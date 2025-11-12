เหนือกว่าแชทบอท: ทำไมการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ที่แท้จริงจึงต้องการการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ดีที่สุดของคุณ

มีความเข้าใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ความสับสนนี้กำลังทำให้บริษัทต่างๆ สูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันที่พวกเขานึกว่ากำลังสร้างขึ้น
ผู้นำส่วนใหญ่เชื่อว่า AI มีประโยชน์หลักสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำๆ และน่าเบื่อ พวกเขาเห็นว่าเป็นเครื่องมือในการกำจัดงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก เพื่อให้มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ "งานที่แท้จริง" แม้ว่าจะมีความจริงในคุณค่าระดับผิวเผินนั้น แต่มันเป็นเพียงภาพที่ไม่สมบูรณ์ที่มองข้ามศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง
แมคคินซีย์ประมาณการว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 45%ในฟังก์ชันหลักที่มีการผสานระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างลึกซึ้ง
บริษัทที่เป็น AI-native อย่างแท้จริงไม่ได้เพียงแค่ทำให้งานง่าย ๆ เป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังจับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกลยุทธ์มนุษย์ที่ดีที่สุดและแปลงความเชี่ยวชาญนั้นให้เป็นรูปแบบที่ AI สามารถใช้ได้
ให้ฉันอธิบายว่ามันหมายความว่าอย่างไร และทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง
ช่องว่างด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์
นี่คือสถานการณ์ที่ผมเห็นเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง: บริษัทตัดสินใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Transformation) พวกเขาจัดตั้งทีม AI ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลางหรือมอบหมายทรัพยากรทางเทคนิคเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered) ทั่วทั้งองค์กร บุคคลที่มีเจตนาดีเหล่านี้เริ่มสร้างระบบตรรกะของปัญญาประดิษฐ์เพื่อดำเนินการกับกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ
ปัญหาคืออะไร? พวกเขาไม่มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในกระบวนการเหล่านั้น
ลองใช้ตัวอย่างง่ายๆ จากโลกของฉันในด้านการตลาด หากใครสักคนจากทีมไอทีหรือทีม AI ที่รวมศูนย์พยายามสร้างตรรกะ AI ทั้งหมดเพื่อรันแคมเปญการตลาดของเรา พวกเขาจะไม่รู้เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องในการรันแคมเปญที่ClickUp พวกเขาจะไม่เข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา สถานที่ที่บริบททั้งหมดอยู่ หรือวิธีที่นักการตลาดที่มีประสบการณ์ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในขณะนั้น
ทีม AI ที่รวมศูนย์โดยไม่มีบริบทของโดเมนมักจะสร้างระบบอัตโนมัติที่พลาดรายละเอียดปลีกย่อย—และผลตอบแทนจากการลงทุน
การผสมผสานที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็น และเป็นเส้นทางที่แท้จริงสู่การเปลี่ยนแปลงด้วย AI คือ เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้าน AI (ทั้งภายในหรือภายนอก) ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพื่อกำหนดกระบวนการที่สำคัญต่อธุรกิจและทำให้แน่ใจว่ากระบวนการเหล่านั้นทำงานได้อย่างราบรื่น
นั่นแหละ คือช่วงเวลาที่เวทมนตร์เกิดขึ้น นั่นแหละ คือช่วงเวลาที่คุณบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
การเชื่อมช่องว่างนี้ต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กับผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจ
นั่นคือเวลาที่เวทย์มนต์เกิดขึ้น นั่นคือเวลาที่คุณบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
วิธีที่คุณรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังได้ผล
วิธีที่คุณรู้ว่าคุณได้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Transformation) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ (leverage) แล้วแต่ละบุคคลในองค์กรของคุณใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดบ้าง?
ลองนึกภาพว่าสมาชิกในทีมคนหนึ่งรับผิดชอบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ หากคุณสามารถแบ่งงานออกจากภาระของคนๆ นั้นและมอบหมายให้ตัวแทน AIทำงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการนั้นได้ สิ่งที่คุณจะได้คือบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการทีมตัวแทนเพื่อดำเนินกระบวนการนั้นให้สำเร็จ รวมถึง:
- ⬆️ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ในความเร็วที่งานเสร็จสมบูรณ์
- ⬆️ การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานที่สำเร็จ
- ⬆️ เพิ่มผลผลิต ในปริมาณงานที่ผลิตได้
- ⬆️ คุณภาพเพิ่มขึ้น ในงานเอง
ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ สามารถวัดผลได้ และจะแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือเพียงแค่สร้างภาพลวงตาของ AI เท่านั้น
ข้อมูลบริบทที่น้อยเกินไปนำไปสู่ผลลัพธ์ของ AI ที่ไม่ดี ทำลายความไว้วางใจ และกระตุ้นให้เกิดการใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง การเปลี่ยนแปลงด้วย AI ที่แท้จริงต้องการทำลายวงจรนี้โดยการฝังความเชี่ยวชาญทางโดเมนไว้โดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงหรือไม่? สำรวจคู่มือการดำเนินการตามกลยุทธ์ด้วย AI เพื่อดูว่าคุณสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นการกระทำได้ด้วย AI!
ความขนานที่ไม่มีใครพูดถึง
ทุกคนต้องการที่จะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล แต่ผมคิดว่ามีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจกว่าซึ่งเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เราอยู่ในตอนนี้
หลายอุตสาหกรรมและหลายภาคส่วนไม่เคยเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างแท้จริง
ผมทราบดีว่าสมมติฐานคือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้ "จบลงแล้ว" แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น คุณยังคงเห็นบริษัทในหลายภาคส่วนที่ไม่เคยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสิ่งที่ถูกสัญญาไว้
ลองคิดดูว่าอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างไร ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 และต้นทศวรรษ 2000 โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากและต้องใช้แรงงานอย่างหนัก
- คุณต้องเดินสายไฟ
- คุณต้องการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่
ผลลัพธ์คืออะไร? หลายบริษัทและหลายภูมิภาคถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะพวกเขาไม่มีทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน หรือขีดความสามารถขององค์กร
ข้ามไปอีกสิบปีข้างหน้า และมือถือได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง มือถือได้นำอินเทอร์เน็ตมาอยู่ในมือของทุกคน โดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากนัก พื้นที่ทั่วโลกหลายแห่งได้ข้ามผ่านยุคเทคโนโลยีหนึ่งไป และได้รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทันที จากนั้นพวกเขาก็เริ่มแข่งขันอย่างเต็มที่
สิ่งเดียวกันกำลังเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงด้วย AI มีอุตสาหกรรมและบริษัทที่ไม่เคยยอมรับหรือได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างแท้จริง แทนที่จะผ่านกระบวนการที่ใช้เวลาและแรงงานมาก เช่น การแปลงข้อมูลของบริษัทให้เป็นดิจิทัล ตอนนี้มีโอกาสที่จะคิดใหม่โดยพื้นฐานว่าบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีควรเป็นอย่างไรในยุคของ AI
บริษัทสามารถสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการได้รวดเร็วและง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมา. พวกเขาสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้โดยการข้ามขั้นตอนที่พวกเขาจะต้องทำหากไม่ทำเช่นนั้น.
นั่นคือความคล้ายคลึงที่ควรให้ความสนใจ นั่นคือโอกาสที่ผู้นำต้องคว้าไว้
การสำรวจของ ClickUp ล่าสุดเปิดเผยว่า 45% ของผู้ทำงานด้านความรู้ได้พิจารณาการอัตโนมัติแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น—ซึ่งชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างเจตนาและการกระทำในองค์กรส่วนใหญ่
มันเป็นเรื่องทั้งทางเทคนิคและวัฒนธรรม และคุณไม่สามารถข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
เมื่อผู้คนถามว่า การเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Transformation) นั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นหลักหรือเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมเป็นหลัก คำตอบคือทั้งสองอย่างอย่างไม่มีข้อสงสัย เทคโนโลยีใด ๆ ก็ตามจะล้มเหลวหากไม่มีการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ การยอมรับจากวัฒนธรรมองค์กร และการบังคับใช้จากผู้บริหารระดับสูง
เป็นเรื่องง่ายมากที่ผู้คนจะรู้สึกหวาดกลัวหรือหวั่นเกรงต่อเทคโนโลยีใหม่และการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่เข้าใจบทบาทของตนเองหรือวิธีที่จะมีส่วนร่วมในการก้าวไปข้างหน้า
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อคุณกำลังนำการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Transformation) มาสู่ชีวิต ผู้คนจำเป็นต้องเข้าใจว่าพวกเขากำลังไม่ได้เขียนโค้ดตัวเองให้ตกงานหรือใช้ AI แทนที่ตัวเองในบทบาทหน้าที่ พวกเขาต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของตนในกระบวนทัศน์ใหม่นี้
นี่คือจุดที่บริษัทส่วนใหญ่มักจะผิดพลาดในการกำหนดกรอบความคิด พวกเขามุ่งเน้นไปที่การกำจัดงานที่ต้องทำซ้ำๆ งานที่น่าเบื่อ และงานที่จำเจ แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่า แต่มันกลับทำให้ศักยภาพของเทคโนโลยีถูกมองข้ามไป และพูดตามตรง มันก็ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนมากนัก
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือการปลดล็อกเวลา, พลังงาน, ความคิดสร้างสรรค์, และกลยุทธ์ของผู้คนเพื่อให้พวกเขาสามารถทำสิ่งที่ต้องการทำแต่ไม่เคยสามารถทำได้มาก่อน ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากทำ แต่เพราะพวกเขาไม่สามารถทำได้
กรอบนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือวิธีที่มิติทางเทคนิคและวัฒนธรรมมาบรรจบกันอย่างประสบความสำเร็จ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มองการนำ AI มาใช้เป็นการปลดปล่อย ไม่ใช่การกำจัด—ช่วยให้ทีมมีอิสระในการทำงานเชิงกลยุทธ์แทนการทำงานซ้ำๆ
เมื่อปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้าใจฉันอย่างแท้จริง
ผมจะซื่อสัตย์: เมื่อ ChatGPT ถูกปล่อยออกมาครั้งแรกในปลายปี 2022 ผมคิดว่ามันน่าทึ่งมาก มันดูเหมือนของเล่นที่สนุก แต่ผมไม่เข้าใจว่ามันจะมีคุณค่าที่แท้จริงอย่างไร
มันไม่เข้าใจจนกระทั่งฉันได้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ซึ่งคุณสามารถผสาน AI เข้ากับเครื่องมือทำงานหลักได้
มันไม่ได้เกี่ยวกับการแค่หาคำตอบตามคำขอ หรือสังเคราะห์ข้อมูล หรือเขียนข้อความธรรมดาๆ เท่านั้น แต่มันเกี่ยวกับการสามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนและครอบคลุมแก่ AI และผสานรวมมันเข้ากับระบบที่งานจริงๆ เกิดขึ้น
จากมุมมองด้านการขายและการตลาด นี่หมายถึงการผสานผลลัพธ์และข้อมูลที่ได้จาก AI เข้ากับระบบ CRMระบบการตลาดอัตโนมัติ ระบบการขายอัตโนมัติ และเครื่องมือการมีส่วนร่วมในการขายเพื่อปรับปรุงชีวิตการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดอย่างแท้จริง
ช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกเหมือนหลอดไฟสว่างขึ้นคือเมื่อฉันตระหนักว่าแม้แต่กระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดก็สามารถถูกเขียนเป็นขั้นตอนได้ AI ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในการพาเราจากจุด A ไปยังจุด B เท่านั้น—แต่มันยังสามารถบันทึกเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่ A ถึง Z ได้อีกด้วย
ฉันรู้สึกถึงมุมมองที่เปลี่ยนไปเมื่อเห็นว่า AI ที่ทำงานแบบ ผลักดัน นั้นเปลี่ยนแปลงพลวัตอย่างไร เมื่อกระบวนการทำงานถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้ง AI จะไม่รอให้มีการสอบถาม แต่จะส่งมอบบริบทและการดำเนินการโดยตรงไปยังจุดที่ผู้คนทำงานอยู่แล้ว—ไม่ต้องเสียเวลาผ่านแชทบอทเลย
เมื่อสมาชิกในทีมสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสำคัญของโครงการ—เช่น วันที่คาดว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์—ClickUp Agent จะแสดงคำตอบจากบทสนทนาและเอกสารที่เกี่ยวข้องทันที ในตัวอย่างนี้ AI Agent จะให้คำตอบที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบท:
ฉันเติบโตในวงการซอฟต์แวร์ผ่านธุรกิจข้อมูลเชิงลึก (BI) และฉันเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างมากในยุคของปัญญาประดิษฐ์ (AI) หนึ่งในความท้าทายหลักของ BI คือผู้คนมักประสบปัญหาในการระบุคำถามที่ถูกต้องที่จะถาม นั่นคือแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการวิเคราะห์ และยังเป็นแง่มุมที่ท้าทายที่สุดในการมีส่วนร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
หากคุณเข้าสู่ระบบ ChatGPT เห็นเคอร์เซอร์กระพริบและคิดว่า "ฉันจะทำอะไรดี? เขียนไฮกุให้ฉันหน่อย?" นั่นไม่ใช่วิธีที่จะทำให้ AI ทำงานให้คุณ
การสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบ ตั้งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับธุรกิจที่ผู้คนควรถาม และนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นในที่ที่พวกเขาอยู่แล้ว—นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง พวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่า AI เป็นผู้ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง พวกเขาแค่ต้องการผลลัพธ์เท่านั้น และพวกเขาจำเป็นต้องทำงานได้รวดเร็วขึ้นเป็นผลตามมา
ความสามารถในการประสานงานของกระบวนการทำงานนั้นยังคงมีอิทธิพลต่อวิธีที่ผมคิดเกี่ยวกับ AI ในปัจจุบัน
การตัดสินใจที่กล้าหาญกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว (ในทิศทางที่ถูกต้อง)
การตัดสินใจที่กล้าหาญที่ผู้นำต้องทำนั้นง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ: เคลื่อนไหว
ฉันรู้ว่ามันฟังดูเกือบจะไร้สาระ แต่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทางที่ถูกต้อง ความเร็วและทิศทางต่างก็มีความสำคัญ
คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริบทของคุณได้รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อให้คุณมีความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นนั้นได้ถูกทำให้สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง
จากนั้นคุณต้องมั่นใจว่าบุคคลที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทของคุณ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริงและรู้ว่าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร กำลังเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบตัวแทน AI และเวิร์กโฟลว์ที่คุณกำลังสร้างขึ้น
วิธีที่ ClickUp ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย AI อย่างแท้จริง
พนักงานมากกว่าครึ่ง (57%) เสียเวลาในการค้นหาเอกสารหรือฐานความรู้เพื่อหาข้อมูลเมื่อพวกเขาหาไม่เจอ 1 ใน 6 จะหันไปพึ่งอีเมลเก่า บันทึก หรือภาพหน้าจอเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลClickUp Brainยุติการค้นหาด้วยคำตอบทันทีที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและระบบนิเวศของแอปที่เชื่อมต่อ—เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการทุกครั้ง
นี่คือจุดที่ ClickUp แตกต่างจากเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนอย่างแท้จริง: เรารวบรวมบริบททั้งหมดไว้ด้วยกัน
เราเข้าใจวิธีการทำงานของคุณ เราเข้าใจคนในทีมของคุณ เราเข้าใจวิธีที่คุณทำงานให้สำเร็จ เราเข้าใจโครงสร้างการอนุญาตของทีมคุณ ดังนั้นทุกคนจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ควรเห็นเท่านั้น เราเข้าใจธุรกิจของคุณ
ClickUp Brain MAXเข้าใจทีม เอกสาร และสิทธิ์การเข้าถึงของคุณอย่างลึกซึ้ง ด้วยความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความคุณสามารถพูดคำขอของคุณได้อย่างง่ายดาย แล้ว ClickUp Brain MAX จะแปลงเป็นข้อความที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบและสามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเอกสารที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
นั่นเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในแง่ของความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ
การใช้ AI ไม่ใช่แค่การขยายผลผลิตหรือเพิ่มปริมาณให้สูงสุดเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพด้วยความน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์ หากคุณไว้วางใจให้ AI ดูแลฟังก์ชันสำคัญทางธุรกิจ—ซึ่งคุณควรทำ และ ClickUp สามารถสนับสนุนให้คุณได้—คุณจำเป็นต้องเชื่อมั่นในคุณภาพของผลลัพธ์เหล่านั้น
เครื่องมือแบบสแตนด์อโลน เช่น ChatGPT, Gemini, Claude หรือแม้แต่ Copilot ต่างก็แยกส่วนกันทำงาน พวกเขากำลังเพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบเบาๆ เข้าไป เพราะตระหนักแล้วว่าการถามคำถาม AI โดยไม่สามารถนำเนื้อหาที่ได้ไปใช้ขับเคลื่อนงาน โครงการ เอกสาร หรือสิ่งอื่นๆ ของคุณนั้น ไม่มีคุณค่าอะไรเลย
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านั้นยังคงแยกขาดจากสถานที่ที่งานของคุณเกิดขึ้นจริงซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของงาน— งาน การอัปเดต และความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วหลายแพลตฟอร์ม
ClickUp Brain อยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการงานของคุณ ที่ซึ่งคุณวางแผน ทำงาน และหารือเกี่ยวกับงาน คุณสามารถฝัง AI ในกระบวนการทำงานได้ ตัวแทนสภาพแวดล้อมสามารถตอบคำถาม ระบุงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกระบวนการทำงาน และสร้างงานใหม่ได้ และมักเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวว่าได้กระตุ้นอะไรบางอย่างแล้ว
ภายในช่องข้อความหรือช่องโต้ตอบใน ClickUp Brain เพียงใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกโมเดลที่คุณต้องการ—ตัวเลือกที่มี ได้แก่ GPT, Claude หรือแม้แต่ Gemini และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกและการผสานรวมของคุณ
นั่นคือพลังของConvergence AI Workspace นั่นคือสิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงด้วย AI เป็นจริงได้
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของปัญญาประดิษฐ์เป็นอย่างไร
การเปลี่ยนแปลงด้วย AI อย่างแท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนเครื่องมือ AI ที่คุณซื้อหรือจำนวน "โครงการริเริ่มด้าน AI" ที่คุณได้เปิดตัว
มันถูกวัดโดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถ—โดยดูว่าความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดของคุณสามารถทำอะไรได้มากขึ้นเพียงใด เมื่อความเชี่ยวชาญของพวกเขาถูกจับต้องได้ ถูกจัดระบบ และขยายผ่านตัวแทน AI
ตัวอย่างเช่น ClickUp Agent จะมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมทันทีตามการมีส่วนร่วมในการแชท โดยไม่ต้องรอการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง ในขณะที่ความรู้และการตัดสินใจของพวกเขาถูกขยายไปทั่วทั้งทีมอย่างไร้รอยต่อ นี่คือพลังของการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ที่แท้จริง—เปลี่ยนความเชี่ยวชาญให้เป็นการกระทำโดยอัตโนมัติ
มันถูกวัดจากคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่องค์กรของคุณผลิตขึ้นเมื่อ AI ทำงานภายใต้บริบททางธุรกิจอย่างเต็มที่ แทนที่จะถูกแยกไว้ในอินเทอร์เฟซของแชทบอท
และมันถูกวัดโดยว่าทีมของคุณกำลังทำงานที่พวกเขาต้องการทำมาตลอดแต่ไม่เคยมีเวลา พลังงาน หรือความสามารถที่จะทำให้สำเร็จหรือไม่
นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าแก่การแสวงหา นั่นคือความได้เปรียบในการแข่งขันที่จะแยกผู้นำออกจากผู้ตามในยุคปัญญาประดิษฐ์
บริษัทที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่บริษัทที่ทดลองใช้ AI อย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นบริษัทที่นำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การประสานงานของกระบวนการทำงาน และบริบทที่หลอมรวมเข้าด้วยกันมาบูรณาการ เพื่อคิดใหม่โดยพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงาน
คำถามไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แต่เป็นว่าจะทำอย่างไรต่างหาก คำถามคือคุณจะก้าวไปข้างหน้าเร็วพอที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ หรือจะยืนดูคู่แข่งของคุณแซงหน้าไป ในขณะที่คุณยังคงมัวแต่คิดว่าจะถามอะไรกับแชทบอทของคุณดี
ไคล์ โคลแมน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายการตลาดระดับโลกที่ ClickUp โดยเขาเป็นผู้นำกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด และช่วยให้องค์กรต่างๆ เข้าใจวิธีการบรรลุการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์อันลึกซึ้งในด้านการขาย การตลาด และข้อมูลเชิงธุรกิจ ไคล์เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ให้สามารถรวบรวมความเชี่ยวชาญเป็นระบบ และประสานงานกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดระบบความเชี่ยวชาญเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์
การรวบรวมความเชี่ยวชาญหมายถึงการจับภาพการตัดสินใจและกลยุทธ์ของบุคลากรที่ดีที่สุดของคุณ และฝังความรู้นั้นเข้าไปในกระบวนการทำงานของ AI แทนที่จะทำให้งานเป็นอัตโนมัติ คุณขยายความเชี่ยวชาญของมนุษย์ผ่านระบบอัจฉริยะที่ทำงานในแบบที่ผู้เชี่ยวชาญของคุณทำ
AI ที่ไม่มีบริบทของโดเมนจะสร้างผลลัพธ์ทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญในโดเมนทราบวิธีการตัดสินใจ รู้ว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคืออะไร และรู้ว่าข้อยกเว้นอยู่ที่ใด การจับคู่ผู้สร้าง AI กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะช่วยให้การทำงานอัตโนมัติสะท้อนถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่แท้จริง
วัดการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ประโยชน์—ดูว่าพนักงานของคุณสามารถทำอะไรได้มากขึ้นเพียงใด มองหาเวลาในการทำงานที่เร็วขึ้น ปริมาณงานที่สูงขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงาน
ClickUp Brain เชื่อมโยงผู้คน ข้อมูล และกระบวนการต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว มันรวบรวมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อัตโนมัติขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน และขับเคลื่อนตัวแทน AI ที่ทำงานโดยตรงในที่เดียวที่มีการวางแผนและการทำงานร่วมกัน