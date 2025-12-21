เทมเพลตติดตามอารมณ์ฟรีเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง

หากวันของคุณเปลี่ยนจาก "แดดจ้าพร้อมกลิ่นกาแฟเอสเปรสโซ" ไปเป็น "มีเมฆบางส่วนพร้อมการประชุมที่ไม่คาดคิด" คุณก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น การขึ้นลงทางอารมณ์ในแต่ละวันนี้เป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมการมีวิธีติดตามอารมณ์ของคุณจึงมีความสำคัญ
เทมเพลตติดตามอารมณ์ช่วยให้คุณติดตามอารมณ์ของคุณได้ในรูปแบบที่มองเห็นได้ เพิ่มบันทึกเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้น และใช้รหัสสีเพื่อจัดระเบียบรูปแบบที่มักจะสูญหายไป ในความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง นักบำบัดที่ติดตามความก้าวหน้า และโค้ชด้านสุขภาพที่ส่งเสริมนิสัยทางอารมณ์ที่ดีขึ้น
ในคู่มือนี้ คุณจะได้ค้นพบเทมเพลตติดตามอารมณ์ฟรีเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้และสนับสนุนสุขภาพจิตในระยะยาว
🧠 คุณรู้หรือไม่:งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเองเป็นประจำ—คล้ายกับการจดบันทึกอารมณ์—มักพบว่าระดับสุขภาพจิตของตนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
12 แบบฟอร์มติดตามอารมณ์ยอดนิยมในพริบตา
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตติดตามอารมณ์ทั้งหมดของClickUpและเทมเพลตอื่นๆ:
|เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคล นักบำบัด และโค้ชด้านสุขภาพที่ต้องการสร้างกิจวัตรการดูแลตนเองที่สามารถทำซ้ำได้
|มุมมองรายการและปฏิทิน; สถานะที่ชัดเจน (สำเร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, ไม่เป็นไปตามแผน, หยุดชั่วคราว); ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบันทึก/ประเภทการดูแลตนเอง; คู่มือเริ่มต้นใช้งาน; สรุป ClickUp Brain
|รายการ, ปฏิทิน, เอกสาร
|เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่ต้องการตัวติดตามนิสัยที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์
|มุมมองตารางและรายการ; สถานะ (เปิด, เสร็จสมบูรณ์); ลำดับความสำคัญ, แท็ก, งานย่อย, การทำงานอัตโนมัติ; ข้อมูลเชิงลึกประจำสัปดาห์จาก ClickUp Brain
|รายการ, ตาราง
|เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาที่วางแผนเป้าหมายและทบทวน
|มุมมองไตรมาส/ความก้าวหน้า/การดำเนินการ; ฟิลด์ที่กำหนดเองอย่างละเอียด; การติดตามเวลา; การตรวจสอบที่เกิดขึ้นซ้ำ; ข้อเสนอแนะขั้นตอนถัดไปจาก ClickUp Brain
|รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลและมืออาชีพที่เปลี่ยนลำดับความสำคัญให้กลายเป็นแผนประจำวัน
|มุมมองงานและปฏิทินทั้งหมด; ลำดับความสำคัญและหมวดหมู่; ฟิลด์ที่กำหนดเอง; แผนประจำวันและรายการตรวจสอบตามเวลาของ ClickUp Brain
|รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพที่ยุ่งอยู่กับการจับความคิดและดำเนินการตามนั้น
|มุมมองบันทึกประจำวันและรายการบันทึก; สถานะ (ต้องทำ, ทบทวนแล้ว, เสร็จสมบูรณ์); การติดตามเวลาและแท็ก; สรุปวันและสกัดงานจาก ClickUp Brain
|รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตติดตามความรู้สึก โดย Freepik
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ที่ต้องการรูปแบบพิมพ์หรือดิจิทัลที่ยืดหยุ่นได้
|ปฏิทิน, ล้อ, อีโมจิ, และตัวเลือกบันทึก; ตำนานง่าย; ไฟล์แก้ไขได้ & พิมพ์ได้; เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
|พิมพ์ได้ (PDF/JPG), แก้ไขได้
|เทมเพลตติดตามอารมณ์ โดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้ที่ต้องการหน้าเว็บพร้อมใช้งานที่มีการตั้งค่าขั้นต่ำ
|ปฏิทินรายเดือน/วงล้อความรู้สึก/แผนภูมิอีโมจิ; ตำนานสีแบบรวดเร็ว; ไฟล์แก้ไขได้ & ไฟล์ JPG
|พิมพ์ได้, แก้ไขได้
|เทมเพลตติดตามอารมณ์แบบ PDF โดย Craft
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้กระดาษและปากกาที่ชอบตารางรายเดือนที่สะอาด
|รหัสสีสำหรับข้อมูลสำคัญ; 1–5 ระดับความเข้ม; กล่องบันทึกย่อ; เดือนในหนึ่งหน้า
|PDF, พิมพ์ได้
|เทมเพลตติดตามอารมณ์สีสันสดใส โดย InkPx
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ใครก็ตามที่ชอบภาพที่สว่างไสวและน่าดึงดูด
|พาเลตต์สีรุ้ง; ตัวเลือกปฏิทิน/แท่ง/อีโมจิ; หลายอารมณ์ต่อวัน; บรรทัดบริบทด่วน
|สามารถพิมพ์ได้ (PDF/JPG)
|เทมเพลตติดตามอารมณ์โดย La La Land
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้ที่ต้องการการออกแบบที่ผ่อนคลายพร้อมภาพประกอบ
|จานสีอ่อน; ปฏิทิน/วงล้อ/ตารางขั้นต่ำ; ความเข้ม 1–5; พื้นที่สำหรับบันทึก
|พิมพ์ได้
|แผนภูมิอารมณ์รายวันแบบง่ายในสเปรดชีต โดย Therapist Aid
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|บุคคลและนักบำบัดที่ชอบใช้สเปรดชีต
|ระดับ 1–10; การเช็คอิน AM/PM; บันทึกสั้น ๆ; เปรียบเทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ได้ง่าย; ส่งออก/พิมพ์
|สเปรดชีต
|แบบฟอร์มติดตามอารมณ์ PDF โดยมหาวิทยาลัยแมคกิลล์
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|บุคคล/นักบำบัดที่ต้องการตัวติดตามแบบคลินิก
|คะแนนรายวัน; ความเข้มข้น; หมายเหตุ; ช่องเวลาเช้า/เย็น; การทบทวนรายเดือนอย่างรวดเร็ว
|PDF, พิมพ์ได้
เทมเพลตติดตามอารมณ์คืออะไร?
เทมเพลตติดตามอารมณ์คือแผนภูมิหรือหน้าบันทึกที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณบันทึกอารมณ์ประจำวันของคุณในรูปแบบที่สม่ำเสมอ มันทำให้สิ่งที่คุณบันทึกเป็นมาตรฐาน เช่น วันที่ เวลาของวัน คะแนนอารมณ์ ความเข้มข้น และบันทึกสั้นๆ เพื่อให้แต่ละรายการสามารถเปรียบเทียบกับรายการก่อนหน้าได้
เทมเพลตเหล่านี้สามารถมีรูปแบบเป็นหน้าเอกสารที่พิมพ์ได้, สเปรดชีต, มุมมองในแอป, หรือตัวติดตามอารมณ์ในสมุดบันทึกแบบบูลเล็ตที่ใช้สัญลักษณ์อีโมจิหรือรหัสสี
การใช้เทมเพลตติดตามอารมณ์ช่วยลดงานตั้งค่า: คุณสามารถเลือกมาตราส่วนได้โดยตรง (เช่น 1–5 หรือป้ายกำกับอารมณ์ที่แตกต่างกันไม่กี่ตัว) กำหนดสีของคุณ และเพียงแค่กรอกข้อมูลในช่องทุกเช้าหรือเย็น
เมื่อเวลาผ่านไป กระบวนการประจำวันนี้จะสร้างบันทึกอารมณ์เพียงเล่มเดียวที่คุณสามารถติดตามอารมณ์ของคุณ ทบทวนรูปแบบการนอนหลับ กิจวัตร หรือเหตุการณ์ต่างๆ และนำบันทึกที่ชัดเจนไปให้แพทย์หรือนักบำบัดเมื่อจำเป็น
👀 เกร็ดความรู้: การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นคำพูด ("ฉันรู้สึกกังวลและสับสน") ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการทำงานของอะมิกดาลาและเพิ่มการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่การติดป้ายกำกับอารมณ์อย่างง่ายในสมุดบันทึกอารมณ์ช่วยให้รู้สึกมั่นคงในขณะนั้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตติดตามอารมณ์ดี?
เทมเพลตติดตามอารมณ์ที่ดีช่วยให้การบันทึกเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายต่อการเปรียบเทียบระหว่างวัน. มันมอบโครงสร้างที่ชัดเจนและแสดงแนวโน้มโดยไม่ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติม.
สิ่งที่ควรพิจารณาในเทมเพลตติดตามอารมณ์:
- มาตรวัดอารมณ์แบบง่าย (ตัวเลข, อีโมจิ หรือคำ) พร้อมตัวเลือกในการบันทึกอารมณ์หลายอย่างหากจำเป็น
- กำหนดพื้นที่คงที่สำหรับวันที่และเวลา เพื่อให้บันทึกอารมณ์ประจำวันของคุณเรียงกันเป็นสัปดาห์
- พื้นที่สำหรับบันทึกความเข้มข้นและบันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับการนอนหลับ เหตุการณ์ หรือสิ่งกระตุ้น
- รหัสสีที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถกำหนดได้เพียงครั้งเดียวและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ข้อมูลแต่ละรายการมีความสอดคล้องกัน
- ปฏิทิน แผนภูมิ หรือตารางที่ช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว
- รูปแบบที่เหมาะกับกิจวัตรของคุณ: สมุดบันทึกแบบบูลเล็ท, ไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้, ตารางสเปรดชีต, หรือแอปติดตามอารมณ์รายวัน
- มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเพิ่มบันทึก แต่ไม่มากจนการบันทึกประจำวันรู้สึกเหมือนเป็นภาระ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อารมณ์ของคุณสามารถคาดเดาได้มากกว่าที่คุณคิด คนส่วนใหญ่มีจังหวะอารมณ์ที่ซ้ำกันทุกๆ 7–10 วัน และการใช้เครื่องมือติดตามอารมณ์ก็เพียงแค่ทำให้รูปแบบเหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้น
12 อันดับแรก เทมเพลตติดตามอารมณ์ฟรี
เมื่อการติดตามอารมณ์เกิดขึ้นในแอปบันทึกแบบสุ่ม บันทึกประจำวันกระจัดกระจาย หรือโพสต์อิท มันยากที่จะรักษาความสม่ำเสมอหรือดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณ
ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ClickUp ได้รวบรวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน แม้ว่าจะถูกใช้โดยทั่วไปสำหรับการจัดการโครงการ แต่ความยืดหยุ่นของ ClickUp ยังทำให้มันมีประสิทธิภาพในการติดตามความเป็นอยู่ส่วนบุคคลอีกด้วย
บันทึกอารมณ์ของคุณ, บันทึกความขอบคุณ, ตัวติดตามนิสัย, และเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณสามารถเก็บไว้ในที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เพียงที่เดียว. นอกจากนี้, AI ของ ClickUp ยังช่วยคุณระบุรูปแบบและตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทำตามอย่างสม่ำเสมอ.
มาสำรวจเทมเพลตติดตามอารมณ์กันเถอะ:
1. แม่แบบแผนการดูแลตนเองใน ClickUp
เมื่อการดูแลตัวเองอยู่กระจัดกระจายบนกระดาษโน้ตและสมุดบันทึกอารมณ์แยกต่างหาก มันยากที่จะบอกได้ว่าอะไรที่ช่วยจริงๆแม่แบบแผนการดูแลตัวเองของ ClickUpช่วยนำเป้าหมายการดูแลตัวเองและงานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มารวมไว้ในรายการและปฏิทินเดียว เพื่อให้คุณเห็นว่าคุณทำตามบ่อยแค่ไหนและรู้สึกอย่างไรหลังจากนั้น
เทมเพลตรายการนี้ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น สำเร็จแล้ว กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ ไม่เป็นไปตามแผน หยุดชั่วคราว และยังไม่เริ่มต้น พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทการดูแลตนเอง ประเภทการดูแลสุขภาพ เป้าหมาย และบันทึก
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบกิจวัตรประจำวัน การทบทวนตนเอง และบันทึกอารมณ์ต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่คุณสามารถดูแลได้อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามนิสัยกับอารมณ์ประจำวัน, การนอน, และพลังงานเพื่อสังเกตเห็นรูปแบบแรกเริ่มและปรับให้เหมาะสม
- สลับมุมมองเพื่อวางแผนสัปดาห์ ทบทวนความคืบหน้า และเชื่อมโยงบริบทให้สอดคล้องกับงาน
- ใช้สถานะที่ชัดเจนและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้การรีวิวรวดเร็วและซื่อสัตย์
- ร่วมมือกับโค้ชหรือนักบำบัดและเก็บคำติชมไว้ในที่ที่ทำงาน
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป นักบำบัด และโค้ชด้านสุขภาพที่ต้องการเครื่องมือติดตามอารมณ์รายวันที่มีโครงสร้างชัดเจน ผสานการบันทึกอารมณ์เข้ากับการสร้างนิสัยและการทบทวนผลลัพธ์อย่างชัดเจน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การฝึกฝนอารมณ์จะยั่งยืนเมื่อการสะท้อนคิดเป็นไปอย่างรวดเร็วและทำซ้ำได้ ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปบันทึกของแต่ละวันเป็นภาพรวมอารมณ์สั้น ๆ เน้นสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในแต่ละบันทึก (เช่น การนอน, คาเฟอีน, เวลาสังคม) และแนะนำนิสัยเล็ก ๆ หนึ่งอย่างให้ลองทดสอบในวันพรุ่งนี้
เนื่องจาก ClickUp Brain เรียนรู้จากบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ การทบทวนประจำสัปดาห์จึงมีความแม่นยำมากขึ้น ทำให้คุณมีเวลาในการปรับปรุงกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น
2. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
หากนิสัยของคุณอยู่ในแอปที่แยกจากตัวติดตามอารมณ์ประจำวันของคุณ จะยากที่จะเห็นว่ากิจวัตรใดที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและกิจวัตรใดที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ลงเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpมอบมุมมองตารางและรายการให้คุณ ซึ่งนิสัยแต่ละอย่างจะเป็นงานที่มีสถานะเปิดหรือเสร็จสมบูรณ์อย่างง่าย
คุณสามารถจัดกลุ่มนิสัยตามธีม เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับความถี่หรือเป้าหมายที่ต้องการ และใช้ลำดับความสำคัญ แท็ก และงานย่อยเพื่อแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็กๆ
ClickUp Automationsจะจัดการกับงานและคำเตือนที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในขณะที่ ClickUp Brain สามารถสรุปได้ว่าคุณทำกิจวัตรประจำวันของคุณบ่อยแค่ไหน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกทุกพฤติกรรมไว้ในที่เดียวและอัปเดตได้ในไม่กี่วินาที
- เปลี่ยนเป้าหมายที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายรายวันที่คุณสามารถวัดผลได้จริง
- สลับมุมมองเพื่อวางแผน ดำเนินการ และตรวจสอบโดยไม่สูญเสียแรงขับเคลื่อน
- ใช้ลำดับความสำคัญและงานย่อยเพื่อขยายจากความสำเร็จเล็กๆ ไปสู่กิจวัตรที่ใหญ่ขึ้น
- จดบันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ช่วยหรือขัดขวางคุณ เพื่อที่คุณจะได้ปรับปรุงในสัปดาห์หน้า
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการตัวติดตามนิสัยที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์ ซึ่งเปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นการกระทำประจำวันและทำให้การทบทวนประจำสัปดาห์เป็นเรื่องง่าย
📮 ClickUp Insight: สุขภาพและการออกกำลังกายเป็นเป้าหมายส่วนตัวอันดับต้น ๆ ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา แต่ 38% ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 🤦นี่คือช่องว่างใหญ่ระหว่างเจตนาและการกระทำ! ClickUp สามารถช่วยยกระดับการออกกำลังกายของคุณด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยและ งานที่ทำซ้ำได้โดยเฉพาะ ลองจินตนาการถึงการสร้างกิจวัตรประจำวันได้อย่างง่ายดาย บันทึกการออกกำลังกายทุกครั้ง และรักษาการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง 💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า—เพราะการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการเห็นเส้นทางนั้นอย่างชัดเจน
3. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
เป้าหมายใหญ่สามารถรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับอารมณ์และแรงจูงใจในแต่ละวันได้หากมันอยู่ในเอกสารแยกต่างหากแม่แบบแผนการพัฒนาตนเองของ ClickUpจะรวบรวมเป้าหมายรายไตรมาสและการสะท้อนคิดไว้ในรายการเดียว ทำให้คุณสามารถเห็นความคืบหน้าของแผนการเติบโตของคุณสอดคล้องกับความรู้สึกของคุณตลอดทั้งสัปดาห์
เทมเพลตแบบรายการนี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เป้าหมายสำเร็จ, อยู่ในเส้นทาง, ออกนอกเส้นทาง, หยุดชั่วคราว, และยังไม่เริ่ม รวมถึงช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 11 ช่อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองของ ClickUp เช่น ฟีเจอร์การติดตามเวลาและแท็ก
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เปลี่ยนความทะเยอทะยานใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายรายไตรมาสและงานรายสัปดาห์ที่คุณสามารถทำให้สำเร็จได้
- ดูแนวโน้มความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและระบุจุดที่ความพยายามยังไม่เกิดผลลัพธ์
- เก็บทรัพยากร, บันทึก, และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียวเพื่อการตรวจสอบที่ง่ายขึ้น
- บล็อกเวลาโดยตรงจากงานเพื่อให้เจตนาเปลี่ยนเป็นภาระผูกพันในปฏิทิน
- ทบทวนชัยชนะและบทเรียนที่ได้รับเพื่อปรับปรุงแผนของคุณในแต่ละรอบ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนที่ต้องการแผนที่มีโครงสร้างเพื่อพัฒนาทักษะ ติดตามผลลัพธ์ และดำเนินการทบทวนรายสัปดาห์อย่างเบาสบาย
💡 คำแนะนำที่เป็นมิตร: สร้างโฟลเดอร์ "บันทึกประจำวัน" โดยเฉพาะในClickUp Docsเพื่อเก็บรายการทั้งหมด คำกระตุ้น และข้อคิดของคุณให้เป็นระเบียบในที่เดียว วิธีนี้จะช่วยให้ค้นหา อ้างอิง และกลับไปดูรายการที่ผ่านมาได้ง่ายทุกเมื่อที่คุณต้องการ
4. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp
วันที่ยุ่งเหยิงจะเบาลงเมื่อภารกิจและสิ่งสำคัญของคุณอยู่ในแผนง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำตามได้จริง ๆแม่แบบ ClickUp Daily Plannerมอบมุมมองงานและปฏิทินทั้งหมดให้คุณ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนรายการงานง่าย ๆ ให้เป็นตารางเวลาที่เป็นจริงและสอดคล้องกับอารมณ์ของคุณได้
คุณสามารถจัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่ เช่น ส่วนตัว งาน หรือเป้าหมาย และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการประมาณเวลาหรือช่วงเวลาที่ต้องการโฟกัส จากนั้นคุณสามารถใช้สถานะงานที่กำหนดเอง(เปิดอยู่ เสร็จแล้ว) เพื่อติดตามสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ต้องการเปรียบเทียบแผนของคุณกับสภาพอารมณ์ของคุณหรือไม่? เพิ่มช่องอารมณ์รายวันง่ายๆ หรือเชื่อมต่อรายการติดตามอารมณ์เพื่อติดตามอารมณ์ของคุณกับตารางเวลาประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบงานตามหมวดหมู่และความเร่งด่วนเพื่อให้การกระทำที่ถูกต้องถัดไปชัดเจน
- ลากงานไปยังปฏิทินของคุณเพื่อปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิและลดการจองงานเกิน
- สลับมุมมองเพื่อวางแผนช่วงเช้า ติดตามระหว่างวัน และทบทวนในช่วงเย็น
- เพิ่มบันทึกย่อและงานย่อยอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาบริบทของงานไว้แทนที่จะเก็บไว้ในหัวของคุณ
- ใช้ภาพเบา ๆ เพื่อดูสิ่งที่ทำเสร็จแล้วและสิ่งที่ยังต้องการความสนใจ
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและมืออาชีพที่ต้องการสมุดวางแผนประจำวันแบบตรงไปตรงมา ที่เปลี่ยนสิ่งที่สำคัญให้เป็นตารางเวลาและช่วยให้เห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
💡 เคล็ดลับด่วน: กำลังมองหาวิธีอัตโนมัติการติดตามอารมณ์ประจำวันอยู่ใช่ไหม? ตั้งค่างานหรือการแจ้งเตือนซ้ำในClickUp Remindersเพื่อเตือนให้คุณจดบันทึกประจำวันหรือรายสัปดาห์
การเตือนความจำอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสร้างนิสัยการเขียนบันทึกที่ยั่งยืนและมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดการเขียนในแต่ละครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป กิจวัตรนี้จะทำให้การทบทวนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวันของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
5. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
หากคุณกำลังจดบันทึกความคิดแบบสุ่มในเอกสารต่างๆ และสมุดบันทึกที่เขียนเพียงครึ่งเดียว อารมณ์และความสำเร็จในแต่ละวันของคุณแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทบทวนเทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp ทำหน้าที่เป็นหน้าเดียวสำหรับรวบรวมไอเดีย สิ่งที่ต้องทำ และการสะท้อนความคิดอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ทุกสิ่งตั้งแต่ "สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว" ไปจนถึง "ความรู้สึกในวันนี้" จะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวที่สะอาดและเป็นระเบียบ แม่แบบรายการนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีมุมมองบันทึกประจำวันสำหรับการบันทึกอย่างรวดเร็ว และมุมมองรายการบันทึกสำหรับหัวข้อที่ต้องการติดตามต่อเนื่อง พร้อมสถานะ To Do, Reviewed และ Complete เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการบันทึกต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติได้
คุณยังสามารถแท็กข้อมูลตามประเภท (เช่น การประชุม การเช็คอินส่วนตัว) และเพิ่มความคิดเห็นสั้น ๆ เพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญในแต่ละวันได้อีกด้วย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เก็บบันทึกประจำวัน ไอเดีย และสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เป็นระบบ แทนที่จะใช้หลายแอป
- ใช้มุมมองบันทึกประจำวันและรายการบันทึกเพื่อแยกการบันทึกอย่างรวดเร็วออกจากหัวข้อที่ดำเนินไปนาน
- จัดระเบียบบันทึกด้วยสถานะที่ต้องทำ, ทบทวนแล้ว, และเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้การติดตามผลเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มความคิดเห็นสั้น ๆ หรือแท็กเพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญหรือการสะท้อนส่วนตัวในบริบท
- จับคู่แต่ละรายการกับบรรทัดอารมณ์ง่ายๆ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง
✨ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่งและต้องการบันทึกประจำวันอย่างรวดเร็ว พร้อมระบบติดตามผลในตัวและการทบทวนความรู้สึกในแต่ละวันอย่างอ่อนโยน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp BrainGPTคือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในการติดตามและเข้าใจสิ่งที่ส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ของคุณจากข้อมูลทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้
นี่คือวิธี:
- บันทึกอารมณ์ของคุณทันทีด้วยเสียงของคุณ: ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกความรู้สึกของคุณโดยไม่ต้องพิมพ์ เพียงพูดอารมณ์ ระดับพลังงาน หรือสิ่งที่กระทบต่ออารมณ์ของคุณ แล้วระบบจะแปลงเป็นบันทึกโดยอัตโนมัติ
- ถามคำถามเกี่ยวกับรูปแบบอารมณ์ของคุณ: ตั้งคำถามเช่น "วันไหนในสัปดาห์ที่ฉันรู้สึกวิตกกังวลมากที่สุด?" หรือ "อารมณ์ของฉันเปลี่ยนไปอย่างไรตั้งแต่เริ่มออกกำลังกาย?" ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณบันทึกไว้เพื่อแสดงแนวโน้มที่คุณอาจมองข้ามไปหากตรวจสอบรายการด้วยตนเอง
- ค้นหาบันทึกที่ผ่านมาตามความรู้สึกหรือเหตุการณ์: ค้นหาบันทึกอารมณ์เฉพาะโดยค้นหาอารมณ์, สิ่งกระตุ้น, หรือเหตุการณ์ในชีวิตจากบันทึกทั้งหมดของคุณ
- เลือก AI ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ: เข้าถึง LLM หลากหลาย รวมถึง Claude, GPT และ Gemini ใช้โมเดลที่แตกต่างกันสำหรับความต้องการในการป้อนข้อมูลที่แตกต่างกัน—ไม่ว่าคุณต้องการคำตอบที่เข้าใจอารมณ์เพื่อประมวลผลความรู้สึก ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบอารมณ์ หรือคำแนะนำสำหรับการเขียนบันทึกเชิงสร้างสรรค์
6. แบบฟอร์มติดตามความรู้สึก โดย Freepik
สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยกว่าหรือใครก็ตามที่ชอบการเล่าเรื่องมากกว่าการใช้แผนภูมิที่เคร่งครัด การจัดวางแบบสตอรี่บอร์ดสามารถทำให้การติดตามอารมณ์ดูไม่น่ากลัวได้มากขึ้น แบบเวกเตอร์ "สตอรี่บอร์ดความรู้สึกของฉัน" บน Freepik ให้คุณมีหน้าสไตล์การ์ตูนที่คุณสามารถพิมพ์หรือแก้ไขได้ จากนั้นเติมด้วยภาพวาดหรือบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น
คุณสามารถปรับแต่งงานศิลปะใน Wepik หรือ Freepik's editor ได้, ส่งออกเป็นภาพที่สามารถพิมพ์ได้, และเก็บไว้ในแฟ้มหรือสมุดบันทึกแบบบูลเล็ต. แต่ละกรอบจะกลายเป็นฉากเล็ก ๆ ในสมุดบันทึกอารมณ์ของคุณ ซึ่งมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับเด็ก ๆ ที่รู้สึกว่าการวาดภาพช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารอารมณ์ได้ดีกว่าการใช้สเกลหรือตัวเลข.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เลือกสไตล์การติดตามอารมณ์ที่หลากหลายให้เข้ากับรสนิยมและระยะเวลาความสนใจของคุณ
- พิมพ์หน้าเปล่าสำหรับสมุดจดบันทึกแบบ Bullet Journal หรือใช้เวอร์ชันดิจิทัลหากช่วยให้คุณทำได้อย่างสม่ำเสมอ
- ใช้คำอธิบายง่ายๆ เพื่อติดตามอารมณ์ของคุณอย่างรวดเร็วและสังเกตเห็นรูปแบบต่างๆ ได้ในพริบตา
- เริ่มต้นด้วยปฏิทิน เปลี่ยนไปใช้วงล้อความรู้สึก และทำซ้ำจนกว่าจะได้ผล
- เก็บที่เดียวสำหรับรายการบันทึก เพื่อให้ประวัติอารมณ์ประจำวันของคุณมีความต่อเนื่องและเข้าใจง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการตัวติดตามความรู้สึกที่ยืดหยุ่น พิมพ์ได้ ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว และมีตัวเลือกสไตล์มากมาย
👀 เกร็ดความรู้:แหวนเปลี่ยนสีตามอารมณ์ที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1970 นั้นจริง ๆ แล้วเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ ไม่ใช่ตามอารมณ์ แต่แหวนเหล่านี้ได้ช่วยสร้างแนวคิดที่ว่าอารมณ์สามารถ "มองเห็นได้" ผ่านสี ซึ่งกลายเป็นแนวคิดหลักของอุปกรณ์ติดตามอารมณ์ที่ใช้รหัสสีในปัจจุบัน
7. แบบฟอร์มติดตามอารมณ์ โดย Template. Net
หากคุณต้องการเทมเพลตติดตามอารมณ์สำหรับบูลเล็ตเจอร์นัลโดยไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด เทมเพลตติดตามอารมณ์บูลเล็ตเจอร์นัลฟรีจาก Template.net ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คุณสามารถปรับใช้รหัสสีของคุณเองในตัวแก้ไขของพวกเขา และเริ่มติดตามสภาวะอารมณ์ด้วยตารางรายเดือนที่พอดีกับสมุดวางแผนของคุณได้ทันที
เทมเพลตนี้สามารถแก้ไขและดาวน์โหลดได้ในหลายรูปแบบ (รวมถึง Google Docs, Google Sheets, PDF และไฟล์ออกแบบ) คุณสามารถใช้เป็นหน้าพิมพ์หรือเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลก็ได้
คุณสามารถใช้พื้นที่ในแต่ละวันเพื่อบันทึกอารมณ์อย่างรวดเร็วและข้อความสั้น ๆ จากนั้นทบทวนทั้งเดือนเพื่อสังเกตเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนอนหลับ กิจวัตรประจำวัน หรือเวลาที่ใช้กับสังคม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เรียกดูรูปแบบการติดตามอารมณ์ที่หลากหลายและเลือกแบบที่คุณจะกรอกข้อมูลจริง
- พิมพ์หน้าสำหรับสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทหรือเก็บไว้แบบดิจิทัลเพื่อการอัปเดตที่ง่าย
- ใช้คำอธิบายง่ายๆ เพื่อติดตามอารมณ์ของคุณอย่างรวดเร็วและสังเกตเห็นรูปแบบต่างๆ ได้ในพริบตา
- สลับรูปแบบการจัดวางขณะที่คุณเรียนรู้ว่าอะไรช่วยให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกและรักษาความสม่ำเสมอ
- เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว เพื่อให้ประวัติทางอารมณ์ของคุณสามารถเปรียบเทียบได้ตลอดเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเทมเพลตติดตามอารมณ์สำหรับบูเล็ทเจอร์นัลที่สามารถพิมพ์หรือแก้ไขได้ ซึ่งใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่ามาก
คุณต้องการทิศทางที่แท้จริง ความชัดเจน และจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณหรือไม่—โดยไม่ต้องตกหลุมพรางทั่วไปที่ทำให้แผนชีวิตส่วนใหญ่ล้มเหลว? ในวิดีโอนี้ เราจะแนะนำคุณในการสร้างแผนชีวิตในห้าขั้นตอนง่าย ๆ ที่สามารถทำได้จริง
8. เทมเพลตติดตามอารมณ์แบบ PDF โดย Craft
หากคุณชอบการเช็คอินที่มีโครงสร้างตลอดทั้งวัน แม่แบบ Mood Tracker โดย Craft จะให้ตารางง่ายๆ ภายในแอปที่มีรูปแบบเอกสาร มันแบ่งแต่ละวันออกเป็นส่วนเช้า บ่าย และเย็น พร้อมพื้นที่สำหรับบันทึกอารมณ์ของคุณและความคิดเห็นสั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา
ภาพรวมตลอดทั้งเดือนช่วยให้คุณเลื่อนดูหรือพิมพ์หน้าเดียวเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของคุณตลอดเวลาที่ผ่านมา ด้วยการจัดวางที่เป็นตารางเรียบง่าย จึงสามารถใช้ได้ทั้งเป็นเอกสารดิจิทัลและเป็นบันทึกอารมณ์ที่พิมพ์ออกมาได้ ซึ่งคุณสามารถเน้นหรือเขียนบันทึกด้วยมือได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ใช้ช่วงเวลาเช้า บ่าย และเย็น เพื่อจับภาพบรรยากาศที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของวัน
- บันทึกอารมณ์ตลอดทั้งเดือนในหน้าเดียวเพื่อสังเกตเห็นรูปแบบได้ง่าย
- ปรับแต่งป้ายกำกับและคำแสดงอารมณ์เพื่อให้ตัวติดตามเหมาะสมกับภาษาของคุณ
- พิมพ์หน้าเว็บหรือเก็บไว้ใน Craft ตามความสะดวกของคุณ
- รวมรหัสสีกับบันทึกสั้น ๆ เพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกกับเหตุการณ์
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการบันทึกอารมณ์ในรูปแบบพิมพ์ได้ พร้อมเลย์เอาต์รายเดือนที่เรียบง่ายและช่องสำหรับจดบันทึกสั้น ๆ
🛠️ คุณอาจลองวิธีนี้ด้วย: รู้สึกเหมือนมี "อีกอย่างหนึ่ง" ในรายการของคุณอยู่หรือเปล่า? ใช้ตัวจับเวลา Pomodoro ออนไลน์ฟรีนี้ตั้งค่าช่วงเวลาโฟกัส 5 นาที กดเริ่ม จากนั้นให้ประเมินอารมณ์ของคุณอย่างรวดเร็ว เพิ่มบันทึกสั้นๆ หนึ่งบรรทัด แล้วบันทึก เสียงเตือนเบาๆ จะช่วยกระตุ้นความสม่ำเสมอโดยไม่คิดมาก และตัวจับเวลาส่วนใหญ่จะหมุนรอบอัตโนมัติ ทำให้ติดเป็นนิสัยได้ง่าย
9. แม่แบบติดตามอารมณ์สีสันสดใส โดย InkPx
เทมเพลตติดตามอารมณ์สีสันสดใสโดย InkPx นำเสนอพาเลตต์สีสดใสและตารางที่สะอาดตา ทำให้การบันทึกอารมณ์รู้สึกน่าดึงดูด คุณสามารถปรับฟอนต์และสี เพิ่มหรือลบข้อความ และเลือกระหว่างขนาด A4 และ US Letter ก่อนพิมพ์
บางรูปแบบใช้ตารางแบบปฏิทิน บางรูปแบบใช้แผนภูมิแบบตาราง และบางรูปแบบให้คุณทำเครื่องหมายอารมณ์หลายอารมณ์ต่อวันด้วยรหัสสีและบันทึกสั้นๆ ผลลัพธ์คือหน้าบันทึกอารมณ์ที่มีสีสันซึ่งคุณสามารถใส่ลงในแฟ้มหรือสมุดวางแผนส่วนตัวได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เลือกจากพาเลตต์สีรุ้งที่ทำให้การอัปเดตรวดเร็วและน่าพึงพอใจ
- ใช้คำอธิบายง่ายๆ เพื่อให้รายการมีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้ตลอดเวลา
- ติดตามอารมณ์หนึ่งหรือรวมความรู้สึกเพื่อสะท้อนความละเอียดอ่อนในสภาวะอารมณ์ของคุณ
- จับคู่จุดสีกับบันทึกย่อสั้น ๆ เพื่อเชื่อมโยงสิ่งกระตุ้น เช่น การนอนหลับ กิจวัตร หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
- ดูเส้นแนวโน้มที่สร้างขึ้นตลอดหลายสัปดาห์และรับข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเทมเพลตติดตามอารมณ์ที่พิมพ์ได้และมีลวดลายสดใส ซึ่งช่วยกระตุ้นให้บันทึกเป็นประจำและสะท้อนความคิดได้อย่างชัดเจน
10. แบบฟอร์มติดตามอารมณ์ โดย La La Land
หากคุณต้องการให้บันทึกอารมณ์ของคุณรู้สึกนุ่มนวลและให้กำลังใจแทนที่จะเป็นทางการและเย็นชา แบบฟอร์มติดตามอารมณ์ฟรีจาก La La Land คือจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยสีสัน คุณสามารถพิมพ์หน้าเอกสารนี้แล้วใส่ไว้ในสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของคุณ จากนั้นใช้เป็นบันทึกอารมณ์ประจำวันอย่างง่าย ๆ เพื่อช่วยให้คุณติดตามความรู้สึกที่แท้จริงของคุณตลอดทั้งเดือน
การออกแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนึ่งในไดอารี่ภาพประกอบของ La La Land ทำให้คุณได้รับเลย์เอาต์ที่สงบตาซึ่งจับคู่พื้นที่สำหรับอารมณ์ประจำวันกับพื้นที่สำหรับบันทึกความคิดเล็กๆ น้อยๆ คุณยังสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตในรูปแบบ JPG จากบล็อกของพวกเขา บันทึกไว้ พิมพ์ออกมา และเพิ่มรหัสสีหรือสัญลักษณ์ของคุณเองเพื่ออธิบายอารมณ์ของคุณได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เลือกการจัดวางที่สงบและสวยงามซึ่งทำให้การอัปเดตอย่างรวดเร็วรู้สึกน่าพอใจ
- เก็บคำอธิบายให้เรียบง่ายเพื่อให้รายการมีความสม่ำเสมอและง่ายต่อการสแกน
- ติดตามอารมณ์หนึ่งหรือผสมผสานความรู้สึกเพื่อสะท้อนอารมณ์ที่แตกต่างตลอดทั้งวัน
- เพิ่มบรรทัดบริบทสั้น ๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยสนับสนุน
- เก็บหน้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ประวัติของคุณสามารถเปรียบเทียบได้และเป็นประโยชน์
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการรูปแบบการจัดวางอารมณ์ที่ผ่อนคลาย สามารถพิมพ์ได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมการตรวจสอบอารมณ์อย่างสม่ำเสมอและการสะท้อนความคิดอย่างอ่อนโยน
💡 คำแนะนำที่เป็นมิตร:ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูรูปแบบอารมณ์ ความถี่ในการบันทึก และพัฒนาการส่วนตัวของคุณตลอดเวลา แผนภูมิและวิดเจ็ตแบบไดนามิกช่วยให้คุณติดตามการเดินทางของคุณและระบุแนวโน้มหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง การเห็นความก้าวหน้าของคุณในรูปแบบภาพสามารถสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีค่าเกี่ยวกับการพัฒนาของคุณ
11. ตารางอารมณ์รายวันแบบง่ายในสเปรดชีต โดย Therapist Aid
หากคุณต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนและตัวเลข ชีทแผนภูมิอารมณ์รายวันจาก Therapist Aid มีรูปแบบตารางสเปรดชีตสำหรับติดตามความรู้สึกของคุณตลอดทั้งวัน
คุณสามารถใช้มันควบคู่กับการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) หรือการบำบัดอื่น ๆ เพื่อดูว่าสภาพแวดล้อมและอารมณ์ของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร แทนที่จะพยายามจดจำทุกอย่างในหัว ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถบันทึกอารมณ์ของคุณทุก ๆ สองสามชั่วโมงในตารางที่ครอบคลุมตลอดทั้งวัน
คุณสามารถเลือกป้ายกำกับเช่นมีความสุข, เศร้า, โกรธ, เหนื่อย, ตื่นเต้น, วิตกกังวล, หรืออื่น ๆ และให้คะแนนความเข้มข้นบนมาตราส่วน 1–10 ได้ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์บันทึกที่คุณสามารถอธิบายสั้น ๆ ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเพื่อเพิ่มความชัดเจน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกคะแนนหนึ่งครั้งต่อการเช็คอินและเพิ่มบันทึกย่อสั้น ๆ โดยไม่ทำให้รก
- เปรียบเทียบสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสังเกตเห็นรูปแบบของอารมณ์และความรู้สึก
- เก็บคำอธิบายง่าย ๆ สำหรับรหัสสีหรือธง เพื่อให้วันที่ยากลำบากสามารถสังเกตได้ง่าย
- ติดตามความเข้มข้นของการฝึกควบคู่กับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุและผลลัพธ์
- ส่งออกหรือพิมพ์บันทึกอารมณ์ของคุณเมื่อคุณต้องการภาพรวมสำหรับการทบทวน
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและนักบำบัดที่ต้องการใช้สเปรดชีตที่เรียบง่ายในการติดตามอารมณ์ประจำวันอย่างสม่ำเสมอและทบทวนความก้าวหน้าในแต่ละเซสชัน
12. แบบฟอร์มติดตามอารมณ์ในรูปแบบ PDF โดยมหาวิทยาลัยแมคกิลล์
แผ่นติดตามอารมณ์ของมหาวิทยาลัยแมคกิลล์เป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบในสไตล์ของคลินิก ใช้ในโปรแกรมการบำบัดทางพฤติกรรมและอารมณ์ รวมถึงโปรแกรมสำหรับโรคทางอารมณ์ แผ่นนี้ให้ตารางให้คุณประเมินอารมณ์ของคุณในแต่ละวัน (โกรธ, สงบสุขอย่างสมบูรณ์, หรือเหนื่อย) และเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับการนอนหรือเหตุการณ์ที่อาจมีอิทธิพลต่อสภาพอารมณ์ของคุณ
เนื่องจากแผ่นงานนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสถานบำบัด จึงมีการจัดเรียงคอลัมน์และถ้อยคำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละสัปดาห์หรือแบ่งปันกับนักบำบัดหรือแพทย์ คุณสามารถพิมพ์สำเนาเก็บไว้ในแฟ้มหรือติดลงในสมุดบันทึก จากนั้นนำบันทึกอารมณ์ประจำเดือนที่ครบถ้วนไปทบทวนในการนัดหมายได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เก็บรักษาตัวติดตามที่พิมพ์ได้และไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย ซึ่งทำให้การอัปเดตประจำวันรวดเร็ว
- จับคู่การให้คะแนนอารมณ์กับบันทึกสั้น ๆ เพื่อไม่ให้บริบทสูญหาย
- สแกนแถวเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโดยไม่ต้องสร้างแผนภูมิแยกต่างหาก
- ใช้ฟิลด์เช้าและเย็นเพื่อจับภาพบรรยากาศที่แตกต่างกันตลอดทั้งวัน
- นำบันทึกที่กระชับมาในการประชุมและได้รับความเข้าใจที่รวดเร็วขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและนักบำบัดที่ต้องการเทมเพลตติดตามอารมณ์แบบมีโครงสร้างในสไตล์คลินิก สำหรับการติดตามผลประจำวันอย่างสม่ำเสมอและการทบทวนเซสชันสั้น ๆ
ติดตามอารมณ์ได้ง่ายด้วย ClickUp
วันที่ดีมักไม่มาถึงโดยบังเอิญ; พวกมันมักจะมาจากการตัดสินใจเล็กๆ ที่คุณทำซ้ำและสังเกตเห็น ไม่ว่าคุณจะบันทึกอารมณ์ประจำวันเพียงครั้งเดียวหรือความชอบส่วนตัวของคุณเอง แบบฟอร์มติดตามอารมณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การสะท้อนความคิดของคุณไหลลื่นโดยการระบุรูปแบบต่างๆ
หากคุณต้องการพื้นที่เดียวที่บันทึกอารมณ์ประจำวัน บันทึกย่อ และการทบทวนนิสัยของคุณเชื่อมต่อกัน ClickUp ทำงานเหมือนสมุดบันทึกที่สมบูรณ์แบบที่ติดตามข้อมูลทั้งหมดของคุณ 📕
ใน ClickUp คุณสามารถสร้างรายการติดตามอารมณ์ไว้ข้างๆ งาน กำหนดการเตือนความจำเบาๆ ในปฏิทินของคุณ และขอให้ ClickUp Brain สรุปแนวโน้มและแนะนำขั้นตอนถัดไป
มันทำหน้าที่ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการติดตามนิสัยและอารมณ์ ซึ่งช่วยให้คุณมีระเบียบและช่วยในการพัฒนาตนเองและการสะท้อนตนเอง
พร้อมรับแรงบันดาลใจหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและค้นพบวิธีที่สมบูรณ์แบบในการบันทึกเส้นทางดูแลสุขภาพของคุณ