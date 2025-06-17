Perplexity AI vs. Grok AI เปรียบเทียบ: ผู้ช่วย AI ตัวไหนดีกว่ากัน?

ยกมือขึ้นถ้าคุณเคยค้นหาอะไรบางอย่างใน Google แล้วจบลงด้วยการเปิดแท็บ Reddit, PDF และบล็อกต่างๆ ถึง 10 แท็บ และลืมไปเสียด้วยซ้ำว่ากำลังค้นหาอะไรอยู่
จากนักวิจัยที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่หนาแน่นไปจนถึงนักพัฒนา AI ที่กำลังปรับปรุงเทมเพลตคำสั่งให้สมบูรณ์แบบ ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงเกมอย่างเงียบๆ (และบางครั้งก็ดัง) มันไม่ใช่แค่การหาคำตอบอีกต่อไป แต่เป็นการหาคำตอบที่ถูกต้อง—ให้เร็วขึ้น
สองชื่อที่มักปรากฏขึ้นในการสนทนาเหล่านี้คือ Perplexity และ Grok AI—หนึ่งคือดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในวงการ และอีกหนึ่งคือผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทรงพลัง
หากคุณกำลังลังเลระหว่างสองยักษ์ใหญ่ด้าน AI การเปรียบเทียบ Perplexity AI กับ Grok AI นี้จะช่วยให้คุณเห็นความชัดเจน—ไม่ว่าคุณจะต้องการการวิจัยที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น หรือ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง และหากคุณต้องการผู้ช่วย AI ที่ตอบคำถามตามบริบท ดึงข้อมูลสำคัญ และช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น อย่าเพิ่งไปไหน เราจะพาคุณไปรู้จักกับClickUp Brain!
👀 คุณรู้หรือไม่? AI ในงานปฏิบัติการด้านไอทีช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลงได้ถึง 50% ส่งผลให้บริการมีความพร้อมใช้งานสูงขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
Perplexity AI และ Grok AI ในมุมมองที่รวดเร็ว
นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง Grok กับ Perplexity อย่างรวดเร็ว:
|คุณสมบัติ
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|กร็อก เอไอ
|โบนัส: ClickUp Brain
|เทคโนโลยีหลัก
|ผสานรวมโมเดล LLM หลายตัว รวมถึงโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์ โมเดลโอเพนซอร์ส และโมเดลจากบุคคลที่สาม
|โมเดลภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูง (LLM) พัฒนาโดย xAI
|ปัญญาประดิษฐ์เฉพาะของ ClickUp
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|สะอาด ตรงไปตรงมา
|น่าสนใจและชวนคุย
|ใช้งานง่าย, รวมอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
|ความสามารถในการวิจัยเชิงลึก
|โหมดการวิจัยเชิงลึกสำหรับคำตอบที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
|DeepSearch และ DeeperSearch สำหรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
|การสลับ LLM หลายตัว, คำแนะนำงานตามบริบท, และข้อมูลเชิงลึกเฉพาะพื้นที่ทำงาน
|การสังเคราะห์
|ดีขึ้นพร้อมสรุปโดยละเอียด
|สังเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|สรุปงานและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|บุคลิกภาพ
|เป็นกลาง, ข้อเท็จจริง
|อารมณ์ขัน, เน้นบุคลิกภาพ
|ข้อเท็จจริงและมีประสิทธิภาพ พร้อมตัวเลือกโทนเสียงหลากหลายสำหรับเนื้อหาที่สร้างขึ้น
|ข้อมูลแบบเรียลไทม์
|เข้าถึงและสังเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากทั่วทั้งเว็บ
|เข้าถึงข้อมูลสดจากทั่วเว็บและให้การผสานรวมแบบเรียลไทม์กับ X
|ให้ข้อเสนอแนะตามข้อมูลจาก ClickUp และแอปอื่น ๆ ที่คุณอนุญาตให้เข้าถึง
|ความสามารถแบบหลายรูปแบบ
|รองรับข้อความ, รูปภาพ, และไฟล์ PDF สำหรับการวิเคราะห์
|การสร้างและแก้ไขภาพ; Grok Vision สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องของอุปกรณ์ของคุณได้
|รองรับการสร้างและแก้ไขข้อความ แก้ไขรูปภาพได้ทันทีด้วยคำสั่งข้อความง่ายๆ
|ความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด
|การช่วยเหลือการเขียนโค้ดอย่างจำกัด
|ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโค้ดและแนวทางแก้ไข
|ช่วยในการเขียนสคริปต์เพื่ออัตโนมัติงาน
|โหมดเสียง
|ไม่มีโหมดเสียงให้เลือก
|มีโหมดเสียง Grok สำหรับการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
|ยังไม่มีโหมดเสียงให้บริการ
|สรุปเอกสาร
|สรุปบทความและอีเมล
|สรุปเอกสารพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
|สรุปงาน เอกสาร บันทึกการประชุม และโครงการ
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|เสนอพื้นที่ Perplexity สำหรับการจัดระเบียบและการทำงานร่วมกัน
|คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด
|เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมภายใน ClickUp; ผสานการทำงานกับ Docs, Chat, Calendar และ Whiteboards
|ราคา
|ฟรี $20/เดือน (Pro) $40/เดือน ต่อผู้ใช้ หรือราคาตามตกลง (Enterprise Pro)
|ฟรี (ชั่วคราว) $30/เดือน (SuperGrok) $8/เดือน (X Premium) $40/เดือน (X Premium+)
|มีให้บริการเป็นแพ็กเกจเสริมสำหรับแผนการชำระเงินทุกประเภท
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ คืออะไร?
Perplexity AI เป็นเครื่องมือค้นหาขั้นสูงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยอาศัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผสาน ผลลัพธ์เว็บแบบเรียลไทม์ เข้ากับปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา เพื่อช่วยให้คุณค้นคว้า เรียนรู้ และสำรวจข้อมูลได้อย่างเหนือชั้นกว่าที่เคย
คิดถึงมันเหมือนกับ Google แต่มีประโยชน์และให้บริบทมากกว่า มันไม่เพียงแค่โยนลิงก์ให้คุณ แต่จะอธิบายสิ่งต่าง ๆ อ้างอิงแหล่งข้อมูล และให้คุณสำรวจหัวข้อได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่หลงทาง
ไม่ว่าคุณจะกำลังทบทวนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ, ร่างแนวคิดเนื้อหา, หรือพยายามทำความเข้าใจ LLMs โดยไม่ต้องมีปริญญาเอก, Perplexity ทำให้การวิจัยรู้สึกเหมือนงานน้อยลง. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Perplexity AI ได้รับผู้เข้าชม 45 ล้านครั้งในเดือนธันวาคม 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเมื่อเริ่มต้นที่มีผู้เข้าชม 2.2 ล้านครั้งในเดือนธันวาคม 2022
คุณสมบัติของ Perplexity AI
Perplexity AI ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักคิดลึกซึ้ง ผู้ใฝ่รู้ และทุกคนที่เบื่อกับผลลัพธ์การค้นหาที่ผิวเผิน
จากงานวิจัยทางวิชาการสู่การสำรวจเชิงสร้างสรรค์ นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้
คุณสมบัติ #1: โหมดการค้นคว้าอย่างลึก
นี่คืออัญมณีล้ำค่าที่สุด โหมด Deep Research ของ Perplexity ดำเนินการ ค้นหาเว็บหลายแหล่งพร้อมกัน ดึงข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมจากทั่วทั้งเว็บ และรวบรวมเป็นรายงานที่ละเอียดถี่ถ้วน ทำให้การค้นคว้าเร็วขึ้นและง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์นโยบาย, การวิจัยทางวิชาการ, และหัวข้อที่ซับซ้อนเช่นจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์หรือการคำนวณควอนตัม
คุณสมบัติที่ 2: ความโปร่งใสของแหล่งที่มา
คุณจะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่า "สิ่งนี้มาจากไหน?" ทุกคำตอบมีการอ้างอิงแหล่งที่มา—ไม่ว่าจะเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์ เว็บไซต์ของรัฐบาล หรือสิ่งพิมพ์สำคัญต่างๆ
นั่นคือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้เชี่ยวชาญในระบบสาธารณสุข, ระบบสนับสนุนลูกค้า, และสาขาการศึกษา ที่ซึ่ง ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว มีความสำคัญ
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถแบบหลายรูปแบบ
Perplexity รองรับการป้อนข้อมูลทั้งข้อความ รูปภาพ PDF และแม้แต่เสียง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์หรือถามคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูลที่สร้างขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกด้วย
สิ่งนี้ทำให้มันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับงานสร้างสรรค์ การสังเคราะห์ข้อมูล หรือแม้แต่การตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้หรือรายงานธุรกิจโดยการอัปโหลดไฟล์ PDF ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้และความเข้าใจในบริบท
คุณสมบัติ #4: แบบจำลอง AI ขั้นสูง
หากคุณอัปเกรดเป็น Perplexity Pro คุณจะสามารถปลดล็อก GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet และ Sonar Large ได้—แต่ละตัวถูกสร้างขึ้นเพื่อข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเรียลไทม์ และการให้เหตุผลขั้นสูง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือจัดการโครงการ AI, การวิจัยตลาด, หรือภารกิจที่ซับซ้อนเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
Perplexity AI คือผู้ช่วยวิจัย คู่หูค้นหาข้อมูลเชิงลึก และบางครั้งยังเป็นเพื่อนร่วมสร้างสรรค์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังสำรวจเครื่องมือเขียนด้วย AI ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย หรือพยายามเพิ่มประสิทธิภาพงานต่าง ๆ ให้เสร็จภายในไม่กี่วินาที Perplexity AI ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว
ราคาของ Perplexity AI
- มาตรฐาน: ฟรีตลอดไป
- Perplexity Pro: 20 ดอลลาร์/เดือน
- เพอร์เพล็กซิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์: 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้ หรือราคาตามตกลง
Grok AI คืออะไร?
Grok AI คือผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ยุคใหม่ที่พัฒนาโดย xAI ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับ คำตอบแบบเรียลไทม์ ไม่ผ่านการกรอง พร้อมด้วยไหวพริบและความสามารถทางปัญญาอย่างเต็มที่
ไม่เหมือนกับแชทบอททั่วไป Grok ไม่เพียงแค่ตอบกลับ—แต่ยังให้เหตุผล ค้นคว้า สรุป และช่วยคุณเขียนโค้ดได้อีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์ นักพัฒนา หรือเพียงแค่คนที่ชอบความจริงที่แฝงด้วยอารมณ์ขันแบบเสียดสี Grok นำเสนอการใช้เครื่องมือ AI อันทรงพลังมาไว้ในมือคุณ นอกจากนี้ยังมอบการรับรู้แบบเรียลไทม์เพื่อยกระดับประสบการณ์ของคุณอีกด้วย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชื่อ 'Grok' มาจากนวนิยายของ Robert A. Heinlein ในปี 1961 เรื่อง Stranger in a Strange Land และหมายถึงการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ชื่อนี้ถูกเลือกเพื่อเน้นย้ำความสามารถของ Grok AI ในการใช้เหตุผลขั้นสูง
คุณสมบัติของ Grok AI
Grok AI โดดเด่นด้วยชุดคุณสมบัติที่น่าประทับใจซึ่งทำให้มันโดดเด่นในโลกของ AI สร้างสรรค์ นี่คือวิธีการ
คุณสมบัติ #1: การวิจัยเชิงลึก
ต้องการเจาะลึกในหัวข้ออย่างละเอียดหรือไม่? Grok's DeepSearch สแกนผ่าน X (เดิมคือ Twitter) และเว็บที่กว้างขึ้น เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเฉพาะทาง สรุปผลการค้นพบ และแสดงเหตุผลอย่างโปร่งใส—เหมาะสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การวิเคราะห์นโยบายไปจนถึงการแยกแยะแนวโน้ม นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงแหล่งที่มาให้ด้วย!
DeeperSearch (เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2025) ยกระดับประสบการณ์ไปอีกขั้นด้วยประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นำเสนอการค้นหาที่ครอบคลุมมากขึ้นและการให้เหตุผลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่กว้างขึ้น มอบคำตอบที่ยาวและละเอียดมากขึ้นให้กับคุณ
นอกจากนี้ ยังจดจำการสนทนาที่ผ่านมาได้ ทำให้คุณได้รับคำตอบที่มีความเป็นส่วนตัวและสอดคล้องกับบริบทมากยิ่งขึ้น
จับคู่กับ โหมดสมองใหญ่ (ใช่แล้ว มันชื่อนี้จริงๆ และมันทำงานได้ดีมาก!) ซึ่งช่วยเพิ่มการไหลของตรรกะและการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนน่าประทับใจ
โหมดนี้จัดสรรกำลังการคำนวณเพิ่มเติม และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาในสาขาเช่น คอมพิวเตอร์ควอนตัม, เศรษฐศาสตร์, หรือปรัชญา ในสาขาเหล่านี้ คำตอบที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาอาจไม่เพียงพอ
คุณสมบัติที่ 2: ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ด
นักพัฒนาทุกท่าน พบกับ เพื่อนคู่คิดในการระดมสมอง ของคุณ Grok ช่วยให้คุณสร้างโค้ดที่สะอาดเป็นระเบียบ แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และอธิบายแนวคิดต่าง ๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังทดลองเขียน Python หรือทำงานกับโปรเจกต์ React ก็ตาม แม้จะไม่สามารถดีบักโค้ดได้ แต่จะช่วยคุณแก้ปัญหาติดขัดได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติ #3: การสร้างภาพ
Grok เปลี่ยนแปลงข้อความให้กลายเป็นภาพที่สวยงามอย่างเหลือเชื่อโดยใช้ความสามารถในการสร้างภาพขั้นสูงของมัน จากศิลปะนามธรรมไปจนถึงภาพที่สมจริงของบุคคลหรือทิวทัศน์ ผู้ใช้สามารถสร้างภาพได้เช่น 'เมืองไซเบอร์พังค์ในยามค่ำคืน' หรือ 'นากแม่น้ำเล่นอูคูเลเล่'
คุณสมบัติ #4: การผสานรวมการค้นหาแบบเรียลไทม์
อะไรที่ทำให้ Grok แตกต่าง? มันเข้าถึงโดยตรงกับชีพจรของX—มากกว่า 580 ล้านผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน—เพื่อนำเสนอข่าวสารแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นที่ร้อนแรง, และแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ให้คุณ ไม่เหมือนกับเว็บครอลเลอร์ทั่วไป, มันสามารถเลือกค้นหาโพสต์สาธารณะบน X อย่างชาญฉลาดหรือสแกนเว็บที่กว้างขึ้นในเวลาจริง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักข่าว นักการตลาด และทุกคนที่ต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดหรือความคิดเห็นที่เป็นที่ถกเถียง
คุณสมบัติ #5: แบบจำลองการให้เหตุผลขั้นสูง
สร้างขึ้นบน Grok-3, Grok ใช้ การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง และหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาแบบยาวและคำถามหลายส่วน
โหมดคิด เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ระหว่างแนวคิดที่ซับซ้อน ทำให้เป็นเพื่อนคู่คิดที่มั่นคงสำหรับการวิจัยทางวิชาการ การวางกลยุทธ์ หรือการคิดภาพรวม
ราคาของ Grok AI
- Grok 3: ฟรี
- SuperGrok: $30/เดือน
- X Premium: 8 ดอลลาร์/เดือน
- X Premium+: $40/เดือน
📮 ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ? ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
Perplexity AI กับ Grok AI: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
การเลือกใช้ Perplexity AI หรือ Grok AI นั้นเปรียบเสมือนการเลือกระหว่างบรรณารักษ์วิจัยกับนักข่าวที่มีไหวพริบ—ทั้งสองต่างมีจุดแข็งและความท้าทายในการใช้ปัญญาประดิษฐ์
มาดูการเปรียบเทียบฟีเจอร์ของ Perplexity AI กับ Grok AI ทีละข้อ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้ช่วย AI ตัวใดควรได้รับตำแหน่งในกล่องเครื่องมือดิจิทัลของคุณ
คุณสมบัติ #1: ส่วนติดต่อผู้ใช้
Perplexity AI: เรียบหรู สะอาดตา ปราศจากสิ่งรบกวน ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องการความมีประสิทธิภาพ การจัดวางที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะถามคำถามทั่วไปหรือเจาะลึกในหัวข้อทางวิชาการ
Grok AI: เป็น AI ที่มีการสนทนาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Grok ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนที่ฉลาดและอ่าน X ทั้งวัน อินเทอร์เฟซแบบข้อความของมัน โดยเฉพาะบนมือถือ ถูกออกแบบมาเพื่อการโต้ตอบที่ลื่นไหล
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ ชอบแบบตรงไปตรงมา? เลือก Perplexity. ต้องการการสนทนาที่มีชีวิตชีวามากขึ้น? Grok เหมาะกับสไตล์ของคุณ.
คุณสมบัติที่ 2: ความสามารถในการวิจัยเชิงลึก
Perplexity AI: ฟีเจอร์ Deep Research เจาะลึก อ่านเร็ว และอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างมืออาชีพในแวดวงวิชาการ ถูกออกแบบมาเพื่อมอบคำตอบที่มีคุณภาพภายในไม่กี่นาที พร้อมฟังก์ชันส่งออกและหน้าเพจที่สามารถแชร์ได้
Grok AI: Grok's DeeperSearch ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดอ่อนจาก X และเว็บไซต์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสังเคราะห์หัวข้อที่ซับซ้อนด้วยเนื้อหาเชิงบรรยายอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลานานกว่าและมีการอ้างอิงที่ขาดโครงสร้างบ้าง
🏆 ผู้ชนะ: Perplexity AI สำหรับความเร็วและความสามารถในการวิจัยที่ดีกว่า
คุณสมบัติที่ 3: บุคลิกภาพและการมีส่วนร่วม
Perplexity AI: มืออาชีพ, ข้อเท็จจริง, และตรงประเด็น. ยอดเยี่ยมเมื่อคุณไม่ต้องการความฟุ่มเฟือย.
Grok AI: เพิ่มอารมณ์ขัน การเสียดสี และแม้กระทั่งมีมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโหมด Persona ทำให้การเรียนรู้หรือการท่องเว็บไม่น่าเบื่อและน่าตื่นเต้นมากขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Grok ชนะด้วยบุคลิกที่เหมือนมนุษย์มากกว่า!
คุณสมบัติที่ 4: การผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์
Perplexity AI: มอบประสบการณ์การค้นคว้าที่สม่ำเสมอทั้งบนเว็บและมือถือ แต่หยุดอยู่แค่นั้น
Grok AI: ผสานการทำงานกับ X อย่างสมบูรณ์ ให้การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเทรนด์ ข่าวด่วน และความคิดเห็นของสาธารณชน นี่คือหน้าต่างที่เปิดให้คุณเห็นสิ่งที่อินเทอร์เน็ตกำลังรู้สึกอยู่ในขณะนี้
🏆 ผู้ชนะ: Grok's การเข้าถึง X ทำให้ได้เปรียบ
คุณสมบัติที่ 5: ค่าใช้จ่ายและการเข้าถึง
Perplexity AI: มีเวอร์ชันฟรีที่ใช้งานได้อย่างจุใจและสามารถอัปเกรดเป็น Pro ได้ในราคา $20 ต่อเดือน
Grok AI: แม้ว่า Grok 3 จะสามารถใช้งานได้ฟรีในขณะนี้ แต่คาดว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น การเข้าถึงขั้นสูงมีให้ในแผน X Premium+ หรือสามารถซื้อแยกต่างหากด้วยการสมัครสมาชิก SuperGrok (30–40 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ซึ่งอาจไม่ดึงดูดผู้ใช้ทั่วไป
🏆 ผู้ชนะ: Perplexity AI สำหรับการเป็นมิตรกับงบประมาณมากกว่า
Perplexity AI กับ Grok AI บน Reddit
ไม่มีอะไรให้ภาพรวมที่ดีกว่าการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้เท่ากับการรีวิวจากลูกค้า ใช่ไหม? ดังนั้นเราจึงหันไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ Perplexity AI กับ Grok AI ทั้งหมด
นี่คือสิ่งที่เราพบ
ผู้ใช้ชื่อoplast บนr/perplexity_ai พบว่าความสามารถในการวิจัยของ Perplexity นั้นมีแนวโน้มที่ดี
…ฉันจะอธิบาย Perplexity ว่าเป็นเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตที่มีคุณสมบัติคล้ายแชทบอทมากกว่า ในความเป็นจริง หลังจากใช้งานมาเกือบสองปี ฉันพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่แม่นยำที่สุดสำหรับการวิจัย โดยมีความโดดเด่นในการให้คำตอบที่แม่นยำ ทันสมัย และเกี่ยวข้อง พร้อมแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน…
…ฉันจะอธิบาย Perplexity ว่าเป็นเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตที่มีคุณสมบัติคล้ายแชทบอทมากกว่า จริง ๆ แล้ว หลังจากใช้งานมาเกือบสองปี ฉันพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่แม่นยำที่สุดสำหรับการวิจัย โดยมีความโดดเด่นในการให้คำตอบที่แม่นยำ ทันสมัย และเกี่ยวข้อง พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา…
อย่างไรก็ตามรีวิว Perplexity AIอีกฉบับโดย4saterได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่สม่ำเสมอในการสร้างเนื้อหา
ปัญหาหลักของ Deep Research ของ Perplexity คือระดับการเห็นภาพหลอนที่บ้าคลั่ง บางครั้งรายงานทั้งหมดอาจเป็นข้อความที่เห็นภาพหลอนพร้อมลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งมีคำสำคัญจากคำถามของคุณ แต่ไม่ได้ตอบคำถามจริงๆ หรือไม่มีข้อมูลที่ Perplexity อ้างว่า "อ้างอิง" มาจากที่นั่น
ปัญหาหลักของ Deep Research ของ Perplexity คือระดับการเห็นภาพหลอนที่บ้าคลั่ง บางครั้งรายงานทั้งหมดอาจเป็นข้อความที่เห็นภาพหลอนพร้อมลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งมีคำสำคัญจากคำถามของคุณ แต่ไม่ได้ตอบคำถามจริงๆ หรือไม่มีข้อมูลที่ Perplexity อ้างว่า "อ้างอิง" มาจากที่นั่น
เมื่อพูดถึง Grok ผู้ใช้Objective-Row-2791ได้แสดงความคิดเห็นไว้บนr/grok ดังนี้
ฉันกำลังสนุกมากกับ Grok ดูเหมือนว่าการลงทุนใน GPU ขนาดใหญ่ของพวกเขาจะคุ้มค่า ความจริงที่ว่ามันมีความเป็นกลางและไม่เซ็นเซอร์มากนักก็เป็นที่ต้อนรับ นอกจากนี้การตอบสนองยังดูเป็นธรรมชาติมาก
ฉันกำลังสนุกมากกับ Grok ดูเหมือนว่าการลงทุนใน GPU ขนาดใหญ่ของพวกเขาจะคุ้มค่า ความจริงที่ว่ามันเป็นกลางและไม่เซ็นเซอร์มากนักก็เป็นที่ต้อนรับ นอกจากนี้การตอบสนองยังดูเป็นธรรมชาติมากด้วย
ในทางกลับกัน ผู้ใช้รายอื่นชื่อIstmnck แสดงความไม่พอใจกับราคาของ Grok
ราคาค่อนข้างไม่สมเหตุสมผล แพ็กเกจพรีเมียม $8 ไม่มีประโยชน์เลยเนื่องจากจำกัดจำนวนข้อความต่ำ และแพ็กเกจพรีเมียมพลัส $40 ก็แพงเกินไป
ราคาค่อนข้างไม่สมเหตุสมผล แพ็กเกจพรีเมียม $8 ไม่มีประโยชน์เนื่องจากจำกัดจำนวนข้อความต่ำ และแพ็กเกจพรีเมียมพลัส $40 แพงเกินไป
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perplexity AI เทียบกับ Grok AI
แน่นอน Perplexity AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิจัย และการใช้ Grok AIจะให้ผลลัพธ์ที่ชาญฉลาดและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา แต่ถ้าคุณต้องการทำงานให้สำเร็จ—ไม่ใช่แค่เรียนรู้เกี่ยวกับมัน—ClickUpคือที่ที่ความฝันด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะเป็นจริง
นี่คือศูนย์กลางการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งไม่เพียงแค่ให้คำตอบแก่คุณ แต่ยังเปลี่ยนคำตอบเหล่านั้นให้เป็นการกระทำ นี่คือวิธีที่ ClickUp แอปสำหรับทุกการทำงาน ก้าวข้ามทั้ง Perplexity และ Grok เพื่อกลายเป็นเพื่อนคู่ใจในการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ
ClickUp's One Up #1: ผู้ช่วย AI ส่วนตัวด้านกลยุทธ์การทำงาน
ไม่เหมือนกับเครื่องมือความรู้ของ Perplexity หรือการตอบกลับที่ฉลาดของ Grok,ClickUp Brainถูกสร้างขึ้นในกระบวนการทำงานของคุณ.
มันสามารถสรุปเอกสาร สร้างไอเดีย ทำการวิจัยตลาด และช่วยคุณปรับปรุงการเขียนของคุณได้ มันเหมือนกับการมี AI ที่ไม่เพียงแต่คิด แต่ยังคิดเพื่อเป้าหมายที่แน่นอนของทีมคุณอีกด้วย
ต้องการสร้างโค้ดใช่ไหม? เสร็จแล้ว ต้องการระดมความคิดสำหรับแคมเปญที่กำลังจะมาถึงใช่ไหม? เสร็จแล้วเช่นกัน ต้องการปรับแต่งน้ำเสียงให้เป็นเอกลักษณ์แปลกใหม่เหมือน Grok หรือเปล่า? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว!
และเดาอะไรได้ไหม? ClickUp อนุญาตให้คุณ เข้าถึงเครื่องมือและโมเดลการเขียน AIอื่นๆ ได้โดยตรงในพื้นที่ทำงาน ดังนั้นแทนที่จะต้องสลับแท็บไปมาระหว่าง ChatGPT กับ Claude แล้วกลับมาที่พื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถทำทุกอย่างได้ทั้งหมดในที่เดียว
กำลังมองหาวิธีลดการสลับบริบทหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของคุณให้เต็มที่อยู่หรือเปล่า? ClickUp Brain คือคำตอบที่ไม่ต้องคิดมาก!
แต่เดี๋ยวก่อน! ยังมีอีก! ในขณะที่ Perplexity และ Grok วิเคราะห์เฉพาะแหล่งข้อมูลสาธารณะ ClickUp Brain ก้าวไปอีกขั้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการภายในทั้งหมดของคุณโดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้น คุณจึงได้รับ การวิจัยทั้งภายนอกและภายใน รวมอยู่ในเครื่องมือAI ที่เชื่อมต่อกันเพียงเครื่องมือเดียว!
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditบนr/clickupกล่าวไว้:
ใช่ครับ ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริง ๆ ผมรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่ฟรีและมีประสิทธิภาพดีอยู่หลายตัว แต่การต้องสลับไปมาระหว่างแท็บบ่อย ๆ มันทำให้เสียเวลาและเหนื่อยมาก และพูดตามตรงเลยว่า เวลาผมกำลังโฟกัสกับงานที่ต้องใช้สมาธิ นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากทำเลย ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
ใช่ครับ ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริง ๆ ผมรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่ฟรีและมีประสิทธิภาพดีอยู่หลายตัว แต่การต้องสลับไปมาระหว่างแท็บบ่อย ๆ มันทำให้เสียเวลาและเหนื่อยมาก และพูดตามตรงเลยว่า เวลาผมกำลังโฟกัสกับงานที่ต้องใช้สมาธิ นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากทำเลย ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์พวกนั้น น่ารักมาก!
ClickUp's One Up #2: เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ
การส่งออกเนื้อหาจากเครื่องมือ AI ทำให้คุณปวดหัวด้วยหรือไม่? บางครั้งไฟล์ไม่สามารถส่งออกได้ หรือการจัดรูปแบบของเนื้อหาที่คัดลอกมาผิดเพี้ยนไปหมด นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับClickUp Docs
คุณสามารถ สร้างเอกสารที่มีเนื้อหาที่สร้างขึ้น ได้โดยตรงจาก Brain หรือใช้เครื่องมือ AI ภายในเอกสาร สร้างวิกิ, SOP, การระดมความคิด, และบันทึกทีม จากนั้น เชื่อมโยงกับงานได้ทันที, มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ, และแสดงความคิดเห็นร่วมกันแบบเรียลไทม์
เปลี่ยนผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมของ AI ให้เป็นเอกสารที่แก้ไขได้และนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย ClickUp Docs
ต่างจากคุณสมบัติเอกสารแบบพาสซีฟใน Perplexity หรือ Grok, ClickUp Docs ได้ผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับกระบวนการทำงานของคุณ—ไม่ต้องคัดลอกและวาง.
นอกจากนี้ พวกเขายังมาพร้อมกับ ประวัติเวอร์ชัน และการติดตาม การควบคุมสิทธิ์ เพื่อให้ทุกอย่างปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ
ClickUp's One Up #3: ค้นหาได้ทันที!
ทำไมต้องเสียเวลาค้นหาในอีเมล, ข้อความใน Slack หรือโฟลเดอร์ต่างๆ ถึง 10 โฟลเดอร์ เมื่อClickUp Connected Searchสามารถค้นหาได้ทั่วทั้งเวิร์กสเปซของคุณ?
คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ตรงตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร ความคิดเห็น หรือไฟล์แนบ ภายในไม่กี่วินาที ส่วนที่ดีที่สุดคือมัน ขยายไปยังแอปที่คุณใช้งานร่วมกันบน ClickUp ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน ข้อมูลของคุณก็จะไม่สูญหาย
ClickUp's One Up #4: จัดการความรู้ของคุณอย่างชาญฉลาด
แต่ถึงแม้จะมีฟังก์ชันการค้นหา, SOP ที่กระจัดกระจาย และบันทึกของทีมที่ซ่อนอยู่ก็ยังคงทำลายประสิทธิภาพการทำงานใช่ไหม?ClickUp Knowledge Managementเปลี่ยนความรู้ของทีมคุณให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตชีวาและใช้งานได้จริง
สร้าง ศูนย์กลางที่สวยงามและค้นหาได้ สำหรับนโยบาย คู่มือปฏิบัติ และคำถามที่พบบ่อย ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง แก้ไข และอัปเดตได้ ไม่เหมือนกับ Perplexity และ Grok ที่ช่วยในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ClickUp ช่วยคุณในการรักษาและ ขยายความรู้ร่วมของทีม
แต่หากคุณยังคงประสบปัญหาในการจัดการความรู้ ClickUp มีทางออกให้!
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpช่วยให้คุณสร้างศูนย์กลางความรู้ภายในองค์กรที่มีโครงสร้างชัดเจน สามารถทำงานร่วมกันได้ง่าย และค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก ช่วยให้ทั้งทีมของคุณมีความเข้าใจตรงกันและได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยคุณได้
- เข้าถึงคู่มือและบทแนะนำที่มีอยู่ในฐานความรู้ ClickUp เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ ClickUp
- สร้างบทความที่มีรายละเอียดโดยใช้คำสั่ง '/slash' และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนกลายเป็นเอกสารที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- เพิ่มวิดีโอหรือคลิปที่ฝังไว้เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานและทำให้เอกสารของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น
- ตอบคำถามที่พบบ่อยด้วยส่วนคำถามที่พบบ่อยในตัวเพื่อลดคำถามซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการตนเองของทีม
- ลิงก์ไปยังเอกสาร งาน หรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าปัจจุบัน
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งชื่อhere4theplantstuff กล่าวเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ ClickUp
ฉันชอบที่มันสามารถอ้างอิงเอกสารและเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้สร้างเอกสารแม่แบบสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์ไว้ และตอนนี้เมื่อฉันขอให้มันเขียนบรีฟฉบับเต็มโดยอิงจากย่อหน้าสั้น ๆ มันก็จะเขียนออกมาในรูปแบบของแม่แบบของฉัน ซึ่งถือว่าสะดวกมาก
ฉันชอบที่มันสามารถอ้างอิงเอกสารและเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้สร้างเอกสารแม่แบบสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์ไว้ และตอนนี้เมื่อฉันขอให้มันเขียนบรีฟฉบับเต็มโดยอิงจากย่อหน้าสั้น ๆ มันก็จะเขียนออกมาในรูปแบบของแม่แบบของฉัน ซึ่งถือว่าสะดวกมาก
ClickUp's One Up #5: ตั้งค่าแล้วลืมมันไปได้เลย
หากคุณคิดว่านี่คือจุดที่เวทมนตร์ของ AI จบลง คุณกำลังจะประหลาดใจ สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการหลายไทม์ไลน์ClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการสามารถเปลี่ยนเกมได้
ClickUp Automationsช่วยให้คุณสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานทั่วไป (เช่น การปฐมนิเทศ, การตรวจสอบคุณภาพ, หรือการเตรียมการเปิดตัว) กำหนดการพึ่งพา และแม้กระทั่งเลื่อนไทม์ไลน์ทั้งหมดด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในส่วนต้น
ต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใช่ไหม? ใช้ตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว เพื่อเริ่มต้น—ไม่ต้องจัดการรายละเอียดปลีกย่อย
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีโครงสร้างราคาที่คุ้มค่า รวมถึงแผนการใช้งานฟรีอีกด้วย
ดังนั้น ClickUp ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของเครื่องมือ AI ของคุณทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณก้าวไปสู่ กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ อีกด้วย ถือเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Perplexity และGrok AI
เตรียม AI ของคุณให้พร้อมด้วย ClickUp
ตามที่การเปรียบเทียบระหว่าง Perplexity AI กับ Grok AI นี้แสดงให้เห็น ไม่ว่า Grok, Perplexity หรือเครื่องมือ AI อื่น ๆไม่มีแอป AI ที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว Perplexity AI ช่วยให้คุณเจาะลึก Grok AI เพิ่มความสนุกและสไตล์ แต่ ClickUp? มันช่วยให้คุณส่งมอบได้
ด้วยวิจัยตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสร้างเนื้อหา การทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ การทำงานร่วมกันในตัว และการจัดการโครงการที่ง่ายดาย ClickUp ไม่เพียงแค่ตอบคำถาม—แต่ยังช่วยให้คุณส่งมอบคำตอบได้อีกด้วย
หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นผลลัพธ์ เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นการร่วมมือ และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลกระทบ ClickUp คือเครื่องมือที่คุณต้องการอยู่เคียงข้างคุณ สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสการเปลี่ยนแปลง!