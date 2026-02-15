บล็อก ClickUp

วิธีการทำงานของความรู้ของบริษัทใน ChatGPT (+ ทางเลือก)

15 กุมภาพันธ์ 2569

ทีมสูญเสียเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ในการค้นหาการตัดสินใจ ไฟล์ และการอัปเดตสถานะที่กระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ ในที่ทำงาน ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงคือ: การดำเนินงานที่ล่าช้า งานซ้ำซ้อน และการถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องที่ทำให้ผู้คนเสียสมาธิ

OpenAI's ChatGPT Company Knowledge ช่วยเชื่อมต่อ ChatGPT กับเครื่องมือในที่ทำงานเพื่อให้ทีมสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและได้รับคำตอบที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรพร้อมการอ้างอิงที่มา แนวทางนี้จะอธิบายวิธีการทำงาน เปรียบเทียบกับClickUp's Enterprise Search และให้วิธีเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานและชุดเครื่องมือของคุณอย่างชัดเจน

ChatGPT คืออะไร?

คุณต้องการคำตอบที่คุณรู้ว่ามีอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลดิจิทัลของบริษัทคุณ—ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมแอปพลิเคชัน SaaS ต่างๆเฉลี่ย101รายการ—แต่มันถูกฝังอยู่ มันอยู่ในกระทู้ Slack หรือเปล่า? ใน Google Doc? ในการอัปเดตโปรเจกต์? เวลาที่คุณเสียไปกับการพยายามหาว่า ที่ไหน ที่ต้องดูนั้นเป็นการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานอย่างมหาศาล ทำให้งานของคุณหยุดชะงักเพียงเพราะคำถามง่ายๆ และส่วนที่แย่ที่สุดคือวงจร "เริ่มต้นผิด" คุณเปิดแอปสามตัว ค้นหาคำผิด เจอเวอร์ชันเก่า แล้วสุดท้ายก็ต้องถามคนอื่นอยู่ดี

แผนภูมิการขยายตัวของงานที่แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการกระจายข้อมูลไปทั่วเครื่องมือหลายประเภท

นี่คือปัญหาของการขยายตัวของบริบท— ทีมเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลข้ามแอปที่ไม่เชื่อมต่อกัน, ไล่ตามไฟล์, และทำการอัปเดตซ้ำบนหลายแพลตฟอร์ม — และนี่คือสิ่งที่Converged AI Workspace— แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ, เอกสาร, การสนทนา, และการวิเคราะห์อยู่ร่วมกันพร้อม AI ที่ฝังเป็นชั้นของปัญญา — อย่าง ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไข ในคำง่ายๆ: สถานที่ซ่อนข้อมูลน้อยลงหมายถึงสถานที่ค้นหาข้อมูลน้อยลง

ChatGPT Company Knowledge เป็นฟีเจอร์สำหรับองค์กรของ OpenAI ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ ChatGPT เข้ากับแอปพลิเคชันในที่ทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาและรับคำตอบที่สร้างโดย AI ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทคุณโดยตรง ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งาน ChatGPT Business, Enterprise และ Edu คิดถึงมันเหมือนกับ "ChatGPT แต่ชี้ไปที่ระบบภายในของคุณแทนที่จะเป็นอินเทอร์เน็ตสาธารณะ"

มันหยุดการค้นหาด้วยมือที่ไม่มีที่สิ้นสุด แทนที่จะต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหลายตัว คุณสามารถถามคำถามเพียงครั้งเดียวและได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทพร้อมการอ้างอิงที่ชัดเจนไปยังเอกสารต้นฉบับ นอกจากนี้ยังเคารพสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่ ดังนั้นคุณจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น ซึ่งมีความสำคัญเพราะมันป้องกันไม่ให้ "AI ที่ช่วยเหลือ" กลายเป็น "อุ๊ย ฉันเพิ่งเปิดเผยเอกสารลับ"

📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

ChatGPT ทำงานอย่างไรเกี่ยวกับความรู้ของบริษัท?

ในระดับสูง ความรู้ของบริษัทมีสามขั้นตอน: เชื่อมต่อเครื่องมือของคุณ, ดัชนีเนื้อหาของคุณ, จากนั้นถามคำถามโดยเปิดโหมดความรู้ของบริษัทไว้. กระบวนการทำงานตรงไปตรงมา. ผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณเริ่มต้นโดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในที่ทำงานของคุณกับ ChatGPT โดยใช้ตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า.

สำหรับเครื่องมือภายในที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือสร้างขึ้นเอง ทีมไอทีของคุณสามารถสร้างตัวเชื่อมต่อ MCP (Model Context Protocol) แบบกำหนดเองได้ นี่คือเส้นทาง "นำตัวเชื่อมต่อของคุณเองมา" สำหรับระบบภายใน แอปเฉพาะทาง หรือฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์

เพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐานที่ขับเคลื่อนความรู้ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น วิดีโอนี้จะอธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่ ChatGPT ประมวลผลและตอบสนองต่อคำถาม:

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ความรู้ของบริษัทจะช่วยให้ ChatGPT ค้นหาข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่อนุมัติในที่ทำงานและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณเปิดใช้งานสำหรับการสนทนา

มันถูกออกแบบมาเพื่อเคารพสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่จากแอปเหล่านั้น ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอยู่แล้วเท่านั้น

หากต้องการถามคำถาม ให้เริ่มแชทใหม่และเลือก "ความรู้ของบริษัท" ในตัวสร้างข้อความ (หรือเปิดใช้งานจากเมนูเครื่องมือในการสนทนาที่มีอยู่แล้ว) จากนั้นคุณสามารถถามคำถามของคุณเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาได้เลย ChatGPT จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อมต่อและส่งคำตอบที่สังเคราะห์พร้อมการอ้างอิงที่เชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารหรือข้อความต้นฉบับ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้

เนื่องจากใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ในการตีความคำสั่งของคุณ ความรู้ของบริษัทจึงสามารถจัดการกับคำถามภาษาธรรมชาติที่กว้างกว่าการค้นหาด้วยคำหลัก รวมถึงคำถามที่ต้องตรวจสอบจากหลายระบบ

OpenAI ยังอธิบายว่าสามารถดำเนินการค้นหาหลายรายการ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลเพื่อแก้ไขรายละเอียดที่ขัดแย้งกัน และใช้การกรองตามวันที่สำหรับคำถามที่ต้องการความเร่งด่วน เช่น "เราตัดสินใจอะไรหลังจากการตรวจสอบความปลอดภัยครั้งล่าสุด?" หรือ "มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตั้งแต่การเปิดตัวในเดือนมกราคม?"

ข้อแลกเปลี่ยนหนึ่ง: เมื่อเปิดใช้งานความรู้ของบริษัท ChatGPT จะไม่สามารถท่องเว็บหรือสร้างแผนภูมิและรูปภาพในการสนทนาเดียวกันได้ เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การให้คำตอบที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายในและแหล่งอ้างอิงที่คุณเชื่อมต่อไว้เท่านั้น

ความรู้ของบริษัท ChatGPT เทียบกับ ClickUp ในมุมมองภาพรวม

ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือภาพเปรียบเทียบแบบรวดเร็ว ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณทราบสถานการณ์ของทีมคุณอยู่แล้ว เช่น "เราทำงานผ่านเครื่องมือ 12 ตัว" เทียบกับ "เราต้องการมีที่เดียวสำหรับจัดการงานทั้งหมด"

คุณสมบัติ / หมวดหมู่คลิกอัพความรู้เกี่ยวกับบริษัท ChatGPT
การค้นหาด้วยพลังปัญญาประดิษฐ์ClickUp Brainพร้อมการค้นหาที่เชื่อมต่อ—ค้นหาข้ามงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อด้วย AI ที่เข้าใจบริบทและคำค้นหาตามธรรมชาติค้นหาด้วย GPT-5 ที่เชื่อมต่อกับแอปในที่ทำงาน (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, เป็นต้น) พร้อมคำตอบตามบริบทและการอ้างอิงแหล่งที่มา
ตัวเชื่อมต่อข้อมูลการเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot และการเชื่อมต่อ API แบบกำหนดเองตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปสำหรับ Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp และอื่นๆ ตัวเชื่อมต่อ MCP แบบกำหนดเองมีให้บริการ
แนวทางการจัดการพื้นที่ทำงานพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์—โครงการ เอกสาร แชท และ AI ทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องสลับเครื่องมือชั้น AI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่; จำเป็นต้องสลับไปยังอินเทอร์เฟซ ChatGPT สำหรับการสอบถามความรู้
การควบคุมสิทธิ์สิทธิ์ตามบทบาท, SSO, ความปลอดภัยระดับองค์กรภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมเคารพสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่จากแอปที่เชื่อมต่อ; รองรับ SSO, SCIM, การอนุญาตตาม IP บน Enterprise
ขนาดทีมทีมทุกขนาด—ตั้งแต่บุคคลไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ (ทีมขนาดเล็ก-กลาง), องค์กรขนาดใหญ่ (องค์กรขนาดใหญ่), และการศึกษา (สถาบันการศึกษา)

ภาพรวมความรู้ของบริษัท ChatGPT

หากทีมของคุณใช้ ChatGPT ในการทำงานอยู่แล้ว ความรู้ของบริษัท คือการอัปเกรดที่ "ทำให้มันมีประโยชน์จริงสำหรับบริษัทของคุณ" นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ และสิ่งที่คุณต้องแลกเปลี่ยน

ข้อดี:

  • การค้นหาตามบริบทด้วย GPT-5: ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อเข้าใจความหมายของคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณพิมพ์เท่านั้น ทำให้สามารถจัดการกับคำถามที่คลุมเครือและรวบรวมคำตอบจากเอกสารต่างๆ ได้
  • ตัวเชื่อมต่อสำหรับองค์กรที่สร้างไว้ล่วงหน้า: มีการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานกับเครื่องมือที่ธุรกิจส่วนใหญ่พึ่งพา เช่น Slack, SharePoint และ Google Drive พร้อมเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
  • ความโปร่งใสในการอ้างอิง: ทุกคำตอบมีการอ้างอิงที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่า AI ใช้แหล่งข้อมูลใดบ้าง คุณสามารถคลิกที่ลิงก์เหล่านี้เพื่อไปยังเอกสารหรือข้อความต้นฉบับได้โดยตรง
  • การเข้าถึงที่เคารพสิทธิ์การอนุญาต: เครื่องมือนี้จะสืบทอดสิทธิ์การเข้าถึงของบริษัทคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้ดูในแอปอื่นๆ ของคุณเท่านั้น
  • ความปลอดภัยระดับองค์กร: รวมถึงคุณสมบัติเช่น SSO, การผสานรวม SCIM และการเก็บรักษาข้อมูลที่ปรับแต่งได้ OpenAI ยังระบุด้วยว่าไม่ได้ฝึกฝนโมเดลของตนด้วยข้อมูลจากลูกค้า Business, Enterprise หรือ Edu โดยค่าเริ่มต้น

ข้อเสีย:

  • ต้องสมัครสมาชิก ChatGPT แบบชำระเงิน: คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้บนแพ็กเกจฟรีหรือแพ็กเกจ Plus องค์กรของคุณต้องมีแผน Business, Enterprise หรือ Edu
  • ปิดใช้งานความสามารถอื่น ๆ เมื่อเปิดใช้งาน: เมื่อคุณเปิดใช้งานความรู้ของบริษัทสำหรับการสนทนา คุณจะไม่สามารถใช้การท่องเว็บหรือสร้างภาพและแผนภูมิในแชทเดียวกันนั้นได้
  • ต้องเปิดใช้งานด้วยตนเอง: คุณต้องจำไว้ให้คลิกที่ปุ่ม "ความรู้ของบริษัท" ทุกครั้งที่คุณเริ่มการสนทนาใหม่ที่คุณต้องการใช้
  • จำกัดเฉพาะแอปที่เชื่อมต่อเท่านั้น: การค้นหาสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเครื่องมือที่มีตัวเชื่อมต่อเท่านั้น หากทีมของคุณใช้ระบบเก่าหรือแอปเฉพาะทาง คุณอาจจำเป็นต้องสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง
  • ภายนอกกระบวนการทำงาน: คุณจำเป็นต้องหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และเปลี่ยนไปใช้หน้าต่าง ChatGPT เพื่อถามคำถาม ซึ่งทำให้เกิดการกระจายบริบทแทนที่จะลดมันลง

ภาพรวมของ ClickUp

ClickUpแก้ไขปัญหา "ทุกอย่างอยู่ที่ไหน?" ในทิศทางตรงกันข้าม แทนที่จะเพิ่มชั้น AI เข้าไปด้านบน มันลดจำนวนสถานที่ที่งานอาศัยอยู่ จากนั้นทำให้การค้นหาและการดำเนินการเป็นไปอย่างทันทีภายในระบบนั้น

ข้อดี:

  • ค้นหาแบบเชื่อมต่อ ClickUp: การค้นหาด้วย AI ของมันค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และแอปที่เชื่อมต่อไว้ในทันที มันใช้การเข้าใจภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการแม้ว่าคุณไม่ได้ใช้คำค้นหาที่ตรงกัน
  • พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์: โครงการ เอกสาร การสนทนาของทีม และ AI ทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งหมายความว่าการค้นหาและการทำงานเกิดขึ้นในที่เดียวกัน ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ: มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับเครื่องมือหลายร้อยรายการ เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce การค้นหาครอบคลุมเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมด ดึงข้อมูลทุกอย่างมาไว้ในมุมมองเดียว
  • เข้าถึงได้สำหรับทุกขนาดทีม: ฟีเจอร์หลัก รวมถึงการค้นหาด้วย AI พร้อมให้บริการสำหรับบุคคลและทีมทุกขนาด ความสามารถ AI ขั้นสูงเพิ่มเติมมีให้บริการกับClickUp Brain MAX
  • สร้างขึ้นเพื่อทุกขนาดของทีม: ออกแบบมาเพื่อทุกคน ตั้งแต่บุคคลและทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ข้ามแผนก เช่น ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และการออกแบบ

ข้อเสีย:

  • แนวทางที่แตกต่างจาก AI ภายนอก: ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ไม่ใช่ชั้น AI ที่คุณเพิ่มเข้าไปบนเครื่องมืออื่น ๆ นั่นหมายความว่าทีมที่ลงทุนกับเครื่องมือแยกต่างหากหลายอย่างอาจจำเป็นต้องรวมการทำงานของพวกเขาเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ: เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกันของงาน เอกสาร และโครงสร้างโครงการของ ClickUp ซึ่งอาจต้องใช้เวลา
  • คุณสมบัติของ AI แตกต่างกันตามแผน: แม้ว่าการค้นหา AI พื้นฐานจะสามารถใช้งานได้ทั่วไป แต่คุณสมบัติขั้นสูงใน Brain MAX ต้องอัปเกรดเพื่อปลดล็อกความสามารถทั้งหมด

ความรู้ของบริษัท ChatGPT เทียบกับ ClickUp: การเปรียบเทียบคุณสมบัติ

สิ่งที่สำคัญในโซลูชันการค้นหาความรู้ขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับว่า AI เข้าใจคุณดีแค่ไหน สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของคุณได้มากเพียงใด ข้อมูลของคุณปลอดภัยแค่ไหน และแนวทางใดที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ ดังนั้นแทนที่จะถามว่า "AI ตัวไหนฉลาดกว่า" คำถามที่แท้จริงคือ "เราต้องการให้การทำงานเกิดขึ้นที่ไหน?"

การค้นหาข้อมูลองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์

ความหงุดหงิดกับแถบค้นหาแบบดั้งเดิมคือพวกมันไม่ฉลาด พวกมันค้นหาได้แค่คำหลักที่ตรงกันเท่านั้น บังคับให้คุณต้องเดาคำศัพท์ที่ถูกต้อง คุณอาจพลาดเอกสาร "Q3 Go-to-Market" เพราะคุณค้นหาคำว่า "แผนการตลาดไตรมาสที่สาม" ทำให้เสียเวลาและได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน การค้นหาด้วยคำหลักเปลี่ยนทุกคำถามให้กลายเป็นเกมทายคำ

การค้นหาด้วย AI ที่เข้าใจบริบทช่วยแก้ปัญหานี้โดยการเข้าใจเจตนาของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยเมื่อคุณจำชื่อไฟล์, เจ้าของ, หรือแม้แต่เครื่องมือที่ไฟล์นั้นอยู่ไม่ได้

แนวทางของ ChatGPT: ใช้ GPT-5 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อหลายตัวให้กลายเป็นคำตอบเดียวในรูปแบบการสนทนา มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายจากระบบต่าง ๆ มาตอบคำถามที่กว้างขวางได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะเมื่อหลักฐานอยู่ในหลายที่

แนวทางของ ClickUp: ค้นหาได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp Brain คุณจึงไม่ต้องออกจากงานหรือเอกสารที่กำลังทำอยู่ ตอบคำถาม ดำเนินการ และค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ต้องออกจากงานหรือเอกสารปัจจุบันของคุณด้วย ClickUp Brain Assistant มันโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลเชิงบริบทที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น งาน กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบ ควบคู่ไปกับข้อมูลที่คุณกำลังมองหา ดังนั้นมันไม่ได้แค่บอกคำตอบให้คุณเท่านั้น แต่ยังนำวัตถุการทำงานมาวางไว้ตรงหน้าคุณด้วย

@mention Brain เพื่อรับคำตอบที่เกี่ยวข้องในบริบทได้ทันทีขณะทำงานใน ClickUp
@mention Brain เพื่อรับคำตอบที่เกี่ยวข้องในบริบทได้ทันทีขณะทำงานใน ClickUp

บทสรุป: ChatGPT Company Knowledge มีการสังเคราะห์ข้ามเครื่องมือที่ซับซ้อนมากกว่า ในขณะที่ ClickUp Brain ให้การเข้าถึงบริบทการทำงานที่สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ หากคำถามของคุณลงท้ายด้วย "แล้วฉันต้องทำอะไร" ClickUp มักจะให้ความรู้สึกที่เร็วกว่า หากคำถามของคุณลงท้ายด้วย "สรุปสิ่งที่เกิดขึ้น" ChatGPT มักจะให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งกว่า

ตัวเชื่อมต่อข้อมูลและการผสานรวม

การขยายตัวของบริบทนี้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการใด ๆ ได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องเปิดแท็บต่าง ๆ ถึงสิบแท็บ ซึ่งนำไปสู่ทีมที่ทำงานไม่สอดคล้องกันตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

ทางออกคือระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณได้

แนวทางของ ChatGPT: อาศัยตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแอปพลิเคชันองค์กรยอดนิยม วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้งานเครื่องมือเดิมอย่างลึกซึ้งและไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหลักของตน เปรียบเสมือน "พบผู้คนในที่ที่พวกเขาทำงานอยู่แล้ว" ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม

แนวทางของ ClickUp: ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace มันส่งเสริมให้คุณนำงานทั้งหมดมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อขจัดความสับสนของบริบทตั้งแต่ต้นทาง รวมการค้นหาข้ามแอปภายนอกอย่าง Google Drive และ Salesforce ด้วย Connected Search เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องสลับแอป นี่คือ "ย้ายงานมาไว้ที่บ้านเดียว" แล้วให้ AI เป็นตัวเชื่อมทั้งหมด

การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp ที่เปิดใช้งานการค้นหาภายในองค์กรผ่านเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อหลายรายการ

คำตัดสิน: ทั้งสองมีตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย แต่ให้บริการกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ChatGPT เชื่อมต่อเครื่องมือที่มีอยู่ ในขณะที่ ClickUp รวมเครื่องมือเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณกำลังเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่ หรือกำลังออกแบบวิธีการทำงานใหม่

ความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว, และการควบคุมการอนุญาต

คุณพร้อมที่จะใช้ AI แล้ว แต่คุณกังวลเกี่ยวกับการให้มันเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบริษัททั้งหมด ใครสามารถเห็นอะไรได้บ้าง? AI กำลังฝึกฝนจากแผนเปิดตัวส่วนตัวของคุณหรือไม่? ความกังวลด้านความปลอดภัยเหล่านี้มักขัดขวางทีมจากการนำเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังมาใช้ ทำให้พลาดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก

คุณต้องการโซลูชันที่มีความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสิทธิ์ที่ชัดเจน

แนวทางของ ChatGPT: มันสืบทอดสิทธิ์การเข้าถึงจากแอปที่เชื่อมต่อของคุณ ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะสิ่งที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอยู่แล้วเท่านั้น ระดับ Enterprise มีฟีเจอร์ SSO, SCIM และฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่นๆ OpenAI ยังระบุด้วยว่าไม่ได้ฝึกฝนโมเดลด้วยข้อมูลจากลูกค้าธุรกิจโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งดึงดูดองค์กรที่ต้องการเข้าถึง AI โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างสิทธิ์การเข้าถึงใหม่

แนวทางของ ClickUp: ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครจะเห็นอะไรภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยระบบความปลอดภัยระดับองค์กร, การอนุญาตตามบทบาทใน ClickUp ที่ละเอียด, และตัวเลือกการเข้าสู่ระบบแบบ SSO ของ ClickUp. เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวที่ปลอดภัย คุณไม่จำเป็นต้องจัดการการอนุญาตข้ามเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย หรือกังวลเกี่ยวกับการไหลของข้อมูลผ่านชั้น AI ภายนอก. ข้อแลกเปลี่ยนคือคุณกำลังมาตรฐานการกำกับดูแลภายใน ClickUp ซึ่งยอดเยี่ยมหากคุณต้องการการควบคุมศูนย์กลางจริง ๆ.

คำตัดสิน: ทั้งสองระบบตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร; การเลือกขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ข้อมูลอยู่ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ (ClickUp) หรือไหลผ่านชั้น AI ภายนอก (ChatGPT) หากคุณกำลังประสบปัญหาการจัดการสิทธิ์ที่กระจายอยู่ในหลายเครื่องมือ การรวมศูนย์สามารถลดความยุ่งยากได้

กรณีการใช้งานสำหรับทีม

เครื่องมือค้นหาแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนมักไม่ได้ผล ทีมวิศวกรรมของคุณมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างจากทีมการตลาดโดยสิ้นเชิงและเครื่องมือที่ไม่เข้ากับกระบวนการของพวกเขาจะถูกมองข้าม ส่งผลให้เกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับทีมต่างๆ ได้

แนวทางของ ChatGPT: ทำงานได้ดีสำหรับองค์กรที่มีชุดเครื่องมือที่กว้างขวางและหลากหลายซึ่งต้องการตอบคำถามเฉพาะกิจที่ครอบคลุมหลายระบบ ตัวอย่างเช่น ผู้นำอาจถามว่า "การตัดสินใจสุดท้ายเกี่ยวกับกำหนดการเปิดตัวไตรมาสที่ 3 คืออะไร?" และได้รับคำตอบที่สังเคราะห์มาจาก Slack, Google Docs และ Asana โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเครื่องมือสรุปข้อมูลข้ามเครื่องมือ

แนวทางของ ClickUp: ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการกำจัดความสับสนของบริบทโดยการรวมงานเข้าด้วยกัน มันทำงานได้ดีเมื่อคุณต้องดำเนินการกับข้อมูลทันที ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถค้นหาภารกิจ อัปเดตสถานะ และส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับมันได้ทั้งหมดจากผลการค้นหาเดียวกัน โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp เลย มันคือ "การบรรยายสรุปและการดำเนินการ" ในที่เดียว

ติดตามงานของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนในที่เดียวด้วย ClickUp Tasks
ติดตามงานของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนในที่เดียวด้วย ClickUp Tasks

บทสรุป: ChatGPT Company Knowledge เหมาะกับทีมที่ต้องการรักษาขั้นตอนการทำงานเดิมไว้; ClickUp เหมาะกับทีมที่พร้อมจะรวมงานและ AI ไว้ในที่เดียว หากคุณต้องการลดจำนวนเครื่องมือที่ต้องพึ่งพาในระยะยาว ClickUp เป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับทิศทางนั้น

คุณควรใช้ความรู้ของบริษัทผ่าน ChatGPT หรือ ClickUp?

การเลือกขึ้นอยู่กับปรัชญาหลักของทีมคุณเกี่ยวกับการทำงาน คุณไม่ได้เลือกเพียงเครื่องมือค้นหาอีกต่อไป แต่คุณกำลังตัดสินใจว่าความรู้ของบริษัทคุณจะเก็บไว้ที่ไหนและสามารถเข้าถึงได้อย่างไร

ความรู้เกี่ยวกับบริษัทของ ChatGPT มีประโยชน์หากองค์กรของคุณได้ชำระเงินสำหรับแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรของ ChatGPT อยู่แล้ว และคุณมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือแบบกระจายศูนย์ นี่คือชั้น AI ที่ทรงพลังสำหรับการได้คำตอบอย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจาย ตราบใดที่ทีมของคุณพร้อมที่จะสลับบริบทไปยังอินเทอร์เฟซของ ChatGPT สำหรับทุกคำถาม

ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากเป้าหมายของคุณคือการลดการสลับบริบทและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการมีศูนย์กลางเดียวสำหรับทุกสิ่ง เหมาะสำหรับทีมที่ชอบการค้นหาด้วย AI ที่ฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์โดยตรง ไม่ใช่ในแท็บแยกต่างหาก แก้ปัญหาความรู้ที่กระจัดกระจายด้วยการรวมทุกอย่างไว้ใน Converged AI Workspace

เมื่อปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นในการทำงานของเรา—โดยมีพนักงาน 13% ที่ใช้ GenAIสำหรับงานประจำวัน 30% หรือมากกว่านั้น— ทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะเป็นทีมที่สามารถค้นหา และดำเนินการตาม ข้อมูลได้เร็วที่สุด

เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpเพื่อดูว่า Connected Search ทำงานอย่างไรในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์

คำถามที่พบบ่อย

คุณสามารถคลิกที่ปุ่มสลับ "ความรู้ของบริษัท" ที่ด้านบนของการสนทนาเพื่อปิดใช้งานสำหรับแชทนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปิดใช้งานการท่องเว็บและการสร้างภาพอีกครั้ง

ChatGPT Company Knowledge เป็นชั้น AI ภายนอกที่ค้นหาข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อของคุณ ในขณะที่ ClickUp Brain's Connected Search ทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์ซึ่งโครงการของคุณ, ClickUp Docs และ ClickUp Chat อยู่ในนั้นแล้ว

ใช่, ความรู้ของบริษัท ChatGPT ก็มีให้บริการในแพ็กเกจธุรกิจและแพ็กเกจการศึกษาเช่นกัน และ ClickUp ยังมีคุณสมบัติการค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหลายตัวเลือกของแพ็กเกจ

นโยบายของ OpenAI ระบุว่า บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาผ่านแผนธุรกิจ, แผนองค์กร, หรือแผนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมแบบจำลองของตนโดยค่าเริ่มต้น