การเปิดใช้งานผู้ใช้คืออะไรและทำไมจึงสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ?

ผู้ใช้มากกว่า 50%จะออกจากแอปหรือเครื่องมือหากพวกเขาไม่เข้าใจวิธีการใช้งานอย่างชัดเจนในทันที
นั่นหมายความว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ใหม่ของคุณอาจกำลังเดินจากไปเพียงเพราะพวกเขาไม่เคยเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะสมกับชีวิตและการทำงานของพวกเขาอย่างไร
คุณต้องการผู้ใช้ที่มีความกระตือรือร้นซึ่งสามารถมองเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณ และทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการทำงานของพวกเขา นี่คือจุดที่การกระตุ้นให้ผู้ใช้ใช้งานเกิดขึ้น
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจบทบาทของการกระตุ้นผู้ใช้ให้เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางของลูกค้า เราจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของคุณ วิธีวัดอัตราการกระตุ้นผู้ใช้ และวิธีเพิ่มการกระตุ้นผู้ใช้ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของผู้ใช้
การเปิดใช้งานผู้ใช้คืออะไร?
การเปิดใช้งานผู้ใช้คือช่วงเวลาที่ผู้ใช้ใหม่ได้สัมผัสกับคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ โดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาเสร็จสิ้นการเริ่มต้นใช้งานเบื้องต้นและดำเนินการสำคัญที่ทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ณ จุดนั้น พวกเขาจะเปลี่ยนจากผู้ใช้ที่เพิ่งสมัครใหม่ไปเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อแก้ปัญหา เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ผู้ใช้จะถือว่าได้รับการเปิดใช้งานแล้ว
ลองนึกภาพลูกค้าของ ClickUp ที่กำลังทดลองใช้เครื่องมือนี้เป็นครั้งแรก พวกเขาสร้างโปรเจกต์ ตั้งค่าแดชบอร์ด สร้าง Super Agent ตัวแรก หรือบรรลุเป้าหมายสำคัญอื่น ๆ ในบางจุด ทุกอย่างจะลงตัวพอดี และผู้ใช้จะตระหนักได้ทันทีว่าเครื่องมือนี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพวกเขาไปตลอดกาลในอนาคต
การเปิดใช้งานผู้ใช้ได้เกิดขึ้นแล้ว ขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นที่ผู้ใช้จะเริ่มใช้งาน ClickUp อย่างสม่ำเสมอ และในอนาคต พวกเขาอาจกลายเป็นทูตแบรนด์และแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับผู้อื่นโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนทางการเงิน
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเป้าหมายที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง:
- ใน Canva การเปิดใช้งานผู้ใช้คือเมื่อผู้ใช้ออกแบบและดาวน์โหลดกราฟิกชิ้นแรกของพวกเขา
- ใน Dropbox การเปิดใช้งานคือเมื่อผู้ใช้ทำการอัปโหลดไฟล์แรกของพวกเขา
- ใน Zoom การเปิดใช้งานคือเมื่อผู้ใช้เป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของพวกเขา
⭐ เทมเพลตแนะนำ
การต้อนรับลูกค้าใหม่คือช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจแรกพบ และพูดตามตรง มันก็เป็นจุดที่เรื่องต่าง ๆ อาจซับซ้อนได้ง่ายเช่นกันแม่แบบการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสร้างโครงสร้างและความอบอุ่นให้กับทุกความสัมพันธ์ใหม่
การเปิดใช้งานผู้ใช้ vs. ช่วงเวลาที่เข้าใจอย่างฉับพลัน
สองแนวคิดนี้มักถูกเข้าใจผิด แต่เกิดขึ้นในระยะต่าง ๆ ของการเดินทางของผู้ใช้
ในขณะที่ ช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ บันทึกการตระหนักรู้ครั้งแรกของผู้ใช้เกี่ยวกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณ การกระตุ้น หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
นี่คือการแยกแยะระหว่างการเปิดใช้งานผู้ใช้กับช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจอย่างฉับพลัน:
|ลักษณะ
|อ๋อ! ช่วงเวลาที่เข้าใจ
|การเปิดใช้งานผู้ใช้
|ประเภท
|ความเข้าใจทางอารมณ์
|พฤติกรรมสำคัญ
|จุดมุ่งเน้น
|การเข้าใจคุณค่า
|การสัมผัสคุณค่า
|เวลา
|ก่อนหน้านี้ (ระหว่างการแนะนำตัวหรือสร้างความประทับใจแรก)
|ต่อมา (หลังจากดำเนินการสำคัญแล้ว)
|เมตริก
|ยากที่จะวัดได้
|วัดได้ผ่านการกระทำของผู้ใช้
|ตัวอย่าง
|ว้าว! ฉันสามารถจัดระเบียบการสนทนาของทีมได้ที่นี่!
|ส่งข้อความแรกไปยังเพื่อนร่วมทีม
|เป้าหมาย
|จุดประกายความสนใจและแรงจูงใจ
|ยืนยันประโยชน์และส่งเสริมการรักษาลูกค้า
เพื่อระบุสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ (Aha moment)คุณสามารถทดสอบวิธีการวิจัยผู้ใช้เพื่อสร้างภาพให้เห็นว่าผู้ใช้คิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร และคาดหวังอะไรในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในช่วงแรกๆ
🧠 เกร็ดความรู้:แผนที่ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy Map)เวอร์ชันดั้งเดิมถูกพัฒนาโดยทีมงานที่XPLANEเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือ 'Gamestorming' ของพวกเขา ต่อมาได้ถูกนำไปใช้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและบทความใน Harvard Business Review
ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือสี่ส่วนที่เรียบง่าย (พูด คิด ทำ รู้สึก) มีรากฐานมาจากการอำนวยความสะดวกเชิงสร้างสรรค์และได้รับการนำไปใช้ในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยให้ทีมเปลี่ยนจากการคาดเดาไปสู่ความเข้าใจผู้ใช้ที่แท้จริง
ทำไมการเปิดใช้งานผู้ใช้จึงมีความสำคัญ
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีการเปิดใช้งานผู้ใช้ตั้งแต่แรก:
- ปรับปรุงผลลัพธ์การเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้: การเปิดใช้งานช่วยให้ผู้ใช้ใหม่ดำเนินการขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานจนเสร็จสมบูรณ์ ลดความสับสนและช่วยให้พวกเขาเข้าถึงคุณค่าได้โดยไม่ติดขัด
- ลดอัตราการยกเลิกและเพิ่มการรักษาลูกค้า: ผู้ใช้ที่ใช้งานแล้วจะเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยพวกเขาอย่างไร ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่ยกเลิกในช่วงวันและสัปดาห์แรกที่สำคัญ
- สนับสนุนวงจรการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์: เมื่อผู้ใช้บรรลุเป้าหมายการเปิดใช้งาน พวกเขาจะเปิดรับคุณสมบัติระดับสูงที่สนับสนุนเป้าหมายของพวกเขามากขึ้น พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเชิญผู้ร่วมงานและมีส่วนร่วมในการเติบโตแบบปากต่อปากตามธรรมชาติมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในผลิตภัณฑ์และการเริ่มต้นใช้งาน: ตัวชี้วัด SaaSเช่น ข้อมูลการเปิดใช้งานจะแสดงให้คุณเห็นว่าผู้ใช้ติดขัดตรงไหน เมื่อคุณมีข้อมูลนี้เกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจะสามารถทำการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานหรือ UX ได้
📌 กรณีศึกษา: เรื่องราวการกระตุ้นการใช้งานของ Miro: ตามที่ Kate Syumaอดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบการเติบโตของ Miroกล่าวไว้Miro ได้แบ่งขั้นตอนการกระตุ้นการใช้งานออกเป็นสามช่วง ได้แก่ การตั้งค่า, การค้นพบคุณค่า, และการสร้างนิสัย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไม่เพียงแค่สมัครใช้งาน แต่ยังได้สัมผัสกับคุณค่าหลักและสร้างนิสัยการใช้งานในระยะยาวอีกด้วย
ในช่วงแรก กระบวนการแนะนำการใช้งานที่ดูสมบูรณ์แบบเกินไปกลับทำให้อัตราการเชิญเพื่อนร่วมทีมและเริ่มต้นจากเทมเพลตลดลง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าความสวยงามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ในช่วงการเติบโตของพวกเขา Miro ได้แนะนำประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแบบโรโบ-คอลลาโบเรชั่น และต่อมาได้ทำให้เรียบง่ายเป็นเพียงการกระตุ้นให้ตอบสนองด้วย "สวัสดี" มันเป็นขั้นตอนที่มีแรงเสียดทานต่ำซึ่งกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานครั้งแรกเริ่มดำเนินการ (และเพิ่มช่วงเวลาที่พวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจน)
พวกเขาได้ผสานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์ผู้ใช้) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการกระตุ้น (activation metrics) โดยเชื่อมโยงการกระตุ้นโดยตรงกับการรักษาผู้ใช้ในระยะยาวและการใช้งาน (usage)
ทุกการทดลองดำเนินตามกระบวนการนี้: เริ่มต้น → เรียนรู้ → ปรับปรุงซ้ำ ทีมงานจะขยายโครงการเฉพาะที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนเท่านั้น พวกเขาได้เปลี่ยนกระบวนการกระตุ้นการใช้งานและการต้อนรับลูกค้าใหม่จากศูนย์ต้นทุนให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต
📚 อ่านเพิ่มเติม: เพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์: กลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกสู่ความสำเร็จ
ต้นทุนของการกระตุ้นผู้ใช้ที่ไม่ดี
การกระตุ้นผู้ใช้ที่ไม่ดีไม่ได้เพียงแค่ทำให้การเติบโตช้าลงเท่านั้น แต่ยังค่อยๆ สูบรายได้ โมเมนตัมของผลิตภัณฑ์ และความสามารถของทีมออกไปอย่างเงียบๆ เมื่อผู้ใช้ใหม่ไม่สามารถถึงจุดที่พวกเขาเข้าใจและประทับใจในผลิตภัณฑ์ได้ ทุกดอลลาร์ที่ใช้ในการได้มาซึ่งผู้ใช้จะกลายเป็นมีประสิทธิภาพน้อยลง และทุกตัวชี้วัดการรักษาผู้ใช้จะลดลง
การเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของการกระตุ้นที่อ่อนแอเป็นก้าวแรกในการแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม มาดูกันว่าความขาดแคลนของการกระตุ้นนั้นทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 👇
|หมวดหมู่
|ปัญหา
|ตัวอย่างและข้อคิด
|ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่สูญเสียไป (CAC)
|ผู้ใช้ลงทะเบียนแต่ไม่เคยได้รับคุณค่า ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการหาผู้ใช้ใหม่โดยเปล่าประโยชน์
|หากมีเพียง 20% ที่เปิดใช้งาน CAC มูลค่า $50 ของคุณจะมีมูลค่า $250 ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
|รายได้ที่สูญเสียและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) ที่ลดลง
|ผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานจะไม่ทำการอัปเกรด ต่ออายุ หรือใช้จ่าย
|การกระตุ้นที่ไม่ดีสามารถลด LTV: CAC ratio ของคุณได้ครึ่งหนึ่ง
|อัตราการยกเลิกสูงขึ้น
|ผู้ใช้เลิกใช้งานก่อนจะได้รับคุณค่า
|การยกเลิกบริการในช่วงแรกมักเกิดจากปัญหาการเริ่มต้นใช้งานหรือการเปิดใช้งาน
|ต้นทุนค่าเสียโอกาส
|การเติบโตที่อาจสูญเสียไปจากความไม่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเล็กน้อย
|การเพิ่มอัตราการเปิดใช้งาน 10% สามารถเพิ่ม MRR ได้ประมาณ 40% ภายใน 12 เดือน
👀 คุณรู้หรือไม่? การกระตุ้นคือกุญแจที่ปลดล็อกกรวย AARRR
ดังที่ Dave McClure ได้กล่าวไว้ใน Startup Metrics for Pirates ว่า ทุกตัวชี้วัดการเติบโตขึ้นอยู่กับสิ่งเดียว: ความเร็วที่ผู้ใช้ไปถึงความสำเร็จครั้งแรกของพวกเขา การเปิดใช้งานคือช่วงเวลาที่ทั้งกระบวนการทั้งหมดจะเร่งขึ้นหรือพังทลายลงเพราะ:
- การแนะนำ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่ใช้งานแล้วกลายเป็นผู้สนับสนุน
- หากปราศจากการ การได้มาซึ่ง ที่แข็งแกร่ง ไม่มีใครเข้าสู่ช่องทางการตลาด—แต่หากปราศจากการ การกระตุ้นการใช้งาน ผู้ใช้ใหม่จะไม่มีวันได้สัมผัสคุณค่า
- รายได้ จะเพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทำการแปลงและอัปเกรดเท่านั้น
- การรักษา จะดีขึ้นเมื่อผู้ใช้ได้รับคุณค่าตั้งแต่แรกและกลับมาใช้บริการบ่อยครั้ง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง: การกระตุ้นไม่ใช่แค่ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเท่านั้น—แต่เป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนทุกเมตริกที่อยู่ถัดลงไป เมื่อมันอ่อนแอ การเติบโตจะกลายเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อมันแข็งแกร่ง ทุกส่วนของผลิตภัณฑ์จะเริ่มทวีคูณผลลัพธ์
ความท้าทายทั่วไปในกระบวนการเปิดใช้งานผู้ใช้
เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนแต่ไม่ทำการเปิดใช้งาน ปัญหาที่ซ่อนอยู่โดยทั่วไปจะอยู่ในหนึ่งในสามหมวดหมู่: ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์, อุปสรรคทางเทคนิคหรือการตั้งค่า, และช่องว่างในการมีส่วนร่วมหรือแรงจูงใจ
1. ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์
- ประสบการณ์การใช้งานครั้งแรกที่ไม่ดี: หากอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์มีความยุ่งเหยิง ไม่เป็นธรรมชาติ หรือโหลดช้า ผู้ใช้อาจเลิกใช้งานก่อนที่จะได้ตระหนักถึงศักยภาพของมัน
- การขาดการปรับแต่ง: การปรับแต่งที่จำกัดทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบทบาทหรือกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้คนหันไปเลือกใช้อย่างอื่น
- ความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกัน: ความไม่ตรงกันระหว่างคำมั่นสัญญาทางการตลาดกับความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์ทำให้ลูกค้าเลิกสนใจก่อนเวลาอันควร
2. อุปสรรคด้านการตั้งค่าและทางเทคนิค
- ข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพ: ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการเริ่มต้นใช้งานอาจทำให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของคุณลดลง
- ข้อกำหนดการตั้งค่าที่ซับซ้อน: ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการกำหนดค่าอย่างละเอียดก่อนการใช้งานจะสร้างความยุ่งยากอย่างมาก ยิ่งใช้เวลานานในการเริ่มต้น ผู้ใช้ก็จะยิ่งละทิ้งกระบวนการมากขึ้น
- ความซับซ้อนในการผสานรวม: การผสานรวมที่ยากหรือมีการบันทึกไว้ไม่ดีทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้
3. การมีส่วนร่วมและการยอมรับ
- ขาดคำแนะนำตามบริบท: ผู้ใช้ของคุณจะต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำต่อไป หากไม่มีคำแนะนำ คำแนะนำ หรือคำอธิบายเครื่องมือ พวกเขาอาจรู้สึกสับสนและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญได้
- ข้อจำกัดด้านเวลา: กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ยาวนานทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าต้องใช้เวลามากและง่ายต่อการเลื่อนออกไปสำหรับหลายๆ คน
- ความท้าทายในการยอมรับของทีม: เมื่อมีเพื่อนร่วมทีมหลายคนพึ่งพาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวัน ซึ่งทำให้การเลิกใช้งานเกิดขึ้นได้ยากกว่าบัญชีผู้ใช้เดี่ยวอย่างมาก
📌 ความท้าทายในการเปิดใช้งาน Figma ในช่วงแรก: แม้แต่หนึ่งในผลิตภัณฑ์ PLG ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกก็ยังประสบปัญหาในการเปิดใช้งานในช่วงแรก โดยเผชิญกับปัญหาที่ตรงกับอุปสรรคทั่วไปในการเริ่มต้นใช้งาน SaaS
- ความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน: ผู้ใช้เข้ามาโดยคาดหวังเครื่องมือที่คล้ายกับ Sketch และพลาดคุณค่าที่แท้จริงของ Figma: การทำงานร่วมกันแบบหลายผู้เล่น
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: กระบวนการทำงานที่ไม่คุ้นเคยทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถไปถึงความสำเร็จครั้งแรกได้
- ความขัดแย้งจากจุดเริ่มต้นที่ว่างเปล่า: เมื่อไม่มีแม่แบบหรือไฟล์เริ่มต้น ผู้ใช้หลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
- การยอมรับของทีมต่ำ: ผู้ใช้เดี่ยวไม่ค่อยเปิดใช้งานเนื่องจากช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ต้องการการทำงานร่วมกัน
- คำแนะนำจำกัด: เอกสารและคู่มือในช่วงแรกไม่ได้ให้ขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนแก่ผู้ใช้ในการดำเนินการเปิดใช้งาน
นี่คือสิ่งที่แคลร์ บัตเลอร์ พนักงานฝ่ายธุรกิจคนแรกของ Figma กล่าวเกี่ยวกับการจำกัดฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ในช่วงการเปิดใช้งานผู้ใช้:
เมื่อคุณคิดถึงการจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้พิจารณาว่าคุณสามารถนำลูกค้าไปสู่ช่วงเวลาที่น่าประทับใจของคุณได้อย่างไร และทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อคุณคิดเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้พิจารณาว่าคุณสามารถนำลูกค้าไปสู่ช่วงเวลาที่น่าประทับใจของคุณได้อย่างไร และทำให้พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์นั้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
กลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
นี่คือกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณออกแบบกระบวนการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ระบุจุดติดขัดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสร้างประสบการณ์ที่เปลี่ยนผู้ใช้ใหม่ให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ 1: ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้น
การแนะนำผู้ใช้คือความประทับใจแรกที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมอบให้ ซึ่งจะกำหนดบรรยากาศสำหรับทุกสิ่งที่ตามมา หากกระบวนการนี้ดูยุ่งยาก สับสน หรือมีข้อมูลมากเกินไป ผู้ใช้จะไม่สนใจอยู่ต่อนานพอที่จะเห็นคุณค่าที่คุณทุ่มเทสร้างขึ้นมา
ในความเป็นจริง การแนะนำพนักงานใหม่ที่ไม่ดีเป็นเหตุผลสำคัญอันดับสามที่ทำให้ลูกค้าเลิกใช้บริการ รองจากการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมและการขาดการมีส่วนร่วม
กุญแจสำคัญคือการทำให้ช่วงนาทีแรก ๆ รู้สึกนุ่มนวลและง่ายดาย เริ่มต้นด้วยการเดินผ่านกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณเองเหมือนกับว่าคุณไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์นี้มาก่อน คุณลังเลตรงไหน? สิ่งใดที่ดูยืดเยื้อ? ช่วงเวลาเหล่านั้นคือจุดเสียดทานของคุณ ให้คุณทำให้มันง่ายขึ้น
วิธีทำให้การเริ่มต้นงานราบรื่นขึ้น:
- ตรงไปตรงมาและเน้นการกระทำ: ใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน เช่น 'สร้างโปรเจกต์แรกของคุณ' แทนที่จะเป็น 'คุณสามารถตั้งค่าโปรเจกต์ได้หากคุณต้องการ'
- ตัดคำเทคนิค: แทนที่คำศัพท์ทางเทคนิคที่ซับซ้อนด้วยภาษาที่ผู้ใช้ของคุณใช้ในชีวิตประจำวัน
- รักษาคำแนะนำให้สแกนได้: คำแนะนำหนึ่งข้อต่อเครื่องมือคำอธิบายหนึ่งรายการ, การกระทำหนึ่งอย่างต่อปุ่มหนึ่งปุ่ม
- สำเนาทดสอบกับผู้ใช้จริง: สิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับทีมของคุณอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสน
แต่การเริ่มต้นใช้งานไม่ใช่โครงการที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ มันเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีชีวิตและต้องได้รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาอยู่เสมอ
⭐️ ตัวอย่างจากชีวิตจริง
การแนะนำการใช้งานของ Dropboxมักถูกยกย่องว่ามีความสะอาด เรียบง่าย และเข้าใจง่าย มันให้คำแนะนำเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์แรกของพวกเขา แชร์โฟลเดอร์ หรือซิงค์อุปกรณ์ โดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกท่วมท้นด้วยฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
ด้วยการทำให้ขั้นตอนแรกง่าย มีรางวัล และเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณค่า (เช่น "อัปโหลดไฟล์ → ดูการทำงานของการซิงค์") Dropbox ลดความยุ่งยากและช่วยให้ผู้ใช้สัมผัสกับ "คุณค่าแรก" ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยเพิ่มการเปิดใช้งาน การรักษาผู้ใช้ และการมีส่วนร่วมในระยะยาว
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
การเปิดใช้งานผู้ใช้เป็นสะพานสำคัญระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและการกลายเป็นลูกค้าที่มีส่วนร่วม การทำให้ผู้คนสร้างบัญชีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องมีความพยายามที่ประสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์ การตลาด และความสำเร็จของลูกค้า เพื่อนำผู้ใช้ไปสู่การกระทำที่มีความหมายครั้งแรก นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามามีบทบาท
นี่คือConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมทุกแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ไว้ด้วยกัน การทดลองเปิดใช้งานของคุณ กระบวนการทำงานเบื้องต้น แผนที่การเดินทางของผู้ใช้ และคู่มือความสำเร็จของลูกค้า ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว
เพื่อให้การเดินทางของคุณประสบความสำเร็จ แผนที่และแผนผังการไหลกลายเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยClickUp Whiteboardsทีมผลิตภัณฑ์สามารถ:
- วางแผนกระบวนการเริ่มต้นใช้งานโดยวาดภาพร่างหน้าสำคัญและสถานะต่าง ๆ เป็นจุดเชื่อมโยงในเส้นทางประสบการณ์
- เชื่อมต่อโหนดเหล่านั้นด้วยลูกศรที่สะท้อนเส้นทางของลูกค้าจริง (เช่น หน้า Landing → ลงทะเบียน → เช็กลิสต์การเริ่มต้น → สร้างงานแรก)
- เพิ่มชั้นของข้อมูลเชิงลึกโดยการใส่คำอธิบายประกอบจุดที่มีปัญหาซึ่งพบผ่านการสัมภาษณ์ผู้ใช้ การดูการเล่นซ้ำของเซสชัน และการทดสอบการใช้งาน
โดยการมองการเริ่มต้นใช้งานเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกันแทนที่จะเป็นเพียงชุดของหน้าจอที่แยกจากกัน ทีมงานสามารถระบุอุปสรรคได้เร็วขึ้น ปรับปรุงเส้นทางสู่คุณค่าให้ราบรื่นยิ่งขึ้น และพัฒนากระบวนการกระตุ้นการใช้งานของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนข้อความให้สมบูรณ์แบบClickUp Brainสามารถช่วยคุณได้ มันช่วยให้คุณเขียนและปรับปรุงข้อความผลิตภัณฑ์ให้เรียบง่าย สม่ำเสมอ และกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
ผู้ช่วยเขียนของ ClickUp Brain สามารถปรับคำอธิบายเครื่องมือใหม่ เขียนร่างข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) และช่วยคุณทดสอบเวอร์ชันทางเลือกของบทสนทนาการแนะนำการใช้งานได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อบันทึกและสรุปการสนทนาและการตอบรับจากการวิจัยผู้ใช้ รับบทสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที พร้อมนำไปสร้างเป็นงานได้ทันที
กลยุทธ์ที่ 2: การให้ความรู้แก่ผู้ใช้ สอนผู้ใช้ให้เข้าถึงคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว
การศึกษาที่ชัดเจนช่วยลดความสับสน ลดระยะเวลาการเรียนรู้ และทำให้ผู้ใช้ใหม่ทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรต่อไป ด้วยการทำให้การค้นหาคุณสมบัติง่ายขึ้น และนำผู้ใช้ผ่านขั้นตอนแรกที่มีความหมาย ผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงการเปิดใช้งานและการรักษาผู้ใช้ในระยะยาวได้อย่างมาก
การให้ความรู้แก่ผู้ใช้ที่เข้มแข็งมักประกอบด้วย:
- การแนะนำแบบมีไกด์ ที่แสดงการดำเนินการหลักแทนที่จะบังคับให้ผู้ใช้ค้นหาวิธีด้วยตนเอง
- วิดีโอสั้นหรือไมโครเดโม สำหรับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งภาพสื่อสารได้รวดเร็วกว่าข้อความ
- เครื่องมือแสดงข้อมูลตามบริบท ที่ปรากฏเฉพาะเมื่อจำเป็น ช่วยป้องกันการรับข้อมูลเกินความจำเป็น
- เนื้อหาช่วยเหลือสั้น ๆ ที่สามารถอ่านได้รวดเร็ว ที่อธิบายว่า ทำไม คุณลักษณะนี้ถึงมีความสำคัญ ไม่ใช่แค่เพียงวิธีการทำงาน
- ไลบรารีแม่แบบหรือโครงการตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
จำไว้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การสอนผู้ใช้ ทุกสิ่งทุกอย่าง—แต่เป็นการสอนพวกเขา เพียงพอ ที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จครั้งแรกได้ เมื่อการแนะนำการใช้งานให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ผู้ใช้จะรู้สึกมั่นใจ ได้รับการสนับสนุน และสามารถก้าวหน้าได้
⭐️ ตัวอย่างจากชีวิตจริง
Slackใช้คำกระตุ้นที่เรียบง่ายและมีปฏิสัมพันธ์ เช่น "สร้างช่อง" หรือ "ส่งข้อความ" เพื่อแนะนำผู้ใช้ผ่านผลิตภัณฑ์ ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้รู้สึกหนักใจ
นอกจากนี้ Slackbot ยังช่วยแนะนำผู้ใช้ผ่านขั้นตอนแรก ๆ ให้ตัวอย่างที่ชัดเจน และยังสามารถตอบกลับคำสั่งพื้นฐานได้ ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้รู้สึกเหมือนการสนทนาแทนที่จะเป็นเชิงเทคนิค
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้น คุณยังต้องมีระบบที่ช่วยให้คุณดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือจุดที่ClickUp CRMเข้ามามีบทบาท
ทีมการเติบโตใช้ ClickUp CRM เพื่อวางแผนเส้นทางการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ทุกคนเหมือนกับกระบวนการขายของลูกค้า ด้วย ClickUp CRM คุณสามารถ:
- เปลี่ยนเป้าหมายการเปิดใช้งานให้กลายเป็นขั้นตอนในกระบวนการ: ติดตามว่าผู้ใช้แต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใดของเส้นทางของพวกเขา—ลงทะเบียนแล้ว → เริ่มตั้งค่า → ทำขั้นตอนแรกเสร็จ → เปิดใช้งานแล้ว
- ดูการหยุดชะงักแบบเรียลไทม์: หากผู้ใช้หยุดชะงักที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง CRM pipeline จะเน้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจุดใดที่ต้องการการแทรกแซง
- กระตุ้นการติดตามอัตโนมัติ: ใช้ระบบอัตโนมัติและ Brain เพื่อส่งการแจ้งเตือน คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หรือการกระตุ้นภายในแอป เมื่อผู้ใช้ไม่มีความเคลื่อนไหว
- เชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์กับโปรไฟล์ลูกค้า: สร้างภาพรวมการใช้งานที่สมบูรณ์โดยเชื่อมโยงงาน, แบบฟอร์ม, และฟิลด์ที่กำหนดเองกับแต่ละบันทึกผู้ใช้
- สร้างการรักษาผู้ใช้ตั้งแต่วันแรก: ระบุผู้ใช้ที่มีศักยภาพสูงตั้งแต่เนิ่นๆ และนำทางพวกเขาไปสู่ช่วงเวลา "อ๋อ" ได้เร็วขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกตามบริบทที่ดึงเข้ามาใน CRM
กลยุทธ์ที่ 3: ใช้ประโยชน์จากการทดสอบ A/B
การกระตุ้นให้ผู้ใช้ใช้งานไม่ใช่การเดา แต่เป็นการทดลอง การทดสอบ A/B ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถเปรียบเทียบขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานสองแบบ (หรือมากกว่า) เพื่อดูว่าแบบใดช่วยให้ผู้ใช้ไปถึงจุดที่มีคุณค่าครั้งแรกได้เร็วที่สุด
โดยการทดสอบการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบข้อความ, การจัดวาง UI, ความยาวของบทเรียน, รายการตรวจสอบ, หรือการดำเนินการตามคำแนะนำอย่างเป็นระบบ ทีมงานสามารถระบุสิ่งที่กระตุ้นพฤติกรรมได้จริง แทนที่จะพึ่งพาการคาดเดา แม้แต่การปรับเปลี่ยนเล็กน้อย เช่น ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น หรือขั้นตอนในการเริ่มต้นใช้งานที่น้อยลง ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญในการกระตุ้นการใช้งานได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:บันทึกคลิป ClickUpของผู้ใช้จริงขณะใช้งานผ่านรูปแบบการทดสอบที่แตกต่างกันในระหว่างการทดสอบที่มีการควบคุมหรือการสัมภาษณ์ผู้ใช้ การบันทึกหน้าจอจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ใช้ลังเลตรงไหน องค์ประกอบใดที่พวกเขาคลิกก่อน หรือจุดใดที่พวกเขาละทิ้งกระบวนการใช้งาน—บริบทที่ตัวชี้วัดการแปลงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปิดเผยได้
ฝังคลิปเหล่านี้ลงในเอกสารการทดสอบ A/B หรือในภารกิจโครงการการเปิดใช้งานของคุณโดยตรง เพื่อให้ทีมทั้งหมดสามารถเห็นพฤติกรรมผู้ใช้จริง ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ทางสถิติ เมื่อตัดสินใจเลือกเวอร์ชันที่จะนำไปใช้
⭐️ ตัวอย่างจากชีวิตจริง
Pinterest เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องวัฒนธรรมการทดสอบ A/B ที่เข้มงวด โดยเฉพาะในด้านต่างๆ เช่น การเริ่มต้นใช้งานและการไหลของผู้ใช้ในช่วงแรก
การทดสอบ A/B ครั้งสำคัญหนึ่งมุ่งเน้นไปที่การทำให้ขั้นตอนการเลือกรายการความสนใจเบื้องต้นง่ายขึ้น ด้วยการลดจำนวนตัวเลือกที่จำเป็นและปรับปรุงความชัดเจนในคำแนะนำ Pinterest พบว่า มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการเปิดใช้งานผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้เร็วขึ้น
พวกเขายังทดสอบรูปแบบต่างๆ ของบทแนะนำ "บันทึกพินแรกของคุณ" ด้วย รุ่นที่กระตุ้นให้ผู้ใช้ดำเนินการง่ายๆ (บันทึกพิน) ทันที มีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบเฉื่อยชา ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จำนวนมากขึ้นประสบกับความสำเร็จครั้งแรกภายในไม่กี่นาที
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
การทดสอบ A/B การไหลของกิจกรรมของคุณจำเป็นต้องมีการบันทึกสมมติฐานการทดสอบ, การติดตามการเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ, การวิเคราะห์ผลลัพธ์, และการเก็บรักษาบทเรียนสำหรับการทดลองในอนาคต
ClickUp Docsมอบฐานความรู้ที่รวมศูนย์สำหรับโปรแกรมการทดสอบทั้งหมดของคุณ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกไม่สูญหายไปในสเปรดชีตที่กระจัดกระจายหรือเธรด Slack เก่าๆ
นี่คือวิธีการ:
- สร้างบันทึกการทดสอบหลัก: สร้างเอกสารกลางที่ติดตามการทดสอบ A/B ทั้งหมดที่กำลังดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมสมมติฐาน ตัวชี้วัดเป้าหมาย รูปแบบการทดสอบ และผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้
- ฝังเอกสารการทดสอบภาพ: เพิ่มภาพหน้าจอหรือคลิปจาก ClickUpของแต่ละเวอร์ชันลงในเอกสารโดยตรง เพื่อให้ทีมสามารถเห็นสิ่งที่ทดสอบได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์ออกแบบ
- บันทึกผลลัพธ์ด้วยการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์: ใช้ตารางเพื่อแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลง, ความสำคัญทางสถิติ, ช่วงความเชื่อมั่น, และตัวเลือกที่ชนะพร้อมการจัดรูปแบบที่ชัดเจนซึ่งทำให้ผลลัพธ์สามารถอ่านและตรวจสอบได้ง่าย
- สร้างคู่มือการทดสอบอย่างต่อเนื่อง: เมื่อคุณทำการทดลองมากขึ้น เอกสารของคุณจะกลายเป็นคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลสำหรับการกระตุ้นการใช้งาน—ข้อความกระตุ้นให้ดำเนินการ (CTA) ใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการต้อนรับผู้ใช้ใหม่แบบใดที่ช่วยลดอัตราการเลิกใช้งาน และลำดับอีเมลใดที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทีมผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีข้อมูลลูกค้ามากกว่าที่เคย แต่การค้นหาข้อมูลเชิงลึกยังคงเป็นเรื่องยากตัวแทน AI ช่วยทำความสะอาด วิเคราะห์ และตีความข้อมูลได้ทันที ทำให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการไล่ตามแดชบอร์ด และมีเวลามากขึ้นในการตัดสินใจ
📋 ในวิดีโอนี้ เราจะอธิบายรายละเอียด:
✅ วิธีที่ตัวแทน AI ทำให้การทำความสะอาดข้อมูล, สรุป, และการตรวจจับความผิดปกติเป็นอัตโนมัติ✅ วิธีที่ AI ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากข้อมูลดิบ → ข้อมูลเชิงลึก → การดำเนินการ✅ เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงผล, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, และการวิเคราะห์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด✅ วิธีที่ ClickUp AI Agents เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการตัดสินใจภายในพื้นที่ทำงานเดียว ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านการออกแบบ, การเติบโต, การตลาด, หรือผลิตภัณฑ์ ตัวแทน AI เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่ชัดเจนขึ้นอย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์ที่ 4: ทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดเป็นเกม
ทุกคนชอบชัยชนะที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขีดฆ่าสิ่งที่ต้องทำออกจากรายการหรือการปลดล็อกตราสัญลักษณ์เล็กๆ ความก้าวหน้าทำให้เรารู้สึกพึงพอใจ การเล่นเกมใช้ประโยชน์จากความรู้สึกนั้นเพื่อดึงดูดผู้ใช้ให้มีส่วนร่วมกับประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์มากขึ้น นั่นเป็นเพราะการเล่นเกมใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจสากลบางประการ: ความก้าวหน้า รางวัล และการยอมรับ.
แต่คุณจะทำได้ถูกต้องได้อย่างไร? นี่คือวิธี:
- แถบความคืบหน้า: แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าพวกเขาใกล้จะเสร็จสิ้นการตั้งค่ามากเพียงใด ตัวบ่งชี้แบบภาพช่วยให้ผู้คนอยากทำสิ่งที่เริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์
- เหรียญรางวัลความสำเร็จ: เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ เช่น 'สร้างโปรเจกต์แรกสำเร็จ' หรือ 'เข้าสู่ระบบครั้งที่ 5 ของคุณ' การได้รับการยอมรับ แม้จะเป็นเพียงในโลกเสมือน ก็ทรงพลัง
- ระบบคะแนน: ให้คะแนนแก่ผู้ใช้สำหรับการกระทำที่มีความสำคัญต่อการกระตุ้นการใช้งาน เช่น การทำบทเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ หรือการเชิญเพื่อนร่วมทีม
- ความท้าทายและสถิติต่อเนื่อง: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยให้รางวัลสำหรับการใช้งานรายวันหรือรายสัปดาห์ ลองนึกถึงวิธีที่แอปฟิตเนสติดตามสถิติต่อเนื่องเพื่อสร้างนิสัย
⭐️ ตัวอย่างจากชีวิตจริง
ตัวอย่างเช่นDuolingoใช้ระบบสะสมวันต่อเนื่อง, คะแนน XP และเครื่องหมายความก้าวหน้าในรูปแบบเกม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานและเรียนจบบทเรียน ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเริ่มใช้งานในช่วงแรก
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการกระตุ้นแบรนด์พร้อมกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 5: การเดินทางของลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ลองนึกภาพว่ามีผู้ใช้สองคนสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณในวันเดียวกัน คนหนึ่งเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยว ในขณะที่อีกคนเป็นหัวหน้าทีมในบริษัทที่มีพนักงาน 50 คน หากคุณแสดงขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานแบบเดียวกันให้พวกเขาดู หนึ่งในนั้นจะรู้สึกสับสน ฟรีแลนซ์ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอน 'เชิญทีมของคุณ' ส่วนหัวหน้าทีมก็ไม่อยากเสียเวลาดูบทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น
ดังนั้น คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับประสบการณ์ครั้งแรกที่ยอดเยี่ยม? นี่คือวิธี:
- ติดตามพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงการปรับแต่งส่วนบุคคล: หากผู้ใช้ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซ้ำๆ นั่นคือสัญญาณ ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในอนาคต เพื่อให้แต่ละการโต้ตอบฉลาดขึ้นเรื่อยๆ
- ถามคำถามที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น: เริ่มต้นด้วย 'เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับตัวคุณสักเล็กน้อย' และถามเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขา ขนาดของบริษัท และเป้าหมายหลัก คำตอบของผู้ใช้ต่อคำถามในแบบสำรวจผลิตภัณฑ์จะกำหนดสิ่งที่พวกเขาจะเห็นต่อไป
- แยกเส้นทางของพวกเขาอย่างชาญฉลาด: นักการตลาดอาจเข้าสู่กระบวนการที่เน้นการตั้งค่าแคมเปญ การวิเคราะห์ และการผสานรวม ส่วนนักพัฒนาอาจถูกนำไปยังเอกสาร API หรือสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์โดยตรง ผู้ใช้แต่ละคนควรรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อโลกของพวกเขาโดยเฉพาะ
- ใช้การเปิดเผยข้อมูลแบบค่อยเป็นค่อยไป: อย่าทำให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจด้วยการนำเสนอฟีเจอร์ทั้งหมดพร้อมกัน เริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียบง่ายก่อน แล้วค่อยเปิดเผยเพิ่มเติมเมื่อผู้ใช้เริ่มคุ้นเคย ตัวอย่างเช่น ให้ฟรีแลนซ์เห็นวิธีการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ หลังจากที่พวกเขาเข้าใจพื้นฐานอย่างถ่องแท้แล้ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อสร้างงานติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บรรลุ (หรือพลาด) หลักไมล์สำคัญที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ทำกิจกรรมหลักครั้งแรกเสร็จสิ้น ให้ทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานให้กับทีมความสำเร็จของลูกค้าเพื่อส่งอีเมลแสดงความยินดีหรือเคล็ดลับผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย
เมื่อผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลาสามวันหลังจากลงทะเบียน ให้สร้างงานกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติสำหรับทีมของคุณเพื่อติดต่อกลับ กระบวนการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใช้คนใดหลุดรอดในช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบด้วยตนเอง
⭐️ ตัวอย่างจากชีวิตจริง
ความสำเร็จของ Canvaมาจากกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมถึงการแบ่งกลุ่มผู้ใช้, บทเรียนแบบโต้ตอบ, และวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ผู้ใช้ใหม่จะได้รับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมตามบทบาทหรือวัตถุประสงค์ของพวกเขา โดยจะมีการแสดงบทแนะนำแบบปฏิบัติจริงและเทมเพลตให้ใช้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ สิ่งนี้ทำให้งานแรกๆ ง่ายขึ้นและช่วยให้พวกเขาเห็นคุณค่าได้ทันที
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
คุณต้องการวิธีในการรวบรวมข้อมูลลูกค้านี้ จัดเก็บ และนำไปใช้เพื่อปรับแต่งสิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นถัดไปClickUp Formsช่วยคุณได้!
คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน เพิ่มตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแบบฟอร์มตามคำตอบ และจัดเก็บทุกอย่างโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
เมื่อมีผู้ส่งข้อมูลเข้ามา ClickUp สามารถสร้างรายการงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ ติดแท็กเจ้าของที่เหมาะสม และอัปเดตแดชบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณจะต้องมีแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อติดตามทั้งหมดนี้ClickUp Dashboardsพร้อมช่วยคุณแล้ว พวกมันให้คุณเห็นภาพแบบเรียลไทม์ของทุกความสำเร็จในการเปิดใช้งานในที่เดียว นั่นหมายความว่า:
- ดึงข้อมูลลูกค้าจากแบบฟอร์ม งาน และระบบอัตโนมัติเพื่อภาพรวมที่สมบูรณ์
- สร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับอัตราการเปิดใช้งาน, การใช้คุณสมบัติ, และการมีส่วนร่วม
- ติดตามเวลาที่ใช้จนถึงค่าแรกและจุดที่เกิดการลดลงในกลุ่มตัวอย่าง
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเริ่มต้นใช้งานระหว่างทีมหรือเวอร์ชันผลิตภัณฑ์
การวัดความสำเร็จในการกระตุ้นการใช้งานของผู้ใช้
คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้ นี่คือตัวชี้วัดที่คุณควรติดตามเพื่อทราบว่าความพยายามในการกระตุ้นการใช้งานของผู้ใช้ของคุณได้ผลหรือไม่:
อัตราการเสร็จสิ้นกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
ตัวชี้วัดนี้ติดตาม เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของการเริ่มต้นใช้งาน (การสอนเบื้องต้น, การตั้งค่าโปรไฟล์, หรือการทัวร์ผลิตภัณฑ์) ซึ่งช่วยระบุได้ว่าผู้ใช้กำลังออกจากระบบในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าหรือขั้นตอนการเรียนรู้ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความไม่ราบรื่นในประสบการณ์การใช้งานในช่วงแรก
🛠️ สูตร: อัตราการเสร็จสิ้นการเริ่มต้นใช้งาน = (ผู้ใช้ที่เสร็จสิ้นการเริ่มต้นใช้งาน ÷ ผู้ใช้ที่เริ่มการเริ่มต้นใช้งาน) × 100
✅ วิธีปรับปรุง:
- ทำให้ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเสร็จสิ้นได้ภายในไม่กี่นาที ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนคลิก และย่อคู่มือการใช้งาน
- แนะนำผู้ใช้ด้วยคำใบ้ตามบริบท เช่น รายการตรวจสอบ แถบความคืบหน้า คำอธิบายเครื่องมือ และคำแนะนำที่ฝังไว้ เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรต่อไป
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือ 8 ขั้นตอนสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่
อัตราการเปิดใช้งาน (ผู้ใช้ที่ถึงค่าแรก)
นี่คือการวัดผลที่ตรงที่สุดของการกระตุ้นการใช้งาน มันแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ใหม่ที่ทำกิจกรรมหลักที่กำหนดความสำเร็จในผลิตภัณฑ์ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ กิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นการตั้งค่าบัญชี การสร้างโครงการ หรือการเชิญเพื่อนร่วมทีม—สิ่งใดก็ตามที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อย่างแท้จริง
🛠️ สูตรอัตราการเปิดใช้งาน: อัตราการเปิดใช้งาน = (จำนวนผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน ÷ จำนวนผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด) × 100
ตัวชี้วัดเวลาที่ใช้ถึงค่าแรก
ตัวชี้วัดนี้ (บางครั้งเรียกว่า TTFV) บอกคุณว่าผู้ใช้ใหม่ใช้เวลานานเท่าใดในการประสบกับความสำเร็จเป็นครั้งแรก ยิ่งเวลานี้สั้นลงเท่าใด คุณก็ยิ่งพิสูจน์คุณค่าได้เร็วขึ้นเท่านั้น
🛠️ วิธีการวัด: บันทึกเวลาตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการดำเนินการสำคัญครั้งแรกเสร็จสิ้น เช่น การส่งข้อความ การอัปโหลดไฟล์ หรือการเริ่มแคมเปญ
เพื่อทำความเข้าใจ ว่าทำไม TTFV เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้จับคู่กับเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ:
- NPS (คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ): ติดตามความรู้สึกและความภักดีโดยรวมหลังจากการเริ่มต้นใช้งาน
- CSAT (ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า): วัดความพึงพอใจที่จุดสำคัญ เช่น การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
- CES (Customer Effort Score): เปิดเผยว่าผู้ใช้พบว่าการดำเนินการหลักนั้นง่ายหรือยากเพียงใด
อัตราการรักษาผู้ใช้
อัตราการรักษาผู้ใช้ วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด (มักจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน) เป็นตัวชี้วัดหลักในการทำความเข้าใจผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันและแนวโน้มการใช้งานอย่างต่อเนื่องของพวกเขา
🛠️ สูตร: อัตราการคงอยู่ = (ผู้ใช้ที่กลับมา ÷ จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา) × 100
✅ วิธีปรับปรุง:
- ส่งมอบคุณค่าอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ โดยการนำเสนอคุณสมบัติที่มีผลกระทบสูงผ่านการกระตุ้นที่ตรงเป้าหมาย, คำแนะนำ, หรือเส้นทางการเริ่มต้นใช้งาน
- กระตุ้นผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานให้กลับมาอีกครั้ง ด้วยอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, ข้อความแจ้งเตือนในแอป, หรือแคมเปญตามวงจรชีวิตที่ช่วยให้พวกเขากลับมาและดำเนินการที่มีความหมาย
อัตราการส่งต่อ
อัตราการแนะนำบอกคุณว่ามีผู้ใช้กี่คนที่เชิญหรือแนะนำผู้อื่นให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่คือหนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของระดับความพึงพอใจและคุณค่าที่รับรู้ได้ เพราะผู้ใช้แทบจะไม่แนะนำเครื่องมือที่พวกเขาไม่ไว้วางใจหรือไม่ชอบใช้งาน
🛠️ สูตร: อัตราการแนะนำ = (จำนวนผู้ใช้ที่แนะนำ ÷ จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด) × 100
✅ วิธีปรับปรุง:
- ทำให้การแนะนำเป็นเรื่องง่าย ด้วยการฝังปุ่มแชร์, คำเชิญเข้าร่วมทีม, และข้อความเชิญชวน "เชิญชวนเพื่อนร่วมงาน" ไว้ที่จุดสำคัญในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ
- ให้รางวัลแก่การสนับสนุน ผ่านสิ่งจูงใจ เช่น การทดลองใช้เพิ่มเติม การปลดล็อกฟีเจอร์ หรือสิทธิประโยชน์สำหรับทีม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้แบ่งปันผลิตภัณฑ์ของคุณ
อัตราการสูญเสียลูกค้า
อัตราการยกเลิกการใช้บริการคือเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ (หรือลูกค้า) ที่หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ อัตรานี้มีความสำคัญเป็นพิเศษหากธุรกิจของคุณพึ่งพารายได้จากการสมัครสมาชิกหรือรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
🛠️ สูตร: อัตราการสูญเสียลูกค้า = (ผู้ใช้ที่ไม่เคลื่อนไหวในช่วงเวลา ÷ จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา) × 100
✅ วิธีปรับปรุง:
- ระบุปัจจัยกระตุ้นการยกเลิกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการวิเคราะห์รูปแบบการลดลงและสร้างการแทรกแซง (แบบสำรวจ คำแนะนำ หรือข้อความสนับสนุน) ก่อนที่ผู้ใช้จะออกจากระบบ
- เสริมสร้างวงจรการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถระบุปัญหาที่เกิดซ้ำได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขผ่านการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) หรือกระบวนการสนับสนุนลูกค้า
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากการทดลองใช้เป็นลูกค้าชำระเงิน
ตัวชี้วัดนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของการเปิดใช้งานผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการทดลองใช้ฟรี คุณจะได้เห็นว่ามีผู้ใช้ทดลองใช้ฟรีจำนวนเท่าใดที่กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงคุณค่าที่ผู้ใช้รับรู้และความเหมาะสมของราคาของผลิตภัณฑ์
🛠️ สูตร: อัตราการเปลี่ยนแปลงจากการทดลองใช้เป็นลูกค้าที่ชำระเงิน = (ผู้ใช้ที่ทดลองใช้ที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน ÷ ผู้ใช้ที่ทดลองใช้ทั้งหมด) × 100
✅ วิธีปรับปรุง:
- เน้นคุณค่าพรีเมียมในช่วงทดลองใช้ ด้วยคำแนะนำฟีเจอร์ การแนะนำการใช้งาน และเทมเพลตกรณีศึกษาที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงจุดประทับใจได้เร็วขึ้น
- ปรับราคาและระยะเวลาทดลองใช้ให้เหมาะสม ตามพฤติกรรมของผู้ใช้—ลดระยะเวลา ขยายเวลา หรือปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
⚡ คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังตั้งค่า KPI เป็นครั้งแรก ให้เริ่มต้นด้วยแม่แบบ KPI ของ ClickUp ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการกระตุ้นที่สามารถวัดผลได้ ตั้งค่าเป้าหมาย และมอบหมายผู้รับผิดชอบก่อนเชื่อมต่อกับแดชบอร์ดเพื่อการติดตามแบบเรียลไทม์
ความผูกพันของผู้ใช้
ความเหนียวแน่นของผู้ใช้หมายถึง ความถี่ที่ผู้ใช้กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ใช้งานในช่วงเวลาที่แคบกับการมีส่วนร่วมในช่วงเวลาที่กว้างขึ้น อัตราส่วนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้ใช้ที่ดี
🛠️ สูตร: ความผูกพันของผู้ใช้ = ผู้ใช้งานรายวัน (DAU) ÷ ผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) × 100
✅ วิธีปรับปรุง:
- ส่งเสริมนิสัยที่ทำซ้ำ ด้วยงานที่ทำซ้ำ, ระบบอัตโนมัติ, มุมมองที่บันทึกไว้, หรือขั้นตอนการทำงานที่ผู้ใช้พึ่งพาทุกวันหรือทุกสัปดาห์
- ขยายกรณีการใช้งานข้ามทีม เพื่อให้มีเพื่อนร่วมทีมหลายคนพึ่งพาผลิตภัณฑ์: ผู้ใช้มากขึ้น = การมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น = ความผูกพันที่สูงขึ้น
อัตราการใช้งานฟีเจอร์และการมีส่วนร่วม
เมื่อการเปิดใช้งานเสถียรแล้ว ให้ติดตามการใช้งานฟีเจอร์เพื่อดูว่าผู้ใช้ยังคงสำรวจและมีส่วนร่วมกับฟีเจอร์หลักอยู่หรือไม่ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าอะไรที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและจุดใดที่การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาจยังไม่เพียงพอ
🛠️ สูตร: อัตราการใช้งานฟีเจอร์ = (จำนวนผู้ใช้ฟีเจอร์ที่ไม่ซ้ำกัน ÷ จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด) × 100
ความสัมพันธ์ระหว่างการคงอยู่และการแนะนำ
การกระตุ้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการได้มาซึ่งลูกค้าและคุณค่าในระยะยาว เมื่อการกระตุ้นดีขึ้น การต่ออายุ การอัปเกรด และการแนะนำต่อมักจะตามมา
🛠️ ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานภายใน 48 ชั่วโมงจะต่ออายุบ่อยขึ้นหรืออัปเกรดได้เร็วขึ้น นี่เป็นการพิสูจน์ว่าการเริ่มต้นใช้งานที่แข็งแกร่งช่วยรักษาผู้ใช้ไว้ได้ เราได้รวบรวมเทมเพลตการวิเคราะห์ฟรีที่คุณสามารถใช้สำหรับสิ่งนี้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณได้สร้างแดชบอร์ดและเพิ่มวิดเจ็ตสองสามตัวแล้ว ตอนนี้ลองจินตนาการถึงวิดเจ็ตเดียวที่แสดงตัวเลขและอธิบายความหมายของมัน นั่นคือสิ่งที่ClickUp AI Cardsทำได้!
เลือกบัตรที่เหมาะกับความต้องการของคุณ:
- ต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมของฉันทำในสัปดาห์นี้หรือไม่? ใช้การ์ด AI Stand Up
- ต้องการข้อมูลสรุประดับสูงสำหรับผู้นำหรือไม่? บัตร สรุปสำหรับผู้บริหารโดย AI คือฮีโร่ของคุณ
- ต้องการถามคำถามเชิงสร้างสรรค์ เช่น 'อะไรกำลังขัดขวางความก้าวหน้าของสปรินท์ของเรา?' จากนั้นเลือกการ์ด AI Brain และพิมพ์คำถามได้เลย
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การกระตุ้นลูกค้าของคุณ
การปรับปรุงการกระตุ้นการใช้งานเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ค้นพบคุณค่าอย่างไรและช่วยให้พวกเขาเข้าถึงคุณค่าได้เร็วขึ้น แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้จะช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณออกแบบกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอและกระตุ้นให้ผู้ใช้สำรวจคุณสมบัติพรีเมียม
✅ เรียนรู้จากลูกค้าที่มีอำนาจและผู้ใช้ปัจจุบันของคุณ
มองหาพฤติกรรมที่แยกผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดของคุณออกจากคนอื่นๆ รูปแบบเหล่านี้เผยให้เห็นว่าการกระทำของผู้ใช้ใดที่นำไปสู่การกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ใช้ที่มีการคงอยู่สูงทำอะไรบ้างในสัปดาห์แรกของพวกเขา? พวกเขาทำกระบวนการเริ่มต้นเสร็จเร็วขึ้นหรือสำรวจคุณสมบัติเฉพาะตั้งแต่ต้น?
- สัมภาษณ์พวกเขาเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมการกระทำเหล่านั้นจึงมีคุณค่า คุณมักจะค้นพบข้อมูลเชิงลึกเล็กๆ น้อยๆ เช่น ฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาให้พวกเขา
เมื่อได้ทำการแมปแล้ว ให้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อแนะนำผู้ใช้ใหม่ให้เดินตามเส้นทางที่คล้ายกันตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางของพวกเขา
✅ ระบุสาเหตุที่ผู้ใช้เลิกใช้งาน
จับคู่การสัมภาษณ์กับการศึกษาอย่างรวดเร็วจากวิธีการวิจัยผู้ใช้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อเรียนรู้ว่าผู้ใช้จริงตีความการแนะนำการใช้งานของคุณอย่างไร และสิ่งนี้สามารถช่วยในการรักษาผู้ใช้ได้อย่างไร
- ดูการบันทึกการเล่นของผู้ใช้หรือแผนที่ความร้อนเพื่อดูว่าความสับสนเกิดขึ้นที่ใด
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทันทีหลังจากช่วงเวลาที่ลูกค้าส่งสินค้า โดยถามว่า 'อะไรที่ทำให้คุณหยุดที่นี่?'
- จับคู่การวิจัยเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์, การทดสอบการใช้งาน) กับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้ได้เรื่องราวที่ครบถ้วน
✅ สร้างสัญญาณเริ่มต้นของมูลค่าที่แท้จริง
การเข้าถึง 'ช่วงเวลาที่เข้าใจอย่างฉับพลัน!' อาจใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับตัวอย่างของมูลค่าตั้งแต่เนิ่นๆ:
- นำเสนอการสาธิตแบบโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้ 'เห็น' ผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเต็มรูปแบบ
- รวมตัวอย่างแดชบอร์ดหรือเทมเพลตสำเร็จรูปที่แสดงความคืบหน้า
- เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็ก ๆ เช่น 'สร้างงานแรกสำเร็จ' หรือ 'การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ 50%'
✅ ดำเนินการเชิงรุกด้วยการสนับสนุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่ารอให้ผู้ใช้ขอความช่วยเหลือ. พยายามคาดการณ์ความต้องการของพวกเขา.
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการไม่มีการเคลื่อนไหวหรือการพลาดเป้าหมาย และติดตามด้วยการแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์
- ติดต่อด้วยข้อความสั้น ๆ เช่น 'ต้องการความช่วยเหลือไหม?' เมื่อการมีส่วนร่วมลดลง
- ทดสอบแนวคิดการปฐมนิเทศใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
✅ กระตุ้นการมีส่วนร่วม
บางครั้งแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ สิ่งจูงใจสามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้ดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายสำคัญในการเริ่มต้นใช้งาน นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง:
- มอบรางวัลต้อนรับหรือสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
- ส่งเสริมการแนะนำโดยการมอบสิ่งของที่จับต้องได้ให้กับผู้ใช้ (เครดิตเพิ่มเติม, คุณสมบัติโบนัส, หรือส่วนลด)
- ให้รางวัลเมื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น
👀 คุณรู้หรือไม่?Dropbox เพิ่มฐานผู้ใช้เกือบ 3,900%หลังจากแนะนำระบบรางวัลจากการแนะนำเพื่อน โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อผู้ใช้ทำขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานเสร็จสิ้นหรือเชิญเพื่อนเข้าร่วม
เปลี่ยนการเปิดใช้งานผู้ใช้ให้เป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตด้วย ClickUp
การเปิดใช้งานผู้ใช้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่กำหนดวิธีที่ผู้ใช้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณและคุณค่าที่พวกเขาได้รับจากมัน
ยิ่งพวกเขาไปถึงจุดที่มีคุณค่าได้เร็วเท่าไร การรักษาลูกค้าและการเติบโตของรายได้ของคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น
ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางการใช้งานของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น กำจัดอุปสรรค และวัดความสำเร็จในทุกขั้นตอน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ใหม่ ติดตามจำนวนผู้ใช้ที่เริ่มใช้งาน และปรับปรุงทุกจุดสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
คำถามที่พบบ่อย
การเปิดใช้งานผู้ใช้คือขั้นตอนในเส้นทางการเป็นลูกค้าของ SaaS ที่ผู้ใช้ใหม่เริ่มตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ใน ClickUp การเปิดใช้งานอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ใหม่สร้างพื้นที่ทำงานครั้งแรก เพิ่มงานสองสามรายการ และเชิญเพื่อนร่วมทีมให้มาทำงานร่วมกัน
ติดตามตัวชี้วัดพฤติกรรมผู้ใช้ เช่น อัตราการเปิดใช้งานผู้ใช้ เวลาที่ใช้จนถึงค่าแรก และระดับการมีส่วนร่วมกับฟีเจอร์ ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากการลงทะเบียนไปสู่การใช้งานที่มีความหมายได้รวดเร็วเพียงใด
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในกระบวนการเปิดใช้งานผู้ใช้ ได้แก่ ขั้นตอนการตั้งค่าที่ยืดยาว ข้อเสนอคุณค่าที่ไม่ชัดเจน และการมีฟีเจอร์มากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการต้อนรับผู้ใช้ของคุณมุ่งเน้นทั้งความคาดหวังของลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม
เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp สำหรับการต้อนรับลูกค้าและการติดตาม KPI ช่วยให้คุณมาตรฐานการเดินทางในการเริ่มต้นใช้งาน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และมอบเส้นทางที่มีคำแนะนำให้กับผู้ใช้ใหม่ทุกคนเพื่อให้พวกเขาถึงจุด "aha" ของตนเอง จากนั้น ระบบนิเวศ AI ของ ClickUp จะเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดใช้งานด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น:ClickUp Brain เขียนข้อความต้อนรับใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้น ทำให้คำแนะนำเครื่องมือชัดเจนขึ้น และสร้างข้อความกระตุ้นการใช้งานที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ใหม่ClickUp Automations ลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ การติดแท็กขั้นตอนของวงจรชีวิต และการแจ้งเตือนทีมเมื่อผู้ใช้หยุดชะงักตัวแทน AI ตีความบริบทจากงาน ความคิดเห็น และคุณลักษณะของผู้ใช้ เพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะหลายขั้นตอนที่ช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์ แดชบอร์ด ClickUp ให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความสำเร็จของผู้ใช้—เวลาที่ใช้จนถึงคุณค่าแรก จุดที่ผู้ใช้เลิกใช้งาน การยอมรับฟีเจอร์ และประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่ม—เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
ไม่มีจำนวนหรือจุดที่แน่นอน แต่ในอุดมคติแล้ว ผู้ใช้ควรได้รับคุณค่าภายในไม่กี่นาทีหลังจากสมัครใช้งาน ยิ่งเส้นทางสู่ความสำเร็จครั้งแรกสั้นเท่าไร อัตราการกระตุ้นการใช้งานและการรักษาผู้ใช้ในระยะยาวก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ให้ความสำคัญกับการลดเวลาที่ใช้ในการสร้างคุณค่าและการตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ของคุณ