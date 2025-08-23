Grok 4 vs. ChatGPT: AI Chatbot ตัวไหนจะชนะในปี 2025?

วงการเทคโนโลยีไม่สามารถหยุดการถกเถียงระหว่าง Grok 4 กับ ChatGPT ได้
Grok 4 จาก xAI ของ Elon Musk จัดวางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกที่กล้าหาญและไม่ถูกเซ็นเซอร์ ในขณะที่ ChatGPT ของ OpenAI ยังคงพัฒนาต่อไปด้วยการให้เหตุผลและการใช้งานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ทั้งสองอ้างว่าให้คำตอบที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น แต่การทดสอบที่แท้จริงอยู่ที่ประสิทธิภาพเมื่อต้องแก้ไขโค้ด ค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด เขียนงานให้ชัดเจน หรือจัดการการสนทนากับลูกค้า
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพิจารณาอย่างละเอียดว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นตรงไหน มีข้อบกพร่องอย่างไร และตัวไหนเหมาะสมกับงานของคุณมากกว่า นอกจากนี้ เราจะดูด้วยว่าทำไมClickUpถึงมีความได้เปรียบเหนือทั้งสองตัว
มาเริ่มกันเลย 🤖
Grok 4 คืออะไร?
Grok 4 คือ โมเดล AI ขั้นสูงของ xAI ที่ออกแบบมาเพื่อมอบคำตอบที่คมชัดและทันสมัยที่สุดโดยใช้การผสานเครื่องมือแบบเนทีฟและการค้นหาแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บและแพลตฟอร์ม X
สามารถใช้งานได้ผ่านการสมัครสมาชิก SuperGrok และ Premium+ รวมถึงผ่าน xAI API โดยให้บริการการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะขั้นสูง การวิเคราะห์ภาพ และการโต้ตอบด้วยเสียง
คุณสมบัติของ Grok 4
มาดูคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Grok และคุณค่าที่มีต่อผู้พัฒนาและผู้ตัดสินใจด้าน AI
คุณสมบัติ #1: การเรียนรู้แบบเสริมกำลังขนาดใหญ่และการใช้เหตุผลแบบหลายตัวแทน
Grok 4 ได้รับการฝึกฝนโดยใช้การเรียนรู้แบบเสริมแรงในระดับมหาศาลบน Colossus ของ xAI ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มี GPU จำนวน 200,000 ตัว
สิ่งนี้ช่วยให้สามารถ การให้เหตุผลที่แม่นยำและเต็มไปด้วยบริบทเฉพาะทาง ในด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโค้ด และวิทยาศาสตร์ โดยสามารถทำผลงานได้สูงสุดตามมาตรฐาน (เช่น ARC-AGI, Humanity's Last Exam) ซึ่งเหนือกว่า Grok 3 อย่างมาก
นอกจากนี้ Grok 4 Heavy ยังพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการใช้ตัวแทนหลายตัวที่ทำงานพร้อมกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบอย่างละเอียด
คุณสมบัติ #2: การใช้เครื่องมือพื้นเมืองและการผสานการค้นหาแบบเรียลไทม์
Grok 4 เลือกและใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ตัวแปลโค้ดไปจนถึงการค้นหาเว็บและ X เพื่อรวบรวมข้อมูลล่าสุดสำหรับการตอบสนองที่แม่นยำ
DeepSearch, การค้นหาเว็บ, และการวิเคราะห์ภาพและไฟล์ ล้วนถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดความสามารถของ Grok โดยผสานรวมไว้ระหว่างการฝึกฝน ไม่ใช่เพียงเพิ่มเข้ามาภายหลัง
คุณสมบัติที่ 3: การป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบ, โหมดเสียง, และพลังของ API
Grok 4 นำเสนอการโต้ตอบแบบหลายรูปแบบอย่างเต็มรูปแบบ โดยรองรับข้อความ ภาพ และเสียงได้อย่างราบรื่น โหมดเสียงขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติและแม้แต่ชี้กล้องไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อแปลฉากแบบเรียลไทม์
นักพัฒนาสามารถเข้าถึง API ที่ทรงพลังพร้อมหน้าต่างบริบทขนาด 256,000 โทเคน การค้นหาแบบเรียลไทม์ทั้งบนเว็บ X และข่าว รวมถึงความปลอดภัยระดับองค์กร (SOC 2 Type II, GDPR, CCPA)
นั่นทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างโค้ดแบบยาว, เอกสารที่ซับซ้อน, และกรณีการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยสูง.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ภาพหลอนใน AIไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มันหมายถึงในชีวิตจริง มันหมายถึงเมื่อโมเดลสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาอย่างมั่นใจ เช่น การคิดค้นแหล่งที่มา การอ้างอิง หรือข้อเท็จจริง โดยไม่มีความตระหนักเลยว่ามันผิด
Grok 4 ราคา
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- หนัก: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT คือ ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาของ OpenAI ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในหลากหลายงาน รวมถึงการเขียน การเขียนโค้ด การวิจัย และงานสร้างสรรค์ต่างๆ
ทางเลือกของ Grok AIนี้ใช้ประโยชน์จากโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูงเพื่อให้คำตอบที่ตระหนักถึงบริบท และได้รับการผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของมัน
คุณสมบัติของ ChatGPT
ด้านล่างนี้คือความสามารถเด่นสามประการที่ทำให้ ChatGPT แตกต่างในวงการปัญญาประดิษฐ์
คุณสมบัติ #1: GPT Store สำหรับผู้ช่วย AI ที่สามารถปรับแต่งได้
GPT Store ให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งผู้ช่วย AI ของตนเองได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม คุณสามารถกำหนดคำสั่งเฉพาะ อัปโหลดไฟล์ และตั้งค่าความชอบเพื่อปรับพฤติกรรมของ AI ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
คุณสมบัตินี้ช่วยให้บุคคลและธุรกิจ พัฒนาเครื่องมือ AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับงานต่างๆ เช่น การสนับสนุนลูกค้า การสร้างเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผลสำรวจของ AP-NORC พบว่า60% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐฯใช้เครื่องมือ AI ในการค้นหาข้อมูล และตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 74% สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีเพียง 40%เท่านั้นที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีจำนวนน้อยกว่านั้นที่ไว้วางใจให้ AI ช่วยในการช้อปปิ้งหรือความบันเทิง ผู้ใช้ที่อายุน้อยมักจะพึ่งพา AI ในการระดมความคิด ในขณะที่ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าจะระมัดระวังมากกว่า
คุณสมบัติ #2: การวิจัยเชิงลึกและการท่องเว็บแบบอัตโนมัติ
การวิจัยเชิงลึก เป็นตัวแทน AI ที่ผสานรวมเข้ากับ ChatGPT ซึ่งสามารถท่องเว็บโดยอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด
หลังจากได้รับคำขอของคุณแล้ว Deep Research อาจถามคำถามเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มกระบวนการวิจัยหลายขั้นตอน จากนั้นจะดำเนินการค้นหาข้อมูลอย่างครอบคลุม ประเมิน และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ 3: ตัวแทนสำหรับระบบอัตโนมัติงานอัจฉริยะ
ChatGPT Agent ขยายขีดความสามารถของผู้ช่วยโดยทำให้สามารถทำงานต่างๆ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การรันโค้ด และการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันภายนอก
มันผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างไร้รอยต่อผ่านตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook และ Notion ซึ่งหมายความว่าสามารถร่างข้อความ อัปเดตไฟล์ และย้ายข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวิธีการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
🔍 คุณรู้หรือไม่?แอป AIไม่ได้เรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เมื่อโมเดลได้รับการฝึกฝนแล้ว มันจะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เว้นแต่จะได้รับการฝึกฝนใหม่หรือปรับแต่งด้วยข้อมูลใหม่ นั่นเป็นเหตุผลที่มันไม่จดจำข่าวสารล่าสุด เว้นแต่จะเชื่อมต่อกับการท่องเว็บแบบเรียลไทม์หรือเครื่องมือภายนอก
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Grok 4 กับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เราเพิ่งสำรวจสิ่งที่ทำให้ Grok 4 และ ChatGPT มีพลังในแบบของตัวเอง Grok 4 โดดเด่นด้วยการค้นหาแบบเรียลไทม์ การป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ และการให้เหตุผลที่ทรงพลัง ในทางกลับกัน ChatGPT นำเสนอผลลัพธ์ที่ขัดเกลา การผสานรวมที่ราบรื่น ผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งได้ และการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาด
นี่คือการเปรียบเทียบสั้น ๆ ระหว่าง Grok กับ ChatGPT
|ความสามารถ
|กร็อก 4
|แชทจีพีที
|หน้าที่หลัก
|ปัญญาประดิษฐ์แบบเรียลไทม์ที่เน้นการให้เหตุผลเป็นอันดับแรก พร้อมการค้นหาเชิงลึกครอบคลุมทั้ง X และเว็บ
|ปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาแบบหลายรูปแบบที่ผ่านการขัดเกลาอย่างละเอียด พร้อมการผสานเครื่องมือที่หลากหลายและเสถียรภาพสูง
|ปรัชญาพื้นฐาน
|"การแสวงหาความจริงสูงสุด" ด้วยบุคลิกที่เฉลียวฉลาด บางครั้งก็ท้าทายกฎเกณฑ์
|ผู้ช่วยที่เป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือ มุ่งเน้นการตอบสนองที่ปลอดภัยและมีโครงสร้าง
|การรับรู้แบบเรียลไทม์
|ดึงแนวโน้มโซเชียลและเว็บแบบเรียลไทม์ผ่านการผสานรวม DeepSearch/X
|ต้องใช้ปลั๊กอินสำหรับการท่องเว็บหรือการค้นคว้าเชิงลึกเพื่อข้อมูลปัจจุบัน; ไม่ใช่ฟีเจอร์ที่มีในตัว
|การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
|โดดเด่นด้วยมาตรฐานทางเทคนิค (AIME, ระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์); การให้เหตุผลแบบ 'หลายตัวแทน' ในโมเดล Heavy
|การให้เหตุผลที่มีโครงสร้างและตรรกะที่ยอดเยี่ยม; การแยกแยะเป็นขั้นตอนและผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
|การผสานรวมและระบบนิเวศ
|จำกัดการใช้งานหลักในระบบนิเวศ X เท่านั้น มีการผสานรวมกับบุคคลที่สามน้อยมาก
|รองรับปลั๊กอิน, การเข้าถึง API, และตัวเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Gmail, Teams, Notion
|การปรับแต่ง
|การปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัด; เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของอีลอน มัสก์
|ความยืดหยุ่นสูงด้วย GPT แบบกำหนดเอง, คุณสมบัติหน่วยความจำ, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
|ความเร็วและการตอบสนอง
|รวดเร็วและสื่อสารด้วยภาษาที่กระชับและกระฉับกระเฉง
|อาจทำงานช้าลงเมื่อมีการค้นหาที่ซับซ้อน แต่จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการตอบกลับที่ละเอียดและยาว
|หน้าต่างบริบท
|สูงสุด 256,000 โทเค็น, มีประโยชน์สำหรับการสนทนาที่ยาวนานและเอกสารที่ซับซ้อน
|แตกต่างกันไปตามรุ่น โดย GPT-4 ให้บริบทที่ใหญ่แต่เล็กกว่า
|เหมาะสำหรับ
|ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ต้องการการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ข้อมูลใหม่ และความแม่นยำทาง STEM
|ผู้สร้างสรรค์, องค์กร, ทีมที่มุ่งเน้นระบบอัตโนมัติ, และผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความหลากหลายพร้อมการผสานระบบ
|ราคา
|ไม่มีแผนฟรี; แผนเริ่มต้นที่ $30/ผู้ใช้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้
ตอนนี้ เรามาจัดลำดับพื้นที่สำคัญที่ทับซ้อนกัน และดูว่าแต่ละจุดเด่นอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติ #1: ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการรับรู้บริบท
เมื่อใช้ AI สำหรับการวิจัยหรือการตัดสินใจ คุณต้องมั่นใจในความทันสมัยและความเกี่ยวข้องของข้อมูล นี่คือวิธีที่แต่ละเครื่องมือจัดการกับข้อมูลสด
กร็อก 4
Grok 4 มีฟังก์ชันการค้นหาแบบเรียลไทม์ที่สามารถค้นหาได้ทั้ง X, เว็บ, และข่าว ซึ่งทำให้คำตอบของมันสดใหม่และเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลสด
การผสานเครื่องมือดั้งเดิมของมันช่วยให้สามารถดึงข้อมูลแนวโน้มแบบเรียลไทม์และบริบททางสังคมได้ทันที
แชทจีพีที
ChatGPT ไม่ดึงข้อมูลอัปเดตสดจากฟีดโซเชียลด้วยตัวเอง
แต่ด้วยการวิจัยเชิงลึกและสถาปัตยกรรมตัวแทนของมัน มันสามารถเชื่อมต่อกับเว็บได้แบบเรียลไทม์ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และส่งมอบสรุปที่มีการอ้างอิงได้
🏆 ผู้ชนะ: Grok 4 เนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกทางสังคมและแนวโน้มแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติ #2: โหมดการป้อนข้อมูลและผลลัพธ์แบบหลายรูปแบบ
มาดูกันว่าพวกเขาเปรียบเทียบกับการป้อนข้อมูลและการส่งออกหลายรูปแบบอย่างไร
กร็อก 4
Grok 4 รับข้อมูลได้ทั้งข้อความ รูปภาพ และเสียง อีกทั้งยังสามารถแยกวิเคราะห์เอกสารยาวหรือวิเคราะห์ฉากสดผ่านกล้องของคุณได้อีกด้วย
นอกจากนี้ API ของมันยังมีหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่ถึง 256,000 โทเคน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคำสั่งที่ใหญ่และซับซ้อน
แชทจีพีที
ChatGPT ยังรองรับการป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบ—ข้อความ, เสียง, รูปภาพ—และส่งออกผ่านระบบนิเวศ GPT, ปลั๊กอิน, ตัวแปลโค้ด, และการวิจัยเชิงลึก นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นและหลากหลายสำหรับการทำงานเชิงสร้างสรรค์, การเขียนโค้ด, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Grok 4 จะได้เปรียบหากคุณต้องการหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่หรือการวิเคราะห์ฉากด้วยกล้อง ในขณะที่ ChatGPT จะมีความได้เปรียบหากคุณต้องการระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมพร้อมส่วนขยายมากมาย
คุณสมบัติที่ 3: การให้เหตุผล, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และการผสานการทำงานของระบบ
นอกเหนือจากการตอบคำถามแล้ว การทดสอบที่แท้จริงคือว่า AI สามารถคิด, ทำ, และเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ดีเพียงใด
กร็อก 4
Grok 4 รุ่น Heavy ถูกสร้างขึ้นเพื่อการให้เหตุผลเชิงลึกและระยะยาว
มันใช้การตั้งค่าแบบหลายตัวแทนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในคณิตศาสตร์, การเขียนโค้ด, และตรรกศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และมันโพสต์ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งบนเกณฑ์มาตรฐานที่ยากลำบากเช่น AIME และ Humanity's Last Exam
แชทจีพีที
ChatGPT มุ่งเน้นการอัตโนมัติของงานด้วยโหมด Agent ของมัน สามารถดำเนินการหลายขั้นตอน (การจอง, การวิจัย, หรือการผสานกับแอปพลิเคชัน) ในขณะที่ให้คุณมีตัวเลือกในการแทรกแซงที่จุดสำคัญ
ด้วยตัวเชื่อมต่อสำหรับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Gmail, GitHub, ปฏิทิน และ Notion ทำให้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างลงตัว
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกันอีกครั้ง! Grok 4 โดดเด่นหากคุณต้องการการให้เหตุผลที่มีโครงสร้างและความแม่นยำทางเทคนิค ในขณะที่ ChatGPT ชนะในด้านการทำงานอัตโนมัติและการผสานเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง
Grok 4 ปะทะ ChatGPT บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง Grok 4 กับ ChatGPT
ผู้รีวิวคนหนึ่งกล่าวว่า:
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณพยายามจะทำ Grok 4 ฉลาดกว่า Grok 3 มาก มันไม่มีการเซ็นเซอร์มากเท่ากับ ChatGPT ซึ่งเป็นข้อดีหากคุณกำลังเขียนงานสร้างสรรค์ แม้ว่างานเขียนของ ChatGPT จะดีกว่าก็ตาม สำหรับการเขียนโค้ด Grok 4 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ตามด้วย ChatGPT แล้วจึงเป็น Grok 3...
นี่คือความคิดเห็นของชาว Redditเกี่ยวกับการใช้งานและความน่าเชื่อถือ:
สำหรับผมเป็นการตัดสินใจที่ยาก. ผมมี SuperGrok และ ChatGPT Plus. Grok 4 รู้สึกดีมากเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นก่อนหน้าอย่าง O3. อาจไม่เร็วมากในบางครั้ง แต่ในการทดสอบคำสั่งของผม มันให้คำตอบที่ยาวที่สุดและละเอียดที่สุด. ฉันยังไม่สามารถใช้โหมดคู่หูได้ ซึ่งเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียว GPT ถูกกว่าและเร็วกว่า แต่สำหรับการทำงานหนัก ฉันยังคงพึ่งพา Grok หากฉันต้องซื้อเพียงตัวเดียวสำหรับกรณีการใช้งานของฉัน นั่นคือ Grok อย่างไม่ต้องสงสัย
และสิ่งที่ผู้ใช้สังเกตเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ:
เพื่อให้คุณเข้าใจ ผมเคยทำงานในโปรเจกต์ที่ใช้ Grok 3 เป็นเวลา 7 เดือน และมันไม่สามารถเสร็จได้เพราะมันไม่ฉลาดพอเลย Grok 4 ถูกปล่อยออกมา และผมสามารถทำโปรเจกต์นั้นเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง...
เมื่อเปรียบเทียบโดยรวมผู้ใช้ Redditแสดงความคิดเห็นว่า:
ทั้งสองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกัน แต่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน ฉันซื้อ SuperGrok เป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่ฉันจะยังคงใช้ ChatGPT ต่อไป การสร้างวิดีโอและภาพใน ChatGPT ดีกว่า และแอปพลิเคชันมีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกว่า โหมดเสียงใน ChatGPT ไหลลื่นและเป็นธรรมชาติมากกว่า Grok บางครั้งก็ดีที่ไม่ต้องถูกดุ แต่ฉันไม่ค่อยชอบบุคลิกหรืออารมณ์ขันของมัน...
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักวิจัยได้เริ่มสร้างแบบจำลอง AI ที่สามารถสื่อสารกับแบบจำลอง AI อื่น ๆ ได้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ประเมินผล หรือแม้กระทั่งฝึกอบรมซึ่งกันและกัน นี่เรียกว่าการร่วมมือแบบหลายตัวแทน (multi-agent collaboration) และนี่อาจเป็นวิธีที่ระบบ AI ในอนาคตจะเริ่มพัฒนาความสามารถที่ซับซ้อนมากขึ้น
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT เทียบกับ Grok 4
ทั้ง ChatGPT และ Grok 4ต่างเผชิญกับความท้าทายด้าน AIในฐานะผู้ช่วยแบบสแตนด์อโลน เนื่องจากไม่สามารถจัดการโครงการ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ หรือรวมศูนย์องค์ความรู้ได้
ClickUp ใช้แนวทางที่แตกต่างโดยการฝัง AI ลงในเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างผู้ช่วยและซอฟต์แวร์โครงการ คุณจะได้แพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด
นี่คือวิธีที่ทำให้มาตรฐานสูงขึ้น 🤩
ClickUp's One Up #1: AI เชิงบริบท อยู่ที่ที่คุณทำงาน
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp โดยตรง มันอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและช่วยให้คุณดำเนินการภายในงานและเอกสารต่าง ๆ คุณสามารถใช้มันเพื่อสรุปบทสนทนา แบ่งปันอัปเดต ร่างเนื้อหา และสร้างไอเดียใหม่ ๆ ได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brainคือการเข้าใจ บริบทของพื้นที่ทำงาน ได้อย่างลึกซึ้ง มันเข้าใจโครงการ สมาชิกในทีม และกระบวนการทำงานของคุณ มอบคำแนะนำและการทำงานอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะสมตามข้อมูลพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์
ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมการต้อนรับลูกค้าใหม่
ขอให้ ClickUp Brain ช่วยร่างชุดอีเมลต้อนรับ โดยจะดึงขั้นตอนการฝึกอบรมจากรายการตรวจสอบของคุณ โทนการให้คำแนะนำจากเอกสาร และรายละเอียดลูกค้าจากงานต่างๆ คุณจะได้รับชุดอีเมลที่เหมาะกับลูกค้า สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ และสอดคล้องกับไทม์ไลน์ของโครงการ
คุณสามารถสลับระหว่าง ClickUp Brain, ChatGPT, Claude และ Google Gemini ได้โดยไม่ต้องออกจากแอป สร้างภาพ งาน ข้อความ และโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนหรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
สำหรับโครงการที่ต้องการความลึกมากขึ้นClickUp Brain MAXขยายพลังนี้ให้กลายเป็นผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่สมบูรณ์แบบ มันรวบรวมแบบจำลอง AI ที่ดีที่สุด ข้อมูล ClickUp ของคุณ และบริบทการทำงานของคุณ รวมถึงระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง ทั้งหมดนี้ในประสบการณ์การใช้งานบนเดสก์ท็อปที่ปลอดภัยและราบรื่น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: พูดคำสั่งงาน, ค้นหาข้อมูล หรือแม้แต่เอกสารทั้งฉบับด้วยเสียงของคุณ Brain MAX's Talk to Text ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำงานได้ทุกที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้การทำงานแบบไม่ต้องใช้มือเป็นจริงได้
ปรับแต่งวิธีการถอดเสียงและตีความเสียงของคุณ รวมถึงคำศัพท์และสไตล์ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง
ทำให้กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นอัตโนมัติ
AI ยังขับเคลื่อนClickUp Autopilot Agentsที่เข้ามาทำงานซ้ำๆ ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนรายงานประจำสัปดาห์และรายวัน จะโพสต์การอัปเดตไปยัง Space หรือ List ในขณะที่ ตัวแทน Team StandUp จะสรุปสิ่งที่ทีมของคุณได้ทำงานไป
ยกตัวอย่างเช่น ช่องทางการให้บริการลูกค้า
สมาชิกในทีมมักถามคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดิมซ้ำๆ แทนที่จะต้องเรียกผู้จัดการมาตอบ ตัวแทนตอบอัตโนมัติ จะเข้ามาตอบโดยดึงข้อมูลบริบทโดยตรงจากเอกสาร งานที่ดำเนินการอยู่ และแชท ผลลัพธ์คือ? การตอบกลับที่รวดเร็วขึ้น ลดการซ้ำซ้อน และทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญจริงๆ ได้
หากคุณต้องการสิ่งที่ปรับแต่งได้มากขึ้น คุณสามารถสร้าง ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง โดยใช้เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ตัวแทนเหล่านี้จะปรับให้เข้ากับกฎของพื้นที่ทำงานของคุณและตอบสนองต่อทริกเกอร์ เช่น งานสร้างสรรค์ใหม่ เอกสารที่อัปเดต หรือคำเชิญเข้าร่วมการวางแผนสปรินต์
ClickUp's One Up #2: AI ในเอกสาร
ClickUp Docsคือเอกสารที่มีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน โครงการ และฐานความรู้ของคุณ เอกสารทุกฉบับถูกรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยธรรมชาติ ดังนั้นการอัปเดตและรายการที่ต้องดำเนินการจะยังคงเชื่อมโยงกับงานจริงอยู่เสมอ
ด้วย AI ในเอกสาร คุณสามารถ:
- เขียนให้ดีขึ้น: เพียงขอให้ AI ช่วยปรับปรุง ย่อ หรือขยายข้อความของคุณ หรือเปลี่ยนโทนเสียง
- ติดตามทุกความเคลื่อนไหว: เพียงเลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อเอกสาร คลิก ถาม AI > สรุป แล้วรับสรุปเนื้อหาโดยย่อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามข้อเสนอ 10 หน้าภายในไม่กี่วินาที
- รับคำตอบอย่างรวดเร็ว: ใช้ Ask AI เพื่อสอบถามเอกสารเหมือนกับที่คุณถามเพื่อนร่วมงาน ต้องการทราบขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากเอกสารนโยบายใช่ไหม? AI จะค้นหาเนื้อหาและตอบกลับโดยตรง
- ดำเนินการทันที: ไฮไลต์ข้อกำหนดหรือบันทึกการประชุม จากนั้นเลือก 'สร้างรายการดำเนินการ' และงานที่มีกำหนดเวลาจะถูกสร้างขึ้นทันที
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันข้ามภูมิภาค: เลือกข้อความหรือเอกสารทั้งหมด แล้ว AI จะแปลให้อย่างราบรื่น
- สนับสนุนทีมเทคนิค: สรุปเอกสารอ้างอิง API หรือสร้างเอกสารทางเทคนิคที่มีโครงสร้างด้วย AI ช่วยลดข้อผิดพลาดและรักษาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกันระหว่างฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายสนับสนุน
สมมติว่าทีมความสำเร็จของลูกค้า (Customer Success Team) กำลังสร้างคู่มือปฏิบัติการสำหรับลูกค้า (Client Playbook) ขณะที่พวกเขากำลังร่างเอกสาร ระบบ AI จะดึงข้อมูลจากงานที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็น และเอกสารประกอบ เพื่อแนะนำส่วนเนื้อหาใหม่ ๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือเอกสารที่สอดคล้องกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์และกระบวนการล่าสุดอยู่เสมอ
ClickUp's One Up #3: การจัดการโครงการด้วย AI
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และพื้นฐานนี้ทำให้ฟีเจอร์ AI ของมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก ทุกงาน, ทุกเป้าหมาย,และทุกการพึ่งพาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpถูกเชื่อมต่อไว้ด้วยกัน ดังนั้นผลลัพธ์จาก AI จึงมีพื้นฐานอยู่ในบริบทเสมอ
นี่คือภาพรวมของวิธีต่างๆ ที่ AI แบบบูรณาการของ ClickUp ช่วยให้งานบริหารโครงการประจำวันราบรื่นยิ่งขึ้น
- ทำงานได้มากขึ้น เร็วขึ้น: ClickUp Brain สรุปการอัปเดตโครงการ บันทึกการประชุม และความคิดเห็นยาว ๆ แล้วสร้างงานย่อย งาน และรายการที่ต้องดำเนินการจากสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ยังแนะนำผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมที่สุดตามปริมาณงาน ความเชี่ยวชาญ และกิจกรรมที่ผ่านมา
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน: สร้างรายงานความคืบหน้าและอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจัดหมวดหมู่และสรุปข้อมูลงานใน ฟิลด์ AI ที่กำหนดเอง เพื่อการจัดระเบียบข้อมูลที่ดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต: AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและความรับผิดชอบของคุณ ทุกอย่างจะถูกติดตามให้คุณ ตั้งแต่ความเสี่ยงของโครงการไปจนถึงเป้าหมายสำคัญ นอกจากนี้ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้คุณวางแผนเวลาตามลำดับความสำคัญ งาน และกิจกรรมที่กำหนดไว้
ยิ่งไปกว่านั้น Brain MAX ยังสามารถสร้าง อัปเดต และจัดการงาน เอกสาร แชท และกิจกรรมในปฏิทินของ ClickUp ได้โดยตรงจากเดสก์ท็อปของคุณ
ผู้ใช้ ClickUp แบ่งปัน:
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งได้ช่วยเหลือบริษัทของเราในหลายๆ ด้านในการรักษาขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และทำให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งได้ช่วยเหลือบริษัทของเราในหลายๆ ด้านในการรักษาขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และทำให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
สร้างกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
แต่เวทมนตร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
ClickUp Automationsช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเอง พวกมันทำงานตามกฎง่าย ๆ 'เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น, ให้ทำสิ่งนั้น' ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้ในไม่กี่นาที เมื่อเปิดใช้งานแล้ว พวกมันจะทำงานอย่างเงียบ ๆ ในพื้นหลัง ทำให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
นี่คือตัวอย่างระบบอัตโนมัติที่ทีมต่างๆ พึ่งพา:
- อัปเดตสถานะงานหลังจากทดสอบ QA เสร็จสิ้นและแจ้งวิศวกร
- โพสต์สรุปไปยังช่องทางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อสิ้นสุดรอบการทดสอบ
- สร้างงานติดตามสำหรับบั๊กที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
รักษาความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบท
ClickUp Chat เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน ทุกข้อความจะอยู่เคียงข้างกับงานและเอกสาร ดังนั้นบริบทจะไม่สูญหายระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ทีมสามารถถามคำถาม, แบ่งปันการตัดสินใจ, และสร้างรายการดำเนินการได้โดยตรงในพื้นที่เดียวกันที่การทำงานเกิดขึ้น การติดตาม เปลี่ยนรายการดำเนินการเป็นงาน, การซิงค์ ช่วยให้สามารถโทรด้วยเสียงและวิดีโอได้, และฟีเจอร์ Catch Me Up ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
📮ClickUp Insight: มีเพียง12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจาก AI ให้เป็นผลลัพธ์ด้วย ClickUp
ในขณะที่ Grok 4 โดดเด่นด้วยเหตุผลที่ดีขึ้นและข้อมูลแบบเรียลไทม์ และ ChatGPT โดดเด่นในด้านปัญญาในการสนทนา แต่ทั้งสองยังไม่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างสมบูรณ์
นั่นคือจุดที่ ClickUp นำหน้า
ด้วย ClickUp Brain, AI ช่วยสร้างเนื้อหา, จัดลำดับความสำคัญของงาน, และอัปเดตโครงการอัตโนมัติได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ. เมื่อผสานกับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ ClickUp เช่น การรายงานแบบเรียลไทม์, การจัดตาราง, และการอัตโนมัติของงาน, ทีมสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น, รักษาความสอดคล้อง, และลดงานที่ไม่จำเป็นในทุกโครงการ.
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และให้ AI ทำงานเคียงข้างคุณ! ✅