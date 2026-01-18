วิธีแทนที่การประชุมประจำวันบน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp

เวลา 10 โมงเช้าตรง ทุกคนในทีมของคุณหยุดงานชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom การตัดสินใจต่าง ๆ ถูกทำขึ้นและรายการงานที่ต้องดำเนินการถูกบันทึกไว้ สองสิบนาทีต่อมา คุณกำลังคัดลอกบันทึกด้วยตนเองลงในบอร์ดงานและเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
นั่นคือการประชุม Zoom แบบสแตนด์อัพประจำวันสำหรับคุณ
ในขณะที่ Zoom ทำงานได้ดีสำหรับการสนทนาแบบสด ในการประชุมประจำวันกลับมีช่องว่างระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับงานและการติดตามงานที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง
ClickUp SyncUps ในทางกลับกัน จะทำงานใกล้ชิดกับงานมากขึ้น
เริ่มการซิงค์จากแชทของ ClickUp บันทึกการสนทนา และติดตามผลให้เชื่อมโยงกับเจ้าของ กำหนดเวลา และงานต่างๆ โดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่ในเครื่องมืออื่น
การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคย เนื่องจากทีมสมัยใหม่ทำงานข้ามเขตเวลา ปกป้องช่วงเวลาการทำงานอย่างลึกซึ้ง และต้องการความรับผิดชอบเพื่อดำรงอยู่ในระบบการทำงานของพวกเขา
และไม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีการประชุมประจำวันซ้ำอีกเพื่อเรื่องนี้
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงวิธีแทนที่การประชุมสแตนด์อัพประจำวันบน Zoom ด้วยClickUpSyncUp
ทำไมการประชุมสแตนด์อัพผ่าน Zoom รายวันถึงกำลังสูญเสียความได้เปรียบ
นี่คือเหตุผลที่การประชุมสแตนด์อัพผ่านZoom 15 นาทีเหล่านั้นกำลังสูญเสียความได้เปรียบ:
การขาดการเชื่อมต่อจากงานจริง
การประชุมแบบยืนดึงคุณออกจากงานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงาน ทีมของคุณใช้เวลาทั้งวันในเครื่องมือจัดการโครงการและกระดานงานที่ความคืบหน้าเกิดขึ้นจริง จากนั้นพวกเขาหยุดชั่วคราวเพื่ออธิบายสิ่งที่มองเห็นอยู่แล้วในระบบเหล่านั้นด้วยวาจา
การอัปเดตที่แชร์ในการประชุม Zoom ไม่ซิงค์กับสถานะงานของคุณ อุปสรรคที่กล่าวถึงไม่ได้เชื่อมโยงกลับไปยังการพึ่งพาและกำหนดเวลาของงานจริง โดยสรุปแล้ว คุณกำลังได้รับระบบอัปเดตคู่ขนานที่ต้องทำงานด้วยตนเองเพื่อรักษาความถูกต้อง
📚 อ่านเพิ่มเติม:Zoom vs. ClickUp SyncUps, อันไหนเหมาะกับทีมของคุณ
📮ClickUp Insight: 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเชื่อว่าการอัปเดตประจำสัปดาห์สามารถแทนที่ด้วยทางเลือกแบบอะซิงโครนัสได้ ในขณะที่ 25% ระบุเช่นเดียวกันสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน หากการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ทีมต้องใช้เครื่องมือมากขึ้น อาจนำไปสู่ข้อมูลที่กระจัดกระจายและภาระงานเพิ่มเติม
ClickUpเปลี่ยนโฉมการทำงานเป็นทีมด้วยการรวมการสนทนาไว้ที่เดียวผ่าน เธรดความคิดเห็น, ช่วยให้สามารถบันทึกการอัปเดตได้อย่างรวดเร็วผ่าน ClickUp Clips, และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง Trinetrix ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงได้ถึง 50% ด้วย ClickUp!
การขาดความรับผิดชอบ
คำมั่นสัญญาที่พูดในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพประจำวันไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบันทึกข้อมูลสำคัญและการตัดสินใจที่สำคัญ หรือในการทำให้ทุกคนปฏิบัติตาม คำถามและรายการดำเนินการจากการประชุมสแตนด์อัพนั้นยากที่จะจดจำได้อย่างสม่ำเสมอ
👀 คุณรู้หรือไม่?ตามดัชนีแนวโน้มการทำงานของไมโครซอฟท์ การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพคือตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบว่า 57% ของผู้คนมีปัญหาในการตามทันหากเข้าร่วมสาย 55% ระบุว่าขั้นตอนต่อไปไม่ชัดเจน และ 56% บอกว่ายากที่จะสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น
ClickUp SyncUps ช่วยลดช่องว่างนั้นเมื่อคุณบันทึกการสนทนาและสร้างบทถอดความและสรุปจาก Clips Hub
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและผู้ช่วยการประชุม
หากคุณกำลังประเมินตัวแทน AI สำหรับการประชุม โปรดดูวิดีโอนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล:
ค่าใช้จ่ายในการสลับบริบท
สมองของคุณทำงานหนักขึ้นเมื่อดูวิดีโอ สิ่งที่ดูเหมือนการพูดคุยอย่างเป็นกันเองและไม่เป็นทางการสำหรับคุณ อาจเป็นการใช้ความคิดอย่างหนักสำหรับสมาชิกในทีมบางคน สำหรับสมาชิกในทีมเหล่านี้ การเช็คอินประจำวันอาจกลายเป็นอุปสรรคในตัวเอง
นอกจากนี้ การประชุมแบบยืนยังสร้างภาระทางความคิด ทำให้ยากต่อการกลับมาทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งอีกครั้ง อาจต้องใช้เวลาตั้งแต่ 45 นาทีไปจนถึงสองชั่วโมงกว่าจะปรับพลังงานในการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้หลังจากโทรศัพท์เสร็จ
👀 คุณรู้หรือไม่?กลุ่มอาการฟื้นฟูหลังการประชุมคือเวลาและพลังงานทางจิตใจที่สมองของคุณต้องการเพื่อฟื้นฟูหลังจากการประชุมก่อนที่จะสามารถกลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ การวิจัยเกี่ยวกับการประชุมระบุว่า การเปลี่ยนกลับไปทำงานเดิมอาจใช้เวลาถึง 45 นาทีในบางกรณี
ปฏิบัติตามตารางเวลาที่เคร่งครัด
หากคุณมีทีมงานที่กระจายอยู่ตามภูมิภาค การประชุมเริ่มต้นวันสำหรับสมาชิกบางคนอาจเป็นการสรุปงานสำหรับคนอื่น ๆ
มันสมเหตุสมผลไหมที่จะตอบว่า 'วันนี้ฉันจะทำอะไร?' เมื่อคุณกำลังจะเลิกงาน?
หากทีมของคุณทำงานข้ามเขตเวลาหรือมีตารางเวลาที่สลับกัน รูปแบบการอัปเดตแบบ async-first มักจะเป็นไปได้จริงมากกว่าการประชุมสดที่กำหนดเวลาตายตัว
การบังคับให้ทุกคนเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์โดยไม่คำนึงถึงจังหวะการทำงานตามธรรมชาติของแต่ละคน จะก่อให้เกิดความรู้สึกสอดคล้องกันที่ผิดๆ และยังไม่นับรวมความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom อีกด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่? การประชุม Zoom ที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายกำลังทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการประชุมถึง 5 ประเภท ได้แก่ ความเหนื่อยล้าทั่วไป ความเหนื่อยล้าทางสายตา ความเหนื่อยล้าทางสังคม ความเหนื่อยล้าทางแรงจูงใจ และความเหนื่อยล้าทางอารมณ์แบบประเมินความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom (ZEF Scale) ซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้วัดปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
การประชุมแบบยืนที่ยืดเยื้อและไม่มีประสิทธิภาพ
การประชุมแบบยืนถูกออกแบบมาให้มีระยะเวลา 15 นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อสมาชิกในทีมยกประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นมา (ซึ่งเกิดขึ้นเกือบทุกวัน) การประชุมแบบยืนสั้น ๆ ก็สามารถกลายเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาที่ใช้เวลาถึง 45 นาทีได้
ทีมของคุณทั้งหมดต้องนั่งฟังการสนทนาที่จริงๆ แล้วต้องการแค่ 2-3 คนเท่านั้น การเพิ่มเวลาสแตนด์อัพเหล่านี้สะสมกลายเป็นชั่วโมงของเวลาที่สูญเปล่าเมื่อรวมกันตลอดหลายสัปดาห์
📮 ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า แต่เวลาทั้งหมดนั้นจำเป็นจริงหรือ? เหตุผลที่เราสงสัย? มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่ประเมินการประชุมของตนว่ามีประสิทธิภาพสูง
การติดตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการ อัตราการติดตามผล และผลลัพธ์ สามารถเปิดเผยได้ว่าการประชุมที่ยาวนานขึ้นนั้นสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่
เครื่องมือจัดการการประชุมของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่! ใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปการประชุมที่บันทึกไว้และแปลงบันทึกเหล่านี้เป็นเอกสาร (Docs) ได้ แชร์เอกสารกับผู้อื่นหรือเชื่อมโยงกับงานที่สามารถติดตามได้—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ดูว่าการประชุมใดที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงและประชุมใดที่แค่เสียเวลาของทีมคุณไป!
การลดลงของการมีส่วนร่วม
การประชุมแบบยืนถูกออกแบบมาเพื่อประสานงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม55% ของพนักงานยอมรับว่าตรวจสอบอีเมลระหว่างการประชุมแบบยืน พวกเขาไม่ควรถูกตำหนิเช่นกัน
การประชุมแบบยืนสูญเสียประสิทธิภาพเมื่ออุปสรรคและปัญหาเดิม ๆ กลับมาปรากฏขึ้นทุกวันโดยไม่มีทางแก้ไขที่ชัดเจน อินโฟกราฟิกนี้โดย Zippia แสดงให้เห็นว่าการประชุมแทบจะไม่เคยมีประสิทธิผล 100% (หรือแม้แต่ครึ่งหนึ่ง)
นี่หมายความว่าคุณควรหยุดการประชุมแบบสแตนด์อัพไปเลยหรือไม่? ไม่เชิงแบบนั้น แต่มีวิธีที่จะทำให้การประชุมเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไร? มาดูกันด้านล่าง
ClickUp SyncUp คืออะไรและทำงานอย่างไรสำหรับทีม?
ClickUp SyncUp เป็นเครื่องมือการประชุมและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มการสนทนาเสียงและวิดีโอได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
คุณสามารถเริ่มการซิงค์อัพได้จากช่องแชทใน ClickUp หรือข้อความส่วนตัว รวมถึงผ่านคำสั่ง /SyncUp
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ด้วยฟีเจอร์Talk-to-Text สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้า อุปสรรค หรือขั้นตอนถัดไปได้อย่างสะดวก ClickUp BrainGPT จะแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่ใช้งานได้ภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนอัปเดต
ClickUp BrainGPT อ้างว่าสามารถทำงานได้เร็วกว่าการพิมพ์และช่วยประหยัดเวลาในแต่ละสัปดาห์
ClickUp BrainGPT อ้างว่าสามารถทำงานได้เร็วกว่าการพิมพ์และช่วยประหยัดเวลาในแต่ละสัปดาห์ หากคุณใช้ตัวเลขเหล่านี้ กรุณาระบุว่า "โดยเฉลี่ย" และใส่ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
ClickUp SyncUp แทนที่การประชุมประจำวันได้อย่างไร
สำหรับทีมที่ต้องการหลีกหนีจากการประชุม Zoom และสแตนด์อัพประจำวัน SyncUp มอบทางเลือกที่ลงตัวระหว่างการทำงานร่วมกัน
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom ในการประชุมและการประชุมทางวิดีโอ👇
1. การถอดเสียงและสรุปโดย AI ที่นำเสนอการสรุปการประชุม
ต่างจากการประชุมประจำวันบน Zoom ที่บันทึกไว้ SyncUps จะเก็บทุกบันทึก วิดีโอ และการตัดสินใจสำคัญไว้ให้เข้าถึงได้แม้หลังจากการโทรสิ้นสุดลง ทุกอย่างจะอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่โครงการของคุณอยู่
คุณสามารถเข้าถึงการถอดความและสรุปของ SyncUps ที่คุณบันทึกไว้ได้จากClips Hub
จากนั้น คุณมีClickUp Brainซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สรุปบทถอดเสียงด้วย AIและให้คำตอบพร้อมบริบทของพื้นที่ทำงานแก่คุณได้
สมาชิกทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถรับสรุปย่อได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมด
⭐ โบนัส: ด้วยClickUp Enterprise Search คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่อยู่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คุณสามารถขอให้ผู้ช่วย AI จัดหาข้อมูลการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม SyncUp ของสัปดาห์ที่แล้วให้คุณได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการโทรผ่านวิดีโอ
2. ความรับผิดชอบและความโปร่งใสในตัว
คุณสามารถเริ่มการซิงค์อัพได้จาก DM หรือช่องทางใด ๆ ในแชทของ ClickUp ทำให้การประชุม, การหารือ, โครงการ, และงานต่าง ๆ อยู่ในที่เดียว
ทุกคนที่ติดตามช่องนั้นมีบริบทครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ
ภายในแชท คุณสามารถ:
- จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อหรือโครงการด้วยการสนทนาแบบมีลำดับ และทำให้การติดตามข้อเสนอแนะและงานที่ต้องติดตามง่ายต่อการตรวจสอบ
- ให้สมาชิกทีมแท็กทีมโดยใช้ @mention ภายในทุกงานใหม่เพื่อแจ้งเตือนพวกเขา
- แชทส่วนตัวโดยใช้ข้อความโดยตรง (สำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัว) หรือสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับการอภิปรายโครงการ
เมื่อพูดถึงการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส คุณสามารถบันทึกคลิป ClickUp ได้ ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดีย แบ่งปันข้อเสนอแนะ และการติดตามงานแบบไม่พร้อมกัน
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในวิดีโอ เพิ่มบันทึกพร้อมเวลา และรักษาการสนทนาให้ดำเนินไปแบบไม่พร้อมกันได้ คุณยังสามารถแชร์คลิปในเอกสาร แชท หรือความคิดเห็นได้อีกด้วย
เพื่อนร่วมงานของคุณสามารถดูข้อเสนอแนะได้ตามเวลาที่สะดวก
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลาลงในบันทึกของ SyncUp:
คุณเห็นไหม SyncUps แก้ปัญหาหลักของการประชุมแบบยืนใน Zoom: การอัปเดตด้วยวาจาเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมและยากที่จะเชื่อมโยงกลับไปยังงานที่สามารถติดตามได้ SyncUps ช่วยให้การสนทนาอยู่ใกล้กับงานและติดตามผลได้
3. ยืดหยุ่นสำหรับทีมแบบผสมผสานและทีมระดับโลก
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมได้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับทีมแบบไฮบริดหรือทีมทั่วโลกที่กระจายตัวอยู่ตามเขตเวลาและตารางการทำงานที่แตกต่างกัน
ClickUp SyncUp ยกเลิกข้อจำกัดนั้น สมาชิกในทีมบางคนสามารถเข้าร่วมแบบเรียลไทม์เมื่อเหมาะสม ในขณะที่คนอื่นๆ สามารถมีส่วนร่วมแบบอะซิงโครนัสผ่านการอัปเดตที่บันทึกไว้ บันทึกเสียง หรือคลิป
ทุกคนยังคงมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องออนไลน์พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ สมาชิกในทีมสามารถดูการบันทึก บทถอดความ หรือสรุปเพื่อรับบริบทได้
การอัปเดต, การตัดสินใจ, และสิ่งที่ขัดขวางสามารถเข้าถึงได้ภายในงาน, เอกสาร, และการแชท—พร้อมใช้งานเมื่อทีมทุกคนเริ่มวันของพวกเขา
ขั้นตอนในการเปลี่ยนจากการประชุมแบบสแตนด์อัพผ่าน Zoom ไปเป็นการซิงค์ผ่าน ClickUp
สำหรับเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องใช้ ClickUp เพื่อใช้ประโยชน์จาก ClickUp SyncUp
ClickUp,ที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก, รวมทุกงาน, แอป, ข้อมูล, และกระบวนการทำงานของคุณไว้ด้วยกัน.
นี่คือวิธีการเปลี่ยนจากการประชุมสแตนด์อัพผ่าน Zoom ไปเป็นการซิงค์อัพผ่าน ClickUp
1. ตรวจสอบการปฏิบัติสแตนด์อัพปัจจุบันและจุดที่เกิดปัญหา
สำรวจทีมของคุณและตรวจสอบการประชุมสแตนด์อัพของคุณตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
|แง่มุมของการตรวจสอบ
|สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
|เวลา
|ระยะเวลาเฉลี่ยของการประชุมแบบยืน, เวลาเตรียมตัวเพื่อรวบรวมข้อมูลอัปเดต, และว่าช่วงเวลาดังกล่าวสามารถใช้งานได้ข้ามเขตเวลาหรือไม่
|การมีส่วนร่วม
|แนวโน้มการเข้าร่วม, ใครเข้าร่วม vs ใครอยู่เฉย, และว่ามีการทำหลายอย่างพร้อมกันบ่อยหรือไม่
|ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
|อุปสรรคที่เกิดขึ้นซ้ำ, อัตราการดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ, และการที่ข้อผูกพันกลายเป็นงานที่ต้องทำ
|คุณภาพของการอภิปราย
|ไม่ว่าโครงสร้างจะคงอยู่ใน "สถานะ" หรือเลื่อนไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้องการเพียงบางส่วนของบุคคล
|การสลับบริบท
|ไม่ว่าโครงสร้างจะคงอยู่ใน "สถานะ" หรือเลื่อนไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้องการเพียงบางส่วนของบุคคล
เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบนี้ คุณควรมีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับพารามิเตอร์ทั้ง 4 ข้อนี้:
- การประชุมแบบยืนเป็นประจำจำเป็นหรือไม่ หรือทีมของคุณจะได้ประโยชน์จากการเช็คอินตามหัวข้อที่กำหนดไว้สองสามครั้งต่อสัปดาห์?
- การประชุมแบบสแตนด์อัพที่ต้องพร้อมตลอดเวลาแบบซิงโครนัสมีคุณค่าที่การประชุมสถานะแบบอะซิงโครนัสไม่สามารถให้ได้หรือไม่?
- ด้านใดบ้างที่เฉพาะเจาะจง—การแก้ปัญหา, การแก้ไขอุปสรรค, การปรับความก้าวหน้าให้สอดคล้อง, การตัดสินใจ—ที่ต้องการการสนทนาแบบเรียลไทม์จริงๆ?
- การประชุมแบบยืนช่วยในการประสานงานหรือไม่ หรือกลายเป็นพิธีกรรมที่ทีมของคุณทำตามโดยไม่ตั้งคำถาม?
📚 อ่านเพิ่มเติม:แอปพลิเคชันแชทครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
2. กำหนดโปรโตคอลการยืนรายงานใหม่
เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าอะไรต้องเกิดขึ้นในสแตนด์อัพ ให้กำหนดโปรโตคอลที่สนับสนุนมัน
บางทีมยังคงใช้โครงสร้างการประชุมแบบยืนตามปกติ แต่เปลี่ยนให้เป็นการประชุมแบบไม่พร้อมกัน
บางคนเลือกใช้การสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสาน: อัปเดตแบบไม่พร้อมกันเป็นค่าเริ่มต้น และใช้การประชุม SyncUp แบบสดเฉพาะเมื่อต้องการหารือหรือตัดสินใจเท่านั้น
นี่คือจุดที่ ClickUp Chat และ SyncUp มารวมกัน การแชทกลายเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและการติดตามผล ในขณะที่ SyncUp จัดการการตรวจสอบที่มีโครงสร้าง การบันทึก สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการ โดยไม่ต้องบังคับให้ทุกคนเข้าร่วมการประชุม Zoom ทุกวัน
⭐ โบนัส: กำหนดกฎการสื่อสารแบบยืนสำหรับทีม อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น 👇
ใช้การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสเมื่อ:
- การแบ่งปันความคืบหน้าหรือสถานะ
- การแจ้งปัญหาที่ไม่เร่งด่วนแต่เป็นอุปสรรค
- การจัดให้มีการอัปเดตตามปกติ
ใช้ SyncUps เมื่อ:
- บล็อกเกอร์ต้องการการแก้ไขโดยทันที
- การตัดสินใจต้องมีการหารือแบบเรียลไทม์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกัน
ใช้คลิปเมื่อ:
- บริบทสำคัญ แต่จังหวะเวลาไม่สำคัญ
- คุณต้องอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้เห็นภาพหรือพูดออกมา
- ไม่สามารถเข้าร่วมได้
ใช้ SyncUp ที่มีธีมสำหรับ:
- การประชุมแก้ปัญหาอย่างมุ่งเน้น
- การวางแผนรายสัปดาห์
- การทบทวนย้อนหลัง
📚 อ่านเพิ่มเติม:แพลตฟอร์มแชทที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
3. ตั้งค่าการซิงค์ครั้งแรกของคุณ
คุณสามารถเริ่มการซิงค์ได้โดยตรงจาก:
- ช่อง
- DM
- สถานที่ใดก็ตามที่เปิดใช้งาน ClickUp Chat
เพื่อบันทึกเซสชั่นของคุณ ให้กดไอคอนบันทึก
คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมได้โดยการแชร์ลิงก์ SyncUp หรือเชิญพวกเขา
4. ฝึกอบรมสมาชิกทีมในการใช้ ClickUp SyncUp
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบวิธีการใช้ SyncUps:
- วิธีเริ่มและเข้าร่วม SyncUp: พิมพ์/SyncUp ในช่องใดก็ได้หรือ DM หรือคลิกที่ไอคอนโทรศัพท์
- วิธีบันทึกการซิงค์อัพ: เปิดการบันทึกตั้งแต่เริ่มต้นการโทรของคุณเพื่อรับการถอดความอัตโนมัติและสรุปโดย AI หลังจากนั้น
- วิธีเชื่อมต่องานกับ SyncUp: คลิกไอคอนจุดไข่ปลาบนข้อความ SyncUp แล้วเลือก "เพิ่มความสัมพันธ์" เพื่อเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง ใช้สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า
- วิธีแชร์หน้าจอใน SyncUp:ใช้การแชร์หน้าจอระหว่างการโทรเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือแก้ไขปัญหาด้วยกัน
- วิธีการเข้าถึงการบันทึกและเพิ่มความคิดเห็น: การบันทึกจะถูกเก็บไว้ใน Clips Hub เปิดการบันทึกใด ๆ เพื่อดูข้อความที่ถอดความ สร้างสรุปโดย AI หรือเพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้พลาดการโทรเมื่อต้องการการประสานงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกล
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้Super Agents เพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับตัวเข้ากับ Workspace ของคุณด้วยปัญญาและการโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์
ซูเปอร์เอเจนต์มีความเชี่ยวชาญในการจัดการขั้นตอนการทำงานเช่นนี้:
- บรีฟสร้างสรรค์: การร่างบรีฟสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของงานหรือแชท รวมถึงข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงได้จริง เพื่อมาตรฐานในการรับงานและเร่งกระบวนการอนุมัติ
- สรุปคุณลักษณะ: แปลงคำขอคุณลักษณะให้เป็นสรุปที่มีโครงสร้าง ช่วยให้ทีม Agile สามารถปรับให้สอดคล้องกับขอบเขต ประมาณเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการทำงานซ้ำ
- อีเมลติดตามผล: เปลี่ยนบันทึกการประชุมของ AI Notetaker ให้เป็นอีเมลติดตามผลที่กระชับ พร้อมส่งถึงลูกค้า โดยสรุปการตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจน
การสลับระหว่างการประชุม Zoom และการซิงค์ ClickUp
คุณอาจยังไม่พร้อมที่จะเลิกใช้ Zoom อย่างสมบูรณ์ หากทีมของคุณยังคงต้องพึ่งพา Zoom สำหรับการโทรภายนอกหรือการสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Zoom สามารถช่วยลดการสลับบริบทได้
คุณสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอการโทรผ่าน Zoomได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีบัญชี Zoom Professional แบบชำระเงินเพื่อให้ได้การถอดเสียงที่โพสต์กลับไปยัง ClickUp หลังจากแต่ละการโทร
สำหรับการประชุมแบบสแตนด์อัพภายในองค์กร SyncUp มักจะมีความเหมาะสมมากกว่า บันทึกการประชุม SyncUp ของคุณ เข้าถึงบันทึกการประชุมใน Clips Hub และใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปการประชุม
โอนสรุปไปยังเอกสารในคลิกเดียว จากนั้นเปลี่ยนข้อความในเอกสารเป็นงานเพื่อให้ไม่พลาดรายการที่ต้องดำเนินการ
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: สถิติโลกกินเนสส์สำหรับZoom meeting ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาถูกทำลายในเดือนกรกฎาคม 2024 โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20,000 คนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพียงครั้งเดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจดบันทึกอัตโนมัติในการประชุม Zoom
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp SyncUp แทน Zoom
ต้องการสรุปสั้น ๆ ว่าทำไม SyncUps ถึงดีกว่าการประชุม Zoom สำหรับการประชุมประจำวัน? 👇
- ความรับผิดชอบในตัวด้วยการสร้างงาน: ใช้ ClickUp Brain หรือแอป BrainGPT เพื่อแปลงประเด็นการสนทนาให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดเวลา ส่งผลให้ทุกข้อผูกพันกลายเป็นรายการงานที่สามารถติดตามได้
- ลดค่าใช้จ่ายในการสลับบริบท: เปิดการโทรได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานที่มีงานและโครงการของคุณอยู่ ช่วยขจัดปัญหาการสูญเสียประสิทธิภาพจากการสลับไปมาระหว่าง Zoom และเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ
- ประวัติการประชุมที่สามารถค้นหาได้เชื่อมโยงกับงาน: การบันทึกอยู่ใน Clips Hub พร้อมให้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยเอกสารสรุปและเอกสารสรุปเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดการตาราง: SyncUps ช่วยให้คุณประสานงานปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างรวดเร็วได้ทันที โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือนัดหมายการประชุม
- การติดตามประสิทธิภาพ: การติดตามงานใน ClickUp ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมในการทำตามภาระงานที่รับผิดชอบ
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
ตัวอย่าง: ทีมการตลาดใช้ ClickUp SyncUp แทน Zoom
เพื่อดูว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ ลองมาดูตัวอย่างจากโลกจริงกัน
ทีมการตลาดดำเนินแคมเปญคริสต์มาสที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและแทนที่การประชุมสแตนด์อัพประจำวันผ่าน Zoom ด้วย ClickUp SyncUp
แชร์การอัปเดตแคมเปญโดยไม่ทำให้การดำเนินงานช้าลง
ในช่วงแคมเปญคริสต์มาส งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ปฏิทินเนื้อหา ครีเอทีฟโฆษณา หน้าแลนดิ้ง และอีเมลโฟลว์ต่างเคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งหมด
แทนที่จะดึงทุกคนเข้าร่วมการประชุม Zoom แบบยืนรายวัน สมาชิกแต่ละทีมจะแชร์การอัปเดตในเอกสารหรืองานที่จัดไว้โดยเฉพาะ เมื่อต้องการซิงค์ข้อมูล ทีมสามารถเข้าร่วม SyncUp ได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp และตรวจสอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์
การตรวจสอบการออกแบบและการอนุมัติสำเนาจะถูกโพสต์โดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้อง
ดูความคืบหน้าของแคมเปญและอุปสรรคที่ถูกบล็อกโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีการอัปเดตเข้ามา ทีมงานจะใช้ ClickUp Brain เพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนในระดับแคมเปญ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูข้อความหรือเข้าร่วมการโทรเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาสามารถดูสรุปเช่น "ปฏิทินเนื้อหา SEO เสร็จสมบูรณ์แล้ว" "งานสร้างสรรค์โฆษณาคริสต์มาสอยู่ระหว่างการตรวจสอบ" หรือ "ข้อความอีเมลรอการอนุมัติขั้นสุดท้าย"
ตรวจสอบแคมเปญทั้งหมดในที่เดียว
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดตรวจสอบความคืบหน้าของแคมเปญในที่เดียว—ClickUp
การอัปเดตทั้งหมด, การตัดสินใจ, และสิ่งที่ขัดขวางอยู่ใน ClickUp. หากมีสิ่งใดที่ต้องการความสนใจ, ผู้จัดการสามารถกระโดดเข้าไปในภารกิจได้ทันทีหรือเริ่มการ SyncUp กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเท่านั้น.
ทีมที่เหลือยังคงทำงานต่อไปโดยไม่มีการประชุมที่ไม่จำเป็น
ติดตามทันท่วงทีหากคุณพลาดวันใดในสัปดาห์เปิดตัวที่ยุ่ง
หากผู้จัดการฝ่ายการตลาดของคุณออกไปข้างนอกหรือติดประชุมต่อเนื่องกันตลอดทั้งวัน พวกเขาจะไม่ตกงานหรือทำงานล่าช้า
ให้ ClickUp Brain แสดงการอัปเดตที่พวกเขาพลาดไป ภายในไม่กี่วินาที พวกเขาจะได้รับสรุปที่กระชับเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งแล้ว สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่ต้องการการตัดสินใจ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องดูการบันทึกหรือตามหาคนเพื่ออัปเดต
คิดใหม่เกี่ยวกับการประชุมประจำวันด้วย ClickUp SyncUp
การสื่อสารควรเอื้ออำนวยให้เกิดการประสานงานมากกว่าการก่อให้เกิดการขัดขวาง
หากทีมของคุณยังคงหารือเกี่ยวกับปัญหาเดิมทุกวันหรือรายงานการอัปเดตเหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ มันเป็นสัญญาณว่าการประชุมสแตนด์อัพของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลง
ด้วย ClickUp SyncUp คุณจะได้รับเครื่องมือสื่อสารที่ทำงานได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือ สร้างบริบท หรือกังวลเกี่ยวกับการแปลงคำมั่นสัญญาทางวาจาให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ที่ทำงานที่เชื่อมต่อทั้งหมดของ ClickUp ทำให้การประสานงานและการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน
กำลังมองหาวิธีแทนที่การประชุมแบบยืนผ่าน Zoom ด้วย SyncUps อยู่ใช่ไหม?ลองใช้ ClickUp SyncUpsได้เลยตอนนี้
คำถามที่พบบ่อย
SyncUp ถูกสร้างขึ้นโดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ซึ่งงาน เอกสาร และโครงการของคุณอยู่เรียบร้อยแล้ว ที่นี่ คุณสามารถเริ่มการโทรได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือสร้างบริบทใหม่ ในทางกลับกัน Loom เสนอการบันทึกวิดีโอทางเดียวที่แยกออกจากงานจริงของคุณ ส่วน Slack threads เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่กว้างขึ้นของ Slack
SyncUps สามารถใช้งานได้บนทุกแผนเมื่อเปิดใช้งาน ClickUp Chat แล้ว ความพร้อมใช้งานและข้อจำกัดอาจแตกต่างกันไปตามแผนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
การประชุมแบบไม่พร้อมกันช่วยให้สมาชิกในทีมที่อยู่คนละเขตเวลาสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องบังคับให้ทุกคนอยู่ในตารางเวลาเดียวกัน ทุกคนสามารถแชร์ข้อมูลอัปเดตในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ และมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของทุกสิ่งที่พูดคุยกันในการประชุม
ClickUp AI สามารถสร้างบทถอดความและสรุปสำหรับ SyncUps ที่บันทึกไว้จาก Clips Hub จากนั้นช่วยให้คุณดึงการตัดสินใจสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมด
SyncUp ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยตรง คุณสามารถเริ่มการโทรจากช่องทางหรือข้อความส่วนตัวใดก็ได้ และเชื่อมโยงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนทนาเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการทำงานจริง ทุกการประชุม SyncUp จะเชื่อมต่อกับงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนคำมั่นสัญญาทางวาจาให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
ในหลายทีม ใช่ การประชุม SyncUp และการอัปเดตแบบไม่พร้อมกันสามารถลดความจำเป็นในการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยเฉพาะเมื่อการอัปเดตและการตัดสินใจเชื่อมโยงกับงานและมองเห็นได้ในที่เดียว ใช้การประชุม SyncUp แบบสดเมื่อต้องการการสนทนาแบบเรียลไทม์