วิธีเพิ่ม Outlook ไปยัง Google Calendar

การสลับไปมาระหว่าง Outlook และ Google Calendar ทำให้เหนื่อย บางทีที่ทำงานของคุณอาจใช้ Outlook แต่การแจ้งเตือนในโทรศัพท์มาจาก Google หรือคุณมีการประชุมในอันหนึ่งและแผนส่วนตัวในอีกอันหนึ่ง ไม่ว่าจะกรณีใด การตรวจสอบทั้งสองก็รู้สึกเหมือนเป็นงานเพิ่มเติม
แก้ไขปัญหานี้ให้จบสิ้นด้วยการซิงค์ปฏิทิน Outlook ของคุณกับ Google Calendar เพื่อให้ทุกกิจกรรมปรากฏในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลา ลดความสับสน และทำให้คุณไม่พลาดทุกนัดหมาย
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงขั้นตอนในการเพิ่ม Outlook ลงใน Google Calendar และหากวิธีนี้ไม่ถูกใจเรายังมีClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับOutlook และGoogle Calendarสำหรับคุณ
ทำไมต้องซิงค์ Google ปฏิทิน กับ Outlook?
การจัดการปฏิทินหลายรายการอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้อย่างรวดเร็ว คุณเพิ่มกิจกรรมบางอย่างใน Microsoft Outlook แล้วลืมคัดลอกไปยัง Google Calendar ทำให้ตารางเวลาของคุณไม่ตรงกัน
การประชุมชนกับภารกิจที่ต้องทำ, การแจ้งเตือนมาจากแอปผิด, และคุณต้องมาต่อชิ้นส่วนวันของคุณให้ครบแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่งานจริง ๆ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญ แต่ยังทำให้การจัดการตัวเองยากกว่าที่ควรจะเป็น
นี่คือเหตุผลที่การซิงค์ Outlook กับ Google Calendar ช่วยได้:
- คุณสามารถดูเหตุการณ์ทั้งหมดใน Outlook และ Google Calendar ของคุณได้ในปฏิทินการจัดการโครงการเดียว
- มันช่วยประหยัดเวลาเพราะคุณไม่ต้องตรวจสอบทั้งสอง
- คุณมีแนวโน้มที่จะไม่พลาดการประชุมน้อยลง
- การวางแผนภาระผูกพันส่วนตัวและอาชีพของคุณในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวแทนที่จะตั้งสองครั้ง
- โทรศัพท์และแล็ปท็อปของคุณจะซิงค์กันอยู่เสมอ
🧠 เกร็ดความรู้: ปฏิทินโรมันแรกเริ่มมีเพียง10 เดือน โดยเริ่มจากเดือนมีนาคมและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ต่อมา กษัตริย์นูม่า ปอมปิลิอุสได้เพิ่มเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับปีสุริยคติมากขึ้น
วิธีเพิ่มปฏิทิน Google ลงใน Outlook (คู่มือทีละขั้นตอน)
ตอนนี้คุณทราบถึงประโยชน์ของการซิงค์ Google Calendar ของคุณกับ Outlook แล้ว นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้:
ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่าปฏิทิน Outlook ของคุณ
- ไปที่ Outlook และลงชื่อเข้าใช้
- คลิกไอคอนปฏิทินในเมนูด้านซ้าย
- เลือก การตั้งค่า จากแถบเมนูด้านบน
- ไปที่ ปฏิทิน จากนั้นคลิกที่ 'ปฏิทินที่แชร์'
- ภายใต้ 'เผยแพร่ปฏิทิน' ให้เลือกปฏิทินที่คุณต้องการซิงค์และตั้งค่าสิทธิ์เป็น 'สามารถดูรายละเอียดทั้งหมด'
- คลิก เผยแพร่ จากนั้นคัดลอก ลิงก์ ICS
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้รหัสสีในปฏิทินของ Google กำหนดสีเฉพาะให้กับปฏิทิน Outlook ของคุณใน Google เพื่อแยกเหตุการณ์งานและส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจน ทำให้การจัดตารางเวลาดูง่ายขึ้นในพริบตา
ขั้นตอนที่ 2: ไปที่ Google Calendar
- เปิด Google Calendar ในเบราว์เซอร์ของคุณ
- ในแถบด้านซ้าย ให้คลิกเครื่องหมาย + ข้าง ปฏิทินอื่น
- เลือกจาก URL
📮 ข้อมูลเชิงลึกจาก ClickUp: 83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่าง ClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มปฏิทิน Outlook ของคุณไปยัง Google
- วางลิงก์ ICS ที่คุณคัดลอกจาก Outlook ลงในช่อง URL
- คลิก 'เพิ่มปฏิทิน'
- ปฏิทิน Outlook ของคุณจะปรากฏภายใต้ ปฏิทินอื่น ใน Google Calendar
- คุณสามารถดาวน์โหลดแอปเดสก์ท็อป Microsoft Outlook หรือแอปมือถือ และทำตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อซิงค์ปฏิทินทั้งสองได้เช่นกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? 70% ของผู้คนใช้ปฏิทินดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการชีวิตโดยมี 46.7% ที่พึ่งพาปฏิทินบนมือถือเป็นหลัก และ 23.3% ที่ชอบใช้ปฏิทินบนเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของการซิงค์ Google Calendar กับ Outlook
การซิงค์ปฏิทิน Google และ Outlook อาจมีประโยชน์ แต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป ต่อไปนี้คือข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ปฏิทินที่ซิงค์แล้วเป็นเครื่องมือวางแผนหลัก:
- การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะปรากฏในปฏิทินอื่น
- การซิงค์เป็นแบบทางเดียวเท่านั้น ดังนั้นคุณจะเห็นเหตุการณ์ใน Outlook ใน Google แต่จะไม่เห็นในทางกลับกัน
- การซิงค์แบบสองทางมักต้องการเครื่องมือจากบุคคลที่สามหรือแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
- หากคุณหยุดใช้ลิงก์ ICS การซิงค์จะหยุดทำงานในที่สุดโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำอาจไม่ถูกโอนย้ายระหว่างปฏิทิน
นอกจากนี้แม้จะมีการผสานการทำงานกับ Outlook คุณอาจไม่ได้รับการซิงค์สองทางอย่างถูกต้อง และแม้ว่าคุณจะดาวน์โหลดแอป Microsoft Outlook บนมือถือหรือแอปเดสก์ท็อป ข้อจำกัดเหล่านี้ยังคงอยู่ ดังนั้น หากคุณพึ่งพาสิ่งนี้ในการจัดระเบียบ ช่องว่างเล็กๆ เหล่านี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงในการจัดตารางเวลาได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บันทึกทางดาราศาสตร์ของชาวสุเมเรียนโบราณหรือ MUL.APINได้ติดตามกลุ่มดาวต่างๆ เช่น ดาวซิริอัสและดาวอาร์คทูรัส เพื่อจัดระเบียบปฏิทินของพวกเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเวลาที่อิงตามดวงดาวที่รู้จักกันในยุคแรกๆ
ClickUp เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับการจัดการปฏิทิน
การปรับตั้งค่าปฏิทินเพียงเพื่อให้การซิงค์ทางเดียวเกิดขึ้นนั้นไม่เหมาะ. คุณยังคงต้องตรวจสอบแอปพลิเคชันหลายตัวอยู่ดี โดยหวังว่าการอัปเดตจะปรากฏขึ้นจริง ๆ.
แทนที่จะแก้ไขเครื่องมือสองตัวให้เข้ากัน บางครั้งอาจง่ายและรวดเร็วกว่าหากคุณเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกของGoogle และMicrosoft Outlookที่ออกแบบมาเพื่อการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดกว่า ซึ่งไม่ต้องใช้การแก้ไขปัญหาชั่วคราว การล่าช้า หรือการแก้ไขจากผู้ให้บริการภายนอก
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—สำหรับโปรเจกต์ เอกสาร งาน และ ใช่ ปฏิทิน มันมาพร้อมกับปฏิทินในตัวที่ซิงค์แบบสองทาง คุณจึงสามารถกำหนดเวลา แก้ไข และเลื่อนตารางได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้รองรับการผสานกับ Outlook, ให้คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทินออนไลน์ใด ๆ ได้,มีคุณสมบัติและเทมเพลตการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และรวบรวมทุกอย่างไว้ในมุมมองที่สะอาดและยืดหยุ่นเพียงหนึ่งเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกำหนดเวลา การประชุม หรือทั้งสัปดาห์ของทีมของคุณ ClickUp ก็ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องคัดลอกและวางลิงก์ไฟล์ ICS อีกต่อไป
Kartikeya Thapliyal, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ smallcase, แบ่งปันประสบการณ์ของเขา:
การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพราะกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนวัน/สัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก
การผสานปฏิทินแบบครบวงจร: ซิงค์ปฏิทินหลายรายการในที่เดียว
ClickUp Calendarคือศูนย์ควบคุมการจัดตารางงานแบบ ขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบ ที่รวบรวมปฏิทิน งาน และกิจกรรมทั้งหมดของคุณไว้ในมุมมองเดียวที่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกำหนดส่งงานหรือสลับระหว่างการประชุม ClickUp จะซิงค์ทุกอย่างให้ตรงกันข้ามทุกแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การซิงค์ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp
- เปลี่ยนงานใด ๆ ที่มีกำหนดส่งให้เป็นกิจกรรมในปฏิทินและบล็อกเวลาโดยไม่ต้องคัดลอกข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการซิงค์งานอัตโนมัติ
- รับรายการดำเนินการและสรุปจากการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp AI Notetaker
- สลับระหว่างรูปแบบรายวัน, 4 วัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน พร้อมมุมมองปฏิทินหลายปฏิทิน หรือกรองตามทีม, โครงการ, หรือสถานะ
- ส่งลิงก์การนัดหมายได้โดยตรงจากปฏิทิน และเข้าร่วม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ได้จากกิจกรรมในปฏิทิน
- รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่กำหนดไว้ ใครกำลังทำงานอะไร และมีกำหนดเมื่อใด ได้ทันที
- ซิงค์ปฏิทินสาธารณะและส่วนตัว และสมัครรับปฏิทินภายนอกหรือปฏิทินอินเทอร์เน็ต เช่น วันหยุดราชการหรือตารางเวลาทีมที่แชร์
- เข้าถึงแม่แบบแผนงานรายวันและแม่แบบการจัดการโครงการอื่น ๆ เพื่อการจัดตารางงานที่ง่ายดาย
การซิงค์สองทาง: การอัปเดตจะแสดงทันทีใน Google Calendar และ Outlook
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการซิงค์ปฏิทิน Outlook กับปฏิทิน Googleคือคุณสามารถดูเหตุการณ์ใน Outlook บนปฏิทิน Google ได้เท่านั้น ไม่สามารถดูในทางกลับกันได้ นั่นหมายความว่าคุณยังคงต้องจัดการปฏิทินสองปฏิทินในระดับหนึ่ง
ClickUpแก้ไขปัญหานั้นด้วยการผสานการทำงานกับ Outlook แบบสองทางอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าการอัปเดตที่ทำใน Outlook จะถูกสะท้อนในปฏิทิน ClickUp ของคุณทันที และในทางกลับกัน ไม่มีการรอหลายชั่วโมงให้การเปลี่ยนแปลงปรากฏ ไม่มีการแก้ไขที่พลาด และไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ
คุณสามารถ:
- กำหนดเวลาใหม่สำหรับงานใน ClickUp และดูมันเคลื่อนที่ในปฏิทิน Outlook ของคุณ
- ทำการเปลี่ยนแปลงบนมือถือหรือเดสก์ท็อป และทุกอย่างจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ในทุกอุปกรณ์
- หลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยการดูเหตุการณ์ส่วนตัวและงานในปฏิทินเดียว
- เชื่อมต่อปฏิทินของคุณได้ในไม่กี่คลิกด้วยการผสานรวม Outlook ในตัวและรองรับปฏิทินอินเทอร์เน็ตของ ClickUp
- เชื่อมั่นว่าการแจ้งเตือน, กิจกรรม, และกำหนดเวลาของคุณจะสอดคล้องกันเสมอ
ClickUp ยังให้คุณสร้างการเชื่อมต่อกับ Google Calendarพร้อมการซิงค์สองทางได้อีกด้วย ซึ่งทำให้แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการทั้งงานและชีวิตส่วนตัว โดยไม่ต้องกังวลว่าปฏิทินของคุณจะแสดงข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
📮 ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือนความจำ อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน ส่วนใหญ่เครื่องมือมีขั้นตอนเหล่านี้เพียงหนึ่งหรือสองขั้นตอนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!
สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถจัดสรรงานและการประชุมไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่าน ClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI: ปรับปรุงการประชุมและงานต่างๆ ด้วยคำแนะนำจาก AI
ClickUp ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการวางแผนวันของคุณ ด้วยClickUp Brain ที่ติดตั้งมาในตัว ปฏิทินจะประมวลผลความสำคัญ กำหนดเวลา และช่วงเวลาที่คุณว่าง เพื่อแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานและการประชุมของคุณ
แทนที่จะจัดเรียงงานด้วยตนเอง คุณสามารถให้ ClickUp แนะนำเวลาที่เหมาะสมในการจัดการงาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาสำหรับการโฟกัสอย่างเต็มที่หรือการแทรกประชุมทีมระหว่างสายโทรศัพท์สองสาย
ต่างจาก Google และ Outlook, ClickUp Calendar สามารถทำได้:
- แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความพร้อมใช้งาน
- เคารพกิจกรรมที่มีอยู่แล้วจาก Google Calendar หรือ Outlook
- ตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณด้วย AI ที่ติดตั้งไว้
- ปรับโดยอัตโนมัติเมื่อกำหนดเส้นตายเปลี่ยนแปลง
- แนะนำเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดโดยมีความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาน้อยลงระหว่างทีม
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานมีการติดต่อกับผู้อื่นเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ
ทำให้การจัดการปฏิทินของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การซิงค์ Outlook และ Google Calendar สามารถทำงานได้หากคุณยอมรับกับความล่าช้า ข้อจำกัด และการสลับแท็บไปมา แต่ถ้าคุณต้องการให้ตารางเวลา งาน และการประชุมของคุณอยู่ในที่เดียว พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการจัดตารางอัจฉริยะ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่า
มันมอบการซิงค์สองทางที่แท้จริง, การจัดตารางเวลาด้วย AI,และแม้กระทั่งเทมเพลตจากOutlook และGoogle Calendarเพื่อประหยัดเวลา เพิ่มการรองรับสำหรับแอปปฏิทินออนไลน์ใด ๆ, บันทึกการประชุมในตัว, และการทำงานอัตโนมัติของงานที่ชาญฉลาด และคุณก็จะได้ปฏิทินที่ง่ายต่อการจัดการและ จริง ๆ ช่วยให้คุณทำงานสำเร็จ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มวางแผนบนปฏิทินที่ทำให้ทั้งภาระผูกพันส่วนตัวและงานของคุณจัดการได้ง่าย