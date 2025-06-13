10 อันดับทางเลือก Rovo ของ Atlassian ที่ดีที่สุดในปี 2025

ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขา
71% ของบริษัทใช้AI ในกระบวนการบริหารโครงการของพวกเขาแล้ว
สำหรับหลายๆ คน Atlassian Rovo ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วย AI—เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ, และให้ข้อมูลเชิงลึกเมื่อคุณต้องการ
แต่ Rovo ก็ไม่ได้ปราศจากข้อจำกัดเช่นกัน บางทีมสังเกตเห็นว่ามันขาดคุณสมบัติขั้นสูงและบางครั้งอาจทำงานได้ไม่ดีนักกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Atlassian
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนเครื่องมือของคุณ บทความนี้มีคำตอบให้คุณ มาสำรวจทางเลือกที่ยอดเยี่ยมของ Rovo ที่อาจเป็นการอัปเกรดที่ทีมของคุณต้องการ!
👀 คุณรู้หรือไม่? AI ได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2017 การนำไปใช้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ตลาด AI ทั่วโลกคาดว่าจะพุ่งสูงถึง 1,811 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้
Atlassian Rovo คืออะไร?
Atlassian Rovo คือผู้ช่วยการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการเชื่อมโยงข้อมูลข้าม Jira, Confluence และเครื่องมืออื่นๆ ภายในระบบนิเวศของ Atlassian
มันใช้ประโยชน์จาก Teamwork Graph ของ Atlassian เพื่อให้บริการการค้นหาที่ชาญฉลาด, ทำให้การปฏิบัติงานเป็นอัตโนมัติ, และให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบท
Rovo เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Rovo Search ซึ่งค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive และ Slack ภายใน Atlassian Rovo Chat ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ Rovo Agents ช่วยในการสร้างเนื้อหา แนะนำ และริเริ่มวัฒนธรรมทีม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คาดว่า AI จะทำให้งานถึง 800 ล้านตำแหน่งถูกอัตโนมัติในทศวรรษนี้ และสร้างตำแหน่งงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ AI ประมาณ 97 ล้านตำแหน่ง
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Rovo?
ในขณะที่ Rovo นำเสนอการค้นหาที่ทรงพลังและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่อาจไม่เหมาะกับทุกทีม
ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI นั้นทั่วไปเกินไป ในขณะที่บางรายประสบปัญหาการเชื่อมต่อที่จำกัดนอกระบบนิเวศของ Atlassian
หากทีมของคุณต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม, ระบบอัตโนมัติที่ลึกซึ้งขึ้น, หรือเครื่องมือที่สามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม, การค้นหาทางเลือกอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม.
ข้อจำกัดของ Atlassian Rovo
มาดูข้อเสียบางประการของ Rovo ที่ทำให้ทีมต่างๆ พิจารณาทางเลือกอื่นกัน:
- การผสานการทำงานที่จำกัด: เหมาะที่สุดภายในระบบนิเวศของ Atlassian แต่ขาดการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Atlassian
- ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI: อาจรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวและอาจขาดความเข้าใจเชิงบริบทอย่างลึกซึ้ง
- ระบบอัตโนมัติแบบเข้มงวด: มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกบางประเภทที่สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและรองรับระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ในระดับที่ลึกกว่า
- ข้อกังวลด้านความสามารถในการขยาย: อาจไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการฟังก์ชันการทำงานของ AI ที่ครอบคลุมมากขึ้น
ทางเลือกยอดนิยมแทน Rovo ในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Atlassian Rovo พร้อมคุณสมบัติหลัก, กรณีการใช้งาน, และราคา:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|– กระบวนการทำงาน เอกสาร และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ – ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, แชท และตัวแทนอัตโนมัติ – มุมมองงานมากกว่า 15 แบบและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ – การติดตามเวลา การติดตามเป้าหมาย และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการโครงการและความรู้ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์และขับเคลื่อนด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|จิรา
|– การวางแผนงานค้างและการวางแผนสปรินต์โดยใช้ AI ช่วย– กระดาน Agile พร้อมการพึ่งพาและการทำงานอัตโนมัติ– การควบคุมเวอร์ชันและการเข้าถึง– การผสานรวมกับเครื่องมือ CI/CD
|ทีมการพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมที่มีความคล่องตัวในการจัดการวงจรการพัฒนาที่ซับซ้อน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินตั้งแต่ $8–$14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Trello
|– ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อม Butler– กระดานคัมบังแบบภาพ– แม่แบบโครงการและมุมมองข้ามกระดาน– การแจ้งเตือนและการแสดงสถานะการ์ด
|บุคคลและทีมขนาดเล็กที่ชอบการจัดการงานแบบภาพพร้อมการสนับสนุน AI แบบเบา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินตั้งแต่ $6–$17. 50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|อาสนะ
|– การคาดการณ์กำหนดเวลาและการทำงานแบบฟอร์มอัตโนมัติด้วย AI– แผนภูมิการทำงานเพื่อการมองเห็นแบบครบวงจร– การบูรณาการกับแผนกต่างๆ (Slack, Loom, Salesforce)– การปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วย AI
|ทีมขนาดเล็กและขนาดกลางที่ทำงานข้ามสายงานในการประสานงานกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและแคมเปญต่างๆ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|มี
|– แชทบอท AI ที่เข้าใจบริบทสำหรับการสนับสนุนลูกค้า– บริการตนเองอัตโนมัติและการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่– ข้อเสนอแนะและการติดตามพฤติกรรมด้วย ML– การฝึกอบรมที่ปรับแต่งสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
|ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าซึ่งกำลังทำให้การสนับสนุนเป็นอัตโนมัติและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
|ราคาพิเศษตามความต้องการ; ทดลองใช้ฟรีตามคำขอ
|กองฟาง
|– ตัวชี้วัดทางวิศวกรรม (เวลาในการตรวจสอบ, PRs, อัตราการยกเลิก) – การผสานกับ GitHub/GitLab – การตรวจจับคอขวดและข้อมูลเชิงลึกของทีม – การรายงานจุดปัญหาในกระบวนการทำงาน
|ผู้นำด้านวิศวกรรมและทีมซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งกระบวนการทำงานของ DevOps ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
|มีแผนฟรี (สตูดิโอ); ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|TestRail
|– ข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์การทดสอบโดยใช้ AI– การอนุญาตตามบทบาทและการนำการทดสอบกลับมาใช้ใหม่ได้– การบันทึกเซสชันแบบเฉพาะกิจและการผสานรวมกับ Jira– การติดตามความล้มเหลวแบบเรียลไทม์
|ทีม QA ที่ต้องการการจัดการกรณีทดสอบที่มีโครงสร้างและข้อมูลเชิงลึก
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $38/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|กูรู
|– บัตรความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคำแนะนำในแอป– การผสานรวมกับ Slack/Teams/เบราว์เซอร์– การเข้าถึงแบบออฟไลน์และการตรวจจับความซ้ำซ้อน– การยืนยันและคำแนะนำในการค้นหา
|ทีมสนับสนุนภายในที่ปรับปรุงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|AlloBrain
|– สรุปโดย AI และข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม– การถอดความและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์– ซิงค์กับ CRM และเครื่องมือจัดการงาน– การแจ้งเตือนความเสี่ยงและข้อโต้แย้งระหว่างการโทร
|ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ทำการบันทึกการประชุมและติดตามผลโดยอัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|แนวคิด
|– การสร้างเนื้อหาและคำแนะนำโครงสร้างโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์– วิกิ ฐานข้อมูล ปฏิทิน การฝังเนื้อหา– ประวัติเวอร์ชันและพื้นที่ทำงานแบบโมดูลาร์
|โครงการจัดระเบียบเอกสาร ชุดเอกสาร และงานร่วมกันสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง ในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและเป็นหนึ่งเดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
👀 คุณรู้หรือไม่: แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ แต่49% ของนายจ้างเชื่อว่าAI จะส่งผลดีต่อการเติบโตของงาน การยอมรับ AI สามารถช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสใหม่ๆ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rovo ที่คุณควรใช้
พร้อมที่จะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rovo หรือยัง? มาสำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และผลกระทบของพวกเขากัน:
1. ClickUp (ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจรพร้อม AI)
ในขณะที่ Rovo ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นหลักClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ด้วย คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpทีมของคุณสามารถตั้งค่าสถานะงานแบบกำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า ความสำคัญ และความเชื่อมโยงระหว่างงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง และยังสามารถติดตามเวลาที่ใช้กับงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ
เมื่อทีมของคุณทำงานร่วมกันClickUp Real-Time Collaboration Detectionจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยแสดงว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ซึ่งช่วยป้องกันความขัดแย้งของเวอร์ชันในเอกสาร ClickUp Docs ที่แชร์ร่วมกัน ต่างจาก Rovo ที่ต้องพึ่งพาการจัดการเอกสารภายนอก ClickUp ช่วยให้การสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารสำคัญเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp ทรงพลังมากกว่า Rovo อย่างมากคือความสามารถในการปรับตัวได้ของมัน. ฟีเจอร์ Custom Workflows ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง—ต่างจาก Rovo ที่พึ่งพาคำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยระบบ AI.
📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูงานที่วางแผนไว้ งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่เสร็จสิ้นแล้วในชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpโดยใช้มุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ— ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง ไปจนถึงรายการและปฏิทิน
ทีมของคุณยังสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ การดำเนินการ และเงื่อนไขต่างๆ โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่เข้าใจง่าย และเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย ClickUp Automations ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นเรื่องในอดีตโดยให้ ClickUp ดำเนินการแทนคุณ คุณจะประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดได้อีกด้วย
ClickUp ยังโดดเด่นในการเชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน ด้วยฟีเจอร์การผสานการทำงานของ ClickUp ทีมงานสามารถเชื่อมต่อ Slack, Google Drive, OneDrive, SharePoint และ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
กังวลเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้หรือไม่? หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือClickUp Connected Search— ฟีเจอร์ทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ไม่เพียงแค่ภารกิจ, ความคิดเห็น, และเอกสารภายใน ClickUp แต่ยังรวมถึงไฟล์ภายนอกได้อีกด้วย
แทนที่จะต้องค้นหาผ่านแอปพลิเคชันหลายตัว ทุกอย่างสามารถค้นหาได้ในที่เดียว ทำให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และแน่นอนClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ตระหนักถึงบริบทของ ClickUp จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้น โดยใช้ AI เพื่อสรุปการอัปเดต สร้างเนื้อหาตามคำขอ และแนะนำวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นโดยอิงจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
ต่างจาก Rovo ที่มุ่งเน้นเฉพาะการแนะนำด้วย AI เท่านั้น AI ของ ClickUp ถูกฝังอยู่ในแพลตฟอร์มผ่านAutopilot Agentsเพื่อช่วยทีมในการดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติและประหยัดเวลาอย่างไม่สิ้นสุดจากการใช้ฟีเจอร์ AI ในตัวของ ClickUp:
🧠 สร้างบันทึกการประชุมและสรุปโดยอัตโนมัติ ด้วยClickUp AI Notetaker
✍️ ร่างโครงการ, เอกสาร, หรือเรื่องราวผู้ใช้ ด้วย AI ที่เข้าใจบริบทของที่ทำงานของคุณและเป้าหมายของทีม
✅ มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ ด้วย AI Assign เมื่อสถานะเฉพาะมีการอัปเดต หรือเมื่ออุปสรรคถูกเคลียร์ เพื่อให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น
📌 อัตโนมัติรายงานประจำวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือนด้วย ตัวแทนอัตโนมัติแบบสร้างไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำหนดเอง
🔍 ข้อมูลเชิงลึกบนพื้นผิวทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น หัวข้อความคิดเห็นของลูกค้าที่พบบ่อยหรือความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการที่เกิดซ้ำ โดยการตั้งคำถามในภาษาธรรมชาติ
🗂️ จัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลางานโดยอัตโนมัติ ด้วยปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนด้วยมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แผนงานกานท์ และแผนผังความคิด
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการติดตามเวลาในตัว การจัดการปริมาณงาน และการจัดสรรทรัพยากร
- อัตโนมัติการทำงาน การสร้างเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการด้วยฟีเจอร์ AI และตัวแทนแบบเนทีฟ
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยClickUp Chat
- จัดเป้าหมายให้สอดคล้องกันโดยการตั้งวัตถุประสงค์และติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
- ควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ที่ละเอียดสำหรับงานและเอกสาร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
- อาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปและไม่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp คือเครื่องมือสารพัดประโยชน์สำหรับระบบบริหารโครงการ... การอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ ClickUp แสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ใช้อย่างแท้จริง การอัปเดต AI ล่าสุดช่วยให้ฉันค้นหาสิ่งที่ต้องการความสนใจได้อย่างแท้จริง ความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งอาจดูน่ากลัวเล็กน้อย... แต่การเรียนรู้มันจะให้ผลตอบแทนมหาศาลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp คือเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับระบบบริหารโครงการ... การอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ ClickUp แสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจความคิดเห็นของผู้ใช้อย่างแท้จริง การอัปเดต AI ล่าสุดช่วยให้ฉันค้นหาสิ่งที่ต้องการความสนใจได้อย่างแท้จริง ความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งอาจดูน่ากลัวเล็กน้อย... แต่การเรียนรู้มันจะให้ผลตอบแทนมหาศาลในด้านประสิทธิภาพการทำงาน
2. Jira (เครื่องมือที่ดีที่สุดที่ใช้ AI สำหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile)
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งออกแบบมาเพื่อทีม Agile และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ สร้างโดย Atlassian ช่วยทีมวางแผนสปรินต์ ติดตามความคืบหน้า และจัดการการปล่อยเวอร์ชันได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติ AI ของ Jira ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง การติดตามข้อบกพร่อง และการกระจายงาน ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ระบบสามารถปรับให้เข้ากับวิธีการ Agile ที่แตกต่างกัน ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทีมที่ใช้ Scrum, Kanban หรือแนวทางแบบผสมผสาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ควบคุมการเข้าถึงในระดับโครงการ, ระดับปัญหา, และระดับภาคสนามสำหรับบทบาทต่าง ๆ
- สร้างภาพเส้นเวลาของโครงการและเน้นจุดที่เป็นอุปสรรคพร้อมทั้งแสดงการพึ่งพา
- เชื่อมโยงปัญหาไปยังการเผยแพร่และทำการอัปเดตเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ
- ทริกเกอร์การกระทำ เช่น การมอบหมายงานอัตโนมัติหรือการแจ้งเตือนทีมตามเงื่อนไข
ข้อจำกัดของ Jira
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (6,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (15,100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
คณะกรรมการที่มีความคล่องตัวและเครื่องมือวางแผนสปรินต์ได้ปรับปรุงวิธีการวางแผนและดำเนินงานของเราอย่างมาก ใช้เวลาสักพักในการปรับตัว แต่เมื่อเราเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว Jira ก็กลายเป็นส่วนสำคัญในการบริหารโครงการของเรา
คณะกรรมการที่มีความคล่องตัวและเครื่องมือวางแผนสปรินต์ได้ปรับปรุงวิธีการวางแผนและดำเนินงานของเราอย่างมาก แม้ว่าจะใช้เวลาสักพักในการปรับตัว แต่เมื่อเราเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว Jira ก็กลายเป็นส่วนสำคัญในการบริหารโครงการของเรา
👀 คุณรู้หรือไม่? ความต้องการผลิตภัณฑ์ AI เชิงสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างรายได้ซอฟต์แวร์ใหม่ถึง 280 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์เทคโนโลยี
3. Trello (เครื่องมือจัดการงาน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ)
หากคุณต้องการทางเลือกอื่นแทน Rovo ที่ทำให้การจัดการงานมีความเป็นภาพและใช้งานง่ายขึ้น Trello คือตัวเลือกที่แข็งแกร่ง Trello ถูกออกแบบมาเพื่อทีมที่เติบโตได้ดีผ่านการร่วมมือกัน โดยใช้ AI เพื่อช่วยให้การจัดระเบียบงานง่ายขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ และให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด
ระบบบอร์ดและบัตรของ Trello นั้นเข้าใจง่าย: แต่ละงานจะได้รับบัตรของตัวเอง ซึ่งจะถูกวางบนบอร์ดที่เกี่ยวข้อง (งานที่ต้องทำ, กำลังทำ, เสร็จแล้ว) ทำให้การติดตามงานง่ายขึ้นสำหรับทั้งบุคคลและทีม ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI (Butler) ช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ โดยเสนอแนะการกระทำตามรูปแบบการใช้งาน
ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI Trello ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องโดยไม่ต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยการแสดงอายุของบัตร บัตรจะจางลงเมื่อไม่มีการใช้งานเพื่อเน้นงานที่ถูกละเลย
- ใช้แม่แบบการจัดการโครงการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับแผนงานผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด และการติดตามสปรินท์
- อัปเดตบอร์ดบนเดสก์ท็อปและมือถือโดยไม่มีความล่าช้า
- ดูงานจากบอร์ดหลายบอร์ดในรูปแบบตารางที่มีโครงสร้าง
ข้อจำกัดของ Trello
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติด้วย AI (บัตเลอร์) มีข้อจำกัดการใช้งานในแผนระดับล่าง
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพมาก การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Drive และ Slack ช่วยให้การจัดการงานต่างๆ ในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพมาก การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Drive และ Slack ช่วยให้การจัดการงานต่างๆ ในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
4. Asana (ระบบอัตโนมัติการทำงานของ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประสานงานในทีม)
Asana ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน จัดการ และทำงานอัตโนมัติข้ามโครงการต่างๆ ด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI Asana ช่วยขจัดความจำเป็นในการอัปเดตด้วยตนเอง ปรับปรุงการจัดสรรงาน และคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลา
นอกเหนือจากการบริหารโครงการแล้ว Asana ยังถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแคมเปญการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานในเชิงปฏิบัติการ ทีมงานสามารถทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆด้วยการผสานเครื่องมือ เช่น Slack, Salesforce และ Google Workspace
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- จัดให้วัตถุประสงค์ของทีมสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
- เชื่อมต่อโครงการ งาน และงานย่อยเพื่อมุมมองการทำงานแบบองค์รวมด้วยโมเดลข้อมูลกราฟการทำงาน
- แนะนำกำหนดเวลาที่เป็นไปได้จริงโดยอิงจากแนวโน้มการเสร็จสิ้นงานในอดีต พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แนบวิดีโอ Loom ไปยังงานเพื่อความเข้าใจและบริบทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- สร้างแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเพื่อจัดการคำขอได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของอาสนะ
- รู้สึกท่วมท้นเมื่อมีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่มากเกินไป
- ระบบอัตโนมัติด้วย AI มีข้อจำกัดในแผนฟรีและแผนระดับล่าง
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $ 30.49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันจัดระเบียบปริมาณงานและสื่อสารงานและโครงการกับสมาชิกในทีมและผู้จัดการได้อย่างเรียบง่าย ใช้งานง่ายและเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มระดับความเป็นระเบียบให้กับงานของฉัน
เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันจัดระเบียบปริมาณงานและสื่อสารงานและโครงการกับสมาชิกในทีมและผู้จัดการได้อย่างเรียบง่าย ใช้งานง่ายและเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มระดับความเป็นระเบียบให้กับงานของฉัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
5. Ada (แชทบอท AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการบริการตนเอง)
Ada เป็นตัวเลือกหนึ่งหากคุณกำลังมองหาทางเลือกสำหรับ Rovo ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้า ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการอัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผ่าน AI
ระบบ AI ที่เชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงการตอบกลับของ Ada อย่างต่อเนื่องตามการโต้ตอบในอดีต ทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ทุกครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ Ada
- ปรับปรุงการตอบกลับของแชทบอทตามการโต้ตอบในอดีตด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง
- ปรับแต่งคำตอบของแชทบอทให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
- รักษาบริบทเมื่อเปลี่ยนจากการสนับสนุนอัตโนมัติเป็นการสนับสนุนแบบเรียลไทม์
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาตอบสนอง คำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และอัตราการมีส่วนร่วม
- มีส่วนร่วมกับผู้ใช้ตามพฤติกรรม (เช่น การส่งคำแนะนำช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้ประสบปัญหา)
มีข้อจำกัด
- การค้นหาที่ซับซ้อนอาจยังต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์
- การฝึกอบรม AI แบบกำหนดเองต้องใช้เวลาเพื่อปรับปรุงความถูกต้อง
ราคาของ Ada
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ada
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ada อย่างไรบ้าง?
สินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของ Ada คือการใช้งานที่ง่ายมาก หากคุณให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่มีอุปสรรคในการเริ่มต้นต่ำและรองรับพนักงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคได้อย่างดี นี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ พวกเขากำลังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาและกำลังไล่ตามแพลตฟอร์มแชทอื่นๆ อย่างรวดเร็ว แต่ความง่ายในการใช้งานนี่แหละที่จะทำให้เรายังคงภักดีต่อพวกเขาต่อไป
สินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของ Ada คือการใช้งานที่ง่ายมาก หากคุณให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่มีอุปสรรคในการเริ่มต้นต่ำและรองรับพนักงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคได้อย่างดีเยี่ยม นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ พวกเขากำลังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาและกำลังไล่ตามแพลตฟอร์มแชทอื่นๆ อย่างรวดเร็ว แต่ความง่ายในการใช้งานนี่แหละที่จะทำให้เราภักดีต่อพวกเขาต่อไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงการให้บริการลูกค้า25% ของบริษัทด้านการท่องเที่ยวและการบริการพึ่งพาแชทบอทเหล่านี้สำหรับการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
6. Haystack (แพลตฟอร์มวิเคราะห์วิศวกรรมที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
คุณต้องการทางเลือกที่ใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแทน Rovo หรือไม่? Haystack ช่วยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ตรวจจับคอขวด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Haystack วิเคราะห์รูปแบบการคอมมิต, คำขอการดึง, และการPLOY เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม. มันระบุปัญหาการไหลของงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ, ชี้ให้เห็นงานที่เคลื่อนไหวช้า, และแนะนำการปรับปรุงกระบวนการทางวิศวกรรม.
คุณสมบัติเด่นของ Haystack
- วัดเวลาเฉลี่ยของการรีวิวและระบุจุดติดขัดในกระบวนการทำงานของคุณ
- เน้นพื้นที่ของโค้ดเบสที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงหรือมีหนี้ทางเทคนิค
- วิเคราะห์รูปแบบการทบทวนโดยเพื่อนร่วมงานและความพึ่งพาข้ามทีม
- เปิดใช้งานการรายงานจุดปัญหาของกระบวนการทำงานโดยไม่ระบุแหล่งที่มา
- ผสานการทำงานกับ GitHub, GitLab และ Bitbucket
ข้อจำกัดของกองฟาง
- การผสานการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจากเครื่องมือทางวิศวกรรม
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานในตัว
การตั้งราคาแบบกองฟาง
- สตูดิโอ: ฟรี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเฮย์สแต็ก
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Haystack อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่แอปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของฉันสามารถเข้าถึงได้ง่าย แทนที่จะต้องใช้แท็บรายการโปรด ฉันสามารถคลิกที่ Haystack และหาทุกอย่างที่ต้องการได้ ฉันใช้ Haystack ทุกวัน
ฉันชอบที่แอปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของฉันสามารถเข้าถึงได้ง่าย แทนที่จะต้องใช้แท็บรายการโปรด ฉันสามารถคลิกที่ Haystack และหาทุกอย่างที่ต้องการได้ ฉันใช้ Haystack ทุกวัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สำหรับพนักงาน 89% ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของ AI คือการมีงานซ้ำๆ น้อยลงและมีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่มีความหมาย
7. TestRail (การจัดการกรณีทดสอบด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีม QA)
TestRail เป็นเครื่องมือจัดการกรณีทดสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ทีม QA จัดระเบียบ ดำเนินการ และวิเคราะห์การทดสอบซอฟต์แวร์ได้ มีออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการทดสอบที่มีโครงสร้าง ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการปรับแต่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ด้วยคำแนะนำการทดสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจดจำรูปแบบความล้มเหลว TestRail ช่วยให้ทีมปรับปรุงการครอบคลุมการทดสอบในขณะที่ลดกรณีซ้ำซ้อน มันสามารถผสานรวมกับ Jira, Selenium และ CI/CD pipelines เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีม QA และทีมพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TestRail
- รันกรณีทดสอบเดียวกันด้วยข้อมูลที่แตกต่างกันโดยไม่ทำซ้ำงาน
- กำหนดสิทธิ์ตามบทบาทสำหรับการดู แก้ไข และดำเนินการทดสอบ
- บันทึกการทดสอบเฉพาะกิจพร้อมภาพหน้าจอและบันทึกย่อ
- ส่งผลการทดสอบที่ล้มเหลวโดยตรงผ่านการผสานรวมกับ Jira, Azure DevOps หรือ GitHub Issues
ข้อจำกัดของ TestRail
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับทีมที่ใหม่กับการจัดการกรณีทดสอบ
- ไม่มีการติดตามข้อบกพร่องในตัว (ต้องพึ่งการผสานรวม)
ราคา TestRail
- แผนมืออาชีพ: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ TestRail
- G2: 4. 4/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TestRail อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
การใช้งานง่าย, เส้นทางการเรียนรู้จริง ๆ แล้วรวดเร็วมาก, ผู้ทดสอบระดับจูเนียร์สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์, ระบบได้ดำเนินการโครงการทดสอบของฉันอย่างรวดเร็วมาก, บริการลูกค้าดีแม้ว่าจะสามารถดีขึ้นได้หากมีการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น. ฉันใช้มันเกือบทุกวันและสามารถติดตามผู้ทดสอบของฉันได้.
การใช้งานง่าย, เส้นทางการเรียนรู้จริง ๆ แล้วรวดเร็วมาก, ผู้ทดสอบระดับจูเนียร์สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์, ระบบได้ดำเนินการโครงการทดสอบของฉันอย่างรวดเร็ว, บริการลูกค้าดีแม้ว่าจะสามารถปรับปรุงได้ด้วยความเร็วในการตอบสนองที่เร็วขึ้น. ฉันใช้มันเกือบทุกวันและสามารถติดตามผู้ทดสอบของฉันได้.
👀 คุณรู้หรือไม่? 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI สนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในหลากหลายบทบาทและอุตสาหกรรม
8. กูรู (ระบบจัดการความรู้ที่ดีที่สุดด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ต่างจากฐานความรู้แบบคงที่, Guru ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแสดงความรู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อและที่ทีมต้องการ.
ด้วยระบบค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์มการจัดการความรู้แห่งนี้สามารถแนะนำคำตอบภายในกระบวนการทำงาน ช่วยลดเวลาที่พนักงานใช้ในการค้นหาข้อมูล
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Slack, Microsoft Teams และเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้ทีมสามารถค้นหาความรู้ที่ได้รับการยืนยันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชันเมื่อใช้ AI ในที่ทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- เปลี่ยนการถามตอบใน Slack ให้เป็นบัตรความรู้ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- แนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ผู้ใช้กำลังทำงานอยู่
- ระบุบัตรความรู้ที่ซ้ำซ้อนเพื่อป้องกันการรกรุงรัง
- ดูและค้นหาบัตรความรู้ได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของกูรู
- อาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการเอกสารจำกัด
- ไม่สามารถเข้าถึงฐานความรู้แบบออฟไลน์ได้
การตั้งราคาแบบกูรู
- ฟรี
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $18/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของกูรู
- G2: 4. 7/5 (2,090+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Guru อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Guru ทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ง่ายมากโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของคุณ ส่วนขยายเบราว์เซอร์นี้ยอดเยี่ยมมาก มันแสดงคำตอบภายในเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail และ Zendesk การค้นหาทำได้รวดเร็วและเชื่อถือได้ และระบบการตรวจสอบช่วยให้เนื้อหาถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
Guru ทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ง่ายมากโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของคุณ ส่วนขยายของเบราว์เซอร์นั้นยอดเยี่ยมมาก มันแสดงคำตอบได้ทันทีภายในเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail และ Zendesk การค้นหาทำได้รวดเร็วและเชื่อถือได้ และระบบการตรวจสอบช่วยให้เนื้อหาถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
9. AlloBrain (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการสรุปการประชุม)
คุณกำลังประสบปัญหาในการติดตามบันทึกการประชุมลูกค้าและการติดตามผลหรือไม่? AlloBrain คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถถอดความ สรุป และดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
มันสามารถผสานการทำงานกับ Zoom, Microsoft Teams และGoogle Workspace ได้ ทำให้การบันทึกการสนทนาโดยไม่ต้องบันทึกด้วยตนเองเป็นเรื่องง่าย
มันสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างในบทสนทนาของลูกค้า มันเชื่อมต่อกับระบบที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อกรอกข้อมูลใน CRM อัตโนมัติ ระบุข้อคัดค้าน หาโอกาสทางการขาย และแสดงปัญหาในกระบวนการทำงาน—โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการระบุแหล่งที่มา หากเป้าหมายของคุณคือการขยายข้อมูลเชิงลึก ไม่ใช่การจัดการ AlloBrain คือคำตอบ
คุณสมบัติเด่นของ AlloBrain
- กรองเสียงรบกวนและคำพูดที่ไม่จำเป็นออกจากบันทึกการประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- เสนอประเด็นสำหรับการอภิปรายโดยอ้างอิงจากการประชุมที่ผ่านมาและกิจกรรมในปฏิทิน
- ตรวจจับระดับการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกแบบเรียลไทม์
- ซิงค์รายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงกับ Google Drive, ClickUp, Monday.com และ Todoist
- ติดธงเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญ เช่น กำหนดเวลา, ความเสี่ยง, หรือข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ AlloBrain
- ไม่รองรับการถอดเสียงการประชุมแบบออฟไลน์
- การผสานการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจากแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ
ราคาของ AlloBrain
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AlloBrain
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณทราบหรือไม่?ผู้บริหาร 35%มองว่าผู้ช่วยเสมือนจริงเป็นกรณีการใช้งาน AI สร้างสรรค์อันดับหนึ่งสำหรับฝ่ายขายและบริการลูกค้า
10. Notion (พื้นที่ทำงานที่ดีที่สุดที่เสริมด้วย AI สำหรับเอกสาร วิกิ และโครงการ)
Notion เป็นทางเลือกที่ใช้ AI สำหรับ Rovo สำหรับทีมที่กำลังมองหาพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมเอกสาร การจัดการโครงการ และการแบ่งปันความรู้ไว้ในที่เดียว
ด้วยการค้นหาและคำแนะนำเนื้อหาที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI Notion ทำให้การจัดระเบียบและการค้นหาข้อมูลระหว่างทีมต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ด้วยการใช้ Notion AI คุณสามารถสร้างวิกิแบบกำหนดเอง จัดการโครงการด้วยกระดาน Kanban และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ โครงสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ทำการคำนวณและสร้างตัวกรองแบบไดนามิกภายในตาราง
- กู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจ
- เสนอวิธีการจัดโครงสร้างเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
- แสดงปฏิทิน, ปัญหาใน GitHub หรือ Google Docs ได้โดยตรงในหน้า Notion
- ติดตามการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนในโครงการต่างๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- ฟีเจอร์ AI มีจำกัดในแผนฟรี
- ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัวสำหรับการจัดการโครงการ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ฉันรัก Notion และฉันใช้มันสำหรับการติดตามงานทั้งหมดของฉัน ฉันยังแนะนำให้กับผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะในวงการสตาร์ทอัพ
ฉันรัก Notion และฉันใช้มันสำหรับการติดตามงานทั้งหมดของฉัน ฉันยังแนะนำให้กับผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะในวงการสตาร์ทอัพ
ทำไม ClickUp ถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rovo
เครื่องมืออย่าง Jira, Trello, Asana และ Notion ต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัว—ไม่ว่าจะเป็นวางแผนสปรินต์ ติดตามงานแบบง่าย ๆ หรือจัดการเอกสาร แต่ถ้าคุณกำลังมองหาพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถทำได้ทุกอย่างและคิดล่วงหน้าไปอีกหลายก้าวล่ะก็ ClickUp คือคำตอบ
ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังมี ClickUp AI ที่ผสานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ใช้ AI เพื่อสรุปงานทันที สร้างงานย่อยอัตโนมัติ เขียนอัปเดต หรือระดมความคิด—ได้ทุกที่ที่ทำงาน ด้วย Autopilot Agents คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ มอบหมายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด และทำให้โครงการและการสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องดูแลด้วยตนเอง
นี่คือศูนย์บัญชาการที่แท้จริงสำหรับงาน เอกสาร แชท เป้าหมาย และแดชบอร์ด—พร้อมการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Zoom, Google Drive และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือองค์กรที่กำลังเติบโต ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับทีมของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
