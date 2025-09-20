บล็อก ClickUp
7 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ VLOOKUP (ฟังก์ชันการค้นหาที่ดีกว่า)
7 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ VLOOKUP (ฟังก์ชันการค้นหาที่ดีกว่า)

Praburam
Praburam
20 กันยายน 2568

สมมติว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และได้รวบรวมข้อมูลลูกค้า รายละเอียดคำสั่งซื้อ ข้อมูลติดต่อผู้จัดจำหน่าย เจ้าของงาน และกำหนดเวลาต่างๆ จากแท็บและสเปรดชีตที่แตกต่างกัน

สูตร VLOOKUP สามารถดึงรายละเอียดลูกค้าจากหนึ่งแผ่นงาน จับคู่กับคำสั่งซื้อสินค้าในอีกแผ่นงานหนึ่ง และคำนวณวันที่คาดว่าจะจัดส่งให้คุณได้โดยอัตโนมัติ แต่ปัญหาคือ ตอนนี้คุณต้องเพิ่มคอลัมน์ใหม่เข้าไปอีกหนึ่งคอลัมน์ และคุณกังวลว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้จะเกิดความผิดพลาดหรือไม่

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถเลือกใช้ทางเลือกของ VLOOKUP ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น หรือเลิกใช้สเปรดชีตแบบดั้งเดิมและหันมาใช้ClickUp ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร

มาดูกันเถอะ

VLOOKUP คืออะไรและทำไมต้องหาทางเลือกอื่น?

VLOOKUP, ย่อมาจาก 'การค้นหาแบบแนวตั้ง' เป็นฟังก์ชันใน Excel ที่ออกแบบมาเพื่อค้นหาค่าเฉพาะในคอลัมน์แรกของตารางและคืนค่าที่สอดคล้องกันจากคอลัมน์อื่นในแถวเดียวกัน

มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานเช่นการจับคู่รหัสสินค้าให้ตรงกับราคาหรือการค้นหาโค้ดพนักงานตามชื่อของพวกเขา

เทมเพลตสเปรดชีต ClickUpมอบวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดระเบียบ กรอง และวิเคราะห์ข้อมูล—ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทนฟังก์ชัน VLOOKUP แบบดั้งเดิม ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติในตัว มันช่วยปรับปรุงการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้สูตรขั้นสูง

จัดการข้อมูลในเทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสูตรคำนวณ

กรณีการใช้งานทั่วไปของ VLOOKUP

สงสัยว่าเมื่อไหร่ควรใช้ VLOOKUP? นี่คือกรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดที่คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลข้ามเทมเพลตตารางได้อย่างรวดเร็ว:

  • ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตารางค้นหา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำตัวของพนักงานเพื่อดูชื่อหรือแผนกของพวกเขา
  • เปรียบเทียบสองคอลัมน์เพื่อระบุรายการที่เหมือนกันหรือความแตกต่าง เช่น การระบุว่าลูกค้าคนใดในรายการหนึ่งปรากฏอยู่ในอีกรายการหนึ่งด้วย
  • ดึงข้อมูลจากหนึ่งเวิร์กชีตไปยังอีกเวิร์กชีตหนึ่ง รวมข้อมูลที่กระจายอยู่ในหลายแผ่นเข้าด้วยกัน
  • ตรวจสอบรายการอ้างอิงไขว้กับรายการหลักโดยใช้ VLOOKUP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรับรองความสอดคล้องและความแม่นยำของข้อมูลในทุกชุดข้อมูล

ข้อจำกัดของ VLOOKUP

แม้ว่าสูตร VLOOKUP จะทำงานเป็นเครื่องมือที่มีฟังก์ชันเดียวสำหรับการค้นหาข้อมูลพื้นฐานในตารางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความเรียบง่ายของมันก็มีข้อเสียที่สำคัญบางประการ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน:

  • โครงสร้างคอลัมน์แบบแข็ง: VLOOKUP ต้องการให้คอลัมน์ที่ใช้ค้นหาอยู่ทางซ้ายสุดในตารางอาร์เรย์ เนื่องจากไม่สามารถค้นหาไปทางซ้ายได้ ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบข้อมูล
  • เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง: การแทรกหรือลบคอลัมน์ภายในตารางอาจทำให้ฟังก์ชันทำงานผิดพลาด เนื่องจากฟังก์ชันนี้พึ่งพาคอลัมน์ที่คงที่
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: อาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายแถว
  • จำกัดเฉพาะการค้นหาแบบตรงเท่านั้น: VLOOKUP จะคืนค่าเฉพาะค่าที่ตรงกันครั้งแรกที่พบ ซึ่งอาจเป็นปัญหาได้หากมีข้อมูลหลายรายการที่มีค่าค้นหาเดียวกัน
  • มีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาด: หากไม่พบค่าที่ค้นหา VLOOKUP จะคืนค่าข้อผิดพลาด #N/A ซึ่งอาจรบกวนการวิเคราะห์ข้อมูลหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 1 ใน 10 คนคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใช้Excel ระดับเริ่มต้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีรวมข้อมูลจากหลายชีตใน Excel

ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ VLOOKUP ใน Excel และ Google Sheets

Excel มีตัวเลือกมากมายในการแทนที่ VLOOKUP สำหรับทุกคนที่ต้องการทำให้กระบวนการจัดการข้อมูลง่ายขึ้น นี่คือตัวอย่างบางส่วน!

1. ฟังก์ชัน INDEX และ MATCH

ฟังก์ชัน INDEX MATCH เป็นตัวเลือกที่ทดแทน VLOOKUP ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากความยืดหยุ่นและความแม่นยำของมัน ต่างจาก VLOOKUP ที่สามารถค้นหาได้เพียงจากคอลัมน์ซ้ายสุดไปทางขวาเท่านั้น INDEX MATCH ช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ในทิศทางใดก็ได้—ซ้าย ขวา บน หรือ ล่าง

ฟังก์ชัน MATCH ค้นหาตำแหน่งหรือหมายเลขแถวของค่าที่ต้องการในชุดข้อมูล ในขณะที่ ฟังก์ชัน INDEX คืนค่าที่ตำแหน่งนั้นในชุดข้อมูลที่แยกต่างหาก

การแยกคอลัมน์ค้นหาและคอลัมน์คืนค่าออกจากกันนี้ทำให้สูตรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น คุณสามารถแทรกหรือลบคอลัมน์ได้โดยไม่ทำให้สูตรเสียหาย

Excel - ทางเลือกของ VLOOKUP
ผ่านทางExcel

มาหาหมายเลขประจำตัวของ 'แคธลีน แฮนเนอร์' โดยใช้ 'คอลัมน์ชื่อเต็ม' (คอลัมน์ I)

สูตรที่กล่าวถึงคือ: =INDEX(ช่วง_คืนค่า, MATCH(ค่า_ค้นหา, ช่วง_ค้นหา, 0))

นี่คือความหมายของฟังก์ชันการจับคู่ดัชนีที่นี่:

  • return_range: ช่วงที่มีค่าที่คุณต้องการคืน (เช่น H2:H10)
  • lookup_value: ค่าที่คุณต้องการค้นหา (เช่น "Kathleen Hanner")
  • lookup_range: ช่วงที่คุณต้องการค้นหาค่า lookup_value (เช่น I2:I10)
  • 0: ระบุการจับคู่ที่ตรงกันในฟังก์ชัน MATCH

ดังนั้น สูตรสุดท้ายสำหรับการรวม INDEX MATCH คือ: =INDEX(H2:H10, MATCH("Kathleen Hanner", I2:I10, 0))

ผลลัพธ์สุดท้าย: 3549

2. XLOOKUP (ใช้ได้เฉพาะ Excel)

ขณะที่สูตร INDEX MATCH แบ่งงานออกเป็นสองฟังก์ชัน ฟังก์ชัน Excel XLOOKUP รวมการค้นหาและการคืนค่าไว้ในสูตรเดียวที่เข้าใจง่ายขึ้น นี่คือคำตอบที่ทันสมัยของ Excel ต่อข้อจำกัดของ VLOOKUP และทำงานได้อย่างราบรื่นกับข้อมูลต้นทางที่มีโครงสร้างดี

มันต้องการข้อมูลนำเข้าหลักสามอย่าง: ค่าที่ต้องการค้นหา, อาร์เรย์สำหรับการค้นหา (ที่ที่จะค้นหา), และ อาร์เรย์สำหรับคืนค่า (สิ่งที่คืนค่าเมื่อพบแล้ว), เพื่อค้นหาการค้นหาในทุกทิศทาง.

XLOOKUP ยังจัดการกับการค้นหาที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ รองรับโหมดการค้นหา (เช่น การค้นหาแบบย้อนกลับ) และส่งคืนค่าที่กำหนดเองเมื่อไม่พบการจับคู่ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้ IFERROR

Excel - ทางเลือกของ VLOOKUP
ผ่านทางExcel

ให้เราเน้นที่รหัสของ 'Earlean Melgar' ในคอลัมน์ I:

สูตรที่กล่าวถึงคือ: =XLOOKUP(ค่าที่ต้องการค้นหา, ช่วงค้นหา, ช่วงที่ต้องการแสดงผล)

ดูรายละเอียดของฟังก์ชัน XLOOKUP ใน Excel ได้ที่นี่:

  • ค่าที่คุณกำลังค้นหา (เช่น "Earlean Melgar")
  • lookup_range: คอลัมน์หรือแถวที่ต้องการค้นหา (เช่น I2:I10)
  • return_range: ช่วงที่จะคืนค่า (เช่น H2:H10)

ดังนั้น สูตรคือ: =XLOOKUP("Earlean Melgar", I2:I10, H2:H10)

✅ ผลลัพธ์สุดท้าย: 2456

📌ไม่เหมือนกับ MATCH, XLOOKUP จะทำการค้นหาแบบตรงตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องระบุ 0

🧠 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: XLOOKUP สามารถดึงข้อมูลที่ตรงกันจากตารางอื่นได้อย่างรวดเร็วด้วยสูตรง่ายๆ กด F4 เพื่อล็อกช่วงข้อมูล จากนั้นดับเบิลคลิกที่จุดจับเติมเพื่อนำไปใช้กับทั้งคอลัมน์

📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ

โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

3. ฟังก์ชัน FILTER (Google Sheets)

ฟังก์ชัน FILTERเป็นฟังก์ชันที่มีเฉพาะใน Google Sheets เท่านั้นซึ่งคืนค่าทุกค่าที่ตรงกัน ไม่ใช่เพียงค่าแรกเท่านั้น ฟังก์ชันนี้จะ ดึงแถวหรือคอลัมน์โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด ทำให้เหมาะสำหรับการดึงข้อมูลทั้งชุดที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะ ซึ่งฟังก์ชัน VLOOKUP ไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้สูตรอาร์เรย์หรือคอลัมน์ช่วย

FILTER ยังเป็นฟังก์ชันที่รองรับอาร์เรย์โดยตรง ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์จะถูกแสดงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ Ctrl+Shift+Enter เหมาะสำหรับแดชบอร์ด รายงาน หรือการค้นหาข้อมูลแบบยืดหยุ่นที่มีหลายแถว

Google Sheets - ทางเลือกแทน VLOOKUP
ผ่านGoogle Sheets

ให้ Google Sheets สแกนคอลัมน์ H เพื่อค้นหาชื่อพนักงานที่มีหมายเลขประจำตัว 2587!

สูตรที่กล่าวถึงคือ: =FILTER(ช่วงข้อมูลที่ต้องการ, ช่วงเงื่อนไข = ค่าที่ต้องการค้นหา)

นี่คือรายละเอียด:

  • return_range: ค่าที่คุณต้องการดึงออกมา (เช่น I2:I10)
  • condition_range: ช่วงที่เงื่อนไขถูกนำไปใช้ (เช่น H2:H10)
  • ค่าที่ค้นหา: ค่าที่คุณต้องการตรวจสอบ (เช่น 2587)

ดังนั้นสูตรใน Google Sheets คือ: =FILTER(I2:I10, H2:H10 = 2587)

✅ ผลลัพธ์สุดท้าย: ฟิลิป เจนท์

4. ฟังก์ชัน QUERY (Google Sheets)

QUERY เปลี่ยนสเปรดชีตของคุณให้กลายเป็นฐานข้อมูลโดยให้คุณใช้คำสั่งที่คล้ายกับ SQL (เช่น SELECT, WHERE, ORDER BY) ได้โดยตรงกับข้อมูลของคุณ มันช่วยให้การค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อนและการจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายและอ่านได้ชัดเจนขึ้น เช่น การคืนค่าแถวหลายแถวที่ตรงกับเงื่อนไขหลายข้อ

ไม่เหมือนกับ VLOOKUP, QUERY ไม่ต้องการให้คอลัมน์ค้นหาของคุณอยู่ในตำแหน่งแรก. มันอ้างอิงคอลัมน์ตามป้ายกำกับหรือตำแหน่งในลำดับใดก็ได้. มันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการรายงาน, การคัดกรอง, การจัดกลุ่ม, หรือการสรุปข้อมูล โดยไม่ต้องเขียนสูตรซ้อนกันหลายครั้ง.

Google Sheets - ทางเลือกแทน VLOOKUP
ผ่านGoogle Sheets

ที่นี่ Google Sheets อ่านสูตรว่า 'จากช่วง A1 ถึง I10 ให้คืนค่าในคอลัมน์ I ที่คอลัมน์ B มีค่า 'Earlean''

สูตรที่กล่าวถึงคือ: =QUERY(ช่วงข้อมูล, "เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ WHERE เงื่อนไขคอลัมน์ = 'ค่าที่ต้องการค้นหา'", ชื่อคอลัมน์)

นี่คือรายละเอียด:

  • data_range: ตารางหรือชุดข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการค้นหา (เช่น A1:I10)
  • return_column: คอลัมน์ที่คุณต้องการดึงข้อมูลออกมา (เช่น คอลัมน์ I)
  • condition_column: คอลัมน์ที่ต้องการใช้เงื่อนไข (เช่น คอลัมน์ B)
  • ค่าค้นหา: จำนวนแถวของหัวข้อในข้อมูล (เช่น 1)

ดังนั้น สูตรคือ: =QUERY(A1:I10, "SELECT I WHERE B = 'Earlean'", 1)

✅ ผลลัพธ์สุดท้าย: เออร์เลียน เมลการ์

📌 สูตร QUERY นี้มีรูปแบบ SQL และคืนค่าจากคอลัมน์ I ที่คอลัมน์ B เท่ากับ 'Earlean'

👀 เคล็ดลับด่วน: ต้องการคัดลอกค่าหรือขยายลำดับตัวเลขใช่ไหม?นี่คือเคล็ดลับ Excel ง่ายๆ: ใช้ที่จับเติม ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มุมของเซลล์ที่เลือก คลิกและลากข้ามแถวหรือคอลัมน์ได้ คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่ที่จับเติม และ Excel จะเติมคอลัมน์ลงโดยอัตโนมัติให้ตรงกับความยาวของข้อมูลที่อยู่ติดกัน

5. สูตรค้นหา

ฟังก์ชัน LOOKUP ค้นหาทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แต่จะทำงานได้เฉพาะเมื่อช่วงข้อมูลที่ค้นหาถูกจัดเรียงในลำดับจากน้อยไปมากเท่านั้น เมื่อทำงานกับข้อมูลที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ฟังก์ชันนี้จะยืดหยุ่นกว่าฟังก์ชัน VLOOKUP เพราะไม่จำกัดการค้นหาเฉพาะจากซ้ายไปขวาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วและการขาดการจัดการข้อผิดพลาดทำให้มันใช้งานได้น้อยลงในกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ถึงกระนั้น มันยังสามารถเป็นประโยชน์สำหรับการจับคู่ที่รวดเร็วและประมาณการ หรือเมื่อทำงานกับไฟล์เก่าที่ไม่มีฟังก์ชันอื่น ๆ ให้ใช้

Excel - ทางเลือกของ VLOOKUP
ผ่านทางExcel

Excel สแกนลงไปที่คอลัมน์ H, พบค่าที่ใกล้เคียงที่สุด ≤ 2587, และคืนชื่อที่สอดคล้องกันจากคอลัมน์ I.

สูตรที่กล่าวถึงคือ: =LOOKUP(ค่าที่ต้องการค้นหา, ช่วงค้นหา, ช่วงที่ต้องการคืนค่า)

นี่คือรายละเอียด:

  • lookup_value: ค่าที่คุณต้องการค้นหา (เช่น 2587)
  • lookup_range: ช่วงที่ค้นหาค่า (เช่น H2:H10)
  • return_range: ช่วงที่จะคืนค่าที่สอดคล้องกัน (เช่น I2:I10)

ดังนั้น สูตรคือ: =LOOKUP(2587, H2:H10, I2:I10)

✅ ผลลัพธ์สุดท้าย: กัสตอน บรัมม์

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Excel สำหรับการจัดการโครงการ

6. ฟังก์ชัน OFFSET + MATCH

การใช้ OFFSET + MATCH ร่วมกันช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลโดยการส่งคืนการอ้างอิงเซลล์ตามจุดเริ่มต้น, ค่าออฟเซ็ตแถว/คอลัมน์, และเงื่อนไขการค้นหา. มีประโยชน์เมื่อค่าค้นหาของคุณไม่ได้อยู่ในโครงสร้างที่คงที่หรือช่วงข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลงตามเวลา.

MATCH ค้นหาตำแหน่งสัมพัทธ์ และ OFFSET ใช้ตำแหน่งนั้นเพื่อค้นหาเซลล์ที่ต้องการผลลัพธ์ สูตรนี้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับช่วงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ การเลื่อนตารางข้อมูล หรือการดึงค่าตามตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงตามตัวแปร

Excel - ทางเลือกของ VLOOKUP
ผ่านทางExcel

มาดูอายุของฟิลิป เจนต์ในข้อมูลด้านล่างกันเถอะ!

สูตรที่กล่าวถึงคือ: =OFFSET(อ้างอิง_เซลล์, MATCH(ค่า_ค้นหา, ช่วง_ค้นหา, 0), คอลัมน์_ออฟเซ็ต)

นี่คือตัวอย่างการแบ่งรายละเอียด:

  • reference_cell: เซลล์เริ่มต้นสำหรับ OFFSET (เช่น G1)
  • lookup_value: ค่าที่คุณต้องการค้นหา (เช่น "Philip Gent")
  • lookup_range: ช่วงที่ทำการค้นหา (เช่น I2:I10)
  • column_offset: จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการเลื่อนจากเซลล์เริ่มต้น (เช่น 0 หมายถึงอยู่ในคอลัมน์เดิม)

ดังนั้น สูตรคือ: =OFFSET(G1, MATCH("Philip Gent", I2:I10, 0), 0)

✅ ผลลัพธ์สุดท้าย: 36

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายงาน Excel (พร้อมขั้นตอนและเทมเพลต)

7. การจับคู่ที่อยู่ทางอ้อม

ชุดเครื่องมือนี้ใช้ INDIRECT และ ADDRESS เพื่อสร้างการอ้างอิงเซลล์ และ MATCH เพื่อค้นหาแถวหรือคอลัมน์เป้าหมาย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อการอ้างอิงเวิร์กชีตหรือเซลล์จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามค่าที่ป้อนเข้า ซึ่ง VLOOKUP ไม่สามารถจัดการได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสูตรที่ค้นหาข้อมูลข้ามหลายแผ่นงานหรือเปลี่ยนโครงสร้างตารางได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน INDIRECT มีความผันผวน หมายความว่ามันจะคำนวณใหม่บ่อยครั้งและอาจทำให้ไฟล์ขนาดใหญ่ทำงานช้าลง

Excel - ทางเลือกของ VLOOKUP
ผ่านทางExcel

มาหาอายุของวินเซนซา เวลแลนด์กันเถอะ!

สูตรที่กล่าวถึงคือ: =INDIRECT(ADDRESS(MATCH(ค่าที่ต้องการค้นหา, ช่วงค้นหา, 0) + offset_แถว, หมายเลข_คอลัมน์))

  • lookup_value: ค่าที่คุณต้องการค้นหา (เช่น "วินเซนซ่า เวลแลนด์")
  • lookup_range: ช่วงที่ทำการค้นหา (เช่น I2:I10)
  • row_offset: จำนวนที่เพิ่มไปยังผลลัพธ์ของ MATCH เพื่อปรับแถวสุดท้าย (เช่น + 1)
  • column_number: ดัชนีคอลัมน์ตัวเลขที่ต้องการคืนค่าจาก (เช่น 7 = คอลัมน์ G)
  • ที่อยู่: สร้างการอ้างอิงเซลล์ตามหมายเลขแถวและคอลัมน์
  • ทางอ้อม: แปลงค่าอ้างอิงให้เป็นค่าจริงโดยชี้ไปยังเซลล์ที่อ้างอิงถึง

ดังนั้น สูตรคือ: =INDIRECT(ADDRESS(MATCH("Vincenza Weiland", I2:I10, 0) + 1, 7))

✅ ผลลัพธ์สุดท้าย: 40

👀 คุณรู้หรือไม่?พนักงานถึง 61%ใช้เวลาไปกับการอัปเดต ค้นหา และจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบต่างๆ

ทางเลือก VLOOKUP แบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด

ไม่ว่าคุณจะต้องการดึงค่าหลายค่าพร้อมกัน, ค้นหาข้อมูลย้อนกลับ, หรือจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีหลายคอลัมน์, การเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้คุณเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ VLOOKUP ที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ

ทางเลือกแทน VLOOKUPเหมาะที่สุดสำหรับทำไมจึงดีกว่า VLOOKUPข้อจำกัด
INDEX + MATCHผู้ใช้ที่ต้องการการค้นหาที่ยืดหยุ่นข้ามหลายคอลัมน์รองรับการค้นหาข้อมูลได้ทุกทิศทาง ทำงานกับข้อมูลที่ไม่ได้เรียงลำดับ และรองรับการใช้งานกับ Excel เวอร์ชันเก่าต้องมีการซ้อนฟังก์ชันสองตัว; ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
XLOOKUP(ใช้ได้เฉพาะ Excel)ผู้ใช้ Excel 365 ที่ต้องการฟังก์ชันแบบครบวงจรที่รองรับการใช้งานย้อนหลังจัดการกับการค้นหาที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ, ทำงานได้ทั้งซ้าย/ขวา, รองรับการจัดลำดับจากมากไปน้อยมีให้ใช้งานเฉพาะในเวอร์ชันใหม่กว่าของ Excel เท่านั้น
ตัวกรอง(Google Sheets)ผู้ใช้ที่ต้องการดึงค่าหลายค่าที่ตรงกับเงื่อนไขคืนค่าหลายแถว ทำงานแบบไดนามิกด้วยตรรกะแบบอาร์เรย์ดั้งเดิม ไม่จำเป็นต้องใช้คอลัมน์ช่วยไม่รองรับการจับคู่แบบประมาณ
คำถาม(Google Sheets)ผู้ใช้ระดับสูงที่คุ้นเคยกับการกรองแบบ SQL ที่ครอบคลุมหลายคอลัมน์เหมาะสำหรับการรายงาน, การจัดกลุ่ม, และการคัดกรอง; สามารถอ่านได้และยืดหยุ่นต้องการความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ SQL
ค้นหาการค้นหาข้อมูลที่ตรงกันอย่างรวดเร็ว ง่าย และโดยประมาณในข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วทำงานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนด้วยไวยากรณ์ที่น้อยที่สุดต้องการลำดับการเรียงลำดับแบบเพิ่มขึ้นเท่านั้น ไม่มีการจัดการข้อผิดพลาด
OFFSET + MATCHสถานการณ์ที่มีช่วงที่เปลี่ยนแปลงหรือแถว/คอลัมน์แบบไดนามิกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอ้างอิงค่าตัวเลขที่สัมพันธ์กับจุดเริ่มต้นซับซ้อนในการสร้างและตรวจสอบ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
ทางอ้อม + ที่อยู่ + การจับคู่ผู้ใช้ขั้นสูงที่ทำงานข้ามหลายชีตที่มีโครงสร้างหลากหลายสร้างการอ้างอิงข้ามชื่อชีตหรือตำแหน่งคอลัมน์ได้อย่างยืดหยุ่นไม่เสถียร, ช้าในไฟล์ขนาดใหญ่, เปราะบางหากชื่อแผ่นงานเปลี่ยนแปลง
ClickUpบุคคล, ทีม, หรือผู้เชี่ยวชาญที่จัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความสัมพันธ์กันในหลายคอลัมน์และกรณีการใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้สูตร รองรับหลายค่า ฟิลด์ตัวเลข ตัวกรอง การจับคู่แบบประมาณ และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย แต่สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้เป็นประจำและโมดูลจาก ClickUp University

เมื่อฟังก์ชันในสเปรดชีตไม่เพียงพอ: พบกับ ClickUp

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, สร้างระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับข้อมูลและธุรกิจของคุณ. คุณสามารถรวบรวมข้อมูล, ตั้งระบบอัตโนมัติเพื่อการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์, และสร้างรายงานแบบภาพได้.

มาดูรายละเอียดของทางเลือก Excel ที่ยอดเยี่ยมนี้กัน!

หากคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในหลายภูมิภาค คุณอาจจะมีแท็บหนึ่งสำหรับงาน อีกแท็บสำหรับกำหนดเวลา และแท็บที่สามสำหรับความรับผิดชอบของทีมใน Excel และทุกอย่างจะถูกจัดการด้วย VLOOKUP

แต่เพียงอ้างอิงผิดเพียงครั้งเดียว ข้อผิดพลาด #N/A ก็จะท่วมท้นทุกสิ่ง

มุมมองตาราง ClickUp

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองตารางของ ClickUp แต่ละแถวที่เป็นตารางจะเป็นงานหรือบันทึก และคุณสามารถจัดเรียง, จัดกลุ่ม, และกรองข้อมูลของคุณได้เหมือนกับ Excel แต่ดีกว่า

จัดระเบียบงานของคุณด้วย ClickUp
ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เป็นสเปรดชีตแบบภาพเพื่อจัดการข้อมูล

ส่วนที่ดีที่สุด? ทุกอย่างยังคงเชื่อมต่อกันอยู่ คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าไปยังใบแจ้งหนี้ กำหนดการส่งมอบ และตั๋วสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องใช้สูตรที่ซับซ้อน

นี่คือเหตุผลที่มุมมองตารางของ ClickUp ดีกว่าซอฟต์แวร์สเปรดชีตถึง 10 เท่า:

  • จัดระเบียบข้อมูลด้วยภาพโดยการลากและวางคอลัมน์ให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • แก้ไขรายการหลายรายการพร้อมกันโดยไม่ต้องคัดลอกสูตรหรือลากเซลล์
  • ปักหมุดคอลัมน์ที่สำคัญและซ่อนคอลัมน์ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกท่วมท้น
  • แบ่งปันมุมมองกับทีมภายในหรือพันธมิตรภายนอกผ่านตารางที่สามารถส่งออกและแชร์ได้
  • กรองตารางของคุณด้วยตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, แท็ก, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญในไม่กี่วินาที

และเนื่องจาก Table View ทำงานสอดคล้องกับมุมมองอื่น ๆ คุณจึงไม่ถูกจำกัดให้ทำงานเพียงวิธีเดียว

มุมมองรายการ ClickUp

มุมมองรายการช่วยให้คุณสลับจากตารางเป็นรายการตรวจสอบได้ในไม่กี่วินาที ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการหรือติดตามงานวิจัย มันให้เลย์เอาต์แนวตั้งที่สะอาดตา โดยแต่ละงานจะแสดงเป็นบัตร พร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ความเกี่ยวข้อง ความคิดเห็น และไฟล์แนบ

มุมมองรายการ ClickUp
ติดตามรายการที่ต้องทำของคุณด้วยมุมมองรายการของ ClickUp

ขึ้นอยู่กับจุดสนใจของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองตารางและมุมมองรายการ: ข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือรายการที่ต้องดำเนินการ

แต่เดี๋ยวก่อน เพราะนี่คือจุดที่ ClickUp จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้นไปอีก!

ความสัมพันธ์ใน ClickUp

แทนที่จะสร้างสเปรดชีตที่ซับซ้อนหลายชุดเพื่อติดตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โครงการ หรือสินทรัพย์ คุณสามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ClickUp Relationships

คลิกอัพ
เชื่อมโยงงานข้ามพื้นที่ทำงาน ClickUp ทั้งหมดของคุณด้วยความสัมพันธ์

ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:

  • เชื่อมโยงงานหนึ่งกับงานอื่นหรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  • เชื่อมต่อผู้ใช้กับข้อเสนอแนะ, ข้อบกพร่องกับฟีเจอร์, และสิ่งที่ส่งมอบกับลูกค้าในคลิกเดียว
  • ใช้ฟิลด์แบบม้วนเพื่อดึงข้อมูลสรุปจากงานที่เชื่อมโยง เช่น เวลาทั้งหมดที่ใช้ไปหรือการอัปเดตสถานะ
  • ดูตัวอย่างข้อมูลที่เชื่อมโยงโดยไม่ต้องออกจากหน้าจองานของคุณ
  • หลีกเลี่ยงลิงก์ที่เสียหรือการอ้างอิงที่ไม่ตรงกันซึ่งมักเป็นปัญหาของ VLOOKUP

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำและลดการทำงานด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมตามบทบาทของพวกเขา หรือย้ายงานไปยังสถานะต่างๆ เมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนด

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

หากคุณต้องการชุดข้อมูลที่หนักขึ้นหรือการกรองข้อมูล คุณสามารถลองใช้ClickUp Custom Fields ได้เช่นกัน

คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง (คอลัมน์ใหม่) ได้มากเท่าที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบดรอปดาวน์ วันที่ กล่องกาเครื่องหมาย การให้คะแนน สกุลเงิน หรือแม้แต่สูตร เพียงแค่สร้างฟิลด์ใหม่ เมื่อฟิลด์ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถกรอง จัดกลุ่ม หรือเรียงลำดับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
จัดระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ตามความสำคัญและติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง

นี่คือเหตุผลว่าทำไม Custom Fields จึงเป็นการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม:

  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัดให้กับงาน เพื่อเก็บข้อมูลทุกชิ้นที่คุณต้องการ
  • กรองรายการและตารางโดยใช้ค่าของฟิลด์ที่กำหนดเอง (เหมือนกับการหมุนข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ)
  • จัดกลุ่มงานตามค่าของฟิลด์เพื่อการแบ่งส่วนที่ชัดเจน (เช่น จัดกลุ่มผู้นำตามตัวแทนขายหรือภูมิภาค)
  • ทำให้การคำนวณระหว่างฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีค่าตัวเลขเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ฟิลด์สูตร
  • ใช้ฟิลด์เดียวกันในทุกมุมมองของ ClickUpเพื่อให้ข้อมูลของคุณมีความสอดคล้อง เป็นระเบียบ และสามารถขยายได้

แดชบอร์ด ClickUp

หลังจากประมวลผลข้อมูลของคุณแล้ว ClickUp จะรวมข้อมูลของคุณโดยใช้แดชบอร์ด ClickUp แบบภาพด้วย

แดชบอร์ด ClickUp
เปลี่ยนทุกประเภทของเมตริกให้กลายเป็นภาพด้วย ClickUp Dashboards

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แทนที่จะส่งออกแถวของข้อมูล VLOOKUP ไปสร้างแผนภูมิที่อื่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการได้ที่นี่

ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถ:

  • มองเห็นข้อมูลจากหลายโครงการหรือหลายแผนกในที่เดียว
  • สร้างแผนภูมิ กราฟแท่ง ตาราง และวิดเจ็ตวงกลมเพื่อแสดงความคืบหน้าของงาน การประมาณเวลา หรือรายได้
  • ใช้ตัวกรองแดชบอร์ดเพื่อเจาะลึกไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองหรือสถานะเฉพาะ
  • ติดตามปริมาณงานและความสามารถของพนักงานแต่ละคนด้วยมุมมองปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลทรัพยากรของทีมคุณ
  • แชร์แดชบอร์ดกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของสถานะโครงการ

🎥 รับชม: นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้แดชบอร์ด ClickUp:

คลิกอัพ ด็อกส์

เพื่ออธิบายความคืบหน้านี้ให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ใช้ClickUp Docs

คลิกอัพ เบรน ภายในคลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเนื้อหาใหม่หรือแก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่โดยใช้ ClickUp Brain ภายใน ClickUp Docs

เอกสารแต่ละฉบับสามารถเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานที่เกี่ยวข้อง, บุคคล, หรือสินทรัพย์ได้. คุณและทีมของคุณยังสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารเหล่านี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด, ถ่ายทอดข้อมูล, และปรับปรุงบริบทได้.

ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถ:

  • สร้างเอกสาร, SOPs, และรายงานได้ภายในที่ทำงานของคุณ
  • ฝังรายการงานและตารางแบบเรียลไทม์ไว้ในเอกสารเพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • เชื่อมโยงเอกสารกับงานใด ๆใน ClickUp เพื่อให้บริบทอยู่ใกล้แค่คลิกเดียว
  • ใช้เอกสารเป็นศูนย์กลางความรู้, พอร์ทัลลูกค้า, หรือกำหนดการประชุมที่มีการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การทำงานภายในระบบนิเวศของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานที่น่าสนใจและเชี่ยวชาญเครื่องมือที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย ใช้ClickUp Universityเพื่อประหยัดเวลาและฝึกอบรมพนักงานของคุณ

เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วกว่าและดีกว่า VLOOKUPลองใช้เทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp

เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจัดระเบียบ, เข้าถึง, และเชื่อมโยงข้อมูลโดยไม่ต้องใช้สูตร แทนที่จะพึ่งพาแถวและคอลัมน์แบบคงที่, เทมเพลตนี้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, งานที่เชื่อมโยง, และมุมมองตารางเพื่อจำลองและเหนือกว่าการค้นหาข้อมูลในสเปรดชีตแบบดั้งเดิม

จัดการข้อมูลในเทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสูตรคำนวณ

คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ระบบติดตามภายใน หรือกระบวนการทำงานใด ๆ ที่ต้องการการเข้าถึงข้อมูลที่ยืดหยุ่นและสามารถกรองได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษารูปแบบสูตร

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • บันทึกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญโดยใช้คอลัมน์และฟิลด์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า
  • ดูข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ (ตาราง, กระดาน, ปฏิทิน, เป็นต้น) เพื่อลดความซับซ้อนของเอกสารสเปรดชีต
  • แทนที่ VLOOKUP ด้วยงานที่เชื่อมโยงและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรายการโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ติดตามสถานะของลูกค้าหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วมโดยใช้สถานะและตัวกรองที่มีอยู่
  • ร่วมมือกันข้ามทีมโดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบ, กำหนดวันครบกำหนด, และแชร์มุมมองข้อมูลแบบเรียลไทม์

📣 เสียงจากลูกค้า: Dayana Mileva ผู้อำนวยการบัญชีที่ Pontica Solutions ได้รีวิว ClickUp:

ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรของเราไม่เคยหยุดที่จะมุ่งมั่นเพื่อความดีขึ้น และมองหาวิธีที่เราสามารถประหยัดเวลาได้แม้เพียงนาทีหรือชั่วโมง หรือบางครั้งอาจถึงทั้งวัน ClickUp ได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไป เราเคยพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือที่ไม่สามารถขยายขนาดได้ เช่น ตาราง Excel และเอกสาร Word

เลิกใช้สูตร Excel แล้วหันมาใช้ ClickUp

VLOOKUP ให้บริการเราได้ดี แต่ทิศทาง ความยืดหยุ่น และข้อจำกัดในการจัดการข้อผิดพลาดทำให้มันไม่เหมาะกับการทำงานกับข้อมูลในยุคปัจจุบัน

ทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า เช่น INDEX MATCH, XLOOKUP, FILTER และ QUERY มอบพลัง ความแม่นยำ และการควบคุมข้อมูลของคุณได้มากขึ้น

แต่หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการแก้ไขสูตรที่ผิดพลาดหรือจัดการสเปรดชีตที่ซับซ้อนในหลายทีม อาจถึงเวลาที่ควรพิจารณาโซลูชันที่สามารถขยายขนาดได้มากขึ้น

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบและดำเนินการกับข้อมูลของคุณได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสูตรคำนวณ ตั้งแต่ฟิลด์ที่กำหนดเองไปจนถึงมุมมองตารางและแดชบอร์ด ClickUp เปลี่ยนสเปรดชีตที่เต็มไปด้วยข้อมูลของคุณให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน มีภาพประกอบ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และดูว่าการจัดการข้อมูลจะง่ายขึ้นมากแค่ไหน!