เทมเพลตแดชบอร์ด Smartsheet ที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามงาน

นักแสดงและนักเขียนชาวอเมริกันสตีเวน ไรท์เคยกล่าวไว้ว่า "ถ้าทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดี แสดงว่าคุณยังไม่รู้เลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น"
อาจฟังดูเสียดสี แต่ผู้จัดการโครงการทราบดีว่ากำหนดเวลา งบประมาณ และการอัปเดตสถานะโครงการสามารถพังทลายได้ง่ายเพียงใดหากขาดการมองเห็นที่ชัดเจนในโครงการ
นั่นคือจุดที่เทมเพลตแดชบอร์ดของ Smartsheet สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล เทมเพลตเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ รวบรวมข้อมูลโครงการ ตัวชี้วัด และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ไว้ด้วยกันสำหรับทั้งทีมงานภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การใช้เลย์เอาต์ที่มีอยู่ในตัวสำหรับการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก งบประมาณ กำหนดเวลา และทรัพยากร แดชบอร์ดของ Smartsheet มอบวิธีการที่เรียบง่ายในการสร้างแดชบอร์ดอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องสร้างแม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการจากศูนย์
ด้านล่างนี้คือรายการที่คัดสรรมาแล้วของเทมเพลตแดชบอร์ด Smartsheet ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้
แบบแผนแดชบอร์ด Smartsheet ที่คุณสามารถดูได้ในพริบตา
นี่คือสรุปสั้น ๆ สำหรับคุณ:
|เทมเพลตแดชบอร์ดโครงการ Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|แผนภูมิอัปเดตอัตโนมัติ, การติดตามงาน/ลำดับความสำคัญ/ไทม์ไลน์, การแชร์แบบเรียลไทม์
|ผู้จัดการโครงการที่ต้องการการมองเห็นโครงการแบบเรียลไทม์
|แดชบอร์ดสมาร์ทชีต
|เทมเพลตแดชบอร์ดผู้บริหารสำหรับ Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|KPI การเงิน/การขาย/การปฏิบัติการ, เปรียบเทียบ QTD กับเป้าหมาย, ภาพรวมของแผนก
|ผู้บริหารระดับสูง, เจ้าของกิจการที่ต้องการตัวชี้วัดประสิทธิภาพระดับสูง
|แดชบอร์ดสมาร์ทชีต
|เทมเพลตแดชบอร์ดประสิทธิภาพ KPI ของ Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|แนวโน้มรายเดือน/ตั้งแต่ต้นปี, แผนภูมิเส้น/แท่ง/วงกลม, การเน้นความแตกต่าง
|ทีมที่ติดตามแนวโน้มของประสิทธิภาพตลอดเวลา
|แดชบอร์ด Smartsheet, Google Sheets
|เทมเพลตแดชบอร์ด KPI ของ Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ระดับประสิทธิภาพ, การติดตามรายได้/ค่าใช้จ่าย/เปรียบเทียบกับปีก่อน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ผู้จัดการที่วัดผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
|แดชบอร์ด Smartsheet, Google Sheets
|เทมเพลตแดชบอร์ดการเงิน Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|รายได้/ค่าใช้จ่าย/การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว, ตัวกรองผลิตภัณฑ์/ภูมิภาค, แผนภูมิแบบเรียลไทม์
|ทีมการเงิน, ผู้นำธุรกิจ
|แดชบอร์ดสมาร์ทชีต
|เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการการขายของ Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|อัตราการสร้างท่อ/การชนะ/การจอง, แนวโน้มของกลุ่มลูกค้า, การแชร์สด
|ลูกค้าเป้าหมาย, ผู้จัดการบัญชี
|แดชบอร์ดสมาร์ทชีต
|เทมเพลตแดชบอร์ดสรุปการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|สถานะ/งบประมาณ/ความเสี่ยงรวม, เปรียบเทียบลำดับความสำคัญ/ความก้าวหน้า
|ผู้บริหาร, ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ
|แดชบอร์ดสมาร์ทชีต
|เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แอคทีฟ/ค้างชำระ/ขีดจำกัด, ตัวกรองผู้รับมอบหมาย/แท็ก/สปรินต์, แผนภูมิ
|ผู้จัดการโครงการที่ต้องการการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ/อุปสรรคแบบเรียลไทม์
|แดชบอร์ด ClickUp
|เทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการวิเคราะห์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แผนภูมิ/แนวโน้ม, การเปรียบเทียบช่วงเวลา, การแชร์แบบอ่านอย่างเดียว
|ทีมที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจน
|แดชบอร์ด ClickUp
|เทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการตลาดดิจิทัล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ตัวชี้วัด KPI ของช่องทาง, CTR/CPA/ROAS, การส่งออกข้อมูลที่พร้อมสำหรับลูกค้า
|ทีมการตลาดที่รวบรวมข้อมูลแคมเปญ
|แดชบอร์ด ClickUp
|เทมเพลตแดชบอร์ดแผนงานไอที ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|โครงการ/การพึ่งพา/ไทม์ไลน์, ความพร้อมในการเปิดตัว
|ทีมไอทีที่จัดการการพึ่งพาที่ซับซ้อน
|แดชบอร์ด ClickUp
|เทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใช้จ่าย/เข้าถึง/การมีส่วนร่วม, การแบ่งกลุ่มช่องทาง, อัปเดตอัตโนมัติ
|นักการตลาดที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญที่ชัดเจนและมองเห็นได้
|แดชบอร์ด ClickUp
|เทมเพลตรายงานโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ขอบเขต/เป้าหมาย/ความเสี่ยง, การบันทึกการเปลี่ยนแปลง, การติดตามสถานะ
|ผู้นำโครงการระบุความเสี่ยงและติดตามการส่งมอบ
|แดชบอร์ด ClickUp
|เทมเพลต KPI ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ตัวชี้วัด KPI ที่รวมศูนย์ เป้าหมาย/เกณฑ์มาตรฐาน การทบทวนตามระยะเวลา
|ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมที่ติดตาม KPI ที่สำคัญต่อธุรกิจ
|แดชบอร์ด ClickUp
|เทมเพลตรายงานการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจอง/งานในกระบวนการ/ความเร็ว, การแปลงตามขั้นตอน, การติดตามโควตา
|ผู้จัดการฝ่ายขาย/ตัวแทนขายที่ต้องการข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
|แดชบอร์ด ClickUp
อะไรคือเทมเพลตแดชบอร์ดของสมาร์ตชีต?
เมื่อบริหารโครงการที่ซับซ้อน ข้อมูลมักจะกระจัดกระจาย: การอัปเดตในอีเมล, กำหนดส่งในสเปรดชีต, และงบประมาณในเครื่องมือแยกต่างหาก การแยกส่วนนี้ในระบบการจัดการงานทำให้การตัดสินใจช้าลง และทำให้ยากที่จะมองเห็นสถานะของงาน
นั่นคือเหตุผลที่หลายทีมหันมาใช้แดชบอร์ดของ Smartsheet พวกเขารวบรวมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ สถานะงาน และข้อมูลประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแสดงข้อมูลเดียว เพื่อให้ผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ในพริบตา
เทมเพลตแดชบอร์ดของ Smartsheet คือรูปแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- แสดงตัวชี้วัดสำคัญโดยใช้แผนภูมิ กราฟ และวิดเจ็ตที่ อัปเดตแบบเรียลไทม์
- รวมศูนย์ข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ในมุมมองเดียว
- แชร์กับสมาชิกในทีมหรือผู้นำเพื่อให้เห็นภาพรวมและสอดคล้องกันมากขึ้น
- ปรับแต่งเลย์เอาต์ สี และส่วนประกอบให้เหมาะสมกับทีมหรือแผนกของคุณ
- สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในข้อมูล Smartsheet ของคุณโดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการทำความเข้าใจกับสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงอยู่ใช่ไหม? เรียนรู้วิธีเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนด้วยคู่มือทีละขั้นตอนในบทความ "วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Excel"และเริ่มตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น นี่คือวิดีโอสอนที่จะช่วยให้คุณทำได้ดียิ่งขึ้น:
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแดชบอร์ด Smartsheet ดี?
แดชบอร์ดที่ใช้งานได้อาจแสดงข้อมูล แต่แม่แบบแดชบอร์ด Smartsheet ที่ดีจะเปลี่ยนข้อมูลโครงการดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ง่ายต่อการตีความ จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการได้
สำหรับผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ และทีมธุรกิจ ความแตกต่างนี้อาจหมายถึงการตรวจพบความล่าช้าก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลา หรือการระบุความเสี่ยงด้านงบประมาณก่อนที่มันจะบานปลาย
นี่คือวิธีการระบุเทมเพลตแดชบอร์ดที่แข็งแกร่ง:
✅ จัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดหลักโดยวางไว้ด้านบนหรือตรงกลางเพื่อให้ มองเห็นได้ทันที
✅ ใช้ ฉลากที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลโดยไม่เกิดความสับสน
✅ ใช้ลำดับความสำคัญทางสายตา—การจัดกลุ่ม, สี, และขนาดตัวอักษร—เพื่อเน้นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
✅ รวมแผนภูมิและกราฟที่มีประสิทธิภาพเพื่อ นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
✅ มั่นใจว่าการออกแบบมีความเป็นธรรมชาติเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทางและดึงคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตแดชบอร์ด Smartsheet ฟรี
นี่คือ 7 แม่แบบแดชบอร์ด Smartsheet ฟรี ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการแคมเปญการตลาด ดูแลงบประมาณ หรือบริหารทรัพยากรข้ามสายงาน
1. แม่แบบแดชบอร์ดโครงการ Smartsheet
การติดตามงานหลายอย่าง, ความสำคัญ, และกำหนดเวลาในโครงการไม่ใช่เรื่องง่ายเลย, ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อการอัปเดตมาจากบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ
เทมเพลตแดชบอร์ดโครงการ Smartsheet นี้ ให้คุณเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของทุกสิ่งที่สำคัญ ใช้การแสดงผลด้วยสี เช่น แผนภูมิวงกลมและไทม์ไลน์งาน เพื่อแสดงสถานะงาน การแบ่งลำดับความสำคัญ และไทม์ไลน์สำคัญของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการต้อนรับลูกค้าใหม่ ประสานงานการเปิดตัวข้ามทีม หรือดำเนินการสปรินท์การตลาดประจำสัปดาห์ เพียงแค่ป้อนข้อมูลของคุณ แผนภูมิก็จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามสถานะงาน, การผสมผสานความสำคัญ, และกรอบเวลาด้วยแผนภูมิที่อัปเดตอัตโนมัติเพื่อให้สามารถอ่านความคืบหน้าได้ในพริบตา
- แสดงรายการที่เกินกำหนดและสิ่งกีดขวางแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การประชุมสแตนด์อัพมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจ ไม่ใช่การค้นหาข้อมูล
- แชร์มุมมองสดเพียงหนึ่งเดียวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การอัปเดตแทนที่เอกสารสถานะ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการมุมมองแบบเรียลไทม์ของงาน, ลำดับความสำคัญ, และกำหนดเวลาในโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
🧠 คุณรู้หรือไม่: ในขณะที่53% ของธุรกิจคิดว่าลูกค้าของตนพึงพอใจกับการบริการตนเองแต่ในความเป็นจริงแล้ว อัตราความสำเร็จอยู่ที่เพียง 14% เท่านั้นคู่มือการสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า (+ ตัวอย่าง)จะแสดงวิธีแก้ไขปัญหานี้ด้วยแดชบอร์ดที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้จริง
2. แม่แบบแดชบอร์ดผู้บริหาร Smartsheet
ตามรายงานของNerdWallet เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยทำงานเกือบ 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยตารางงานเช่นนี้ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือต้องค้นหาข้อมูลสำคัญจากสเปรดชีตจำนวนมาก
เทมเพลตแดชบอร์ดผู้บริหาร Smartsheet นี้รวบรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สำคัญที่สุดของคุณไว้ในมุมมองเดียวที่อ่านง่าย ออกแบบมาเพื่อความชัดเจนในระดับสูง ช่วยให้ทีมผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลทางการเงิน ยอดขาย และประสิทธิภาพของแต่ละแผนกได้แบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ทบทวนเป้าหมายรายไตรมาส หรือติดตามโครงการทั่วทั้งบริษัทแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารนี้จะช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวม KPI ของการเงิน, การขาย, และการปฏิบัติการไว้ในหน้าจอเดียวเพื่อให้ผู้นำเห็นสิ่งที่สำคัญก่อน
- เปรียบเทียบไตรมาสปัจจุบันกับเป้าหมายเพื่อให้ปัญหาการเดินหน้าปรากฏให้เห็นตั้งแต่เนิ่นๆ
- การเจาะข้อมูลแบบสรุปตามแผนกเพื่อให้การติดตามผลรวดเร็วและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเข้าถึง KPI ระดับสูงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านสเปรดชีต
3. แม่แบบแดชบอร์ดประสิทธิภาพ KPI ของ Smartsheet
หากไม่มีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานตลอดเวลา ยากที่จะทราบว่าทีมของคุณกำลังดีขึ้นหรือกำลังตามหลังอยู่ อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบความคืบหน้าแบบเดือนต่อเดือนหรือปีต่อปีด้วยตนเองอาจใช้เวลาและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
เทมเพลตแดชบอร์ดประสิทธิภาพ KPI ของ Smartsheet นี้มาพร้อมกับแผนภูมิแท่ง, กราฟเส้น, และแผนภูมิวงกลมที่ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มและแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณได้แบบเรียลไทม์
คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของผลลัพธ์รายเดือน, ความคืบหน้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน, และการเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์. นอกจากนี้, เทมเพลตยังมาพร้อมกับข้อมูลการตลาดและการดำเนินงานที่กรอกไว้ล่วงหน้า, แต่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่สำหรับแผนก, ทีม, หรือบริการใด ๆ.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- มองเห็นแนวโน้มรายเดือนและตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันด้วยกราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟวงกลม เพื่อให้เห็นรูปแบบของประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน
- สลับตัวชี้วัดตามทีมหรือโครงการเพื่อให้การทบทวนยังคงเกี่ยวข้องกับผู้ชม
- เน้นความแตกต่างเมื่อเทียบกับงวดก่อน เพื่อให้เห็นพื้นที่ที่ควรปรับปรุงอย่างชัดเจนในทันที
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพตลอดเวลาและนำเสนอความคืบหน้าด้วยภาพที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตแดชบอร์ดฟรีใน Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงข้อมูล
4. แม่แบบแดชบอร์ด KPI ของ Smartsheet
เมื่อคุณมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าความพยายาม คุณจำเป็นต้องมีวิธีวัดอย่างรวดเร็วว่าทีมของคุณกำลังบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้หรือกำลังเสียเวลาและทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์
เทมเพลตแดชบอร์ด KPI ประสิทธิภาพนี้ช่วยให้คุณติดตามสิ่งนั้นได้อย่างแม่นยำ มีฟิลด์ "ระดับประสิทธิภาพ" ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งคำนวณประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละเดือน ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเรียลไทม์ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เตรียมข้อมูลการขายไว้ล่วงหน้าแล้ว, แบบฟอร์มนี้สามารถปรับใช้ได้ง่ายสำหรับทีมหรือแผนกใด ๆ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริการลูกค้า.
เพียงป้อนข้อมูลเมตริกของโครงการหรือบริการของคุณแดชบอร์ดการทำงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงจุดที่ผลงานแข็งแกร่งและจุดที่สามารถปรับปรุงได้!
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และส่วนต่างระหว่างปีต่อปีในมุมมองเดียว เพื่อให้เห็นแนวโน้มของเงินสดและการเติบโตได้อย่างชัดเจน
- กรองตามผลิตภัณฑ์หรือภูมิภาคเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับการพยากรณ์ใช้ข้อเท็จจริงเดียวกัน
- อัปเดตในแผ่นงานต้นฉบับเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ทุกแผนภูมิแสดงตัวเลขแบบเรียลไทม์
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ต้องการวัดประสิทธิภาพของทีมและเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายประสิทธิภาพรายเดือน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เบื่อกับการเดาว่าเป้าหมายของคุณกำลังดำเนินไปอย่างถูกต้องหรือไม่ใช่ไหม? บทความ"วิธีสร้างแดชบอร์ด OKR (พร้อมเทมเพลต)" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีเปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่คลุมเครือให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้—เพื่อให้ทีมของคุณรู้เสมอว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหน
5. สมาร์ทชีต แดชบอร์ดทางการเงิน
การเข้าใจสถานะทางการเงินของธุรกิจคุณไม่ควรต้องขุดคุ้ยผ่านสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือรายงานที่นิ่งเฉย
เทมเพลตแดชบอร์ดการเงินของ Smartsheet ให้ภาพรวมที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายของข้อมูลทางการเงินที่สำคัญที่สุดของคุณ: ตั้งแต่แนวโน้มรายได้จากการขายและค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการเปรียบเทียบปีต่อปี มันช่วยให้คุณติดตามการเติบโตของธุรกิจและประมาณผลการดำเนินงานในอนาคตตามผลลัพธ์ปัจจุบัน
เพียงกรอกตัวเลขของคุณ ระบบจะอัปเดตแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ พร้อมแผนภูมิที่แสดงผลการดำเนินงานทางการเงินแบบเรียลไทม์
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และส่วนต่างระหว่างปีในมุมมองเดียวเพื่อให้เห็นแนวโน้มของเงินสดและการเติบโตอย่างชัดเจน
- กรองตามผลิตภัณฑ์หรือภูมิภาคเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับการพยากรณ์ใช้ข้อมูลเดียวกัน
- อัปเดตในแผ่นงานต้นฉบับเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ทุกแผนภูมิแสดงตัวเลขแบบเรียลไทม์
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและผู้นำธุรกิจที่ต้องการสรุปผลการดำเนินงานและการเติบโตทางการเงินอย่างง่ายและชัดเจนในรูปแบบภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีที่สุด (รีวิว, คุณสมบัติ, และราคา)
6. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการการขาย Smartsheet
เมื่อผลลัพธ์ปรากฏอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม การติดตามกิจกรรมการขายข้ามผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค และกลุ่มลูกค้าสามารถกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการการขายของ Smartsheet รวมทุกสิ่งไว้ในพื้นที่ทำงานแบบภาพเดียว ติดตามประสิทธิภาพการขายตามผลิตภัณฑ์, ภูมิภาค, หรือประเภทลูกค้า และรับการมองเห็นแบบทันทีว่าส่วนใดที่กำลังบรรลุเป้าหมาย...และส่วนใดที่ต้องการความสนใจ
ด้วยแผนภูมิในตัวและฟิลด์ที่มีโครงสร้าง เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้มุ่งหวังด้านการขายและผู้จัดการบัญชีมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ ค้นหาแนวโน้ม และทำให้ทีมรับผิดชอบ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามท่อการขาย อัตราการชนะการขาย และการจองตามผลิตภัณฑ์หรือภูมิภาค เพื่อให้เห็นแรงขับเคลื่อนอย่างโปร่งใส
- จับตาดูแนวโน้มในแต่ละกลุ่มเพื่อให้การให้คำแนะนำและการปรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีข้อมูล
- แชร์ยอดผู้ชมการแสดงสดกับตัวแทนเพื่อให้เป้าหมายอยู่ในความสนใจเสมอ
✨ เหมาะสำหรับ: ลูกค้าเป้าหมายและผู้จัดการบัญชีที่ติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค และกลุ่มลูกค้า เนื่องจากโซลูชันนี้มีให้บริการ
7. แม่แบบแดชบอร์ดสรุปการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ Smartsheet
เมื่อคุณรับผิดชอบโครงการหลายโครงการ มันไม่ใช่แค่การติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการเท่านั้น—แต่มันคือการเข้าใจว่าทุกโครงการทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ Smartsheet มอบภาพรวมที่กว้างขึ้นให้กับคุณ โดยดึงข้อมูลจากแต่ละโครงการ ข้อมูลเช่น สถานะ งบประมาณ ความเสี่ยง และความคืบหน้า จะถูกแปลงเป็นแดชบอร์ดและสรุปที่ชัดเจนในรูปแบบภาพ
แอปนี้ช่วยผู้บริหารและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอในการระบุพื้นที่ที่ควรจัดสรรทรัพยากร ระบุโครงการที่ล่าช้า และประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ แอปนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงการทบทวนรายไตรมาสและการวางแผนกลยุทธ์
นอกจากนี้ ด้วยแผนภูมิภาพและมุมมองสรุปแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการนี้จะแสดงรายละเอียดสำคัญเช่น สถานะ ความสำคัญ งบประมาณเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง และความคืบหน้าโดยรวม เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในระดับพอร์ตโฟลิโอ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมสถานะโครงการ งบประมาณ และความเสี่ยงเพื่อให้สุขภาพของพอร์ตโฟลิโอสามารถอ่านได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- เปรียบเทียบลำดับความสำคัญและความก้าวหน้าในแต่ละโปรแกรมเพื่อให้ทรัพยากรถูกจัดสรรไปยังจุดที่มีผลกระทบสูงสุด
- ติดตามงบประมาณเทียบกับผลจริงตามโครงการเพื่อให้การปรับทิศทางเป็นไปตามกำหนดเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการติดตามโครงการหลายโครงการและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพยากร ซึ่งต้องการการตอบสนองที่ทันท่วงที
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ
ข้อจำกัดของแดชบอร์ด Smartsheet
ผู้ใช้ในชุมชน Smartsheet ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดหลายประการที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขยายขนาดและความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีข้อมูลจำนวนมาก
ข้อจำกัดเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับขีดจำกัดของวิดเจ็ต, ข้อจำกัดการแสดงผลข้อมูล, และขีดความสามารถของชีต:
- แผนโปรจำกัดแดชบอร์ดไว้ที่ 10 วิดเจ็ต การพยายามเพิ่มทริกเกอร์เพิ่มเติม, การแจ้งเตือนการอัปเกรด, และการจำกัดปริมาณข้อมูลโครงการที่คุณสามารถมองเห็นได้ในครั้งเดียว
- วิดเจ็ตรายงานมีการจำกัดการแสดงผลที่ 500 แถว หากรายงานของคุณมีข้อมูลที่จัดกลุ่มไว้ ข้อจำกัดนี้อาจถึงได้เร็วกว่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณข้อมูลที่คุณสามารถดูได้ในเทมเพลตแดชบอร์ดของคุณ
- แต่ละแผ่นงานใน Smartsheet รองรับได้สูงสุด 20,000 แถว, 400 คอลัมน์, และ 500,000 เซลล์ ไฟล์ที่นำเข้าไม่สามารถมีขนาดเกิน 50 MB ซึ่งอาจจำกัดสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือการรายงานหลายแผนก
- มีข้อจำกัดในระดับระบบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเซลล์, การใช้ API, และบันทึกกิจกรรม ข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลต่อวิธีที่ทีมสร้างระบบอัตโนมัติหรือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในอดีต
- ผู้ใช้หลายคนยังสังเกตเห็นการขาดฟังก์ชันการเจาะลึกที่แท้จริงจากแดชบอร์ดหรือรายงาน ซึ่งทำให้ยากต่อการสำรวจเมตริกสำคัญหรือเจาะลึกข้อมูลพื้นฐานในเวลาจริง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ยังติดตามข้อมูล HR ผ่านหลายเครื่องมืออยู่หรือไม่?วิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยแดชบอร์ด HRจะแสดงให้คุณเห็นวิธีจัดการทีมอย่างชาญฉลาด ด้วยมุมมองแบบเรียลไทม์สำหรับข้อมูลทั้งหมดของคุณในที่เดียว
เทมเพลตทางเลือกของ Smartsheet
แม้ว่า Smartsheet จะมีเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ผู้ใช้มักจะพบข้อจำกัด เช่น การจำกัดจำนวนแถว ข้อจำกัดของวิดเจ็ต และการเจาะลึกข้อมูลที่จำกัด
ClickUp ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งรองรับวิดเจ็ตไม่จำกัดชั้นข้อมูลที่ลึกขึ้นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ในทุกโครงการ ทีม และแผนก โดยไม่มีข้อจำกัดที่เข้มงวด
นี่คือแปดเทมเพลตแดชบอร์ด ClickUp ที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามโครงการและรักษาความโปร่งใส
1. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
เมื่อกำหนดเวลาล่าช้า มักไม่ใช่เพราะปัญหาใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นอุปสรรคเล็กๆ ที่สะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่ทันสังเกต
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้คุณจับความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ มันนำเสนอภาพรวมแบบเรียลไทม์ของงาน กำหนดเวลา และขีดความสามารถของทีม เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะทำให้งานล่าช้า
ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโครงการที่นำการริเริ่มข้ามสายงาน แดชบอร์ดนี้เน้นงานที่กำลังดำเนินการ รายการที่ล่าช้า และผลลัพธ์สำคัญ เพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าเสมอ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- งานที่ต้องทำบนพื้นผิว งานที่ค้างอยู่ และขีดความสามารถ เพื่อที่สิ่งกีดขวางจะมองเห็นได้ก่อนที่จะล่าช้า
- กรองตามผู้รับมอบหมาย, แท็ก, หรือสปรินต์ เพื่อให้แต่ละทีมเห็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปอย่างชัดเจน
- รวมรายการ, แผนภูมิ, และการลดภาระงานเพื่อให้การวางแผน, การติดตาม, และการรายงานทำงานร่วมกันได้
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ดูแลโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการมองเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับแดชบอร์ดใน ClickUp
2. แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการวิเคราะห์ ClickUp
สมมติว่าคุณได้รันแคมเปญสามแคมเปญในไตรมาสที่แล้ว ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น และอัตราการยกเลิกบริการลดลง อย่างไรก็ตาม การอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องยากเมื่อข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกเก็บไว้ในสเปรดชีตแยกกัน
เทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการวิเคราะห์ของ ClickUpนำทุกอย่างมารวมกันด้วยแผนภูมิที่ปรับแต่งได้และสรุปภาพรวมที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรผิดพลาด
คุณสามารถเข้าถึงรูปแบบ แนวโน้ม และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในบริบทที่เหมาะสมได้ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านแถวของตัวเลข คุณสามารถระบุได้ทันทีว่าอะไรกำลังได้ผลและควรปรับเปลี่ยนที่จุดใด
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นแผนภูมิและเส้นแนวโน้ม เพื่อให้เห็นข้อมูลเชิงลึกอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต
- เปรียบเทียบช่วงเวลาและแคมเปญเคียงข้างกันเพื่อให้การอธิบายความสำเร็จและการลดลงเป็นเรื่องง่าย
- แชร์มุมมองแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบตัวเลขล่าสุดได้
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและตัดสินใจโดยอิงจากแนวโน้ม ไม่ใช่การคาดเดา
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "แดชบอร์ด"มีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1840 ซึ่งในสมัยนั้นหมายถึง"แผ่นไม้ที่ป้องกันโคลนกระเด็น"รถม้าไม่มีกระจกบังลม แผ่นไม้ไม้จึงเป็นสิ่งปกป้องที่ดีที่สุดจากโคลนที่กระเด็นมา!
3. แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาดดิจิทัล ClickUp
หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญผ่านอีเมล โซเชียล และช่องทางโฆษณาแบบชำระเงิน คุณคงทราบดีว่าส่วนที่ยากที่สุดไม่ใช่การเปิดตัว แต่เป็นการรวบรวมผลลัพธ์ทั้งหมดให้ออกมาเป็นภาพรวมที่เข้าใจได้จริง
เทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการตลาดดิจิทัลของ ClickUpช่วยให้คุณข้ามการส่งออกข้อมูลที่กระจัดกระจายและการติดตามด้วยตนเองได้ มอบพื้นที่เดียวให้คุณดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่องทางต่างๆ และแชร์ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์กับทีมหรือลูกค้าของคุณ
แทนที่จะรวบรวมข้อมูลเมตริกด้วยตนเองทุกสัปดาห์ ทีมการตลาดสามารถระบุสิ่งที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว ปรับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และนำเสนอผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดยังช่วยให้การจัดระเบียบและกรองข้อมูลในหลายแคมเปญเป็นเรื่องง่าย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพของช่องทางต่างๆ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีข้อมูล ไม่ใช่การคาดเดา
- ติดตาม CTR, CPA, ROAS และการแปลงตามแคมเปญเพื่อให้การปรับปรุงมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ส่งออกสแนปช็อตที่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าเพื่อให้การอัปเดตใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่ใช่ทั้งเช้า
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการรวบรวมข้อมูลแคมเปญและเปลี่ยนให้เป็นรายงานที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
🚧 เรียนรู้วิธีสร้างรายงานโครงการได้อย่างง่ายดาย:
4. แม่แบบแดชบอร์ดแผนงานไอที ClickUp
ในวงการไอที การขาดองค์ประกอบที่จำเป็นเพียงหนึ่งเดียวอาจทำให้การเปิดตัวทั้งหมดล้มเหลวได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนการเปิดตัวระบบใหม่ แต่การเชื่อมต่อ API เพียงหนึ่งรายการยังไม่พร้อม การเปิดตัวทั้งหมดจะถูกเลื่อนออกไปสองสัปดาห์
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่ควรจะเป็น
เทมเพลตแดชบอร์ดแผนงาน IT ของ ClickUpช่วยป้องกันการล่าช้าเหล่านี้โดยการจัดวางทุกโครงการ ความพึ่งพา และไทม์ไลน์ไว้ในมุมมองภาพเดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังย้ายโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ หรือจัดการเครื่องมือภายใน คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามผลกระทบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของการส่งมอบงานระหว่างทีมต่างๆ ได้
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำหน้าอุปสรรคต่าง ๆ, แจ้งให้ผู้นำทราบอย่างต่อเนื่อง, และทำให้แน่ใจว่าแผนงานของคุณสอดคล้องกับความเป็นจริง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- แผนที่โครงการ, ความพึ่งพา, และระยะเวลาเพื่อให้ความเสี่ยงในการส่งมอบปรากฏขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ
- จัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบและความพยายามเพื่อให้ลำดับสอดคล้องกับขีดความสามารถ
- ติดตามความพร้อมในการเปิดตัวในแต่ละทีมเพื่อให้การเปิดใช้งานเป็นไปตามวันที่วางแผนไว้
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมไอทีที่ต้องการจัดการการพึ่งพาที่ซับซ้อนและรับรองการส่งมอบโครงการที่ราบรื่นและตรงเวลา
📮 ClickUp Insight: 33% ของผู้คนยังคงเชื่อว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันเท่ากับประสิทธิภาพ ในความเป็นจริง การทำหลายอย่างพร้อมกันเพียงแค่เพิ่มต้นทุนของการสลับบริบท เมื่อสมองของคุณกระโดดไปมาระหว่างแท็บ แชท และรายการตรวจสอบ การโฟกัสอย่างลึกซึ้งจะได้รับผลกระทบมากที่สุด
ClickUpช่วยให้คุณทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมายโดยดึงทุกสิ่งที่คุณต้องการมาไว้ในที่เดียว! กำลังทำงานอยู่แต่ต้องการตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหม? เพียงแค่ใช้เสียงของคุณและขอให้ClickUp Brain MAXค้นหาเว็บจากหน้าต่างเดียวกัน ต้องการสนทนากับ Claude และปรับแต่งร่างงานที่คุณกำลังทำอยู่ใช่ไหม? คุณสามารถทำได้เช่นกันโดยไม่ต้องออกจาก Workspace ของคุณ!
ทุกสิ่งที่คุณต้องการ—คิดถึงการแชท, เอกสาร, งาน, แดชบอร์ด, LLM หลายตัว, การค้นหาเว็บ, และอื่น ๆ—อยู่ในที่เดียวในเวิร์กสเปซ AI ที่รวมทุกอย่างไว้พร้อมใช้งาน!
5. แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาด ClickUp
คุณเพิ่งจบแคมเปญที่ยาวนานหนึ่งเดือน แต่ตอนนี้มาถึงส่วนที่ยากกว่า: การเปลี่ยนข้อมูลประสิทธิภาพทั้งหมดนั้นให้กลายเป็นรายงานที่ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง
เทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนจากข้อมูลที่กระจัดกระจายไปสู่การรายงานที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยเรื่องราว มันรวบรวม KPI, ประสิทธิภาพของแคมเปญ, และแดชบอร์ดแบบภาพ เพื่อให้คุณสามารถอธิบายได้ว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล และควรเน้นที่ใดต่อไป
ไม่ว่าคุณจะติดตามการมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณ หรือประสิทธิภาพของช่องทางต่างๆ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยให้ทั้งทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีความเข้าใจที่ตรงกัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมการใช้จ่าย, การเข้าถึง, และการมีส่วนร่วมเพื่อให้เรื่องราวและตัวเลขสอดคล้องกัน
- แบ่งตามช่องทาง, ผู้ชม, หรือสินทรัพย์เพื่อให้การเรียนรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ทำให้การรีเฟรชจากงานที่ใช้งานอยู่เป็นอัตโนมัติเพื่อให้รายงานไม่ล้าสมัย
✨ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดที่ต้องการประหยัดเวลาในการรายงาน พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายในรูปแบบภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการทำแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแดชบอร์ด KPI ใน Excel
6. แม่แบบรายงานโครงการ ClickUp
ครึ่งทางของการสปรินต์ คุณตระหนักว่างานส่งมอบที่สำคัญติดขัดอยู่—และมันไม่ได้ถูกแจ้งเตือนในการอัปเดตครั้งล่าสุด ฟังดูคุ้นไหม?
มีเพียงหนึ่งใน 200 โครงการไอทีเท่านั้นที่สามารถส่งมอบประโยชน์ตามที่ตั้งใจไว้ได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ ดังนั้นการผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่ใครก็ตามต้องการ
เทมเพลตรายงานโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ—งาน กำหนดเวลา และการอัปเดตต่างๆ—ไว้ในมุมมองที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย ทำให้ง่ายต่อการระบุอุปสรรค วัดความคืบหน้า และแชร์การอัปเดตที่สอดคล้องกันกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ดึงขอบเขตงาน, หลักสำคัญ, และความเสี่ยงมาไว้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อให้สถานะชัดเจนไม่คลุมเครือ
- เน้นข้อความที่ผิดพลาดและเจ้าของเพื่อให้การติดตามผลเป็นไปอย่างรวดเร็วและเฉพาะเจาะจง
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการที่ต้องการเปิดเผยความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาความคืบหน้าให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยรายงานความคืบหน้าที่ชัดเจนและเชื่อถือได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: พลาดกำหนดส่งงานเพราะข้อมูลโครงการกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกที่ใช่ไหม?ตัวอย่างและเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการจะแสดงให้คุณเห็นวิธีรวมทุกอย่างไว้ในมุมมองเดียว เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และดำเนินงานได้ตามแผน
7. แม่แบบ KPI ของ ClickUp
ทีมส่วนใหญ่กำหนด KPI ของตนเอง แต่ความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อติดตามอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีการตรวจสอบเป็นประจำ เป้าหมายจะสูญเสียความสำคัญและความคืบหน้าจะหยุดชะงัก
เทมเพลต KPIของClickUpแก้ไขปัญหานั้นโดยให้คุณมีที่เดียวในการติดตาม, แสดงผล, และตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สำคัญที่สุดของคุณ
จากรายได้และการสูญเสียลูกค้าไปจนถึงการเสร็จสิ้นงานและการมีส่วนร่วม คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
มันถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีภาระงานรายงาน: เพียงแค่ตัวชี้วัดที่ชัดเจน, ภาพที่เข้าใจง่าย, และเป้าหมายที่แบ่งปันซึ่งอยู่ในใจเสมอ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมศูนย์ KPI ของทีมเพื่อให้การมุ่งเน้นไม่กระจายระหว่างการประชุม
- กำหนดเป้าหมายและเกณฑ์เพื่อให้การชนะและการเตือนภัยปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน
- กำหนดเวลาการทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถตรวจสอบความรับผิดชอบได้ในแต่ละสัปดาห์
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ต้องการมุ่งเน้นที่ KPI ที่สำคัญต่อธุรกิจและมั่นใจในการติดตามผล
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แผงหน้าปัดรถยนต์ยังคงมีอิทธิพลต่อการออกแบบแม้ในปัจจุบัน เครื่องมือ BI ยังคงยืมหลักการออกแบบจากแผงหน้าปัดรถยนต์: การแจ้งเตือนที่มีรหัสสี วิดเจ็ตที่คล้ายมาตรวัดความเร็ว และวงแหวนแสดงความคืบหน้าแบบเกจน้ำมัน ล้วนเป็นองค์ประกอบ UI ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษในวงการยานยนต์
8. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
ทีมขายหลายทีมติดตามผลการปฏิบัติงาน แต่สิ่งสำคัญคือพวกเขามักหยุดอยู่แค่ตัวเลขผิวเผิน หากขาดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและพฤติกรรม การเติบโตก็จะกลายเป็นเพียงการคาดเดา
เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpช่วยให้ทีมขายก้าวไปไกลกว่าการวัดผลพื้นฐานด้วยการแสดงภาพวงจรการขายทั้งหมดในที่เดียว เชื่อมโยงข้อมูลประสิทธิภาพ แนวโน้มของลูกค้า และกิจกรรมของทีมเข้าด้วยกันเป็นรายงานที่มีประโยชน์จริง
- ติดตามผลการขายตามผลิตภัณฑ์ ตัวแทน หรือภูมิภาค
- สร้างภาพแนวโน้มเพื่อระบุกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและพื้นที่สำหรับการเติบโต
- เข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อและระบุการปรับปรุงกระบวนการ
- ให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่โควตา, ท่อการขาย, และผลลัพธ์ที่แท้จริง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามการจอง, ท่อ, และความเร็วโดยตัวแทนหรือภูมิภาคเพื่อให้การสอนมีเป้าหมาย
- สร้างภาพการแปลงตามขั้นตอนเพื่อให้เห็นจุดติดขัดอย่างชัดเจน
- จัดให้แดชบอร์ดสอดคล้องกับโควตาเพื่อให้ทุกคนเห็นเส้นทางสู่เป้าหมายในเวลาจริง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและตัวแทนขายที่ต้องการมองเห็นประสิทธิภาพของทีมและโอกาสในท่อการขายแบบเรียลไทม์
เอาชนะผลลัพธ์ด้วยแดชบอร์ดที่ดีกว่าบน ClickUp
เทมเพลตแดชบอร์ดเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือช่วยในการมองเห็น; พวกมันเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจอย่างแท้จริง
สำหรับผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ และหัวหน้าแผนก การมีมุมมองเดียวของตัวชี้วัดสำคัญ สถานะโครงการ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการนำหน้าและตามหลังได้
แม้ว่าเทมเพลตแดชบอร์ดของ Smartsheet จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ข้อจำกัดของมันอาจทำให้ทีมต้องหยุดชะงักในช่วงเวลาที่ต้องการความชัดเจนมากที่สุด
ในทางกลับกัน ด้วยแดชบอร์ดที่ยืดหยุ่น วิดเจ็ตไม่จำกัด และการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ClickUp ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้า ระบุอุปสรรค และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างแผนกต่างๆ
และมันไม่ใช่แค่ทฤษฎี—Hawke Media รายงานว่ามีการลดความล่าช้าของโครงการลงถึง 70%ภายในปีแรกของการใช้ ClickUp สำหรับการรายงานผู้บริหาร
สรุปแล้ว หากคุณต้องการสร้างแดชบอร์ดที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระทำจริง ๆลงทะเบียนใช้ ClickUpได้เลยตอนนี้!