15 แม่แบบเป้าหมายใน Notion เพื่อจัดระเบียบและพิชิตเป้าหมายของคุณ

เคยรู้สึกไหมว่าเป้าหมายของคุณกระจัดกระจายไปหมด? คุณไม่ได้เป็นคนเดียว
ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องจัดการหลายโครงการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ติดตามการเติบโตของพนักงาน หรือเพียงแค่ต้องการประสบความสำเร็จส่วนตัว การติดตามเป้าหมายคือตัวช่วยชีวิต แต่เมื่อเป้าหมายไม่บรรลุและกำหนดเวลาไม่เป็นระเบียบ ทุกอย่างก็จะวุ่นวายไปหมด
นั่นคือจุดที่แม่แบบเป้าหมายของ Notion เข้ามาช่วย
Notion ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนนับล้าน มีความยืดหยุ่น มองเห็นภาพชัดเจน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างระบบเพื่อติดตามและบรรลุเป้าหมายทุกประการ มาดู 15 แม่แบบเป้าหมายที่ดีที่สุดใน Notion ที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบวัตถุประสงค์ วางแผนการดำเนินการ และพิชิตความปรารถนาของคุณให้สำเร็จ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบเป้าหมายโนชั่นดี?
เทมเพลตเป้าหมาย Notion ที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างขั้นตอนที่สามารถทำได้ และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ มันให้ระบบภาพเพื่อวางแผน ติดตาม และสะท้อนความคิด
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลตเป้าหมาย Notion ที่ดีที่สุด:
- ลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่ชัดเจน:เทมเพลต Notionของคุณควรช่วยให้คุณจัดระเบียบเป้าหมายใหญ่ให้เป็นงานย่อยที่สามารถติดตามได้ เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและหลีกเลี่ยงความสับสน
- แถบความคืบหน้าในตัว: ควรช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจน เพื่อรักษาแรงจูงใจและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทาง
- แผนปฏิบัติการที่ยืดหยุ่น: แม่แบบควรมีพื้นที่สำหรับแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเฉพาะพร้อมกำหนดวันที่เสร็จสิ้น เพื่อให้การวางแผนรายวันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การติดตามไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ: ควรกำหนดเส้นตายและจุดตรวจสอบสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
- การตรวจสอบนิสัยและกิจวัตร: แม่แบบการติดตามเป้าหมายควรช่วยให้คุณติดตามกิจวัตรส่วนตัวและนิสัยการทำงานเพื่อสนับสนุนความสำเร็จในระยะยาว
- การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน: ต้องช่วยให้คุณสะท้อนถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงกรอบการตั้งเป้าหมายของคุณ
- แดชบอร์ดแบบภาพ: เทมเพลตต้องมีองค์ประกอบภาพ เช่น กระดานคัมบัง ปฏิทิน หรือตาราง เพื่อทำให้ระบบของคุณมีปฏิสัมพันธ์และง่ายต่อการนำทาง
💡 ใช้รายการตรวจสอบด้านบนเพื่อประเมินคะแนนเทมเพลตใด ๆ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้
เป้าหมายแบบสำเร็จรูปในพริบตา
นี่คือตารางสรุป เป้าหมาย Notion ยอดนิยม 15 อันดับแรก และ ทางเลือก ClickUp ยอดนิยม 8 อันดับแรก:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แบบฟอร์มการวางแผนประจำปี โดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บริษัทที่กำลังเติบโต, ทีมที่กำลังขยาย
|ปฏิทินการวางแผน, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, คำถามที่พบบ่อย, ศูนย์กลางข้อมูล
|ตารางแนวคิด, ปฏิทิน
|เทมเพลตเป้าหมายบริษัทโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ธุรกิจ, สตาร์ทอัพ, องค์กรขนาดใหญ่
|ติดตามตามหัวข้อ/แผนก, สถานะ, การร่วมมือ
|ตารางแนวคิด, กระดาน
|เทมเพลตติดตามเป้าหมายโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ
|สถานะ, ความสำคัญ, กำหนดเวลา, หมวดหมู่, รองรับมือถือ
|แดชบอร์ด Notion, ตาราง
|เทมเพลตติดตามเป้าหมาย SMART โดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เป้าหมายส่วนตัว, ธุรกิจ, ฟิตเนส, การศึกษา
|กรอบการทำงานแบบ SMART, จุดสำคัญ, ความคืบหน้าอัตโนมัติ
|ตารางแนวคิด, กระดาน
|เทมเพลตวางแผน 12 สัปดาห์ โดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผลิตภาพ, ผู้สร้างสรรค์, ผู้ประกอบการ
|การวิ่งระยะสั้น 12 สัปดาห์, การดำเนินการรายสัปดาห์, คะแนนการดำเนินการ
|ตารางแนวคิด, ปฏิทิน
|เทมเพลตติดตามเป้าหมายโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคล, ทีมเล็ก
|เป้าหมายระยะยาว, งานที่เกี่ยวข้อง, ฐานข้อมูลสองระบบ
|ตารางแนวคิด, กระดาน
|เทมเพลตติดตาม OKR โดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ประกอบการ, ผู้นำทีม
|ตัวอย่าง OKRs, การติดตามปี/ไตรมาส, ตัวชี้วัด
|ตารางแนวคิด, กระดาน
|เทมเพลตการตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T โดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล/วิชาชีพ
|คำแนะนำแบบมีแนวทาง, ส่วนประกอบที่สามารถวัดได้
|ตารางแนวคิด, เอกสาร
|เทมเพลตระบบติดตามเป้าหมายโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|มืออาชีพ, ผู้วางแผนรายปี
|วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/โครงการ, แถบความคืบหน้า, กำหนดเวลา
|ตารางแนวคิด, กระดาน
|เทมเพลตติดตามความมั่งคั่งและเป้าหมายโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เชี่ยวชาญใหม่, นักวางแผนการเงิน
|มูลค่าสุทธิ, หนี้สิน, เป้าหมายทางการเงิน
|ตารางแนวคิด, แดชบอร์ด
|เทมเพลตสร้างเป้าหมายสปริ้นท์เดี่ยวโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคล, ผู้เชี่ยวชาญ
|สปรินท์ 7 วัน, ก้าวเดินรายวัน, จุดตรวจสอบ
|ตารางแนวคิด, กระดาน
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|มืออาชีพที่ยุ่ง
|รายการตรวจสอบงาน, การจัดกลุ่ม, กรอบเวลา
|ตารางแนวคิด, รายการ
|ชุดเทมเพลตการจัดการเป้าหมายโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ประกอบการ, ทีม
|การติดตามความคืบหน้า, บันทึกการประชุม, การกรอง
|ตารางแนวคิด, กระดาน
|เทมเพลต OKR ของบริษัทโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ธุรกิจ, ทีม
|ผลลัพธ์สำคัญ, ความก้าวหน้าของบริษัท, การติดตามความท้าทาย
|ตารางแนวคิด, กระดาน
|เทมเพลตศูนย์รวมการติดตามเป้าหมายโดย Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคล, ผู้จัดการโครงการ
|การติดตามรายเดือน/รายปี, ความสำคัญ, เพิ่มอย่างรวดเร็ว
|ตารางแนวคิด, กระดาน
|เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หัวหน้าทีม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, นักการตลาด, ทีมผลิตภัณฑ์
|กรอบการทำงาน SMART, การติดตามแบบเรียลไทม์, การจัดระเบียบงาน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้ประกอบการ
|กำหนดเวลา, การแจ้งเตือน, การติดตามแบบภาพ, การตรวจสอบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลต OKRs ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม, แผนก, องค์กร
|รายการ OKR, การติดตามความก้าวหน้า, การวางแผนเป็นระยะ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, หัวหน้าทีม, นักเรียน
|รายการที่ต้องดำเนินการประจำวัน, ลำดับความสำคัญ, การติดตามความก้าวหน้า
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หัวหน้าแผนก, เจ้าของธุรกิจ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
|เป้าหมายประจำปี, การแบ่งงาน, กำหนดเวลา, จุดตรวจสอบ
|ClickUp รายการ, ตาราง
|เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
|ความรับผิดชอบ, ระยะเวลา, การร่วมมือ, การตรวจสอบ
|ClickUp รายการ, ตาราง
|เทมเพลตเป้าหมายบริษัทและ OKR ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้นำโครงการ, ผู้จัดการ
|ผลลัพธ์สำคัญ แผนปฏิบัติการ ความคืบหน้าของทีม แดชบอร์ด OKR
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพ, นักเรียน, ผู้ที่ชื่นชอบการเติบโต
|เป้าหมายนิสัย, การติดตามความก้าวหน้า, ภาพรวม
|ClickUp รายการ, ตาราง
15 แม่แบบเป้าหมายที่ดีที่สุดใน Notion สำหรับติดตามและบรรลุเป้าหมายของคุณ
นี่คือเทมเพลตเป้าหมายใน Notion ที่เหมาะกับชีวิตของคุณ, กระบวนการทำงานของคุณ, และเป้าหมายของคุณ:
1. แม่แบบการวางแผนประจำปีโดย Notion
เทมเพลตการวางแผนประจำปีของ Notion ช่วยให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันและแผนการดำเนินงาน เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับกระบวนการวางแผนทั้งหมดของคุณ ช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายที่สุดได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้การวางแผนประจำปีของคุณมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า จัดการโครงการ และเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวก
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูปฏิทินการวางแผนของคุณเพื่อทำความเข้าใจวันที่สำคัญและประเภทของกิจกรรมทั้งหมด
- เข้าถึงเอกสารการวางแผนเพื่อดูผลลัพธ์และผลสำเร็จของการวางแผนของคุณ
- รับคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวางแผน เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: บริษัทที่กำลังเติบโตและทีมที่กำลังขยายตัว เพื่อประสานงานกระบวนการวางแผนประจำปีอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
2. แม่แบบเป้าหมายบริษัทโดย Notion
เทมเพลตเป้าหมายบริษัทโดย Notion มอบโซลูชันแบบศูนย์กลางสำหรับการกำหนด ติดตาม และจัดการวัตถุประสงค์ของบริษัทของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกัน ช่วยขับเคลื่อนความชัดเจนในงานประจำวันและเพิ่มขวัญกำลังใจด้วยการรักษาเป้าหมายให้อยู่ในจุดสำคัญ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิด้วยการจัดระบบถ่ายทอดความรู้และการร่วมกันสร้างเป้าหมายของบริษัท
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามเป้าหมายตามหัวข้อ แผนก ระยะเวลา และลำดับความสำคัญ
- ติดตามสถานะเป้าหมาย ดูว่าอะไรกำลังดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน โดยเชิญพวกเขาเป็นผู้มีส่วนร่วม
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อรวมเป็นหนึ่งและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
3. แม่แบบติดตามเป้าหมายโดย Notion
เทมเพลตติดตามเป้าหมายโดย Notion มอบแดชบอร์ดที่สวยงามเพื่อจัดระเบียบเป้าหมาย งาน และความก้าวหน้าของคุณอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างเต็มที่
คุณจะชื่นชอบวิธีที่เทมเพลตนี้ทำให้การจัดการเป้าหมายง่ายขึ้นโดยการแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่จัดการได้ มันช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าจริงและเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยการติดตามความก้าวหน้าอัตโนมัติ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามเป้าหมายของคุณตามสถานะ, ความสำคัญ, และกำหนดเวลา
- จัดระเบียบเป้าหมายตามหมวดหมู่ เช่น อาชีพ สุขภาพ หรือการเงิน
- มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ด้วยมุมมองรายวันและรายสัปดาห์
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัว การออกกำลังกาย หรือด้านการเงิน ขณะเดินทาง ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานบนมือถือได้อย่างสะดวก
4. แม่แบบติดตามเป้าหมาย SMART โดย Notion
ตัวติดตามเป้าหมาย SMART โดย Notion ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันตามกรอบ SMART มันจะนำทางคุณในการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
เทมเพลตนี้ให้ความชัดเจนอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และสร้างความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมต่อเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังในการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถบรรลุได้ พร้อมระบบติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติตามงานที่เสร็จสมบูรณ์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้ พร้อมกำหนดวันครบกำหนด
- จัดการงานที่เชื่อมโยงกับทั้งเป้าหมายและจุดสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูการคำนวณความคืบหน้าอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับทุกเป้าหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนตัว ธุรกิจ ฟิตเนส และการศึกษา หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดการโครงการ
5. แม่แบบแผนงาน 12 สัปดาห์ โดย Notion
เทมเพลนต์วางแผน 12 สัปดาห์ โดย Notion ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่กล้าหาญและบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ มันมอบความเร่งด่วนและความรับผิดชอบที่จำเป็นเพื่อให้สำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ที่มุ่งเน้น ได้รับความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่โดยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นการกระทำรายสัปดาห์และติดตามความคืบหน้าทุกวัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งและจัดการเป้าหมาย 12 สัปดาห์ พร้อมเกณฑ์และเป้าหมายที่ชัดเจน
- ตั้งและบรรลุเป้าหมายประจำปีด้วยความสม่ำเสมอและการติดตามที่ชัดเจน
- วัดผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์โดยอัตโนมัติด้วยคะแนนการดำเนินงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่หลงใหลในประสิทธิภาพ, ผู้สร้างสรรค์, ผู้ประกอบการ, และผู้ตั้งเป้าหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานอย่างต่อเนื่อง
6. แม่แบบติดตามเป้าหมาย (เชื่อมโยงกับงาน) โดย Notion
เทมเพลตติดตามเป้าหมาย (เชื่อมโยงกับงาน) โดย Notion ช่วยให้คุณเชื่อมโยงเป้าหมายระดับสูงกับงานเฉพาะที่จะทำให้เป้าหมายเหล่านั้นเป็นจริงได้โดยตรง เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้เป้าหมายและการกระทำในแต่ละวันของคุณสอดคล้องกันโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดและติดตามเป้าหมายระยะยาวด้วยสถานะและหมวดหมู่ที่ชัดเจน
- เชื่อมโยงแต่ละเป้าหมายกับงานที่สามารถดำเนินการได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- ดูความคืบหน้าแบบสรุปที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมขนาดเล็กที่จัดการเป้าหมายส่วนตัวหรือโครงการเพื่อกำหนด ติดตาม และบรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขา
7. แม่แบบติดตาม OKR โดย Notion
เทมเพลต OKRs Tracker ของ Notion มอบแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการตั้งเป้าหมาย พร้อมโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการติดตามวัตถุประสงค์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายในระดับสูงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความพยายามของคุณมุ่งเน้นอย่างตรงจุด
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายนี้ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าได้โดยใช้ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ เพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้าง OKR ที่ปรับแต่งได้พร้อมตัวอย่างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
- รับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อป้อนและอัปเดตเป้าหมายของคุณ
- ติดตามวัตถุประสงค์ตามปีหรือไตรมาสเพื่อความพยายามที่มุ่งเน้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการ, ผู้นำทีม, และผู้ที่มีส่วนร่วมในทีมที่ต้องการเติบโตทางบุคคล, ประสิทธิภาพของทีม, หรือความสำเร็จขององค์กร.
8. แม่แบบการตั้งเป้าหมาย S.M.A.R.T โดย Notion
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายแบบ S. M. A. R. T. ของ Notion จะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของเกณฑ์ S. M. A. R. T. สำหรับวัตถุประสงค์ที่สามารถดำเนินการได้
เทมเพลตนี้ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนและมีแนวทางเพื่อช่วยคุณกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับความชัดเจนในกระบวนการตั้งเป้าหมาย ทำให้คุณสามารถปรับปรุงเป้าหมายได้ตามความก้าวหน้า
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองโดยใช้คำแนะนำที่แนะนำ
- แยกเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายสามารถบรรลุได้และเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการความชัดเจนในความมุ่งมั่นทั้งด้านส่วนตัวและอาชีพ เพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงที่สามารถบรรลุได้
9. แม่แบบระบบติดตามเป้าหมายโดย Notion
เทมเพลตระบบติดตามเป้าหมายของ Notion นำคุณผ่านกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าหมาย และจัดการโครงการของคุณ
คุณจะรู้สึกเป็นระเบียบ มีสมาธิ และได้รับแรงบันดาลใจมากขึ้นขณะที่คุณสร้างวิสัยทัศน์ประจำปี กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นขั้นตอนย่อยที่ทำได้จริง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณวางแผนอย่างชาญฉลาดและลงมือทำด้วยความมั่นใจ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ผูกเป้าหมายของคุณไว้กับวิสัยทัศน์ของคุณ และทำตามขั้นตอนที่มีความหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- ติดตามแถบความคืบหน้าเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วยภาพในทุกขั้นตอน
- สรุปและบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีกำหนดเวลาและติดตามความคืบหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาตนเองและวางแผน ติดตาม และบรรลุความสำเร็จด้วยเป้าหมายประจำปีตั้งแต่เนิ่นๆ
10. แม่แบบติดตามความมั่งคั่งและเป้าหมายโดย Notion
เทมเพลตติดตามความมั่งคั่งและเป้าหมายของ Notion ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและสินทรัพย์ทางกายภาพทั้งหมดของคุณในที่เดียว คุณสามารถเห็นทั้งหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวของคุณได้ ทำให้คุณทราบสถานะทางการเงินของคุณอย่างชัดเจน
ตั้งเป้าหมายทางการเงินและจัดสรรเงินทุนสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือวันหยุดที่คุณใฝ่ฝัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วิเคราะห์แนวโน้มและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
- สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับด้านการเงินทั้งหมดของคุณ
- รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของมูลค่าสุทธิของคุณเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
🔑 เหมาะสำหรับ: มือใหม่ที่ต้องการกรอบการทำงานเพื่อติดตามการเงินและควบคุมเป้าหมายประจำปี
11. แม่แบบสร้างเป้าหมายสปริ้นท์เดี่ยวโดย Notion
เทมเพลตสร้างเป้าหมาย Sprint แบบเดี่ยวของ Notion ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ค้างคาด้วยการลดการคิดมากเกินไปและผลักดันให้คุณลงมือทำ
มันเปลี่ยนความทะเยอทะยานที่น่ากลัวให้กลายเป็นการวิ่งระยะสั้น 7 วันที่เรียบง่ายและมุ่งเน้น เพื่อให้คุณทำงานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้หมดแรง คุณจะได้รับความชัดเจนในสิ่งที่สำคัญที่สุด เปลี่ยนเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนรายวันที่จัดการได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นขั้นตอนรายวันที่ชัดเจนและสามารถทำได้
- กำจัดสิ่งรบกวนและความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจด้วยแผนที่มุ่งเน้น
- สร้างจุดตรวจสอบที่ซื่อสัตย์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและมืออาชีพที่กำลังประสบปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งหรือมีเป้าหมายที่มากเกินไป และต้องการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วหรือพัฒนานิสัยใหม่
12. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายโดย Notion
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายของ Notion ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการงานประจำวันของคุณอย่างมีประสิทธิผล มันช่วยรวบรวมสิ่งที่ต้องทำให้เป็นระเบียบ ลดงานที่ลืมและโน้ตที่ติดอยู่
เพิ่มงานเมื่อมีขึ้นและเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น "งาน" หรือ "โครงการที่บ้าน" วิธีแก้ไขที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำเครื่องหมายรายการงานเมื่อคุณทำเสร็จเพื่อติดตามความคืบหน้า
- จัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกันโดยใช้ฐานข้อมูลพื้นที่
- ดูงานในกรอบเวลาต่าง ๆ: วันนี้, ที่กำลังจะมาถึง, สัปดาห์นี้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีชีวิตที่วุ่นวายต้องการที่จะทำให้การจัดการงานประจำวันและการจัดระเบียบง่ายขึ้น และจัดการกับสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวหรือทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดสรรเวลาเฉพาะ (รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส) เพื่อทบทวนเป้าหมายและความก้าวหน้าของคุณ การทบทวนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ เฉลิมฉลองความสำเร็จ และแก้ไขอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. แม่แบบชุดการจัดการเป้าหมายโดย Notion
เทมเพลตชุดการจัดการเป้าหมายของ Notion ช่วยทำให้เป้าหมายของคุณเป็นระเบียบและบันทึกทุกรายละเอียดของการประชุม เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลลัพธ์ ทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
การติดตามความคืบหน้าที่มีความคล่องตัวและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบช่วยให้มีบันทึกการอภิปรายและการตัดสินใจที่รวมศูนย์ในที่เดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายด้วยภาพพร้อมการอัปเดตอัตโนมัติ
- ปักหมุดการประชุมทั้งหมดของคุณเพื่อเจาะลึกไปยังบันทึกได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยการกรองและจัดเรียงที่ใช้งานง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการเดี่ยว, และทีมที่ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายร่วมกัน และต้องการวิธีในการจัดการงานของพวกเขา
14. แม่แบบ OKR ของบริษัทโดย Notion
เทมเพลต OKRs สำหรับบริษัทของ Notion ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งเป้าหมายที่กว้างขวางออกเป็นวัตถุประสงค์รายปีและรายไตรมาสที่สามารถจัดการได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตโดยรวม
ได้รับประโยชน์จากการติดตามผลลัพธ์หลักอย่างชัดเจนสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามผลลัพธ์สำคัญเพื่อเฝ้าดูความคืบหน้าของแต่ละวัตถุประสงค์
- ดูความคืบหน้าโดยรวมของบริษัทและสถานะของเป้าหมายแต่ละบุคคล
- ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีการวางแผน
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจและทีมทุกขนาดที่ต้องการนำ OKRs ไปใช้และติดตามผล ปรับปรุงความสอดคล้องของทีม และรับประกันการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
15. แม่แบบศูนย์ติดตามเป้าหมายโดย Notion
เทมเพลตศูนย์ติดตามเป้าหมายของ Notion ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว มีฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่นเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัว โครงการทางอาชีพ หรือความมุ่งมั่นตลอดชีวิต
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามงานและเป้าหมายที่เสร็จสมบูรณ์ตามเดือนและปี โดยให้ภาพรวมของความก้าวหน้าของคุณ มันช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ เปลี่ยนเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามงานเพื่อดูว่าคุณได้ทำเสร็จไปแล้วกี่งานในเดือนนี้และปีนี้
- จัดระเบียบเป้าหมายตามความสำคัญเพื่อความพยายามที่มุ่งเน้น
- เพิ่มเป้าหมาย ภารกิจ หรือพื้นที่ใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล หรือจัดการโครงการต่าง ๆ วางแผน และบรรลุเป้าหมายของตนเอง
ข้อจำกัดของโนชั่น
Notion เป็นเครื่องมือทรงพลังเมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถวางแผนโครงการ ตั้งรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน และสร้างตัวติดตามเป้าหมายที่ครบถ้วนได้ในที่เดียว แต่ถ้าคุณใช้เทมเพลตเป้าหมายของ Notion มาสักพักแล้ว คุณอาจเจอปัญหาบางอย่างที่ทำให้คุณช้าลง
นี่คือข้อจำกัดบางประการของ Notion ที่คุณอาจต้องการพิจารณาเมื่อคุณสร้างระบบการตั้งเป้าหมายของคุณ:
1. การแจ้งเตือนพื้นฐาน แต่มีความซับซ้อนจำกัด
Notion รองรับการแจ้งเตือนผ่านคุณสมบัติวันที่และ @remind แต่การกำหนดเวลาขั้นสูง (การแจ้งเตือนที่ซับซ้อน, การควบคุมการเลื่อน, กฎการแจ้งเตือนที่ละเอียด) มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแอปงานเฉพาะทาง
2. การเข้าถึงแบบออฟไลน์อาจไม่เชื่อถือได้
คุณสามารถดูและแก้ไขเนื้อหาบางอย่างแบบออฟไลน์ได้ (โดยเฉพาะบนมือถือ) แต่การใช้งานแบบออฟไลน์ที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้—โดยเฉพาะสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่—ยังคงไม่เสถียร
3. ไม่มีระบบติดตามเวลาทำงานในตัว
คุณกำลังติดตามระยะเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ อยู่หรือไม่? คุณจะต้องมีการเชื่อมต่อระบบเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการวัดประสิทธิภาพและความคืบหน้าโดยตรงในเทมเพลตเป้าหมายของ Notion ของคุณถูกจำกัด
4. การปรับแต่งเทมเพลตที่จำกัดสำหรับผู้เริ่มต้น
ใช่ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้ แต่หากคุณไม่คุ้นเคยกับฐานข้อมูลและสูตรต่าง ๆ การปรับแต่งเทมเพลตเป้าหมายให้เหมาะกับตัวเองอาจรู้สึกเหมือนเป็นปริศนาทางเทคโนโลยี
5. คุณสมบัติการทำงานร่วมกันต้องปรับปรุง
หากคุณกำลังใช้ Notion กับทีม การแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์อาจมีความล่าช้า ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดูสิ่งนี้ต่อไป: แม่แบบกำหนดทิศทาง; AI ทำให้คุณซื่อสัตย์ต่อเป้าหมาย ดูว่าผู้ช่วย AI สามารถเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นความสำคัญประจำวัน ส่งการเตือนความจำที่ชาญฉลาด และติดตามความคืบหน้า—เพื่อให้แผนของคุณอยู่รอดตลอดสัปดาห์
แม่แบบแนวคิดทางเลือก
แม้ว่าเทมเพลตของ Notion จะยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างระบบที่กำหนดเองได้ แต่การตั้งค่าอาจใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการระบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือน หรือการร่วมมือที่ฝังอยู่ในระบบ
ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน มีเทมเพลตให้เลือกใช้มากกว่า 1,000 แบบที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนโครงการ และแน่นอน ตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับฟีเจอร์อัจฉริยะ เช่น งานประจำ การแจ้งเตือน แดชบอร์ด ติดตามความคืบหน้า และการทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
ดังนั้น หากคุณต้องการติดตามเป้าหมาย สร้างภาพความสำเร็จ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และจัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUpคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion
💡 หากคุณต้องการการแจ้งเตือนในตัว แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสร้างขึ้นเองตั้งแต่เริ่มต้น แม่แบบเป้าหมายของ ClickUp เหล่านี้คุ้มค่าแก่การพิจารณา
1. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpคือกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับเปลี่ยนความทะเยอทะยานที่คลุมเครือให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้และวัดผลได้ ออกแบบมาตามกรอบการทำงาน SMART เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดโครงสร้าง มองเห็นภาพ และติดตามเป้าหมายอย่างมีจุดมุ่งหมายและชัดเจน
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการเป้าหมายส่วนตัวแบบ SMART เปิดตัวโครงการใหม่ หรือปรับทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายไตรมาส เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดเป้าหมายของคุณด้วยความตั้งใจและตั้งผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
- รับผิดชอบด้วยการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายโดยไม่รู้สึกหนักใจ
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้ประกอบการเดี่ยว, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, นักการตลาด, และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโครงสร้างเพื่อติดตามเป้าหมายรายเดือน, OKR ของทีม, หรือเป้าหมายระยะยาว.
🔎 คุณรู้หรือไม่? กรอบเป้าหมาย "SMART" (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรก มันเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงทศวรรษ 1980 ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการตั้งเป้าหมายก็มีการพัฒนาเช่นกัน! ⏳📈
2. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นความสำเร็จด้วยการสร้างแผนที่มีโครงสร้างและเป็นขั้นตอน ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือจัดการทีม เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเป้าหมายของคุณตั้งอยู่บนกรอบการทำงาน SMART
มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้ จัดระเบียบงานของคุณได้ดีขึ้น และติดตามทุกขั้นตอนของความก้าวหน้า
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดเส้นตายเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยการติดตามเป้าหมายทางอาชีพแบบSMART ของคุณอย่างเป็นภาพและอย่างมีประสิทธิภาพ
- เคลื่อนไหวต่อไปโดยตั้งการแจ้งเตือนและทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างมืออาชีพ กรุณาชมวิดีโอนี้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้ประกอบการ, หรือมืออาชีพที่ต้องการตั้งเป้าหมาย, ติดตาม, และบรรลุเป้าหมายส่วนตัวหรือทีมอย่างมีกลยุทธ์พร้อมความรับผิดชอบ.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การตั้งปณิธานปีใหม่มีมาตั้งแต่ประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว! เริ่มต้นจากชาวบาบิโลนโบราณที่สัญญาต่อเทพเจ้าของพวกเขาเมื่อต้นปีเพื่อช่วยชำระหนี้และคืนสิ่งของที่ยืมมา พูดถึงประเพณีที่ยาวนานในการบรรลุเป้าหมาย! 🗓️🎐
3. แม่แบบ OKRs ของ ClickUp
เทมเพลต OKR ของ ClickUpกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนา OKR เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของคุณชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นของคุณ มันช่วยให้คุณแยกเป้าหมายออกเป็นรายการ OKR ที่จัดการได้ ทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งในการรักษาความมุ่งมั่นของทีมและขับเคลื่อนความสำเร็จไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งเป้าหมายและติดตามการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มองเห็นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณในมุมมองที่หลากหลาย
- วางแผนและทบทวนจังหวะการวางแผนของคุณเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม, แผนก, และองค์กรทุกขนาดที่ต้องการระบบทรงพลังสำหรับการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการติดตามประสิทธิภาพ
นี่คือสิ่งที่ฮวน คาเซียน ซีอีโอของ Atrato กล่าวเกี่ยวกับ ClickUp:
มันสำคัญสำหรับฉันที่จะรับรู้ถึงความก้าวหน้าของเราในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ ๆ ของเรา ClickUp ช่วยให้ฉันมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราไม่มีกับเครื่องมือก่อนหน้าของเรา
มันสำคัญสำหรับฉันที่จะรับรู้ถึงการพัฒนาของเราในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ ๆ ของเรา ClickUp ช่วยให้ฉันมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเราไม่มีมาก่อนกับเครื่องมือที่เราใช้ก่อนหน้านี้
4. แม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายรายวันของ ClickUpช่วยกำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่ขับเคลื่อนความสำเร็จระยะยาว ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมหรือติดตามความก้าวหน้าส่วนบุคคล มันจะช่วยให้ลำดับความสำคัญในแต่ละวันของคุณชัดเจนและสามารถดำเนินการได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมีสมาธิอย่างเต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ แทนที่จะรู้สึกหนักใจกับสิ่งที่ต้องทำมากมาย คุณสามารถวางแผน ติดตาม และเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณได้แล้ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้
- จัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ
- ติดตามความก้าวหน้าประจำวันของคุณเพื่อรักษาแรงจูงใจและรับผิดชอบต่อตนเอง
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, หัวหน้าทีม, ผู้ประกอบการ, หรือ นักเรียนที่ต้องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นผ่านความสม่ำเสมอในแต่ละวัน.
5. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpคือแผนแม่บทสำหรับการตั้งเป้าหมายระยะยาวและการบรรลุผลอย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน แทนที่จะต้องพยายามจดจำเป้าหมายประจำปีของคุณ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกเป้าหมายของคุณมองเห็นได้ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ภาพรวมของคุณ
แยกเป้าหมายที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น และติดตามความก้าวหน้าของคุณตลอดทั้งปี
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดเป้าหมายประจำปีให้ชัดเจนเพื่อให้วิสัยทัศน์ของคุณสอดคล้องกับการดำเนินการ
- แบ่งเป้าหมายประจำปีออกเป็นงานย่อยที่สามารถติดตามได้
- กำหนดกรอบเวลาและจุดตรวจสอบเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าแผนก, เจ้าของธุรกิจ, ทีมทรัพยากรบุคคล, และผู้นำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่บริหารเป้าหมายประจำปีหรือวัตถุประสงค์ทั่วทั้งบริษัทตลอดปีปฏิทิน
📮 ClickUp Insight: 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจัดลำดับเป้าหมายส่วนตัวตามความเร่งด่วนและความสำคัญ—แต่มีเพียง 25% เท่านั้นที่จัดระเบียบตามกรอบเวลา
หมายความว่า? คุณรู้ว่าอะไรสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่สำคัญ ⏳
ClickUp Goals ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AIของ ClickUp Brainช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับกระบวนการนี้ มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ClickUp Brain ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับกรอบเวลาและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp
6. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpเป็นระบบครบวงจรสำหรับการตั้งเป้าหมาย วางแผน และติดตามวัตถุประสงค์หลักของทีมคุณตลอดทั้งปี ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน จัดลำดับความสำคัญ และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบ
การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้จริง จะช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และรักษาแรงผลักดันให้คงอยู่ตลอดทั้งปี
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มอบหมายความรับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของทีม
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- ร่วมมือกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในธุรกิจ, สตาร์ทอัพ, หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการวางแผนประจำปี, การเติบโตเชิงกลยุทธ์, หรือการปรับให้สอดคล้องกับ OKR
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:"ปรากฏการณ์ไซการ์นิค"ระบุว่าผู้คนมักจะจดจำงานที่ยังไม่เสร็จได้ดีกว่างานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว นั่นหมายความว่า การทิ้งเป้าหมายหรืองานไว้เพียง ทำบางส่วน อาจช่วยให้มันอยู่ในความคิดของคุณได้ตลอดเวลา! 🤔📝
7. แม่แบบเป้าหมายบริษัทและ OKR ของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายบริษัทและ OKR ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบสำหรับการกำหนด ติดตาม และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรของคุณ ช่วยปรับความพยายามของทุกทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่มีผลกระทบสูง
การสร้างวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความรับผิดชอบ และทำให้ทุกคนมีสมาธิในการทำงาน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งเป้าหมายออกเป็นผลลัพธ์หลักเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและประเมินผล
- สร้างแผนปฏิบัติการที่มีขั้นตอนชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่ละข้อ
- ติดตามความก้าวหน้าของทีมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและปรับตัวอย่างรวดเร็ว
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าคุณสามารถจัดการ OKRs ได้อย่างไรโดยใช้สถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองใน ClickUp.
🔑 เหมาะสำหรับ: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้นำโครงการ, และผู้จัดการแผนกในบริษัท SaaS และทีมที่กำลังเติบโตที่ต้องการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
8. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อกิจวัตรประจำวันและเป้าหมายการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าคุณจะพยายามสร้างนิสัยใหม่หรือเลิกนิสัยเก่า มันจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
เทมเพลตนี้จะช่วยให้เป้าหมายของคุณชัดเจนขึ้นด้วยงานที่สามารถติดตามได้และกำหนดเวลาที่เข้าใจง่าย แทนที่จะต้องจดบันทึกเตือนความจำหรือจดจำในใจ คุณจะมีความชัดเจนทุกอย่างในที่เดียวเพื่อให้มั่นใจว่านิสัยของคุณจะคงอยู่
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งเป้าหมายนิสัยประจำวันหรือรายสัปดาห์เพื่อสร้างความสม่ำเสมอในกิจวัตร
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลาเพื่อรับผิดชอบและรักษาแรงจูงใจ
- รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของนิสัยของคุณเพื่อระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง, นักเรียน, หรือผู้ที่ชื่นชอบการพัฒนาตนเองที่ต้องการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ดีขึ้น, ติดตามนิสัยด้านสุขภาพ, และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาว.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แบ่งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการไม่รู้สึกหนักเกินไป ได้รับชัยชนะเล็กๆ เป็นประจำ และช่วยรักษาแรงจูงใจเมื่อคุณเห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
บรรลุเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลของคุณอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp!
การติดตามเป้าหมายไม่ใช่แค่การจัดระเบียบ—มันคือเรื่องของการสร้างแรงผลักดัน
หากคุณพร้อมที่จะจับคู่บอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณกับความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว ตั้งแต่เป้าหมาย SMART ไปจนถึงการวางแผนประจำปี คุณจะพบเทมเพลตพร้อมใช้งานที่เปลี่ยนแนวคิดใหญ่ให้กลายเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นฟรีและดูว่า ClickUp ช่วยให้คุณสามารถบรรลุทุกเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ
