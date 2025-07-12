บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมงบประมาณในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
12 กรกฎาคม 2568

งบประมาณของคุณรู้สึกเหมือนก๊อกน้ำรั่วหรือไม่? มันหยดอยู่ตลอดเวลา และคุณไม่เคยแน่ใจเลยว่าน้ำไปไหน นี่คือการต่อสู้ที่พบได้บ่อย ค่าใช้จ่ายของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นอย่างไม่ควบคุมได้หากคุณไม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

โชคดีที่มีโซลูชันซอฟต์แวร์บางตัวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณอุดช่องโหว่เหล่านั้น—ติดตามงบประมาณ, คาดการณ์ค่าใช้จ่าย, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ก่อนที่ปัญหาเล็ก ๆ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทางการเงินที่ทำให้คุณปวดหัว

แต่ด้วยตัวเลือกมากมายขนาดนี้ คุณจะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมได้อย่างไร? บางตัวถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชอบคำนวณตัวเลขอย่างละเอียด ในขณะที่บางตัวเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการควบคุมงบประมาณ

บทความบล็อกนี้จะคำนึงถึงความชอบที่หลากหลายและสำรวจเครื่องมือการจัดการต้นทุนโครงการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขต—ในแบบที่เหมาะกับคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมงบประมาณในภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพการจัดการต้นทุนโครงการแบบครบวงจรและการจัดการงานด้วย AI สำหรับสตาร์ทอัพ, SMB และทีมขนาดใหญ่การติดตามค่าใช้จ่าย, แม่แบบสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย, การติดตามเวลา, แดชบอร์ด, และการเชื่อมต่อกับ QuickBooksฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
Scoroการจัดการธุรกิจและการเงินแบบครบวงจรสำหรับทีมบริการวิชาชีพทุกขนาดรายงานแบบเรียลไทม์, แผงควบคุมที่ปรับแต่งได้, และการผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีแผนเริ่มต้นที่ $23.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
มีประสิทธิผลการติดตามผลกำไรและต้นทุนสำหรับเอเจนซีขนาดเล็กถึงขนาดกลางรายงานทางการเงิน, การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้/ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การจัดการทรัพยากรฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/ผู้ใช้ต่อเดือน
ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์การจัดทำงบประมาณและกำหนดการโครงการระดับองค์กรการประมาณต้นทุน, การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI, และการผสานการทำงานกับ Microsoft 365ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
โปรคอร์การบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปและผู้รับเหมาช่วงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่การติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนอย่างละเอียด, และการจัดการการเปลี่ยนแปลงราคาตามความต้องการ
เซจการรวมการเงินและการควบคุมต้นทุนสำหรับทีมบัญชีในธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การติดตามธุรกรรมแบบเรียลไทม์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีราคาตามความต้องการ
Anaplanการวางแผนและการคาดการณ์ทางการเงินที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับทีมองค์กรระดับโลกการสร้างแบบจำลองข้อมูลแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์สถานการณ์, การบูรณาการ ERP/CRMราคาตามความต้องการ
ทีมเวิร์ค.คอมการจัดทำงบประมาณและการติดตามเวลาที่มุ่งเน้นลูกค้าสำหรับทีมบริการลูกค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางการติดตามงาน, การสื่อสารแบบรวมศูนย์, และการเชื่อมต่อกับ Slack และ Google Driveฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
เจดอกซ์การสร้างแบบจำลองทางการเงินขั้นสูงและการวางแผนสำหรับทีมการเงินในองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ระบบอัตโนมัติในการจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, การผสานข้อมูลกับ Excel/ERPราคาตามความต้องการ
การวางแผนแบบปรับตัวได้สำหรับวันทำงานการคาดการณ์ทางการเงินแบบเรียลไทม์และการมองเห็นงบประมาณสำหรับทีมการเงินและทรัพยากรบุคคลขององค์กรการวางแผนทางการเงินอัตโนมัติ, การวิเคราะห์สถานการณ์, การผสานระบบ ERP/CRMราคาตามความต้องการ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการ?

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก คุณต้องการให้มันง่ายพอที่จะเข้าใจและใช้งานได้โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณช้าลง...และต้องมีความก้าวหน้าพอที่จะวางแผน ควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนได้มากกว่าการคำนวณตัวเลขตามประสิทธิภาพ แล้วอะไรล่ะที่ทำให้มันเหมาะสม?

ค้นหาซอฟต์แวร์ที่มี:

  • การติดตามงบประมาณและการคาดการณ์: ทำนายและป้องกันการใช้จ่ายเกินก่อนที่มันจะเกิดขึ้น การวิเคราะห์ด้วย AI ที่เฉียบคมเป็นข้อดี!
  • การติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์: อัปเดตค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการใช้จ่ายและพร้อมรับมือทุกสิ้นเดือนหรือสิ้นไตรมาส
  • การผสานการทำงาน: ซิงค์กับเครื่องมือบัญชี แอปติดตามเวลา และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เพื่อให้คุณไม่ต้องนับยอดค่าใช้จ่ายทุกครั้งด้วยตนเอง หรือแย่กว่านั้นคือต้องตามหาเอกสารย้อนหลัง
  • รายงานที่ปรับแต่งได้: รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น (คะแนนพิเศษสำหรับรายงานอัตโนมัติ!)
  • ความสามารถในการขยายตัว: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนระบบใหม่เร็วเกินไป
  • การตรวจสอบย้อนกลับและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดและจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การผสานระบบบัญชีที่ง่ายดาย: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Xero, QuickBooks และ Sage เพื่อให้มั่นใจในการติดตามต้นทุนอย่างถูกต้อง
  • การพยากรณ์กำไร: คาดการณ์กำไรในอนาคตโดยอิงจากค่าใช้จ่ายปัจจุบันเพื่อปกป้องอัตรากำไรระหว่างโครงการ
  • ความสะดวกในการนำไปใช้: เริ่มต้นและใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตประมาณการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคาดการณ์ต้นทุนที่แม่นยำใน ClickUp, Excel และ Word

ซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับ

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

จากรายการตรวจสอบข้างต้นและเสริมด้วยการวิจัยอย่างละเอียด รายการเครื่องมือด้านล่างนี้ช่วยให้การจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการของคุณเป็นไปตามที่คาดหวัง—ไม่มีค่าใช้จ่ายเกินงบที่นี่!

1. ClickUp (ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและต้นทุนที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)

ติดตามการจัดสรรงบประมาณของคุณ, ติดตามการใช้จ่ายจริง, และวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp
เพิ่มพลังให้โครงการของคุณด้วย ClickUp
ติดตามการจัดสรรงบประมาณของคุณ, ติดตามการใช้จ่ายจริง, และวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp

การควบคุมต้นทุนโครงการอาจรู้สึกเหมือนการพยายามจับลูกโป่งไว้ในมือขณะพายุกำลังพัด—เมื่อคุณคิดว่าจับได้แล้ว บางอย่างก็ลอยหายไป

ClickUpเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง. ในฐานะ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน มันมอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อติดตาม, จัดการ, และปรับปรุงงบประมาณโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย.

ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มทรงพลังที่ผสานรวมงานทั้งหมดของคุณ—งาน, กำหนดเวลา, และงบประมาณ—ไว้ในที่ทำงานร่วมกันที่ได้รับการสนับสนุนโดย AI

ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายโครงการไปจนถึงการติดตามความสำเร็จและการจัดการทรัพยากร ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้น มีความสอดคล้องกัน และส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม มันช่วยให้คุณติดตามการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
สร้างฟิลด์กำหนดเองเกี่ยวกับเงินใน ClickUp เพื่อบันทึกและจัดประเภทค่าใช้จ่ายที่ประมาณการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเป็นกระดูกสันหลังของการติดตามค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่น คุณสามารถสร้างฟิลด์เฉพาะสำหรับงบประมาณที่คาดการณ์ไว้และการใช้จ่ายจริง รวมถึงติดตามต้นทุนแรงงาน ค่าใช้จ่ายวัสดุ และแม้แต่ราคาการเรียกเก็บเงินลูกค้า ทั้งหมดนี้ภายในมุมมองงานของคุณ

ต้องการติดตามต้นทุนต่องานหรือต่อผู้รับผิดชอบหรือไม่? เพียงเพิ่มฟิลด์ตัวเลขหรือสกุลเงิน

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองงานตามฟิลด์ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพื่อค้นหาแบบแผน, ระบุค่าใช้จ่ายเกินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ, และจัดลำดับความสำคัญของรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ และเมื่อคุณต้องการดูภาพรวม, ฟิลด์เหล่านี้จะเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ ClickUp Dashboards—เพื่อให้คุณมีมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพของงบประมาณในทุกโครงการ, ระยะ, หรือแผนก

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการคำนวณอัตรากำไรหรือความแตกต่างของงบประมาณใช่ไหม? รวมฟิลด์สกุลเงินของคุณกับฟิลด์สูตรเพื่อประมวลผลตัวเลขโดยอัตโนมัติ

แดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามและเน้นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับต้นทุนและรายได้ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ดูงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการคาดการณ์ทางการเงินแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลในสเปรดชีตหรือสลับแอปอีกต่อไปแดชบอร์ดของ ClickUpคือศูนย์ควบคุมของคุณ

เพิ่มบัตรกำหนดเองเพื่อติดตาม:

  • การใช้จ่ายจริงเทียบกับการคาดการณ์
  • อัตราการเผาผลาญงบประมาณผ่านแผนภูมิแท่งและแผนภูมิเส้นที่ปรับแต่งได้
  • รูปแบบค่าใช้จ่ายโดยใช้แผนที่ความร้อน

รายละเอียดการแบ่งค่าใช้จ่าย

มุมมองตาราง ClickUp
จัดระเบียบ, แยกประเภท, และติดตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

ติดตามค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบงบประมาณกับยอดจริง และตรวจพบจุดที่ใช้จ่ายเกินได้อย่างรวดเร็วView แบบตารางของ ClickUpทำงานเหมือนสเปรดชีต—แต่ฉลาดกว่าและจัดการได้ง่ายกว่ามาก

จัดระเบียบค่าใช้จ่ายโดย:

  • ประเภทของต้นทุน (คงที่หรือผันแปร)
  • ต้นทุนต่อหน่วยและปริมาณ
  • สถานะการอนุมัติสำหรับการควบคุมค่าใช้จ่าย

คุณสามารถจัดเรียงและกรองมุมมองเหล่านี้เพื่อตรวจจับแนวโน้มการใช้จ่ายหรือระบุการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องมือรายงานอัจฉริยะ

สร้างรายงานอัตโนมัติเพื่อดูแนวโน้ม ระบุความเสี่ยง และปรับงบประมาณก่อนที่ปัญหาเล็กจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เครื่องมือรายงานของClickUp และผู้ช่วย AI หรือที่รู้จักในนามClickUp Brain จะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน:

  • ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุนเพื่อวัดประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
  • การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับเพื่อติดตามมูลค่าต่อดอลลาร์ที่ใช้ไป
  • สรุปต้นทุนทางอ้อมและต้นทุนผันแปร

ClickUp Brain ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากฟิลด์ที่กำหนดเอง, การบันทึกเวลา, และสถานะงานของคุณเพื่อสร้างรายงาน, สรุป, และแม้แต่การวิเคราะห์เชิงภาพได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสรุปสำหรับผู้บริหารโดยอัตโนมัติสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือช่วยคุณเตรียมการสำหรับการทบทวนงบประมาณโดยการระบุค่าผิดปกติที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรืองานที่ล่าช้าซึ่งมีผลกระทบทางการเงิน

ClickUp Brain
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์ข้อมูลและรับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนทันทีผ่าน ClickUp Brain

ระวังเวลา

การติดตามเวลาด้วย ClickUp
ติดตามเวลา, ตั้งค่าประมาณการ, เพิ่มบันทึก, และสร้างเอกสารเวลาทำงานด้วย ClickUp Time Tracking

ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ค่าใช้จ่ายของโครงการ, และประสิทธิภาพของทีมด้วยClickUp Time Tracking.

ตัวติดตามเวลาในตัวช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายแรงงานโดย:

  • แจ้งเตือนผู้จัดการเมื่องานเกินเวลาที่ประมาณการไว้
  • การส่งชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไปยังระบบออกใบแจ้งหนี้
  • ระบุงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

แม่แบบที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานลูกค้าหรือโครงการภายในองค์กร เทมเพลตงบประมาณและการคำนวณต้นทุนของ ClickUp จะช่วยให้คุณมีระเบียบและรับผิดชอบได้

ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพต้นทุนด้วยเทมเพลตการจัดการต้นทุนโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพต้นทุนด้วยเทมเพลตการจัดการต้นทุนโครงการของ ClickUp

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการต้นทุนโครงการของ ClickUp เสนอ

  • กระบวนการอนุมัติที่กำหนดเองสำหรับค่าใช้จ่าย
  • การจัดตารางเวลาการทบทวนงบประมาณ
  • แบบฟอร์มการป้อนข้อมูลประมาณการมาตรฐาน
ติดตามและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการของ ClickUp

ในขณะเดียวกันแม่แบบการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการโดยClickUp ช่วยติดตาม:

  • ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเช่าและเงินเดือน
  • ต้นทุนผันแปร เช่น วัสดุ
  • การกระจายต้นทุนผ่านแผนภูมิวงกลม
  • การเปรียบเทียบราคาของผู้ขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบงบประมาณกับยอดจริง และตรวจพบการใช้จ่ายเกินได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองตารางของ ClickUp
  • ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ค่าใช้จ่ายของโครงการ, และประสิทธิภาพของทีม, เพื่อให้แน่ใจว่าทุกบาททุกสตางค์ได้รับการบันทึกไว้ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp
  • สร้างรายงานอัตโนมัติเพื่อดูแนวโน้ม, ระบุความเสี่ยง, และปรับงบประมาณก่อนที่ปัญหาเล็ก ๆ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ด้วย ClickUp Dashboards
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือบัญชี เช่น QuickBooks, Xero และอื่น ๆ เพื่อการติดตามทางการเงินที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก TrustRadiusสำหรับ ClickUp ระบุว่า:

การจัดการโครงการหรือภารกิจ การติดตามเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร และการสื่อสารกับแผนกหรือทีมอื่น ๆ ได้พัฒนาขึ้นอย่างมากในด้านการประหยัดเวลาและประโยชน์ทางต้นทุน เนื่องจากความโปร่งใสในโครงการ เราสามารถให้การสนับสนุนกับจุดที่ติดขัดหรือดำเนินการล่วงหน้าได้ เพราะมีการมองเห็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป

การจัดการโครงการหรือภารกิจ การติดตามเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร และการสื่อสารกับแผนกหรือทีมอื่น ๆ ได้ปรับปรุงอย่างมากในด้านการประหยัดเวลาและประโยชน์ทางต้นทุน เนื่องจากความโปร่งใสในโครงการ เราสามารถให้การสนับสนุนกับจุดที่เป็นคอขวดหรือดำเนินการภารกิจล่วงหน้าได้ เพราะมีการมองเห็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป

2. Scoro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจและการเงินแบบครบวงจร)

Scoro
ผ่านทางScoro

Scoro เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ งบประมาณ และการเงินธุรกิจ ช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงาน รายงาน และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ

ตั้งแต่การเสนอราคาและการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ Scoro เชื่อมโยงทุกกิจกรรมเข้ากับผลกำไรของคุณ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายต้นทุนและรายได้ต่อโครงการ อัตโนมัติการเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นประจำ และใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเองเพื่อติดตามความสามารถในการทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Scoro

  • เข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ, กระแสเงินสด, และผลการดำเนินงานทางการเงิน
  • สร้างภาพข้อมูลทางการเงินและโครงการที่สำคัญด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่นQuickBooks และ Xero ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Scoro

  • มีการผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างจำกัด

ราคาของ Scoro

  • หลัก: $23.90/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • การเติบโต: $38.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ประสิทธิภาพ: $59.90/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Scoro

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Scoro อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:

เราชอบใช้ Scoro มากกว่าเพราะมันรวดเร็วและใช้งานง่ายกว่า อีกทั้งโครงสร้างค่าธรรมเนียมก็เหมาะสมกับบริษัทขนาดเล็กมาก

เราชอบใช้ Scoro มากกว่าเพราะมันรวดเร็วและใช้งานง่ายกว่า อีกทั้งโครงสร้างค่าธรรมเนียมก็เหมาะสมกับบริษัทขนาดเล็กมาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต (เทมเพลต, ข้อดี, ข้อจำกัด)

3. มีประสิทธิผล (เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถในการทำกำไรของเอเจนซี่และการติดตามต้นทุน)

มีประสิทธิผล
ผ่านทางการสร้างสรรค์

ทีมของคุณต้องจัดการกับโครงการ ลูกค้า และงบประมาณหลายรายการพร้อมกัน ทำให้การติดตามผลกำไรเป็นเรื่องท้าทายหรือไม่? Productive ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ให้บริการ โดยเสนอวิธีการที่ง่ายในการจัดการการเงินของโครงการและการจัดสรรทรัพยากร

ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติ หน่วยงานต่างๆ สามารถขจัดความไม่แน่นอนและมุ่งเน้นการเติบโตโดยไม่ต้องสูญเสียการควบคุมทางการเงิน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน

  • สร้างรายงานทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรอย่างง่ายดาย
  • ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อให้การออกใบแจ้งหนี้มีความถูกต้องและสามารถทำกำไรได้
  • วางแผนความพร้อมและความสามารถของทีมด้วยการจัดการทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงการให้บุคลากรทำงานหนักเกินไปหรือใช้ประโยชน์จากความสามารถไม่เต็มที่

ข้อจำกัดในการผลิต

  • แพลตฟอร์มที่ท้าทายพร้อมเส้นทางการเรียนรู้
  • การจำกัดความยืดหยุ่นในการจัดการผู้ใช้

การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต

  • ฟรี
  • จำเป็น: $11/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 28 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • สูงสุด: $39/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิผล

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Productive อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ความสามารถในการตั้งงบประมาณประจำเดือนสำหรับค่าบริการรายเดือนเป็นปัจจัยที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกสิ่งนี้ – ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพึ่งพาอย่างมากในฐานะเอเจนซี. เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย พร้อมการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ จำนวนมาก – รวมถึง Xero.

ความสามารถในการตั้งงบประมาณประจำเดือนสำหรับค่าบริการรายเดือนเป็นปัจจัยตัดสินใจของเรา – สิ่งที่เราพึ่งพาอย่างมากในฐานะเอเจนซี. เครื่องมือใช้งานง่าย พร้อมการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ จำนวนมาก – รวมถึง Xero.

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าตั้งงบประมาณแล้วลืมไป! ควรตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ เพื่อให้อยู่ในกรอบและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น การติดตามอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

4. Microsoft Project (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการในระดับองค์กร)

ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
ผ่านทางMicrosoft Project

Microsoft Project เป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงบประมาณโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน สร้างขึ้นสำหรับองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะพร้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูงในการจัดทำงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากร และการคาดการณ์ เพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและควบคุมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มอบโครงสร้างที่ชัดเจนแต่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project

  • สร้างงบประมาณโครงการอย่างละเอียดพร้อมเครื่องมือประมาณการต้นทุนและการพยากรณ์ในตัว
  • บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดตารางงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สร้างรายงานทางการเงินเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพต้นทุนและความแตกต่าง
  • ผสานการทำงานกับ Microsoft 365 เพื่อการร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อจำกัดของ Microsoft Project

  • เครื่องมือนี้ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ไม่สามารถใช้ได้สำหรับ macOS

ราคาของ Microsoft Project

  • ฟรี
  • แผนการวางแผน: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ผู้วางแผนและแผนโครงการ 5: $55/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Project อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

โดยรวมแล้ว การใช้ Microsoft Project เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการโครงการที่ฉันดูแลอยู่ การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายดาย และเนื่องจากทุกคนต้องใช้ Microsoft อยู่แล้ว จึงสามารถเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมได้อย่างสะดวก

โดยรวมแล้ว การใช้ Microsoft Project เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการโครงการที่ฉันดูแลอยู่ การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายดาย และเนื่องจากทุกคนต้องใช้ Microsoft อยู่แล้ว จึงสามารถเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมได้อย่างสะดวก

📖 อ่านเพิ่มเติม:ความท้าทายในการบริหารโครงการและวิธีแก้ไข

5. Procore (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการต้นทุนการก่อสร้าง)

Procore: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการต้นทุนโครงการ
ผ่านทางProcore

คุณเคยรู้สึกไหมว่างบประมาณก่อสร้างมีชีวิตของมันเอง? วัสดุพุ่งสูงขึ้นในชั่วข้ามคืน ผู้รับเหมาช่วงขยายเวลาทำงาน คำสั่งเปลี่ยนแปลงงานถาโถมเข้ามา และทันใดนั้น งบประมาณที่มั่นคงที่คุณอนุมัติไปก็ถูกฝังอยู่ใต้ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ความล่าช้า และการคาดเดา

Procore เป็นซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนการก่อสร้างที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน งบประมาณอยู่ในขอบเขต และทีมงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เช่นนี้

ด้วยการรวบรวมข้อมูลต้นทุนแบบเรียลไทม์ ผู้จัดการโครงการสามารถตรวจจับการใช้จ่ายเกินงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะบานปลายจนควบคุมไม่ได้ Procore ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการก่อสร้าง ยังช่วยจัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการติดตามงบประมาณอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore

  • บันทึก ตรวจสอบ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้อย่างง่ายดาย
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้นและรักษาความสามารถในการทำกำไร
  • เชื่อมต่อประมาณการต้นทุน คำสั่งเปลี่ยนแปลง คำขอข้อมูลเพิ่มเติม (RFI) และข้อผูกพันของผู้รับเหมาช่วงของคุณโดยตรงกับงบประมาณ
  • คาดการณ์ค่าใช้จ่ายสิ้นโครงการโดยอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่ายที่ผูกพันแล้ว

ข้อจำกัดของ Procore

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
  • คุณสมบัติการสร้างรายงานไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้

ราคาของ Procore

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Procore

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Procore อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ซอฟต์แวร์นี้มอบความสามารถในการมองเห็นข้อมูลทางการเงินของโครงการได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยให้เราสามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งงานรวมถึงการคาดการณ์งบประมาณได้อย่างใกล้ชิด การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มบัญชีเช่น QuickBooks และ Sage ช่วยลดการป้อนข้อมูลซ้ำและความไม่สอดคล้องของข้อมูล

ซอฟต์แวร์นี้มอบความสามารถในการมองเห็นข้อมูลทางการเงินของโครงการได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยให้เราสามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งงานรวมถึงการคาดการณ์งบประมาณได้อย่างใกล้ชิด การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มบัญชีเช่น QuickBooks และ Sage ช่วยลดการป้อนข้อมูลซ้ำและความไม่สอดคล้องของข้อมูล

6. Sage (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมด้านการเงินและการบัญชี)

Sage: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการต้นทุนโครงการ
ผ่านทางSage

ต่างจากเครื่องมือที่มองการจัดการงบประมาณเป็นเพียงฟีเจอร์ผิวเผิน Sage มอบการติดตามต้นทุนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ละโครงการ ระยะงาน รหัสต้นทุน หรือผู้ขาย—ทั้งหมดเชื่อมโยงโดยตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณ คุณสามารถบริหารจัดการประมาณการ ภาระผูกพัน สัญญาช่วง คำสั่งเปลี่ยนแปลง และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงได้ในที่เดียว ช่วยให้งานบัญชีและการดำเนินงานสอดคล้องกันอยู่เสมอ

เครื่องมือการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งและรายงานงานระหว่างทำ (WIP) ช่วยให้คุณสามารถติดตามผลกำไรของโครงการได้แบบเรียลไทม์ ตรวจจับปัญหาการไหลเวียนของเงินสดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงิน

คุณสมบัติเด่นของ Sage

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • ซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อการติดตามธุรกรรมแบบเรียลไทม์
  • บริหารการเงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีและการคำนวณอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการและระบบ ERP เพื่อโซลูชันธุรกิจที่ครบวงจร

ข้อจำกัดของเซจ

  • ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี
  • ต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญในการตั้งค่าให้ถูกต้อง

การตั้งราคาแบบชาญฉลาด

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Sage

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sage อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

Sage Intacct มีฟีเจอร์มากมาย แต่ฉันใช้ Custom Report Builder เกือบทุกวัน มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งทำให้การนำวิธีการใหม่ ๆ ในการตรวจสอบการเงินมาใช้เป็นเรื่องง่าย

Sage Intacct มีฟีเจอร์มากมาย แต่ฉันใช้ Custom Report Builder เกือบทุกวัน มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่ทำให้การนำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการตรวจสอบทางการเงินเป็นเรื่องง่าย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:สามเหลี่ยมการจัดการโครงการ หรือที่เรียกว่า 'สามเหลี่ยมเหล็ก' แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถมีโครงการที่ดี รวดเร็ว หรือราคาถูกได้—แต่ไม่สามารถมีทั้งสามอย่างพร้อมกันได้

7. Anaplan (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและการคาดการณ์ทางการเงินที่สามารถปรับขนาดได้)

Anaplan: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการต้นทุนโครงการ
ผ่านทางAnaplan

Anaplan ไม่เพียงแต่ช่วยในการจัดทำงบประมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการวางแผนโครงการที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งธุรกิจของคุณ ด้วย Anaplan คุณสามารถสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ซับซ้อน วิเคราะห์สถานการณ์ 'หากเกิดอะไรขึ้น' และเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบอย่างไรต่อโครงการหรือองค์กรของคุณ

มันเหมือนมีลูกแก้ววิเศษสำหรับเงินลงทุนในโครงการของคุณ ช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anaplan

  • เชื่อมต่อทีมและข้อมูลเพื่อให้ทุกคนทำงานด้วยข้อมูลที่ทันสมัยเหมือนกัน
  • สร้างแบบจำลองโครงการที่ซับซ้อนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
  • ผสานรวมกับระบบ ERP, CRM และระบบธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว

ข้อจำกัดของ Anaplan

  • ผู้ใช้รายงานปัญหาขณะโหลดชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • ขาดความสามารถในการเจาะลึกหรือขยายรายการหลัก

การกำหนดราคาของ Anaplan

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Anaplan

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Anaplan อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2:

Anaplan ช่วยให้ทีมการเงินมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับการจัดทำงบประมาณ ด้วยความเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ ผู้ใช้หลายร้อยคนสามารถทำงานบนแผนงบประมาณเดียวกันได้พร้อมกัน

Anaplan ช่วยให้ทีมการเงินมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับการจัดทำงบประมาณ ด้วยความเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ ผู้ใช้หลายร้อยคนสามารถทำงานบนแผนงบประมาณเดียวกันได้พร้อมกัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กฎเก้าสิบเก้าสิบ (Ninety-Ninety Rule)เป็นข้อสังเกตเชิงขำขันที่ระบุว่า การพัฒนาโค้ด 90% แรกของโครงการจะใช้เวลาถึง 90% ของเวลาที่กำหนดไว้ ในขณะที่โค้ดอีก 10% ที่เหลือจะใช้เวลาอีก 90% ของเวลาที่เหลือ ส่งผลให้โครงการใช้เวลารวมทั้งหมด 180% ของตารางเวลาที่วางแผนไว้

8. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้า)

Teamwork.com: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการต้นทุนโครงการ
ผ่านทางTeamwork.com

Teamwork.com โดดเด่นในฐานะโซลูชันการจัดการต้นทุนโครงการที่มุ่งเน้นบริการลูกค้าและงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยเฉพาะ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับเอเจนซี่ ที่ปรึกษา และบริการวิชาชีพ

จุดขายหลักของมันคืออะไร? ระบบติดตามเวลาและงบประมาณในตัวที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด ด้วย Teamwork คุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บได้และไม่สามารถเรียกเก็บได้ สร้างงบประมาณโครงการตามเวลาหรือมูลค่าทางการเงิน และติดตามชั่วโมงที่บันทึกไว้แบบเรียลไทม์เทียบกับงบประมาณเหล่านั้น

เมื่อสมาชิกในทีมบันทึกเวลา คุณจะเห็นข้อมูลทันทีเกี่ยวกับการใช้เกินงบประมาณ งบประมาณที่เหลืออยู่ และขอบเขตงานที่อาจขยายเกินกำหนด

คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com

  • มอบหมายและติดตามงานพร้อมกำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญที่ชัดเจน
  • ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นโดยเก็บไฟล์ ข้อความ และการอัปเดตไว้ในที่เดียว
  • เปลี่ยนรายการเวลาเป็นใบแจ้งหนี้ได้เพียงไม่กี่คลิก
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการและลูกค้าที่ทำกำไรได้มากที่สุด เพื่อให้คุณสามารถขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เช่น Slack, HubSpot และ Google Drive

ข้อจำกัดของ Teamwork.com

  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนระดับสูง

Teamwork.com ราคา

  • ฟรี
  • ส่งมอบ: $13.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • เติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ลดราคา: ราคาพิเศษตามสั่ง
  • องค์กร: ราคาพิเศษ

Teamwork.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork.com อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก Capterraได้เน้นย้ำถึงข้อดีบางประการของเครื่องมือนี้:

ระบบติดตามเวลาที่ครอบคลุมพร้อมหมวดหมู่การออกแบบในตัวและการคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและจัดการลำดับความสำคัญได้พร้อมกัน

ระบบติดตามเวลาที่ครอบคลุมพร้อมหมวดหมู่การออกแบบในตัวและการคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและจัดการลำดับความสำคัญได้พร้อมกัน

📮 ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมการอัปเดตจากหลายเครื่องมือให้เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน เมื่อการอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะใช้เวลามากขึ้นในการรวบรวมข้อมูลและใช้เวลาน้อยลงในการเป็นผู้นำ

ผลลัพธ์คือ? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกัน ด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีเมื่อต้องการ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาในการส่งมอบงานในหลายสถานที่

9. Jedox (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินขั้นสูงและการวางแผน)

Jedox: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการต้นทุนโครงการ
ผ่านทางJedox

คิดถึงเจดอกซ์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างข้อมูลดิบของคุณกับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ มันรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ละเอียดและทำการจำลองที่ซับซ้อนได้ มันเหมาะสำหรับองค์กรที่ตัดสินใจทางการเงินและกลยุทธ์โดยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นพื้นฐาน

คุณสมบัติเด่นของ Jedox

  • ทำให้การจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
  • วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ
  • ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต
  • ผสานการทำงานกับ Excel, ERP และเครื่องมือ BI ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Jedox

  • การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากอาจส่งผลให้การใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้นและอาจเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ราคาของ Jedox

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Jedox

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jedox อย่างไรบ้าง?

ตามการรีวิวของG2:

สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดคือความง่ายในการเริ่มต้นใช้งาน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทำให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่น แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก นอกจากนี้ การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel และบริการบนคลาวด์ยังช่วยให้การเปลี่ยนมาใช้ Jedox เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดคือความง่ายในการเริ่มต้นใช้งาน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทรัพยากรที่มีประโยชน์ทำให้กระบวนการเริ่มต้นราบรื่น แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก นอกจากนี้ การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel และบริการบนคลาวด์ยังช่วยให้การเปลี่ยนมาใช้ Jedox เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

10. Workday Adaptive Planning (เหมาะที่สุดสำหรับการพยากรณ์ทางการเงินแบบเรียลไทม์)

Workday Adaptive Planning: ซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการ
ผ่านทางWorkday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning เป็นเครื่องมือวางแผนงบประมาณ การคาดการณ์และการรายงานบนระบบคลาวด์ ให้ข้อมูลเชิงลึกทางการเงินแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ทีมติดตามความสามารถในการทำกำไรของโครงการและควบคุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบที่กำหนด

ซอฟต์แวร์ติดตามต้นทุนโครงการนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองที่มีความยืดหยุ่นซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายการเงิน การขาย หรือทรัพยากรบุคคล มันจะช่วยให้การวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ชาญฉลาด และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Workday Adaptive Planning

  • ทำให้การวางแผนทางการเงินเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
  • วิเคราะห์สถานการณ์ได้ทันทีเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • ผสานระบบกับระบบ ERP และ CRM เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Workday Adaptive Planning

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบช่วงการเรียนรู้

ราคาของ Workday Adaptive Planning

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Workday Adaptive Planning

  • G2: 4. 3/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Workday Adaptive Planning อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:

เราใช้ Workday Adaptive Planning สำหรับกระบวนการจัดทำงบประมาณประจำปีและการรายงานบางส่วน Workday Adaptive Planning ช่วยให้ผู้ใช้ของเราสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณและเห็นผลลัพธ์สุทธิของการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ซึ่งช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายงบประมาณได้เร็วขึ้น เราวางแผนที่จะใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ภายใน Adaptive เพื่อข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้นและผลกระทบที่มีต่อองค์กรโดยรวม

เราใช้ Workday Adaptive Planning สำหรับกระบวนการจัดทำงบประมาณประจำปีและการรายงานบางส่วน Workday Adaptive Planning ช่วยให้ผู้ใช้ของเราสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณและเห็นผลลัพธ์สุทธิของการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ซึ่งช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายงบประมาณได้เร็วขึ้น เราวางแผนที่จะใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ภายใน Adaptive เพื่อข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้นและผลกระทบที่มีต่อองค์กรโดยรวม

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนด้วย ClickUp!

ดังนั้น เราได้ลุยผ่านเครื่องมืองบประมาณมากมาย ตั้งแต่กระดานสีสันสดใสของ ClickUp ไปจนถึงพลังการประมวลผลข้อมูลของ Jedox และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างตึกระฟ้าด้วย Procore ทำนายอนาคตด้วย Anaplan หรือแค่พยายามป้องกันไม่ให้ทีมของคุณสั่งซื้อที่เย็บกระดาษทองคำแท้โดยไม่ได้ตั้งใจด้วย Teamwork.com ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ

หากคุณยังรู้สึกหนักใจอยู่ ให้จำไว้ว่า: งบประมาณของคุณไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่คุณต้องปราบ แต่เป็นเหมือนต้นไม้ในบ้านที่คุณลืมรดน้ำอยู่เสมอ

หากคุณกำลังมองหาที่เริ่มต้น เครื่องมือที่ผสานความยืดหยุ่นและความทรงพลังเข้ากับเครื่องมือการจัดการงบประมาณและการเงินอย่างครอบคลุม ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ดูล่ะ?

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดการต้นทุนโครงการของคุณได้อย่างไร!