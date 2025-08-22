10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TiddlyWiki สำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล

ดังนั้น คุณจึงลองใช้ TiddlyWiki ดู ในตอนแรก มันรู้สึกเหมือนเป็น "ตัวนั้น" ที่ใช่เลย
จากนั้นก็มาถึงความหงุดหงิด: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก ปัญหาการซิงค์ และกังวลว่าข้อมูลทั้งหมดอาจหายไป และลืมการทำงานเป็นทีมไปได้เลย—การร่วมมือกันแทบจะเป็นไปไม่ได้ แม้แต่การสร้างโน้ตใหม่หรือการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นก็รู้สึกยุ่งยาก
แต่ยังมีทางออกอยู่ มีทางเลือกอื่นสำหรับ TiddlyWiki ที่ทำงานร่วมกับคุณ ไม่ใช่ขัดขวางคุณ ลองนึกถึงแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การซิงค์ข้อมูลที่ราบรื่น และฟีเจอร์ที่สนับสนุนวิธีการจดบันทึกและจัดระเบียบความคิดของคุณอย่างแท้จริง
ในโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันเครื่องมือจดบันทึกที่ดีที่สุด—ออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดระเบียบโครงการหรือบันทึกไอเดีย มีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการข้อมูลทั้งหมดของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:เลโอนาร์โด ดา วินชีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดบันทึก สมุดบันทึกที่มีชื่อเสียงของเลโอนาร์โด ดา วินชี ซึ่งเต็มไปด้วยภาพร่าง ความคิด และข้อสังเกตต่างๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของการจดบันทึกเพื่อความคิดสร้างสรรค์ การเขียนแบบกลับด้าน (เขียนย้อนกลับ) ของเขาอาจเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบันทึกของเขา
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ TiddlyWiki
TiddlyWiki ช่วยบุกเบิกการจัดการความรู้ส่วนบุคคลด้วยการตั้งค่าไฟล์เดียวที่ชาญฉลาด แต่พูดตามตรง—มันไม่ได้ราบรื่นเสมอไป นี่คือจุดที่มันประสบปัญหาจริงๆ:
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: โครงสร้างและการจัดรูปแบบที่ไม่เหมือนใครอาจทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้สึกท่วมท้น
- การร่วมมือที่จำกัด: ไม่มีวิธีในตัวให้คุณแก้ไขฐานความรู้ร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ความท้าทายในการซิงค์: การรักษาข้อมูลทั้งหมดให้สอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
- ประสบการณ์การใช้งานมือถือที่ล้าสมัย: รู้สึกใช้งานยากเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกสมัยใหม่
- เครื่องมือค้นหาที่อ่อนแอ: ไม่มีค้นหาแบบเต็มข้อความหรือตัวกรอง ทำให้การนำทางยากขึ้นเมื่อวิกิของคุณเติบโตขึ้น
- ปลั๊กอินล้นเกิน: คุณสมบัติที่จำเป็นขึ้นอยู่กับปลั๊กอินที่อาจทำให้ระบบเสียหายหรือขัดแย้งกัน
- การจัดระเบียบภาพที่กระจัดกระจาย: ขาดมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น แคนบานหรือแผนผังความคิด สำหรับการจัดระเบียบบันทึกของคุณ
เมื่อความคิดของคุณเพิ่มขึ้นและฐานความรู้ของคุณขยายตัว ปัญหาเหล่านี้ก็กลายเป็นอุปสรรค
โชคดีที่แอปจดบันทึกแบบลำดับชั้นสมัยใหม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้—ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่า ความยืดหยุ่น และมักมีอิสระแบบโอเพนซอร์ส
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ระบบการจดบันทึกของคอร์เนลล์ ซึ่งคิดค้นขึ้นในปี 1940 ยังคงถูกสอนมาจนถึงทุกวันนี้ ทำไม?โครงสร้างที่เรียบง่ายของวิธีการจดบันทึกนี้—คำเตือน, บันทึก, สรุป—สนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก แม้ในโลกที่เต็มไปด้วยแอปพลิเคชันในปัจจุบัน มันเป็นวิธีการแบบเก่า แต่ก็ยังคงน่าดึงดูดอย่างประหลาด
ทางเลือกของ TiddlyWiki ในพริบตา
พร้อมที่จะค้นหาระบบที่เหมาะกับคุณแล้วหรือยัง? นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรณีการใช้งานและคุณสมบัติเด่นของแต่ละทางเลือกของ TiddlyWiki:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการความรู้และงานแบบครบวงจร
|เอกสาร, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, แม่แบบฐานความรู้
|แผนฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินมีให้บริการ
|โนชั่น
|พื้นที่ทำงานและฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้
|บล็อก, ฐานข้อมูล, และการร่วมมือ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้
|ออบซิเดียน
|ฐานความรู้การลดราคาที่ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอันดับแรก
|มุมมองกราฟ, ลิงก์ย้อนกลับ, ปลั๊กอิน
|ฟรี; บริการเสริมเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้
|โรม รีเสิร์ช
|ความคิดที่เชื่อมโยงกันและบันทึกประจำวัน
|ลิงก์สองทิศทาง, ฐานข้อมูลกราฟ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้
|จ๊อปลิน
|บันทึกที่เน้นความเป็นส่วนตัวแบบโอเพนซอร์ส
|รองรับการแก้ไขแบบมาร์กดาวน์, เข้าถึงได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
|แผนชำระเงินเริ่มต้น ที่ $3. 40
|เอเวอร์โน้ต
|การจดบันทึกแบบดั้งเดิมด้วยเว็บคลิปเปอร์
|สมุดบันทึก, งาน, การผสานรวม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/ผู้ใช้
|Logseq
|บันทึกแบบท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
|มุมมองกราฟ, ไฟล์ข้อความธรรมดา
|ฟรี
|ดูคูวิกี
|วิกิสำหรับทีมที่มีน้ำหนักเบา
|ไม่มีฐานข้อมูล, ระบบผู้ดูแลง่าย
|ฟรี
|นูคลิโน
|ฐานความรู้สำหรับทีมอย่างรวดเร็ว
|เอกสาร, มุมมองกราฟ, พื้นที่ทำงานร่วมกัน
|ฟรี; แผนชำระเงิน $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
|บันทึกมาตรฐาน
|บันทึกที่ปลอดภัยและเข้ารหัส
|ข้อความธรรมดา, มาร์กดาวน์, การเข้ารหัส
|ฟรี; แผนชำระเงิน $90/ปี
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TiddlyWiki ที่คุณควรใช้
ทางเลือกเหล่านี้สำหรับ TiddlyWiki มอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม และคุณสมบัติการจัดการความรู้ที่ทรงพลัง
แต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน มาเริ่มกันเลย
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และงานแบบครบวงจร)
การจัดการความรู้ของคุณไม่ควรรู้สึกเหมือนการปะติดปะต่อแอปครึ่งโหลเข้าด้วยกัน
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—ตั้งแต่การเขียนบันทึก การสร้างวิกิ การทำงานร่วมกันในภารกิจ และการบันทึกข้อมูลจากการประชุม—บนแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว
ต่างจาก TiddlyWiki, ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่เรียบหรู ปรับขนาดได้ พร้อมการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ระบบอัตโนมัติ และการสนับสนุน AI ไม่จำเป็นต้องกำหนดเส้นทางไฟล์ เขียนด้วยไวยากรณ์วิกิ หรือจัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วยตนเอง
เริ่มต้นโดยใช้ ClickUp Docsเป็นตัวแก้ไขข้อความเพื่อสร้างและจัดการเนื้อหาที่มีโครงสร้าง Docs รองรับหน้าซ้อน การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ งานที่ฝังอยู่ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกงานวิจัย ร่างบทความ หรือวางแผนโครงการ คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นโครงสร้างลำดับชั้นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงแต่ละเอกสารกับงาน วัตถุประสงค์ หรือแดชบอร์ดเพื่อการวางแผนแบบบูรณาการได้อีกด้วย พูดถึงการวางโครงสร้างงานวิชาการของคุณกันเถอะ!
ต้องการความช่วยเหลือในการจดบันทึกของคุณหรือไม่?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ฝังอยู่ในระบบ จะช่วยคุณไปได้ไกลกว่าเดิม ตั้งแต่ช่วยร่างบันทึก สรุปเนื้อหาที่ยาว และสร้างโครงร่างบล็อกหรือรายการความรู้โดยตรงในเอกสารของคุณ มันสามารถทำได้ทั้งหมด
ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักวิชาการและผู้ที่ชื่นชอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องการระดมความคิด สร้างบันทึกใหม่ แก้ไข หรือเขียนใหม่โดยไม่ต้องออกจากแอปจดบันทึก คุณสามารถเปลี่ยนโทนเสียงได้ทันที ปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ หรือสร้างสรุปเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
ต้องการเปลี่ยน LLM สำหรับคำตอบที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณหรือไม่? ไม่มีปัญหา! จากภายในแพลตฟอร์ม คุณสามารถสลับระหว่าง ClickUp Brain, ChatGPT-4o, และ Claude ได้ และบอกลาการสลับบริบทไปได้เลย
เข้าร่วมการประชุมหรือการบรรยายออนไลน์ใช่ไหม?ClickUp AI Notetakerบันทึกและสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติ สร้างบันทึกการประชุมและรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่นหรือสูญหาย
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกนี้ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถทบทวนสิ่งที่ถูกกล่าวถึง, แยกแยะจุดที่ต้องดำเนินการ, และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไปยังงานที่ต้องติดตามได้ทันทีหลังการประชุม
ส่วนที่ยากที่สุดของการดำเนินโครงการวิจัยคือการทำให้ทุกคนเข้าใจข้อมูลล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มสร้างวิกิภายในองค์กรที่สามารถขยายได้เป็นครั้งแรกของคุณแล้วแม่แบบฐานความรู้ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ มันให้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานเพื่อสร้าง SOPs ศูนย์ช่วยเหลือ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารต่างๆ ด้วยรูปแบบที่สะอาดและการนำทางที่ใช้งานง่าย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานเป็นทีม ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาที่เสียไปกับการสร้างฐานความรู้ภายในองค์กรตั้งแต่เริ่มต้น
คุณสมบัติเหล่านี้ร่วมกันมอบทุกสิ่งที่ผู้ใช้ TiddlyWiki ชื่นชอบ—แอปพลิเคชันจดบันทึกแบบลำดับชั้น, ตัวแก้ไขข้อความธรรมดา, และการเข้าถึงที่รวดเร็ว—แต่พร้อมด้วยการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น, การออกแบบ, และการทำงานอัตโนมัติ, พร้อมด้วย AI เล็กน้อย ใครจะปฏิเสธได้ล่ะ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกันที่มีการเข้าถึงแบบกำหนดเองสำหรับทีมและแผนก
- ใช้การเชื่อมโยงงานเพื่อเปลี่ยนความคิดหรือย่อหน้าใด ๆ ให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการจริง
- ผสานปฏิทิน, ตัวเตือน, และเป้าหมายไว้ในบันทึกของคุณ
- ติดตามการมีส่วนร่วมและการอัปเดตความรู้อย่างโปร่งใสครบถ้วน
- เชื่อมโยงบันทึกกับงาน, เป้าหมาย, กำหนดเวลา, และแดชบอร์ดไว้ในที่เดียว
- รักษาประวัติเวอร์ชัน, ความคิดเห็น, และสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับเนื้อหาที่แชร์
- รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR, HIPAA และการควบคุมระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ทุกอย่าง (วิกิ, การจัดการตั๋ว, การมอบหมายงาน) อยู่ในที่เดียว ไม่รู้ทำไมฉันรู้สึกว่า ClickUp ทำให้ฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ทุกอย่าง (วิกิ, การจัดการตั๋ว, การมอบหมายงาน) อยู่ในที่เดียว ไม่รู้ทำไมฉันรู้สึกว่า ClickUp ทำให้ฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
💫 ต้องการรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในแอปเดสก์ท็อปเดียวหรือไม่? ลองใช้Brain MAX!
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้)
ไม่ใช่ทุกระบบความรู้ที่ต้องมีความเข้มงวด หากคุณชอบที่จะปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้สอดคล้องกับวิธีคิดของคุณ Notion มอบความยืดหยุ่นนั้นให้คุณ
ระบบของมันใช้บล็อกพื้นฐาน—ข้อความ, รายการตรวจสอบ, ฐานข้อมูล, รูปภาพ และอื่นๆ—เพื่อให้คุณสามารถสร้างหน้าเว็บที่เติบโตตามความต้องการของคุณได้
สิ่งที่ทำให้ Notion โดดเด่นคือความสามารถในการปรับตัว คุณสามารถเริ่มต้นด้วยหน้ากระดาษเปล่าหรือเลือกจากเทมเพลตการจดบันทึกนับร้อย ไม่ว่าจะเป็นรายการอ่านหรือโปรเจกต์ทีม Notion สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและสไตล์ของคุณได้
ต่างจาก TiddlyWiki ที่ต้องการการตั้งค่ามากกว่าและมีตัวเลือกการแสดงผลที่จำกัด Notion มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว และการปรับแต่งที่ง่ายกว่า มีประโยชน์หากคุณต้องการผสมผสานโครงสร้างและความคิดสร้างสรรค์โดยไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิค ไม่ว่าจะใช้งานคนเดียวหรือกับกลุ่ม Notion ก็สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์และขนาดงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลง
- จัดระเบียบข้อมูลด้วยลำดับชั้นของหน้าที่ยืดหยุ่นและสลับบล็อก
- แชร์หน้าเฉพาะหรือพื้นที่ทำงานทั้งหมดพร้อมการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด
- นำเข้าข้อมูลจาก Evernote, Trello, Asana และเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีตัวนำเข้าในตัว
- เข้าถึงบันทึกได้บนทุกแพลตฟอร์มด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบออฟไลน์
- สร้างวิกิแบบภาพพร้อมภาพหน้าปก ไอคอน และรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Notion
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจทำงานช้าเมื่อฐานความรู้มีขนาดใหญ่
- โหมดออฟไลน์อาจมีความขัดแย้งในการซิงค์เป็นครั้งคราว
ราคาของ Notion
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Notion ช่วยให้ฉันสามารถเขียนบันทึกได้เร็วขึ้น บ่อยขึ้น มีรายละเอียดมากขึ้น และด้วย AI ล่าสุดของพวกเขายังสามารถย่อและสรุปบันทึกของผู้อื่นเพื่อเพิ่มเข้าไปในฐานความรู้ของฉันได้อีกด้วย
Notion ช่วยให้ฉันสามารถเขียนบันทึกได้เร็วขึ้น บ่อยขึ้น มีรายละเอียดมากขึ้น และด้วย AI ล่าสุดของพวกเขายังสามารถย่อและสรุปบันทึกของผู้อื่นเพื่อเพิ่มเข้าไปในฐานความรู้ของฉันได้อีกด้วย
3. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้การลดราคาแบบท้องถิ่นก่อน)
บางครั้งคุณอาจต้องการให้บันทึกของคุณอยู่ในเครื่องเท่านั้น—ไม่ต้องพึ่งคลาวด์ เพียงแค่ไฟล์ที่รวดเร็วและยืดหยุ่นภายใต้การควบคุมของคุณเอง Obsidian ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น มันเป็นแอปจดบันทึกที่ใช้รูปแบบ markdown โดยบันทึกของคุณจะถูกเก็บเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาบนเครื่องของคุณเอง ให้คุณเข้าถึงได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตและถือครองข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
สิ่งที่ทำให้ Obsidian โดดเด่นคือการที่มันช่วยให้คุณเชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกัน ด้วยระบบแบ็กลิงก์และมุมมองกราฟภาพ Obsidian สร้างเครือข่ายของความคิดขณะที่คุณเขียน มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักวิจัย หรือใครก็ตามที่กำลังสร้างฐานความรู้ระยะยาว
เมื่อเปรียบเทียบกับ TiddlyWikiหรือทางเลือกอื่น ๆ ของ Obsidian ที่อาจรู้สึกเก่าหรือซับซ้อนเกินไป Obsidian มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและใช้งานง่ายกว่า คุณจะได้รับทางลัดคีย์บอร์ด, การแสดงตัวอย่างลิงก์, และคลังปลั๊กอินจากชุมชนที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องแตะโค้ดเลย
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนวิทยานิพนธ์หรือเขียนบันทึกประจำวัน ระบบนี้สามารถปรับให้เข้ากับวิธีคิดของคุณได้โดยไม่ต้องบังคับให้มีโครงสร้างเร็วเกินไป
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- ทำงานแบบออฟไลน์ทั้งหมดด้วยไฟล์ Markdown ท้องถิ่น
- เชื่อมโยงบันทึกผ่านการเชื่อมโยงสองทางอัตโนมัติ
- มองเห็นเครือข่ายความคิดของคุณด้วยมุมมองแบบกราฟ
- ปรับแต่งการตั้งค่าของคุณด้วยคลังปลั๊กอินจากชุมชนที่หลากหลาย
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยธีมและปุ่มลัด
- เปลี่ยนเป็นโหมดมืดเพื่อลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาในระหว่างการจดบันทึกในช่วงดึก
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหรือการแชร์ในตัว
- ปลั๊กอินบางตัวต้องการการตั้งค่าหรือการบำรุงรักษาทางเทคนิค
ราคาของโอปอล
- ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- ตัวเลือกเสริม: ซิงค์: $5/เดือน ต่อผู้ใช้ เผยแพร่: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ซิงค์: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- เผยแพร่: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ซิงค์: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- เผยแพร่: $10/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกและแก้ไข เหมาะสำหรับการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notes
ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกและแก้ไข เหมาะสำหรับการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notes
📚 อ่านเพิ่มเติม:ClickUp Vs. Obsidian: เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?
4. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดแบบเชื่อมโยงเครือข่ายและการจดบันทึกประจำวัน)
หากสมองของคุณไม่ทำงานในรูปแบบโฟลเดอร์และรายการที่ตายตัว Roam Research อาจรู้สึกเหมือนการกลับบ้าน ออกแบบมาสำหรับผู้คิดที่ไม่เป็นเส้นตรง Roam สร้างฐานความรู้แบบเครือข่ายผ่านการเชื่อมโยงสองทาง—ทุกบันทึกที่คุณเชื่อมต่อจะเชื่อมโยงกลับโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์ Daily Notes ของมันทำให้การบันทึกความคิดเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องจัดระเบียบมากเกินไป
ฟีเจอร์บันทึกประจำวันช่วยให้การบันทึกความคิดเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องจัดระเบียบมากเกินไป โครงสร้างจะเกิดขึ้นเองตามการใช้งาน
เมื่อเปรียบเทียบกับ TiddlyWiki ที่การเชื่อมโยงและการจัดรูปแบบด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ Roam จัดการทุกอย่างให้โดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง การจัดวางแบบบล็อกช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงแนวคิดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าทีมจะสามารถใช้งานได้ แต่ Roam โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้คนเดียวที่ต้องการวางแผนแนวคิด เขียนโครงการ หรือค้นคว้าเส้นทาง Roam ปรับตัวเข้ากับวิธีคิดของคุณแทนที่จะจำกัดความคิดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Roam Research
- บันทึกความคิดได้อย่างง่ายดายทุกวันด้วยหน้าบันทึกประจำวัน
- สร้างกราฟความรู้ที่จัดระเบียบตัวเองได้ด้วยการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
- นำเนื้อหาไปใช้ซ้ำได้อย่างยืดหยุ่นผ่านโครงสร้างแบบบล็อกของ Roam
- สร้างภาพเครือข่ายของแนวคิดของคุณโดยใช้ฐานข้อมูลแบบกราฟ
- นำทางอย่างรวดเร็วและรักษาสมาธิด้วยคีย์ลัดที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Roam Research
- ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
- มีราคาสูงกว่าเครื่องมือเก่าและใหม่ชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อใช้ในลักษณะไม่บ่อยนัก
ราคาของ Roam Research
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้ศรัทธา: $500/ห้าปี
Roam Research ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัว)
หากคุณเชื่อว่าบันทึกของคุณควรเป็นของคุณเท่านั้น—และของคุณเพียงผู้เดียว—Joplin คือคำตอบ แอปจดบันทึกแบบ Markdown ที่เปิดเผยซอร์สโค้ดนี้มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ ให้คุณจัดเก็บบันทึกไว้ในพื้นที่ส่วนตัวหรือซิงค์ผ่าน Dropbox, OneDrive หรือ WebDAV—พร้อมการเข้ารหัสแบบครบวงจร
สะอาด, ยืดหยุ่น, และรองรับโน้ตบุ๊ค, แท็ก, รายการตรวจสอบ, และไฟล์แนบ.
เมื่อเปรียบเทียบกับ TiddlyWiki ซึ่งให้ความรู้สึกเก่าและยากต่อการซิงค์ TiddlyWiki ให้ความรู้สึกใช้งานง่ายและเป็นแบบข้ามแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบนเดสก์ท็อปหรือมือถือ
ระบบนิเวศของปลั๊กอินและตัวเลือกธีมที่กำลังเติบโตของ Joplin ยังมอบพื้นที่ให้คุณปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงส่วนเสริมที่ทรงพลัง นี่คือแพลตฟอร์มที่คุณสามารถปรับให้เข้ากับวิธีคิดและวิธีการทำงานของคุณได้
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- เขียนและจัดระเบียบบันทึกในรูปแบบมาร์กดาวน์
- ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โดยใช้พื้นที่จัดเก็บของบุคคลที่สาม เช่น Dropbox หรือ OneDrive
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและสมุดบันทึกเพื่อการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
- ติดตั้งปลั๊กอินชุมชนเพื่อขยายคุณสมบัติ
ข้อจำกัดของ Joplin
- คุณสมบัติการร่วมมือมีจำกัด
- การจัดการปลั๊กอินอาจต้องมีความคุ้นเคยทางเทคนิค
การกำหนดราคาของ Joplin
- แผนพื้นฐาน: ~$3/เดือน (€2. 99)
- โปรแพลน: ~$7/เดือน (€5.99)
- แผนสำหรับทีม: ~$9/เดือนต่อผู้ใช้ (€7.99, ขั้นต่ำสองผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง Joplin อย่างไรบ้าง?
Joplin ดูเหมือนจะเป็นแอปที่ยอดเยี่ยม อาจจะไม่สวยเท่า Bear แต่ทำทุกอย่างที่ฉันต้องการ (ซึ่ง Bear ทำไม่ได้) และยังไม่มีปัญหาอะไรเลย แถมยังเก็บข้อมูลของเราเองไว้ด้วย...และฟรีอีกด้วย!
Joplin ดูเหมือนจะเป็นแอปที่ยอดเยี่ยมทีเดียว อาจจะไม่สวยเท่า Bear แต่สามารถทำทุกอย่างที่ฉันต้องการได้ (ซึ่ง Bear ทำไม่ได้) และยังไม่มีปัญหาอะไรเลย แถมยังเก็บข้อมูลของเราเองไว้ด้วย...และที่สำคัญคือฟรี!
👀 คุณรู้หรือไม่:เทคนิคเฟย์นแมนสรุปได้ดังนี้: ถ้าคุณอธิบายแนวคิดใดไม่ได้อย่างง่ายๆ แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจจริงๆ นี่เป็นวิธีจดบันทึกคลาสสิก—แต่ลองใช้ร่วมกับเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกัน แล้วคุณจะพบว่าไม่ใช่แค่การเรียนรู้ แต่คุณกำลังสร้างฐานความรู้ที่คิดไปพร้อมกับคุณ
เหตุผลที่มันได้ผล: คุณกำลังสื่อสารโดยตรงกับผู้ใช้ระดับสูงที่ชื่นชอบฟีเจอร์และระบบต่างๆ มันเชื่อมโยงวิธีการแบบดั้งเดิมเข้ากับความน่าสนใจของเครื่องมือที่ชาญฉลาด มีภาพประกอบ หรือใช้ลิงก์เป็นหลัก
6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบดั้งเดิมพร้อมการตัดบทความจากเว็บ)
Evernote ถูกสร้างขึ้นเพื่อจับความคิดที่เกิดขึ้นทันที—ไม่ว่าจะเป็นคำคม ภาพร่าง หรืออีเมลที่คุณตั้งใจจะกลับมาดูอีกครั้ง
มันเก็บบันทึกการประชุม, รูปภาพ, คลิปเว็บ, และรายการที่ต้องทำของคุณให้ซิงค์และค้นหาได้บนทุกอุปกรณ์. เว็บคลิปเปอร์คือจุดเด่น: บันทึกบทความ, หน้าเว็บที่ถูกทำให้เรียบง่าย, หรือ URL ได้เพียงคลิกเดียว.
ต่างจาก TiddlyWiki ที่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง Evernote มอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานทันที คุณสามารถค้นหาเอกสารที่สแกนและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้อีกด้วย งานและตัวเตือนที่ติดตั้งมาในตัวช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการจดบันทึกและการทำงานให้เสร็จ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติมหรือเปิดแท็บเบราว์เซอร์เป็นสิบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- บันทึกโน้ต เพิ่มรูปภาพ และไฟล์ข้ามอุปกรณ์
- จับภาพเนื้อหาเว็บได้ทันทีด้วยเว็บคลิปเปอร์
- จัดระเบียบข้อมูลลงในสมุดบันทึกและแท็ก
- สร้างรายการตรวจสอบและตัวเตือน
- เข้าถึงบันทึกของคุณจากเดสก์ท็อปหรือมือถือ
ข้อจำกัดของ Evernote
- แผนฟรีมีการซิงค์อุปกรณ์จำกัด
- อาจกลายเป็นรกหากไม่มีการจัดระเบียบอย่างเคร่งครัด
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,200 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2 กล่าวว่า:
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่พิมพ์ไว้ บทความจากเว็บไซต์ ไฟล์ PDF รูปภาพ ฟีเจอร์ Web Clipper และ "ส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย" นั้นมีประโยชน์กับฉันเป็นพิเศษ
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่พิมพ์ไว้ บทความจากเว็บไซต์ ไฟล์ PDF รูปภาพ ฟีเจอร์ Web Clipper และ "ส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย" มีประโยชน์กับฉันเป็นพิเศษ
👀 คุณรู้หรือไม่: "ผลกระทบจาก Google" ทำให้ผู้คนจำได้ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน ไม่ใช่จำข้อมูลนั้น เมื่อเราพึ่งพาเครื่องมือค้นหา เราจะข้ามขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ความจำ การจดบันทึกสามารถช่วยเป็นเครื่องมือช่วยจำ ทำให้คุณเข้าใจและจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือค้นหา
7. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว)
Logseq เป็นโปรแกรมจัดระเบียบเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เน้นการใช้งานบนเครื่องก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมบันทึกของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพหรือความสวยงาม มันจัดเก็บทุกอย่างไว้ในไฟล์ข้อความธรรมดาแบบ Markdown บนอุปกรณ์ของคุณ—ไม่มีการบังคับให้ซิงค์ข้อมูล ไม่มีนโยบายแอบแฝง
รูปแบบโครงร่างแบบบล็อกของมันช่วยให้คุณเชื่อมโยง อ้างอิง และนำแนวคิดกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย สร้างแผนที่ความคิดที่เปลี่ยนแปลงได้ของคุณเอง คุณสมบัติต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงย้อนกลับอัตโนมัติ การบันทึกประจำวัน และมุมมองแบบกราฟ ทำให้เหมาะสำหรับการวิจัย การติดตามเป้าหมาย หรือแม้แต่การคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับ TiddlyWiki, Logseq ให้ความรู้สึกที่ลื่นไหลและทันสมัยกว่า—และด้วยปลั๊กอินและธีมต่างๆ ทำให้สามารถปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Logseq
- บันทึกโน้ตไว้ในเครื่องเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาในรูปแบบมาร์กดาวน์
- เชื่อมต่อความคิดโดยใช้ลิงก์ย้อนกลับและมุมมองแบบกราฟ
- บันทึกความคิดด้วยฟีเจอร์บันทึกประจำวัน
- ติดตามงานโดยใช้รายการตรวจสอบและหน้าที่มีกำหนดเวลา
- ปรับแต่งด้วยปลั๊กอินและธีม
ข้อจำกัดของ Logseq
- ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว
- อาจต้องมีการตั้งค่าบางอย่างสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคาของ Logseq
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
การให้คะแนนและรีวิว Logseq
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง Logseq อย่างไรบ้าง?
Logseq เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่การออกแบบ "คลิก" กับฉันได้อย่างลงตัว มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากในการจัดเก็บข้อมูล ทุกอย่างดูมีเหตุผลและเข้าใจง่าย ทุกอย่างที่เคยลองใช้มาก่อนหรือหลังจากนี้ก็ไม่ทำงานอย่างที่ฉันต้องการเลย เหมือนกับ Logseq อย่างไรก็ตาม การใช้งานของ Logseq นั้นยังไม่ดีนัก ฉันสูญเสียข้อมูลไปมากมายจากการใช้ Logseq จนต้องเลิกใช้ไปเลย ฉันยังคงอยู่ในซับนี้ด้วยความหวังว่าทีมพัฒนาจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้มีความน่าเชื่อถือและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้จริงๆ
Logseq เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่การออกแบบ "คลิก" กับฉันได้อย่างลงตัว มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากในการจัดเก็บข้อมูล ทุกอย่างดูมีเหตุผลและเข้าใจง่าย ทุกอย่างที่เคยลองใช้มาก่อนหรือหลังจากนี้ก็ไม่ทำงานอย่างที่ฉันต้องการเลย เหมือนกับ Logseq อย่างไรก็ตาม การใช้งานของ Logseq นั้นยังไม่ดีนัก ฉันสูญเสียข้อมูลไปมากมายจากการใช้ Logseq จนต้องเลิกใช้ไปเลย ฉันยังคงอยู่ในซับนี้ด้วยความหวังว่าทีมพัฒนาจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้มีความน่าเชื่อถือและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้จริงๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม:Logseq Vs Obsidian: แอปจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?
8. DokuWiki (เหมาะที่สุดสำหรับวิกิทีมที่มีน้ำหนักเบา)
หากคุณต้องการวิกิสำหรับทีมที่ตั้งค่าได้ง่ายและไม่มาพร้อมกับความยุ่งยากในการดูแลรักษา DokuWiki เป็นตัวเลือกที่มั่นคง เครื่องมือโอเพนซอร์สนี้ทำงานบนไฟล์ข้อความธรรมดา—ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล—ดังนั้นคุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและรักษาการทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องยุ่งยากมากนัก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารภายใน, SOPs, หรือศูนย์ช่วยเหลือ, พร้อมการควบคุมการเข้าถึง, ประวัติเวอร์ชัน, และการสนับสนุนปลั๊กอินเพื่อปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ.
ตรงกันข้ามกับ TiddlyWiki ที่เน้นการใช้งานส่วนบุคคล DokuWiki ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานหลายผู้ใช้ มันไม่ได้ดูหวือหวา แต่เชื่อถือได้—และปรับแต่งได้เพียงพอที่จะรู้สึกว่าเป็นของคุณเองโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DokuWiki
- ติดตั้งและจัดการได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล
- มีการควบคุมการเข้าถึงและประวัติการแก้ไข
- ปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานด้วยปลั๊กอินและเทมเพลต
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดทำเอกสารและเนื้อหาที่มีโครงสร้าง
- การสนับสนุนจากชุมชนอย่างแข็งขันและระบบนิเวศของปลั๊กอิน
ข้อจำกัดของ DokuWiki
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ
- อินเทอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือจดบันทึกสมัยใหม่
ราคาของ DokuWiki
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
DokuWiki คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง DokuWiki อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2 เขียนว่า:
ฉันใช้ DokuWiki ที่บ้านสำหรับวิกิของครอบครัวเรา ที่เราเก็บบันทึกเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และสถานที่ที่เราเคยไปเยี่ยมชม มันง่ายมากที่จะป้อนข้อมูล และง่ายที่จะค้นหาข้อมูลในภายหลังเมื่อเราต้องการใช้
ฉันใช้ DokuWiki ที่บ้านสำหรับวิกิของครอบครัวเรา ที่เราเก็บบันทึกเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และสถานที่ที่เราเคยไปเยี่ยมชม มันง่ายมากในการป้อนข้อมูล และง่ายในการค้นหาข้อมูลในภายหลังเมื่อเราต้องการใช้
📮ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับและเสียบริบทจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain
มันอยู่ใน Workspace ของคุณ รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็น 2 เท่าด้วย ClickUp!
9. Nuclino (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารของทีมอย่างรวดเร็วและร่วมมือกัน)
เมื่อทีมวิจัยของคุณทำงานอย่างรวดเร็ว Nuclino ก็พร้อมตามทัน นี่คือฐานความรู้แบบเรียลไทม์ที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อความชัดเจน ความรวดเร็ว และการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น อินเทอร์เฟซสะอาดตา—ไม่มีสิ่งรบกวน มีเพียงหน้าเพจเรียบง่ายที่ทีมของคุณสามารถแก้ไขร่วมกันได้โดยไม่ยุ่งยาก แทนที่จะใช้โฟลเดอร์แบบตายตัว Nuclino ใช้โครงสร้างแบบกราฟ ทำให้เนื้อหาของคุณเชื่อมโยงกันเหมือนเครือข่ายที่มีชีวิต
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผน การจัดทำเอกสาร หรือการสร้างวิกิ รวมถึงความคิดเห็นแบบฝัง การกล่าวถึง และการค้นหาทันที คุณยังสามารถฝังไฟล์ รายการตรวจสอบ และบล็อกโค้ดได้อีกด้วย
ไม่เหมือนกับ TiddlyWiki, Nuclino ให้ความสำคัญกับทีมเป็นอันดับแรกตั้งแต่เริ่มต้น—ไม่ต้องกังวลกับการตั้งค่า ไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการสิทธิ์ เพียงแค่เอกสารที่ชาญฉลาด รวดเร็ว และใช้งานได้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- การแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์พร้อมประวัติเวอร์ชัน
- สร้างการเชื่อมโยงทางสายตา ระหว่างหน้าต่างๆ โดยใช้มุมมองกราฟ
- น้ำหนักเบา, รวดเร็ว, และไม่มีสิ่งรบกวน
- เชื่อมโยงบันทึกและแนวคิดข้ามพื้นที่ทำงาน
- ฝังสื่อ ไฟล์ และรายการงาน
ข้อจำกัดของ Nuclino
- ปรับแต่งได้น้อยกว่าเครื่องมือขั้นสูง
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีจำกัด
ราคาของ Nuclino
- ฟรีสำหรับไม่เกิน 50 รายการ
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nuclino อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ให้บริการคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันความรู้ได้แบบเรียลไทม์ ให้บริการความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่ง เพื่อค้นหาข้อมูลและเนื้อหาที่ทีมต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ให้บริการคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันความรู้ได้แบบเรียลไทม์ ให้บริการความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่ง เพื่อค้นหาข้อมูลและเนื้อหาที่ทีมต้องการได้อย่างรวดเร็ว
10. Standard Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตที่ปลอดภัยและเข้ารหัส)
บันทึกบางฉบับมีไว้สำหรับคุณเท่านั้น—และ Standard Notes เข้าใจสิ่งนี้ดี นี่คือแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก โดยเข้ารหัสข้อมูลทุกอย่างโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถอ่านสิ่งที่คุณเขียนได้
ไม่ว่าจะเป็นวิกิส่วนตัว, การสะท้อนความคิด, ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, หรือไอเดียใหญ่ต่อไปของคุณ, บันทึกของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยอัตโนมัติ แม้จะมีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง, แต่ก็ใช้งานง่าย. อินเตอร์เฟซมีความเรียบง่ายและไม่มีสิ่งรบกวน, พร้อมตัวเลือกในการอัปเกรดเพื่อรองรับ Markdown, ธีม, และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม.
เมื่อเปรียบเทียบกับ TiddlyWiki ซึ่งให้การควบคุมในเครื่องแต่ขาดการเข้ารหัสในตัว Standard Notes ให้ความรู้สึกทันสมัย ปลอดภัย และเคารพพื้นที่ดิจิทัลของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Standard Notes
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับบันทึกทั้งหมด
- การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มพร้อมการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย
- รองรับการลดราคาและข้อความแบบจัดรูปแบบด้วยส่วนขยาย
- ส่วนเสริมที่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดรูปแบบ
- โอเพ่นซอร์สพร้อมการสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของบันทึกมาตรฐาน
- เวอร์ชันพื้นฐานขาดคุณสมบัติขั้นสูง
- ตัวเลือกการปรับแต่งต้องใช้ส่วนขยายที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Standard Notes
- มีแผนฟรีให้บริการ
- แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: $90/ปี
- แผนมืออาชีพ: $120/ปี
คะแนนและรีวิวของ Standard Notes
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Standard Notes อย่างไรบ้าง?
Standard Notes เป็นอัญมณีที่หายากที่แอปหลายตัวต้องการเป็นแต่ก็มักจะทำได้ไม่ดีเท่า นี่คือแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย สร้างมาอย่างดี มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผมมีโอกาสได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Standard Notes และได้พบกับทีมงานที่น่ารักของพวกเขา เห็นได้ชัดว่าทุกคนมีความสามารถและทุ่มเทอย่างเหลือเชื่อ องค์กรส่วนใหญ่มักดูดีกว่าจากภายนอก แต่ Standard Notes เป็นหนึ่งในข้อยกเว้นที่หายากซึ่งสร้างความมั่นใจให้คุณได้เมื่อได้เห็นกระบวนการทำงาน การปฏิสัมพันธ์ และแนวทางการทำงานร่วมกันของพวกเขา
Standard Notes เป็นอัญมณีที่หายากที่แอปหลาย ๆ แอปต้องการเป็นแต่ก็มักจะไม่สามารถทำได้ นี่คือแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย สร้างมาอย่างดี มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผมมีโอกาสได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Standard Notes และได้พบกับทีมงานที่น่ารักของพวกเขา เห็นได้ชัดว่าทุกคนมีความสามารถและทุ่มเทอย่างเหลือเชื่อ องค์กรส่วนใหญ่มักดูดีกว่าจากภายนอก แต่ Standard Notes เป็นหนึ่งในข้อยกเว้นที่หายากซึ่งสร้างความมั่นใจให้คุณได้เมื่อคุณได้เห็นกระบวนการทำงาน การปฏิสัมพันธ์ และวิธีการทำงานร่วมกันของพวกเขา
เลือกโน้ตของคุณ เลือกจังหวะการทำงานของคุณ ด้วย ClickUp
ตั้งแต่โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบมินิมอลไปจนถึงพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่ครบครัน ไม่มีทางเลือกของ TiddlyWiki ที่ขาดแคลนซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของคุณและเติบโตไปพร้อมกับคุณ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับการตั้งค่าแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคนอีกต่อไป ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว การทำงานร่วมกัน ความเร็ว หรือโครงสร้าง ก็มีเครื่องมือในรายการนี้ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณและสนับสนุนวิธีการทำงานของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการโซลูชันที่รวมเอกสารที่มีโครงสร้าง, การสนับสนุน AI ที่ชาญฉลาด, และฐานความรู้ที่สามารถปรับขนาดได้ ClickUp นำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ที่เดียว ไม่ต้องสลับแท็บ ไม่ต้องส่งต่อข้อมูลที่ยุ่งเหยิง แค่ความชัดเจนและการควบคุม
ดังนั้นไปข้างหน้าเลย เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับวิธีที่คุณคิด, เขียน, และจัดระเบียบโลกของคุณ สมองที่สองของคุณพร้อมสำหรับการอัปเกรดแล้ว
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มสร้างฐานความรู้ที่ชาญฉลาดและเชื่อมโยงกันมากขึ้น