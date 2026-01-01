ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Gamma AI สำหรับการนำเสนอและเนื้อหา

หากคุณเคยลองสร้างเด็คโดยใช้ Gamma AI คุณจะรู้ถึงความรู้สึกผสมผสานระหว่างความประหลาดใจและความกังวลที่มาพร้อมกัน Gamma เป็นเครื่องมือสร้างเด็คด้วย AI ที่มีความสามารถ แต่การส่งออกไปยัง Google Slides หรือ PowerPoint ไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว
และแม้เมื่อเด็ค AI ดูเรียบร้อยแล้ว การปรับแต่งการออกแบบหรือเพิ่มรูปภาพของคุณเองอาจรู้สึกแปลกๆ ทางเทคนิค
นั่นคือเหตุผลที่การค้นหาทางเลือก AI ที่มั่นคงสำหรับ Gamma AI นั้นมีความหมาย. บทความนี้จะเปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์นำเสนอ AI ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการออกแบบ, แก้ไข, และแบ่งปันเด็คข้ามทีม. คุณจะได้เห็นจุดแข็ง, ข้อแลกเปลี่ยน, และสิ่งที่คาดหวังได้เมื่อย้ายจาก Gamma AI.
รายงานล่าสุดโดย Statista พบว่ามากกว่า48% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและครีเอทีฟใช้AI ในการออกแบบและทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเพียงใด
ทางเลือกของ Gamma AI ในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของตัวเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gamma AI เพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณตามคุณสมบัติหลัก, ราคา, และคะแนนผู้ใช้.
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|สร้าง จัดการ และแก้ไขงานนำเสนอในที่ทำงานร่วมกันเดียว
|ไวท์บอร์ดสำหรับแผนผังกระบวนการ เอกสารสำหรับการเขียน Brain และ BrainGPT สำหรับร่างงานด้วย AI และแปลงเสียงเป็นข้อความ Tasks สำหรับการตรวจสอบและควบคุมเวอร์ชัน แดชบอร์ดสำหรับติดตามงาน
|มีแผนให้บริการฟรี; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|การนำเสนอ. AI
|สไลด์ที่สร้างโดย AI ทันทีที่ตรงกับแบรนด์ของคุณ
|สร้างสไลด์จากข้อความ การปรับให้สอดคล้องกับแบรนด์ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ส่งออกเป็น Google Slides และ PowerPoint
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $198/เดือน
|บวก AI
|การผสานการทำงานกับ Google Slides และกระบวนการทำงานร่วมกัน
|ใน Google Slides อยู่แล้ว, สรุปเป็นโครงร่าง, ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทนและรูปแบบ, การแก้ไขร่วมกัน, และความคิดเห็น
|ทดลองใช้ฟรี 7 วัน และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|เล่ม
|การนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วยการเล่าเรื่อง
|สร้างสไลด์นำเสนอแบบเล่าเรื่องจากข้อความหรือเอกสาร พร้อมฟีเจอร์สร้างภาพด้วย AI ในตัว, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ส่งออกเป็น Slides หรือ PowerPoint
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|MagicSlides. app
|การสร้างสไลด์อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตใน Google Slides
|การทำงานแบบแถบด้านข้าง, การแจ้งเตือนเพื่อจัดเตรียมสไลด์, ธีม, แก้ไขทันที, และส่งออกภายในสไลด์
|แผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|Visme
|การนำเสนอสื่อมัลติมีเดียที่มีแบรนด์ครอบคลุมทุกทีม
|ชุดแบรนด์, โครงร่าง AI, แผนภูมิและแอนิเมชัน, ส่งออกไปยังสไลด์, PowerPoint, PDF, แชร์ลิงก์
|แผนฟรีและแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|สวยงาม. ai
|การออกแบบอัตโนมัติและความสม่ำเสมอของแบรนด์
|สไลด์อัจฉริยะพร้อมการจัดวางอัตโนมัติ, ล็อกแบรนด์สำหรับฟอนต์และสี, การเชื่อมต่อกับ Drive และ Slack, ส่งออกเป็น PowerPoint หรือ PDF
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|GenPPT
|การสร้างการนำเสนอ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
|อัปโหลดไฟล์สเปรดชีตหรือสรุปข้อมูล, แผนภูมิอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึก, ส่งออกเป็น PowerPoint, PDF, Google Slides
|ราคาตามความต้องการ
|Twistly AI
|การเล่าเรื่องด้วยภาพและการนำเสนอแบรนด์
|เท็กซ์สู่ภาพนำเสนอตามเนื้อหา, พาเลตต์สีและทรานซิชันอัตโนมัติ, ไลบรารีสินทรัพย์, ส่งออกเป็นสไลด์หรือ PowerPoint, ฟีดแบ็กแบบเรียลไทม์
|แผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Show
|การจัดการการนำเสนอแบบร่วมมือ
|แก้ไขพร้อมกันแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงความคิดเห็น, จัดรูปแบบด้วย AI, นำเข้าไฟล์ PowerPoint, นำเสนอสดผ่านเบราว์เซอร์, ส่งออกเป็น PPTX, PDF, HTML
|แผนฟรีและแผนชำระเงินพร้อมการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Gamma AI?
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างงานนำเสนอใน Google Slides, พรีเซนเทชันสำหรับนำเสนอไอเดีย หรืออัปเดตข้อมูลให้ทีม เครื่องมือ AI สำหรับงานนำเสนอของคุณควรมอบทั้งอิสระทางความคิดสร้างสรรค์และการควบคุมที่เชื่อถือได้ให้กับคุณ
เพราะการทดสอบที่แท้จริงของเครื่องมือสร้างการนำเสนอด้วย AI ไม่ใช่ภาพหรือธีม แต่คือวิธีที่ AI สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
นี่คือรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยคุณค้นหาทางเลือก Gamma AI ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ. มันควรสามารถทำได้:
- สร้างและแก้ไขงานนำเสนอที่สวยงามด้วยการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกการส่งออก
- รองรับ Google Slides, PowerPoint และหลายรูปแบบเพื่อความสะดวกในการแชร์
- นำเสนอเทมเพลตอัจฉริยะและคำแนะนำเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อประหยัดเวลา
- รวมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการให้ข้อเสนอแนะสำหรับทีมที่ทำงานบนสไลด์ที่ใช้ร่วมกัน
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยธีมที่แก้ไขได้ ฟอนต์ และเครื่องมือนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ให้แผนฟรีหรือทดลองใช้เพื่อให้คุณสามารถทดสอบก่อนตัดสินใจ
โปรดทราบว่าในขณะที่ Gamma เป็นโปรแกรมแก้ไขเด็คที่เน้น AI เป็นหลัก ทางเลือกของมันสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท:
- เครื่องมือสร้างสไลด์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Google Slides/PowerPoint AI add-ons
- ชุดเนื้อหาและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
มาเริ่มกันเลย
🧩 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตลาดซอฟต์แวร์นำเสนอด้วย AI ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 22% ต่อปีจนถึงปี 2030 เนื่องจากทีมต่างๆ หันมาใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างงานนำเสนอแทนการสร้างสไลด์แบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยในการออกแบบและสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Gamma AI
นี่คือเครื่องมือนำเสนอด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่ดีที่สุด ตัวอย่าง ความลึกในการปรับแต่ง การไหลของการทำงานร่วมกัน คุณภาพการส่งออก คุณสมบัติของ AI การผสานรวม ราคา และข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง จัดการ และแก้ไขงานนำเสนอในที่ทำงานร่วมกันเดียว)
ทุกการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยความคิด แต่บ่อยครั้งที่ความคิดเหล่านั้นกระจัดกระจายไปตามอีเมล, ข้อความแชท, ไดรฟ์ที่แชร์, และร่างที่ยังไม่เสร็จ
มีคนกำลังออกแบบใน Google Slides อีกคนกำลังเขียนข้อความใหม่ในเอกสาร Word และมีการส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นภาพหน้าจอ นั่นคือWork Sprawl เมื่อทุกขั้นตอนของโครงการอยู่ในที่ที่แตกต่างกัน มันทำให้ทีมทำงานช้าลง เพิ่มข้อผิดพลาด และทำให้การควบคุมเวอร์ชันแทบจะเป็นไปไม่ได้
ตอนนี้เพิ่มเครื่องมือสร้างงานนำเสนอ AI ที่แยกจากกันเข้ามาในส่วนผสม เครื่องมือหนึ่งสร้างสไลด์ อีกเครื่องมือเขียนเนื้อหา และเครื่องมือที่สามสร้างภาพที่สร้างโดย AI ผลลัพธ์คืออะไร?การขยายตัวของ AI ซึ่งนำไปสู่สไลด์ที่อาจสวยงามแต่ไม่สอดคล้องกัน และใช้เวลานานกว่าจะแก้ไขให้เสร็จมากกว่าการสร้างใหม่
ClickUp ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวม แห่งแรกของโลก นำทุกแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์มารวมกัน กำจัดทั้งการทำงานที่กระจัดกระจายและ AI ที่ไม่จำเป็น
นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างทุกอย่างจากศูนย์เลยเทมเพลตการนำเสนอโครงการของClickUp มีเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานสำหรับการวางแผนสไลด์ มอบหมายเจ้าของงาน ติดตามการอนุมัติ และเชื่อมโยงสไลด์กับงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
นี่คือสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำให้การนำเสนอและกลยุทธ์เนื้อหาของคุณยอดเยี่ยม:
วางแผนและทำงานร่วมกันแบบภาพด้วย ClickUp Whiteboards
ก่อนที่สไลด์แรกจะเกิดขึ้น ทีมงานต้องมีเรื่องราวClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบที่สะอาดให้คุณเพื่อวางแผนได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถทิ้งไอเดียเป็นโน้ตติดผนัง, จัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่, วาดภาพสไลด์แบบคร่าว ๆ, และสร้างภาพที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณได้ด้วย ตัวสร้างภาพ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวเมื่อคุณต้องการภาพคอนเซปต์หรือธีมสไลด์อย่างรวดเร็ว
เมื่อสิ่งใดดูเป็นรูปธรรม ให้เปลี่ยนบันทึกนั้นให้กลายเป็นงานได้ในคลิกเดียว เพื่อให้เจ้าของงาน วันที่ครบกำหนด และรายการตรวจสอบถูกกำหนดไว้เรียบร้อย เพราะกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณอยู่เสมอ ทุกการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวจะถูกส่งต่อไปยังงานต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนการสร้างสไลด์สุดท้ายโดยอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถขอให้ ClickUp Brainสรุปการระดมสมองของคุณหรือสร้างหัวข้อสไลด์โดยอัตโนมัติจากบันทึกบนไวท์บอร์ดของคุณได้อีกด้วย วิธีนี้ช่วยลดเวลาในการเตรียมงานและมั่นใจได้ว่าไม่มีไอเดียใดสูญหายระหว่างการระดมสมองและการผลิต
สร้างและปรับปรุงเด็คของคุณด้วย ClickUp Docs และ ClickUp BrainGPT
คุณมีไอเดียแล้ว ตอนนี้ให้แปลงเป็นคำพูด วางทุกอย่างจาก ClickUp Whiteboards ไปยังClickUp Docs เพื่อให้ เด็คมีแหล่งข้อมูลเดียว
นักเขียนร่างหัวข้อข่าวและประเด็นสำคัญในเอกสาร จากนั้นนักออกแบบสามารถวางภาพจำลองไว้ข้างข้อความได้ ผู้จัดการสามารถเพิ่มความคิดเห็นแบบอินไลน์ได้ทันทีตรงจุดที่ต้องตัดสินใจ
นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์Collaboration Detection ของ ClickUp คุณสามารถเห็นได้ทันทีเมื่อเพื่อนร่วมทีมกำลังดูหรือแก้ไขสไลด์หรือเอกสารเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงซ้ำซ้อนและประสานงานการอัปเดตได้แบบเรียลไทม์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ขณะที่คุณกำลังสร้างการนำเสนอของคุณ ให้ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายสไลด์ ข้อมูลสำคัญ หรือตัวเลือกการออกแบบของคุณ
คุณสามารถแนบคลิปเหล่านี้ไปยังงานนำเสนอของคุณได้โดยตรง เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถตรวจสอบการสาธิตของคุณ แสดงความคิดเห็น และทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการประชุมสด วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจวิสัยทัศน์ของคุณและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย
จากนั้น ClickUp Brain และClickUp BrainGPTสามารถสร้างโครงร่างสไลด์จากเอกสารและงานที่มีอยู่ แปลงบันทึกการประชุมเป็นหัวข้อสไลด์ และเขียนบันทึกสำหรับผู้พูดใหม่ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
เนื่องจากพวกเขาดึงข้อมูลจากบริบทการทำงานจริงของคุณแทนที่จะเป็นข้อความว่างเปล่า เรื่องราวจึงมีความสอดคล้องกันตลอดทั้งชุดสไลด์ แคมเปญ และช่องทางต่างๆ
ในยามดึกหรือระหว่างการเดินทาง ใช้Talk to Textเพื่อบันทึกไอเดียต่าง ๆ ClickUp BrainGPT จะถอดเสียงและจัดเรียงไอเดียเหล่านั้นลงในเอกสาร พร้อมให้คุณทบทวน
เมื่อคุณเปิดใช้ Slides หรือ PowerPoint เนื้อเรื่องของคุณจะถูกจัดโครงสร้างอย่างดี สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ และเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพกำลังเตรียมสไลด์นำเสนอสำหรับนักลงทุน พวกเขาใช้ ClickUp Docs ในการรวบรวมไฮไลท์ต่างๆ เช่น แนวโน้มตลาด ประวัติทีม และตัวชี้วัดการเติบโต จากนั้น ClickUp BrainGPT จะจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นลำดับที่สอดคล้องกัน
ต่อมา ผู้ก่อตั้งบันทึกเสียงอธิบายถึงความสำเร็จใหม่ในการระดมทุน; ClickUp BrainGPT จะจับและผสานรวมข้อมูลเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว กระบวนการทั้งหมดในการสร้างสไลด์ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการดำเนินการ จะทำงานในพื้นที่ทำงานเดียว
ส่วนที่ดีที่สุด: คุณสามารถสลับระหว่าง LLM ระดับพรีเมียมหลายตัวได้ เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยวิธีนี้ คุณจะใช้ประโยชน์จากแต่ละโมเดลตามความต้องการของคุณ
เราชอบใช้ Claude สำหรับงานที่ต้องการความลึกซึ้งและซับซ้อน ส่วน Gemini และ ChatGPT เหมาะสำหรับการแก้ไขและสรุปอย่างรวดเร็วมากกว่า
📖 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Chatเพื่อแชร์ไอเดียทันที รับความคิดเห็น และจัดระเบียบการสนทนาเกี่ยวกับการนำเสนอทั้งหมดของคุณไว้ข้างๆ สไลด์และงานที่ต้องทำ
จัดการรีวิว ข้อเสนอแนะ และเวอร์ชันการออกแบบด้วย ClickUp Tasks
ตอนนี้ร่างเอกสารอยู่ในรูปแบบที่ดีแล้ว ให้รวบรวมข้อเสนอแนะไว้ในช่องทางเดียว เปลี่ยนเอกสารให้เป็นงานโดยใช้ClickUp Tasks แยกกลุ่มสไลด์เป็นงานย่อย และกำหนดเจ้าของ รายการตรวจสอบ และวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงาน
เพิ่มผู้ตรวจสอบ, ตั้งค่า "ออกแบบหลังการอนุมัติการคัดลอก" และให้ระบบอัตโนมัติแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาของพวกเขา
สุดท้าย เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานให้คุณเลือกใช้ วางแผน ร่าง และจัดระเบียบสไลด์นำเสนอครั้งต่อไปของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย เทมเพลตนำเสนอของ ClickUp ซึ่งมอบพื้นที่ทำงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับระดมความคิด มอบหมายข้อเสนอแนะ และประสานงานกับทีมของคุณได้ก่อนที่คุณจะเปิดเครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วย AI
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปความคิดเห็นในเธรดให้เป็นบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหรือรายการตรวจสอบขั้นตอนถัดไป เพื่อให้ดีไซเนอร์และนักเขียนเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรระหว่างแต่ละเวอร์ชัน
🤔 คุณทราบหรือไม่: จากการสำรวจล่าสุดพบว่า 28% ของนักออกแบบรายงานว่าใช้เครื่องมือ AIในการสร้างงานนำเสนอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 79% ใช้ AI ในการเขียนเนื้อหาหรือคัดลอกข้อความสำหรับสไลด์ของพวกเขา—แสดงให้เห็นว่าทีมสร้างสรรค์ในปัจจุบันพึ่งพา AI เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและสม่ำเสมอมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมศูนย์การระดมความคิด การเขียน การออกแบบ และการให้ข้อเสนอแนะไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเดียวด้วย Whiteboards, Docs และ Tasks
- ใช้ ClickUp Brain และ BrainGPT เพื่อร่าง สรุป และทำให้เนื้อหาสไลด์เป็นอัตโนมัติด้วย Talk to Text
- สร้างภาพการไหลของการนำเสนอของคุณและแปลงแนวคิดเป็นงานโดยใช้ ClickUp Whiteboards
- จัดการการตรวจสอบเนื้อหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสไลด์ และเวอร์ชันการออกแบบได้โดยตรงใน ClickUp Tasks
- ติดตามประสิทธิภาพ, กำหนดเวลา, และการนำเดคกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ ClickUp Dashboards และรายงาน
- ร่วมมืออย่างไร้รอยต่อกับ ClickUp for Marketing Teamsเพื่อความสอดคล้องในงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นจนจบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับทีมที่ต้องการเพียงเครื่องมือสร้างสไลด์ AI พื้นฐานและฟรี
- จำเป็นต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับมุมมอง, ระบบอัตโนมัติ, และสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ทำงาน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7 / 5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6 / 5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันว่า:
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานและโครงการต่าง ๆ ฉันชอบมากที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ—คุณสามารถปรับมุมมอง แดชบอร์ด และเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานของทีมคุณ ความสามารถในการกำหนดลำดับความสำคัญ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานและโครงการต่าง ๆ ฉันชอบมากที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ—คุณสามารถปรับมุมมอง แดชบอร์ด และขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานของทีมคุณ ความสามารถในการกำหนดลำดับความสำคัญ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
2. การนำเสนอ. AI (เหมาะที่สุดสำหรับสไลด์ที่สร้างโดย AI ทันทีที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ)
สำหรับทีมที่ต้องการเปลี่ยนไอเดียเป็นสไลด์ภายในไม่กี่นาที Presentations. AI คือเครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วย AI ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อสร้างสไลด์ที่สะอาดตาและสะท้อนแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติ
มันได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่ทีมการตลาดและสตาร์ทอัพที่ต้องนำเสนออยู่บ่อยครั้งแต่ไม่มีเวลาออกแบบเลย์เอาต์แต่ละหน้าด้วยตนเอง แพลตฟอร์มนี้ใช้ฟีเจอร์ AI เพื่อเขียนข้อความ แนะนำให้ใช้ภาพ และสร้างลำดับสไลด์ตามคำแนะนำที่คุณป้อนเข้าไป
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความเข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติกับกระบวนการทำงานสมัยใหม่ คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร Word แล้วระบบจะเปลี่ยนเป็นงานนำเสนอที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ซึ่งสร้างโดย AI พร้อมด้วยภาพ หัวข้อ และเอฟเฟกต์การเปลี่ยนฉาก
แต่ละสไลด์จะสอดคล้องกับสีของแบรนด์คุณ และคุณสามารถส่งออกได้โดยตรงไปยัง Google Slides หรือ PowerPoint เพื่อการปรับแต่งเพิ่มเติม
การนำเสนอ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- สร้างสำรับไพ่ที่สมบูรณ์จากข้อความหรือโครงร่างด้วยการแทรกแซงจากผู้ใช้ให้น้อยที่สุด
- แก้ไข, แบรนด์, และส่งออกสไลด์ไปยัง Google Slides และ PowerPoint
- ทำงานร่วมกันบนสไลด์นำเสนอแบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงความคิดเห็นและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท
- เข้าถึงคลังเทมเพลตอัจฉริยะที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับการตลาด การขาย และการใช้งานของนักลงทุน
- ใช้ฟีเจอร์ AI เพื่อปรับข้อความใหม่, ปรับโทน, และปรับปรุงความอ่านง่ายของสไลด์
การนำเสนอ ข้อจำกัดของ AI
- การควบคุมการออกแบบขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับชุดซอฟต์แวร์นำเสนอแบบเต็มรูปแบบ
- AI อาจทำให้การจัดวางดูง่ายเกินไปในบางครั้ง ซึ่งอาจต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเอง
- เครื่องมือสร้างแบรนด์กำลังพัฒนาขึ้น แต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า Visme หรือ Beautiful.ai
การนำเสนอ. การกำหนดราคาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $198 ต่อผู้ใช้ต่อปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การนำเสนอ. คะแนนและรีวิวของ AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🎥 การสร้างงานนำเสนอสำหรับลูกค้าไม่ใช่แค่การรวมสไลด์สวยๆ เข้าด้วยกันเท่านั้น—นี่คือโอกาสของคุณในการโน้มน้าว สร้างความไว้วางใจ และปิดการขาย ในวิดีโอนี้ เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการสร้างงานนำเสนอสำหรับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น: โครงสร้าง การเล่าเรื่อง ภาพประกอบ และเคล็ดลับการนำเสนอที่จะสร้างความประทับใจอย่างแท้จริง
หากคุณต้องการการประชุมกับลูกค้าที่จบลงด้วยคำถามว่า "คุณเริ่มงานได้เมื่อไหร่?" แทนที่จะเป็น "ขอคิดดูก่อน" นี่คือแผนแม่บทสำหรับคุณ
3. พลัส เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Slides และการทำงานร่วมกัน)
Plus AI เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานการทำงานกับ Google Slides ได้โดยตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว
มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนำเสนอ AI แบบฝังตัวที่ช่วยสร้าง แก้ไข และปรับปรุงสไลด์โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ คุณยังสามารถสั่งให้เครื่องมือช่วยร่างเค้าโครง ปรับปรุงโทนเสียง และแม้กระทั่งออกแบบการนำเสนอที่สร้างโดย AI ซึ่งปรับให้เข้ากับแนวทางของแบรนด์ของคุณได้
คุณสมบัติ AI ตามบริบทของเครื่องมือนี้สามารถแก้ไขย่อหน้า, สรุปข้อมูล, หรือให้คำแนะนำการจัดวางตามเจตนาของเนื้อหาของคุณได้ ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายและทีมการตลาดที่ต้องการเตรียมเอกสารนำเสนอที่รวดเร็วและมีข้อมูลสนับสนุน
สมาชิกในทีมยังมีตัวเลือกในการแก้ไขสไลด์ร่วมกันแบบเรียลไทม์, ใส่ความคิดเห็น, และปรับแต่งการออกแบบร่วมกันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Plus AI
- ผสานการทำงานโดยตรงกับ Google Slides รองรับ AI แบบเนทีฟภายในพื้นที่ทำงาน
- สร้าง แก้ไข และปรับแต่งสไลด์โดยใช้ฟีเจอร์ AI ที่เข้าใจบริบท
- รองรับการสรุปข้อมูล, ปรับโทน, และจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับข้อความในสไลด์
- ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับเด็คที่ใช้ร่วมกันและข้อเสนอแนะ
- เหมาะสำหรับการอัปเดตธุรกิจอย่างรวดเร็ว, การนำเสนอ, และสไลด์การศึกษา
รวมถึงข้อจำกัดของ AI
- ต้องใช้บัญชี Google Slides; ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบใช้ PowerPoint
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดและความยืดหยุ่นในการออกแบบเมื่อเทียบกับเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน
- ภาพที่ซับซ้อนหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ อาจต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเอง
ราคาสำหรับ Plus AI
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
รวมถึงคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Plus AI ว่าอย่างไร
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปัน:
ฉันขอแนะนำ Plus อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างงานนำเสนอที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว นี่คือเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Google Slides และมันช่วยประหยัดเวลาทำงานและความหงุดหงิดให้ฉันได้มากมาย
ฉันขอแนะนำ Plus อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างงานนำเสนอที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว นี่คือเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Google Slides และมันช่วยประหยัดเวลาทำงานและความหงุดหงิดของฉันไปได้มากมาย
🧩 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจสร้างงานนำเสนออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และส่วนใหญ่ทำหลายครั้งต่อสัปดาห์
4. โทม (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอที่เน้นการเล่าเรื่อง)
Tome คือเครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วย AI ที่เน้นเรื่องราวเป็นหลัก ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการให้สไลด์ของตนมีความเชื่อมโยงและดึงดูดอารมณ์มากกว่าการใช้เทมเพลตสำเร็จรูป ช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นงานนำเสนอที่มีโครงสร้างชัดเจนและสวยงามสะดุดตา
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง pitch deck, ข้อเสนอแคมเปญการตลาด, และคำอธิบายสินค้า ที่การเล่าเรื่องมีความสำคัญไม่แพ้การออกแบบ
Tome ทำงานโดยให้คุณเริ่มต้นด้วยข้อความคำสั่งหรืออัปโหลดเอกสาร Word จากนั้นมันจะสร้างการนำเสนอด้วย AI โดยอัตโนมัติพร้อมชื่อเรื่อง รูปแบบ และคำแนะนำด้านโทนเสียง ฟีเจอร์การสร้างภาพด้วย AI ที่ผสานรวมจะเติมสไลด์ด้วยภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาอย่างถูกต้อง ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาภาพสต็อกหรือออกแบบองค์ประกอบด้วยตนเอง
การทำงานร่วมกันก็รู้สึกง่ายดายเช่นกัน ผู้ใช้สามารถปรับลำดับสไลด์ เขียนเนื้อหาใหม่ หรือเปลี่ยนภาพประกอบเป็นของตนเองได้ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมแก้ไขพร้อมกันแบบเรียลไทม์ แต่ละโปรเจกต์จะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกัน และคุณสามารถส่งออกสไลด์ไปยัง Google Slides หรือ PowerPoint เพื่อส่งมอบงานขั้นสุดท้ายให้กับลูกค้าได้
คุณสมบัติเด่นที่สุด
- สร้างการนำเสนอ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวจากคำแนะนำสั้น ๆ หรือโครงร่างที่อัปโหลด
- ใช้การสร้างภาพด้วย AI ในตัวเพื่อภาพที่รวดเร็วทันใจ
- สร้างเด็คแบบโต้ตอบที่ผสมผสานข้อความ สื่อ และการเปลี่ยนฉากได้อย่างราบรื่น
- ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผ่านการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ส่งออกไปยัง Google Slides หรือ PowerPoint สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ
ข้อจำกัดของโทม
- ตัวเลือกการปรับแต่งสไลด์มีจำกัดมากกว่าเครื่องมือการนำเสนอแบบดั้งเดิม
- บางเด็คที่ส่งออกอาจต้องปรับรูปแบบ
- การร่วมมือของทีมทั้งหมดถูกจำกัดอยู่เบื้องหลังแผนการชำระเงิน
การตั้งราคาหนังสือเล่ม
- โทม พลัส: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Tome Exclusive: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโทเม
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. MagicSlides. app (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสไลด์อย่างรวดเร็วโดยใช้เทมเพลต)
MagicSlides. app เป็นโปรแกรมสร้างงานนำเสนอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างงานนำเสนอโดยตรงใน Google Slides โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
จุดแข็งของมันอยู่ที่ความสามารถในการสร้างเด็คที่มีโครงสร้างดีได้อย่างรวดเร็วจากคำแนะนำสั้น ๆ ทำให้เป็นหนึ่งในผู้สร้างการนำเสนอ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน, ทีมการตลาด, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียคุณภาพ
เครื่องมือนี้ทำงานเป็นแถบด้านข้างใน Google Slides ผู้ใช้พิมพ์หัวข้อ เลือกโทนและสไตล์ภาพ ระบบจะสร้างสไลด์เต็มรูปแบบพร้อมข้อความ หัวข้อ และรูปแบบการจัดวางให้โดยอัตโนมัติ
MagicSlides. app ยังโดดเด่นในการร่างเอกสารเบื้องต้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการเนื้อหาที่สรุปผลลัพธ์รายไตรมาสสามารถวางประเด็นสำคัญลงในเครื่องมือ และมันจะสร้างลำดับสไลด์โดยอัตโนมัติพร้อมหัวข้อที่จัดรูปแบบและประเด็นสำคัญ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งสี แก้ไขข้อความ หรือส่งออกสไลด์ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้ภายใน Google Slides
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MagicSlides. app
- สร้างสำรับเต็มรูปแบบได้โดยตรงใน Google Slides
- เปลี่ยนโครงร่างหรือสรุปให้กลายเป็นสไลด์ที่ดูเรียบร้อยได้ในทันที
- เลือกจากหลากหลายธีมสำหรับการนำเสนออย่างมืออาชีพ
- แก้ไขและส่งออกโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
- ปรับปรุงร่างแรกและการอัปเดตภายในสำหรับทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ MagicSlides. app
- ใช้งานได้เฉพาะกับ Google Slides เท่านั้น ทำให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มอื่นมีจำกัด
- ผลลัพธ์ของสไลด์อาจต้องจัดรูปแบบด้วยตนเองก่อนส่งมอบขั้นสุดท้าย
- การออกแบบอัตโนมัติที่ยังไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือนำเสนอAI ขนาดใหญ่ เช่น Beautiful.ai
MagicSlides. app ราคา
- ฟรี
- จำเป็น: 8 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พรีเมียม: 29 ดอลลาร์/เดือน
MagicSlides. คะแนนและรีวิวแอป
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง MagicSlides. app ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ คนหนึ่งได้แบ่งปันว่า :
ฉันได้ลองใช้ Magicslides สำหรับการสร้างงานนำเสนอที่ใช้ AI เป็นฐาน เครื่องมือนี้ทำงานได้ค่อนข้างดีสำหรับการสร้างร่างสไลด์อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอีกมาก
ฉันได้ลองใช้ Magicslides สำหรับการสร้างงานนำเสนอที่ใช้ AI เป็นพื้นฐาน เครื่องมือนี้ทำงานได้ค่อนข้างดีสำหรับการสร้างร่างสไลด์อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอีกมาก
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมี แนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
6. Visme (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอที่มีแบรนด์และมัลติมีเดียข้ามทีม)
Visme เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าแค่สไลด์ คุณสามารถสร้างงานนำเสนอ รายงาน และเอกสารสรุปแบบสั้นได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องรอดีไซเนอร์ กำหนดแบรนด์ของคุณเพียงครั้งเดียว (สี แบบอักษร และโลโก้) แล้วทุกเทมเพลตจะสอดคล้องตามนั้น
สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ เช่น พิตช์เด็คหรือการทบทวนรายเดือน ให้คัดลอกไฟล์ต้นแบบ เปลี่ยนข้อมูล และล็อกเลย์เอาต์เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขในนาทีสุดท้าย เครื่องมือ AI สามารถร่างโครงร่างจากคำสั่งและแนะนำภาพประกอบได้ คุณยังจะได้รับคลังขนาดใหญ่ของแผนภูมิ แอนิเมชัน และวิดีโอสั้นๆ เพื่ออธิบายหัวข้อที่ยากให้เข้าใจได้ง่าย
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ส่งออกเป็น Google Slides, PowerPoint หรือ PDF หรือแชร์ลิงก์ที่สามารถติดตามได้ ทีมคอนเทนต์สามารถสร้างและจัดส่งได้จากพื้นที่ทำงานเดียวกันแทนที่จะต้องสลับไปมาหลายเครื่องมือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visme
- บังคับใช้ชุดแบรนด์ในเทมเพลตทั้งหมดเพื่อให้ทุกสไลด์สอดคล้องกับแบรนด์
- สร้างสไลด์นำเสนอเบื้องต้นจากข้อความด้วยเครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันด้วย AI จากนั้นปรับแต่งรูปแบบและสื่อให้สมบูรณ์
- สร้างเรื่องราวข้อมูลด้วยแผนภูมิ, แอนิเมชัน, และวิดีโอสำหรับการนำเสนออย่างมืออาชีพ
- ส่งออกเป็นหลายรูปแบบและส่งไฟล์ไปยัง Google Drive สำหรับทีมที่ใช้ Google Slides หรือ PowerPoint
- นำรูปแบบที่ใช้ซ้ำได้มาใช้กับรายงานประจำและสไลด์นำเสนอเพื่อประหยัดเวลาในแต่ละไตรมาส
ข้อจำกัดของ Visme
- การควบคุมการออกแบบขั้นสูงยังคงต้องการการปรับแต่งด้วยตนเองหลังจาก AI สร้างร่าง
- ชุดคุณสมบัติที่กว้างขวางอาจรู้สึกหนักสำหรับทีมที่ต้องการเพียงเครื่องมือสร้างสไลด์แบบเบา
- กระบวนการทำงานส่งออกบางประเภทต้องพึ่งพาแอปภายนอกหรือการจัดรูปแบบขั้นสุดท้ายในชุดโปรแกรมสำนักงาน
ราคาของ Visme
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $12. 25/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษสำหรับการใช้งาน 10 คนขึ้นไป
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Visme ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
Visme มีเทมเพลตที่หลากหลายและใช้งานง่าย ทำให้ทั้งสร้างสรรค์และง่ายต่อการนำทาง เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและใช้งานง่าย พร้อมด้วยเทมเพลตมากมายสำหรับการสร้างวิดีโอ การนำเสนอ และอินโฟกราฟิก
Visme ให้บริการเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้ทั้งสร้างสรรค์และง่ายต่อการใช้งาน เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและใช้งานง่าย พร้อมเทมเพลตมากมายสำหรับการสร้างวิดีโอ, การนำเสนอ, และอินโฟกราฟิก
7. สวยงาม. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบอัตโนมัติและความสม่ำเสมอของแบรนด์)
สวยงาม. ai คือสำหรับทีมที่ต้องการสไลด์ที่ดูเรียบร้อยโดยไม่ต้องควบคุมรายละเอียดการออกแบบอย่างละเอียด มันจะทำการจัดรูปแบบ, ระยะห่าง, และการจัดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มข้อความ, รูปภาพ, หรือแผนภูมิ ทำให้สไลด์ดูสะอาดตาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
เริ่มต้นด้วยสไลด์ที่ชาญฉลาด และเลย์เอาต์จะจัดระเบียบตัวเองเพื่อให้สมดุลอยู่เสมอ ระบบ AI ยังแนะนำรูปแบบภาพที่เหมาะสมสำหรับเนื้อหาของคุณ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับสไลด์นำเสนอ รายงานสำหรับลูกค้า และการอัปเดตสำหรับผู้บริหาร
การควบคุมแบรนด์ถูกฝังไว้ในระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกฟอนต์, สี, และตำแหน่งของโลโก้เพื่อให้ทุกเดคอยู่ในแบรนด์เดียวกัน ระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับ Google Drive, Dropbox, และ Slack ได้เพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย และคุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PowerPoint หรือ PDF ได้เมื่อคุณเสร็จสิ้น
สวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ปรับแต่งการออกแบบโดยอัตโนมัติผ่านเทมเพลตสไลด์อัจฉริยะ
- รักษาการควบคุมแบรนด์ด้วยสีที่กำหนดไว้ ฟอนต์ และตำแหน่งโลโก้
- แนะนำการจัดวางที่เหมาะสมโดยใช้ฟีเจอร์ AI ที่มีในตัว
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Slack และ Dropbox เพื่อการแชร์ไฟล์
- ส่งออกเด็คที่เสร็จแล้วไปยังรูปแบบ PowerPoint หรือ PDF
สวยงาม ข้อจำกัดของ ai
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับทีมที่ต้องการออกแบบสไลด์ด้วยตนเอง
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผน Pro หรือ Team
- ไม่รองรับการแก้ไขแบบออฟไลน์
สวยงาม. ราคา ai
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
สวยงาม. คะแนนและรีวิวจาก ai
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Beautiful.ai ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันชอบบอท AI ที่สร้างสไลด์ที่สวยงามพร้อมภาพประกอบที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสร้างงานนำเสนอทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น มันดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ เพราะมีเทมเพลตให้เลือกมากมายและความแม่นยำ คำแนะนำในการย่อหรือเปลี่ยนโทนของข้อความก็เป็นข้อดีเช่นกัน
ฉันชอบบอท AI ที่สร้างสไลด์ที่สวยงามพร้อมภาพประกอบที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสร้างงานนำเสนอทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น มันดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ เพราะมีเทมเพลตให้เลือกมากมายและความแม่นยำ คำแนะนำในการย่อหรือเปลี่ยนโทนของข้อความก็เป็นข้อดีเช่นกัน
8. GenPPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
GenPPT เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการให้ข้อมูลเล่าเรื่องราวอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องปวดหัวกับการทำสไลด์ เพียงอัปโหลดไฟล์สเปรดชีตหรือสรุปสั้น ๆ ระบบจะเปลี่ยนให้เป็นสไลด์พรีเซนเทชันพร้อมกราฟ ข้อมูลเชิงลึก และเนื้อหาสไลด์ที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที
ทางเลือก Gamma AI นี้เหมาะสำหรับนักวิเคราะห์, ครูบาอาจารย์, และทีมธุรกิจ. เลือกประเภทการนำเสนอเช่น ประสิทธิภาพการขาย, การทบทวนการตลาด, หรือสรุปสำหรับนักลงทุน, และมันจะจัดระเบียบข้อมูลของคุณให้อยู่ในส่วนที่ชัดเจนพร้อมภาพที่เหมาะสม.
เมื่อถึงเวลาที่จะแบ่งปัน คุณสามารถส่งออกเป็น PowerPoint, PDF หรือ Google Slides ได้ คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิได้ทันที เพื่อให้ความถูกต้องและการออกแบบยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของ GenPPT
- แปลงแผ่นข้อมูลและรายงานให้เป็นงานนำเสนอที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
- สร้างภาพสไลด์ เช่น แผนภูมิ กราฟ และ KPI โดยใช้ความพยายามด้วยตนเองน้อยที่สุด
- รองรับการส่งออกไฟล์ PowerPoint และ Google Slides เพื่อการแก้ไขที่ยืดหยุ่น
- รวมสรุปและข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อเน้นแนวโน้มโดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งแบบอักษร, รูปแบบ, และสีให้เหมาะกับลุคของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของ GenPPT
- การควบคุมการออกแบบที่สร้างสรรค์อย่างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เน้นการออกแบบ
- เหมาะที่สุดสำหรับสไลด์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล น้อยกว่าสำหรับเนื้อหาที่เน้นการเล่าเรื่อง
- จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเป็นครั้งคราวสำหรับการวิเคราะห์ที่สร้างโดย AI
ราคา GenPPT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GenPPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง GenPPT ว่าอย่างไร
การนำเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสร้างความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความลึกซึ้งทางเทคนิคและการเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างที่ชัดเจนและการนำเสนอที่น่าสนใจทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่าย การผสมผสานระหว่างการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติและผลกระทบในอนาคตทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
การนำเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสร้างความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความลึกซึ้งทางเทคนิคและการเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างที่ชัดเจนและการนำเสนอที่น่าสนใจทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่าย การผสมผสานระหว่างการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติและผลกระทบในอนาคตทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
9. Twistly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องด้วยภาพและการสร้างสไลด์นำเสนอแบรนด์)
Twistly AI เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการให้การนำเสนอรู้สึกเหมือนเรื่องราวที่มีภาพ ไม่ใช่การโยนสไลด์ของบริษัทลงไปในสไลด์. เพียงใส่บทสรุปหรือรายงานยาว ๆ ลงไป และมันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสไลด์โชว์ที่มีภาพนำซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจได้.
การสร้างนั้นง่ายมาก เพียงวางข้อความของคุณ Twistly จะปรับสมดุลการจัดวาง ตัวอักษร และการไหลของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ เลือกชุดสี การเปลี่ยนฉาก และไอคอนที่เข้ากับหัวข้อ จากนั้นสร้างสไลด์พร้อมข้อความที่แก้ไขได้ ภาพสต็อก และภาพจาก AI ที่ตรงกับแบรนด์ของคุณ
ทางเลือก Gamma AI นี้ทำงานได้ดีกับการส่งออก Google Slides หากคุณต้องการควบคุมเพิ่มเติมในขั้นตอนสุดท้าย ทีมงานสามารถแก้ไขร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ และเก็บโลโก้ แบบอักษร และสีไว้ในคลังทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้สไลด์ใหม่ทุกชุดยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์
คุณสมบัติเด่นของ Twistly AI
- แปลงเอกสารหรือโครงร่างให้เป็นงานนำเสนอด้วย AI ที่เน้นการออกแบบ
- สร้างภาพ AI ที่สอดคล้องกับบริบทของสไลด์และอัตลักษณ์ของแบรนด์
- ใช้การจัดวางและเปลี่ยนผ่านแบบอัตโนมัติเพื่อความสอดคล้องทางสายตา
- จัดเก็บสินทรัพย์และเทมเพลตของแบรนด์สำหรับการใช้ซ้ำทั่วทั้งทีม
- ส่งออกไปยัง Google Slides หรือ PowerPoint สำหรับการส่งมอบขั้นสุดท้าย
ข้อจำกัดของ AI ที่ซับซ้อน
- การวิเคราะห์หรือการติดตามการมีส่วนร่วมที่จำกัดบนเด็คที่แชร์
- การแก้ไขการออกแบบขั้นสูงอาจใช้เวลามากหากทำนอกกระบวนการของ AI
- ต้องการการเชื่อมต่อที่เสถียรสำหรับการแสดงผลสไลด์ที่มีภาพจำนวนมาก
การกำหนดราคาของ Twistly AI
- ฟรี ทดลองใช้
- เริ่มต้น: $4. 99/เดือน
Twistly AI คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Twistly AI ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์กล่าวว่า,
มันน่าทึ่งมากที่มันสามารถเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นสไลด์ที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว การผสานรวมทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และดีกว่าและเร็วกว่าเครื่องมือที่ใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปมาก ฉันไม่ต้องสลับแท็บหรือส่งออกไฟล์
มันน่าทึ่งมากที่มันสามารถเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นสไลด์ที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว การผสานรวมทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และดีกว่าและเร็วกว่าเครื่องมือที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปมาก ฉันไม่ต้องสลับแท็บหรือส่งออกไฟล์
10. Zoho Show (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการนำเสนอแบบร่วมมือ)
Zoho Show เป็นเครื่องมือนำเสนอผ่านเว็บเบราว์เซอร์สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงที่ง่ายดาย คุณสามารถสร้าง แก้ไข และนำเสนอได้ในที่เดียวกับเอกสารและชีตของคุณ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่ทำงานระยะไกล
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงความคิดเห็นและติดตามการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หรือนำเข้าไฟล์ PowerPoint แล้วปรับแต่งให้สมบูรณ์ ระบบจัดรูปแบบด้วย AI ช่วยจัดวางข้อความ ช่องว่าง และเลย์เอาต์ให้เรียบร้อย เพื่อให้สไลด์ดูพร้อมแชร์โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
ส่งออกเป็น PPTX, PDF หรือ HTML และแชร์ลิงก์เพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำเสนอแบบสดจากเบราว์เซอร์และควบคุมสไลด์จากระยะไกลในขณะที่ผู้ชมติดตามไปพร้อมกันได้ หากคุณใช้ Zoho อยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อกับ WorkDrive และ Zoho CRM ได้ ทำให้เนื้อหาและการส่งต่ออยู่ในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Show
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขเอกสารพร้อมกันแบบสด
- นำเข้าและปรับปรุงไฟล์ PowerPoint พร้อมความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์
- จัดตำแหน่งและจัดรูปแบบสไลด์โดยอัตโนมัติด้วยการใช้การปรับแต่งเค้าโครงด้วย AI
- โฮสต์การนำเสนอสดโดยตรงในเบราว์เซอร์พร้อมการควบคุมระยะไกล
- ส่งออกเป็นหลายรูปแบบ รวมถึง PPTX, PDF และ HTML
ข้อจำกัดของ Zoho Show
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มนำเสนอ AI รุ่นใหม่
- ตัวเลือกแอนิเมชันและสื่อขั้นสูงน้อยกว่าคู่แข่ง
ราคาของ Zoho Show
- ฟรี
- แผนมืออาชีพ: ราคาตามตกลง
Zoho Show คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Zoho Show ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2เขียนว่า,
Zoho Show ใช้งานง่ายและทำงานได้ดีบนทุกอุปกรณ์—โดยเฉพาะบนมือถือ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง การค้นหาภาพจาก Google ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาภาพให้รวดเร็วขึ้น และการนำเข้าไฟล์ PowerPoint ยังคงรูปแบบเดิมไว้ ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
Zoho Show ใช้งานง่ายและทำงานได้ดีบนทุกอุปกรณ์—โดยเฉพาะบนมือถือ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง การค้นหาภาพผ่าน Google ในตัวช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาภาพให้รวดเร็วขึ้น และการนำเข้าไฟล์ PowerPoint ยังคงรูปแบบเดิมไว้ ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
🤔 คุณทราบหรือไม่: จากผลสำรวจพบว่ากว่าครึ่งของพนักงานทั่วโลกกล่าวว่าพวกเขาใช้AI ในการทำงานในปีที่ผ่านมา และประมาณ 14% ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ทุกวัน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อเปลี่ยนจาก Gamma AI
การเปลี่ยนจาก Gamma AI ไปยังเครื่องมือสร้างการนำเสนอ AI ใหม่อาจรู้สึกเหมือนเป็นการอัปเกรดอย่างรวดเร็ว แต่หลายทีมมักเร่งรีบในกระบวนการนี้และเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบใหม่หรือฝึกฝนนิสัยใหม่ เป้าหมายไม่ใช่แค่การหาเครื่องมืออื่นเท่านั้น—แต่คือการสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและเชื่อถือได้มากขึ้น ซึ่งเหมาะกับความต้องการด้านเนื้อหาและการทำงานร่วมกันของทีมคุณ
ด้านล่างนี้คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ทีมมักเผชิญและวิธีหลีกเลี่ยง
การเลือกโดยพิจารณาจากราคาเพียงอย่างเดียวและละเลยความเที่ยงตรงในการส่งออก
เครื่องมือสไลด์ AI ที่ถูกกว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีหากทุกการส่งออกเกิดข้อผิดพลาด หลายทีมมักพบปัญหาการจัดวาง การแทนที่แบบอักษร หรือภาพที่หายไปหลังจากที่ได้ย้ายข้อมูลไปแล้ว
✅ วิธีแก้ไข: ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ ให้สร้างเด็ค "ทดสอบความเครียด" ขนาดเล็กที่มีแผนภูมิ สีแบรนด์ ฟอนต์ที่กำหนดเอง และแอนิเมชัน จากนั้นส่งออกเป็น PowerPoint, Google Slides และ PDF
ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ส่งออกตรงกับเวอร์ชันบนหน้าจอมากน้อยเพียงใด และต้องทำความสะอาดมากน้อยเพียงใด หากทีมของคุณทำงานอยู่ในไฟล์ PPTX ที่สามารถแก้ไขได้หรือ Google Slides ความเที่ยงตรงของการส่งออกควรเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ไม่ใช่สิ่งที่น่ามี
สมมติว่าการสร้างด้วย AI เป็นปัจจัยเดียว การละเลยการสร้างแบรนด์และการร่วมมือ
มันน่าดึงดูดใจที่จะเลือกเครื่องมือที่สร้างร่างแรกที่ดูโดดเด่นที่สุด ปัญหาจะปรากฏขึ้นในภายหลัง เมื่อทุกสไลด์ต้องได้รับการแก้ไขด้วยมือเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ หรือเมื่อทีมไม่มีสถานที่ร่วมกันในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
✅ วิธีแก้ไข: เมื่อคุณประเมินทางเลือกของ Gamma AI ให้มองไกลกว่าแค่ "ป้อนคำสั่งไปยังสไลด์" ตรวจสอบว่าคุณสามารถล็อกชุดแบรนด์, จัดเก็บสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกัน, และเก็บความคิดเห็น, การอนุมัติ, และเวอร์ชันไว้ในที่เดียวได้หรือไม่ ผู้สร้างงานนำเสนอ AI ที่ดีควรสนับสนุนวิธีการที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันทุกสัปดาห์ ไม่ใช่แค่เพียงสร้างความประทับใจในห้านาทีแรกเท่านั้น
การย้ายดาต้าโดยไม่ปรับกระบวนการทำงานหรือเทมเพลต
อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยคือการลากเด็ค Gamma เก่า ๆ เข้าไปในเครื่องมือใหม่และหวังว่ามันจะ "ใช้งานได้เอง" แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันจัดการกับการจัดวาง, ระยะห่าง, และฟอนต์ในแบบของตัวเอง ดังนั้นสไลด์ที่คัดลอกและวางจะกลายเป็นเด็คที่ยุ่งเหยิงและไม่สอดคล้องกันอย่างรวดเร็ว
✅ วิธีแก้ไข: ให้การเปลี่ยนนี้เป็นโอกาสในการทบทวนระบบสไลด์ของคุณใหม่ เริ่มต้นด้วยการออกแบบชุดแม่แบบหลักขนาดเล็กที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในแพลตฟอร์มใหม่ โดยให้สอดคล้องกับแบรนด์และกรณีการใช้งานทั่วไป เช่น การนำเสนอขาย การประชุม QBR หรือการทบทวนภายในองค์กร
เมื่อสิ่งเหล่านั้นได้รับการทดสอบและอนุมัติแล้ว ให้สร้างใหม่หรือย้ายเด็คที่ใช้บ่อยที่สุดของคุณโดยใช้เทมเพลตเหล่านั้น เพื่อให้ทุกอย่างมีความสอดคล้องกันในอนาคต
การประเมินค่าต่ำเกินไปเกี่ยวกับการรับเข้าทำงานและการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่
แม้แต่เครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่ายก็มาพร้อมกับคำแนะนำ การตั้งค่า และพฤติกรรมในการส่งออกข้อมูลใหม่ๆ ทีมต่างๆ มักประเมินความซับซ้อนในการเริ่มต้นต่ำเกินไป ซึ่งนำไปสู่การใช้งานที่ไม่สม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ต้องถามว่า "ฉันจะทำสิ่งนี้อีกครั้งได้อย่างไร?" อยู่บ่อยครั้ง
✅ วิธีแก้ไข: วางแผนการปฐมนิเทศสั้น ๆ สำหรับบทบาทที่แตกต่างกัน: นักเขียนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและโครงสร้าง, นักออกแบบเกี่ยวกับการควบคุมเลย์เอาต์, และผู้จัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติและการแบ่งปัน.
ในขณะเดียวกัน ควรกำหนดการกำกับดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ โดยชี้แจงให้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของแม่แบบ ใครสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแบรนด์ และข้อมูลรวมถึงไฟล์ที่ส่งออกจะถูกจัดเก็บอย่างไร การใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการตั้งค่าอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้งานนำเสนอในอนาคตเป็นไปอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
หากคุณยังคงค้นหาตัวเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากทางเลือกหลักของ Gamma AI นี่คือเครื่องมือนำเสนอที่ใช้ AI สามตัวที่กำลังได้รับความสนใจจากกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครและการทำงานอัตโนมัติที่สร้างสรรค์:
- Sendsteps.ai:เครื่องมือสร้างงานนำเสนอที่ผสานเนื้อหาที่สร้างโดย AI เข้ากับการมีส่วนร่วมของผู้ชม ช่วยผู้ใช้สร้างงานนำเสนอที่สวยงามและแบบสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ภายในไม่กี่นาที เหมาะสำหรับครูผู้สอนและผู้ฝึกอบรมองค์กรที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วม
- Decktopus AI: ออกแบบมา สำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง Decktopus สร้างสไลด์อัจฉริยะ บันทึกสำหรับผู้พูด และเลย์เอาต์การออกแบบโดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องการประหยัดเวลาในการเตรียมงานนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับแบรนด์
- Gamma SlidesGPT:เครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วย AI ที่รวดเร็ว ไม่ต้องล็อกอิน เพียงอัปโหลดเอกสาร Word หรือป้อนแนวคิด ก็สามารถเปลี่ยนเป็นงานนำเสนอ Google Slides พร้อมแก้ไขได้ทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสไลด์อย่างง่ายดายและได้ผลลัพธ์ที่สวยงาม
ClickUp ขึ้นเวที
การเปลี่ยนเครื่องมือในการนำเสนอไม่ใช่แค่การสร้างสไลด์เท่านั้น แต่เป็นการคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ไอเดียมีชีวิตขึ้นมา ไม่ว่าคุณจะชอบเครื่องมือสร้างการนำเสนอด้วย AI ที่รวดเร็วอย่าง Plus AI หรือซอฟต์แวร์การนำเสนอที่เน้นการออกแบบอย่าง Visme เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม: ลดการปรับแต่ง เพิ่มการเล่าเรื่อง
เมื่อเลือกเครื่องมือทางเลือก Gamma AI ครั้งต่อไปของคุณ ให้มองหาเครื่องมือที่มากกว่าแค่เทมเพลต—เครื่องมือที่รวมเครื่องมือการทำงานร่วมกัน, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และคุณสมบัติ AI ที่เข้าใจแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง
ทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางเลือกที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของคุณในวันนี้และสามารถขยายตัวไปกับทีมของคุณในวันพรุ่งนี้
นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp ที่แตกต่างออกไป มันเชื่อมต่อ Docs, Whiteboards และ ClickUp Brain เพื่อให้คุณสามารถวางแผน, เขียน, และนำเสนอไอเดียได้ทั้งหมดในที่เดียว ตั้งแต่การร่างด้วย Talk to Text ไปจนถึงการปรับปรุงด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในขณะที่สร้างสไลด์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริง
หากคุณพร้อมที่จะสร้างงานนำเสนอที่ชาญฉลาดและเฉียบคมยิ่งขึ้นลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเปลี่ยนทุกไอเดียให้กลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การนำเสนอ
คำถามที่พบบ่อย
ทางเลือกในการนำเสนอของ Gamma AI หลายตัวเน้นไปที่ การควบคุมกระบวนการทำงานและแบรนด์ มากกว่าการเป็นเพียงสไลด์ที่เน้นเว็บเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น เครื่องมืออย่าง Plus AI และ MagicSlides ทำงานโดยตรงใน Google Slides หรือ PowerPoint ดังนั้นการสร้างเนื้อหาด้วย AI การแก้ไข และการทำงานร่วมกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเครื่องมือสไลด์ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Visme และ Beautiful.ai เน้นฟีเจอร์การบริหารจัดการแบรนด์ขั้นสูง เช่น ชุดเครื่องมือแบรนด์ ฟอนต์และสีที่ล็อกไว้ และคลังทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงตัวเลือกการส่งออกมัลติมีเดียที่หลากหลาย แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp ก้าวไปไกลกว่าการสร้างสไลด์ด้วยการผสาน AI เข้ากับงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และแดชบอร์ด เพื่อให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานของการนำเสนอทั้งหมด (ไม่ใช่แค่สไลด์สุดท้าย) ได้ในที่เดียว
ใช่ Gamma รองรับการส่งออกเป็น PowerPoint (PPTX), PDF, PNG และ Google Slides ในแผนชำระเงิน ดังนั้นคุณสามารถย้ายเด็คไปยังเครื่องมือนำเสนอมาตรฐานเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมได้ บทวิจารณ์ระบุว่าส่วนใหญ่รูปแบบจะถ่ายโอนได้ดีพอสมควร แต่การออกแบบที่ซับซ้อนอาจต้องทำความสะอาดเล็กน้อยใน PowerPoint หรือ Slides หลังจากส่งออก
ใช่ มีเครื่องมือนำเสนอด้วย AI หลายตัวที่มีระดับการใช้งานฟรีหรือทดลองใช้ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับกระบวนการหลัก "prompt-to-deck" ของ Gamma 1. MagicSlides และ Presentations. AI ทั้งสองให้บริการแผนการใช้งานฟรีสำหรับการสร้างสไลด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยตรงในหรือสำหรับ Google Slides/PowerPoint Zoho Show ยังมีแผนฟรีสำหรับการนำเสนอแบบร่วมมือผ่านเบราว์เซอร์ พร้อมการจัดรูปแบบด้วย AI 2. หากคุณต้องการจัดการ ทั้งกระบวนการ ของการนำเสนอ (ตั้งแต่แนวคิด → เนื้อหา → การตรวจสอบ → งานที่ต้องทำ) ClickUp มีแผนฟรีตลอดชีพพร้อมฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร งาน และแดชบอร์ด และคุณสามารถเพิ่ม ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ชั้นบนได้ผ่านส่วนเสริมแบบเสียค่าใช้จ่าย
ไม่มี "ผู้ชนะ" เพียงรายเดียว แต่มีเครื่องมือบางอย่างที่โดดเด่นขึ้นอยู่กับความสำคัญของคุณ: 1. การนำเสนอ. AI วางตำแหน่งตัวเองอย่างชัดเจนในเรื่องการซิงค์แบรนด์อัตโนมัติ (โลโก้, สี, ฟอนต์) และการ "ส่งออก PowerPoint ที่มีความแม่นยำสูงโดยไม่มีปัญหาการจัดวาง" ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งหากการส่งมอบ PPTX ที่ปลอดภัยสำหรับแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญของคุณ 2. Visme มุ่งเน้นไปที่ชุดเครื่องมือแบรนด์, แม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, และการส่งออกมัลติมีเดีย (PPTX, PDF, ลิงก์เว็บ), ทำให้เหมาะสำหรับทีมการตลาดและทีมออกแบบที่ต้องการควบคุมแบรนด์อย่างเข้มงวดในหลากหลายรูปแบบ. 3. Beautiful.ai นำเสนอการตั้งค่าแบรนด์แบบล็อกไว้และสไลด์อัจฉริยะที่ปรับเลย์เอาต์โดยอัตโนมัติ พร้อมส่งออกไฟล์ที่สะอาดไปยัง PowerPoint หรือ PDF ได้โดยตรง 4. หากคุณให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอของแบรนด์ในระดับ กระบวนการ (เนื้อหา, การอนุมัติ, เอกสารแหล่งข้อมูลหลัก) มากกว่าตัวสไลด์เอง ClickUp เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในการรวมข้อความ, ไฟล์สื่อ, และแนวทางต่าง ๆ ไว้ที่ศูนย์กลาง ในขณะที่ยังสามารถส่งออกเด็คสุดท้ายผ่าน Google Slides หรือ PowerPoint ได้
เริ่มต้นด้วยการส่งออกเด็ค Gamma ที่เป็นตัวแทนไม่กี่ชุดไปยัง PPTX หรือ Google Slides และทดสอบว่ามันดูเป็นอย่างไรในเครื่องมือที่คุณเลือกไว้เพื่อตรวจจับปัญหาการจัดวางหรือฟอนต์ตั้งแต่เนิ่นๆ จากนั้นสร้างชุดแม่แบบขนาดเล็กใหม่ในแพลตฟอร์มใหม่โดยตรง (นำเสนอ, QBR, รายงาน) แทนที่จะคัดลอกและวางสไลด์เก่าทุกหน้า กำหนดขั้นตอนง่ายๆ สำหรับที่เก็บบรีฟ, การสร้างด้วย AI, การออกแบบ และการอนุมัติในชุดเครื่องมือใหม่ของคุณ และบันทึกไว้ สุดท้าย ให้จัดการฝึกอบรมสั้น ๆ สำหรับนักเขียน นักออกแบบ และผู้อนุมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำ การควบคุมแบรนด์ และการตั้งค่าการส่งออกชัดเจน ก่อนที่คุณจะนำไปใช้ในโครงการจริง