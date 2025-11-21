11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ YouCanBookMe สำหรับการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ความต้องการในการจัดตารางเวลาของคุณได้เติบโตเกินกว่าเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
บางทีคุณอาจต้องการการซิงค์ปฏิทินที่ดีกว่าเดิม, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ให้เหมาะกับขั้นตอนของคุณ, หรือการอัตโนมัติที่ไปไกลกว่าการยืนยันการจองแบบพื้นฐาน.
โซลูชันการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมควรปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ
ทางเลือกเหล่านี้ของ YouCanBookMe มอบความสามารถขั้นสูงที่คุณกำลังมองหา ตั้งแต่การผสานรวมที่ราบรื่นไปจนถึงแบบฟอร์มการจองที่ปรับแต่งได้ซึ่งจับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
ถึงเวลาหาตารางเวลาที่เหมาะกับคุณแล้ว ⏰
ทางเลือกของ YouCanBookMe ในพริบตา
นี่คือเครื่องมือการจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกัน
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|การกำหนดเวลาในตัวพร้อมงาน เอกสาร และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมโครงการข้ามสายงาน
|ปฏิทิน AI, เทมเพลตการจองนัดหมาย, แบบฟอร์ม, การแจ้งเตือน, การซิงค์ปฏิทิน, แชท, การบล็อกเวลาอัจฉริยะ, ผู้ช่วย AI ในตัว
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Calendly
|การจองการประชุมและการสาธิตแบบคลิกเดียวอย่างรวดเร็วขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญเดี่ยว
|ประเภทของกิจกรรม, การตรวจจับเขตเวลา, คำถามคัดกรอง, เวลาบัฟเฟอร์, การเก็บเงิน
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|ระบบการนัดหมาย Acuity
|กระบวนการนัดหมายแบบให้บริการ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับสตูดิโอ โค้ช และนักบำบัด
|แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่กำหนดเอง, การจองแบบประจำ, แพ็กเกจสำหรับลูกค้า, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, ระบบรอคิว
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|SimplyBook.me
|การจองข้ามหลายสาขาธุรกิจขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก, สปา, และธุรกิจที่มีหลายสาขา
|การจัดการหลายสาขา, แคมเปญส่วนลด, โปรแกรมสะสมคะแนน, การฝังวิดเจ็ต, การจองหลายวัน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.90/เดือน
|เซ็ตมอร์
|ระบบจองที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมที่มีสมาชิกน้อยขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ให้บริการขนาดเล็กและทีมภายใน
|หน้าการจองเฉพาะสำหรับพนักงาน, การแจ้งเตือนทาง SMS/อีเมล, การเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย, ระบบ CRM ขั้นพื้นฐาน, การส่งออกข้อมูล
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|วาดเล่น
|การจัดตารางเวลาตามการสำรวจความคิดเห็นเพื่อความพร้อมของกลุ่มขนาดทีม: เหมาะสำหรับการตั้งค่าแบบคณะกรรมการหรือข้ามทีม
|เครื่องมือกำหนดการนัดหมาย เช่น แบบสำรวจ ความพร้อมใช้งานที่มองเห็นได้ กำหนดเส้นตายการตอบกลับ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
|OnceHub
|การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย + ระบบอัตโนมัติสำหรับการประชุมขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมการรับเข้าทำงาน
|แบบฟอร์มการคัดเลือกเบื้องต้น, แชทบอท, การจัดเส้นทางอัจฉริยะ, หน้าเพจที่มีแบรนด์, การวิเคราะห์การจอง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|ตามเข็มนาฬิกา
|การปรับปฏิทินให้เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและการประชุมขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลโดยใช้ Google Workspace
|บล็อกเวลาโฟกัสอัจฉริยะ, การวิเคราะห์ตารางเวลา, ซิงค์กับ Slack, ย้ายการประชุมอัตโนมัติ, ซิงค์ปฏิทิน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.75/เดือนต่อผู้ใช้
|การจองของไมโครซอฟท์
|การจัดตารางเวลาภายในระบบนิเวศ Microsoft 365ขนาดทีม: เหมาะสำหรับโรงเรียน คลินิก และธุรกิจที่ใช้ MS
|การรวมทีม, การเชิญอัตโนมัติ, การเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้า, การซิงค์กับ Outlook
|เริ่มต้นที่ $6/เดือน (พร้อม Microsoft 365 Basic)
|Zoho Bookings
|การนัดหมายที่เชื่อมต่อกับ CRM และการออกใบแจ้งหนี้ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมสนับสนุน, ทีมขาย, และทีมความสำเร็จของลูกค้า
|ซิงค์ Zoho CRM, ออกใบแจ้งหนี้, ประวัติลูกค้า, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียด
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|การนัดหมายแบบสแควร์
|การนัดหมายที่เชื่อมโยงกับการชำระเงินสำหรับธุรกิจบริการขนาดทีม: เหมาะสำหรับร้านเสริมสวย, ที่ปรึกษา, และเจ้าของธุรกิจค้าปลีก
|เงินฝาก, บัตรของขวัญ, ระบบขายหน้าร้าน (PoS), การแจ้งเตือนการชำระเงินทาง SMS และการจัดการค่าธรรมเนียมการยกเลิก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อสถานที่
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ YouCanBookMe?
นี่คือเหตุผลที่การสำรวจทางเลือกของ YouCanBookMe สามารถช่วยได้:
- หน้าการจองที่กำหนดเอง: สร้างลิงก์การนัดหมายที่มีแบรนด์สูงเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศของธุรกิจคุณ
- การผสานระบบเฉพาะทาง: เชื่อมต่อกับ CRM หรือเครื่องมือเฉพาะ เช่น Zapier เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: อัตโนมัติการแจ้งเตือน การติดตามผล หรือแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้า เพื่อประหยัดเวลา
- การจัดตารางเวลาทีม: ให้บริการการจองกลุ่มหรือการหมุนเวียนบุคลากรขั้นสูงสำหรับทีมที่ซับซ้อน
- การจัดการมือถือ: ให้คุณจัดการการจองได้ทุกที่ด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่ง
- รายงานเชิงลึก: ติดตามรูปแบบการจองหรือข้อมูลลูกค้าด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียด
- ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ไม่เหมือนใคร: มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาพื้นฐาน เช่น การสำรวจความคิดเห็นในกลุ่ม หรือการจองบริการหลายรายการพร้อมกัน
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า "ปฏิทิน"มีมาตั้งแต่ปี 1487 อย่างน้อยที่สุด โดยปรากฏครั้งแรกในรูปแบบคำกริยาในบันทึกของรัฐสภาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกไว้ในรูปแบบคำนามตั้งแต่ยุคภาษาอังกฤษกลาง
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ YouCanBookMe
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ YouCanBookMe 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาในตัวพร้อมงาน เอกสาร และการอัปเดตแบบเรียลไทม์)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ทุกขั้นตอนของกระบวนการจองของคุณ ตั้งแต่การรับข้อมูลจนถึงการติดตามผล สามารถเกิดขึ้นได้ในที่เดียว พร้อมการมองเห็นที่ครบถ้วนและการทำงานอัตโนมัติ
ปฏิทินอัจฉริยะด้วย AI สำหรับการนัดหมายอัตโนมัติ
เริ่มต้นด้วยClickUp Calendar. นี่คือปฏิทินพื้นที่ทำงานแบบไดนามิกที่แสดงตารางเวลาของคุณและช่วยคุณวางแผนและปรับเปลี่ยนอย่างกระตือรือร้น.
คุณสามารถนัดหมายการประชุม, บล็อกเวลาอัตโนมัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน, และปรับเปลี่ยนกำหนดการได้ทันทีเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง. รองรับมุมมองรายวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน, และสามารถซิงค์กับ Google Calendar และ Outlook ได้เพื่อการประสานงานที่ราบรื่น.
สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเช็คอินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทบทวนสปรินท์ และการประสานงานภายในข้ามหลายเขตเวลา คุณสามารถใช้ปฏิทิน AI เพื่อจัดระเบียบการประชุมแต่ละประเภทในมุมมองที่แยกกันและใช้รหัสสี เพื่อบล็อกเวลาเตรียมตัวก่อนการโทร และกำหนดเวลาพักหลังการประชุมเพื่ออัปเดตงานหรือส่งการติดตามผล
ผู้บันทึกการประชุมขับเคลื่อนด้วย AI
ในระหว่างการประชุม,ผู้ช่วยบันทึกการประชุม AI ของ ClickUpจะเข้าร่วมการโทรของคุณเพื่อบันทึก, บันทึกเสียง, และเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญไปยังเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง.
เพิ่มClickUp Brainเข้าไปในส่วนผสม แล้วคุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่วิเคราะห์ปริมาณงานและปฏิทินของคุณเพื่อสร้างตารางเวลาอัจฉริยะที่สมดุลระหว่างการประชุมและงานที่มีความสำคัญสูง
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังจัดการประชุมเกี่ยวกับแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp จะบันทึกการสนทนา สร้างรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ และอัปเดตเอกสารวางแผนที่เชื่อมโยง
คำขอประชุมพร้อมแบบฟอร์ม
จากนั้นใช้ClickUp Formsเพื่อจัดการคำขอประชุมหรือการจองบริการ
การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งจะกลายเป็นงาน พร้อมด้วยข้อมูลจากแบบฟอร์ม, แท็กที่กำหนดเอง, และผู้รับผิดชอบ คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, ปฏิทิน, หรือช่องข้อความเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ทีมของคุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
ตัวอย่างเช่น ทีม HR สามารถใช้แบบฟอร์มสำหรับ 'จองการตรวจสอบ 1:1' เมื่อพนักงานกรอกแบบฟอร์มเสร็จ ระบบจะสร้างงานที่มีแท็กตามแผนก มอบหมายให้กับคู่หู HR ของพนักงาน และเพิ่มคำขอลงในปฏิทิน
จากนั้นผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยใช้ClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อมอบหมายงานตามการตอบแบบฟอร์ม โพสต์การแจ้งเตือนในClickUp Chat และแม้กระทั่งส่งเอกสารหรือรายการตรวจสอบไปยังผู้ร้องขอ
สมมติว่ามีคนกำหนดการประชุมเริ่มต้นโดยใช้แบบฟอร์มการรับข้อมูลของคุณ ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายงานให้กับผู้จัดการโครงการ ส่งรายการตรวจสอบการเตรียมงานให้กับลูกค้า และโพสต์ข้อความยืนยันในช่องแชท #client-updates
ทำให้การจองง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
เพื่อเร่งการตั้งค่าของคุณ ให้ใช้เทมเพลตการจองนัดหมายของ ClickUp ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งาน การจัดเส้นทางงานอัตโนมัติ และมุมมองปฏิทินเพื่อติดตามการจองที่ได้รับการยืนยันทุกครั้ง คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ในแบบฟอร์ม ปรับขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ และเชื่อมโยงเอกสารเตรียมการกับแต่ละงานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การเตือนความจำที่ติดตา: สร้างการเตือนความจำใน ClickUpจากงานหรือความคิดเห็นเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางก่อนและหลังการประชุม
- การเข้าถึงการโทรเพียงคลิกเดียว: เข้าร่วมลิงก์ Zoom, Meet หรือ Teams ได้โดยตรงจากปฏิทิน, มุมมองงาน หรือการแจ้งเตือนของคุณ
- การติดตามเวลาที่เหมาะกับขั้นตอนของคุณ: บันทึกระยะเวลาการโทรในภารกิจเพื่อติดตามความพยายาม, เรียกเก็บเงินลูกค้า, หรือตรวจสอบปริมาณงานโดยใช้ClickUp Project Time Tracking
- ตารางเวลาที่แชร์ไว้ให้เห็นได้ในทันที: ดูปฏิทินของทีมได้พร้อมกันเพื่อให้หาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp ไม่มีลิงก์การจองส่วนตัวที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งผู้อื่นสามารถเลือกเวลาจากปฏิทินสดของคุณได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับตัวอย่างราบรื่นให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมเรา ด้วยสมาชิกทีมมากกว่า 20 คนที่ใช้ทุกวัน — รวมถึง QA, นักพัฒนา, นักออกแบบ, และผู้นำ — มันช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้โดยไม่รู้สึกหนักเกินไป ความยืดหยุ่นของมุมมอง (รายการ, กระดาน, ไทม์ไลน์, เป็นต้น) ช่วยให้แต่ละคนสามารถทำงานในวิธีที่เหมาะกับตัวเองได้ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เป็นหนึ่งเดียวได้ เราชอบเป็นพิเศษว่างาน, เอกสาร, สปรินต์, และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงกัน — มันช่วยให้เราไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง และทำให้การร่วมมือโปร่งใสและรวดเร็ว
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมเราได้อย่างราบรื่น ด้วยสมาชิกทีมกว่า 20 คนที่ใช้ทุกวัน — รวมถึง QA, นักพัฒนา, นักออกแบบ และหัวหน้าทีม — มันช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่รู้สึกหนักเกินไป ความยืดหยุ่นของมุมมอง (รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, เป็นต้น) ช่วยให้แต่ละคนสามารถทำงานในวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองได้ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เป็นหนึ่งเดียวได้ เราชอบเป็นพิเศษว่างาน, เอกสาร, สปรินต์, และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงกัน — ช่วยประหยัดเวลาจากการต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง และทำให้การร่วมมือโปร่งใสและรวดเร็ว
2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจองอย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียว)
ผ่านCalendly
คุณรู้ไหมว่าอีเมลที่ส่งไปส่งมาที่น่ารำคาญนั้น ที่คุณกับคนอื่นพยายามหาเวลาประชุม? Calendly ตัดการสนทนานั้นก่อนที่มันจะเริ่ม คนสามารถเห็นเวลาที่คุณว่างและจองช่วงเวลาได้โดยไม่ต้องถาม 'วันอังคารได้ไหม?'
เครื่องมือจัดตารางเวลาอัตโนมัติจะซิงค์กับปฏิทิน Google, Outlook หรือ Apple ของคุณและบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติ สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการจัดการกับเขตเวลา คุณสามารถข้ามการคำนวณทางจิตเกี่ยวกับว่าเวลา 3 โมงเย็น EST เหมาะกับลูกค้าฝั่งตะวันตกหรือไม่ คุณเพียงแค่แชร์ลิงก์ และผู้คนจะจองเวลาได้ด้วยตัวเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- สร้างประเภทกิจกรรมหลายประเภทสำหรับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของการประชุมที่แตกต่างกัน
- กำหนดเวลาว่างระหว่างนัดหมายเพื่อป้องกันการนัดซ้อน
- เพิ่มคำถามคัดกรองเพื่อประเมินคุณสมบัติของลีดก่อนการประชุม
- เชื่อมต่อ Stripe หรือ PayPal เพื่อรับชำระเงินระหว่างขั้นตอนการจอง
ข้อจำกัดของ Calendly
- เวอร์ชันฟรีจำกัดผู้ใช้ให้ใช้ได้เพียงหนึ่งประเภทกิจกรรม
- การผสานรวมกับ iCloud Calendar ถูกยกเลิกสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (2395+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
ฟังจากผู้รีวิว G2 ตัวจริง:
ประหยัดเวลาอย่างมาก: ไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบเพื่อหาเวลาประชุมที่เหมาะสมอีกต่อไป ฉันแค่แชร์ลิงก์ของฉัน แล้วลูกค้าเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ—เสร็จเรียบร้อย นัดหมายถูกบันทึกและเพิ่มลงในปฏิทินของฉันทันที...บางครั้งแอปบนมือถือก็ค้างหรือปิดตัวเอง การติดตั้งใหม่หรือรีสตาร์ทช่วยได้ แต่ก็เป็นเรื่องน่ารำคาญเวลาที่ต้องตั้งค่าขณะเดินทาง ฉันยังเคยเจอการแจ้งเตือนบางรายการไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปมด้วย
ประหยัดเวลาอย่างมาก: ไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบเพื่อหาเวลาประชุมที่เหมาะสมอีกต่อไป ฉันแค่แชร์ลิงก์ของฉัน แล้วลูกค้าเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ—เสร็จเรียบร้อย นัดหมายถูกบันทึกและเพิ่มลงในปฏิทินของฉันทันที... บางครั้งแอปบนมือถือก็ค้างหรือปิดตัวเอง การติดตั้งใหม่หรือรีสตาร์ทช่วยได้ แต่ก็ค่อนข้างยุ่งยากเวลาที่ต้องตั้งค่าขณะเดินทาง ฉันยังเคยเจอการแจ้งเตือนบางรายการไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปมด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่? การวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ปฏิทิน ย้อนกลับไปในปี1982 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมักใช้ปฏิทินหลายเล่มพร้อมกัน โดยแต่ละเล่มมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ปฏิทินกระดาษยังคงได้รับความนิยมเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า มีรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนกว่า และจัดเก็บได้ง่ายกว่าทางเลือกดิจิทัลในยุคแรกๆ
3. Acuity Scheduling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการนัดหมายที่เน้นบริการ)
ผ่านทางAcuity Scheduling
Acuity เป็นเครื่องมือจัดตารางนัดหมายออนไลน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการ แน่นอนว่าคุณสามารถจองนัดหมายได้ แต่ยังสามารถรวบรวมแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น ขายแพ็กเกจ และจัดการคลาสกลุ่มได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มนี้เข้าใจบริบท ปรับตัวให้เข้ากับประเภทของลูกค้าที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ตัวแทนทีมขายต้องการตรรกะการจองที่แตกต่างจากผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้าสามารถชำระเงินล่วงหน้าสำหรับเซสชั่น จองนัดหมายซ้ำ และแม้กระทั่งเข้าร่วมรายการรอเมื่อเวลาที่ต้องการเต็ม
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- กำหนดพนักงาน ห้อง หรืออุปกรณ์เฉพาะให้กับประเภทการนัดหมายที่แตกต่างกัน
- สร้างแพ็กเกจและโปรแกรมสมาชิกสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ต่อเนื่อง
- สร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์สำหรับคลาสกลุ่มและเวิร์กช็อปควบคู่ไปกับตัวเลือกการจองแบบรายบุคคล
- กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่เริ่มทำงานตามการจองเฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling
- ตัวเลือกการปรับแต่งรูปลักษณ์ที่จำกัดทำให้หน้าการจองดูเรียบง่าย
- ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินมีจำกัดเฉพาะ PayPal, Stripe และ Square เท่านั้น
ราคาของ Acuity Scheduling
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $34/เดือน
- พรีเมียม: $61/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5,730+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Acuity Scheduling อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
การจัดตารางเวลาแบบ Acuity เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผม/ดิฉัน มันถูกออกแบบอย่างดีใน UI ที่เรียบง่ายซึ่งทำให้เราสามารถกำหนดค่า, ติดตั้ง, ใช้, และจัดการมันได้อย่างง่ายดายตลอดเวลาที่ผ่านมา มันมอบคุณสมบัติที่หลากหลายและความยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดตารางนัดหมายต่าง ๆ ได้ตั้งแต่การพบปะกับลูกค้า, การโทรกลุ่ม, และอื่น ๆ อีกมากมาย ความสามารถในการปรับแต่ง Acuity Scheduling นั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้เราสามารถเลื่อนนัดหมาย ยกเลิก และเพิ่มนัดหมาย รวมถึงทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในปฏิทินของเราได้อย่างสะดวก
การจัดตารางเวลาแบบ Acuity เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผม/ดิฉัน มันถูกออกแบบอย่างดีในหน้าตาผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งทำให้เราสามารถกำหนดค่า, ติดตั้ง, ใช้ และจัดการมันได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างง่ายดาย มันมอบคุณสมบัติที่หลากหลายและความยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดตารางนัดหมายต่าง ๆ ได้ตั้งแต่การพบปะกับลูกค้า, การโทรกลุ่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย ความสามารถในการปรับแต่ง Acuity Scheduling นั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้เราสามารถเลื่อนนัดหมาย ยกเลิก และเพิ่มนัดหมาย รวมถึงทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในปฏิทินของเราได้อย่างสะดวก
📖 อ่านเพิ่มเติม: Calendly vs. Acuity Scheduling: เครื่องมือจัดตารางเวลาอันไหนดีกว่า?
4. SimplyBook.me (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจหลายสาขา)
ผ่านทางSimplyBook.me
SimplyBook.me ช่วยให้คุณจัดการตารางเวลาจากหลายสถานที่ผ่านแดชบอร์ดเดียวได้ ตัวอย่างเช่น สาขาในตัวเมืองของคุณอาจให้บริการที่แตกต่างจากสาขาชานเมือง และระบบก็สามารถจัดการกับความแตกต่างเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น
จุดเด่น? เครื่องมือส่งเสริมการขายในตัวที่ช่วยจัดการโปรแกรมแนะนำลูกค้า มอบส่วนลด หรือให้รางวัลแก่ลูกค้าประจำได้โดยตรงในขั้นตอนการจอง ลูกค้าจองเซสชันวางแผนกลยุทธ์กับคุณวันนี้ ก็จะได้รับโค้ดส่วนลดสำหรับครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplyBook.me
- ฝังวิดเจ็ตการจองที่กำหนดเองให้เข้ากับการออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- เปิดตัวรหัสส่วนลดและโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อรักษาลูกค้า
- ดำเนินการจองที่ซับซ้อนและใช้หลายวันสำหรับบริการหรือกิจกรรมพิเศษ
- ใช้กฎการจองและความพร้อมที่แตกต่างกันสำหรับหมวดหมู่บริการต่างๆ
ข้อจำกัดของ SimplyBook.me
- คุณสมบัติการส่งเสริมการขายขั้นสูงต้องการแผนการสมัครสมาชิกระดับสูงกว่า
- หน้าจอแสดงผลจะดูรกเมื่อจัดการหลายสถานที่พร้อมกัน
SimplyBook.me ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: ประมาณ $11. 49/เดือน (€9. 9/เดือน)
- มาตรฐาน: ประมาณ $34.69/เดือน (€29.9/เดือน)
- พรีเมียม: ประมาณ $69.50/เดือน (€59.9/เดือน)
SimplyBook.me คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,265 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SimplyBook.me อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากรีวิว G2:
สามารถเสริมคุณสมบัติเพิ่มเติมจากการจองเพื่อให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการตลาดดิจิทัลของบริษัทคุณได้ ประสบการณ์การใช้งานของแพลตฟอร์มสามารถปรับให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น การขยายตลาดให้กว้างขึ้นสามารถทำได้โดยการเพิ่มขอบเขตการให้บริการ
สามารถเสริมคุณสมบัติเพิ่มเติมจากการจองเพื่อให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการตลาดดิจิทัลของบริษัทของคุณได้ ประสบการณ์การใช้งานของแพลตฟอร์มสามารถปรับให้เข้าถึงได้ง่าย การขยายตลาดให้กว้างขึ้นสามารถทำได้โดยการเพิ่มขอบเขตการครอบคลุม
⚡ คลังแม่แบบ:ใช้แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานตามวันที่ครบกำหนดและมองเห็นตารางงานของคุณได้อย่างชัดเจนแม่แบบปฏิทินน่ารักนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานสำคัญประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง
5. Setmore (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมขนาดเล็ก)
ผ่านทางSetmore
ทีมขนาดเล็กมักประสบปัญหาการจัดตารางเวลาที่พบได้บ่อย: คุณต้องการมากกว่าปฏิทินส่วนตัวแต่ต้องการน้อยกว่าโซลูชันระดับองค์กร Setmore ตอบโจทย์ตรงจุดนี้พอดี สมาชิกแต่ละคนสามารถควบคุมเวลาว่างของตนเองได้ ในขณะที่ใช้ระบบการจองเดียวกัน
การผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์ก็สะดวกมากเช่นกัน; ผู้คนสามารถจองนัดหมายได้โดยตรงจากหน้า Facebook หรือ Instagram ของคุณโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Setmore
- สร้างหน้าการจองเฉพาะสำหรับพนักงานสำหรับผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน
- ส่งออกข้อมูลลูกค้าและประวัติการนัดหมายสำหรับการเก็บบันทึกภายนอก
- ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนทาง SMS และอีเมลเพื่อลดการไม่มาตามนัดหมาย
ข้อจำกัดของ Setmore
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ต้องการการอัปเกรดการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงโครไนซ์และการจัดตารางเวลาที่ไม่สม่ำเสมอระหว่างปฏิทินภายนอก
ราคาของ Setmore
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Setmore
- G2: 4. 5/5 (265+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 955+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Setmore อย่างไรบ้าง?
ดูว่าบทวิจารณ์จาก Capterraนี้พูดว่าอย่างไร:
Setmore มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้การจองนัดหมายและการจัดการตารางเวลาของฉันง่ายมาก ตัวเลือกพรีเมียมมีคุณสมบัติมากมายที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและทีมขนาดเล็ก...หวังว่ามันจะสามารถซิงค์กับ Google Calendar และในเวอร์ชันฟรีได้ด้วย
Setmore มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้การจองนัดหมายและการจัดการตารางเวลาของฉันง่ายมาก ตัวเลือกพรีเมียมมีคุณสมบัติมากมายที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและทีมขนาดเล็ก...หวังว่ามันจะสามารถซิงค์กับ Google Calendar และในเวอร์ชันฟรีได้
📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนหรือมากกว่า แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาตามมา
ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเปิดเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจร
ClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมที่ปรับเปลี่ยนได้ พร้อมด้วย AI Notetakerที่บันทึกทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
6. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการประชุมกลุ่ม)
ผ่านทางDoodle
Doodle ช่วยให้คุณเสนอช่วงเวลาหลายช่วงและให้ผู้เข้าร่วมโหวตเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้โดยไม่ต้องใช้บัญชี เมื่อทุกคนตอบกลับแล้ว คุณสามารถล็อกตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุด และระบบจะส่งคำเชิญปฏิทินโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Meet, Outlook และ Microsoft Teams ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีหน้าสำหรับการจองอีกด้วย เหมาะสำหรับหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการกำหนดเวลาเปิดสำนักงานโดยไม่ต้องจัดตารางเวลาให้แต่ละคนด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- กำหนดเส้นตายในการตอบสนองเพื่อเร่งกระบวนการจัดตารางเวลา
- แสดงรูปแบบความพร้อมใช้งานร่วมกันเพื่อระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุม
- ผสานรวมแอปพลิเคชันปฏิทินยอดนิยมเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของดoodle
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการนัดหมายแบบรายบุคคลแบบดั้งเดิม
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือนกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ ต้องใช้แผนแบบชำระเงิน
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $19. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 2060+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1830+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงการให้คะแนน Doodle อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรงจากการรีวิวใน G2:
Doodle ทำให้การสำรวจว่าวันและเวลาใดสะดวกสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราไปได้มากในการพยายามหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนัดพบกลุ่มใหญ่ที่มีตารางเวลาแตกต่างกัน... ฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีคือมีลิงก์สำหรับดูผลการโหวตโดยไม่ต้องตอบแบบสอบถาม – บางครั้งฉันจำเป็นต้องแชร์ผลลัพธ์กับพนักงานที่ไม่ได้มีสิทธิ์โหวตแต่สนใจในผลลัพธ์...
Doodle ทำให้การสำรวจว่าวันและเวลาใดที่สะดวกสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราไปได้มากในการพยายามหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนัดหมายกับกลุ่มคนจำนวนมากที่มีตารางเวลาแตกต่างกัน... ฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีคือมีลิงก์สำหรับดูผลการสำรวจโดยไม่ต้องตอบแบบสำรวจ – บางครั้งฉันจำเป็นต้องแชร์ผลลัพธ์กับพนักงานที่ไม่ได้ต้องการโหวตแต่สนใจในผลลัพธ์...
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี1993 นักวิจัยได้สรุปว่า หน้าที่หลักของปฏิทินไม่ได้เป็นเพียงการติดตามวันที่เท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนความจำเชิงคาดการณ์ ซึ่งหมายความว่าปฏิทินช่วยให้ผู้คนจดจำสิ่งที่ต้องทำในอนาคตได้
7. OnceHub (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย)
ผ่านทางOnceHub
OnceHub ได้สร้างแชทบอท, แบบฟอร์ม, และตรรกะการจัดการเส้นทางไว้ในกระบวนการจัดตารางเวลาโดยตรง
เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเยี่ยมชมหน้าการจองของคุณและตอบคำถามคัดกรองบางข้อ พวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังพนักงานขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามจุดที่ผู้คนหลุดออกจากกระบวนการจองของคุณและปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น
แดชบอร์ดของแพลตฟอร์มให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของลีด ตั้งแต่การโต้ตอบครั้งแรกไปจนถึงการนัดหมายที่ได้รับการยืนยัน คุณยังสามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM และชุดเครื่องมือการตลาดของคุณเพื่อกระตุ้นการดำเนินการตามพฤติกรรมของลีดได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnceHub
- สร้างช่องทางจองหลายขั้นตอนที่คัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเบื้องต้นก่อนการนัดหมาย
- PLOY ระบบแชทบอทอัจฉริยะที่จัดการการคัดกรองเบื้องต้นและการรวบรวมข้อมูล
- กำหนดเส้นทางนัดหมายขาเข้าให้กับสมาชิกทีมเฉพาะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- พัฒนาหน้าจองที่กำหนดเองให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ OnceHub
- ความซับซ้อนของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันการจัดตารางงานที่ตรงไปตรงมาเกิดความสับสน
- การผสานระบบขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการดำเนินการให้ถูกต้อง
ราคาของ OnceHub
- ฟรี
- กำหนดการ: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- เส้นทาง: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- เข้าร่วม: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
OnceHub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง OnceHub อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
OnceHub ได้รับการออกแบบมาอย่างแท้จริงสำหรับทีมขายที่ต้องการประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องการพื้นที่สำหรับจัดตารางเวลา สนทนา และมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า พร้อมทั้งผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ประสานกันอย่างไร้รอยต่อ...อาจไม่คุ้นเคยในครั้งแรกสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากฟีเจอร์ต่าง ๆ ถูกจัดกลุ่มไว้ในส่วนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
OnceHub ได้รับการออกแบบมาอย่างแท้จริงสำหรับทีมขายที่ต้องการประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องการพื้นที่ในการจัดตารางเวลา สนทนา และมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า พร้อมทั้งสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ประสานกันอย่างราบรื่น...อาจไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ในตอนแรก เนื่องจากฟีเจอร์ต่าง ๆ ถูกจัดกลุ่มไว้ในส่วนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
🧠 เกร็ดความรู้: เมื่อผู้คนตั้งการเตือนในปฏิทินหรือเขียนโน้ตติดไว้ พวกเขากำลังฝึกฝนการถ่ายโอนภาระทางความคิด (cognitive offloading) โดยมอบหมายงานด้านความจำให้กับเครื่องมือภายนอก เราอาจถ่ายโอนภาระมากกว่าที่จำเป็น ไม่ใช่เพียงเพราะเราไม่มั่นใจในความจำของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเพราะเราต้องการหลีกเลี่ยงความพยายามทางจิตใจในการจดจำทั้งหมด
8. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินที่เน้นประสิทธิภาพ)
ทางเข็มนาฬิกา
สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล การหาช่วงเวลาที่ปราศจากการรบกวนเพื่อโฟกัสอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมเกิดขึ้นในปฏิทินทั่วโลก Clockwise ช่วยแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติด้วยการระบุและปกป้องช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิ พร้อมทั้งรักษาการซิงค์ให้ตรงตามกำหนด
ระบบจัดตารางเวลาด้วย AI ปรับการประชุมให้สอดคล้องกับความพร้อมของทุกคน คำนึงถึงความแตกต่างของเขตเวลา และบล็อกช่วงเวลาทำงานที่ไม่ควรถูกรบกวน นอกจากนี้ยังปรับตัวแบบเรียลไทม์: หากย้ายการประชุม ระบบ Clockwise จะปรับตารางวันของคุณใหม่โดยย้ายกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- ประสานตารางเวลาของทีมผ่านเครื่องมือประชุมออนไลน์เพื่อลดการขัดจังหวะในช่วงเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์รูปแบบการประชุมและเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของปฏิทิน
- บล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการทำงาน
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- มุ่งเน้นไปที่การผสานรวมกับ Google Calendar เป็นหลัก โดยจำกัดผู้ใช้จากแพลตฟอร์มอื่น
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติบางอย่างอาจรู้สึกเป็นการรบกวนสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการควบคุมด้วยตนเองมากกว่า
การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา
- ฟรี
- ทีม: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $11.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockwise อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2 หนึ่งรายการ:
Clockwise ช่วยลดภาระในการจัดการตารางเวลาของฉันลงอย่างมาก มันช่วยปกป้องช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิของฉัน แล้วฉันก็สามารถแชร์ลิงก์การประชุมได้ โดยที่ Clockwise จะจัดการดูแลส่วนสำคัญต่าง ๆ ในตารางเวลาให้เอง...ฉันอยากให้สามารถกำหนดรายละเอียดของงานหรือโครงการต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิได้ละเอียดกว่านี้ หากฉันเพิ่มงานหรือกิจกรรมลงในปฏิทินของฉัน Clockwise จะปรับเวลาโฟกัสของฉัน แต่บางครั้งฉันต้องการให้เวลาที่ถูกบล็อกไว้สำหรับงานนั้นรวมอยู่ในเวลาโฟกัสด้วย
Clockwise ช่วยลดภาระในการจัดการตารางเวลาของฉันลงอย่างมาก มันช่วยปกป้องช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิของฉัน แล้วฉันก็สามารถส่งลิงก์การประชุมได้ และ Clockwise จะจัดการดูแลส่วนสำคัญในตารางเวลาของฉันให้... ฉันหวังว่าจะสามารถกำหนดรายละเอียดของงานหรือโครงการในช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิได้ละเอียดกว่านี้ หากฉันเพิ่มงานหรือกิจกรรมลงในปฏิทินของฉัน Clockwise จะปรับเวลาโฟกัสของฉัน แต่บางครั้งฉันต้องการให้เวลาที่ถูกบล็อกไว้สำหรับงานนั้นรวมอยู่ในเวลาโฟกัสด้วย
9. Microsoft Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365)
ผ่านทางMicrosoft Bookings
หากองค์กรของคุณทำงานกับ Microsoft 365, Bookings สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น. การนัดหมายจะถูกซิงค์ไปยัง Outlook โดยอัตโนมัติ, คำเชิญประชุมจะมีลิงก์ Teams รวมอยู่ด้วย, และข้อมูลลูกค้าจะถูกส่งต่อไปยังระบบ Microsoft ที่มีอยู่ของคุณ. เครื่องมือนี้ยังส่งการแจ้งเตือนและการยืนยันผ่านอีเมลโดยอัตโนมัติ (และ SMS หากคุณใช้ Teams Premium)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Bookings
- ออกแบบหน้าจองที่มีแบรนด์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอัตลักษณ์ทางภาพขององค์กรของคุณ
- สร้างลิงก์การประชุม Microsoft Teams อัตโนมัติสำหรับการนัดหมายเสมือนจริง
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าผ่านระบบฐานข้อมูลลูกค้าแบบบูรณาการของ Microsoft
ข้อจำกัดของ Microsoft Bookings
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 ที่ใช้งานอยู่เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการจัดตารางเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
- ตัวเลือกการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกถูกจำกัด
ราคาของ Microsoft Bookings
- 6 ดอลลาร์/เดือน (พร้อม Microsoft 365 Business Basic)
การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft Bookings
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 145 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Bookings อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
Microsoft Bookings ใช้งานได้ แต่ค่อนข้างยุ่งยาก มันสร้างบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมทั้งใน Microsoft 365 Admin และ Teams เพียงเพื่อใช้งานหน้าการจองเท่านั้น อินเทอร์เฟซดูล้าสมัย การปรับแต่งมีจำกัด และการตั้งค่าอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับบางคน ถ้าคุณอยู่ในระบบของ Microsoft อยู่แล้ว ก็พอใช้ได้ แต่ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก ผมให้ 5/10 เป็นมาตรฐานของ Microsoft ที่สร้างมาสำหรับผู้ใช้ด้าน IT ไม่ใช่ผู้ใช้ทั่วไป
Microsoft Bookings ใช้งานได้ แต่ค่อนข้างยุ่งยาก มันสร้างบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมทั้งใน Microsoft 365 Admin และ Teams เพียงเพื่อใช้งานหน้าจองเท่านั้น อินเทอร์เฟซดูล้าสมัย การปรับแต่งมีจำกัด และการตั้งค่าอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับบางคน ถ้าคุณอยู่ในระบบของ Microsoft อยู่แล้วอาจจะโอเค แต่ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก ผมให้ 5/10 เป็นมาตรฐานของ Microsoft ที่สร้างมาเพื่อผู้ใช้ด้าน IT ไม่ใช่ผู้ใช้ทั่วไป
🔍 คุณรู้หรือไม่? จิตวิทยาของสีมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราใช้ปฏิทินสีอย่างเช่นสีแดงกระตุ้นความเร่งด่วน สีน้ำเงินช่วยเสริมสมาธิ และสีเขียวส่งเสริมความสงบ ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อวิธีที่เราจัดลำดับความสำคัญ วางแผน และจดจำงานต่างๆ เมื่อใช้สีอย่างมีจุดประสงค์ สีสามารถช่วยเสริมความจำ ลดความเครียด และแม้กระทั่งปรับปรุงการจัดการเวลาได้
10. Zoho Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าอย่างครอบคลุม)
ผ่านทางZoho Bookings
หากคุณทำงานเป็นฟรีแลนซ์ในด้านการโค้ช, ที่ปรึกษา, หรือการสร้างเนื้อหา, Zoho Bookings ช่วยให้คุณจัดการทุกบริการของคุณได้ผ่านแดชบอร์ดเดียว
คุณสามารถสร้างหน้าบริการแยกต่างหาก, ตั้งกฎการพร้อมให้บริการ, และซิงค์กับ Google, Outlook, หรือ Zoho Calendar,หลีกเลี่ยงปัญหาการจัดตารางเวลาที่พบบ่อยในที่ทำงาน.
เมื่อมีผู้จองเวลา ระบบจะสร้างโปรไฟล์ลูกค้า ติดตามประวัติของพวกเขา และเชื่อมต่อกับระบบ Zoho ที่กว้างขึ้นของคุณ คุณสามารถดูการนัดหมายก่อนหน้า บันทึกจากการโต้ตอบที่ผ่านมา และแม้กระทั่งสร้างใบแจ้งหนี้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Bookings
- ให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายซ้ำได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน
- ออกแบบฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
- แจ้งให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอนด้วยอีเมลยืนยันหรือยกเลิก
ข้อจำกัดของ Zoho Bookings
- แพลตฟอร์มทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน Zoho อื่น ๆ โดยจำกัดคุณค่าเมื่อใช้งานแบบเดี่ยว
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจต้องการความรู้ทางเทคนิคเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Zoho Bookings
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Bookings คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Bookings อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:
นี่คือแอปของ Zoho ซึ่งทำให้สะดวกสำหรับฉัน... การจองไม่ได้ใส่ลิงก์การประชุมของ Zoho ในคำเชิญประชุมโดยอัตโนมัติเสมอไป ทำให้เกิดความสับสนและต้องทำงานเพิ่มเติมในการเพิ่มลิงก์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ หากฉันสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการประชุมที่ผู้ใช้จองไว้ก่อนที่การประชุมจะปรากฏในปฏิทินของฉันได้ก็จะดีมาก
นี่คือแอปของ Zoho ซึ่งทำให้สะดวกสำหรับฉัน... การจองไม่ได้ใส่ลิงก์การประชุมของ Zoho ไว้ในคำเชิญประชุมโดยอัตโนมัติเสมอไป ซึ่งทำให้เกิดความสับสนและต้องทำงานเพิ่มเติมในการเพิ่มลิงก์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ หากฉันสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการประชุมที่ผู้ใช้จองไว้ก่อนที่การประชุมจะปรากฏในปฏิทินของฉันได้ ก็จะดีมาก
11. Square Appointments (เหมาะที่สุดสำหรับการจองที่รวมการชำระเงิน)
Square Appointments เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่ปรึกษาและฟรีแลนซ์ที่ต้องการเงินมัดจำในขณะทำการจอง
แอปจัดตารางเวลาผสานการทำงานกับโครงสร้างการชำระเงินของ Square ทำให้คุณสามารถเก็บเงินมัดจำ ประมวลผลค่าธรรมเนียมการยกเลิก และแม้กระทั่งขายบัตรของขวัญภายในกระบวนการจองได้ คุณยังได้รับคุณสมบัติพื้นฐานของระบบจุดขาย (PoS) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินสำหรับสินค้าปลีกในระหว่างการนัดหมายได้
คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments
- ขายบัตรของขวัญและจัดการข้อเสนอโปรโมชั่นได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มการจอง
- รับชำระเงินด้วยตนเองและจัดการสินค้าคงคลังขั้นพื้นฐานสำหรับสินค้าปลีก
- ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติและดำเนินการค่าธรรมเนียมการยกเลิก
- สร้างรายงานทางการเงินโดยละเอียดที่รวมข้อมูลการนัดหมายและข้อมูลการชำระเงิน
ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการจัดตารางขั้นสูงและการจัดการปฏิทิน
- ความสามารถในการผสานการทำงานถูกจำกัดไว้เพียงเครื่องมือทางธุรกิจของ Square
ราคาการนัดหมายของ Square Appointments
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อสถานที่
- พรีเมียม: $149/เดือน ต่อสถานที่
คะแนนและรีวิวของ Square Appointments
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (235+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Square Appointments อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Square Appointments เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางและจัดการนัดหมายกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงจำเป็นต้องใช้ระดับการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น
Square Appointments เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางและจัดการนัดหมายกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงจำเป็นต้องใช้ระดับการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่?แม้การพักสั้น ๆเพียงไม่กี่นาที ก็สามารถเพิ่มพลังงานและลดความเหนื่อยล้าในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น หากคุณกำลังทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างเข้มข้น คุณอาจต้องการเวลามากกว่า 10 นาทีเพื่อฟื้นฟูและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จัดตารางเวลาของคุณให้เหมาะสม
ลงเวลาทำงานด้วย ClickUp
ทางเลือกส่วนใหญ่ของ YouCanBookMe หยุดแค่ปฏิทิน แต่การทำงานของคุณไม่หยุดแค่นั้น
ClickUp นำทุกส่วนของกระบวนการจัดตารางงานของคุณมารวมไว้ในที่เดียว ด้วย ClickUp Calendar คุณสามารถวางแผนการประชุม บล็อกเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติ และซิงค์กับ Google หรือ Outlook ได้
ผู้ช่วยจดบันทึก AI จดบันทึกการประชุม บันทึกประเด็นสำคัญ และเชื่อมโยงกับงานหรือเอกสารต่างๆ แบบฟอร์มเปลี่ยนคำขอจองให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจะมอบหมาย แจ้งเตือน และติดตามผลโดยทันที
แล้วคุณรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅