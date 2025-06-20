บล็อก ClickUp

11 อันดับทางเลือก Aisera สำหรับระบบอัตโนมัติด้วย AI ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
20 มิถุนายน 2568

ทุกนาทีที่คุณใช้ไปกับงานซ้ำซากคือนาทีที่ถูกขโมยไปจากกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตที่แท้จริง

ลองคิดดู—ในแต่ละวันของคุณ มีเวลากี่เปอร์เซ็นต์ที่สูญเปล่าไปกับการกรอกข้อมูล การจัดเรียงอีเมล หรือการรายงานด้วยมือ? แล้วจะเป็นอย่างไรถ้างานเหล่านั้นสามารถจัดการได้เองโดยอัตโนมัติ ในขณะที่คุณได้ทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง?

นั่นคือจุดที่เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง Aisera เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการนี้ ช่วยเหลือธุรกิจในการทำให้การสนับสนุนด้านไอที การบริการลูกค้า และการดำเนินงานต่างๆ ง่ายขึ้น

แต่มันไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกคน และอาจไม่เหมาะกับคุณเสมอไป อาจคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น ความสามารถของ AI ที่มากขึ้น หรืออาจเป็นเพียงเครื่องมือที่เหมาะกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้วมากกว่า ตั้งแต่การสร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน เราจะพิจารณาทุกแง่มุม!

ส่วนที่ดีที่สุด? มีผู้ให้บริการชั้นนำมากมายที่สามารถเทียบเคียง—หรือแม้กระทั่งเหนือกว่า—สิ่งที่ Aisera นำเสนอได้ ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจแพลตฟอร์มอัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุด โดยแยกแยะคุณสมบัติ ราคา และเปรียบเทียบกับ Aisera

Aisera คืออะไร?

ไอเซร่า
ผ่านทางAisera

Aisera เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการไอที (ITSM) การสนับสนุนลูกค้า และกระบวนการทำงานภายในองค์กร

มันใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ สนับสนุนการบริการตนเอง และปรับปรุงเวลาการตอบสนอง

ด้วยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce และ Slack, Aisera มุ่งลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตัวแทนเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัทสามารถจัดการกับคำขอสนับสนุนทั่วไปได้ ทำให้เจ้าหน้าที่มนุษย์มีเวลาไปทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

👀 คุณรู้หรือไม่?92% ของบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนใน AI แต่มีเพียง 1% ของผู้นำที่พิจารณาว่าองค์กรของตนได้บูรณาการ AI อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ความท้าทายไม่ใช่แค่การนำ AI มาใช้เท่านั้น—แต่เป็นการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลกระทบทางธุรกิจที่แท้จริง

ทำไมควรพิจารณาทางเลือกอื่นของ Aisera?

แม้ว่า Aisera จะเป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง แต่ก็อาจไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกธุรกิจเสมอไป นี่คือเหตุผลที่คุณควรลองใช้ทางเลือกอื่น:

  • ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: กระบวนการทำงานอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติอาจไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการเฉพาะ
  • ราคาสูง: แผนที่เน้นสำหรับองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • ความท้าทายในการบูรณาการ: อาจขาดการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งกับเครื่องมือเฉพาะทาง
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ AI: การจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนอาจต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์
  • รอบการปล่อยเวอร์ชันบ่อย: การอัปเดตเป็นประจำอาจทำให้เสถียรภาพถูกรบกวนและต้องการการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง
  • การฝึกอบรม AI ที่ใช้เวลานาน: การบรรลุประสิทธิภาพที่มั่นคงอาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: ตัวเลือกเสริมเช่นการสนับสนุน GPT อาจไม่รวมอยู่ในค่าบริการมาตรฐาน
  • ปัญหาประสิทธิภาพบนมือถือ: การใช้มือถือในปริมาณมากอาจทำให้เครื่องทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัด
  • ยังคงต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง: แม้จะมีอัตราการเบี่ยงเบนที่ดี แต่ยังคงต้องมีการปรับแต่งและจัดการเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง

ทางเลือกของ Aisera ในภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรณีการใช้งานและโครงสร้างธุรกิจสำหรับแต่ละทางเลือกของ Aisera:

เครื่องมือกรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับราคา
คลิกอัพการอัตโนมัติของงานและกระบวนการทำงานทีมที่บริหารโครงการและกระบวนการมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน ต่อผู้ใช้
Moveworksระบบอัตโนมัติการสนับสนุนด้านไอทีด้วยปัญญาประดิษฐ์องค์กรที่กำลังทำให้ระบบช่วยเหลือด้านไอทีเป็นอัตโนมัติราคาตามความต้องการ
อมีเลียการโต้ตอบกับลูกค้า/พนักงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIธุรกิจที่ต้องการตัวแทน AI ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ราคาตามความต้องการ
โคเร. ไอปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาและระบบอัตโนมัติของแชทบอทองค์กรที่ต้องการบอท AI ขั้นสูงราคาตามความต้องการ
IBM Watson Assistantแชทบอท AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้าและช่วยเหลือด้านไอทีธุรกิจที่ต้องการ AI ที่สามารถปรับแต่งได้สูงมีแผน Lite ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $140/เดือน
การลอยตัวแชทบอท AI สำหรับการขายและการตลาดบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างลูกค้าเป้าหมายราคาตามความต้องการ
Zendesk AIระบบอัตโนมัติในการบริการลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ธุรกิจที่ใช้ Zendesk สำหรับการสนับสนุนแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $55 ต่อตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
ServiceNowการจัดการบริการไอทีและการทำงานอัตโนมัติองค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการบริการด้านไอทีราคาตามความต้องการ
Cognigyระบบอัตโนมัติในศูนย์บริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์องค์กรที่ต้องการ AI สำหรับเสียงและการแชทราคาตามความต้องการ
มีแชทบอท AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับบริการลูกค้าธุรกิจที่ต้องการการตั้งค่าแชทบอทที่ง่ายดายราคาตามความต้องการ
Yellow. aiการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์บริษัทที่ต้องการ AI สำหรับเสียงและแชทแผนฟรีสำหรับสูงสุด 100 MTU/เดือน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10,000/ปี

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่มีราคาโปร่งใสและฟีเจอร์ที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกจำกัดอยู่ในระบบที่แข็งตัวเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Aisera ที่คุณควรใช้

กำลังมองหาทางเลือกแทน Aisera อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณต้องพิจารณา:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการโครงการ)

ClickUp Brain
รับคำตอบทันที สรุปงาน และคำแนะนำที่ชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain—ผู้ช่วย AI ที่พร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา

หากคุณกำลังเปรียบเทียบClickUpกับ Aisera ความแตกต่างหลักอยู่ที่ขอบเขตและความยืดหยุ่น

Aisera ถูกสร้างขึ้นเพื่อการอัตโนมัติด้านไอทีและการสนับสนุนลูกค้า ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ขยาย AI และการทำงานอัตโนมัติไปยังทุกส่วนของกระบวนการทำงานของคุณ—การจัดการโครงการ, การจัดระเบียบงาน, และการรักษาทีมให้สอดคล้องกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

หัวใจสำคัญของสิ่งนี้คือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทำงานข้ามระหว่างงาน เอกสาร และการแชท

ClickUp Brain ให้บริการสรุปแบบทันที สร้างการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และแนะนำขั้นตอนต่อไปในภารกิจ (Tasks) สามารถเขียนหรือปรับปรุงงานย่อยและความคิดเห็นตามบริบทของโครงการได้ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องมีการสื่อสารกลับไปกลับมา

ClickUp Brain
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp Brain ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI คำตอบทันที และการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ภายในClickUp Docs, Brain ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวแก้ไขและนักวิจัยในตัว. ให้มันสรุปเอกสารยาว ๆ, แก้ไขย่อหน้า, สร้างเนื้อหาใหม่จากศูนย์, หรือตอบคำถามตามสิ่งที่ได้เขียนไว้แล้ว. มันสามารถเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จัดระเบียบได้ในไม่กี่วินาที.

เพิ่มเข้าไปอีกว่าคุณสามารถดึงความรู้ที่มีอยู่จากเนื้อหาภายใน ClickUp และผ่านเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อได้ และคุณก็จะได้รากฐานของ AI ที่มีความเป็นตัวแทนซึ่งสามารถปรับตัวตามความต้องการของคุณได้

แต่แล้วการเชื่อมต่อกับทีมของคุณล่ะ? Brain ยังช่วยคุณให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณภายในClickUp Chat อีกด้วย Brain จะเข้ามาในบทสนทนาเพื่อค้นหาภารกิจที่เกี่ยวข้อง แนะนำคำตอบ และสรุปการหารือแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณตัดผ่านเสียงรบกวนและดำเนินการกับสิ่งที่สำคัญได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ

ClickUp's AI Agents
ทำงานได้มากขึ้นด้วย AI Agents ในแชทของ ClickUp

อยากรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นจริงในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติ? ClickUp Brain ช่วยให้คุณเลือกโมเดล AI ที่ต้องการใช้งานได้เอง ไม่ว่าจะเป็น Gemini, ChatGPT หรือ Claude โดยสามารถเลือกได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Brain
เลือกใช้งานระหว่าง Gemini, ChatGPT และ Claude ได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เพื่อรับความช่วยเหลือจาก AI ที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณกำลังร่างเอกสาร, ถามคำถาม, หรือสรุปงาน, คุณสามารถสลับระหว่าง LLMs ชั้นนำได้ตามสไตล์ของผลลัพธ์หรือความลึกที่คุณต้องการ. ความยืดหยุ่นนี้เป็นจุดเด่นที่ใหญ่มาก, มอบให้ทีมมีการควบคุมมากขึ้น, การจัดการบริบทที่ดีขึ้น, และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp.

ClickUp Automation
กำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ด้วย ClickUp Automation โดยการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน, ตัวกระตุ้น และการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ด้วยClickUp Automations คุณสามารถกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ในทุกทีมได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ต่างจาก Aisera ที่เน้นกระบวนการทำงานด้าน IT ClickUp มอบระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นสำหรับงานด้านการตลาด การขาย ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ส่งการอัปเดต และกระตุ้นการดำเนินการโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง เพียงอธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา แล้วClickUp AI Automation Builderจะจัดการทุกอย่างให้เอง ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือการสร้างรายงาน

นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติ ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ซึ่งแทนที่เครื่องมือที่แยกจากกัน โดยรวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และการทำงานร่วมกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

👀 คุณรู้หรือไม่? Shipt, Inc. ซึ่งเป็นบริการจัดส่งสินค้าที่เป็นเจ้าของโดย Target Corporationได้จัดการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ClickUp Forms, แท็ก และการทำงานอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันชอบระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ของมันมาก แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้เราผู้ใช้สามารถมองเห็นประสิทธิภาพของโครงการและได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ มันให้มุมมองการทำงานที่ยืดหยุ่น รวมถึงมุมมองที่แตกต่างกัน 10 แบบ ซึ่งช่วยให้เราผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญในแบบที่เราต้องการ และการติดตามเวลาในตัวช่วยให้ฉันสามารถกำหนดประมาณเวลาสำหรับแต่ละงานและติดตามความคืบหน้าได้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ระบบอัตโนมัติ AI ที่เก่าแก่ที่สุดทำงานบนบัตรเจาะรู— ตอนนี้ AI สามารถทำนายขั้นตอนการทำงานและดำเนินการงานได้ทันที

2. Moveworks (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนพนักงานด้วย AI)

มูฟเวิร์คส์
ผ่านทางMoveworks

เบื่อกับการรอให้ฝ่ายไอทีรีเซ็ตรหัสผ่านหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการคำขอที่ง่าย ๆ ใช่ไหม?

Moveworks ขจัดปัญหาคอขวดเหล่านั้นด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งพร้อมใช้งานตลอดเวลาสำหรับพนักงาน แทนที่จะต้องบันทึกปัญหาหรือตามหาทีมสนับสนุน พนักงานสามารถถามคำถาม Moveworks ด้วยภาษาธรรมชาติและรับคำตอบได้ทันที

มันผสานการทำงานกับระบบองค์กรเช่น ServiceNow, Workday, และ Microsoft Teams โดยดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Moveworks

  • ลดเวลาหยุดทำงานและช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
  • ตีความและตอบสนองต่อคำขอของพนักงานด้วยความเข้าใจภาษาธรรมชาติ
  • เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับระบบไอทีและระบบทรัพยากรบุคคลขององค์กร
  • แก้ไขปัญหาทั่วไปของพนักงานโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
  • รองรับหลายภาษาสำหรับทีมทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Moveworks

ราคาของ Moveworks

  • ราคาตามความต้องการ

Moveworks คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Moveworks อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ตั้งแต่เริ่มใช้ Moveworks เราได้ลดปริมาณงานลง 50% ในระยะเวลา 4 ปี การประหยัดจากฝ่ายบริการไอทีของเราสามารถครอบคลุมค่าสัญญา Moveworks และยังเหลือเงินออมอีกด้วย! Moveworks ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายมาก เรามีโปรแกรมความสำเร็จร่วมกันที่ดีและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

📮ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบใช้เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude

การยอมรับผู้ช่วยและตัวแทนที่น้อยกว่าอาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มักถูกปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือกระบวนการทำงานเฉพาะ

ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทางClickUp Chatสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!

3. อมีเลีย (ดีที่สุดสำหรับการบริการลูกค้าด้วย AI)

อมีเลีย
ผ่านทางอมีเลีย

ต่างจากแชทบอทปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมที่อาศัยสคริปต์ที่ตายตัว Amelia AI เข้าใจบริบท เจตนา และแม้แต่ความรู้สึก ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้ารู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น

คุณสามารถใช้ Amelia เพื่อให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสอบถามเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและเทมเพลตกระบวนการทำงานไปจนถึงการแก้ไขปัญหา Amelia จะเรียนรู้จากการโต้ตอบในอดีตอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการตอบสนองให้ดีขึ้นตลอดเวลา

หากลูกค้าไม่พอใจหรือเพียงแค่ต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว Amelia สามารถปรับโทนเสียงให้เหมาะกับสถานการณ์ได้ พร้อมทั้งเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับการช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI

คุณสมบัติเด่นของอมีเลีย

  • ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
  • รับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ของลูกค้าอย่างชาญฉลาด
  • แผนผังกระบวนการสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับการโต้ตอบหลายอย่างพร้อมกัน

ข้อจำกัดของอมีเลีย

  • ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนและการดำเนินการเริ่มต้น
  • มีความท้าทายเมื่อต้องผสานรวมกับระบบเดิม

ราคาของอมีเลีย

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของอมีเลีย

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Amelia อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

ฉันชอบที่ส่วนหลังของปลั๊กอินทำงานได้ดีและดูสวยงามมาก – เป็นสิ่งที่สดชื่นเมื่อเทียบกับปลั๊กอินอื่นๆ มากมาย มันช่วยให้เราสามารถทำการจองที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องจ้างบริษัทพัฒนาเฉพาะทาง ฉันยังชอบที่มีใบอนุญาตตลอดชีพและราคาสมเหตุสมผลมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Aisera ให้เน้นที่ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่แล้ว แพลตฟอร์มที่มีระบบอัตโนมัติด้วย AI จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ITSM หรือระบบสนับสนุนลูกค้าของคุณได้

4. Kore. ai (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาในระดับองค์กร)

Kore.ai - ทางเลือกแทน Aisera
ผ่านทางKore.ai

Kore. ai ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาที่ทำงานได้หลากหลายช่องทางทั่วโลก ผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันก้าวไปไกลกว่าสคริปต์พื้นฐาน—พวกเขาตีความบริบท เจตนา และความรู้สึกเพื่อสนับสนุนการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

ธุรกิจสามารถใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ, ปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า, และทำให้การปฏิบัติงานภายในเป็นไปอย่างราบรื่น. ด้วยตัวเลือกทั้งแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและแบบเขียนโค้ดน้อย, ทีมสามารถสร้างและเปิดตัวผู้ช่วย AI ได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคที่ลึกซึ้ง.

Kore. ai คุณสมบัติเด่น

  • ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าและพนักงานเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยแชทบอทอัจฉริยะ
  • ปรับปรุงความแม่นยำของแชทบอทด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง
  • PLOY AI ASSISTANTS ครอบคลุมหลายช่องทาง รวมถึงแอปพลิเคชันเสียงและข้อความ
  • ผสานการทำงานกับระบบองค์กร เช่น CRM และการจัดการบริการไอที

ข้อจำกัดของ Kore. ai

  • ต้องการการฝึกอบรมเบื้องต้นสำหรับแบบจำลอง AI เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • อาจเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับการนำไปใช้ในระดับองค์กรขั้นสูง

Kore. ai ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

Kore. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (380+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Kore. ai อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

เครื่องมือที่ดีที่สุดในการออกแบบแชทบอท ฉันสนุกกับการอบรมมาก ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดต่างๆ เป็นอย่างดี และสามารถอธิบายข้อสงสัยทั้งหมดได้อย่างชัดเจน การอบรมทั้งหมดดำเนินไปอย่างยอดเยี่ยมมาก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่องระบบอัตโนมัติมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีตัวอย่างแรกๆ เช่นกลไกแอนติคีเธรา ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์อนาล็อกของชาวกรีกโบราณที่ใช้ทำนายตำแหน่งทางดาราศาสตร์ ปัจจุบัน เครื่องมือระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้พัฒนาไปอย่างมากจนสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนในหลากหลายอุตสาหกรรม

5. IBM Watson Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

IBM Watson Assistant
ผ่านทางIBM Watson Assistant

สำหรับธุรกิจที่ต้องการการโต้ตอบกับลูกค้าขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI, IBM Watson Assistant มอบแนวทางที่ชาญฉลาดกว่า

ต่างจากแชทบอทพื้นฐานที่มีคำตอบสำเร็จรูป มันเรียนรู้จากการสนทนาจริงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำตลอดเวลา มันสามารถผสานการทำงานกับศูนย์ติดต่อ, เว็บไซต์, และแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อลดเวลาการรอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า

ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว ทีมงานยังได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การสนับสนุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ IBM Watson Assistant

  • มอบประสบการณ์การโต้ตอบกับลูกค้าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • เรียนรู้จากการสนทนาในอดีตเพื่อปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำเมื่อเวลาผ่านไป
  • ลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโดยการทำงานอัตโนมัติสำหรับการสอบถามที่เป็นกิจวัตร
  • ผสานการทำงานกับศูนย์บริการลูกค้าองค์กรและระบบ CRM

ข้อจำกัดของ IBM Watson Assistant

  • อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าสำหรับธุรกิจที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI
  • ต้องการการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ราคาของ IBM Watson Assistant

  • ไลท์: ฟรี
  • เพิ่มเติม: $140/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ IBM Watson Assistant

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 320+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง IBM Watson Assistant อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ IBM Watsonx Assistant คือส่วนใหญ่เป็นเพราะมันง่ายที่จะเริ่มใช้งาน แต่ยังสามารถพัฒนาเส้นทางที่ซับซ้อนได้เมื่อคุณเรียนรู้กรอบการทำงาน

6. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาด้านการขายและการตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)

Drift - ทางเลือกของ Aisera
ผ่านทางDrift

แชทบอทที่ใช้ AI ของ Drift สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ช่วยคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ ตอบคำถาม และแม้กระทั่งนัดหมายการประชุม โดยไม่ต้องมีตัวแทนมนุษย์เข้ามาแทรกแซง

ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ B2B, ระบบ AI สนทนาของ Drift ปรับแต่งการสื่อสารตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม ทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้รับข้อความที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถแสดงเจตนาของตนผ่านคำถามแบบข้อความเปิด และได้รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมในทันที ซึ่งช่วยในการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายและเร่งกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Drift

  • คัดกรองลูกค้าเป้าหมายและนัดหมายการประชุมขายโดยอัตโนมัติ
  • ปรับแต่งการตอบกลับตามพฤติกรรมและความตั้งใจของผู้เยี่ยมชม
  • ผสานการทำงานกับระบบ CRM เช่น HubSpot และ Salesforce

ข้อจำกัดของการลอยตัว

  • ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งสำหรับเวิร์กโฟลว์แชทบอทขั้นสูง
  • ต้องการเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวการล่องลอย

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,250 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Drift อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

มันให้รูปแบบการสอบถามที่จัดหมวดหมู่และมีโครงสร้างชัดเจน การทำงานกับมันทำให้งานง่ายมาก ฉันใช้มันทุกวันติดต่อกัน 8 ชั่วโมง มันทำงานได้ดี ง่ายมาก!!

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทางกฎหมาย, ภาษี, บัญชี, และการป้องกันการฉ้อโกง คาดว่าจะสามารถประหยัดเวลาได้ถึง200 ชั่วโมงต่อปีด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งอาจส่งผลให้เพิ่มผลผลิตได้ถึง 100,000 ดอลลาร์ต่อปีต่อทนายความ

7. Zendesk AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์)

Zendesk AI - ทางเลือกแทน Aisera
ผ่านทางZendesk AI

ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม Zendesk, Zendesk AI ช่วยให้ทีมสนับสนุนลดภาระงานลงได้อย่างมาก มันทำการตอบกลับอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของตั๋ว และเบี่ยงเบนคำถามทั่วไปก่อนที่จะถึงตัวแทนมนุษย์

ด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) Zendesk AI สามารถทำนายความต้องการของลูกค้าได้ และแนะนำบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องหรือการตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับคำถามที่ซ้ำซาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk AI

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดการตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • แนะนำบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องตามคำถามของลูกค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มสนับสนุนที่กว้างขึ้นของ Zendesk

ข้อจำกัดของ Zendesk AI

  • เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Zendesk อยู่แล้วเท่านั้น
  • ขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับพฤติกรรมของ AI

ราคาของ Zendesk AI

  • ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อเจ้าหน้าที่
  • ทีมสวีท: $69/เดือน ต่อตัวแทน
  • ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อตัวแทน
  • Suite Enterprise: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zendesk AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

👀 คุณรู้หรือไม่? การนำเครื่องมือ AI มาใช้ของ Grant Thornton ส่งผลให้พนักงานประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง7.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้พวกเขามีเวลามุ่งเน้นกับงานที่มีคุณค่าต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับทีมไอที

8. ServiceNow (ดีที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอทีด้วย AI)

ServiceNow - ทางเลือกแทน Aisera
ผ่านทางServiceNow

การจัดการการสนับสนุนด้านไอทีอาจรู้สึกเหมือนเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของตั๋วงาน, งานค้าง, และคอขวด. ServiceNow ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำลายวงจรนี้,โดยอัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำเพื่อเพิ่มผลผลิต, จัดลำดับความสำคัญของคำขอให้บริการ, และแม้กระทั่งทำนายปัญหาได้ก่อนที่มันจะลุกลาม.

ด้วยตัวแทนเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI พนักงานสามารถรับคำตอบทันทีสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ IT และ HR โดยไม่ต้องเปิดตั๋ว

ในขณะเดียวกัน ปัญญาเชิงคาดการณ์ช่วยให้ทีมไอทีมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อน ซึ่งช่วยปรับปรุงเวลาการตอบสนองและลดเวลาหยุดทำงานทั่วทั้งองค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow

  • ทำให้การจัดการบริการไอทีเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • แก้ไขข้อสงสัยของพนักงานได้ทันทีด้วยตัวแทนเสมือน
  • ทำนายและป้องกันปัญหาไอที ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
  • จัดลำดับความสำคัญของคำขอบริการอย่างชาญฉลาดตามความเร่งด่วน

ข้อจำกัดของ ServiceNow

  • ต้องมีการกำหนดค่าอย่างมากสำหรับการนำไปใช้ในขนาดใหญ่
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ราคาของ ServiceNow

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ServiceNow

  • G2: 4. 4/5 (2,270+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ServiceNow อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบวิธีที่ ServiceNow รวมศูนย์การจัดการคำขอสนับสนุนและเวิร์กโฟลว์ไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ติดตามและจัดการได้ง่าย ทั้งลูกค้าและทีมงานภายในสามารถมองเห็นสถานะของคำขอได้อย่างชัดเจน และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติยังช่วยลดความยุ่งยากในการทำงานด้วยมือและย่นระยะเวลาในการตอบสนองอีกด้วย นอกจากนี้ ฉันยังพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ใช้งานง่าย โดยเฉพาะเวลาปรับแต่งแดชบอร์ดหรือสร้างรายการในแคตตาล็อกบริการ

9. Cognigy (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์ติดต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Cognigy - ทางเลือกแทน Aisera
ผ่านทางCognigy

Cognigy เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับการสนทนาที่ครบวงจร ออกแบบมาเพื่อศูนย์ติดต่อลูกค้า. ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบผ่านเสียงหรือข้อความ Cognigy ช่วยให้ธุรกิจสามารถมอบการสนับสนุนลูกค้าที่เหมือนมนุษย์ได้ในปริมาณมาก.

ด้วยโมเดล AI ที่ทรงพลังและการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแพลตฟอร์มบริการลูกค้า Cognigy ช่วยให้ธุรกิจต่างๆใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติและตอบคำถามทั่วไป ในขณะที่ยังคงมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว

นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดยังช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับแต่งการสนทนาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติเด่นของ Cognigy

  • อัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยแชทบอทและเสียงบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สนับสนุนประสบการณ์แบบหลายช่องทางผ่านโทรศัพท์ แอปส่งข้อความ และเว็บไซต์
  • ปรับแต่งการสนทนากับลูกค้าด้วยโมเดล AI ขั้นสูง
  • ผสานการทำงานกับระบบ CRM และเครื่องมือบริการลูกค้าเพื่อการสนับสนุนที่รวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Cognigy

  • ต้องการการฝึกอบรมเบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองของ AI
  • อาจต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะอุตสาหกรรม

ราคาของ Cognigy

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Cognigy

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

🧠 เกร็ดความรู้: แชทบอทตัวแรกชื่อELIZA ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1966โดยศาสตราจารย์ Joseph Weizenbaum จาก MIT เพื่อจำลองการสนทนาของจิตบำบัด

10. Ada (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการตนเองของลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์)

Ada - ทางเลือกของ Aisera
ผ่านทางเอด้า

ลูกค้าในปัจจุบันคาดหวังคำตอบที่รวดเร็ว และ Ada ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ แพลตฟอร์มแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าไว้ได้

ผู้ช่วย AI ของ Ada ไม่ได้ให้คำตอบทั่วไปเท่านั้น แต่ยังดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากระบบธุรกิจเพื่อมอบคำตอบที่ถูกต้องและเข้าใจบริบท

ตั้งแต่การจัดการการคืนเงิน การแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการตอบคำถามที่พบบ่อย Ada จัดการการโต้ตอบกับลูกค้าตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่มนุษย์สำหรับทุกคำขอ

คุณสมบัติเด่นของ Ada

  • อัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • ลดเวลารอรับบริการลูกค้าด้วยการให้บริการตนเองแบบทันที
  • ผสานรวมกับระบบธุรกิจที่มีอยู่เพื่อการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด

มีข้อจำกัด

  • เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีการสอบถามจากลูกค้าเป็นระบบ
  • อาจต้องมีการฝึกอบรม AI อย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนสูง

ราคาของ Ada

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Ada

  • G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ada ว่าอย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ADA ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายว่าระบบของพวกเขาทำงานอย่างไร วิธีการตั้งค่าคำตอบอัตโนมัติก็ทำได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากตัวเลือกต่างๆ เช่น กล่องข้อความ วิดีโอ และรูปภาพ สามารถลากและวางลงในลำดับการสนทนาได้ นอกจากนี้ การดำเนินการที่มีอยู่ยังช่วยให้ลำดับการสนทนาทำงานได้อย่างถูกต้อง

11. Yellow.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยระบบ AI)

Yellow.ai - ทางเลือกของ Aisera
ผ่านทางYellow.ai

การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ Yellow. ai ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น แพลตฟอร์ม AI สำหรับการสนทนานี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติได้ในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัวและน่าสนใจ

ไม่ว่าจะผ่านทาง WhatsApp, โซเชียลมีเดีย หรือการโทรด้วยเสียง แชทบอทของ Yellow. ai ให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ ตอบคำถามที่พบบ่อย และแม้กระทั่งทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์

ธุรกิจสามารถใช้ Yellow.ai เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันสำหรับการตลาดอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับข้อความที่ตรงเวลาและเกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเด่นของ Yellow.ai

  • ทำให้การสนทนากับลูกค้าเป็นอัตโนมัติผ่านหลายช่องทาง
  • ปรับปรุงการมีส่วนร่วมด้วยการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • เปิดใช้งานการโต้ตอบด้วยเสียงและแชทพร้อมการตอบสนองที่เหมือนมนุษย์
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการตลาดอัตโนมัติและการติดต่อเชิงรุก

ข้อจำกัดของ Yellow.ai

  • ต้องมีการตั้งค่าเพื่อให้คำตอบของ AI สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
  • อาจไม่รองรับการสอบถามของลูกค้าที่มีความซับซ้อนสูงหากไม่มีมนุษย์คอยช่วยเหลือ

ราคาของ Yellow.ai

  • ฟรี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Yellow. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Aisera สำหรับระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือทั้งหมดในรายการนี้มีความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างทรงพลัง แต่เมื่อพูดถึงโซลูชันที่รวมการทำงานอัตโนมัติ การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI ที่ง่ายดายไว้ในที่เดียว ClickUp คือผู้ชนะที่ชัดเจน

ต่างจากเครื่องมือ AI แบบดั้งเดิมที่เน้นเพียงฟังก์ชันเดียว ClickUp ทำได้มากกว่า

มันรวมการจัดการงาน, ความช่วยเหลือด้วย AI, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการไว้ในที่เดียว ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทำให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถทำงานอัตโนมัติพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่ทั่วทั้งองค์กรของคุณ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด

