11 แบบสัญญาถ่ายวิดีโอฟรี

จากการสำรวจล่าสุดโดยสหภาพฟรีแลนซ์ พบว่า 71% ของผู้รับจ้างอิสระรายงานว่าข้อพิพาทด้านการชำระเงินเป็นความท้าทายทางธุรกิจอันดับหนึ่ง โดยข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนเป็นสาเหตุหลัก
คู่มือนี้จะนำคุณผ่านเทมเพลตสัญญาถ่ายทำวิดีโอที่พร้อมใช้งาน 11 แบบ ซึ่งช่วยปกป้องผลงานของคุณ ชี้แจงรายละเอียดงานที่ส่งมอบ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ—ตั้งแต่การถ่ายทำแบบวันเดียวไปจนถึงการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน
แบบสัญญาการถ่ายทำวิดีโอแบบสรุป
|แม่แบบ
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แม่แบบสัญญาถ่ายภาพ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้สร้างสรรค์ที่เสนอบริการทั้งการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอ
|ข้อกำหนดสำเร็จรูปสำหรับขอบเขตงาน, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, เงื่อนไขการชำระเงิน, การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์, และสิทธิ์ในผลงาน
|สัญญาการถ่ายภาพ/วิดีโอ
|แม่แบบสัญญาการทำงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ช่างวิดีโอที่รับงานด้านองค์กร, คอนเทนต์แบรนด์, หรืองานประจำ
|เหตุการณ์สำคัญ, ตารางการชำระเงิน, ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบเป็นประจำ, เอกสารและงานที่ผสานรวม
|ข้อตกลงการให้บริการมืออาชีพ
|เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ช่างวิดีโอฟรีแลนซ์ที่ต้องการสร้างสถานะผู้รับจ้างอิสระ
|ภาษาทางกฎหมายสำหรับสถานะผู้รับเหมา, การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล, การจัดเก็บเอกสาร
|ข้อตกลงผู้รับเหมา
|เทมเพลตสัญญาฟรีแลนซ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ช่างวิดีโอเดี่ยวที่ทำงานในโครงการระยะสั้นหรือโครงการวันเดียว
|ขอบเขตที่เรียบง่าย, การชำระเงินตามเป้าหมาย, ข้อกำหนดสิทธิ์ในพอร์ตโฟลิโอ, การติดตามเวลา
|สัญญาจ้างงานอิสระ
|เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ถ่ายทำวิดีโอที่จัดการข้อตกลงหลายฉบับให้กับลูกค้าหลายราย
|แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์, การติดตามวงจรชีวิตของสัญญา, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวันที่ต่ออายุ
|ระบบการจัดการสัญญา
|เทมเพลตการผลิตวิดีโอ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักถ่ายทำวิดีโอที่จัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด
|ขั้นตอนก่อนการผลิตถึงหลังการผลิต, การเชื่อมโยงงาน, การมอบหมายงานให้ทีม, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|กระบวนการผลิตวิดีโอ
|เอกสารเพิ่มเติมของ ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
|รับเทมเพลตฟรี
|นักถ่ายทำวิดีโอที่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอบเขตระหว่างโครงการ
|ข้อกำหนดการแก้ไขที่มีโครงสร้าง, สัญญาต้นฉบับที่เชื่อมโยง, พร้อมลายเซ็น
|เอกสารเพิ่มเติมของสัญญา
|เทมเพลตข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ถ่ายทำวิดีโอที่จ้างผู้รับเหมาช่วง, บรรณาธิการ, ผู้ช่วยถ่ายทำ หรือผู้ให้บริการ
|มาตรฐานคุณภาพ, การคุ้มครองความรับผิด, การตรวจสอบประกันภัย, เงื่อนไขการชำระเงิน
|ข้อตกลงกับผู้ขาย
|แม่แบบใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักถ่ายทำวิดีโอที่ต้องการการเรียกเก็บเงินที่ชัดเจนตามบริการและชั่วโมงที่ติดตาม
|บริการที่ระบุรายละเอียดเป็นข้อ ๆ เงื่อนไขการชำระเงินที่สอดคล้อง การสร้างแบรนด์ ข้อมูลโครงการที่ดึงอัตโนมัติ
|แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้
|แบบสัญญาถ่ายวิดีโอฟรีโดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักถ่ายทำวิดีโอที่ต้องการไฟล์ดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว
|แก้ไขได้ในรูปแบบ Word/PDF/Google Docs, ขอบเขตงานพื้นฐานและเงื่อนไขการชำระเงิน, สามารถปรับแต่งข้อมูลได้
|แม่แบบที่ใช้เอกสาร
|เทมเพลตสัญญาถ่ายทำวิดีโอ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักถ่ายทำวิดีโอที่ต้องการภาษาทางกฎหมายที่ได้รับการตรวจสอบโดยทนายความ
|ข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย, ข้อจำกัดความรับผิด, ทางเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับ, คำแนะนำการดำเนินการให้เสร็จสิ้น
|แบบสัญญาทางกฎหมาย
สัญญาการถ่ายทำวิดีโอคืออะไร?
นักถ่ายทำวิดีโอหลายคนเริ่มต้นโปรเจ็กต์ด้วยการตกลงกันทางวาจาหรืออีเมลที่ไม่ชัดเจน ก่อนที่จะถูกทำให้เสียเปรียบจากการขยายขอบเขตงาน การชำระเงินล่าช้า และการขอแก้ไขงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด การวิจัยแสดงให้เห็นว่า29% ของใบแจ้งหนี้ของนักฟรีแลนซ์ถูกชำระเงินล่าช้า ทำให้สัญญาที่มั่นคงกลายเป็นเครื่องมือที่มีค่าที่สุดของคุณ รองจากกล้องของคุณ
สัญญาการถ่ายทำวิดีโอเป็นข้อตกลงการให้บริการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ(ผู้ถ่ายทำวิดีโอ) และลูกค้าของคุณสัญญานี้จะระบุขอบเขตของโครงการ ผลงานที่ต้องส่งมอบ เงื่อนไขการชำระเงิน และสิทธิ์การใช้งานอย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะเริ่มบันทึกวิดีโอ เอกสารนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ถ่ายทำวิดีโออิสระ บริษัทผลิตสื่อ และผู้สร้างเนื้อหาทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานแต่งงาน วิดีโอองค์กร หรือโครงการเชิงพาณิชย์
หากไม่มีสัญญาวิดีโอที่ชัดเจน คุณกำลังดำเนินโครงการบนพื้นฐานของข้อสมมติ ซึ่งมักนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับใครเป็นเจ้าของฟุตเทจดิบ จำนวนการแก้ไขที่รวมอยู่ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหากการถ่ายทำถูกยกเลิก สัญญาถ่ายวิดีโอที่มีโครงสร้างดีจะช่วยขจัดความคลุมเครือนี้ ช่วยคุณหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจทำให้โครงการล้มเหลวและทำลายความสัมพันธ์ทางวิชาชีพของคุณ มันเปลี่ยนข้อตกลงที่จับมือกันเป็นความร่วมมือทางวิชาชีพที่มีขอบเขตชัดเจน
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นในงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
สิ่งที่ควรรวมไว้ในแบบสัญญาถ่ายทำวิดีโอ
การร่างสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นนั้นน่ากลัวเพราะง่ายที่จะพลาดข้อกำหนดที่สำคัญ การลืมกำหนดสิทธิ์การใช้งานหรือนโยบายการยกเลิกอาจนำไปสู่ปัญหาทางการเงินและกฎหมายที่ใหญ่หลวงในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ สัญญาการถ่ายทำวิดีโอของคุณต้องครอบคลุมทุกด้าน
ใช้รายการนี้เป็นรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงของคุณครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ ปกป้องทั้งคุณและลูกค้าของคุณ
- ฝ่ายและข้อมูลติดต่อ: อาจดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ให้ระบุชื่อเต็มตามกฎหมาย ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออย่างครบถ้วนของทั้งผู้ถ่ายวิดีโอและลูกค้าเพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ได้
- ขอบเขตของโครงการและสิ่งที่ต้องส่งมอบ: ให้ชัดเจน. แทนที่จะใช้คำว่า "วิดีโอแต่งงาน," ให้ระบุสิ่งที่ต้องส่งมอบอย่างชัดเจน เช่น "คลิปไฮไลท์ 1 คลิป ความยาว 5-7 นาที" และ "วิดีโอพิธีเต็ม 1 ไฟล์ ความยาว 45 นาที," รวมถึงรูปแบบไฟล์สุดท้าย (เช่น 4K MP4)
- ไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ: บันทึกวันที่สำคัญเพื่อรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน ซึ่งรวมถึงวันที่ถ่ายทำ, กำหนดส่งฉบับร่างแรก, ช่วงเวลาการตรวจสอบของลูกค้า, และวันที่ส่งมอบงานสุดท้าย
- โครงสร้างการชำระเงิน: ระบุค่าบริการโครงการทั้งหมด ค่ามัดจำหรือค่าบริการล่วงหน้าที่ไม่สามารถคืนได้และกำหนดการชำระเงิน(เช่น ชำระล่วงหน้า 50% ชำระ 50% เมื่อส่งมอบงานสุดท้าย) นอกจากนี้ โปรดระบุวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้และค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้า
- นโยบายการแก้ไข: ปกป้องตัวคุณเองจากวงจรการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุด ระบุจำนวนรอบการแก้ไขที่รวมอยู่ในค่าบริการอย่างชัดเจน และอัตราค่าบริการรายชั่วโมงหรืออัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่ลูกค้าขอ
- อุปกรณ์และบริการ: ชี้แจงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ ระบุว่าราคาของคุณรวมบริการต่างๆ เช่น การจ้างช่างภาพที่สอง วิศวกรเสียง หรือค่าเดินทางและค่าที่พักหรือไม่
- การยกเลิกและการเลื่อนนัด: กำหนดนโยบายสำหรับทั้งสองฝ่ายไว้ให้ชัดเจน หากลูกค้าเป็นผู้ยกเลิก จะมีการจัดการกับเงินมัดจำอย่างไร? ค่าธรรมเนียมสำหรับการเลื่อนนัดคืออะไร? รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับ เหตุสุดวิสัย ซึ่งคุ้มครองทั้งสองฝ่ายจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (เช่น ภัยธรรมชาติ) ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
- ลิขสิทธิ์และสิทธิ์การใช้งาน: นี่คือหนึ่งในข้อกำหนดที่สำคัญที่สุด ระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของฟุตเทจทั้งแบบดิบและที่ผ่านการตัดต่อแล้ว ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ (เช่น ใช้งานส่วนตัว, ใช้งานภายในองค์กร, สื่อสังคมออนไลน์) โดยยังคงสิทธิ์ของคุณในการนำคลิปไปใช้ในผลงานของคุณเอง
- ความรับผิดชอบและประกันภัย: จำกัดความรับผิดชอบทางการเงินของคุณในกรณีเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด ข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหายจะปกป้องคุณจากการถูกฟ้องร้องทางกฎหมายที่เกิดจากการใช้งานวิดีโอของลูกค้าเสมอ รวมถึงหลักฐานการประกันภัยความรับผิดทางธุรกิจของคุณ
- การรักษาความลับ: หากคุณกำลังทำงานในโครงการที่มีความอ่อนไหวขององค์กรหรือกิจกรรมส่วนตัว ข้อกำหนดข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) จะช่วยปกป้องข้อมูลของลูกค้า
- กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท: กำหนดว่ากฎหมายของรัฐใดจะใช้บังคับกับสัญญา ระบุวิธีการจัดการข้อพิพาท ไม่ว่าจะผ่านการไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการทางศาล เพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องที่มีค่าใช้จ่ายสูง
🎥 การสร้างเอกสารสัญญาที่มีประสิทธิภาพ ต้องใช้หลักการเดียวกับเอกสารโครงการมืออาชีพ—ความชัดเจน ความครบถ้วน และการเข้าถึงได้ ดูคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนเอกสารโครงการที่ครอบคลุมซึ่งสามารถนำไปใช้โดยตรงในการร่างสัญญาการถ่ายวิดีโอของคุณ
11 แบบสัญญาถ่ายวิดีโอฟรี
การค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้นได้ สัญญาวิดีโอทั่วไปอาจไม่เหมาะกับงานถ่ายทำองค์กรที่ซับซ้อน และข้อตกลงการผลิตที่ละเอียดอาจมากเกินไปสำหรับงานตัดต่อฟรีแลนซ์ที่ง่าย หัวใจคือการค้นหาจุดเริ่มต้นที่ตรงกับความต้องการของโครงการของคุณ และสามารถจัดการได้โดยไม่สร้างงานเอกสารเพิ่มเติม
แม่แบบด้านล่างนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานวิดีโอประเภทต่างๆ แม่แบบ ClickUp มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ เชื่อมโยงข้อตกลงของคุณโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงานของโครงการ ซึ่งช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดการสัญญาในแอปแยกต่างหาก
1. แม่แบบสัญญาถ่ายภาพ ClickUp
หากคุณเป็นครีเอทีฟที่ให้บริการทั้งภาพถ่ายและวิดีโอ คุณคงทราบดีถึงความยุ่งยากในการจัดการสัญญาที่แตกต่างกันสองประเภทแม่แบบสัญญาถ่ายภาพของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับช่างภาพโดยเฉพาะ แต่สามารถปรับใช้กับการถ่ายวิดีโอได้อย่างราบรื่น ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างงานแต่งงานและอีเวนต์ที่ต้องการแม่แบบเดียวสำหรับบริการทั้งหมดของพวกเขา
เทมเพลตสัญญาถ่ายภาพของ ClickUp มาพร้อมกับส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับรายละเอียดการถ่ายภาพ ผลงานที่ต้องส่งมอบ และเงื่อนไขการชำระเงิน ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับโครงการวิดีโอ เทมเพลตนี้รวมถึงข้อกำหนดที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ผลงานและการรักษาสิทธิ์ในการใช้ผลงานในพอร์ตโฟลิโอของคุณ หยุดการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการแชร์สัญญาโดยตรงจากClickUp Docsเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว
กำจัดงานแก้ไขด้วยตนเองโดยใช้ClickUp Brain เพียงสั่งให้ระบบเขียนภาษาเฉพาะด้านการถ่ายภาพใหม่สำหรับงานวิดีโอได้ทันที หรือแม้แต่สร้างข้อความใหม่ที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ เช่น การใช้โดรนหรือการขออนุญาตใช้เสียง
2. แม่แบบสัญญาการทำงาน ClickUp
สำหรับนักถ่ายวิดีโอที่รับงานลูกค้าองค์กร งานคอนเทนต์แบรนด์หรือการทำงานแบบสัญญาจ้างต่อเนื่อง เทมเพลตฟรีแลนซ์ทั่วไปมักดูไม่เป็นมืออาชีพ คุณต้องการข้อตกลงการให้บริการที่ชัดเจน ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและค่าตอบแทนอย่างชัดเจน โดยไม่ใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านการผลิตเทมเพลตสัญญาการทำงานของ ClickUpคือทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
เทมเพลตสัญญาการทำงานของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถกำหนดขั้นตอนของโครงการ, จุดสำคัญ, และผลงานที่ต้องส่งมอบเป็นประจำให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์การผลิตวิดีโอทุกประเภท ตั้งแต่โครงการครั้งเดียวไปจนถึงการว่าจ้างรายปี รวมถึงส่วนที่ชัดเจนสำหรับการบันทึกตารางการชำระเงิน, วันที่ออกใบแจ้งหนี้, และการเชื่อมโยงการชำระเงินกับผลงานที่เฉพาะเจาะจง บันทึกสัญญาวิดีโอสำหรับองค์กรที่ปรับแต่งของคุณเป็นเทมเพลตใหม่ และคุณสามารถสร้างข้อตกลงใหม่สำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
หยุดปล่อยให้ผลงานตามสัญญาสูญหายไปกับเอกสารที่ถูกลืม เชื่อมโยงสัญญาของคุณใน ClickUp Docsเข้ากับงานใน ClickUp โดยตรง เปลี่ยนทุกข้อตกลงให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถติดตามได้ พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่งมอบ
3. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
ในฐานะนักถ่ายทำวิดีโออิสระ หนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการถูกจัดประเภทผิดพลาดว่าเป็นพนักงาน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาภาษีและกฎหมายที่ยุ่งยากได้ คุณจำเป็นต้องมีข้อตกลงที่เป็นทางการซึ่งระบุสถานะผู้รับจ้างอิสระของคุณอย่างชัดเจน เทมเพลตข้อตกลงผู้รับจ้างของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์นี้
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp ประกอบด้วยภาษาทางกฎหมายที่ชัดเจนซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าในฐานะผู้รับเหมา ไม่ใช่พนักงาน มีข้อกำหนดที่ระบุชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของผลงานสุดท้าย ซึ่งช่วยปกป้องกรรมสิทธิ์ทางปัญญาของคุณไว้ เงื่อนไขการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนที่คุณได้รับในระหว่างโครงการจะได้รับการปกป้องไว้
หยุดการค้นหาสัญญาในอีเมลหรือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ จัดเก็บสัญญาผู้รับเหมาทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ ClickUp ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามสถานะของพวกเขา—รอดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, หรือเสร็จสิ้น—ทั้งหมดในมุมมองเดียว
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที ลาก่อน "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
4. แม่แบบสัญญาฟรีแลนซ์ ClickUp
นักถ่ายทำวิดีโอแบบเดี่ยวมักต้องรับมือกับโปรเจ็กต์ระยะสั้นหลาย ๆ โปรเจ็กต์พร้อมกัน และการจัดทำสัญญาที่ซับซ้อนสำหรับแต่ละโปรเจ็กต์นั้นอาจกินเวลาเป็นอย่างมาก คุณต้องการข้อตกลงที่เรียบง่าย สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงคุ้มครองคุณไว้ได้ClickUp Freelance Contract Templateถูกออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน
เทมเพลตสัญญาฟรีแลนซ์ของ ClickUp มีส่วนขอบเขตงานที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณกำหนดงานที่ต้องส่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดที่มากเกินไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานแก้ไขขนาดเล็กหรืองานถ่ายทำแบบวันเดียว โครงสร้างของเทมเพลตนี้รองรับการชำระเงินตามจุดสำคัญ ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับเงินเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนของโครงการ ข้อกำหนดมาตรฐานยังระบุสิทธิ์ของคุณในการใช้ผลงานสุดท้ายในสื่อการตลาดของคุณ เพื่อช่วยให้คุณได้รับงานถัดไป
จับคู่เทมเพลตนี้กับการติดตามเวลาของ ClickUp บันทึกชั่วโมงการแก้ไขของคุณโดยตรงบนงานและทำให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้สุดท้ายของคุณตรงกับเวลาที่คุณลงทุนไปอย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
5. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น จำนวนสัญญาที่คุณต้องจัดการก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การจัดการข้อตกลงหลายฉบับในโฟลเดอร์และสเปรดชีตที่แตกต่างกันอาจนำไปสู่การพลาดวันต่ออายุและสูญเสียรายได้—การจัดการสัญญาที่ไม่ดีทำให้สูญเสียมูลค่าสัญญาเฉลี่ยถึง 11% แม่แบบการจัดการสัญญาของ ClickUpช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp ให้ภาพรวมระดับสูงของสัญญาทั้งหมดของคุณในมุมมองแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ ดูว่าสัญญาใดอยู่ในขั้นตอนร่าง สัญญาใดถูกส่งแล้ว สัญญาใดได้รับการลงนามแล้ว และสัญญาใดกำลังจะหมดอายุ ทั้งหมดในที่เดียว ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อติดตามข้อมูลสัญญาที่สำคัญ เช่น มูลค่ารวม วันที่หมดอายุ และข้อมูลติดต่อของลูกค้า
หยุดพึ่งความจำในการติดตามการต่ออายุ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อแจ้งเตือนคุณโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาใกล้หมดอายุหรือถึงกำหนดชำระเงินสำคัญ เทมเพลตนี้มีพื้นที่สำหรับเก็บบันทึกประวัติฉบับสมบูรณ์ของสัญญาทุกเวอร์ชันและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เพื่อให้คุณมีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนอยู่เสมอ
6. แม่แบบการผลิตวิดีโอ ClickUp
สัญญาเป็นเพียงเอกสาร งานที่แท้จริงเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แต่เมื่อข้อตกลงของคุณไม่สอดคล้องกับแผนโครงการ รายละเอียดสำคัญอาจถูกมองข้ามไปแม่แบบการผลิตวิดีโอของ ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้โดยการผสานองค์ประกอบของสัญญาเข้ากับกระบวนการผลิตวิดีโออย่างเต็มรูปแบบ ช่วยขจัดความสับสนในบริบทระหว่างคำมั่นสัญญาและการดำเนินงานของคุณ
เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp มาพร้อมกับขั้นตอนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการเตรียมการผลิต การผลิต และการผลิตหลังการผลิต พร้อมให้คุณปรับแต่งตามงานเฉพาะของคุณ เชื่อมโยงทุกสิ่งที่ต้องส่งมอบที่ระบุในสัญญาของคุณกับงานใน ClickUp ที่เฉพาะเจาะจง เชื่อมโยงภาระผูกพันตามสัญญาของคุณกับกำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบเพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น จัดการทีมงานทั้งหมดของคุณในพื้นที่ทำงานเดียวผ่านการร่วมมือของทีมอย่างไร้รอยต่อโดยการมอบหมายงานให้กับผู้ช่วยถ่ายทำ, บรรณาธิการ, และวิศวกรเสียง พร้อมทั้งรักษาการสื่อสารของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว
เมื่อสัญญาได้รับการลงนามแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนทุกข้อในสัญญาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะทำให้สิ่งที่คุณสัญญาไว้ในข้อตกลงนั้นเป็นไปตามที่คุณส่งมอบอย่างแน่นอน
7. บันทึกเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
การขยายขอบเขตงานเกินกำหนดเป็นฝันร้ายที่สุดของนักถ่ายวิดีโอ ลูกค้าขอเพิ่มเวลาถ่ายทำอีกหนึ่งชั่วโมงหรือต้องการตัดต่อวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดียใหม่ทั้งหมด ทันใดนั้นโครงการของคุณก็เกินงบประมาณและล่าช้า แทนที่จะร่างสัญญาฉบับใหม่ ให้ใช้ClickUp Addendum for Contract Template เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ
ภาคผนวก ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญาประกอบด้วยส่วนที่เชื่อมโยงกลับไปยังสัญญาต้นฉบับ เพื่อให้มั่นใจว่าภาคผนวกนี้มีความผูกพันทางกฎหมายกับสัญญาดังกล่าว ภาคผนวกนี้ให้โครงสร้างที่ชัดเจนในการระบุข้อกำหนดที่ถูกแก้ไข เหตุผล และข้อกำหนดใหม่ที่เป็นความคาดหวัง ทั้งคุณและลูกค้าจะต้องลงนามในภาคผนวกนี้ เพื่อสร้างการยอมรับข้อกำหนดใหม่ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
แนบเอกสารเพิ่มเติมที่ลงนามแล้วไว้กับสัญญาต้นฉบับโดยตรงผ่าน ClickUp Docs. การกระทำนี้จะรักษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงทั้งหมดไว้อย่างสมบูรณ์และเป็นลำดับเวลาในที่เดียวที่ปลอดภัย.
8. แม่แบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
ชื่อเสียงของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงงานของผู้รับเหมาช่วงที่คุณจ้างด้วย ไม่ว่าคุณจะจ้างช่างภาพเสริม เช่าอุปกรณ์เฉพาะทาง หรือจ้างงานตัดต่อภายนอก ข้อตกลงด้วยวาจาไม่เพียงพออย่างแน่นอนแม่แบบข้อตกลงกับผู้ขายของ ClickUpจะช่วยกำหนดความสัมพันธ์กับผู้ขายและปกป้องโครงการของคุณ
เทมเพลตข้อตกลงผู้ขายของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถกำหนดมาตรฐานคุณภาพและข้อกำหนดในการส่งมอบที่คุณคาดหวังจากผู้ขาย เพื่อให้มั่นใจว่างานของพวกเขาตรงตามมาตรฐานของแบรนด์คุณ กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน กระบวนการเรียกเก็บเงิน และกำหนดเวลาเพื่อให้ไม่มีความสับสนเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่ผู้ขายจะได้รับเงิน เทมเพลตนี้มีส่วนสำหรับบันทึกความรับผิดชอบของผู้ขายและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความคุ้มครองประกันภัยที่จำเป็น
หยุดติดตามการสื่อสารกับผู้ขายในอีเมลที่ยุ่งเหยิง จัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายทั้งหมดของคุณใน ClickUp ควบคู่ไปกับโครงการของลูกค้าเพื่อติดตามประสิทธิภาพ สถานะการชำระเงิน และการมีส่วนร่วมที่กำลังจะมาถึง
9. เทมเพลตใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอ ClickUp
สัญญาของคุณกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน แต่ใบแจ้งหนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณได้รับเงินจริงๆ ใบแจ้งหนี้ที่มีความเป็นมืออาชีพและเข้าใจง่ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่ดี แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับบริการผลิตวิดีโอของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการผลิตวิดีโอ เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียกเก็บเงินของคุณมีความเรียบร้อยไม่แพ้ผลงานสุดท้ายของคุณ
เทมเพลตใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแยกย่อยบริการทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้ได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การถ่ายทำ การตัดต่อ ไปจนถึงการปรับสีและการผสมเสียง เพื่อให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังจ่ายเงินสำหรับอะไร ข้อกำหนดในใบแจ้งหนี้จะสอดคล้องกับกำหนดการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ในสัญญาการผลิตวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าของคุณมีความสอดคล้องกันทุกครั้ง คุณสามารถเพิ่มโลโก้และแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
เชื่อมต่อใบแจ้งหนี้ของคุณกับข้อมูลโครงการใน ClickUp ดึงข้อมูลชั่วโมงที่ติดตามไว้ ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ และข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องแม่นยำได้ในไม่กี่วินาที
10. แบบสัญญาถ่ายวิดีโอฟรี โดย Template.net
สำหรับนักถ่ายทำวิดีโอที่ชอบทำงานกับรูปแบบเอกสารแบบดั้งเดิมTemplate.net มีเทมเพลตสัญญาถ่ายทำวิดีโอฟรีในรูปแบบWord, PDF และ Google Docs ให้ดาวน์โหลด เป็นตัวเลือกที่สะดวกหากคุณต้องการข้อตกลงที่รวดเร็วและเรียบง่าย
เทมเพลตนี้ครอบคลุมพื้นฐานโดยมีหัวข้อสำหรับขอบเขตของโครงการ เงื่อนไขการชำระเงิน และสิทธิ์การใช้งานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม รวมถึงฟิลด์แบบฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเอกสารด้วยข้อมูลของลูกค้าและรายละเอียดโครงการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะใช้งานใน Microsoft Word, Google Docs หรือไฟล์ PDF
แม้จะสะดวก แต่การจัดการสัญญาในเอกสารแยกต่างหากทำให้เกิดการกระจายงาน—การแยกกิจกรรมการทำงานออกเป็นชิ้นส่วนในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สามารถสื่อสารกันได้ คุณจะต้องติดตามเวอร์ชัน ลายเซ็น และกำหนดเวลาด้วยตนเอง และข้อตกลงของคุณจะไม่เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของโครงการจริง
11. แบบสัญญาถ่ายทำวิดีโอ โดย Legal Templates
หากความสำคัญสูงสุดของคุณคือความแข็งแกร่งทางกฎหมายแม่แบบสัญญาถ่ายวิดีโอของ Legal Templatesนำเสนอแม่แบบสัญญาถ่ายวิดีโอที่ออกแบบโดยมีข้อมูลจากทนายความ นี่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับช่างวิดีโอที่ทำงานในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงและต้องการความมั่นใจเพิ่มเติมในภาษาทางกฎหมายของพวกเขา
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิดที่ละเอียดซึ่งให้การคุ้มครองทางกฎหมายที่แข็งแกร่ง คุณสามารถปรับแต่งกฎหมายที่ใช้บังคับให้ตรงกับรัฐหรือเขตอำนาจศาลเฉพาะของคุณได้ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคำแนะนำสำหรับการกรอกแต่ละส่วน ช่วยให้คุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อกำหนด
แม้ว่าภาษาทางกฎหมายจะเข้มงวด เอกสารเหล่านี้ยังคงอยู่ในสุญญากาศ การผนวกเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณยังคงต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการจัดการโครงการ การสื่อสารกับลูกค้า และการออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งสร้างการแยกส่วนและประสิทธิภาพที่ต่ำ
📘 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการวิดีโอ: วิธีจัดการโครงการวิดีโอ
ปกป้องผลงานของคุณด้วยสัญญาถ่ายวิดีโอ
สัญญาการถ่ายทำวิดีโอที่มั่นคงช่วยปกป้องผลงานสร้างสรรค์ของคุณ กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน และป้องกันข้อพิพาทด้านการชำระเงินและการขยายขอบเขตงานที่เกินข้อตกลง ซึ่งมักเกิดขึ้นกับโครงการที่ไม่มีการคุ้มครอง ไม่ว่าคุณจะถ่ายทำงานแต่งงาน เนื้อหาสำหรับองค์กร หรือมิวสิควิดีโอ การมีเทมเพลตสัญญาพร้อมใช้จะช่วยให้คุณใช้เวลาน้อยลงกับงานเอกสาร และใช้เวลาอยู่หลังกล้องมากขึ้น
ความแตกต่างระหว่างนักถ่ายวิดีโอสมัครเล่นกับมืออาชีพที่สร้างอาชีพที่ยั่งยืนมักอยู่ที่ระบบธุรกิจ สัญญาที่ระบุรายละเอียดของงานที่ส่งมอบ เงื่อนไขการชำระเงิน และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนจะช่วยขจัดความเข้าใจผิดที่อาจทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้าและผลกำไรของคุณ การเริ่มต้นแต่ละโครงการด้วยข้อตกลงที่ลงนามแล้วจะเปลี่ยนคุณจากผู้ที่หวังว่าจะได้รับเงินไปเป็นมืออาชีพที่มีข้อกำหนดที่สามารถบังคับใช้ได้
เมื่อรายชื่อลูกค้าของคุณเพิ่มขึ้น นักถ่ายวิดีโอที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่มีระบบที่สามารถขยายได้—สัญญาที่ปรับให้เหมาะกับประเภทโครงการต่าง ๆ และเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ เมื่อคุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อสัญญาของคุณกับงานการผลิตของคุณ ClickUp จะช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวตั้งแต่การประชุมกับลูกค้าครั้งแรกจนถึงการส่งมอบงานสุดท้าย
เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp และปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านวิดีโอของคุณให้ราบรื่นตั้งแต่การทำสัญญาจนถึงการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย
คำถามที่พบบ่อย
ข้อกำหนดเหล่านี้มักถูกใช้แทนกันบ่อยครั้ง แต่สัญญาการถ่ายวิดีโอโดยทั่วไปจะหมายถึงข้อตกลงสำหรับช่างวิดีโอแต่ละคนหรือทีมงานขนาดเล็ก สัญญาการผลิตวิดีโอโดยปกติจะครอบคลุมการผลิตขนาดใหญ่ที่มีหลายแผนก อุปกรณ์จำนวนมาก และงานส่งมอบที่ซับซ้อนมากขึ้น
ใช่ สัญญาถ่ายภาพมีองค์ประกอบหลายอย่างที่คล้ายกับสัญญาวิดีโอ เช่น ผลงานที่ต้องส่งมอบและสิทธิ์การใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะสำหรับวิดีโอ เช่น การเป็นเจ้าของฟุตเทจดิบ การขออนุญาตใช้เสียง และการแก้ไขเนื้อหาที่ตัดต่อแล้ว
ฟรีแลนซ์จำเป็นต้องมีสัญญาที่ระบุสถานะผู้รับจ้างอิสระและชี้แจงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจน ในทางกลับกัน ทีมภายในองค์กรมักดำเนินงานภายใต้สัญญาจ้างงานที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ซึ่งกำหนดโดยนายจ้าง
ระบบการจัดการสัญญาจะรวบรวมข้อตกลงทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ติดตามสถานะการลงนามและวันหมดอายุ และส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุหรือกำหนดการชำระเงิน ซึ่งช่วยขจัดความยุ่งเหยิงของสเปรดชีตและความพยายามในการจัดการสัญญาที่กระจัดกระจายในเอกสารและโฟลเดอร์ต่างๆ