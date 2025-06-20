14 อันดับตัวแทน AI สำหรับธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการดำเนินงาน

หากมีใครบางคน (หรือบางสิ่งบางอย่าง) ตอบกลับอีเมลของคุณทันที ติดตามลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง และสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ คุณจะไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้มากขึ้นหรือ?
สิ่งที่เคยเป็นเพียงความฝันอันไกลโพ้นตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจกำลังทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นความจริงในวันนี้
ตัวแทนอัจฉริยะเหล่านี้ทำให้การทำงานของเราเร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และพูดตามตรงคือง่ายขึ้นมาก ตั้งแต่การจัดการข้อสงสัยของลูกค้าและการเข้าถึงทางการตลาด ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ พวกเขากำลังกลายเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว
แต่ด้วยกระแสโซลูชัน AI ที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาด การเลือกสิ่งที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกหนักใจ เพื่อช่วยเหลือคุณ เราได้รวบรวม 15 ตัวแทน AI ชั้นนำที่กำลังเปลี่ยนแปลงระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
ตัวแทน AI คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำงานอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจตามรูปแบบ
พวกเขามีตั้งแต่แชทบอทที่ง่ายไปจนถึงเครื่องมือ AI อัตโนมัติขั้นสูงสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่การสรุปบันทึกการประชุมและการจัดการงานโครงการไปจนถึงการเขียนโค้ด เอเจนต์ AIช่วยจัดการการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ธุรกิจที่ใช้ตัวแทน AI เห็นประโยชน์ที่สำคัญ—การลดต้นทุน, การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า, การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น.
คุณควรค้นหาอะไรในตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ?
AI ไม่มีเรื่องราวที่เหมาะกับทุกสถานการณ์. ธุรกิจ/อุตสาหกรรม และความต้องการที่แตกต่างกันต้องการนวัตกรรมที่ตัวแทน AI ไม่สามารถมอบให้ได้ทั้งหมด. เมื่อเลือกตัวแทน AI ให้พิจารณา:
- ฟังก์ชันการทำงาน: สามารถแก้ปัญหาเฉพาะของคุณได้หรือไม่? (เช่น การทำงานอัตโนมัติของงาน, การสร้างเนื้อหา, การสนับสนุนลูกค้า, เป็นต้น)
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซมีความเข้าใจง่ายเพียงใด? จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?
- การผสานรวม: สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้หรือไม่ (Google Drive, Slack, CRM, เป็นต้น)
- ความสามารถในการขยายตัว: จะสามารถเติบโตตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้หรือไม่?
- ค่าใช้จ่าย: มันคุ้มค่ากับราคาที่ตั้งไว้หรือไม่?
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|ประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานอัตโนมัติ (ทั้งหมด: บุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่)
|งานที่ปรับแต่งได้ เอกสาร แชท แดชบอร์ด ผู้ช่วยจดบันทึก AI การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|ให้บริการฟรี, ชำระเงินตั้งแต่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|Jasper AI
|การเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตลาดและการขาย (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่)
|การสร้างเนื้อหา, SEO, การทำงานร่วมกันในทีม, และ Jasper Art
|จ่ายจาก $49/เดือน
|ไฟร์ฟลายส์ เอไอ
|การถอดความและการบันทึกการประชุม (SMB, องค์กร)
|การถอดความ, สรุป, ค้นหา, รายการที่ต้องดำเนินการ, การผสานรวม
|ให้บริการฟรี, ชำระเงินตั้งแต่ $18/ผู้ใช้/เดือน
|ดริฟท์ เอไอ
|แชทบอท AI สำหรับการขายและการตลาด (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่)
|แชทบอท, การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, การจองการประชุม, การเชื่อมต่อระบบ
|ราคาตามความต้องการ
|โนชั่น เอไอ
|การจัดการความรู้และการจดบันทึก (สำหรับบุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่)
|บันทึก, งาน, สรุปโดย AI, แม่แบบ, ปฏิทิน, การแปล
|ให้บริการฟรี, ชำระเงินตั้งแต่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|เซลส์ฟอร์ซ อายนสไตน์
|ระบบ CRM และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (สำหรับองค์กรขนาดใหญ่)
|ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์, ระบบอัตโนมัติ, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, คำแนะนำ
|ชำระค่าบริการจาก $75/ผู้ใช้/เดือน
|กู้คืน AI
|การจัดตารางเวลาและการบริหารเวลา (สำหรับบุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่)
|การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, เวลาโฟกัส, การวิเคราะห์, การซิงค์ปฏิทิน
|ให้บริการฟรี, ชำระเงินตั้งแต่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|ออโต้จีพีที
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ & ระบบอัตโนมัติ (SMB, องค์กรขนาดใหญ่, เทคโนโลยี)
|งานอัตโนมัติ, ข้อมูลแบบเรียลไทม์, การผสานระบบ API, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
|ฟรี (โอเพนซอร์ส), เสียค่าใช้จ่าย (ค่า API)
|อินเตอร์คอม AI
|แชทบอทสนับสนุนลูกค้า (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่)
|การสนับสนุนแบบหลายช่องทาง, แชทด้วย AI, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การผสานระบบ
|จ่ายจาก $29/ผู้ใช้/เดือน + ตามการใช้งาน
|LlamaIndex
|การดึงข้อมูลและการจัดทำดัชนี (องค์กร, เทคโนโลยี)
|การค้นหาด้วย AI, การจัดทำดัชนีเอกสาร, การรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง, การสนับสนุน GPT
|จ่ายจาก $50/เดือน
|แชทจีพีที
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาและการสร้างเนื้อหา (สำหรับบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่)
|แชทเหมือนมนุษย์, สรุปเนื้อหา, การระดมความคิด, API, การผสานระบบ
|ให้บริการฟรี, ชำระเงินตั้งแต่ $20/เดือน
|โคเร. ไอ
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาสำหรับองค์กร (Enterprise)
|บอทแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, NLP, การวิเคราะห์ข้อมูล, การผสานระบบ
|ราคาตามความต้องการ
|GitHub Copilot
|ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI (สำหรับบุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่, ทีมพัฒนา)
|คำแนะนำโค้ด, รองรับหลายภาษา, การผสานกับ IDE, เรียนรู้จากข้อมูลที่ป้อนเข้า
|ให้บริการฟรี, ชำระเงินตั้งแต่ $4/ผู้ใช้/เดือน
|วันทำงาน AI
|ทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารกำลังคน (องค์กร)
|ระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, แชทบอท, การเชื่อมต่อระบบ
|ราคาตามความต้องการ
|QuickBooks AI
|บัญชีและการทำบัญชี (บุคคล, ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง)
|การทำบัญชี, ข้อมูลเชิงลึก, ภาษี, การตรวจจับความผิดปกติ, การผสานระบบ
|จ่ายจาก $35/เดือน
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ
ตัวแทน AI สำหรับธุรกิจกำลังกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในทุกอุตสาหกรรม ช่วยเหลือบริษัทให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเลือกตัวแทน AI ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในทะเลของโซลูชันที่มีให้เลือกมากมาย
เพื่อจุดประสงค์นี้, มาดูกันเลยว่า ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับธุรกิจคืออะไรบ้าง:
1. ClickUp Brain (เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ดีที่สุดด้วย AI)
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น—แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ออกแบบมาเพื่อรวมงาน เอกสาร การแชท และเป้าหมายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงคือการผสานรวม AI agent อย่างลึกซึ้งที่ทำงานเคียงข้างคุณ ทำให้ทุกส่วนของเวิร์กโฟลว์ของคุณฉลาดขึ้นและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ที่ศูนย์กลางคือClickUp Brain ตัวช่วย AI ส่วนตัวของคุณที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ คุณสามารถถาม Brain ได้ทุกเรื่อง—สรุปเอกสารยาวๆ ค้นหาการอัปเดตล่าสุดในโปรเจกต์ หรือแม้แต่รับคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท มันเหมือนกับการมีเพื่อนร่วมทีมที่มีความรู้ซึ่งไม่เคยหลับใหล
หากคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดูแลลูกค้าหลายราย คุณสามารถใช้ Ask AI เพื่อร่างข้อเสนอได้ทันที สร้างวาระการประชุม หรือสรุปอีเมลที่ยาวเหยียดได้ ระบบอัตโนมัติจะเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง ย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปเมื่อคุณทำเสร็จ หรือแม้แต่ส่งข้อความติดตามผลไปยังลูกค้า
ทีมต่างๆ จะได้รับคุณค่ามากยิ่งขึ้นจากระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ยกตัวอย่างเช่น ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์: ตัวแทนรายการสามารถมอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการร้องขอฟีเจอร์ใหม่เข้ามา ในขณะที่ตัวแทนแชทสามารถสรุปการประชุมวางแผนสปรินต์และเน้นประเด็นที่เป็นอุปสรรคได้ ส่วนทีมสนับสนุนสามารถใช้ AI เพื่อคัดแยกตั๋วงาน แนะนำคำตอบ และยกระดับปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
สิ่งที่ทรงพลังอย่างแท้จริงของ ClickUp คือวิธีที่ตัวแทน AI และการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ทำงานร่วมกันในทุกฟีเจอร์
คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ตัวแทนแชทสรุปการประชุม, Brain สร้างรายการดำเนินการเป็นงาน, และระบบอัตโนมัติมอบหมายงานเหล่านั้นให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการคนเดียวที่ต้องการความเป็นระเบียบหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ มันคือแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ซึ่ง AI ไม่เพียงแค่ช่วยเหลือ—แต่ยังขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน, การทำงานร่วมกัน, และการเติบโตสำหรับทุกคน
และเนื่องจากงานจริงไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ ClickUp Brain จึงผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เครื่องมือเหล่านี้รวมถึง Google Drive สำหรับเอกสาร GitHub สำหรับการติดตามการพัฒนา และ Salesforce สำหรับข้อมูลลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงานที่ปรับแต่งได้: สร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานด้วยสถานะ, ความสำคัญ, แท็ก, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานใด ๆ
- เอกสารและวิกิ: ทำงานร่วมกันในเอกสารที่สมบูรณ์ ฐานความรู้ และวิกิได้โดยตรงภายใน ClickUp พร้อมการแก้ไขและการแชร์แบบเรียลไทม์
- แชทแบบบูรณาการ: สื่อสารกับทีมของคุณผ่านช่องทางแชทในตัวและข้อความโดยตรง ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานของคุณ
- ไวท์บอร์ด: แสดงแนวคิด, วางแผนกระบวนการ, และระดมสมองร่วมกันด้วยไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
- แดชบอร์ดและการรายงาน: สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามเป้าหมาย, KPI, ปริมาณงาน, และความคืบหน้าของโครงการด้วยวิดเจ็ตและแผนภูมิแบบเรียลไทม์
- ปฏิทินและการจัดตาราง: จัดการกำหนดเวลา, การประชุม, และกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยมุมมองปฏิทินแบบบูรณาการและเครื่องมือการจัดตาราง
- การติดตามเวลา: บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ กำหนดประมาณการ และสร้างใบลงเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเรียกเก็บเงิน
- เทมเพลต: ใช้หรือสร้างเทมเพลตสำหรับงาน เอกสาร รายการ และโครงการต่างๆ เพื่อมาตรฐานและเร่งความเร็วในการทำงานที่เกิดซ้ำ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือยอดนิยมหลายร้อยรายการ เช่น Slack, Google Drive, Zoom, GitHub และอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
- ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI: ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AIเพื่อจับข้อมูล จัดระเบียบ และแปลงบันทึกการประชุมให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความสามารถของ AI ต้องการการซื้อเพิ่มเติมแบบเสียค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp Brain อย่างไรบ้าง?
Paddywise513, ผู้ใช้ ClickUp บน Reddit กล่าวว่า:*
ฉันใช้มันตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain!มันช่วยคุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาได้อย่างดีจริงๆ
ฉันใช้มันตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain!มันช่วยคุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาได้อย่างดีจริงๆ
2. Jasper AI (ผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดและการขาย)
การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในปริมาณมากนั้นใช้เวลามาก แต่ Jasper AI สามารถทำให้เป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ปราศจากการคัดลอกได้เร็วขึ้นสองถึงห้าเท่าสำหรับบล็อก โซเชียลมีเดีย ฯลฯ นอกจากนี้ยังรองรับมากกว่า 30 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับการเขียนและแปลหลายภาษา
มันถูกสร้างขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญด้านการตลาด โดยใช้กรอบการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกว่า 50 แบบ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ—ตั้งแต่หัวเรื่องอีเมลไปจนถึงเรื่องราวที่น่าดึงดูด
ร่วมมือกับสมาชิกในทีม, จัดการโครงการอย่างราบรื่น, และเข้าถึงแผนราคาประหยัดสำหรับฟรีแลนซ์และองค์กรเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- เขียนเนื้อหาคุณภาพสูงที่เน้นการแปลงเป็นลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ
- ปรับแต่งน้ำเสียงและสไตล์ให้เหมาะสมเพื่อรักษาความสอดคล้องของแบรนด์
- สร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ด้วยการผสานรวมกับ Surfer SEO
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการปรับปรุงเนื้อหาด้วย AI
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดด้วยการผสานรวมกับ Google Docs และ HubSpot
- วิเคราะห์แนวโน้มและให้คำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างภาพที่สร้างโดย AI ด้วย Jasper Art เพื่อเสริมเนื้อหาที่เขียน
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- สามารถสร้างเนื้อหาทั่วไปได้โดยไม่ต้องมีคำแนะนำที่ละเอียด
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจต้องการการแก้ไขจากมนุษย์
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน
- ทีม: $69/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ Jasper เพื่อเสริมการเขียนของฉัน มันให้ไอเดียและช่วยป้องกันไม่ให้ฉันติดขัดในการเขียน
ฉันใช้ Jasper เพื่อเสริมการเขียนของฉัน มันให้ไอเดียและช่วยป้องกันไม่ให้ฉันติดขัดในการเขียน
3. Fireflies AI (เครื่องมือถอดเสียงและจดบันทึกการประชุมที่ดีที่สุด)
ทีมของคุณมักจะต้องรีบจดบันทึกในระหว่างการประชุมหรือไม่? Fireflies AI ช่วยอัตโนมัติในการถอดความ, จับประเด็นสำคัญ, และจัดระเบียบการสนทนา ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้
ไม่ว่าจะเป็นการโทรขาย การประชุมทีม หรือการสนทนากับลูกค้า Fireflies บันทึก ถอดความ และวิเคราะห์การสนทนาด้วยความแม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มันสามารถผสานการทำงานกับ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet และอื่น ๆ ได้ ทำให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย และลดความเสี่ยงของการพลาดรายละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies AI
- สรุปประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที
- ค้นหาการสนทนาที่ผ่านมาด้วยการค้นหาด้วยเสียงที่ทรงพลัง
- วิเคราะห์แนวโน้มการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา
- ร่วมมือโดยการแสดงความคิดเห็นและแท็กเพื่อนร่วมทีมในบันทึกการสนทนา
- ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติโดยการสร้างรายการดำเนินการและสรุปอีเมล
- บันทึกข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสระดับองค์กรและควบคุมความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Fireflies AI
- ความถูกต้องอาจแตกต่างกันไปตามคุณภาพของเสียง
- คุณสมบัติของแผนฟรีแบบจำกัด
ราคาของ Fireflies AI
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Fireflies AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,240 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ความถูกต้องและความสอดคล้องของเสียงกับการถอดความเป็นข้อความนั้นมีประโยชน์มาก ไม่รบกวนเพราะคุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขในการเชิญ Fred (Fireflies) ได้ตามต้องการ ซึ่งสำคัญมากเพราะบางการประชุมจำเป็นต้องเป็นส่วนตัว ฉันได้เปรียบเทียบกับ AI ที่คล้ายกันหลายตัว และนี่คือตัวที่ดีที่สุดในแง่ของความแม่นยำและความเป็นส่วนตัว
ความถูกต้องและความสอดคล้องของเสียงกับการถอดความเป็นข้อความนั้นมีประโยชน์มาก ไม่รบกวนเพราะคุณสามารถตั้งเงื่อนไขในตั้งค่าเพื่อเชิญ Fred (Fireflies) ได้เฉพาะเมื่อคุณต้องการเท่านั้น นี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมีบางการประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ฉันได้เปรียบเทียบกับ AI ที่คล้ายกันและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในแง่ของความแม่นยำและความลับ
📮ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนหรือมากกว่า
แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาได้ ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจร ClickUp Meetings เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมแบบไดนามิก ในขณะที่ AI Notetaker จับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ช่วยขจัดความสับสนในการติดตามงาน และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
4. Drift AI (แชทบอทที่ดีที่สุดที่ใช้ AI สำหรับการขายและการตลาด)
Drift เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความเป็นส่วนตัวและเหมือนมนุษย์มากขึ้นตลอดเส้นทางการซื้อ มันรับฟัง เรียนรู้ และปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกจุดสัมผัสมีความเหมาะสมและมีความหมาย
นอกจากนี้ Drift ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลการสนทนาให้กลายเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มรายได้ที่สูงขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังนิยามประสบการณ์เว็บไซต์ B2B ใหม่
สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการซื้อ B2B ให้ทันสมัย Drift ยังคงพัฒนาไปพร้อมกับมัน แทนที่จะต้องนำทางผ่านระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเส้นทางการขาย การปิดการขาย และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Drift AI
- ดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทันทีด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- จองการประชุมการขายแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมา
- ปรับแต่งการสนทนาโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Salesforce, HubSpot, Marketo และอื่นๆ
- อัตโนมัติการตอบกลับคำถามที่พบบ่อยและคำถามที่ลูกค้ามักสอบถาม
- การส่งต่อข้อมูลนำไปสู่การติดต่อกับตัวแทนมนุษย์เมื่อต้องการการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Drift AI
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- คำตอบที่สร้างโดย AI บางครั้งขาดความละเอียดอ่อนแบบมนุษย์
ราคา Drift AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Drift AI
- G2: 4. 4/5 (1,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Drift AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันให้รูปแบบการสอบถามที่จัดหมวดหมู่และมีโครงสร้างชัดเจน การทำงานกับมันทำให้งานง่ายขึ้นมาก ฉันใช้มันทุกวันติดต่อกัน 8 ชั่วโมง มันทำงานได้ดี ง่ายมาก!
มันให้รูปแบบการสอบถามที่จัดหมวดหมู่และมีโครงสร้างชัดเจน การทำงานกับมันทำให้งานง่ายขึ้นมาก ฉันใช้มันทุกวันติดต่อกัน 8 ชั่วโมง มันทำงานได้ดี ง่ายมาก!
🧠 เกร็ดความรู้: เอเจนต์ AIบางตัวสามารถตรวจจับอารมณ์ของลูกค้าผ่านข้อความและเสียงได้ ช่วยให้ธุรกิจตอบสนองด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำ
5. Notion AI (เครื่องมือจัดการความรู้และจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด)
Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม รวบรวมการจดบันทึก การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว อินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Notion สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคล ทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถติดตามโครงการส่วนตัวและโครงการทางอาชีพได้ด้วยบล็อกการสร้างที่สามารถปรับแต่งได้,แม่แบบการจัดการโครงการ, และฐานข้อมูล. และคุณสามารถทำเช่นนี้ได้ในขณะที่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ซิงค์ตารางเวลาและงานได้อย่างง่ายดายด้วยปฏิทิน Notion
- ใช้ประโยชน์จาก Notion Mail—กล่องจดหมายอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการอีเมลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง สรุป และรายการดำเนินการ
- ปรับปรุงการเขียนด้วยเครื่องมือแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อความชัดเจนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การจัดรูปแบบและการจัดระเบียบบันทึก
- แปลข้อความเป็นหลายภาษาด้วยความแม่นยำที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI
- เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการโครงการด้วยคำแนะนำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ Notion AI
- เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจต้องมีการปรับปรุงด้วยมือ
- ขาดการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือเขียนของบุคคลที่สาม
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- บวก: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Notion ช่วยฉันได้มากในการทำงานประจำวัน ซึ่งใช้งานง่ายมาก เป็นพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันที่เราสามารถจดบันทึก จัดการ และจัดระเบียบงานได้ในที่เดียว หน้าต่างๆ จัดระเบียบได้ง่าย และแม่แบบก็มีประโยชน์มาก
Notion ช่วยฉันได้มากในการทำงานประจำวัน ซึ่งใช้งานง่ายมาก เป็นพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันที่เราสามารถจดบันทึก จัดการ และจัดระเบียบงานได้ในที่เดียว หน้าต่างๆ จัดระเบียบได้ง่าย และแม่แบบก็มีประโยชน์มาก
👀 คุณรู้หรือไม่? ตลาด AI ของสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าถึง107 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของประเทศในการพัฒนาและลงทุนด้านเทคโนโลยีล้ำสมัย
6. Salesforce Einstein (เครื่องมือ CRM และวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีที่สุดที่ใช้ AI)
Salesforce Einstein ช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนนวัตกรรม—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายขาย บริการ การตลาด หรือการวิเคราะห์ Einstein จะช่วยแนะนำการตัดสินใจของคุณ อัตโนมัติงานต่างๆ และค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการเติบโต
ต้องการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดขึ้นหรือไม่?การทำนายยอดขายด้วยระบบ AI? การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ? Einstein จัดการทุกอย่างให้คุณได้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ได้—การสร้างสัมพันธ์ลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้นและขับเคลื่อนรายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Einstein
- ทำนายพฤติกรรมลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำให้งาน CRM และป้อนข้อมูลที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ
- ให้คะแนนโอกาสและโอกาสทางธุรกิจเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
- ปรับแต่งการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- วิเคราะห์ผลการขายและทำนายแนวโน้มรายได้
- ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Salesforce ทั้งหมดเพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Salesforce Einstein
- ต้องการระบบนิเวศของ Salesforce สำหรับการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคา Salesforce Einstein
- ไอย์นสไตน์เพื่อการให้บริการ: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Salesforce Einstein
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Salesforce Einstein อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว รู้สึกพอใจมากกับประสบการณ์ของฉันกับ Einstein. เราได้ใช้ Salesforce อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องคิดมากที่จะลองใช้ Einstein เมื่อเราได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับมัน. ตั้งแต่การสาธิต, การทดสอบ, ไปจนถึงการนำไปใช้ ทุกอย่างราบรื่น. แม้ว่า AI จะเป็นคำที่ได้รับความนิยม แต่ฉันก็พอใจที่เราได้เลือกเส้นทางนี้.
โดยรวมแล้ว รู้สึกพอใจมากกับประสบการณ์ของฉันกับ Einstein. เราใช้ Salesforce อยู่แล้ว ดังนั้นการตัดสินใจลองใช้ Einstein เมื่อได้รับคำแนะนำจึงไม่ใช่เรื่องยากเลย. ตั้งแต่การสาธิต, การทดสอบ, ไปจนถึงการนำไปใช้จริง ทุกอย่างราบรื่น. แม้ว่า AI จะเป็นคำที่ได้รับความนิยม แต่ฉันก็พอใจที่เราตัดสินใจเดินตามเส้นทางนี้.
🧠 เกร็ดความรู้:แชทบอทตัวแรกของโลกELIZA(สร้างขึ้นในปี 1960) มีความสมจริงจนผู้คนเข้าใจว่ากำลังพูดคุยกับนักบำบัดตัวจริง!
7. Reclaim AI (เครื่องมือจัดตารางเวลาและการจัดการเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ AI)
Reclaim AI เป็นแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้บุคคลและทีมใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด มันสร้างตารางเวลาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ ปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการจัดตารางงาน การประสานงานประชุม และการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาได้มากในระหว่างสัปดาห์ทำงาน
คุณสมบัติหลักของ Reclaim AI ได้แก่ การจัดตารางเวลาด้วย AI การจัดตารางการประชุมอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการหมดไฟและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- อัตโนมัติการจัดตารางงานตามปริมาณงานและลำดับความสำคัญ
- บล็อกเวลาโฟกัสเพื่อลดสิ่งรบกวนและการขัดจังหวะ
- ปรับตารางการประชุมใหม่แบบไดนามิกตามความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์
- บาลานซ์การทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยระบบการจัดการเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ซิงค์ปฏิทินและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาของทีม
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar, Slack และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
กู้คืนข้อจำกัดของ AI
- เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace
- ไม่มีแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป, มีเพียงเว็บเบส
ราคาของ Reclaim AI
- ไลท์: ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: 10 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
กู้คืนคะแนนและรีวิว AI
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันฉลาดและช่วยเติมเวลาในปฏิทินของฉันโดยที่ฉันไม่ต้องยกนิ้ว (หรือเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะทำทุกอย่างให้เสร็จเมื่อไหร่ – สิ่งที่น่ารำคาญในงานของฉัน) จำนวนฟีเจอร์ที่มีช่วยในการตรวจสอบและรับรอง (CMA) และมันจะปกป้องฉันด้วย (CYA)
มันฉลาดและช่วยเติมเวลาในปฏิทินของฉันโดยที่ฉันไม่ต้องยกนิ้ว (หรือเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะทำทุกอย่างให้เสร็จเมื่อไหร่ – สิ่งที่น่ารำคาญในงานของฉัน) จำนวนฟีเจอร์ที่มีช่วยในการตรวจสอบและรับรอง (CMA) และมันจะปกป้องฉันด้วย (CYA)
8. AutoGPT (ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง)
AutoGPT ช่วยให้คุณสร้าง, ติดตั้ง, และจัดการตัวแทน AI ที่จัดการงาน,ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และตอบสนองต่อตัวกระตุ้นได้ทันที. ผู้ช่วยที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาเหล่านี้ทำงานอย่างต่อเนื่อง, ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากงานที่ทำซ้ำ ๆ.
ด้วยการผสานระบบแบบโลว์โค้ด คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง ตัวแทนระบบคลาวด์ของ AutoGPT ทำงานอย่างอิสระ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AutoGPT
- ดำเนินการอย่างอิสระโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด
- สร้างและดำเนินการงานที่ซับซ้อนตามวัตถุประสงค์ที่กว้างขวาง
- เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเว็บเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย
- ผสานรวมกับ API และเครื่องมือภายนอกต่าง ๆ เพื่อการทำงานอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ
- ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการตอบสนองอย่างยืดหยุ่น
- ทำให้การวิจัย การสร้างเนื้อหา และการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ AutoGPT
- ต้องการความรู้ทางเทคนิคในการติดตั้งและใช้งาน
- ค่าใช้จ่ายในการคำนวณสูงและการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
- ขาดระบบป้องกัน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
ราคาของ AutoGPT
- โอเพนซอร์ส โดยค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน (มีค่าใช้จ่าย API)
คะแนนและรีวิว AutoGPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง AutoGPT อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
AutoGPT ใช้ GPT-4 ของ OpenAI และเป็นตัวอย่างแรกของการประยุกต์ใช้ GPT-4 เพื่อทำงานอัตโนมัติ มันเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สซึ่งทำให้มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ มันช่วยฉันได้มากในการเรียนรู้การเขียนโค้ด มันใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
AutoGPT ใช้ GPT-4 ของ OpenAI และเป็นตัวอย่างแรกของการประยุกต์ใช้ GPT-4 เพื่อทำงานอัตโนมัติ มันเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สซึ่งทำให้มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ มันช่วยฉันได้มากในการเรียนรู้การเขียนโค้ด มันใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ฝึกฝน AI ของคุณด้วยการโต้ตอบจริง ยิ่งคุณป้อนข้อมูลคุณภาพสูงมากเท่าไร AI ก็จะยิ่งฉลาดและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น
9. อินเตอร์คอม AI (แชทบอทสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
Intercom เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เชื่อถือได้และครบวงจร พร้อมเครื่องมือสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งออกแบบมาเพื่อธุรกิจสมัยใหม่
สามารถรองรับคำขอได้ทุกภาษา ช่องทาง หรือเขตเวลา และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงเนื้อหาการสนับสนุนได้ ศูนย์ช่วยเหลือที่ผสานรวมอย่างราบรื่นช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือที่ต้องการได้ตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนเห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นด้วย Fin AI Copilot ซึ่งเป็นกล่องจดหมายร่วมสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และการสนทนาเกี่ยวกับตั๋วอย่างต่อเนื่องที่ช่วยขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน
ผู้จัดการสามารถยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้โดยการติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Intercom AI
- อัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายตามคำถามของพวกเขา
- ส่งต่อการสนทนาที่ซับซ้อนไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ได้อย่างราบรื่น
- วิเคราะห์ความรู้สึกและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการมีส่วนร่วมเชิงรุก
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM, ระบบช่วยเหลือ, และแอปพลิเคชันทางธุรกิจเพื่อการสื่อสารที่มีข้อมูลเป็นฐาน
- รองรับการสื่อสารหลายช่องทางผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอีเมล
ข้อจำกัดของระบบอินเตอร์คอม AI
- คำตอบของ AI อาจขาดความถูกต้องตามบริบทในบางครั้ง
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันแชทบอทอื่น ๆ
ราคาของระบบสื่อสารภายใน AI
- เริ่มต้นที่ $0. 99 ต่อความละเอียด + $29 ต่อที่นั่งช่วยเหลือทางเทคนิคต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Intercom AI
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Intercom อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันคิดว่า Intercom เป็นมิตรกับผู้ใช้มากและมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมายในด้าน AI คุณสามารถฝึก AI ให้ตอบคำถามเชิงลึกได้มากมาย Intercom Support ก็เป็นมิตรและช่วยเหลือดีมากเช่นกัน
ฉันคิดว่า Intercom เป็นมิตรกับผู้ใช้มากและมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมายในด้าน AI คุณสามารถฝึก AI ให้ตอบคำถามเชิงลึกได้มากมาย Intercom Support ก็เป็นมิตรและช่วยเหลือดีมากเช่นกัน
10. LlamaIndex (เครื่องมือการค้นหาและจัดทำดัชนีข้อมูลที่ดีที่สุดด้วย AI)
LlamaIndex เป็นเฟรมเวิร์กข้อมูลขั้นสูงที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) กับข้อมูลส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้การดัชนี, การค้นหา, และการค้นหาข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่โครงสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างคำตอบที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบทได้มากขึ้น
ด้วยตัวเชื่อมต่อในตัวสำหรับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูล, API, และระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, LlamaIndex ทำให้การผสานรวมเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาซับซ้อนใด ๆ
กลไกการค้นหาที่ชาญฉลาดของมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ,และการจัดการธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LlamaIndex
- เปิดใช้งานการค้นหาและจัดทำดัชนีเอกสารด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่
- ประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบที่ AI สามารถอ่านได้
- ผสานรวมกับโมเดล AI เช่น GPT เพื่อการตอบสนองที่สอดคล้องกับบริบท
- รองรับแหล่งข้อมูลหลายประเภท รวมถึงไฟล์ PDF ฐานข้อมูล และ API
- เพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนความรู้เพื่อธุรกิจอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ LlamaIndex
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งและการผสานรวม
- การใช้งานโดยตรงกับผู้ใช้ปลายทางแบบจำกัด โดยไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติม
ราคาของ LlamaIndex
- เริ่มต้น: 50 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $500 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ LlamaIndex
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่พบรีวิว
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LlamaIndex อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ทำงานกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ผมพบว่า LlamaIndex มีประโยชน์มากในการจัดการ มันช่วยให้ผมสามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF หรือ API ฐานข้อมูล และ Excel ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผมในการฝึกฝนและดำเนินการ LLMs กับชุดข้อมูลจำนวนมาก
ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ทำงานกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ผมพบว่า LlamaIndex มีประโยชน์มากในการจัดการ มันช่วยให้ผมสามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDFs หรือ API, ฐานข้อมูล และ Excel ซึ่งทำให้ผมสามารถฝึกฝนและดำเนินการ LLMs กับชุดข้อมูลจำนวนมากได้ง่ายขึ้น
11. ChatGPT (แชทบอท AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสนทนา AI และการสร้างเนื้อหา)
ChatGPT ผู้ช่วย AI ที่หลากหลาย ช่วยได้ตั้งแต่การร่างอีเมลและการสร้างเนื้อหาไปจนถึงการเขียนโค้ดและการสนับสนุนลูกค้า
ความสามารถทางภาษาขั้นสูงของมันช่วยให้การตอบสนองมีความเข้าใจบริบทและเหมือนมนุษย์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดหรือปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ChatGPT สามารถปรับตัวให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการผสานรวมที่ราบรื่น ทำให้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทั้งการใช้งานในเชิงธุรกิจและในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างข้อความตอบกลับที่เหมือนมนุษย์สำหรับการสนับสนุนลูกค้า การสร้างเนื้อหา และอื่นๆ
- ช่วยในการระดมความคิด, สรุป, และงานวิจัย
- เข้าใจและตอบสนองต่อคำถามภาษาธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงเอกสารทางเทคนิค
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือต่าง ๆ ผ่าน API เพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตโมเดลของ OpenAI
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยในบางครั้ง
- ขาดการเข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์ในเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันระดับล่าง
- อาจสร้างผลลัพธ์ที่มีอคติหรือไม่สอดคล้องกันขึ้นอยู่กับข้อความที่ป้อน
ราคาของ ChatGPT
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- ChatGPT Plus ราคา 20 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับการตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นและการเข้าถึง GPT-4
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (710+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบประสิทธิภาพของ AI อย่างสม่ำเสมอ—คอยติดตามตัวชี้วัด เช่น ความถูกต้องของคำตอบและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Chatgpt ให้คำตอบที่ดีที่สุดและเข้าใจง่ายมาก นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมและการใช้งานที่ง่ายดาย มีบริการลูกค้าที่ดีมากและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ฉันใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน
Chatgpt ให้คำตอบที่ดีที่สุดและเข้าใจง่ายมาก นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมและการใช้งานที่ง่ายดาย มีบริการลูกค้าที่ดีมากและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ฉันใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน
12. GitHub Copilot (ผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา)
GitHub Copilot เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้นักพัฒนาเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นและมีข้อผิดพลาดน้อยลง
ผสานรวมเข้ากับโปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยม ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ เติมคำอัตโนมัติทั้งบรรทัดหรือฟังก์ชัน และปรับให้เข้ากับสไตล์ของนักพัฒนา
ขับเคลื่อนด้วยโมเดลขั้นสูงของ OpenAI, Copilot เข้าใจบริบท, ให้คำแนะนำ, และลดงานที่ทำซ้ำ ๆ, ทำให้ผู้พัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- ช่วยเหลือผู้พัฒนาด้วยคำแนะนำและเติมเต็มโค้ดแบบเรียลไทม์
- สร้างฟังก์ชันทั้งหมด, สนิปเพต, และความคิดเห็นด้วย AI
- รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมและเฟรมเวิร์ก
- เรียนรู้จากข้อเสนอแนะของนักพัฒนาเพื่อปรับปรุงคำแนะนำให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Visual Studio Code และ JetBrains IDEs
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดงานเขียนโค้ดซ้ำๆ
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- สามารถสร้างโค้ดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัยได้โดยไม่มีการตรวจสอบ
- ต้องพึ่งพาระบบนิเวศของ GitHub สำหรับการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ
- ตัวเลือกการปรับแต่งพฤติกรรม AI ที่จำกัด
ราคา GitHub Copilot
- ฟรี
- ทีม: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $21 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ผมชื่นชมเป็นพิเศษเกี่ยวกับ GitHub Copilot คือการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว และความหลากหลายของโมเดล AI ที่นำมาใช้ มันไม่ได้เพียงแค่ช่วยเติมโค้ดให้สมบูรณ์อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผมด้วยการแนะนำโซลูชันที่ปรับแต่งมาอย่างดี มีโครงสร้างชัดเจน และเน้นประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
สิ่งที่ผมชื่นชมเป็นพิเศษเกี่ยวกับ GitHub Copilot คือการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว และความหลากหลายของโมเดล AI ที่นำมาใช้ มันไม่ได้เพียงแค่ช่วยเติมโค้ดให้สมบูรณ์อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับกระบวนการทำงานของผมด้วยการแนะนำโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างที่ดี และเน้นผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
13. Workday AI (AI ที่ดีที่สุดสำหรับ HR, การเงิน และการจัดการกำลังคน)
Workday AI นำความฉลาดมาสู่การบริหารจัดการแรงงานและการเงิน ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานอัตโนมัติในด้านทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน และการเงิน
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, และกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและประสิทธิภาพ
ระบบ AI ของ Workday ช่วยในการสรรหาบุคลากร การจับคู่ทักษะ และการวางแผนกำลังคน พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทางการเงิน เช่น การคาดการณ์และการประเมินความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม Workday ระบบนี้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความยืดหยุ่น ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ใน Workday
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การจ่ายเงินเดือน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการวางแผนกำลังคนการจัดการงาน และการตัดสินใจ
- เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินและการจัดทำงบประมาณด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- ปรับปรุงคำแนะนำในการปฐมนิเทศพนักงานและการพัฒนาอาชีพ
- นำเสนอแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและไอที
- ผสานรวมกับเครื่องมือองค์กรของบุคคลที่สามเพื่อประสบการณ์ที่ครบวงจร
ข้อจำกัดของ AI ใน Workday
- ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- ต้องการระบบนิเวศของ Workday เพื่อการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ AI สำหรับการทำงาน
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว AI ของ Workday
- G2: 4. 1/5 (1,850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (210+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Workday AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Workday คือการออกแบบที่ใช้งานง่าย รายงานแบบเรียลไทม์ ความยืดหยุ่นในการปรับใช้ การผสานรวมที่ราบรื่น และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Workday คือการออกแบบที่ใช้งานง่าย การรายงานแบบเรียลไทม์ ความยืดหยุ่น การผสานรวมที่ราบรื่น และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (ผู้ช่วยด้านบัญชีและการทำบัญชีที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ขับเคลื่อนโดย Intuit Assist, QuickBooks AI ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและนักบัญชีสามารถทำงานบัญชี, ติดตามค่าใช้จ่าย, และเตรียมภาษีได้โดยอัตโนมัติ
มันให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ การจัดหมวดหมู่ที่ชาญฉลาด และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสดและการจัดทำงบประมาณ QuickBooks AI สามารถสร้างรายงาน ตรวจจับความผิดปกติ และให้คำแนะนำทางการเงินที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มความแม่นยำ
การผสานรวมกับระบบนิเวศของ QuickBooks ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks AI (Intuit Assist)
- ระบบบัญชีอัตโนมัติ, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการออกใบแจ้งหนี้
- ให้ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ทางการเงินโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ช่วยในการคำนวณภาษีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ตรวจจับความผิดปกติและแจ้งข้อผิดพลาดทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้น
- ผสานรวมกับระบบธนาคารและประมวลผลการชำระเงิน
- ให้บริการสนับสนุนทางการเงินด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ QuickBooks AI (Intuit Assist)
- เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการทางบัญชีที่ซับซ้อน
- ข้อมูลเชิงลึกจาก AI อาจต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
ราคาของ QuickBooks AI (Intuit Assist)
- เริ่มต้นง่ายๆ: $35/เดือน
- เพิ่มเติม: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $235/เดือน
QuickBooks AI (Intuit Assist) คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
อนาคตที่มั่นคงสำหรับธุรกิจของคุณด้วย ClickUp: ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ
ตัวแทน AI ไม่ได้เพียงแค่ทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจง่ายขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น—พวกเขากำลังกำหนดอนาคตของวิธีการทำงานในอนาคต
เมื่อระบบอัตโนมัติการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลายเป็นมาตรฐาน บริษัทที่ยอมรับและนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้จะยังคงก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ
หากคุณกำลังมองหา AI ที่เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ ClickUp Brain คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในอนาคต
อย่าแค่ตามให้ทัน—ก้าวไปข้างหน้าสมัครฟรีและสัมผัสประสบการณ์ ClickUp Brain ได้เลยวันนี้!