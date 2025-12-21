วิธีใช้คำสั่ง Galaxy AI เพื่อความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Galaxy AI ไม่ใช่แค่การรวบรวมฟีเจอร์อัจฉริยะเท่านั้น แต่เป็นเพื่อนร่วมสร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกับคุณโดยตรงในอุปกรณ์ Samsung ของคุณ ด้วยคำสั่งที่เหมาะสม คุณสามารถร่างไอเดีย จัดระเบียบความคิด และเปลี่ยนบันทึกย่อที่ยังไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบได้
Galaxy AI prompts จะเปล่งประกายเมื่อคุณต้องการแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ติดอยู่กับหัวข้อข่าว? มันสามารถสร้างตัวเลือกสิบข้อให้คุณได้ในไม่กี่วินาที ต้องการแรงบันดาลใจสำหรับการออกแบบ? มันสามารถวาดภาพตัวอย่างหรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ ได้
วางแผนตารางงานหรือกำหนดการเดินทางด้วยคำสั่งเดียวที่ออกแบบมาอย่างดี
คู่มือนี้จะแนะนำคุณอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่ง Galaxy AI เพื่อทำทุกอย่างที่คุณต้องการ—ขั้นตอนต่อขั้นตอน. คุณจะได้เรียนรู้ว่าคำสั่งใดที่ทำงานได้ดีที่สุด, วิธีการใช้คำให้ถูกต้อง, และวิธีการปลดล็อกศักยภาพทางสร้างสรรค์และประสิทธิภาพที่ถูกฝังไว้ในอุปกรณ์ Galaxy ของคุณ.
🧠 คุณรู้หรือไม่? โปรแกรมแรกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น 'ปัญญาประดิษฐ์ที่แท้จริง' คือLogic Theorist ซึ่งถูกเขียนขึ้นในปี 1956 และสามารถพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้หลายสิบข้อที่ก่อนหน้านี้เคยมีเพียงนักคณิตศาสตร์มนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้
Galaxy AI คืออะไร?
Galaxy AI คือชุดฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานบนอุปกรณ์และผ่านระบบคลาวด์ของซัมซุง ซึ่งถูกติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ แท็บเล็ต และแล็ปท็อปของแบรนด์นี้ มอบเครื่องมือสำหรับการเขียน สร้างภาพ สนับสนุนวิดีโอ และจัดการงานเนื้อหาในชีวิตประจำวัน
เครื่องมือการตลาดด้วย AIนี้มีชุดตัวสร้างและผู้ช่วยที่คุณสามารถผสมผสานและจับคู่สำหรับงานต่างๆ ได้ รวมถึง:
- แปลสด: แปลการสนทนาแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติข้ามภาษา
- ช่วยเหลือการแชท: เขียนข้อความของคุณใหม่ในโทนที่แตกต่างกันเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ล่าม: ให้บริการแปลแบบสองทางบนหน้าจอแยกสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัว
- หมายเหตุช่วยเหลือ: สรุปบันทึก สร้างแม่แบบ และจัดรูปแบบข้อความโดยอัตโนมัติ
- ผู้ช่วยถอดความ: เปลี่ยนการบันทึกเสียงเป็นถอดความที่ชัดเจนและสรุปเนื้อหา
- วงกลมเพื่อค้นหา: ช่วยให้คุณวงกลมสิ่งใดก็ตามบนหน้าจอของคุณเพื่อค้นหาได้ทันที
- การแก้ไขเชิงสร้างสรรค์: ลบวัตถุหรือขยายพื้นหลังโดยใช้การสร้างภาพด้วย AI
- ผู้ช่วยถ่ายภาพ: ปรับปรุงภาพและแนะนำการแก้ไขด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
- ร่างเป็นภาพ: แปลงภาพร่างอย่างง่ายให้เป็นภาพที่สมจริง
- แป้นพิมพ์ช่วยเหลือด้วย AI: แนะนำข้อความที่ชัดเจนและประณีตยิ่งขึ้นขณะที่คุณพิมพ์
- สรุปโดย AI: ย่อบทความหรือเอกสารยาวๆ ให้เป็นสรุปที่อ่านง่ายและรวดเร็ว
- ไฮบริด AI: ผสานการประมวลผลที่รวดเร็วบนอุปกรณ์เข้ากับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงบนคลาวด์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในหุ่นยนต์แรกที่ผสมผสานการรับรู้ การให้เหตุผล และการกระทำเข้าด้วยกันคือShakey หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1960 Shakey สามารถวางแผน เคลื่อนที่ และ 'ให้เหตุผล' เกี่ยวกับงานก่อนที่จะลงมือทำจริง ซึ่งเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งในวงการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์
คำสั่งของ Galaxy AI ทำงานอย่างไร?
คำสั่งของ Galaxy AI ทำหน้าที่เป็นคำแนะนำที่บอกระบบว่าคุณต้องการให้มันสร้าง กำหนดรูปแบบ หรือปรับปรุงสิ่งใด
เมื่อคุณพิมพ์คำสั่ง ระบบจะใช้คำสั่งนั้นเพื่อเข้าใจรูปแบบ, น้ำเสียง, ความยาว, และวัตถุประสงค์ของผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น. สิ่งนี้ใช้ได้กับการเขียน, สรุป, การวางแผน, และการสร้างภาพ.
การตั้งคำถามหรือโจทย์การเขียนที่ชัดเจนจะช่วยให้Galaxy AI สามารถระบุงานหลักได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะต้องการโครงร่างที่มีโครงสร้าง สรุปสั้นๆ ร่างที่ขัดเกลาแล้ว หรือแนวคิดในรูปแบบภาพ ระบบจะสร้างผลลัพธ์โดยยึดตามรายละเอียดที่คุณให้ไว้ ดังนั้นยิ่งโจทย์ของคุณใกล้เคียงกับเป้าหมายมากเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งแม่นยำและมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
ทำไมคำสั่ง Galaxy AI จึงมีประโยชน์
เทมเพลตคำสั่งGalaxyAIช่วยปรับปรุงคุณภาพและความมุ่งเน้นของสิ่งที่แพลตฟอร์มสร้างขึ้น ซึ่งทำให้มีคุณค่าสำหรับงานสร้างสรรค์และงานที่เกี่ยวข้อง. พวกมันช่วยในเรื่อง:
- การกำหนดโทน โครงสร้าง และรูปแบบของงานเขียนที่ต้องการ
- การแปลงข้อมูลเพิ่มเติมให้กลายเป็นสรุปหรือโครงร่างที่ชัดเจน
- การชี้นำแนวคิดแคมเปญและทิศทางเนื้อหา
- เพิ่มรายละเอียดเพื่อสร้างภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ลดเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไขร่างงาน
- สนับสนุนความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในบทบาทและโครงการต่างๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจ AI Sprawl ของ ClickUp พบว่าพนักงานที่ใช้ AI อย่างเต็มรูปแบบมีโอกาสใช้ AI ตลอดทั้งวันมากกว่าถึง 2.78 เท่า
ประเภทของคำสั่ง AI ของ Galaxy
นี่คือ 25 คำสั่งสำหรับ Galaxy AI จัดเรียงตามกรณีการใช้งาน 📝
คำแนะนำสำหรับการสร้างเนื้อหา
- ร่างบทความบล็อกความยาว 900 คำเกี่ยวกับการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในห้องเรียน ประกอบด้วยหัวข้อ H2 และ H3 ตัวอย่างจากสถานการณ์จริงในโรงเรียนระดับ K-12 ความกังวลที่อาจเกิดขึ้นที่ครูอาจหยิบยกขึ้น และบทนำ/บทสรุปสั้นๆ
- เขียนร่างนี้ใหม่เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความลื่นไหล รักษาความหมายเดิมไว้ แต่ให้กระชับประโยคที่เยิ่นเย้อ แก้ไขการเปลี่ยนประโยคที่ไม่เหมาะสม ปรับปรุงโครงสร้างย่อหน้า และให้แน่ใจว่าใช้โทนเสียงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเอกสาร
- สร้างบทนำสำหรับจดหมายข่าวทางอีเมลห้าฉบับ (แต่ละฉบับ 70-90 คำ) เกี่ยวกับแนวโน้มความคิดสร้างสรรค์ดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ให้ปรับโทนเสียงให้หลากหลาย: หนึ่งฉบับสร้างแรงบันดาลใจ หนึ่งฉบับเน้นข้อมูล หนึ่งฉบับเป็นแบบสนทนา หนึ่งฉบับกระตุ้นความคิด และหนึ่งฉบับเน้นการเล่าเรื่อง
- เขียนสคริปต์สำหรับ YouTube ความยาว 5 นาที อธิบายวิธีการนำเนื้อหาแบบยาวมาปรับใช้เป็นคลิปสั้น ๆ รวมถึงจุดหมายเวลาสำหรับการตัดต่อภาพ ข้อเสนอแนะสำหรับช่วง 10 วินาทีแรก และข้อสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 3 ข้อ
- พัฒนาไอเดียโพสต์ LinkedIn 10 รายการสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่สอนพื้นฐานการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล ผสมผสานรูปแบบ: 3 กระทู้ให้ความรู้, 3 เคล็ดลับสั้นๆ, 2 โพสต์หักล้างความเข้าใจผิด, และ 2 ข้อมูลเบื้องหลัง
แนวคิดการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
- สร้างปฏิทินเนื้อหา Instagram 30 วันสำหรับแบรนด์สุขภาพที่กำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ รวมถึงธีมประจำสัปดาห์ การผสมผสานระหว่าง Reels/carousels/Stories โครงสร้างข้อความ และเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ใส่ใจสุขภาพ
- เขียนโฆษณา Facebook 5 แบบสำหรับแอปเรียนภาษาที่มุ่งเป้าไปที่มืออาชีพที่มีงานยุ่ง สร้างโฆษณาเพื่อสร้างความตระหนัก 1 โฆษณา โฆษณาเพื่อพิจารณา 2 โฆษณาที่เน้นคุณสมบัติ และโฆษณาเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ 2 โฆษณาพร้อมข้อเสนอพิเศษในเวลาจำกัด ให้แต่ละโฆษณาไม่เกิน 125 ตัวอักษร
- สร้างหัวข้อดึงดูดความสนใจ 12 รายการสำหรับวิดีโอเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน TikTok โดยแต่ละหัวข้อต้องมีความยาวไม่เกิน 10 คำ ใช้เทคนิคขัดจังหวะรูปแบบเดิม และระบุตัวเลือกสำหรับทั้งข้อความซ้อนภาพและบทนำที่พูด
- พัฒนาคู่มือเสียงแบรนด์สำหรับบริการสมัครสมาชิกกาแฟระดับพรีเมียม กำหนดลักษณะเสียงหลัก 4-5 ประการ ให้คำแนะนำและข้อควรหลีกเลี่ยงสำหรับแต่ละลักษณะ รวมถึงตัวอย่างวลี 8-10 วลี และเปรียบเทียบกับตัวอย่างเสียงของคู่แข่ง
- เขียนคำบรรยายสำหรับ Instagram จำนวน 7 ข้อ (100-150 ตัวอักษร) สำหรับการเปิดตัวชุดว่ายน้ำชายหาดที่ยั่งยืนในฤดูร้อน ใส่ข้อความเกี่ยวกับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ CTA ที่ชัดเจน เพิ่มแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง 2-3 อัน และปรับระดับพลังงานให้หลากหลาย
หัวข้อการศึกษาและการเรียนรู้
- เปลี่ยนบันทึกการบรรยายที่กระจัดกระจายเหล่านี้ให้กลายเป็นคู่มือการศึกษาที่มีโครงสร้าง จัดระเบียบด้วยหัวข้อที่ชัดเจน เปลี่ยนย่อหน้าเป็นรายการหัวข้อย่อย เน้นคำสำคัญ และเพิ่มรายการตรวจสอบการทบทวนอย่างรวดเร็ว 5 ข้อไว้ที่ท้ายเอกสาร
- อธิบายการสังเคราะห์แสงให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาที่สื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 4-5 ขั้นตอนง่าย ๆ ใช้การเปรียบเทียบที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ และสรุปเป็นประโยคเดียวที่พวกเขาสามารถจดจำได้
- สร้างแผนการสอน 45 นาทีเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หัวข้อเริ่มต้นสำหรับการอภิปราย 10 นาที กิจกรรมปฏิบัติ 2 กิจกรรม คำถามสะท้อนคิด และงานบ้าน
- สรุปงานวิจัย 12 หน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้อยู่ในรูปแบบคำอธิบาย 150 คำสำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง ระบุสามข้อค้นพบสำคัญ อธิบายวิธีการวิจัยโดยสังเขป และเพิ่มบริบทว่าทำไมงานวิจัยนี้จึงมีความสำคัญ
- สร้างคำถามแบบปรนัย 10 ข้อเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง ครอบคลุมวันที่, บุคคลสำคัญ, และเหตุการณ์ใหญ่ ๆ ให้รวมคำถามง่าย 3 ข้อ, ปานกลาง 4 ข้อ, และยาก 3 ข้อ พร้อมคำตอบที่ถูกต้องและคำอธิบายสั้น ๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่? มากกว่า 80% ของผู้คนทั่วโลกต้องการมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับ AI และความเป็นส่วนตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการของสาธารณชนที่กว้างขวางสำหรับการกำกับดูแลที่เข้มแข็งได้เข้าสู่กระแสหลักอย่างมั่นคงแล้ว
คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระบวนการทำงาน
- แปลงบันทึกการประชุมเหล่านี้ให้เป็นเอกสารสรุปโครงการที่เรียบร้อยและสมบูรณ์ โครงสร้างด้วยส่วนที่ชัดเจน: เป้าหมายของโครงการ ขอบเขตของงาน ระยะเวลาสามระยะ ผลงานสำคัญพร้อมรายละเอียดข้อกำหนด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งบประมาณโดยประมาณ และคำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
- ออกแบบเทมเพลตการวางแผนรายสัปดาห์สำหรับนักออกแบบอิสระที่ดูแลลูกค้า 4-6 รายที่กำลังทำงานอยู่ รวมถึงส่วนสำหรับงานโครงการ กำหนดเส้นตายของลูกค้า งานธุรการ การแจ้งเตือนติดตามผล และระบบการจัดลำดับความสำคัญ
- เขียนกระบวนการหกขั้นตอนสำหรับการจัดการคำขอแก้ไขจากลูกค้าในหลายรอบของข้อเสนอแนะ ทำให้เป็นขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้ พร้อมแบบฟอร์มสำหรับแต่ละขั้นตอน รวมคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมเวอร์ชัน และเพิ่มแผนผังการตัดสินใจเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงาน
- สรุปบันทึกการประชุม 45 นาทีนี้ให้เป็นเอกสารการดำเนินการที่ชัดเจน แยกการตัดสินใจที่ได้ทำไว้ ระบุขั้นตอนถัดไปพร้อมผู้รับผิดชอบ ระบุอุปสรรคที่ต้องการการตัดสินใจจากผู้นำ และบันทึกประเด็นที่ต้องติดตามเพิ่มเติม
- สร้างประวัติย่อแบบมืออาชีพสามเวอร์ชัน ความยาว 50, 100 และ 150 คำ สำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาด ใช้โทนเสียงที่มั่นใจแต่เข้าถึงง่าย เน้นย้ำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบุผลงานที่โดดเด่น และใช้ภาษาที่กระชับ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ตามตำนานโบราณ ผู้คนเคยฝันถึงเครื่องจักรที่ชาญฉลาด: ในตำนานกรีก เช่น โรงตีเหล็กของเฮเฟสตัส เทพเจ้าก่อสร้าง 'ผู้รับใช้' โลหะที่มีชีวิต ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือหุ่นยนต์ในจินตนาการยุคแรกที่ทำจากสำริด
คำแนะนำสำหรับการสร้างภาพ
- สร้างภาพวาดเมืองยามพระอาทิตย์ตกที่มีตึกระฟ้าเป็นเงาดำ ใช้สไตล์การวาดภาพดิจิทัล เฉดสีส้มและม่วงอุ่นในท้องฟ้า หมอกบางๆ ที่ดูนุ่มนวลในบรรยากาศ และอารมณ์ที่สงบแต่เต็มไปด้วยพลัง
- สร้างภาพผลิตภัณฑ์ขวดน้ำหอมหรูหราบนพื้นผิวสีขาวเรียบ เพิ่มเงาอ่อน แสงจากด้านซ้าย สะท้อนกระจกบนแก้วอย่างละเอียด ฝาปิดสีทองเป็นจุดเด่น และตัวอักษรแบบเซริฟที่หรูหราบนฉลาก
- ออกแบบภาพประกอบตัวละครนักประดิษฐ์วัยเยาว์: เด็กอายุ 12 ปี มีสีหน้าอยากรู้อยากเห็น ผมยุ่งเหยิง สวมแว่นตานิรภัยบนหน้าผาก แจ็คเก็ตยีนส์มีแผ่นปะ ใส่เป้สะพายหลังเต็มไปด้วยเครื่องมือ โทนสีอบอุ่นแบบเอิร์ธโทน สไตล์เวกเตอร์สะอาดตา เหมาะสำหรับงานแอนิเมชัน
- สร้างภาพพื้นหลังเดสก์ท็อปป่าที่เงียบสงบในความละเอียด 4K รวมถึงต้นสนสูง แสงแดดอ่อนยามเช้าที่ส่องผ่านกิ่งไม้ หมอกบางเบาใกล้พื้นดิน โทนสีเขียวเข้ม ระยะชัดตื้น และเน้นที่ฉากหน้า
- สร้างฉากพื้นที่ทำงานแห่งอนาคตด้วยมืออาชีพที่ทำงานบนโต๊ะลอยตัวสไตล์มินิมอล เพิ่มจอแสดงผลโฮโลกราฟิกโปร่งแสงที่แสดงภาพข้อมูล แสงสีฟ้าขาวที่นุ่มนวล เทคโนโลยีล้ำสมัย พืชเพื่อความอบอุ่น ความรู้สึกมุ่งมั่น และนวัตกรรม
🔍 คุณทราบหรือไม่? 88% ขององค์กรรายงานว่าใช้ AI อย่างสม่ำเสมอในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระยะทดลองหรือนำร่อง และมีเพียงประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นที่ระบุว่าโครงการ AI ของพวกเขาได้ขยายสู่ระดับที่แท้จริงแล้ว
เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพคำสั่ง Galaxy AI
การได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก Galaxy AIต้องอาศัยการออกแบบคำสั่งป้อนข้อมูลอย่างรอบคอบ
นี่คือกลยุทธ์สำคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์ให้สูงสุด:
- ระบุข้อจำกัดไว้ล่วงหน้า: ให้จำนวนคำ ข้อกำหนดรูปแบบ และลักษณะการเขียนที่ต้องการอยู่ตอนต้นของข้อความที่คุณป้อน Galaxy AI จะให้ความสำคัญกับคำแนะนำที่ได้รับในช่วงแรกและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อข้อจำกัดถูกระบุไว้ก่อน
- ใช้เทคนิค 'ตัวอย่างที่ไม่ดี': แสดงให้ Galaxy AI เห็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการควบคู่กับสิ่งที่คุณต้องการ 'หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทางธุรกิจเช่น synergy' จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคำขอที่คลุมเครือเช่น 'โทนสบายๆ'
- เพิ่มจุดตรวจสอบคุณภาพ: จบคำสั่งที่ซับซ้อนด้วย 'ก่อนตอบ ให้ระบุสามองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของคำขอนี้' Galaxy AI จะให้ความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้นและจับความเข้าใจผิดได้ก่อนที่จะสร้างผลลัพธ์
- ชั้นคำสั่งที่ซับซ้อน: ขอโครงร่างก่อน ตรวจสอบ แล้วจึงขอให้ขยายเพิ่มเติม วิธีนี้จะช่วยจับปัญหาโครงสร้างได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และให้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ดีขึ้น
- ทดสอบด้วยกรณีขอบเขตก่อน: ให้รันสถานการณ์ที่ท้าทาย (ความลึกทางเทคนิค, รูปแบบที่ไม่ปกติ) ก่อนที่จะทำภารกิจที่เป็นกิจวัตร หากมันสามารถรับมือกับความซับซ้อนได้ดี มันก็จะทำได้ดีในคำขอที่ง่ายกว่า
📮ClickUp Insight: 31% เชื่อว่าการลดการพิมพ์ลง 40% จะช่วยเร่งการสื่อสารและปรับปรุงเอกสารให้ดีขึ้น
ลองจินตนาการดูว่าคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างหากมีเวลานั้นกลับคืนมาBrain MAX'sTalk-to-Textช่วยให้คุณบันทึกทุกรายละเอียด ทุกไอเดีย และทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการได้เร็วถึง 4 เท่าของการพิมพ์ ที่นี่เพื่อคุณที่จะไม่ต้องเสียสละรายละเอียดสำคัญหรือความชัดเจนอีกต่อไป
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้คำสั่งเชิงลบกับ AI เช่น 'เขียนสิ่งนี้โดยไม่ใช้ศัพท์เทคนิคของบริษัท' หรือ 'อธิบายสิ่งนี้แต่ไม่ต้องใช้คำศัพท์ทางเทคนิค' จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นแบบทั่วไป
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
Galaxy AI ทำงานได้ดีเมื่อมีทิศทางที่ชัดเจน แต่บางพฤติกรรมอาจทำให้ผลลัพธ์เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ต้องการ ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
|ข้อผิดพลาด ❌
|สิ่งที่ผิดพลาด 🚩
|ทำสิ่งนี้แทน ✅
|ข้อความที่กระตุ้นซึ่งอ่านเหมือนความคิด ไม่ใช่ภารกิจ
|AI หยิบจับชิ้นส่วนและสร้างผลลัพธ์ที่ยุ่งเหยิงและขาดความชัดเจน
|เขียนคำขอเป็นคำแนะนำที่ชัดเจน ไม่ใช่การระบายความคิดทั้งหมด
|เปลี่ยนเป้าหมายกลางทาง
|ผลลัพธ์ผสมผสานเจตนาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (เช่น สรุป + บทพูด + คำบรรยาย)
|ล็อกวัตถุประสงค์หนึ่งต่อหนึ่งต่อคำสั่งเพื่อให้ผลลัพธ์สะอาด
|ขอโทนแต่ไม่ให้ทิศทาง
|AI มักจะเลือกใช้เสียงที่เป็นกลางและเรียบง่ายเป็นค่าเริ่มต้น
|โปรดระบุอารมณ์ จังหวะ หรือบุคลิกที่คุณต้องการ
|การจัดเตรียมคำค้นหาโดยไม่มีลำดับชั้น
|AI เน้นคำสุ่มมากเกินไปและละเลยความสำคัญ
|ชี้แจงสิ่งที่สำคัญที่สุดเทียบกับรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
|การร้องขอรูปแบบที่ขัดแย้งกัน
|คำแนะนำที่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดโครงสร้างที่ไม่สอดคล้องกัน
|ให้ตรงกับรูปแบบและเป้าหมาย (เช่น โครงร่างกับย่อหน้า)
|การข้ามข้อจำกัดสำหรับงานสร้างสรรค์
|ผลลัพธ์ของภาพและการเขียนกลายเป็นไม่ชัดเจนหรือตรงตามตัวอักษรมากเกินไป
|เพิ่มขีดจำกัด: รูปแบบ, มุม, การจัดกรอบ, ความยาว, หรือจุดสนใจ
|การใช้คำเติมที่สร้างความสับสนต่อเจตนา
|AI ตีความการป้องกันความเสี่ยงผิด ('อาจจะ', 'ประมาณว่า', 'คล้ายๆ')
|เขียนคำแนะนำที่ชัดเจนและเด็ดขาด
|การให้ข้อเสนอแนะโดยไม่มีทิศทางใหม่
|AI ทำซ้ำรูปแบบเดิมด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย
|ระบุสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องคงไว้
🔍 คุณรู้หรือไม่? 66% ของผู้คนกล่าวว่าพวกเขาใช้AI เป็นประจำ และ 83% เชื่อว่า AI จะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม มีเพียง 46% เท่านั้นที่รู้สึกสบายใจในการไว้วางใจระบบ AI
ข้อจำกัดของ Galaxy AI
Galaxy AI มีความน่าเชื่อถือสำหรับงานสร้างสรรค์และงานเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน แต่ยังคงมีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ ตัวอย่างเช่น:
- ฟีเจอร์หลายอย่างบน Galaxy AI ใช้เครดิต และเครื่องมือสร้างภาพใช้เครดิตจำนวนมากในคราวเดียว มักจะไม่ชัดเจนว่างานหนึ่งๆ จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรจนกว่าคุณจะดำเนินการไปแล้ว
- เครื่องกำเนิดบางตัว (เช่นผู้ช่วยเขียนแบบยาว) ทำงานได้ดี ในขณะที่บางตัวรู้สึกยังไม่พัฒนาเต็มที่หรือให้ผลลัพธ์ที่ตื้นเขินและซ้ำซาก
- การให้เหตุผลเชิงซับซ้อนที่อ่อนแอ; งานที่ต้องทำหลายขั้นตอน (กลยุทธ์, กรอบการทำงาน, คำแนะนำหลายชั้น) มักถูกทำให้กลายเป็นรายการผิวเผิน
- Galaxy AI ไม่ได้ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหรือเครื่องมือเผยแพร่ ดังนั้นคุณยังคงต้องใช้แอปภายนอกสำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จริง
วิธีที่ ClickUp Brain แก้ไขข้อจำกัดของ Galaxy AI
Galaxy AI ช่วยคุณสร้างสรรค์ไอเดีย แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับงานของคุณอย่างต่อเนื่อง มันตอบคำถามโดยไม่เข้าใจงานของคุณ โครงการของคุณ เอกสารของคุณ หรือการตัดสินใจที่ทีมของคุณได้ทำไปแล้ว ช่องว่างนี้ทำให้คุณต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้การทำงานของคุณช้าลง
ClickUp แก้ไขสิ่งนั้นในฐานะพื้นที่ทำงาน AI เชิงบริบทแห่งแรกของโลก คุณไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือสร้างพื้นหลังใหม่ทุกครั้งที่คุณให้คำสั่ง
คุณอยู่ในที่ทำงานเดียว และClickUp Brainจะเข้าใจงานทันทีที่คุณถาม นี่ยังช่วยกำจัดปัญหาการกระจายตัวของ AI เพราะคุณไม่ต้องทำงานกับผู้ช่วยหลายคนในแอปต่างๆ มันให้บริบท 100% และที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
มาดูกันว่ามันช่วยสนับสนุนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างไร 🔄
รับคำตอบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานจริงของคุณ
ClickUp Brain ทำงานอยู่ภายในงานเอกสาร รายการตรวจสอบ และโครงสร้างโครงการของคุณ เมื่อคุณถามคำถาม มันจะดึงข้อมูลจากงานจริงที่ทีมของคุณสร้างขึ้น เช่น ข้อกำหนด บันทึก การอัปเดต และสินทรัพย์ที่เชื่อมโยง
Galaxy AI ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เนื่องจากไม่มีการเข้าถึงบริบทการทำงานของคุณ ดังนั้นคุณจึงติดอยู่ในวงจรงานที่ขยายตัวไม่สิ้นสุด ต้องสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์ Galaxy AI กับแล็ปท็อปเพื่อค้นหาไฟล์
กับเบรน มันต่างออกไป
สมมติว่าคุณกำลังประสานงานโครงการขยายงานที่มีหลายทีม คุณขอให้ ClickUp Brain สรุปสถานะปัจจุบันของงานในฝ่ายวิศวกรรม การเงิน และปฏิบัติการ ระบบจะตรวจสอบกิจกรรมในพื้นที่ทำงานของคุณและให้ภาพรวมที่แม่นยำเกี่ยวกับความคืบหน้า ความล่าช้า และขั้นตอนถัดไป จากนั้นคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อสรุปให้ผู้บริหารทราบ ปรับกำหนดเวลา และมอบหมายงานติดตามผล
ClickUp Brain ยังมอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้เข้าถึง โมเดล LLM พรีเมียมหลากหลาย เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงจาก ClickUp คุณจึงสามารถเลือกสไตล์การคิดที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องมือแยกต่างหาก
📌 ลองใช้ข้อความนี้: ตรวจสอบโครงการนี้และสรุปความเสี่ยงหลัก เจ้าของ และสิ่งที่ต้องตัดสินใจที่ยังค้างอยู่ แนะนำขั้นตอนติดตามผลสำหรับการตรวจสอบครั้งถัดไป
นี่คือวิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่จำเป็นอย่างยิ่ง:
- การตลาด: เปลี่ยนการวางแผนแคมเปญที่ยุ่งเหยิงในClickUp Docให้เป็นเอกสารสรุปที่มีโครงสร้าง โดยดึงข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัยที่เชื่อมโยงและบันทึกผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- วิศวกรรม: ขอให้ ClickUp Brain สแกนรายงานข้อบกพร่องในสปรินต์ของคุณและเน้นย้ำรูปแบบที่เกิดขึ้นข้ามแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริหารบุคลากร: แปลงการสนทนาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ยืดยาวให้กลายเป็นแผนการเติบโตที่ชัดเจนภายในเอกสารเดียว ซึ่งสะท้อนเป้าหมายที่จัดเก็บไว้ในงานของคุณบน ClickUp
- การสนับสนุนลูกค้า: สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยจากหลายตั๋วสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับงานฟีเจอร์ เพื่อให้ทีมผลิตภัณฑ์เห็นแนวโน้มที่แท้จริง
- การเงิน: ตรวจสอบโครงการการคาดการณ์และขอให้ ClickUp Brain สรุปความเสี่ยง การดำเนินการที่รอเจ้าของ และการกำหนดเวลาที่ใกล้จะถึงก่อนการปิดบัญชีรายเดือน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เทคนิค 'ตรงข้าม' ใช้ได้ผล หากอะไรดูเป็นทางการเกินไป ให้ขอให้เปลี่ยนเป็น 'เหมือนส่งข้อความหาเพื่อน' ดูไม่เป็นทางการเกินไป? 'ฉันจะพูดแบบนี้กับเจ้านายอย่างไร?' มันจะปรับให้เหมาะสมอย่างรวดเร็ว
จัดการงานของคุณด้วยคำสั่งง่ายๆ บน BrainGPT
BrainGPT ยกระดับ ความสามารถของ ClickUp Brain ไปอีกขั้น ด้วยการมอบสิทธิ์ให้ทีมเข้าถึง LLM ที่ทรงพลังที่สุดและระดับประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการทำงานที่ซับซ้อน
ในขณะที่ Galaxy AI ช่วยให้คุณสร้างไอเดีย สรุปเนื้อหา และผลงานสร้างสรรค์บนอุปกรณ์ของคุณ BrainGPT คือซูเปอร์แอป AI สำหรับเดสก์ท็อปที่เข้ามาช่วยเมื่อคุณต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการสร้างสรรค์เนื้อหาในปริมาณมากภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
มันมอบการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น, ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น, และการจัดการเอกสารยาว ๆ ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น. มันคือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่สมบูรณ์แบบสำหรับ AI เมื่อการทำงานของคุณเปลี่ยนจากความคreativity บนมือถือไปสู่การดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ. ในไม่ช้า, BrainGPT จะกลายเป็นชั้น AI เดียวสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการดำเนินการ.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เช่นเดียวกับ Brain, BrainGPT ก็มี LLM หลายตัวอยู่ภายใน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI แต่ละตัวเพื่อความสามารถพิเศษของมัน และปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณ เช่น:
- เรื่องราวเชิงกลยุทธ์จะไหลลื่นยิ่งขึ้นผ่าน Claude
- การเขียนที่มุ่งเน้นลูกค้าได้รับการปรับปรุงให้กระชับขึ้นอย่างเหมาะสมผ่าน ChatGPT
- การวิจัยและการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่าน Gemini
- การสังเคราะห์ระดับสูงทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือผ่าน DeepSeek
- การสร้างภาพและงานที่ต้องใช้บริบทการทำงาน 100% ผ่าน ClickUp Brain
ทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นกับงาน ไฟล์ และแหล่งข้อมูลบนเว็บ
คุณสามารถใช้ClickUp Enterprise Searchใน BrainGPT เพื่อดึงข้อมูลจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ เช่น GitHub, Google Drive และ SharePoint เพื่อแสดงผลลัพธ์ข้างๆ งานโครงการของคุณได้ มันช่วยให้คุณจัดการพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณเป็นฐานความรู้ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณถาม BrainGPT ว่า: 'แสดงรายการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม GDPR จาก Google Drive, SharePoint และงานตรวจสอบที่ผ่านมา' BrainGPT จะแสดงรายการที่รวบรวมไว้ให้คุณ ดังนั้นคุณสามารถแนบเอกสารเหล่านั้นไปยังงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณได้โดยตรง
เปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริง
Brain MAX รวมClickUp Talk to Text—คุณพูด แล้วมันจะพิมพ์และจัดรูปแบบให้ ช่วยคุณทำงานได้เร็วขึ้น 400% เพียงกดปุ่มลัด แล้วแถบลอยจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ คุณพูด แล้ว ClickUp Brain MAX จะแปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความ
สมมติว่าคุณกำลังตรวจสอบกระบวนการและต้องการระดมความคิดเกี่ยวกับคำที่จะใช้ในหัวข้อใหม่ของ SOP คุณกดปุ่มลัด พูดย่อหน้าที่คุณร่างไว้ รอให้ Brain MAX ถอดเสียงเป็นข้อความ และวางข้อความลงในเอกสารโดยตรง คุณคิดออกเสียงและจับข้อความที่เรียบเรียงแล้วโดยไม่ขัดจังหวะการไหลของความคิด
ปลดปล่อยศักยภาพสร้างสรรค์ของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติด้วยเอเจนต์
ClickUp AI Agents ถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามาก เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์ได้
ต่างจากกระบวนการทำงานแบบแมนนวลหรือเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน เอเจนต์เหล่านี้ทำงาน "ตลอดเวลาในบริบทเดียวกัน" คอยรับฟังคำถาม แสดงข้อมูลเชิงลึก สร้างรายงาน และจัดการกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติ
ในขณะที่ Galaxy AI มอบความคิดสร้างสรรค์บนอุปกรณ์ของคุณ (การเขียนข้อความ, ภาพ, การเขียนข้อความใหม่, และการสร้างสรรค์ไอเดีย) ClickUp AI Agents จะนำสิ่งที่คุณสร้างไปและเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และจัดระเบียบอย่างดี พวกเขาช่วยสร้างงาน, จัดการกำหนดเวลา, สรุปการตัดสินใจ, และทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน—เชื่อมช่องว่างระหว่างแรงบันดาลใจและการดำเนินการ
พบกับ ClickUp: กาแล็กซีแห่งประสิทธิภาพการทำงาน
ไอเดียใหม่ ๆ มักจะรู้สึกดีเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นในเวลาที่งานของคุณต้องการแรงผลักดัน
คำแนะนำของ Galaxy AI ช่วยให้คุณสร้างแรงผลักดันนั้น รักษาความคิดให้เคลื่อนไหว และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับงานประจำวัน เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการควบคุมคำแนะนำของคุณ ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะเริ่มรู้สึกเป็นระบบมากขึ้นและไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเดิม
ClickUp มอบพื้นที่ให้คุณได้พัฒนาความคิดเหล่านั้นให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น
คุณวางแผน, เขียน, สร้าง, และจัดระเบียบทุกสิ่งไว้ในที่เดียว และ ClickUp Brain + Brain MAX จะเชื่อมต่อกับงานจริงของคุณอยู่เสมอ พวกเขาอ่านงานของคุณ, ดึงข้อมูลจากเอกสารของคุณ, ทำความเข้าใจกับตารางเวลาของคุณ, และช่วยให้คุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบท นั่นคือที่ที่ความพยายามในการให้คำแนะนำของคุณได้รับผลตอบแทน
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅