Zoom vs. ClickUp SyncUp: ตัวไหนเหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด?

เวลา 9:55 น. ทีมของคุณเข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom ทันที มีการตัดสินใจเกิดขึ้น งานที่ต้องดำเนินการถูกกระจายออกไป สามสิบนาทีต่อมา คุณกำลังคัดลอกบันทึกไปยังบอร์ดงานและส่งต่อลิงก์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
นี่คือทางแยก Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับการโทรทางวิดีโอและการแชร์หน้าจอที่เชื่อถือได้ClickUp SyncUpอยู่ใกล้กับงานมากขึ้น คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุม จับบันทึกการประชุม และสร้างงานอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับงานและเจ้าของงานได้
มีเหตุผลว่าทำไมคุณสมบัตินี้ถึงมีความสำคัญ. ดัชนีแนวโน้มการทำงานของไมโครซอฟต์แสดงให้เห็นว่าพนักงานเฉลี่ยใช้เวลา57% ของเวลาในการประชุม, อีเมล, และการแชท. นั่นคือการพูดคุยจำนวนมากที่ต้องกลายเป็นกิจกรรมอย่างรวดเร็ว.
คู่มือนี้เปรียบเทียบ Zoom กับ ClickUp SyncUp เพื่อให้ทีมระยะไกลสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับกิจกรรมประจำวันของพวกเขา ไม่ว่าจะต้องการการโทรที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันหรือการประชุมที่ไหลลื่นเข้าสู่การทำงานโดยตรง
Zoom vs. ClickUp SyncUp เปรียบเทียบแบบสรุป
เมื่อคุณเปรียบเทียบ Zoom กับ ClickUp SyncUp คุณกำลังเลือกระหว่างแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอแบบสแตนด์อโลนกับชั้นการประชุมที่ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณ
นี่คือภาพรวมของคุณสมบัติหลัก ความสามารถในการสร้างงาน และฟีเจอร์ขั้นสูงอื่น ๆ ของพวกเขา:
|คุณสมบัติ
|ClickUp SyncUp
|การประชุมผ่าน Zoom
|จุดมุ่งเน้นหลัก
|สร้างขึ้นใน ClickUp เป็นส่วนหนึ่งของ Converged AI Workspace สำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสารทีม
|แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอแบบสแตนด์อโลนสำหรับจัดและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์และการสัมมนาทางเว็บ
|การประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการอัปเดตโครงการ
|เริ่ม SyncUps จากรายการ, มุมมอง, หรือภารกิจ เพื่อให้ทีมตรวจสอบบอร์ด, อัปเดตภารกิจ, และพูดคุยในที่เดียวกัน
|โทรวิดีโอความละเอียดสูงพร้อมแชร์หน้าจอและแชท แต่กระดานและตัวติดตามมักจะอยู่ในเครื่องมือโครงการแยกต่างหาก
|การจัดการงานและโครงการ
|ลำดับชั้นของงานและโครงการทั้งหมดพร้อมเจ้าของงาน, วันที่ครบกำหนด, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, แดชบอร์ด และการสร้างงานอัตโนมัติจากการประชุม
|ไม่มีการจัดการโครงการในตัว; รายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม Zoom ต้องสร้างในเครื่องมือภายนอก
|บันทึกการประชุมและรายการดำเนินการอัตโนมัติ
|ClickUp Brain และ AI Notetaker สร้างสรุป บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ และงานที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเอกสารและมุมมองต่างๆ
|Zoom AI Companion สร้างสรุปและรายการการดำเนินการที่แนะนำซึ่งยังต้องถูกนำไปใช้ในเครื่องมือของโครงการ
|การแชร์หน้าจอและการบันทึกหน้าจอ
|แชร์หน้าจอของคุณใน SyncUps และบันทึก SyncUps และคลิปใน Clips Hub พร้อมบทถอดความและความคิดเห็นที่เชื่อมโยงกับงาน
|แชร์หน้าจอในประชุม Zoom และบันทึกเซสชั่นไปยังที่เก็บข้อมูลในเครื่องหรือคลาวด์ จากนั้นแชร์ลิงก์แยกต่างหาก
|การจัดตารางเวลาและการผสานรวม
|กำหนดเวลาการประชุมที่คุณจัดการงานและใช้การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp–Zoom เพื่อเริ่มการประชุม Zoom จากงาน
|กำหนดเวลาการประชุม Zoom จากแอป Zoom หรือการผสานปฏิทิน และเพิ่มลิงก์ Zoom ไปยังกิจกรรมใน Google หรือ Outlook
|การรายงานและการมองเห็นหลังการประชุม
|แดชบอร์ดแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยการประชุมส่งผลต่อปริมาณงาน การลดภาระงาน และการส่งมอบงานอย่างไรแบบเรียลไทม์
|การวิเคราะห์มุ่งเน้นที่การตอบสนองการใช้งานและคุณภาพ ไม่ใช่ผลลัพธ์ของโครงการหรือสุขภาพของสปรินต์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการฟีเจอร์ SyncUp, บันทึกการประชุม และการสร้างงานอัตโนมัติที่แนบกับการจัดการโครงการในที่ทำงานเดียว
|ทีมที่ต้องการทางเลือก Zoom ที่คุ้นเคยสำหรับการประชุมแบบพบหน้ากันและการโทรวิดีโออย่างรวดเร็วระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ClickUp คืออะไร?
ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่นำงาน เอกสาร แชท การประชุม และ AI มาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมสามารถวางแผน ดำเนินการ และรายงานผลได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
นึกภาพหัวหน้าแผนกที่กำลังดำเนินการเปิดตัวโครงการข้ามสายงาน
อัปเดตแสดงสดในแชท Zoom, การติดตามผลอยู่ในกล่องจดหมาย, และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตล่าสุดถูกฝังอยู่ในบันทึกส่วนตัวของใครบางคน ทุกการเปลี่ยนแปลงทำให้เสียสมาธิและทำให้ยากที่จะเห็นว่าอะไรที่ก้าวหน้าไปจริงๆ
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดการขยายตัวของงาน ที่ไม่จำเป็น โดยการ เชื่อมโยงทุกสิ่งไว้ในที่ทำงานเดียว
ด้วยClickUp SyncUpและClickUp Meetings ทีมงานสามารถเริ่มการประชุมทางวิดีโอได้อย่างรวดเร็วจากรายการและงานเดียวกันที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว จับบันทึกการประชุมในบริบท และเชื่อมโยงการตัดสินใจกับเจ้าของและกำหนดเวลาโดยตรง
ClickUp AI NotetakerและClickUp Brainจะเปลี่ยนบทสนทนาเหล่านั้นให้กลายเป็นสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการ ดังนั้น "เราคุยกันแล้ว" จะกลายเป็น "มันอยู่ในระบบแล้ว" โดยอัตโนมัติ
หากคุณยังคงพึ่งพา Zoom สำหรับการประชุมใหญ่หรือการโทรภายนอกการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp–Zoomช่วยให้คุณสามารถเริ่มหรือเข้าร่วมการประชุม Zoom ได้จากงาน, เอกสาร, และการแชทใน ClickUp พร้อมทั้งเก็บลิงก์เข้าร่วมและการบันทึกไว้กับงานนั้นๆ
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้อย่างง่าย ๆ ว่า:
ความสามารถในการสร้างมุมมองที่กำหนดเอง, แดชบอร์ด, และฟิลด์นั้นยอดเยี่ยมมาก. ฉันยังชอบช่วงกว้างของฟีเจอร์ที่มีให้, ตั้งแต่การจัดการงาน, การติดตามเวลา, ไปจนถึงการร่วมมือเอกสาร และการตั้งเป้าหมาย. มันเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรอย่างแท้จริง.
ความสามารถในการสร้างมุมมอง แดชบอร์ด และฟิลด์ที่กำหนดเองได้นั้นยอดเยี่ยมมาก ฉันยังชอบฟีเจอร์ที่หลากหลายที่มันนำเสนอ ตั้งแต่การจัดการงานและการติดตามเวลา ไปจนถึงการร่วมมือในเอกสารและการตั้งเป้าหมาย มันเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรอย่างแท้จริง
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า:
- G2: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
คุณสมบัติของ ClickUp
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ของ ClickUp ช่วยให้ทีมระยะไกลแทนที่ "โทร, คัดลอกบันทึก, แล้วอัปเดตบอร์ดทีหลัง" ด้วยการประชุมที่อยู่ในเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการของพวกเขาโดยตรง
คุณสมบัติ #1: ClickUp Chat
ClickUp Chatผสานการส่งข้อความแบบเรียลไทม์และการจัดการงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้การสนทนาไม่หลุดออกจากงานที่ส่งผลกระทบต่อกัน
ทีมสามารถคุยกันในช่องทางหรือข้อความส่วนตัวได้, แชร์ไฟล์, และเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานในClickUp Tasksได้เพียงคลิกเดียว. สิ่งนี้ทำให้การตัดสินใจ, ไฟล์, และรายการที่ต้องทำอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน, ซึ่งทำให้การติดตามและค้นหาได้ง่ายขึ้น.
AI ของ ClickUp ยังสามารถสรุปหัวข้อที่ยาวและแนะนำงานจากการสนทนาได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหลังจากวันที่ยุ่งกับการสื่อสารไปมา แทนที่จะต้องเลื่อนดูบันทึกแชทใน Zoom หรือข้อความที่กระจัดกระจาย คุณจะได้รับข้อมูลสำคัญและงานที่สามารถดำเนินการได้ภายใน ClickUp Chat เอง
📌 ตัวอย่าง: ทีมผลิตภัณฑ์กำลังหารือเกี่ยวกับบั๊กในช่องแชทของ ClickUp, แนบภาพหน้าจอ, และตกลงเกี่ยวกับการแก้ไข. ผู้จัดการโครงการ (PM) แปลงข้อความเป็นงานใน ClickUp, มอบหมายให้วิศวกร, และกำหนดวันครบกำหนด. เมื่อการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์, สถานะของงาน, ความคิดเห็น, และไฟล์แนบจะแสดงเรื่องราวทั้งหมด. ไม่ต้องพึ่งพาการสนทนาเก่า ๆ อีกต่อไป.
คุณสมบัติ #2: ClickUp SyncUp (พร้อมการผสานกับ Zoom)
ClickUp SyncUpนำการโทรผ่านวิดีโอแบบเบาสบายมาสู่พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยตรง
คุณสามารถเริ่มการซิงค์จากรายการ, งาน, หรือแชท และทำงานต่อไปในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณในขณะที่การโทรกำลังดำเนินอยู่
การแชร์หน้าจอ, ความคิดเห็น, และลิงก์งาน ทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งทำให้การอัปเดตสถานะและการประชุมสั้น ๆ ง่ายขึ้น และติดตามได้สะดวกขึ้น. เนื่องจาก SyncUps เป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp Chat คุณไม่จำเป็นต้องมีแอปประชุมแยกต่างหากสำหรับการตรวจสอบภายใน.
แต่เมื่อคุณต้องการการประชุม Zoom แบบเต็มรูปแบบ (เช่น สำหรับการสาธิตภายนอกหรือสัมมนาออนไลน์) คุณสามารถ เริ่มการประชุม Zoom ได้จากงาน, เอกสาร, และแชทใน ClickUpโดยใช้การผสานการทำงานกับ Zoom
ลิงก์เข้าร่วมจะถูกเพิ่มเป็นความคิดเห็นของงานโดยอัตโนมัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ติดตามจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้น และลิงก์บันทึกการประชุมสามารถแนบไว้กับงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
📌 ตัวอย่าง: ทีมวิศวกรรมระยะไกลจัด SyncUp รายวันจากรายการสปรินต์ของพวกเขา พวกเขาเปิดบอร์ด ตรวจสอบอุปสรรค และสร้างงานใหม่ในขณะที่มีการประชุม สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บประจำเดือนกับลูกค้า CSM จะเริ่มการประชุม Zoom จากงานใน ClickUp นำเสนอจากที่นั่น และภายหลังจะวางลิงก์บันทึกการประชุม Zoom ลงในงานเดียวกันเพื่อให้ฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุนสามารถกลับมาดูการประชุมได้โดยไม่ต้องขอลิงก์อีกครั้ง
💡 เกร็ดความรู้: งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการประชุมมากถึงหนึ่งในสามไม่มีความจำเป็น และการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อประสิทธิผลในการทำงาน เครื่องมือที่เชื่อมโยงการสนทนากับงานที่ชัดเจนจะช่วยลดความสูญเปล่านี้ได้
คุณสมบัติที่ 3: ClickUp Brain และผู้จดบันทึก AI
ClickUp Brain และClickUp AI Notetakerช่วยปิดช่องว่างระหว่าง "เราคุยกันแล้ว" กับ "มันอยู่ในระบบแล้ว"
AI Notetaker สามารถเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ จดบันทึกการประชุม ไฮไลต์การตัดสินใจสำคัญ และเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานใน ClickUp ทันทีที่การประชุมสิ้นสุด (ไม่ว่าคุณจะจัดการประชุมผ่าน ClickUp SyncUp หรือ Zoom)
จากนั้น ClickUp Brain สามารถสรุปการสนทนาที่ยาวได้, เสนอเจ้าของและกำหนดเวลา, และทำให้เอกสารและงานสอดคล้องกัน
ด้วย ClickUp Brain MAX ทีมสามารถใช้Talk to Textเพื่อพูดอัปเดตแทนการพิมพ์
โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้ ClickUp Brain MAX รายงานว่าประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ ทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์ และลดค่าใช้จ่ายของเครื่องมือลงได้สูงสุดถึง 88% ด้วยการรวมผู้ช่วย AI หลายตัวไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
ClickUp Brain MAX ยังทำงานบนโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek และ Claude ขณะที่คุณพูด ระบบจะแก้ไขข้อความเพื่อความชัดเจนและโทนที่เหมาะสม จากนั้นส่งมอบข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพสำหรับเอกสารและการอัปเดตงาน
📌 ตัวอย่าง: หลังจากการประชุมวางแผนข้ามสายงาน AI Notetaker จะสร้างสรุปพร้อมการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการ จากนั้นสร้างงานสำหรับทีมออกแบบ วิศวกรรม และการวิเคราะห์ในรายการที่ถูกต้อง ผู้จัดการโครงการจะตรวจสอบสรุปอย่างรวดเร็ว ปรับวันที่ครบกำหนดสองรายการ และเสร็จสิ้น ไม่จำเป็นต้องคัดลอกหัวข้อย่อยจากสรุป Zoom ไปยังเครื่องมือจัดการโครงการแยกต่างหาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการสรุปเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งใช่ไหม? เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจดบันทึก เพื่อให้การส่งต่องานชัดเจนและค้นหาได้ง่าย
นี่คือคู่มือที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp Brain ทำให้การจดบันทึกของคุณเป็นเรื่องง่ายดายเหมือนลมหายใจสดชื่น:
ราคาของ ClickUp
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจของเรา พบว่า88% ของผู้ใช้ชา m sได้ใช้ AI เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานประจำวันแล้ว จับคู่ ClickUp Brain กับ SyncUp เพื่อลดเวลาการประชุม รับสรุปการประชุมทันที และเปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นการสร้างงานอัตโนมัติ—ทำให้ขั้นตอนต่อไปอยู่ในงาน ClickUp โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
Zoom คืออะไร?
Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอชั้นนำที่ช่วยให้ทีม ลูกค้า และพันธมิตรสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้อย่างรวดเร็วด้วยวิดีโอ เสียง และการแชร์หน้าจอที่เชื่อถือได้
การประชุม Zoom อยู่ที่ศูนย์กลางของ Zoom Workplace มอบวิดีโอความคมชัดสูง การแชทในระหว่างการประชุม การแสดงปฏิกิริยา และการบันทึกสำหรับการประชุมตั้งแต่การประชุมประจำวันไปจนถึงการสัมมนาออนไลน์ระดับโลก
ในวันทำงานปกติ ผู้จัดการโครงการอาจสร้างลิงก์การประชุม Zoom จาก Google Calendar และแชร์หน้าจอของตนเพื่ออธิบายแผนงาน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแชทการประชุมเพื่อดูลิงก์ด่วนและพึ่งพาการบันทึกบนคลาวด์เพื่อทบทวนส่วนหนึ่งของการประชุมในภายหลัง
นอกจากนี้ Zoom AI Companion ยังสามารถสร้างสรุปการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และคำแนะนำสำหรับการติดตามผลได้อีกด้วย
Zoom ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Microsoft Teams และ Google Workspace อีกด้วย คุณสามารถนัดหมายการประชุม Zoom, แชร์ไฟล์บันทึกการประชุม และติดตามงานเบื้องต้นได้อย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชันที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า:
- G2: 4. 5/5 (54,000+)
- Capterra: 4. 6 (14,000+)
คุณสมบัติของ Zoom
Zoom มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์การประชุมวิดีโอที่ราบรื่น และช่วยให้ทีมสามารถรักษาการสื่อสารที่สอดคล้องกันหลังการประชุมผ่านสรุปโดย AI, การบันทึก, และการแชท
คุณสมบัติ #1: ผู้ช่วย AI สำหรับบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการ
ผู้ช่วย AI ของ Zoom จะฟังระหว่างการประชุม Zoom และสร้างสรุปการประชุมที่มีโครงสร้างพร้อมบท, ประเด็นสำคัญ และรายการการดำเนินการที่แนะนำเมื่อการโทรสิ้นสุดลง
ผู้จัดสามารถดูและแก้ไขสรุปเหล่านี้ได้จากหน้าสรุปใน Zoom, แชร์กับผู้เข้าร่วม, และใช้เนื้อหาเพื่อร่างอีเมลติดตามผลหรือการอัปเดตภายใน
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าจัดประชุมทบทวนธุรกิจรายไตรมาส หลังจากการประชุม AI Companion จะสร้างสรุปพร้อมการตัดสินใจและขั้นตอนต่อไป ผู้จัดการจะปรับแต่งข้อความบางส่วน ส่งให้ลูกค้า และส่งมอบรายการดำเนินการสำคัญไปยังเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามการดำเนินการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการเครื่องมือบันทึกโดยเฉพาะ ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Zoomสามารถแท็กผู้พูดและหัวข้อโดยอัตโนมัติ เพื่อสรุปเนื้อหาที่แชร์ได้
คุณสมบัติ #2: ปฏิทินและการจัดตาราง
Zoom ทำให้การนัดหมายการประชุมเป็นเรื่องง่ายจากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว ด้วย Zoom Scheduler และส่วนเสริมปฏิทิน คุณสามารถเผยแพร่เวลาว่าง แบ่งปันลิงก์การจอง และเพิ่มลิงก์การประชุม Zoom ไปยัง Google Calendar หรือกิจกรรมใน Microsoft 365 ได้ในไม่กี่คลิก
ผู้เข้าร่วมเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และเข้าร่วมได้โดยตรงจากคำเชิญในปฏิทินของตน
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการพันธมิตรส่งลิงก์ Scheduler ให้กับลูกค้าองค์กร ลูกค้าเลือกเวลาประชุม กิจกรรมจะถูกบันทึกในปฏิทินทั้งสองพร้อมแนบลิงก์ Zoom และมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องมีการยืนยันเวลาว่างไปมา
💡 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ดัชนีแนวโน้มการทำงานของ Microsoft แสดงให้เห็นว่าพนักงานได้รับการแจ้งเตือนทุก ๆ สองนาที—ประมาณ 275 การขัดจังหวะต่อวันจากการประชุมอีเมล และการแชท
คุณสมบัติ #3: การแชทและการทำงานร่วมกันของทีมในระหว่างการโทร
Zoom Team Chat มีช่องทางและข้อความส่วนตัวที่ทีมสามารถสนทนาต่อเนื่องระหว่างการประชุม แบ่งปันไฟล์ และปักหมุดหัวข้อสำคัญได้
ระหว่างการประชุมผ่าน Zoom ผู้เข้าร่วมสามารถใช้แชทในสาย, กระดานไวท์บอร์ด, และการใส่คำอธิบายประกอบขณะแชร์หน้าจอเพื่อชี้แจงการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ การบันทึกบนคลาวด์จะบันทึกเซสชันไว้เพื่อให้ผู้ที่พลาดสามารถทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังได้
📌 ตัวอย่าง: ทีมผลิตภัณฑ์ที่กระจายตัวอยู่ร่วมกันตรวจสอบต้นแบบผ่านการประชุมทาง Zoom พร้อมบันทึกโน้ตสั้น ๆ และลิงก์ไว้ในแชทของการประชุม หลังจากนั้น พวกเขาจะปักหมุดหัวข้อสรุปไว้ในแชทของทีม และแนบไฟล์บันทึกการประชุมไว้ในแชทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่สามารถติดตามข้อมูลได้โดยไม่ต้องนัดหมายการประชุมเพิ่มเติม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อให้การนำเสนอราบรื่นและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น คู่มือ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับการตั้งค่าและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังชั่งน้ำหนักขีดจำกัดของแผนและพื้นที่จัดเก็บสำหรับการบันทึก การแยกประเภทราคาของ Zoomนี้จะช่วยให้คุณจับคู่คุณสมบัติกับงบประมาณของคุณได้
Zoom vs. ClickUp SyncUp: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้เรามาดูฟีเจอร์ของ Zoom และ ClickUp SyncUp เปรียบเทียบกันทีละข้อ เพื่อดูว่าเครื่องมือประชุมแบบใดเหมาะสมกับการทำงานประจำวันของคุณมากที่สุด
คุณสมบัติ #1: การประชุมสั้นประจำวันและการอัปเดตโครงการ
คลิกอัพ
ด้วย ClickUp SyncUp คุณสามารถเริ่มการประชุมทางวิดีโอได้โดยตรงจากลิสต์, มุมมอง, หรือภารกิจของคุณ บอร์ดสปรินต์, บักล็อก, หรือโรดแมปของคุณจะเปิดอยู่เมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้น คุณสามารถอัปเดตสถานะ, เพิ่มผู้รับผิดชอบ, และปรับวันครบกำหนดได้ในเวลาจริง
เนื่องจาก SyncUps ทำงานอยู่ภายใน ClickUp, การสื่อสารของทีม, การจัดการโครงการ, และการประชุมสแตนด์อัพ จะเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานเดียวกันแทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในแท็บต่างๆ
ซูม
Zoom ถูกออกแบบมาสำหรับการประชุมวิดีโอสดเป็นอันดับแรก ทีมงานสามารถจัดการประชุม Zoom ด้วยวิดีโอความละเอียดสูง การแชร์หน้าจอ ห้องย่อย และการแชท ซึ่งเหมาะสำหรับการประชุมสแตนด์อัพระยะไกลและการตรวจสอบงานอย่างรวดเร็ว
แต่บอร์ดและตัวติดตามของคุณมักจะอยู่ในเครื่องมืออื่น ดังนั้นคุณยังคงต้องสลับไปมาระหว่าง Zoom และระบบจัดการโครงการของคุณเพื่อดูงาน เจ้าของงาน และไทม์ไลน์
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะสำหรับการประชุมสแตนด์อัพที่เกิดขึ้นเป็นประจำและการอัปเดตภายในที่คุณต้องการการประชุมทางวิดีโอและการอัปเดตโครงการในที่เดียว
คุณสมบัติ #2: จากบันทึกการประชุมสู่การสร้างงานอัตโนมัติ
คลิกอัพ
ClickUp Brain และ AI Notetaker ช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกการประชุมเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้โดยไม่ต้องทำงานด้านธุรการเพิ่มเติม AI Notetaker สามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom หรือ SyncUps จับประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ และสร้างเอกสารบันทึกการประชุมที่มีรายการงานที่ต้องดำเนินการซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงานใน ClickUp
จากนั้น คุณสามารถใช้การสร้างงานอัตโนมัติเพื่อกำหนดเจ้าของ ตั้งวันครบกำหนด และเก็บบันทึกการประชุมและการติดตามผลไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ซูม
ผู้ช่วย AI ของ Zoom สามารถสร้างสรุปการประชุม, เน้นประเด็นสำคัญ, และแนะนำงานติดตามผลหลังการประชุม Zoom
สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการจดจำสิ่งที่ได้พูดคุยกันไว้ แต่ยังคงต้องย้ายไปยังเครื่องมือบริหารโครงการของคุณ ไม่ว่าจะผ่านการเชื่อมต่อระบบหรือการคัดลอกและวางด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้มีขั้นตอนเพิ่มเติมระหว่าง "เราตัดสินใจแล้ว" กับ "นี่คืองานที่มีการติดตามและมีผู้รับผิดชอบแล้ว"
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะสำหรับการสร้างงานอัตโนมัติและการเก็บบันทึกการประชุม สรุป และงานต่างๆ ไว้ด้วยกันแทนที่จะอยู่ในแอปแยกกัน
คุณสมบัติที่ 3: การสื่อสารของทีมและการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน
คลิกอัพ
ClickUp รวม SyncUps, ClickUp Chat, Docs และ Whiteboards ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ทีมงานสามารถจัดการประชุม SyncUp อย่างรวดเร็ว ติดตามผลด้วยเธรดใน ClickUp Chat และแปลงข้อความหรือความคิดเห็นเป็นงานได้ในคลิกเดียว
สำหรับการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัส คุณสามารถแชร์วิดีโอหน้าจอผ่าน ClickUp Clips และให้ Brain สรุปข้อมูลอัปเดตที่ยาวได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้คนสามารถติดตามข้อมูลได้เองในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องรอการประชุมครั้งถัดไป
ซูม
Zoom มอบการร่วมมือในระหว่างการโทรที่แข็งแกร่ง: แชทในระหว่างการประชุม, การแสดงความคิดเห็น, การสำรวจ, และกระดานไวท์บอร์ดทำให้การประชุมสดมีความโต้ตอบมากขึ้น. Zoom Team Chat ช่วยให้การสนทนาดำเนินต่อไประหว่างการโทรผ่านช่องทางและข้อความส่วนตัว.
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจและลิงก์ต่าง ๆ ยังคงต้องถูกนำไปใช้ในเครื่องมือการจัดการโครงการและเอกสารของคุณ ซึ่งหมายความว่าบริบทอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะสำหรับการรักษาการสื่อสารของทีม, การอัปเดตแบบไม่พร้อมกัน, และการจัดการโครงการไว้ในที่เดียวกัน
คุณสมบัติที่ 4: การแชร์หน้าจอและการแชร์วิดีโอการบันทึกหน้าจอ
คลิกอัพ
ในการใช้งาน SyncUp คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณโดยตรงจาก ClickUp เพื่อเดินผ่านงาน แดชบอร์ด หรือเอกสารต่างๆ เมื่อคุณต้องการคำอธิบายแบบไม่พร้อมกัน ClickUp Clips ช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอหน้าจอหรือเสียงสั้นๆ และแชร์ภายในงาน เอกสาร หรือแชทได้
คลิปและซิงค์อัพทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในศูนย์กลางคลิปพร้อมด้วยบทถอดความและความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกหน้าจอแนบอยู่กับงานที่อธิบายไว้
ซูม
Zoom เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชร์หน้าจอแบบเรียลไทม์และการบันทึกวิดีโอแบบยาว คุณสามารถบันทึกการประชุม Zoom ลงในอุปกรณ์หรือพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ และส่งลิงก์ให้กับผู้เข้าร่วมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสาธิต การฝึกอบรม และการประชุมกับลูกค้า
แต่ลิงก์บันทึกเหล่านั้นมักจะอยู่ในอีเมล แชท หรือเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ไม่ใช่ในรายการงานหรือแผนโครงการที่ต้องการใช้ในภายหลัง
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Zoom เหมาะสำหรับการประชุมและสัมมนาออนไลน์ที่ใช้เวลานาน ในขณะที่ ClickUp เหมาะสำหรับการแชร์วิดีโอหน้าจอโดยตรงภายในงานและเอกสาร
คุณสมบัติที่ 5: การจัดตารางการประชุมและการทำงานกับปฏิทิน
คลิกอัพ
ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดเวลาการประชุมที่คุณจัดการงานของคุณได้ ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูงานและเหตุการณ์พร้อมกัน จากนั้นใช้การผสานรวม ClickUp–Zoom เพื่อเริ่มการประชุม Zoom จากงานหรือวางลิงก์ Zoom ลงในความคิดเห็นของงานเมื่อการโทรเริ่มต้นขึ้น
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถนัดหมายการประชุม แนบลิงก์เข้าร่วม และติดตามการติดตามผลได้ในเครื่องมือจัดการโครงการเดียวกัน แทนที่จะต้องจัดการกับปฏิทินหลายอัน
ซูม
Zoom สามารถผสานการทำงานกับ Google Calendar, Outlook และเครื่องมือจัดตารางเวลาอื่น ๆ ได้ ทำให้คุณสามารถเพิ่มลิงก์ Zoom ไปยังกิจกรรมได้เพียงคลิกเดียว
ลิงก์สำหรับกำหนดเวลาและจองผ่าน Zoom Scheduler ช่วยให้คุณสามารถแชร์เวลาว่างกับลูกค้าหรือคู่ค้าได้อย่างง่ายดาย และนัดหมายการประชุมให้ปรากฏในปฏิทินของทุกคนโดยอัตโนมัติ สำหรับการโทรภายนอกและการประชุมกับลูกค้า กระบวนการนี้ให้ความรู้สึกคุ้นเคยและมีประสิทธิภาพ
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ. Zoom ชนะสำหรับการกำหนดเวลาภายนอกและกระบวนการจอง ในขณะที่ ClickUp ดีกว่าเมื่อคุณต้องการกำหนดเวลาการประชุมจากสถานที่เดียวกับที่คุณจัดการงาน
คุณสมบัติที่ 6: การมองเห็นงานหลังการประชุม
คลิกอัพ
แดชบอร์ดของ ClickUp มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ให้กับผู้นำเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการประชุม คุณสามารถติดตามปริมาณงาน, แผนภูมิการลดภาระงาน, ความเร็ว, และ KPI ที่กำหนดเองตามงานที่ถูกสร้างหรือปรับปรุงใน SyncUps และบันทึกของ AI Notetaker
เนื่องจากการรายงานทำงานบนงาน ClickUp ที่ใช้งานจริง จึงทำให้ง่ายต่อการเห็นว่า การประชุมกำลังขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าจริง ๆ หรือเพียงแค่เติมตารางเวลาเท่านั้น
ซูม
Zoom ให้บริการการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประชุม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม คุณภาพการโทร และการใช้คุณสมบัติต่างๆ ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมไอทีและทีมปฏิบัติการ
แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของโครงการ สุขภาพของสปรินต์ หรือวันที่ส่งมอบหากไม่มีระบบรายงานแยกต่างหาก คุณยังคงต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการประชุม Zoom ที่มีต่องานจริง
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะอย่างชัดเจนในด้านการมองเห็นหลังการประชุม โดยเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนจากการประชุมกับงานและความสามารถโดยตรง
ClickUp เทียบกับ Zoom บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit กล่าวว่าเครื่องมือเหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกัน Zoom ช่วยให้ผู้คนมารวมตัวกันได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ ClickUp เปลี่ยนการตัดสินใจให้กลายเป็นงานที่คุณสามารถติดตามได้
สำหรับ ClickUp, ผู้ใช้หลายคน ชื่นชอบกระบวนการทำงานจากการประชุมไปสู่การดำเนินการ:
มันจะสร้างเอกสารใน ClickUp ที่มีภาพรวม, ข้อสรุปสำคัญ, ขั้นตอนต่อไป และหัวข้อสำคัญ... ทั้งหมดถูกจัดรูปแบบอย่างสวยงามและอ่านง่าย.
มันจะสร้างเอกสารใน ClickUp พร้อมด้วยภาพรวม, ข้อสรุปสำคัญ, ขั้นตอนต่อไป และหัวข้อสำคัญ... ทั้งหมดจัดรูปแบบอย่างสวยงามและอ่านง่าย
สำหรับ Zoom, สมาชิก Reddit เน้นความน่าเชื่อถือและความคุ้นเคย—โดยเฉพาะกับผู้ใช้งานภายนอก:
เมื่อต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก Zoom เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุด... เกือบทุกคนคุ้นเคยกับ Zoom และอินเทอร์เฟซของมันใช้งานง่ายมาก
เมื่อต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก Zoom เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุด... เกือบทุกคนคุ้นเคยกับ Zoom และอินเทอร์เฟซของมันง่ายมาก
แต่คนอื่น ๆ สังเกต สรุปโดย AI อาจพลาดรายละเอียดและต้องการการตรวจสอบ:
Zoom AI Companion ทำหน้าที่ได้ดี... แต่ความไม่ถูกต้องและการสรุปแบบเหมารวมอาจเปลี่ยนความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นได้
Zoom AI Companion ทำหน้าที่ได้ดี... แต่ความไม่ถูกต้องและการสรุปโดยทั่วไปอาจเปลี่ยนความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นได้
ClickUp ซิงค์งานของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
Zoom ทำให้การรวมตัวของผู้คนรู้สึกง่ายและคุ้นเคย สำหรับการเช็คอินอย่างรวดเร็ว การสาธิตให้ลูกค้าดู และการสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่ Zoom มอบวิดีโอที่เชื่อถือได้ การเข้าร่วมที่ง่ายดาย และกระบวนการติดตามผลที่สะอาด
ClickUp, ในทางกลับกัน, ช่วยให้คุณจัดการการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั้งหมดของคุณในพื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณและทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ
ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการ เปิดใช้งานการแชร์ไฟล์ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผนฟรีและจัดการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดการงานแบบรวมศูนย์และการเชื่อมต่อ ClickUp มากกว่า 1000+ มีรายการงานที่สามารถดำเนินการได้หรือไม่? ClickUp จะช่วยให้คุณทำงานเหล่านั้นให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยระบบติดตามโครงการและเวิร์กโฟลว์การสร้างงานอัตโนมัติ
ทั้งสองเครื่องมือมีจุดแข็งของตัวเอง แต่หากคุณต้องการบางสิ่งที่ช่วยคุณในการเข้าถึงการประชุม จัดการงานโครงการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดตามงาน ClickUp คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ
สัมผัสความรู้สึกของการมีทุกอย่างในที่เดียวด้วยการสมัครใช้ ClickUpฟรี! ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่ต้องสลับแท็บไปมาเพื่อจัดการโปรเจกต์ มีเพียงเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับคุณ ไม่ใช่ขัดขวางคุณ