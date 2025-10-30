บล็อก ClickUp

11 อันดับทางเลือก Survicate สำหรับการรับฟังความคิดเห็นและแบบสำรวจลูกค้า

30 ตุลาคม 2568

ลูกค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคุณจะไม่แสดงความคิดเห็นหลังจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี—และความเงียบนั้นก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าการสูญเสียผู้ใช้เพียงรายเดียว มันปกปิดรูปแบบปัญหา ทำให้การเติบโตชะลอตัว และทำให้คุณต้องตัดสินใจโดยอาศัยเพียงการคาดเดา

วิธีแก้ไขคือต้องรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอยู่เสมอ ก่อนที่สถานการณ์จะแย่ลง

เครื่องมือเช่น Survicate ช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นด้วยคุณสมบัติเช่นตรรกะการสำรวจและการกระจายหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ตัวเลือกเดียว และอาจไม่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด

ไม่ว่าคุณจะต้องการราคาที่ดีกว่า ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายกว่าเดิม มีทางเลือกที่แข็งแกร่งมากมายให้คุณเลือก นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Survicate ที่จะช่วยคุณรวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงความพึงพอใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

🎯 ในคู่มือนี้ คุณจะพบ:

  • เครื่องมือที่เหนือกว่าการสำรวจ—คิดถึง AI ที่วิเคราะห์ความรู้สึก + ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • ตัวเลือกสำหรับทีมทุกขนาดและงบประมาณ
  • กระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นเพื่อเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นการตัดสินใจ

ทำไมคุณควรค้นหาทางเลือกแทน Survicate?

ตามที่ผู้ใช้ Survicate อธิบายไว้ว่า:

หากมีฟังก์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นและการวิเคราะห์ขั้นสูง เราจะสามารถใช้มันสำหรับการสำรวจที่ซับซ้อนได้เช่นกัน

แม้ว่า Survicate จะเหมาะสำหรับการทำแบบสำรวจออนไลน์พื้นฐาน แต่สำหรับธุรกิจที่ต้องการการจัดการชื่อเสียงโดยรวมแล้ว อาจไม่เพียงพอ นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเจอกับเครื่องมือนี้:

  • ตัวเลือกแบบสำรวจที่จำกัด: ข้อจำกัดในประเภทและรูปแบบของคำถามอาจลดความยืดหยุ่นในการดำเนินการสำรวจที่หลากหลายหรือซับซ้อน
  • ความท้าทายในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย: การกรองข้อมูลที่จำกัดทำให้ยากต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อรับข้อเสนอแนะที่ตรงจุด
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: อาจเกิดการหน่วงหรือล่าช้าเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรบกวนการแก้ไขและการจัดการแบบสอบถามหลายรายการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การปรับแต่งที่จำกัด: ตัวเลือกการออกแบบและการสร้างแบรนด์ที่น้อยลงทำให้ยากที่จะปรับให้แบบสอบถามสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ
  • การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน: ขาดเครื่องมือและฟีเจอร์การรายงานขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก (sentiment analysis) ในหลายช่องทาง
  • ความสามารถในการขยายที่จำกัด: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และอาจไม่เพียงพอสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • ข้อกังวลด้านราคา: มีคุณสมบัติน้อยกว่าคู่แข่งที่มีราคาใกล้เคียงกัน ทำให้ไม่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้บางราย

ทางเลือกของ Survicate ในภาพรวม

ชื่อของเครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
คลิกอัพทุกขนาดของทีม (บุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่)แบบฟอร์มความคิดเห็นพร้อมระบบอัตโนมัติ, ตรรกะเงื่อนไข, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมแผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Typeformทีมสร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้ใช้แบบโต้ตอบและเส้นทางการตอบคำถามที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
Qualtricsองค์กรธุรกิจระบบตรรกะเฉพาะสำหรับการฝังแบบสำรวจลงในเว็บไซต์, การผสานรวมกับ Google Analytics, และการวิเคราะห์ด้วย Stats iQ และ Text iQ พร้อม AI และ MLราคาตามความต้องการ
Google Formsบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ยืดหยุ่น, คุณสมบัติการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว, เครื่องมือการแสดงข้อมูลแบบกราฟิกในตัวแผนฟรี; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
SurveyMonkeyบริษัทขนาดกลางถึงขนาดเล็กคลังคำถาม, ตรรกะการสำรวจ, รองรับหลายภาษา, และเครื่องมือวิเคราะห์ในตัวมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $11
Jotformธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางการเชื่อมต่อระบบชำระเงิน, คุณสมบัติการอัตโนมัติ, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAAมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $39
Zoho Surveyบริษัทขนาดกลางการสนับสนุนหลายภาษา, การกระจายอีเมล, รายงานแบบเรียลไทม์, และการผสานระบบ CRMมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6
GetFeedbackบริษัทขนาดกลางและองค์กรธุรกิจเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, การติดตาม NPS, การเชื่อมต่อกับ Salesforce, และแบบสำรวจที่ปรับให้เหมาะกับมือถือราคาตามความต้องการ
ฟอร์ม.แอปบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด, รายการสินค้า และการสนับสนุนการชำระเงินมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25
ProProfs Survey Makerธุรกิจขนาดเล็กและทีมสร้างสรรค์แม่แบบที่ปรับแต่งได้, ระบบให้คะแนนและตรรกะการแยกเส้นทาง, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, และการเชื่อมต่อระบบมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $39
ฟอร์มสแต็กบริษัทขนาดกลางและองค์กรธุรกิจลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และคุณสมบัติการเข้ารหัสข้อมูลแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Survicate ที่ควรใช้

การลงทุนในเครื่องมือบริการลูกค้าที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ทีมบริการลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จ มาเจาะลึกเครื่องมือสร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดที่สามารถเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ผ่านข้อมูลเชิงลึกกันเถอะ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมข้อมูล และการจัดการข้อเสนอแนะ)

ClickUp Forms
เปลี่ยนคำตอบของลูกค้าให้เป็นผลลัพธ์ด้วย ClickUp Forms

ClickUp, แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวม AI ตัวแรก, ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับธุรกิจ, นักการตลาด, และทีมผลิตภัณฑ์. นี่คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการการร่วมมือ, กระบวนการทำงาน, และข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างมีระบบ.

คุณสมบัติแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ของ ClickUpช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีแบรนด์ของตนเองได้อย่างง่ายดายผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง รองรับประเภทของฟิลด์ที่หลากหลาย (ข้อความ, รายการแบบเลือก, การให้คะแนน, และอื่น ๆ)

ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดเห็นหลังการซื้อ, ดำเนินการสำรวจ NPS, หรือรวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า, คุณสามารถปรับแต่งคำถามทั้งหมดของคุณให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

ต่างจากเครื่องมือสำรวจแบบแข็งทื่อ แบบฟอร์มเหล่านี้รู้สึกเป็นธรรมชาติกับกระบวนการทำงานของคุณและเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งทันทีไปยังงานที่สามารถดำเนินการได้ ไม่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งหรือปวดหัวกับการนำเข้าไฟล์อีกต่อไป การผสานรวมโดยตรงกับระบบจัดการงานของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อเสนอแนะ เปลี่ยนข้อมูลจากลูกค้าแต่ละรายให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้

ClickUp Forms
ผสานการทำงานของ ClickUp Forms ในพอร์ทัลลูกค้าของคุณเพื่อติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้า และเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้

เพื่อแบ่งปันแบบฟอร์มของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือคะแนนความพึงพอใจ คุณสามารถทำได้โดยง่ายผ่านลิงก์หรือฝังไว้ในหน้าเว็บ

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมของคุณอีกด้วย

มันอยู่ใน Views Bar, Sidebar หรือ Forms Hub ของคุณโดยตรง ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแบบฟอร์มได้โดยตรงจากโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องออกจากขั้นตอนการทำงานเพื่ออัปเดตแบบสำรวจหรือเริ่มแบบฟอร์มใหม่ มันราบรื่นและยืดหยุ่น นำแบบฟอร์มความคิดเห็นเข้ามาอยู่ใจกลางการดำเนินงานประจำวันของคุณ

ClickUp อัตโนมัติ
ตอบกลับลูกค้าที่ส่งข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

เมื่อคำตอบเริ่มทยอยเข้ามา คุณจะต้องการระบบที่ทำได้มากกว่าแค่เก็บข้อมูลเท่านั้น ขอแนะนำClickUp Automations+AI Agents ผู้นำการดำเนินงานที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของคุณ

ต้องการมอบหมายงานสำรวจให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทันทีหรือไม่? แจ้งเตือนฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าเมื่อคะแนนลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด? อัตโนมัติขั้นตอนถัดไปตามความรู้สึก? ง่ายมาก. ระบบอัตโนมัติของ Agentic ใน ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณตอบสนองได้รวดเร็วโดยไม่ต้องจมอยู่กับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง.

ระบบอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลย้อนกลับถูกส่งต่อไปยังสมาชิกทีมที่ถูกต้องและได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยรวม

เพื่อเห็นภาพรวมที่ชัดเจน ให้ส่งนักวางกลยุทธ์ของคุณออกไป:แดชบอร์ด ClickUp มันจะดึงข้อมูลเชิงลึกจากแบบฟอร์ม งาน และไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณ—ให้คุณมองเห็นความรู้สึกของลูกค้า เวลาตอบสนองของทีม หรือสถานะการติดตามผลได้อย่างชัดเจน

เพิ่มการ์ดสำหรับผลการสำรวจ, แนวโน้ม, หรือการปฏิบัติตาม SLA และคุณก็จะได้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของระบบนิเวศน์ข้อเสนอแนะทั้งหมดของคุณ

ตอนนี้ มาเพิ่ม AI เข้าไปในกระบวนการทำงานกันเถอะClickUp Brainช่วยให้ทีมสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากแบบสำรวจความคิดเห็นบนเว็บไซต์และแบบสำรวจออนไลน์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Brain
วิเคราะห์ข้อมูลที่ลูกค้าส่งเข้ามาแบบเรียลไทม์และรับข้อมูลเชิงลึกจาก AI ด้วย ClickUp Brain

คุณสามารถ ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยClickUp Brain MAX ด้วย Brain MAX คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงโมเดล AI ที่ได้รับการพัฒนาขั้นสูง ฟีเจอร์Talk-to-Text การวิเคราะห์ที่ลึกยิ่งขึ้น และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งขึ้น—ช่วยให้คุณวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ซับซ้อนในระดับใหญ่ สร้างรายงานที่ละเอียด และทำงานอัตโนมัติกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งคำถามในแบบฟอร์มตามผลสำรวจภายในผลิตภัณฑ์ ทำให้ประสบการณ์มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นด้วย ตรรกะเงื่อนไข
  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองในแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อบันทึกข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ
  • เพิ่มองค์ประกอบภาพที่สอดคล้องกับคำถามของคุณโดยใช้บล็อกข้อมูลและคำอธิบายคำถาม
  • วิเคราะห์การส่งแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์ สรุปเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ระบุประเด็นสำคัญที่พบบ่อย และเน้นประเด็นปัญหาที่สำคัญด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI
  • จัดการการรายงานข้อบกพร่อง, คำขอคุณสมบัติ, การทบทวนการทำงานในสปรินต์, และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการภายในด้วยแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีมซอฟต์แวร์
  • ส่งแบบฟอร์มโดยใช้แอปมือถือ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:

ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางประการ เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้คุณสมบัติการผสานระบบอีเมลและ API เพื่อสร้างภารกิจโดยอัตโนมัติเมื่อมีระบบบางแพลตฟอร์มแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการให้ ChatGPT เขียนแทนคุณหรือไม่? หรือต้องการให้ Claude ช่วยเขียนโค้ด? คุณสามารถสลับระหว่างโมเดล LLM ที่แตกต่างกันได้ภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp!

2. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลแบบโต้ตอบ)

ไทป์ฟอร์ม
ผ่านทางTypeform

หาก Survicate รู้สึกใช้งานมากเกินไป Typeform เป็นทางเลือกที่ดูเรียบร้อยและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากกว่า รูปแบบการจัดวางคำถามทีละข้อช่วยให้การสนทนาเป็นธรรมชาติบนทุกอุปกรณ์ เพิ่มการมีส่วนร่วมและคุณภาพของคำตอบ

เครื่องมือนี้ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเจาะลึกความรู้สึก พฤติกรรม และเจตนา ช่วยให้เข้าใจว่าผู้ใช้พูดอะไรและเพราะเหตุใด นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Jotformสำหรับทีมที่ต้องการทำให้แบบสำรวจง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียข้อมูลเชิงลึก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform

  • ส่งการส่งแบบฟอร์มและการโต้ตอบเป็นเหตุการณ์ใน Google Analytics
  • เพิ่มโลโก้และทรัพย์สินทางแบรนด์ของคุณเพื่อออกแบบอัตลักษณ์ของบริษัทคุณ
  • รับการวิเคราะห์รายงานการสำรวจอย่างละเอียดของคำตอบเฉลี่ยและยอดนิยม

ข้อจำกัดของ Typeform

  • การตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติของมันใช้งานยาก
  • การปรับแต่งอย่างหนักเกินกว่าเทมเพลตแบบสำรวจที่ให้ไว้นั้นมีข้อจำกัด

ราคาของ Typeform

  • คอร์พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • คอร์ พลัส: $59/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
  • ธุรกิจหลัก: $99/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
  • คอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Typeform

  • G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ฉันใช้ typeform เพื่อคัดกรองลูกค้าใหม่ มันช่วยได้มากเพราะช่วยลดความจำเป็นที่ฉันต้องถามคำถามกับลูกค้าด้วยตัวเองในแบบฟอร์ม ฉันสามารถจัดเรียงลูกค้าและตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยในการตลาดได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีขอคำติชมและรีวิวเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ

3. Qualtrics (ดีที่สุดสำหรับการระบุและแก้ไขปัญหาความไม่พอใจของลูกค้าแบบเรียลไทม์)

Qualtrics: ทางเลือกของ Survicate
ผ่านทางQualtrics

ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่จะบอกคุณเมื่อมีบางอย่างผิดพลาด แต่การกระทำของพวกเขาจะบอกคุณเอง

การคลิกด้วยความโกรธ การเลื่อนหน้าจออย่างไม่สม่ำเสมอ หรือการละทิ้งแบบฟอร์มกลางคัน ล้วนเป็นสัญญาณของความหงุดหงิด Qualtrics AI สามารถตรวจจับพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อระบุเมื่อผู้ใช้กำลังประสบปัญหา คุณสามารถระบุจุดที่ผู้ใช้ประสบความยากลำบากได้แบบเรียลไทม์และวางแผนแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

Qualtrics ยังสร้างข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ตลอดเส้นทางของผู้ใช้ทั้งหมดโดยการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน คุณสามารถติดตามความรู้สึกตั้งแต่การเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรกจนถึงการติดต่อฝ่ายสนับสนุนล่าสุด ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมที่ครอบคลุม ส่งเสริมการรักษาลูกค้า ความภักดี และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics

  • ฝังแบบสำรวจลงในเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ตรรกะการแสดงผลแบบกำหนดเองเพื่อกระตุ้นคำถามตามพฤติกรรมของผู้ใช้
  • ผสานการทำงานกับ Google Analytics เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจ อัตราการออกกลางคัน และพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์
  • นำฟีเจอร์ AI และการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ด้วย StatsiQ สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อน และใช้ Text iQ สำหรับการตีความข้อมูลย้อนกลับแบบเปิด

ข้อจำกัดของ Qualtrics

ราคาของ Qualtrics

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Qualtrics

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Qualtrics อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

แพลตฟอร์ม Qualtrics มีความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับระบบ SAP และระบบที่ไม่ใช่ SAP ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสำหรับการกระจายแบบสำรวจ

👀 คุณรู้หรือไม่: 81% ของผู้บริโภคเชื่อว่าAI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริการลูกค้าในยุคปัจจุบัน

4. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศของ Google)

Google Forms: ทางเลือกของ Survicate
ผ่านGoogle Forms

คุณอยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้วหรือยัง?

Google Forms เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลที่ง่ายและฟรี การผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Google Drive ทำให้แบบฟอร์มของคุณสามารถเข้าถึง แก้ไข และแชร์ได้อย่างง่ายดาย

กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัจฉริยะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในภายหลัง ด้วยกฎที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า คุณสามารถตั้งค่าการตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตามประเภทข้อมูลที่ต้องการได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms

  • ให้ลูกค้าสามารถสร้าง แก้ไข และตอบกลับแบบฟอร์ม Google จากอุปกรณ์ใดก็ได้ตามความสะดวก
  • เลือกจากประเภทคำถามหลากหลาย, ลากและวางองค์ประกอบ, และใช้ธีมที่คัดสรรมาอย่างดี
  • สร้างแผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิเส้นอย่างง่ายเพื่อแสดงผลการสำรวจและดูภาพรวมของข้อมูลของคุณ เพื่อประเมินแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ

ข้อจำกัดของ Google Forms

  • ไลบรารีแม่แบบแบบสำรวจของมันมีจำกัด
  • ขาดคำแนะนำที่ชาญฉลาด, ข้ามตรรกะ, และการแยกสาขา

ราคาของ Google Forms

  • ฟรี
  • แบบฟอร์มสำหรับงาน: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: 4. 7/5 (10,800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Forms อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ฉันชอบความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายสำหรับทั้งความต้องการแบบฟอร์มภายนอกและภายในองค์กร

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแบบสำรวจใน Google Forms

📮 ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน

แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์ซึ่งขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!

ดูการทำงานได้ที่นี่ 👇🏼

5. Survey Monkey (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด)

Survey Monkey: ทางเลือกของ Survicate
ผ่านทางSurvey Monkey

แบบฟอร์มของ SurveyMonkey มีกลไกสามอย่าง ได้แก่ ตรรกะข้ามคำถาม, การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ, และตรรกะกลับด้าน

การข้ามตรรกะ (Skip Logic) จะนำผู้ตอบแบบสอบถามไปยังคำถามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยอิงจากคำตอบก่อนหน้านี้ ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและปรับปรุงการไหลของแบบสอบถาม การกรอกข้อมูลต่อเนื่อง (Piping) จะนำคำตอบที่กรอกไว้ไปยังคำถามถัดไป ช่วยสร้างประสบการณ์แบบไดนามิกและเฉพาะบุคคลที่ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนา

สุดท้าย Flip Logic จะสุ่มลำดับตัวเลือกคำตอบเพื่อลดอคติให้น้อยที่สุด โดยรับประกันว่าลำดับของตัวเลือกจะไม่ส่งผลต่อวิธีที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คำตอบในคำถามแบบจัดอันดับหรือแบบเลือกคำตอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Survey Monkey

  • ติดตามการตอบกลับ, ดูตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์, และตรวจสอบอัตราการเสร็จสมบูรณ์เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • เปรียบเทียบข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา, และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือประสิทธิภาพภายใน
  • สร้างแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, แผนที่ความร้อน, และกราฟแนวโน้มที่ทำให้ข้อมูลซับซ้อนง่ายต่อการตีความ
  • เลือกจากเทมเพลต SurveyMonkeyกว่า 400 แบบ เพื่อสร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็วสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า การมีส่วนร่วมของพนักงาน การวิจัยตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ Survey Monkey

  • ปัญหาของเครื่องมือที่เกิดการล่าช้าอาจทำให้การกรอกแบบสอบถามเสร็จสิ้นได้ยาก
  • ระบบจะไม่แจ้งเตือนลูกค้าหากพวกเขาได้ทำการสำรวจเสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ได้อัปเกรดแผนราคา

ราคาของ Survey Monkey

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • รายบุคคลมาตรฐานรายเดือน: $11/เดือน
  • ประกันชีวิตแบบรายปีแบบรายบุคคล: $24/เดือน
  • บุคคลทั่วไปแบบรายปี: $59/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวจาก Survey Monkey

  • G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SurveyMonkey อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันชื่นชมความง่ายในการสร้างและแจกจ่ายแบบสำรวจด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การสร้างแบบสำรวจเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเลย

6. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์)

Jotform: ทางเลือกของ Survicate
ผ่านทางJotform

Jotform เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Survicate ที่โดดเด่นในการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูงได้อย่างง่ายดาย

มันให้บริการแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบหลายพันแบบ, ตัวเลือกการออกแบบขั้นสูงรวมถึง CSS ที่กำหนดเอง, และเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย, ทำให้คุณสามารถปรับแต่งแบบสำรวจให้เหมาะกับแบรนด์และความต้องการเฉพาะของคุณได้

นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ SurveyMonkeyเพราะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บข้อมูล เครื่องมือนี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณกรอกแบบฟอร์ม ลงนาม และส่งคำตอบแบบออฟไลน์ได้ เมื่อพวกเขากลับมาออนไลน์ ข้อมูลทั้งหมดจะซิงค์โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform

  • ดาวน์โหลดความคิดเห็นที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ (CSV, Excel, PDF) สำหรับการรายงาน, การวิเคราะห์, หรือการเก็บรักษา
  • ล็อกฟอร์มให้อยู่กับที่ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยของโหมดคีออสก์ เพื่อป้องกันการออกจากระบบก่อนเวลาและรับประกันการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่ต่อเนื่องและควบคุมได้
  • อัตโนมัติการสมัครสมาชิก การเป็นสมาชิก และการชำระเงินแบบผ่อนชำระเพื่อการเก็บรายได้ที่ไร้ความยุ่งยาก

ข้อจำกัดของ Jotform

  • คุณไม่มีการควบคุมมากนักเกี่ยวกับการออกแบบของแบบสอบถาม
  • การสร้างสาขาอาจเป็นความท้าทาย

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
  • บรอนซ์: $39/เดือน
  • เงิน: $49/เดือน
  • ทองคำ: $129/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Jotform

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)

🧠 เกร็ดความรู้: แบรนด์ที่ลงทุนในการปรับแต่งเฉพาะบุคคลมีโอกาสสูงขึ้นถึง 71%ที่จะได้รับความภักดีจากลูกค้ามากขึ้น

7. Zoho Survey (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลคำตอบแบบปลายเปิดในแบบสำรวจ)

Zoho Survey: ทางเลือกแทน Survicate
ผ่านทางZoho Survey

ลูกค้าจากประเทศสเปนได้เขียนรีวิวสินค้าอย่างละเอียดเป็นภาษาสเปน ซึ่งผู้ขายในฝรั่งเศสได้รับทันทีเป็นภาษาฝรั่งเศส ด้วยการแปลคำตอบของ Zoho Survey ระบบจะแปลคำตอบสั้น ๆ คำอธิบายอย่างละเอียด และการป้อนข้อมูลแบบตารางให้โดยอัตโนมัติเป็นภาษาที่คุณเลือก

Zoho ยังมีประเภทคำถามที่หลากหลายและตรรกะการสำรวจขั้นสูง ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่ซับซ้อนและตรงเป้าหมายได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ Survicate

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Survey

  • สร้างแบบสำรวจหลายภาษาในกว่า 75 ภาษาสำหรับฐานลูกค้าที่หลากหลายของคุณ
  • สร้างตั๋วสนับสนุนจากคำตอบแบบสำรวจโดยใช้การผสานรวมกับ Zoho Desk
  • ใช้การกรองขั้นสูงเพื่อเจาะจงคำตอบที่ต้องการโดยใช้เงื่อนไขเช่นคำตอบของคำถาม, ข้อมูลประชากร, หรือตัวแปรที่กำหนดเอง
  • ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าและแนวโน้มของความคิดเห็นผ่านการรายงานการวิจัยผู้ใช้ที่ครอบคลุมและคุณสมบัติการวิเคราะห์

ข้อจำกัดของ Zoho Survey

  • หลังจากส่งแบบสำรวจแล้ว ลูกค้าของคุณอาจพบกับโฆษณาสแปมสำหรับ Zoho Survey
  • การผสานรวมกับระบบ CRM ของบุคคลที่สามอาจเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Zoho Survey

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 68 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

Zoho Survey คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 850+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Survey อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันชอบมากที่ผลลัพธ์แสดงออกมาในรูปแบบกราฟที่สะอาด รายงาน และตัวกรองที่ใช้งานง่าย ฉันได้ใช้มันทั้งสำหรับการประเมินภายในทีมและแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า และมันทำงานได้อย่างราบรื่น

8. GetFeedback (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ CX ที่ผสานรวมกับ Salesforce)

GetFeedback: ทางเลือกแทน Survicate
ผ่านทางGetFeedback

เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าสามารถกำหนดทิศทางการตัดสินใจทางธุรกิจ และ GetFeedback ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นี้

เมื่อรวบรวมคำตอบแล้ว เครื่องมือจะทำการจับคู่คำตอบเหล่านั้นกับบันทึกใน Salesforce โดยตรง เชื่อมโยงความรู้สึกของลูกค้าเข้ากับข้อมูล CRM ที่มีอยู่ ซึ่งสร้างมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า

ทีมสามารถติดตามแนวโน้มของประสบการณ์ลูกค้า (CX) ระบุจุดที่เกิดปัญหา และวัดผลกระทบโดยตรงของข้อเสนอแนะต่อการรักษาลูกค้าและรายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetFeedback

  • สร้างภาพข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาในตัวบนแดชบอร์ด Salesforce
  • กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติของระบบ, แจ้งเตือนทีมบริการให้แก้ไขปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะรุนแรงขึ้น
  • เริ่มต้นการติดต่อหรือสร้างกรณีเฉพาะบุคคลโดยตรงภายใน Salesforce เพื่อปิดประเด็นปัญหาของลูกค้า

ข้อจำกัดของ GetFeedback

  • ความสามารถในการรายงานและการแสดงผลแบบภาพมีจำกัด
  • การส่งลิงก์แบบสำรวจผ่านอีเมลหรือแคมเปญของคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาของ GetFeedback

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก GetFeedback

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

9. Forms. app (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มพร้อมระบบอีคอมเมิร์ซและระบบอัตโนมัติในตัว)

Forms.app: ทางเลือกแทน Survicate
ผ่านForms.app

ไม่เหมือนกับ Survicate ที่มุ่งเน้นไปที่การสำรวจและความคิดเห็นของลูกค้าเป็นหลัก Forms. app รองรับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการรวบรวมความคิดเห็น

จินตนาการถึงร้านเบเกอรี่ที่ขายเค้กตามสั่ง ด้วยคุณสมบัติตะกร้าสินค้าของ Forms. app ร้านเบเกอรี่สามารถสร้างแบบฟอร์มที่แสดงรายการรสชาติ ขนาด ไส้ และตัวเลือกการตกแต่งที่มีให้เลือกทั้งหมด ลูกค้าสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย อัปโหลดภาพตัวอย่างสำหรับการออกแบบ และเห็นราคาทั้งหมดที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ทันที ด้วยเครื่องคิดเลขที่ติดตั้งไว้ในตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Forms. app

  • ใช้ทุกฟีเจอร์ที่มีอยู่โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงได้อย่างราบรื่น
  • แสดงคำถามทีละข้อพร้อมแบบสำรวจแบบแสดงขั้นตอนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • รวบรวมข้อมูลเฉพาะจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดเท่านั้น โดยมีการจำกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
  • ใช้แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้มากกว่า 5,000 แบบ และรองรับแบบสำรวจไม่จำกัดจำนวน (สำหรับแผนชำระเงิน)

ข้อจำกัดของ Forms. app

  • ขาดรูปแบบที่เคลื่อนไหวได้ และคุณไม่สามารถสร้างรูปแบบที่คล้ายกันได้โดยไม่ต้องใช้โค้ด
  • ผู้ใช้โหมดฟรีไม่สามารถเพิ่มโลโก้ของตนได้

ราคาของ Forms. app

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $35/เดือน
  • พรีเมียม: 99 ดอลลาร์/เดือน

แบบฟอร์ม. การให้คะแนนและรีวิวแอป

  • G2: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Forms. app อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

คุณสามารถเพิ่มโลโก้ของคุณได้แม้ในแผนฟรี ฉันใช้มันเพื่อรวบรวมการลงทะเบียน และสามารถติดตามกระบวนการได้อย่างง่ายดาย

10. ProProfs Survey Maker (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้า)

แบบสำรวจ ProProfs: ทางเลือกแทน Survicate
ผ่านทางแบบสำรวจ ProProfs

ProProfs ส่งแบบสำรวจ Net Promoter Score (NPS) ให้กับลูกค้าทันทีผ่านทางอีเมล, การฝังในเว็บไซต์, ป๊อปอัพในแอป, และโซเชียลมีเดีย เมื่อมีการตอบกลับเข้ามา คุณสมบัติขั้นสูงของทางเลือกนี้ของ Survicate จะสร้างรายงานรายวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน ช่วยให้ธุรกิจติดตามแนวโน้มได้ตลอดเวลา

ด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ ธุรกิจสามารถวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ NPS ได้อย่างรวดเร็ว ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และตรวจจับความเสี่ยงที่อาจเกิดการสูญเสียลูกค้าได้

คุณสมบัติเด่นของ Proprofs Survey Maker

  • กำหนดว่าแบบสำรวจของคุณเกี่ยวกับอะไรให้กับ ตัวสร้างแบบฟอร์ม AI แล้วคุณจะมีเทมเพลตพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที
  • กำหนดค่าบวกและค่าลบให้กับแต่ละ ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อประเมินคะแนนความพยายามของลูกค้า
  • ใช้เป็น ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นของพนักงานและจัดหมวดหมู่พวกเขาเป็นผู้ส่งเสริม, ผู้ไม่สนใจ, หรือผู้คัดค้าน เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง
  • สร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมปรับแต่งได้อย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณ

ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ Proprofs

  • ไลบรารีเทมเพลตมีข้อจำกัด
  • รายงานอาจรู้สึกค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Proprofs Survey Maker

  • ฟรีตลอดไป
  • สิ่งจำเป็น: $39.99/เดือน
  • ธุรกิจ: 69.99 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: $149.99/เดือน (เฉพาะแผนรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Proprofs Survey Maker

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

11. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการทำงานของธุรกิจ)

Formstack: ทางเลือกของ Survicate
ผ่านทางFormstack

Formstack มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ระบบอัตโนมัติในตัว แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลล่วงหน้า และการอนุมัติแบบไดนามิกจะส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่เหมาะสม กรอกเอกสารโดยอัตโนมัติ เรียกการอนุมัติ และซิงค์กับระบบของคุณ

ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มการส่งข้อมูลลูกค้าจะถูกส่งไปยังตัวแทนขายที่ได้รับมอบหมายทันที ในขณะที่แบบฟอร์มการรับผู้ป่วยจะถูกส่งไปยังระบบบันทึกข้อมูลของคุณ

ทางเลือกของ Survicate นี้ยังรองรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ตรรกะเงื่อนไข แบบฟอร์มแบบไดนามิก และการฝังแบบไร้รอยต่อบนเว็บไซต์ ทำให้ง่ายต่อการออกแบบแบบสำรวจที่มีแบรนด์และโต้ตอบได้ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลายช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการเก็บข้อมูลและเพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึกด้านความพึงพอใจของลูกค้าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack

  • กรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่จาก CRM หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดความยุ่งยากและข้อผิดพลาด
  • ระบบลงทะเบียนกิจกรรมและติดตามการสื่อสารอัตโนมัติ
  • ผสานการอนุมัติ, ข้ามตรรกะ, และกระบวนการทำงานหลายผู้ใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านองค์กร
  • ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการการคุ้มครองข้อมูลอย่างเข้มงวด เช่น ด้านการแพทย์ การเงิน และการศึกษา พร้อมการเข้ารหัส ข้อกำหนด SMTP ที่แข็งแกร่ง และมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของ Formstack

  • การสร้างรูปแบบที่ใหญ่ขึ้นอาจทำให้เครื่องมือทำงานช้าลงหรือไม่ตอบสนอง
  • การเชื่อมโยงแบบสำรวจใน Formstack กับซอฟต์แวร์การชำระเงินอาจเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Formstack

  • แบบฟอร์ม: $99/เดือน
  • ห้องสวีท: $299/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

👀 คุณทราบหรือไม่: องค์กรที่มีโปรแกรมการศึกษาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะเห็นคะแนนความภักดีของลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 20%

สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Survicate—ClickUp

การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อ

เครื่องมือสำรวจที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแค่รวบรวมความคิดเห็นเท่านั้น แต่ยังจัดการขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และช่วยให้คุณเปลี่ยนคำตอบให้เป็นการกระทำ

แม้ว่า Survicate จะมีคุณสมบัติที่มั่นคง แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการของคุณเสมอไป

ด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสร้างแบบฟอร์มที่ยืดหยุ่น และการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ ClickUp คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Survicate เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับรวบรวมคำตอบและดำเนินโครงการของคุณ

รวบรวมข้อมูลเชิงลึก, ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึก, และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้.ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.