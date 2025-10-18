แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งฟรีสำหรับผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพ

การนำทางผ่านช่วงเริ่มต้นของสตาร์ทอัพสามารถทั้งน่าตื่นเต้นและท้าทายได้
หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแต่บ่อยครั้งที่ผู้ร่วมก่อตั้งมองข้ามคือการจัดทำข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่ชัดเจนและมีผลทางกฎหมาย
หากไม่มีสิ่งนี้ แม้แต่โครงการที่มีศักยภาพมากที่สุดก็อาจประสบกับอุปสรรคเมื่อต้องกำหนดบทบาท จัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือตัดสินใจในแต่ละวัน
แต่ประเด็นคือ คุณไม่จำเป็นต้องร่างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด มีเทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้งฟรีมากมายที่ครอบคลุมสิ่งจำเป็นทั้งหมด ในบล็อกนี้ เราจะช่วยให้คุณค้นหาเทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความร่วมมือของคุณและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นในองค์กรของคุณ
10 แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่สรุปไว้ให้คุณ
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่ดีที่สุด:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ติดตามงาน การแบ่งปันผลกำไร การตัดสินใจ บทบาทหน้าที่
|สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อตั้งความร่วมมือ
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เอกสาร, โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการแบ่ง 50/50
|หุ้นส่วนที่จัดตั้งการเป็นเจ้าของที่เท่าเทียมกัน
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตข้อตกลงการดำเนินงานของบริษัท ClickUp 50/50 LLC
|รับเทมเพลตฟรี
|การแบ่งปันกำไร/ขาดทุน, มุมมองคณะกรรมการ, การจัดการเวิร์กโฟลว์
|หุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันในการจัดตั้งบริษัทจำกัด (LLC)
|ClickUp Doc, บอร์ด
|เทมเพลตจดหมายข้อตกลง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รูปแบบง่าย ปรับแต่งได้ ติดตามความก้าวหน้าตามจุดสำคัญ
|สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการที่ต้องการข้อตกลงอย่างรวดเร็ว
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ภารกิจของทีม, ผังที่ยืดหยุ่น, การมอบหมายงาน
|ทีมสตาร์ทอัพ, ธุรกิจระยะเริ่มต้น
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือน, การผสานการทำงานกับอีเมล
|ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่บริหารจัดการพนักงานฟรีแลนซ์/พนักงานสัญญาจ้าง
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตการจัดการผู้รับเหมาของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แท็กสถานะ, มุมมองแกนต์, การจัดตาราง
|ธุรกิจที่จัดการสัญญากับผู้รับเหมาหลายราย
|ClickUp รายการ, แผนงานแกนต์
|เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ข้อกฎหมาย, รายการตรวจสอบ, การบันทึกอัตโนมัติ
|ธุรกิจใด ๆ ที่กำลังทำให้การยกเลิกสัญญาเป็นทางการ
|คลิกอัพ ด็อก
|แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เงื่อนไขการชดเชย, เหตุสุดวิสัย, การตัดสินใจ
|สตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อตกลงที่เรียบง่าย
|เทมเพลต. net เอกสาร
|แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ โดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เติมคำในช่องว่าง, ความลับ, ความชัดเจนของบทบาท/ความเป็นเจ้าของ
|สตาร์ทอัพกำลังจัดตั้งบทบาท/ส่วนแบ่งอย่างรวดเร็ว
|เทมเพลต.เน็ต แบบฟอร์ม
|แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย PandaDoc
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ไฟล์ PDF ที่สามารถปรับแต่งได้, ข้อกำหนดที่ละเอียด, ความถูกต้องทางกฎหมาย
|ธุรกิจที่ต้องการข้อตกลงที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้
|แพนด้าด็อก PDF
|แบบสัญญาจ้างงานผู้ก่อตั้งโดย RazorPay
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การคุมประพฤติ, ขั้นตอนการออกจากระบบ, ภาระผูกพันในการระดมทุน
|สตาร์ทอัพกำลังทำให้การจ้างงานผู้ก่อตั้งเป็นทางการ
|เอกสาร RazorPay
|แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย Business Setup
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การผูกพันทางเวลา, การโอนหุ้น, กระบวนการเลิกกิจการ
|สตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นที่กำลังกำหนดบทบาทของผู้ก่อตั้ง
|เอกสารการจัดตั้งธุรกิจ
ข้อตกลงผู้ก่อตั้งคืออะไร?
แบบฟอร์มข้อตกลงของผู้ก่อตั้งเป็นเอกสารที่ร่างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพในการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของในธุรกิจใหม่ พวกมันช่วยให้คุณสร้างความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นและลดความเสี่ยงของความขัดแย้งเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น
ข้อตกลงของผู้ก่อตั้งโดยทั่วไปจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น การจัดสรรหุ้น การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการตัดสินใจ และการระงับข้อพิพาท นอกจากนี้ยังมักจะมีตารางการได้รับสิทธิในหุ้นเพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ร่วมก่อตั้งจะได้รับหุ้นของตนตามระยะเวลาที่กำหนด
นอกจากนี้ ข้อตกลงอาจกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้ก่อตั้งแต่ละคน กระบวนการตัดสินใจ การรักษาความลับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทีม
🔍 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยจากศาสตราจารย์ Noam Wasserman แห่ง Harvard Business School ผู้เขียนหนังสือ The Founder's Dilemma เปิดเผยว่า65% ของสตาร์ทอัพทั้งหมดล้มเหลวเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างผู้ก่อตั้ง การมีข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรกสามารถช่วยธุรกิจของคุณให้รอดพ้นจากปัญหานี้ได้!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาผู้ก่อตั้งที่ดี?
เนื่องจากผู้ก่อตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทในการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ ดังนั้น แบบสัญญาผู้ก่อตั้ง จึงเป็นชื่อที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเอกสารที่ช่วยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น
นี่คือห้าลักษณะสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตข้อตกลงผู้ก่อตั้ง:
- โครงสร้างการถือครองที่ชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตได้กำหนดเปอร์เซ็นต์การถือครองของผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน รวมถึงหุ้นของผู้ก่อตั้ง หุ้นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ และผลประโยชน์ที่ได้รับสิทธิครบถ้วนแล้ว
- ข้อกำหนดที่ครอบคลุม: ให้ตรวจสอบส่วนที่ครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, ความลับทางการค้า, และการคุ้มครองข้อมูลลับทางการค้าเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท
- กระบวนการตัดสินใจ: แม่แบบควรระบุวิธีการตัดสินใจที่สำคัญและการตัดสินใจในแต่ละวัน รวมถึงเมื่อใดที่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน
- ค่าตอบแทนและการได้รับสิทธิ: เลือกแบบฟอร์มที่ระบุเงื่อนไขค่าตอบแทน บริการที่ให้ และกำหนดการได้รับสิทธิอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในอนาคต
- ความถูกต้องทางกฎหมาย: แบบฟอร์มควรมีข้อความระบุไว้ว่าเอกสารนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และมีผลผูกพันทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ
แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้ง
🔍 คุณทราบหรือไม่? ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้อพิพาทด้านส่วนของเจ้าของในธุรกิจได้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนที่มีการลงทุนในกิจการ (Private Equity) ปัจจัยต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการซื้อขาย การแข่งขัน และประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ทำให้โครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพ การหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเหล่านี้เริ่มต้นจากการมีแบบร่างข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่แข็งแกร่ง ด้านล่างนี้คือแบบร่างข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่ดีที่สุดซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างการถือครองที่ยุติธรรมและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เริ่มต้น
1. แม่แบบข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ ClickUpช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมทางการเงินได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องจัดตั้งความร่วมมือด้านส่วนแบ่งหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
เทมเพลตพร้อมใช้งานนี้สรุปเงื่อนไขความร่วมมือ รวมถึงข้อผูกพันของแต่ละฝ่ายและการจัดการแบ่งปันกำไรและขาดทุน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนทางการเงิน การแก้ไขข้อพิพาท และการตัดสินใจในแต่ละวัน คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณและสร้างโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยการติดตามงานและรายละเอียดความร่วมมือในที่เดียว
- ลดความขัดแย้งด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการแบ่งปันผลกำไรและการตัดสินใจ
- ให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่และธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังก่อตั้งพันธมิตรหรือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
นี่คือสิ่งที่Marc Bonney หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมธุรกิจที่ LiveBetter Community Services กล่าวถึง ClickUp:
ขณะนี้เรามีทีมที่แยกตามหน้าที่และภูมิศาสตร์ทำงานในภารกิจที่สอดคล้องกัน ทีม Partnerships และทีม Communications มีพื้นที่แยกกันใน ClickUp แต่มีภารกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่สอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามโครงการ
ขณะนี้เรามีทีมที่แยกตามหน้าที่และภูมิศาสตร์ทำงานในภารกิจที่สอดคล้องกัน ทีม Partnerships และทีม Communications มีพื้นที่แยกกันใน ClickUp แต่มีภารกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่สอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามโครงการ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ในภารกิจของ ClickUpเพื่อระบุบทบาท (เช่น "หุ้นส่วนหลัก," "ผู้ตรวจสอบทางการเงิน," "ผู้ติดต่อทางกฎหมาย") หรือจัดหมวดหมู่ความรับผิดชอบ ทำให้ง่ายต่อการกรองและตรวจสอบว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
2. แม่แบบข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp
แบบสัญญาความร่วมมือ 50/50 ของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การร่วมทุนของคุณเป็นทางการ ปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และรักษาสมดุลบัญชีทุนให้อยู่ในเกณฑ์บวก คุณสามารถระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและความรับผิดของแต่ละคู่ค้าได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น กระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมทางการเงินตามสัดส่วน และส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของที่ชัดเจน ช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในหมู่พันธมิตรทุกฝ่าย พร้อมทั้งลดความขัดแย้งและส่งเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการรายละเอียดความร่วมมือ
- ใช้ClickUp Docsเพื่อตั้งค่าและจัดเก็บเงื่อนไขการเป็นพันธมิตรอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการสนับสนุนทางการเงินและการตัดสินใจ
🔑 เหมาะสำหรับ: คู่ค้าที่ต้องการจัดตั้งโครงสร้างการถือหุ้น 50/50 พร้อมบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
👋🏾 ขอให้ ClickUp Brain ช่วยคุณ ร่างสัญญาหรือข้อเสนอทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น!
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบข้อตกลงความร่วมมือฟรีใน Word & ClickUp
3. แม่แบบข้อตกลงการดำเนินงานของบริษัทจำกัด 50/50 ใน ClickUp
แบ่งธุรกิจ ไม่ใช่ปัญหา ความร่วมมือแบบ 50/50 ในบริษัท LLC จะให้อำนาจเท่าเทียมกันแก่ทั้งสองฝ่าย แต่หากไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน เรื่องราวอาจยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะนำเทมเพลตข้อตกลงการดำเนินงานสำหรับบริษัท LLC แบบ 50/50 จาก ClickUp
มันช่วยนำคุณผ่านกระบวนการสร้างเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับสมาชิก ปกป้องการลงทุนของคุณ และระบุวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้ง นอกจากนี้ แม่แบบยังครอบคลุมถึงการรับสมาชิกและการถอดถอนสมาชิก เพื่อให้ธุรกิจของคุณพร้อมเติบโตด้วยโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มั่นคง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กำหนดการแบ่งผลกำไรและขาดทุนอย่างเป็นธรรมระหว่างหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน
- มองเห็นสถานะความเห็นพ้องได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp
- จัดการเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การตอบกลับความคิดเห็นและงานย่อยแบบซ้อน
🔑 เหมาะสำหรับ: หุ้นส่วนที่มีความเท่าเทียมกันในการก่อตั้งบริษัทจำกัดที่ต้องการแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการถือครองหุ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ควรพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของล่วงหน้าเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาท ในศาล การพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของแนวคิดอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนโดยเจ้าของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp
เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUpช่วยให้การสร้างจดหมายข้อตกลงที่ชัดเจนเป็นเรื่องง่าย ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจได้ ครอบคลุมรายละเอียดของโครงการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของแต่ละฝ่าย
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้กระบวนการทำข้อตกลงง่ายขึ้นด้วยการจัดเตรียมส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับกำหนดเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และลายเซ็น รูปแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถปรับเปลี่ยนเอกสารให้เหมาะกับโครงการหรือความร่วมมือใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รักษาข้อตกลงให้เรียบง่ายและปฏิบัติตามได้ง่าย
- ประหยัดเวลาด้วยการใช้รูปแบบจดหมายสำเร็จรูป
- ติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Milestonesขณะที่คุณตรวจสอบข้อตกลง
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อตกลงที่รวดเร็วและชัดเจนสำหรับโครงการหรือความร่วมมือ
5. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp
ข้อตกลงของทีมช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยการกำหนดความคาดหวังและความรับผิดชอบที่ชัดเจน. แบบข้อตกลงการทำงานของ ClickUpช่วยนำทางทีมของคุณในการกำหนดภารกิจ, บทบาท, และคุณค่าที่ร่วมกัน, ทำให้ทุกคน ที่ทำงานร่วมกันอยู่ในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบ.
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็ง รูปแบบการทำงาน และการมีส่วนร่วมของแต่ละสมาชิกที่มีต่อเป้าหมายร่วมกัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของทีมคุณเพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจ
- มองเห็นความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกการจัดวางที่ยืดหยุ่น
- สร้างและมอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมในสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของทีม
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบสัญญาธุรกิจและข้อตกลงที่เรียบง่าย ฟรี
6. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
เมื่อจ้างผู้รับเหมาภายนอก ข้อตกลงที่ละเอียดถี่ถ้วนคือกุญแจสำคัญในการปกป้องธุรกิจของคุณและผู้รับเหมา.แบบฟอร์มข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUpช่วยให้คุณระบุหน้าที่งาน, กำหนดเวลา, เงื่อนไขการชำระเงิน, และอื่น ๆ ได้โดยไม่มีปัญหา.
ในฐานะที่เป็นเทมเพลตสัญญาพร้อมใช้งาน ครอบคลุมทุกแง่มุมสำคัญของการจ้างงานภายนอก รวมถึงขอบเขตของงาน ระยะเวลา และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้รับเหมาสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามทุกรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น กล่องกาเครื่องหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงรายการที่ตกหล่น
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดตเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา
- ส่งข้อตกลงเพื่อลงนามโดยตรงผ่านอีเมลที่เชื่อมต่อ
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่บริหารจัดการพนักงานฟรีแลนซ์หรือพนักงานสัญญาจ้างในโครงการที่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของสัญญาและวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบการจัดการผู้รับเหมาของ ClickUp
กำลังประสบปัญหาในการจัดการสัญญาอยู่หรือไม่? ลองใช้เทมเพลตการจัดการผู้รับเหมาของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การร่างและจัดเก็บสัญญาไปจนถึงการติดตามกำหนดเวลาและการต่ออายุ
แม่แบบหมวดหมู่ย่อยที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตั้งการแจ้งเตือนการต่ออายุได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงกระบวนการจัดการสัญญาให้มีความเป็นระเบียบ และช่วยให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาให้แข็งแกร่ง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามสถานะสัญญาด้วยแท็กที่กำหนดเอง เช่น ยอมรับแล้ว, กำลังร่าง, และกำลังตรวจสอบ
- ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของสัญญา
- จัดระเบียบสัญญาด้วยตารางเพื่อให้บันทึกสามารถเข้าถึงได้ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องจัดการข้อตกลงกับผู้รับเหมาหลายราย ซึ่งต้องการการติดตามที่ชัดเจนและการต่ออายุสัญญาอย่างตรงเวลา
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษในการติดตามเป้าหมายของตน และที่น่าประหลาดใจคือ 38% ไม่ได้ติดตามเป้าหมายเลย แล้วถ้าคุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้นล่ะ?
เข้าสู่ClickUp ที่ซึ่งโครงสร้างของแพลนเนอร์ผสานพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบและมีสมาธิ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจาก AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ คุณจะไม่มีวันพลาดเป้าหมายสำคัญอีกต่อไป
นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำโดยใช้ ClickUp:
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า
8. แบบฟอร์มจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp
เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถร่างจดหมายยกเลิกสัญญาที่มีความเป็นมืออาชีพและตรงไปตรงมาได้อย่างง่ายดาย โดยระบุการตัดสินใจพร้อมทั้งรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด
แบบฟอร์มจดหมายฉบับนี้ช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขการยกเลิก แก้ไขปัญหาจากทั้งสองฝ่าย และจัดการภาระผูกพันทางการเงินหรือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสื่อสารอย่างราบรื่นในกรณีที่ยากลำบาก และรักษาเอกสารไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- มีข้อกำหนดทางกฎหมายแบบพร้อมใช้งานสำหรับกรณีการยกเลิกทุกประเภท
- รายการตรวจสอบในตัวเพื่อระบุภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่และขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
- บันทึกอัตโนมัติแต่ละตัวอักษรเพื่อการเก็บบันทึกที่ปลอดภัย
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการวิธีการยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการที่ตรงไปตรงมาและถูกต้องตามกฎหมาย
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบของสำนักงานกฎหมาย
9. แบบร่างข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย Template.Net
เมื่อเริ่มต้นธุรกิจ ความเรียบง่ายอาจเป็นกุญแจสำคัญ
แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย Template.net เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับข้อตกลงที่ตรงไปตรงมา เหมาะสำหรับผู้ร่วมก่อตั้งที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นทางการโดยไม่ถูกท่วมท้นด้วยศัพท์กฎหมายที่ซับซ้อน
เทมเพลตที่เรียบง่ายและพร้อมใช้งานนี้ เป็นหน้าปกที่สามารถแก้ไขได้เต็มที่ ให้คุณเพิ่มโลโก้และข้อมูลบริษัทของคุณได้ เทมเพลตนี้ครอบคลุมถึงแง่มุมที่สำคัญ เช่น ขอบเขตของงาน, ค่าตอบแทน, ความลับ, และความรับผิดชอบ มันช่วยให้คุณสามารถระบุหน้าที่พื้นฐานและสิทธิของผู้ก่อตั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ระบุเงื่อนไขการชดเชยให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงิน
- ครอบคลุมสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยข้อกำหนดเหตุสุดวิสัย
- กำหนดกระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคต
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อตกลงผู้ก่อตั้งที่เรียบง่ายและมีผลทางกฎหมาย
10. แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ โดย Template.Net
แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพโดย Template.net เป็นข้อตกลงผู้ก่อตั้งอีกครั้ง แต่มีความแตกต่าง: เป็นแบบฟอร์มเทมเพลต ไม่เหมือนกับข้อตกลงแบบดั้งเดิมที่มีข้อความยาว มันสั้น รวดเร็ว และตรงประเด็น
แบบฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไข ปัญหาที่พบบ่อย ในธุรกิจสตาร์ทอัพโดยกระตุ้นให้ผู้ก่อตั้งชี้แจงอำนาจการตัดสินใจและวิธีการแก้ไขข้อพิพาทไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รวดเร็วและง่ายดาย เพียงกรอกข้อมูลในช่องว่าง แล้วคุณก็พร้อมใช้งาน
- กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน
- ข้อกำหนดการรักษาความลับที่ฝังไว้เพื่อปกป้องความลับทางการค้าหรือข้อมูลลับอื่น ๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพที่กำลังมองหาข้อตกลงที่เรียบง่าย เพียงกรอกข้อมูลเพื่อกำหนดบทบาทและสัดส่วนการถือหุ้นอย่างเป็นทางการ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับศัพท์กฎหมายที่ซับซ้อน
11. แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย PandaDoc
แบบข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดย PandaDoc มีความครอบคลุมและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการทำให้โครงสร้างการเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นทางการมากขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มหน้าปกที่ปรับแต่งเองพร้อมโลโก้และข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ
แบบฟอร์มทางกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุม 12 หมวดหมู่ที่ละเอียด รวมถึงข้อสัญญาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ การชำระเงินทุนเริ่มต้น และการได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น นอกจากนี้ ยังระบุขั้นตอนสำหรับการลาออก การถอดถอน และการรับประกันของผู้แทน เพื่อให้ข้อตกลงทางธุรกิจของคุณสอดคล้องกับกฎหมาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับแต่งไฟล์ PDF โดยเพิ่มรายละเอียดบริษัทของคุณ
- จัดตั้งโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนพร้อมข้อกำหนดโดยละเอียด
- รักษาความชัดเจนของข้อกฎหมายด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและการสละสิทธิ์
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการเทมเพลตข้อตกลงที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ เพื่อจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ การคุ้มครองทางกฎหมาย และบทบาทของสมาชิกอย่างละเอียด
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การทำงานร่วมกันเป็นทีมคืออะไร? กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ
12. แบบฟอร์มสัญญาจ้างงานผู้ก่อตั้งโดย RazorPay
แบบสัญญาจ้างงานผู้ก่อตั้งโดย RazorPay เป็นแบบสัญญาจ้างงานที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง. แบบสัญญาฉบับนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานใหม่ (ผู้ก่อตั้ง) เป็นทางการในขณะที่คุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท.
เทมเพลตนี้กำหนดหน้าที่, ค่าตอบแทน, และสิทธิของผู้ก่อตั้ง ครอบคลุมข้อกำหนดสำคัญเช่น ความลับ, การไม่แข่งขัน, การยกเลิก, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, การชำระเงินแก่บุคคลภายนอก, และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กำหนดระยะเวลาทดลองงานและเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ก่อตั้ง
- รวมขั้นตอนการออกจากงานโดยละเอียดสำหรับการลาออกโดยสมัครใจหรือการออกจากงานโดยไม่สมัครใจ
- สรุปหน้าที่ของผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับการระดมทุนของบริษัทและความสัมพันธ์กับนักลงทุน
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังจัดตั้งบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ
💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ควรระบุข้อกำหนดให้มีพยานในข้อตกลงเสมอ เพื่อให้ข้อตกลงนั้นมีผลสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละงาน และงานนั้นอยู่ภายใต้หัวข้อใด
13. แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งโดยการจัดตั้งธุรกิจ
เริ่มต้นธุรกิจกับผู้ร่วมก่อตั้งหลายคนใช่ไหม? ลองใช้แบบฟอร์มข้อตกลงผู้ก่อตั้งจาก Business Setup เพื่อเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง แบบฟอร์มนี้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ก่อตั้งแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น
ข้อตกลงนี้ครอบคลุมทุกแง่มุม ตั้งแต่ระยะเวลาการถือครองและขั้นตอนการออกจากองค์กร ไปจนถึงโครงสร้างการถือครองและการแก้ไขข้อพิพาท นี่คือโซลูชันครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการทำให้ข้อตกลงภายในเป็นทางการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กำหนดเวลาที่ผู้ก่อตั้งต้องมีส่วนร่วมและข้อกำหนดขั้นต่ำในการมีส่วนร่วม
- ทำให้กระบวนการโอนหุ้นและการแก้ไขข้อพิพาทง่ายขึ้น
- โครงสร้างกระบวนการเลิกกิจการในกรณีการปิดบริษัท
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ต้องการกำหนดบทบาทของผู้ก่อตั้งอย่างชัดเจนและสร้างกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเชี่ยวชาญการบริหารโครงการสำหรับสตาร์ทอัพ
รักษาข้อตกลงของคุณให้ตรงประเด็นด้วย ClickUp
การมีแบบฟอร์มข้อตกลงที่มีโครงสร้างชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและโปร่งใส
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน นำเสนอเทมเพลตที่หลากหลายและครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถสร้าง จัดการ และติดตามข้อตกลงทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างงาน ข้อผูกมัดของผู้ก่อตั้ง หรือจดหมายเลิกจ้าง
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังมั่นใจได้ว่าทุกรายละเอียดได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน ลดความเสี่ยงของความเข้าใจผิดได้อย่างมาก อย่าปล่อยให้การจัดทำเอกสารทำให้คุณล่าช้า
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าต่อไป!