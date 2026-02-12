แอป AI จัดสรรเวลาที่ดีที่สุดในปี [ปี]

เป้าหมายของการบล็อกเวลาคือเรื่องง่าย: สร้างโครงสร้างให้กับวันของคุณและลดการสลับงานอย่างต่อเนื่อง
ความท้าทายคือว่าการแบ่งเวลาแบบทำด้วยมือมักไม่รอดพ้นจากวันทำงานจริง เครื่องมือส่วนใหญ่สมมติว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำอะไร คุณก็สามารถทำตามนั้นได้
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นสามารถปรับตัวได้เมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง หากมีการเลื่อนประชุมหรือภารกิจใดใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ AI จะจัดระเบียบช่วงเวลาที่เหลือของคุณใหม่ เพื่อให้ตารางในแต่ละวันสมเหตุสมผลและสมดุล
ข้างหน้า เราจะสำรวจแอป AI สำหรับบล็อกเวลาทำงานยอดนิยม และดูว่าแอปเหล่านี้มีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อวันทำงานไม่เป็นไปตามแผน แต่ละแอปมีจุดอ่อนตรงไหน และสร้างจังหวะการทำงานแบบไหน
คุณควรค้นหาอะไรในแอปบล็อกเวลาด้วย AI?
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังประเมินแอปบล็อกเวลาด้วย AI
- ระดับของความเป็นอิสระ: หากคุณต้องการให้แอปวางแผนวันของคุณอย่างจริงจัง ให้มองหาภาษาและคุณสมบัติที่อธิบายถึงการกำหนดเวลาและการวางแผนใหม่โดยอัตโนมัติจากผู้วางแผน AI ไม่ใช่แค่คำแนะนำหรือการกระตุ้น
- ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง: หากงานของคุณเปลี่ยนแปลงเป็นรายชั่วโมงและลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงไปด้วย ให้สังเกตว่าผลิตภัณฑ์พูดถึง "การปรับรูปแบบแบบไดนามิก" "การปรับแบบเรียลไทม์" หรือ "ตารางเวลาแบบปรับตัว" หรือไม่ เพราะเครื่องมือวางแผนแบบคงที่มักล้มเหลวเมื่อเผชิญกับความผันผวน
- แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง: หากคุณต้องการมุมมองที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งเดียวเกี่ยวกับวันของคุณ ให้สังเกตว่าแพลตฟอร์มนั้นนำเสนอตัวเองเป็นปฏิทินการจัดตารางเวลาอัจฉริยะสำหรับงานทั้งหมดของคุณหรือไม่
- ภาระทางความคิด: หากเป้าหมายของคุณคือการลดการคิดเกี่ยวกับการวางแผน ให้พิจารณาว่าการตั้งค่าและการกำหนดกฎเกณฑ์ของเครื่องมือนั้นมากน้อยเพียงใด เพราะแพลตฟอร์มที่พึ่งพาการตั้งค่าที่ซับซ้อนจะแลกเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติกับความพยายามทางความคิด แทนที่จะนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอย่างแท้จริง
- ความสอดคล้องของรูปแบบการทำงาน: หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับขั้นตอน ความพึ่งพา หรือผลลัพธ์ มองหาสัญญาณที่แสดงว่าแอปเข้าใจโครงการและลำดับ ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่แยกจากกันหรืองานที่ยาวแต่ไม่ต่อเนื่อง
- พฤติกรรมการล้มเหลว: หากเครื่องมือนี้มีไว้เพื่อเป็นแกนกลางในการดำเนินงานของคุณ คุณควรตรวจสอบว่ามันสามารถรับมือกับการรับภาระเกินขีดความสามารถ การไม่ทำภารกิจให้สำเร็จ หรือความขัดแย้งได้อย่างไร
- การรับรู้บริบทของงาน: ตรวจสอบว่าแอปใช้รายละเอียดของงาน เช่น ความพยายามที่ประมาณการไว้, ลำดับความสำคัญ, ความเกี่ยวข้อง, และกำหนดเวลา เพื่อตัดสินใจว่าจะบล็อกเวลาเมื่อใดและนานเท่าใด
แอปบล็อกเวลาด้วย AI ยอดนิยมในพริบตา
นี่คือภาพรวมของแอป AI สำหรับการบล็อกเวลาที่ดีที่สุดในตลาดและสิ่งที่แต่ละแอปนำเสนอ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|การบล็อกเวลาด้วย AI ภายในระบบที่งานได้ถูกจัดเก็บไว้แล้ว
|การจัดตารางเวลาด้วย AI ตามบริบท, ซุปเปอร์เอเย่นต์, การซิงค์ปฏิทิน, การติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ, แผนประจำวัน และแม่แบบการบล็อกตารางเวลา
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ตามเข็มนาฬิกา
|ทีมที่ต้องการเวลาโฟกัสที่ได้รับการคุ้มครองในปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
|การสร้างเวลาโฟกัสอัตโนมัติ, การเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม, การปรับสมดุลปฏิทิน
|แผนฟรี; ทีมเริ่มต้นที่ $7.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ไทม์ฮีโร่
|ผู้ที่ต้องการการจัดตารางงานจากงานไปยังปฏิทินแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
|กำหนดเวลาทำงานอัตโนมัติ, การวางแผนใหม่ต่อเนื่อง, กิจวัตรประจำที่เกิดซ้ำ
|ทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|เทรเวอร์ เอไอ
|บุคคลที่ต้องการการบล็อกเวลาแบบง่าย ๆ จากงานไปยังปฏิทิน
|การบล็อกด้วยการลากและวาง, การช่วยจัดตารางเวลา, การซิงค์ปฏิทิน
|แผนฟรี; Pro ที่ $6 ต่อเดือน
|โฟลว์ซาวี
|ผู้ใช้ที่ต้องการการจัดตารางเวลาอัตโนมัติพร้อมการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
|การกำหนดเวลาอัตโนมัติ, คำนวณใหม่เพียงคลิกเดียว, การแบ่งงาน, สีแสดงความเร่งด่วน
|แผนฟรี; Pro ราคา 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
|SkedPal
|ผู้วางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการขีดความสามารถด้วยแผนผังเวลา
|แผนที่เวลา, การทำงานอัตโนมัติตามกฎ, การรวมงาน, หน้าต่างลำดับความสำคัญที่มีรหัสสี
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อเดือน
|เรียกคืน
|ผู้ใช้ที่พยายามจัดสมดุลระหว่างภาระผูกพันส่วนตัวกับความพร้อมของทีม
|การจัดตารางเวลาตามลำดับความสำคัญ, การปกป้องนิสัย, ลิงก์การจองอัจฉริยะ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|การเคลื่อนไหว
|ทีมที่ต้องการการดำเนินการ AI แบบครบวงจรพร้อมการประชุมและงาน
|การกำหนดเวลาอัตโนมัติ, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, พนักงาน AI, ตรรกะการพึ่งพา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ซันสมา
|ผู้ที่ต้องการการตั้งเป้าหมายพร้อมกับการจำกัดเวลาในแต่ละวัน
|การวางแผนรายวัน, การนำเข้างาน, โปโมโดโร, แดชบอร์ดสะท้อนผล
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
|ปฏิทิน Notion
|ผู้ใช้ที่ต้องการให้งานและกิจกรรมรวมกันในโครงการต่างๆ
|ซิงค์สองทางกับ Notion, การจัดตารางเวลาแบบไทม์ไลน์, รองรับปฏิทินหลายปฏิทิน
|ฟรีสำหรับผู้ใช้ Notion ทุกคน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
แอปบล็อกเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุด
นี่คือแอป AI แบ่งเวลาที่ดีที่สุดที่ควรค่าแก่การลองใช้ 👇
1. ClickUp (การจัดการตารางเวลาและงานด้วยระบบ AI)
แอปบล็อกเวลาด้วย AI ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากปฏิทินของคุณและพยายามจัดตารางงานให้พอดี ClickUp ทำงานในทางตรงกันข้าม
ClickUp,ที่ทำงาน AI แบบรวมตัวแรกของโลก, ทำงานแตกต่างออกไป.
มันฝังระบบการบล็อกเวลาด้วย AI ไว้ในระบบการทำงานของคุณโดยตรง—ซึ่งเป็นที่ที่งาน, ความพึ่งพา, ผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเวลาอยู่แล้ว
แล้วอะไรที่ทำให้ ClickUp เป็นแอปบล็อกเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุด?
ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่เข้าใจงานของคุณ
ClickUp Brainเข้าใจงานของคุณ เครื่องมือที่คุณใช้ บริบท และข้อมูลองค์กรของคุณAI ที่เข้าใจบริบทนี้จะรู้จักงานโครงการ ลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา ความสัมพันธ์ และบทสนทนาของคุณ
เนื่องจากดำเนินการภายในระบบเดียวกันที่มีการวางแผนและดำเนินการทำงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาจึงเกิดขึ้นโดยมีบริบทครบถ้วน
ระบบ AI สามารถเข้าถึงและโต้ตอบกับข้อมูล ClickUp ของคุณได้—รวมถึงงาน เอกสาร การสนทนา และแอปที่เชื่อมต่อ มันสามารถตอบคำถาม อัตโนมัติการดำเนินการ เช่น การจัดตารางการโทรและการวางแผนโครงการ และแสดงข้อมูลเชิงลึกตามบริบทปัจจุบันของคุณ
เมื่อรวมกับClickUp Calendar ความสามารถของ ClickUp Brain จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า ทำให้คุณสามารถ:
- จัดการตารางเวลาของคุณโดยการสร้างและอัปเดตกิจกรรมใน Google Calendar
- สรุปการประชุมและงานที่ได้รับมอบหมาย
- สร้างการอัปเดตโครงการ
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน
การติดตามเวลาที่ช่วยสร้างตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp ข้อมูลเวลาจะถูกบันทึกโดยตรงในที่ที่งานเกิดขึ้น—บนงาน, งานย่อย, และโครงการ
ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาจึงถูกทำขึ้นโดยอิงจากเวลาที่ประมาณการไว้และประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา
เมื่อภารกิจดำเนินไปนานหรือสั้นกว่าที่คาดไว้ ข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ในการวางแผนในอนาคต การตัดสินใจเกี่ยวกับกำลังการผลิต และการปรับสมดุลของปริมาณงานได้
เนื่องจากการติดตามเวลาเชื่อมโยงกับงาน, ความสำคัญ, และการรับผิดชอบ, คุณสามารถ:
- ดูว่าเวลาถูกใช้ไปจริง ๆ อย่างไรในแต่ละโครงการและแต่ละบุคคล
- ตรวจพบการล้นของงานตั้งแต่เนิ่นๆ แทนที่จะตอบสนองหลังจากกำหนดเวลาล่าช้า
- เข้าใจประเภทของงานที่มักทำให้ตารางเวลาเสียหายอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้การใช้การประมาณเวลาของ ClickUp คุณสามารถกำหนดความพยายามที่คาดหวังก่อนเริ่มงาน ทำให้ตารางเวลาเป็นจุดเริ่มต้นที่สมจริงแทนการพึ่งพาการคาดเดา
ให้ซูเปอร์เอเจนต์จัดการงานหนักแทนคุณ
ด้วยClickUp Super Agents คุณจะได้รับผู้ช่วยอัตโนมัติที่สามารถดำเนินการตามตรรกะหลายขั้นตอนตามลำดับความสำคัญและบริบทของคุณ แทนที่จะต้องจัดการการสร้างงาน การปรับปฏิทิน และการติดตามผลด้วยตนเอง Super Agents สามารถจัดการรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อนแทนคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พวกเขาสามารถ:
- สร้าง อัปเดต และกำหนดเวลาการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำหรือตัวกระตุ้น
- ปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
- คาดการณ์ปัญหาคอขวดและเสนอการปรับเปลี่ยนเชิงรุก
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่สามารถทำซ้ำได้พร้อมผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
จัดตารางวันของคุณด้วยช่วงเวลาว่างที่ชัดเจน
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวโดยการกำหนดงานให้กับสถานะความพร้อมใช้งานเฉพาะ แทนที่จะเป็นช่วงเวลาในปฏิทินที่ไม่ชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- การจัดตารางเวลาตามความพร้อมใช้งาน: ทำเครื่องหมายเวลาเป็น ว่าง, ยุ่งบางส่วน, หรือ ยุ่ง เพื่อให้ผู้อื่น (รวมถึงตัวคุณเอง) ทราบว่าคุณพร้อมใช้งานเมื่อใด
- แยกบล็อกงานและเรื่องส่วนตัว: วางแผนงานส่วนตัวและงานที่ต้องทำควบคู่กันไปโดยไม่ให้ทับซ้อนกัน
- สัญญาณความสำคัญในตัว: ดูสิ่งที่ต้องการความสนใจก่อนด้วยลำดับความสำคัญของงานที่เชื่อมโยงกับแต่ละช่วงเวลา
- เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน: มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานแต่ละอย่างเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด เพื่อหลีกเลี่ยงการรับงานซ้อน
วางแผนวันของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเปลี่ยนงานให้เป็นภาระผูกพันในเวลาที่มองเห็นได้ ตรวจพบภาระงานที่มากเกินไปตั้งแต่เนิ่นๆ และทำการปรับเปลี่ยนก่อนที่วันจะผ่านไปโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตารางเวลาแบบรายชั่วโมง: ดูตารางเวลาทั้งวันของคุณที่จัดเรียงตามลำดับเวลา ตั้งแต่กิจวัตรยามเช้าไปจนถึงการทำงานเชิงลึกและการประชุม
- แถบด้านข้างงานที่ไม่ได้กำหนดเวลา: รักษางานที่มีความสำคัญน้อยไว้ให้มองเห็นได้โดยไม่ต้องบังคับให้เข้าไปในตารางงานที่เต็มอยู่แล้ว
- รูปแบบพร้อมสำหรับการสะท้อน: ทบทวนว่าวันของคุณเป็นอย่างไรจริง ๆ และปรับปรุงแผนของวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- การติดตามความคืบหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยสถานะ: เห็นได้ทันทีว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่, ยกเลิกแล้ว, หรือยังไม่ได้ทำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนวันของคุณโดยตรงจากงานและลำดับความสำคัญClickUp Plannerช่วยให้คุณตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมกับวันนี้ ก่อนที่งานจะล้นไปยังวันพรุ่งนี้
- สลับระหว่างมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบ เช่น ปฏิทิน รายการ และไทม์ไลน์ เพื่อวางแผนเวลาของคุณตามที่ต้องการ คุณสามารถซูมเข้าที่วันเดียวหรือถอยกลับมาดูว่างานกระจายไปอย่างไรตลอดทั้งสัปดาห์
- ลดการวางแผนด้วยตนเองโดยการอัปเดตสถานะงาน, ความสำคัญ, และการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อการทำงานดำเนินไป ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp. เมื่อแผนเปลี่ยนแปลง ระบบจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงอย่างต่อเนื่อง
- ซิงค์งานและการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานกับ Google Calendar ของ ClickUp การอัปเดตจะไหลไปทั้งสองทาง ทำให้ปฏิทินของคุณและ ClickUp ทำงานสอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้เส้นทางการเรียนรู้ชันขึ้นในบางครั้ง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,850+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp Brain MAXไม่ใช่แค่ผู้ช่วย AI เท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการบริหารเวลาอย่างเชี่ยวชาญ
นี่คือวิธีที่ Brain MAX สามารถช่วยคุณจัดการเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- เข้าถึง LLM ชั้นนำหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini สำหรับงานต่างๆ ได้จากที่เดียว
- สั่งงาน, เตือนความจำ, และบันทึกได้ทันที ด้วยTalk-to-Text, คุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญเลย—แม้ในระหว่างเดินทาง
- ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยClickUp Enterprise Searchโดยค้นหาข้าม ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ ช่วยลดเวลาที่เสียไปกับการค้นหาไฟล์ กำหนดเวลา หรืออัปเดตโครงการ
- สร้างและจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยคำสั่งเสียงหรือคำสั่งด่วน ช่วยให้คุณกำหนดวันครบกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ภายในไม่กี่วินาที
- ลดการสลับบริบท ด้วยการรวมศูนย์กระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- บันทึกไอเดียและวางแผนวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกความคิดและรายการที่ต้องดำเนินการถูกบันทึกไว้และสามารถนำไปปฏิบัติได้
2. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการปกป้องเวลาโฟกัสในปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน)
Clockwise เป็นเครื่องมือปฏิทิน AI ที่สร้างขึ้นเพื่อทำงานหลักเพียงอย่างเดียว: สร้างและปกป้องเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ทำให้การประชุมสมเหตุสมผล มันทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมทีมที่ปฏิทินของคุณถูกปรับเปลี่ยนอยู่เสมอโดยผู้อื่น
แทนที่จะต้องจัดสรรเวลาทุกสัปดาห์ด้วยตนเอง Clockwise จะจัดระเบียบการประชุมที่ยืดหยุ่นใหม่เพื่อเปิดช่วงเวลาที่กว้างขึ้นสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ และลดวันทำงานที่กระจัดกระจายเหมือน "ชีสสวิส" โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตารางงานของคุณขึ้นอยู่กับปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและการประชุมทีมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- ปกป้องเวลาโฟกัสด้วยการย้ายการประชุมที่ยืดหยุ่นไปยังช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่าอย่างชาญฉลาด
- ทำงานได้ดีสำหรับทีมที่ประสานงานผ่านปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและการประชุมประจำ
- ช่วยลดการกระจายของปฏิทินโดยการรวมการประชุมเข้าด้วยกันเมื่อเป็นไปได้
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Google Calendar เป็นหลัก (ไม่เหมาะนักหากคุณใช้ระบบ iCloud เพียงอย่างเดียว)
- คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อองค์กรของคุณเห็นพ้องต้องกันว่า การประชุมใดบ้างที่ "ยืดหยุ่นได้" และอะไรคือ "กำหนดตายตัว"
การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา
แผนฟรีทีม: $7. 75/ผู้ใช้/เดือน ธุรกิจ: $11. 50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา
G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ) Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockwise อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
Clockwise ช่วยลดภาระในการจัดการตารางเวลาของฉันลงอย่างมาก มันช่วยปกป้องช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิของฉัน และฉันก็สามารถส่งลิงก์การประชุมของฉันได้ Clockwise จะจัดการส่วนสำคัญในตารางเวลาของฉันให้เรียบร้อย
Clockwise ช่วยลดภาระในการจัดการตารางเวลาของฉันลงอย่างมาก มันช่วยปกป้องช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิของฉัน และฉันก็สามารถส่งลิงก์การประชุมของฉันได้ Clockwise จะจัดการส่วนสำคัญในตารางเวลาของฉันให้เรียบร้อย
3. TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานอัตโนมัติในแต่ละวันของคุณ)
TimeHero อยู่ใกล้กับ "ผู้วางแผนด้วย AI" มากกว่า "ปฏิทินสวยๆ" คุณมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และงานที่ต้องทำซ้ำให้กับมัน จากนั้นมันจะ จัดตารางงานโดยอัตโนมัติลงในไทม์ไลน์ และปรับเปลี่ยนใหม่เมื่อวันนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง
นี่คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดหากคุณมีปัญหาใหญ่ที่สุดในการบล็อกเวลาคือการไม่ทำแผน การทำให้แผนเป็นปัจจุบันเมื่อมีการเลื่อนประชุม งานใช้เวลานานกว่าที่คาด หรือมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญระหว่างวัน
คุณสมบัติเด่นของ TimeHero
- จัดตารางงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาและความพร้อมใช้งาน
- วางแผนใหม่เมื่อมีงานล่าช้า เพื่อให้วันของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
- สนับสนุนการวางแผนแบบต่อเนื่องเพื่อให้กิจวัตรไม่ขึ้นอยู่กับความพยายามด้วยตนเองในแต่ละวัน
ข้อจำกัดของ TimeHero
- ไม่เหมาะนักหากคุณต้องการสมุดวางแผนที่เรียบง่ายสุดๆ น้ำหนักเบา และไม่มีโครงสร้างใดๆ
- ทีมอาจจำเป็นต้องตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการป้อนงาน (หากไม่ทำเช่นนั้น คุณภาพของตารางเวลาจะลดลง)
ราคา TimeHero
ทดลองใช้ฟรี 7 วันพื้นฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือนมืออาชีพ: $12/ผู้ใช้/เดือนพรีเมียม: $27/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TimeHero
G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว) Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
4. Trevor AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาในปฏิทินสำหรับงานง่ายๆ)
Trevor AI เป็นเครื่องมือ "สะพาน" ที่ง่ายกว่า: มันช่วยให้คุณนำรายการงานและ เปลี่ยนให้เป็นวันที่มีการจัดตาราง โดยไม่ต้องตั้งค่ากฎและแผนที่ที่ซับซ้อนเหมือนที่คุณเห็นในโปรแกรมจัดตารางเวลาที่ซับซ้อนกว่า
เหมาะสำหรับคนที่ชอบการแบ่งเวลา แต่ไม่ต้องการเครื่องมือที่รู้สึกเหมือนกำลังตั้งค่าระบบควบคุมการบินเพียงเพื่อวางแผนวันอังคาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trevor AI
- ลากและวางงานลงบนปฏิทินของคุณโดยตรง
- ให้บริการช่วยจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณจัดงานลงในช่องเวลาว่างได้
- การไหลของงานประจำวันที่ดีสำหรับบุคคลที่วางแผนด้วยภาพ
ข้อจำกัดของ Trevor AI
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับตรรกะการพึ่งพาโครงการที่ซับซ้อนเหมือนกับชุดโปรแกรมการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
- เหมาะสำหรับการจัดตารางส่วนตัวมากกว่าการปรับสมดุลงานข้ามทีมที่ซับซ้อน
ราคาของ Trevor AI
แผนฟรีPro: $6/เดือน
คะแนนและรีวิว Trevor AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- วางแผนวันพรุ่งนี้ก่อนออกจากระบบ: ตัดสินใจเรื่องสำคัญ 3 อันดับแรกของคุณล่วงหน้าในวันก่อนหน้า ช่วงเช้าเหมาะสำหรับการลงมือทำ ไม่ใช่การตัดสินใจ
- ทำงานในหน้าต่างที่กำหนด: กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละช่วงการทำงาน แทนที่จะรอจนกว่าจะรู้สึกว่า "เสร็จแล้ว"
- จัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน: รวมการโทร, งานธุรการ, หรือการเขียนเข้าด้วยกันเพื่อลดการสลับบริบท
- ปกป้องบล็อกโฟกัสหนึ่งบล็อกต่อวัน: แม้เพียง 60–90 นาทีของการทำงานโดยไม่ถูกรบกวนก็สามารถยึดเหนี่ยววันของคุณให้มั่นคง
- เว้นช่องว่างโดยเจตนา: อย่าจัดตารางแน่นทุกชั่วโมง ช่องว่างจะช่วยให้รองรับความล่าช้าและป้องกันไม่ให้ตารางงานล่ม
5. FlowSavvy (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติด้วย AI และการแสดงภาพภาระงาน)
FlowSavvy เป็นแอปจัดตารางงานด้วย AI ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งคำนึงถึงทุกความสำคัญและกำหนดเวลาของคุณ จากนั้นจัดตารางงานโดยตรงในปฏิทินที่คุณใช้อยู่
คุณสมบัติการคำนวณใหม่เพียงคลิกเดียวของมันมีค่าอย่างยิ่ง หากคุณล่าช้าหรือการประชุมยืดเยื้อ มันจะจัดเรียงใหม่ทุกสิ่งที่เหลืออยู่เพื่อให้วันนั้นยังคงเป็นระเบียบ
หากงานที่ต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมงไม่สามารถจัดให้อยู่ในช่วงเวลาว่างเพียงช่วงเดียวได้ เครื่องมือจะทำการแบ่งงานยาวออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยอัตโนมัติ งานแต่ละชิ้นจะถูกจัดสีตามความเร่งด่วน ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่างานใดควรได้รับความสนใจอย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นของ FlowSavvy
- ลากงานได้ทุกเมื่อเพื่อล็อกงานเหล่านั้นไว้ในวันของคุณ
- จัดกลุ่มงานที่ต้องทำเป็นรายการและเข้าถึงได้ทันที
- ตัดสินใจว่าเมื่อใดที่แอปจะได้รับอนุญาตให้จัดตารางเวลาให้คุณโดยมีช่วงเวลาที่กำหนดเองสำหรับงานและเวลาส่วนตัว
ข้อจำกัดของ FlowSavvy
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีการรองรับโดยกำเนิดสำหรับความพึ่งพาของงานและกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งทันทีที่ตารางเวลาเกินกว่าการวางแผนของผู้ใช้คนเดียว
ราคาของ Flowsavvy
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Flowsavvy
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง FlowSavvy อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ ProductHuntกล่าวว่า:
นี่เป็นแนวคิดที่เล็กแต่สำคัญมากในการช่วยให้ผู้คนจัดสรรเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันคิดมาตลอดว่าจะลองใช้วิธีบล็อกเวลาเพื่อจัดการงานให้เสร็จ แต่ไม่เคยลงมือทำจริงจัง ลองใช้แอป Flowsavvy แล้วพบว่ามันช่วยบล็อกเวลาและจัดตารางใหม่เมื่อจำเป็นได้ดีมาก การแบ่งสีก็ช่วยได้มากเช่นกัน กระบวนการเริ่มต้นและการใช้งานแบบอินเทอร์แอคทีฟก็ง่ายและชัดเจน ขอชื่นชมในส่วนนี้
นี่เป็นแนวคิดที่เล็กแต่มีความสำคัญมากในการช่วยให้ผู้คนจัดสรรเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันคิดมาตลอดว่าจะลองใช้วิธีบล็อกเวลาเพื่อจัดการงานให้เสร็จ แต่ไม่เคยดำเนินการมากนัก ได้ลองใช้แอป Flowsavvy และมันทำงานได้ดีในการบล็อกเวลาและจัดตารางใหม่เมื่อจำเป็น การแบ่งแยกสีก็ช่วยได้มาก กระบวนการเริ่มต้นและการใช้งานแบบโต้ตอบนั้นง่ายและชัดเจน ขอชื่นชมในส่วนนี้
6. SkedPal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสามารถส่วนบุคคลตามกฎ)
SkedPal คือผู้ช่วยจัดตารางงานด้วย AIที่จะเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้เป็นตารางเวลาแบบไดนามิกที่มีการแบ่งช่วงเวลาโดยอัตโนมัติ
ฟีเจอร์แผนที่เวลาของมันช่วยให้คุณกำหนดได้ว่างานประเภทต่างๆ ควรเกิดขึ้นเมื่อใด คุณเพียงแค่กำหนดกฎเพียงครั้งเดียวสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ และ AI จะปรับตารางเวลาประจำวันของคุณให้สอดคล้องกับกฎเหล่านั้น
คุณสามารถกำหนดสีให้กับแต่ละแผนที่ได้ สีเขียวหมายถึงช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้หน้าต่าง เช่น เวลาทำงานที่ต้องการสมาธิตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 11.00 น. สีเหลืองและสีแดงใช้เป็นทางเลือกสำรอง SkedPal จะบล็อกเวลาในช่องสีแดงเฉพาะเมื่อมีความเสี่ยงที่จะพลาดกำหนดเวลาเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การรวมกลุ่ม (Bundling) ที่ช่วยจัดกลุ่มงานแอดมินขนาดเล็กให้เป็นบล็อกใหญ่เพียงบล็อกเดียว เพื่อไม่ให้ปฏิทินของคุณกระจัดกระจาย
คุณสมบัติเด่นของ SkedPal
- จัดกลุ่มงานเป็นโซนตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาทำงานประจำสัปดาห์สำหรับแต่ละงาน
- รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไปแล้ว สิ่งที่ล่าช้า และวิธีการจัดตารางเวลาของคุณมีความเป็นจริงหรือไม่
- ซิงค์กับ Google, iCloud และ Office 365 เพื่อให้งานต่างๆ เข้ากับการประชุมที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ SkedPal
- อินเทอร์เฟซแสดงตัวเลือกมากมาย ทำให้รู้สึกหนักทางความคิดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ราคาของ Skedpal
- หลัก: $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $21.95/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Skedpal
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (165+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Skedpal อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ความสะดวกในการใช้งานและเส้นทางการเรียนรู้ที่รวดเร็วทำให้ฉันสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วและตั้งค่าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเปลี่ยนวิธีการทำงานของฉันในการจัดการงานต่าง ๆ ภายในเวลาอันสั้น ค่าบริการรายเดือนอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และการสนับสนุนจากนักพัฒนาเป็นไปอย่างตรงจุด แอปนี้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ (Google และ Outlook) ได้อย่างดีเยี่ยมและรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ความสะดวกในการใช้งานและเส้นทางการเรียนรู้ที่รวดเร็วทำให้ฉันสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วและตั้งค่าต่าง ๆ ได้ทันที ซึ่งส่งผลให้วิธีการทำงานของฉันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นภายในเวลาอันสั้น ค่าบริการสมัครสมาชิกอยู่ในระดับที่เหมาะสม และการสนับสนุนจากทีมพัฒนาก็ตรงจุดมาก แอปนี้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ (Google และ Outlook) ได้อย่างราบรื่นและรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว
⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
7. การเรียกคืน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางอัตโนมัติและการวางแผนตามลำดับความสำคัญ)
Reclaim เป็นแอปปฏิทินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยปรับสมดุลระหว่างภาระงานส่วนตัวของคุณกับความพร้อมของทีม
กำหนดเวลาทำงาน, บล็อกวันที่ไม่มีการประชุม, และตัดสินใจว่าเมื่อใดที่การประชุมจะได้รับอนุญาต. เมื่อกฎเหล่านี้ถูกกำหนดไว้แล้ว, Reclaim จะนำไปใช้โดยอัตโนมัติ, ทำให้ผู้คนไม่สามารถจองเกินขอบเขตที่คุณได้กำหนดไว้.
Reclaim ยังให้ลิงก์การจองในตัว ซึ่งคล้ายกับ Calendly ความแตกต่างคือ ลิงก์เหล่านี้จะติดตามสิ่งที่คุณได้ใส่ไว้ในปฏิทินของคุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวัน เวลาโฟกัส เวลาระหว่างงาน และงานที่มีความสำคัญ
เมื่อมีคนจองช่วงเวลา ระบบ Reclaim จะปรับตารางให้สอดคล้องกับภาระงานที่มีอยู่เดิม แทนที่จะบังคับให้คุณต้องจัดตารางใหม่ทั้งหมดด้วยตนเอง
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำในหลายปฏิทิน แก้ไขความขัดแย้งโดยอัตโนมัติ และปรับให้เหมาะสมเมื่อผู้เข้าร่วมลาหยุดหรือลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
- วิเคราะห์กิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อทราบว่าคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาใด มีเวลาสำหรับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด และใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์ไปกับการประชุมมากเพียงใด
- แทรกบัฟเฟอร์โดยอัตโนมัติสำหรับช่วงพักและเวลาเดินทางรอบกิจกรรม เพื่อให้การเตรียมตัว การติดตามผล และการเดินทางไปกลับถูกคำนึงถึงในวันของคุณ
เรียกคืนข้อจำกัด
- ขาดการผสานรวมกับ iCloud Calendar โดยตรง ต้องใช้วิธีแก้ไขหลายขั้นตอนผ่านการซิงค์ผ่าน Google หรือ Outlook
การเรียกคืนราคา
- Lite: ฟรี
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
กู้คืนคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบฟีเจอร์การจัดตารางเวลา มันช่วยให้ฉันใช้รูปแบบตารางเวลาที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มต่างๆ ได้ ฉันมีองค์กรสองแห่งที่ต้องดูแลตารางการประชุมแยกกัน ฉันรู้สึกขอบคุณในส่วนของนิสัยมาก มันช่วยฉันได้มากจริงๆ นอกจากนี้ ฟังก์ชันการจัดลำดับความสำคัญก็ทำงานได้ดีสำหรับฉัน
ฉันชอบฟีเจอร์การจัดตารางเวลา มันช่วยให้ฉันใช้รูปแบบตารางเวลาที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มต่างๆ ได้ ฉันมีองค์กรสองแห่งที่ต้องดูแลตารางการประชุมแยกกัน ฉันรู้สึกขอบคุณในส่วนของนิสัยมาก มันช่วยฉันได้มากจริงๆ นอกจากนี้ ฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญก็ทำงานได้ดีสำหรับฉัน
8. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการ AI แบบครบวงจรในทีมปฏิบัติการ)
ใช้แอปจัดการเวลาMotion เพื่อจัดตารางวันของคุณตามกำหนดเวลา ความสำคัญ ความเกี่ยวข้อง และเวลาว่าง
ตัวอย่างเช่น ระบบบันทึกการประชุมด้วย AI ของมันจะเข้าร่วมการประชุม Zoom/Teams ของคุณ บันทึกการประชุม และดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกมา จากนั้นแปลงเป็นงานและวางลงในตารางเวลาของคุณโดยตรง
เครื่องมือนี้ยังมีฐานความรู้ในตัวสำหรับจัดเก็บ SOP และกระบวนการภายในองค์กร ระบบ AI สามารถอ่านเอกสารเหล่านี้เพื่อช่วยในการจัดตารางงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การเคลื่อนไหวช่วยให้คุณสามารถนำพนักงาน AI ไปใช้ในพื้นที่ทำงานของคุณได้ ตัวแทนเหล่านี้สามารถจัดการกับตรรกะซ้ำๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนผู้จัดการโครงการสามารถจัดตารางงานโดยอัตโนมัติในปฏิทินของทีม ทำนายกำหนดการส่งงาน และแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความสามารถ ช่วยทีมของคุณปรับสมดุลงานก่อนที่เส้นตายจะพลาด
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- สร้างฟิลด์งานและมุมมองที่กำหนดเองเพื่อกรองและจัดเรียงสิ่งที่ต้องทำตามป้ายกำกับ, สิ่งที่ขัดขวาง, ลำดับความสำคัญ, หรือสิ่งที่ต้องพึ่งพา
- ฝังปฏิทินการจองของ Embed Motion เพื่อเผยแพร่ช่วงเวลาที่สามารถจองได้บนเว็บไซต์หรือหน้าใด ๆ อย่างควบคุม
- กำหนดขีดจำกัดการประชุมรายวันที่สามารถตั้งค่าได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการจองเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจำนวนที่กำหนด
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- การเริ่มต้นใช้งานเป็นกระบวนการที่ต้องบูรณาการสูงและใช้เวลามาก พร้อมคำแนะนำที่จำกัดสำหรับการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- Pro AI: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่มันบอกฉันว่าต้องทำอะไร นั่นหมายความว่า แม้ว่างานทั้งหมดของฉันจะกำลังตะโกนใส่ฉันให้ทำพร้อมกันทั้งหมด แต่ฉันสามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยไม่เครียด เพราะฉันรู้ว่ามีเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละงานแล้ว และนั่นคือความแตกต่างระหว่างความวุ่นวายกับความสงบ
ฉันชอบมากที่มันบอกฉันว่าต้องทำอะไร ซึ่งหมายความว่า แม้ว่างานทั้งหมดของฉันจะกำลังตะโกนใส่ฉันให้ทำพร้อมกันทั้งหมด แต่ฉันสามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยไม่เครียด เพราะฉันรู้ว่ามีเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละงาน และนั่นคือความแตกต่างระหว่างความวุ่นวายกับความสงบ
9. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการจัดการงานกับการบล็อกเวลาและการวางแผนปฏิทิน)
กำลังมองหาพื้นที่ทำงานที่ช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างมีจุดมุ่งหมายอยู่หรือไม่? Sunsama คือสมุดวางแผนรายวันที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ
แทนที่จะเริ่มต้นด้วยปฏิทินที่ว่างเปล่า คุณเริ่มวันใหม่ด้วยการดึงงานจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Notion, Jira, Asana, อีเมล หรือ Slack และตัดสินใจว่าวันนี้ควรใช้ทำอะไรจริงๆ จากนั้นคุณสามารถกำหนดเวลาทำงานนั้นลงในตารางเวลาของคุณได้โดยตรง เพื่อให้ทุกภาระผูกพันมีที่ชัดเจน
Sunsama ช่วยให้คุณปิดเสียงแอปเพื่อลดการรบกวนและทำงานในโหมดโฟกัสได้ คุณยังสามารถเพิ่มช่วงเวลาเหล่านี้ไปยัง Slack และ Microsoft Teams เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ เครื่องมือนี้ยังมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณพักผ่อนและรักษาพลังงานอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- ซิงค์ปฏิทินของคุณกับ Google, Outlook และ Apple Calendar เพื่อดูตารางงานทั้งวันของคุณในที่เดียว
- แปลงข้อความในกล่องขาเข้าและแชทเป็นงานโดยการลากอีเมลหรือแปลงข้อความจาก Slack และ Teams
- ใช้ Pomodoro กับงานใดก็ได้ ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน และทบทวนรูปแบบการทำงานประจำวันและรายสัปดาห์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Sunsama
- บางครั้ง ระหว่างการวางแผนร่วมกันแบบเรียลไทม์ หน้าอาจโหลดใหม่โดยไม่คาดคิด และการอัปเดตอาจไม่ซิงค์ ทำให้กำหนดการที่ใช้ร่วมกันและการประชุมที่ยาวนานถูกรบกวน
การกำหนดราคาของ Sunsama
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- แผนโปรพื้นฐาน: $20/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผน Power Pro: 50 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (25+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
การผสานปฏิทินมีความเสถียรสูงมาก และความสามารถในการดูทุกสิ่งที่ต้องทำจากทุกแหล่งที่มา (การมอบหมายงานใน Notion, ปัญหาใน GitHub, การสนทนาใน Slack และอีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย) นั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sunsama ในระดับคุณภาพนี้
การผสานปฏิทินมีความแข็งแกร่งมาก และความสามารถในการดูทุกสิ่งที่ต้องทำจากทุกแหล่งที่มา (การมอบหมายงานใน Notion, ปัญหาใน GitHub, การสนทนาใน Slack และอีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย) นั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sunsama ในระดับคุณภาพนี้
10. Notion Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบริบทการทำงานและเวลา)
Notion Calendar เป็นแอปปฏิทินที่ซิงค์กับบัญชี Google Calendar หลายบัญชี ช่วยให้เหตุการณ์ งาน และบันทึกโครงการสามารถอยู่ร่วมกันและแก้ไขได้บนไทม์ไลน์เดียวกัน
แทนที่จะคัดลอกงานจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง คุณทำงานในลูปเดียว: หารือ, ตัดสินใจ, บันทึก, กำหนดเวลา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ Notion AI สรุปการทบทวนการออกแบบ ระบุคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ หรือแสดงรายการขั้นตอนถัดไป จากนั้นคุณสามารถย้ายไปยัง Notion Calendar เพื่อจัดวางงานนั้นในสัปดาห์ของคุณได้โดยตรง บทสรุปการประชุมจะกลายเป็นงาน งานจะกลายเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้
ปฏิทิน Notion ทำงานเป็นพื้นผิวสองทางเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา ลากรายการฐานข้อมูลโดยตรงบนปฏิทินเพื่อเปลี่ยนวันครบกำหนด ย้ายการประชุมเพื่ออัปเดตบันทึกโครงการพื้นฐาน หรือบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณและให้มันปรากฏกลับใน Notion
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion Calendar
- แสดงกำหนดส่งงานของโปรเจกต์และรายการในฐานข้อมูลโดยตรงบนปฏิทินของคุณ เพื่อให้งาน กำหนดสำคัญ และการประชุมต่าง ๆ อยู่บนไทม์ไลน์เดียวกัน
- เข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากแถบเมนูหรือบัตรกิจกรรม ด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Zoom, Google Meet และ Apple Calendar
- ส่งเวลาว่างและลิงก์ตารางเวลาของคุณเพื่อให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาได้
ข้อจำกัดของปฏิทิน Notion
- แพลตฟอร์มไม่ทำการจัดสรรงานไปยังช่องเวลาว่างโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ต้องลากและวางรายการด้วยตนเองเพื่อจัดโครงสร้างแต่ละวัน
ราคาของปฏิทิน Notion
- ฟรีอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้ Notion ทุกคน และทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ผสานรวมกับระบบนิเวศหลัก
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,650+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ Notion เพื่อจัดระเบียบทุกอย่าง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อจัดระเบียบงานทั้งหมดของฉัน วางแผนเนื้อหาโดยใช้ปฏิทินและผู้ช่วยเขียน AI ติดตาม KPI และฉันใช้ AI เพื่อบันทึกและจดบันทึกสำหรับการประชุม ฉันชอบที่ Notion แก้ปัญหาการต้องใช้หลายแพลตฟอร์มและการมีข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยอนุญาตให้ฉันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ฉันใช้ Notion เพื่อจัดระเบียบทุกอย่าง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการของฉันเพื่อจัดระเบียบงานทั้งหมด วางแผนเนื้อหาโดยใช้ปฏิทินและผู้ช่วยเขียน AI ติดตาม KPI และฉันใช้ AI เพื่อบันทึกและจดบันทึกสำหรับการประชุม ฉันชอบที่ Notion แก้ปัญหาการต้องใช้หลายแพลตฟอร์มและการมีข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยอนุญาตให้ฉันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
มุ่งมั่นใช้แอปบล็อกเวลาสำหรับ AI อย่าง ClickUp ที่เชื่อถือได้
แอปบล็อกเวลาด้วย AI ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเหนือการทำงานของคุณ แต่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp อยู่ในนั้น
ClickUp เชื่อมโยงการบล็อกเวลาเข้ากับระบบที่งานดำเนินอยู่—งานที่ต้องทำ ลำดับความสำคัญ ความเกี่ยวข้อง การประชุม และประวัติการดำเนินงาน เมื่อแผนเปลี่ยนแปลง ตารางเวลาจะปรับตัวตามบริบทแทนที่จะหยุดชะงัก
ลองใช้ ClickUp ฟรี สร้างตารางเวลาที่ใช้งานได้จริง
คำถามที่พบบ่อย
แอปบล็อกเวลาด้วย AI จะจัดตารางงานของคุณลงในบล็อกปฏิทินโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ป้อน เช่น ความสำคัญ กำหนดส่ง การประมาณเวลา และความพร้อมใช้งาน ต่างจากการบล็อกเวลาด้วยตนเอง แอปนี้สามารถปรับตัวได้เมื่อวันของคุณเปลี่ยนแปลง—ย้ายบล็อก แบ่งงาน หรือปรับสมดุลตารางเวลาของคุณใหม่ เป้าหมายคือการลดการวางแผนใหม่ซ้ำๆ และปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิ ในขณะที่ยังคงรักษาแผนให้เป็นจริงเมื่อการทำงานเปลี่ยนแปลงไป
หลายคนทำได้ แต่ระดับของความเป็นอิสระนั้นแตกต่างกันไป บางแอปจะแนะนำเพียงบล็อกที่ดีกว่าเท่านั้น ในขณะที่บางแอปจะปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลื่อนประชุม งานล่าช้า หรือลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป ค้นหาภาษาเช่น "การกำหนดเวลาอัตโนมัติ," "การจัดเรียงใหม่แบบไดนามิก," "การคำนวณใหม่," หรือ "การจัดตารางเวลาแบบปรับตัวได้" ตรวจสอบด้วยว่าแอปจัดการกับความขัดแย้ง (งานล้น, งานที่พลาด) โดยการปรับลำดับความสำคัญใหม่, แบ่งงาน, หรือผลักดันงานไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ
ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมมักจะเป็นตัวเลือกที่เชื่อมโยงการกำหนดตารางเวลาเข้ากับงานที่แชร์ร่วมกัน: งานที่มีเจ้าของ, กำหนดเวลา, ความเชื่อมโยง, และการมองเห็นของทีม หากทีมของคุณต้องการตารางเวลา AI ที่สะท้อนบริบทของโครงการจริง ให้เลือกแพลตฟอร์มที่มองว่างานเป็นแหล่งข้อมูลหลักและรองรับการปรับสมดุลภาระงาน, ปฏิทินที่แชร์, และการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือที่ใช้ปฏิทินเพียงอย่างเดียวอาจใช้งานได้ แต่บ่อยครั้งจะประสบปัญหาในการทำงานข้ามทีม