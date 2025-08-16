บล็อก ClickUp

Jotform vs. Typeform: ตัวสร้างแบบฟอร์มตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?

คุณกำลังมีปัญหาในการเลือกระหว่าง Jotform และ Typeform อยู่หรือไม่?

ทั้งสองมีชื่อเสียงที่มั่นคงในการช่วยทีมสร้างแบบฟอร์มที่สวยงามและใช้งานได้จริง แต่แนวทางของพวกเขามีความแตกต่างกันอย่างมาก

ในขณะที่ Jotform นำเสนอคุณสมบัติที่ซับซ้อน, เทมเพลต, และตรรกะแบบฟอร์มขั้นสูง, Typeform ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่สง่างาม, ใช้งานง่าย และประสบการณ์ที่เหมือนการสนทนา.

เมื่อมองแวบแรก มันก็ดูไม่ต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณต้องจัดการกับโครงการต่าง ๆ สร้างแบบฟอร์มสำหรับความคิดเห็น หรือบริหารการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เครื่องมือแบบฟอร์มที่คุณใช้ควรมีความสะดวกและเหมาะกับคุณ

ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง Typeform และ Jotform และหากคุณกำลังมองหา Typeform และ Jotform เราได้รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการไว้แล้ว ✨

Jotform vs. Typeform ในมุมมองที่รวดเร็ว

คุณสมบัติ / เครื่องมือJotformไทป์ฟอร์มคลิกอัพ (โบนัส)
การออกแบบฟอร์มและส่วนติดต่อผู้ใช้รูปแบบดั้งเดิม ปรับแต่งได้สูง หลายหน้า รองรับ CSSสนทนาอย่างเป็นกันเอง ถามทีละคำถาม ทันสมัยและน่าสนใจเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง ปรับแต่งได้ รองรับภาพและคำแนะนำ ผสานการทำงานกับระบบเวิร์กโฟลว์
ตรรกะเงื่อนไขขั้นสูง (แสดง/ซ่อนฟิลด์, การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง, การเปลี่ยนเส้นทาง)การกระโดดของตรรกะ (การแยกสาขาแบบไดนามิก, การตรวจสอบความถูกต้องอัจฉริยะ)ตรรกะเงื่อนไขแบบบูรณาการสำหรับแบบฟอร์มและกระบวนการทำงาน
การผสานการชำระเงิน40+ เกตเวย์ (Stripe, PayPal, Square, ฯลฯ), การชำระเงินแบบต่อเนื่อง, ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมStripe, Square (ตัวเลือกจำกัด)การชำระเงินใน ClickUp โดยตรงไม่รองรับ แต่สามารถเชื่อมต่อผ่านการใช้งานร่วมกับระบบอื่นได้
การวิเคราะห์และรายงานระบบวิเคราะห์ในตัว, รายงานแบบกราฟิก, ส่งออกเป็น Excel/Sheetsการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน, ผสานการทำงานกับ Google Analytics และ Facebook Pixelแดชบอร์ดที่กำหนดเอง, รายงานการสำรวจ, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การผสานรวมGoogle Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp, เป็นต้นGoogle Sheets, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier, เป็นต้นการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ, ระบบอัตโนมัติ, เชื่อมต่อแบบฟอร์มกับงาน, เอกสาร, แชท และอื่นๆ อีกมากมาย
การสนับสนุนมือถือแบบฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ, การเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ผ่านแอปแบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือแอปพลิเคชันมือถือ, แบบฟอร์มที่สามารถเข้าถึงและดำเนินการได้บนมือถือ
ความสะดวกในการใช้งานคุณสมบัติครบครัน, เส้นทางเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงง่ายมาก, เส้นโค้งการเรียนรู้ต่ำสุดใช้งานง่ายสำหรับแบบฟอร์ม พร้อมการจัดการโครงการ เอกสาร และระบบอัตโนมัติในที่เดียว
ระบบอัตโนมัติระบบการทำงานอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนทางอีเมล, การส่งต่อข้อมูลในระบบ CRMการทำงานอัตโนมัติแบบจำกัดระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, ตัวกระตุ้น, และตัวแทน AI ครอบคลุมทุกแบบฟอร์มและทุกงาน
ราคา (รายเดือน)ฟรี, ทองแดง $39, เงิน $49, ทอง $129, องค์กร (กำหนดเอง)พื้นฐาน $29, เพิ่ม $59, ธุรกิจ $99, เติบโตพื้นฐาน $119, โปร $349, กำหนดเองฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินมีให้บริการ
เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการแบบฟอร์มขั้นสูง การชำระเงิน และการปรับแต่งอย่างละเอียดแบบสำรวจที่น่าสนใจ ใช้งานง่าย และดึงดูดใจ พร้อมระบบรับข้อเสนอแนะและเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายทีมที่ต้องการแบบฟอร์ม + การจัดการโครงการ, ระบบอัตโนมัติ, เอกสาร, แดชบอร์ด, และ AI—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

Jotform คืออะไร?

Jotform vs Typeform: Jotform คืออะไร
ผ่านทาง Jotform

Jotformเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ทรงพลังและยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้าง การจัดการ และการวิเคราะห์แบบฟอร์มสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ ง่ายขึ้น เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง

อย่างไรก็ตาม ความสามารถของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานเท่านั้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Jotform ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่มีฟีเจอร์แบบฟอร์มขั้นสูง เช่น แอปฟอร์มบนมือถือ, ตัวแก้ไขฟอร์ม PDF, การรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการผสานรวมที่ทรงพลัง

สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมและองค์กรที่ต้องการอัตโนมัติการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า การประมวลผลการชำระเงิน การรับสมัครพนักงานใหม่ หรือการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน Jotform มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานได้จริงและดูสวยงามได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติของ Jotform

Jotform ให้บริการเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงการสร้างแบบฟอร์มและการรวบรวมข้อมูล. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการสร้าง, แชร์, และจัดการแบบฟอร์มง่ายขึ้นสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่มีระดับความรู้ทางเทคนิคต่างกัน. ต่อไปนี้คือรายละเอียดของคุณสมบัติของ Jotform:

1. ตัวสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง

อินเทอร์เฟซตัวสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่เรียบง่ายของ Jotform ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบแบบฟอร์มเฉพาะตามความต้องการได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค

เพิ่มและปรับแต่งฟิลด์แบบฟอร์ม วิดเจ็ต และตัวเชื่อมต่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการนำกล่องข้อความในเนื้อหา รายการแบบเลื่อนลง กล่องกาเครื่องหมาย ฟิลด์อัปโหลดไฟล์ และวิดเจ็ตต่างๆ มาวางบนผืนงานและจัดเรียงใหม่ได้ตามต้องการ

เริ่มต้นจากศูนย์หรือเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปนับพันแบบที่พร้อมใช้งานทันที ควบคุมการออกแบบขั้นสูงได้อย่างง่ายดายเพื่อให้แบบฟอร์มของคุณสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ ด้วยการปรับแต่งสี แบบอักษร และการตั้งค่าเลย์เอาต์—ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบหรือเทคนิค

2. ตรรกะเงื่อนไข

ตรรกะเงื่อนไขช่วยให้แบบฟอร์มสามารถแสดงหรือซ่อนฟิลด์ได้อัตโนมัติตามคำตอบของผู้ใช้ ซึ่งส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นส่วนตัวมากขึ้น และช่วยให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

ด้วยความสามารถของตรรกะเงื่อนไขของ Jotform คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ตามการตอบกลับของผู้ใช้ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนฟิลด์ในแบบฟอร์ม, ส่งการแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง, หรือเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้ว ขึ้นอยู่กับการตอบคำถามเฉพาะของพวกเขา

การโต้ตอบแบบไดนามิกนี้ช่วยให้กระบวนการกรอกแบบฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามถูกถามเพียงคำถามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งช่วยลดการยกเลิกการตอบ และปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล

3. การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน

Jotform รองรับการเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินที่ปลอดภัยมากกว่า 30 แห่ง รวมถึง Stripe, PayPal และ Square

นอกเหนือจากการเก็บเงินในตัวแล้ว คุณยังสามารถรับความคิดเห็นจากลูกค้าและสร้างแบบฟอร์มการสั่งซื้อ หน้าลงทะเบียนกิจกรรม แบบฟอร์มบริจาค หรือบริการแบบสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติมจาก Jotform เอง

เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดการชำระเงินแบบต่อเนื่อง ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ หรือเพิ่มตัวเลือกภาษีและค่าจัดส่งได้ภายในไม่กี่นาที

4. การตอบสนองบนมือถือ

แบบฟอร์ม Jotform ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้รับประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ

นอกจากนี้ แอป Jotform Mobile Forms ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บข้อมูลได้แม้ในขณะที่ออฟไลน์ เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ข้อมูลทั้งหมดที่ตอบกลับจะถูกซิงค์ไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ

สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมภาคสนาม นักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่งานอีเวนต์ที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่ำ

5. การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

Jotform สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท รวมถึง Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp และ Salesforce การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้การซิงค์การตอบกลับเป็นไปโดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมหรือเครื่องมือต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การส่งต่อข้อมูลใหม่ไปยังระบบ CRM หรือการแจ้งเตือนทางอีเมล โดยไม่จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติม

6. การวิเคราะห์แบบฟอร์มขั้นสูง

Jotform มีเครื่องมือวิเคราะห์ในตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามประสิทธิภาพของแบบฟอร์ม อัตราการส่ง และพฤติกรรมของผู้ใช้

ด้วยรายงานภาพและแนวโน้มการตอบสนอง คุณสามารถระบุจุดที่ผู้ใช้งานหลุดออกได้ ปรับปรุงคำถามให้ชัดเจนขึ้น และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาของแบบฟอร์ม ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมและรับประกันคุณภาพของข้อมูล

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • บรอนซ์: $39/เดือน
  • เงิน: $49/เดือน
  • ทองคำ: 129 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แบบฟอร์มออนไลน์แรกถูกสร้างขึ้นในปี 1993โดยนักวิจัยที่ศูนย์แห่งชาติสำหรับการประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (NCSA) ซึ่งประกอบด้วยกล่องข้อความเพียงกล่องเดียวที่อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาเอกสารบนเว็บไซต์ของ NCSA

Typeform คืออะไร?

Typeform คืออะไร
ผ่านทาง Typeform

Typeform เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นวัตกรรมที่เปลี่ยนการสร้างแบบฟอร์มแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้

เป็นที่รู้จักในด้านรูปแบบที่เรียบหรูและชวนคุย Typeform ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ แบบฟอร์มติดต่อ และโพลที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน หรือการดำเนินแคมเปญสร้างโอกาสในการขาย Typeform ช่วยสร้างแบบฟอร์มที่ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาของมนุษย์มากกว่าแบบสอบถามที่นิ่งเฉย

นอกจากนี้ Typeform ยังนำเสนอการผสมผสานที่น่าสนใจของความยืดหยุ่นในการออกแบบ, ตรรกะเงื่อนไข, และการผสานรวมที่ราบรื่นสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อยกระดับกลยุทธ์การเก็บข้อมูลของพวกเขา

แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ในการโต้ตอบกับผู้ใช้ทำให้ Typeform แตกต่างจากเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มทั่วไป แทนที่จะแสดงคำถามทั้งหมดพร้อมกัน Typeform จะแสดงคำถามทีละข้อ เลียนแบบการไหลของบทสนทนาตามธรรมชาติ

อินเทอร์เฟซการสนทนานี้ทำให้แบบฟอร์มน่าสนใจยิ่งขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบกลับโดยลดภาระทางความคิดของผู้ใช้

คุณสมบัติของ Typeform

Typeform มอบความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มที่มีความไดนามิกและใช้งานง่าย ซึ่งตอบสนองต่อความคิดเห็นของพนักงาน คุณสมบัติเหล่านี้มุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและน่าสนใจยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้

1. อินเทอร์เฟซการสนทนา

การออกแบบของ Typeform แสดงคำถามพร้อมกัน ทำให้เกิดการสนทนาเหมือนการคุยกัน วิธีนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และทำให้มีอัตราการเสร็จสิ้นสูงขึ้น

แก่นแท้ของเสน่ห์ของ Typeform คือรูปแบบการนำเสนอแบบสนทนาและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ด้วยการแสดงคำถามทีละข้อ เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มของ Typeform จึงสร้างประสบการณ์ที่เน้นเฉพาะบุคคลและส่วนตัวสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม วิธีการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบบฟอร์มติดต่อ แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน และแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ซึ่งโทนเสียงและความเรียบง่ายเป็นสิ่งสำคัญ

2. การกระโดดของตรรกะ

คุณสมบัติ Logic Jumps ของ Typeform นำเสนอการตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มอย่างชาญฉลาดและการแยกเส้นทางแบบไดนามิก ช่วยให้แบบฟอร์มสามารถปรับเปลี่ยนตามคำตอบก่อนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและส่วนตัวได้ และช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

ดังนั้น เริ่มสร้างแบบทดสอบหรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนด้วย Logic Jumps ที่ทำให้แน่ใจว่ามีเพียงคำถามที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น ช่วยประหยัดเวลาให้กับทั้งผู้ใช้และผู้ตอบแบบสอบถาม

3. การบูรณาการมัลติมีเดีย

ยกระดับแบบฟอร์มของคุณด้วยรูปภาพ วิดีโอ และ GIF เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดสายตาและมีปฏิสัมพันธ์ได้มากขึ้น วิธีนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน หรือแบบทดสอบการปฐมนิเทศ

การสนับสนุนมัลติมีเดียเปลี่ยนแบบสำรวจที่นิ่งให้กลายเป็นรูปแบบที่น่าดึงดูดซึ่งทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บข้อมูลแบบฟอร์มที่มีคุณภาพสูง

4. แม่แบบและแบรนด์ที่สามารถปรับแต่งได้

การรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญ และ Typeform มีตัวเลือกเทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อสนับสนุนสิ่งนี้

ตั้งแต่การเลือกแบบอักษรและสีเฉพาะแบรนด์ ไปจนถึงการอัปโหลดโลโก้และปรับรูปแบบเค้าโครง คุณสามารถปรับแต่งแต่ละฟอร์มให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางสายตาของคุณได้ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าแม้แต่เนื้อหาฟอร์มแบบดั้งเดิมของคุณก็ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ เช่น แบบฟอร์มติดต่อหรือหน้าลงทะเบียน

5. การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

Typeform สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม เช่น Google Sheets, Slack, HubSpot และ Mailchimp ทำให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและจัดการข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังสามารถซิงค์การตอบกลับได้อย่างราบรื่นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล, ส่งอีเมลอัตโนมัติ, หรือส่งลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ. การผสานระบบเหล่านี้ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจฉลาดขึ้น และดำเนินการตามข้อมูลที่รวบรวมได้ทันเวลา.

6. แบบฟอร์มและการตอบกลับไม่จำกัด

สำหรับผู้ใช้ที่สมัครแผนแบบชำระเงิน Typeform มอบความยืดหยุ่นในการสร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมรองรับจำนวนคำตอบไม่จำกัด เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจและทีมที่กำลังเติบโต

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อดำเนินการแคมเปญหลายรายการพร้อมกันหรือจัดการแบบสำรวจทั่วทั้งบริษัทโดยไม่มีข้อจำกัด

ราคาของ Typeform

  • พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $59/เดือน
  • ธุรกิจ: $99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • การเติบโตที่จำเป็น: $119/เดือน
  • Growth Pro: $349/เดือน
  • การเติบโตแบบกำหนดเอง: การกำหนดราคาแบบเฉพาะ

Jotform vs. Typeform: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

เมื่อเลือกเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสม การตัดสินใจมักขึ้นอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อยและฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การออกแบบแบบฟอร์ม การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ การปรับแต่ง การวิเคราะห์ข้อมูล และราคา

ทั้ง Typeform และ Jotform ต่างก็มีโซลูชันที่น่าสนใจ แต่ทั้งสองตอบโจทย์รูปแบบการทำงานและความชอบของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Typeform กับ Jotform ใน 6 ด้านหลัก เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากกว่า

คุณสมบัติ 1: การออกแบบฟอร์มและส่วนติดต่อผู้ใช้

Typeform ได้รับการยกย่องในด้านรูปแบบการกรอกข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ในสไตล์การสนทนา ซึ่งเลียนแบบการสนทนาแบบตัวต่อตัว วิธีการออกแบบนี้แสดงคำถามทีละข้อ นำทางผู้ใช้ผ่านประสบการณ์ที่ราบรื่นและน่าดึงดูด

รูปแบบที่เรียบง่ายช่วยลดภาระทางความคิด ซึ่งมักส่งผลให้อัตราการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดีขึ้นและได้รับการตอบสนองที่รอบคอบมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบบฟอร์มความคิดเห็น แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน และแบบทดสอบที่ต้องการการมีส่วนร่วมและความตั้งใจจากผู้ใช้

Jotform, ในทางตรงกันข้าม, ยึดติดกับรูปแบบการจัดวางแบบดั้งเดิมมากขึ้น แต่ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ทรงพลัง. เข้าถึงเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การแพทย์ไปจนถึงการศึกษาและอีคอมเมิร์ซ.

นอกจากนี้ ยังสามารถจัดเรียงส่วนต่าง ๆ ใหม่ ใช้รูปแบบหลายหน้า หรือใช้ฟิลด์ตามเงื่อนไขได้อีกด้วย Jotform ยังรองรับการฝัง CSS และการเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์ ช่วยให้ผู้ใช้ขั้นสูงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการออกแบบฟอร์มที่ซับซ้อน

ผู้ชนะ: Typeform สำหรับอินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วม

คุณสมบัติ 2: การผสานระบบและการประมวลผลการชำระเงิน

ทั้งสองเครื่องมือมีตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลายกับแอปยอดนิยม เช่น Google Sheets, Slack, Mailchimp และ HubSpot ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและซิงค์ข้อมูลที่รวบรวมได้แบบเรียลไทม์

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อพูดถึงการประมวลผลการชำระเงิน

Jotform นำเสนอการเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินมากกว่า 40 แห่ง รวมถึง PayPal, Stripe, Square, Authorize.net และแพลตฟอร์มเฉพาะภูมิภาค คุณสามารถกำหนดค่าการชำระเงินแบบรายงวด การตั้งค่าภาษี การแสดงรายการสินค้า และอื่นๆ ได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติมจาก Jotform

แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลผู้ติดต่อและการสำรวจความคิดเห็น แต่ Typeform รองรับเกตเวย์การชำระเงินที่จำกัดกว่า โดยหลักแล้วคือ Stripe และ Square ข้อจำกัดนี้ทำให้ไม่เหมาะสำหรับแบบฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือแบบฟอร์มที่รับบริจาคซึ่งต้องการวิธีการทำธุรกรรมที่หลากหลาย

ผู้ชนะ: Jotform เนื่องจากความสามารถในการประมวลผลการชำระเงินที่เหนือกว่าและความยืดหยุ่น

คุณสมบัติที่ 3: ตรรกะเงื่อนไขและการปรับแต่ง

แบบฟอร์มแบบไดนามิกอาศัยตรรกะเงื่อนไขอย่างมากเพื่อปรับประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

Jotform และ Typeform รองรับฟีเจอร์นี้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งคำถามถัดไปให้สอดคล้องกับคำตอบก่อนหน้าได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้แบบสำรวจมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น กระบวนการทำงานเป็นระบบมากขึ้น และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม Jotform ก้าวไปอีกขั้นด้วยการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยวิดเจ็ตที่กำหนดเอง การเขียนโค้ด HTML/CSS และการเพิ่มการคำนวณหรือการตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ Jotform มีความได้เปรียบสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง เช่น แบบฟอร์มลงทะเบียนที่คำนวณค่าธรรมเนียมตามตัวเลือก หรือแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่กรอกค่าเฉพาะโดยอัตโนมัติ

Typeform ใช้แนวทางที่เรียบง่ายกว่า โดยให้ความสำคัญกับการใช้งานมากกว่าความซับซ้อน แม้ว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้สร้างแบบฟอร์ม แต่ก็จำกัดการปรับแต่งทางเทคนิคที่ลึกซึ้งซึ่งผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญบางรายอาจต้องการ

ผู้ชนะ: Jotform เนื่องจากมีคุณสมบัติการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมทางเทคนิคมากกว่า

คุณสมบัติที่ 4: การวิเคราะห์และรายงาน

Jotform ให้บริการการวิเคราะห์แบบฟอร์มอย่างละเอียด โดยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแนวโน้มการส่งแบบฟอร์ม, ตำแหน่งของผู้ใช้, อัตราการเปลี่ยนแปลง, และจุดที่ผู้ใช้ละทิ้งแบบฟอร์ม

รายงานสามารถแสดงผลได้ภายในแดชบอร์ดของ Jotform หรือส่งออกเป็นไฟล์ Excel, Google Sheets หรือเครื่องมือของบุคคลที่สามผ่านการเชื่อมต่อได้ แผนภูมิแบบกราฟิกยังสามารถสร้างขึ้นเพื่อการนำเสนอหรือการทบทวนภายในองค์กรได้อีกด้วย

Typeform มีระบบวิเคราะห์พื้นฐาน เช่น จำนวนการตอบกลับ อัตราการสำเร็จ และเวลาเฉลี่ยต่อการตอบกลับ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Analytics และ Facebook Pixel เพื่อการติดตามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ขาดเครื่องมือรายงานในตัวที่ครอบคลุมเท่ากับ Jotform ผู้ใช้จึงมักต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มภายนอกเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมากขึ้น

ผู้ชนะ: เสมอ—Jotform โดดเด่นในการรายงานข้อมูลแบบเนทีฟ ในขณะที่ Typeform เชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ภายนอกได้ดี

คุณสมบัติที่ 5: การกำหนดราคาและความสามารถในการขยาย

ต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายการใช้งานไปยังหลายทีมหรือหลายแผนก

การกำหนดราคาของ Typeform ถูกจัดโครงสร้างตามจำนวนการตอบแบบสอบถามรายเดือน โดยเริ่มต้นที่ราคาพื้นฐานสูงกว่าคู่แข่งหลายราย แม้ว่าจะมอบแบบฟอร์มที่สวยงาม แต่เมื่อพิจารณาอัตราส่วนคุณค่าต่อฟีเจอร์แล้ว อาจไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการส่งแบบฟอร์มไม่จำกัดจำนวน

Jotform, อย่างไรก็ตาม, มีแผนฟรีและแผนชำระเงินที่เอื้อเฟื้อมากกว่า รวมถึงการสนับสนุนสำหรับการส่งแบบฟอร์มรายเดือน, การจัดเก็บ, และฟิลด์แบบฟอร์ม.

แผนฟรีของมันมีความแข่งขันเป็นพิเศษ โดยให้ผู้ใช้เข้าถึงคุณสมบัติหลักได้พร้อมข้อจำกัดน้อยลง สำหรับองค์กรที่ต้องการแบบฟอร์มไม่จำกัดและโควตาการตอบกลับที่ใหญ่ขึ้น Jotform มอบคุณค่าที่มากขึ้นในระดับที่ใหญ่ขึ้น

ผู้ชนะ: Jotform เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโตเนื่องจากแผนการที่มีราคาไม่แพงและสามารถปรับขนาดได้

คุณสมบัติที่ 6: ประสบการณ์ของผู้ใช้และเส้นทางการเรียนรู้

Typeform โดดเด่นในเรื่องความง่ายต่อการใช้งาน ตัวแก้ไขที่เรียบง่าย การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์ และอินเทอร์เฟซที่จัดระเบียบอย่างดี ทำให้ใช้งานได้อย่างเข้าถึงง่าย แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม โครงสร้างแบบทีละขั้นตอนและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและขจัดความสับสน

แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ Jotform อาจรู้สึกซับซ้อนเล็กน้อยเนื่องจากมีการตั้งค่าขั้นสูง วิดเจ็ต และเครื่องมือปรับแต่ง ผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจอินเทอร์เฟซและฟังก์ชันการทำงาน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มใช้ตรรกะเงื่อนไขหรือการผสานรวม

ผู้ชนะ: Typeform สำหรับความเรียบง่ายที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน การเรียนรู้ที่รวดเร็ว และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไร้รอยต่อ

Jotform vs. Typeform บน Reddit

เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่า Jotform และ Typeform แตกต่างกันอย่างไรในการใช้งานจริง เราได้ดูการเปรียบเทียบระหว่าง Jotform กับ Typeform บน Reddit ซึ่งผู้คนได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับแต่ละแพลตฟอร์ม

ผู้ใช้ Redditหลายคนชื่นชอบการผสานรวมที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งของ Jotform:

JotForm นั้นยอดเยี่ยมมาก มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มากมาย สามารถปรับแต่งเอกสาร PDF ได้อย่างละเอียด และยังมีคำแนะนำให้คุณสามารถโฮสต์เองได้หากต้องการ

JotForm นั้นยอดเยี่ยมมาก มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มากมาย สามารถปรับแต่งเอกสาร PDF ได้อย่างละเอียด และยังมีคำแนะนำสำหรับการโฮสต์เองหากคุณต้องการอีกด้วย

อย่างไรก็ตามผู้ใช้บางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและราคาของ Jotform:

ฉันใช้ Jotform มาสักพักแล้ว และใช่ มันดี แต่!! มันยังไม่สมบูรณ์แบบเลย และถ้าคิดราคาเข้าไปด้วย มันค่อนข้างแย่ หลายครั้งที่แบบฟอร์มของฉันเสียหายเมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูล และไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นมาก็มีข้อผิดพลาดมากมายเช่นกัน

ฉันใช้ Jotform มาสักพักแล้ว และใช่ มันดี แต่!! มันยังไม่สมบูรณ์แบบเลย และถ้าคิดราคาเข้าไปด้วย มันค่อนข้างแย่ หลายครั้งที่แบบฟอร์มของฉันมีปัญหาเมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูล และไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นมาก็มีข้อผิดพลาดมากมาย

ในทางกลับกัน Typeformมักได้รับการยกย่องในด้านประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าดึงดูด:

Typeform เป็นเครื่องมือที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ความงดงามของ Typeform คือผู้คนสนุกกับการกรอกแบบฟอร์มนี้

Typeform เป็นเครื่องมือที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ความงดงามของ Typeform คือผู้คนสนุกกับการกรอกแบบฟอร์มนี้

ผู้ใช้บางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างราคาของ Typeform:

ในฐานะนักการตลาด ฉันชอบ Typeform มากทีเดียว เพราะแบบฟอร์มหลายขั้นตอนมีอัตราการแปลงที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม มันมีราคาแพงมาก

ในฐานะนักการตลาด ฉันชอบ Typeform มากทีเดียว เพราะแบบฟอร์มหลายขั้นตอนมีอัตราการแปลงที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม มันมีราคาแพงมาก

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jotform และ Typeform

ClickUp แอป ทุกสิ่ง สำหรับการทำงาน เป็นทางเลือกที่ครอบคลุมซึ่งมอบความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนและการจัดการโครงการ เครื่องมืออัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล

การผสานรวมนี้ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

ClickUp's One Up #1: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบบูรณาการ

Jotform vs Typeform: รวบรวมข้อมูลและเปลี่ยนคำตอบให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Forms
รวบรวมข้อมูลและเปลี่ยนคำตอบให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Forms

ClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้โดยตรงเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ การส่งฟอร์มแต่ละครั้งจะสร้างงานโดยอัตโนมัติพร้อมพารามิเตอร์เฉพาะ เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และระดับความสำคัญ ฟังก์ชันดังกล่าวช่วยลดงานป้อนข้อมูลที่ยุ่งยากและทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว

สิ่งนี้ช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปสู่กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้จริงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายรองรับประเภทของฟิลด์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกล่องข้อความ เมนูแบบเลื่อนลง หรือช่องทำเครื่องหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย

สิ่งที่ทำให้ ClickUp Forms แตกต่างคือการผสานรวมทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน ใช้การส่งข้อมูลเพื่อสร้างงานในรายการที่เหมาะสม เติมข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเอง และแม้กระทั่งมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มนอกจากนี้ตรรกะเงื่อนไขที่ผสานรวมยังสามารถรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อีกด้วย

โดยสรุป, ClickUp Forms ช่วยให้คุณ:

  • ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่าย: สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการ
  • ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เปลี่ยนคำตอบให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • แนะนำผู้ตอบด้วยบล็อกข้อมูลและคำอธิบายคำถาม: เพิ่มคำแนะนำที่ชัดเจนและบริบทที่เป็นประโยชน์โดยตรงในแบบฟอร์มของคุณเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคำตอบ
  • เพิ่มความชัดเจนด้วยภาพและคำแนะนำในตัว: ใช้ภาพและข้อความที่อธิบายควบคู่กับคำถามเพื่อให้แบบฟอร์มน่าสนใจและง่ายต่อการกรอก
  • รักษาความเป็นระเบียบด้วยศูนย์กลางแบบฟอร์ม: เข้าถึง จัดการ และติดตามแบบฟอร์มและการตอบกลับทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
  • เสริมสร้างแบรนด์ของคุณด้วยตัวเลือกการปรับแต่ง: ปรับแต่งภาพหน้าปก, พื้นหลัง, และสีของปุ่มให้เหมาะกับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเพื่อให้ทุกแบบฟอร์มสะท้อนถึงความเป็นตัวคุณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบเชื่อมต่อ ClickUp อย่างไร้รอยต่อ: เปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้เป็นงานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้งานของทีมคุณเชื่อมโยงและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
  • รวมศูนย์ความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้น: รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและดำเนินการตามข้อมูลจากทีมหรือลูกค้าของคุณ

ClickUp's One Up #2: ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง

ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp งานที่ทำซ้ำๆ จะถูกกำจัดออกไป

ต่างจากเครื่องมือฟอร์มอื่น ๆ ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการทำงานที่ใหญ่กว่า คุณสามารถเริ่มต้นการกระทำตามการส่งฟอร์ม, เวลา, กิจกรรมของงาน, ความพึ่งพา, และการเปลี่ยนแปลงสถานะทั่วทั้งพื้นที่ทำงานได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับการดำเนินแคมเปญการตลาด, การต้อนรับลูกค้าใหม่, และการจัดการคำขอด้านไอที

มองเห็นความคืบหน้าและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpให้มุมมองระดับสูงเกี่ยวกับโครงการและประสิทธิภาพของทีมคุณ สร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยวิดเจ็ตมากมายเพื่อวัดพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น เวลา ความคืบหน้าของสปรินท์ และภาพรวมการขาย

แดชบอร์ดมอบความสามารถในการมองเห็นที่ทางเลือกอื่นอย่าง Typeform และ Jotform ไม่สามารถให้ได้ มันช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพ สร้างรายงานแบบสำรวจ และนำเสนอผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่เดียว การแสดงผลแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขา

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เชื่อมต่องานและรายการที่เกี่ยวข้องในแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนและระดับสูงของประสิทธิภาพทางการเงินของคุณ ช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและมีข้อมูลสนับสนุนมากขึ้น

ClickUp One Up #4: ClickUp Brain

สร้างแบบฟอร์มและรับข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain
สร้างแบบฟอร์มและรับข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม มีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ClickUp Brain ช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่ใช่ทำงานหนักขึ้น โดยสรุปงาน สร้างการอัปเดตโครงการ และตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในพื้นที่ทำงาน

คุณต้องการสร้างอีเมล, สรุปการประชุม, หรือสร้างคำถามแบบสอบถามการบริการลูกค้าหรือไม่? ClickUp Brain จัดการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือบริบท

หากคุณต้องการยกระดับความสามารถของ AI ไปอีกขั้นBrain MAX ซึ่งเป็นผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI จาก ClickUp มีฟีเจอร์การแปลงเสียงเป็นข้อความ การค้นหาข้อมูลระดับองค์กรที่ทรงพลัง การเข้าถึง LLM หลายตัว การสร้างภาพทันที และอื่นๆ อีกมากมายจากแอปเดสก์ท็อปเดียว!

คุณสามารถใช้ClickUp Brainเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AIและสร้างโครงสร้างสำหรับความคิดเห็นของลูกค้าได้ นี่คือตัวอย่างที่เราสร้างขึ้น:

Jotform vs Typeform: ตัวอย่างโครงสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า สร้างโดย ClickUp Brain
ตัวอย่างโครงสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าที่สร้างโดย ClickUp Brain

🎁 โบนัส: แม่แบบฟอร์ม ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สร้างแบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUpช่วยให้กระบวนการพัฒนาและจัดการแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้สำหรับทีมทุกขนาด เทมเพลตนี้ทำให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรักษาการจัดโครงสร้างของข้อมูลที่ส่งเข้ามาเพื่อการตรวจสอบและดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • สร้างแบบฟอร์มที่ไม่เหมือนใครด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย ซึ่งรวมถึงประเภทของฟิลด์ที่หลากหลาย เช่น กล่องข้อความ เมนูแบบเลื่อนลง และช่องทำเครื่องหมาย
  • ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์คำตอบและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
  • รวบรวมและจัดระเบียบการส่งข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น

ยุติข้อถกเถียงระหว่าง Jotform กับ Typeform ด้วย ClickUp

เมื่อต้องเลือกระหว่าง Jotform และ Typeform ทั้งสองเครื่องมือมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเชื่อมต่อที่หลากหลายและตรรกะของแบบฟอร์มของ Jotform หรือดีไซน์ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายของ Typeform

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นการกระทำ คุณไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกต่อไปClickUpโดดเด่นกว่าเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI มาตรฐานด้วยแบบฟอร์มที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ด

มันผสานข้อมูลของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ, ทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณ, และมอบการมองเห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจน—ทั้งหมดนี้ในที่เดียว. ดังนั้น, แทนที่จะจัดการกับเครื่องมือหลาย ๆ ตัว, ทำไมไม่รวมทุกอย่างไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

สมัครฟรีวันนี้และสัมผัสประสบการณ์การสร้างแบบฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน