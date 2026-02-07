วิธีขยายเนื้อหาโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของแบรนด์

ทีมการตลาดส่วนใหญ่เผยแพร่เนื้อหา 10 เท่าของที่พวกเขาทำเมื่อห้าปีที่แล้ว
62% ของนักการตลาดเห็นความต้องการเพิ่มขึ้น 5 เท่าหรือมากกว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ 64% ของผู้ซื้อ B2B กล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถแยกแยะแบรนด์หนึ่งจากอีกแบรนด์หนึ่งได้
งั้นเรามาแก้ไขปัญหานี้กันเถอะ ในบล็อกนี้ เราจะอธิบายวิธีการบันทึกเสียงแบรนด์ของคุณ สร้างระบบการควบคุมคุณภาพ และใช้ AI ที่เข้าใจธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณสามารถขยายการผลิตเนื้อหาได้โดยไม่ฟังดูเหมือน AI ทั่วไป
⭐ แม่แบบแนะนำ
การขยายเนื้อหาจะง่ายขึ้นเมื่อเสียงของแบรนด์คุณไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในไฟล์ PDFแม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์ที่มีโครงสร้างนี้สามารถช่วยคุณบันทึกหลักการของเสียง ระดับน้ำเสียงที่แตกต่าง คำศัพท์ที่ได้รับการอนุมัติ และตัวอย่าง "เราพูดแบบนี้ ไม่ใช่แบบนั้น" ไว้ในที่เดียว
เมื่อแนวทางของคุณอยู่ในพื้นที่ทำงาน นักเขียนสามารถอ้างอิงได้ระหว่างเขียน ผู้ตรวจสอบสามารถเชื่อมโยงข้อเสนอแนะกับกฎได้โดยตรง และ AI สามารถสร้างเนื้อหาที่ฟังดูสอดคล้องกับแบรนด์ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ใช่หลังจากการแก้ไขอย่างหนัก
ทำไมเสียงแบรนด์จึงมีความสำคัญมากขึ้นในยุคของปัญญาประดิษฐ์
เสียงของแบรนด์คุณคือบุคลิกเฉพาะตัวที่อยู่เบื้องหลังทุกคำที่บริษัทของคุณเผยแพร่ เป็นวิธีที่ลูกค้าจดจำคุณได้โดยไม่ต้องเห็นโลโก้ของคุณเลย
ในโลกที่ทุกทีมใช้เครื่องมือ AI เดียวกันพร้อมคำสั่งทั่วไป ผลลัพธ์ที่ได้เริ่มฟังดูเหมือนกันไปหมด เสียงบรรณาธิการของคุณจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณแตกต่างอย่างรวดเร็ว
ทำไม? เพราะผู้อ่านสร้างความไว้วางใจผ่านความสม่ำเสมอ เมื่อโทนเสียงของคุณเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันจากบล็อกโพสต์หนึ่งไปอีกโพสต์หนึ่ง มันส่งสัญญาณถึงความไม่เป็นระเบียบ หรือที่แย่กว่านั้นคือการขาดความจริงใจ ผู้คนสังเกตเห็นเมื่อมีบางสิ่งรู้สึก "แปลก" แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไม
หากจะพูดอะไร การหลั่งไหลของเนื้อหาที่สร้างโดย AIได้เพิ่มระดับความคาดหวังของผู้ชมให้สูงขึ้น ผู้ชมสามารถมองเห็นเนื้อหาที่ทั่วไปและสามารถแทนที่ได้ในไม่กี่วินาที และพวกเขาก็เลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วอัตลักษณ์ของแบรนด์ของคุณไม่ใช่แค่ "มีไว้ก็ดี" สำหรับมูลค่าแบรนด์อีกต่อไป มันมีผลกระทบโดยตรงต่อการมีส่วนร่วม การจดจำแบรนด์ และอัตราการแปลง
🔊 หัวข้อสำคัญ: จับเสียงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณก่อนที่ AI จะทำให้มันจืดจาง
เสียงของแบรนด์ไม่ได้เริ่มต้นจากข้อความที่ขัดเกลาอย่างสมบูรณ์แบบ แต่เริ่มต้นจากวิธีที่ทีมของคุณ พูดคุย—ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิด การทบทวน หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะแบบฉับไว
ClickUp Brain MAX ช่วย รักษาเสียงนั้นไว้ก่อนที่มันจะจางหายไป
ด้วย Talk-to-Text ทีมงานสามารถบันทึกไอเดีย ข้อเสนอแนะ และทิศทางต่าง ๆ ด้วยเสียงตามธรรมชาติ จากนั้นเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นเป็นเอกสารที่มีโครงสร้าง งานที่ต้องทำ หรือสรุปสั้น ๆ ได้ทันทีภายใน ClickUp
เนื่องจาก Brain MAX ทำงานเป็น แอป AI ซูเปอร์แอปเดียว บนเดสก์ท็อปของคุณ ทุกอย่างจึงถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง:
- ข้อมูลที่พูดกลายเป็นความรู้ที่สามารถค้นหาได้
- การตัดสินใจและสัญญาณทางน้ำเสียงยังคงผูกพันกับงาน
- ผลลัพธ์ของ AI สะท้อนถึงวิธีการสื่อสารที่แท้จริงของทีมคุณ ไม่ใช่แค่ข้อความทั่วไป
เมื่อ AI เริ่มต้นด้วย เสียงจริงของคุณ การขยายเนื้อหาจะหยุดฟังดูไม่เป็นธรรมชาติและเริ่มฟังดูสม่ำเสมอ
ทำไมการขยายเนื้อหาจึงล้มเหลวหากไม่มีโครงสร้างที่เหมาะสม
การขยายการดำเนินงานด้านเนื้อหาของคุณมักล้มเหลวเมื่อทีมของคุณพึ่งพาความรู้เฉพาะกลุ่มแทนที่จะใช้ระบบที่เป็นเอกสาร
เมื่อเสียงของแบรนด์อยู่ในหัวของคนเพียงคนเดียว มันเป็นไปไม่ได้ที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังนักเขียนใหม่ 10 คนหรือทีมฟรีแลนซ์ ทันทีที่คุณต้องการรับผู้ร่วมงานใหม่หรือขยายไปยังช่องทางใหม่ รอยร้าวก็เริ่มปรากฏให้เห็น
สิ่งนี้นำไปสู่ "การเบี่ยงเบนของเสียง" (voice drift) ซึ่งเป็นการไม่สอดคล้องกันอย่างละเอียดที่สะสมเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ทำให้แบรนด์ของคุณฟังดูเหมือนถูกเขียนโดยบริษัทห้าแห่งที่แตกต่างกัน คุณเสียเวลาหลายชั่วโมงในการตอบคำถามเดิมๆ และแก้ไขข้อผิดพลาดเดิมๆซึ่งทำให้กระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการทั้งหมดของคุณช้าลง
วิธีแก้ไขคือการหยุดพึ่งพาไฟล์ที่กระจัดกระจายและสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นแหล่งความจริงสำหรับธรรมาภิบาลเนื้อหาของคุณ โครงสร้างในที่นี้ไม่ใช่ระบบราชการ แต่เป็นรากฐานที่ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยไม่ทำให้สิ่งต่างๆ เสียหาย
ปัญหาของ AI ทั่วไปสำหรับการสร้างเนื้อหา
ผลลัพธ์จากเครื่องมือ AI ของคุณดูจืดชืด ไม่ตรงกับแบรนด์ และต้องใช้เวลาแก้ไขหลายชั่วโมงใช่หรือไม่? เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทั่วไป(LLMs) ถูกฝึกฝนจากข้อมูลทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตและถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาที่ฟังดูธรรมดาทั่วไป
พวกเขาปรับให้เหมาะสมกับ "คำที่น่าจะเป็นคำถัดไปมากที่สุด" ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะและข้อความเฉพาะของแบรนด์คุณ
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ AI เอง แต่เป็น AI ที่ขาดบริบท
เครื่องมือเหล่านี้ไม่ทราบถึงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ของคุณ แคมเปญที่ผ่านมา หรือสิ่งที่ซีอีโอของคุณเน้นย้ำในการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุด สิ่งนี้บังคับให้ทีมของคุณต้องเผชิญกับวงจรที่น่าหงุดหงิด: ป้อนข้อมูลสั้นๆ ให้กับ AI ได้ผลลัพธ์ทั่วไป แล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขให้เข้ากับเสียงของแบรนด์ของคุณ
นั่นคือเหตุผลที่มีเพียง 8% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เท่านั้นที่สามารถจับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่—ทั้งในแง่ของความเร็วและคุณภาพ
ทำไมการค้นหาแบบเชื่อมต่อจึงเป็นความแตกต่างระหว่าง "ความช่วยเหลือจาก AI" กับ AI ที่ปลอดภัยสำหรับแบรนด์
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI สำหรับการตลาดจะล้มเหลวเมื่อไม่รู้จักธุรกิจของคุณ ผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานที่สร้างโดย AI: เร็ว ราบรื่น และผิดพลาดอย่างแนบเนียน
การค้นหาที่เชื่อมโยงแก้ไขปัญหานั้น
แทนที่จะสร้างเนื้อหาแบบแยกส่วน AI ที่มีการค้นหาแบบเชื่อมต่อสามารถ ดึงข้อมูล ก่อนที่จะเขียนได้ มันดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานจริงของคุณ: แนวทางของแบรนด์ เอกสารที่ได้รับการอนุมัติ แคมเปญที่ผ่านมา กระทู้ความคิดเห็น และประวัติการทำงาน บริบทเหล่านั้นกลายเป็นระบบข้อจำกัดที่ช่วยให้ผลลัพธ์ยังคงสอดคล้องกับแบรนด์
ในทางปฏิบัติ หมายความว่า:
- พาดหัวข่าวสะท้อนตำแหน่งที่แท้จริงของคุณ ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยบนอินเทอร์เน็ต
- คำศัพท์คงที่ตลอดแคมเปญและช่องทาง
- การอนุมัติและการตัดสินใจที่ผ่านมาจะมีอิทธิพลต่อร่างใหม่โดยอัตโนมัติ
- นักเขียนไม่จำเป็นต้องกล่าวกฎของแบรนด์ซ้ำในทุกๆ คำสั่งงาน
ด้วย ClickUp Brain การค้นหาที่เชื่อมโยงสามารถครอบคลุมเอกสาร งาน ความคิดเห็น และสินทรัพย์ความรู้ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียว เมื่อทีมการตลาดขอร่าง สรุป หรือเขียนใหม่ AI จะอ้างอิงผลลัพธ์จาก สิ่งที่บริษัทของคุณได้ตัดสินใจไว้แล้ว ไม่ใช่การคาดเดา
นี่คือรากฐานที่ทำให้ระบบอัตโนมัติมีความปลอดภัย เมื่อ AI สามารถค้นหาบริบทที่ถูกต้องได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณก็สามารถทำให้กระบวนการถัดไปเป็นอัตโนมัติได้—ตั้งแต่ร่างข้อความสั้นไปจนถึงฉบับร่าง และเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของแบรนด์ตลอดทุกขั้นตอน
ช่องว่างนี้เกิดจากการขาดการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลการค้นหาและพื้นที่ทำงาน เพื่อให้ AI สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้ จำเป็นต้องเข้าถึงสินทรัพย์แบรนด์จริง ข้อความที่ได้รับการอนุมัติและเนื้อหาในอดีตของคุณ หยุดรับเนื้อหาที่รวดเร็วแต่ ผิดพลาด
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีแก้ไขเนื้อหา AI: คู่มือการผลิตผลงานที่น่าสนใจและมีมาตรฐานสูง
วิธีการจัดทำแนวทางเสียงแบรนด์ที่สามารถขยายได้
คู่มือแบรนด์ของคุณเป็นไฟล์PDF 40 หน้า ที่ถูกฝังอยู่ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันซึ่งไม่มีใครเคยเปิดอ่านเลยใช่หรือไม่?
มันยาวเกินไป, ยากต่อการนำทาง, และไม่มีความเชื่อมโยงกับที่ทีมของคุณทำงานอยู่จริง ๆ. ผลที่ตามมาคือ นักเขียนไม่สนใจมัน, เสียงของแบรนด์ของคุณไม่สม่ำเสมอ, และเอกสารกลายเป็นล้าสมัยและไม่มีประโยชน์.
เพื่อให้แนวทางแบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวาและสามารถนำไปใช้ได้จริงในกระบวนการทำงานประจำวันของทีมคุณ เริ่มต้นด้วยการกำหนด "เหตุผล" ที่อยู่เบื้องหลังเสียงของคุณ—ค่านิยมหลักและลักษณะบุคลิกภาพที่ควรปรากฏในทุกชิ้นของเนื้อหา
จากนั้น สร้างคู่มือสไตล์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและอ่านแบบผ่านๆ ได้
- สร้างแผนภูมิเสียง: ใช้ตารางง่าย ๆ เพื่อกำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์ของคุณในสเปกตรัมต่าง ๆ เช่น เป็นทางการ vs. เป็นกันเอง, สนุกสนาน vs. จริงจัง, หรือเป็นเทคนิค vs. เข้าใจง่าย สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เขียนมีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนและรวดเร็ว
- ให้ตัวอย่างที่ชัดเจน: ใช้การเปรียบเทียบแบบ "เราพูดแบบนี้ ไม่ใช่แบบนั้น" สำหรับสถานการณ์ทั่วไป เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาด คำกระตุ้นการตัดสินใจ และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- สร้างอภิธานศัพท์ที่มีชีวิต: บันทึกคำศัพท์ที่ต้องการใช้ คำต้องห้าม และบริบทสำหรับข้อยกเว้นใดๆ
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเก็บแนวทางเหล่านี้ไว้ในที่ที่การทำงานเกิดขึ้นจริง
สร้างระบบการควบคุมคุณภาพสำหรับเนื้อหาที่ช่วยเหลือด้วย AI
การควบคุมคุณภาพสำหรับเนื้อหาที่ช่วยด้วย AI ไม่ใช่สิ่งที่เลือกได้ กระบวนการนี้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างการขยายเสียงของคุณกับการขยายปัญหาของคุณ
คุณต้องการระบบที่สามารถตรวจจับปัญหา ก่อน การเผยแพร่ ไม่ใช่หลังจากนั้น ซึ่งต้องอาศัยการบาลานซ์ระหว่างความเร็วกับความเข้มงวด; ไม่ใช่ทุกชิ้นงานที่ต้องการการตรวจสอบในระดับเดียวกัน แต่ทุกชิ้นงานต้องมีจุดตรวจสอบ
ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานแบบลำดับขั้นในการตรวจสอบ
วิธีแก้ไขคือการสร้างขั้นตอนการตรวจสอบของคุณให้อยู่ในกระบวนการทำงานของเนื้อหาโดยตรง เพื่อไม่ให้สิ่งใดถูกเผยแพร่โดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้อง จัดลำดับเนื้อหาของคุณตามระดับความเสี่ยง
- ชิ้นงานที่มีความโดดเด่นสูง เช่น แคมเปญใหญ่หรือการสื่อสารระดับผู้บริหาร ควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและหลายขั้นตอน
- การโพสต์บนโซเชียลมีเดียตามปกติหรือการอัปเดตภายในองค์กรสามารถตรวจสอบแบบเบาๆ ในขั้นตอนเดียว
กำหนดว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบอะไร—ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสำหรับความถูกต้องทางเทคนิค ผู้ดูแลแบรนด์สำหรับความสอดคล้องของเสียง และฝ่ายกฎหมายสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความชัดเจนนี้ช่วยป้องกันความสับสนและทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่เหมาะสม
ดำเนินการตรวจสอบเวอร์ชันเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบน
แม้จะมีกระบวนการตรวจสอบที่มั่นคง เสียงของแบรนด์คุณอาจค่อยๆ เลือนหายไปเมื่อเวลาผ่านไป
กำหนดการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาล่าสุดกับแนวทางที่บันทึกไว้ของคุณ ที่นี่คุณต้องมองหาลวดลาย: นักเขียน, ช่องทาง, หรือประเภทเนื้อหาใดที่เบี่ยงเบนมากกว่าคนอื่น ๆ หรือไม่?
ใช้การตรวจสอบเหล่านี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงแนวทางของคุณ หากทุกคนทำ "ข้อผิดพลาด" เดียวกัน อาจเป็นสัญญาณว่าแนวทางนั้นเองจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข การติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้คุณจับการเปลี่ยนแปลงที่ช้าได้ก่อนที่จะกลายเป็นการเปลี่ยนแบรนด์โดยไม่ตั้งใจ
ฝังการทดสอบคุณค่าในทุกประเภทของเนื้อหา
สุดท้าย สร้างรายการตรวจสอบง่าย ๆ ที่เชื่อมโยงกับคุณค่าแบรนด์หลักของคุณ และผสานรวมไว้ในเทมเพลตเนื้อหาของคุณ
สิ่งนี้บังคับให้นักเขียนต้องพิจารณาความสอดคล้องของแบรนด์ตั้งแต่ร่างแรก ไม่ใช่เพียงคิดภายหลังในกระบวนการตรวจสอบ ทำให้การทดสอบมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมคำถามเช่น "สิ่งนี้ฟังดูเหมือนเรากำลังพูดคุย กับ ผู้ชมของเรา ไม่ใช่ กับ พวกเขาหรือไม่?"
🎥 ชมภาพรวมสั้น ๆ นี้เกี่ยวกับวิธีการสร้างคู่มือการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทุกคนมีทิศทางเดียวกันในเรื่องของเสียงแบรนด์และกลยุทธ์เนื้อหา
ClickUp รักษาแบรนด์ของคุณให้คงที่ในทุกขนาด
คู่มือแบรนด์ของคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง ส่วนผู้เขียน AI ของคุณอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง
การขยายตัวของบริบทที่ไม่เป็นระเบียบ— เมื่อทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูล สลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน และตามหาไฟล์ — คือสาเหตุหลักของประสิทธิภาพที่ต่ำและความไม่สม่ำเสมอ
หากต้องการขยายเนื้อหาอย่างแท้จริงโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของแบรนด์ คุณจำเป็นต้องมีทั้งโครงสร้างและความชาญฉลาดทำงานร่วมกันในที่เดียว
แต่สามารถแก้ไขได้ง่าย เพียงนำการดำเนินงานด้านเนื้อหา สินทรัพย์ของแบรนด์ และการสร้างผลงานด้วย AI ของคุณมาไว้ในClickUp แพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว—พื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจรที่โครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ร่วมกัน พร้อมด้วย AI ที่ฝังตัวเป็นชั้นข้อมูลอัจฉริยะที่เข้าใจงานของคุณ
มาดูกันว่า ClickUp ช่วยได้อย่างไร:
รวมศูนย์สินทรัพย์และแนวทางของแบรนด์ไว้ในที่ทำงานเดียว
ก่อนอื่น ให้เราหยุดการค้นหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเสียก่อน จัดเก็บเอกสารเสียง ข้อความที่ได้รับการอนุมัติ และทรัพย์สินของแบรนด์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่เนื้อหาของคุณถูกสร้างขึ้นด้วยClickUp Docs
เนื่องจากเอกสาร ClickUp Docs เป็นส่วนหนึ่งของ พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน คุณสามารถเชื่อมโยงแนวทางกับงานเนื้อหาได้โดยตรง สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ซึ่งทำให้ทุกคนทำงานตามแผนเดียวกัน
⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️
ใช้กระบวนการทำงานของ AI แบบหลายโมเดลที่ยังคงยึดมั่นในแบรนด์ของคุณ
การสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์นั้นขึ้นอยู่กับการใช้ความฉลาดที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม พร้อมกับการเข้าถึงบริบทของแบรนด์ที่แท้จริงของคุณ
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นชั้น AI แบบหลายโมเดลที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง สามารถส่งงานต่างๆ เช่น การร่าง การสรุป การเขียนใหม่ หรือการวิจัย ไปยังโมเดลพื้นฐานที่เหมาะสมที่สุด ในขณะที่ยังคงบังคับใช้สิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงานและขอบเขตข้อมูลของคุณ
เนื่องจาก Brain เชื่อมต่อกับเอกสาร งาน ความคิดเห็น และเนื้อหาที่ผ่านมาของคุณ จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาข้อความทั่วไปหรือบริบทที่คัดลอกมา คุณสามารถถามคำถาม ขอร่างแรก ปรับโทนเสียง หรือค้นหาภาษาที่ได้รับการอนุมัติได้โดยการพิมพ์ @brain ในความคิดเห็นของงานหรือในClickUp Chat
ผลลัพธ์สะท้อนถึงแนวทางที่มีอยู่ คำศัพท์ และการตัดสินใจในอดีตของคุณ ไม่ใช่การคาดเดา
ทำให้กระบวนการตั้งแต่การสรุปงานไปจนถึงการดำเนินงานเป็นอัตโนมัติ
ปัญหาคอขวดของเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการเขียน แต่เกิดขึ้นในช่วงช่องว่างระหว่างขั้นตอนต่างๆ เช่น เอกสารสรุปงานที่ไม่ได้กำหนดขอบเขตอย่างครบถ้วน ร่างที่รอผู้ตรวจสอบผิดคน ข้อเสนอแนะที่อยู่ในอีเมล และการอนุมัติที่ล่าช้าเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนถัดไป
การทำให้กระบวนการตั้งแต่การสรุปงานไปจนถึงการดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติ หมายความว่าขั้นตอนเปลี่ยนผ่านเหล่านั้นจะไม่ต้องพึ่งพาความจำหรือการติดตามงานด้วยตนเองอีกต่อไป แต่ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดจะดำเนินต่อไปโดยอัตโนมัติ
ด้วยClickUp Automationsแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตเนื้อหาของคุณสามารถกระตุ้นการดำเนินการถัดไปโดยอัตโนมัติ
เพียงแค่ย้ายงานไปยัง พร้อมให้ตรวจสอบ ก็สามารถส่งงานไปยังผู้แก้ไขที่ถูกต้องตามประเภทของเนื้อหา ช่องทาง หรือระดับความเสี่ยงได้ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว งานสามารถแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อัปเดตสถานะการเผยแพร่ และบันทึกการเสร็จสิ้นได้โดยไม่ต้องให้ใครต้องติดตามการอัปเดต
เนื่องจากระบบอัตโนมัติเหล่านี้เชื่อมโยงโดยตรงกับสถานะงาน,ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการเป็นเจ้าของ, ระบบจึงสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการของคุณ. เพียงแค่เปลี่ยนโครงสร้างการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว, ระบบอัตโนมัติก็จะอัปเดตทุกที่.
เร่งกระบวนการของคุณด้วยซูเปอร์เอเจนต์
ชิ้นสุดท้ายของปริศนาคือใครบางคนที่สามารถรับงานจากคุณได้จริง ๆ ซึ่งหมายความว่า คุณต้องมีเอเย่นต์!
ตัวแทน AI สำหรับการตลาด เช่นClickUp Super Agentsใช้ความรู้เฉพาะของพื้นที่ทำงานเพื่อสร้างข้อความที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ ราวกับว่าทีมของคุณเป็นคนเขียนเอง เช่นนี้จากทีม Demand ของเรา 👇🏼
ต่างจากเครื่องมือทั่วไป ตัวแทนเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่องค์กรของคุณได้สร้างและอนุมัติไว้แล้ว ตอนนี้คุณสามารถสร้างร่าง ระดมความคิดหัวข้อ หรือนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้ ในขณะที่ยังคงรักษาความสอดคล้องของน้ำเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกผลลัพธ์
นี่คืออีกห้าข้อที่สามารถช่วยให้คุณเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหา AI ที่น่าเบื่อให้เร็วขึ้น:
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|สิ่งที่มันทำ
|วิธีช่วยเหลือทีมการตลาด
|ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญในระดับใหญ่
|ตัวแทนบังคับใช้เสียงแบรนด์
|ตรวจสอบร่างข้อความตามเสียงแบรนด์ โทนเสียง และกฎการใช้คำศัพท์ที่บันทึกไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณ
|ตรวจจับภาษาที่ไม่ตรงกับแบรนด์ วลีต้องห้าม และการเปลี่ยนแปลงของโทนเสียงก่อนการตรวจสอบโดยมนุษย์
|ความสม่ำเสมอของแบรนด์กลายเป็นระบบ ไม่ใช่ความพยายามในการควบคุมตามคู่มือ
|ตัวแทนขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์
|ขยายชุดชั้นในแบบบางเบาให้เป็นโครงร่างที่มีโครงสร้างโดยใช้แคมเปญที่ผ่านมาและข้อความที่ได้รับการอนุมัติ
|ขจัดรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนและลดการแก้ไขกลับไปกลับมา ก่อนเริ่มเขียน
|นักเขียนเริ่มต้นจากความชัดเจน ไม่ใช่การคาดเดา
|ตัวแทนการสร้างร่าง
|สร้างร่างแรกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาที่มีอยู่ กรอบการทำงาน และการอนุมัติก่อนหน้านี้ของคุณ
|ร่างที่เขียนไว้แล้วฟังดูคุ้นเคย ลดการเขียนใหม่จำนวนมาก
|รอบการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียเสียง
|เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเส้นทาง
|กำหนดผู้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติและเพิ่มสรุปที่รับรู้บริบทตามประเภทเนื้อหาหรือระดับความเสี่ยง
|ทำให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมตรวจสอบเนื้อหาที่เหมาะสมในขั้นตอนที่เหมาะสม
|ป้องกันการสะดุดของร่างงานและการติดขัดในการตรวจสอบ
|ตัวแทนการปรับเปลี่ยนการใช้และการจัดจำหน่าย
|แปลงเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับช่องทางต่างๆ (โซเชียล, อีเมล, สั้น)
|การแจกแจงสเกลโดยไม่เขียนใหม่ทั้งหมด
|แหล่งข้อมูลเดียว, ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันหลายประการ
ต้องการแรงบันดาลใจเพิ่มเติมหรือไม่? ดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่กำลังใช้งานอยู่ได้ที่นี่ ซึ่งช่วยให้แม้แต่การส่งอีเมลของคุณก็สมบูรณ์แบบ:
เมื่อกระบวนการทำงานของคุณได้รับการเร่งความเร็วด้วยตัวแทน ผลลัพธ์ที่ได้คือการดำเนินงานด้านเนื้อหาที่ทำงานเหมือนระบบแทนที่จะเป็นลำดับของการเตือน งานจะดำเนินไปอย่างคาดการณ์ได้ และทีมของคุณจะใช้เวลาในการประสานงานน้อยลงและมีเวลามากขึ้นในการสร้างสรรค์
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำที่เป็นข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้!
ระบบ AI ได้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงการสรุปหัวข้อการสนทนา, การร่างหรือปรับแต่งข้อความ, การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน, การสร้างภาพ, และอื่น ๆ อีกมากมาย! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ ClickUp 40% ที่ได้แทนที่แอปมากกว่า 3 แอปด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!
ขยายเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp
การปรับขนาดเนื้อหาโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นต้องการมากกว่าการผลิตผลงานในปริมาณที่มากขึ้น มันต้องการการผสมผสานระหว่างแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร การควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ และ AI ที่เข้าใจบริบทเฉพาะของแบรนด์คุณอย่างแท้จริง
หากปราศจากเสาหลักเหล่านี้ คุณเสี่ยงต่อการสร้างเสียงที่เบี่ยงเบนซึ่งบั่นทอนความไว้วางใจที่คุณได้สร้างขึ้นอย่างยากลำบากกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เครื่องมือ AI ทั่วไปและกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายยิ่งทำให้ปัญหายิ่งซับซ้อนขึ้น ทำให้แต่ละชิ้นของเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกันยากต่อการตรวจจับมากกว่าชิ้นก่อนหน้า ทีมที่สามารถแก้ไขความท้าทายนี้ได้ในตอนนี้จะโดดเด่นขึ้นเมื่อเนื้อหาที่สร้างโดย AI กลายเป็นเรื่องปกติ และการสร้างความแตกต่างของแบรนด์กลายเป็นเรื่องยากขึ้น
พร้อมที่จะดูแล้วหรือยัง?เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpวันนี้ ✨