11 อันดับทางเลือก Survicate สำหรับการรับฟังความคิดเห็นและแบบสำรวจลูกค้า

ลูกค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคุณจะไม่แสดงความคิดเห็นหลังจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี—และความเงียบนั้นก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าการสูญเสียผู้ใช้เพียงรายเดียว มันปกปิดรูปแบบปัญหา ทำให้การเติบโตชะลอตัว และทำให้คุณต้องตัดสินใจโดยอาศัยเพียงการคาดเดา
วิธีแก้ไขคือต้องรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอยู่เสมอ ก่อนที่สถานการณ์จะแย่ลง
เครื่องมือเช่น Survicate ช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นด้วยคุณสมบัติเช่นตรรกะการสำรวจและการกระจายหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ตัวเลือกเดียว และอาจไม่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด
ไม่ว่าคุณจะต้องการราคาที่ดีกว่า ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายกว่าเดิม มีทางเลือกที่แข็งแกร่งมากมายให้คุณเลือก นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Survicate ที่จะช่วยคุณรวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงความพึงพอใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
🎯 ในคู่มือนี้ คุณจะพบ:
- เครื่องมือที่เหนือกว่าการสำรวจ—คิดถึง AI ที่วิเคราะห์ความรู้สึก + ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ตัวเลือกสำหรับทีมทุกขนาดและงบประมาณ
- กระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นเพื่อเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นการตัดสินใจ
ทำไมคุณควรค้นหาทางเลือกแทน Survicate?
ตามที่ผู้ใช้ Survicate อธิบายไว้ว่า:
หากมีฟังก์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นและการวิเคราะห์ขั้นสูง เราจะสามารถใช้มันสำหรับการสำรวจที่ซับซ้อนได้เช่นกัน
หากมีฟังก์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นและการวิเคราะห์ขั้นสูง เราจะสามารถใช้มันสำหรับการสำรวจที่ซับซ้อนได้เช่นกัน
แม้ว่า Survicate จะเหมาะสำหรับการทำแบบสำรวจออนไลน์พื้นฐาน แต่สำหรับธุรกิจที่ต้องการการจัดการชื่อเสียงโดยรวมแล้ว อาจไม่เพียงพอ นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเจอกับเครื่องมือนี้:
- ตัวเลือกแบบสำรวจที่จำกัด: ข้อจำกัดในประเภทและรูปแบบของคำถามอาจลดความยืดหยุ่นในการดำเนินการสำรวจที่หลากหลายหรือซับซ้อน
- ความท้าทายในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย: การกรองข้อมูลที่จำกัดทำให้ยากต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อรับข้อเสนอแนะที่ตรงจุด
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: อาจเกิดการหน่วงหรือล่าช้าเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรบกวนการแก้ไขและการจัดการแบบสอบถามหลายรายการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การปรับแต่งที่จำกัด: ตัวเลือกการออกแบบและการสร้างแบรนด์ที่น้อยลงทำให้ยากที่จะปรับให้แบบสอบถามสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ
- การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน: ขาดเครื่องมือและฟีเจอร์การรายงานขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก (sentiment analysis) ในหลายช่องทาง
- ความสามารถในการขยายที่จำกัด: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และอาจไม่เพียงพอสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ข้อกังวลด้านราคา: มีคุณสมบัติน้อยกว่าคู่แข่งที่มีราคาใกล้เคียงกัน ทำให้ไม่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้บางราย
ทางเลือกของ Survicate ในภาพรวม
|ชื่อของเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|ทุกขนาดของทีม (บุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่)
|แบบฟอร์มความคิดเห็นพร้อมระบบอัตโนมัติ, ตรรกะเงื่อนไข, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Typeform
|ทีมสร้างสรรค์
|ประสบการณ์ผู้ใช้แบบโต้ตอบและเส้นทางการตอบคำถามที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Qualtrics
|องค์กรธุรกิจ
|ระบบตรรกะเฉพาะสำหรับการฝังแบบสำรวจลงในเว็บไซต์, การผสานรวมกับ Google Analytics, และการวิเคราะห์ด้วย Stats iQ และ Text iQ พร้อม AI และ ML
|ราคาตามความต้องการ
|Google Forms
|บุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
|เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ยืดหยุ่น, คุณสมบัติการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว, เครื่องมือการแสดงข้อมูลแบบกราฟิกในตัว
|แผนฟรี; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|SurveyMonkey
|บริษัทขนาดกลางถึงขนาดเล็ก
|คลังคำถาม, ตรรกะการสำรวจ, รองรับหลายภาษา, และเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $11
|Jotform
|ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
|การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน, คุณสมบัติการอัตโนมัติ, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $39
|Zoho Survey
|บริษัทขนาดกลาง
|การสนับสนุนหลายภาษา, การกระจายอีเมล, รายงานแบบเรียลไทม์, และการผสานระบบ CRM
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6
|GetFeedback
|บริษัทขนาดกลางและองค์กรธุรกิจ
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, การติดตาม NPS, การเชื่อมต่อกับ Salesforce, และแบบสำรวจที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ
|ราคาตามความต้องการ
|ฟอร์ม.แอป
|บุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
|เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด, รายการสินค้า และการสนับสนุนการชำระเงิน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25
|ProProfs Survey Maker
|ธุรกิจขนาดเล็กและทีมสร้างสรรค์
|แม่แบบที่ปรับแต่งได้, ระบบให้คะแนนและตรรกะการแยกเส้นทาง, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, และการเชื่อมต่อระบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $39
|ฟอร์มสแต็ก
|บริษัทขนาดกลางและองค์กรธุรกิจ
|ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และคุณสมบัติการเข้ารหัสข้อมูล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Survicate ที่ควรใช้
การลงทุนในเครื่องมือบริการลูกค้าที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ทีมบริการลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จ มาเจาะลึกเครื่องมือสร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดที่สามารถเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ผ่านข้อมูลเชิงลึกกันเถอะ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมข้อมูล และการจัดการข้อเสนอแนะ)
ClickUp, แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวม AI ตัวแรก, ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับธุรกิจ, นักการตลาด, และทีมผลิตภัณฑ์. นี่คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการการร่วมมือ, กระบวนการทำงาน, และข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างมีระบบ.
คุณสมบัติแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ของ ClickUpช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีแบรนด์ของตนเองได้อย่างง่ายดายผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง รองรับประเภทของฟิลด์ที่หลากหลาย (ข้อความ, รายการแบบเลือก, การให้คะแนน, และอื่น ๆ)
ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดเห็นหลังการซื้อ, ดำเนินการสำรวจ NPS, หรือรวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า, คุณสามารถปรับแต่งคำถามทั้งหมดของคุณให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
ต่างจากเครื่องมือสำรวจแบบแข็งทื่อ แบบฟอร์มเหล่านี้รู้สึกเป็นธรรมชาติกับกระบวนการทำงานของคุณและเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งทันทีไปยังงานที่สามารถดำเนินการได้ ไม่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งหรือปวดหัวกับการนำเข้าไฟล์อีกต่อไป การผสานรวมโดยตรงกับระบบจัดการงานของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อเสนอแนะ เปลี่ยนข้อมูลจากลูกค้าแต่ละรายให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
เพื่อแบ่งปันแบบฟอร์มของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือคะแนนความพึงพอใจ คุณสามารถทำได้โดยง่ายผ่านลิงก์หรือฝังไว้ในหน้าเว็บ
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมของคุณอีกด้วย
มันอยู่ใน Views Bar, Sidebar หรือ Forms Hub ของคุณโดยตรง ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแบบฟอร์มได้โดยตรงจากโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องออกจากขั้นตอนการทำงานเพื่ออัปเดตแบบสำรวจหรือเริ่มแบบฟอร์มใหม่ มันราบรื่นและยืดหยุ่น นำแบบฟอร์มความคิดเห็นเข้ามาอยู่ใจกลางการดำเนินงานประจำวันของคุณ
เมื่อคำตอบเริ่มทยอยเข้ามา คุณจะต้องการระบบที่ทำได้มากกว่าแค่เก็บข้อมูลเท่านั้น ขอแนะนำClickUp Automations+AI Agents ผู้นำการดำเนินงานที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของคุณ
ต้องการมอบหมายงานสำรวจให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทันทีหรือไม่? แจ้งเตือนฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าเมื่อคะแนนลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด? อัตโนมัติขั้นตอนถัดไปตามความรู้สึก? ง่ายมาก. ระบบอัตโนมัติของ Agentic ใน ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณตอบสนองได้รวดเร็วโดยไม่ต้องจมอยู่กับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง.
ระบบอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลย้อนกลับถูกส่งต่อไปยังสมาชิกทีมที่ถูกต้องและได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยรวม
เพื่อเห็นภาพรวมที่ชัดเจน ให้ส่งนักวางกลยุทธ์ของคุณออกไป:แดชบอร์ด ClickUp มันจะดึงข้อมูลเชิงลึกจากแบบฟอร์ม งาน และไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณ—ให้คุณมองเห็นความรู้สึกของลูกค้า เวลาตอบสนองของทีม หรือสถานะการติดตามผลได้อย่างชัดเจน
เพิ่มการ์ดสำหรับผลการสำรวจ, แนวโน้ม, หรือการปฏิบัติตาม SLA และคุณก็จะได้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของระบบนิเวศน์ข้อเสนอแนะทั้งหมดของคุณ
ตอนนี้ มาเพิ่ม AI เข้าไปในกระบวนการทำงานกันเถอะClickUp Brainช่วยให้ทีมสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากแบบสำรวจความคิดเห็นบนเว็บไซต์และแบบสำรวจออนไลน์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณสามารถ ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยClickUp Brain MAX ด้วย Brain MAX คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงโมเดล AI ที่ได้รับการพัฒนาขั้นสูง ฟีเจอร์Talk-to-Text การวิเคราะห์ที่ลึกยิ่งขึ้น และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งขึ้น—ช่วยให้คุณวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ซับซ้อนในระดับใหญ่ สร้างรายงานที่ละเอียด และทำงานอัตโนมัติกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งคำถามในแบบฟอร์มตามผลสำรวจภายในผลิตภัณฑ์ ทำให้ประสบการณ์มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นด้วย ตรรกะเงื่อนไข
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองในแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อบันทึกข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ
- เพิ่มองค์ประกอบภาพที่สอดคล้องกับคำถามของคุณโดยใช้บล็อกข้อมูลและคำอธิบายคำถาม
- วิเคราะห์การส่งแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์ สรุปเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ระบุประเด็นสำคัญที่พบบ่อย และเน้นประเด็นปัญหาที่สำคัญด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI
- จัดการการรายงานข้อบกพร่อง, คำขอคุณสมบัติ, การทบทวนการทำงานในสปรินต์, และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการภายในด้วยแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีมซอฟต์แวร์
- ส่งแบบฟอร์มโดยใช้แอปมือถือ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางประการ เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้คุณสมบัติการผสานระบบอีเมลและ API เพื่อสร้างภารกิจโดยอัตโนมัติเมื่อมีระบบบางแพลตฟอร์มแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางอย่าง เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้คุณสมบัติการผสานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีแพลตฟอร์มบางแห่งแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการให้ ChatGPT เขียนแทนคุณหรือไม่? หรือต้องการให้ Claude ช่วยเขียนโค้ด? คุณสามารถสลับระหว่างโมเดล LLM ที่แตกต่างกันได้ภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp!
2. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลแบบโต้ตอบ)
หาก Survicate รู้สึกใช้งานมากเกินไป Typeform เป็นทางเลือกที่ดูเรียบร้อยและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากกว่า รูปแบบการจัดวางคำถามทีละข้อช่วยให้การสนทนาเป็นธรรมชาติบนทุกอุปกรณ์ เพิ่มการมีส่วนร่วมและคุณภาพของคำตอบ
เครื่องมือนี้ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเจาะลึกความรู้สึก พฤติกรรม และเจตนา ช่วยให้เข้าใจว่าผู้ใช้พูดอะไรและเพราะเหตุใด นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Jotformสำหรับทีมที่ต้องการทำให้แบบสำรวจง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- ส่งการส่งแบบฟอร์มและการโต้ตอบเป็นเหตุการณ์ใน Google Analytics
- เพิ่มโลโก้และทรัพย์สินทางแบรนด์ของคุณเพื่อออกแบบอัตลักษณ์ของบริษัทคุณ
- รับการวิเคราะห์รายงานการสำรวจอย่างละเอียดของคำตอบเฉลี่ยและยอดนิยม
ข้อจำกัดของ Typeform
- การตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติของมันใช้งานยาก
- การปรับแต่งอย่างหนักเกินกว่าเทมเพลตแบบสำรวจที่ให้ไว้นั้นมีข้อจำกัด
ราคาของ Typeform
- คอร์พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอร์ พลัส: $59/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- ธุรกิจหลัก: $99/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- คอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ typeform เพื่อคัดกรองลูกค้าใหม่ มันช่วยได้มากเพราะช่วยลดความจำเป็นที่ฉันต้องถามคำถามกับลูกค้าด้วยตัวเองในแบบฟอร์ม ฉันสามารถจัดเรียงลูกค้าและตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยในการตลาดได้
ฉันใช้ typeform เพื่อคัดกรองลูกค้าใหม่ มันช่วยได้มากเพราะช่วยลดความจำเป็นที่ฉันจะต้องถามคำถามกับลูกค้าโดยตรงผ่านแบบฟอร์ม ฉันสามารถจัดเรียงลูกค้าและตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยในการตลาดได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีขอคำติชมและรีวิวเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ
3. Qualtrics (ดีที่สุดสำหรับการระบุและแก้ไขปัญหาความไม่พอใจของลูกค้าแบบเรียลไทม์)
ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่จะบอกคุณเมื่อมีบางอย่างผิดพลาด แต่การกระทำของพวกเขาจะบอกคุณเอง
การคลิกด้วยความโกรธ การเลื่อนหน้าจออย่างไม่สม่ำเสมอ หรือการละทิ้งแบบฟอร์มกลางคัน ล้วนเป็นสัญญาณของความหงุดหงิด Qualtrics AI สามารถตรวจจับพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อระบุเมื่อผู้ใช้กำลังประสบปัญหา คุณสามารถระบุจุดที่ผู้ใช้ประสบความยากลำบากได้แบบเรียลไทม์และวางแผนแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
Qualtrics ยังสร้างข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ตลอดเส้นทางของผู้ใช้ทั้งหมดโดยการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน คุณสามารถติดตามความรู้สึกตั้งแต่การเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรกจนถึงการติดต่อฝ่ายสนับสนุนล่าสุด ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมที่ครอบคลุม ส่งเสริมการรักษาลูกค้า ความภักดี และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics
- ฝังแบบสำรวจลงในเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ตรรกะการแสดงผลแบบกำหนดเองเพื่อกระตุ้นคำถามตามพฤติกรรมของผู้ใช้
- ผสานการทำงานกับ Google Analytics เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจ อัตราการออกกลางคัน และพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์
- นำฟีเจอร์ AI และการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ด้วย StatsiQ สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อน และใช้ Text iQ สำหรับการตีความข้อมูลย้อนกลับแบบเปิด
ข้อจำกัดของ Qualtrics
- การสื่อสารกับพนักงานบริการลูกค้าอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- การปรับแต่งรายงานที่จำกัด
ราคาของ Qualtrics
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qualtrics อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
แพลตฟอร์ม Qualtrics มีความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับระบบ SAP และระบบที่ไม่ใช่ SAP ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสำหรับการกระจายแบบสำรวจ
แพลตฟอร์ม Qualtrics มีความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับระบบ SAP และระบบที่ไม่ใช่ SAP ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสำหรับการกระจายแบบสำรวจ
👀 คุณรู้หรือไม่: 81% ของผู้บริโภคเชื่อว่าAI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริการลูกค้าในยุคปัจจุบัน
4. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศของ Google)
คุณอยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้วหรือยัง?
Google Forms เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลที่ง่ายและฟรี การผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Google Drive ทำให้แบบฟอร์มของคุณสามารถเข้าถึง แก้ไข และแชร์ได้อย่างง่ายดาย
กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัจฉริยะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในภายหลัง ด้วยกฎที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า คุณสามารถตั้งค่าการตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตามประเภทข้อมูลที่ต้องการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- ให้ลูกค้าสามารถสร้าง แก้ไข และตอบกลับแบบฟอร์ม Google จากอุปกรณ์ใดก็ได้ตามความสะดวก
- เลือกจากประเภทคำถามหลากหลาย, ลากและวางองค์ประกอบ, และใช้ธีมที่คัดสรรมาอย่างดี
- สร้างแผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิเส้นอย่างง่ายเพื่อแสดงผลการสำรวจและดูภาพรวมของข้อมูลของคุณ เพื่อประเมินแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ
ข้อจำกัดของ Google Forms
- ไลบรารีแม่แบบแบบสำรวจของมันมีจำกัด
- ขาดคำแนะนำที่ชาญฉลาด, ข้ามตรรกะ, และการแยกสาขา
ราคาของ Google Forms
- ฟรี
- แบบฟอร์มสำหรับงาน: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 7/5 (10,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Forms อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายสำหรับทั้งความต้องการแบบฟอร์มภายนอกและภายในองค์กร
ฉันชอบความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายสำหรับทั้งความต้องการแบบฟอร์มภายนอกและภายในองค์กร
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแบบสำรวจใน Google Forms
📮 ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน
แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์ซึ่งขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!
ดูการทำงานได้ที่นี่ 👇🏼
5. Survey Monkey (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด)
แบบฟอร์มของ SurveyMonkey มีกลไกสามอย่าง ได้แก่ ตรรกะข้ามคำถาม, การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ, และตรรกะกลับด้าน
การข้ามตรรกะ (Skip Logic) จะนำผู้ตอบแบบสอบถามไปยังคำถามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยอิงจากคำตอบก่อนหน้านี้ ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและปรับปรุงการไหลของแบบสอบถาม การกรอกข้อมูลต่อเนื่อง (Piping) จะนำคำตอบที่กรอกไว้ไปยังคำถามถัดไป ช่วยสร้างประสบการณ์แบบไดนามิกและเฉพาะบุคคลที่ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนา
สุดท้าย Flip Logic จะสุ่มลำดับตัวเลือกคำตอบเพื่อลดอคติให้น้อยที่สุด โดยรับประกันว่าลำดับของตัวเลือกจะไม่ส่งผลต่อวิธีที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คำตอบในคำถามแบบจัดอันดับหรือแบบเลือกคำตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Survey Monkey
- ติดตามการตอบกลับ, ดูตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์, และตรวจสอบอัตราการเสร็จสมบูรณ์เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- เปรียบเทียบข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา, และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือประสิทธิภาพภายใน
- สร้างแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, แผนที่ความร้อน, และกราฟแนวโน้มที่ทำให้ข้อมูลซับซ้อนง่ายต่อการตีความ
- เลือกจากเทมเพลต SurveyMonkeyกว่า 400 แบบ เพื่อสร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็วสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า การมีส่วนร่วมของพนักงาน การวิจัยตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Survey Monkey
- ปัญหาของเครื่องมือที่เกิดการล่าช้าอาจทำให้การกรอกแบบสอบถามเสร็จสิ้นได้ยาก
- ระบบจะไม่แจ้งเตือนลูกค้าหากพวกเขาได้ทำการสำรวจเสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ได้อัปเกรดแผนราคา
ราคาของ Survey Monkey
- พื้นฐาน: ฟรี
- รายบุคคลมาตรฐานรายเดือน: $11/เดือน
- ประกันชีวิตแบบรายปีแบบรายบุคคล: $24/เดือน
- บุคคลทั่วไปแบบรายปี: $59/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวจาก Survey Monkey
- G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SurveyMonkey อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชื่นชมความง่ายในการสร้างและแจกจ่ายแบบสำรวจด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การสร้างแบบสำรวจเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเลย
ฉันชื่นชมความง่ายในการสร้างและแจกจ่ายแบบสำรวจด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การสร้างแบบสำรวจเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเลย
6. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์)
Jotform เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Survicate ที่โดดเด่นในการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูงได้อย่างง่ายดาย
มันให้บริการแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบหลายพันแบบ, ตัวเลือกการออกแบบขั้นสูงรวมถึง CSS ที่กำหนดเอง, และเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย, ทำให้คุณสามารถปรับแต่งแบบสำรวจให้เหมาะกับแบรนด์และความต้องการเฉพาะของคุณได้
นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ SurveyMonkeyเพราะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บข้อมูล เครื่องมือนี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณกรอกแบบฟอร์ม ลงนาม และส่งคำตอบแบบออฟไลน์ได้ เมื่อพวกเขากลับมาออนไลน์ ข้อมูลทั้งหมดจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ดาวน์โหลดความคิดเห็นที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ (CSV, Excel, PDF) สำหรับการรายงาน, การวิเคราะห์, หรือการเก็บรักษา
- ล็อกฟอร์มให้อยู่กับที่ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยของโหมดคีออสก์ เพื่อป้องกันการออกจากระบบก่อนเวลาและรับประกันการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่ต่อเนื่องและควบคุมได้
- อัตโนมัติการสมัครสมาชิก การเป็นสมาชิก และการชำระเงินแบบผ่อนชำระเพื่อการเก็บรายได้ที่ไร้ความยุ่งยาก
ข้อจำกัดของ Jotform
- คุณไม่มีการควบคุมมากนักเกี่ยวกับการออกแบบของแบบสอบถาม
- การสร้างสาขาอาจเป็นความท้าทาย
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้: แบรนด์ที่ลงทุนในการปรับแต่งเฉพาะบุคคลมีโอกาสสูงขึ้นถึง 71%ที่จะได้รับความภักดีจากลูกค้ามากขึ้น
7. Zoho Survey (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลคำตอบแบบปลายเปิดในแบบสำรวจ)
ลูกค้าจากประเทศสเปนได้เขียนรีวิวสินค้าอย่างละเอียดเป็นภาษาสเปน ซึ่งผู้ขายในฝรั่งเศสได้รับทันทีเป็นภาษาฝรั่งเศส ด้วยการแปลคำตอบของ Zoho Survey ระบบจะแปลคำตอบสั้น ๆ คำอธิบายอย่างละเอียด และการป้อนข้อมูลแบบตารางให้โดยอัตโนมัติเป็นภาษาที่คุณเลือก
Zoho ยังมีประเภทคำถามที่หลากหลายและตรรกะการสำรวจขั้นสูง ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่ซับซ้อนและตรงเป้าหมายได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ Survicate
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Survey
- สร้างแบบสำรวจหลายภาษาในกว่า 75 ภาษาสำหรับฐานลูกค้าที่หลากหลายของคุณ
- สร้างตั๋วสนับสนุนจากคำตอบแบบสำรวจโดยใช้การผสานรวมกับ Zoho Desk
- ใช้การกรองขั้นสูงเพื่อเจาะจงคำตอบที่ต้องการโดยใช้เงื่อนไขเช่นคำตอบของคำถาม, ข้อมูลประชากร, หรือตัวแปรที่กำหนดเอง
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าและแนวโน้มของความคิดเห็นผ่านการรายงานการวิจัยผู้ใช้ที่ครอบคลุมและคุณสมบัติการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Zoho Survey
- หลังจากส่งแบบสำรวจแล้ว ลูกค้าของคุณอาจพบกับโฆษณาสแปมสำหรับ Zoho Survey
- การผสานรวมกับระบบ CRM ของบุคคลที่สามอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Zoho Survey
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 68 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Survey คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 850+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Survey อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบมากที่ผลลัพธ์แสดงออกมาในรูปแบบกราฟที่สะอาด รายงาน และตัวกรองที่ใช้งานง่าย ฉันได้ใช้มันทั้งสำหรับการประเมินภายในทีมและแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า และมันทำงานได้อย่างราบรื่น
ฉันชอบมากที่ผลลัพธ์แสดงออกมาในรูปแบบกราฟที่สะอาด รายงาน และตัวกรองที่ใช้งานง่าย ฉันได้ใช้มันทั้งสำหรับการประเมินภายในทีมและแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า และมันทำงานได้อย่างราบรื่น
8. GetFeedback (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ CX ที่ผสานรวมกับ Salesforce)
เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าสามารถกำหนดทิศทางการตัดสินใจทางธุรกิจ และ GetFeedback ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นี้
เมื่อรวบรวมคำตอบแล้ว เครื่องมือจะทำการจับคู่คำตอบเหล่านั้นกับบันทึกใน Salesforce โดยตรง เชื่อมโยงความรู้สึกของลูกค้าเข้ากับข้อมูล CRM ที่มีอยู่ ซึ่งสร้างมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
ทีมสามารถติดตามแนวโน้มของประสบการณ์ลูกค้า (CX) ระบุจุดที่เกิดปัญหา และวัดผลกระทบโดยตรงของข้อเสนอแนะต่อการรักษาลูกค้าและรายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetFeedback
- สร้างภาพข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาในตัวบนแดชบอร์ด Salesforce
- กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติของระบบ, แจ้งเตือนทีมบริการให้แก้ไขปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะรุนแรงขึ้น
- เริ่มต้นการติดต่อหรือสร้างกรณีเฉพาะบุคคลโดยตรงภายใน Salesforce เพื่อปิดประเด็นปัญหาของลูกค้า
ข้อจำกัดของ GetFeedback
- ความสามารถในการรายงานและการแสดงผลแบบภาพมีจำกัด
- การส่งลิงก์แบบสำรวจผ่านอีเมลหรือแคมเปญของคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของ GetFeedback
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก GetFeedback
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
9. Forms. app (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มพร้อมระบบอีคอมเมิร์ซและระบบอัตโนมัติในตัว)
ไม่เหมือนกับ Survicate ที่มุ่งเน้นไปที่การสำรวจและความคิดเห็นของลูกค้าเป็นหลัก Forms. app รองรับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการรวบรวมความคิดเห็น
จินตนาการถึงร้านเบเกอรี่ที่ขายเค้กตามสั่ง ด้วยคุณสมบัติตะกร้าสินค้าของ Forms. app ร้านเบเกอรี่สามารถสร้างแบบฟอร์มที่แสดงรายการรสชาติ ขนาด ไส้ และตัวเลือกการตกแต่งที่มีให้เลือกทั้งหมด ลูกค้าสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย อัปโหลดภาพตัวอย่างสำหรับการออกแบบ และเห็นราคาทั้งหมดที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ทันที ด้วยเครื่องคิดเลขที่ติดตั้งไว้ในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Forms. app
- ใช้ทุกฟีเจอร์ที่มีอยู่โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงได้อย่างราบรื่น
- แสดงคำถามทีละข้อพร้อมแบบสำรวจแบบแสดงขั้นตอนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- รวบรวมข้อมูลเฉพาะจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดเท่านั้น โดยมีการจำกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
- ใช้แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้มากกว่า 5,000 แบบ และรองรับแบบสำรวจไม่จำกัดจำนวน (สำหรับแผนชำระเงิน)
ข้อจำกัดของ Forms. app
- ขาดรูปแบบที่เคลื่อนไหวได้ และคุณไม่สามารถสร้างรูปแบบที่คล้ายกันได้โดยไม่ต้องใช้โค้ด
- ผู้ใช้โหมดฟรีไม่สามารถเพิ่มโลโก้ของตนได้
ราคาของ Forms. app
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $35/เดือน
- พรีเมียม: 99 ดอลลาร์/เดือน
แบบฟอร์ม. การให้คะแนนและรีวิวแอป
- G2: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Forms. app อย่างไรบ้าง?
คุณสามารถเพิ่มโลโก้ของคุณได้แม้ในแผนฟรี ฉันใช้มันเพื่อรวบรวมการลงทะเบียน และสามารถติดตามกระบวนการได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเพิ่มโลโก้ของคุณได้แม้ในแผนฟรี ฉันใช้มันเพื่อรวบรวมการลงทะเบียน และสามารถติดตามกระบวนการได้อย่างง่ายดาย
10. ProProfs Survey Maker (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้า)
ProProfs ส่งแบบสำรวจ Net Promoter Score (NPS) ให้กับลูกค้าทันทีผ่านทางอีเมล, การฝังในเว็บไซต์, ป๊อปอัพในแอป, และโซเชียลมีเดีย เมื่อมีการตอบกลับเข้ามา คุณสมบัติขั้นสูงของทางเลือกนี้ของ Survicate จะสร้างรายงานรายวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน ช่วยให้ธุรกิจติดตามแนวโน้มได้ตลอดเวลา
ด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ ธุรกิจสามารถวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ NPS ได้อย่างรวดเร็ว ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และตรวจจับความเสี่ยงที่อาจเกิดการสูญเสียลูกค้าได้
คุณสมบัติเด่นของ Proprofs Survey Maker
- กำหนดว่าแบบสำรวจของคุณเกี่ยวกับอะไรให้กับ ตัวสร้างแบบฟอร์ม AI แล้วคุณจะมีเทมเพลตพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที
- กำหนดค่าบวกและค่าลบให้กับแต่ละ ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อประเมินคะแนนความพยายามของลูกค้า
- ใช้เป็น ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นของพนักงานและจัดหมวดหมู่พวกเขาเป็นผู้ส่งเสริม, ผู้ไม่สนใจ, หรือผู้คัดค้าน เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง
- สร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมปรับแต่งได้อย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ Proprofs
- ไลบรารีเทมเพลตมีข้อจำกัด
- รายงานอาจรู้สึกค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Proprofs Survey Maker
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $39.99/เดือน
- ธุรกิจ: 69.99 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $149.99/เดือน (เฉพาะแผนรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Proprofs Survey Maker
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการทำงานของธุรกิจ)
Formstack มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ระบบอัตโนมัติในตัว แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลล่วงหน้า และการอนุมัติแบบไดนามิกจะส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่เหมาะสม กรอกเอกสารโดยอัตโนมัติ เรียกการอนุมัติ และซิงค์กับระบบของคุณ
ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มการส่งข้อมูลลูกค้าจะถูกส่งไปยังตัวแทนขายที่ได้รับมอบหมายทันที ในขณะที่แบบฟอร์มการรับผู้ป่วยจะถูกส่งไปยังระบบบันทึกข้อมูลของคุณ
ทางเลือกของ Survicate นี้ยังรองรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ตรรกะเงื่อนไข แบบฟอร์มแบบไดนามิก และการฝังแบบไร้รอยต่อบนเว็บไซต์ ทำให้ง่ายต่อการออกแบบแบบสำรวจที่มีแบรนด์และโต้ตอบได้ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลายช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการเก็บข้อมูลและเพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึกด้านความพึงพอใจของลูกค้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- กรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่จาก CRM หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดความยุ่งยากและข้อผิดพลาด
- ระบบลงทะเบียนกิจกรรมและติดตามการสื่อสารอัตโนมัติ
- ผสานการอนุมัติ, ข้ามตรรกะ, และกระบวนการทำงานหลายผู้ใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านองค์กร
- ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการการคุ้มครองข้อมูลอย่างเข้มงวด เช่น ด้านการแพทย์ การเงิน และการศึกษา พร้อมการเข้ารหัส ข้อกำหนด SMTP ที่แข็งแกร่ง และมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ Formstack
- การสร้างรูปแบบที่ใหญ่ขึ้นอาจทำให้เครื่องมือทำงานช้าลงหรือไม่ตอบสนอง
- การเชื่อมโยงแบบสำรวจใน Formstack กับซอฟต์แวร์การชำระเงินอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: $99/เดือน
- ห้องสวีท: $299/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
👀 คุณทราบหรือไม่: องค์กรที่มีโปรแกรมการศึกษาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะเห็นคะแนนความภักดีของลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 20%
สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Survicate—ClickUp
การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อ
เครื่องมือสำรวจที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแค่รวบรวมความคิดเห็นเท่านั้น แต่ยังจัดการขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และช่วยให้คุณเปลี่ยนคำตอบให้เป็นการกระทำ
แม้ว่า Survicate จะมีคุณสมบัติที่มั่นคง แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการของคุณเสมอไป
ด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสร้างแบบฟอร์มที่ยืดหยุ่น และการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ ClickUp คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Survicate เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับรวบรวมคำตอบและดำเนินโครงการของคุณ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึก, ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึก, และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้.ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.