11 อันดับทางเลือก Aisera สำหรับระบบอัตโนมัติด้วย AI ในปี 2025

ทุกนาทีที่คุณใช้ไปกับงานซ้ำซากคือนาทีที่ถูกขโมยไปจากกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตที่แท้จริง
ลองคิดดู—ในแต่ละวันของคุณ มีเวลากี่เปอร์เซ็นต์ที่สูญเปล่าไปกับการกรอกข้อมูล การจัดเรียงอีเมล หรือการรายงานด้วยมือ? แล้วจะเป็นอย่างไรถ้างานเหล่านั้นสามารถจัดการได้เองโดยอัตโนมัติ ในขณะที่คุณได้ทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง?
นั่นคือจุดที่เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง Aisera เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการนี้ ช่วยเหลือธุรกิจในการทำให้การสนับสนุนด้านไอที การบริการลูกค้า และการดำเนินงานต่างๆ ง่ายขึ้น
แต่มันไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกคน และอาจไม่เหมาะกับคุณเสมอไป อาจคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น ความสามารถของ AI ที่มากขึ้น หรืออาจเป็นเพียงเครื่องมือที่เหมาะกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้วมากกว่า ตั้งแต่การสร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน เราจะพิจารณาทุกแง่มุม!
ส่วนที่ดีที่สุด? มีผู้ให้บริการชั้นนำมากมายที่สามารถเทียบเคียง—หรือแม้กระทั่งเหนือกว่า—สิ่งที่ Aisera นำเสนอได้ ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจแพลตฟอร์มอัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุด โดยแยกแยะคุณสมบัติ ราคา และเปรียบเทียบกับ Aisera
Aisera คืออะไร?
Aisera เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการไอที (ITSM) การสนับสนุนลูกค้า และกระบวนการทำงานภายในองค์กร
มันใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ สนับสนุนการบริการตนเอง และปรับปรุงเวลาการตอบสนอง
ด้วยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce และ Slack, Aisera มุ่งลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตัวแทนเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัทสามารถจัดการกับคำขอสนับสนุนทั่วไปได้ ทำให้เจ้าหน้าที่มนุษย์มีเวลาไปทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่?92% ของบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนใน AI แต่มีเพียง 1% ของผู้นำที่พิจารณาว่าองค์กรของตนได้บูรณาการ AI อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ความท้าทายไม่ใช่แค่การนำ AI มาใช้เท่านั้น—แต่เป็นการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลกระทบทางธุรกิจที่แท้จริง
ทำไมควรพิจารณาทางเลือกอื่นของ Aisera?
แม้ว่า Aisera จะเป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง แต่ก็อาจไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกธุรกิจเสมอไป นี่คือเหตุผลที่คุณควรลองใช้ทางเลือกอื่น:
- ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: กระบวนการทำงานอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติอาจไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการเฉพาะ
- ราคาสูง: แผนที่เน้นสำหรับองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- ความท้าทายในการบูรณาการ: อาจขาดการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งกับเครื่องมือเฉพาะทาง
- ข้อกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ AI: การจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนอาจต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์
- รอบการปล่อยเวอร์ชันบ่อย: การอัปเดตเป็นประจำอาจทำให้เสถียรภาพถูกรบกวนและต้องการการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง
- การฝึกอบรม AI ที่ใช้เวลานาน: การบรรลุประสิทธิภาพที่มั่นคงอาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: ตัวเลือกเสริมเช่นการสนับสนุน GPT อาจไม่รวมอยู่ในค่าบริการมาตรฐาน
- ปัญหาประสิทธิภาพบนมือถือ: การใช้มือถือในปริมาณมากอาจทำให้เครื่องทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัด
- ยังคงต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง: แม้จะมีอัตราการเบี่ยงเบนที่ดี แต่ยังคงต้องมีการปรับแต่งและจัดการเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
ทางเลือกของ Aisera ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรณีการใช้งานและโครงสร้างธุรกิจสำหรับแต่ละทางเลือกของ Aisera:
|เครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|การอัตโนมัติของงานและกระบวนการทำงาน
|ทีมที่บริหารโครงการและกระบวนการ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน ต่อผู้ใช้
|Moveworks
|ระบบอัตโนมัติการสนับสนุนด้านไอทีด้วยปัญญาประดิษฐ์
|องค์กรที่กำลังทำให้ระบบช่วยเหลือด้านไอทีเป็นอัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|อมีเลีย
|การโต้ตอบกับลูกค้า/พนักงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ธุรกิจที่ต้องการตัวแทน AI ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์
|ราคาตามความต้องการ
|โคเร. ไอ
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาและระบบอัตโนมัติของแชทบอท
|องค์กรที่ต้องการบอท AI ขั้นสูง
|ราคาตามความต้องการ
|IBM Watson Assistant
|แชทบอท AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้าและช่วยเหลือด้านไอที
|ธุรกิจที่ต้องการ AI ที่สามารถปรับแต่งได้สูง
|มีแผน Lite ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $140/เดือน
|การลอยตัว
|แชทบอท AI สำหรับการขายและการตลาด
|บริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
|ราคาตามความต้องการ
|Zendesk AI
|ระบบอัตโนมัติในการบริการลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ธุรกิจที่ใช้ Zendesk สำหรับการสนับสนุน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $55 ต่อตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|ServiceNow
|การจัดการบริการไอทีและการทำงานอัตโนมัติ
|องค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการบริการด้านไอที
|ราคาตามความต้องการ
|Cognigy
|ระบบอัตโนมัติในศูนย์บริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|องค์กรที่ต้องการ AI สำหรับเสียงและการแชท
|ราคาตามความต้องการ
|มี
|แชทบอท AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับบริการลูกค้า
|ธุรกิจที่ต้องการการตั้งค่าแชทบอทที่ง่ายดาย
|ราคาตามความต้องการ
|Yellow. ai
|การมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|บริษัทที่ต้องการ AI สำหรับเสียงและแชท
|แผนฟรีสำหรับสูงสุด 100 MTU/เดือน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10,000/ปี
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่มีราคาโปร่งใสและฟีเจอร์ที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกจำกัดอยู่ในระบบที่แข็งตัวเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Aisera ที่คุณควรใช้
กำลังมองหาทางเลือกแทน Aisera อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณต้องพิจารณา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการโครงการ)
หากคุณกำลังเปรียบเทียบClickUpกับ Aisera ความแตกต่างหลักอยู่ที่ขอบเขตและความยืดหยุ่น
Aisera ถูกสร้างขึ้นเพื่อการอัตโนมัติด้านไอทีและการสนับสนุนลูกค้า ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ขยาย AI และการทำงานอัตโนมัติไปยังทุกส่วนของกระบวนการทำงานของคุณ—การจัดการโครงการ, การจัดระเบียบงาน, และการรักษาทีมให้สอดคล้องกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
หัวใจสำคัญของสิ่งนี้คือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทำงานข้ามระหว่างงาน เอกสาร และการแชท
ClickUp Brain ให้บริการสรุปแบบทันที สร้างการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และแนะนำขั้นตอนต่อไปในภารกิจ (Tasks) สามารถเขียนหรือปรับปรุงงานย่อยและความคิดเห็นตามบริบทของโครงการได้ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องมีการสื่อสารกลับไปกลับมา
ภายในClickUp Docs, Brain ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวแก้ไขและนักวิจัยในตัว. ให้มันสรุปเอกสารยาว ๆ, แก้ไขย่อหน้า, สร้างเนื้อหาใหม่จากศูนย์, หรือตอบคำถามตามสิ่งที่ได้เขียนไว้แล้ว. มันสามารถเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จัดระเบียบได้ในไม่กี่วินาที.
เพิ่มเข้าไปอีกว่าคุณสามารถดึงความรู้ที่มีอยู่จากเนื้อหาภายใน ClickUp และผ่านเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อได้ และคุณก็จะได้รากฐานของ AI ที่มีความเป็นตัวแทนซึ่งสามารถปรับตัวตามความต้องการของคุณได้
แต่แล้วการเชื่อมต่อกับทีมของคุณล่ะ? Brain ยังช่วยคุณให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณภายในClickUp Chat อีกด้วย Brain จะเข้ามาในบทสนทนาเพื่อค้นหาภารกิจที่เกี่ยวข้อง แนะนำคำตอบ และสรุปการหารือแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณตัดผ่านเสียงรบกวนและดำเนินการกับสิ่งที่สำคัญได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
อยากรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นจริงในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติ? ClickUp Brain ช่วยให้คุณเลือกโมเดล AI ที่ต้องการใช้งานได้เอง ไม่ว่าจะเป็น Gemini, ChatGPT หรือ Claude โดยสามารถเลือกได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ไม่ว่าคุณกำลังร่างเอกสาร, ถามคำถาม, หรือสรุปงาน, คุณสามารถสลับระหว่าง LLMs ชั้นนำได้ตามสไตล์ของผลลัพธ์หรือความลึกที่คุณต้องการ. ความยืดหยุ่นนี้เป็นจุดเด่นที่ใหญ่มาก, มอบให้ทีมมีการควบคุมมากขึ้น, การจัดการบริบทที่ดีขึ้น, และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp.
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ในทุกทีมได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ต่างจาก Aisera ที่เน้นกระบวนการทำงานด้าน IT ClickUp มอบระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นสำหรับงานด้านการตลาด การขาย ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย
ทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ส่งการอัปเดต และกระตุ้นการดำเนินการโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง เพียงอธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา แล้วClickUp AI Automation Builderจะจัดการทุกอย่างให้เอง ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือการสร้างรายงาน
นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติ ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ซึ่งแทนที่เครื่องมือที่แยกจากกัน โดยรวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และการทำงานร่วมกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? Shipt, Inc. ซึ่งเป็นบริการจัดส่งสินค้าที่เป็นเจ้าของโดย Target Corporationได้จัดการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ClickUp Forms, แท็ก และการทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมศูนย์ความรู้ของบริษัทและทำให้ค้นหาได้ง่ายด้วยAI Knowledge Manager ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม
- อัตโนมัติภารกิจและได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างชาญฉลาดด้วย AI Project Manager,เครื่องมือการจัดการโครงการอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI Writer for Work สำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและเข้าใจบริบท
- ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของ AIด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่น เช่น รายการ กระดาน แผนงานกานท์ และปฏิทิน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยไวท์บอร์ด เอกสาร แชท และมุมมองแบบฟอร์ม
- ติดตามเป้าหมาย เวลา และประสิทธิภาพของทีมผ่านแดชบอร์ด ClickUpและการรายงานปริมาณงาน
- ผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อแบบเนทีฟและClickUp API ที่ปรับแต่งได้ผ่านฟิลด์และเทมเพลตที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ของมันมาก แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้เราผู้ใช้สามารถมองเห็นประสิทธิภาพของโครงการและได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ มันให้มุมมองการทำงานที่ยืดหยุ่น รวมถึงมุมมองที่แตกต่างกัน 10 แบบ ซึ่งช่วยให้เราผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญในแบบที่เราต้องการ และการติดตามเวลาในตัวช่วยให้ฉันสามารถกำหนดประมาณเวลาสำหรับแต่ละงานและติดตามความคืบหน้าได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ระบบอัตโนมัติ AI ที่เก่าแก่ที่สุดทำงานบนบัตรเจาะรู— ตอนนี้ AI สามารถทำนายขั้นตอนการทำงานและดำเนินการงานได้ทันที
2. Moveworks (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนพนักงานด้วย AI)
เบื่อกับการรอให้ฝ่ายไอทีรีเซ็ตรหัสผ่านหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการคำขอที่ง่าย ๆ ใช่ไหม?
Moveworks ขจัดปัญหาคอขวดเหล่านั้นด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งพร้อมใช้งานตลอดเวลาสำหรับพนักงาน แทนที่จะต้องบันทึกปัญหาหรือตามหาทีมสนับสนุน พนักงานสามารถถามคำถาม Moveworks ด้วยภาษาธรรมชาติและรับคำตอบได้ทันที
มันผสานการทำงานกับระบบองค์กรเช่น ServiceNow, Workday, และ Microsoft Teams โดยดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Moveworks
- ลดเวลาหยุดทำงานและช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- ตีความและตอบสนองต่อคำขอของพนักงานด้วยความเข้าใจภาษาธรรมชาติ
- เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับระบบไอทีและระบบทรัพยากรบุคคลขององค์กร
- แก้ไขปัญหาทั่วไปของพนักงานโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- รองรับหลายภาษาสำหรับทีมทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Moveworks
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตอบสนองบริการลูกค้าที่ปรับให้เหมาะสม
- ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการผสานรวมกับระบบองค์กรที่มีอยู่
ราคาของ Moveworks
- ราคาตามความต้องการ
Moveworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Moveworks อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ตั้งแต่เริ่มใช้ Moveworks เราได้ลดปริมาณงานลง 50% ในระยะเวลา 4 ปี การประหยัดจากฝ่ายบริการไอทีของเราสามารถครอบคลุมค่าสัญญา Moveworks และยังเหลือเงินออมอีกด้วย! Moveworks ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายมาก เรามีโปรแกรมความสำเร็จร่วมกันที่ดีและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
📮ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบใช้เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude
การยอมรับผู้ช่วยและตัวแทนที่น้อยกว่าอาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มักถูกปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือกระบวนการทำงานเฉพาะ
ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทางClickUp Chatสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!
3. อมีเลีย (ดีที่สุดสำหรับการบริการลูกค้าด้วย AI)
ต่างจากแชทบอทปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมที่อาศัยสคริปต์ที่ตายตัว Amelia AI เข้าใจบริบท เจตนา และแม้แต่ความรู้สึก ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้ารู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น
คุณสามารถใช้ Amelia เพื่อให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสอบถามเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและเทมเพลตกระบวนการทำงานไปจนถึงการแก้ไขปัญหา Amelia จะเรียนรู้จากการโต้ตอบในอดีตอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการตอบสนองให้ดีขึ้นตลอดเวลา
หากลูกค้าไม่พอใจหรือเพียงแค่ต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว Amelia สามารถปรับโทนเสียงให้เหมาะกับสถานการณ์ได้ พร้อมทั้งเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับการช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI
คุณสมบัติเด่นของอมีเลีย
- ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
- รับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ของลูกค้าอย่างชาญฉลาด
- แผนผังกระบวนการสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับการโต้ตอบหลายอย่างพร้อมกัน
ข้อจำกัดของอมีเลีย
- ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนและการดำเนินการเริ่มต้น
- มีความท้าทายเมื่อต้องผสานรวมกับระบบเดิม
ราคาของอมีเลีย
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของอมีเลีย
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Amelia อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ส่วนหลังของปลั๊กอินทำงานได้ดีและดูสวยงามมาก – เป็นสิ่งที่สดชื่นเมื่อเทียบกับปลั๊กอินอื่นๆ มากมาย มันช่วยให้เราสามารถทำการจองที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องจ้างบริษัทพัฒนาเฉพาะทาง ฉันยังชอบที่มีใบอนุญาตตลอดชีพและราคาสมเหตุสมผลมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Aisera ให้เน้นที่ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่แล้ว แพลตฟอร์มที่มีระบบอัตโนมัติด้วย AI จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ITSM หรือระบบสนับสนุนลูกค้าของคุณได้
4. Kore. ai (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาในระดับองค์กร)
Kore. ai ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาที่ทำงานได้หลากหลายช่องทางทั่วโลก ผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันก้าวไปไกลกว่าสคริปต์พื้นฐาน—พวกเขาตีความบริบท เจตนา และความรู้สึกเพื่อสนับสนุนการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
ธุรกิจสามารถใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ, ปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า, และทำให้การปฏิบัติงานภายในเป็นไปอย่างราบรื่น. ด้วยตัวเลือกทั้งแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและแบบเขียนโค้ดน้อย, ทีมสามารถสร้างและเปิดตัวผู้ช่วย AI ได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคที่ลึกซึ้ง.
Kore. ai คุณสมบัติเด่น
- ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าและพนักงานเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยแชทบอทอัจฉริยะ
- ปรับปรุงความแม่นยำของแชทบอทด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง
- PLOY AI ASSISTANTS ครอบคลุมหลายช่องทาง รวมถึงแอปพลิเคชันเสียงและข้อความ
- ผสานการทำงานกับระบบองค์กร เช่น CRM และการจัดการบริการไอที
ข้อจำกัดของ Kore. ai
- ต้องการการฝึกอบรมเบื้องต้นสำหรับแบบจำลอง AI เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อาจเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับการนำไปใช้ในระดับองค์กรขั้นสูง
Kore. ai ราคา
- ราคาตามความต้องการ
Kore. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (380+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kore. ai อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
เครื่องมือที่ดีที่สุดในการออกแบบแชทบอท ฉันสนุกกับการอบรมมาก ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดต่างๆ เป็นอย่างดี และสามารถอธิบายข้อสงสัยทั้งหมดได้อย่างชัดเจน การอบรมทั้งหมดดำเนินไปอย่างยอดเยี่ยมมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่องระบบอัตโนมัติมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีตัวอย่างแรกๆ เช่นกลไกแอนติคีเธรา ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์อนาล็อกของชาวกรีกโบราณที่ใช้ทำนายตำแหน่งทางดาราศาสตร์ ปัจจุบัน เครื่องมือระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้พัฒนาไปอย่างมากจนสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนในหลากหลายอุตสาหกรรม
5. IBM Watson Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
สำหรับธุรกิจที่ต้องการการโต้ตอบกับลูกค้าขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI, IBM Watson Assistant มอบแนวทางที่ชาญฉลาดกว่า
ต่างจากแชทบอทพื้นฐานที่มีคำตอบสำเร็จรูป มันเรียนรู้จากการสนทนาจริงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำตลอดเวลา มันสามารถผสานการทำงานกับศูนย์ติดต่อ, เว็บไซต์, และแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อลดเวลาการรอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว ทีมงานยังได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การสนับสนุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ IBM Watson Assistant
- มอบประสบการณ์การโต้ตอบกับลูกค้าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เรียนรู้จากการสนทนาในอดีตเพื่อปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำเมื่อเวลาผ่านไป
- ลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโดยการทำงานอัตโนมัติสำหรับการสอบถามที่เป็นกิจวัตร
- ผสานการทำงานกับศูนย์บริการลูกค้าองค์กรและระบบ CRM
ข้อจำกัดของ IBM Watson Assistant
- อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าสำหรับธุรกิจที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI
- ต้องการการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ราคาของ IBM Watson Assistant
- ไลท์: ฟรี
- เพิ่มเติม: $140/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ IBM Watson Assistant
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 320+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง IBM Watson Assistant อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ IBM Watsonx Assistant คือส่วนใหญ่เป็นเพราะมันง่ายที่จะเริ่มใช้งาน แต่ยังสามารถพัฒนาเส้นทางที่ซับซ้อนได้เมื่อคุณเรียนรู้กรอบการทำงาน
6. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาด้านการขายและการตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
แชทบอทที่ใช้ AI ของ Drift สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ช่วยคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ ตอบคำถาม และแม้กระทั่งนัดหมายการประชุม โดยไม่ต้องมีตัวแทนมนุษย์เข้ามาแทรกแซง
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ B2B, ระบบ AI สนทนาของ Drift ปรับแต่งการสื่อสารตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม ทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้รับข้อความที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถแสดงเจตนาของตนผ่านคำถามแบบข้อความเปิด และได้รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมในทันที ซึ่งช่วยในการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายและเร่งกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Drift
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายและนัดหมายการประชุมขายโดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งการตอบกลับตามพฤติกรรมและความตั้งใจของผู้เยี่ยมชม
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM เช่น HubSpot และ Salesforce
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งสำหรับเวิร์กโฟลว์แชทบอทขั้นสูง
- ต้องการเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการล่องลอย
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Drift อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มันให้รูปแบบการสอบถามที่จัดหมวดหมู่และมีโครงสร้างชัดเจน การทำงานกับมันทำให้งานง่ายมาก ฉันใช้มันทุกวันติดต่อกัน 8 ชั่วโมง มันทำงานได้ดี ง่ายมาก!!
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทางกฎหมาย, ภาษี, บัญชี, และการป้องกันการฉ้อโกง คาดว่าจะสามารถประหยัดเวลาได้ถึง200 ชั่วโมงต่อปีด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งอาจส่งผลให้เพิ่มผลผลิตได้ถึง 100,000 ดอลลาร์ต่อปีต่อทนายความ
7. Zendesk AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม Zendesk, Zendesk AI ช่วยให้ทีมสนับสนุนลดภาระงานลงได้อย่างมาก มันทำการตอบกลับอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของตั๋ว และเบี่ยงเบนคำถามทั่วไปก่อนที่จะถึงตัวแทนมนุษย์
ด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) Zendesk AI สามารถทำนายความต้องการของลูกค้าได้ และแนะนำบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องหรือการตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับคำถามที่ซ้ำซาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk AI
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดการตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แนะนำบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องตามคำถามของลูกค้า
- เพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มสนับสนุนที่กว้างขึ้นของ Zendesk
ข้อจำกัดของ Zendesk AI
- เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Zendesk อยู่แล้วเท่านั้น
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับพฤติกรรมของ AI
ราคาของ Zendesk AI
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อเจ้าหน้าที่
- ทีมสวีท: $69/เดือน ต่อตัวแทน
- ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อตัวแทน
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zendesk AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? การนำเครื่องมือ AI มาใช้ของ Grant Thornton ส่งผลให้พนักงานประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง7.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้พวกเขามีเวลามุ่งเน้นกับงานที่มีคุณค่าต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับทีมไอที
8. ServiceNow (ดีที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอทีด้วย AI)
การจัดการการสนับสนุนด้านไอทีอาจรู้สึกเหมือนเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของตั๋วงาน, งานค้าง, และคอขวด. ServiceNow ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำลายวงจรนี้,โดยอัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำเพื่อเพิ่มผลผลิต, จัดลำดับความสำคัญของคำขอให้บริการ, และแม้กระทั่งทำนายปัญหาได้ก่อนที่มันจะลุกลาม.
ด้วยตัวแทนเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI พนักงานสามารถรับคำตอบทันทีสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ IT และ HR โดยไม่ต้องเปิดตั๋ว
ในขณะเดียวกัน ปัญญาเชิงคาดการณ์ช่วยให้ทีมไอทีมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อน ซึ่งช่วยปรับปรุงเวลาการตอบสนองและลดเวลาหยุดทำงานทั่วทั้งองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- ทำให้การจัดการบริการไอทีเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แก้ไขข้อสงสัยของพนักงานได้ทันทีด้วยตัวแทนเสมือน
- ทำนายและป้องกันปัญหาไอที ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- จัดลำดับความสำคัญของคำขอบริการอย่างชาญฉลาดตามความเร่งด่วน
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- ต้องมีการกำหนดค่าอย่างมากสำหรับการนำไปใช้ในขนาดใหญ่
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ราคาของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (2,270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ServiceNow อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบวิธีที่ ServiceNow รวมศูนย์การจัดการคำขอสนับสนุนและเวิร์กโฟลว์ไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ติดตามและจัดการได้ง่าย ทั้งลูกค้าและทีมงานภายในสามารถมองเห็นสถานะของคำขอได้อย่างชัดเจน และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติยังช่วยลดความยุ่งยากในการทำงานด้วยมือและย่นระยะเวลาในการตอบสนองอีกด้วย นอกจากนี้ ฉันยังพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ใช้งานง่าย โดยเฉพาะเวลาปรับแต่งแดชบอร์ดหรือสร้างรายการในแคตตาล็อกบริการ
9. Cognigy (เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์ติดต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Cognigy เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับการสนทนาที่ครบวงจร ออกแบบมาเพื่อศูนย์ติดต่อลูกค้า. ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบผ่านเสียงหรือข้อความ Cognigy ช่วยให้ธุรกิจสามารถมอบการสนับสนุนลูกค้าที่เหมือนมนุษย์ได้ในปริมาณมาก.
ด้วยโมเดล AI ที่ทรงพลังและการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแพลตฟอร์มบริการลูกค้า Cognigy ช่วยให้ธุรกิจต่างๆใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติและตอบคำถามทั่วไป ในขณะที่ยังคงมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดยังช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับแต่งการสนทนาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์
คุณสมบัติเด่นของ Cognigy
- อัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยแชทบอทและเสียงบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สนับสนุนประสบการณ์แบบหลายช่องทางผ่านโทรศัพท์ แอปส่งข้อความ และเว็บไซต์
- ปรับแต่งการสนทนากับลูกค้าด้วยโมเดล AI ขั้นสูง
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM และเครื่องมือบริการลูกค้าเพื่อการสนับสนุนที่รวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Cognigy
- ต้องการการฝึกอบรมเบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองของ AI
- อาจต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะอุตสาหกรรม
ราคาของ Cognigy
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cognigy
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
🧠 เกร็ดความรู้: แชทบอทตัวแรกชื่อELIZA ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1966โดยศาสตราจารย์ Joseph Weizenbaum จาก MIT เพื่อจำลองการสนทนาของจิตบำบัด
10. Ada (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการตนเองของลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ลูกค้าในปัจจุบันคาดหวังคำตอบที่รวดเร็ว และ Ada ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ แพลตฟอร์มแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าไว้ได้
ผู้ช่วย AI ของ Ada ไม่ได้ให้คำตอบทั่วไปเท่านั้น แต่ยังดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากระบบธุรกิจเพื่อมอบคำตอบที่ถูกต้องและเข้าใจบริบท
ตั้งแต่การจัดการการคืนเงิน การแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการตอบคำถามที่พบบ่อย Ada จัดการการโต้ตอบกับลูกค้าตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่มนุษย์สำหรับทุกคำขอ
คุณสมบัติเด่นของ Ada
- อัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- ลดเวลารอรับบริการลูกค้าด้วยการให้บริการตนเองแบบทันที
- ผสานรวมกับระบบธุรกิจที่มีอยู่เพื่อการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด
มีข้อจำกัด
- เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีการสอบถามจากลูกค้าเป็นระบบ
- อาจต้องมีการฝึกอบรม AI อย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนสูง
ราคาของ Ada
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ada
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ada ว่าอย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ADA ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายว่าระบบของพวกเขาทำงานอย่างไร วิธีการตั้งค่าคำตอบอัตโนมัติก็ทำได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากตัวเลือกต่างๆ เช่น กล่องข้อความ วิดีโอ และรูปภาพ สามารถลากและวางลงในลำดับการสนทนาได้ นอกจากนี้ การดำเนินการที่มีอยู่ยังช่วยให้ลำดับการสนทนาทำงานได้อย่างถูกต้อง
11. Yellow.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยระบบ AI)
การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ Yellow. ai ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น แพลตฟอร์ม AI สำหรับการสนทนานี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติได้ในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัวและน่าสนใจ
ไม่ว่าจะผ่านทาง WhatsApp, โซเชียลมีเดีย หรือการโทรด้วยเสียง แชทบอทของ Yellow. ai ให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ ตอบคำถามที่พบบ่อย และแม้กระทั่งทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
ธุรกิจสามารถใช้ Yellow.ai เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันสำหรับการตลาดอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับข้อความที่ตรงเวลาและเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ Yellow.ai
- ทำให้การสนทนากับลูกค้าเป็นอัตโนมัติผ่านหลายช่องทาง
- ปรับปรุงการมีส่วนร่วมด้วยการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เปิดใช้งานการโต้ตอบด้วยเสียงและแชทพร้อมการตอบสนองที่เหมือนมนุษย์
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการตลาดอัตโนมัติและการติดต่อเชิงรุก
ข้อจำกัดของ Yellow.ai
- ต้องมีการตั้งค่าเพื่อให้คำตอบของ AI สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
- อาจไม่รองรับการสอบถามของลูกค้าที่มีความซับซ้อนสูงหากไม่มีมนุษย์คอยช่วยเหลือ
ราคาของ Yellow.ai
- ฟรี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Yellow. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Aisera สำหรับระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือทั้งหมดในรายการนี้มีความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างทรงพลัง แต่เมื่อพูดถึงโซลูชันที่รวมการทำงานอัตโนมัติ การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI ที่ง่ายดายไว้ในที่เดียว ClickUp คือผู้ชนะที่ชัดเจน
ต่างจากเครื่องมือ AI แบบดั้งเดิมที่เน้นเพียงฟังก์ชันเดียว ClickUp ทำได้มากกว่า
มันรวมการจัดการงาน, ความช่วยเหลือด้วย AI, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการไว้ในที่เดียว ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทำให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถทำงานอัตโนมัติพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่ทั่วทั้งองค์กรของคุณ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
สมัครใช้ ClickUpฟรีตอนนี้และดูว่า AI สามารถช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นด้วยความพยายามน้อยลงได้อย่างไร