10 อันดับทางเลือก Veed.io สำหรับการตัดต่อวิดีโอในปี 2025

Veed. io เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิดีโอโซเชียล คุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มคำบรรยายโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการพื้นที่จัดเก็บ ความร่วมมือในทีม การปรับขนาดอัตโนมัติ การแก้ไขแบบกลุ่ม หรือการสนับสนุนสำหรับวิดีโอสอนบน YouTube การสัมมนาออนไลน์ และคลิปพอดแคสต์ คุณจะต้องพิจารณาเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Veed. io ที่ช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดเหล่านี้เมื่อคุณตัดต่อวิดีโอ. เราแบ่งปันคุณสมบัติหลัก, ราคา, และข้อจำกัดเพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด.
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Veed. io?
ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนใช้เครื่องมือถัดไป ขอให้ถอยกลับมาและถามตัวเองว่า: กระบวนการทำงานด้านวิดีโอของคุณต้องการอะไรที่ Veed ยังไม่สามารถมอบให้ได้? ต่อไปนี้คือฟีเจอร์ขั้นสูงที่ควรให้ความสำคัญในกระบวนการสร้างเนื้อหาวิดีโอของคุณ
- ระดับการแก้ไข: หาก Veed รู้สึกว่าพื้นฐานเกินไปสำหรับโปรเจกต์ของคุณ ลองมองหาเครื่องมือวิดีโอที่มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ไทม์ไลน์หลายแทร็ก เลเยอร์เสียง และการเปลี่ยนฉากแบบกำหนดเอง
- การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น: ต้องการมากกว่าการแก้ไขวิดีโอออนไลน์เพียงคนเดียวใช่ไหม? ให้ความสำคัญกับทางเลือกของ Veed. io ที่รองรับความคิดเห็น, การอนุญาตตามบทบาท, และโฟลเดอร์ที่แชร์เพื่อให้การให้คำแนะนำและการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
- การสร้างแบรนด์และการสนับสนุนเทมเพลต: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณบันทึกสินทรัพย์แบรนด์ของคุณ ใช้ซ้ำเทมเพลตวิดีโอ และปรับขนาดอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ คุณไม่ต้องการอัปโหลดโลโก้หรือพิมพ์ฟอนต์ใหม่ทุกครั้งที่คุณอัปโหลดวิดีโอ
- คุณสมบัติของ AI และการทำงานอัตโนมัติ: Veed มีฟีเจอร์ Magic Cut และคำบรรยายอัตโนมัติ แต่เครื่องมือวิดีโออื่นๆ มีฟังก์ชันที่ล้ำหน้ากว่า มองหาเครื่องมือ AI ที่สามารถตัดช่วงเงียบออก สร้างคลิปสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือปรับเปลี่ยนวิดีโอที่ยาวให้สั้นลงได้อย่างรวดเร็ว
- ราคาที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้: หากลายน้ำหรือราคาสำหรับทีมเป็นอุปสรรคสำหรับคุณ เลือกทางเลือกอื่นของ Veed ที่มีระดับการใช้งานฟรีที่ดีกว่า ราคาที่ปรับขนาดได้ หรือแผนรายบุคคลและธุรกิจแบบจ่ายตามการใช้งาน
- เหมาะกับความต้องการเฉพาะของกระบวนการทำงานของคุณ: โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบางตัวถูกออกแบบมาสำหรับยูทูปเบอร์ บางตัวสำหรับนักการตลาด หรือผู้ทำพอดแคสต์ ค้นหาเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะสร้างวิดีโอสอน, TikTok หรือวิดีโอแบรนด์
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Veed. io ในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Veed. io:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เทมเพลตสตอรี่บอร์ดภาพ, การจัดการงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, มุมมองที่กำหนดเอง
|ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Kapwing
|การสร้างวิดีโอด้วย AI, คำบรรยายอัจฉริยะ, B-Roll อัจฉริยะ, โฟกัสผู้พูด
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้สร้างสรรค์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $24 ต่อสมาชิก/เดือน
|คำอธิบาย
|การแก้ไขข้อความ, การซิงค์สคริปต์, รองรับหลายกล้อง, เครื่องมือเสียงด้วย AI
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อสมาชิก/เดือน
|อินวิดีโอ เอไอ
|ลิงก์ไปยังวิดีโอ, วิดีโอไม่มีใบหน้า, เทมเพลตมากกว่า 5000 แบบ, การตัดต่อด้วย Magic Box
|ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน
|CapCut
|การแก้ไขที่เป็นมิตรกับมือถือ, เอฟเฟกต์, ฟิลเตอร์, การควบคุมความเร็ว
|ผู้สร้างสรรค์, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
|HeyGen
|อวตาร AI, อวตารที่กำหนดเอง, รองรับหลายภาษา, เครื่องมือแก้ไข
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|หน้าวิดีโอ AI ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|ซินธิเซีย
|อวตาร AI, การสร้างสคริปต์, การโคลนเสียง, รองรับมากกว่า 140 ภาษา
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|หน้าวิดีโอ AI ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|ผู้สร้างโคลอสเซียน
|แปลงเอกสาร/สไลด์เป็นวิดีโอ, บันทึกหน้าจอ, ฉากหลายอวตาร, เครื่องมือสร้างแบรนด์
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $27 ต่อเดือน
|Camtasia
|การบันทึกหน้าจอขั้นสูง, การใส่คำอธิบายประกอบ, แบบทดสอบ, การซูม/เลื่อนภาพอัจฉริยะ
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/เดือน
|แบบง่าย
|คลิป AI, คำบรรยายอัตโนมัติ, การเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย, การตัดต่ออัจฉริยะ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมคอนเทนต์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Veed. io
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อจำกัด รีวิวจากผู้ใช้ และแผนราคาของแต่ละเครื่องมือเหล่านี้กัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการวิดีโอและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
หากคุณกำลังจัดการโครงการวิดีโอที่มากกว่าการตัดต่อเพียงอย่างเดียวClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการในที่เดียว คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนไทม์ไลน์การผลิตและร่างโครงเรื่องของซีรีส์วิดีโอของคุณ
คุณสามารถลาก, วาง, และจัดเรียงความคิดได้ในเวลาจริงกับทีมของคุณ และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้น. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุมคิดค้นในระยะแรก, การวางแผนการไหลของสคริปต์, หรือการติดตามองค์ประกอบทางภาพเช่นการเปลี่ยนฉากและรายการถ่ายภาพ.
เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้น คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อแบ่งขั้นตอนการทำงานในการผลิตวิดีโอของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและจัดการได้ง่าย คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา
ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นด้วยงานสำหรับการเขียนสคริปต์ โดยแนบร่างงาน กำหนดให้กับนักเขียน ทำงานร่วมกันผ่านClickUp Docsและตั้งวันครบกำหนดสำหรับการตรวจสอบ ต่อไปคือการสร้างสตอรี่บอร์ด ตามด้วยการถ่ายทำ แต่ละฉากหรือแต่ละการถ่ายทำสามารถติดตามเป็นงานแยกกันได้ โดยมีรายการตรวจสอบสำหรับการตั้งค่ากล้อง สถานที่ และอุปกรณ์
ในขั้นตอนการแก้ไขเสียงพากย์และคำบรรยายเคลื่อนไหว ให้ใช้สถานะงาน เช่น "กำลังดำเนินการ", "ต้องการตรวจสอบ" และ "ส่งออกขั้นสุดท้าย" เพื่อติดตามสถานะของแต่ละวิดีโอ
เมื่อคุณมีระบบการทำงานที่พร้อมใช้งานแล้ว ให้ใช้ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อช่วยเหลือในการเขียนสคริปต์ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างสคริปต์แรก ปรับปรุงฉาก เขียนคำบรรยายสำหรับแอนิเมชัน หรือถอดเสียงจากวิดีโอ AI สามารถช่วยคุณสร้างข้อความที่ชัดเจนได้โดยใช้ LLM หลายตัว (เช่น Gemini, Claude และอื่นๆ) จากอินเทอร์เฟซเดียวกัน
เมื่อคุณต้องการสื่อสารกับทีมของคุณ ClickUp Brain สามารถช่วยร่างอีเมล ความคิดเห็น หรือการอัปเดตงานให้คุณได้ตามบริบทของโครงการของคุณ คุณยังสามารถถามเกี่ยวกับสถานะของงานเฉพาะได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการทราบว่าสคริปต์เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือฟุตเทจถูกอัปโหลดหรือยัง ClickUp Brain จะดึงข้อมูลอัปเดตล่าสุดโดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ
สุดท้ายนี้ ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ เมื่อคุณบันทึกคลิป ClickUp ซึ่งเป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทน Veed.io จะสร้างบทถอดความของการบรรยายของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถอ่านผ่านหรืออ้างอิงจุดสำคัญได้โดยไม่ต้องดูวิดีโอทั้งหมดอีกครั้ง
ClickUp Brain เป็นเครื่องมือ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้คุณสามารถโต้ตอบกับคลิปและข้อความที่ถอดความได้ คุณสามารถขอให้ Brain สรุปคลิป ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ หรือชี้แจงส่วนต่างๆ ของข้อความที่ถอดความ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและมุ่งเน้น
คลิปจะถูกบันทึกและเชื่อมโยงกับงานหรือเอกสารโดยอัตโนมัติ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือข้อมูลสำคัญสูญหายไปในอีเมลหรือแอปส่งข้อความ นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการรักษาการสื่อสารด้วยภาพให้ไหลลื่นตลอดโครงการของคุณ
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการผลิตวิดีโอของคุณให้ดียิ่งขึ้น ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะ เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการแต่ละขั้นตอนของโครงการได้อย่างชัดเจนด้วยงานที่ระบุไว้อย่างชัดเจน กำหนดเวลา และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
สำหรับการวางแผนภาพ ClickUp Storyboard Templateมอบเค้าโครงที่มีโครงสร้างเพื่อจัดระเบียบฉาก เวลา และทิศทางภาพให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เทมเพลตสตอรี่บอร์ดฟรีเหล่านี้ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการรวมภาพ บันทึก กำหนดเวลา และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ
ด้วยวิธีนี้ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการผลิตวิดีโอทั้งหมดของคุณได้ตั้งแต่การวางแผนและการเขียนบทไปจนถึงการทำงานร่วมกันและการส่งมอบ ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งค่าแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง: รับมุมมองแบบภาพรวมของความคืบหน้า กำหนดเวลา และปริมาณงาน และติดตามงานในทุกขั้นตอนของการผลิตวิดีโอด้วยClickUp Dashboards
- ตารางเวลาพร้อมปฏิทินแบบบูรณาการ: ใช้ClickUp Calendarเพื่อวางแผนการถ่ายทำ, รีวิวเซสชั่น, หรือกำหนดวันเปิดตัวได้อย่างง่ายดาย และซิงค์กิจกรรมเหล่านี้กับทีมของคุณ
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ประหยัดเวลาด้วยการตั้งค่าClickUp Automationsที่ย้ายงานหลังจากการอนุมัติ, มอบหมายสมาชิกในทีมเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง, หรือส่งการเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
- ทำงานร่วมกันได้ทันที: ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงาน ให้ข้อเสนอแนะ และทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและไม่ต้องตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ มากมาย
🌼 เรียนรู้วิธีสร้างการดำเนินงานด้านเนื้อหาวิดีโอที่ขยายขนาดได้ด้วย ClickUp 👇🏼
2. Kapwing (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือแก้ไขอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Kapwing, เครื่องมือตัดต่อวิดีโอด้วย AI, ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน แม้ไม่มีทักษะการตัดต่อวิดีโอ. เริ่มต้นด้วยการพิมพ์ข้อความคำสั่ง และ AI จะสร้างวิดีโอที่สมบูรณ์พร้อมเพลง, เสียงเอฟเฟ็กต์, และการเปลี่ยนฉาก. ด้วย Magic Subtitles, คุณสามารถได้คำบรรยายที่สร้างโดย AI ทันที และปรับแต่งสไตล์และแอนิเมชันให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ. Smart B-Roll จะวิเคราะห์วิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ และแทรกภาพที่เหมาะกับจุดสำคัญของคุณขณะที่วิดีโอของคุณถูกสร้างขึ้น.
หากวิดีโอของคุณมีผู้พูดหลายคน คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Speaker Focus เพื่อฝึกกล้องให้จับภาพผู้กำลังพูดอยู่ และช่วยให้ผู้ชมของคุณติดตามการสนทนาได้ดีขึ้น เมื่อทำงานในภาษาต่าง ๆ ฟีเจอร์ Lip Sync จะทำให้เสียงตรงกับการเคลื่อนไหวของปากของผู้พูด และทำให้การแปลดูราบรื่นและเป็นธรรมชาติ และด้วยฟีเจอร์ Split Vocals คุณสามารถแยกเสียงออกจากเพลงพื้นหลังได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณมีการควบคุมคุณภาพเสียงและการแก้ไขได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Kapwing
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: อนุญาตให้สมาชิกในทีมหลายคนแก้ไขและมีส่วนร่วมในวิดีโอเดียวกันได้พร้อมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
- แปลวิดีโอได้อย่างง่ายดาย: แปลงเสียงเป็นภาษาต่างๆ กว่า 70 ภาษาด้วยเสียงที่สร้างโดย AI หรือการโคลนเสียง เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
- ลบช่วงเงียบโดยอัตโนมัติ: ใช้ฟีเจอร์ Smart Cut เพื่อตรวจจับและตัดช่วงที่ไม่มีเสียงในวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการตัดต่อด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Kapwing
- คุณภาพเสียงอาจลดลงอย่างมากเมื่อส่งออกเนื้อหาวิดีโอ
ราคาของ Kapwing
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: $64 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Kapwing
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kapwing อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบส่วนเทมเพลตของ Kapwing มันมีเทมเพลตหลายพันแบบที่ออกแบบโดยมืออาชีพและช่วยให้เราทำให้วิดีโอของเราโดดเด่นได้ง่ายๆ เพียงแค่เปลี่ยนเนื้อหาด้วยรูปภาพ วิดีโอ และข้อความ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: Kapwing เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าวิดีโอของคุณจะเข้ากับกลยุทธ์การตลาดที่กว้างขึ้นได้อย่างไร ลองดูคู่มือซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอนี้ ซึ่งเปรียบเทียบเครื่องมือที่ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่สร้างเนื้อหา แต่ยังวางแผน แจกจ่าย และติดตามผลได้ด้วย
3. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอผ่านบทถอดเสียงและการเขียนสคริปต์ร่วมกัน)
Descript เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโอ ในฐานะทางเลือกของ Veed. io ผู้ใช้สามารถแก้ไขไฟล์สื่อผ่านอินเทอร์เฟซแบบข้อความ ทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างง่ายดายเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร ด้วยคุณสมบัติเช่น Overdub (การโคลนเสียงด้วย AI), การลบคำเติม, การตัดต่อหลายแทร็ก และการปรับปรุงเสียงคุณภาพระดับสตูดิโอ คุณสามารถผลิตเนื้อหาที่มืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อที่ซับซ้อน
หากคุณกำลังสร้างคลิปสั้นบน YouTube, คำอธิบายรองรับการบันทึกหน้าจอ. สำหรับทีมการตลาด, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI นี้ช่วยให้คุณสามารถร่วมงานกับสมาชิกในทีมของคุณได้.
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขด้วยไทม์ไลน์: ดูผลงานของคุณตามลำดับเวลาและปรับแต่งทั้งสื่อและบทได้อย่างแม่นยำ เพื่อประสบการณ์การตัดต่อแบบดั้งเดิม
- จัดระเบียบด้วยโปรเจกต์และองค์ประกอบ: รักษาความเป็นระเบียบของงานโดยแยกแยะระหว่างโปรเจกต์ (พื้นที่ทำงานสำหรับการแก้ไข) และองค์ประกอบ (เวอร์ชันสุดท้ายหรือร่างสำหรับส่งออก)
- บันทึกเสียงจากระยะไกลด้วย SquadCast: บันทึกเสียงร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างราบรื่นจากทุกที่ โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับ Descript เพื่อการทำงานระยะไกลที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ความสามารถในการผสานรวมของแพลตฟอร์มยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรีตลอดไป
- นักสะสม: $24 ต่อสมาชิก/เดือน
- ผู้สร้าง: $35 ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
Descript เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำให้กระบวนการตัดต่อเสียงและวิดีโอของตนง่ายขึ้น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น. มันมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นการถอดเสียงอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, และการตัดต่อแบบข้อความ. ความสามารถในการตัดต่อไฟล์มีเดียได้ง่ายเหมือนกับการตัดต่อเอกสาร Word ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอย่างมาก.
4. InVideo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบทความและลิงก์ให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมเผยแพร่)
InVideo. io เป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับนักการตลาด ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย และทีมคอนเทนต์ คุณสามารถสร้างวิดีโอการตลาดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อความป้อนคำสั่ง นำเนื้อหาจากบล็อกมาปรับใช้เป็นวิดีโอสั้น หรือสร้างภาพสำหรับแคมเปญโฆษณาจำนวนมากได้ นอกจากนี้ยังมีชุดเครื่องมือสำหรับแบรนด์ เครื่องมือพากย์เสียง การเชื่อมต่อกับสต็อกภาพ และการปรับขนาดอัตโนมัติสำหรับหลายแพลตฟอร์ม
ห้องสมุดของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า, การเคลื่อนไหวของข้อความแบบไดนามิก, และอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอหลากหลายประเภท ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Veed. io
ในขณะที่ Veed. io เหมาะสำหรับการตัดต่อฟุตเทจดิบหรือพอดแคสต์ด้วยความแม่นยำ InVideo เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อคุณต้องการวิดีโอที่สวยงามพร้อมเผยแพร่ในปริมาณมากด้วยความพยายามน้อยที่สุด
ด้วย InVideo AI คุณสามารถเปลี่ยนบทความข่าว วิดีโอ YouTube หรือหน้าบล็อกให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าทึ่งได้อย่างง่ายดายเพียงแค่วางลิงก์ แพลตฟอร์มจะประมวลผลเนื้อหาโดยอัตโนมัติ สร้างวิดีโอที่มีภาพประกอบ เสียงพากย์ และการเปลี่ยนฉากที่เกี่ยวข้องภายในไม่กี่คลิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo
- เข้าถึงสินทรัพย์สต็อก: สำรวจวิดีโอ ภาพ และแทร็กเสียงปลอดค่าลิขสิทธิ์มากกว่า 16 ล้านรายการ เพื่อยกระดับเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เลือกเทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพมากกว่า 5000 แบบ ซึ่งเหมาะสำหรับโอกาสและอุตสาหกรรมต่างๆ
- สร้างวิดีโอที่น่าสนใจโดยไม่มีผู้แสดงหน้า: ผลิตวิดีโอคุณภาพสูงโดยไม่มีผู้บรรยายบนหน้าจอ ใช้ภาพและเสียงบรรยายเพื่อสื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ InVideo
- ไลบรารีเทมเพลตไม่ได้มีความสามารถในการปรับแต่งมากนัก ซึ่งอาจทำให้คุณสร้างวิดีโอที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของแบรนด์ได้ยาก
ราคาของ InVideo
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $35/เดือน
- สูงสุด: 60 ดอลลาร์/เดือน
- สร้างสรรค์: $120/เดือน
คะแนนและรีวิวใน InVideo
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง InVideo อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ InVideo ช่วยให้เราสามารถสร้างผลงานโสตทัศนูปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์โคลนเสียงช่วยให้รักษาเรื่องราวที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องบันทึกเสียงบรรยายซ้ำ
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบสคริปต์พอดแคสต์ฟรีสำหรับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์
5. CapCut (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อที่ใช้งานง่ายบนมือถือพร้อมเอฟเฟกต์ภาพสร้างสรรค์)
CapCut เป็นแอปตัดต่อวิดีโอที่พัฒนาโดย ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ด้วยเครื่องมือตัดวิดีโอที่แม่นยำ คุณสามารถตัดคลิปได้ตรงเฟรมที่ต้องการ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซิงค์ภาพกับเสียงหรือการตัดฟุตเทจของคุณอย่างแม่นยำ หากคุณต้องการสร้างสรรค์มากขึ้น ฟีเจอร์วิดีโอแบบย้อนกลับช่วยให้คุณเล่นคลิปย้อนกลับได้และทำให้วิดีโอของคุณมีความแปลกใหม่และไม่คาดคิด
คุณจะสามารถเข้าถึงห้องสมุดเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์ที่หลากหลาย ซึ่งจัดเรียงตามอารมณ์และประเภทเพลง ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเพลงประกอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับโปรเจกต์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์เสียงของคุณเองได้หากต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CapCut
- ควบคุมความเร็วของวิดีโอ: ปรับความเร็วได้อย่างแม่นยำ สร้างเอฟเฟกต์สโลว์โมชั่นที่ราบรื่นหรือไทม์แลปส์ที่เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ
- ยกระดับภาพให้สวยงามทันที: ใช้ฟิลเตอร์หลากหลายสไตล์เพื่อปรับโทน สี และความสว่าง ให้ภาพดูเรียบหรูและเป็นมืออาชีพ
- เพิ่มเอฟเฟกต์สร้างสรรค์: ใช้เอฟเฟกต์พิเศษ เช่น หน้าจอแยก, เอฟเฟกต์ตลก, เอฟเฟกต์เหมือนฝัน, และเอฟเฟกต์งานเลี้ยงเพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น
ข้อจำกัดของ CapCut
- เวอร์ชันฟรีของ CapCut จะใส่ลายน้ำบนวิดีโอ ซึ่งสามารถลบออกได้เฉพาะเมื่อสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น
ราคา CapCut
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว CapCut
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่านั้น แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่แน่ใจว่าจะเขียนสำหรับอวตารบนหน้าจออย่างไร?แม่แบบการเขียนเนื้อหาฟรีเหล่านี้สามารถช่วยคุณสร้างสคริปต์ที่ชัดเจนและน่าสนใจ—โดยเฉพาะสำหรับคำถามที่พบบ่อย, การสาธิตผลิตภัณฑ์, และวิดีโอการฝึกอบรม.
6. HeyGen (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วยอวตาร AI ที่เหมือนจริง)
เดิมทีเปิดตัวภายใต้ชื่อ Surreal, HeyGen เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ ด้วยฟีเจอร์การสร้างอวาตาร์ด้วย AI คุณสามารถเลือกจากอวาตาร์กว่า 300 แบบที่แสดงถึงเชื้อชาติ อายุ และสไตล์ที่หลากหลาย เพียงใส่บทสคริปต์ของคุณ แล้วอวาตาร์จะพูดแทนคุณด้วยการซิงค์ริมฝีปากที่สมจริง
คุณยังสามารถทำงานกับอวาตาร์นิ่งหรือเคลื่อนไหวสำหรับการประกาศ การฝึกอบรม การสื่อสารกับลูกค้า และโฆษณาได้อีกด้วย คุณสมบัติ Avatar IV ทำให้คุณก้าวไปไกลกว่าเดิมด้วยการให้คุณอัปโหลดรูปภาพและสคริปต์หรือคลิปเสียงเพื่อสร้างอวาตาร์ที่ดูและฟังเหมือนคุณ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับแต่งให้ละเอียด Editing Studio จะมอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อขัดเกลาวิดีโอของคุณด้วยข้อความ พื้นหลัง และเอฟเฟกต์ต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ HeyGen
- ป้อนข้อความอะไรก็ได้: เปลี่ยนคำถามที่พบบ่อย เอกสารผลิตภัณฑ์ หรือสคริปต์ที่กำหนดเองให้เป็นเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจด้วย AI อวตาร
- ปรับแต่งอวาตาร์ด้วยลุคไม่จำกัด: เปลี่ยนชุด, ฉากหลัง, และท่าทางของอวาตาร์ให้ตรงกับแบรนด์หรือข้อความของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ดึงดูดผู้ชมด้วยสีหน้า: เลือกจากสีหน้า เช่น มืออาชีพ, จริงจัง, หรือผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ HeyGen
- เสียงของอวตารอาจฟังดูไม่เป็นธรรมชาติในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อแสดงอารมณ์ที่ซับซ้อนในประโยคที่ยาว
ราคา HeyGen
- ฟรีตลอดไป
- ผู้สร้าง: $29 ต่อเดือน
- ทีม: $39 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
HeyGen คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (830+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HeyGen อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ HeyGen ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมาก! ฉันสร้างอวาตาร์สามตัวในฉากที่แตกต่างกันสำหรับโปรเจกต์วิดีโอของมหาวิทยาลัย และแต่ละตัวก็ดูเป็นมืออาชีพ การซิงค์ริมฝีปากนั้นยอดเยี่ยมมาก และช่วยให้ฉันแสดงความคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ชัดเจนกว่าที่ฉันทำได้เอง อวาตาร์ดูเป็นธรรมชาติ และตัวเลือกการปรับแต่งก็ยอดเยี่ยม — ตั้งแต่การลบฉากหลังไปจนถึงการเปลี่ยนชุด มันเหมือนมีผู้บรรยายส่วนตัวให้ใช้งานตามต้องการเลย!
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเชี่ยวชาญการตลาดวิดีโอ: กลยุทธ์, แนวโน้ม และเครื่องมือ
7. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาวิดีโอเฉพาะที่พร้อมการปรับแต่งเสียงและอวตาร)
Synthesia เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถผลิตวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ไมโครโฟน หรือนักแสดง
พิมพ์หัวข้อ วัตถุประสงค์ และโทนที่คุณต้องการ แล้ว เครื่องมือสร้างสคริปต์ AIของ Synthesia จะเขียนสคริปต์ให้คุณ เมื่อสคริปต์พร้อมแล้ว คุณสามารถเลือกจากอวตาร AI กว่า 230 แบบที่แสดงถึงพื้นหลังและสไตล์ที่แตกต่างกันได้
Synthesia ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอจากศูนย์โดยใช้ AI อวตารที่สามารถพูดได้มากกว่า 140 ภาษา—ไม่ต้องถ่ายทำ, ตัดต่อ หรือทีมงานผลิต หากคุณต้องการสร้างวิดีโอฝึกอบรม, การตลาด, หรือข้อมูลในหลายภาษาโดยไม่ต้องมีทีมงานเต็มรูปแบบ นี่คือทางเลือกที่ดีสำหรับ Veed. io
ในทางตรงกันข้าม Veed. io มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขฟุตเทจที่มีอยู่แล้ว โดยนำเสนอเครื่องมือสำหรับการตัดต่อ ใส่คำบรรยาย และเอฟเฟกต์ต่าง ๆ หนึ่งสร้างวิดีโอด้วย AI อีกหนึ่งช่วยเสริมสิ่งที่บันทึกไว้แล้วของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- ประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหา: วัดจำนวนการเข้าชม จุดที่ผู้เข้าชมหลุดออก และอัตราการมีส่วนร่วม เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหา
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน: แก้ไขสคริปต์และวิดีโอร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ แบ่งปันความคิดเห็นผ่านความคิดเห็น และจัดการเวอร์ชันของโปรเจกต์ในที่ทำงานเดียว
- ตรวจสอบการออกเสียงให้ถูกต้อง: ระบุการเน้นพยางค์และการปรับเสียงให้ถูกต้องด้วย 'การออกเสียง' เพื่อให้ชื่อ คำศัพท์ และสำเนียงฟังดูถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Synthesia
- การผสานรวมอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ยังไม่มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับแพลตฟอร์ม LMS, ไดรฟ์บนคลาวด์ หรือเครื่องมืออย่าง Asana และ Jira มากนัก ดังนั้นคุณจะต้องพึ่งพาการส่งออกและนำเข้าข้อมูลเป็นหลัก
ราคา Synthesia
- หน้าวิดีโอ AI ฟรี
- เริ่มต้น: $29 ต่อเดือน
- ผู้สร้าง: $89 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไรบ้าง?
ในปีที่ผ่านมา Synthesia ได้ปล่อยอัปเดตหลายครั้งที่ทำให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้และนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Synthesia AI สำหรับวิดีโอที่สร้างโดย AI
8. Colossyan Creator (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเอกสารและสไลด์เป็นบทเรียนวิดีโอ)
Colossyan Creator ช่วยให้คุณแปลงไฟล์ PDF และการนำเสนอ PowerPoint เป็นวิดีโอที่มีคุณภาพและประหยัดเวลา พร้อมยกระดับวิธีการนำเสนอข้อมูลของคุณ ด้วยระบบบันทึกหน้าจอ คุณสามารถบันทึกการกระทำบนหน้าจอได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ทำให้เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับวิดีโอสอนหรือวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการภาพประกอบแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน
เพื่อทำให้วิดีโอของคุณมีความน่าสนใจมากขึ้น คุณสามารถเพิ่มตัวละครเสมือนหลายตัวในบทสนทนาตามสถานการณ์ และสร้างบทสนทนาที่เหมือนจริงซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้ และด้วยเครื่องมือชุดแบรนด์ คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอของวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยการนำโลโก้ แบบอักษร และสีของคุณไปใช้ในทุกโปรเจ็กต์
คุณสมบัติเด่นของผู้สร้าง Colossyan
- ใช้ผู้ช่วยสคริปต์ AI: ใช้ GPT-3 เพื่อปรับปรุงสคริปต์ของคุณ สร้างไอเดีย และปรับปรุงไวยากรณ์ในภาษาหลักใด ๆ ด้วยคำสั่งแป้นพิมพ์ง่าย ๆ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม: ทำให้วิดีโอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการนำเสนอ AI อวตารแบบมุมมองด้านข้างหลายตัวที่กำลังสนทนาเพื่อเล่าเรื่องราว
- สร้างเนื้อหาทั่วโลก: ผลิตวิดีโอในกว่า 70 ภาษา พร้อมสำเนียงและเสียงที่หลากหลาย โดยสามารถสลับภาษาได้อย่างง่ายดายในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI
ข้อจำกัดของผู้สร้างโคลอสเซียน
- ขณะนี้ สินทรัพย์ของแบรนด์ เช่น สีและโลโก้ สามารถเพิ่มได้เฉพาะในกระบวนการหลังการผลิตเท่านั้น คุณยังไม่มีตัวเลือกในการตั้งค่าล่วงหน้าและใช้เป็นแม่แบบ
ราคาสำหรับผู้สร้าง Colossyan
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $27/เดือน
- ธุรกิจ: $88/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวผู้สร้าง Colossyan
- G2: 4. 6/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Colossyan Creator อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Colossyan เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันน่าประทับใจ ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง อวตาร AI มีความสมจริง และฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียงพูดก็ลื่นไหล พร้อมตัวเลือกเสียงที่หลากหลาย
9. Camtasia (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจออย่างละเอียดและเนื้อหาทางการศึกษา)
Camtasia เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับการบันทึกหน้าจอและตัดต่อวิดีโอ มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Windows และ macOS ใช้สำหรับสร้างบทเรียน สื่อการฝึกอบรม และการนำเสนอ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกหน้าจอ กล้องเว็บแคม ไมโครโฟน และเสียงระบบพร้อมกันได้ ตัวแก้ไขแบบไทม์ไลน์รองรับการตัดต่อ เพิ่มข้อความแสดงผล การเปลี่ยนฉาก คำบรรยาย และเอฟเฟกต์เคอร์เซอร์
ในทางตรงกันข้าม Veed. io เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยเน้นการแก้ไขวิดีโอที่มีอยู่แล้ว พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การตัดต่อ การใส่คำบรรยาย และเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ในขณะที่ Camtasia เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาการสอนจากการบันทึกหน้าจอ Veed. io เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia
- จัดลำดับด้วยไทม์ไลน์หลายแทร็ก: จัดระเบียบและรวมสื่อ, เสียง, และเอฟเฟกต์บนหลายแทร็กได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างการตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนด้วยความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่
- ส่งออกในรูปแบบต่างๆ: เลือกจากหลากหลายรูปแบบและแชร์วิดีโอของคุณไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube, Vimeo หรือ Google Drive ได้โดยตรงเพื่อการแจกจ่ายที่ง่ายดาย
- เน้นด้วยเครื่องมือโฟกัสอัจฉริยะและการซูม: ใช้ฟีเจอร์การซูมและการเลื่อนเพื่อเน้นพื้นที่สำคัญบนหน้าจอและรักษาความสนใจของผู้ชมไว้ที่รายละเอียดที่สำคัญระหว่างการสาธิตที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Camtasia
- เครื่องมือลบพื้นหลังทำงานได้ยากในการให้ผลลัพธ์ที่สะอาด แม้จะมีฉากหลังสีเขียวอยู่ก็ตาม
ราคาของ Camtasia
- สิ่งจำเป็น: $14.99/เดือน
- สร้าง: $20. 75/เดือน
- ข้อดี: $41.58 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Camtasia
- G2: 4. 6/5 (1550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Camtasia อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ Camtasia มาตั้งแต่ปี 2013 และมันเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับวิดีโอสกรีนแคสต์ มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการบันทึกหน้าจอ กล้องเว็บแคม และเสียง และมีโปรแกรมตัดต่อแบบไม่เชิงเส้นในตัวด้วย
10. ง่ายต่อการใช้งาน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลิปวิดีโอที่พร้อมสำหรับโซเชียลอย่างรวดเร็ว)
Simplified เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ผสานรวมเครื่องมือสำหรับการเขียนด้วย AI การออกแบบกราฟิก การตัดต่อวิดีโอ และการจัดการโซเชียลมีเดียไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
ทางเลือกของ Veed. io ยังรวมถึงคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอและตัวจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียเพื่อวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาผ่านหลายช่องทาง
ฟีเจอร์ตัดต่อด้วย AI ของ Simplified จะแปลงช่วงเวลาสำคัญในวิดีโอของคุณให้เป็นคลิปสั้นโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ระบบสร้างคำบรรยายอัตโนมัติยังช่วยให้การเพิ่มคำบรรยายในหลายภาษาเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- คะแนนการแพร่กระจาย: รับตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับวิดีโอของคุณและติดตามว่าเนื้อหาของคุณมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพเพียงใด
- Magic Resizer: ปรับขนาดวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติให้เหมาะกับรูปแบบโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และรับประกันการนำเสนอที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- การตรวจจับลำโพงอัตโนมัติ: ระบุและแยกแยะลำโพงต่าง ๆ ในวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ไขและจัดการแทร็กเสียงได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- เครื่องมือนี้ไม่มีคุณสมบัติเสียงขั้นสูง เช่น การรองรับหลายแทร็ก การควบคุมการผสมเสียงที่แม่นยำ หรือการลดเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพ
ราคาที่ง่ายขึ้น
- ฟรี
- หนึ่ง: 29 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $79/เดือน
- การเติบโต: $119/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simplified อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ทำหน้าที่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียทุกประเภท ช่วยให้ฉันสามารถร่างสคริปต์ได้อย่างง่ายดาย เปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ สร้างภาพ ออกแบบภาพขนาดย่อ และแม้กระทั่งกำหนดเวลาโพสต์ได้อย่างง่ายดาย
ควบคุมการตัดต่อวิดีโอของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วย ClickUp
Veed. io และทางเลือกอื่น ๆ ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือแก้ไขแบบสแตนด์อโลน พวกมันก็ใช้งานได้ดี
ข้อจำกัดของพวกเขาคือพวกเขาขาดโครงสร้างและความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณจะต้องมีเครื่องมือขั้นสูงที่มีคุณสมบัติรองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหาวิดีโอของคุณ รวมถึงการตัดต่อวิดีโอ นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเหนือใคร
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น Docs สำหรับการเขียนสคริปต์และวางแผนเนื้อหา, Whiteboards สำหรับการวางแผนแนวคิดด้วยภาพ, ClickUp Brain สำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI, และ Clips สำหรับการบันทึกและแชร์วิดีโออัปเดตอย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย ClickUp มอบแพลตฟอร์มเดียวให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการของคุณ
ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อก้าวข้ามการแก้ไขพื้นฐานไปสู่พื้นที่ทำงานที่ทรงพลังและครบวงจรในที่เดียว