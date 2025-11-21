บล็อก ClickUp

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ YouCanBookMe สำหรับการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

21 พฤศจิกายน 2568

ความต้องการในการจัดตารางเวลาของคุณได้เติบโตเกินกว่าเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

บางทีคุณอาจต้องการการซิงค์ปฏิทินที่ดีกว่าเดิม, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ให้เหมาะกับขั้นตอนของคุณ, หรือการอัตโนมัติที่ไปไกลกว่าการยืนยันการจองแบบพื้นฐาน.

โซลูชันการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมควรปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ

ทางเลือกเหล่านี้ของ YouCanBookMe มอบความสามารถขั้นสูงที่คุณกำลังมองหา ตั้งแต่การผสานรวมที่ราบรื่นไปจนถึงแบบฟอร์มการจองที่ปรับแต่งได้ซึ่งจับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ

ถึงเวลาหาตารางเวลาที่เหมาะกับคุณแล้ว ⏰

ทางเลือกของ YouCanBookMe ในพริบตา

นี่คือเครื่องมือการจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกัน

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
คลิกอัพการกำหนดเวลาในตัวพร้อมงาน เอกสาร และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมโครงการข้ามสายงานปฏิทิน AI, เทมเพลตการจองนัดหมาย, แบบฟอร์ม, การแจ้งเตือน, การซิงค์ปฏิทิน, แชท, การบล็อกเวลาอัจฉริยะ, ผู้ช่วย AI ในตัวฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Calendlyการจองการประชุมและการสาธิตแบบคลิกเดียวอย่างรวดเร็วขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญเดี่ยวประเภทของกิจกรรม, การตรวจจับเขตเวลา, คำถามคัดกรอง, เวลาบัฟเฟอร์, การเก็บเงินฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
ระบบการนัดหมาย Acuityกระบวนการนัดหมายแบบให้บริการ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับสตูดิโอ โค้ช และนักบำบัดแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่กำหนดเอง, การจองแบบประจำ, แพ็กเกจสำหรับลูกค้า, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, ระบบรอคิวทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
SimplyBook.meการจองข้ามหลายสาขาธุรกิจขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก, สปา, และธุรกิจที่มีหลายสาขาการจัดการหลายสาขา, แคมเปญส่วนลด, โปรแกรมสะสมคะแนน, การฝังวิดเจ็ต, การจองหลายวันฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.90/เดือน
เซ็ตมอร์ระบบจองที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมที่มีสมาชิกน้อยขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ให้บริการขนาดเล็กและทีมภายในหน้าการจองเฉพาะสำหรับพนักงาน, การแจ้งเตือนทาง SMS/อีเมล, การเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย, ระบบ CRM ขั้นพื้นฐาน, การส่งออกข้อมูลฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
วาดเล่นการจัดตารางเวลาตามการสำรวจความคิดเห็นเพื่อความพร้อมของกลุ่มขนาดทีม: เหมาะสำหรับการตั้งค่าแบบคณะกรรมการหรือข้ามทีมเครื่องมือกำหนดการนัดหมาย เช่น แบบสำรวจ ความพร้อมใช้งานที่มองเห็นได้ กำหนดเส้นตายการตอบกลับฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
OnceHubการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย + ระบบอัตโนมัติสำหรับการประชุมขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมการรับเข้าทำงานแบบฟอร์มการคัดเลือกเบื้องต้น, แชทบอท, การจัดเส้นทางอัจฉริยะ, หน้าเพจที่มีแบรนด์, การวิเคราะห์การจองฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
ตามเข็มนาฬิกาการปรับปฏิทินให้เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและการประชุมขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลโดยใช้ Google Workspaceบล็อกเวลาโฟกัสอัจฉริยะ, การวิเคราะห์ตารางเวลา, ซิงค์กับ Slack, ย้ายการประชุมอัตโนมัติ, ซิงค์ปฏิทินฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.75/เดือนต่อผู้ใช้
การจองของไมโครซอฟท์การจัดตารางเวลาภายในระบบนิเวศ Microsoft 365ขนาดทีม: เหมาะสำหรับโรงเรียน คลินิก และธุรกิจที่ใช้ MSการรวมทีม, การเชิญอัตโนมัติ, การเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้า, การซิงค์กับ Outlookเริ่มต้นที่ $6/เดือน (พร้อม Microsoft 365 Basic)
Zoho Bookingsการนัดหมายที่เชื่อมต่อกับ CRM และการออกใบแจ้งหนี้ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมสนับสนุน, ทีมขาย, และทีมความสำเร็จของลูกค้าซิงค์ Zoho CRM, ออกใบแจ้งหนี้, ประวัติลูกค้า, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียดแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
การนัดหมายแบบสแควร์การนัดหมายที่เชื่อมโยงกับการชำระเงินสำหรับธุรกิจบริการขนาดทีม: เหมาะสำหรับร้านเสริมสวย, ที่ปรึกษา, และเจ้าของธุรกิจค้าปลีกเงินฝาก, บัตรของขวัญ, ระบบขายหน้าร้าน (PoS), การแจ้งเตือนการชำระเงินทาง SMS และการจัดการค่าธรรมเนียมการยกเลิกฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อสถานที่

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ YouCanBookMe?

นี่คือเหตุผลที่การสำรวจทางเลือกของ YouCanBookMe สามารถช่วยได้:

  • หน้าการจองที่กำหนดเอง: สร้างลิงก์การนัดหมายที่มีแบรนด์สูงเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศของธุรกิจคุณ
  • การผสานระบบเฉพาะทาง: เชื่อมต่อกับ CRM หรือเครื่องมือเฉพาะ เช่น Zapier เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: อัตโนมัติการแจ้งเตือน การติดตามผล หรือแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้า เพื่อประหยัดเวลา
  • การจัดตารางเวลาทีม: ให้บริการการจองกลุ่มหรือการหมุนเวียนบุคลากรขั้นสูงสำหรับทีมที่ซับซ้อน
  • การจัดการมือถือ: ให้คุณจัดการการจองได้ทุกที่ด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่ง
  • รายงานเชิงลึก: ติดตามรูปแบบการจองหรือข้อมูลลูกค้าด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียด
  • ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ไม่เหมือนใคร: มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาพื้นฐาน เช่น การสำรวจความคิดเห็นในกลุ่ม หรือการจองบริการหลายรายการพร้อมกัน

🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า "ปฏิทิน"มีมาตั้งแต่ปี 1487 อย่างน้อยที่สุด โดยปรากฏครั้งแรกในรูปแบบคำกริยาในบันทึกของรัฐสภาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกไว้ในรูปแบบคำนามตั้งแต่ยุคภาษาอังกฤษกลาง

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ YouCanBookMe

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ YouCanBookMe 👇

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาในตัวพร้อมงาน เอกสาร และการอัปเดตแบบเรียลไทม์)

ClickUp Calendar: ปฏิทินแบบไดนามิกเพื่อแสดงงาน, กำหนดเวลา, และปรับตารางการประชุมใหม่ได้อย่างง่ายดาย
ทำให้การจัดสรรเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp Calendar
เตรียมบล็อกและติดตามผลก่อนและหลังการประชุมที่กำหนดไว้ผ่านปฏิทิน ClickUp

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ทุกขั้นตอนของกระบวนการจองของคุณ ตั้งแต่การรับข้อมูลจนถึงการติดตามผล สามารถเกิดขึ้นได้ในที่เดียว พร้อมการมองเห็นที่ครบถ้วนและการทำงานอัตโนมัติ

ปฏิทินอัจฉริยะด้วย AI สำหรับการนัดหมายอัตโนมัติ

เริ่มต้นด้วยClickUp Calendar. นี่คือปฏิทินพื้นที่ทำงานแบบไดนามิกที่แสดงตารางเวลาของคุณและช่วยคุณวางแผนและปรับเปลี่ยนอย่างกระตือรือร้น.

คุณสามารถนัดหมายการประชุม, บล็อกเวลาอัตโนมัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน, และปรับเปลี่ยนกำหนดการได้ทันทีเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง. รองรับมุมมองรายวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน, และสามารถซิงค์กับ Google Calendar และ Outlook ได้เพื่อการประสานงานที่ราบรื่น.

สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเช็คอินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทบทวนสปรินท์ และการประสานงานภายในข้ามหลายเขตเวลา คุณสามารถใช้ปฏิทิน AI เพื่อจัดระเบียบการประชุมแต่ละประเภทในมุมมองที่แยกกันและใช้รหัสสี เพื่อบล็อกเวลาเตรียมตัวก่อนการโทร และกำหนดเวลาพักหลังการประชุมเพื่ออัปเดตงานหรือส่งการติดตามผล

ผู้บันทึกการประชุมขับเคลื่อนด้วย AI

ClickUp AI Notetaker: จดบันทึกการประชุมทางธุรกิจและสร้างรายการดำเนินการระหว่างการโทรสด
เปลี่ยนการสนทนาสดให้เป็นการอัปเดตโครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริงด้วย AI Notetaker ของ ClickUp

ในระหว่างการประชุม,ผู้ช่วยบันทึกการประชุม AI ของ ClickUpจะเข้าร่วมการโทรของคุณเพื่อบันทึก, บันทึกเสียง, และเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญไปยังเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง.

เพิ่มClickUp Brainเข้าไปในส่วนผสม แล้วคุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่วิเคราะห์ปริมาณงานและปฏิทินของคุณเพื่อสร้างตารางเวลาอัจฉริยะที่สมดุลระหว่างการประชุมและงานที่มีความสำคัญสูง

ตัวอย่างเช่น คุณกำลังจัดการประชุมเกี่ยวกับแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp จะบันทึกการสนทนา สร้างรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ และอัปเดตเอกสารวางแผนที่เชื่อมโยง

คำขอประชุมพร้อมแบบฟอร์ม

ClickUp: รวบรวมข้อมูลการจองด้วยทางเลือกอื่นของ YouCanBookMe
รวบรวม ข้อมูลการจองผ่าน ClickUp Forms

จากนั้นใช้ClickUp Formsเพื่อจัดการคำขอประชุมหรือการจองบริการ

การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งจะกลายเป็นงาน พร้อมด้วยข้อมูลจากแบบฟอร์ม, แท็กที่กำหนดเอง, และผู้รับผิดชอบ คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, ปฏิทิน, หรือช่องข้อความเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ทีมของคุณต้องการได้อย่างแม่นยำ

ตัวอย่างเช่น ทีม HR สามารถใช้แบบฟอร์มสำหรับ 'จองการตรวจสอบ 1:1' เมื่อพนักงานกรอกแบบฟอร์มเสร็จ ระบบจะสร้างงานที่มีแท็กตามแผนก มอบหมายให้กับคู่หู HR ของพนักงาน และเพิ่มคำขอลงในปฏิทิน

ClickUp Automations: จัดเส้นทางงาน, โพสต์การแจ้งเตือน, และกระตุ้นเวิร์กโฟลว์
งานจัดตารางเส้นทางด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

จากนั้นผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยใช้ClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อมอบหมายงานตามการตอบแบบฟอร์ม โพสต์การแจ้งเตือนในClickUp Chat และแม้กระทั่งส่งเอกสารหรือรายการตรวจสอบไปยังผู้ร้องขอ

สมมติว่ามีคนกำหนดการประชุมเริ่มต้นโดยใช้แบบฟอร์มการรับข้อมูลของคุณ ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายงานให้กับผู้จัดการโครงการ ส่งรายการตรวจสอบการเตรียมงานให้กับลูกค้า และโพสต์ข้อความยืนยันในช่องแชท #client-updates

ทำให้การจองง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป

เทมเพลตการจองการนัดหมายของ ClickUp: สร้างระบบการจองด้วยแบบฟอร์ม, มุมมองปฏิทิน, และการจัดเส้นทางงาน
รับเทมเพลตฟรี
สร้างระบบการจองที่สมบูรณ์ได้ในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตการจองนัดหมายของ ClickUp

เพื่อเร่งการตั้งค่าของคุณ ให้ใช้เทมเพลตการจองนัดหมายของ ClickUp ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งาน การจัดเส้นทางงานอัตโนมัติ และมุมมองปฏิทินเพื่อติดตามการจองที่ได้รับการยืนยันทุกครั้ง คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ในแบบฟอร์ม ปรับขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ และเชื่อมโยงเอกสารเตรียมการกับแต่ละงานได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การเตือนความจำที่ติดตา: สร้างการเตือนความจำใน ClickUpจากงานหรือความคิดเห็นเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางก่อนและหลังการประชุม
  • การเข้าถึงการโทรเพียงคลิกเดียว: เข้าร่วมลิงก์ Zoom, Meet หรือ Teams ได้โดยตรงจากปฏิทิน, มุมมองงาน หรือการแจ้งเตือนของคุณ
  • การติดตามเวลาที่เหมาะกับขั้นตอนของคุณ: บันทึกระยะเวลาการโทรในภารกิจเพื่อติดตามความพยายาม, เรียกเก็บเงินลูกค้า, หรือตรวจสอบปริมาณงานโดยใช้ClickUp Project Time Tracking
  • ตารางเวลาที่แชร์ไว้ให้เห็นได้ในทันที: ดูปฏิทินของทีมได้พร้อมกันเพื่อให้หาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp ไม่มีลิงก์การจองส่วนตัวที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งผู้อื่นสามารถเลือกเวลาจากปฏิทินสดของคุณได้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับตัวอย่างราบรื่นให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมเรา ด้วยสมาชิกทีมมากกว่า 20 คนที่ใช้ทุกวัน — รวมถึง QA, นักพัฒนา, นักออกแบบ, และผู้นำ — มันช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้โดยไม่รู้สึกหนักเกินไป ความยืดหยุ่นของมุมมอง (รายการ, กระดาน, ไทม์ไลน์, เป็นต้น) ช่วยให้แต่ละคนสามารถทำงานในวิธีที่เหมาะกับตัวเองได้ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เป็นหนึ่งเดียวได้ เราชอบเป็นพิเศษว่างาน, เอกสาร, สปรินต์, และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงกัน — มันช่วยให้เราไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง และทำให้การร่วมมือโปร่งใสและรวดเร็ว

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมเราได้อย่างราบรื่น ด้วยสมาชิกทีมกว่า 20 คนที่ใช้ทุกวัน — รวมถึง QA, นักพัฒนา, นักออกแบบ และหัวหน้าทีม — มันช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่รู้สึกหนักเกินไป ความยืดหยุ่นของมุมมอง (รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, เป็นต้น) ช่วยให้แต่ละคนสามารถทำงานในวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองได้ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เป็นหนึ่งเดียวได้ เราชอบเป็นพิเศษว่างาน, เอกสาร, สปรินต์, และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงกัน — ช่วยประหยัดเวลาจากการต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง และทำให้การร่วมมือโปร่งใสและรวดเร็ว

2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจองอย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียว)

Calendly: แอปจัดตารางนัดหมายที่เรียบง่ายสำหรับการจองการประชุมโดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมา

ผ่านCalendly

คุณรู้ไหมว่าอีเมลที่ส่งไปส่งมาที่น่ารำคาญนั้น ที่คุณกับคนอื่นพยายามหาเวลาประชุม? Calendly ตัดการสนทนานั้นก่อนที่มันจะเริ่ม คนสามารถเห็นเวลาที่คุณว่างและจองช่วงเวลาได้โดยไม่ต้องถาม 'วันอังคารได้ไหม?'

เครื่องมือจัดตารางเวลาอัตโนมัติจะซิงค์กับปฏิทิน Google, Outlook หรือ Apple ของคุณและบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติ สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการจัดการกับเขตเวลา คุณสามารถข้ามการคำนวณทางจิตเกี่ยวกับว่าเวลา 3 โมงเย็น EST เหมาะกับลูกค้าฝั่งตะวันตกหรือไม่ คุณเพียงแค่แชร์ลิงก์ และผู้คนจะจองเวลาได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • สร้างประเภทกิจกรรมหลายประเภทสำหรับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของการประชุมที่แตกต่างกัน
  • กำหนดเวลาว่างระหว่างนัดหมายเพื่อป้องกันการนัดซ้อน
  • เพิ่มคำถามคัดกรองเพื่อประเมินคุณสมบัติของลีดก่อนการประชุม
  • เชื่อมต่อ Stripe หรือ PayPal เพื่อรับชำระเงินระหว่างขั้นตอนการจอง

ข้อจำกัดของ Calendly

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดผู้ใช้ให้ใช้ได้เพียงหนึ่งประเภทกิจกรรม
  • การผสานรวมกับ iCloud Calendar ถูกยกเลิกสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (2395+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?

ฟังจากผู้รีวิว G2 ตัวจริง:

ประหยัดเวลาอย่างมาก: ไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบเพื่อหาเวลาประชุมที่เหมาะสมอีกต่อไป ฉันแค่แชร์ลิงก์ของฉัน แล้วลูกค้าเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ—เสร็จเรียบร้อย นัดหมายถูกบันทึกและเพิ่มลงในปฏิทินของฉันทันที...บางครั้งแอปบนมือถือก็ค้างหรือปิดตัวเอง การติดตั้งใหม่หรือรีสตาร์ทช่วยได้ แต่ก็เป็นเรื่องน่ารำคาญเวลาที่ต้องตั้งค่าขณะเดินทาง ฉันยังเคยเจอการแจ้งเตือนบางรายการไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปมด้วย

ประหยัดเวลาอย่างมาก: ไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบเพื่อหาเวลาประชุมที่เหมาะสมอีกต่อไป ฉันแค่แชร์ลิงก์ของฉัน แล้วลูกค้าเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ—เสร็จเรียบร้อย นัดหมายถูกบันทึกและเพิ่มลงในปฏิทินของฉันทันที... บางครั้งแอปบนมือถือก็ค้างหรือปิดตัวเอง การติดตั้งใหม่หรือรีสตาร์ทช่วยได้ แต่ก็ค่อนข้างยุ่งยากเวลาที่ต้องตั้งค่าขณะเดินทาง ฉันยังเคยเจอการแจ้งเตือนบางรายการไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปมด้วย

🔍 คุณรู้หรือไม่? การวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ปฏิทิน ย้อนกลับไปในปี1982 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมักใช้ปฏิทินหลายเล่มพร้อมกัน โดยแต่ละเล่มมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ปฏิทินกระดาษยังคงได้รับความนิยมเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า มีรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนกว่า และจัดเก็บได้ง่ายกว่าทางเลือกดิจิทัลในยุคแรกๆ

3. Acuity Scheduling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการนัดหมายที่เน้นบริการ)

ความเฉียบคม: การปรับแต่งขั้นสูงสำหรับธุรกิจบริการที่ต้องการตัวเลือกการจองที่ยืดหยุ่น

ผ่านทางAcuity Scheduling

Acuity เป็นเครื่องมือจัดตารางนัดหมายออนไลน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการ แน่นอนว่าคุณสามารถจองนัดหมายได้ แต่ยังสามารถรวบรวมแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น ขายแพ็กเกจ และจัดการคลาสกลุ่มได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มนี้เข้าใจบริบท ปรับตัวให้เข้ากับประเภทของลูกค้าที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ตัวแทนทีมขายต้องการตรรกะการจองที่แตกต่างจากผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้าสามารถชำระเงินล่วงหน้าสำหรับเซสชั่น จองนัดหมายซ้ำ และแม้กระทั่งเข้าร่วมรายการรอเมื่อเวลาที่ต้องการเต็ม

คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling

  • กำหนดพนักงาน ห้อง หรืออุปกรณ์เฉพาะให้กับประเภทการนัดหมายที่แตกต่างกัน
  • สร้างแพ็กเกจและโปรแกรมสมาชิกสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ต่อเนื่อง
  • สร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์สำหรับคลาสกลุ่มและเวิร์กช็อปควบคู่ไปกับตัวเลือกการจองแบบรายบุคคล
  • กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่เริ่มทำงานตามการจองเฉพาะเจาะจง

ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling

  • ตัวเลือกการปรับแต่งรูปลักษณ์ที่จำกัดทำให้หน้าการจองดูเรียบง่าย
  • ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินมีจำกัดเฉพาะ PayPal, Stripe และ Square เท่านั้น

ราคาของ Acuity Scheduling

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน
  • มาตรฐาน: $34/เดือน
  • พรีเมียม: $61/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,730+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Acuity Scheduling อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

การจัดตารางเวลาแบบ Acuity เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผม/ดิฉัน มันถูกออกแบบอย่างดีใน UI ที่เรียบง่ายซึ่งทำให้เราสามารถกำหนดค่า, ติดตั้ง, ใช้, และจัดการมันได้อย่างง่ายดายตลอดเวลาที่ผ่านมา มันมอบคุณสมบัติที่หลากหลายและความยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดตารางนัดหมายต่าง ๆ ได้ตั้งแต่การพบปะกับลูกค้า, การโทรกลุ่ม, และอื่น ๆ อีกมากมาย ความสามารถในการปรับแต่ง Acuity Scheduling นั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้เราสามารถเลื่อนนัดหมาย ยกเลิก และเพิ่มนัดหมาย รวมถึงทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในปฏิทินของเราได้อย่างสะดวก

การจัดตารางเวลาแบบ Acuity เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผม/ดิฉัน มันถูกออกแบบอย่างดีในหน้าตาผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งทำให้เราสามารถกำหนดค่า, ติดตั้ง, ใช้ และจัดการมันได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างง่ายดาย มันมอบคุณสมบัติที่หลากหลายและความยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดตารางนัดหมายต่าง ๆ ได้ตั้งแต่การพบปะกับลูกค้า, การโทรกลุ่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย ความสามารถในการปรับแต่ง Acuity Scheduling นั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้เราสามารถเลื่อนนัดหมาย ยกเลิก และเพิ่มนัดหมาย รวมถึงทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในปฏิทินของเราได้อย่างสะดวก

📖 อ่านเพิ่มเติม: Calendly vs. Acuity Scheduling: เครื่องมือจัดตารางเวลาอันไหนดีกว่า?

4. SimplyBook.me (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจหลายสาขา)

SimplyBook.me: ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจบริการ พร้อมระบบสร้างแบรนด์และเชื่อมต่อกับระบบอื่น

ผ่านทางSimplyBook.me

SimplyBook.me ช่วยให้คุณจัดการตารางเวลาจากหลายสถานที่ผ่านแดชบอร์ดเดียวได้ ตัวอย่างเช่น สาขาในตัวเมืองของคุณอาจให้บริการที่แตกต่างจากสาขาชานเมือง และระบบก็สามารถจัดการกับความแตกต่างเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น

จุดเด่น? เครื่องมือส่งเสริมการขายในตัวที่ช่วยจัดการโปรแกรมแนะนำลูกค้า มอบส่วนลด หรือให้รางวัลแก่ลูกค้าประจำได้โดยตรงในขั้นตอนการจอง ลูกค้าจองเซสชันวางแผนกลยุทธ์กับคุณวันนี้ ก็จะได้รับโค้ดส่วนลดสำหรับครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplyBook.me

  • ฝังวิดเจ็ตการจองที่กำหนดเองให้เข้ากับการออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • เปิดตัวรหัสส่วนลดและโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อรักษาลูกค้า
  • ดำเนินการจองที่ซับซ้อนและใช้หลายวันสำหรับบริการหรือกิจกรรมพิเศษ
  • ใช้กฎการจองและความพร้อมที่แตกต่างกันสำหรับหมวดหมู่บริการต่างๆ

ข้อจำกัดของ SimplyBook.me

  • คุณสมบัติการส่งเสริมการขายขั้นสูงต้องการแผนการสมัครสมาชิกระดับสูงกว่า
  • หน้าจอแสดงผลจะดูรกเมื่อจัดการหลายสถานที่พร้อมกัน

SimplyBook.me ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: ประมาณ $11. 49/เดือน (€9. 9/เดือน)
  • มาตรฐาน: ประมาณ $34.69/เดือน (€29.9/เดือน)
  • พรีเมียม: ประมาณ $69.50/เดือน (€59.9/เดือน)

SimplyBook.me คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,265 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SimplyBook.me อย่างไรบ้าง?

ข้อความสั้น ๆจากรีวิว G2:

สามารถเสริมคุณสมบัติเพิ่มเติมจากการจองเพื่อให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการตลาดดิจิทัลของบริษัทคุณได้ ประสบการณ์การใช้งานของแพลตฟอร์มสามารถปรับให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น การขยายตลาดให้กว้างขึ้นสามารถทำได้โดยการเพิ่มขอบเขตการให้บริการ

สามารถเสริมคุณสมบัติเพิ่มเติมจากการจองเพื่อให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการตลาดดิจิทัลของบริษัทของคุณได้ ประสบการณ์การใช้งานของแพลตฟอร์มสามารถปรับให้เข้าถึงได้ง่าย การขยายตลาดให้กว้างขึ้นสามารถทำได้โดยการเพิ่มขอบเขตการครอบคลุม

คลังแม่แบบ:ใช้แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานตามวันที่ครบกำหนดและมองเห็นตารางงานของคุณได้อย่างชัดเจนแม่แบบปฏิทินน่ารักนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานสำคัญประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง

5. Setmore (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมขนาดเล็ก)

Setmore: เครื่องมือจัดตารางเวลาที่เหมาะสมสำหรับทีมขนาดใหญ่ พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การชำระเงินและลิงก์วิดีโอคอล

ผ่านทางSetmore

ทีมขนาดเล็กมักประสบปัญหาการจัดตารางเวลาที่พบได้บ่อย: คุณต้องการมากกว่าปฏิทินส่วนตัวแต่ต้องการน้อยกว่าโซลูชันระดับองค์กร Setmore ตอบโจทย์ตรงจุดนี้พอดี สมาชิกแต่ละคนสามารถควบคุมเวลาว่างของตนเองได้ ในขณะที่ใช้ระบบการจองเดียวกัน

การผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์ก็สะดวกมากเช่นกัน; ผู้คนสามารถจองนัดหมายได้โดยตรงจากหน้า Facebook หรือ Instagram ของคุณโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Setmore

  • สร้างหน้าการจองเฉพาะสำหรับพนักงานสำหรับผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน
  • ส่งออกข้อมูลลูกค้าและประวัติการนัดหมายสำหรับการเก็บบันทึกภายนอก
  • ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนทาง SMS และอีเมลเพื่อลดการไม่มาตามนัดหมาย

ข้อจำกัดของ Setmore

  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ต้องการการอัปเกรดการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงโครไนซ์และการจัดตารางเวลาที่ไม่สม่ำเสมอระหว่างปฏิทินภายนอก

ราคาของ Setmore

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Setmore

  • G2: 4. 5/5 (265+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 955+ รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Setmore อย่างไรบ้าง?

ดูว่าบทวิจารณ์จาก Capterraนี้พูดว่าอย่างไร:

Setmore มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้การจองนัดหมายและการจัดการตารางเวลาของฉันง่ายมาก ตัวเลือกพรีเมียมมีคุณสมบัติมากมายที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและทีมขนาดเล็ก...หวังว่ามันจะสามารถซิงค์กับ Google Calendar และในเวอร์ชันฟรีได้ด้วย

Setmore มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้การจองนัดหมายและการจัดการตารางเวลาของฉันง่ายมาก ตัวเลือกพรีเมียมมีคุณสมบัติมากมายที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและทีมขนาดเล็ก...หวังว่ามันจะสามารถซิงค์กับ Google Calendar และในเวอร์ชันฟรีได้

📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนหรือมากกว่า แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาตามมา

ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเปิดเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจร

ClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมที่ปรับเปลี่ยนได้ พร้อมด้วย AI Notetakerที่บันทึกทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

6. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการประชุมกลุ่ม)

Doodle: การจัดตารางกลุ่มที่ง่ายขึ้นด้วยการสำรวจความคิดเห็นเพื่อหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมร่วมกัน

ผ่านทางDoodle

Doodle ช่วยให้คุณเสนอช่วงเวลาหลายช่วงและให้ผู้เข้าร่วมโหวตเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้โดยไม่ต้องใช้บัญชี เมื่อทุกคนตอบกลับแล้ว คุณสามารถล็อกตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุด และระบบจะส่งคำเชิญปฏิทินโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Meet, Outlook และ Microsoft Teams ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีหน้าสำหรับการจองอีกด้วย เหมาะสำหรับหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการกำหนดเวลาเปิดสำนักงานโดยไม่ต้องจัดตารางเวลาให้แต่ละคนด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle

  • กำหนดเส้นตายในการตอบสนองเพื่อเร่งกระบวนการจัดตารางเวลา
  • แสดงรูปแบบความพร้อมใช้งานร่วมกันเพื่อระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุม
  • ผสานรวมแอปพลิเคชันปฏิทินยอดนิยมเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของดoodle

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการนัดหมายแบบรายบุคคลแบบดั้งเดิม
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือนกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ ต้องใช้แผนแบบชำระเงิน

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $19. 95/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 2060+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (1830+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงการให้คะแนน Doodle อย่างไรบ้าง?

นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรงจากการรีวิวใน G2:

Doodle ทำให้การสำรวจว่าวันและเวลาใดสะดวกสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราไปได้มากในการพยายามหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนัดพบกลุ่มใหญ่ที่มีตารางเวลาแตกต่างกัน... ฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีคือมีลิงก์สำหรับดูผลการโหวตโดยไม่ต้องตอบแบบสอบถาม – บางครั้งฉันจำเป็นต้องแชร์ผลลัพธ์กับพนักงานที่ไม่ได้มีสิทธิ์โหวตแต่สนใจในผลลัพธ์...

Doodle ทำให้การสำรวจว่าวันและเวลาใดที่สะดวกสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราไปได้มากในการพยายามหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนัดหมายกับกลุ่มคนจำนวนมากที่มีตารางเวลาแตกต่างกัน... ฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีคือมีลิงก์สำหรับดูผลการสำรวจโดยไม่ต้องตอบแบบสำรวจ – บางครั้งฉันจำเป็นต้องแชร์ผลลัพธ์กับพนักงานที่ไม่ได้ต้องการโหวตแต่สนใจในผลลัพธ์...

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี1993 นักวิจัยได้สรุปว่า หน้าที่หลักของปฏิทินไม่ได้เป็นเพียงการติดตามวันที่เท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนความจำเชิงคาดการณ์ ซึ่งหมายความว่าปฏิทินช่วยให้ผู้คนจดจำสิ่งที่ต้องทำในอนาคตได้

7. OnceHub (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย)

OnceHub: ประสบการณ์การนัดหมายแบบร่วมมือที่มีการจัดเส้นทางอัจฉริยะและการสนับสนุนการประชุมแบบหมุนเวียน

ผ่านทางOnceHub

OnceHub ได้สร้างแชทบอท, แบบฟอร์ม, และตรรกะการจัดการเส้นทางไว้ในกระบวนการจัดตารางเวลาโดยตรง

เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเยี่ยมชมหน้าการจองของคุณและตอบคำถามคัดกรองบางข้อ พวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังพนักงานขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามจุดที่ผู้คนหลุดออกจากกระบวนการจองของคุณและปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น

แดชบอร์ดของแพลตฟอร์มให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของลีด ตั้งแต่การโต้ตอบครั้งแรกไปจนถึงการนัดหมายที่ได้รับการยืนยัน คุณยังสามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM และชุดเครื่องมือการตลาดของคุณเพื่อกระตุ้นการดำเนินการตามพฤติกรรมของลีดได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnceHub

  • สร้างช่องทางจองหลายขั้นตอนที่คัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเบื้องต้นก่อนการนัดหมาย
  • PLOY ระบบแชทบอทอัจฉริยะที่จัดการการคัดกรองเบื้องต้นและการรวบรวมข้อมูล
  • กำหนดเส้นทางนัดหมายขาเข้าให้กับสมาชิกทีมเฉพาะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • พัฒนาหน้าจองที่กำหนดเองให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ

ข้อจำกัดของ OnceHub

  • ความซับซ้อนของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันการจัดตารางงานที่ตรงไปตรงมาเกิดความสับสน
  • การผสานระบบขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการดำเนินการให้ถูกต้อง

ราคาของ OnceHub

  • ฟรี
  • กำหนดการ: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • เส้นทาง: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เข้าร่วม: $47/เดือน ต่อผู้ใช้

OnceHub คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง OnceHub อย่างไรบ้าง?

ตามการรีวิวของG2:

OnceHub ได้รับการออกแบบมาอย่างแท้จริงสำหรับทีมขายที่ต้องการประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องการพื้นที่สำหรับจัดตารางเวลา สนทนา และมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า พร้อมทั้งผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ประสานกันอย่างไร้รอยต่อ...อาจไม่คุ้นเคยในครั้งแรกสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากฟีเจอร์ต่าง ๆ ถูกจัดกลุ่มไว้ในส่วนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

OnceHub ได้รับการออกแบบมาอย่างแท้จริงสำหรับทีมขายที่ต้องการประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องการพื้นที่ในการจัดตารางเวลา สนทนา และมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า พร้อมทั้งสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ประสานกันอย่างราบรื่น...อาจไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ในตอนแรก เนื่องจากฟีเจอร์ต่าง ๆ ถูกจัดกลุ่มไว้ในส่วนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

🧠 เกร็ดความรู้: เมื่อผู้คนตั้งการเตือนในปฏิทินหรือเขียนโน้ตติดไว้ พวกเขากำลังฝึกฝนการถ่ายโอนภาระทางความคิด (cognitive offloading) โดยมอบหมายงานด้านความจำให้กับเครื่องมือภายนอก เราอาจถ่ายโอนภาระมากกว่าที่จำเป็น ไม่ใช่เพียงเพราะเราไม่มั่นใจในความจำของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเพราะเราต้องการหลีกเลี่ยงความพยายามทางจิตใจในการจดจำทั้งหมด

8. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินที่เน้นประสิทธิภาพ)

ตามเข็มนาฬิกา: แอปจัดตารางงานด้วย AI และทางเลือกอื่น ๆ ของ YouCanBookMe ที่ช่วยเชื่อมต่อปฏิทินหลายบัญชี

ทางเข็มนาฬิกา

สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล การหาช่วงเวลาที่ปราศจากการรบกวนเพื่อโฟกัสอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมเกิดขึ้นในปฏิทินทั่วโลก Clockwise ช่วยแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติด้วยการระบุและปกป้องช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิ พร้อมทั้งรักษาการซิงค์ให้ตรงตามกำหนด

ระบบจัดตารางเวลาด้วย AI ปรับการประชุมให้สอดคล้องกับความพร้อมของทุกคน คำนึงถึงความแตกต่างของเขตเวลา และบล็อกช่วงเวลาทำงานที่ไม่ควรถูกรบกวน นอกจากนี้ยังปรับตัวแบบเรียลไทม์: หากย้ายการประชุม ระบบ Clockwise จะปรับตารางวันของคุณใหม่โดยย้ายกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา

  • ประสานตารางเวลาของทีมผ่านเครื่องมือประชุมออนไลน์เพื่อลดการขัดจังหวะในช่วงเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์รูปแบบการประชุมและเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของปฏิทิน
  • บล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการทำงาน

ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา

  • มุ่งเน้นไปที่การผสานรวมกับ Google Calendar เป็นหลัก โดยจำกัดผู้ใช้จากแพลตฟอร์มอื่น
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติบางอย่างอาจรู้สึกเป็นการรบกวนสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการควบคุมด้วยตนเองมากกว่า

การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา

  • ฟรี
  • ทีม: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $11.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockwise อย่างไรบ้าง?

จากบทวิจารณ์ G2 หนึ่งรายการ:

Clockwise ช่วยลดภาระในการจัดการตารางเวลาของฉันลงอย่างมาก มันช่วยปกป้องช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิของฉัน แล้วฉันก็สามารถแชร์ลิงก์การประชุมได้ โดยที่ Clockwise จะจัดการดูแลส่วนสำคัญต่าง ๆ ในตารางเวลาให้เอง...ฉันอยากให้สามารถกำหนดรายละเอียดของงานหรือโครงการต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิได้ละเอียดกว่านี้ หากฉันเพิ่มงานหรือกิจกรรมลงในปฏิทินของฉัน Clockwise จะปรับเวลาโฟกัสของฉัน แต่บางครั้งฉันต้องการให้เวลาที่ถูกบล็อกไว้สำหรับงานนั้นรวมอยู่ในเวลาโฟกัสด้วย

Clockwise ช่วยลดภาระในการจัดการตารางเวลาของฉันลงอย่างมาก มันช่วยปกป้องช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิของฉัน แล้วฉันก็สามารถส่งลิงก์การประชุมได้ และ Clockwise จะจัดการดูแลส่วนสำคัญในตารางเวลาของฉันให้... ฉันหวังว่าจะสามารถกำหนดรายละเอียดของงานหรือโครงการในช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิได้ละเอียดกว่านี้ หากฉันเพิ่มงานหรือกิจกรรมลงในปฏิทินของฉัน Clockwise จะปรับเวลาโฟกัสของฉัน แต่บางครั้งฉันต้องการให้เวลาที่ถูกบล็อกไว้สำหรับงานนั้นรวมอยู่ในเวลาโฟกัสด้วย

9. Microsoft Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365)

ผ่านทางMicrosoft Bookings

หากองค์กรของคุณทำงานกับ Microsoft 365, Bookings สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น. การนัดหมายจะถูกซิงค์ไปยัง Outlook โดยอัตโนมัติ, คำเชิญประชุมจะมีลิงก์ Teams รวมอยู่ด้วย, และข้อมูลลูกค้าจะถูกส่งต่อไปยังระบบ Microsoft ที่มีอยู่ของคุณ. เครื่องมือนี้ยังส่งการแจ้งเตือนและการยืนยันผ่านอีเมลโดยอัตโนมัติ (และ SMS หากคุณใช้ Teams Premium)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Bookings

  • ออกแบบหน้าจองที่มีแบรนด์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอัตลักษณ์ทางภาพขององค์กรของคุณ
  • สร้างลิงก์การประชุม Microsoft Teams อัตโนมัติสำหรับการนัดหมายเสมือนจริง
  • เข้าถึงข้อมูลลูกค้าผ่านระบบฐานข้อมูลลูกค้าแบบบูรณาการของ Microsoft

ข้อจำกัดของ Microsoft Bookings

  • ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 ที่ใช้งานอยู่เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการจัดตารางเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  • ตัวเลือกการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกถูกจำกัด

ราคาของ Microsoft Bookings

  • 6 ดอลลาร์/เดือน (พร้อม Microsoft 365 Business Basic)

การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft Bookings

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 145 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Bookings อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

Microsoft Bookings ใช้งานได้ แต่ค่อนข้างยุ่งยาก มันสร้างบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมทั้งใน Microsoft 365 Admin และ Teams เพียงเพื่อใช้งานหน้าการจองเท่านั้น อินเทอร์เฟซดูล้าสมัย การปรับแต่งมีจำกัด และการตั้งค่าอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับบางคน ถ้าคุณอยู่ในระบบของ Microsoft อยู่แล้ว ก็พอใช้ได้ แต่ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก ผมให้ 5/10 เป็นมาตรฐานของ Microsoft ที่สร้างมาสำหรับผู้ใช้ด้าน IT ไม่ใช่ผู้ใช้ทั่วไป

Microsoft Bookings ใช้งานได้ แต่ค่อนข้างยุ่งยาก มันสร้างบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมทั้งใน Microsoft 365 Admin และ Teams เพียงเพื่อใช้งานหน้าจองเท่านั้น อินเทอร์เฟซดูล้าสมัย การปรับแต่งมีจำกัด และการตั้งค่าอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับบางคน ถ้าคุณอยู่ในระบบของ Microsoft อยู่แล้วอาจจะโอเค แต่ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก ผมให้ 5/10 เป็นมาตรฐานของ Microsoft ที่สร้างมาเพื่อผู้ใช้ด้าน IT ไม่ใช่ผู้ใช้ทั่วไป

🔍 คุณรู้หรือไม่? จิตวิทยาของสีมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราใช้ปฏิทินสีอย่างเช่นสีแดงกระตุ้นความเร่งด่วน สีน้ำเงินช่วยเสริมสมาธิ และสีเขียวส่งเสริมความสงบ ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อวิธีที่เราจัดลำดับความสำคัญ วางแผน และจดจำงานต่างๆ เมื่อใช้สีอย่างมีจุดประสงค์ สีสามารถช่วยเสริมความจำ ลดความเครียด และแม้กระทั่งปรับปรุงการจัดการเวลาได้

10. Zoho Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าอย่างครอบคลุม)

Zoho Bookings: หน้าเดียวสำหรับการจองเพื่อจัดการนัดหมาย, ซิงค์ปฏิทิน, และส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ผ่านทางZoho Bookings

หากคุณทำงานเป็นฟรีแลนซ์ในด้านการโค้ช, ที่ปรึกษา, หรือการสร้างเนื้อหา, Zoho Bookings ช่วยให้คุณจัดการทุกบริการของคุณได้ผ่านแดชบอร์ดเดียว

คุณสามารถสร้างหน้าบริการแยกต่างหาก, ตั้งกฎการพร้อมให้บริการ, และซิงค์กับ Google, Outlook, หรือ Zoho Calendar,หลีกเลี่ยงปัญหาการจัดตารางเวลาที่พบบ่อยในที่ทำงาน.

เมื่อมีผู้จองเวลา ระบบจะสร้างโปรไฟล์ลูกค้า ติดตามประวัติของพวกเขา และเชื่อมต่อกับระบบ Zoho ที่กว้างขึ้นของคุณ คุณสามารถดูการนัดหมายก่อนหน้า บันทึกจากการโต้ตอบที่ผ่านมา และแม้กระทั่งสร้างใบแจ้งหนี้ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Bookings

  • ให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายซ้ำได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน
  • ออกแบบฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
  • แจ้งให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอนด้วยอีเมลยืนยันหรือยกเลิก

ข้อจำกัดของ Zoho Bookings

  • แพลตฟอร์มทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน Zoho อื่น ๆ โดยจำกัดคุณค่าเมื่อใช้งานแบบเดี่ยว
  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจต้องการความรู้ทางเทคนิคเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ Zoho Bookings

  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Bookings คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Bookings อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:

นี่คือแอปของ Zoho ซึ่งทำให้สะดวกสำหรับฉัน... การจองไม่ได้ใส่ลิงก์การประชุมของ Zoho ในคำเชิญประชุมโดยอัตโนมัติเสมอไป ทำให้เกิดความสับสนและต้องทำงานเพิ่มเติมในการเพิ่มลิงก์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ หากฉันสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการประชุมที่ผู้ใช้จองไว้ก่อนที่การประชุมจะปรากฏในปฏิทินของฉันได้ก็จะดีมาก

นี่คือแอปของ Zoho ซึ่งทำให้สะดวกสำหรับฉัน... การจองไม่ได้ใส่ลิงก์การประชุมของ Zoho ไว้ในคำเชิญประชุมโดยอัตโนมัติเสมอไป ซึ่งทำให้เกิดความสับสนและต้องทำงานเพิ่มเติมในการเพิ่มลิงก์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ หากฉันสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการประชุมที่ผู้ใช้จองไว้ก่อนที่การประชุมจะปรากฏในปฏิทินของฉันได้ ก็จะดีมาก

11. Square Appointments (เหมาะที่สุดสำหรับการจองที่รวมการชำระเงิน)

Square Appointments: เครื่องมือจัดตารางนัดหมายใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการที่รองรับการซิงค์กับระบบ POS และปฏิทิน

ผ่านSquare Appointments

Square Appointments เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่ปรึกษาและฟรีแลนซ์ที่ต้องการเงินมัดจำในขณะทำการจอง

แอปจัดตารางเวลาผสานการทำงานกับโครงสร้างการชำระเงินของ Square ทำให้คุณสามารถเก็บเงินมัดจำ ประมวลผลค่าธรรมเนียมการยกเลิก และแม้กระทั่งขายบัตรของขวัญภายในกระบวนการจองได้ คุณยังได้รับคุณสมบัติพื้นฐานของระบบจุดขาย (PoS) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินสำหรับสินค้าปลีกในระหว่างการนัดหมายได้

คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments

  • ขายบัตรของขวัญและจัดการข้อเสนอโปรโมชั่นได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มการจอง
  • รับชำระเงินด้วยตนเองและจัดการสินค้าคงคลังขั้นพื้นฐานสำหรับสินค้าปลีก
  • ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติและดำเนินการค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • สร้างรายงานทางการเงินโดยละเอียดที่รวมข้อมูลการนัดหมายและข้อมูลการชำระเงิน

ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square

  • คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการจัดตารางขั้นสูงและการจัดการปฏิทิน
  • ความสามารถในการผสานการทำงานถูกจำกัดไว้เพียงเครื่องมือทางธุรกิจของ Square

ราคาการนัดหมายของ Square Appointments

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อสถานที่
  • พรีเมียม: $149/เดือน ต่อสถานที่

คะแนนและรีวิวของ Square Appointments

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 35+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (235+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Square Appointments อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

Square Appointments เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางและจัดการนัดหมายกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงจำเป็นต้องใช้ระดับการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น

Square Appointments เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางและจัดการนัดหมายกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงจำเป็นต้องใช้ระดับการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่?แม้การพักสั้น ๆเพียงไม่กี่นาที ก็สามารถเพิ่มพลังงานและลดความเหนื่อยล้าในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น หากคุณกำลังทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างเข้มข้น คุณอาจต้องการเวลามากกว่า 10 นาทีเพื่อฟื้นฟูและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จัดตารางเวลาของคุณให้เหมาะสม

ลงเวลาทำงานด้วย ClickUp

ทางเลือกส่วนใหญ่ของ YouCanBookMe หยุดแค่ปฏิทิน แต่การทำงานของคุณไม่หยุดแค่นั้น

ClickUp นำทุกส่วนของกระบวนการจัดตารางงานของคุณมารวมไว้ในที่เดียว ด้วย ClickUp Calendar คุณสามารถวางแผนการประชุม บล็อกเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติ และซิงค์กับ Google หรือ Outlook ได้

ผู้ช่วยจดบันทึก AI จดบันทึกการประชุม บันทึกประเด็นสำคัญ และเชื่อมโยงกับงานหรือเอกสารต่างๆ แบบฟอร์มเปลี่ยนคำขอจองให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจะมอบหมาย แจ้งเตือน และติดตามผลโดยทันที

แล้วคุณรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅