วิธีแทนที่การประชุมประจำวันบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp

18 มกราคม 2569

เวลา 10 โมงเช้าตรง ทุกคนในทีมของคุณหยุดงานชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom การตัดสินใจต่าง ๆ ถูกทำขึ้นและรายการงานที่ต้องดำเนินการถูกบันทึกไว้ สองสิบนาทีต่อมา คุณกำลังคัดลอกบันทึกด้วยตนเองลงในบอร์ดงานและเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น

นั่นคือการประชุม Zoom แบบสแตนด์อัพประจำวันสำหรับคุณ

ในขณะที่ Zoom ทำงานได้ดีสำหรับการสนทนาแบบสด ในการประชุมประจำวันกลับมีช่องว่างระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับงานและการติดตามงานที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง

ClickUp SyncUps ในทางกลับกัน จะทำงานใกล้ชิดกับงานมากขึ้น

เริ่มการซิงค์จากแชทของ ClickUp บันทึกการสนทนา และติดตามผลให้เชื่อมโยงกับเจ้าของ กำหนดเวลา และงานต่างๆ โดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่ในเครื่องมืออื่น

การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคย เนื่องจากทีมสมัยใหม่ทำงานข้ามเขตเวลา ปกป้องช่วงเวลาการทำงานอย่างลึกซึ้ง และต้องการความรับผิดชอบเพื่อดำรงอยู่ในระบบการทำงานของพวกเขา

และไม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีการประชุมประจำวันซ้ำอีกเพื่อเรื่องนี้

ด้านล่างนี้ เราจะแสดงวิธีแทนที่การประชุมสแตนด์อัพประจำวันบน Zoom ด้วยClickUpSyncUp

ทำไมการประชุมสแตนด์อัพผ่าน Zoom รายวันถึงกำลังสูญเสียความได้เปรียบ

นี่คือเหตุผลที่การประชุมสแตนด์อัพผ่านZoom 15 นาทีเหล่านั้นกำลังสูญเสียความได้เปรียบ:

การขาดการเชื่อมต่อจากงานจริง

การประชุมแบบยืนดึงคุณออกจากงานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงาน ทีมของคุณใช้เวลาทั้งวันในเครื่องมือจัดการโครงการและกระดานงานที่ความคืบหน้าเกิดขึ้นจริง จากนั้นพวกเขาหยุดชั่วคราวเพื่ออธิบายสิ่งที่มองเห็นอยู่แล้วในระบบเหล่านั้นด้วยวาจา

การอัปเดตที่แชร์ในการประชุม Zoom ไม่ซิงค์กับสถานะงานของคุณ อุปสรรคที่กล่าวถึงไม่ได้เชื่อมโยงกลับไปยังการพึ่งพาและกำหนดเวลาของงานจริง โดยสรุปแล้ว คุณกำลังได้รับระบบอัปเดตคู่ขนานที่ต้องทำงานด้วยตนเองเพื่อรักษาความถูกต้อง

📮ClickUp Insight: 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเชื่อว่าการอัปเดตประจำสัปดาห์สามารถแทนที่ด้วยทางเลือกแบบอะซิงโครนัสได้ ในขณะที่ 25% ระบุเช่นเดียวกันสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน หากการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ทีมต้องใช้เครื่องมือมากขึ้น อาจนำไปสู่ข้อมูลที่กระจัดกระจายและภาระงานเพิ่มเติม

ClickUpเปลี่ยนโฉมการทำงานเป็นทีมด้วยการรวมการสนทนาไว้ที่เดียวผ่าน เธรดความคิดเห็น, ช่วยให้สามารถบันทึกการอัปเดตได้อย่างรวดเร็วผ่าน ClickUp Clips, และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง Trinetrix ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงได้ถึง 50% ด้วย ClickUp!

การขาดความรับผิดชอบ

คำมั่นสัญญาที่พูดในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพประจำวันไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบันทึกข้อมูลสำคัญและการตัดสินใจที่สำคัญ หรือในการทำให้ทุกคนปฏิบัติตาม คำถามและรายการดำเนินการจากการประชุมสแตนด์อัพนั้นยากที่จะจดจำได้อย่างสม่ำเสมอ

👀 คุณรู้หรือไม่?ตามดัชนีแนวโน้มการทำงานของไมโครซอฟท์ การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพคือตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบว่า 57% ของผู้คนมีปัญหาในการตามทันหากเข้าร่วมสาย 55% ระบุว่าขั้นตอนต่อไปไม่ชัดเจน และ 56% บอกว่ายากที่จะสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น

ClickUp SyncUps ช่วยลดช่องว่างนั้นเมื่อคุณบันทึกการสนทนาและสร้างบทถอดความและสรุปจาก Clips Hub

หากคุณกำลังประเมินตัวแทน AI สำหรับการประชุม โปรดดูวิดีโอนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล:

ค่าใช้จ่ายในการสลับบริบท

สมองของคุณทำงานหนักขึ้นเมื่อดูวิดีโอ สิ่งที่ดูเหมือนการพูดคุยอย่างเป็นกันเองและไม่เป็นทางการสำหรับคุณ อาจเป็นการใช้ความคิดอย่างหนักสำหรับสมาชิกในทีมบางคน สำหรับสมาชิกในทีมเหล่านี้ การเช็คอินประจำวันอาจกลายเป็นอุปสรรคในตัวเอง

นอกจากนี้ การประชุมแบบยืนยังสร้างภาระทางความคิด ทำให้ยากต่อการกลับมาทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งอีกครั้ง อาจต้องใช้เวลาตั้งแต่ 45 นาทีไปจนถึงสองชั่วโมงกว่าจะปรับพลังงานในการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้หลังจากโทรศัพท์เสร็จ

👀 คุณรู้หรือไม่?กลุ่มอาการฟื้นฟูหลังการประชุมคือเวลาและพลังงานทางจิตใจที่สมองของคุณต้องการเพื่อฟื้นฟูหลังจากการประชุมก่อนที่จะสามารถกลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ การวิจัยเกี่ยวกับการประชุมระบุว่า การเปลี่ยนกลับไปทำงานเดิมอาจใช้เวลาถึง 45 นาทีในบางกรณี

ปฏิบัติตามตารางเวลาที่เคร่งครัด

หากคุณมีทีมงานที่กระจายอยู่ตามภูมิภาค การประชุมเริ่มต้นวันสำหรับสมาชิกบางคนอาจเป็นการสรุปงานสำหรับคนอื่น ๆ

มันสมเหตุสมผลไหมที่จะตอบว่า 'วันนี้ฉันจะทำอะไร?' เมื่อคุณกำลังจะเลิกงาน?

หากทีมของคุณทำงานข้ามเขตเวลาหรือมีตารางเวลาที่สลับกัน รูปแบบการอัปเดตแบบ async-first มักจะเป็นไปได้จริงมากกว่าการประชุมสดที่กำหนดเวลาตายตัว

การบังคับให้ทุกคนเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์โดยไม่คำนึงถึงจังหวะการทำงานตามธรรมชาติของแต่ละคน จะก่อให้เกิดความรู้สึกสอดคล้องกันที่ผิดๆ และยังไม่นับรวมความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom อีกด้วย

👀 คุณรู้หรือไม่? การประชุม Zoom ที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายกำลังทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการประชุมถึง 5 ประเภท ได้แก่ ความเหนื่อยล้าทั่วไป ความเหนื่อยล้าทางสายตา ความเหนื่อยล้าทางสังคม ความเหนื่อยล้าทางแรงจูงใจ และความเหนื่อยล้าทางอารมณ์แบบประเมินความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom (ZEF Scale) ซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้วัดปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์

การประชุมแบบยืนที่ยืดเยื้อและไม่มีประสิทธิภาพ

การประชุมแบบยืนถูกออกแบบมาให้มีระยะเวลา 15 นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อสมาชิกในทีมยกประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นมา (ซึ่งเกิดขึ้นเกือบทุกวัน) การประชุมแบบยืนสั้น ๆ ก็สามารถกลายเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาที่ใช้เวลาถึง 45 นาทีได้

ทีมของคุณทั้งหมดต้องนั่งฟังการสนทนาที่จริงๆ แล้วต้องการแค่ 2-3 คนเท่านั้น การเพิ่มเวลาสแตนด์อัพเหล่านี้สะสมกลายเป็นชั่วโมงของเวลาที่สูญเปล่าเมื่อรวมกันตลอดหลายสัปดาห์

📮 ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า แต่เวลาทั้งหมดนั้นจำเป็นจริงหรือ? เหตุผลที่เราสงสัย? มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่ประเมินการประชุมของตนว่ามีประสิทธิภาพสูง

การติดตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการ อัตราการติดตามผล และผลลัพธ์ สามารถเปิดเผยได้ว่าการประชุมที่ยาวนานขึ้นนั้นสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่

เครื่องมือจัดการการประชุมของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่! ใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปการประชุมที่บันทึกไว้และแปลงบันทึกเหล่านี้เป็นเอกสาร (Docs) ได้ แชร์เอกสารกับผู้อื่นหรือเชื่อมโยงกับงานที่สามารถติดตามได้—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ดูว่าการประชุมใดที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงและประชุมใดที่แค่เสียเวลาของทีมคุณไป!

การลดลงของการมีส่วนร่วม

การประชุมแบบยืนถูกออกแบบมาเพื่อประสานงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม55% ของพนักงานยอมรับว่าตรวจสอบอีเมลระหว่างการประชุมแบบยืน พวกเขาไม่ควรถูกตำหนิเช่นกัน

การประชุมแบบยืนสูญเสียประสิทธิภาพเมื่ออุปสรรคและปัญหาเดิม ๆ กลับมาปรากฏขึ้นทุกวันโดยไม่มีทางแก้ไขที่ชัดเจน อินโฟกราฟิกนี้โดย Zippia แสดงให้เห็นว่าการประชุมแทบจะไม่เคยมีประสิทธิผล 100% (หรือแม้แต่ครึ่งหนึ่ง)

การประชุมแบบยืน: วิธีแทนที่การประชุมประจำวันบน Zoom ด้วยการใช้ clickUp syncUp
นี่หมายความว่าคุณควรหยุดการประชุมแบบสแตนด์อัพไปเลยหรือไม่? ไม่เชิงแบบนั้น แต่มีวิธีที่จะทำให้การประชุมเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไร? มาดูกันด้านล่าง

ClickUp SyncUp คืออะไรและทำงานอย่างไรสำหรับทีม?

ClikUp SyncUp
ร่วมมือกับทีมของคุณได้ทันทีด้วย ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp เป็นเครื่องมือการประชุมและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มการสนทนาเสียงและวิดีโอได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

คุณสามารถเริ่มการซิงค์อัพได้จากช่องแชทใน ClickUp หรือข้อความส่วนตัว รวมถึงผ่านคำสั่ง /SyncUp

⭐ โบนัส: วิธีใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการระดมความคิด

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ด้วยฟีเจอร์Talk-to-Text สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้า อุปสรรค หรือขั้นตอนถัดไปได้อย่างสะดวก ClickUp BrainGPT จะแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่ใช้งานได้ภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนอัปเดต

ClickUp BrainGPT อ้างว่าสามารถทำงานได้เร็วกว่าการพิมพ์และช่วยประหยัดเวลาในแต่ละสัปดาห์ หากคุณใช้ตัวเลขเหล่านี้ กรุณาระบุว่า "โดยเฉลี่ย" และใส่ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

พูดเป็นข้อความ
บันทึกการอัปเดตแบบสแตนด์อัพโดยใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความ

ClickUp BrainGPT อ้างว่าสามารถทำงานได้เร็วกว่าการพิมพ์และช่วยประหยัดเวลาในแต่ละสัปดาห์ หากคุณใช้ตัวเลขเหล่านี้ กรุณาระบุว่า "โดยเฉลี่ย" และใส่ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

ClickUp SyncUp แทนที่การประชุมประจำวันได้อย่างไร

สำหรับทีมที่ต้องการหลีกหนีจากการประชุม Zoom และสแตนด์อัพประจำวัน SyncUp มอบทางเลือกที่ลงตัวระหว่างการทำงานร่วมกัน

นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom ในการประชุมและการประชุมทางวิดีโอ👇

1. การถอดเสียงและสรุปโดย AI ที่นำเสนอการสรุปการประชุม

ต่างจากการประชุมประจำวันบน Zoom ที่บันทึกไว้ SyncUps จะเก็บทุกบันทึก วิดีโอ และการตัดสินใจสำคัญไว้ให้เข้าถึงได้แม้หลังจากการโทรสิ้นสุดลง ทุกอย่างจะอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่โครงการของคุณอยู่

คุณสามารถเข้าถึงการถอดความและสรุปของ SyncUps ที่คุณบันทึกไว้ได้จากClips Hub

จากนั้น คุณมีClickUp Brainซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สรุปบทถอดเสียงด้วย AIและให้คำตอบพร้อมบริบทของพื้นที่ทำงานแก่คุณได้

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับสรุปทันทีจากบันทึกการประชุม

สมาชิกทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถรับสรุปย่อได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมด

⭐ โบนัส: ด้วยClickUp Enterprise Search คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ

ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่อยู่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คุณสามารถขอให้ผู้ช่วย AI จัดหาข้อมูลการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม SyncUp ของสัปดาห์ที่แล้วให้คุณได้

ตระหนักถึงบริบท
รับสรุปการประชุมที่เข้าใจบริบทจากงาน เอกสาร แชท และแอปที่เชื่อมต่อของคุณ

2. ความรับผิดชอบและความโปร่งใสในตัว

คุณสามารถเริ่มการซิงค์อัพได้จาก DM หรือช่องทางใด ๆ ในแชทของ ClickUp ทำให้การประชุม, การหารือ, โครงการ, และงานต่าง ๆ อยู่ในที่เดียว

คลิกอัพ แชท
แชร์การอัปเดตทั่วทั้งทีมโดยการโพสต์ในข้อความประกาศ, การสนทนา, หรือข้อความไอเดียใน ClickUp Chat

ทุกคนที่ติดตามช่องนั้นมีบริบทครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ

ภายในแชท คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อหรือโครงการด้วยการสนทนาแบบมีลำดับ และทำให้การติดตามข้อเสนอแนะและงานที่ต้องติดตามง่ายต่อการตรวจสอบ
  • ให้สมาชิกทีมแท็กทีมโดยใช้ @mention ภายในทุกงานใหม่เพื่อแจ้งเตือนพวกเขา
  • แชทส่วนตัวโดยใช้ข้อความโดยตรง (สำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัว) หรือสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับการอภิปรายโครงการ

เมื่อพูดถึงการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส คุณสามารถบันทึกคลิป ClickUp ได้ ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดีย แบ่งปันข้อเสนอแนะ และการติดตามงานแบบไม่พร้อมกัน

คลิกอัพ คลิป
บันทึกหน้าจอของคุณหรือแชร์คลิปเสียงได้ทันทีด้วย ClickUp Clips

ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในวิดีโอ เพิ่มบันทึกพร้อมเวลา และรักษาการสนทนาให้ดำเนินไปแบบไม่พร้อมกันได้ คุณยังสามารถแชร์คลิปในเอกสาร แชท หรือความคิดเห็นได้อีกด้วย

เพื่อนร่วมงานของคุณสามารถดูข้อเสนอแนะได้ตามเวลาที่สะดวก

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลาลงในบันทึกของ SyncUp:

คุณเห็นไหม SyncUps แก้ปัญหาหลักของการประชุมแบบยืนใน Zoom: การอัปเดตด้วยวาจาเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมและยากที่จะเชื่อมโยงกลับไปยังงานที่สามารถติดตามได้ SyncUps ช่วยให้การสนทนาอยู่ใกล้กับงานและติดตามผลได้

3. ยืดหยุ่นสำหรับทีมแบบผสมผสานและทีมระดับโลก

การประชุมสแตนด์อัพประจำวันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมได้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับทีมแบบไฮบริดหรือทีมทั่วโลกที่กระจายตัวอยู่ตามเขตเวลาและตารางการทำงานที่แตกต่างกัน

ClickUp SyncUp ยกเลิกข้อจำกัดนั้น สมาชิกในทีมบางคนสามารถเข้าร่วมแบบเรียลไทม์เมื่อเหมาะสม ในขณะที่คนอื่นๆ สามารถมีส่วนร่วมแบบอะซิงโครนัสผ่านการอัปเดตที่บันทึกไว้ บันทึกเสียง หรือคลิป

ทุกคนยังคงมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องออนไลน์พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ สมาชิกในทีมสามารถดูการบันทึก บทถอดความ หรือสรุปเพื่อรับบริบทได้

สรุปโดย AI
เรียกดูสรุปโดย AI ของการประชุมสแตนด์อัพประจำวันเพื่อทราบรายการดำเนินการสำคัญ

การอัปเดต, การตัดสินใจ, และสิ่งที่ขัดขวางสามารถเข้าถึงได้ภายในงาน, เอกสาร, และการแชท—พร้อมใช้งานเมื่อทีมทุกคนเริ่มวันของพวกเขา

ขั้นตอนในการเปลี่ยนจากการประชุมแบบสแตนด์อัพผ่าน Zoom ไปเป็นการซิงค์ผ่าน ClickUp

สำหรับเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องใช้ ClickUp เพื่อใช้ประโยชน์จาก ClickUp SyncUp

ClickUp,ที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก, รวมทุกงาน, แอป, ข้อมูล, และกระบวนการทำงานของคุณไว้ด้วยกัน.

นี่คือวิธีการเปลี่ยนจากการประชุมสแตนด์อัพผ่าน Zoom ไปเป็นการซิงค์อัพผ่าน ClickUp

1. ตรวจสอบการปฏิบัติสแตนด์อัพปัจจุบันและจุดที่เกิดปัญหา

สำรวจทีมของคุณและตรวจสอบการประชุมสแตนด์อัพของคุณตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

แง่มุมของการตรวจสอบสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เวลาระยะเวลาเฉลี่ยของการประชุมแบบยืน, เวลาเตรียมตัวเพื่อรวบรวมข้อมูลอัปเดต, และว่าช่วงเวลาดังกล่าวสามารถใช้งานได้ข้ามเขตเวลาหรือไม่
การมีส่วนร่วมแนวโน้มการเข้าร่วม, ใครเข้าร่วม vs ใครอยู่เฉย, และว่ามีการทำหลายอย่างพร้อมกันบ่อยหรือไม่
ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อุปสรรคที่เกิดขึ้นซ้ำ, อัตราการดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ, และการที่ข้อผูกพันกลายเป็นงานที่ต้องทำ
คุณภาพของการอภิปรายไม่ว่าโครงสร้างจะคงอยู่ใน "สถานะ" หรือเลื่อนไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้องการเพียงบางส่วนของบุคคล
การสลับบริบทไม่ว่าโครงสร้างจะคงอยู่ใน "สถานะ" หรือเลื่อนไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้องการเพียงบางส่วนของบุคคล

เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบนี้ คุณควรมีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับพารามิเตอร์ทั้ง 4 ข้อนี้:

  • การประชุมแบบยืนเป็นประจำจำเป็นหรือไม่ หรือทีมของคุณจะได้ประโยชน์จากการเช็คอินตามหัวข้อที่กำหนดไว้สองสามครั้งต่อสัปดาห์?
  • การประชุมแบบสแตนด์อัพที่ต้องพร้อมตลอดเวลาแบบซิงโครนัสมีคุณค่าที่การประชุมสถานะแบบอะซิงโครนัสไม่สามารถให้ได้หรือไม่?
  • ด้านใดบ้างที่เฉพาะเจาะจง—การแก้ปัญหา, การแก้ไขอุปสรรค, การปรับความก้าวหน้าให้สอดคล้อง, การตัดสินใจ—ที่ต้องการการสนทนาแบบเรียลไทม์จริงๆ?
  • การประชุมแบบยืนช่วยในการประสานงานหรือไม่ หรือกลายเป็นพิธีกรรมที่ทีมของคุณทำตามโดยไม่ตั้งคำถาม?

2. กำหนดโปรโตคอลการยืนรายงานใหม่

เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าอะไรต้องเกิดขึ้นในสแตนด์อัพ ให้กำหนดโปรโตคอลที่สนับสนุนมัน

บางทีมยังคงใช้โครงสร้างการประชุมแบบยืนตามปกติ แต่เปลี่ยนให้เป็นการประชุมแบบไม่พร้อมกัน

บางคนเลือกใช้การสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสาน: อัปเดตแบบไม่พร้อมกันเป็นค่าเริ่มต้น และใช้การประชุม SyncUp แบบสดเฉพาะเมื่อต้องการหารือหรือตัดสินใจเท่านั้น

นี่คือจุดที่ ClickUp Chat และ SyncUp มารวมกัน การแชทกลายเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและการติดตามผล ในขณะที่ SyncUp จัดการการตรวจสอบที่มีโครงสร้าง การบันทึก สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการ โดยไม่ต้องบังคับให้ทุกคนเข้าร่วมการประชุม Zoom ทุกวัน

⭐ โบนัส: กำหนดกฎการสื่อสารแบบยืนสำหรับทีม อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น 👇

ใช้การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสเมื่อ:

  • การแบ่งปันความคืบหน้าหรือสถานะ
  • การแจ้งปัญหาที่ไม่เร่งด่วนแต่เป็นอุปสรรค
  • การจัดให้มีการอัปเดตตามปกติ

ใช้ SyncUps เมื่อ:

  • บล็อกเกอร์ต้องการการแก้ไขโดยทันที
  • การตัดสินใจต้องมีการหารือแบบเรียลไทม์
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกัน

ใช้คลิปเมื่อ:

  • บริบทสำคัญ แต่จังหวะเวลาไม่สำคัญ
  • คุณต้องอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้เห็นภาพหรือพูดออกมา
  • ไม่สามารถเข้าร่วมได้

ใช้ SyncUp ที่มีธีมสำหรับ:

  • การประชุมแก้ปัญหาอย่างมุ่งเน้น
  • การวางแผนรายสัปดาห์
  • การทบทวนย้อนหลัง

3. ตั้งค่าการซิงค์ครั้งแรกของคุณ

คุณสามารถเริ่มการซิงค์ได้โดยตรงจาก:

  • ช่อง
  • DM
  • สถานที่ใดก็ตามที่เปิดใช้งาน ClickUp Chat
ไอคอน SyncUp
คลิกไอคอน SyncUp (สัญลักษณ์กล้องหรือวิดีโอ) ในแถบเครื่องมือหรือส่วนหัวเพื่อเริ่มการโทรของคุณ

เพื่อบันทึกเซสชั่นของคุณ ให้กดไอคอนบันทึก

ซิงค์อัพ
บันทึกการซิงค์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมได้โดยการแชร์ลิงก์ SyncUp หรือเชิญพวกเขา

4. ฝึกอบรมสมาชิกทีมในการใช้ ClickUp SyncUp

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบวิธีการใช้ SyncUps:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้พลาดการโทรเมื่อต้องการการประสานงาน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้Super Agents เพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับตัวเข้ากับ Workspace ของคุณด้วยปัญญาและการโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์

ซูเปอร์เอเจนต์มีความเชี่ยวชาญในการจัดการขั้นตอนการทำงานเช่นนี้:

  • บรีฟสร้างสรรค์: การร่างบรีฟสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของงานหรือแชท รวมถึงข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงได้จริง เพื่อมาตรฐานในการรับงานและเร่งกระบวนการอนุมัติ
  • สรุปคุณลักษณะ: แปลงคำขอคุณลักษณะให้เป็นสรุปที่มีโครงสร้าง ช่วยให้ทีม Agile สามารถปรับให้สอดคล้องกับขอบเขต ประมาณเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการทำงานซ้ำ
  • อีเมลติดตามผล: เปลี่ยนบันทึกการประชุมของ AI Notetaker ให้เป็นอีเมลติดตามผลที่กระชับ พร้อมส่งถึงลูกค้า โดยสรุปการตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจน

การสลับระหว่างการประชุม Zoom และการซิงค์ ClickUp

คุณอาจยังไม่พร้อมที่จะเลิกใช้ Zoom อย่างสมบูรณ์ หากทีมของคุณยังคงต้องพึ่งพา Zoom สำหรับการโทรภายนอกหรือการสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Zoom สามารถช่วยลดการสลับบริบทได้

การผสานรวมการโทรผ่าน Zoom
เริ่มการประชุม Zoom จากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Zoom

คุณสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอการโทรผ่าน Zoomได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีบัญชี Zoom Professional แบบชำระเงินเพื่อให้ได้การถอดเสียงที่โพสต์กลับไปยัง ClickUp หลังจากแต่ละการโทร

สำหรับการประชุมแบบสแตนด์อัพภายในองค์กร SyncUp มักจะมีความเหมาะสมมากกว่า บันทึกการประชุม SyncUp ของคุณ เข้าถึงบันทึกการประชุมใน Clips Hub และใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปการประชุม

โอนสรุปไปยังเอกสารในคลิกเดียว จากนั้นเปลี่ยนข้อความในเอกสารเป็นงานเพื่อให้ไม่พลาดรายการที่ต้องดำเนินการ

🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: สถิติโลกกินเนสส์สำหรับZoom meeting ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาถูกทำลายในเดือนกรกฎาคม 2024 โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20,000 คนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพียงครั้งเดียว

ประโยชน์ของการใช้ ClickUp SyncUp แทน Zoom

ต้องการสรุปสั้น ๆ ว่าทำไม SyncUps ถึงดีกว่าการประชุม Zoom สำหรับการประชุมประจำวัน? 👇

  • ความรับผิดชอบในตัวด้วยการสร้างงาน: ใช้ ClickUp Brain หรือแอป BrainGPT เพื่อแปลงประเด็นการสนทนาให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดเวลา ส่งผลให้ทุกข้อผูกพันกลายเป็นรายการงานที่สามารถติดตามได้
  • ลดค่าใช้จ่ายในการสลับบริบท: เปิดการโทรได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานที่มีงานและโครงการของคุณอยู่ ช่วยขจัดปัญหาการสูญเสียประสิทธิภาพจากการสลับไปมาระหว่าง Zoom และเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ
  • ประวัติการประชุมที่สามารถค้นหาได้เชื่อมโยงกับงาน: การบันทึกอยู่ใน Clips Hub พร้อมให้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยเอกสารสรุปและเอกสารสรุปเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดการตาราง: SyncUps ช่วยให้คุณประสานงานปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างรวดเร็วได้ทันที โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือนัดหมายการประชุม
  • การติดตามประสิทธิภาพ: การติดตามงานใน ClickUp ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมในการทำตามภาระงานที่รับผิดชอบ

ตัวอย่าง: ทีมการตลาดใช้ ClickUp SyncUp แทน Zoom

เพื่อดูว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ ลองมาดูตัวอย่างจากโลกจริงกัน

ทีมการตลาดดำเนินแคมเปญคริสต์มาสที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและแทนที่การประชุมสแตนด์อัพประจำวันผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp

แชร์การอัปเดตแคมเปญโดยไม่ทำให้การดำเนินงานช้าลง

ในช่วงแคมเปญคริสต์มาส งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ปฏิทินเนื้อหา ครีเอทีฟโฆษณา หน้าแลนดิ้ง และอีเมลโฟลว์ต่างเคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งหมด

แทนที่จะดึงทุกคนเข้าร่วมการประชุม Zoom แบบยืนรายวัน สมาชิกแต่ละทีมจะแชร์การอัปเดตในเอกสารหรืองานที่จัดไว้โดยเฉพาะ เมื่อต้องการซิงค์ข้อมูล ทีมสามารถเข้าร่วม SyncUp ได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp และตรวจสอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์

การตรวจสอบการออกแบบและการอนุมัติสำเนาจะถูกโพสต์โดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้อง

ดูความคืบหน้าของแคมเปญและอุปสรรคที่ถูกบล็อกโดยอัตโนมัติ

เมื่อมีการอัปเดตเข้ามา ทีมงานจะใช้ ClickUp Brain เพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนในระดับแคมเปญ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูข้อความหรือเข้าร่วมการโทรเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาสามารถดูสรุปเช่น "ปฏิทินเนื้อหา SEO เสร็จสมบูรณ์แล้ว" "งานสร้างสรรค์โฆษณาคริสต์มาสอยู่ระหว่างการตรวจสอบ" หรือ "ข้อความอีเมลรอการอนุมัติขั้นสุดท้าย"

BrainGPT
ขอให้ ClickUp Brain สร้างการอัปเดต

ตรวจสอบแคมเปญทั้งหมดในที่เดียว

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดตรวจสอบความคืบหน้าของแคมเปญในที่เดียว—ClickUp

การอัปเดตทั้งหมด, การตัดสินใจ, และสิ่งที่ขัดขวางอยู่ใน ClickUp. หากมีสิ่งใดที่ต้องการความสนใจ, ผู้จัดการสามารถกระโดดเข้าไปในภารกิจได้ทันทีหรือเริ่มการ SyncUp กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเท่านั้น.

ทีมที่เหลือยังคงทำงานต่อไปโดยไม่มีการประชุมที่ไม่จำเป็น

ติดตามทันท่วงทีหากคุณพลาดวันใดในสัปดาห์เปิดตัวที่ยุ่ง

หากผู้จัดการฝ่ายการตลาดของคุณออกไปข้างนอกหรือติดประชุมต่อเนื่องกันตลอดทั้งวัน พวกเขาจะไม่ตกงานหรือทำงานล่าช้า

ให้ ClickUp Brain แสดงการอัปเดตที่พวกเขาพลาดไป ภายในไม่กี่วินาที พวกเขาจะได้รับสรุปที่กระชับเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งแล้ว สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่ต้องการการตัดสินใจ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องดูการบันทึกหรือตามหาคนเพื่ออัปเดต

BrainGPT
ให้ ClickUp Brain แจ้งข้อมูลที่คุณพลาดไป

คิดใหม่เกี่ยวกับการประชุมประจำวันด้วย ClickUp SyncUp

การสื่อสารควรเอื้ออำนวยให้เกิดการประสานงานมากกว่าการก่อให้เกิดการขัดขวาง

หากทีมของคุณยังคงหารือเกี่ยวกับปัญหาเดิมทุกวันหรือรายงานการอัปเดตเหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ มันเป็นสัญญาณว่าการประชุมสแตนด์อัพของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลง

ด้วย ClickUp SyncUp คุณจะได้รับเครื่องมือสื่อสารที่ทำงานได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือ สร้างบริบท หรือกังวลเกี่ยวกับการแปลงคำมั่นสัญญาทางวาจาให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ที่ทำงานที่เชื่อมต่อทั้งหมดของ ClickUp ทำให้การประสานงานและการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน

กำลังมองหาวิธีแทนที่การประชุมแบบยืนผ่าน Zoom ด้วย SyncUps อยู่ใช่ไหม?ลองใช้ ClickUp SyncUpsได้เลยตอนนี้

คำถามที่พบบ่อย

SyncUp ถูกสร้างขึ้นโดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ซึ่งงาน เอกสาร และโครงการของคุณอยู่เรียบร้อยแล้ว ที่นี่ คุณสามารถเริ่มการโทรได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือสร้างบริบทใหม่ ในทางกลับกัน Loom เสนอการบันทึกวิดีโอทางเดียวที่แยกออกจากงานจริงของคุณ ส่วน Slack threads เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่กว้างขึ้นของ Slack

SyncUps สามารถใช้งานได้บนทุกแผนเมื่อเปิดใช้งาน ClickUp Chat แล้ว ความพร้อมใช้งานและข้อจำกัดอาจแตกต่างกันไปตามแผนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

การประชุมแบบไม่พร้อมกันช่วยให้สมาชิกในทีมที่อยู่คนละเขตเวลาสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องบังคับให้ทุกคนอยู่ในตารางเวลาเดียวกัน ทุกคนสามารถแชร์ข้อมูลอัปเดตในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ และมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของทุกสิ่งที่พูดคุยกันในการประชุม

ClickUp AI สามารถสร้างบทถอดความและสรุปสำหรับ SyncUps ที่บันทึกไว้จาก Clips Hub จากนั้นช่วยให้คุณดึงการตัดสินใจสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมด

SyncUp ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยตรง คุณสามารถเริ่มการโทรจากช่องทางหรือข้อความส่วนตัวใดก็ได้ และเชื่อมโยงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนทนาเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการทำงานจริง ทุกการประชุม SyncUp จะเชื่อมต่อกับงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนคำมั่นสัญญาทางวาจาให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้

ในหลายทีม ใช่ การประชุม SyncUp และการอัปเดตแบบไม่พร้อมกันสามารถลดความจำเป็นในการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยเฉพาะเมื่อการอัปเดตและการตัดสินใจเชื่อมโยงกับงานและมองเห็นได้ในที่เดียว ใช้การประชุม SyncUp แบบสดเมื่อต้องการการสนทนาแบบเรียลไทม์