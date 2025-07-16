บล็อก ClickUp
AI ที่น่ารัก vs. Bolt: แพลตฟอร์มขับเคลื่อนด้วย AI แบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
16 กรกฎาคม 2568

ลองนึกภาพว่าคุณยืนอยู่ที่งานปาร์ตี้ มีเครื่องดื่มอยู่ในมือ แล้วมีคนพูดขึ้นมาอย่างไม่ใส่ใจว่า "แล้วอะไรดีกว่ากันล่ะ Lovable หรือ Bolt?"

ยินดีต้อนรับสู่ยุคที่การถกเถียงระหว่าง Lovable กับ Bolt เป็นเรื่องปกติเหมือนกับการโต้เถียงว่า Batman จะสามารถเอาชนะ Superman ได้หรือไม่ หากคุณเป็นนักพัฒนาหรือผู้สร้างแอป โอกาสที่คุณจะได้ยินชื่อสองนี้ถูกพูดถึงบ่อยๆ เหมือนป๊อปคอร์นในคืนดูหนัง

ทั้งสองแพลตฟอร์มสัญญาว่าจะผสานAI เข้ากับการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างราบรื่น พร้อมระบบอัตโนมัติที่ดีขึ้น การสร้างแอปที่รวดเร็วขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานของทีมในฝัน แต่แพลตฟอร์มไหนที่เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ งบประมาณ และการเขียนโค้ดยามดึกที่เต็มไปด้วยคาเฟอีนของคุณจริงๆ?

มาเริ่มกันเลย ไม่มีศัพท์เทคนิค ไม่มีความสับสน แค่การเปรียบเทียบตรงไปตรงมาแบบเคียงข้างกันและซื่อสัตย์ เพื่อช่วยให้คุณเลือกคู่หูพัฒนาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

และหากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่ช่วยในเรื่องทั้งหมดนี้ และ มากกว่านั้น โปรดติดตามต่อไป เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับClickUp!

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

น่ารัก vs. โบลต์ ในพริบตา

คุณสมบัติน่ารักน่าเอ็นดูโบลต์โบนัส:ClickUp
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์✔️ สร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ❌ เครื่องมือสร้างโค้ดที่มุ่งเป้าไปที่นักพัฒนา✔️ เน้นการใช้งานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อยเป็นหลัก ด้วยClickUp Brainที่มีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ความเร็วในการสร้าง❌ การปรับใช้เพียงคลิกเดียว, ซิงค์กับ GitHub สำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว✔️ การปรับใช้ทันที, การปรับปรุงที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย 'diffs' และการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์⚡ ตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต, ระบบอัตโนมัติ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์; ไม่จำเป็นต้องใช้ GitHub แต่สามารถส่งออกโค้ดได้
การผสานรวมกับ GitHub ✔️ การผสานรวมกับ GitHub แบบเนทีฟ❌ การเชื่อมต่อ GitHub ทางอ้อม (ส่วนขยาย Chrome/StackBlitz)✔️ การผสานรวมกับ GitHub แบบเนทีฟ
กรณีการใช้งานหลัก✔️ การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว เสริมพลังให้ผู้ที่ไม่มีความสามารถในการเขียนโค้ด และระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ✔️ การพัฒนาเว็บไซต์ที่รวดเร็ว การเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์เป็นทีม การปรับปรุงอย่างรวดเร็ว✔️ การจัดการงานแบบครบวงจร: งาน, เอกสาร, เป้าหมาย, การติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ—รองรับทั้งการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและทีมพัฒนา
ราคา✔️ โมเดลตามข้อความฟรีตลอดไปPro: $25/เดือนทีม: $30/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง✔️ โมเดลที่ใช้โทเคนฟรีตลอดไปโปร: $20/เดือนโปร 50: $50/เดือนPro 100: $100/เดือนPro 200: $200/เดือนTeams 60: $60/เดือนต่อผู้ใช้Teams 110: $110/เดือนต่อผู้ใช้Teams 210: $210/เดือนต่อผู้ใช้Enterprise: ราคาพิเศษตามความต้องการ✔️ โมเดล Freemium ใช้ฟรีตลอดไป แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร

อะไรคือสิ่งที่น่ารัก?

Lovable เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สร้าง, อัตโนมัติ, และเปิดตัวแอปพลิเคชันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างโค้ด, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการPLOYMENT.

Lovable ทำตัวเหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับนักพัฒนาและผู้สร้างแอป มันรับคำสั่งจากผู้ใช้ของคุณ วิเคราะห์โค้ดที่มีอยู่ และช่วยคุณสร้างแอปที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องจัดการกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างด้วยตัวเอง

คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ, สร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้, เร่งการปรับใช้, และแม้กระทั่งจัดการการอัตโนมัติของ DevOpsโดยไม่ต้องสลับระหว่างแท็บห้าแท็บที่แตกต่างกัน

🧠 เกร็ดความรู้: JavaScript ภาษาที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเว็บสมัยใหม่จำนวนมากถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียง 10 วันโดย Brendan Eich ในปี 1995

คุณสมบัติที่น่ารัก

Lovable รวมชุดคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งการสร้างแอปและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมทุกระดับทักษะ นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางส่วน

คุณสมบัติ #1: การสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษาธรรมชาติ

การสร้างแอปพลิเคชันภาษาธรรมชาติบน Loveable
ผ่านทางLovable

ไม่รู้การเขียนโค้ดเลย? ไม่ใช่ปัญหาเมื่อใช้ Lovable. นี่คือแอปไม่ต้องเขียนโค้ดที่เปลี่ยนภาษาอังกฤษง่าย ๆ ให้เป็นแอปที่ทำงานได้จริง. คุณบอกให้มันรู้ว่าคุณต้องการอะไร และมันจัดการกับงานเทคนิคที่ซับซ้อนให้คุณ.

มันสามารถอ่านคำสั่งเช่น 'สร้างแดชบอร์ดพร้อมระบบล็อกอินผู้ใช้และแผนภูมิการขายรายเดือน' และสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ทันที

ระบบนี้มีความเชี่ยวชาญในเฟรมเวิร์กสมัยใหม่เช่น React, Vue, และ Angular และเข้าใจสถาปัตยกรรมของคอมโพเนนต์และรูปแบบการจัดการสถานะของระบบ ระบบสามารถทำทุกอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องให้คุณใช้คำเทคนิคที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยคุณในการคิดค้นไอเดียผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้

คุณสมบัติ #2: การPLOYMENTแบบคลิกเดียว

การปรับใช้แอปไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ด้วยฟีเจอร์ปรับใช้เพียงคลิกเดียวของ Lovable คุณสามารถสร้างแอปของคุณและเผยแพร่ได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว แพลตฟอร์มจะจัดการการกำหนดค่าสภาพแวดล้อม การแก้ไขปัญหาการพึ่งพา และการจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติผ่านบริการโฮสติ้งยอดนิยมต่างๆ

ไม่มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ไม่มีขั้นตอนโฮสติ้งที่ซับซ้อน และไม่ต้องรอการอนุมัติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มันมอบอิสระให้คุณในการทดสอบ แสดงผลงาน และปรับปรุงแอปได้โดยไม่ต้องชะลอความเร็ว

คุณสมบัติ #3: การผสานรวมกับ GitHub

การผสานรวม GitHubของ Lovable นำการช่วยเหลือจาก AI มาสู่กระบวนการพัฒนาของคุณโดยตรง สามารถวิเคราะห์คลังข้อมูลของคุณ แนะนำการปรับปรุงฐานโค้ดที่มีอยู่ และแม้กระทั่งสร้างคำขอ pull request พร้อมการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำโดย AI

สิ่งนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้น ระบบควบคุมเวอร์ชันของคุณยังคงสะอาด เป็นมืออาชีพ และได้รับการอัปเดตอย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ Lovable ยังมีการเชื่อมต่อกับ Supabase, Vercel และแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ ทำให้การปรับใช้และการจัดการแบ็กเอนด์ของคุณง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ #4: การแก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์

การแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยระบบช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์บน Lovable
ผ่านทางLovable

ตัวสร้างโค้ด AIยังช่วยระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดของคุณโดยอัตโนมัติ ผู้ช่วยการดีบักจะวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไขเฉพาะในภาษาที่เข้าใจง่าย แทนที่จะปล่อยให้คุณต้องตีความข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ซับซ้อน

นอกจากนี้ยังจดจำรูปแบบต่างๆ จากสถานการณ์การดีบักนับล้านเพื่อระบุไม่เพียงแค่สิ่งที่ผิดพลาด แต่ยังรวมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข ซึ่งช่วยให้โค้ดของคุณสะอาดและมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนจะพร้อมใช้งานได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ 5: การจัดการพื้นที่ทำงานและทีม

การจัดตั้งพื้นที่ทำงานที่ทุ่มเทของ Lovable ช่วยให้การจัดการโครงการและทีมเป็นไปอย่างราบรื่น พื้นที่ทำงานแต่ละแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่คุณสามารถจัดระเบียบโครงการ, กำหนดบทบาท, และจัดการการควบคุมการเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ผู้ดูแลระบบสามารถเชิญสมาชิกทีม สร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะโครงการ และทำงานร่วมกันโดยไม่ทับซ้อนงานกันได้ Lovable ยังมีฟีเจอร์ติดตามกิจกรรมแบบเรียลไทม์และประวัติเวอร์ชัน เพื่อให้มั่นใจในความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นระหว่างทีม

ราคาที่น่ารัก

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $25/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

👀 คุณรู้หรือไม่? 75% ของผู้บริหารด้านซอฟต์แวร์ประสบกับการลดเวลาในการพัฒนาลงถึง 50%ด้วย AI และระบบอัตโนมัติ

โบลต์คืออะไร?

Bolt เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยผู้ใช้สร้าง, ติดตั้ง, และจัดการแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนผ่านการใช้ภาษาธรรมชาติ, ระบบอัตโนมัติ, และโค้ด.

Bolt ทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพของทีมพัฒนาของคุณ โดยจัดการงานเขียนโค้ดที่น่าเบื่อในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายด้านความคิดสร้างสรรค์ได้ มันสร้างการใช้งานโดยอัตโนมัติ, ทำการปรับใช้โดยอัตโนมัติ, และแนะนำการปรับปรุงสถาปัตยกรรม

เน้นที่โค้ดที่พร้อมสำหรับการผลิตจริงมากกว่าการสร้างต้นแบบเท่านั้น สามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อรักษารูปแบบและมาตรฐานที่คุณได้วางไว้

🧠 เกร็ดความรู้: Bolt และ Netlifyได้ขับเคลื่อนเว็บไซต์ที่สร้างโดย AI มากกว่า 1 ล้านเว็บไซต์ภายในระยะเวลาเพียงห้าเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงเดือนมีนาคม 2025

คุณสมบัติของโบลต์

โบลต์ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็ว, ความยืดหยุ่น, และการร่วมมือในทีมอย่างง่ายดาย, ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับการพัฒนาเว็บสมัยใหม่. นี่คือคุณสมบัติหลักของมัน.

คุณสมบัติ #1: การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วบน Bolt
ผ่านทาง Bolt

การสร้างโค้ดด้วย AI ของ Bolt ช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแอปที่ใช้งานได้จริงภายในไม่กี่นาที เพียงอธิบายโครงการของคุณเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป Bolt จะสร้างโค้ดฐานที่สมบูรณ์และใช้งานได้จริงให้ภายในไม่กี่นาที

คุณสมบัติ 'diffs' ที่ชาญฉลาดของมัน จะอัปเดตเฉพาะส่วนของโค้ดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการสร้างต้นแบบ การสร้าง MVP และการส่งมอบแอปพลิเคชันที่พร้อมสำหรับการผลิตได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขโค้ดด้วยตนเองไปมาเหมือนเช่นเคย

คุณสมบัติ #2: โครงสร้างและแพ็กเกจที่รองรับ

Bolt เป็นระบบที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์อย่างสมบูรณ์ และขับเคลื่อนโดย StackBlitz's WebContainers. คุณสามารถทำงานร่วมกับเฟรมเวิร์กชั้นนำได้ เช่น Astro, Vite, Next. js, Svelte, Vue, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

ใช้เพื่อติดตั้งแพ็กเกจ NPM, ตั้งค่าบริการแบ็กเอนด์, และผสานฐานข้อมูล. ไม่ว่าคุณกำลังสร้างต้นแบบน้ำหนักเบาหรือแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบที่ซับซ้อน, เฟรมเวิร์กที่กว้างขวางและระบบสนับสนุนแพ็กเกจของ Bolt จะทำให้คุณมีเครื่องมือทรงพลังที่คุณต้องการอยู่ในปลายนิ้วของคุณ.

คุณสมบัติที่ 3: การจัดการงานและการทำงานร่วมกัน

Bolt ช่วยให้การจัดระเบียบโครงการและการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว

ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถเชิญเพื่อนร่วมทีม แก้ไขโค้ดร่วมกัน ใส่ความคิดเห็น และแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการจัดการงานในตัว ทีมงานของคุณจะมีความเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นงานโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจัดการโครงการหรือเครื่องมือสื่อสารแยกต่างหาก

คุณสมบัติที่ 4: การผสานระบบ

การผสานรวมบน Bolt
ผ่านทางBolt

แม้ว่า Bolt จะไม่มีการเชื่อมต่อกับ GitHub โดยตรงในตัว แต่คุณสามารถเชื่อมต่อโปรเจกต์ของคุณกับ GitHub ได้โดยเปิดโปรเจกต์ใน StackBlitz ซึ่ง StackBlitz เป็นตัวขับเคลื่อน Bolt และมีฟีเจอร์ของ GitHub ที่คุณสามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ส่วนขยาย Chrome ฟรี 'Bolt to GitHub' ได้อีกด้วย

Bolt สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น Supabase, Expo, Netlify และ Stripe เพื่อช่วยให้กระบวนการพัฒนาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกับเครื่องมือสร้างต้นแบบอย่างFigma อีกด้วย

คุณสมบัติ #5: การปรับใช้ทันที

การปรับใช้ทันทีบน Bolt
ผ่านทางBolt

เมื่อแอปของคุณพร้อมแล้ว Bolt ช่วยให้คุณเผยแพร่ได้ทันทีจากเบราว์เซอร์ เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถเปิดตัวโปรเจกต์ของคุณได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าโฮสติ้งที่ซับซ้อน

การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Netlify ช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันของคุณพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว. คุณสมบัติการPLOYMENTแบบทันทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบ, การสาธิต, การตรวจสอบของลูกค้า, หรือแม้กระทั่งการเปิดตัวเต็มรูปแบบ.

คุณสมบัติที่ 6: การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด

การตรวจจับข้อผิดพลาดและการแก้ไขบน Bolt
ผ่านทางBolt

ระบบตรวจจับข้อผิดพลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของโบลต์ตรวจสอบแอปของคุณอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ระบุปัญหาโดยตรงในตัวอย่างแบบเรียลไทม์หรือคอนโซล ระบบแนะนำหรือแม้กระทั่งดำเนินการแก้ไขโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองเป็นชั่วโมง

คุณยังสามารถอธิบายปัญหาเป็นภาษาอังกฤษที่ง่ายได้ และระบบ AI ของโบลต์จะช่วยแก้ไขปัญหาและแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการนี้ทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดรวดเร็ว ฉลาดขึ้น และน้อยลงในการสร้างความรำคาญให้กับนักพัฒนา

การกำหนดราคาของโบลต์

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ชุมชนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดจะยังคงอยู่และพัฒนาต่อไป ลองดูฟอรั่ม บล็อก และการสนับสนุนอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินความเคลื่อนไหวของพวกเขา—คุณต้องการระบบสนับสนุนที่เชื่อถือได้เมื่อเกิดปัญหา

น่ารัก vs. โบลต์: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

นั่นคือทั้งหมดเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละอย่าง แต่ Lovable และ Bolt ทำงานเปรียบเทียบกันอย่างไร? มาดูกันทีละคุณสมบัติ

1. คุณสมบัติ #1: การสร้างแอปและการแจ้งเตือนผู้ใช้

น่ารัก: สร้างแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติที่ง่ายโดยไม่ต้องแตะโค้ดเลย

โบลต์: สร้างฐานโค้ดที่พร้อมใช้งานสำหรับการผลิตและแก้ไขได้ทันทีจากคำอธิบายโครงการในรูปแบบภาษาธรรมชาติ

🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Lovable โดดเด่นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์และการสร้างต้นแบบ ในขณะที่ Bolt เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการควบคุมโค้ดอย่างสมบูรณ์

2. คุณสมบัติที่ 2: การผสานรวมและความยืดหยุ่น

น่ารัก: มีการผสานรวมกับ GitHub แบบเนทีฟและการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ราบรื่นเพื่อการควบคุมเวอร์ชันและการขยายแอปที่ง่ายดาย

Bolt: ให้การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปของบุคคลที่สามและการเข้าถึง GitHub ผ่านส่วนขยาย Chrome หรือการผสานการทำงานของ StackBlitz

🏆 ผู้ชนะ: Lovable. การผสานรวมกับ GitHub โดยตรงทำให้มีความได้เปรียบสำหรับกระบวนการทำงานร่วมกัน

3. คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน

น่ารัก: อัตโนมัติตรรกะหลังบ้าน, API, และกระบวนการทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ทางเทคนิคสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

Bolt: ระบบอัตโนมัติสำหรับงานของนักพัฒนา เช่น การตั้งค่าสภาพแวดล้อม การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การปรับใช้และการจัดการโครงการ

🏆 ผู้ชนะ: เสมอกันอีกครั้ง! Lovable มุ่งเน้นไปที่การอัตโนมัติธุรกิจสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ในขณะที่ Boltโดดเด่นในตัวอย่างการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่เน้นนักพัฒนา เลือกเครื่องมือของคุณตามจุดมุ่งหมายของคุณ

4. คุณสมบัติที่ 4: ความเร็วในการสร้าง

น่ารัก: เปิดใช้งานการปรับใช้แอปด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและการซิงค์กับ GitHub เพื่อเปิดตัวต้นแบบอย่างรวดเร็ว

Bolt: Bolt รองรับการเขียนโค้ดแบบผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์ การติดตั้งแพ็กเกจ NPM ทันที และการปรับใช้ผ่านเบราว์เซอร์ได้ทันที โดยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ 'diffs' แบบทันที

🏆 ผู้ชนะ: Bolt การเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์และความเร็วในการปรับใช้ทันทีทำให้ทีมพัฒนาที่เคลื่อนไหวรวดเร็วสามารถทำงานได้เร็วขึ้น

5. คุณสมบัติ #5: แบบจำลองการกำหนดราคา

น่ารัก: น่ารักใช้โมเดลที่เน้นการสื่อสารผ่านข้อความ โดยคิดค่าบริการตามจำนวนคำสั่งหรือการโต้ตอบ

โบลต์: ใช้ระบบกำหนดราคาแบบใช้โทเค็น ผู้ใช้ชำระตามปริมาณการสร้างโค้ด AI และการแก้ไข ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น

🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน การเลือกที่ชนะขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของคุณเป็นอย่างมาก Lovable มีความคาดเดาได้มากกว่าสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ ในขณะที่ Bolt มีความยืดหยุ่นมากกว่าสำหรับการสร้างโค้ด AI ที่หนักหน่วง

น่ารัก vs. รวดเร็วบน Reddit

การเปรียบเทียบตามคุณสมบัติเป็นเลิศบนกระดาษ แต่ประสบการณ์ในโลกจริงมีความสำคัญมากกว่า เมื่อพูดถึงหัวข้อร้อนแรงอย่าง Bolt กับ Lovable ผู้ใช้ Reddit ไม่ลังเลที่จะบอกถึงสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล)

นี่คือสิ่งที่เราค้นพบ

ผู้ใช้ Reddit ชื่อsrilake ได้แบ่งปันในr/boltnewbuildersว่า Lovable มีอัตราความผิดพลาดต่ำกว่า Bolt

เมื่อเปรียบเทียบแพลตฟอร์มทั้งสองนี้ ปัจจัยสำคัญที่โดดเด่นคืออัตราความผิดพลาด การแก้ไขข้อผิดพลาดใช้โทเค็น ซึ่งฉันรู้สึกหงุดหงิด Lovable มีอัตราความผิดพลาดต่ำกว่ามาก ทำให้ฉันสามารถสร้างฟีเจอร์ได้มากกว่า Bolt ด้วย Bolt ฉันใช้เวลามากขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากกว่าการคิดค้นนวัตกรรมหรือสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ ซึ่งน่าผิดหวัง นี่เป็นความพยายามครั้งที่สองของฉันในการใช้ Bolt และในเดือนนี้ โทเค็นของฉันเกือบ 90% ถูกใช้ไปกับการแก้ไขข้อผิดพลาด

ผู้ใช้รายอื่นthrowaway-alphabet-1 กล่าวว่าพวกเขาคิดว่า Bolt เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

โบลต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่ามากสำหรับการสร้างระบบ. พวกเขาทำเวอร์ชวลไลเซชันในเบราว์เซอร์ซึ่งเร็วกว่าอย่างไม่น่าเชื่อ. มันไม่ใกล้เคียงเลย…

จากนั้นก็มีผู้ใช้ที่ใช้ (และแม้กระทั่งจ่ายเงิน) ทั้งสองอย่างพร้อมกัน เช่นentri_ai:

เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันต้องการสร้างบางสิ่งที่น่าประทับใจในคำสั่งเดียวเพื่อให้ใครบางคนต้องอุทานว่า "อู้วววว" เกี่ยวกับ AI ฉันใช้ Bolt. เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันต้องการสร้างแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบที่ทำงานได้ ฉันใช้ Lovable ในตอนนี้ Supabase ทำงานได้ดีกว่ามากในที่นั้น และฉันมีเวลาที่ง่ายขึ้นในการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท.

แม้ว่าเราอยากจะให้คำตอบที่ชัดเจนแก่คุณ แต่ Reddit มีความเห็นที่แตกต่างกัน—และบางทีวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสินใจคือการลองใช้เครื่องมือทั้งสองด้วยตัวเอง

📮 ClickUp Insight: 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน

เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณโดยตรง ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO, ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lovable Vs. Bolt

ทั้ง Lovable และ Bolt นำเสนอการใช้งาน AIที่คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในการสร้างแอปพลิเคชัน แต่ ClickUp นำเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง

ในขณะที่ทีมส่วนใหญ่เชื่อมั่นในความสามารถด้านการจัดการโครงการของ ClickUp—แอปทุกอย่าง สำหรับงาน—กำลังได้รับความไว้วางใจจากทีมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในด้านฟีเจอร์การเขียนโค้ดด้วย AI ที่น่าประทับใจ ต่างจาก Lovable และ Bolt มันยังจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาเว็บทั้งหมด ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการปรับใช้และการทำงานร่วมกันระหว่างทีมข้ามสายงาน ในที่เดียว

มาทำความเข้าใจกันเถอะ

ClickUp's One Up #1: ทำให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้นด้วยผู้ช่วย AI ในตัว

จะไม่สะดวกหรือถ้าผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ของคุณถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ? มันจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากโดยการป้องกันการสลับบริบท!

ClickUp Brainทำได้เช่นนั้น! นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่สร้างโค้ดสแนปช็อตเท่านั้น แต่ยังสรุปการประชุมและร่างเอกสารโครงการได้ด้วย

ดังนั้น หากคุณกำลังสร้างระบบเข้าสู่ระบบ ClickUp Brain สามารถสร้างโค้ด HTML, CSS, และ JavaScript ที่จำเป็นได้ นอกจากนี้ยังสามารถให้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในภาษา Python หรือ Node.js ที่ปรับให้เข้ากับการตั้งค่าฐานข้อมูลของคุณได้

สร้างโค้ดสั้น ๆ, สรุปเอกสารโครงการ, และแปลโค้ดระหว่างภาษาด้วย ClickUp Brain
สร้างโค้ดสั้น ๆ, สรุปเอกสารโครงการ, และแปลโค้ดระหว่างภาษาด้วย ClickUp Brain

ส่วนที่ดีที่สุด? มันยังช่วยคุณแปลโค้ดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมง

สิ่งที่ทำให้มันมีความสามารถมากคือมันเข้าใจสไตล์การเขียนโค้ดของคุณและเป้าหมายของโครงการของคุณ โดยเสนอคำแนะนำที่สอดคล้องกับบริบทและกระบวนการพัฒนาของคุณ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit ชื่อt1138 กล่าวเกี่ยวกับความสามารถของ ClickUp Brain สำหรับการเขียนโค้ด

ผมได้ใช้มันในการเขียนสคริปต์ Python จำนวนมากสำหรับแอปพลิเคชัน 3 มิติ เช่น Houdini และ Unreal ผมยังเคยใช้มันในการเขียนแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนด้วย ฉันได้ใช้ AI ทั้งหมดแล้ว และ ClickUp Brain ทำให้ฉันประหลาดใจ มันทำงานได้ดีกว่าในการสร้างโค้ดที่ใช้งานได้จริงมากกว่าเว็บไซต์ ChatGPT เสียอีก และดูเหมือนว่า ClickUp Brain จะเป็นเวอร์ชันที่ปรับแต่งเองของ openAi การใช้งาน ClickUp Brain ร่วมกับระบบเอกสารได้เปลี่ยนเกมสำหรับฉันเลย

ClickUp's One Up #2: แก้ไขโค้ดของคุณร่วมกันแบบเรียลไทม์

ClickUp Docs: loveable vs bolt
ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณในการจัดทำเอกสารโค้ดด้วย ClickUp Docs

ต้องการปรับแต่งโค้ดที่สร้างขึ้นหรือไม่?ClickUp Docs'เครื่องมือแก้ไขเอกสาร' มอบสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ให้คุณและทีมของคุณสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ด้วยการควบคุมเวอร์ชันในตัว ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกติดตาม ทำให้คุณสามารถดู เปรียบเทียบ หรือย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย การควบคุมสิทธิ์ยังช่วยให้คุณจัดการว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารได้ ทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนปลอดภัยและเป็นความลับ

นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังรองรับการฝังบล็อกโค้ดพร้อมการแสดงสีตามไวยากรณ์ ทำให้การบันทึกและแบ่งปันโค้ดสั้น ๆ ภายในทีมของคุณง่ายขึ้น

ClickUp Docs: loveable vs bolt
ใช้การจัดรูปแบบบล็อกโค้ดใน ClickUp Docs เพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายและรักษาความสมบูรณ์ของโค้ด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อฝังบล็อกโค้ดใน ClickUp Docs พร้อมการแสดงสีตามไวยากรณ์ เพียงพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศย้อนกลับสามตัว ("`") ตามด้วยชื่อภาษา (เช่น javascript, python หรือ html) จากนั้นวางโค้ดของคุณไว้ด้านล่าง ปิดบล็อกด้วยเครื่องหมายอัญประกาศย้อนกลับสามตัวอีกครั้ง ClickUp จะจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติพร้อมการแสดงสีตามไวยากรณ์สำหรับภาษานั้น ทำให้ง่ายต่อการสแกนและแชร์โค้ดที่สะอาดและอ่านง่ายกับทีมของคุณ

ClickUp's One Up #3: จัดการโครงการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Tasks: น่ารัก vs รวดเร็ว
แยกโครงการพัฒนาที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่จัดการได้ กำหนดลำดับความสำคัญและการพึ่งพา และติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Tasks

การจัดการโครงการพัฒนาฟีเจอร์หรือแอปพลิเคชันนั้นเกี่ยวข้องกับมากกว่าการเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียวClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ กำหนดการพึ่งพา ติดตามเวลา และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์

ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการสปรินต์, แผนภูมิการเผาไหม้, และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้,ซอฟต์แวร์การจัดการงานนี้ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในกำหนดเวลาและรักษาประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูง.

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของคุณได้ด้วยมุมมองงานต่าง ๆ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปตามความต้องการของคุณ

นี่คือสิ่งที่ซาราห์ แมคคินนีย์ วิศวกรอาวุโสผู้นำที่ SkylineWeb Solutions กล่าวเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอกับ ClickUp

เราใช้ ClickUp ในการติดตามโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรของเรา การจัดการโครงการและทีมหลายทีมทำให้งานง่ายขึ้นสำหรับผม นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาสำหรับการจัดการโครงการแบบสครัมและโครงการแบบอไจล์สมัยใหม่ของผม

เราใช้ ClickUp ในการติดตามโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรของเรา การจัดการโครงการและทีมหลายทีมทำให้งานง่ายขึ้นสำหรับผม นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาสำหรับการจัดการโครงการแบบสครัมและโครงการแบบอไจล์สมัยใหม่ของผม

ClickUp's One Up #4: ซิงค์โปรเจกต์กับ GitHub ได้อย่างง่ายดาย

การผสานรวม ClickUp-GitHubช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างฐานโค้ดของคุณกับเครื่องมือจัดการโครงการ คุณสามารถเชื่อมโยงการคอมมิต, คำขอการดึง, และการเปรียบเทียบโค้ดโดยตรงไปยังงานของคุณได้ ทำให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการพัฒนาของคุณได้อย่างครบถ้วน

เบื่อกับการอัปเดตสถานะงานด้วยตนเองหลังจากการคอมมิตทุกครั้งหรือไม่? ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับ GitHub งานของคุณสามารถแสดงกิจกรรมโค้ดล่าสุดได้โดยอัตโนมัติ

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ GitHub: loveable vs bolt
เชื่อมโยงการคอมมิต, คำขอดึง, และความแตกต่างของโค้ดไปยังงานโดยอัตโนมัติด้วยการผสานรวม ClickUp GitHub

นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดการพัฒนาที่สำคัญได้โดยตรงภายในงานของคุณผ่านฟีลด์ที่กำหนดเอง ตรวจสอบสถานะการตรวจสอบโค้ด บันทึกการรายงานข้อบกพร่อง และบันทึกตัวชี้วัดเช่นความรุนแรงของข้อบกพร่องหรือกำหนดเวลาการแก้ไข

ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ มีการผสานรวมกับ GitHub, ClickUp มอบโซลูชันในตัวที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องและรับข้อมูลได้ตลอดเวลาในที่เดียวที่พวกเขาทำงาน

ClickUp's One Up #5: ผสานการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

ClickUp Automations: ที่น่ารัก vs ที่ยึดติด
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายปัญหา การอัปเดตสถานะ และการส่งการแจ้งเตือน ด้วย ClickUp Automations

งานที่ทำซ้ำๆ สามารถทำให้กระบวนการพัฒนาของคุณล่าช้าได้ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการส่งการแจ้งเตือน

ด้วยเทมเพลตตัวอย่างระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 100 แบบ คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้ในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

ต้องการย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปเมื่อมีการผสานคำขอดึงหรือไม่? ถือว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง! ระดับการอัตโนมัติเช่นนี้เกินกว่าที่ Lovable และ Bolt สามารถนำเสนอ ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดการกระบวนการพัฒนาของคุณ

ก้าวไปไกลกว่าการสร้างโค้ดอย่างง่ายClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์นำเสนอแนวทางแบบองค์รวมในการจัดการโครงการ ครอบคลุมทุกแง่มุมของกระบวนการพัฒนาของคุณ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการเริ่มต้นการจัดการทีมซอฟต์แวร์บน ClickUp อย่างรวดเร็วใช่ไหม? สำรวจคลังเทมเพลตของ ClickUpและเลือกเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ไอเดียที่น่ารัก, ความเร็วที่รวดเร็ว, และการพัฒนาที่ง่ายดายด้วย ClickUp

คำตัดสินสุดท้าย? Lovable และ Bolt ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างโค้ด แต่ ClickUp จะยกระดับโครงการพัฒนาของคุณไปอีกขั้น!

ด้วย ClickUp Brain ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เอกสารที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการทำงานอัตโนมัติที่จัดการงานซ้ำๆ ทั้งหมด ClickUp ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นดั่งฝัน นอกจากนี้ การผสานรวมกับ GitHub ยังช่วยเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

ดังนั้น หากคุณต้องการทำให้เส้นทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณง่ายขึ้น ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกต่อไปสมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!