาการลงนามอนุมัติที่ผ่านมา เส้นทางการตรวจสอบ หรือการอนุมัติงบประมาณในClickUp Tasks, เอกสาร, ไฟล์แนบ, แอปที่เชื่อมต่อ และแม้แต่หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐานงานการเงินที่เกิดขึ้นซ้ำ ด้วยคำแนะนำที่บันทึกไว้: ใช้คำแนะนำซ้ำสำหรับสรุปความแตกต่างรายเดือน, การตรวจสอบค่าใช้จ่าย, หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้การวิเคราะห์มีความสม่ำเสมอในทุกๆ รอบและในทุกทีม
🔍 คุณรู้หรือไม่? เนื่องจากเกือบทุกสิ่งที่คุณซื้อถูกจัดส่งมาในกล่องกระดาษแข็ง นักวิเคราะห์จึงติดตามการผลิตกระดาษลูกฟูกหากการผลิตกล่องกระดาษแข็งลดลง นั่นเป็นสัญญาณล่วงหน้าว่าภาคการผลิตและการใช้จ่ายของผู้บริโภคกำลังจะตกต่ำ—ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนที่ข้อมูลอย่างเป็นทางการจะแสดงให้เห็นถึงหลายเดือน
ให้ ClickUp เป็นกัปตันของคุณ ในขณะที่ Copilot นั่งเบาะหลัง
เมื่อ Copilot เปิดตัวในปี 2023 มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในวิธีที่ทีมการเงินสามารถรับคำตอบจากสเปรดชีตและรายงานของพวกเขาได้รวดเร็วขึ้น มันได้กำจัดงานที่ซ้ำซากมากมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การสรุป และข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม มันยังคงมีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักอยู่ที่ขั้นตอนที่ต้องการความก้าวหน้าจริง ๆ เช่น การอนุมัติ การติดตามผล การแก้ไข และการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจึงค่อย ๆ สูญเสียแรงขับเคลื่อนไปอย่างเงียบ ๆ
ClickUp เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่าเพราะมันนำบริบททางการเงิน การตัดสินใจ งาน การอนุมัติ การรายงาน และ AI ของคุณมารวมไว้ในที่ทำงานเดียว ในขณะที่ ClickUp Brain ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลงบประมาณสดและบันทึกความแตกต่าง ClickUp Dashboards เปลี่ยนเมตริกให้เป็นมุมมองที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจ และ Automations ผลักดันข้อมูลเชิงลึกไปสู่การปฏิบัติ
หากคุณจริงจังกับการพัฒนาขั้นตอนการทำงานทางการเงินของคุณไปข้างหน้าโดยไม่สูญเสียบริบทสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ไม่. Copilot เป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ใช่ผู้แทนนักวิเคราะห์การเงินมนุษย์. มันสามารถทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, แนะนำสูตร, แสดงรูปแบบ, และร่างคำอธิบายได้, แต่มันไม่สามารถแทนที่การตัดสินใจอย่างมืออาชีพได้.
Copilot ให้ความเคารพต่อรูปแบบความปลอดภัยขององค์กรที่มีอยู่และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท ซึ่งหมายความว่า Copilot จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงภายใน Microsoft 365 เท่านั้น
Copilot สามารถสรุปข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสูตร และเน้นรูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถทำซ้ำได้ด้วยตนเอง
ใช่ ผลลัพธ์จาก Copilot ควรได้รับการตรวจสอบก่อนนำไปใช้ในการตัดสินใจหรือรายงานใด ๆ ให้ปฏิบัติต่อการวิเคราะห์และความคิดเห็นที่สร้างโดย AI ว่าเป็นเพียงบันทึกการทำงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลต้นทางและกฎระเบียบทางธุรกิจ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยแนวทางการใช้งานที่ชัดเจน การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท และจุดตรวจสอบการทบทวน ทีมมักจะกำหนดขอบเขตการใช้งานของ Copilot ฝึกอบรมผู้ใช้เกี่ยวกับคุณภาพของคำสั่ง และกำหนดให้มีการตรวจสอบและอนุมัติจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการสำหรับผลลัพธ์ที่สำคัญ