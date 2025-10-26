เทมเพลตการ์ดต่อสู้ฟรีเพื่อสร้างคู่มือการขายที่แข่งขันได้

คุณได้ทำงานแล้ว สร้างกรณีศึกษา และผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะสมอย่างชัดเจน
แต่หัวของลูกค้าเป้าหมายของคุณก็หันไปทันทีเมื่อเห็นคู่แข่งที่ราคาถูกกว่าสองสามบาท นี่คือช่วงเวลาที่สมควรมีมีมเป็นของตัวเอง (และพูดตามตรง มันก็มีอยู่แล้ว)
การ์ดต่อสู้คือคำตอบที่ชนะอย่างรวดเร็วในที่นี้
ด้วยเทมเพลตการ์ดการต่อสู้ที่เหมาะสม ทีมของคุณจะมีคู่มือการเล่นที่พร้อมใช้งานเพื่อจัดการกับข้อโต้แย้ง ชี้ให้เห็นจุดแตกต่าง และนำการสนทนากลับเข้าสู่ประเด็นเดิมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหาคำพูดที่เหมาะสมในขณะนั้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลตการ์ดต่อสู้ฟรีจากClickUp ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมแรกสำหรับการขาย เพื่อรักษาดีลของคุณไม่ให้หลุดมือไป
แบบเทมเพลตการ์ดต่อสู้ยอดนิยมในพริบตา
นี่คือตารางสรุปของแม่แบบการ์ดต่อสู้ที่ดีที่สุด:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ขั้นตอนของท่อส่ง, ตัวบ่งชี้ความเร่งด่วน, การติดตามการชำระเงิน
|ทีมขายที่ติดตามดีลและช่วงเวลาที่แข่งขัน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลต CRM ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|คำถามการ์ดต่อสู้, แจกเลือด, การกำหนดบทบาท
|องค์กรขายที่รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเชิงลึก
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สุขภาพการมีส่วนร่วม, รายละเอียดบัญชี, การติดตามมูลค่า
|ผู้จัดการที่ดูแลพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าและการรักษาลูกค้า
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แม่แบบเปรียบเทียบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|คุณลักษณะมาตรฐาน, การให้คะแนนด้วยภาพ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|ผู้ตัดสินใจที่ประเมินผู้ขาย/ผลิตภัณฑ์
|ClickUp รายการ, ตาราง
|เทมเพลตไวท์บอร์ดวิเคราะห์การแข่งขัน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แผนภาพควอดแรนต์, แกนที่กำหนดเอง, ตำแหน่งสัญลักษณ์, ป้ายกำกับ
|การตลาด, การสนับสนุน, ทีมผลิตภัณฑ์
|ClickUp Whiteboard
|แม่แบบเมทริกซ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การเปรียบเทียบคุณสมบัติ, การเข้ารหัสสี, การติดตามรุ่นใหม่
|ทีมผลิตภัณฑ์ที่เน้นจุดเด่นที่แตกต่าง
|ClickUp รายการ, ตาราง
|เทมเพลตเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ตัวอย่างภาพล่วงหน้า, จุดที่สร้างความเจ็บปวด, มุมมองเฉพาะบุคคล
|ผู้นำที่กำลังประเมินโซลูชันซอฟต์แวร์
|ClickUp รายการ, ตาราง
|เทมเพลตการ์ดการต่อสู้การขายโดย HubSpot
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ข้อมูลสำคัญ, จุดแข็ง/จุดอ่อน, ข่าวสารล่าสุด
|ตัวแทนขายที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งที่สามารถอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว
|กูเกิลชีต
|เทมเพลตการ์ดการต่อสู้การขายโดย Gong
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|วิธีที่เราชนะ, คำถามที่ยาก, หลักฐานทางสังคม
|ทีมกำลังฝึกฝนการจัดการข้อโต้แย้ง
|เทมเพลตการ์ดกลยุทธ์การขายโดย Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เรื่องราวที่ชนะใจลูกค้า คำถามจากลูกค้า การกำหนดราคา/บรรจุภัณฑ์
|ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่นำเสนอจุดเด่นที่แตกต่าง
|บอร์ด Figma
|เทมเพลตการ์ดกลยุทธ์การขาย SaaS โดย SmartBug
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|กับดักการขาย, การเปรียบเทียบราคา, รายละเอียดการผสานระบบ
|บริษัท SaaS ที่เตรียมตัวแทนขายสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูง
|Google สไลด์
เทมเพลตการ์ดต่อสู้คืออะไร?
แม่แบบการ์ดการต่อสู้คือโครงสร้างสำเร็จรูปที่ช่วยให้ทีมขายจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกทางการแข่งขันและประเด็นการสนทนาไว้ในที่เดียว
ตัวแทนขายใช้การ์ดกลยุทธ์การขายเพื่อดึงข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วระหว่างการโทรขาย การ์ดเหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง เคล็ดลับการรับมือกับข้อโต้แย้ง และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ชื่อ 'การ์ดต่อสู้' ไม่ได้ใช้เพื่อโชว์.ทีมทหารใช้การ์ดอ้างอิงอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินศัตรูและวางแผนการตอบโต้. สมาชิกทีมขายได้ยืมรูปแบบนี้มาใช้เพื่อเอาชนะคู่แข่งในห้องประชุมแทนสนามรบ.
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการ์ดต่อสู้ดี?
เทมเพลตการ์ดต่อสู้ที่แข็งแกร่งนั้นคมชัด, ใช้งานได้จริง, และออกแบบมาเพื่อความเร็ว. เทมเพลตที่ดีที่สุดประกอบด้วย:
- ภาพรวมของคู่แข่ง: ภาพรวมที่ชัดเจนของผู้ที่อยู่ในตลาดเดียวกันกับคุณ และวิธีการที่พวกเขาวางตำแหน่งตัวเอง
- จุดแข็งและจุดอ่อน: ประเด็นที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่แข่งโดดเด่นในด้านใดและขาดตกบกพร่องในด้านใด
- ข้อได้เปรียบของคุณ: การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันที่เน้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมอบคุณค่ามากกว่าอย่างไร
- ข้อโต้แย้งที่พร้อมใช้: ข้อโต้แย้งสั้น ๆ พร้อมใช้สำหรับข้อโต้แย้งที่ตัวแทนฝ่ายรับฟังบ่อยที่สุด
- หลักฐานในมือ: สถิติสั้น ๆ, ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ, หรือตัวอย่างกรณีศึกษาที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ทันที
- เค้าโครงที่สะอาด: การออกแบบที่ทำให้ข้อมูลสามารถสแกนได้ในไม่กี่วินาทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
- อัปเดตเสมอ: ข้อมูลล่าสุดเพื่อให้ตัวแทนไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลเก่าที่ไม่เป็นจริงอีกต่อไป
11 แบบเทมเพลตการ์ดต่อสู้
การ์ดการต่อสู้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสามารถสร้าง อัปเดต และแชร์ได้ง่ายClickUp สำหรับทีมขายทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้
ด้วยเทมเพลตของ ClickUp คุณสามารถเก็บการเปรียบเทียบเชิงแข่งขันไว้ในที่เดียว พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ตามที่ทีมของคุณต้องการ ตัวแทนขายสามารถเปิดใช้งานได้ภายในไม่กี่วินาทีระหว่างการโทร ผู้จัดการสามารถอัปเดตข้อมูลเมื่อรายละเอียดของคู่แข่งเปลี่ยนแปลง และทุกคนจะมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อโต้แย้งและเน้นจุดเด่นที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือ 11 แม่แบบการ์ดต่อสู้ฟรีที่คุณสามารถนำไปใช้กับระบบเทคโนโลยีการขายของคุณได้ทันที
1. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineมอบมุมมองที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนให้กับทีมของคุณเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อเปรียบเทียบ จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการอย่างเด็ดขาด แต่ละแถวประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ—รายละเอียดผู้ติดต่อ มูลค่าโอกาส ประเภทแผน วันที่ปิดการขาย ประเภทการชำระเงิน และสถานะการชำระเงิน—เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินและการแข่งขันอยู่ในที่เดียว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตำแหน่งที่ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ต่ออายุ, ต้องการความสนใจ, และ ดูแล เพื่อความชัดเจนในการแข่งขันทันที
- ติดตามประเภทและสถานะการชำระเงินเพื่อระบุบัญชีที่มีความมั่นคงทางการเงินกับบัญชีที่มีความเสี่ยงภายในเทมเพลตแผนการขาย
- ใช้เครื่องหมายแสดงความเร่งด่วน (เร่งด่วน, สูง, ปกติ) เพื่อกำหนดว่าทีมของคุณควรแข่งขันอย่างหนักที่สุดในส่วนใด
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ติดตามดีลผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย พร้อมแสดงช่วงเวลาที่คู่แข่งเข้ามาแข่งขัน ซึ่งพนักงานขายต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาโมเมนตัม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมขายมักต้องจัดการกับบันทึกการโทรเกี่ยวกับคู่แข่ง, รีวิวที่กระจัดกระจาย, และการสนทนาบนโซเชียลClickUp Brainจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดให้คุณทันที
ภายในไม่กี่วินาทีเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งด้วย AIจะสร้างสรุปที่เข้าใจง่ายซึ่งคุณสามารถฝังลงในบัตรกลยุทธ์ของคุณได้โดยตรง เมื่อตัวแทนเปิดเอกสารระหว่างการโทรสด พวกเขาจะเห็นข้อโต้แย้งของคู่แข่ง คำตอบที่แนะนำ และหลักฐานสนับสนุนที่จัดระเบียบไว้ในที่เดียว
📎 ลองใช้ข้อความนี้: สรุปการกล่าวถึงคู่แข่งจากการโทรค้นหาข้อมูลและระบุข้อโต้แย้งสามข้อที่ตัวแทนของพวกเขามักพูดซ้ำบ่อยที่สุดพร้อมตัวอย่างประกอบ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับการขายได้ที่นี่:
2. แม่แบบ CRM ของ ClickUp
เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง บัญชี และผู้ติดต่อ ทั้งหมดถูกจัดระเบียบเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการเห็นสถานะของแต่ละโอกาสและใครเป็นผู้ขับเคลื่อนการตัดสินใจ
ทุกบันทึกประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อ, มูลค่าการขาย, ความน่าจะเป็น, รอบการเรียกเก็บเงิน, และ ระดับบัญชี, ทำให้ข้อมูลเชิงลึกทางการแข่งขันและความสัมพันธ์ไม่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายด้วย คำถามและกรอบการประเมินแบบการ์ดต่อสู้ ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า (เช่น BANT) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกทีมขายรวบรวมข้อมูลเชิงแข่งขันได้เหมือนกัน
- ติดตามข้อตกลงตามสถานะสุขภาพ (เป็นไปตามแผน, เสี่ยง, ถูกบล็อก) และเปรียบเทียบคอลัมน์ต่างๆ เช่น ขั้นตอน ส่วนลด ความน่าจะเป็น และมูลค่าคาดการณ์ เพื่อประเมินโอกาส
- จัดกลุ่มผู้ติดต่อตามบทบาท เช่น ผู้ใช้ปลายทาง, ผู้มีอิทธิพล, ผู้ตัดสินใจ, หรือผู้สนับสนุน เพื่อให้ทีมทราบว่าจะมุ่งเป้าไปที่ใครในการผลักดันที่แข่งขัน
- สลับระหว่าง มุมมองลีด, ข้อเสนอ, บัญชี, และผู้ติดต่อ เพื่อดูการแข่งขันโดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท
📌 เหมาะสำหรับ: องค์กรขายที่ต้องการรวมศูนย์การโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องและเตรียมตัวแทนขายให้พร้อมด้วยคำตอบที่ปรับแต่งได้ระหว่างการสนทนาที่มีความสำคัญสูง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แพลตฟอร์มเสริมศักยภาพการขายที่ดีที่สุดเพื่อปิดดีล
3. แม่แบบการจัดการบัญชี ClickUp
เทมเพลตการจัดการบัญชีของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดูแลบัญชีลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจได้ในที่เดียว บัญชีจะถูกจัดระเบียบตามขั้นตอน เช่น ต่ออายุแล้ว, ต้องการความสนใจ, และ กำลังดูแล ทำให้ง่ายต่อการแยกแยะลูกค้าที่มีความปลอดภัยออกจากลูกค้าที่มีความเสี่ยงและลูกค้าที่ต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามสุขภาพการมีส่วนร่วมด้วยป้ายกำกับเช่น กำลังใช้งาน, เสี่ยง, หรือไม่ใช้งาน เพื่อมุ่งเน้นความพยายามในที่ที่มีความสำคัญที่สุด
- เก็บรายละเอียดบัญชี (ข้อมูลติดต่อ, อีเมล, ประเภทแผน) ไว้ด้วยกันเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็วและการติดตามลูกค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ปรับแต่งคอลัมน์เพื่อติดตามข้อมูลเช่น วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด และคำนวณมูลค่าตามระดับบัญชี
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ดูแลพอร์ตโฟลิโอลูกค้าซึ่งต้องการเสริมสร้างความพยายามในการรักษาลูกค้า แจ้งเตือนบัญชีที่มีความเสี่ยง และตอบโต้ข้อเสนอแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ใช้ ClickUpแบ่งปัน:
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับทุกทีมได้ให้ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับทุกทีมและผู้ใช้ของเราทุกคน ทำให้พวกเขาสามารถมีที่อยู่และจัดระเบียบงานของตนเองได้ในขณะที่ยังสามารถติดตามโครงการของทีมอื่น ๆ ได้อีกด้วย ชุดคุณสมบัติและเครื่องมือที่ ClickUp มอบให้นั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับทีม CS, ทีมขาย และทีมพัฒนาของเราในการบริหารจัดการโครงการทั่วทั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล!
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับทุกทีมได้ให้ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างสำหรับทุกทีมและผู้ใช้ของเราในการทำงานและจัดระเบียบงานของตนเองได้ในขณะที่ยังสามารถติดตามโครงการของทีมอื่น ๆ ได้อีกด้วย ชุดคุณสมบัติและเครื่องมือที่ ClickUp มอบให้นั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับทีม CS, Sales และทีมพัฒนาของเราในการจัดการโครงการทั่วทั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล!
4. แม่แบบเมทริกซ์เปรียบเทียบ ClickUp
แม่แบบเปรียบเทียบ ClickUp Comparison Matrixมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการเปรียบเทียบตัวเลือกหลายรายการเคียงข้างกัน รายการต่างๆ ถูกจัดระเบียบเป็นขั้นตอน เช่น "รอตรวจสอบ," "ดำเนินการอยู่," "ยอมรับ," และ "ไม่ยอมรับ" ทำให้ง่ายต่อการจำกัดตัวเลือกและติดตามความคืบหน้าในการประเมิน
แต่ละรายการประกอบด้วยสถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เว็บไซต์ และเกณฑ์การให้คะแนน เช่น บรรยากาศ เมนู การบริการลูกค้า ราคา และระยะทาง เพื่อให้การเปรียบเทียบมีความสม่ำเสมอและง่ายต่อการตรวจสอบ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เปรียบเทียบตัวเลือกตามคุณลักษณะมาตรฐาน (เช่น บรรยากาศ, บริการ, ราคา) เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนได้อย่างรวดเร็ว
- แนบรายละเอียดสนับสนุน เช่น ลิงก์เว็บไซต์ รูปภาพ หรือบันทึก เพื่อใช้อ้างอิงอย่างรวดเร็วในระหว่างการตัดสินใจ
- ใช้ตัวบ่งชี้ทางสายตา (การให้คะแนนด้วยอีโมจิหรือไอคอน) เพื่อให้การให้คะแนนเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายและสามารถเข้าใจได้ทันทีสำหรับการจัดการโครงการขาย
- ปรับแต่งคุณลักษณะให้ตรงกับความต้องการในการประเมินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือพันธมิตร
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่กำลังประเมินผู้ขายหรือผลิตภัณฑ์หลายราย และต้องการมอบการเปรียบเทียบที่มีโครงสร้างให้กับทีมขาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพูดคุยกับผู้ซื้อ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Gartner พบว่าพนักงานขายมักมองข้ามการ์ดกลยุทธ์ที่มีเนื้อหายาวเกินไป เทคโนโลยีสูง หรือเป็นนามธรรม พวกเขาต้องการการ์ดที่กระชับและนำไปปฏิบัติได้จริง การ์ดกลยุทธ์ที่สั้นและชัดเจนจะช่วยให้พนักงานขายมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่ง
5. แม่แบบไวท์บอร์ดวิเคราะห์การแข่งขัน ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดวิเคราะห์คู่แข่งของ ClickUpประเมินคู่แข่งโดยการจับคู่พวกเขาตามการมีอยู่ในตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า การจัดวางในรูปแบบสี่เหลี่ยมแยกบริษัทออกเป็น ผู้นำ, ผู้ท้าชิง, ผู้ที่มีผลงานดี, และ ผู้เล่นเฉพาะกลุ่ม ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนในทันที
นอกจากนี้ ตำแหน่งของแต่ละคู่แข่งยังอิงตามเกณฑ์ที่ชัดเจน คุณจึงสามารถวางตำแหน่งข้อเสนอของคุณได้อย่างแม่นยำในเทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขัน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มชื่อคู่แข่ง รายละเอียดสินค้า หรือป้ายกำกับที่กำหนดเองลงในตารางโดยตรงเพื่อการติดตามที่มีโครงสร้าง
- ใช้คำอธิบายที่ฝังไว้เพื่อตีความตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งแกนหรือหมวดหมู่เพื่อเน้นที่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการตลาดและการเสริมศักยภาพที่กำลังวางแผนผู้เล่นในตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนในการวางตำแหน่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีประเด็นการสนทนาที่พร้อมใช้งาน
📮 ClickUp Insight: 32% ของผู้อ่านบล็อกของเรายังคงเชื่อว่าการมีปฏิทินที่เต็มเท่ากับประสิทธิภาพการทำงาน และ 21% เชื่อว่าชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเท่ากับมีความมุ่งมั่น
แต่การอัดแน่นวันของคุณด้วยการประชุมและงานต่างๆ จะทำให้คุณเข้าใกล้ภาวะหมดไฟมากขึ้นอีกขั้น
ClickUp Autopilot Agentsเปลี่ยนเกมด้วยการตอบคำถามที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของคำขอ และจัดการเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองตามบริบทการทำงานเฉพาะของคุณ ด้วยการทำงานของ Autopilot Agents ที่ทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง ตารางงานของคุณจะสมดุล ความสำคัญของคุณจะชัดเจน และประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะยั่งยืนในที่สุด
6. แม่แบบเมทริกซ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ClickUp
คุณสามารถใช้แม่แบบ ClickUp Product Features Matrixเพื่อเปรียบเทียบโมเดลผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโมเดลได้ ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ เช่น โมเดลใหม่, คุณสมบัติฮาร์ดแวร์, และ คุณสมบัติซอฟต์แวร์ ทำให้ง่ายต่อการแยกแยะคุณสมบัติหลักและประโยชน์ตามประเภท
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เน้นย้ำจุดที่โมเดลหนึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอีกโมเดลหนึ่งด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpที่มาตรฐาน (ประเภท CPU, RAM, ROM, อายุการใช้งานแบตเตอรี่)
- ติดตามการเข้าสู่ตลาดของสินค้าใหม่ภายใต้หมวดหมู่เฉพาะเพื่อประเมินเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่มีอยู่
- ตีความความแตกต่างทางเทคนิค (เช่น ขนาด RAM, ความละเอียดของหน้าจอ) ได้ทันทีด้วยช่องข้อมูลที่มีรหัสสี
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่เน้นผลิตภัณฑ์และต้องการเน้นจุดเด่นที่แตกต่างในรูปแบบที่ชัดเจน ช่วยให้พนักงานขายสามารถเปลี่ยนจุดแข็งทางเทคนิคให้เป็นข้อได้เปรียบในการปิดการขายได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Docsเพื่อยกระดับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งด้วยการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์
เพิ่มไฮไลต์ตัวหนาให้กับข้อโต้แย้งสำคัญ ใช้ตารางสำหรับการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน หรือแทรกกล่องข้อความเพื่อเน้นจุดหลักฐาน ด้วยฟีเจอร์แก้ไขแบบเรียลไทม์ ผู้จัดการและตัวแทนสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้พร้อมกันทันที ทำให้การ์ดกลยุทธ์ไม่ล้าสมัยหรือหยุดนิ่ง
กระบวนการทำงานนี้ใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสารเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอและช่วยให้ทีมของคุณสามารถตอบสนองได้อย่างมั่นใจทุกครั้ง
7. เทมเพลตเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUp
เทมเพลตการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ของ ClickUpช่วยให้คุณเปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้แบบเคียงข้างกันโดยใช้ช่องการประเมินที่สอดคล้องกัน ผลิตภัณฑ์ถูกจัดกลุ่มเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ใหม่, มีให้บริการ และ ไม่มีให้บริการ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการดูว่าโซลูชันใดพร้อมใช้งาน โซลูชันใดอยู่ระหว่างการพิจารณา และโซลูชันใดที่ไม่สามารถใช้งานได้
ทุกรายการมีรายละเอียดเฉพาะ เช่น คะแนนของลูกค้า ราคาพื้นฐาน ยอดขาย ผู้สร้าง ซอฟต์แวร์ออกแบบ ตัวอย่างภาพ และคุณสมบัติหลัก เพื่อให้ทีมสามารถประเมินเครื่องมือที่แข่งขันได้อย่างรวดเร็ว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงในเทมเพลตการ์ดการขาย เพื่อตรวจสอบคุณภาพการออกแบบอย่างรวดเร็ว
- ใช้จุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและคะแนนประเมินเพื่อยืนยันประสิทธิภาพโดยรวม
- ปรับแต่งฟิลด์ที่กำหนดเองให้ตรงกับความต้องการในการประเมิน เช่น การสนับสนุน ความปลอดภัย และความสามารถในการขยาย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำที่กำลังประเมินโซลูชันซอฟต์แวร์ต่างๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่อิงข้อเท็จจริงแก่ทีมของตนเพื่อสนับสนุนการสนทนาเชิงแข่งขัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างมุมมองเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การเปรียบเทียบคู่แข่งแบบเดียวกันอาจไม่ได้ผลเหมือนกันกับ CTO และหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ควรจัดลำดับมุมมองหรือแท็บให้ตัวแทนสามารถสลับเนื้อหาได้ตามบุคคลที่อยู่ในห้อง
8. แม่แบบการ์ดการต่อสู้การขายโดย HubSpot
เทมเพลตการ์ดการต่อสู้ใบนี้จัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งให้เป็นแผ่นอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขาย ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับ คำตอบว่าเราชนะได้อย่างไร, การอัปเดตของคู่แข่ง, และ กรณีศึกษา หรือ ข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้า เพื่อให้ทีมมีประเด็นในการสนทนาพร้อมเสมอ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกข้อมูลสำคัญอย่างรวดเร็ว (สถานที่ตั้ง, พนักงาน, รายได้, ลูกค้า) สำหรับข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
- ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเฉพาะรายในรูปแบบหัวข้อย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน
- เก็บส่วนไว้สำหรับการอัปเดตหรือการกล่าวถึงข่าวเพื่อให้ทีมต่างๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้ทัน
📌 เหมาะสำหรับ: พนักงานขายที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งที่สามารถอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือกับข้อโต้แย้งระหว่างกระบวนการขาย
9. แม่แบบการ์ดการแข่งขันการขายโดย Gong
เทมเพลตการ์ดการต่อสู้ของ Gong ทำหน้าที่เป็นคลังแสงเชิงกลยุทธ์สำหรับการเจรจาต่อรองที่แข่งขันได้ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆทำให้การพูดคุยของคุณคมชัดขึ้น และมอบประโยคที่พร้อมใช้งานให้กับตัวแทนขายเพื่อเปลี่ยนคำถามจาก "คุณแตกต่างอย่างไร?" เป็น "ฉันจะเซ็นที่ไหน?"
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- พัฒนา วิธีที่เราชนะ ที่เน้นประโยชน์, หลักฐาน, และความเกี่ยวข้อง
- ปลูกฝังคำถามที่เหมือนกับกับระเบิดในใจลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาตระหนักถึงจุดอ่อนของคู่แข่ง
- รวบรวมและจัดระเบียบหลักฐาน เช่น หลักฐานทางสังคม เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการพัฒนาทักษะการรับมือกับข้อโต้แย้งด้วยคำตอบที่มีโครงสร้างและคำถามเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้การสนทนาเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทรกข่าวลือเกี่ยวกับแผนงานของคู่แข่งในจุดที่เหมาะสม เช่น การกล่าวอย่างแยบยลว่า 'มีข่าวลือว่าคู่แข่ง X กำลังจะยุติผลิตภัณฑ์นี้' จะช่วยให้ตัวแทนขายสามารถสร้างภาพความไม่แน่นอนในใจของผู้ซื้อได้
10. แม่แบบการ์ดแข่งขันยอดขายโดย Figma
เทมเพลตการ์ดต่อสู้ของ Figma มอบเนื้อหาการสนับสนุนการขายที่อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วให้กับทีมขาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกในการแข่งขันระหว่างการสนทนาแบบสด การ์ดนี้จัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่ง ทำให้การจัดการข้อโต้แย้งง่ายขึ้น เน้นจุดเด่นที่แตกต่าง และนำพาลูกค้าเป้าหมายไปสู่จุดแข็งของคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวบรวมเรื่องราวความสำเร็จจากดีลที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนขายและใช้เป็นตัวอย่างจริงในการนำเสนอ
- คำถามลูกค้าที่ควรถามเพื่อเปิดเผยจุดอ่อนของคู่แข่งและเปลี่ยนโฟกัสไปที่จุดแข็งของคุณ
- ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของราคาและแพ็กเกจเพื่อเตรียมตัวแทนขายสำหรับการคัดค้านที่มีพื้นฐานจากต้นทุน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่มุ่งเน้นการพัฒนาการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยการเปิดเผยจุดแตกต่างและนำการสนทนาไปสู่จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์
💟 โบนัส: Brain MAXคือผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมขายของคุณ ด้วยการทำงานที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบ CRM, อีเมล, ปฏิทิน และเอกสารการขายของคุณ Brain MAX จึงมีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับสถานะการขาย ข้อตกลง และการสื่อสารกับลูกค้าของคุณอยู่เสมอ
เพียงแค่พูดหรือพิมพ์อัปเดตของคุณ Brain MAX จะบันทึกโน้ต กำหนดการติดตามผล และดึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องขึ้นมาทันที—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากเครื่องมือที่กระจัดกระจายอีกต่อไป ระบบจะค้นหาโอกาสใหม่ ๆ อย่างเชิงรุก แจ้งเตือนความเสี่ยง และแนะนำขั้นตอนถัดไป ช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาและปิดการขายได้เร็วขึ้น ด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ การแปลงเสียงเป็นข้อความ และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ Brain MAX จะช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นระเบียบ สามารถดำเนินการได้ และนำหน้าอยู่เสมอ
11. เทมเพลตการ์ดกลยุทธ์การขาย SaaS โดย SmartBug
เทมเพลตการ์ดกลยุทธ์การขาย SaaS ของ SmartBug รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง, ข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น, ข้อมูลราคา และการผสานรวมต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกับปัญหาหลักของลูกค้าเป้าหมายของคุณ ตัวแทนขายจึงสามารถเข้าพูดคุยได้อย่างมั่นใจ พร้อมข้อมูล ไม่ใช่การคาดเดา
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้คำถาม 'กับดักการขาย' และตัวกระตุ้นการคัดค้านเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนขายสำหรับการต่อต้านจากลูกค้าเป้าหมาย
- เปรียบเทียบราคาของคู่แข่งกับต้นทุนของการไม่ซื้อจากคุณเพื่อสร้างความเร่งด่วน
- ดึงรายละเอียดการผสานรวมกับคู่แข่งเข้ามาเพื่อช่วยให้ตัวแทนขายเปรียบเทียบระบบนิเวศของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อรับคะแนนโบนัส
📌 เหมาะสำหรับ: บริษัท SaaS ที่แข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนขายด้วยการเปรียบเทียบราคาและประเด็นตอบโต้ข้อโต้แย้ง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำการทดสอบ A/Bกับข้อความภายในบัตร ตัวอย่างเช่น ลองใช้สองมุมการวางตำแหน่งที่แตกต่างกันกับคู่แข่งและติดตามว่ามุมใดนำไปสู่การปิดการขายได้มากกว่า
เพิ่มโอกาสให้เข้าข้างคุณด้วย ClickUp
ทุกการโทรขายรู้สึกเหมือนเกมโป๊กเกอร์
คู่แข่งของคุณบลัฟ ลูกค้าเป้าหมายของคุณชั่งน้ำหนักไพ่ในมือ และผู้เล่นที่เตรียมตัวดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะในรอบนั้น ไพ่ต่อสู้จะช่วยให้มือของคุณแข็งแกร่งและคำตอบของคุณเฉียบคมกว่าคู่แข่งเสมอ
ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ: เทมเพลตการ์ดต่อสู้ที่ปรับแต่งได้, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, และวิธีง่ายๆ ในการเสริมทีมของคุณโดยไม่ทำให้พวกเขาช้าลง ข้อตกลงต่างๆ ยังคงเป็นไปตามแผน และตัวแทนของคุณจะไม่ยอมแพ้ภายใต้ความกดดัน
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
บัตรการต่อสู้คือทรัพยากรที่กระชับและมีกลยุทธ์ซึ่งใช้โดยทีมขายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสินค้า, คู่แข่งขัน, และการวางตำแหน่งในตลาดอย่างรวดเร็ว. มันช่วยให้ตัวแทนขายสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, จัดการกับข้อคัดค้าน, และทำให้ข้อเสนอของตนแตกต่างออกไปในระหว่างการสนทนาขาย.
ในการสร้างบัตรการต่อสู้ ให้เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินค้าของคุณ คุณสมบัติของมัน และคู่แข่งของมัน จัดระเบียบข้อมูลนี้ให้อยู่ในส่วนที่ชัดเจน เช่น ประโยชน์ของสินค้า การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การจัดการกับข้อโต้แย้ง และการสื่อสารข้อความสำคัญ ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือย่อหน้าสั้น ๆ เพื่อความชัดเจน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมขายของคุณ
การเขียนการ์ดการต่อสู้ต้องมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งนักขายสามารถนำไปใช้ได้ในเวลาจริง ให้ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ เน้นจุดที่สำคัญที่สุด และจัดโครงสร้างเนื้อหาให้สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว รวมพลิกการแก้ไขข้อโต้แย้ง จุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง และข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว
บัตรการต่อสู้ทางการขายโดยทั่วไปเป็นเอกสารหนึ่งหน้าหรือบัตรดิจิทัลที่มีส่วนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน มักใช้ตาราง, จุดลูกศร, หรือกล่องที่ถูกเน้นไว้ มันถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถดูได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า, การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง, และการจัดการกับข้อโต้แย้งได้ในทันที