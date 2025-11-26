วิธีอัตโนมัติกระบวนการด้วย AI เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ใครจะคิดว่าเมื่อสิบปีที่แล้วซอฟต์แวร์จะสามารถอ่านใบแจ้งหนี้ที่เขียนด้วยลายมือ, สกัดข้อมูลผู้ขาย, ตรวจสอบข้อมูลกับใบสั่งซื้อ, และอนุมัติการชำระเงินได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์?
และทว่าเราก็ยังอยู่ที่นี่
ทีมการเงินกำลังประหยัดเวลาหลายพันชั่วโมงด้วยการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ซึ่งเคยใช้เวลามากมายของทั้งแผนก ตามการสำรวจของนิตยสาร CFO ประมาณ 36% ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา รายงานว่าประหยัดเวลาได้เกือบ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการทำงานอัตโนมัติ หรือมากกว่า 500 ชั่วโมงต่อปี
อะไรที่เปลี่ยนไป? การเข้าถึง AI ได้ง่ายขึ้น และการผสานรวมกับระบบอัตโนมัติที่ใช้กฎเกณฑ์แบบดั้งเดิม. การผสานรวมนี้ได้เปิดโอกาสใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันทางธุรกิจ.
คำถามได้เปลี่ยนจาก "เราควรทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติหรือไม่?" เป็น "เราจะทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติโดยใช้ AI ได้อย่างไรเพื่อให้เราสามารถบรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงาน?"
หากคุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AI เราได้สร้างคู่มือนี้ไว้ให้คุณ
ทำไมต้องทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วย AI?
ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามากกว่า66% ของธุรกิจได้ทำการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น องค์กรที่นำ RPA มาใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้เห็นการปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตั้งแต่ 30% ถึง 200% ภายในปีแรกของการใช้งาน
ประโยชน์หลักบางประการที่เราเห็นจากการใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้แก่:
- การลดข้อผิดพลาด: ขจัดความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการประมวลผลใบแจ้งหนี้ การป้อนข้อมูล และการรับลูกค้าใหม่ ซึ่งโดยปกติต้องใช้เวลาแก้ไขด้วยมือหลายชั่วโมง
- การดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน: รักษาการทำงานของกระบวนการสำคัญให้ดำเนินต่อไปนอกเวลาทำการ ตั้งแต่การตอบกลับลูกค้าไปจนถึงการประมวลผลคำสั่งซื้อและการอัปเดตสินค้าคงคลัง
- การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร: ย้ายพนักงานที่มีทักษะจากงานที่ซ้ำซาก เช่น การป้อนข้อมูลด้วยมือ ไปยังงานเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
- รองรับการขยายตัว: จัดการกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงหรือการเติบโตของธุรกิจโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานหรือค่าใช้จ่ายในการทำงานล่วงเวลา
- คุณภาพมาตรฐาน: รักษาการดำเนินกระบวนการที่สม่ำเสมอในทุกแผนก โดยขจัดความแตกต่างที่ก่อให้เกิดช่องว่างในประสบการณ์ของลูกค้า
- การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น: วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อมูลเชิงลึกได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายวัน ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
📮 ClickUp Insight: 34% ของพนักงานระบุว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้คือความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะใช้ แม้ว่าหลายคนต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น แต่พวกเขารู้สึกท่วมท้นกับตัวเลือกที่มีอยู่และขาดความมั่นใจที่จะก้าวแรก 😓
ClickUp กำจัดความสับสนนี้ด้วยการนำเสนอ AI Agents ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งสามารถทำงานอัตโนมัติให้กับงานของคุณได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว—ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง ด้วยคุณสมบัติอย่างClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของเรา และ AI agents ที่ปรับแต่งได้ ทีมงานสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการ วางแผน จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูงหรือเครื่องมือที่มากเกินไป ดูการทำงานจริงได้ที่นี่ 👇🏼
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 12%
กระบวนการใดบ้างที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย AI?
ระบบอัตโนมัติด้วย AI ครอบคลุมตั้งแต่การทำงานที่ง่ายและซ้ำซาก เช่น การป้อนข้อมูลและการตอบอีเมล ไปจนถึงการอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดของกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
นี่คือรายละเอียดของกระบวนการทางธุรกิจที่พบบ่อยที่สุดซึ่งคุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำให้เป็นอัตโนมัติได้ข้ามแผนกต่างๆ:
การดำเนินงานด้านการบริการลูกค้าและการสนับสนุน
ทีมบริการลูกค้าจัดการกับปริมาณการสอบถามจากลูกค้าซ้ำๆ ที่มีรูปแบบคาดการณ์ได้ ระบบอัตโนมัติของงานด้วย AI สามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยที่สุดได้โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์ ในขณะที่ปัญหาที่ซับซ้อนจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โอกาสสำคัญในการทำงานอัตโนมัติ:
- การจัดเส้นทางและกำหนดลำดับความสำคัญของตั๋ว: จัดหมวดหมู่และกำหนดลำดับความสำคัญของตั๋วสนับสนุนโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาและความเร่งด่วน
- การรีเซ็ตรหัสผ่านและปัญหาบัญชี: จัดการปัญหาบัญชีทั่วไปผ่านกระบวนการอัตโนมัติ
- การติดตามคำสั่งซื้อและการอัปเดตสถานะ: ให้คำตอบแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับคำถามโดยไม่ต้องมีตัวแทนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยและข้อสงสัยเบื้องต้น: ใช้แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- การวิเคราะห์ความรู้สึก: ระบุลูกค้าที่รู้สึกไม่พอใจ จัดลำดับความสำคัญของกรณีของพวกเขา และดำเนินการอย่างรวดเร็วตามข้อเสนอแนะของลูกค้า
คุณสมบัติเช่น AI Assign และ AI prioritize ใน ClickUp สามารถช่วยในกรณีการใช้งานเช่นนี้ได้:
🧠 คุณรู้หรือไม่?ตามการคาดการณ์ของ Gartner AI แบบเอเจนติกจะสามารถแก้ไขปัญหาบริการลูกค้าทั่วไปได้ถึง 80% โดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์
การเงินและการดำเนินงาน
กระบวนการทางการเงินเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีโครงสร้างจำนวนมากและการตัดสินใจตามกฎเกณฑ์ ระบบอัตโนมัติด้วย AI ช่วยลดข้อผิดพลาดในขณะที่เร่งกระบวนการทำธุรกรรม เช่น การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การกระทบยอดค่าใช้จ่าย และการประมวลผลการชำระเงิน ทำให้การปิดบัญชีรวดเร็วขึ้นและเพิ่มความสอดคล้องตามข้อกำหนด
โอกาสสำคัญในการทำงานอัตโนมัติ:
- การประมวลผลใบแจ้งหนี้: สกัดข้อมูลจากใบแจ้งหนี้และจับคู่กับใบสั่งซื้อ
- การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่าย: ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินตามนโยบายของบริษัทและอนุมัติการเรียกร้องค่าใช้จ่ายตามปกติ
- บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้: จัดการตารางการชำระเงินและกระบวนการเรียกเก็บเงิน
- การตรวจจับการฉ้อโกง: ตรวจสอบธุรกรรมเพื่อค้นหาแบบแผนที่น่าสงสัยในเวลาจริง
- การรายงานทางการเงิน: สร้างรายงานเป็นประจำตามการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างกฎเฉพาะสำหรับการประมวลผลรายละเอียดใบแจ้งหนี้ได้
งานขายและการตลาด
ทีมขายและการตลาดมักติดขัดอยู่กับการรวบรวมข้อมูล การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย และการดูแลแคมเปญ การทำงานอัตโนมัติ—ไม่ว่าจะเป็นการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายหรือการติดตามผล—ช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนเหล่านี้ ทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น และส่งมอบแคมเปญที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและสร้างยอดขายได้สูงขึ้น
โอกาสสำคัญในการทำงานอัตโนมัติ:
- การให้คะแนนและการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย: จัดอันดับลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมและข้อมูลประชากร
- แคมเปญการตลาดทางอีเมล: ปรับแต่งเนื้อหาและคำแนะนำการช้อปปิ้งตามข้อมูลลูกค้า
- การกำหนดเวลาบนโซเชียลมีเดีย: วางแผนและเผยแพร่เนื้อหาบนหลายแพลตฟอร์ม
- การแบ่งกลุ่มลูกค้า: จัดกลุ่มลูกค้าตามรูปแบบพฤติกรรมเพื่อแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจากโมเดล AI ภายนอกหลายตัว รวมถึง GPT-4, Claude และ Gemini สำหรับงานเขียน การให้เหตุผล และการเขียนโค้ดต่างๆ ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ClickUp ของพวกเขา
ทรัพยากรบุคคลและการบริหาร
ทีมทรัพยากรบุคคลจัดการกับกระบวนการทำงานซ้ำๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการบริหารจัดการพนักงาน
โอกาสสำคัญในการทำงานอัตโนมัติ:
- การคัดกรองประวัติย่อ: กรองผู้สมัครตามข้อกำหนดของงานและคุณสมบัติ
- การนัดหมายสัมภาษณ์: ประสานความพร้อมระหว่างผู้สมัครและผู้จัดการฝ่ายสรรหา
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่: แนะนำพนักงานใหม่เกี่ยวกับเอกสารและกระบวนการฝึกอบรม
- การแจ้งเตือนการประเมินผล: กำหนดเวลาและติดตามการประเมินผลประจำอย่างสม่ำเสมอ
- การลงทะเบียนสิทธิประโยชน์: ช่วยพนักงานในการเลือกตัวเลือกและดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
เกือบ90% ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีรายงานว่าพวกเขาได้เห็นการเติบโตทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 240% การทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติจึงถือเป็นการลงทุนที่สร้างผลกระทบมากที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
วิธีการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วย AI
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AI
เราแสดงให้คุณเห็นว่า ClickUp ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ช่วยให้คุณดำเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการได้อย่างไร
1. ระบุกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการอัตโนมัติ
โปรดจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกงานที่ต้องการ AI งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติคืองานที่ทำซ้ำ มีกฎเกณฑ์ชัดเจน และใช้เวลามาก
เริ่มต้นด้วยการถาม:
- งานนี้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ชัดเจนหรือไม่
- มันอาศัยข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือข้อมูลที่ป้อนเข้าหรือไม่?
- มันใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มากนักหรือไม่?
ตัวอย่างของกระบวนการทำงานที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ ได้แก่:
- การประมวลผลเงินเดือนหรือการป้อนข้อมูลลูกค้า: AI สามารถแยกแยะข้อมูลที่มีโครงสร้าง ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และลดเวลาที่ใช้ในการอัปเดตด้วยตนเอง
- การคัดกรองหรือจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย: เกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎ เช่น ตำแหน่งงาน อุตสาหกรรม หรือพฤติกรรมบนเว็บไซต์ สามารถตั้งค่าให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น
- การจัดการกล่องขาเข้า: คำขอสนับสนุนที่ซ้ำซ้อนหรืออีเมลจากลูกค้าสามารถคัดแยก ติดแท็ก หรือตอบกลับโดยใช้คำสั่ง AI
หมวดหมู่ที่พบบ่อยอีกประเภทหนึ่งคืองานที่ต้องทำซ้ำๆ งานเหล่านี้อาจเป็นการรวบรวมคำขอและข้อเสนอแนะจากลูกค้า ปัญหาเกี่ยวกับบริการ หรือคำร้องขอความช่วยเหลือ
ด้วยClickUp Forms คุณสามารถบันทึกงานและข้อมูลเหล่านี้ได้ จับคู่กับCustom FieldsหรือAI Fields ใน ClickUpเพื่อติดแท็ก จัดเรียง และส่งต่อข้อมูลที่เข้ามาโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลหรือรายการที่ถูกต้อง
ตัวอย่าง:
- การส่งแบบฟอร์มเกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงินอาจถูกติดแท็กอัตโนมัติว่า "การเงิน" ทำเครื่องหมายว่า "ด่วน" และมอบหมายโดยตรงให้กับทีมบัญชีของคุณ
- คำขอแก้ไขงานเชิงสร้างสรรค์จากลูกค้าอาจกระตุ้นให้เกิดงานใหม่พร้อมการจัดลำดับความสำคัญและผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากชื่อลูกค้าหรือรหัสโครงการ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนผังความคิด 25+
2. แผนผังกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ
ในขั้นตอนนี้ คุณอาจต้องการสร้างตัวแทนภาพที่ละเอียดของกระบวนการทางธุรกิจที่คุณวางแผนจะนำมาใช้ระบบอัตโนมัติด้วย AIคุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือการวางแผนกระบวนการ เช่น แผนภาพการไหล (flowcharts) แผนภาพการไหลของงาน (workflow diagrams) หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ง่าย ๆ อย่างกระดาษโน้ตติดผนัง
อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงสร้างและคุณสมบัติการร่วมมือ เราขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์จำลองกระบวนการ
บันทึกทุกขั้นตอนในกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ (ตั้งแต่ต้นจนจบ) รวมถึง:
- ตัวกระตุ้นเริ่มต้น ที่เริ่มกระบวนการ เช่น การลงทะเบียนลูกค้าใหม่, การได้รับใบแจ้งหนี้
- จุดตัดสินใจ ที่ต้องการการตัดสินใจหรือการอนุมัติ เช่น การตรวจสอบโดยผู้จัดการ การตรวจสอบงบประมาณ
- ลำดับงาน แสดงลำดับของกิจกรรม
- ข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก ในแต่ละขั้นตอน เช่น ข้อมูลแบบฟอร์ม รายงาน และการอัปเดตสถานะ
- การส่งต่อระหว่างสมาชิกในทีม หรือระหว่างแผนก
- ข้อกำหนดด้านเวลา สำหรับแต่ละขั้นตอน เช่น ช่วงเวลาอนุมัติ 24 ชั่วโมง
เมื่อทำการวางแผนกระบวนการ จำเป็นต้องให้สมาชิกในทีมที่จะเป็นผู้ดำเนินการกระบวนการจริง ๆ เข้าร่วมด้วย ข้อมูลเชิงลึกของพวกเขามักจะเปิดเผยสิ่งที่ SOPs อาจพลาดไป เช่น การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ข้ามไป หรือความพึ่งพาที่ไม่ได้บันทึกไว้แต่มีความสำคัญต่อการทำให้ระบบอัตโนมัติประสบความสำเร็จ
สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขาดหายไปอื่น ๆClickUp Brainสามารถช่วยได้ มันสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกการประชุม, แชทกับลูกค้า, ความคิดเห็นในภารกิจ, หรือเอกสารใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย และแปลงรายละเอียดที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอน จากนั้นก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถขอให้ Brain สร้างภาพสำหรับแผนภาพขั้นตอนการทำงานของคุณได้อีกด้วย
🛠️ ชุดเครื่องมือ: พิจารณาใช้เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUpเพื่อวางแผนแต่ละขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงการดำเนินการ มันช่วยให้คุณชี้แจงการส่งต่องาน ความสัมพันธ์ที่พึ่งพา และการตัดสินใจ คุณจะมองเห็นภาพรวมของส่วนที่ AI สามารถเข้ามาช่วยและส่วนที่ยังต้องการการมีส่วนร่วมของมนุษย์
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดโครงสร้างกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน: ระบุประเภทแผนผังกระบวนการ(เช่น แผนผังสวิมเลน) ที่คุณจะใช้ในการแสดงบทบาท ความรับผิดชอบ และลำดับงานระหว่างแผนกต่างๆ
- ชี้แจงเป้าหมาย: ด้วยช่องรายการกระบวนการ (เช่น กระบวนการผลิต) คุณจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าขั้นตอนการทำงานกำลังพยายามบรรลุอะไร ก่อนที่คุณจะเริ่มปรับปรุงหรือทำให้เป็นอัตโนมัติ
- เตรียมความพร้อมสำหรับการระบุโอกาสในการทำงานอัตโนมัติ: ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจากมนุษย์ AI สามารถทำได้
- แนะนำทีมโดยการจัดตั้งงานย่อยที่ละเอียด: คุณสามารถกำหนดระยะเวลา, กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ, และมอบหมายสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
3. เลือกเครื่องมืออัตโนมัติ AI ที่เหมาะสม
ก่อนการเลือกเครื่องมือ, จำเป็นต้องเข้าใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ต้องการแนวทางที่แตกต่างกัน.
ประเภทของ AI ที่คุณใช้ควรขึ้นอยู่กับปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นี่คือเทคนิค AI ที่คุณจะใช้บ่อยที่สุดในการทำงานอัตโนมัติด้วย Robotic Process Automation (RPA) เพื่อทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ:
|เทคนิค
|สิ่งที่มันทำ
|ประโยชน์ของมัน
|การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
|ตีความ, สรุป, และตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์
|การทำให้การคัดกรองอีเมล, ตั๋วสนับสนุน, และสรุปสัญญาเป็นระบบอัตโนมัติ
|การเรียนรู้ของเครื่อง (ML)
|เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายหรือตัดสินใจ
|การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การคาดการณ์สินค้าคงคลัง, และการตรวจจับการฉ้อโกง
|การมองเห็นของคอมพิวเตอร์
|สกัดและตีความข้อมูลจากภาพ, PDF, หรือเอกสารที่ถูกสแกน
|การประมวลผลใบแจ้งหนี้, การตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัว, และกระบวนการตรวจสอบด้วยสายตา
|การเรียนรู้แบบเสริมแรง
|ปรับปรุงการตัดสินใจให้ดีขึ้นตามกาลเวลาโดยใช้ลูปการให้ข้อมูลย้อนกลับ
|การเพิ่มประสิทธิภาพตรรกะการดึงข้อมูล, การตรวจสอบข้อมูลขาเข้า, และงานตัดสินใจตามลำดับ
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน
|ดำเนินการหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
|การจัดเส้นทางของกระบวนการทำงาน, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และการเพิ่มประสิทธิภาพของงานตั้งแต่ต้นจนจบ
ตอนนี้ ตามความต้องการของกระบวนการของคุณ (เช่น ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ทำให้การขายง่ายขึ้น, ทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น) ให้เลือกเครื่องมือที่มีเกณฑ์การเลือกหลักต่อไปนี้:
- ความสามารถในการผสานรวม: มองหาเครื่องมือและ API ที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดความซับซ้อนในการติดตั้งใช้งาน
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและสามารถขยายระบบอัตโนมัติไปยังแผนกและกระบวนการต่างๆ ได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ตัวสร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพ และต้องการการเขียนโค้ดน้อยที่สุด
- โครงสร้างต้นทุน: ในอุดมคติ คุณควรใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ นอกจากนี้ควรพิจารณาการกำหนดราคาต่อผู้ใช้ ต้นทุนการอัตโนมัติตามปริมาณ ใบอนุญาตสำหรับองค์กร เวลาในการฝึกอบรม และต้นทุนในการนำไปใช้งาน
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้การนำไปใช้ของ AI ล้มเหลวคือเครื่องมือไม่สามารถสื่อสารกันได้
หากคุณใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ,การผสานการทำงานของ ClickUpจะช่วยปิดช่องว่างนั้น และ AI ของ ClickUp มีบริบทของแต่ละเครื่องมือเหล่านั้น คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือได้มากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub และ Zoom
🌟 โบนัส: การทำงานผ่านเครื่องมือ AI หลายตัวจะทำให้ทีมของคุณช้าลง ในฐานะแอป AI ซูเปอร์แอปแบบครบวงจรจาก ClickUp,Brain MAXจะยุติปัญหานี้ มันรวมการโต้ตอบกับ AI ไว้ในแอปเดียว มันเข้าใจบริบทการทำงานของคุณ—และขจัดความพยายามที่ซ้ำซ้อน เช่น การคัดลอกและวาง
4. แผนที่และออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
ตอนนี้ คุณกำลังเปลี่ยนแผนผังกระบวนการปัจจุบันของคุณให้กลายเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นตอนนี้จะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความเข้าใจในสิ่งที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันกับการออกแบบสิ่งที่ระบบ AI จะเข้ามาดูแล
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการระบุจุดตัดสินใจที่ AI สามารถแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์ได้ คือ งานที่ไม่ซับซ้อน
ตัวอย่างเช่น กระบวนการปัจจุบันของเราคือการตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าต่ำกว่า 500 ดอลลาร์ด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างกฎให้ AI อนุมัติโดยอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และทำเครื่องหมายจำนวนที่สูงกว่าเพื่อตรวจสอบโดยมนุษย์
|ประเภทของกระบวนการทำงาน
|ทริกเกอร์
|สภาพ
|การกระทำ
|ให้ความสำคัญกับงานที่มีความสำคัญสูง
|มีการสร้างงานใหม่
|High Priority = รายการสำคัญ
|กำหนดให้หัวหน้าทีมโดยอัตโนมัติ → ส่งการแจ้งเตือนแชท
|กำหนดงานตามประเภทของคำขอ
|แบบฟอร์มการสนับสนุนถูกส่งแล้ว
|ข้อความในแบบฟอร์มมีคำว่า "การรีเซ็ตรหัสผ่าน"
|ตั้งค่าสถานะงานเป็น กำลังดำเนินการ → ส่งอีเมลอัตโนมัติผ่าน Email ClickApp
|ยกระดับงานที่หยุดชะงัก
|งานยังคงเปิดอยู่
|สถานะ = ยังไม่ได้รับการแก้ไข หลังจาก 24 ชั่วโมง
|ยกระดับงานไปยังผู้จัดการโครงการ → แจ้งให้ทราบทันที
ณ จุดนี้ClickUp Automations,AI Agents และ ClickUp Brain จะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยคุณเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบแมนนวลให้กลายเป็นลำดับการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยตรรกะภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ClickUp AI Agents ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรอัจฉริยะในการทำงานอัตโนมัติที่นี่ ช่วยขจัดความซับซ้อนที่มักเกิดขึ้นในการสร้างขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน แทนที่จะต้องตั้งค่าทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการด้วยตนเองทีละขั้นตอน คุณสามารถ เปิดใช้งาน Agent กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และปล่อยให้ ClickUp Brain จัดการตรรกะเบื้องหลังให้อัตโนมัติ Agent ของคุณสามารถ:
- การตีความบริบทโดยอัตโนมัติ: พวกเขาอ่านงานที่ได้รับมอบหมาย ความคิดเห็น แบบฟอร์ม และช่องข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าต้องดำเนินการอะไรต่อไป
- การดำเนินการอย่างอิสระ: การอัปเดตสถานะ, การมอบหมายเจ้าของ, การสร้างคำตอบ, การจัดเส้นทางงาน, หรือการยกระดับปัญหา—โดยไม่ต้องมีการกำหนดขั้นตอนแต่ละขั้นตอนโดยคุณ
- การปรับตัวให้เข้ากับงานจริง: พวกเขาปรับตัวอย่างเหมาะสมตามเนื้อหา ความเร่งด่วน และรูปแบบการทำงาน ทำให้กระบวนการทำงานดำเนินต่อไปได้แม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนำเข้า
- ลดเวลาในการตั้งค่า: ไม่จำเป็นต้องใช้กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนและยาวเหยียด; ใช้ ClickUp Brain เพื่อกำหนดลำดับการดำเนินการที่เหมาะสม
โดยสรุป ตัวแทน AI มอบพลังแห่งระบบอัตโนมัติขั้นสูงให้กับคุณ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนด้วยตัวเอง—ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และดูแลรักษาง่ายขึ้น
ออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณสำหรับงานที่ทำซ้ำโดยใช้ส่วนประกอบหลักเหล่านี้:
ตัวกระตุ้นและเงื่อนไข: กำหนดสิ่งที่เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติและกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม
การไหลและการประมวลผลข้อมูล: ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp + ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้อง, ติดแท็ก, และส่งข้อมูลไปยังทีมหรือรายการที่ถูกต้อง
ตรรกะการตัดสินใจและการกำหนดเส้นทาง: ใช้ลำดับ "ถ้าเช่นนี้, ก็ทำเช่นนั้น" เพื่อจำลองตรรกะทางธุรกิจของคุณและทำให้การตัดสินใจทั่วไปเป็นอัตโนมัติ
การจัดการข้อยกเว้น: ระบบอัตโนมัติสามารถเพิ่มความคิดเห็น, มอบหมายงานใหม่, หรือแจ้งเตือนมนุษย์เมื่อมีสิ่งผิดปกติหรือต้องการการตรวจสอบ
นี่คือตัวอย่างของกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ซึ่งใช้ตัวแทน:
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับคุณ
5. ฝึกอบรมหรือกำหนดค่าระบบ AI ของคุณ
เครื่องมืออัตโนมัติสมัยใหม่ส่วนใหญ่มาพร้อมกับโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าได้แทนที่จะต้องฝึกฝนใหม่ทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้ คุณเชื่อมต่อระบบที่มีอยู่ (เช่น CRM) กับเครื่องมือ AI ตั้งค่าตรรกะทางธุรกิจ และเริ่มทดสอบการทำงานอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม สำหรับโมเดล AI ที่กำหนดเองซึ่งต้องการการฝึกอบรม คุณจะต้องฝึกอบรมโมเดลด้วยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง กระบวนการนี้ประกอบด้วย:
- การเตรียมข้อมูล: ทำความสะอาดและจัดระเบียบข้อมูลในอดีตที่แสดงถึงรูปแบบกระบวนการของคุณ
- การคัดเลือกคุณลักษณะ: ระบุจุดข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการตัดสินใจ
- การฝึกอบรมแบบจำลอง: ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเรียนรู้จากรูปแบบทางประวัติศาสตร์ของคุณ
- การทดสอบการตรวจสอบความถูกต้อง: ตรวจสอบว่าแบบจำลองทำงานได้อย่างถูกต้องกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ใน ClickUp,งานใน ClickUpทำหน้าที่เป็นชั้นการดำเนินการสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ AI. คอมโบของ ClickUp Brain + งานใน ClickUp:
- สร้างงานอัตโนมัติ จากทริกเกอร์ AI (เช่น ลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ → งานจะถูกสร้างพร้อมข้อมูลที่กรอกไว้ล่วงหน้า)
- อัปเดตหรือจัดประเภทงาน ตามผลลัพธ์จาก AI (เช่น เพิ่มแท็ก "ด่วน" หากความรู้สึก = เชิงลบ)
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ ตามกฎการกำหนดเส้นทางหรือความจุของทีม
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติของระบบ โดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองหรือสถานะต่างๆ เช่น "แนะนำโดย AI", "ตรวจสอบด้วยมือ", หรือ "ส่งต่อ"
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบกระบวนการทำงานฟรีใน ClickUp และ Excel
6. ดำเนินการ, ตรวจสอบ, และปรับปรุงการทำงานของคุณให้ดีที่สุด
ปรับใช้ระบบอัตโนมัติด้วย AI ของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดการหยุดชะงักและเปิดโอกาสให้สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์
ในอุดมคติ ควรเริ่มต้นด้วยการนำร่องในระบบขนาดเล็ก โดยให้ผู้ใช้จำนวนน้อยหรือกระบวนการที่มีขอบเขตจำกัดเข้าร่วม ติดตามประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบว่า AI สามารถทำงานได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ หากพบปัญหา (ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการขัดข้องเกิดขึ้น) ให้ปรับแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยอิงจากสิ่งที่สังเกตเห็น
เมื่อระบบ AI ของคุณประมวลผลข้อมูลมากขึ้น ให้ฝึกฝนหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์ของคุณเพื่อสะท้อนรูปแบบพฤติกรรมที่อัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เมื่อเวลาผ่านไป การปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงความแม่นยำและลดการพึ่งพาการแทรกแซงด้วยตนเอง
เพื่อติดตามทั้งหมดนี้โดยไม่จมอยู่ในตารางข้อมูลหรือสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ให้ใช้ClickUp Dashboards
แดชบอร์ดของ ClickUp ให้คุณเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์และรวมศูนย์ของ:
- ปริมาณงานและแนวโน้มสถานะในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- คอขวดและงานที่ค้างเกินกำหนดซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาในกระบวนการทำงาน
- การกระทำที่มีป้ายกำกับ AI เช่น "กำหนดโดยอัตโนมัติ", "ยกระดับ", หรือ "ความมั่นใจต่ำ"
- ปริมาณงานของทีม เพื่อให้คุณทราบว่าจำเป็นต้องปรับตรรกะการจัดเส้นทางหรือไม่
เมื่อกระบวนการทำงานของคุณเสถียรแล้ว ให้ใช้แดชบอร์ดเดียวกันเพื่อติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของระบบอัตโนมัติของคุณ และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ดีขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Spotify ใช้อัลกอริทึม AI โดยเฉพาะการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้และกระตุ้นการมีส่วนร่วม การปรับแต่งนี้ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเพลย์ลิสต์ที่ปรับแต่งเองคิด เป็นเวลากว่า 30% ของเวลาการฟังทั้งหมด
ภาพรวมของเครื่องมือ AI สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการ
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่า อะไร ที่ควรทำให้เป็นอัตโนมัติ และ อย่างไร
ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานอัตโนมัติในงานประจำ จัดการข้อมูลที่ซับซ้อน หรือใช้งานผู้ช่วย AI ในระบบของคุณ ไม่มีโซลูชันใดที่เหมาะกับทุกกรณี
ด้านล่างนี้ เราได้แยกประเภทเครื่องมือ AI ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการทำงานอัตโนมัติของคุณ
|ClickUp
|ระบบการทำงานอัตโนมัติ & ผู้ช่วย AI
|ClickUp Brain (ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบท), สรุปงานด้วย AI, เขียนด้วย AI, อัตโนมัติใน ClickUp, แชทบอท AI
|การจัดการโครงการ, การทำงานตามขั้นตอน, การสร้างสรุปโครงการ, การสร้างงานจากบันทึก, และการจัดการงานแบบรวมศูนย์
|Zapier
|การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและงาน
|ผู้สร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI, การผสานรวมกับ GPT, อินเตอร์เฟซ Zapier, แชทบอท AI, การแปลงข้อมูลอย่างง่าย
|การทำงานแบบเชื่อมต่อระหว่างแอป, ตัวกระตุ้นเงื่อนไขที่ง่ายและขั้นสูง, การผสาน AI เข้ากับกระบวนการธุรกิจทั่วไปในกว่า 6,000 แอป
|สร้าง (Integromat)
|การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและงาน
|การสนับสนุนจาก OpenAI, ตัวสร้างลำดับการทำงานแบบภาพ, ตรรกะขั้นสูง, การจัดการข้อผิดพลาดอย่างละเอียด, ตัวเชื่อมต่อ API
|กระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งต้องการการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและการจัดเส้นทางข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันจำนวนมาก รวมถึงการสร้างสถานการณ์จำลอง
|n8n
|การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและงาน
|โหนด AI แบบกำหนดเอง (เช่น สำหรับ LLM, RAG), ตัวเลือกการโฮสต์เอง, การควบคุมระดับโค้ด, โหนดชุมชน
|การควบคุมระดับนักพัฒนา เหนือระบบอัตโนมัติ การโฮสต์ข้อมูลด้วยตนเองเพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การผสานรวมโมเดล AI แบบกำหนดเอง/โอเพ่นซอร์ส และฟังก์ชันที่กำหนดเอง
|ไอเซร่า
|ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (องค์กร)
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา, ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบบริการตนเอง, การเข้าใจภาษาธรรมชาติ (NLU), ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับการแก้ไขปัญหา
|การแก้ไขปัญหาด้านไอทีและการสนับสนุนลูกค้าแบบอัตโนมัติ (ITSMChatbot, ศูนย์ติดต่อ), ตัวแทน AI ทั่วทั้งองค์กรสำหรับบริการภายใน
|Moveworks
|ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (องค์กร)
|ผู้ช่วยองค์กรที่ใช้ NLP, AI สร้างสรรค์, การประสานงานที่ขับเคลื่อนด้วย LLM ระหว่างความรู้ภายในองค์กรและระบบต่างๆ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับคำขอภายในของพนักงาน (IT, HR, การเงิน) ผ่านแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเช่น Slack และ Teams ช่วยลดปริมาณคำขอ
|ฮูมาตา
|เอกสาร AI
|เอกสารถามตอบ, สรุปเนื้อหา, สร้างการอ้างอิง, การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) สำหรับเอกสารที่สแกน, สร้างรายงานอัตโนมัติ
|การสกัดข้อมูลเชิงลึกและงานจากไฟล์ PDF และเอกสาร (เอกสารวิจัย, เอกสารทางกฎหมาย, รายงาน), การค้นหาความรู้ภายในองค์กรจากเอกสาร
|ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ UiPath
|การจัดการเอกสารและข้อมูลอัตโนมัติ / RPA
|OCR, การฝึกอบรมโมเดล ML, การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์, การผสานรวมกับหุ่นยนต์ RPA (Studio/Orchestrator) สำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจร
|การประมวลผลใบแจ้งหนี้, ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ในส่วนหลังบ้าน และการฝึกอบรมโมเดล ML ที่ปรับแต่งสำหรับงานสกัดข้อมูลเฉพาะ
|รอสซัม
|การจัดการเอกสารและข้อมูลอัตโนมัติ
|AI เอกสารที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้า (Rossum Aurora), การจับข้อมูลเชิงความรู้, การอ่านแบบฟอร์ม, หน้าจอการตรวจสอบความถูกต้อง, การฝึกอบรมแบบจำลองตามความต้องการ
|การประมวลผลใบแจ้งหนี้/ใบสั่งซื้อ, โลจิสติกส์, และการบันทึกข้อมูล จากเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่ซับซ้อนด้วยความแม่นยำและความรวดเร็วสูง
|ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ ออโต้เมต + เอไอ บิล더
|การจัดการเอกสารและข้อมูลอัตโนมัติ
|การประมวลผลแบบฟอร์ม, การวิเคราะห์ความรู้สึก, โมเดล AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเอง, กระบวนการ DPA/RPA, การผสานรวม GPT
|ระบบอัตโนมัติภายในระบบนิเวศของ Microsoft (SharePoint, Teams, Dynamics 365) สร้างกระบวนการ AI แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเชิงลึก
|โคกนิโทส
|แพลตฟอร์มการผสานรวมปัญญาประดิษฐ์
|การเขียนสคริปต์ภาษาธรรมชาติ (การทำงานอัตโนมัติที่ใช้ภาษาอังกฤษ), เครื่องยนต์เชิงสัญลักษณ์ประสาท, ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง, คุณสมบัติด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|อธิบายและทำให้ตรรกะทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การกระทบยอดทางการเงินและการประมวลผลเจ้าหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับสูง
|ฝันลมๆ แล้งๆ
|แพลตฟอร์มการผสานรวมปัญญาประดิษฐ์
|การสนับสนุน GPT, ความยืดหยุ่นในระดับโค้ด (Node.js, Python, Go), การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์, การตรวจสอบ API
|ระบบอัตโนมัติสำหรับนักพัฒนา ครอบคลุม API และ SaaS เชื่อมต่อโค้ดที่กำหนดเองกับแอคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า และโมเดล AI สำหรับการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน
|พาราโบลา
|แพลตฟอร์มการผสานรวมปัญญาประดิษฐ์
|เครื่องมือสร้างโฟลว์แบบลากและวาง, ตรรกะ + AI เปลี่ยนเป็นเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การจัดตารางข้อมูล และการตรวจสอบ
|การดำเนินงานด้านอีคอมเมิร์ซและซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) โดยอัตโนมัติในการทำความสะอาดข้อมูล เพิ่มข้อมูลให้สมบูรณ์ และซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างเครื่องมือการตลาดและการขาย รวมถึงกระบวนการคลังข้อมูล
|LangChain
|แพลตฟอร์มการผสานรวม AI (เฟรมเวิร์ก)
|ตัวแทน LLM, ความจำ, RAG (การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา), โซ่ สำหรับการให้เหตุผลที่ซับซ้อนและการใช้เครื่องมือ
|การสร้างและปรับใช้ ตัวแทน AI และสายงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ที่ใช้แหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อตอบสนองและตัดสินใจโดยคำนึงถึงบริบท
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
ความสำเร็จในการใช้ระบบอัตโนมัติด้วย AI ขึ้นอยู่กับการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทเป็นอย่างมาก หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่สำคัญซึ่งแยกแยะโครงการอัตโนมัติที่ประสบความสำเร็จจากความล้มเหลวได้ ได้แก่:
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และขยายขนาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป: แทนที่จะนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับกระบวนการทั้งหมดในระดับองค์กร ควรทดลองใช้ระบบอัตโนมัติกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก่อน แล้วจึงขยายผลไปยังแผนกอื่น ๆ
- ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล: มาตรฐานการป้อนข้อมูลสำหรับกระบวนการที่คุณเลือกโดยการนำเข้าข้อมูลที่สะอาดและมีโครงสร้างพร้อมป้ายกำกับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจาก AI
- กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ชัดเจน: กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) เช่น เวลาในการประมวลผล อัตราความผิดพลาด และการประหยัดต้นทุน เพื่อวัดผลกระทบของการทำงานอัตโนมัติต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
- การออกแบบเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซของ (เครื่องมืออัตโนมัติ) มีความเข้าใจง่ายและผู้ใช้ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และสร้างกระบวนการที่ชัดเจน
- วางแผนสำหรับการติดตามอย่างต่อเนื่อง: จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงกฎการทำงานอัตโนมัติของคุณตามรูปแบบข้อมูลใหม่
- สร้างตัวเลือกสำรอง: สร้างขั้นตอนการควบคุมด้วยตนเองและกระบวนการทำงานทางเลือกสำหรับกรณีที่ระบบ AI พบข้อผิดพลาดหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
ตามรายงานของ McKinsey โครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกือบ 70% ไม่สามารถส่งมอบผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ สาเหตุ? หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยซึ่งธุรกิจมักทำคือ:
นี่คือตารางที่ชัดเจนพร้อม ตัวอย่างที่ชัดเจนและใช้งานได้จริง สำหรับแต่ละข้อควรระวัง:
|หลุมพราง
|ความหมาย
|ตัวอย่าง
|การทำให้กระบวนการที่ขัดข้องเป็นอัตโนมัติ
|การเพิ่ม AI เข้าไปในกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือออกแบบไม่ดี จะทำให้ข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นแทนที่จะแก้ไข
|บริษัทหนึ่งได้ทำการอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติโดยไม่แก้ไขกฎการจัดหมวดหมู่ที่ยุ่งเหยิงของตน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายหลายร้อยรายการที่ถูกจัดประเภทผิดได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ
|การละเลยการฝึกอบรมผู้ใช้
|ทีมต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงการใช้ระบบอัตโนมัติหากพวกเขาไม่เข้าใจวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
|เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนยังคงกลับไปใช้สเปรดชีตแบบแมนนวลอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่มีใครอธิบายวิธีการทำงานของระบบจัดคิวงานอัตโนมัติ
|เร่งดำเนินการปรับใช้เต็มรูปแบบ
|การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ทุกที่พร้อมกันเพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักอย่างกว้างขวาง
|ระบบ CRM อัตโนมัติเต็มรูปแบบเริ่มใช้งานในชั่วข้ามคืน และเช้าวันรุ่งขึ้น ลูกค้าเป้าหมาย 1,200 รายถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากกฎไม่ได้ถูกทดสอบ
|การละเลยความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|การไม่ปรับให้ระบบอัตโนมัติสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายและทางการเงิน
|เครื่องมือ AI เริ่มดึงข้อมูลลูกค้าจากโฟลเดอร์ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างการตรวจสอบ
|คาดหวังผลลัพธ์ทันที
|ระบบ AI ต้องการเวลาในการเรียนรู้รูปแบบ ปรับปรุงการคาดการณ์ และปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงาน
|ผู้นำคาดหวังความแม่นยำทันทีจากแบบจำลองการคาดการณ์ของ AI และละทิ้งมันหลังจากหนึ่งสัปดาห์ของผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์
อนาคตของระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยปัญญาประดิษฐ์
ภูมิทัศน์ของระบบอัตโนมัติได้เปลี่ยนแปลงจากการทำงานที่เรียบง่ายไปสู่การจัดการกระบวนการที่ชาญฉลาดซึ่งสามารถปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลาดตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นจาก 5.40 พันล้านดอลลาร์เป็นประมาณ 50.31 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงอัตราการเติบโตประจำปีที่สูงถึง 44.8%
ก้าวไปข้างหน้า ทศวรรษนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้บางส่วนในสาขาการอัตโนมัติกระบวนการ:
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเชิงคาดการณ์: ความสามารถของ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ระบบ AI จะวิเคราะห์รูปแบบในอดีตเพื่อคาดการณ์จุดคอขวดและปรับกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติตามสภาพการณ์แบบเรียลไทม์
- ไฮเปอร์ออโตเมชั่นในระดับองค์กร: ความสามารถในการจำลองและทดสอบระบบนิเวศของกระบวนการทั้งหมดก่อนการนำไปใช้งานจริง จะช่วยให้ธุรกิจสามารถอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ AIที่ครอบคลุมหลายแผนกและระบบต่างๆได้
- ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติจะกลายเป็นกระแสหลัก: ตัวแทนเหล่านี้จะจัดการกระบวนการหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ตัดสินใจตามกฎทางธุรกิจและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์
ทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp
การอัตโนมัติกระบวนการเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการรักษาความสามารถในการแข่งขันและความเกี่ยวข้อง
ด้วยความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของตลาดที่เร่งตัวขึ้น กระบวนการทำงานด้วยมือกำลังกลายเป็นภาระในการดำเนินงานที่ชะลอการเติบโตและเพิ่มต้นทุน
ClickUp พร้อมด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะของ Brain ไปจนถึงการจัดการงานอย่างครอบคลุมและการทำงานอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์ ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการเพื่อทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
ลงทะเบียนฟรีตอนนี้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานอัตโนมัติด้วย AI ที่เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ใช่ คุณสามารถใช้ AI เพื่อทำให้กระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติได้หลากหลายรูปแบบผ่านฟังก์ชันต่าง ๆ ของธุรกิจ แพลตฟอร์มที่ใช้ AI อย่างเช่น ClickUp ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ ได้ เช่น การป้อนข้อมูล การมอบหมายงาน การสร้างเนื้อหา และการรายงาน ด้วยการใช้เทมเพลตการอัตโนมัติและผู้ช่วย AI คุณสามารถสร้างกฎที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มเวลาให้คุณได้ทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
AI ทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีเช่น การเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ระบบ AI สามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เข้าใจและสร้างภาษาของมนุษย์ และตีความข้อมูลภาพได้ ตัวอย่างเช่น AI สามารถจัดเส้นทางตั๋วสนับสนุนโดยอัตโนมัติ สร้างสรุป หรือวิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลของคุณ ในแพลตฟอร์มเช่น ClickUp AI ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน มอบหมายงานตามบริบท และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยใช้ AI ให้เริ่มต้นด้วยการระบุงานที่ทำซ้ำหรือใช้เวลามากในกระบวนการของคุณ เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เช่น ClickUp ซึ่งมีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติและฟีเจอร์ AI หลากหลาย ตั้งกฎการทำงานอัตโนมัติที่ตรงกับความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ เช่น การมอบหมายงานเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นหรือการสร้างการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง คุณยังสามารถผสานรวมผู้ช่วย AI เช่น ClickUp Brain เพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหา สรุป และตอบคำถามได้ทันที ตรวจสอบและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงของคุณ
การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในระบบอัตโนมัติประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญหลายประการ เริ่มต้นด้วยการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ โดยเน้นไปที่กระบวนการที่มีความซ้ำซ้อนและมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดสูง เลือกเครื่องมือ AI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ—ตัวอย่างเช่น ClickUp มีฟีเจอร์ AI และระบบอัตโนมัติในตัวที่ง่ายต่อการผสานรวม ฝึกฝนโมเดล AI ของคุณด้วยข้อมูลคุณภาพสูงหากจำเป็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงการเริ่มต้นด้วยโครงการนำร่อง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้การฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าการนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประโยชน์สูงสุดจากการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI