แม่แบบวาระการประชุมแบบเปิดสำหรับทุกคน ฟรี เพื่อวางแผนการประชุมทั่วทั้งทีม

10 ตุลาคม 2568

การประชุมทั่วทั้งบริษัทหรือทั่วทั้งแผนกเป็นประจำเป็นโอกาสที่ดีในการปรับแนวทางของทีมเฉพาะให้สอดคล้องกัน แบ่งปันความคืบหน้าของโครงการ และเฉลิมฉลองความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีวาระการประชุมที่ชัดเจน สิ่งต่าง ๆ มักจะบานปลายจนควบคุมไม่ได้ หัวข้อการสนทนาจะขาดความเชื่อมโยง ผู้เข้าร่วมประชุมจะขาดสมาธิ และไม่มีใครได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจนเมื่อสิ้นสุดการประชุม

นั่นคือจุดที่แม่แบบวาระการประชุมแบบมีโครงสร้างสำหรับทุกคนเข้ามาช่วย ด้วยแม่แบบที่เหมาะสม คุณจะสามารถสร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาที่มุ่งเน้น ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน และทำให้การประชุมครั้งต่อไปของคุณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

บล็อกนี้สำรวจเทมเพลตวาระการประชุมแบบรวมทุกคนที่สามารถปรับแต่งได้และใช้ฟรี เพื่อช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดเป้าหมายการประชุมที่ชัดเจน และสร้างจังหวะการสื่อสารที่สม่ำเสมอภายในองค์กรของคุณ

ตัวอย่างรูปแบบวาระการประชุมพนักงานทุกคนที่โดดเด่น

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุด:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับรูปแบบภาพ
เทมเพลตการประชุมพนักงานทั้งหมดของ ClickUp บันทึกผลลัพธ์ การประชุมประจำ การเตรียมงานร่วมกันผู้นำบริษัท, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
แม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUp กำหนดเป้าหมาย มอบหมายบทบาท ติดตามการเตรียมงานและโลจิสติกส์ทีมปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้วางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตวาระการประชุม ClickUp รายการวาระการประชุมที่สามารถดำเนินการได้, ผู้รับผิดชอบงาน, การทำงานร่วมกันของทีมผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายปฏิบัติการคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตการประชุม ClickUp ติดตามความก้าวหน้า, บันทึกข้อมูลเชิงลึก, วางแผนการประชุมแบบตัวต่อตัวผู้จัดการ, หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญที่ติดต่อกับลูกค้าClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp ติดตามการเข้าร่วมงาน บันทึกการตัดสินใจ จับคะแนนหัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp ความคืบหน้าในการเตรียมการ, รายการตรวจสอบที่แชร์, การติดตามงานผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ผู้ช่วยผู้บริหารคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUp มอบหมายงานติดตามผล, ติดตามผลลัพธ์, ตรวจสอบประวัติหัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ทีมลูกค้าคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp ชี้แจงความคาดหวัง, จดบันทึก, กำหนดการติดตามผลผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษา, บทบาทที่ต้องติดต่อกับลูกค้าคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
แม่แบบบันทึกการประชุม MOM ของ ClickUp บันทึกข้อมูลรายละเอียด ติดตามการตัดสินใจ สรุปวาระการประชุมผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ที่ปรึกษาคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, มอบหมายงาน, จับปัญหาที่ขัดขวางผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ฝ่ายปฏิบัติการคลิกอัพ ด็อก
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp การเข้าร่วม, ลิงก์บันทึก, การสร้างงานทันทีผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ทีมข้ามสายงานคลิกอัพ ด็อก
แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp กำหนดตารางเวลา ติดตามการอัปเดต และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนกคลิกอัพ รายการ, เอกสาร

อะไรคือแบบแผนการประชุมทุกมือ?

แบบแผนการประชุมแบบรวมทุกคนจะระบุอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดที่ต้องหารือเมื่อบริษัททั้งหมดหรือทีมเฉพาะมาประชุมกัน ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตโครงการ การประกาศ หรือการทบทวนประสิทธิภาพการทำงานอย่างรวดเร็ว แบบแผนนี้จะทำให้ทุกนาทีของการประชุมของคุณมีจุดประสงค์

เมื่อคุณใช้เทมเพลตวาระการประชุมแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย คุณสามารถ:

✅ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมุ่งเน้นเป้าหมายของการประชุมของคุณ

✅ สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาที่มุ่งเน้น

✅ มอบหมายรายการการดำเนินการที่ชัดเจน

✅ สร้างความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กรของคุณ

✅ ติดตามความก้าวหน้าและเป้าหมายสำคัญอย่างต่อเนื่อง

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้นำที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมใหญ่ทุกครั้งหรือการประชุมคณะกรรมการ

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการสามารถใช้แม่แบบวาระการประชุมเพื่อกำหนดวาระการประชุม ใส่บุคคลที่เกี่ยวข้องเฉพาะ และทำให้มั่นใจว่าการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปจะช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้า

➡️ อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเมืองคืออะไรและวิธีการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการประชุมทั้งหมดของพนักงานดี?

แม่แบบวาระการประชุมที่เตรียมไว้อย่างมีสติช่วยกำหนดบรรยากาศ กำหนดเป้าหมายการประชุม และสร้างโครงสร้างสำหรับทั้งบริษัทหรือทีมเฉพาะเจาะจงของคุณ

นี่คือคุณสมบัติหลักที่แบบแผนการประชุมที่เหมาะควรมี:

  • วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุมที่ชัดเจน: แม่แบบควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อมอบทิศทางและจุดมุ่งเน้นให้กับผู้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
  • หัวข้อในระเบียบวาระการประชุม: ต้องจัดระเบียบหัวข้อการหารือให้เป็นไปตามลำดับเหตุผลอย่างเป็นระบบ—ตั้งแต่การอัปเดตไปจนถึงการตัดสินใจ—เพื่อลดความสับสน
  • ผู้นำการอภิปรายที่ได้รับมอบหมาย: แม่แบบที่ดีควรระบุบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจในการเตรียมความพร้อมและความรับผิดชอบ
  • ช่วงเวลาสำหรับแต่ละส่วน: ต้องจัดสรรช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละหัวข้อเพื่อช่วยในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการเกินเวลา
  • พื้นที่สำหรับอัปเดตโครงการและชัยชนะ: การจัดวางที่ออกแบบมาอย่างดีควรเน้นโครงการสำคัญ, หลักชัย, หรือความสำเร็จเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าและกระตุ้นทีม
  • พื้นที่สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ: ควรมีพื้นที่สำหรับถาม-ตอบเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • ขั้นตอนถัดไปและรายการที่ต้องดำเนินการ: แม่แบบต้องมีพื้นที่สำหรับระบุรายการที่ต้องดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา เพื่อให้การอภิปรายนำไปสู่ผลลัพธ์
  • ส่วนบันทึกการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร: ควรมีพื้นที่เฉพาะสำหรับการบันทึกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และข้อสรุปเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบสรุปการประชุมที่ดีที่สุดเพื่อความเรียบง่ายและการจัดระเบียบ

แม่แบบวาระการประชุมทุกฝ่าย

การประชุมมักไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นระเบียบ และใช้เวลามาก ซึ่งนำไปสู่การพลาดรายละเอียดและรายการดำเนินการที่ไม่ชัดเจน สิ่งนี้มักเกิดจากการขยายงานมากเกินไป หรือที่เรียกว่าบริบทการทำงานกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือหลายอย่างที่เชื่อมต่อกันไม่ได้

ClickUpแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยมอบเครื่องมือที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงClickUp Calendar,ClickUp AI Notetaker และโซลูชันการประชุมแบบบูรณาการ เมื่อใช้ร่วมกับเทมเพลตวาระการประชุมที่พร้อมใช้งานของเรา คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้การวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการประชุมที่มุ่งเน้นเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นเรื่องง่าย

นี่คือการรวบรวมของเราเกี่ยวกับเทมเพลตกำหนดการประชุมฟรีที่ดีที่สุดที่ช่วยให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพทุกครั้ง:

1. แม่แบบการประชุมพนักงานทั้งหมดของ ClickUp

เทมเพลตการประชุม All Hands ของ ClickUp ;' เทมเพลตวาระการประชุม All Hands
รับเทมเพลตฟรี
จัดทีมของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตการประชุม All Hands ของ ClickUp

เทมเพลตการประชุม All-Hands ของ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนและจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยรวบรวมทุกคนในบริษัทเข้าด้วยกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ เป้าหมายของบริษัท หรือการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีม

ตั้งแต่การจัดระเบียบหัวข้อการสนทนาไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าหลังการประชุม, แบบแผนการประชุมฟรีนี้ช่วยให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้น.

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกผลการประชุมเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบข้อมูล
  • กำหนดการประชุมประจำเพื่อสร้างจังหวะการสื่อสารที่สม่ำเสมอ
  • ร่วมมือกันในการสร้างเนื้อหาและการนำเสนอทั้งก่อนและหลังการประชุม

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำองค์กร, หัวหน้าแผนก, ทีมทรัพยากรบุคคล, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการการประชุมแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดที่มีโครงสร้างและเกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อปรับทีมข้ามสายงานให้สอดคล้องกัน

ด้วย ClickUp การประชุมเป็นเรื่องง่าย ชมวิดีโอเพื่อดูวิธีการ 👇

2. แม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUp

แม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUp: แม่แบบวาระการประชุมทั้งหมด
รับเทมเพลตฟรี
ปรับแต่งทุกรายละเอียดของการประชุมทีมครั้งต่อไปของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลต ClickUp Offsite Meeting Agenda

แม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUpช่วยให้คุณแยกแยะรายละเอียดด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน มอบหมายความรับผิดชอบ และตรวจสอบทุกขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การค้นหาสถานที่ไปจนถึงสรุปผลสุดท้าย ด้วยการจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณจะใช้เวลาในการติดตามข้อมูลอัปเดตน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการทำงานร่วมกัน

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดทีมผู้นำของคุณให้สอดคล้องกันหรืออำนวยความสะดวกในการระดมความคิดข้ามสายงาน เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน บันทึกประเด็นสำคัญ และปรับปรุงการเตรียมการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • วางแผนการประชุมที่มีโครงสร้างโดยการมอบหมายเป้าหมายที่ชัดเจนและประเด็นการหารือ
  • มอบหมายความรับผิดชอบ เช่น การอำนวยความสะดวกหรือการจดบันทึกเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น
  • ติดตามการเตรียมตัวก่อนการประชุม เช่น ความพร้อมของเอกสารหรือกำหนดการจองสถานที่

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการ, ผู้ช่วยผู้บริหาร, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่วางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำ, การประชุมเชิงกลยุทธ์, หรือการประชุมสร้างทีมนอกสถานที่ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยี, ที่ปรึกษา, หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนหรือมากกว่า แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาตามมา

ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเปิดเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจรClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมแบบไดนามิก ในขณะที่ AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

3. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp

เทมเพลตวาระการประชุม ClickUp; เทมเพลตวาระการประชุมทุกฝ่าย
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน, จัดโครงสร้าง, และติดตามการประชุมด้วยเทมเพลต ClickUp Agenda

เทมเพลต ClickUp Agendaช่วยให้ทุกคนมาพร้อมกับความพร้อมและสอดคล้องกัน เหมาะสำหรับการนำทีมซิงค์, ตรวจสอบกับลูกค้า, หรือวางแผนการประชุมเชิงสร้างสรรค์ ช่วยคุณกำหนดวัตถุประสงค์ของการประชุม, มอบหมายหน้าที่, และติดตามการดำเนินการโดยไม่หลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แยกประเด็นการอภิปรายออกเป็นหัวข้อที่สามารถดำเนินการได้และติดตามผลได้
  • มอบหมายเจ้าของงานให้กับแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบจะไม่ถูกปล่อยให้ไม่ชัดเจน
  • ร่วมมือกับทีมของคุณในการจัดทำวาระการประชุมก่อนและหลังการประชุม

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, หรือทีมปฏิบัติการที่จัดการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือมีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยี, การตลาด, การศึกษา, หรือการให้คำปรึกษา

💟 โบนัส: Brain MAX คือ ผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะทำให้การติดตามการประชุมและการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย ด้วยการทำงานร่วมกับปฏิทิน อีเมล เอกสาร และเครื่องมือโครงการของคุณอย่างลึกซึ้ง Brain MAX สามารถดึงโน้ตจากการประชุมที่ผ่านมาได้ทันที—เช่น "แสดงรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว"—และนำเสนอการตัดสินใจที่สำคัญ งานที่ต้องทำ หรือการติดตามผล คุณสามารถใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อเพิ่มความคิดของคุณเองอย่างรวดเร็ว ชี้แจงขั้นตอนถัดไป หรือสร้างงานใหม่จากบันทึกการประชุมเหล่านั้นได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง ด้วยระบบค้นหาสำหรับองค์กรและข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบท Brain MAX ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งที่ได้พูดคุยไว้และรู้เสมอว่าต้องดำเนินการอะไรต่อไป

รายการดำเนินการ ClickUp Brain Max จากการประชุม
ใช้ ClickUp Brain MAX เพื่อดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม

➡️ อ่านเพิ่มเติม:โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุด

4. แม่แบบการประชุม ClickUp

เทมเพลตการประชุม ClickUp: เทมเพลตวาระการประชุมพนักงานทั้งหมด
รับเทมเพลตฟรี
จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ด้วยเทมเพลตการประชุมของ ClickUp

เทมเพลตการประชุม ClickUpช่วยให้คุณรักษาวาระการประชุมให้ชัดเจน รายการที่ต้องดำเนินการให้มองเห็นได้ และบันทึกไว้ที่ศูนย์กลาง หากคุณกำลังนำการประชุมประจำวัน การประชุมกับลูกค้า หรือการประชุมแบบตัวต่อตัว เทมเพลตนี้จะช่วยให้การประชุมทุกครั้งมีวัตถุประสงค์และทิศทางที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ด้วยClickUp Calendar คุณสามารถจัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดาย ติดตามกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง และเชื่อมโยงวาระการประชุมของคุณโดยตรงกับรายการปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและไม่พลาดการติดตามผล

แทนที่จะมีบันทึกที่กระจัดกระจายและพลาดประเด็นสำคัญ คุณจะได้สร้างบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจ กำหนดเวลา และความคืบหน้าด้วยเทมเพลตนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้าทีม ผู้จัดการโครงการ หรือใครก็ตามที่ต้องการจัดการประชุมที่ช่วยให้งานก้าวหน้าอย่างแท้จริง

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามความคืบหน้าของการสนทนาเพื่อให้ทุกการประชุมมีจุดมุ่งหมายและตรงเวลา
  • บันทึกข้อมูลเชิงลึกของทีมเพื่อประวัติการตัดสินใจที่เข้าถึงได้
  • วางแผนการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อติดตามผลส่วนบุคคลและอัปเดตผลการปฏิบัติงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในบริษัทเทคโนโลยี, ฝ่ายขาย, และบริษัทที่ปรึกษาที่ต้องการการประชุมที่มีโครงสร้าง, มีความรับผิดชอบ, และสามารถทำซ้ำได้

👋🏾 เบื่อกับการจัดการเครื่องมือหลายอย่างพร้อมกันหรือไม่? ClickUp Calendar คือโซลูชันปฏิทินที่คุณรอคอย

นี่คือสิ่งที่ไมเคิล เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายชุมชนอาชีพ มหาวิทยาลัยไมอามี ได้กล่าวถึง ClickUp:

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับหัวหน้า และเราใช้ ClickUp สำหรับวาระการประชุม ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอทั้งหมดของฉันอยู่ในที่นี้ พร้อมกับตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตซึ่งเธอสามารถตรวจสอบได้

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับหัวหน้า และเราใช้ ClickUp สำหรับวาระการประชุม ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอทั้งหมดของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตซึ่งเธอสามารถตรวจสอบได้

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกจังหวะการประชุมที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

5. แม่แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp

เทมเพลตรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp ; เทมเพลตวาระการประชุม All Hands
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามการเข้าร่วมและส่งเสริมความรับผิดชอบด้วยเทมเพลตรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp

เทมเพลตรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp Meetingออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการการเข้าร่วมประชุมให้มีประสิทธิภาพ รักษาความมีประสิทธิผลของการประชุม และมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไร (และไม่มีใคร) ถูกมองข้าม ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานการประชุมทีมหรือเป็นผู้นำการทบทวนกับลูกค้า เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามได้ว่าใครอยู่ในห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์หรือพบกันโดยตรง และสิ่งที่อยู่ในวาระการประชุม

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วม มอบหมายบทบาท และติดตามผลได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกการประชุมเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการทำงานของทีมคุณ

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมงานเพื่อทราบว่าใครเข้าร่วมเป็นประจำและใครพลาดโอกาส
  • บันทึกการตัดสินใจที่ทำขึ้นระหว่างการประชุมเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงภายหลังการประชุม
  • บันทึกประเด็นการหารือเพื่อให้การประชุมในอนาคตมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่จัดการประชุมทีมเป็นประจำ, การประชุมทั้งหมด, หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมองค์กร, ระยะไกล, หรือแบบผสมผสาน

🔎 คุณทราบหรือไม่?การขอความคิดเห็นอย่างจริงจังเกี่ยวกับการประชุมเอง(เช่น อะไรที่ได้ผล อะไรที่ไม่ได้ผล) สามารถนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในประสิทธิภาพของการประชุมและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมได้ นี่คือการเรียนรู้เชิงเมตา! 📝➡️📈

6. แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp

แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp; แม่แบบวาระการประชุม All Hands
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนการประชุมที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการประชุมของ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการประชุมของ ClickUp ช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการประชุม จัดระเบียบ และดำเนินการประชุมได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การประสานงานข้ามสายงาน หรือการวางแผนกลยุทธ์ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ตั้งแต่การกำหนดวาระการประชุมไปจนถึงการมอบหมายงานติดตามผล ด้วยรายการตรวจสอบการเตรียมการประชุมที่ชัดเจน คุณจะไม่มีวันมองข้ามประเด็นสำคัญอีกต่อไป

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามความคืบหน้าการเตรียมสนามเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในนาทีสุดท้าย
  • แชร์รายการตรวจสอบกับทีมของคุณเพื่อให้เกิดความคาดหวังที่สอดคล้องกัน
  • ติดตามความคืบหน้าของงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามกำหนดเวลา

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และผู้ช่วยผู้บริหารที่จัดการประชุมประจำหรือประชุมเฉพาะกิจในทีมองค์กร, เทคโนโลยี, หรือไม่แสวงหากำไร ที่การเตรียมความพร้อมและความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญ

7. แม่แบบติดตามการประชุม ClickUp

เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ และเกิดประสิทธิผลด้วยเทมเพลต ClickUp Meeting Tracker

เทมเพลตติดตามการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการการประชุมทุกครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการประชุมทีมประจำสัปดาห์หรือการตรวจสอบกับลูกค้า มันจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว

ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับClickUp Meetings, เทมเพลตนี้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติอันทรงพลัง เช่น การแก้ไขที่สมบูรณ์, ความคิดเห็นที่มอบหมาย, และรายการตรวจสอบ เพื่อทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นี่คือโซลูชันที่คุณไว้วางใจสำหรับการวางแผน ติดตาม และทบทวนการประชุมอย่างชัดเจนและง่ายดาย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะปรับปรุงการสื่อสารในทีม ติดตามความรับผิดชอบ และรับรองการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • มอบหมายงานติดตามผลและรายการดำเนินการพร้อมความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
  • ติดตามผลลัพธ์และการตัดสินใจของการประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
  • ทบทวนการประชุมที่ผ่านมาเพื่อติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ

🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า, และแผนกทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดการการประชุมบ่อยครั้ง และต้องการวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการบันทึก, มอบหมาย, และติดตามการหารือ.

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม? (กรณีการใช้งานและเครื่องมือ)

8. แม่แบบการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp

เทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการประชุมเริ่มต้นและปรับทีมของคุณให้สอดคล้องตั้งแต่วันแรกด้วยเทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp

เทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUpช่วยให้คุณจัดทีมให้สอดคล้องกัน กำหนดความคาดหวัง และป้องกันความสับสนตั้งแต่เริ่มต้น

มันให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับประชุมเริ่มต้น ทำให้มั่นใจว่าหัวข้อสำคัญทั้งหมด เช่น เป้าหมายของโครงการ บทบาทและความรับผิดชอบ ระยะเวลา และสิ่งที่ต้องส่งมอบ ได้รับการหารือและบันทึกไว้ ทีมงานสามารถใช้เพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ชี้แจงความคาดหวังให้ชัดเจนเพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องกันในเรื่องของระยะเวลาและสิ่งที่ต้องส่งมอบ
  • บันทึกข้อมูลสำคัญโดยการจดบันทึก, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการตัดสินใจ
  • กำหนดการติดตามผลเพื่อรักษาความต่อเนื่องและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ที่ปรึกษา, และบทบาทที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในสายงานไอที, การตลาด, การก่อสร้าง, หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการกระบวนการเริ่มต้นโครงการที่ชัดเจนเพื่อความสำเร็จ

➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีเพื่อจดบันทึกการประชุมได้ดีขึ้น

9. แม่แบบบันทึกการประชุม MOM ของ ClickUp

แม่แบบบันทึกการประชุม MOM ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาการประชุมให้มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบได้ด้วยแม่แบบบันทึกการประชุม MOM ของ ClickUp

แม่แบบบันทึกการประชุม MOM ของ ClickUpช่วยให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ และง่ายต่อการทบทวน ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการพลาดรายการที่ต้องดำเนินการหรือการตัดสินใจที่ถูกลืมอีกต่อไป

ด้วยเทมเพลต MoM ที่พร้อมใช้งานนี้ คุณสามารถบันทึกประเด็นสำคัญ มอบหมายงาน และประสานงานทีมในการติดตามผลทั้งหมดในที่เดียว เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพ เพิ่มความร่วมมือ และทำให้ทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกข้อมูลการประชุมอย่างชัดเจนเพื่อสร้างบันทึกที่น่าเชื่อถือ
  • ติดตามการตัดสินใจที่ทำไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคตและการรับผิดชอบ
  • สรุปการหารือในวาระการประชุมเพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการทบทวน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล, และที่ปรึกษาที่จัดการประชุมภายในหรือประชุมกับลูกค้าบ่อยครั้ง และต้องการติดตามการตัดสินใจ, งานที่ต้องทำ, และผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ.

📣 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ด้วยClickUp Brain คุณสามารถยกระดับการประชุมใหญ่ของทีมให้เหนือกว่าเดิม ทำให้เนื้อหาและประเด็นสำคัญจากการประชุมเข้าถึงได้ทันที ให้ AI จัดการเอกสารทั้งหมด เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่มีคุณค่าและการขับเคลื่อนผลลัพธ์

บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker
รับบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ด้วยการผสมผสานอันทรงพลังระหว่าง ClickUp Brain และ AI Notetaker

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แชร์แบบสำรวจคำถามเดียว (เช่น "อะไรที่จะทำให้การประชุมนี้ดีขึ้นได้บ้าง?") ผ่าน Slack หรืออีเมล วิธีนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและแสดงให้ทีมเห็นว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขามีส่วนในการกำหนดประสบการณ์การประชุม

10. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาประสิทธิภาพการประชุมด้วยบันทึกที่มีโครงสร้างชัดเจน รายการที่ต้องดำเนินการ และการติดตามผล ด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpคือโซลูชันที่คุณไว้วางใจในการจัดระเบียบการสนทนาของทีม วาระการประชุม และการติดตามผลในที่เดียวอย่างมีโครงสร้าง ไม่ว่าคุณจะจัดการประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือการซิงค์ทีมประจำสัปดาห์ มันจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย มุ่งเน้น และพร้อมลงมือทำ

คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มอบหมายงานได้ทันที และแม้กระทั่งสร้างงานอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้โดยจัดระเบียบทุกอย่างตามประเภทของการประชุม เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความรับผิดชอบในทุกเซสชัน ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการประชุมของคุณได้อย่างราบรื่น

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์พร้อมกับการจดบันทึก
  • มอบหมายงานหรือแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงในระหว่างการประชุม
  • บันทึกการตัดสินใจ อุปสรรค และการอัปเดตในที่เดียว

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และทีมปฏิบัติการในสายเทคโนโลยี, สตาร์ทอัพ, หรือทีมข้ามสายงานที่ต้องการปรับปรุงผลลัพธ์ของการประชุมและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างราบรื่น

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนรายงานการประชุม: แม่แบบและตัวอย่างสำหรับ Word, Excel, PDF และ ClickUp

11. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนการประชุมให้เป็นการกระทำด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึก จัดระเบียบ และติดตามการสนทนาในการประชุมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะนำการประชุมทีมหรือบันทึกการ ตัดสินใจในการประชุมโครงการ เทมเพลตแบบร่วมมือนี้จะมอบโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกผู้ที่เข้าร่วมและผู้ที่ขาดการประชุม
  • ลิงก์ไปยังการบันทึกงาน, งานที่ต้องทำ, และเอกสารสำคัญเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
  • เปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นงานได้ทันทีในระหว่างการประชุมหรือหลังการประชุม

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และทีมข้ามสายงานในสายเทคโนโลยี, การตลาด, หรือการดำเนินงานที่ต้องการเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นเอกสารที่มีระเบียบและมุ่งเน้นผลลัพธ์

➡️ อ่านเพิ่มเติม:กฎมารยาทในการประชุมเสมือนจริง: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน

12. แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp

แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างหน้าขายที่ดึงดูดสายตาด้วยข้อความที่ทรงพลังด้วยเทมเพลตการสื่อสารและการประชุมทีมของ ClickUp

แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามทุกการสนทนาและการประชุมของทีมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะกำลังนำทีมระยะไกลหรือจัดการหลายแผนก มันให้โครงสร้างที่ช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการติดตามผล และรักษาความโปร่งใสในทุกระดับ

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถกำหนดบทบาท, จัดการความคาดหวัง, และมอบอำนาจให้สมาชิกทีมของคุณทำงานร่วมกับระบบที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูล, รับผิดชอบ, และสอดคล้องกัน

🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กำหนดตารางการประชุมเพื่อให้ทุกคนทราบว่าจะต้องเชื่อมต่อเมื่อใดและที่ไหน
  • อัปเดตทีมวิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสำคัญตกหล่น
  • ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านหลายช่องทางและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หรือหัวหน้าแผนกในองค์กรที่มีการทำงานอย่างรวดเร็วที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุมและการสื่อสารระหว่างทีม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กระตุ้นให้พนักงานส่งคำถามหรือหัวข้อสำหรับการอภิปรายก่อนการประชุม วิธีนี้จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ทำให้มั่นใจว่าคุณได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริง และช่วยให้ผู้นำเข้าใจประเด็นสำคัญที่ทีมงานให้ความสำคัญมากที่สุด

ปรับปรุงการสื่อสารและการประชุมของทีมให้ราบรื่นเหมือนมืออาชีพด้วย ClickUp!

การสื่อสารที่ไม่ดีนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลา การประชุมที่สูญเปล่า และทีมที่รู้สึกหงุดหงิด นั่นคือเหตุผลที่การจัดประชุมเป็นประจำทั้งบริษัทหรือทั้งแผนกไม่ใช่แค่มีประโยชน์ แต่เป็นสิ่งจำเป็น

แม่แบบการประชุมเหล่านี้สามารถช่วยคุณกำหนดจังหวะที่เหมาะสม มอบหมายบทบาทที่ชัดเจน และไม่ปล่อยให้การอัปเดตที่สำคัญหลุดรอดไปอีก

ClickUp, แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน, ช่วยให้ผู้นำทีม, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, และผู้จัดการโครงการรักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร

คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามประเด็นการสนทนา บันทึกผลลัพธ์ และกำหนดการประชุม ทั้งหมดในที่เดียว มันช่วยเพิ่มความรับผิดชอบ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และขจัดความสับสน

และส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp มีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ

สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อให้ทุกการประชุมมีคุณค่า โดยปราศจากความวุ่นวาย!