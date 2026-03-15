วิธีใช้ Snowflake Cortex สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กร

คุณอาจเคยประสบกับความยุ่งยากจากคิวคำขอข้อมูล
เมื่อคุณต้องรอหลายวันเพื่อให้ผู้วิเคราะห์แปลคำถามทางธุรกิจเป็น SQL โอกาสในการดำเนินการตามข้อมูลนั้นมักจะผ่านไป Snowflake Cortex ช่วยลดการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมาระหว่างทีมธุรกิจและทีมข้อมูลโดยการเพิ่มการค้นหาและเรียกข้อมูลด้วย AI ภายใน Snowflake ทีมงานสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติข้ามข้อมูลที่ได้รับการจัดการและเคลื่อนจากคำถามไปยังคำตอบได้เร็วขึ้นมาก
คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการใช้ Snowflake Cortex สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กร ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น Cortex Analyst และ Cortex Search เพื่อให้หลายทีมสามารถได้รับคำตอบที่ผ่านการกำกับดูแลโดยไม่ต้องรอคิวคำขอข้อมูล คุณจะได้เรียนรู้วิธีผสานข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้กับ Converged AI Workspace อย่างClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำตอบที่คุณได้รับจาก Snowflake จะนำไปสู่แผนงานที่มีการบันทึกไว้และมอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว 🤗
Snowflake Cortex คืออะไร?
Snowflake Cortex คือความสามารถด้าน AI แบบจัดการของ Snowflake ที่ออกแบบมาสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น Cortex Analyst สำหรับการวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ, Cortex Search สำหรับการค้นหาข้อความที่จัดทำดัชนีไว้ และ Cortex Agents สำหรับการประสานงานเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนภายใน Snowflake
คอร์เท็กซ์ถูกสร้างขึ้นบนเสาหลักสามประการ:
- Cortex Analyst: เครื่องมือ BI สำหรับการสนทนาที่แปลคำถามภาษาอังกฤษธรรมดาให้กลายเป็นคำสั่ง SQL ที่ถูกต้อง
- Cortex Search: เครื่องมือสำหรับค้นหาเนื้อหาที่ไม่มีโครงสร้าง สามารถค้นหาผ่านเอกสาร, ตั๋วสนับสนุน, และไฟล์ PDF
- ตัวแทน Cortex: ผู้จัดการกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ประสานงานงานหลายขั้นตอนโดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ ของ Cortex
คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การทำให้ข้อมูลเป็นประชาธิปไตย ผู้ใช้ธุรกิจของคุณสามารถถามคำถามในคำพูดของตัวเองได้ในที่สุด และได้รับคำตอบที่น่าเชื่อถือ ภายใต้การควบคุมของแบบจำลองความปลอดภัยของ Snowflake พร้อมพฤติกรรมการเข้าถึงที่ขึ้นอยู่กับวัตถุและบริการที่ตั้งไว้ ไม่ต้องมีปริญญาด้าน SQL ✨
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ AI ในการทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคืออะไร? การขาดการบูรณาการอย่างราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้าหาก AI ถูกผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามประการ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และองค์ความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงคลิกเดียว!
ความสามารถหลักของ Snowflake Cortex สำหรับการวิเคราะห์
คอร์เท็กซ์ไม่ใช่เครื่องมือเพียงอย่างเดียว—มันคือชุดเครื่องมือ การใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงการรู้ว่าเครื่องมือใดเหมาะกับงานใด พร้อมทั้งรู้ว่าหากใช้เครื่องมือผิดอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
นี่คือองค์ประกอบหลักเพื่อให้คุณสามารถเลือกความสามารถที่เหมาะสมกับความต้องการด้านการวิเคราะห์ของคุณได้อย่างมั่นใจ
1. นักวิเคราะห์คอร์เทกซ์สำหรับการสืบค้นด้วยภาษาธรรมชาติ
ทีมขายของคุณต้องการทราบว่าสินค้าใดเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมา แต่พวกเขาไม่พูด SQL Cortex Analyst ทำหน้าที่เป็นผู้แปลในกรณีนี้ มันแปลงคำถามภาษาธรรมดาเป็น SQL ที่ได้รับการตรวจสอบโดยการอ้างอิงแบบจำลองเชิงความหมายที่คุณกำหนดไว้
แบบจำลองเชิงความหมาย (Semantic Model) คือชั้นที่ตระหนักถึงธุรกิจซึ่งอธิบายตาราง เมตริก ความสัมพันธ์ และคำศัพท์ของคุณ เพื่อให้ผู้วิเคราะห์สามารถตีความคำถามโดยใช้ตรรกะของบริษัทของคุณแทนการคาดเดาจากโครงสร้างข้อมูลดิบเพียงอย่างเดียว
นี่คือไฟล์ที่บอกให้ AI ทราบว่าข้อมูลของคุณมีความหมายอย่างไร—การกำหนดคำศัพท์ทางธุรกิจ, ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง, และให้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน. กระบวนการทำงานง่าย ๆ: ผู้ใช้ถามคำถาม, นักวิเคราะห์ใช้แบบจำลองเชิงความหมายเพื่อเข้าใจเจตนา, สร้าง SQL ที่ถูกต้อง, และส่งคำตอบกลับมา, บางครั้งอาจมีแผนภูมิประกอบ. 🤩
โมเดลนี้ทำหน้าที่เป็นชั้นควบคุมสำหรับการตีความโดยการยึด Analyst ไว้กับคำจำกัดความทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ ความสัมพันธ์ และตัวอย่างการค้นหา มันช่วยปรับปรุงความสม่ำเสมอ แต่ยังคงต้องการการทดสอบและการปรับปรุงซ้ำ คุณสามารถรวมการค้นหาที่ได้รับการตรวจสอบและตรรกะทางธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าตัวชี้วัดที่มันส่งคืนนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณฝัง Analyst ลงในส่วนติดต่อผู้ใช้ที่กำหนดเอง เช่น แอป Streamlit หรือเข้าถึงมันผ่านREST API
2. คอร์เท็กซ์ค้นหาข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
ไม่ใช่ว่าความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณจะอยู่ในรูปแบบแถวและคอลัมน์ที่เรียบร้อยเสมอไป แล้วเอกสารคำร้องขอความช่วยเหลือนับพันฉบับ สัญญาทางกฎหมาย และเอกสารข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่ะ? ในกรณีนี้ Cortex Search จะเข้ามาช่วยในฐานะบริการค้นหาแบบผสมผสานที่รวมเอาพลังของการฝังเวกเตอร์เข้ากับการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดแบบดั้งเดิม
Cortex Search ช่วยให้ทีมสามารถค้นหาข้อความที่ถูกจัดทำดัชนีและจัดเก็บไว้ใน Snowflake ได้ รวมถึงฟิลด์ข้อความอิสระและเนื้อหาที่ถูกดึงออกมาเป็นตารางที่สามารถค้นหาได้ คุณสามารถสร้างบริการ Cortex Search เหนือแหล่งข้อความที่เลือก และ Snowflake จะจัดการชั้นการจัดทำดัชนีและการค้นหา หลังจากนั้น คุณสามารถค้นหาเอกสารของคุณได้โดยใช้ SQL ง่ายๆ หรือการเรียก API
สิ่งนี้สร้างคุณค่าที่สำคัญสำหรับทีมองค์กรของคุณ แผนกกฎหมายของคุณสามารถค้นหาข้อกำหนดเฉพาะในสัญญาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที และทีมผลิตภัณฑ์สามารถวิเคราะห์หัวข้อหลักจากข้อเสนอแนะของลูกค้าหลายพันรายการได้
3. ตัวแทนคอร์เท็กซ์สำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
บางครั้ง คำถามเพียงข้อเดียวอาจไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อรับคำตอบที่สมบูรณ์ Cortex Agents คือผู้ประสานงานหลักในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ พวกเขาสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือหลายชนิดเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็น Analyst, Search หรือแม้แต่ฟังก์ชันที่กำหนดเอง—เพื่อจัดการงานที่ซับซ้อนให้สำเร็จ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตัวแทนที่รับคำถามกว้าง ๆ เช่น 'ฟีเจอร์ใหม่ของเราทำงานเป็นอย่างไรบ้าง?'
ตัวแทนอาจตัดสินใจใช้ Cortex Analyst เพื่อสอบถามข้อมูลประสิทธิภาพจากข้อมูลที่มีโครงสร้างของคุณก่อน จากนั้นใช้ Cortex Search เพื่อค้นหาความคิดเห็นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องในตั๋วสนับสนุน สุดท้ายอาจรวมผลลัพธ์ทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นสรุปเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ตัวแทนสามารถโทรไปยัง API ภายนอกผ่าน Snowflake's External Access Integrations ได้ ทำให้พวกเขาสามารถดำเนินการนอก Snowflake ได้ เช่น การส่งการแจ้งเตือนไปยัง Slack หรือการอัปเดตข้อมูลใน CRM ของคุณ
กรณีการใช้งานสำหรับองค์กรของ Snowflake Cortex
นี่คือตัวอย่างสถานการณ์ที่ชัดเจนซึ่ง Cortex มอบคุณค่าอย่างแท้จริงให้กับทีมองค์กร
|การดำเนินงานด้านการขาย
|รอเป็นวัน ๆ สำหรับรายงานผลการดำเนินงานประจำภูมิภาคหรือการเปรียบเทียบรายได้
|ค้นหา 'รายได้ในภาคตะวันตกเทียบกับภาคตะวันออกในไตรมาสที่ผ่านมา' เพื่อรับคำตอบที่แสดงผลทันทีในรูปแบบภาพโดยไม่ต้องใช้ตั๋วข้อมูล
|บริการลูกค้า
|การคัดกรองตั๋วหลายพันใบด้วยตนเองเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซ้ำ
|ปัญหาแนวโน้มที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว เช่น 'ข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ' ทั่วทั้งประวัติการสนับสนุน เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ก่อนที่จะบานปลาย
|การเงิน
|คอขวดในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นเดือนขณะคำนวณความแปรปรวน
|ใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจริงกับการคาดการณ์สำหรับแผนกเฉพาะในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
|การตลาด
|การพึ่งพานักวิเคราะห์ในการดึงข้อมูลการวัดผลของแต่ละแคมเปญ
|สำรวจปัจจัยจูงใจในการลงทะเบียนสำหรับโปรโมชั่นเฉพาะโดยการสอบถามข้อมูลการวัดผลโดยตรง
|กฎหมายและความเสี่ยง
|ใช้เวลาหลายวันในการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อค้นหาข้อกำหนดเฉพาะในสัญญา
|ปรับใช้ Cortex Search เพื่อแสดงเอกสารทั้งหมดที่มีข้อความเกี่ยวกับความรับผิดเฉพาะในครั้งเดียว
กรณีการใช้งานทั้งหมดนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: พวกเขาช่วยให้ทีมสามารถหาคำตอบของตนเองได้ในขณะที่ยังคงควบคุมข้อมูลอย่างปลอดภัยภายใน Snowflake. มันช่วยขจัดความพึ่งพาอย่างต่อเนื่องต่อผู้เชี่ยวชาญ SQL จำนวนน้อย.
วิธีตั้งค่า Snowflake Cortex สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กร
⚠️ ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่าคุณมีบัญชี Snowflake Enterprise Edition (หรือสูงกว่า) ที่เปิดใช้งานฟีเจอร์ Cortex ในภูมิภาคที่รองรับแล้ว คุณจะต้องมีคลังข้อมูลที่มีขนาดเหมาะสม ตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา และบทบาทที่มีสิทธิ์ CREATE บนสคีมาเป้าหมายด้วย
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าสภาพแวดล้อม Snowflake ของคุณ
คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณพร้อมใช้งานแล้ว เริ่มต้นด้วยการยืนยันว่าภูมิภาคบัญชีของคุณรองรับ Cortex โดยตรวจสอบเอกสารล่าสุดของ Snowflake จากนั้นสร้างหรือกำหนดคลังข้อมูลสำหรับ Cortex ที่จะใช้—ขนาด MEDIUM มักเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทดสอบ
จากนั้น คุณจะต้องมอบสิทธิ์ที่จำเป็นให้กับบทบาทที่จะสร้างโมเดลเชิงความหมายหรือบริการค้นหาของคุณ นอกเหนือจากการเข้าถึงระดับสคีมาแล้ว Cortex Search อาจต้องการสิทธิ์การฝังตัวของ Cortex เช่น SNOWFLAKE.CORTEX_USER หรือ SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ
📌 หมายเหตุสำคัญ: โปรดทดสอบในสคีมาที่ไม่ใช่การผลิตก่อนเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะการทำงานจริงโดยไม่ตั้งใจ
ขั้นตอนที่ 2: สร้างแบบจำลองเชิงความหมายของคุณ
แบบจำลองเชิงความหมายคือหัวใจของ Cortex Analyst. มันคือไฟล์ YAML ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปล สอนให้ AI รู้จักภาษาธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ. ตัวอย่างเช่น หากไม่มีมัน AI จะไม่รู้ว่า 'ARR' หมายถึง 'รายได้ประจำรายปี' หรือคอลัมน์ user_id ในตารางหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ customer_id ในตารางอื่น.
ชั้นเชิงความหมายนี้กำหนดตาราง คอลัมน์ ความสัมพันธ์ คำพ้องความหมายเฉพาะธุรกิจ และตรรกะตัวอย่างของคุณ เพื่อให้ Analyst สามารถสร้าง SQL โดยใช้คำจำกัดความทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ แทนที่จะคาดเดาจากโครงสร้างดิบ นี่คือส่วนสำคัญที่คุณต้องกำหนด:
- ตาราง: รายการตารางของคุณและเพิ่มคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละตารางมีอยู่
- ขนาด: รวมฟีลด์ประเภทของคุณ เช่น ภูมิภาค, หมวดหมู่สินค้า, หรือกลุ่มลูกค้า
- มาตรการ: ระบุฟิลด์ตัวเลขของคุณ เช่น รายได้ ปริมาณ หรือต้นทุน
- มิติเวลา: ระบุฟิลด์วันที่ของคุณและความละเอียด (วัน, สัปดาห์, เดือน)
- คำถามที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว: ให้ตัวอย่างคำถามและคู่ SQL ที่ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างเพื่อชี้นำ AI ให้ตีความอย่างถูกต้อง
📌 คำแนะนำของเรา: เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ มุ่งเน้นไปที่โดเมนข้อมูลเดียวที่คุณเข้าใจดี เช่น ตารางข้อเท็จจริงหนึ่งตารางและมิติสำคัญไม่กี่มิติ ก่อนที่คุณจะพยายามสร้างโมเดลคลังข้อมูลทั้งหมดของคุณ Snowflake ยังมีเครื่องมือสร้างโมเดลเชิงความหมายที่สามารถช่วยคุณสร้างไฟล์ YAML เริ่มต้นจากตารางที่คุณมีอยู่แล้ว
ขั้นตอนที่ 3: สร้างคำสั่งค้นหา Cortex Analyst ครั้งแรกของคุณ
เมื่อคุณมีแบบจำลองเชิงความหมายพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะถามคำถามแรกของคุณ คุณมีสองเส้นทางหลักในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้แผงแชทของ Analyst ได้โดยตรงใน Snowsight UI สำหรับการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ หรือเรียกใช้ REST API ผ่านโปรแกรมเพื่อฝังฟังก์ชันการทำงานไว้ในแอปพลิเคชันของคุณเอง
คำขอเป็นเรื่องง่าย: คุณเพียงแค่ต้องระบุตำแหน่งไฟล์ของแบบจำลองเชิงความหมายของคุณและคำถามของผู้ใช้ในรูปแบบภาษาธรรมชาติ การตอบกลับสามารถรวมถึง SQL ที่สร้างขึ้นเพื่อการตรวจสอบ, ชุดผลลัพธ์, และบริบทการสนทนาที่รองรับคำถามติดตามผ่าน Analyst API หรือขั้นตอนการทำงานผ่าน UI
📌 กรุณาใส่ใจ: หากคุณพบว่านักวิเคราะห์ตีความคำผิด ให้ปรับปรุงโมเดลความหมายของคุณโดยเพิ่มคำพ้องความหมายหรือคำค้นหาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อชี้แนะไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการและทดสอบกระบวนการวิเคราะห์ของคุณ
ตอนนี้คุณต้องตรวจสอบว่าพร้อมสำหรับการใช้งานจริงแล้ว เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่สมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพ เราขอแนะนำให้ฝัง Cortex Analyst ลงในแอป Streamlit บน Snowflake ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่ายสำหรับทีมธุรกิจของคุณ
ก่อนที่คุณจะนำไปใช้ คุณจำเป็นต้องทดสอบอย่างเข้มงวด สร้างชุดข้อมูลการตรวจสอบที่ประกอบด้วยคำถามทางธุรกิจที่พบบ่อยพร้อมคำตอบที่ถูกต้อง ดำเนินการทดสอบคำถามเหล่านี้ผ่าน Analyst และวัดความถูกต้องของผลลัพธ์
📌 โปรดทราบ: ตรวจสอบการนำเข้าและการใช้จ่ายด้วยมุมมองการสังเกตและการใช้งานเฉพาะของ Cortex เช่น การสังเกตของผู้ดูแลระบบ Analyst และ ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY แทนที่จะพึ่งพาประวัติการค้นหาทั่วไปเพียงอย่างเดียว
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลสำหรับ Cortex
การให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการกำกับดูแล AIอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ Cortex ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขององค์กร
Cortex สืบทอดโมเดลความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Snowflake โดยตรง ซึ่งหมายความว่า การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) นโยบายความปลอดภัยระดับแถว และกฎการปกปิดข้อมูลแบบไดนามิกที่มีอยู่ของคุณจะถูกนำไปใช้กับการสืบค้นทั้งหมดของ Cortex โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องกำหนดสิทธิ์แยกต่างหาก
เพื่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ควรสร้างบทบาทเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Cortex โดยกำหนดสิทธิ์ขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งเท่านั้น
กิจกรรมของ Cortex สามารถตรวจสอบได้ผ่านเครื่องมือการกำกับดูแลและประวัติที่มีอยู่ของ Snowflake และ Analyst ยังให้การสังเกตการณ์เฉพาะสำหรับการตรวจสอบคำขอข้ามสินทรัพย์เชิงความหมายอีกด้วย คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครได้ทำการค้นหาอะไรและเมื่อใด นอกจากนี้ เนื่องจาก Cortex ประมวลผลข้อมูลภายในภูมิภาค Snowflake ของคุณ ข้อมูลจะไม่ถูกนำออกจากขอบเขตการกำกับดูแลของคุณ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าข้อกำหนดด้านการจัดเก็บข้อมูลในประเทศได้รับการปฏิบัติตาม
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: โปรดระมัดระวังเมื่อเขียนคำจำกัดความของแบบจำลองเชิงความหมาย หลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในคำอธิบายคอลัมน์หรือตัวอย่างคำค้นหาที่อาจถูกเปิดเผยต่อผู้ใช้โดยไม่ตั้งใจ
ประโยชน์ของ Snowflake Cortex สำหรับทีมองค์กร
การลงทุนในการตั้งค่าเริ่มต้นจะสร้างผลตอบแทนที่วัดได้โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลของคุณ นี่คือวิธีที่ Cortex เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการดำเนินงานสำหรับทีมองค์กรเช่นของคุณ:
- เวลาสู่ความเข้าใจ: เร่งกระบวนการตัดสินใจโดยขจัดเวลารอคอยที่มักเกิดขึ้นจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรของนักวิเคราะห์
- ประสิทธิภาพทีมข้อมูล: เปลี่ยนทิศทางผู้เชี่ยวชาญ SQL ของคุณไปสู่การสร้างแบบจำลองที่มีมูลค่าสูง เช่นการวิเคราะห์กำลังคนและการกำกับดูแลโดยการอัตโนมัติคำขอสอบถามข้อมูลแบบเฉพาะกิจ
- ท่าทีด้านความปลอดภัย: รักษาอธิปไตยของข้อมูลโดยการรันคำสั่ง LLM ภายในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมโดย Snowflake โดยตรง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ช่วยในการรวมเครื่องมือโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งขจัดความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลเวกเตอร์ภายนอก
- การขยายตัวแบบบริการตนเอง: มาตรฐานตรรกะทางธุรกิจผ่านแบบจำลองความหมายกลางเพื่อให้แน่ใจว่าทุกแผนกใช้คำจำกัดความของข้อมูลที่สอดคล้องกัน
🔎 คุณทราบหรือไม่?78% ของพนักงานนำเครื่องมือAI ของตนเองมาใช้ในการทำงาน (BYOAI) ในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 80%
หากพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ หากทีมของคุณไม่สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลภายในของคุณได้อย่างง่ายดาย พวกเขาก็จะหันไปใช้ LLM ภายนอกที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอย่างใหญ่หลวง ด้วยการนำมาใช้ Cortex คุณมอบความเร็วที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทีมของคุณต้องการไว้ให้พวกเขา พร้อมทั้งเก็บข้อมูลที่มีความไว้วางใจไว้ภายในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดของ Snowflake
ข้อจำกัดของการใช้ Snowflake Cortex สำหรับทีมองค์กร
การตระหนักถึงข้อจำกัดของเครื่องมือช่วยให้คุณวางแผนการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่แล้วข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรค แต่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่รอบคอบ:
- ความพร้อมใช้งานตามภูมิภาค: ตรวจสอบการรองรับฟีเจอร์ในแต่ละภูมิภาคของคลาวด์ที่คุณใช้งาน (AWS, Azure หรือ GCP) ก่อนดำเนินการสร้างเวอร์ชันสำหรับใช้งานจริง
- หนี้เชิงความหมายของโมเดล: รักษาชั้นเชิงความหมายที่ใช้ YAML เป็นพื้นฐานให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลที่พัฒนาไป เพื่อป้องกันการลดลงของความแม่นยำในการค้นหา
- ความซับซ้อนของคำถาม: ปรับปรุงโมเดลข้อมูลที่มีการจัดระเบียบสูงให้กลายเป็นรูปแบบดาวกระจายที่เรียบง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้ LLM สามารถจัดการกับการเชื่อมข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น
- ท่อข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง: เตรียมเวิร์กโฟลว์การประมวลผลล่วงหน้าเพื่อดึงและโหลดข้อความจากไฟล์ PDF หรือรูปภาพไปยังตารางใน Snowflake สำหรับการทำดัชนีใน Cortex Search
- การใช้เครดิต: ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินแบบใช้โทเค็นผ่านตัวตรวจสอบทรัพยากรเฉพาะ เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในคลังสินค้าที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
คุณสามารถลดความท้าทายเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้โดยการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับโมเดลเชิงความหมายของคุณ เริ่มต้นด้วยการสร้างโดเมนข้อมูลที่มีการจำลองแบบที่ดี และติดตามการใช้งานและค่าใช้จ่ายของคุณอย่างสม่ำเสมอ
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างไร
ในขณะที่ Snowflake Cortex เป็นเครื่องมือชั้นนำสำหรับการค้นหาและนำเสนอข้อมูลจากคลังข้อมูลของคุณ ข้อมูลนั้นมักจะคงสภาพเดิมเมื่อถูกนำไปแสดงบนแดชบอร์ด BI แต่ ClickUp จัดการงานที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ อีกมากมาย!
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI ที่ครบวงจร มันเก็บงาน โครงการ เอกสาร ระบบอัตโนมัติ และ AI ของคุณไว้ในระบบเดียว เพื่อให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงการทำงานที่กระจัดกระจายและดำเนินการวางแผนและดำเนินการในขั้นตอนเดียว
นำข้อมูลเชิงลึกจาก Snowflake ของคุณไปใช้งานจริงด้วยแดชบอร์ด ClickUp
Snowflake Cortex ระบุสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของโครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ลดลง แต่ชุดข้อมูลมักจะหยุดอยู่แค่การวิเคราะห์เชิงลึกClickUp Dashboardsทำหน้าที่เป็นชั้นการดำเนินการสำหรับข้อมูลที่คุณค้นพบจาก Snowflake
มันนำเมตริกส์ระดับสูงของคุณมาไว้ในที่ทำงานเดียวกันกับที่ทีมของคุณทำงานอยู่ ช่วยลดภาระทางบริบทจากการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ BI และแผนโครงการ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUp:
- คาดการณ์ความเสี่ยงของโครงการ: ใช้AI Cardsเพื่อจัดระเบียบไทม์ไลน์และปรับสมดุลปริมาณงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางแก้ไขเชิงกลยุทธ์ที่ Cortex กำหนดไว้จะดำเนินไปตามกำหนดเวลา
- ติดตามผลกระทบต่อรายได้: ผสานบัตรคำนวณเพื่อติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และประสิทธิภาพของงานในกระบวนการเทียบกับข้อมูลจริงของทั้งแผนกที่คุณดึงมาจาก Snowflake
- สร้างภาพการส่งมอบแคมเปญ: สร้างวิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อดูว่าทีมการตลาดของคุณกำลังดำเนินการบนช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงที่ Cortex ได้ค้นพบอย่างไร
- รวมศูนย์พอร์ทัลลูกค้า: รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและสถานะโครงการภายในให้เป็นมุมมองเดียว เพื่อให้พันธมิตรมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เชื่อมช่องว่างความรู้ภายในองค์กรด้วย ClickUp Brain
หาก Snowflake Cortex เป็นเครื่องยนต์สำหรับคลังข้อมูลของคุณClickUp Brainก็คือเครื่องยนต์สำหรับความรู้เชิงปฏิบัติการของคุณ มันทำหน้าที่เป็นเครือข่ายประสาทเทียมที่เชื่อมโยงระหว่างโครงการ เอกสาร และบุคลากรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกที่คุณค้นพบใน Snowflake จะไม่สูญหายไปในมหาสมุทรของงานต่างๆ
โดยการเชื่อมต่อข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ Brain มอบพลังการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติที่เหมือนจริงสำหรับงานของคุณ เช่นเดียวกับที่ Cortex มอบให้กับตาราง SQL ของคุณ
นี่คือวิธีการ:
- คำตอบทันทีบนหน้าจอ: สอบถามEnterprise Searchเพื่อค้นหาเจ้าของโครงการ เวอร์ชันไฟล์ที่ต้องการ หรือความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
- อัตโนมัติการติดตามความคืบหน้า: ใช้AI Stand-upsเพื่อรวบรวมการอัปเดตประจำวันและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นสรุปที่ชัดเจน ช่วยขจัดความจำเป็นในการประชุมสถานะแบบแมนนวล
- สรุปบริบทการประชุม: เปลี่ยนบันทึกการสนทนาและคลิปจากAI SyncUpsให้เป็นสรุปที่สามารถค้นหาได้และรายการงานอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันสำหรับขั้นตอนถัดไป
เมื่อ Snowflake Cortex แสดงข้อมูลเชิงลึกขึ้นมา คุณสามารถมอบหมายงานติดตามผลให้กับClickUp Super Agents ได้ ทีมผู้ช่วยอัจฉริยะเหล่านี้ทำงานด้วยทักษะในระดับมนุษย์ เช่น การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมอบหมายงาน และการร่างเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะถูกดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
มันสามารถช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:
- อัตโนมัติการมอบหมายงานประจำ: มอบหมายตัวแทนให้ตรวจสอบงานที่ซิงค์กับ Snowflake เฉพาะ และส่งต่อไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามปริมาณงานปัจจุบันของพวกเขา
- รักษาการรับรู้สภาพแวดล้อม: ใช้ตัวแทนเพื่อตรวจสอบบริบทของโครงการอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง ให้คำตอบที่ทันท่วงทีและเข้าใจบริบทสำหรับคำถามเกี่ยวกับโครงการข้อมูลที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณ
- ขยายความทรงจำขององค์กร: ใช้ประโยชน์จากหน่วยความจำที่ไม่มีขีดจำกัดของ Super Agents เพื่อบันทึกและอัปเดตฐานความรู้ภายในองค์กรของคุณเมื่อมีการตัดสินใจเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณจะไม่ทำผิดพลาดในการวิเคราะห์ซ้ำอีก
เรียกใช้งานเวิร์กโฟลว์ทันทีด้วย ClickUp Automations
เมื่อ Snowflake Cortex ตรวจพบความผิดปกติหรือแนวโน้มที่สำคัญ ความล่าช้าระหว่างการรับรู้ข้อมูลเชิงลึกกับการดำเนินการจะทำให้ความสำคัญนั้นลดลงClickUp Automationsจะเปลี่ยนการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้กลายเป็นงานที่กำหนดไว้และสามารถทำซ้ำได้ คุณขจัดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งมักทำให้ข้อมูลเชิงลึกหลุดรอดไป โดยเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมการวิเคราะห์ของคุณเข้ากับชั้นการดำเนินการโดยตรง
ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อ:
- มาตรฐานการตอบสนอง: ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกทีมปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานเดียวกันสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- กำหนดเส้นทางงานแบบไดนามิก: มอบหมายงานโดยอัตโนมัติให้กับผู้สร้างงาน ผู้ติดตาม หรือหัวหน้าแผนกเฉพาะตามการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการส่งแบบฟอร์ม เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- สร้างการอัปเดตด้วย AI: เรียกใช้ฟิลด์ AIเพื่อเติมข้อมูลสรุปงาน การวิเคราะห์ความรู้สึก หรือการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติทันทีที่ข้อมูลถึงเกณฑ์ที่กำหนด
- เชื่อมต่อชุดเทคโนโลยีของคุณ: ใช้การเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือเว็บฮุคเพื่อซิงค์การดำเนินการกับเครื่องมือภายนอก เช่น HubSpot หรือ GitHub เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่คุณค้นพบใน Snowflake จะกระตุ้นการอัปเดตในทุกแอปพลิเคชันขององค์กร
มาตรฐานบันทึกการตัดสินใจและคู่มือปฏิบัติการด้วย ClickUp Docs
ข้อมูลเชิงลึกจาก Snowflake Cortex จะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อมันนำไปสู่แผนการที่เหมาะสมเท่านั้น หากผลการวิเคราะห์ของคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง แต่การดำเนินโครงการของคุณอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง คุณอาจเสี่ยงต่อภาวะหน้าเปล่า ซึ่งทีมของคุณจะประสบปัญหาในการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการกระทำ
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสาน ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิกิและ SOP ที่ได้รับการยืนยันซึ่งเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง
ClickUp Docs สามารถช่วยคุณ:
- เชื่อมโยงผลการค้นพบกับกระบวนการทำงาน: เชื่อมโยงบันทึกการวิจัยและการตัดสินใจของคุณโดยตรงกับงานและวิดเจ็ต เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคนมีบริบทของ Snowflake อย่างครบถ้วนภายในเครื่องมือแก้ไขของพวกเขา
- แปลงข้อความเป็นการกระทำ: เปลี่ยนแนวคิดจากเอกสารสรุปโครงการของคุณให้กลายเป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้ทันทีด้วยคำสั่งตัดต่อ (slash commands) ทำให้ไม่มีส่วนใดของกลยุทธ์ข้อมูลของคุณถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
- ร่วมมือกันในการสร้าง SOP ทางเทคนิค: แก้ไขเพลย์บุ๊กแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ เพื่อเปลี่ยนจากการตีความข้อมูลดิบไปสู่แผนงานที่เป็นเอกสารโดยไม่มีปัญหาเรื่องเวอร์ชัน
- จัดระเบียบความรู้ขององค์กร: สร้างศูนย์เอกสารที่สามารถค้นหาได้ พร้อมหน้าเพจที่ซ้อนกันและแบนเนอร์ที่มีสีแตกต่างกันเพื่อจัดหมวดหมู่แผนงานการวิเคราะห์และฐานความรู้ขององค์กรของคุณ
เราไม่ได้พูดเพียงลำพังว่า ClickUp สามารถทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นได้ ลูกค้าของเราก็เห็นด้วยเช่นกัน! นี่คือสิ่งที่ลูกค้าของ ClickUpกล่าวไว้:
ในฐานะที่เป็นทีมปฏิบัติการ เราได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างแต่ละฝ่ายให้ดียิ่งขึ้น ClickUp ได้มอบศูนย์กลางให้เราในการจัดการ ติดตาม และรายงานผลของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การลดช่องว่างระหว่างการวิเคราะห์และการดำเนินการ
Snowflake Cortex ลดอุปสรรคในการเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กร ผู้ใช้ในธุรกิจของคุณสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่เข้มงวดตามที่องค์กรต้องการ
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของมันขึ้นอยู่กับการสร้างแบบจำลองเชิงความหมายอย่างรอบคอบ การกำหนดบทบาทที่ชัดเจน และความมุ่งมั่นในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ AI-native กลายเป็นมาตรฐานใหม่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้ที่ลงทุนในระบบบริการตนเองที่มีการกำกับดูแลในวันนี้ พวกเขาจะแซงหน้าคู่แข่งที่ยังคงส่งคำถามทางธุรกิจทุกข้อผ่านทีมข้อมูลที่ทำงานล้นมืออยู่เสมอ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท: ไม่ใช่เพื่อทดแทน Snowflake แต่เป็นชั้นการดำเนินงานที่เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นแผนงานที่เป็นเอกสาร งานที่ได้รับมอบหมาย และการติดตามผล Snowflake Cortex ช่วยให้ทีมได้รับคำตอบที่มีการกำกับดูแลได้เร็วขึ้น ClickUp ช่วยให้ทีมดำเนินการตามคำตอบเหล่านั้นโดยการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นงาน เอกสาร กระบวนการทำงาน และความรับผิดชอบทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียว
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
Cortex Analyst ได้รับการออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติบนข้อมูลที่มีโครงสร้าง ในขณะที่ Cortex Agents สามารถประสานงานเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนที่รวมความสามารถต่างๆ เช่น Analyst, Search และเครื่องมืออื่นๆ เข้าด้วยกัน
ใช่ Cortex Analyst ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจที่ไม่รู้ SQL พวกเขาสามารถถามคำถามในภาษาอังกฤษธรรมดาได้ อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องของคำตอบขึ้นอยู่กับแบบจำลองความหมายที่ชัดเจน
Cortex ใช้รูปแบบการเรียกเก็บเงินตามการใช้งานที่เชื่อมโยงกับการใช้โทเค็น LLM และทรัพยากรการประมวลผล สิ่งสำคัญคือองค์กรควรตรวจสอบปริมาณการสอบถามและกำหนดงบประมาณโดยใช้ตัวตรวจสอบทรัพยากรของ Snowflake เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
Cortex นำเสนอสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการและควบคุมอย่างเหมาะสม พร้อมระบบความปลอดภัยในตัว ซึ่งช่วยให้การปรับใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้น โซลูชันที่ปรับแต่งได้ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ต้องให้คุณดูแลโครงสร้างพื้นฐาน LLM ของคุณเอง รวมถึงการวิศวกรรมและการควบคุมความปลอดภัย ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นอย่างมาก