ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sage Intacct สำหรับทีมการเงินสมัยใหม่

เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณถูกควบคุมโดยสเปรดชีต, เธรดอีเมล, และการอนุมัติที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ? หาก Sage Intacct เริ่มมีปัญหาภายใต้ความต้องการของหลายหน่วยงาน, คำขอรายงานที่ซับซ้อน, หรือการผสานระบบใหม่, ถึงเวลาแล้วที่คุณควรค้นหาทางเลือกอื่น ๆ
เป้าหมายไม่ใช่การเปลี่ยนเครื่องมือทั้งหมดของคุณในชั่วข้ามคืน แต่คือการระบุระบบ ERP ที่สอดคล้องกับความเข้มงวดของการตรวจสอบ การควบคุมทางการเงิน และความเป็นจริงของทีมที่ทำงานข้ามอุตสาหกรรมต่างๆ
คู่มือนี้เปรียบเทียบซอฟต์แวร์บัญชีที่น่าเชื่อถือสำหรับการรวมบัญชี, การบัญชีโครงการ, และกระบวนการทำงานที่ต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด. คุณจะเห็นจุดแข็ง, ข้อแลกเปลี่ยน, และสิ่งที่คาดหวังได้ในการย้ายระบบ.
คุณยังจะได้เห็นว่าClickUpสามารถทำงานร่วมกับบัญชีแยกประเภทของคุณในฐานะชั้นการดำเนินงานทางการเงิน—รวมศูนย์งาน การอนุมัติ รายการตรวจสอบการปิดบัญชี และแดชบอร์ดต่างๆ ไว้ในที่เดียว
⭐️ แม่แบบแนะนำ
ย่อขั้นตอนการปิดงานของคุณและทำให้การตรวจสอบมีความสอดคล้องกันตามเทมเพลตเช็กลิสต์การปิดงานสิ้นเดือนของ ClickUp ซึ่งเป็นรายการงานที่สามารถทำซ้ำได้ พร้อมเจ้าของงาน วันที่ครบกำหนด และขั้นตอนการตรวจสอบ
10 ทางเลือกของ Sage Intacct ที่คุณควรพิจารณา
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของตัวเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sage Intacct เพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดตามคุณสมบัติหลัก, ราคา, และคะแนนผู้ใช้.
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|การจัดอันดับ
|ClickUp
|ทีมทุกขนาดที่ดูแลการดำเนินงานด้านการเงินควบคู่กับระบบ ERP
|การอนุมัติและการทำงานอัตโนมัติ, รายการตรวจสอบการปิดพร้อมงานและงานย่อย, ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง, เอกสารและ SOP พร้อมประวัติเวอร์ชัน, แชทและความคิดเห็นที่มอบหมาย, แดชบอร์ดสำหรับ BvA, เงินสด และอายุลูกหนี้
|มีแผนฟรีให้บริการ; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|G2: 4. 7/5 (10,500+) Capterra: 4. 6/5 (4,500+)
|เน็ตสวีต (ออราเคิล เน็ตสวีต)
|ทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการความลึกซึ้งของระบบ ERP ระดับโลกสำหรับหลายองค์กร
|การรวมบัญชีหลายบริษัทย่อยและหลายสกุลเงิน, การรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน ASC 606, การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดส่ง, การบัญชีโครงการ, แดชบอร์ด SuiteAnalytics, การผสานรวม SuiteApps
|ราคาตามความต้องการ
|G2: 4. 1/5 (4,300+) Capterra: 4. 2/5 (1,700+)
|Acumatica
|ทีมขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการระบบ ERP ที่ยืดหยุ่นพร้อมระบบบัญชีโครงการที่แข็งแกร่ง
|การบัญชีโครงการพร้อมงบประมาณและงานระหว่างทำ, รุ่นสำหรับการจัดจำหน่ายและการก่อสร้าง, หลายบริษัทและการรวมบัญชี, แดชบอร์ดตามบทบาทและการรายงานขั้นสูง, การเชื่อมต่อ API แบบเปิดและการรวมตลาด
|ราคาตามความต้องการ
|G2: 4. 4/5 (1,500+) Capterra: 4. 5/5 (300+)
|Certinia (FinancialForce)
|องค์กรบริการบน Salesforce
|การบัญชี PSA และโครงการ, การเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกและตามเป้าหมายด้วย ASC 606, หลายองค์กรและหลายสกุลเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูลใน Salesforce, การผสานรวมกับ AppExchange
|ราคาตามความต้องการ
|G2: 4. 1/5 (1,100+) Capterra: 4. 0/5 (50+)
|SAP S/4HANA Cloud
|องค์กรที่ใช้ SAP เป็นมาตรฐาน
|การบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ฝังตัว, การขยาย SAP BTP, การบัญชีสินทรัพย์และการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์, พื้นที่ทำงานและการอนุมัติตามบทบาท
|ราคาตามความต้องการ
|G2: 4. 0/5 (830+) Capterra: 4. 4/5 (350+)
|ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365 (บิสซิเนส เซ็นทรัล / ไฟแนนซ์)
|ทีมที่เน้น Microsoft ในองค์กรขนาดใหญ่
|รวม GL/AP/AR และโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน, รายงานผ่าน Power BI, การอนุมัติผ่าน Power Automate และ Copilot, การผสานกับ Microsoft 365 แบบเนทีฟ, รองรับหลายบริษัทและการรวมบัญชีขั้นพื้นฐาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $70/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 0/5 (870+) Capterra: 4. 1/5 (190+)
|โอโดโอ
|ทีมขนาดกลางที่กำลังมองหา ERP แบบโมดูลาร์ที่มีการควบคุมต้นทุนที่แข็งแกร่ง
|ระบบบัญชีแบบบูรณาการ, ระบบสินค้าคงคลังและ MRP, การจัดซื้อและโครงการ, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, อีคอมเมิร์ซและการชำระเงิน, การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $31 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 2/5 (310+) Capterra: 4. 1/5 (1,270+)
|QuickBooks (ออนไลน์ / เอ็นเตอร์ไพรส์)
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังอัปเกรดจากระบบบัญชีพื้นฐาน
|การออกใบแจ้งหนี้, การบัญชีเจ้าหนี้/เจ้าหนี้, การเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร, การติดตามเวลาและโครงการ, การจัดการสินค้าคงคลังขั้นพื้นฐาน, การจ่ายเงินเดือนและส่วนเสริมการชำระเงิน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 0/5 (3,550+) Capterra: 4. 3/5 (8,170+)
|ซอฟต์แวร์กราวิตี้
|องค์กรที่ต้องการระบบบัญชีหลายนิติบุคคลบน Microsoft Power Platform
|ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบรวมศูนย์สำหรับหลายองค์กร พร้อมรายงานระหว่างบริษัท การรายงานเชิงมิติ การขยายระบบสู่ Microsoft Ecosystem การอนุมัติและเส้นทางการตรวจสอบ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $210 ต่อเดือน
|G2: 4. 2/5 (30+) Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
|Xledger
|ทีมการเงินแบบคลาวด์เนทีฟที่มีหน่วยงานระหว่างประเทศ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้และธนาคาร การรวมบัญชีหลายบริษัทและหลายสกุลเงิน แดชบอร์ดสำหรับการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ การทำงานและระบบควบคุมที่สร้างขึ้นในตัว
|ราคาตามความต้องการ
|G2: 4. 3/5 (50+) Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Sage Intacct?
การเปลี่ยนระบบหลักทางการเงินไม่ใช่แค่การค้นหาฟีเจอร์ใหม่ ๆ เท่านั้น คุณต้องการการควบคุมที่คุณไว้วางใจได้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมพื้นที่ให้ขยายตัวเมื่อองค์กร สกุลเงิน และความต้องการในการรายงานเติบโตขึ้น
ใช้รายการตรวจสอบที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับ CFO นี้เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Sage Intacct สำหรับองค์กรของคุณ ควรทำสิ่งต่อไปนี้:
- จัดการการรวมบัญชีหลายหน่วยงาน, รายการระหว่างบริษัท, และรายการหลายสกุลเงินโดยไม่ต้องใช้ทางแก้ปัญหาชั่วคราว
- บังคับใช้การอนุมัติที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ, การเข้าถึงตามบทบาท, และบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์
- ส่งมอบรายงานแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ยืดหยุ่น
- เจาะลึกเรื่องการบัญชีโครงการ, บริการ, และการผลิต, เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือแยกต่างหาก
- ผสานการทำงานกับระบบเงินเดือน/HCM, CRM, ข้อมูลธนาคาร, ค่าใช้จ่าย, ภาษี และการชำระเงินได้อย่างราบรื่น
- ปรับสมดุลความพยายามในการดำเนินการ ต้นทุนรวม และการสนับสนุนจากผู้ขายในระยะยาว
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sage Intacct สำหรับทีมการเงิน
Sage Intacct ทำงานได้ดีสำหรับหลายทีม แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อมีความต้องการหลายหน่วยงาน การรายงานขั้นสูง หรือการผสานระบบใหม่ ๆ ที่เริ่มเพิ่มขึ้น นี่คือทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดที่ควรพิจารณา พร้อมเปรียบเทียบในด้านควบคุม ขนาด และต้นทุนรวม
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานการเงินควบคู่กับระบบ ERP ของคุณ)
หลายธุรกิจรู้สึกถึงภาระที่ถาโถมจากการขยายงานที่ไม่เป็นระเบียบ— งาน, การอนุมัติ, ไฟล์, และหลักฐานต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล, แผ่นงาน, แชท, และแอปพลิเคชันธุรกิจเฉพาะทาง
เมื่อเพิ่มการขยายตัวของ AIเข้าไปด้วย กระบวนการทำงานในแต่ละวันก็จะช้าและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
ทีมต่างๆ มักพึ่งพาระบบแยกกันสำหรับการรับคำขอ การอนุมัติ การจัดการกำลังคน และการทำงานร่วมกัน
ClickUp สำหรับทีมการเงินขจัดปัญหาเหล่านี้ด้วยการรวมการอนุมัติ รายการตรวจสอบ การจัดทำเอกสาร และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ไว้ข้างบัญชีแยกประเภทของคุณ ซึ่งช่วยให้ทีมการเงินสามารถมาตรฐานกระบวนการ อัตโนมัติการส่งต่องาน และติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp:
การอนุมัติที่ยืดหยุ่นและอัตโนมัติที่คุณควบคุมได้ด้วย ClickUp Automations
หยุดความล่าช้าปลายเดือนจากอีเมลติดขัดด้วยClickUp Automations ที่ทำให้งานเดินหน้าเอง ตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการง่ายๆ เพียงครั้งเดียว แล้วงานจะดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องคอยกระตุ้น
📌ตัวอย่าง. ใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าเกิน $10,000 จะถูกส่งไปยัง FP&A และผู้ควบคุม หากมีการติดแท็กด่วน วันครบกำหนดจะกลายเป็นวันนี้ และจะมีการแจ้งเตือนในแชททีม เมื่อแนบหลักฐานที่จำเป็นแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น พร้อมโพสต์ และทุกคนจะได้รับแจ้ง
ความชัดเจนและความรับผิดชอบในการติดตามงานที่เสร็จสิ้นด้วย ClickUp Tasks
เพื่อให้การเตรียมและการทบทวนเป็นไปอย่างชัดเจนClickUp Tasksจะกำหนดเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนดให้กับทุกขั้นตอน พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาแสดงสิ่งที่ต้องทำวันนี้และถัดไป
- แยกงานใหญ่ เช่น การกระทบยอดบัญชีธนาคาร การบันทึกบัญชีค้างจ่าย และการวิเคราะห์กระแสเงินสด โดยใช้รายการตรวจสอบและงานย่อย
- เพิ่มบริบทในการทำงานผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง และเพิ่มความชัดเจนด้วยสถานะที่ชัดเจน
- จัดการการทำซ้ำด้วยเทมเพลตและตารางเวลาที่เกิดซ้ำ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองรายการหรือกระดาน และกรองตามหน่วยงานหรือแผนกเพื่อความชัดเจน
เนื่องจากงานเหล่านี้อยู่ติดกับระบบ ERP และแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ ของคุณ จึงให้ความรู้สึกเหมือนเป็นระบบเดียวแทนที่จะเป็นเพียงอีกหนึ่งรอบของสเปรดชีต
อัปเดตที่ไม่ทำให้การทำงานสะดุดด้วย ClickUp Chat และ Docs
ให้ทีมอยู่ในหน้าเดียวกันโดยการรวมศูนย์การสื่อสาร
เริ่มหัวข้อสนทนาในภารกิจที่เกี่ยวข้องด้วยClickUp Chatเพื่อให้ทุกคนมีบริบทที่ครบถ้วน ลิงก์ SOP ของคุณไว้ในClickUp Docsพร้อมประวัติเวอร์ชัน เพื่อให้ทุกคนทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง
แนบไฟล์, @มอบหมายความคิดเห็นให้กับผู้ตรวจสอบที่เหมาะสม, เพิ่มผู้ติดตามเพื่อความโปร่งใส, และเชิญแขกที่มีสิทธิ์จำกัดเมื่อจำเป็น ผู้ตรวจสอบสามารถติดตามการดำเนินการได้อย่างเงียบๆ และรับทราบข้อมูลโดยไม่ต้องมีการประชุมเพิ่มเติม
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมที่มีหลายหน่วยงานทำงานสอดคล้องกันข้ามเขตเวลา
รีวิวและการรายงานที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยแดชบอร์ด ClickUp
จากอายุการใช้งานไปจนถึงงบประมาณเทียบกับตัวเลขจริง ติดตามสิ่งที่ฝ่ายการเงินให้ความสำคัญด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ ทุกวิดเจ็ตดึงข้อมูลสดจากงานและฟิลด์ที่กำหนดเอง ดังนั้นคุณจะไม่ต้องดูตัวเลขที่ล้าสมัยอีกต่อไป
ดูสถานะการเสร็จสิ้นงาน การอนุมัติที่ล่าช้า และสิ่งที่ขัดขวางอย่างเร่งด่วนได้ในหน้าจอเดียว เมื่อมีบางอย่างดูผิดปกติ คุณสามารถคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าไปยังงานนั้นและแก้ไขได้ทันที
แชร์ลิงก์สดให้กับผู้นำเพื่อให้พวกเขาเห็นความเป็นจริงในเวลาจริง ไม่ต้องส่งออกไฟล์สเปรดชีตหรือนำเสนอผ่านสไลด์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เร่งกระบวนการปิดงานของคุณด้วยClickUp Brain เพียงขอให้ Brain ช่วยร่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง, เนื้อหาบันทึก JE และรายการตรวจสอบสำหรับงานถัดไปจากบริบทของงาน จากนั้นใช้ฟีเจอร์Talk to Text ของ ClickUp Brain MAXเพื่อบันทึกโน้ตการนำเสนอได้ทันที
เพิ่มตัวแทน AIเพื่อส่งสัญญาณเตือนผู้อนุมัติ อัปเดตสถานะเมื่อมีการแนบหลักฐาน และเผยแพร่สรุปการปิดงานที่เรียบร้อยสำหรับผู้บริหาร—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
ร่วมกัน ClickUp Brain และClickUp Brain MAXช่วยให้ทีมการเงินประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ด้วยการลดงานซ้ำซากในการร่างและค้นหาข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ การพยากรณ์กระแสเงินสด และการปิดบัญชี แทนที่จะต้องเสียเวลาเขียนข้อมูลอัปเดตใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การอนุมัติเส้นทางและการส่งต่อด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- ติดตาม BvA, เงินสด, อายุลูกหนี้, และความคืบหน้าการปิดบัญชีบนแดชบอร์ด ClickUp
- มาตรฐานขั้นตอนการปิดและตรวจสอบด้วยงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ และเอกสาร
- รวบรวมคำขอซื้อและมาตรฐานการลงทะเบียนผู้ขายผ่านClickUp Formsพร้อมระบบติดตามการตรวจสอบ
- เก็บการร่วมมือไว้ในที่เดียวด้วยความคิดเห็นของงาน, แชท, และเอกสารที่มีการจัดเวอร์ชัน
- จัดระเบียบงานการเงินตามหน่วยงานหรือแผนก และรายงานผลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานช้าลงได้ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฟรีบน ClickUp University สามารถช่วยได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,600+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
เราได้มาตรฐานการปิดงวดสิ้นเดือนของเราใน ClickUp แล้ว เจ้าของและกำหนดส่งชัดเจน และแดชบอร์ดแสดงสิ่งที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องติดตามการอัปเดต
เราได้มาตรฐานการปิดสิ้นเดือนของเราใน ClickUp แล้ว เจ้าของและวันที่ครบกำหนดชัดเจน และแดชบอร์ดแสดงสิ่งที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องติดตามการอัปเดต
2. Oracle NetSuite (เหมาะที่สุดสำหรับ ERP ที่มีความลึกซึ้งในระดับโลกและหลายองค์กร)
เมื่อธุรกิจขยายตัวข้ามหน่วยงาน สกุลเงิน และระบบภาษี การตั้งค่าซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไปจะเริ่มมีปัญหา NetSuite เป็น ระบบ ERP บนคลาวด์ ที่ออกแบบมาเพื่อการรวมบัญชีหลายบริษัทย่อย การรับรู้รายได้ และการควบคุมที่ละเอียดในหลายอุตสาหกรรม
ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ทีมการเงินจะได้รับแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับคำสั่งซื้อ การเรียกเก็บเงิน โครงการ และการจัดการทางการเงิน พร้อมด้วย SuiteAnalytics สำหรับมุมมองตามบทบาทและ KPI
สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดคือขนาด การตัดรายการซ้ำระหว่างหลายนิติบุคคล การปรับมูลค่าเงินตราต่างประเทศ และการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นเป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัว ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเชื่อมต่อระบบแยกต่างหากเข้าด้วยกัน
คุณสามารถเพิ่มซอฟต์แวร์ CRM และ PSA (ระบบอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ) เพื่อลดภาระการผสานรวม หรือคงระบบเดิมไว้และเชื่อมต่อผ่าน SuiteTalk และ SuiteApps
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- รวมหลายหน่วยงาน หลายบริษัทย่อย และหลายสกุลเงินด้วยการตัดยอดอัตโนมัติ
- รับรู้รายได้ตามมาตรฐาน ASC 606 พร้อมตารางข้อมูลที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- จัดการสินค้าคงคลังและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อด้วยการวางแผนความต้องการและการติดตามต้นทุนรวม
- ติดตามการบัญชีโครงการด้วยเวลา, ค่าใช้จ่าย, งานระหว่างทำ, และความสามารถในการทำกำไร
- สร้างมุมมองสำหรับผู้บริหารและผู้ควบคุมด้วยสมุดงานและแดชบอร์ดของ SuiteAnalytics
- ขยายแพลตฟอร์มด้วย SuiteApps และการผสานรวมสำหรับภาษี การชำระเงิน และอีคอมเมิร์ซ
ข้อจำกัดของ NetSuite
- อาจทำให้เกิดความซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการทางบัญชีเพียงพื้นฐาน
- การดำเนินการและการปรับแต่งอาจมีความสำคัญอย่างมากหากไม่มีพันธมิตรที่มีประสบการณ์
- โมดูลขั้นสูงเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวมและต้องการการเป็นเจ้าของที่ชัดเจนเพื่อรักษา
ราคาของ NetSuite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว NetSuite
- G2: 4. 1/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (1,700+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง NetSuite ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่ NetSuite ทำให้การทำงานข้ามตลาดหลายแห่งเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสมบัติการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นและการผสานรวมทำให้การประสานงานโครงการระดับโลกง่ายขึ้นมาก และลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ความสามารถในการมองเห็นทั้งด้านการเงินและกระบวนการทำงานก็เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่ NetSuite ช่วยให้การทำงานข้ามตลาดหลายแห่งเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสมบัติการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นและการผสานรวมทำให้การประสานงานโครงการระดับโลกง่ายขึ้นมาก และลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ความสามารถในการมองเห็นทั้งด้านการเงินและกระบวนการทำงานก็เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
3. Acumatica (เหมาะที่สุดสำหรับ ERP ยืดหยุ่นสำหรับตลาดกลางที่มีการบัญชีโครงการที่แข็งแกร่ง)
เมื่อธุรกิจที่กำลังเติบโตต้องการความสามารถในการบัญชีโครงการ การกระจายสินค้า และการก่อสร้างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น Acumatica คือตัวเลือกที่โดดเด่น นี่คือระบบ ERP บนคลาวด์ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมในตลาดระดับกลางที่ต้องการความครอบคลุมโดยไม่ต้องเชื่อมต่อระบบแยกต่างหากเข้าด้วยกัน
ผู้นำด้านการเงินสามารถควบคุมการจัดการทางการเงิน รายได้ และค่าใช้จ่ายได้ ในขณะที่การดำเนินงานสามารถจัดการสินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ และบริการภาคสนามได้ในที่เดียว
ความน่าสนใจของ Acumatica คือ ความยืดหยุ่น คุณสามารถเพิ่มโมดูลได้ตามการเติบโตของธุรกิจ, กำหนดการอนุมัติให้สอดคล้องกับระบบควบคุมของคุณ, และรายงานได้ตามหน่วยงาน, โครงการ, หรือสายผลิตภัณฑ์. Open APIs ทำให้การผสานระบบกับระบบอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย, ทำให้ระบบเทคโนโลยีของคุณเชื่อมต่ออยู่เสมอ.
คุณสมบัติเด่นของ Acumatica
- ดำเนินการบัญชีโครงการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมงบประมาณ งานระหว่างทำ เวลาและค่าใช้จ่าย คำสั่งเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการทำกำไร
- จัดการการจัดจำหน่ายด้วยการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลัง พร้อมด้วยรุ่นสำหรับการก่อสร้างและการผลิต
- รองรับหลายบริษัท หลายสกุลเงิน และการรวมบัญชี พร้อมการอนุมัติที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- สร้างแดชบอร์ดและ KPI ที่อิงตามบทบาทสำหรับผู้ควบคุม, FP&A และการดำเนินงานด้วยการรายงานขั้นสูง
- เชื่อมต่อกับ CRM, อีคอมเมิร์ซ, ภาษี และการชำระเงิน ผ่าน API แบบเปิดและการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามในตลาด
ข้อจำกัดของ Acumatica
- ความสามารถที่กว้างขวางอาจต้องการการนำไปใช้ที่นำโดยพันธมิตรเพื่อให้เหมาะสม
- การวางแผนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจัดการโมดูลและการใช้งาน เพื่อให้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับผลตอบแทนจากการลงทุน
- ทีมที่เพิ่งเริ่มใช้ระบบ ERP เต็มรูปแบบอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อนำกระบวนการทำงานมาใช้
ราคาของ Acumatica
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Acumatica
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Acumatica ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Acumatica คือความยืดหยุ่นและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของระบบ เมื่อคุณคุ้นเคยกับหน้าจอแล้ว การนำทางระหว่างโมดูลต่างๆ เช่น โครงการ การจัดจำหน่าย และการผลิต ก็ค่อนข้างง่าย
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Acumatica คือความยืดหยุ่นและความเป็นมิตรกับผู้ใช้ของระบบ เมื่อคุณคุ้นเคยกับหน้าจอแล้ว การนำทางระหว่างโมดูลต่างๆ เช่น โครงการ การกระจายสินค้า และการผลิต ก็ค่อนข้างง่าย
4. Certinia (เดิมชื่อ FinancialForce) (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ให้บริการบน Salesforce)
Certinia ถูกสร้างขึ้นสำหรับ ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยบริการซึ่งใช้งาน Salesforce อยู่แล้ว โดยผสานการจัดการทางการเงิน การบัญชีโครงการ และ PSA ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายขายทำงานจากข้อมูล CRM เดียวกัน การเรียกเก็บเงิน รายได้ และการใช้งานจะสอดคล้องกัน ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำสำหรับผู้ควบคุมและผู้บริหารโครงการ และช่วยปกป้องอัตรากำไร
เนื่องจากเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นบน Salesforce โดยตรง จึงสามารถเข้ากับกระบวนการทำงานที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบอนุมัติ วัตถุ และแดชบอร์ด นอกจากนี้ คุณยังได้รับบริการเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิก การรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน ASC 606 และการรวมข้อมูลหลายองค์กร
การจัดการทรัพยากรและการคาดการณ์ช่วยให้ผู้นำมองเห็นภาพรวมของขีดความสามารถและกำไรได้อย่างชัดเจนในแต่ละโครงการหรือแต่ละแนวทางปฏิบัติ
คุณสมบัติเด่นของ Certinia
- ดำเนินการบัญชี PSA และโครงการพร้อมการติดตามเวลา ค่าใช้จ่าย งานระหว่างทำ และอัตรากำไร
- อัตโนมัติการเรียกเก็บเงินตามการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายด้วยมาตรฐานการรับรู้รายได้ ASC 606
- จัดการการรวมบัญชีหลายหน่วยงานและหลายสกุลเงินพร้อมการอนุมัติที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนทีฟของ Salesforce สำหรับการรายงานตามบทบาทหน้าที่ในฝ่ายขาย การส่งมอบงาน และการเงิน
- ขยายผ่าน AppExchange และการผสานรวมกับระบบการชำระเงิน ภาษี และระบบอื่นๆ
ข้อจำกัดของเซอร์ทินเนีย
- ต้องการทักษะพื้นฐานและการเป็นผู้ดูแลระบบ Salesforce ซึ่งอาจเพิ่มภาระในการดำเนินการ
- การผลิตและความลึกของสินค้าคงคลังมีน้อยกว่าชุดที่สร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านั้น
- การขอใบอนุญาตและส่วนเสริมอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของเซอร์ทินเนีย
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Certinia
- G2: 4. 1/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Certinia ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Certinia Financial Management Cloud คือการผสานรวมกับ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย และความสามารถในการรวมข้อมูลทางการเงินไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้การรายงานและการติดตามง่ายขึ้นมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Certinia Financial Management Cloud คือการผสานรวมกับ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย และความสามารถในการรวมข้อมูลทางการเงินไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้การรายงานและการติดตามง่ายขึ้นมาก
5. SAP S/4HANA Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการมาตรฐานบน SAP)
หากทีมการเงินของคุณดำเนินงานในหลายประเทศ SAP S/4HANA Cloud ช่วย มาตรฐานการบัญชีหลัก คุณจะได้รับแผนบัญชีสากลพร้อมการรายงานภาษีและกฎหมายท้องถิ่น รวมถึงความสามารถในการใช้หลายสกุลเงินและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ซึ่งช่วยลดการแก้ไขปัญหาในช่วงสิ้นงวด
ระบบควบคุมติดตั้งมาให้พร้อมแล้ว การเข้าถึงตามบทบาท การอนุมัติขั้นตอนการทำงาน และการตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่ช่วยให้มีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน ในขณะที่กระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการชำระเงิน และการจัดซื้อจนถึงการชำระเงินเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้แต่ละไซต์ทำงานในลักษณะเดียวกัน
ทีมการผลิตและทีมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลสามารถจัดการต้นทุนสินค้า การติดตามย้อนกลับแบบชุดหรือล็อต การจัดการคุณภาพ และการบัญชีสินทรัพย์ได้ในระบบเดียวกัน
การรายงานถูกฝังไว้ โดยมีแดชบอร์ดที่แสดงงบประมาณ ความแตกต่าง และอายุของรายการโดยไม่ต้องส่งออก และคุณสามารถเจาะลึกลงไปจาก KPI ถึงธุรกรรมต้นทางได้ ผู้นำจะเห็นมุมมองที่สอดคล้องกันตามหน่วยงาน โรงงาน หรือภูมิภาค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP S/4HANA Cloud
- มาตรฐานการบัญชีหลายหน่วยงาน หลายสกุลเงิน พร้อมการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติ
- ใช้การวิเคราะห์แบบฝังตัวเพื่อการรายงานแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกในการปิดงวด
- ขยายกระบวนการด้วย SAP BTP และการเชื่อมต่อสำเร็จรูปกับระบบเงินเดือน ภาษี และระบบอื่นๆ
- สนับสนุนสถานการณ์ขั้นสูงสำหรับการบัญชีสินทรัพย์ การคำนวณต้นทุนสินค้า และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ปรับขนาดด้วยพื้นที่ทำงานตามบทบาทและกระบวนการอนุมัติสำหรับผู้ควบคุมและบริการที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ SAP S/4HANA Cloud
- ขอบเขตที่กว้างอาจทำให้เกิดความซับซ้อนสำหรับทีมที่ไม่มีประสบการณ์กับ SAP
- โปรแกรมการดำเนินการต้องการการสนับสนุนจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งและการเป็นเจ้าของภายใน
- การปรับแต่งและส่วนเสริมอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ราคาของ SAP S/4HANA Cloud
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ SAP S/4HANA Cloud
- G2: 4/5 (830+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง SAP S/4HANA Cloud ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่ทุกอย่างทำงานได้รวดเร็ว—ทั้งการทำธุรกรรมและรายงานต่าง ๆ รวดเร็วมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันดึงข้อมูลสินค้าคงคลังขึ้นมา ข้อมูลจะรีเฟรชแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจได้มาก
ฉันชอบมากที่ทุกอย่างทำงานได้รวดเร็ว—ทั้งการทำธุรกรรมและรายงานต่าง ๆ รวดเร็วมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันดึงข้อมูลสินค้าคงคลังขึ้นมา ข้อมูลจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจได้มาก
📮ClickUp Insight: สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ 34% ของเรา การล่าช้าในการตัดสินใจเกิดจากการรอการอนุมัติจากผู้บริหาร ทำให้การอนุมัติที่ง่ายกลายเป็นอุปสรรค ยิ่งรอนาน คุณก็ยิ่งทำงานล่าช้าตามไปด้วย
⏳ด้วยระบบเวิร์กโฟลว์การอนุมัติอัตโนมัติของ ClickUp งานสามารถถูกส่งต่อไปยังผู้อนุมัติที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติและดำเนินการต่อได้ทันที ไม่ต้องแจ้งเตือนในแชทอีกต่อไป ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีเมลในกล่องขาเข้า—แค่ความราบรื่นและก้าวหน้าโดยอัตโนมัติ ✅
6. Microsoft Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นการใช้งาน Microsoft)
Dynamics 365 ติดตั้งได้อย่างราบรื่นหากทีมของคุณทำงานใน Microsoft 365 และ Power BI อยู่แล้ว การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว การผสานรวมกับ Outlook และ Teams รวมถึงอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดาย
Business Central เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางที่มีระบบบัญชีหลัก, สินค้าคงคลัง, และการผลิตเบา ๆ ระบบโครงการ, เวลา, และการอนุมัติง่าย ๆ ได้ถูกสร้างไว้ในตัวแล้ว และการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารทำให้การตรวจสอบบัญชีรวดเร็ว เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น คุณสามารถเพิ่มส่วนขยายได้จาก AppSource
Dynamics 365 Finance มุ่งเน้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ คุณจะได้รับระบบควบคุมที่แข็งแกร่งขึ้น การรวมบัญชีหลายบริษัท และการวางแผนงบประมาณ พร้อมกฎระเบียบด้านเงินสด เครดิต และภาษีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละภูมิภาค
ระบบอัตโนมัติเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน: Power Automate จัดเส้นทางสำหรับการอนุมัติและการส่งต่องาน, Power Apps จัดการคำขอจากผู้ขายหรือการตรวจสอบการใช้จ่าย, Power BI สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, ส่วนเสริม Excel ช่วยเร่งการรายงาน, และระบบความปลอดภัยตามบทบาทพร้อมประวัติการตรวจสอบช่วยให้ฝ่ายการเงินมีอำนาจควบคุมที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamics 365
- จัดให้สอดคล้อง GL, AP/AR, โครงการ และสินทรัพย์ถาวรภายในระบบ ERP เดียว
- สร้างรายงานแบบเรียลไทม์ด้วย Excel และ Power BI
- ปรับปรุงการอนุมัติและการส่งต่อให้ราบรื่นด้วย Power Automate และ Copilot
- เชื่อมต่อฝ่ายขายและฝ่ายบริการผ่านการผสานการทำงานกับ Microsoft โดยตรง
- รองรับหลายบริษัท หลายสกุลเงิน และการรวมบัญชีขั้นพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ Dynamics 365
- การเลือกโมดูลและการออกใบอนุญาตต้องมีการวางแผนเพื่อจัดการต้นทุน
- การผลิตขั้นสูงหรือการรวมกิจการระดับโลกอาจจำเป็นต้องมีส่วนเสริม
- การดำเนินการแตกต่างกันไปตามพันธมิตร ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาและผลลัพธ์
ราคาของ Dynamics 365
- Business Central: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเงิน: $210/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Dynamics 365
- G2: 4. 0/5 (870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Dynamics 365 ว่าอย่างไร
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Dynamics 365 เป็นไปในเชิงบวกเนื่องจากการผสานรวมกับเครื่องมือของ Microsoft ที่แข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง แม้ว่าจะบางครั้งถูกขัดขวางด้วยเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงและการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Dynamics 365 เป็นไปในทางบวกเนื่องจากการผสานรวมกับเครื่องมือของ Microsoft อย่างแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง แม้ว่าจะบางครั้งถูกขัดขวางด้วยเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงและการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
7. Odoo (เหมาะที่สุดสำหรับ ERP แบบโมดูลาร์พร้อมการควบคุมต้นทุนที่แข็งแกร่ง)
Odoo ทำให้เริ่มต้นได้ง่าย ทีมส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยระบบบัญชี จากนั้นเพิ่มการขาย, สินค้าคงคลัง, โครงการ, หรือ CRM ตามความต้องการ เนื่องจาก ทุกอย่างอยู่ในฐานข้อมูลเดียว ตัวเลขของคุณจะสอดคล้องกันอยู่เสมอ
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณส่งใบแจ้งหนี้, จับคู่ข้อมูลจากธนาคาร, และติดตามภาษีได้ หากคุณขายสินค้า, เชื่อมต่อการขายและสินค้าคงคลังเพื่อให้ใบเสนอราคา, คำสั่งซื้อ, และสต็อกสอดคล้องกัน หากคุณให้บริการ, เพิ่มโครงการเพื่อติดตามเวลา, ค่าใช้จ่าย, และการส่งมอบ
เมื่อคุณเติบโต Odoo จะปรับตัวตามคุณ เพิ่มการอนุมัติ รายการตรวจสอบ และฟิลด์ที่กำหนดเองให้ตรงกับวิธีการทำงานของคุณ และปรับแต่งหน้าจอด้วย Studio เปิดใช้งานระบบหลายบริษัทและหลายสกุลเงินเมื่อเริ่มขยายตัว
คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลการชำระเงิน ภาษี หรืออีคอมเมิร์ซจากมาร์เก็ตเพลส เปิดใช้งานเฉพาะแอปที่คุณต้องการ และรักษาชื่อและเทมเพลตให้สอดคล้องกันเพื่อให้การรายงานมีความเรียบร้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- ใช้ซอฟต์แวร์บัญชีแบบบูรณาการพร้อมระบบออกใบแจ้งหนี้ การเชื่อมต่อข้อมูลธนาคาร และระบบภาษี
- เพิ่มการจัดการสินค้าคงคลัง, MRP, การจัดซื้อ และการส่งมอบโครงการในชุดเดียวกัน
- ปรับแต่งหน้าจอและขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม พร้อมคงความสอดคล้องในการรายงาน
- เชื่อมต่อกับอีคอมเมิร์ซและการชำระเงินผ่านการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกในตลาด
- ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยเปิดใช้งานเฉพาะแอปที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Odoo
- การรวมขั้นสูงและความลึกของหลายองค์กรอาจต้องการการปรับแต่ง
- ตัวเลือกแอปพลิเคชันและส่วนขยายจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกแยก
- ทีมที่ใหญ่ขึ้นอาจเติบโตเกินกว่าคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
ราคาของ Odoo
- ฟรี (โอเพนซอร์ส)
- มาตรฐาน: 31 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: $47/เดือนต่อผู้ใช้
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (310+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,270 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Odoo อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
การดำเนินการมีความละเอียดมาก. Odoo มอบทีมบริหารโครงการที่เหมาะสมให้เรา ซึ่งฟังความต้องการของเราอย่างละเอียด และยังเสนอแนะวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราอีกด้วย.
การดำเนินการมีความละเอียดมาก Odoo มอบทีมบริหารโครงการที่เหมาะสมให้เรา ซึ่งรับฟังความต้องการของเราอย่างตั้งใจ และยังเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราอีกด้วย
8. QuickBooks (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่อัปเกรดจากบัญชีพื้นฐาน)
QuickBooks คือ ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่กำลังเติบโต ที่ต้องการให้พื้นฐานการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น: การออกใบแจ้งหนี้, ค่าใช้จ่าย, การบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้, และการรายงานพื้นฐาน การเชื่อมต่อข้อมูลจากธนาคารช่วยเร่งกระบวนการกระทบยอด และใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำพร้อมการจับภาพใบเสร็จช่วยให้งานประจำดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ทีมต่างๆ ชื่นชอบความรู้สึกคุ้นเคย คุณสามารถเริ่มต้นได้ในวันเดียวกัน ติดตามโครงการและเวลาอย่างง่าย และแบ่งรายงานตามชั้นเรียนหรือสถานที่ QuickBooks Online เชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนและการชำระเงินผ่านแอปสโตร์ และการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel อย่างรวดเร็วทำให้การแชร์ตัวเลขเป็นเรื่องง่าย
เมื่อคุณต้องการการควบคุมที่มากขึ้น QuickBooks จะเพิ่มรายงานที่ลึกขึ้น, บทบาทและสิทธิ์, และสินค้าคงคลังระดับเริ่มต้น—รายการ, ตู้, จุดสั่งซื้อใหม่—รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองและรายงานที่บันทึกไว้สำหรับการตรวจสอบสิ้นเดือนและเงินสด
QuickBooks Enterprise มอบความลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับทีมที่เติบโตเกินกว่าพื้นฐาน เมื่อคุณขยายธุรกิจ เชื่อมต่อ CRM การชำระเงินบิล และเครื่องมือจัดการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งจัดระเบียบชื่อและบัญชีแยกประเภทของคุณให้เป็นระเบียบ เพื่อให้การอัปเกรดเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks
- จัดการบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลธนาคาร และการรายงานหลักได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มการติดตามเวลา, โครงการ, และการจัดการสินค้าคงคลังขั้นพื้นฐาน
- เชื่อมต่อแอปสำหรับเงินเดือน, การชำระเงิน, และ CRM เพื่อขยายระบบของคุณ
- รักษาค่าใช้จ่ายให้คาดการณ์ได้สำหรับทีมที่มีความต้องการด้านบัญชีพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ QuickBooks
- การรวมบัญชีหลายหน่วยงานและการควบคุมขั้นสูงมีข้อจำกัด
- โมดูลอุตสาหกรรมมีน้ำหนักเบากว่าชุดระบบ ERP แบบเต็มรูปแบบ
- ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นอาจผลักดันให้คุณหันไปหาทางเลือกอื่นหรือชุดโซลูชันที่ใหญ่ขึ้น
ราคาของ QuickBooks
- เริ่มต้นง่ายๆ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $37.50/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $57. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 137. 50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว QuickBooks
- G2: 4. 0/5 (3,550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (8,170+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง QuickBooks ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้แสดงให้เห็นว่า QuickBooks ช่วยได้อย่างไร:
QuickBooks Online ทำให้การจัดการบัญชีเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้น
QuickBooks Online ทำให้การจัดการบัญชีเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้น
9. Gravity Software (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีหลายหน่วยงานบน Microsoft Power Platform)
Gravity Software ถูกสร้างขึ้นเพื่อ การบัญชีหลายหน่วยงานบนแพลตฟอร์มของ Microsoft ทำให้รู้สึกคุ้นเคยกับทีมที่ใช้ Microsoft เป็นศูนย์กลาง ผู้ควบคุมบัญชีจะได้รับฐานข้อมูลเดียวสำหรับทุกหน่วยงานแทนที่จะต้องจัดการไฟล์แยกต่างหาก
ระหว่างบริษัทเป็นเรื่องง่าย: การบันทึกบัญชีระหว่างกันสามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิก, กฎการยกเลิกยอดคงเหลือช่วยให้การรวมบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อปิดงวด, และการใช้บัญชีแยกประเภทที่ใช้ร่วมกันพร้อมมิติสำหรับหน่วยงาน, แผนก, หรือโครงการช่วยให้โครงสร้างมีความกระชับ
รายงานมีความชัดเจนด้วยมุมมองตามบทบาทและการเจาะลึกจากตัวเลขรวมไปจนถึงรายการย่อย Excel และ Power BI จัดการการตัดข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานใหม่ ในขณะที่การอนุมัติและเส้นทางการตรวจสอบจะติดตามไปกับบันทึกข้อมูล
ในแต่ละวัน การกำหนดสิทธิ์จะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และกระบวนการทำงานช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ—ทำให้ Gravity เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับ Sage โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบ ERP สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งหมด
คุณสมบัติเด่นของ Gravity Software
- รวมศูนย์บัญชีแยกประเภททั่วไป (GL) หลายนิติบุคคลพร้อมการโอนระหว่างบริษัทและการตัดยอด
- ใช้การรายงานเชิงมิติเพื่อวิเคราะห์ตามหน่วยงาน แผนก หรือโครงการ
- ขยายผ่านระบบนิเวศของ Microsoft และการผสานรวมกับตลาด
- ทำให้การอนุมัติเป็นอัตโนมัติและรักษาเส้นทางการตรวจสอบให้แน่นหนาเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- เพิ่มขีดความสามารถโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบ
ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ Gravity
- การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มอาจต้องใช้ส่วนเสริมสำหรับการผลิตหรือการปฏิบัติงานภาคสนาม
- การรวมตัวระดับโลกที่ใหญ่ขึ้นอาจต้องการเครื่องมือเพิ่มเติม
- คุณภาพการนำไปใช้ขึ้นอยู่กับความชำนาญของคู่ค้า
ราคาของ Gravity Software
- เริ่มต้น: $375/เดือน สำหรับผู้ใช้รายแรก
- ผู้ใช้ Power Apps: $355/เดือน สำหรับผู้ใช้รายแรก
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: $210/เดือน สำหรับผู้ใช้รายแรก
การให้คะแนนและรีวิวของ Gravity Software
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Gravity Software ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
Gravity เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีหลายหน่วยงาน (และต้องจัดการกับหลายสกุลเงิน) รวมถึงสำนักงานครอบครัวหรือสำนักงานส่วนตัว ฉันชอบที่การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทไม่ต้องการงานเพิ่มเติม และรายการบัญชีของคุณจะถูกสร้างขึ้นให้คุณในเบื้องหลัง ไม่ต้องบันทึกซ้ำอีกต่อไป!
Gravity เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีหลายหน่วยงาน (และต้องจัดการกับหลายสกุลเงิน) รวมถึงสำนักงานครอบครัวหรือสำนักงานส่วนตัว ฉันชอบที่การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทไม่ต้องการงานเพิ่มเติม และรายการบัญชีของคุณจะถูกสร้างขึ้นให้คุณในเบื้องหลัง ไม่ต้องบันทึกซ้ำอีกต่อไป!
10. Xledger (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการเงินบนคลาวด์ที่มีหน่วยงานระหว่างประเทศ)
Xledger เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นระบบคลาวด์สำหรับ การเงินหลายบริษัท โดยอัตโนมัติในการรับใบแจ้งหนี้, จัดการการอนุมัติ, และจับคู่รายการธนาคาร ในขณะที่การลงทะเบียนผู้ขายยังคงสะอาดด้วยการตรวจสอบซ้ำซ้อน
การรวมข้อมูลเป็นจุดเด่น คุณสามารถรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานและหลายสกุลเงินตามกำหนดเวลา ตั้งกฎการตัดยอดคงเหลือเพียงครั้งเดียวและใช้ซ้ำได้ รักษาการประเมินค่าเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน และเจาะข้อมูลจากยอดรวมกลุ่มลงไปยังรายการต้นทางได้ ระบบเชื่อมต่อกับ CRM ระบบเงินเดือน และระบบภาษี และ API ช่วยให้คุณสามารถย้ายข้อมูลเข้าและออกได้
แดชบอร์ดอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการรายงานสำหรับเงินสด, AR, และความแปรปรวนทำได้ง่าย. บทบาทและเส้นทางการตรวจสอบช่วยให้การควบคุมแน่นหนา. เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งต้องการการอนุมัติผ่านมือถืออย่างรวดเร็ว และระบบที่สามารถขยายได้ทั่วภูมิภาค.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xledger
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การอนุมัติ และการกระทบยอดบัญชีธนาคาร
- รวมบัญชีหลายหน่วยงาน หลายสกุลเงิน พร้อมการเจาะลึกถึงรายการธุรกรรม
- สร้างแบบจำลองงบประมาณและการคาดการณ์พร้อมแดชบอร์ดที่สามารถแชร์ได้
- ใช้กระบวนการทำงานและบทบาทที่มีอยู่ในระบบเพื่อควบคุมทางการเงินอย่างเข้มงวด
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM, ระบบเงินเดือน, และเครื่องมือภาษีได้เมื่อกระบวนการของคุณขยายตัว
ข้อจำกัดของ Xledger
- ระบบนิเวศเสริมที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Sage Intacct
- กระบวนการอุตสาหกรรมขั้นสูงอาจต้องการบริการหรือการปรับแต่ง
- การกำหนดราคาและแพ็กเกจมีความโปร่งใสน้อยกว่าเครื่องมือสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ราคา Xledger
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Xledger
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Xledger ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
1. เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก เนื่องจากตัวเลือกที่จำเป็นทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายบนหน้าแดชบอร์ดหลัก 2. มีการอัปเดตอย่างทันเวลา และติดตั้งในระบบหลังบ้านโดยไม่กระทบต่อการทำงาน 3. การทำงานอัตโนมัติของงานบางอย่าง เช่น การกระทบยอดบัญชีธนาคาร ช่วยประหยัดเวลาได้มาก
1. เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก เนื่องจากตัวเลือกที่จำเป็นทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายบนแดชบอร์ดหลัก 2. มีการอัปเดตอย่างทันเวลา และติดตั้งในระบบหลังบ้านโดยไม่กระทบต่อการทำงาน 3. การทำงานอัตโนมัติของงานบางอย่าง เช่น การกระทบยอดบัญชีธนาคาร ช่วยประหยัดเวลาได้มาก
สิ่งที่คาดหวังระหว่างและหลังการย้ายข้อมูลจาก Sage Intacct
การย้ายจาก Sage Intacct เปรียบเสมือนการปรับโครงสร้างระบบบัญชีของคุณใหม่ วางแผนเส้นทาง ทดสอบข้อมูล และให้เวลาทีมงานในการปรับตัวกับกระบวนการทำงานใหม่
การไหลของการย้ายถิ่นในภาพรวม
ขั้นตอนที่ 1 → ทบทวนและเลือกเส้นทางของคุณ ประเมินขอบเขต หน่วยงาน และรายงานที่ต้องเก็บไว้เพื่อกำหนดความต้องการและคัดเลือกทางเลือกสำหรับ Sage Intacct
ขั้นตอนที่ 2 → แผนที่ข้อมูลและการควบคุมจัดให้สอดคล้องกับ CoA, หน่วยงาน, การอนุมัติ, และโครงสร้างการรายงานกับแพลตฟอร์มใหม่
ขั้นตอนที่ 3 → ทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ดำเนินการจำลองข้อมูลสมดุลเริ่มต้น สมดุลทดลอง และการปิดบัญชีทดสอบโดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 4→ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นใจ ระงับธุรกรรมทั้งหมด ตรวจสอบขั้นสุดท้าย ย้ายข้อมูล แล้วเปิดใช้งานรอบบัญชีใหม่
ขั้นตอนที่ 5 → ทำให้เสถียรและปรับปรุงติดตามปัญหา, ฝึกอบรมผู้ใช้ปลายทาง, และมาตรฐานกระบวนการด้วยเช็กลิสต์และ SOPs
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เอเจนต์ AI ใน ClickUpเพื่อดึงข้อมูลทางการเงินจากเครื่องมือของคุณ (เช่น QuickBooks, Xero หรือ Excel) โดยอัตโนมัติ รวมข้อมูล และสร้างรายงานหรือแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมการเงินได้ทันทีเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายวิธีเริ่มต้นใช้งาน:
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
หากคุณยังคงค้นหาตัวเลือกนอกเหนือจากที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว นี่คือเครื่องมือทางการเงินสามตัวที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะทาง:
- BlackLine: อัตโนมัติการกระทบยอด การจับคู่ธุรกรรม และการจัดการงานปิดบัญชี เพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- Tipalti: ปรับปรุงกระบวนการ AP ระดับโลก การลงทะเบียนซัพพลายเออร์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี และการชำระเงินข้ามพรมแดนให้มีประสิทธิภาพในระดับสูง
- FloQast: ประสานงานการปิดบัญชีทางการเงินด้วยรายการตรวจสอบ การรับรอง และเอกสารที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
แหวนเซจ, ClickUp ได้รับความนิยม
การเปลี่ยนระบบ ERP เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ แต่ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้กระบวนการทางการเงินง่ายขึ้นในทุกๆ วัน ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือใด เป้าหมายก็เหมือนกัน: การควบคุมที่ชัดเจน การมองเห็นที่โปร่งใส และลดเวลาที่ต้องพึ่งพาอีเมลและสเปรดชีต
เมื่อคุณเลือกซอฟต์แวร์สำหรับทีมการเงินของคุณ ให้ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ชัดเจน, บันทึกการตรวจสอบที่เชื่อถือได้, การเชื่อมต่อที่แน่นหนาสำหรับการจัดการแรงงาน, และความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันธุรกิจและเครื่องมือ AI ที่มีอยู่ของคุณได้ดีเพียงใด
สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศที่กำลังขยายกิจการสู่ตลาดต่างประเทศ ให้เปรียบเทียบวิธีที่ผู้ให้บริการแต่ละรายจัดการกับการรวมข้อมูล (consolidations), การปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น (localizations), และการควบคุม (controls) วางแผนการเติบโตของคุณและกำหนดความต้องการในการขยายตัว (scalability) โดยเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของคุณ และหลีกเลี่ยงการต้องทำซ้ำในภายหลัง
ทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางเลือกที่เหมาะกับกระบวนการของคุณในปัจจุบัน และสนับสนุนอนาคตที่คุณกำลังสร้างขึ้น
นั่นคือจุดที่ ClickUp ช่วยเสริม ERP ของคุณ มันรวมการอนุมัติ เอกสาร แดชบอร์ด และการทำงานร่วมกันไว้ที่เดียว ทำให้สิ้นเดือน การตรวจสอบ และการวางแผนดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเพิ่มระบบใหม่
หากคุณพร้อมที่จะทำให้งานการเงินของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับระบบ ERP ใด ๆ ที่คุณเลือกใช้ลองใช้ ClickUp วันนี้และนำการควบคุม, บริบท, และแรงขับเคลื่อนมาไว้ในที่เดียว
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
QuickBooks Online และ Odoo มีราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าสำหรับทีมที่มีความต้องการด้านบัญชีพื้นฐาน ในขณะที่ Gravity Software ให้บริการความลึกของหลายองค์กรในราคาตลาดกลาง หากคุณยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ให้จับคู่บัญชีแยกประเภทปัจจุบันของคุณกับ ClickUp เป็นชั้นการดำเนินงานทางการเงินเพื่อรวมการอนุมัติ รายการตรวจสอบที่ปิด และรายงาน (ซึ่งมักเป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากที่สุดในระยะใกล้) คำนึงถึงต้นทุนรวมทั้งหมดนอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์ รวมถึงการดำเนินการ การบูรณาการ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
SAP S/4HANA Cloud และ Microsoft Dynamics 365 มาพร้อมกับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่งในตัว และแอปโมดูลาร์ของ Odoo ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อประสานงานระหว่างระบบต่างๆ ให้ใช้ ClickUp ซึ่งระบบอัตโนมัติและ AI ของมันสามารถส่งคำขออนุมัติ มอบหมายงาน ส่งการแจ้งเตือน และเผยแพร่สรุปการปิดงานควบคู่กับ ERP ใดๆ ก็ได้ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างครบวงจรโดยไม่ต้องพึ่งพาเวิร์กโฟลว์ที่จำกัดเฉพาะ ERP เท่านั้น
ใช่ แต่ควรวางแผนสำหรับการดำเนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ทีมขนาดเล็กมักเริ่มต้นด้วย QuickBooks หรือ Odoo จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่ NetSuite หรือ Acumatica เมื่อธุรกิจเติบโตและความซับซ้อนของหลายหน่วยงานเพิ่มขึ้น
ClickUp รวมรายการตรวจสอบการปิดงาน การอนุมัติ และเอกสารต่างๆ ไว้ในที่เดียว พร้อมแดชบอร์ดสำหรับติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยเสริมการทำงานของระบบบัญชีและ ERP ของคุณด้วยการลดงานที่กระจัดกระจายและมาตรฐานกระบวนการทำงาน
มุ่งเน้นการจัดการเงินเดือนหรือทุนมนุษย์, CRM, ข้อมูลธนาคาร, ค่าใช้จ่าย, ภาษี และการวิเคราะห์ขั้นสูง ยืนยันการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามสำหรับการรองรับหลายสกุลเงิน, การรวมข้อมูล และการซิงโครไนซ์ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินหรือการดำเนินงานมีความสอดคล้องกัน