แอป AI จัดสรรเวลาที่ดีที่สุดในปี [ปี]

Preethi Anchan
Preethi Anchan
12 กุมภาพันธ์ 2569

เป้าหมายของการบล็อกเวลาคือเรื่องง่าย: สร้างโครงสร้างให้กับวันของคุณและลดการสลับงานอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายคือว่าการแบ่งเวลาแบบทำด้วยมือมักไม่รอดพ้นจากวันทำงานจริง เครื่องมือส่วนใหญ่สมมติว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำอะไร คุณก็สามารถทำตามนั้นได้

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นสามารถปรับตัวได้เมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง หากมีการเลื่อนประชุมหรือภารกิจใดใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ AI จะจัดระเบียบช่วงเวลาที่เหลือของคุณใหม่ เพื่อให้ตารางในแต่ละวันสมเหตุสมผลและสมดุล

ข้างหน้า เราจะสำรวจแอป AI สำหรับบล็อกเวลาทำงานยอดนิยม และดูว่าแอปเหล่านี้มีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อวันทำงานไม่เป็นไปตามแผน แต่ละแอปมีจุดอ่อนตรงไหน และสร้างจังหวะการทำงานแบบไหน

คุณควรค้นหาอะไรในแอปบล็อกเวลาด้วย AI?

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังประเมินแอปบล็อกเวลาด้วย AI

  • ระดับของความเป็นอิสระ: หากคุณต้องการให้แอปวางแผนวันของคุณอย่างจริงจัง ให้มองหาภาษาและคุณสมบัติที่อธิบายถึงการกำหนดเวลาและการวางแผนใหม่โดยอัตโนมัติจากผู้วางแผน AI ไม่ใช่แค่คำแนะนำหรือการกระตุ้น
  • ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง: หากงานของคุณเปลี่ยนแปลงเป็นรายชั่วโมงและลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงไปด้วย ให้สังเกตว่าผลิตภัณฑ์พูดถึง "การปรับรูปแบบแบบไดนามิก" "การปรับแบบเรียลไทม์" หรือ "ตารางเวลาแบบปรับตัว" หรือไม่ เพราะเครื่องมือวางแผนแบบคงที่มักล้มเหลวเมื่อเผชิญกับความผันผวน
  • แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง: หากคุณต้องการมุมมองที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งเดียวเกี่ยวกับวันของคุณ ให้สังเกตว่าแพลตฟอร์มนั้นนำเสนอตัวเองเป็นปฏิทินการจัดตารางเวลาอัจฉริยะสำหรับงานทั้งหมดของคุณหรือไม่
  • ภาระทางความคิด: หากเป้าหมายของคุณคือการลดการคิดเกี่ยวกับการวางแผน ให้พิจารณาว่าการตั้งค่าและการกำหนดกฎเกณฑ์ของเครื่องมือนั้นมากน้อยเพียงใด เพราะแพลตฟอร์มที่พึ่งพาการตั้งค่าที่ซับซ้อนจะแลกเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติกับความพยายามทางความคิด แทนที่จะนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอย่างแท้จริง
  • ความสอดคล้องของรูปแบบการทำงาน: หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับขั้นตอน ความพึ่งพา หรือผลลัพธ์ มองหาสัญญาณที่แสดงว่าแอปเข้าใจโครงการและลำดับ ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่แยกจากกันหรืองานที่ยาวแต่ไม่ต่อเนื่อง
  • พฤติกรรมการล้มเหลว: หากเครื่องมือนี้มีไว้เพื่อเป็นแกนกลางในการดำเนินงานของคุณ คุณควรตรวจสอบว่ามันสามารถรับมือกับการรับภาระเกินขีดความสามารถ การไม่ทำภารกิจให้สำเร็จ หรือความขัดแย้งได้อย่างไร
  • การรับรู้บริบทของงาน: ตรวจสอบว่าแอปใช้รายละเอียดของงาน เช่น ความพยายามที่ประมาณการไว้, ลำดับความสำคัญ, ความเกี่ยวข้อง, และกำหนดเวลา เพื่อตัดสินใจว่าจะบล็อกเวลาเมื่อใดและนานเท่าใด

👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1890 รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ค่าเฉลี่ยของสัปดาห์การทำงานสำหรับพนักงานโรงงานเต็มเวลาอยู่ที่100 ชั่วโมงเลยทีเดียว

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบแผนภูมิการจัดการเวลาฟรี (ปฏิทินและตารางเวลา)

แอปบล็อกเวลาด้วย AI ยอดนิยมในพริบตา

นี่คือภาพรวมของแอป AI สำหรับการบล็อกเวลาที่ดีที่สุดในตลาดและสิ่งที่แต่ละแอปนำเสนอ:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
ClickUpการบล็อกเวลาด้วย AI ภายในระบบที่งานได้ถูกจัดเก็บไว้แล้วการจัดตารางเวลาด้วย AI ตามบริบท, ซุปเปอร์เอเย่นต์, การซิงค์ปฏิทิน, การติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ, แผนประจำวัน และแม่แบบการบล็อกตารางเวลาฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ตามเข็มนาฬิกาทีมที่ต้องการเวลาโฟกัสที่ได้รับการคุ้มครองในปฏิทินที่ใช้ร่วมกันการสร้างเวลาโฟกัสอัตโนมัติ, การเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม, การปรับสมดุลปฏิทินแผนฟรี; ทีมเริ่มต้นที่ $7.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ไทม์ฮีโร่ผู้ที่ต้องการการจัดตารางงานจากงานไปยังปฏิทินแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบกำหนดเวลาทำงานอัตโนมัติ, การวางแผนใหม่ต่อเนื่อง, กิจวัตรประจำที่เกิดซ้ำทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
เทรเวอร์ เอไอบุคคลที่ต้องการการบล็อกเวลาแบบง่าย ๆ จากงานไปยังปฏิทินการบล็อกด้วยการลากและวาง, การช่วยจัดตารางเวลา, การซิงค์ปฏิทินแผนฟรี; Pro ที่ $6 ต่อเดือน
โฟลว์ซาวีผู้ใช้ที่ต้องการการจัดตารางเวลาอัตโนมัติพร้อมการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วการกำหนดเวลาอัตโนมัติ, คำนวณใหม่เพียงคลิกเดียว, การแบ่งงาน, สีแสดงความเร่งด่วนแผนฟรี; Pro ราคา 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
SkedPalผู้วางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการขีดความสามารถด้วยแผนผังเวลาแผนที่เวลา, การทำงานอัตโนมัติตามกฎ, การรวมงาน, หน้าต่างลำดับความสำคัญที่มีรหัสสีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อเดือน
เรียกคืนผู้ใช้ที่พยายามจัดสมดุลระหว่างภาระผูกพันส่วนตัวกับความพร้อมของทีมการจัดตารางเวลาตามลำดับความสำคัญ, การปกป้องนิสัย, ลิงก์การจองอัจฉริยะแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การเคลื่อนไหวทีมที่ต้องการการดำเนินการ AI แบบครบวงจรพร้อมการประชุมและงานการกำหนดเวลาอัตโนมัติ, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, พนักงาน AI, ตรรกะการพึ่งพาแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ซันสมาผู้ที่ต้องการการตั้งเป้าหมายพร้อมกับการจำกัดเวลาในแต่ละวันการวางแผนรายวัน, การนำเข้างาน, โปโมโดโร, แดชบอร์ดสะท้อนผลทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
ปฏิทิน Notionผู้ใช้ที่ต้องการให้งานและกิจกรรมรวมกันในโครงการต่างๆซิงค์สองทางกับ Notion, การจัดตารางเวลาแบบไทม์ไลน์, รองรับปฏิทินหลายปฏิทินฟรีสำหรับผู้ใช้ Notion ทุกคน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

แอปบล็อกเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุด

นี่คือแอป AI แบ่งเวลาที่ดีที่สุดที่ควรค่าแก่การลองใช้ 👇

1. ClickUp (การจัดการตารางเวลาและงานด้วยระบบ AI)

การประชุม ClickUp และปฏิทิน ClickUp
ปฏิทิน ClickUp แสดงการประชุมประจำสัปดาห์ของ "การตลาดและการดำเนินงาน" พร้อมการเปิดใช้งาน Zoom และ AI Notetaker รวมถึงการ์ดสรุปการประชุมที่ฝังไว้พร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ

แอปบล็อกเวลาด้วย AI ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากปฏิทินของคุณและพยายามจัดตารางงานให้พอดี ClickUp ทำงานในทางตรงกันข้าม

ClickUp,ที่ทำงาน AI แบบรวมตัวแรกของโลก, ทำงานแตกต่างออกไป.

มันฝังระบบการบล็อกเวลาด้วย AI ไว้ในระบบการทำงานของคุณโดยตรง—ซึ่งเป็นที่ที่งาน, ความพึ่งพา, ผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเวลาอยู่แล้ว

แล้วอะไรที่ทำให้ ClickUp เป็นแอปบล็อกเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุด?

ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่เข้าใจงานของคุณ

ClickUp Brainเข้าใจงานของคุณ เครื่องมือที่คุณใช้ บริบท และข้อมูลองค์กรของคุณAI ที่เข้าใจบริบทนี้จะรู้จักงานโครงการ ลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา ความสัมพันธ์ และบทสนทนาของคุณ

เนื่องจากดำเนินการภายในระบบเดียวกันที่มีการวางแผนและดำเนินการทำงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาจึงเกิดขึ้นโดยมีบริบทครบถ้วน

ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกตามบริบทเกี่ยวกับงานของคุณ : แอปบล็อกเวลาด้วย AI
ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกตามบริบทเกี่ยวกับงานของคุณ

ระบบ AI สามารถเข้าถึงและโต้ตอบกับข้อมูล ClickUp ของคุณได้—รวมถึงงาน เอกสาร การสนทนา และแอปที่เชื่อมต่อ มันสามารถตอบคำถาม อัตโนมัติการดำเนินการ เช่น การจัดตารางการโทรและการวางแผนโครงการ และแสดงข้อมูลเชิงลึกตามบริบทปัจจุบันของคุณ

เมื่อรวมกับClickUp Calendar ความสามารถของ ClickUp Brain จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า ทำให้คุณสามารถ:

  • จัดการตารางเวลาของคุณโดยการสร้างและอัปเดตกิจกรรมใน Google Calendar
  • สรุปการประชุมและงานที่ได้รับมอบหมาย
  • สร้างการอัปเดตโครงการ
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar ที่คุณควรลอง

การติดตามเวลาที่ช่วยสร้างตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp ข้อมูลเวลาจะถูกบันทึกโดยตรงในที่ที่งานเกิดขึ้น—บนงาน, งานย่อย, และโครงการ

ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาจึงถูกทำขึ้นโดยอิงจากเวลาที่ประมาณการไว้และประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา

เมื่อภารกิจดำเนินไปนานหรือสั้นกว่าที่คาดไว้ ข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ในการวางแผนในอนาคต การตัดสินใจเกี่ยวกับกำลังการผลิต และการปรับสมดุลของปริมาณงานได้

เนื่องจากการติดตามเวลาเชื่อมโยงกับงาน, ความสำคัญ, และการรับผิดชอบ, คุณสามารถ:

  • ดูว่าเวลาถูกใช้ไปจริง ๆ อย่างไรในแต่ละโครงการและแต่ละบุคคล
  • ตรวจพบการล้นของงานตั้งแต่เนิ่นๆ แทนที่จะตอบสนองหลังจากกำหนดเวลาล่าช้า
  • เข้าใจประเภทของงานที่มักทำให้ตารางเวลาเสียหายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้การใช้การประมาณเวลาของ ClickUp คุณสามารถกำหนดความพยายามที่คาดหวังก่อนเริ่มงาน ทำให้ตารางเวลาเป็นจุดเริ่มต้นที่สมจริงแทนการพึ่งพาการคาดเดา

ให้ซูเปอร์เอเจนต์จัดการงานหนักแทนคุณ

ด้วยClickUp Super Agents คุณจะได้รับผู้ช่วยอัตโนมัติที่สามารถดำเนินการตามตรรกะหลายขั้นตอนตามลำดับความสำคัญและบริบทของคุณ แทนที่จะต้องจัดการการสร้างงาน การปรับปฏิทิน และการติดตามผลด้วยตนเอง Super Agents สามารถจัดการรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อนแทนคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พวกเขาสามารถ:

  • สร้าง อัปเดต และกำหนดเวลาการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำหรือตัวกระตุ้น
  • ปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
  • คาดการณ์ปัญหาคอขวดและเสนอการปรับเปลี่ยนเชิงรุก
  • ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่สามารถทำซ้ำได้พร้อมผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
ใช้ซูเปอร์เอเจนต์เพื่อติดตามกระบวนการทำงานของคุณ, ตัดสินใจ, และดำเนินการอย่างอัตโนมัติ : แอปบล็อกเวลาทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
ใช้ซูเปอร์เอเจนต์เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณ, ตัดสินใจ, และดำเนินการอย่างอัตโนมัติ

จัดตารางวันของคุณด้วยช่วงเวลาว่างที่ชัดเจน

เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวโดยการกำหนดงานให้กับสถานะความพร้อมใช้งานเฉพาะ แทนที่จะเป็นช่วงเวลาในปฏิทินที่ไม่ชัดเจน

เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUp เพื่อติดตามโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • การจัดตารางเวลาตามความพร้อมใช้งาน: ทำเครื่องหมายเวลาเป็น ว่าง, ยุ่งบางส่วน, หรือ ยุ่ง เพื่อให้ผู้อื่น (รวมถึงตัวคุณเอง) ทราบว่าคุณพร้อมใช้งานเมื่อใด
  • แยกบล็อกงานและเรื่องส่วนตัว: วางแผนงานส่วนตัวและงานที่ต้องทำควบคู่กันไปโดยไม่ให้ทับซ้อนกัน
  • สัญญาณความสำคัญในตัว: ดูสิ่งที่ต้องการความสนใจก่อนด้วยลำดับความสำคัญของงานที่เชื่อมโยงกับแต่ละช่วงเวลา
  • เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน: มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานแต่ละอย่างเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด เพื่อหลีกเลี่ยงการรับงานซ้อน

วางแผนวันของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเปลี่ยนงานให้เป็นภาระผูกพันในเวลาที่มองเห็นได้ ตรวจพบภาระงานที่มากเกินไปตั้งแต่เนิ่นๆ และทำการปรับเปลี่ยนก่อนที่วันจะผ่านไปโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัว

เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพงานที่สำคัญที่สุดของคุณและจัดการงานเหล่านั้นในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตการแบ่งเวลาประจำวันของ ClickUp

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ตารางเวลาแบบรายชั่วโมง: ดูตารางเวลาทั้งวันของคุณที่จัดเรียงตามลำดับเวลา ตั้งแต่กิจวัตรยามเช้าไปจนถึงการทำงานเชิงลึกและการประชุม
  • แถบด้านข้างงานที่ไม่ได้กำหนดเวลา: รักษางานที่มีความสำคัญน้อยไว้ให้มองเห็นได้โดยไม่ต้องบังคับให้เข้าไปในตารางงานที่เต็มอยู่แล้ว
  • รูปแบบพร้อมสำหรับการสะท้อน: ทบทวนว่าวันของคุณเป็นอย่างไรจริง ๆ และปรับปรุงแผนของวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
  • การติดตามความคืบหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยสถานะ: เห็นได้ทันทีว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่, ยกเลิกแล้ว, หรือยังไม่ได้ทำ

⭐ หากคุณกำลังจัดการปฏิทินหลายอัน นี่คือวิธีที่จะทำให้สำเร็จโดยไม่ทำให้คุณสับสน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • วางแผนวันของคุณโดยตรงจากงานและลำดับความสำคัญClickUp Plannerช่วยให้คุณตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมกับวันนี้ ก่อนที่งานจะล้นไปยังวันพรุ่งนี้
  • สลับระหว่างมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบ เช่น ปฏิทิน รายการ และไทม์ไลน์ เพื่อวางแผนเวลาของคุณตามที่ต้องการ คุณสามารถซูมเข้าที่วันเดียวหรือถอยกลับมาดูว่างานกระจายไปอย่างไรตลอดทั้งสัปดาห์
  • ลดการวางแผนด้วยตนเองโดยการอัปเดตสถานะงาน, ความสำคัญ, และการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อการทำงานดำเนินไป ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp. เมื่อแผนเปลี่ยนแปลง ระบบจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงอย่างต่อเนื่อง
  • ซิงค์งานและการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานกับ Google Calendar ของ ClickUp การอัปเดตจะไหลไปทั้งสองทาง ทำให้ปฏิทินของคุณและ ClickUp ทำงานสอดคล้องกัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้เส้นทางการเรียนรู้ชันขึ้นในบางครั้ง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,850+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม

ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp Brain MAXไม่ใช่แค่ผู้ช่วย AI เท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการบริหารเวลาอย่างเชี่ยวชาญ

นี่คือวิธีที่ Brain MAX สามารถช่วยคุณจัดการเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

  • เข้าถึง LLM ชั้นนำหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini สำหรับงานต่างๆ ได้จากที่เดียว
  • สั่งงาน, เตือนความจำ, และบันทึกได้ทันที ด้วยTalk-to-Text, คุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญเลย—แม้ในระหว่างเดินทาง
  • ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยClickUp Enterprise Searchโดยค้นหาข้าม ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ ช่วยลดเวลาที่เสียไปกับการค้นหาไฟล์ กำหนดเวลา หรืออัปเดตโครงการ
  • สร้างและจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยคำสั่งเสียงหรือคำสั่งด่วน ช่วยให้คุณกำหนดวันครบกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ภายในไม่กี่วินาที
  • ลดการสลับบริบท ด้วยการรวมศูนย์กระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
  • บันทึกไอเดียและวางแผนวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกความคิดและรายการที่ต้องดำเนินการถูกบันทึกไว้และสามารถนำไปปฏิบัติได้

2. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการปกป้องเวลาโฟกัสในปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน)

การบล็อกเวลาตามเข็มนาฬิกา aoo
ทางเข็มนาฬิกา

Clockwise เป็นเครื่องมือปฏิทิน AI ที่สร้างขึ้นเพื่อทำงานหลักเพียงอย่างเดียว: สร้างและปกป้องเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ทำให้การประชุมสมเหตุสมผล มันทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมทีมที่ปฏิทินของคุณถูกปรับเปลี่ยนอยู่เสมอโดยผู้อื่น

แทนที่จะต้องจัดสรรเวลาทุกสัปดาห์ด้วยตนเอง Clockwise จะจัดระเบียบการประชุมที่ยืดหยุ่นใหม่เพื่อเปิดช่วงเวลาที่กว้างขึ้นสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ และลดวันทำงานที่กระจัดกระจายเหมือน "ชีสสวิส" โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตารางงานของคุณขึ้นอยู่กับปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและการประชุมทีมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา

  • ปกป้องเวลาโฟกัสด้วยการย้ายการประชุมที่ยืดหยุ่นไปยังช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่าอย่างชาญฉลาด
  • ทำงานได้ดีสำหรับทีมที่ประสานงานผ่านปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและการประชุมประจำ
  • ช่วยลดการกระจายของปฏิทินโดยการรวมการประชุมเข้าด้วยกันเมื่อเป็นไปได้

ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา

  • เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Google Calendar เป็นหลัก (ไม่เหมาะนักหากคุณใช้ระบบ iCloud เพียงอย่างเดียว)
  • คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อองค์กรของคุณเห็นพ้องต้องกันว่า การประชุมใดบ้างที่ "ยืดหยุ่นได้" และอะไรคือ "กำหนดตายตัว"

การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา

แผนฟรีทีม: $7. 75/ผู้ใช้/เดือน ธุรกิจ: $11. 50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา

G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ) Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockwise อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

Clockwise ช่วยลดภาระในการจัดการตารางเวลาของฉันลงอย่างมาก มันช่วยปกป้องช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิของฉัน และฉันก็สามารถส่งลิงก์การประชุมของฉันได้ Clockwise จะจัดการส่วนสำคัญในตารางเวลาของฉันให้เรียบร้อย

Clockwise ช่วยลดภาระในการจัดการตารางเวลาของฉันลงอย่างมาก มันช่วยปกป้องช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิของฉัน และฉันก็สามารถส่งลิงก์การประชุมของฉันได้ Clockwise จะจัดการส่วนสำคัญในตารางเวลาของฉันให้เรียบร้อย

⭐ โบนัส: วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

3. TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานอัตโนมัติในแต่ละวันของคุณ)

แอปบล็อกเวลา TimeHero
ผ่านทางTimeHero

TimeHero อยู่ใกล้กับ "ผู้วางแผนด้วย AI" มากกว่า "ปฏิทินสวยๆ" คุณมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และงานที่ต้องทำซ้ำให้กับมัน จากนั้นมันจะ จัดตารางงานโดยอัตโนมัติลงในไทม์ไลน์ และปรับเปลี่ยนใหม่เมื่อวันนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง

นี่คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดหากคุณมีปัญหาใหญ่ที่สุดในการบล็อกเวลาคือการไม่ทำแผน การทำให้แผนเป็นปัจจุบันเมื่อมีการเลื่อนประชุม งานใช้เวลานานกว่าที่คาด หรือมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญระหว่างวัน

คุณสมบัติเด่นของ TimeHero

  • จัดตารางงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาและความพร้อมใช้งาน
  • วางแผนใหม่เมื่อมีงานล่าช้า เพื่อให้วันของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • สนับสนุนการวางแผนแบบต่อเนื่องเพื่อให้กิจวัตรไม่ขึ้นอยู่กับความพยายามด้วยตนเองในแต่ละวัน

ข้อจำกัดของ TimeHero

  • ไม่เหมาะนักหากคุณต้องการสมุดวางแผนที่เรียบง่ายสุดๆ น้ำหนักเบา และไม่มีโครงสร้างใดๆ
  • ทีมอาจจำเป็นต้องตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการป้อนงาน (หากไม่ทำเช่นนั้น คุณภาพของตารางเวลาจะลดลง)

ราคา TimeHero

ทดลองใช้ฟรี 7 วันพื้นฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือนมืออาชีพ: $12/ผู้ใช้/เดือนพรีเมียม: $27/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ TimeHero

G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว) Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)

📮 ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน, งาน, และการแจ้งเตือน. อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานเอกสาร.

ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน

เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

4. Trevor AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาในปฏิทินสำหรับงานง่ายๆ)

เทรเวอร์ เอไอ
ผ่านทางTrevor AI

Trevor AI เป็นเครื่องมือ "สะพาน" ที่ง่ายกว่า: มันช่วยให้คุณนำรายการงานและ เปลี่ยนให้เป็นวันที่มีการจัดตาราง โดยไม่ต้องตั้งค่ากฎและแผนที่ที่ซับซ้อนเหมือนที่คุณเห็นในโปรแกรมจัดตารางเวลาที่ซับซ้อนกว่า

เหมาะสำหรับคนที่ชอบการแบ่งเวลา แต่ไม่ต้องการเครื่องมือที่รู้สึกเหมือนกำลังตั้งค่าระบบควบคุมการบินเพียงเพื่อวางแผนวันอังคาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trevor AI

  • ลากและวางงานลงบนปฏิทินของคุณโดยตรง
  • ให้บริการช่วยจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณจัดงานลงในช่องเวลาว่างได้
  • การไหลของงานประจำวันที่ดีสำหรับบุคคลที่วางแผนด้วยภาพ

ข้อจำกัดของ Trevor AI

  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับตรรกะการพึ่งพาโครงการที่ซับซ้อนเหมือนกับชุดโปรแกรมการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
  • เหมาะสำหรับการจัดตารางส่วนตัวมากกว่าการปรับสมดุลงานข้ามทีมที่ซับซ้อน

ราคาของ Trevor AI

แผนฟรีPro: $6/เดือน

คะแนนและรีวิว Trevor AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

⭐ โบนัส: ก่อนที่คุณจะมองหาเครื่องมือใหม่นี่คือเคล็ดลับการจัดการเวลาที่ไม่ต้องใช้แอปใดๆ 👇

  • วางแผนวันพรุ่งนี้ก่อนออกจากระบบ: ตัดสินใจเรื่องสำคัญ 3 อันดับแรกของคุณล่วงหน้าในวันก่อนหน้า ช่วงเช้าเหมาะสำหรับการลงมือทำ ไม่ใช่การตัดสินใจ
  • ทำงานในหน้าต่างที่กำหนด: กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละช่วงการทำงาน แทนที่จะรอจนกว่าจะรู้สึกว่า "เสร็จแล้ว"
  • จัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน: รวมการโทร, งานธุรการ, หรือการเขียนเข้าด้วยกันเพื่อลดการสลับบริบท
  • ปกป้องบล็อกโฟกัสหนึ่งบล็อกต่อวัน: แม้เพียง 60–90 นาทีของการทำงานโดยไม่ถูกรบกวนก็สามารถยึดเหนี่ยววันของคุณให้มั่นคง
  • เว้นช่องว่างโดยเจตนา: อย่าจัดตารางแน่นทุกชั่วโมง ช่องว่างจะช่วยให้รองรับความล่าช้าและป้องกันไม่ให้ตารางงานล่ม

5. FlowSavvy (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติด้วย AI และการแสดงภาพภาระงาน)

แดชบอร์ด FlowSavvy
ผ่านทางFlowSavvy

FlowSavvy เป็นแอปจัดตารางงานด้วย AI ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งคำนึงถึงทุกความสำคัญและกำหนดเวลาของคุณ จากนั้นจัดตารางงานโดยตรงในปฏิทินที่คุณใช้อยู่

คุณสมบัติการคำนวณใหม่เพียงคลิกเดียวของมันมีค่าอย่างยิ่ง หากคุณล่าช้าหรือการประชุมยืดเยื้อ มันจะจัดเรียงใหม่ทุกสิ่งที่เหลืออยู่เพื่อให้วันนั้นยังคงเป็นระเบียบ

หากงานที่ต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมงไม่สามารถจัดให้อยู่ในช่วงเวลาว่างเพียงช่วงเดียวได้ เครื่องมือจะทำการแบ่งงานยาวออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยอัตโนมัติ งานแต่ละชิ้นจะถูกจัดสีตามความเร่งด่วน ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่างานใดควรได้รับความสนใจอย่างเต็มที่

คุณสมบัติเด่นของ FlowSavvy

  • ลากงานได้ทุกเมื่อเพื่อล็อกงานเหล่านั้นไว้ในวันของคุณ
  • จัดกลุ่มงานที่ต้องทำเป็นรายการและเข้าถึงได้ทันที
  • ตัดสินใจว่าเมื่อใดที่แอปจะได้รับอนุญาตให้จัดตารางเวลาให้คุณโดยมีช่วงเวลาที่กำหนดเองสำหรับงานและเวลาส่วนตัว

ข้อจำกัดของ FlowSavvy

  • แพลตฟอร์มนี้ไม่มีการรองรับโดยกำเนิดสำหรับความพึ่งพาของงานและกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งทันทีที่ตารางเวลาเกินกว่าการวางแผนของผู้ใช้คนเดียว

ราคาของ Flowsavvy

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Flowsavvy

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง FlowSavvy อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ ProductHuntกล่าวว่า:

นี่เป็นแนวคิดที่เล็กแต่สำคัญมากในการช่วยให้ผู้คนจัดสรรเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันคิดมาตลอดว่าจะลองใช้วิธีบล็อกเวลาเพื่อจัดการงานให้เสร็จ แต่ไม่เคยลงมือทำจริงจัง ลองใช้แอป Flowsavvy แล้วพบว่ามันช่วยบล็อกเวลาและจัดตารางใหม่เมื่อจำเป็นได้ดีมาก การแบ่งสีก็ช่วยได้มากเช่นกัน กระบวนการเริ่มต้นและการใช้งานแบบอินเทอร์แอคทีฟก็ง่ายและชัดเจน ขอชื่นชมในส่วนนี้

นี่เป็นแนวคิดที่เล็กแต่มีความสำคัญมากในการช่วยให้ผู้คนจัดสรรเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันคิดมาตลอดว่าจะลองใช้วิธีบล็อกเวลาเพื่อจัดการงานให้เสร็จ แต่ไม่เคยดำเนินการมากนัก ได้ลองใช้แอป Flowsavvy และมันทำงานได้ดีในการบล็อกเวลาและจัดตารางใหม่เมื่อจำเป็น การแบ่งแยกสีก็ช่วยได้มาก กระบวนการเริ่มต้นและการใช้งานแบบโต้ตอบนั้นง่ายและชัดเจน ขอชื่นชมในส่วนนี้

👀 คุณรู้หรือไม่?เทคนิคการจัดการเวลาแบบคัมบัง หรือบิลบอร์ด ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ 1940 หลังจากที่โตโยต้าได้สร้างระบบการผลิตใหม่ที่ใช้คำแนะนำบนกระดาษ

6. SkedPal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสามารถส่วนบุคคลตามกฎ)

แดชบอร์ด SkedPal: แอปบล็อกเวลาด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางSkedPal

SkedPal คือผู้ช่วยจัดตารางงานด้วย AIที่จะเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้เป็นตารางเวลาแบบไดนามิกที่มีการแบ่งช่วงเวลาโดยอัตโนมัติ

ฟีเจอร์แผนที่เวลาของมันช่วยให้คุณกำหนดได้ว่างานประเภทต่างๆ ควรเกิดขึ้นเมื่อใด คุณเพียงแค่กำหนดกฎเพียงครั้งเดียวสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ และ AI จะปรับตารางเวลาประจำวันของคุณให้สอดคล้องกับกฎเหล่านั้น

คุณสามารถกำหนดสีให้กับแต่ละแผนที่ได้ สีเขียวหมายถึงช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้หน้าต่าง เช่น เวลาทำงานที่ต้องการสมาธิตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 11.00 น. สีเหลืองและสีแดงใช้เป็นทางเลือกสำรอง SkedPal จะบล็อกเวลาในช่องสีแดงเฉพาะเมื่อมีความเสี่ยงที่จะพลาดกำหนดเวลาเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การรวมกลุ่ม (Bundling) ที่ช่วยจัดกลุ่มงานแอดมินขนาดเล็กให้เป็นบล็อกใหญ่เพียงบล็อกเดียว เพื่อไม่ให้ปฏิทินของคุณกระจัดกระจาย

คุณสมบัติเด่นของ SkedPal

  • จัดกลุ่มงานเป็นโซนตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาทำงานประจำสัปดาห์สำหรับแต่ละงาน
  • รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไปแล้ว สิ่งที่ล่าช้า และวิธีการจัดตารางเวลาของคุณมีความเป็นจริงหรือไม่
  • ซิงค์กับ Google, iCloud และ Office 365 เพื่อให้งานต่างๆ เข้ากับการประชุมที่มีอยู่

ข้อจำกัดของ SkedPal

  • อินเทอร์เฟซแสดงตัวเลือกมากมาย ทำให้รู้สึกหนักทางความคิดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ราคาของ Skedpal

  • หลัก: $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $21.95/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Skedpal

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (165+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Skedpal อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

ความสะดวกในการใช้งานและเส้นทางการเรียนรู้ที่รวดเร็วทำให้ฉันสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วและตั้งค่าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเปลี่ยนวิธีการทำงานของฉันในการจัดการงานต่าง ๆ ภายในเวลาอันสั้น ค่าบริการรายเดือนอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และการสนับสนุนจากนักพัฒนาเป็นไปอย่างตรงจุด แอปนี้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ (Google และ Outlook) ได้อย่างดีเยี่ยมและรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ความสะดวกในการใช้งานและเส้นทางการเรียนรู้ที่รวดเร็วทำให้ฉันสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วและตั้งค่าต่าง ๆ ได้ทันที ซึ่งส่งผลให้วิธีการทำงานของฉันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นภายในเวลาอันสั้น ค่าบริการสมัครสมาชิกอยู่ในระดับที่เหมาะสม และการสนับสนุนจากทีมพัฒนาก็ตรงจุดมาก แอปนี้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ (Google และ Outlook) ได้อย่างราบรื่นและรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว

⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

7. การเรียกคืน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางอัตโนมัติและการวางแผนตามลำดับความสำคัญ)

คืนแดชบอร์ด
ผ่านทางReclaim

Reclaim เป็นแอปปฏิทินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยปรับสมดุลระหว่างภาระงานส่วนตัวของคุณกับความพร้อมของทีม

กำหนดเวลาทำงาน, บล็อกวันที่ไม่มีการประชุม, และตัดสินใจว่าเมื่อใดที่การประชุมจะได้รับอนุญาต. เมื่อกฎเหล่านี้ถูกกำหนดไว้แล้ว, Reclaim จะนำไปใช้โดยอัตโนมัติ, ทำให้ผู้คนไม่สามารถจองเกินขอบเขตที่คุณได้กำหนดไว้.

Reclaim ยังให้ลิงก์การจองในตัว ซึ่งคล้ายกับ Calendly ความแตกต่างคือ ลิงก์เหล่านี้จะติดตามสิ่งที่คุณได้ใส่ไว้ในปฏิทินของคุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวัน เวลาโฟกัส เวลาระหว่างงาน และงานที่มีความสำคัญ

เมื่อมีคนจองช่วงเวลา ระบบ Reclaim จะปรับตารางให้สอดคล้องกับภาระงานที่มีอยู่เดิม แทนที่จะบังคับให้คุณต้องจัดตารางใหม่ทั้งหมดด้วยตนเอง

กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำในหลายปฏิทิน แก้ไขความขัดแย้งโดยอัตโนมัติ และปรับให้เหมาะสมเมื่อผู้เข้าร่วมลาหยุดหรือลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
  • วิเคราะห์กิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อทราบว่าคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาใด มีเวลาสำหรับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด และใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์ไปกับการประชุมมากเพียงใด
  • แทรกบัฟเฟอร์โดยอัตโนมัติสำหรับช่วงพักและเวลาเดินทางรอบกิจกรรม เพื่อให้การเตรียมตัว การติดตามผล และการเดินทางไปกลับถูกคำนึงถึงในวันของคุณ

เรียกคืนข้อจำกัด

  • ขาดการผสานรวมกับ iCloud Calendar โดยตรง ต้องใช้วิธีแก้ไขหลายขั้นตอนผ่านการซิงค์ผ่าน Google หรือ Outlook

การเรียกคืนราคา

  • Lite: ฟรี
  • เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

กู้คืนคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบฟีเจอร์การจัดตารางเวลา มันช่วยให้ฉันใช้รูปแบบตารางเวลาที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มต่างๆ ได้ ฉันมีองค์กรสองแห่งที่ต้องดูแลตารางการประชุมแยกกัน ฉันรู้สึกขอบคุณในส่วนของนิสัยมาก มันช่วยฉันได้มากจริงๆ นอกจากนี้ ฟังก์ชันการจัดลำดับความสำคัญก็ทำงานได้ดีสำหรับฉัน

ฉันชอบฟีเจอร์การจัดตารางเวลา มันช่วยให้ฉันใช้รูปแบบตารางเวลาที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มต่างๆ ได้ ฉันมีองค์กรสองแห่งที่ต้องดูแลตารางการประชุมแยกกัน ฉันรู้สึกขอบคุณในส่วนของนิสัยมาก มันช่วยฉันได้มากจริงๆ นอกจากนี้ ฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญก็ทำงานได้ดีสำหรับฉัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เทคนิคโพโมโดโรถูกคิดค้นขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 โดย Francesco Cirillo นักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งต่อมาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับหัวข้อนี้ยาว 160 หน้า

8. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการ AI แบบครบวงจรในทีมปฏิบัติการ)

แดชบอร์ดการเคลื่อนไหว: แอปบล็อกเวลาด้วย AI
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

ใช้แอปจัดการเวลาMotion เพื่อจัดตารางวันของคุณตามกำหนดเวลา ความสำคัญ ความเกี่ยวข้อง และเวลาว่าง

ตัวอย่างเช่น ระบบบันทึกการประชุมด้วย AI ของมันจะเข้าร่วมการประชุม Zoom/Teams ของคุณ บันทึกการประชุม และดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกมา จากนั้นแปลงเป็นงานและวางลงในตารางเวลาของคุณโดยตรง

เครื่องมือนี้ยังมีฐานความรู้ในตัวสำหรับจัดเก็บ SOP และกระบวนการภายในองค์กร ระบบ AI สามารถอ่านเอกสารเหล่านี้เพื่อช่วยในการจัดตารางงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

การเคลื่อนไหวช่วยให้คุณสามารถนำพนักงาน AI ไปใช้ในพื้นที่ทำงานของคุณได้ ตัวแทนเหล่านี้สามารถจัดการกับตรรกะซ้ำๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนผู้จัดการโครงการสามารถจัดตารางงานโดยอัตโนมัติในปฏิทินของทีม ทำนายกำหนดการส่งงาน และแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความสามารถ ช่วยทีมของคุณปรับสมดุลงานก่อนที่เส้นตายจะพลาด

คุณสมบัติเด่นของ Motion

  • สร้างฟิลด์งานและมุมมองที่กำหนดเองเพื่อกรองและจัดเรียงสิ่งที่ต้องทำตามป้ายกำกับ, สิ่งที่ขัดขวาง, ลำดับความสำคัญ, หรือสิ่งที่ต้องพึ่งพา
  • ฝังปฏิทินการจองของ Embed Motion เพื่อเผยแพร่ช่วงเวลาที่สามารถจองได้บนเว็บไซต์หรือหน้าใด ๆ อย่างควบคุม
  • กำหนดขีดจำกัดการประชุมรายวันที่สามารถตั้งค่าได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการจองเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจำนวนที่กำหนด

การจำกัดการเคลื่อนไหว

  • การเริ่มต้นใช้งานเป็นกระบวนการที่ต้องบูรณาการสูงและใช้เวลามาก พร้อมคำแนะนำที่จำกัดสำหรับการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน

การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว

  • Pro AI: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว

  • G2: 4. 1/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบมากที่มันบอกฉันว่าต้องทำอะไร นั่นหมายความว่า แม้ว่างานทั้งหมดของฉันจะกำลังตะโกนใส่ฉันให้ทำพร้อมกันทั้งหมด แต่ฉันสามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยไม่เครียด เพราะฉันรู้ว่ามีเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละงานแล้ว และนั่นคือความแตกต่างระหว่างความวุ่นวายกับความสงบ

ฉันชอบมากที่มันบอกฉันว่าต้องทำอะไร ซึ่งหมายความว่า แม้ว่างานทั้งหมดของฉันจะกำลังตะโกนใส่ฉันให้ทำพร้อมกันทั้งหมด แต่ฉันสามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยไม่เครียด เพราะฉันรู้ว่ามีเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละงาน และนั่นคือความแตกต่างระหว่างความวุ่นวายกับความสงบ

ชมวิดีโอนี้เพื่อดูการเปรียบเทียบ ClickUp กับ Motion แบบรวดเร็ว 👇

📚 อ่านเพิ่มเติม:Motion vs. ClickUp, เครื่องมือจัดตารางงาน AI ตัวไหนดีที่สุด

9. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการจัดการงานกับการบล็อกเวลาและการวางแผนปฏิทิน)

แดชบอร์ด Sunsama: แอปบล็อกเวลาด้วย AI
ผ่านทางSunsama

กำลังมองหาพื้นที่ทำงานที่ช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างมีจุดมุ่งหมายอยู่หรือไม่? Sunsama คือสมุดวางแผนรายวันที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ

แทนที่จะเริ่มต้นด้วยปฏิทินที่ว่างเปล่า คุณเริ่มวันใหม่ด้วยการดึงงานจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Notion, Jira, Asana, อีเมล หรือ Slack และตัดสินใจว่าวันนี้ควรใช้ทำอะไรจริงๆ จากนั้นคุณสามารถกำหนดเวลาทำงานนั้นลงในตารางเวลาของคุณได้โดยตรง เพื่อให้ทุกภาระผูกพันมีที่ชัดเจน

Sunsama ช่วยให้คุณปิดเสียงแอปเพื่อลดการรบกวนและทำงานในโหมดโฟกัสได้ คุณยังสามารถเพิ่มช่วงเวลาเหล่านี้ไปยัง Slack และ Microsoft Teams เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ เครื่องมือนี้ยังมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณพักผ่อนและรักษาพลังงานอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Sunsama

  • ซิงค์ปฏิทินของคุณกับ Google, Outlook และ Apple Calendar เพื่อดูตารางงานทั้งวันของคุณในที่เดียว
  • แปลงข้อความในกล่องขาเข้าและแชทเป็นงานโดยการลากอีเมลหรือแปลงข้อความจาก Slack และ Teams
  • ใช้ Pomodoro กับงานใดก็ได้ ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน และทบทวนรูปแบบการทำงานประจำวันและรายสัปดาห์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Sunsama

  • บางครั้ง ระหว่างการวางแผนร่วมกันแบบเรียลไทม์ หน้าอาจโหลดใหม่โดยไม่คาดคิด และการอัปเดตอาจไม่ซิงค์ ทำให้กำหนดการที่ใช้ร่วมกันและการประชุมที่ยาวนานถูกรบกวน

การกำหนดราคาของ Sunsama

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • แผนโปรพื้นฐาน: $20/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • แผน Power Pro: 50 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Sunsama

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (25+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

การผสานปฏิทินมีความเสถียรสูงมาก และความสามารถในการดูทุกสิ่งที่ต้องทำจากทุกแหล่งที่มา (การมอบหมายงานใน Notion, ปัญหาใน GitHub, การสนทนาใน Slack และอีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย) นั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sunsama ในระดับคุณภาพนี้

การผสานปฏิทินมีความแข็งแกร่งมาก และความสามารถในการดูทุกสิ่งที่ต้องทำจากทุกแหล่งที่มา (การมอบหมายงานใน Notion, ปัญหาใน GitHub, การสนทนาใน Slack และอีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย) นั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sunsama ในระดับคุณภาพนี้

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบแพลนเนอร์รายวันฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

10. Notion Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบริบทการทำงานและเวลา)

แดชบอร์ดปฏิทิน Notion
ผ่านปฏิทิน Notion

Notion Calendar เป็นแอปปฏิทินที่ซิงค์กับบัญชี Google Calendar หลายบัญชี ช่วยให้เหตุการณ์ งาน และบันทึกโครงการสามารถอยู่ร่วมกันและแก้ไขได้บนไทม์ไลน์เดียวกัน

แทนที่จะคัดลอกงานจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง คุณทำงานในลูปเดียว: หารือ, ตัดสินใจ, บันทึก, กำหนดเวลา

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ Notion AI สรุปการทบทวนการออกแบบ ระบุคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ หรือแสดงรายการขั้นตอนถัดไป จากนั้นคุณสามารถย้ายไปยัง Notion Calendar เพื่อจัดวางงานนั้นในสัปดาห์ของคุณได้โดยตรง บทสรุปการประชุมจะกลายเป็นงาน งานจะกลายเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้

ปฏิทิน Notion ทำงานเป็นพื้นผิวสองทางเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา ลากรายการฐานข้อมูลโดยตรงบนปฏิทินเพื่อเปลี่ยนวันครบกำหนด ย้ายการประชุมเพื่ออัปเดตบันทึกโครงการพื้นฐาน หรือบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณและให้มันปรากฏกลับใน Notion

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion Calendar

  • แสดงกำหนดส่งงานของโปรเจกต์และรายการในฐานข้อมูลโดยตรงบนปฏิทินของคุณ เพื่อให้งาน กำหนดสำคัญ และการประชุมต่าง ๆ อยู่บนไทม์ไลน์เดียวกัน
  • เข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากแถบเมนูหรือบัตรกิจกรรม ด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Zoom, Google Meet และ Apple Calendar
  • ส่งเวลาว่างและลิงก์ตารางเวลาของคุณเพื่อให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาได้

ข้อจำกัดของปฏิทิน Notion

  • แพลตฟอร์มไม่ทำการจัดสรรงานไปยังช่องเวลาว่างโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ต้องลากและวางรายการด้วยตนเองเพื่อจัดโครงสร้างแต่ละวัน

ราคาของปฏิทิน Notion

  • ฟรีอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้ Notion ทุกคน และทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ผสานรวมกับระบบนิเวศหลัก

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,650+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันใช้ Notion เพื่อจัดระเบียบทุกอย่าง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อจัดระเบียบงานทั้งหมดของฉัน วางแผนเนื้อหาโดยใช้ปฏิทินและผู้ช่วยเขียน AI ติดตาม KPI และฉันใช้ AI เพื่อบันทึกและจดบันทึกสำหรับการประชุม ฉันชอบที่ Notion แก้ปัญหาการต้องใช้หลายแพลตฟอร์มและการมีข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยอนุญาตให้ฉันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ฉันใช้ Notion เพื่อจัดระเบียบทุกอย่าง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการของฉันเพื่อจัดระเบียบงานทั้งหมด วางแผนเนื้อหาโดยใช้ปฏิทินและผู้ช่วยเขียน AI ติดตาม KPI และฉันใช้ AI เพื่อบันทึกและจดบันทึกสำหรับการประชุม ฉันชอบที่ Notion แก้ปัญหาการต้องใช้หลายแพลตฟอร์มและการมีข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยอนุญาตให้ฉันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว

⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบบันทึกเวลาว่างฟรีเพื่อช่วยให้คุณควบคุมวันของคุณได้

มุ่งมั่นใช้แอปบล็อกเวลาสำหรับ AI อย่าง ClickUp ที่เชื่อถือได้

แอปบล็อกเวลาด้วย AI ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเหนือการทำงานของคุณ แต่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp อยู่ในนั้น

ClickUp เชื่อมโยงการบล็อกเวลาเข้ากับระบบที่งานดำเนินอยู่—งานที่ต้องทำ ลำดับความสำคัญ ความเกี่ยวข้อง การประชุม และประวัติการดำเนินงาน เมื่อแผนเปลี่ยนแปลง ตารางเวลาจะปรับตัวตามบริบทแทนที่จะหยุดชะงัก

ลองใช้ ClickUp ฟรี สร้างตารางเวลาที่ใช้งานได้จริง

คำถามที่พบบ่อย

แอปบล็อกเวลาด้วย AI จะจัดตารางงานของคุณลงในบล็อกปฏิทินโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ป้อน เช่น ความสำคัญ กำหนดส่ง การประมาณเวลา และความพร้อมใช้งาน ต่างจากการบล็อกเวลาด้วยตนเอง แอปนี้สามารถปรับตัวได้เมื่อวันของคุณเปลี่ยนแปลง—ย้ายบล็อก แบ่งงาน หรือปรับสมดุลตารางเวลาของคุณใหม่ เป้าหมายคือการลดการวางแผนใหม่ซ้ำๆ และปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิ ในขณะที่ยังคงรักษาแผนให้เป็นจริงเมื่อการทำงานเปลี่ยนแปลงไป

หลายคนทำได้ แต่ระดับของความเป็นอิสระนั้นแตกต่างกันไป บางแอปจะแนะนำเพียงบล็อกที่ดีกว่าเท่านั้น ในขณะที่บางแอปจะปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลื่อนประชุม งานล่าช้า หรือลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป ค้นหาภาษาเช่น "การกำหนดเวลาอัตโนมัติ," "การจัดเรียงใหม่แบบไดนามิก," "การคำนวณใหม่," หรือ "การจัดตารางเวลาแบบปรับตัวได้" ตรวจสอบด้วยว่าแอปจัดการกับความขัดแย้ง (งานล้น, งานที่พลาด) โดยการปรับลำดับความสำคัญใหม่, แบ่งงาน, หรือผลักดันงานไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมมักจะเป็นตัวเลือกที่เชื่อมโยงการกำหนดตารางเวลาเข้ากับงานที่แชร์ร่วมกัน: งานที่มีเจ้าของ, กำหนดเวลา, ความเชื่อมโยง, และการมองเห็นของทีม หากทีมของคุณต้องการตารางเวลา AI ที่สะท้อนบริบทของโครงการจริง ให้เลือกแพลตฟอร์มที่มองว่างานเป็นแหล่งข้อมูลหลักและรองรับการปรับสมดุลภาระงาน, ปฏิทินที่แชร์, และการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือที่ใช้ปฏิทินเพียงอย่างเดียวอาจใช้งานได้ แต่บ่อยครั้งจะประสบปัญหาในการทำงานข้ามทีม