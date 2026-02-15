วิธีการทำงานของความรู้ของบริษัทใน ChatGPT (+ ทางเลือก)

ทีมสูญเสียเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ในการค้นหาการตัดสินใจ ไฟล์ และการอัปเดตสถานะที่กระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ ในที่ทำงาน ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงคือ: การดำเนินงานที่ล่าช้า งานซ้ำซ้อน และการถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องที่ทำให้ผู้คนเสียสมาธิ
OpenAI's ChatGPT Company Knowledge ช่วยเชื่อมต่อ ChatGPT กับเครื่องมือในที่ทำงานเพื่อให้ทีมสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและได้รับคำตอบที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรพร้อมการอ้างอิงที่มา แนวทางนี้จะอธิบายวิธีการทำงาน เปรียบเทียบกับClickUp's Enterprise Search และให้วิธีเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานและชุดเครื่องมือของคุณอย่างชัดเจน
ChatGPT คืออะไร?
คุณต้องการคำตอบที่คุณรู้ว่ามีอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลดิจิทัลของบริษัทคุณ—ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมแอปพลิเคชัน SaaS ต่างๆเฉลี่ย101รายการ—แต่มันถูกฝังอยู่ มันอยู่ในกระทู้ Slack หรือเปล่า? ใน Google Doc? ในการอัปเดตโปรเจกต์? เวลาที่คุณเสียไปกับการพยายามหาว่า ที่ไหน ที่ต้องดูนั้นเป็นการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานอย่างมหาศาล ทำให้งานของคุณหยุดชะงักเพียงเพราะคำถามง่ายๆ และส่วนที่แย่ที่สุดคือวงจร "เริ่มต้นผิด" คุณเปิดแอปสามตัว ค้นหาคำผิด เจอเวอร์ชันเก่า แล้วสุดท้ายก็ต้องถามคนอื่นอยู่ดี
นี่คือปัญหาของการขยายตัวของบริบท— ทีมเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลข้ามแอปที่ไม่เชื่อมต่อกัน, ไล่ตามไฟล์, และทำการอัปเดตซ้ำบนหลายแพลตฟอร์ม — และนี่คือสิ่งที่Converged AI Workspace— แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ, เอกสาร, การสนทนา, และการวิเคราะห์อยู่ร่วมกันพร้อม AI ที่ฝังเป็นชั้นของปัญญา — อย่าง ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไข ในคำง่ายๆ: สถานที่ซ่อนข้อมูลน้อยลงหมายถึงสถานที่ค้นหาข้อมูลน้อยลง
ChatGPT Company Knowledge เป็นฟีเจอร์สำหรับองค์กรของ OpenAI ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ ChatGPT เข้ากับแอปพลิเคชันในที่ทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาและรับคำตอบที่สร้างโดย AI ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทคุณโดยตรง ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งาน ChatGPT Business, Enterprise และ Edu คิดถึงมันเหมือนกับ "ChatGPT แต่ชี้ไปที่ระบบภายในของคุณแทนที่จะเป็นอินเทอร์เน็ตสาธารณะ"
มันหยุดการค้นหาด้วยมือที่ไม่มีที่สิ้นสุด แทนที่จะต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหลายตัว คุณสามารถถามคำถามเพียงครั้งเดียวและได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทพร้อมการอ้างอิงที่ชัดเจนไปยังเอกสารต้นฉบับ นอกจากนี้ยังเคารพสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่ ดังนั้นคุณจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น ซึ่งมีความสำคัญเพราะมันป้องกันไม่ให้ "AI ที่ช่วยเหลือ" กลายเป็น "อุ๊ย ฉันเพิ่งเปิดเผยเอกสารลับ"
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ChatGPT ทำงานอย่างไรเกี่ยวกับความรู้ของบริษัท?
ในระดับสูง ความรู้ของบริษัทมีสามขั้นตอน: เชื่อมต่อเครื่องมือของคุณ, ดัชนีเนื้อหาของคุณ, จากนั้นถามคำถามโดยเปิดโหมดความรู้ของบริษัทไว้. กระบวนการทำงานตรงไปตรงมา. ผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณเริ่มต้นโดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในที่ทำงานของคุณกับ ChatGPT โดยใช้ตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า.
สำหรับเครื่องมือภายในที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือสร้างขึ้นเอง ทีมไอทีของคุณสามารถสร้างตัวเชื่อมต่อ MCP (Model Context Protocol) แบบกำหนดเองได้ นี่คือเส้นทาง "นำตัวเชื่อมต่อของคุณเองมา" สำหรับระบบภายใน แอปเฉพาะทาง หรือฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์
เพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐานที่ขับเคลื่อนความรู้ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น วิดีโอนี้จะอธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่ ChatGPT ประมวลผลและตอบสนองต่อคำถาม:
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ความรู้ของบริษัทจะช่วยให้ ChatGPT ค้นหาข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่อนุมัติในที่ทำงานและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณเปิดใช้งานสำหรับการสนทนา
มันถูกออกแบบมาเพื่อเคารพสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่จากแอปเหล่านั้น ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอยู่แล้วเท่านั้น
หากต้องการถามคำถาม ให้เริ่มแชทใหม่และเลือก "ความรู้ของบริษัท" ในตัวสร้างข้อความ (หรือเปิดใช้งานจากเมนูเครื่องมือในการสนทนาที่มีอยู่แล้ว) จากนั้นคุณสามารถถามคำถามของคุณเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาได้เลย ChatGPT จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อมต่อและส่งคำตอบที่สังเคราะห์พร้อมการอ้างอิงที่เชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารหรือข้อความต้นฉบับ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้
เนื่องจากใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ในการตีความคำสั่งของคุณ ความรู้ของบริษัทจึงสามารถจัดการกับคำถามภาษาธรรมชาติที่กว้างกว่าการค้นหาด้วยคำหลัก รวมถึงคำถามที่ต้องตรวจสอบจากหลายระบบ
OpenAI ยังอธิบายว่าสามารถดำเนินการค้นหาหลายรายการ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลเพื่อแก้ไขรายละเอียดที่ขัดแย้งกัน และใช้การกรองตามวันที่สำหรับคำถามที่ต้องการความเร่งด่วน เช่น "เราตัดสินใจอะไรหลังจากการตรวจสอบความปลอดภัยครั้งล่าสุด?" หรือ "มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตั้งแต่การเปิดตัวในเดือนมกราคม?"
ข้อแลกเปลี่ยนหนึ่ง: เมื่อเปิดใช้งานความรู้ของบริษัท ChatGPT จะไม่สามารถท่องเว็บหรือสร้างแผนภูมิและรูปภาพในการสนทนาเดียวกันได้ เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การให้คำตอบที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายในและแหล่งอ้างอิงที่คุณเชื่อมต่อไว้เท่านั้น
ความรู้ของบริษัท ChatGPT เทียบกับ ClickUp ในมุมมองภาพรวม
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือภาพเปรียบเทียบแบบรวดเร็ว ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณทราบสถานการณ์ของทีมคุณอยู่แล้ว เช่น "เราทำงานผ่านเครื่องมือ 12 ตัว" เทียบกับ "เราต้องการมีที่เดียวสำหรับจัดการงานทั้งหมด"
|คุณสมบัติ / หมวดหมู่
|คลิกอัพ
|ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ChatGPT
|การค้นหาด้วยพลังปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Brainพร้อมการค้นหาที่เชื่อมต่อ—ค้นหาข้ามงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อด้วย AI ที่เข้าใจบริบทและคำค้นหาตามธรรมชาติ
|ค้นหาด้วย GPT-5 ที่เชื่อมต่อกับแอปในที่ทำงาน (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, เป็นต้น) พร้อมคำตอบตามบริบทและการอ้างอิงแหล่งที่มา
|ตัวเชื่อมต่อข้อมูล
|การเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot และการเชื่อมต่อ API แบบกำหนดเอง
|ตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปสำหรับ Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp และอื่นๆ ตัวเชื่อมต่อ MCP แบบกำหนดเองมีให้บริการ
|แนวทางการจัดการพื้นที่ทำงาน
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์—โครงการ เอกสาร แชท และ AI ทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องสลับเครื่องมือ
|ชั้น AI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่; จำเป็นต้องสลับไปยังอินเทอร์เฟซ ChatGPT สำหรับการสอบถามความรู้
|การควบคุมสิทธิ์
|สิทธิ์ตามบทบาท, SSO, ความปลอดภัยระดับองค์กรภายในพื้นที่ทำงานแบบรวม
|เคารพสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่จากแอปที่เชื่อมต่อ; รองรับ SSO, SCIM, การอนุญาตตาม IP บน Enterprise
|ขนาดทีม
|ทีมทุกขนาด—ตั้งแต่บุคคลไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
|ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ (ทีมขนาดเล็ก-กลาง), องค์กรขนาดใหญ่ (องค์กรขนาดใหญ่), และการศึกษา (สถาบันการศึกษา)
ภาพรวมความรู้ของบริษัท ChatGPT
หากทีมของคุณใช้ ChatGPT ในการทำงานอยู่แล้ว ความรู้ของบริษัท คือการอัปเกรดที่ "ทำให้มันมีประโยชน์จริงสำหรับบริษัทของคุณ" นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ และสิ่งที่คุณต้องแลกเปลี่ยน
ข้อดี:
- การค้นหาตามบริบทด้วย GPT-5: ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อเข้าใจความหมายของคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณพิมพ์เท่านั้น ทำให้สามารถจัดการกับคำถามที่คลุมเครือและรวบรวมคำตอบจากเอกสารต่างๆ ได้
- ตัวเชื่อมต่อสำหรับองค์กรที่สร้างไว้ล่วงหน้า: มีการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานกับเครื่องมือที่ธุรกิจส่วนใหญ่พึ่งพา เช่น Slack, SharePoint และ Google Drive พร้อมเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- ความโปร่งใสในการอ้างอิง: ทุกคำตอบมีการอ้างอิงที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่า AI ใช้แหล่งข้อมูลใดบ้าง คุณสามารถคลิกที่ลิงก์เหล่านี้เพื่อไปยังเอกสารหรือข้อความต้นฉบับได้โดยตรง
- การเข้าถึงที่เคารพสิทธิ์การอนุญาต: เครื่องมือนี้จะสืบทอดสิทธิ์การเข้าถึงของบริษัทคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้ดูในแอปอื่นๆ ของคุณเท่านั้น
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: รวมถึงคุณสมบัติเช่น SSO, การผสานรวม SCIM และการเก็บรักษาข้อมูลที่ปรับแต่งได้ OpenAI ยังระบุด้วยว่าไม่ได้ฝึกฝนโมเดลของตนด้วยข้อมูลจากลูกค้า Business, Enterprise หรือ Edu โดยค่าเริ่มต้น
ข้อเสีย:
- ต้องสมัครสมาชิก ChatGPT แบบชำระเงิน: คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้บนแพ็กเกจฟรีหรือแพ็กเกจ Plus องค์กรของคุณต้องมีแผน Business, Enterprise หรือ Edu
- ปิดใช้งานความสามารถอื่น ๆ เมื่อเปิดใช้งาน: เมื่อคุณเปิดใช้งานความรู้ของบริษัทสำหรับการสนทนา คุณจะไม่สามารถใช้การท่องเว็บหรือสร้างภาพและแผนภูมิในแชทเดียวกันนั้นได้
- ต้องเปิดใช้งานด้วยตนเอง: คุณต้องจำไว้ให้คลิกที่ปุ่ม "ความรู้ของบริษัท" ทุกครั้งที่คุณเริ่มการสนทนาใหม่ที่คุณต้องการใช้
- จำกัดเฉพาะแอปที่เชื่อมต่อเท่านั้น: การค้นหาสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเครื่องมือที่มีตัวเชื่อมต่อเท่านั้น หากทีมของคุณใช้ระบบเก่าหรือแอปเฉพาะทาง คุณอาจจำเป็นต้องสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง
- ภายนอกกระบวนการทำงาน: คุณจำเป็นต้องหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และเปลี่ยนไปใช้หน้าต่าง ChatGPT เพื่อถามคำถาม ซึ่งทำให้เกิดการกระจายบริบทแทนที่จะลดมันลง
ภาพรวมของ ClickUp
ClickUpแก้ไขปัญหา "ทุกอย่างอยู่ที่ไหน?" ในทิศทางตรงกันข้าม แทนที่จะเพิ่มชั้น AI เข้าไปด้านบน มันลดจำนวนสถานที่ที่งานอาศัยอยู่ จากนั้นทำให้การค้นหาและการดำเนินการเป็นไปอย่างทันทีภายในระบบนั้น
ข้อดี:
- ค้นหาแบบเชื่อมต่อ ClickUp: การค้นหาด้วย AI ของมันค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และแอปที่เชื่อมต่อไว้ในทันที มันใช้การเข้าใจภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการแม้ว่าคุณไม่ได้ใช้คำค้นหาที่ตรงกัน
- พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์: โครงการ เอกสาร การสนทนาของทีม และ AI ทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งหมายความว่าการค้นหาและการทำงานเกิดขึ้นในที่เดียวกัน ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ: มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับเครื่องมือหลายร้อยรายการ เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce การค้นหาครอบคลุมเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมด ดึงข้อมูลทุกอย่างมาไว้ในมุมมองเดียว
- เข้าถึงได้สำหรับทุกขนาดทีม: ฟีเจอร์หลัก รวมถึงการค้นหาด้วย AI พร้อมให้บริการสำหรับบุคคลและทีมทุกขนาด ความสามารถ AI ขั้นสูงเพิ่มเติมมีให้บริการกับClickUp Brain MAX
- สร้างขึ้นเพื่อทุกขนาดของทีม: ออกแบบมาเพื่อทุกคน ตั้งแต่บุคคลและทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ข้ามแผนก เช่น ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และการออกแบบ
ข้อเสีย:
- แนวทางที่แตกต่างจาก AI ภายนอก: ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ไม่ใช่ชั้น AI ที่คุณเพิ่มเข้าไปบนเครื่องมืออื่น ๆ นั่นหมายความว่าทีมที่ลงทุนกับเครื่องมือแยกต่างหากหลายอย่างอาจจำเป็นต้องรวมการทำงานของพวกเขาเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ: เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกันของงาน เอกสาร และโครงสร้างโครงการของ ClickUp ซึ่งอาจต้องใช้เวลา
- คุณสมบัติของ AI แตกต่างกันตามแผน: แม้ว่าการค้นหา AI พื้นฐานจะสามารถใช้งานได้ทั่วไป แต่คุณสมบัติขั้นสูงใน Brain MAX ต้องอัปเกรดเพื่อปลดล็อกความสามารถทั้งหมด
ความรู้ของบริษัท ChatGPT เทียบกับ ClickUp: การเปรียบเทียบคุณสมบัติ
สิ่งที่สำคัญในโซลูชันการค้นหาความรู้ขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับว่า AI เข้าใจคุณดีแค่ไหน สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของคุณได้มากเพียงใด ข้อมูลของคุณปลอดภัยแค่ไหน และแนวทางใดที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ ดังนั้นแทนที่จะถามว่า "AI ตัวไหนฉลาดกว่า" คำถามที่แท้จริงคือ "เราต้องการให้การทำงานเกิดขึ้นที่ไหน?"
การค้นหาข้อมูลองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์
ความหงุดหงิดกับแถบค้นหาแบบดั้งเดิมคือพวกมันไม่ฉลาด พวกมันค้นหาได้แค่คำหลักที่ตรงกันเท่านั้น บังคับให้คุณต้องเดาคำศัพท์ที่ถูกต้อง คุณอาจพลาดเอกสาร "Q3 Go-to-Market" เพราะคุณค้นหาคำว่า "แผนการตลาดไตรมาสที่สาม" ทำให้เสียเวลาและได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน การค้นหาด้วยคำหลักเปลี่ยนทุกคำถามให้กลายเป็นเกมทายคำ
การค้นหาด้วย AI ที่เข้าใจบริบทช่วยแก้ปัญหานี้โดยการเข้าใจเจตนาของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยเมื่อคุณจำชื่อไฟล์, เจ้าของ, หรือแม้แต่เครื่องมือที่ไฟล์นั้นอยู่ไม่ได้
แนวทางของ ChatGPT: ใช้ GPT-5 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อหลายตัวให้กลายเป็นคำตอบเดียวในรูปแบบการสนทนา มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายจากระบบต่าง ๆ มาตอบคำถามที่กว้างขวางได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะเมื่อหลักฐานอยู่ในหลายที่
แนวทางของ ClickUp: ค้นหาได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp Brain คุณจึงไม่ต้องออกจากงานหรือเอกสารที่กำลังทำอยู่ ตอบคำถาม ดำเนินการ และค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ต้องออกจากงานหรือเอกสารปัจจุบันของคุณด้วย ClickUp Brain Assistant มันโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลเชิงบริบทที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น งาน กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบ ควบคู่ไปกับข้อมูลที่คุณกำลังมองหา ดังนั้นมันไม่ได้แค่บอกคำตอบให้คุณเท่านั้น แต่ยังนำวัตถุการทำงานมาวางไว้ตรงหน้าคุณด้วย
บทสรุป: ChatGPT Company Knowledge มีการสังเคราะห์ข้ามเครื่องมือที่ซับซ้อนมากกว่า ในขณะที่ ClickUp Brain ให้การเข้าถึงบริบทการทำงานที่สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ หากคำถามของคุณลงท้ายด้วย "แล้วฉันต้องทำอะไร" ClickUp มักจะให้ความรู้สึกที่เร็วกว่า หากคำถามของคุณลงท้ายด้วย "สรุปสิ่งที่เกิดขึ้น" ChatGPT มักจะให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งกว่า
ตัวเชื่อมต่อข้อมูลและการผสานรวม
การขยายตัวของบริบทนี้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการใด ๆ ได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องเปิดแท็บต่าง ๆ ถึงสิบแท็บ ซึ่งนำไปสู่ทีมที่ทำงานไม่สอดคล้องกันตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
ทางออกคือระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณได้
แนวทางของ ChatGPT: อาศัยตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแอปพลิเคชันองค์กรยอดนิยม วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้งานเครื่องมือเดิมอย่างลึกซึ้งและไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหลักของตน เปรียบเสมือน "พบผู้คนในที่ที่พวกเขาทำงานอยู่แล้ว" ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม
แนวทางของ ClickUp: ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace มันส่งเสริมให้คุณนำงานทั้งหมดมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อขจัดความสับสนของบริบทตั้งแต่ต้นทาง รวมการค้นหาข้ามแอปภายนอกอย่าง Google Drive และ Salesforce ด้วย Connected Search เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องสลับแอป นี่คือ "ย้ายงานมาไว้ที่บ้านเดียว" แล้วให้ AI เป็นตัวเชื่อมทั้งหมด
คำตัดสิน: ทั้งสองมีตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย แต่ให้บริการกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ChatGPT เชื่อมต่อเครื่องมือที่มีอยู่ ในขณะที่ ClickUp รวมเครื่องมือเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณกำลังเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่ หรือกำลังออกแบบวิธีการทำงานใหม่
ความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว, และการควบคุมการอนุญาต
คุณพร้อมที่จะใช้ AI แล้ว แต่คุณกังวลเกี่ยวกับการให้มันเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบริษัททั้งหมด ใครสามารถเห็นอะไรได้บ้าง? AI กำลังฝึกฝนจากแผนเปิดตัวส่วนตัวของคุณหรือไม่? ความกังวลด้านความปลอดภัยเหล่านี้มักขัดขวางทีมจากการนำเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังมาใช้ ทำให้พลาดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก
คุณต้องการโซลูชันที่มีความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสิทธิ์ที่ชัดเจน
แนวทางของ ChatGPT: มันสืบทอดสิทธิ์การเข้าถึงจากแอปที่เชื่อมต่อของคุณ ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะสิ่งที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอยู่แล้วเท่านั้น ระดับ Enterprise มีฟีเจอร์ SSO, SCIM และฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่นๆ OpenAI ยังระบุด้วยว่าไม่ได้ฝึกฝนโมเดลด้วยข้อมูลจากลูกค้าธุรกิจโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งดึงดูดองค์กรที่ต้องการเข้าถึง AI โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างสิทธิ์การเข้าถึงใหม่
แนวทางของ ClickUp: ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครจะเห็นอะไรภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยระบบความปลอดภัยระดับองค์กร, การอนุญาตตามบทบาทใน ClickUp ที่ละเอียด, และตัวเลือกการเข้าสู่ระบบแบบ SSO ของ ClickUp. เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวที่ปลอดภัย คุณไม่จำเป็นต้องจัดการการอนุญาตข้ามเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย หรือกังวลเกี่ยวกับการไหลของข้อมูลผ่านชั้น AI ภายนอก. ข้อแลกเปลี่ยนคือคุณกำลังมาตรฐานการกำกับดูแลภายใน ClickUp ซึ่งยอดเยี่ยมหากคุณต้องการการควบคุมศูนย์กลางจริง ๆ.
คำตัดสิน: ทั้งสองระบบตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร; การเลือกขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ข้อมูลอยู่ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ (ClickUp) หรือไหลผ่านชั้น AI ภายนอก (ChatGPT) หากคุณกำลังประสบปัญหาการจัดการสิทธิ์ที่กระจายอยู่ในหลายเครื่องมือ การรวมศูนย์สามารถลดความยุ่งยากได้
กรณีการใช้งานสำหรับทีม
เครื่องมือค้นหาแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนมักไม่ได้ผล ทีมวิศวกรรมของคุณมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างจากทีมการตลาดโดยสิ้นเชิงและเครื่องมือที่ไม่เข้ากับกระบวนการของพวกเขาจะถูกมองข้าม ส่งผลให้เกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้น
เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับทีมต่างๆ ได้
แนวทางของ ChatGPT: ทำงานได้ดีสำหรับองค์กรที่มีชุดเครื่องมือที่กว้างขวางและหลากหลายซึ่งต้องการตอบคำถามเฉพาะกิจที่ครอบคลุมหลายระบบ ตัวอย่างเช่น ผู้นำอาจถามว่า "การตัดสินใจสุดท้ายเกี่ยวกับกำหนดการเปิดตัวไตรมาสที่ 3 คืออะไร?" และได้รับคำตอบที่สังเคราะห์มาจาก Slack, Google Docs และ Asana โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเครื่องมือสรุปข้อมูลข้ามเครื่องมือ
แนวทางของ ClickUp: ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการกำจัดความสับสนของบริบทโดยการรวมงานเข้าด้วยกัน มันทำงานได้ดีเมื่อคุณต้องดำเนินการกับข้อมูลทันที ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถค้นหาภารกิจ อัปเดตสถานะ และส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับมันได้ทั้งหมดจากผลการค้นหาเดียวกัน โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp เลย มันคือ "การบรรยายสรุปและการดำเนินการ" ในที่เดียว
บทสรุป: ChatGPT Company Knowledge เหมาะกับทีมที่ต้องการรักษาขั้นตอนการทำงานเดิมไว้; ClickUp เหมาะกับทีมที่พร้อมจะรวมงานและ AI ไว้ในที่เดียว หากคุณต้องการลดจำนวนเครื่องมือที่ต้องพึ่งพาในระยะยาว ClickUp เป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับทิศทางนั้น
คุณควรใช้ความรู้ของบริษัทผ่าน ChatGPT หรือ ClickUp?
การเลือกขึ้นอยู่กับปรัชญาหลักของทีมคุณเกี่ยวกับการทำงาน คุณไม่ได้เลือกเพียงเครื่องมือค้นหาอีกต่อไป แต่คุณกำลังตัดสินใจว่าความรู้ของบริษัทคุณจะเก็บไว้ที่ไหนและสามารถเข้าถึงได้อย่างไร
ความรู้เกี่ยวกับบริษัทของ ChatGPT มีประโยชน์หากองค์กรของคุณได้ชำระเงินสำหรับแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรของ ChatGPT อยู่แล้ว และคุณมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือแบบกระจายศูนย์ นี่คือชั้น AI ที่ทรงพลังสำหรับการได้คำตอบอย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจาย ตราบใดที่ทีมของคุณพร้อมที่จะสลับบริบทไปยังอินเทอร์เฟซของ ChatGPT สำหรับทุกคำถาม
ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากเป้าหมายของคุณคือการลดการสลับบริบทและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการมีศูนย์กลางเดียวสำหรับทุกสิ่ง เหมาะสำหรับทีมที่ชอบการค้นหาด้วย AI ที่ฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์โดยตรง ไม่ใช่ในแท็บแยกต่างหาก แก้ปัญหาความรู้ที่กระจัดกระจายด้วยการรวมทุกอย่างไว้ใน Converged AI Workspace
เมื่อปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นในการทำงานของเรา—โดยมีพนักงาน 13% ที่ใช้ GenAIสำหรับงานประจำวัน 30% หรือมากกว่านั้น— ทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะเป็นทีมที่สามารถค้นหา และดำเนินการตาม ข้อมูลได้เร็วที่สุด
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpเพื่อดูว่า Connected Search ทำงานอย่างไรในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
คำถามที่พบบ่อย
คุณสามารถคลิกที่ปุ่มสลับ "ความรู้ของบริษัท" ที่ด้านบนของการสนทนาเพื่อปิดใช้งานสำหรับแชทนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปิดใช้งานการท่องเว็บและการสร้างภาพอีกครั้ง
ChatGPT Company Knowledge เป็นชั้น AI ภายนอกที่ค้นหาข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อของคุณ ในขณะที่ ClickUp Brain's Connected Search ทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์ซึ่งโครงการของคุณ, ClickUp Docs และ ClickUp Chat อยู่ในนั้นแล้ว
ใช่, ความรู้ของบริษัท ChatGPT ก็มีให้บริการในแพ็กเกจธุรกิจและแพ็กเกจการศึกษาเช่นกัน และ ClickUp ยังมีคุณสมบัติการค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหลายตัวเลือกของแพ็กเกจ
นโยบายของ OpenAI ระบุว่า บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาผ่านแผนธุรกิจ, แผนองค์กร, หรือแผนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมแบบจำลองของตนโดยค่าเริ่มต้น