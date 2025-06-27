10 อันดับเครื่องมือ SSO สำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยในปี 2025

รหัสผ่านของคุณต้องประกอบด้วยตัวอักษรตัวใหญ่, ตัวอักษรตัวเล็ก, ตัวเลข, สัญลักษณ์, ไฮกุ, และชื่อสกุลเดิมของสัตว์เลี้ยงในวัยเด็กของคุณ
เราทุกคนเคยเห็นคำเตือนสีแดงที่น่าหงุดหงิดเหล่านั้น และสำหรับผู้ใช้หลายคน วิธีแก้ปัญหาคือการนำรหัสผ่านกลับมาใช้ซ้ำ ในความเป็นจริง48% ของผู้คนทำเช่นนั้น แต่สำหรับทีมไอที นั่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับความขี้เกียจ—มันเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง
นั่นคือจุดที่ระบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) เป็นผู้ช่วยชีวิต คิดเสียว่ามันเป็นกุญแจดิจิตอลหลักที่ปลอดภัย—เพียงการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงทุกแอปพลิเคชันและเครื่องมือที่ได้รับการอนุมัติที่ทีมของคุณต้องการ มันช่วยให้การจัดการการเข้าถึงง่ายขึ้น ปกป้องตัวตนของผู้ใช้ และลดความเหนื่อยล้าจากการจำรหัสผ่านทั่วทั้งองค์กรของคุณ
แต่ทว่าภูมิทัศน์ของ SSO ไม่ได้ราบเรียบเสมอไป แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกใช้ตัวไหน?
ในคู่มือนี้ เราจะแยกแยะเครื่องมือ SSO ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงของผู้ใช้และเสริมสร้างกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยของคุณ
เครื่องมือ SSO ที่ดีที่สุดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|โอคตา
|การจัดการอัตลักษณ์องค์กรแบบขยายได้; องค์กร
|การผสานรวม SAML, OAuth และ OIDC อย่างครอบคลุม, การตรวจสอบสิทธิ์แบบไดนามิก, การจัดการวงจรชีวิต และการติดตามพฤติกรรม
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับแผนชำระเงิน
|วันลอจิน
|การจัดการอัตลักษณ์บนคลาวด์แบบรวมศูนย์; ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรขนาดใหญ่
|การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยแบบปรับตัวได้, การยืนยันตัวตนด้วย SmartFactor, การเชื่อมโยงลึก, รองรับ 21 ภาษา
|เริ่มต้นที่ $2/เดือน ต่อผู้ใช้
|Ping Identity
|การจัดการอัตลักษณ์แบบบูรณาการ; องค์กรขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
|การยืนยันตัวตนตามความเสี่ยง, การเข้าสู่ระบบแบบไม่มีรหัสผ่าน, และการผสานระบบไอทีแบบไฮบริด
|เริ่มต้นที่ $35,000 ต่อปีสำหรับลูกค้า และ $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้สำหรับพนักงาน
|Auth0
|นักพัฒนาที่กำลังสร้างกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์; บริษัทสตาร์ทอัพด้านฟินเทคและธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
|แนวทางที่เน้น API เป็นหลัก, ตัวแก้ไขแบบไม่ต้องเขียนโค้ด/เขียนโค้ดได้, การแจ้งเตือนการละเมิด, การผสานรวม CI/CD
|แผนฟรี, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $35/เดือน ต่อผู้ใช้
|ฟรอนเท็ก
|สตาร์ทอัพ B2B SaaS และทีมผลิตภัณฑ์องค์กร
|การตรวจสอบสิทธิ์, บทบาท และสิทธิ์การเข้าถึงที่สร้างไว้ล่วงหน้า, การจัดการผู้เช่า, การวัดการใช้งาน
|ฟรี; ราคาตามความต้องการสำหรับแผนชำระเงิน
|เวิร์กโอเอส
|สตาร์ทอัพ SaaS และบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
|การผสานรวม SCIM, คีย์ผ่านสำหรับการยืนยันตัวตนแบบไม่มีรหัสผ่าน, พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ, คอมโพเนนต์ React
|ฟรี (สูงสุด 1 ล้านผู้ใช้); แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $2,500/เดือน
|เซคิวร์ออธ
|องค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของไมโครซอฟท์
|การยืนยันตัวตนแบบปรับตัว, การรักษาความปลอดภัยแบบยกระดับ, การผสานรวมแอปพลิเคชันเก่า, ข้อมูลเชิงลึกบนแดชบอร์ด
|ราคาตามความต้องการ
|LoginRadius
|ธุรกิจที่ติดต่อกับลูกค้าและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
|การเข้าสู่ระบบด้วยโซเชียล, การวิเคราะห์ CIAM, แบบฟอร์มลงทะเบียนที่กำหนดเอง, การปฏิบัติตาม GDPR/CCPA
|ฟรี; ราคาตามความต้องการสำหรับแผนชำระเงิน
|คีย์คลอค
|ทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้ยอมรับการใช้โอเพนซอร์ส
|การควบคุมตามบทบาท, การผสาน LDAP, การรวมผู้ใช้, และที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ภายนอก
|ฟรี (ไม่รวมพื้นที่จัดเก็บและโครงสร้างพื้นฐาน)
|Azure Active Directory (Azure AD)
|ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) และองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของไมโครซอฟท์
|การเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข, การปกป้องข้อมูลประจำตัว, การจัดการการเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม, อัตราการทำงาน 99.9%
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ SSO?
เครื่องมือ SSO ไม่ใช่แค่ผู้รักษาความปลอดภัยที่ประตูหน้าดิจิตอลของคุณ ที่ขอให้คุณแสดงบัตรประจำตัว มันยังมีผลกระทบต่อประสบการณ์การเข้าสู่ระบบ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างรวดเร็ว
เครื่องมือเดียวต้องรับผิดชอบหลายอย่างเลยใช่ไหม? นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทุกโซลูชันที่คุณคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้:
- สถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่มั่นคง: มองหาตัวเลือกที่มีพื้นฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบหลายขั้นตอน, ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ถูกเข้ารหัส, และการถ่ายโอนข้อมูลที่ปลอดภัยรวมถึงการรับรองมาตรฐานSOC 2, GDPR/HIPAA, และISOที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การผสานรวมที่หลากหลาย: เลือกเครื่องมือ SSO ที่มีระบบการจัดการการเข้าถึงและโปรโตคอลที่แข็งแกร่ง เช่น การกำหนดเส้นทาง DNS ตามภูมิศาสตร์และการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถรองรับปริมาณการเข้าสู่ระบบที่สูงและสามารถผสานรวมกับแอปยอดนิยมเช่น Gmail และ Apple
- การควบคุมการบริหารที่หลากหลาย: เลือกเครื่องมือที่มีการควบคุมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้และการจัดการการเข้าสู่ระบบ คุณสมบัติของผู้ดูแลระบบ เช่น กฎตามตำแหน่งที่ตั้ง, ภาษาการยืนยันความปลอดภัย, การตรวจสอบอุปกรณ์, การลบผู้ใช้อย่างรวดเร็ว,และเครื่องมือการตรวจสอบ SOC 2ที่ผสานรวมไว้ ช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ควบคุมเพียงแห่งเดียว
- การกู้คืนจากภัยพิบัติในตัว: ให้ความสำคัญกับโซลูชันที่ปกป้องคุณแม้ในช่วงเวลาที่ระบบหยุดทำงานหรือสูญเสียข้อมูล การแคชข้อมูลประจำตัวในเครื่องในระยะยาว, โปรโตคอลการข้ามขั้นตอนฉุกเฉิน, และการตรวจสอบสิทธิ์แบบขนาน เป็นสิ่งสำคัญในการลดการหยุดชะงัก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มองหาเครื่องมือ SSO ที่มีโมดูลจัดการรหัสผ่านหรือสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย
10 เครื่องมือ SSO ที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ SSO ที่สำคัญของคุณ สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการลงลึกในรีวิวต่างๆ นี่คือตัวเลือกยอดนิยมสิบอันดับในตลาด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. Okta (ดีที่สุดสำหรับการจัดการอัตลักษณ์องค์กรที่ปรับขนาดได้)
อันดับแรกในรายการคือ Okta ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในด้านการจัดการตัวตนและการเข้าถึงที่ราบรื่น แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับองค์กรทั่วโลก เนื่องจากมีการผสมผสานคุณสมบัติที่สมดุลอย่างดี รวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวที่ปลอดภัย การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (MFA) ที่ชาญฉลาด และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันต่างๆ
Okta เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง โดยให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมสำหรับโปรโตคอล SAML, OAuth และ OIDC นอกจากนี้ยังเสริมประสบการณ์ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบที่ให้ข้อมูลเชิงลึก Okta เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการผู้ใช้ที่ยืดหยุ่นและสามารถขยายได้
คุณสมบัติเด่นของ Okta
- เริ่มต้นสร้างแพลตฟอร์มด้วยการผสานการทำงานที่ทรงพลังและสามารถขยายได้ผ่าน Okta Integration Network
- ปรับระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมตามเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ ด้วยกระบวนการยืนยันตัวตนแบบไดนามิก
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการ IT สำหรับพนักงานใหม่และการโอนย้ายภายในองค์กร ด้วยการจัดการวงจรชีวิตที่แข็งแกร่ง
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบรูปแบบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ด้วยชุด API ที่ครอบคลุมและคุณสมบัติการติดตามพฤติกรรม
ข้อจำกัดของ Okta
- ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับสตาร์ทอัพ
- จำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีเดียวได้
- ไม่ใช่ทุกแอปที่สามารถผสานรวมและกำหนดค่าได้ง่าย
ราคาของ Okta
- เริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- จำเป็น: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Okta
- G2: 4. 5/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Okta อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2 กล่าวว่า:
ไม่เพียงแต่ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยสูงและรองรับการทำงานร่วมกับผู้ใช้หลายพันคนพร้อมกันได้อีกด้วย
ไม่เพียงแต่ใช้งานง่ายด้วยอินเตอร์เฟซที่ทันสมัย แต่ยังมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยสูง และรองรับการทำงานร่วมกับผู้ใช้หลายพันคนพร้อมกันได้
👀 คุณทราบหรือไม่?หากการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2เป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญอยู่แล้ว การนำระบบ SSO มาใช้สามารถสนับสนุนเกณฑ์การให้บริการที่เชื่อถือได้หลายข้อโดยตรง—และยังช่วยให้การตรวจสอบจากบุคคลที่สามเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อถึงเวลาสำคัญอีกด้วย
2. OneLogin (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตัวตนบนคลาวด์แบบรวมศูนย์)
จัดการกับสภาพแวดล้อมคลาวด์หลายระบบอยู่ใช่ไหม? OneLogin ช่วยลดความซับซ้อนด้วยโซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัวที่ใช้งานง่าย การเข้าถึงแอปพลิเคชันเพียงคลิกเดียวช่วยให้กระบวนการเข้าสู่ระบบเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความเหนื่อยล้าจากการจำรหัสผ่าน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบการยืนยันตัวตนหลายชั้น (MFA) ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์ที่หลากหลาย ยิ่งเสริมความน่าสนใจให้กับแพลตฟอร์มนี้
ระบบ SmartFactor Authentication ของแพลตฟอร์มเพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมโดยการประเมินความเสี่ยงของการเข้าสู่ระบบตามบริบท นอกจากนี้ ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของแพลตฟอร์มยังสามารถจัดการกับการปรับแต่งอินเทอร์เฟซทั้งหมดและโปรโตคอลสำรองได้ ซึ่งเหมาะกับความต้องการที่หลากหลายขององค์กรต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneLogin
- ใช้ประโยชน์จากโปรไฟล์ที่ปลอดภัยของแล็ปท็อปและเดสก์ท็อปด้วย OneLogin Cloud Directory
- เปิดแอปจากอีเมล, การแจ้งเตือนการแชร์เอกสาร, หรือการเชิญประชุมผ่านลิงก์ที่มีการเชื่อมโยงลึกในตัว
- ปรับประสบการณ์การเข้าสู่ระบบให้เข้ากับท้องถิ่นและตรงกับการตั้งค่าของเบราว์เซอร์หรือพอร์ทัล พร้อมรองรับมากกว่า 21 ภาษา
- เข้าถึงหลายแอปพลิเคชันและลดความเหนื่อยล้าจากการใช้รหัสผ่าน
ข้อจำกัดของ OneLogin
- อาจจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาหากแอปพลิเคชันทำงานช้าเป็นครั้งคราว
- ขาดการปรับแต่งสำหรับโซลูชันเดสก์ท็อป
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยและเรียบง่ายไปบ้าง
ราคาของ OneLogin
- การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO): $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- การระบุตัวตนของพนักงานขั้นสูง: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์แรงงาน: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์แรงงาน: $21/เดือนต่อผู้ใช้
- B2B, ลูกค้า, และการศึกษา: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ OneLogin
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง OneLogin อย่างไรบ้าง?
เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก ด้วยวิธีนี้ องค์กรขนาดใหญ่สามารถกำหนดข้อกำหนดรหัสผ่านที่แข็งแกร่งได้
เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก ด้วยวิธีนี้ องค์กรขนาดใหญ่สามารถกำหนดข้อกำหนดรหัสผ่านที่แข็งแกร่งได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MatterMost
3. Ping Identity (ดีที่สุดสำหรับการจัดการอัตลักษณ์)
ถัดไปคือ Ping Identity ซึ่งเป็นโซลูชัน SSO ที่โดดเด่นด้วยการจัดการตัวตนแบบอัตโนมัติ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความพร้อมใช้งานของปลั๊กอินที่หลากหลาย ช่วยให้สามารถผสานรวมกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อระบบตัวตนหลายระบบเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของกระบวนการ IAM ที่ยุ่งยากได้อย่างทันที
โซลูชันนี้นำทางผู้ใช้ตลอดการเดินทางตั้งแต่การเข้าสู่ระบบจนถึงการควบคุมการเข้าถึงด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและอ่านง่าย กล่าวโดยสรุป ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและไร้รอยต่อในทุกจุดสัมผัส
คุณสมบัติเด่นของ Ping Identity
- เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนตามความเสี่ยงและบริบทด้วยนโยบายการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ชาญฉลาด
- ปรับปรุงมาตรฐานการยืนยันตัวตนทั้งหมดให้ทันสมัยด้วยตัวเลือกการเข้าสู่ระบบแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่านและไบโอเมตริก
- ผสานการจัดการอัตลักษณ์เข้ากับโครงสร้าง IT แบบไฮบริดด้วยการผสานระบบคลาวด์และระบบภายในองค์กรที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Ping Identity
- ราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสัญญาทั้งหมดเรียกเก็บเงินรายปีโดยไม่มีตัวเลือกแบบรายเดือน
- แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย แต่การนำทางไปยังฟีเจอร์ที่ถูกต้องกลับน่าเบื่ออย่างไม่น่าเชื่อ
Ping Identity ราคา
- จำเป็น: เริ่มต้นที่ $35,000 ต่อปี (สำหรับลูกค้า) และ $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับพนักงาน)
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $50,000 ต่อปี (สำหรับลูกค้า) และ $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับพนักงาน)
(การกำหนดราคาสำหรับบุคลากรขึ้นอยู่กับสัญญาประจำปีสำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 5,000 คน)
คะแนนและรีวิวของ Ping Identity
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
🧠 สรุปอย่างรวดเร็ว: SOC 2 มีสองประเภท ประเภทที่ 1 ประเมินการออกแบบการควบคุม ในขณะที่ประเภทที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการควบคุมเหล่านั้นสามารถ รักษาประสิทธิภาพ ได้ในระยะยาว เมื่อประเมินเครื่องมือ SSO ควรเลือกSOC 2 ประเภทที่ 2ที่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินงานในระยะยาวอย่างแท้จริง
4. Auth0 (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่สร้างกระบวนการทำงานด้านการยืนยันตัวตน)
Auth0 คือความฝันของนักพัฒนาเมื่อพูดถึงการสร้างกระบวนการยืนยันตัวตนแบบกำหนดเอง ด้วยแนวทางที่เน้น API เป็นอันดับแรก ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ แอปมือถือ หรือแม้แต่แอป IoT ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังรองรับผู้ให้บริการตัวตนหลายราย และมีแดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้และตรรกะด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การผสานรวมอย่างราบรื่นกับ CI/CD pipelines และการรองรับผู้ให้บริการตัวตนหลากหลายรายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา สรุปแล้ว? Auth0 คือคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่สร้างแอปพลิเคชันสมัยใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Auth0
- ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดายด้วยบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดและอัตโนมัติ
- สร้างเส้นทางการเข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่ไม่เหมือนใครและยืดหยุ่นได้ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและแบบมืออาชีพ
- ปกป้องข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ด้วยการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลเชิงรุก
ข้อจำกัดของ Auth0
- แผนฟรีมีข้อจำกัดที่เข้มงวดและมักจะรู้สึกถูกจำกัด
- ราคาที่สูงชันในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
ราคาของ Auth0
- ฟรี
- แพ็กเกจพื้นฐาน: $35/เดือน (B2C) และ $150/เดือน (B2B)
- มืออาชีพ: $240/เดือน (B2C) และ $800/เดือน (B2B)
- องค์กร: ราคาตามตกลง (สำหรับทั้งการใช้งาน B2B และ B2C)
(ทุกแผนเริ่มต้นด้วยจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ 500 คน)
Auth0 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Auth0 อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Auth0 ช่วยประหยัดเวลาของเราได้มากในเรื่องของขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน และเราได้ทำให้กระบวนการนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงการให้บริการของเราง่ายขึ้นผ่านฟีเจอร์การดำเนินการของ Auth0
Auth0 ช่วยประหยัดเวลาของเราได้มากในเรื่องของขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน และเราได้ทำให้กระบวนการนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงการให้บริการของเราง่ายขึ้นผ่านฟีเจอร์การดำเนินการของ Auth0
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ LastPass ที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องรหัสผ่านของคุณ
5. Frontegg (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผู้ใช้ B2B SaaS)
กำลังมองหาการสร้างผลิตภัณฑ์B2BSaaSโดยไม่ต้องสร้างระบบการจัดการผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ใช่ไหม? Frontegg ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถเชื่อมต่อระบบเข้าสู่ระบบ, SSO, บทบาท, การสมัครสมาชิก และการวัดการใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยแทบไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
ออกแบบมาเพื่อความเร็วและขนาดที่ใหญ่โต ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถเปิดตัวประสบการณ์ที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งานสำหรับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังรองรับสิ่งจำเป็นสำหรับ B2B เช่น ระบบหลายผู้เช่า พอร์ทัลสำหรับผู้ดูแลระบบ และการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดได้ตั้งแต่เริ่มต้น
คุณสมบัติเด่นของ Frontegg
- เปิดตัวประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วด้วยการยืนยันตัวตนและพอร์ทัลผู้ใช้ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ควบคุมการเข้าถึงอย่างแม่นยำด้วยการจัดการบทบาทและสิทธิ์ที่ละเอียด
- ติดตามการใช้งานและจัดระเบียบลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวัดและจัดการผู้เช่าในตัว
- เร่งการผสานรวมคุณสมบัติ SSO เข้ากับแอปพลิเคชันด้วยส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Frontegg
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเชื่อมต่อเว็บฮุคสำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความล่าช้าเมื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอกและลิงก์เว็บเพจ
Frontegg ราคา
- เปิดตัว: ฟรี
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Frontegg
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานโดยเฉลี่ยต้องจัดการรหัสผ่านถึง 191 รหัส ระบบ SSO ช่วยลดจำนวนนั้นเหลือเพียง หนึ่งรหัส เท่านั้น—ในขณะที่ยังคงตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยขององค์กรของคุณ
6. WorkOS (เหมาะที่สุดสำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ระดับองค์กรอย่างรวดเร็ว)
WorkOS คือทางลัดที่ทีมเลือกใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันสมัยใหม่ด้วยระบบ SSO และซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีระดับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ผ่าน API เดียวและคอมโพเนนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเปิดตัวฟีเจอร์ IT ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนา
คุณสมบัติการซิงค์ไดเรกทอรีของระบบจะทำการซิงค์ข้อมูลทันทีเมื่อพนักงานเข้าร่วมหรือออกจากองค์กร ดังนั้นข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และไม่มีผู้ใช้ที่ไม่มีตัวตนในระบบ
คุณสมบัติเด่นของ WorkOS
- จัดการการเพิ่มและการยกเลิกการเพิ่มผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นด้วยการผสานรวม SCIM ที่แข็งแกร่ง
- เพิ่มการยืนยันตัวตนแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่านด้วย Passkeys เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการพึ่งพารหัสผ่านแบบดั้งเดิม
- ใช้ Admin Portal เพื่อให้ทีม IT สามารถกำหนดค่าการตั้งค่า SSO ได้ด้วยตนเอง ช่วยลดจำนวนคำขอการสนับสนุน
- คอมโพเนนต์ React พร้อมใช้งานที่ผ่านการขัดเงาแล้ว พร้อมวิดเจ็ตจาก WorkOS
ข้อจำกัดของ WorkOS
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับส่วนประกอบ UI ที่โฮสต์
- ต้องการความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ราคาสูงกว่าคู่แข่งเล็กน้อย ไม่เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้น
ราคาของ WorkOS
- AuthKit: ฟรี (สูงสุด 1 ล้านผู้ใช้) และ $2,500/เดือน (สำหรับทุก 1 ล้านผู้ใช้เพิ่มเติม)
- โดเมนที่กำหนดเอง: $99/เดือน (อัตราคงที่)
- การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว: $125/เดือน ต่อการเชื่อมต่อ (ราคาตามปริมาณ)
- การซิงค์ไดเรกทอรี: $125/เดือน ต่อการเชื่อมต่อ (ราคาตามปริมาณ)
- บันทึกการตรวจสอบ: เริ่มต้นที่ $5 ต่อองค์กร/เดือน
คะแนนและรีวิวของ WorkOS
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง WorkOS อย่างไรบ้าง?
WorkOS ทำให้การจัดการผู้ใช้/องค์กรเป็นเรื่องง่ายมาก – ในฝั่งลูกค้า คุณจะได้รับองค์กรที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลการตอบกลับที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และในข้อมูลการอ้างสิทธิ์บน JWT ที่ออกให้สำหรับเซสชันนั้น
WorkOS ทำให้การจัดการผู้ใช้/องค์กรเป็นเรื่องง่ายมาก – ในฝั่งลูกค้า คุณจะได้รับองค์กรที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลการตอบกลับที่ได้รับการยืนยัน และในข้อมูลการอ้างสิทธิ์บน JWT ที่ออกให้สำหรับเซสชันนั้น
📮 ClickUp Insight:13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน
เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณโดยตรง
จากมาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO, ClickUp ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงที่สุด และช่วยคุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์อย่างปลอดภัยทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
7. SecureAuth (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง MFA และ SSO)
SecureAuth คือการควบคุมการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย (MFA) และการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) อย่างละเอียดและแม่นยำ โดยเน้นความยืดหยุ่นในการสร้างการผสมผสานวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่น การยืนยันลายนิ้วมือสำหรับฝ่ายการเงิน หรือรหัส OTP สำหรับฝ่ายการตลาด
เน้นการยืนยันตัวตนแบบปรับตัวได้ โดยปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามพฤติกรรมและบริบทของผู้ใช้ วิธีการแบบไดนามิกนี้ช่วยเพิ่มการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ เครื่องยนต์ที่ปรับตัวได้ของมันยังตอบสนองต่อสัญญาณแบบเรียลไทม์ ปรับความปลอดภัยได้ทันที SecureAuth ยังรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น SAML 2.0, OAuth, และ OpenID Connect ทำให้การใช้งานบนคลาวด์หรือในองค์กรง่ายและสอดคล้องกับ SOC 2
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SecureAuth
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างราบรื่นด้วยการยืนยันตัวตนผู้ใช้แบบขั้นสูงที่ทำงานเฉพาะเมื่อมีการดำเนินการที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น
- เพิ่มการผสานรวมแบบใช้ตัวแทนสำหรับแอปพลิเคชันรุ่นเก่าที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ IIS, Apache Tomcat หรือ JBoss โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ด
- ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่ได้รับการยืนยัน วิธีการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) และอื่นๆ ได้ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ SecureAuth
- การตรวจสอบความปลอดภัยและการเสี่ยงของเซสชั่นอาจหยุดลงหลังจากเข้าสู่ระบบหากไม่มีการเพิ่มการตรวจสอบเพิ่มเติมลงใน API ของพวกเขา
- เนื่องจากความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ SecureAuth
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SecureAuth
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. LoginRadius (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตัวตนและการเข้าถึงของลูกค้า)
LoginRadius คือบัตรผ่านหลังเวทีของคุณสำหรับการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัยและราบรื่น ไม่ว่าจะมีผู้ใช้มากเพียงใดก็ตาม นอกจากจะรองรับการจัดการข้อมูลประจำตัวนับล้านบนคลาวด์แล้ว ยังผสานความปลอดภัยขั้นสูงเข้ากับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นอย่างน่าทึ่ง อีกทั้งยังรองรับการยืนยันตัวตนแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียลมีเดีย
แพลตฟอร์มการจัดการการเข้าถึงให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากมาย และทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพียงเมื่อมีบางสิ่งที่น่าสงสัยปรากฏขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นมิตรกับกฎหมายความเป็นส่วนตัว ช่วยให้คุณอยู่ในกรอบของ GDPR และ CCPA ได้โดยไม่ต้องกังวล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LoginRadius
- ลดความยุ่งยากในการลงทะเบียนด้วยการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียลกว่า 30 ราย
- ติดตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้และปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติด้วย CIAM analytics และสัญญาณตามบริบท
- สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนและฟิลด์โปรไฟล์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ที่ธุรกิจของคุณต้องการอย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของ LoginRadius
- โครงสร้างราคาซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจ
- การปรับแต่งมักต้องการการเขียนโค้ด ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ LoginRadius
- ฟรี
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
LoginRadius รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง LoginRadius อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2 อ่านว่า:
โมเดลบริการตนเองนี้ได้ช่วยลดจำนวนตั๋วงานบริการที่เร่งด่วนที่สุดของเราลงหนึ่งในสาม ซึ่งส่งผลให้เราสามารถใช้ทรัพยากรด้านไอทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
โมเดลบริการตนเองนี้ได้ช่วยลดจำนวนตั๋วงานบริการที่เร่งด่วนที่สุดของเราลงหนึ่งในสาม ซึ่งส่งผลให้เราสามารถใช้ทรัพยากรด้านไอทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
9. Keycloak (ดีที่สุดสำหรับการจัดการตัวตนแบบโอเพนซอร์ส)
Keycloak เป็นโซลูชันความปลอดภัยแบบโอเพนซอร์สที่มอบการจัดการผู้ใช้ที่ทรงพลังโดยไม่มีการผูกขาดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง มีคุณสมบัติการจัดการตัวตนที่ยืดหยุ่น ไดเรกทอรีแอคทีฟที่เฉพาะเจาะจง และฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ พร้อมกับการสนับสนุนการรวมผู้ใช้ มันสามารถผสานรวมกับและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
รองรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว, การผสานรวม LDAP และการเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียล ไม่ว่าคุณจะกำลังรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องมือภายในองค์กรหรือแพลตฟอร์มที่ลูกค้าใช้งาน Keycloak ช่วยให้การยืนยันตัวตนเป็นเรื่องง่าย ขยายขนาดได้ และคุ้มค่า
คุณสมบัติเด่นของ Keycloak
- กำหนดนโยบายการเข้าถึงแบบละเอียดด้วยระบบควบคุมตามบทบาทและคุณลักษณะของผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
- นำฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ภายนอกมาใช้โดยมีการควบคุมอย่างเต็มที่ในการดำเนินการของผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว
- ลดขั้นตอนการจัดตั้งระบบใหม่ด้วยการสื่อสารแบบคลัสเตอร์ที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Keycloak
- การติดตั้งครั้งแรกอาจซับซ้อนสำหรับทีมที่ใหม่กับการจัดการตัวตน
- มีการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อยหรือพื้นฐาน
ราคาของ Keycloak
- ฟรี (ไม่รวมการจัดเก็บและโครงสร้างพื้นฐาน)
คะแนนและรีวิว Keycloak
- G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? บัญชี Active Directory ที่ใช้งานอยู่ประมาณ95 ล้านบัญชีถูกโจมตีทุกวัน ด้วยองค์กรมากกว่า 90% ที่พึ่งพา AD สำหรับการยืนยันตัวตน จึงไม่น่าแปลกใจที่ AD กลายเป็นเป้าหมายหลักของผู้โจมตี การรวมศูนย์การเข้าถึงผ่าน SSO ไม่เพียงแต่ช่วยให้การเข้าสู่ระบบง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดพื้นที่การโจมตีและเสริมความเข้มงวดในการควบคุมอีกด้วย
10. Azure Active Directory (Azure AD) (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft)
กำลังมองหาโซลูชันด้านอัตลักษณ์ที่ทำงานร่วมกับระบบ Microsoft ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่หรือไม่? Azure Active Directory ซึ่งปัจจุบันคือ Microsoft Entra ID คือคำตอบที่เหมาะสมที่สุด ด้วยระบบคลาวด์ที่ผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับ Microsoft 365 และ Azure ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงแอปพลิเคชันนับพันรายการได้ด้วยการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว
จุดเด่นที่สุดของมันคืออะไร? ความปลอดภัย คุณได้รับการตรวจจับความเสี่ยงในการลงชื่อเข้าใช้ที่ชาญฉลาด การเข้าถึงผู้ดูแลระบบแบบทันเวลาด้วย PIM และเวลาการทำงาน 99.9% ในศูนย์ข้อมูลทั่วโลก 28 แห่ง นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของตนเองได้ และผู้ดูแลระบบสามารถทำงานหนักด้วย PowerShell ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure AD
- ประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ สภาพของอุปกรณ์ และระดับความเสี่ยง ก่อนอนุญาตให้เข้าถึงระบบด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข
- ตรวจจับและป้องกันการเข้ายึดบัญชีที่อาจเกิดขึ้นด้วยอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องจาก Identity Protection
- ให้สิทธิ์การควบคุม การจัดการ และการเข้าถึงรายงานเช่นเดียวกับผู้ใช้ภายในเพื่อการร่วมมือภายนอกอย่างปลอดภัยผ่านการจัดการการเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน
- ได้รับประโยชน์จากนโยบายการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขและคุณสมบัติการปกป้องข้อมูลประจำตัว เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทั้งบนคลาวด์และภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Azure AD
- คุณสมบัติความปลอดภัยระดับพรีเมียมเพิ่มเติมต้องการแผนระดับสูงขึ้น
- การตั้งค่าค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับทีมที่ไม่มีระบบนิเวศของ Microsoft
ราคา Azure AD
- ฟรี
- Microsoft Entra ID P1: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft Entra ID P2: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft Entra Suite: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Azure AD
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Azure AD อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือคุณสมบัติสามประการนี้: การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยด้วยแอป Microsoft Authenticator, การจัดการข้อมูลประจำตัวสำหรับแต่ละอุปกรณ์ และการผสานรวมกับ BitLocker ซึ่งให้การเข้ารหัสข้อมูลเต็มดิสก์สำหรับสินทรัพย์
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือคุณสมบัติสามประการนี้: การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยด้วยแอป Microsoft Authenticator, การจัดการตัวตนสำหรับแต่ละอุปกรณ์ และการผสานรวมกับ BitLocker ซึ่งให้การเข้ารหัสข้อมูลเต็มดิสก์สำหรับสินทรัพย์
เครื่องมือ SSO อื่นๆ
ลองนึกภาพดูว่าจะดีแค่ไหนหากคุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปแยกต่างหากสำหรับการจัดการ SSO และการส่งมอบโครงการ มีแพลตฟอร์มเดียวสำหรับทุกทีมของคุณในการทำงานและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในแพลตฟอร์มเดียว
พบกับClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน. *
การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) ของClickUpโดดเด่นด้วยการผสานรวมที่ราบรื่นกับผู้ให้บริการระบุตัวตนชั้นนำ เช่น Okta, Azure Active Directory, Google Workspace และบริการที่รองรับ SAML 2.0 ใดๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับ Okta ได้อย่างง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อน ระบบอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบจัดการการตรวจสอบสิทธิ์จากศูนย์กลางและปรับปรุงการจัดการการเพิ่มและลบผู้ใช้ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
ผู้ใช้เพียงแค่ต้องเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวด้วยข้อมูลประจำตัวขององค์กรเพื่อเข้าถึงชุดคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp ได้ทันที ไม่ต้องสลับรหัสผ่านหลายอันหรือจัดการการเข้าสู่ระบบแยกต่างหากอีกต่อไป
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบแบบ SSO ของ ClickUp ได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลรับรองด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 Type 2 การรับรองมาตรฐาน ISO หลายรายการ (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018) และการรองรับข้อกำหนดของ HIPAA, CCPA และ GDPR
ที่ ClickUp เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริงจัง ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะจัดเก็บ และ ClickUp ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานสูงสุดด้านความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล
การป้องกันนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ที่ปลอดภัยเท่านั้น การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงถูกฝังอยู่ในทุกชั้น คุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ของ ClickUp ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดในระดับพื้นที่ทำงาน โครงการ และแม้แต่ระดับงาน
บทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ ClickUpช่วยให้คุณสามารถใช้เมทริกซ์การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อกำหนดว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้
คุณยังสามารถเชิญแขกได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าสิทธิ์ชั่วคราว และปรับแต่งการเข้าถึงสำหรับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างสะดวก เพื่อความโปร่งใส ควรตรวจสอบและทบทวนการเข้าถึงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติและบันทึกการดำเนินการที่ชัดเจน
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังผสานรวม SSO ที่ปลอดภัยและการจัดการการเข้าถึงขั้นสูงเข้ากับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ลึกซึ้ง ลองจินตนาการถึงการเพลิดเพลินกับการป้องกันระดับองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างแท้จริง
ClickUp มอบพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถ:
- สร้าง, มอบหมาย, และจัดการกับงานและงานย่อยพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองและผู้รับมอบหมายหลายคน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย Docs, ความคิดเห็นตามบริบท และการแชทที่ผสานรวมไว้—เก็บการสื่อสารและเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- มองเห็นงานในรูปแบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และแดชบอร์ด
- ส่งข้อความ, แสดงความคิดเห็น, หรือมอบหมายงานได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณเลยด้วยClickUp Chat
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน กระบวนการอนุมัติ และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ผสานการเข้าถึงที่ปลอดภัยเข้ากับประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ทรงพลัง ClickUp คือคำตอบที่ใช่ มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญทั้งด้านความปลอดภัยและการทำงานร่วมกัน
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2 กล่าวว่า:
มันสามารถปรับแต่งได้จริงๆ สำหรับแต่ละบุคคลในการใช้งานและใช้สำหรับกลุ่ม และฉันชอบมากที่คุณสามารถเพิ่มคนในระดับการเข้าถึงแบบแขกได้อย่างง่ายดายเพื่อให้พวกเขาดูเนื้อหาได้ด้วยเช่นกัน
มันสามารถปรับแต่งได้จริงๆ สำหรับแต่ละบุคคลในการใช้งานและใช้สำหรับกลุ่ม และฉันชอบมากที่คุณสามารถเพิ่มคนในระดับการเข้าถึงแบบแขกได้อย่างง่ายดายเพื่อให้พวกเขาดูเนื้อหาได้ด้วยเช่นกัน
ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความปลอดภัยสูงสุดด้วย ClickUp
เครื่องมือ SSO เป็นแนวป้องกันด่านแรกสำหรับธุรกิจในแง่ของการจัดการการเข้าถึงที่ปลอดภัยและข้อมูลประจำตัวของลูกค้า การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากในการปกป้องเซิร์ฟเวอร์ภายในและการจัดการอัตลักษณ์ของผู้ใช้
รายการของเราช่วยให้ได้ตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่สิ่งสำคัญคือหลีกเลี่ยงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งานของแพลตฟอร์มและประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ClickUp ผสานความปลอดภัยเข้ากับการเสริมศักยภาพให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มอบหมายงาน แบ่งปันเอกสาร และสื่อสาร—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
พร้อมที่จะรวมประสิทธิภาพการดำเนินงานและความปลอดภัยเข้าด้วยกันหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้!