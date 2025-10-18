แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งฟรีสำหรับผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพ

บล็อก ClickUp

18 ตุลาคม 2568

การนำทางผ่านช่วงเริ่มต้นของสตาร์ทอัพสามารถทั้งน่าตื่นเต้นและท้าทายได้

หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแต่บ่อยครั้งที่ผู้ร่วมก่อตั้งมองข้ามคือการจัดทำข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่ชัดเจนและมีผลทางกฎหมาย

หากไม่มีสิ่งนี้ แม้แต่โครงการที่มีศักยภาพมากที่สุดก็อาจประสบกับอุปสรรคเมื่อต้องกำหนดบทบาท จัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือตัดสินใจในแต่ละวัน

แต่ประเด็นคือ คุณไม่จำเป็นต้องร่างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด มีเทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้งฟรีมากมายที่ครอบคลุมสิ่งจำเป็นทั้งหมด ในบล็อกนี้ เราจะช่วยให้คุณค้นหาเทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความร่วมมือของคุณและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นในองค์กรของคุณ

10 แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่สรุปไว้ให้คุณ

นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่ดีที่สุด:

เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ ClickUpรับเทมเพลตฟรีติดตามงาน การแบ่งปันผลกำไร การตัดสินใจ บทบาทหน้าที่สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อตั้งความร่วมมือClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟิลด์ที่กำหนดเอง, เอกสาร, โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการแบ่ง 50/50หุ้นส่วนที่จัดตั้งการเป็นเจ้าของที่เท่าเทียมกันClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตข้อตกลงการดำเนินงานของบริษัท ClickUp 50/50 LLCรับเทมเพลตฟรีการแบ่งปันกำไร/ขาดทุน, มุมมองคณะกรรมการ, การจัดการเวิร์กโฟลว์หุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันในการจัดตั้งบริษัทจำกัด (LLC)ClickUp Doc, บอร์ด
เทมเพลตจดหมายข้อตกลง ClickUpรับเทมเพลตฟรีรูปแบบง่าย ปรับแต่งได้ ติดตามความก้าวหน้าตามจุดสำคัญสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการที่ต้องการข้อตกลงอย่างรวดเร็วคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีภารกิจของทีม, ผังที่ยืดหยุ่น, การมอบหมายงานทีมสตาร์ทอัพ, ธุรกิจระยะเริ่มต้นClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟิลด์ที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือน, การผสานการทำงานกับอีเมลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่บริหารจัดการพนักงานฟรีแลนซ์/พนักงานสัญญาจ้างClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตการจัดการผู้รับเหมาของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีแท็กสถานะ, มุมมองแกนต์, การจัดตารางธุรกิจที่จัดการสัญญากับผู้รับเหมาหลายรายClickUp รายการ, แผนงานแกนต์
เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUpรับเทมเพลตฟรีข้อกฎหมาย, รายการตรวจสอบ, การบันทึกอัตโนมัติธุรกิจใด ๆ ที่กำลังทำให้การยกเลิกสัญญาเป็นทางการคลิกอัพ ด็อก
แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้เงื่อนไขการชดเชย, เหตุสุดวิสัย, การตัดสินใจสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อตกลงที่เรียบง่ายเทมเพลต. net เอกสาร
แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ โดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้เติมคำในช่องว่าง, ความลับ, ความชัดเจนของบทบาท/ความเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพกำลังจัดตั้งบทบาท/ส่วนแบ่งอย่างรวดเร็วเทมเพลต.เน็ต แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย PandaDocดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ไฟล์ PDF ที่สามารถปรับแต่งได้, ข้อกำหนดที่ละเอียด, ความถูกต้องทางกฎหมายธุรกิจที่ต้องการข้อตกลงที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้แพนด้าด็อก PDF
แบบสัญญาจ้างงานผู้ก่อตั้งโดย RazorPayดาวน์โหลดเทมเพลตนี้การคุมประพฤติ, ขั้นตอนการออกจากระบบ, ภาระผูกพันในการระดมทุนสตาร์ทอัพกำลังทำให้การจ้างงานผู้ก่อตั้งเป็นทางการเอกสาร RazorPay
แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย Business Setupดาวน์โหลดเทมเพลตนี้การผูกพันทางเวลา, การโอนหุ้น, กระบวนการเลิกกิจการสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นที่กำลังกำหนดบทบาทของผู้ก่อตั้งเอกสารการจัดตั้งธุรกิจ

ข้อตกลงผู้ก่อตั้งคืออะไร?

แบบฟอร์มข้อตกลงของผู้ก่อตั้งเป็นเอกสารที่ร่างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพในการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของในธุรกิจใหม่ พวกมันช่วยให้คุณสร้างความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นและลดความเสี่ยงของความขัดแย้งเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น

ข้อตกลงของผู้ก่อตั้งโดยทั่วไปจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น การจัดสรรหุ้น การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการตัดสินใจ และการระงับข้อพิพาท นอกจากนี้ยังมักจะมีตารางการได้รับสิทธิในหุ้นเพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ร่วมก่อตั้งจะได้รับหุ้นของตนตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ข้อตกลงอาจกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้ก่อตั้งแต่ละคน กระบวนการตัดสินใจ การรักษาความลับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทีม

🔍 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยจากศาสตราจารย์ Noam Wasserman แห่ง Harvard Business School ผู้เขียนหนังสือ The Founder's Dilemma เปิดเผยว่า65% ของสตาร์ทอัพทั้งหมดล้มเหลวเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างผู้ก่อตั้ง การมีข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรกสามารถช่วยธุรกิจของคุณให้รอดพ้นจากปัญหานี้ได้!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาผู้ก่อตั้งที่ดี?

เนื่องจากผู้ก่อตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทในการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ ดังนั้น แบบสัญญาผู้ก่อตั้ง จึงเป็นชื่อที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเอกสารที่ช่วยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น

นี่คือห้าลักษณะสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้ง:

  • โครงสร้างการถือครองที่ชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตได้กำหนดเปอร์เซ็นต์การถือครองของผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน รวมถึงหุ้นของผู้ก่อตั้ง หุ้นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ และผลประโยชน์ที่ได้รับสิทธิครบถ้วนแล้ว
  • ข้อกำหนดที่ครอบคลุม: ให้ตรวจสอบส่วนที่ครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, ความลับทางการค้า, และการคุ้มครองข้อมูลลับทางการค้าเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท
  • กระบวนการตัดสินใจ: แม่แบบควรระบุวิธีการตัดสินใจที่สำคัญและการตัดสินใจในแต่ละวัน รวมถึงเมื่อใดที่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน
  • ค่าตอบแทนและการได้รับสิทธิ: เลือกแบบฟอร์มที่ระบุเงื่อนไขค่าตอบแทน บริการที่ให้ และกำหนดการได้รับสิทธิอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในอนาคต
  • ความถูกต้องทางกฎหมาย: แบบฟอร์มควรมีข้อความระบุไว้ว่าเอกสารนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และมีผลผูกพันทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ

แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้ง

🔍 คุณทราบหรือไม่? ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้อพิพาทด้านส่วนของเจ้าของในธุรกิจได้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนที่มีการลงทุนในกิจการ (Private Equity) ปัจจัยต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการซื้อขาย การแข่งขัน และประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ทำให้โครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพ การหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเหล่านี้เริ่มต้นจากการมีแบบร่างข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่แข็งแกร่ง ด้านล่างนี้คือแบบร่างข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่ดีที่สุดซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างการถือครองที่ยุติธรรมและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เริ่มต้น

1. แม่แบบข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp

สร้างข้อตกลงหุ้นส่วนที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายด้วยเทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข้อตกลงหุ้นส่วนที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายด้วยเทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ ClickUpช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมทางการเงินได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องจัดตั้งความร่วมมือด้านส่วนแบ่งหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

เทมเพลตพร้อมใช้งานนี้สรุปเงื่อนไขความร่วมมือ รวมถึงข้อผูกพันของแต่ละฝ่ายและการจัดการแบ่งปันกำไรและขาดทุน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนทางการเงิน การแก้ไขข้อพิพาท และการตัดสินใจในแต่ละวัน คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณและสร้างโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • รักษาความเป็นระเบียบด้วยการติดตามงานและรายละเอียดความร่วมมือในที่เดียว
  • ลดความขัดแย้งด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการแบ่งปันผลกำไรและการตัดสินใจ
  • ให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบ

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่และธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังก่อตั้งพันธมิตรหรือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

นี่คือสิ่งที่Marc Bonney หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมธุรกิจที่ LiveBetter Community Services กล่าวถึง ClickUp:

ขณะนี้เรามีทีมที่แยกตามหน้าที่และภูมิศาสตร์ทำงานในภารกิจที่สอดคล้องกัน ทีม Partnerships และทีม Communications มีพื้นที่แยกกันใน ClickUp แต่มีภารกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่สอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามโครงการ

ขณะนี้เรามีทีมที่แยกตามหน้าที่และภูมิศาสตร์ทำงานในภารกิจที่สอดคล้องกัน ทีม Partnerships และทีม Communications มีพื้นที่แยกกันใน ClickUp แต่มีภารกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่สอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามโครงการ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ในภารกิจของ ClickUpเพื่อระบุบทบาท (เช่น "หุ้นส่วนหลัก," "ผู้ตรวจสอบทางการเงิน," "ผู้ติดต่อทางกฎหมาย") หรือจัดหมวดหมู่ความรับผิดชอบ ทำให้ง่ายต่อการกรองและตรวจสอบว่าใครกำลังทำอะไรอยู่

2. แม่แบบข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp: เทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้ง
รับเทมเพลตฟรี
สร้างความเป็นหุ้นส่วนที่สมดุลภายในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp

แบบสัญญาความร่วมมือ 50/50 ของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การร่วมทุนของคุณเป็นทางการ ปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และรักษาสมดุลบัญชีทุนให้อยู่ในเกณฑ์บวก คุณสามารถระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและความรับผิดของแต่ละคู่ค้าได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น กระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมทางการเงินตามสัดส่วน และส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของที่ชัดเจน ช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในหมู่พันธมิตรทุกฝ่าย พร้อมทั้งลดความขัดแย้งและส่งเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • รักษาความเป็นระเบียบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการรายละเอียดความร่วมมือ
  • ใช้ClickUp Docsเพื่อตั้งค่าและจัดเก็บเงื่อนไขการเป็นพันธมิตรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการสนับสนุนทางการเงินและการตัดสินใจ

🔑 เหมาะสำหรับ: คู่ค้าที่ต้องการจัดตั้งโครงสร้างการถือหุ้น 50/50 พร้อมบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน

👋🏾 ขอให้ ClickUp Brain ช่วยคุณ ร่างสัญญาหรือข้อเสนอทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น!

ClickUp Brain สำหรับข้อเสนอทางธุรกิจ
สร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain พร้อมเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลากหลายภายในแพลตฟอร์มเดียว

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบข้อตกลงความร่วมมือฟรีใน Word & ClickUp

3. แม่แบบข้อตกลงการดำเนินงานของบริษัทจำกัด 50/50 ใน ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการดำเนินงานของบริษัท ClickUp 50/50 LLC; เทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้ง
รับเทมเพลตฟรี
สร้างสมดุลระหว่างความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบด้วยเทมเพลตข้อตกลงการดำเนินงาน LLC แบบ 50/50 ของ ClickUp

แบ่งธุรกิจ ไม่ใช่ปัญหา ความร่วมมือแบบ 50/50 ในบริษัท LLC จะให้อำนาจเท่าเทียมกันแก่ทั้งสองฝ่าย แต่หากไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน เรื่องราวอาจยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะนำเทมเพลตข้อตกลงการดำเนินงานสำหรับบริษัท LLC แบบ 50/50 จาก ClickUp

มันช่วยนำคุณผ่านกระบวนการสร้างเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับสมาชิก ปกป้องการลงทุนของคุณ และระบุวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้ง นอกจากนี้ แม่แบบยังครอบคลุมถึงการรับสมาชิกและการถอดถอนสมาชิก เพื่อให้ธุรกิจของคุณพร้อมเติบโตด้วยโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มั่นคง

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • กำหนดการแบ่งผลกำไรและขาดทุนอย่างเป็นธรรมระหว่างหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน
  • มองเห็นสถานะความเห็นพ้องได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp
  • จัดการเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การตอบกลับความคิดเห็นและงานย่อยแบบซ้อน

🔑 เหมาะสำหรับ: หุ้นส่วนที่มีความเท่าเทียมกันในการก่อตั้งบริษัทจำกัดที่ต้องการแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการถือครองหุ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ควรพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของล่วงหน้าเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาท ในศาล การพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของแนวคิดอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนโดยเจ้าของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp

เทมเพลตจดหมายข้อตกลง ClickUp; เทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้ง
รับเทมเพลตฟรี
ข้อตกลงทางธุรกิจที่ชัดเจนและกระชับด้วยเทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUp

เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUpช่วยให้การสร้างจดหมายข้อตกลงที่ชัดเจนเป็นเรื่องง่าย ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจได้ ครอบคลุมรายละเอียดของโครงการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของแต่ละฝ่าย

นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้กระบวนการทำข้อตกลงง่ายขึ้นด้วยการจัดเตรียมส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับกำหนดเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และลายเซ็น รูปแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถปรับเปลี่ยนเอกสารให้เหมาะกับโครงการหรือความร่วมมือใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • รักษาข้อตกลงให้เรียบง่ายและปฏิบัติตามได้ง่าย
  • ประหยัดเวลาด้วยการใช้รูปแบบจดหมายสำเร็จรูป
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Milestonesขณะที่คุณตรวจสอบข้อตกลง

🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อตกลงที่รวดเร็วและชัดเจนสำหรับโครงการหรือความร่วมมือ

5. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUp ; เทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้ง
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดบทบาทและความคาดหวังที่ชัดเจนในทีมโดยใช้แม่แบบข้อตกลงการทำงานของ ClickUp

ข้อตกลงของทีมช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยการกำหนดความคาดหวังและความรับผิดชอบที่ชัดเจน. แบบข้อตกลงการทำงานของ ClickUpช่วยนำทางทีมของคุณในการกำหนดภารกิจ, บทบาท, และคุณค่าที่ร่วมกัน, ทำให้ทุกคน ที่ทำงานร่วมกันอยู่ในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบ.

นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็ง รูปแบบการทำงาน และการมีส่วนร่วมของแต่ละสมาชิกที่มีต่อเป้าหมายร่วมกัน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • กำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของทีมคุณเพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจ
  • มองเห็นความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกการจัดวางที่ยืดหยุ่น
  • สร้างและมอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมในสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของทีม

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบสัญญาธุรกิจและข้อตกลงที่เรียบง่าย ฟรี

6. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp ; เทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้ง
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความสอดคล้องระหว่างธุรกิจของคุณและผู้รับเหมาด้วยเทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp

เมื่อจ้างผู้รับเหมาภายนอก ข้อตกลงที่ละเอียดถี่ถ้วนคือกุญแจสำคัญในการปกป้องธุรกิจของคุณและผู้รับเหมา.แบบฟอร์มข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUpช่วยให้คุณระบุหน้าที่งาน, กำหนดเวลา, เงื่อนไขการชำระเงิน, และอื่น ๆ ได้โดยไม่มีปัญหา.

ในฐานะที่เป็นเทมเพลตสัญญาพร้อมใช้งาน ครอบคลุมทุกแง่มุมสำคัญของการจ้างงานภายนอก รวมถึงขอบเขตของงาน ระยะเวลา และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้รับเหมาสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ติดตามทุกรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น กล่องกาเครื่องหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงรายการที่ตกหล่น
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดตเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา
  • ส่งข้อตกลงเพื่อลงนามโดยตรงผ่านอีเมลที่เชื่อมต่อ

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่บริหารจัดการพนักงานฟรีแลนซ์หรือพนักงานสัญญาจ้างในโครงการที่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของสัญญาและวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

7. แม่แบบการจัดการผู้รับเหมาของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการผู้รับเหมา ClickUp ; เทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้ง
รับเทมเพลตฟรี
รักษาสัญญาของคุณให้เป็นระเบียบและทันสมัยด้วยเทมเพลตการจัดการผู้รับเหมาของ ClickUp

กำลังประสบปัญหาในการจัดการสัญญาอยู่หรือไม่? ลองใช้เทมเพลตการจัดการผู้รับเหมาของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การร่างและจัดเก็บสัญญาไปจนถึงการติดตามกำหนดเวลาและการต่ออายุ

แม่แบบหมวดหมู่ย่อยที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตั้งการแจ้งเตือนการต่ออายุได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงกระบวนการจัดการสัญญาให้มีความเป็นระเบียบ และช่วยให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาให้แข็งแกร่ง

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ติดตามสถานะสัญญาด้วยแท็กที่กำหนดเอง เช่น ยอมรับแล้ว, กำลังร่าง, และกำลังตรวจสอบ
  • ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของสัญญา
  • จัดระเบียบสัญญาด้วยตารางเพื่อให้บันทึกสามารถเข้าถึงได้ง่าย

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องจัดการข้อตกลงกับผู้รับเหมาหลายราย ซึ่งต้องการการติดตามที่ชัดเจนและการต่ออายุสัญญาอย่างตรงเวลา

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษในการติดตามเป้าหมายของตน และที่น่าประหลาดใจคือ 38% ไม่ได้ติดตามเป้าหมายเลย แล้วถ้าคุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้นล่ะ?

เข้าสู่ClickUp ที่ซึ่งโครงสร้างของแพลนเนอร์ผสานพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบและมีสมาธิ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจาก AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ คุณจะไม่มีวันพลาดเป้าหมายสำคัญอีกต่อไป

นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำโดยใช้ ClickUp:

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า

8. แบบฟอร์มจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp

เทมเพลตจดหมายเลิกสัญญา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญาของ ClickUp

เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถร่างจดหมายยกเลิกสัญญาที่มีความเป็นมืออาชีพและตรงไปตรงมาได้อย่างง่ายดาย โดยระบุการตัดสินใจพร้อมทั้งรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด

แบบฟอร์มจดหมายฉบับนี้ช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขการยกเลิก แก้ไขปัญหาจากทั้งสองฝ่าย และจัดการภาระผูกพันทางการเงินหรือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสื่อสารอย่างราบรื่นในกรณีที่ยากลำบาก และรักษาเอกสารไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • มีข้อกำหนดทางกฎหมายแบบพร้อมใช้งานสำหรับกรณีการยกเลิกทุกประเภท
  • รายการตรวจสอบในตัวเพื่อระบุภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่และขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
  • บันทึกอัตโนมัติแต่ละตัวอักษรเพื่อการเก็บบันทึกที่ปลอดภัย

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการวิธีการยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการที่ตรงไปตรงมาและถูกต้องตามกฎหมาย

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบของสำนักงานกฎหมาย

9. แบบร่างข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย Template.Net

แบบสัญญาผู้ก่อตั้งโดย Template.Net
ผ่านทาง Template.net

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจ ความเรียบง่ายอาจเป็นกุญแจสำคัญ

แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย Template.net เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับข้อตกลงที่ตรงไปตรงมา เหมาะสำหรับผู้ร่วมก่อตั้งที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นทางการโดยไม่ถูกท่วมท้นด้วยศัพท์กฎหมายที่ซับซ้อน

เทมเพลตที่เรียบง่ายและพร้อมใช้งานนี้ เป็นหน้าปกที่สามารถแก้ไขได้เต็มที่ ให้คุณเพิ่มโลโก้และข้อมูลบริษัทของคุณได้ เทมเพลตนี้ครอบคลุมถึงแง่มุมที่สำคัญ เช่น ขอบเขตของงาน, ค่าตอบแทน, ความลับ, และความรับผิดชอบ มันช่วยให้คุณสามารถระบุหน้าที่พื้นฐานและสิทธิของผู้ก่อตั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ระบุเงื่อนไขการชดเชยให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงิน
  • ครอบคลุมสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยข้อกำหนดเหตุสุดวิสัย
  • กำหนดกระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคต

🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่เรียบง่ายและมีผลทางกฎหมาย

10. แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ โดย Template.Net

แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพโดย Template.Net
ผ่านทางTemplate.net

แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพโดย Template.net เป็นข้อตกลงผู้ก่อตั้งอีกครั้ง แต่มีความแตกต่าง: เป็นแบบฟอร์มเทมเพลต ไม่เหมือนกับข้อตกลงแบบดั้งเดิมที่มีข้อความยาว มันสั้น รวดเร็ว และตรงประเด็น

แบบฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไข ปัญหาที่พบบ่อย ในธุรกิจสตาร์ทอัพโดยกระตุ้นให้ผู้ก่อตั้งชี้แจงอำนาจการตัดสินใจและวิธีการแก้ไขข้อพิพาทไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • รวดเร็วและง่ายดาย เพียงกรอกข้อมูลในช่องว่าง แล้วคุณก็พร้อมใช้งาน
  • กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน
  • ข้อกำหนดการรักษาความลับที่ฝังไว้เพื่อปกป้องความลับทางการค้าหรือข้อมูลลับอื่น ๆ

🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพที่กำลังมองหาข้อตกลงที่เรียบง่าย เพียงกรอกข้อมูลเพื่อกำหนดบทบาทและสัดส่วนการถือหุ้นอย่างเป็นทางการ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับศัพท์กฎหมายที่ซับซ้อน

11. แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย PandaDoc

แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย PandaDoc
ผ่านทางPandaDoc

แบบข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย PandaDoc มีความครอบคลุมและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการทำให้โครงสร้างการเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นทางการมากขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มหน้าปกที่ปรับแต่งเองพร้อมโลโก้และข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ

แบบฟอร์มทางกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุม 12 หมวดหมู่ที่ละเอียด รวมถึงข้อสัญญาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ การชำระเงินทุนเริ่มต้น และการได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น นอกจากนี้ ยังระบุขั้นตอนสำหรับการลาออก การถอดถอน และการรับประกันของผู้แทน เพื่อให้ข้อตกลงทางธุรกิจของคุณสอดคล้องกับกฎหมาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ปรับแต่งไฟล์ PDF โดยเพิ่มรายละเอียดบริษัทของคุณ
  • จัดตั้งโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนพร้อมข้อกำหนดโดยละเอียด
  • รักษาความชัดเจนของข้อกฎหมายด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและการสละสิทธิ์

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการเทมเพลตข้อตกลงที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ เพื่อจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ การคุ้มครองทางกฎหมาย และบทบาทของสมาชิกอย่างละเอียด

➡️ อ่านเพิ่มเติม: การทำงานร่วมกันเป็นทีมคืออะไร? กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ

12. แบบฟอร์มสัญญาจ้างงานผู้ก่อตั้งโดย RazorPay

แบบสัญญาจ้างงานผู้ก่อตั้งโดย RazorPay
ผ่านRazorPay

แบบสัญญาจ้างงานผู้ก่อตั้งโดย RazorPay เป็นแบบสัญญาจ้างงานที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง. แบบสัญญาฉบับนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานใหม่ (ผู้ก่อตั้ง) เป็นทางการในขณะที่คุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท.

เทมเพลตนี้กำหนดหน้าที่, ค่าตอบแทน, และสิทธิของผู้ก่อตั้ง ครอบคลุมข้อกำหนดสำคัญเช่น ความลับ, การไม่แข่งขัน, การยกเลิก, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, การชำระเงินแก่บุคคลภายนอก, และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • กำหนดระยะเวลาทดลองงานและเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ก่อตั้ง
  • รวมขั้นตอนการออกจากงานโดยละเอียดสำหรับการลาออกโดยสมัครใจหรือการออกจากงานโดยไม่สมัครใจ
  • สรุปหน้าที่ของผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับการระดมทุนของบริษัทและความสัมพันธ์กับนักลงทุน

🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังจัดตั้งบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ

💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ควรระบุข้อกำหนดให้มีพยานในข้อตกลงเสมอ เพื่อให้ข้อตกลงนั้นมีผลสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละงาน และงานนั้นอยู่ภายใต้หัวข้อใด

13. แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดยการจัดตั้งธุรกิจ

แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย Business Setup
ผ่านการจัดตั้งธุรกิจ

เริ่มต้นธุรกิจกับผู้ร่วมก่อตั้งหลายคนใช่ไหม? ลองใช้แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งจาก Business Setup เพื่อเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง แบบฟอร์มนี้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ก่อตั้งแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมทุกแง่มุม ตั้งแต่ระยะเวลาการถือครองและขั้นตอนการออกจากองค์กร ไปจนถึงโครงสร้างการถือครองและการแก้ไขข้อพิพาท นี่คือโซลูชันครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการทำให้ข้อตกลงภายในเป็นทางการ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • กำหนดเวลาที่ผู้ก่อตั้งต้องมีส่วนร่วมและข้อกำหนดขั้นต่ำในการมีส่วนร่วม
  • ทำให้กระบวนการโอนหุ้นและการแก้ไขข้อพิพาทง่ายขึ้น
  • โครงสร้างกระบวนการเลิกกิจการในกรณีการปิดบริษัท

🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ต้องการกำหนดบทบาทของผู้ก่อตั้งอย่างชัดเจนและสร้างกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเชี่ยวชาญการบริหารโครงการสำหรับสตาร์ทอัพ

