10 อันดับทางเลือก Moxie เพื่อจัดการธุรกิจของคุณในปี 2025

Moxie เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์เดี่ยวและธุรกิจขนาดเล็กมาก มันครอบคลุมพื้นฐานต่างๆ รวมถึงสัญญา ใบแจ้งหนี้ และการสื่อสารกับลูกค้าอย่างง่าย
แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น พื้นฐานเหล่านั้นก็ไม่เพียงพออีกต่อไป คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการขยายธุรกิจโดยไม่ต้องแก้ไขสิ่งต่างๆ อย่างเร่งรีบ
เมื่อธุรกิจขนาดเล็กประสบปัญหาการเติบโตอย่างจำกัดกับ Moxie เจ้าของกิจการหลายคนจึงหันมาใช้เครื่องมือที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานจริงของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นระบบออกใบแจ้งหนี้ที่รวดเร็วขึ้น การติดตามงานที่ละเอียดขึ้น หรือการร่วมมือกันในทีมในที่เดียว
มาดู 10 ทางเลือก Moxie ที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานด้านธุรการ ติดตามงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Moxie ในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เอกสาร, CRM, แบบฟอร์ม, ใบแจ้งหนี้, การติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ
|เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการเดี่ยว และทีมที่กำลังเติบโตที่ต้องการรวมงานลูกค้า การเรียกเก็บเงิน และการสื่อสารไว้ในที่เดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|เอเจนซี่แฮนดี้
|แดชบอร์ด, กระบวนการอนุมัติ, การจัดการไฟล์, และพอร์ทัลที่มีแบรนด์
|เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่จัดการงานส่งมอบและแก้ไขหลายรายการให้กับลูกค้าหลายราย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|ดับส์ซาโด
|แบบฟอร์มที่กำหนดเอง, ตัวจัดการตารางเวลา, กระบวนการทำงาน, การจัดการสัญญา และการทำงานอัตโนมัติ
|เหมาะสำหรับโค้ช ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการที่ต้องการกระบวนการดูแลลูกค้าแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ พร้อมแบรนด์ของตนเอง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|ฮันนีบุ๊ค
|ข้อเสนอ, สัญญา, การชำระเงิน, การแจ้งเตือน
|เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และครีเอทีฟที่ต้องการระบบการจองและการเรียกเก็บเงินที่สะอาดและเป็นมิตรกับลูกค้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $36/เดือน
|บอนไซ
|ข้อเสนอ, การติดตามเวลา, การธนาคารสำหรับฟรีแลนซ์, เครื่องมือภาษี
|เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการจัดการงาน การเงิน และภาษีในแดชบอร์ดเดียว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|ม็อกโซ
|พอร์ทัลที่มีแบรนด์, การส่งข้อความ, การแชร์ไฟล์, UX ที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก
|เหมาะที่สุดสำหรับที่ปรึกษา, สำนักงานกฎหมาย, และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ให้บริการพอร์ทัลลูกค้าแบบไวท์เลเบล
|ราคาที่กำหนดเอง
|พลูติโอ
|กล่องขาเข้า, รองรับหลายภาษา, ติดตามเวลา, พอร์ทัลลูกค้า
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวที่บริหารจัดการหลายบริการและลูกค้าทั่วโลกจากแอปเดียว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|17hats
|เทมเพลตเวิร์กโฟลว์, ตัวจัดตารางเวลา, สัญญา, ระบบอัตโนมัติ
|เหมาะที่สุดสำหรับช่างภาพ, ผู้วางแผนงาน, และผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างสรรค์ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $60/เดือน
|SuiteCRM
|ระบบ CRM แบบโอเพนซอร์ส, แดชบอร์ดแบบโมดูลาร์, โฮสต์ด้วยตนเอง
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและต้องการควบคุม CRM และกระบวนการทำงานของตนเองอย่างสมบูรณ์
|ฟรี (โอเพนซอร์ส); มีแผนการสนับสนุนแบบชำระเงินให้เลือก
|แคปซูล CRM
|เส้นเวลาการติดต่อ, การติดตามงาน, มุมมองของกระบวนการ, แอปพลิเคชันมือถือ
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่เบาและไม่ซับซ้อน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $21/เดือน
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Moxie
การเติบโตเกินขีดความสามารถของเครื่องมืออย่าง Moxie ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่มักค่อย ๆ สะสมขึ้นทีละน้อย คุณจะเริ่มรู้สึกว่าต้องรับมือกับโปรเจกต์ของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ส่งใบแจ้งหนี้บ่อยขึ้น ประสานงานผ่านอีเมล Slack และสเปรดชีตมากขึ้น
ทันใดนั้น คุณไม่ได้เป็นแค่ฟรีแลนซ์อีกต่อไป แต่คุณกำลังบริหารธุรกิจอยู่
การเปลี่ยนแปลงนั้นนำมาซึ่งความต้องการใหม่ ๆ: การทำงานอัตโนมัติ, การมองเห็น,การทำงานร่วมกันในโครงการ, และความสามารถในการจัดการทุกอย่างในที่เดียว และนั่นคือจุดที่ผู้ใช้ Moxie หลายคนเริ่มมองหาทางเลือกอื่น
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มที่มีความสามารถและครอบคลุมมากขึ้น:
- ระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง: มองหาเครื่องมือที่จำเป็นซึ่งสามารถเปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงาน, ทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติ, หรือสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
- ระบบ CRM และพอร์ทัลลูกค้าในตัว: ก้าวข้ามการสื่อสารทางเดียว; คุณต้องการมุมมองที่ลูกค้าสามารถเห็น, ไฟล์ที่แชร์, และการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์
- การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามเวลาพร้อมกัน: ใช้เวลาน้อยลงในการสลับงาน—และมีเวลามากขึ้นในการรับเงิน ด้วยการเรียกเก็บเงิน การติดตาม และการจัดส่งในที่เดียว
- การทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้: ตั้งค่าแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน, มอบหมายงาน, และสร้างมุมมองปฏิทินได้ทันทีเมื่อคุณนำผู้รับเหมาหรือทีมเข้ามา
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Moxie ในปี 2025
เครื่องมือธุรกิจสมัยใหม่ควรให้คุณควบคุม, ชัดเจน, และมีพื้นที่สำหรับการเติบโต. ทางเลือกของ Moxie เหล่านี้ไปไกลกว่า. พวกมันรวมการจัดการโครงการ, การออกใบแจ้งหนี้, CRM, และการร่วมมือเพื่อช่วยคุณหยุดการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ และเริ่มดำเนินธุรกิจของคุณในที่เดียว.
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและลูกค้าอย่างครอบคลุม)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ในฐานะทางเลือกของ Moxie, มันช่วยให้คุณจัดการงานเบื้องหลังที่ลูกค้าไม่เห็น—ใบเสนอราคา, กำหนดเวลา, การอัปเดต, และการชำระเงิน—ทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถวางแผนกิจกรรม, ติดตามคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง, และแชร์ความคืบหน้าโดยไม่ต้องตามหาไฟล์หรือข้อความข้ามแอป
เพื่อเริ่มต้นการลงทะเบียนลูกค้าหรือคำขอของลูกค้าได้ทันที ให้ใช้ClickUp Forms แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้เหล่านี้จะเปลี่ยนการส่งข้อมูลแต่ละครั้งให้กลายเป็นงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตามโครงการใหม่ คำขอให้บริการ หรือการส่งข้อเสนอแนะ แทนที่จะต้องคัดลอกข้อมูลจากอีเมลหรือเอกสารสเปรดชีตด้วยตนเอง คุณสามารถรวมศูนย์และทำให้กระบวนการลงทะเบียนหรือการสอบถามของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต้องการดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่างไว้หรือไม่?ClickUp CRMช่วยให้คุณจัดการลีด ติดตามการสนทนา และดูสถานะโครงการในมุมมองที่สะอาดและปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถจัดเรียงตามขั้นตอนของดีล กำหนดการติดตามผล และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้โดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมือ CRM แยกต่างหาก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ก่อตั้งคนเดียวและทีมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการเครื่องมือการขายที่ซับซ้อน—เพียงแค่ต้องการวิธีที่เรียบง่ายในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกคน
ต้องการส่งบรีฟให้ลูกค้าของคุณหรือไม่? สร้างร่างได้ทันทีบนClickUp Docsด้วย AI ต้องการคำแนะนำหรือไม่? เพิ่มความคิดเห็นและมอบหมายให้เป็นงานที่ต้องทำให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณได้ทันที ไม่ว่าคุณจะออกแบบช่อดอกไม้สำหรับงานแต่งงานหรือวางแผนการถ่ายภาพ ClickUp จะเชื่อมต่อการอัปเดต งาน และไฟล์ของคุณไว้ด้วยกันเพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายไประหว่างกล่องข้อความ
ต่อไปในส่วนของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และใบแจ้งหนี้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยตรงในภารกิจหรือโครงการ คุณสามารถติดตามเวลาแบบเรียลไทม์หรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นสร้างรายงานหรือใบแจ้งหนี้ตามชั่วโมงที่ทำงาน
หากคุณส่งใบแจ้งหนี้เดิมทุกเดือนหรือทำขั้นตอนต้อนรับลูกค้าซ้ำ ClickUp จะช่วยคุณประหยัดเวลาจากการทำซ้ำ เพียงสร้างแม่แบบของคุณครั้งเดียว ตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือการอนุมัติอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง—ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ลูกค้าของคุณจ่ายเงินให้คุณ
สุดท้ายนี้ ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp ในฐานะทางเลือกของ Moxie คืออะไร? ClickUp Brain สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีงานใหม่เข้ามา AI Prioritize จะกำหนดความเร่งด่วนของแต่ละงาน เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าควรจัดการงานใดก่อนAutopilot Agents สามารถ เฝ้าดูงานที่ล่าช้าหรือติดขัดและดำเนินการ เช่น ส่งการแจ้งเตือนหรืออัปเดตสถานะ
คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อสรุปเอกสารหรือหัวข้อที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว, ร่างการอัปเดต, หรือสร้างงานและเอกสารใหม่ ๆ ได้ด้วยคำสั่งเพียงไม่กี่คำ ด้วยวิธีนี้ คุณจะใช้เวลาในการจัดการเอกสารน้อยลง และมีเวลาทำงานมากขึ้น!
เทมเพลต ClickUp สามารถปรับแต่งได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และง่ายต่อการแนบกับงานในโครงการหรือบันทึก CRM ของคุณ
✅เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ให้บริการเดี่ยวที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงหรือโครงการ เพิ่มรายละเอียดบริการ, บันทึกเวลา, และข้อมูลลูกค้า—จากนั้นส่งโดยตรงผ่าน ClickUp หรือส่งออกเป็น PDF
✅เทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUp: ออกแบบมาสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำหรือทีมขนาดเล็ก เพิ่มรายการสินค้า รายละเอียดภาษี เงื่อนไขการชำระเงิน และองค์ประกอบแบรนด์ของคุณ—เพื่อที่คุณไม่ต้องสร้างรูปแบบเดิมทุกเดือน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแดชบอร์ดที่กรองข้อมูลเพื่อดูสถานะโครงการ คำขอจากลูกค้า และงานที่ค้างอยู่ในที่เดียว
- จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณตามแผนก (ขาย, ดำเนินงาน, การเงิน) ด้วย Spaces และ Folders
- สร้างขั้นตอนการทำงานของโครงการที่กำหนดเองด้วยตรรกะเงื่อนไขและการพึ่งพาของงาน
- ฝังลิงก์การชำระเงิน ปฏิทิน หรือแบบฟอร์มลงในเอกสาร ClickUp ได้โดยตรง
- ตั้งค่างานประจำสำหรับโครงการแบบค่าจ้างคงที่หรือการตรวจสอบบริการรายเดือน
- ใช้เป้าหมายและจุดสำคัญเพื่อติดตามผลงานหลักที่ส่งมอบให้ลูกค้าและเงื่อนไขในสัญญา
- สร้างมุมมองสำหรับลูกค้าพร้อมสิทธิ์ที่ซ่อนบันทึกภายในหรือฉบับร่าง
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติในการมอบหมายงาน จัดลำดับความสำคัญ และอัปเดตงานโดยอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เช่นClickUp Chat,SyncUps, ความคิดเห็นที่มอบหมาย และแชร์การอัปเดตกับลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นหากไม่มีการแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้น
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรสำหรับการจัดการเอกสารหรือแบบฟอร์มที่ซับซ้อนขณะเดินทาง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
เซลีน อาร์., หัวหน้าทีมออกแบบ UX/UI, กล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ ClickUp มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นการพัฒนาของมันจนกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้
ฉันได้ใช้ ClickUp มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นการพัฒนาของมันจนกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมงานในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ถึง 10 เท่าหรือไม่? ลองใช้Brain MAX, ผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI จาก ClickUp ที่จะนำการค้นหาที่ทรงพลังระดับองค์กรและคำสั่งเสียงมาใช้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเอกสาร, แชท, หรือการอัปเดตโครงการใด ๆ จากทุกแอปที่เชื่อมต่อได้ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียวหรือคำสั่งเสียง
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด, บันทึกความคิดเห็นของลูกค้า, หรือจัดการกับกำหนดเวลา, Brain MAX จะเก็บทุกสิ่งไว้ให้คุณอยู่ในปลายนิ้ว—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณได้, ไม่ใช่การจัดการกับเครื่องมือของคุณ.
2. เอเจนซี่แฮนดี้ (เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่จัดการงานส่งมอบให้กับลูกค้า)
Agency Handy ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ทำงานอยู่ในวงจรการให้และรับข้อเสนอแนะ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานของลูกค้าให้เป็นแดชบอร์ดที่มีโครงสร้าง มอบหมายงาน และจัดการการแก้ไขไฟล์โดยไม่ต้องเสียเวลาตอบอีเมลไปมา ทุกอย่างสามารถมองเห็น ติดตามได้ และขับเคลื่อนด้วยกำหนดเวลา
ทุกแง่มุมของงานคุณ ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย จะโปร่งใส สามารถติดตามได้ และเชื่อมโยงอย่างละเอียดกับกำหนดเวลา สิ่งที่ทำให้ Agency Handy แตกต่างอย่างแท้จริงคือกระบวนการอนุมัติของลูกค้าที่มีความซับซ้อนและชาญฉลาด
ไม่ว่าคุณจะนำเสนอแนวคิดโลโก้ใหม่ โบรชัวร์หลายหน้า หรือสื่อสร้างสรรค์ประเภทใดก็ตาม คุณสามารถแชร์ผลงานได้อย่างราบรื่น ขอความคิดเห็นเฉพาะจุด และขอรับการอนุมัติอย่างเป็นทางการได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียว สิ่งนี้ช่วยให้งานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาการถูกค้างไว้อย่างไม่มีกำหนดในกล่องอีเมลที่ล้นมือ
คุณสมบัติเด่นของเอเจนซี่ Handy
- สร้างแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางสำหรับทุกโครงการของลูกค้า
- ปรับปรุงการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการอนุมัติในตัวที่ช่วยลดรอบการแก้ไข
- ติดตามสินทรัพย์, ม็อกอัพ, และเวอร์ชันโดยใช้ผู้จัดการไฟล์แบบภาพ
- ปรับแต่งพอร์ทัลลูกค้าเพื่อแบ่งปันเอกสารและให้ข้อมูลสถานะแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของหน่วยงาน
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดนอกเหนือจากเครื่องมือสร้างสรรค์หลัก
- อาจเกินความจำเป็นสำหรับทีมที่จัดการโครงการขนาดเล็กและง่ายกว่า
ราคาพิเศษสำหรับเอเจนซี่
- ฟรีแลนซ์: $19/เดือน
- ผู้เริ่มต้นทีม: $99/เดือน
- ธุรกิจมืออาชีพ: $199/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของเอเจนซี่ Handy
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Agency Handy ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Handy เป็นเครื่องมือพอร์ทัลลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและนำทางผ่านแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
Handy เป็นเครื่องมือพอร์ทัลลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและนำทางผ่านแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
3. Dubsado (ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและระบบอัตโนมัติ)
Dubsado ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการควบคุมกระบวนการทำงานกับลูกค้าได้มากขึ้น ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้บริการไปจนถึงการสิ้นสุดการให้บริการ ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้ อัตโนมัติสัญญา และจัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ— ทั้งหมดภายใต้แบรนด์ของคุณเอง
จุดแข็งหลักของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการสร้างกระบวนการทำงานที่มีความละเอียดและชาญฉลาด คุณสามารถกำหนดการติดตามผลอัตโนมัติ มอบหมายงานเฉพาะ กำหนดการส่งอีเมลส่วนบุคคล และอัปเดตสถานะของลูกค้าแบบไดนามิกตามการกระทำเฉพาะของลูกค้าหรือเหตุการณ์สำคัญของโครงการ
สำหรับที่ปรึกษาเดี่ยวหรือทีมที่จัดการกับลูกค้าจำนวนมาก ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนนี้จะช่วยลดภาระงานด้านการบริหารได้อย่างมากโดยไม่ลดทอนการดูแลเฉพาะบุคคลซึ่งมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Dubsado
- สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลและหน้าจับข้อมูลลูกค้าที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
- อัตโนมัติการสร้างสัญญาและใบแจ้งหนี้พร้อมการสนับสนุนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว
- กำหนดเวลาการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยการตรวจจับเขตเวลาและการตั้งค่าเวลาสำรอง
- ออกแบบกระบวนการทำงานโดยใช้ตรรกะเงื่อนไขและตัวกระตุ้นงานเพื่อการอัตโนมัติที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Dubsado
- ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Dubsado
- ทดลองใช้ฟรี (ไม่มีกำหนดเวลา จำกัดสูงสุดที่สามลูกค้า)
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- พรีเมียร์: $40/เดือน
คะแนนและรีวิว Dubsado
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dubsado ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
มันทำงานได้แน่นอน มันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่เราต้องการ แต่มันสามารถดีกว่านี้ได้อีกมาก
มันทำงานได้แน่นอน เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่เราต้องการ แต่สามารถทำได้ดีกว่านี้มาก
4. HoneyBook (เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ที่จัดการสัญญาและการชำระเงิน)
HoneyBook ถูกสร้างขึ้นสำหรับฟรีแลนซ์และนักสร้างสรรค์เดี่ยวที่ต้องการให้ทุกอย่างง่ายขึ้น มันรวมข้อเสนอ, สัญญา, และการชำระเงินไว้ในขั้นตอนเดียวที่สะอาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเซ็นและชำระเงินได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายวัน ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคโนโลยีหรือการตั้งค่าระบบหลังบ้าน
จุดเด่นของมันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการให้บริการลูกค้า ด้วยการใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย คุณสามารถส่งข้อเสนอที่มีแบรนด์อย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย จัดทำตารางการชำระเงินที่ชัดเจน และส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินโดยอัตโนมัติ
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการติดตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระหรือการจัดการการลงทะเบียนลูกค้าด้วยตนเอง HoneyBook มอบโซลูชันที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้งานด้านการเงินและการบริหารจัดการของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับข้อเสนอ, สัญญา, และใบแจ้งหนี้เพื่อประหยัดเวลา
- กำหนดการชำระเงินได้อย่างง่ายดายและส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนด
- รวมศูนย์การสื่อสารของโครงการทั้งหมดไว้ในพอร์ทัลลูกค้าโดยเฉพาะ
- จัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานขั้นสูง
- ขาดเครื่องมือติดตามเวลาแบบดั้งเดิมและเครื่องมือรายงานเชิงลึก
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $36/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $59/เดือน
- พรีเมียม: $129/เดือน
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HoneyBook ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่สามารถเข้าถึงเกือบทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้ในที่เดียว มันทำให้ธุรกิจของฉันดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วย
ฉันชอบที่ฉันสามารถเข้าถึงเกือบทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้ในที่เดียว มันทำให้ธุรกิจของฉันก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นในเชิงมืออาชีพด้วย
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
5. Bonsai (ดีที่สุดในฐานะแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ครบวงจร)
Bonsai ช่วยให้คุณจัดการข้อเสนอ สัญญา ใบแจ้งหนี้ และภาษีได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเดียว มันมีความเรียบง่ายและทันสมัย พร้อมด้วยฟังก์ชันการจัดการที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณเพียงคนเดียวโดยไม่รู้สึกหนักใจ
นอกเหนือจากความต้องการทางธุรกิจพื้นฐานแล้ว Bonsai ยังโดดเด่นด้วยการรวมบัญชีธุรกิจในตัว, ฟีเจอร์ติดตามภาษีอัตโนมัติ, สัญญาที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่, และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าที่ราบรื่น
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการเชื่อมต่อบริการต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น Stripe สำหรับการชำระเงิน, QuickBooks สำหรับการบัญชี, และGoogle Docsสำหรับเอกสาร Bonsai มอบการตั้งค่าที่เชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์และสะอาดตา ซึ่งรวมทุกฟังก์ชันเหล่านี้ไว้ในที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพเพียงแห่งเดียว
ลักษณะเด่นของบอนไซ
- ทำให้การเงินง่ายขึ้นด้วยระบบธนาคารสำหรับฟรีแลนซ์ในตัว—ติดตามประมาณการภาษี การหักค่าใช้จ่าย และเป้าหมายการออม
- ปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาถึงชำระเงินให้ราบรื่นด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการเรียกเก็บเงินตามขั้นตอน
- ติดตามเวลาและแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับสัญญา, NDA และเอกสารการเริ่มต้นใช้งานเพื่อดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของบอนไซ
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับทีมหรือหน่วยงานที่มีผู้ใช้หลายคน
- คุณสมบัติทางการเงินบางประการมีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นในขณะนี้
การตั้งราคาบอนไซ
- พื้นฐาน: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สิ่งจำเป็น: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $39/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เอลิต: $59/ผู้ใช้ ต่อเดือน
การจัดอันดับและรีวิวบอนไซ
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bonsai อย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
มันน่าทึ่งมากที่สามารถส่งสัญญา ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้กับลูกค้าได้ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ฉันชอบที่ Bonsai เป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก
มันน่าทึ่งมากที่สามารถส่งสัญญา ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้กับลูกค้าได้ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ฉันชอบที่ Bonsai เป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2023 ฟรีแลนซ์ทั่วโลกมีรายได้รวมกันถึง 1.27 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากพอที่จะเทียบเคียงกับ GDP ของประเทศอย่างเกาหลีใต้
6. Moxo (เหมาะที่สุดสำหรับพอร์ทัลลูกค้าแบบไวท์เลเบล)
หากคุณต้องการมอบประสบการณ์ที่เน้นการดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก Moxo มอบเครื่องมือให้คุณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การแชร์เอกสารอย่างปลอดภัย การสื่อสารแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงพื้นที่ทำงานที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ทุกอย่างถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและรักษาความปลอดภัยข้อมูลอยู่เสมอ
Moxo โดดเด่นอย่างแท้จริงด้วยความสามารถในการปรับแบรนด์ให้เป็นของคุณเอง (white-label) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าลูกค้าของคุณจะไม่เห็นอินเทอร์เฟซของบุคคลที่สามเลย; แทนที่นั้น ประสบการณ์ทั้งหมดจะถูกผสานรวมอย่างราบรื่นกับแบรนด์ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล คุณสามารถเปิดตัวศูนย์กลางลูกค้าที่พร้อมใช้งานบนมือถือได้อย่างมืออาชีพและรู้สึกเหมือนเป็นของคุณเองอย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณในทุกจุดสัมผัส
คุณสมบัติเด่นของ Moxo
- สร้างพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยและมีแบรนด์ของคุณเอง พร้อมโลโก้ สี และโดเมนที่กำหนดเอง
- มอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานและบริการที่ราบรื่นด้วยกระบวนการทำงานที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก
- ทำให้ขั้นตอนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติและติดตามทุกการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
- ฝังแชท, แชร์ไฟล์, และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่รวมเป็นหนึ่ง
ข้อจำกัดของ Moxo
- การปรับแต่งที่จำกัดนอกเหนือจากองค์ประกอบของแบรนด์
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการภายในทีม
ราคาของ Moxo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Moxo
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Moxo อย่างไร
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
Moxo ได้ช่วยเราอย่างมากในการปรับปรุงการสื่อสารและการติดต่อกับลูกค้าของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราชอบที่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ในที่เดียว (แทนที่จะเป็นข้อความ, whatsapp, เป็นต้น) และสามารถแชร์ไฟล์ไปมาได้
Moxo ได้ช่วยเราอย่างมากในการปรับปรุงการสื่อสารและการติดต่อกับลูกค้าของเราให้เป็นระบบมากขึ้น เราชอบที่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ในที่เดียว (แทนที่จะเป็นข้อความ, whatsapp, เป็นต้น) และสามารถแชร์ไฟล์ไปมาได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การแนะนำผู้ใช้ร่วมแบรนด์ของ Moxo เพื่อส่งประสบการณ์ต้อนรับลูกค้าที่ดูเหมือนมาจากบริษัทของคุณเอง ไม่ใช่จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์
7. Plutio (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องจัดการหลายบริการ)
การดำเนินธุรกิจคนเดียวมักหมายถึงการต้องสวมหมวกหลายใบอยู่ตลอดเวลา—ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการโครงการ ผู้ดูแลลูกค้า นักการตลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย Plutio รวบรวมทุกอย่างไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่สะอาดและใช้งานง่าย ที่ซึ่งคุณสามารถจัดการลูกค้า ส่งข้อเสนอ ติดตามเวลา และแชท—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแอป
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Plutio ได้แก่ กล่องข้อความร่วม, พอร์ทัลลูกค้าหลายภาษา, และระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัว. มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การดำเนินงานแบบเดี่ยวที่กระจัดกระจายกลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนซึ่งรู้สึกทำได้ แม้คุณจะต้องทำหน้าที่หลายบทบาทก็ตาม.
คุณสมบัติเด่นของ Plutio
- นำเสนอพอร์ทัลลูกค้าหลายภาษาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้น
- จัดการอีเมล, แชท, และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานจากกล่องจดหมายร่วมเพียงที่เดียว
- ส่งข้อเสนอที่มีแบรนด์พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น
- ติดตามงาน บันทึกเวลา และสร้างใบแจ้งหนี้—ทั้งหมดจากที่เดียว
ข้อจำกัดของ Plutio
- อาจรู้สึกว่ามีฟีเจอร์มากเกินไปสำหรับธุรกิจบริการที่เรียบง่าย
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
การกำหนดราคาของ Plutio
- เดี่ยว: $19/เดือน
- สตูดิโอ: 39 ดอลลาร์/เดือน
- เอเจนซี: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Plutio
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Plutio ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันสามารถทำทุกงานบริหารธุรกิจของฉันได้ในที่เดียว เช่น ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ, การติดตามเวลา, การจัดการงาน เป็นต้น
ฉันสามารถทำทุกงานบริหารธุรกิจของฉันได้ในที่เดียว เช่น ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ, การติดตามเวลา, การจัดการงาน เป็นต้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการติดตามเวลาแบบ Agile
8. 17hats (เหมาะที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านงานอีเวนต์และช่างภาพ)
หากธุรกิจของคุณเติบโตจากขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้ เช่น การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การเสนอราคาอย่างละเอียด การลงนามในสัญญา การให้บริการ (เช่น การถ่ายภาพหรือจัดงาน) และการออกใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้าย 17hats ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพในอุตสาหกรรมบริการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และงานอีเวนต์ รวมถึงช่างภาพ ผู้วางแผนงานอีเวนต์ และนักออกแบบ ซึ่งต้องการกระบวนการทำงานที่เป็นระบบโดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น
ทุกสิ่งภายใน 17hats ทำงานบนเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ตั้งแต่ใบเสนอราคาและสัญญาที่มีแบรนด์ของคุณ ไปจนถึงการติดตามผลอัตโนมัติและข้อความขอบคุณ วิธีการที่เป็นระบบนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับการส่งอีเมลไปมาอย่างน่าเบื่อได้อย่างมาก ทำให้คุณสามารถจัดสรรเวลาได้มากขึ้นในการให้บริการลูกค้าโดยตรงหรือเตรียมตัวสำหรับการทำงานครั้งต่อไปของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ 17hats
- ใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานอีเวนต์ การถ่ายภาพ และโครงการสร้างสรรค์
- กำหนดการประชุมกับลูกค้าด้วยเครื่องมือในตัวที่ซิงค์กับปฏิทินของคุณ
- อัตโนมัติการติดตาม, การแจ้งเตือน, และจดหมายขอบคุณด้วยลำดับอีเมล
- ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้และสัญญาที่ผสานรวมกัน
ข้อจำกัดของ 17hats
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือรุ่นใหม่
- มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับทีมหรือธุรกิจที่มีบริการที่ซับซ้อน
ราคา 17hats
- รายเดือน: 60 ดอลลาร์/เดือน
17hats คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 17hats ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
17hats ช่วยให้ฉันสามารถจัดการงานธุรการทั้งหมดของธุรกิจและบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียว สิ่งที่ดีที่สุดคืองานส่วนใหญ่เป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องจ้างผู้ช่วยสำหรับงานเหล่านั้น
17hats ช่วยให้ฉันสามารถจัดการงานธุรการธุรกิจทั้งหมด รวมถึงบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียว สิ่งที่ดีที่สุดคือ งานส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องจ้างผู้ช่วยสำหรับงานเหล่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตใบแจ้งหนี้ Google Sheets ฟรี
9. SuiteCRM (ระบบ CRM แบบโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก)
SuiteCRMมอบการควบคุมระบบ CRMของคุณอย่างสมบูรณ์ — ไม่มีข้อจำกัดจากผู้ขาย ไม่มีการบังคับให้อัปเกรด เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทำให้ทีมขนาดเล็กที่มีทรัพยากรทางเทคนิคสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน ฟิลด์ และแดชบอร์ดให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของพวกเขาได้
ทุกโมดูลภายใน SuiteCRM ตั้งแต่การจัดการข้อมูลติดต่ออย่างครอบคลุม การติดตามลูกค้าเป้าหมาย ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้ SuiteCRM เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที ซึ่งกำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่คุ้มค่า มีความยืดหยุ่นสูง และเปิดโอกาสให้เติบโตได้อีกมาก โดยต้องพร้อมที่จะลงทุนเวลาและความพยายามในการตั้งค่าเริ่มต้นและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SuiteCRM
- ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองพร้อมสิทธิ์เข้าถึงโค้ดต้นฉบับอย่างเต็มที่
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองโดยใช้โมดูลสร้างแบบลากและวาง
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและตัวกระตุ้นตามเงื่อนไข
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยคลังปลั๊กอินและธีมที่สร้างโดยชุมชนอย่างมากมาย
ข้อจำกัดของ SuiteCRM
- ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับ CRM บนระบบ SaaS สมัยใหม่
ราคา SuiteCRM
- ฟรี (โอเพนซอร์ส, โฮสต์เอง)
- แผนการสนับสนุนแบบชำระเงินมีให้บริการจากพันธมิตรบุคคลที่สาม
คะแนนรีวิวและรีวิวของ SuiteCRM
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SuiteCRM ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
เราใช้ SuiteCRM เป็นศูนย์กลางข้อมูลหลักสำหรับการดูแลลูกค้า เราติดตามทุกการติดต่อกับลูกค้าทั้งที่วางแผนไว้และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นี่คือศูนย์กลางสำคัญที่ช่วยให้ทีมงานของเราสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในทุกการติดต่อ
เราใช้ SuiteCRM เป็นศูนย์กลางข้อมูลหลักสำหรับการดูแลลูกค้า เราติดตามการติดต่อทั้งหมดกับลูกค้า ทั้งที่วางแผนไว้และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นี่คือศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับทีมของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการติดต่อกับลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า "โอเพนซอร์ส"ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1998เพื่อให้ซอฟต์แวร์ฟรีเป็นมิตรกับธุรกิจมากขึ้น—ก่อนหน้านั้น บริษัทส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้โดยสิ้นเชิง
10. Capsule CRM (ระบบ CRM น้ำหนักเบาที่ดีที่สุดพร้อมการติดตามลูกค้า)
Capsule CRM มอบประสบการณ์ที่สะอาดและมุ่งเน้น โดยปราศจากความวุ่นวาย เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการติดตามยอดขาย จัดการความสัมพันธ์ และติดตามงานต่างๆ ทั้งหมดจากแดชบอร์ดที่รวมศูนย์และไม่ยุ่งยาก
ฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดนี้ถูกรวมศูนย์ไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายและสะดวก การออกแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือ ผสานกับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและประวัติการติดต่อที่ครบถ้วน ช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งที่สำคัญในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Capsule CRM
- จัดการกระบวนการขายแบบภาพด้วยขั้นตอนลากและวางสำหรับทุกดีล
- ซิงค์อีเมลได้อย่างราบรื่นกับ Gmail และ Outlook ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ดูไทม์ไลน์การติดต่อพร้อมบันทึกการโทรและงานที่ต้องทำ—ทั้งหมดในที่เดียว
- ใช้แท็ก, ฟิลด์ และเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่อแบ่งกลุ่มและปรับแต่งการจัดการลูกค้า
ข้อจำกัดของระบบ CRM แบบแคปซูล
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดในแผนระดับล่าง
- ไม่มีระบบออกใบแจ้งหนี้ในตัวหรือระบบอัตโนมัติขั้นสูง
ราคาของระบบ CRM แบบแคปซูล
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $21/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การเติบโต: $38/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $60/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Capsule CRM
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Capsule CRM ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
คุณสมบัติใน Capsule CRM นั้นเป็นพื้นฐาน ฉันคิดถึง HubSpot มากเพราะสามารถทำอะไรได้มากมาย แต่สิ่งที่ Capsule ทำนั้นทำได้ดีมากและเรียบง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของเราจริงๆ โดยไม่มีความซับซ้อนที่ตัวเลือกขนาดใหญ่มีมาให้
คุณสมบัติใน Capsule CRM นั้นเป็นพื้นฐาน ฉันคิดถึง HubSpot มากเพราะสามารถทำอะไรได้มากมาย แต่สิ่งที่ Capsule ทำนั้นทำได้ดีมากและเรียบง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของเราจริงๆ โดยไม่มีความซับซ้อนที่ตัวเลือกขนาดใหญ่มีมาให้
ทำงานได้มากขึ้นด้วย ClickUp ที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ
การเติบโตเกินขีดจำกัดของเครื่องมืออย่าง Moxie เป็นสัญญาณที่ดี—ธุรกิจของคุณกำลังพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันก็หมายความว่า ระบบของคุณจำเป็นต้องพัฒนาตามไปด้วย ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ผลงานที่ต้องส่งมอบ และองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ล้วนต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยไม่เพิ่มความซับซ้อน
ClickUp มอบการควบคุมนั้นให้คุณ ทุกอย่างถูกซิงค์ไว้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่แบบฟอร์มลูกค้า สัญญา เอกสาร ไปจนถึงแดชบอร์ด เพื่อให้คุณสามารถขยายงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นผู้นำทีม คุณจะได้รับทั้งความชัดเจน ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง และการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง—ทั้งหมดในที่เดียว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและควบคุมทุกโครงการของลูกค้าได้ตั้งแต่วันแรก