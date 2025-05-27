10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Verbit สำหรับการถอดเสียงและการทำคำบรรยายในปี 2025

หากคุณเป็นผู้ผลิตสื่อหรือนักวิจัยตลาด การถอดเสียงไม่ใช่แค่เรื่องความถูกต้องเท่านั้น คุณต้องการความเร็วโดยไม่สูญเสียความละเอียดอ่อน การผสานรวมที่ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาองค์กร และเครื่องมือที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ
Verbit ส่งมอบบทถอดความที่สะอาดเรียบร้อย แต่ปล่อยให้คุณต้องทำงานหนักเอง: การดึงข้อมูลเชิงลึกด้วยตนเอง การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และการติดตามงานที่ค้างอยู่ สิ่งเหล่านี้ทำให้การทำงานของคุณช้าลงและขาดความต่อเนื่อง
เครื่องมือถอดความที่เหมาะสมควรสรุปบทสนทนา เน้นขั้นตอนถัดไป สинค์กับชุดโครงการของคุณ และแสดงคำตอบทันที
ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดของ Verbit พร้อมคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และราคา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Verbit?
Verbit เป็นเครื่องมือถอดเสียงและทำคำบรรยายที่แปลงเนื้อหาเสียงและวิดีโอให้เป็นข้อความที่ถูกต้องแม่นยำ โดยใช้เอ็นจิ้นปัญญาประดิษฐ์เฉพาะที่เรียกว่า Captivate™ สำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยบรรณาธิการมนุษย์ในขั้นตอนสุดท้าย
แม้ว่า Verbit จะอ้างว่านำเสนอโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับการถอดเสียงในระดับองค์กร แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนพบว่ามีช่องว่างในด้านความคุ้มค่าและการใช้งานในชีวิตประจำวัน แผนมาตรฐานมักขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น สรุปแบบเรียลไทม์หรือการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ซึ่งจำเป็นต้องอัปเกรดหรือทำสัญญาแบบกำหนดเองเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้
สำหรับทีมที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะทีมที่จัดการกับสื่อที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลการวิจัย การเลือกเครื่องมือที่มีการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและมีคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่มีเอกสารออนไลน์ที่ครอบคลุมและการสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถช่วยให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นของ Verbit:
❗️ระยะเวลาการดำเนินการที่ช้าลง: เนื่องจาก Verbit ใช้บรรณาธิการมนุษย์ในการตรวจสอบบทถอดความที่สร้างโดย AI คุณอาจต้องรอเวลานานกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ให้ผลลัพธ์อัตโนมัติทันที
❗️ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: Verbit จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณบนคลาวด์ คุณอาจต้องการบริการแปลที่มีมาตรการควบคุมข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้น หากคุณกำลังทำงานกับเนื้อหาที่มีความอ่อนไหว เช่น เอกสารทางกฎหมายหรือทางการแพทย์
❗️การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด: แม้ว่า Verbit จะให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ แต่คุณสมบัติการร่วมมือเช่น การทำเครื่องหมายร่วมกัน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ หรือการมอบหมายงานให้ทำนั้น มีน้อยมาก
❗️อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซของ Verbit ถูกออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่ หากคุณต้องการเพียงแค่อัปโหลดไฟล์และรับบทถอดเสียงเสียงและวิดีโออย่างรวดเร็ว ควรมองหาทางเลือกอื่นของ Verbit ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
❗️แผนที่ตายตัว: Verbit ให้บริการลูกค้าองค์กร หากคุณเป็นสตาร์ทอัพ ผู้สร้าง หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการแผนบริการด้วยตนเอง กรุณาเลือกทางเลือกอื่นของ Verbit ที่มีราคาแบบจ่ายตามการใช้งาน
ทางเลือกของ Verbit ในพริบตา
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, ClickUp Brain, การผสานกับเอกสาร, การแปลงงานแบบเรียลไทม์
|องค์กรธุรกิจ, บริษัทขนาดกลาง
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|Otter. ai
|การถอดความแบบเรียลไทม์, สรุปสด, Otter Chat, การผสานสไลด์
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้สอน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
|คำอธิบาย
|การตัดต่อเสียง/วิดีโอ, รางเลื่อนฉาก, ผู้ช่วย AI, การผสาน SquadCast
|ผู้สร้างเนื้อหา, ทีมสื่อ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/คน/เดือน
|Rev
|การถอดความโดยมนุษย์ + AI, การเน้นข้อความ, การสรุป, คำศัพท์ที่กำหนดเอง
|องค์กร, ทีมกฎหมาย
|AI: $0. 25/นาที; มนุษย์: $1. 99/นาที; แพ็กเกจเริ่มต้นที่ $14. 99/ผู้ใช้/เดือน
|Sonix. ai
|คะแนนความมั่นใจ, สรุปโดย AI, รองรับหลายแทร็ก, การจัดการโฟลเดอร์
|นักวิจัย, บริษัทขนาดกลาง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $22/ที่นั่ง/เดือน
|วีดี
|การสร้างวิดีโอด้วย AI, เครื่องสร้างคำบรรยาย, การพากย์เสียง, AI การสบตา
|ผู้สร้างเนื้อหาทั่วโลก, ธุรกิจขนาดเล็ก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน
|Trint
|ผู้สร้างเรื่องราว, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แอปพลิเคชันมือถือ, สรุปโดย AI
|ทีมสื่อ, รัฐบาล, กฎหมาย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $80 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|ความลึกซึ้ง
|สรุปการประชุมด้วย AI, ซิงค์กับ CRM, ศูนย์กลางการโทรที่สามารถค้นหาได้, ถาม Fathom
|ทีมขาย, องค์กรธุรกิจ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|หิ่งห้อย
|สมุดบันทึก, ตัวติดตามหัวข้อ, ข้อความสั้น, กระทู้, ปฏิกิริยา
|ทีมระยะไกล, ทีมขาย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ที่นั่ง/เดือน
|เทมิ
|อัปโหลดรวดเร็ว แก้ไขง่าย ลบคำเติม ส่งออกหลายรูปแบบ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์
|จ่ายตามการใช้งาน: $0. 25/นาที
💭 คุณรู้หรือไม่?การประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิง เครื่องพิมพ์ดีด Sholes and Glidden ที่เปิดตัวในปี 1874 ถูกทำการตลาดโดยใช้ผู้สาธิตที่เป็นผู้หญิงและออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับจักรเย็บผ้า ทำให้มันน่าสนใจสำหรับการใช้งานในบ้าน
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Verbit ที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เชื่อมโยงการถอดเสียง งาน เอกสาร และกระบวนการทำงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว รองรับการถอดเสียงอย่างครอบคลุมทั้งการประชุม บันทึกเสียง และวิดีโอหน้าจอ โดยสามารถแปลงเสียงจากทุกกระบวนการทำงานให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาและนำไปใช้งานได้ทันที
เริ่มต้นด้วยClickUp's AI Notetakerจะทำการถอดเสียงการประชุมเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุผู้พูดและเวลา ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนา Notetaker สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการประชุมยอดนิยม เช่น Zoom, Teams และ Google Meet เพื่อถอดเสียงการประชุมเสมือนจริงของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
ไม่เหมือนกับบริการถอดความแบบดั้งเดิม ClickUp AI Notetaker โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Verbit เพราะสามารถแท็กรายการการดำเนินการที่สำคัญ กำหนดเวลา และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม และจัดระเบียบทั้งหมดอย่างเรียบร้อยภายใต้ClickUp Docs
ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมกล่าวว่า 'ให้ติดตามลูกค้าภายในวันศุกร์' ระบบ AI จะรับรู้ว่าเป็นงานที่สามารถทำได้ สร้างงานนี้โดยตรงใน ClickUp และเชื่อมโยงกับโครงการหรือกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง ระบบAI สำหรับบันทึกการประชุมนี้จะช่วยให้การติดตามงานที่สำคัญไม่ตกหล่น และงานทุกชิ้นจะถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างราบรื่น
ภายในเอกสาร โหมดการโฟกัส การแก้ไข และการดูช่วยให้คุณควบคุมวิธีการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งและการตรวจสอบอย่างรวดเร็วนอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์บันทึกได้อย่างปลอดภัยด้วยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดซึ่งช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขได้
จากนั้นใช้ClickUp Tasksเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของคุณให้เป็นการกระทำ คุณสามารถเน้นจุดสำคัญหรือการตัดสินใจได้โดยตรงจากเอกสารหรือบันทึกการสนทนา และแปลงเป็นงานได้ทันที พร้อมกำหนดเจ้าของ ตั้งวันครบกำหนด และเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อการประชุมของคุณถูกถอดความโดยใช้ AI Notetaker ของ ClickUp แล้ว คุณสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยClickUp Brain ซึ่งเพิ่มชั้นของปัญญาอันทรงพลังให้กับบันทึกของคุณ
ด้วย Brain คุณสามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดของบทบันทึกหรือดึงช่วงเวลาเฉพาะออกมาได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง มันจะอ่านผ่านบทบันทึกของคุณและกลั่นกรองประเด็นสำคัญออกมา ช่วยให้คุณสามารถจับประเด็นที่สำคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถถามคำถามตามบริบทได้เช่นกัน เช่น "ซาร่าห์พูดอะไรเกี่ยวกับกำหนดเวลา?" และ Brain จะสแกนเอกสารการบันทึกเสียงทันทีเพื่อมอบคำตอบที่ชัดเจนให้คุณ เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นกิจกรรมได้ในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ: กำหนดให้มีการดำเนินการ เช่น การสร้างงาน การมอบหมายงาน หรือการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มบันทึกการประชุมหรือบันทึกการประชุมใหม่ โดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
- ใช้ Notepad: ใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกความคิดระหว่างการประชุม และลากโน้ตไปยังงานหรือเอกสารเมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการ
- เพิ่มประสิทธิภาพบันทึกการประชุมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มบริบท เช่น ประเภทการประชุม ชื่อลูกค้า หรือระดับความสำคัญให้กับบันทึกการประชุมโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อการจัดระเบียบและการติดตามที่ดีขึ้น
- แสดงความคิดเห็นพร้อมบริบท: ใส่ข้อความเฉพาะจากบันทึกการสนทนาลงในความคิดเห็นของ ClickUp Assignเพื่อมอบหมายงานและให้ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนโดยไม่ต้องแชร์เอกสารทั้งหมด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสนได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
Otter.ai เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ที่ถอดความการประชุม การสัมภาษณ์ และการบรรยายของคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams หนึ่งในคุณสมบัติหลักคือสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามประเด็นสำคัญได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่การประชุมดำเนินไป
ระหว่างการโทร, Otter Chat อนุญาตให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับบันทึกการสนทนาและรับคำตอบทันที ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังทำงานหลายอย่างพร้อมกัน คุณยังสามารถเพิ่มไฮไลท์, ข้อสรุป, และความคิดเห็นลงในบันทึกการสนทนาได้โดยตรง ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
Verbit, ในทางตรงกันข้าม, ให้บริการเฉพาะเอกสารถอดความที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดหลังการประชุมผ่านระบบ AI และการตรวจสอบโดยมนุษย์เท่านั้น แต่ไม่ให้บริการการโต้ตอบในระหว่างการประชุม, ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, หรือการร่วมมือแบบออนไลน์ในเอกสาร
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- อัปโหลดสไลด์นำเสนอหรือแชร์หน้าจอโดยตรงไปยังบันทึกการประชุมของคุณ
- กลับไปที่บันทึกการประชุมของคุณหลังจากประชุมเสร็จ แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ และปรับปรุงประเด็นสำคัญให้ชัดเจนหรือพร้อมสำหรับการแบ่งปัน
- จัดกลุ่มบันทึกการสนทนาตามลูกค้า โครงการ หรือหัวข้อโดยใช้โฟลเดอร์ และค้นหาและจัดการการสนทนาของคุณได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- Otter.ai บางครั้งมีปัญหาในการแยกประโยคอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้การถอดความอ่านยาก ปัญหานี้มักนำไปสู่ประโยคยาวที่ต่อเนื่องกันโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai ผ่านทางเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาระงานของฉันที่เกี่ยวข้องกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ มันสามารถรวบรวมทุกประเด็นได้ และในตอนท้ายก็ให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดแก่คุณ และมันง่ายมาก ๆ ที่จะนำมาใช้และนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุก ๆ การประชุมเพื่อบันทึกข้อมูล
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai ผ่านทางเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาระงานของฉันที่เกี่ยวข้องกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ มันรวบรวมทุกประเด็นและให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดในตอนท้าย และมันง่ายมาก ๆ ที่จะนำมาใช้และนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุก ๆ การประชุมเพื่อบันทึกข้อมูล
3. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อพอดแคสต์และวิดีโอพร้อมการถอดเสียงในตัว)
Descript เป็นแพลตฟอร์มแก้ไขไฟล์เสียงและวิดีโอแบบครบวงจรที่รวมการถอดความ การแก้ไข และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา ต่างจาก Verbit ที่เน้นการผสมผสานระหว่างบริการถอดความอัตโนมัติและบรรณาธิการมนุษย์ Descript มอบสภาพแวดล้อมการแก้ไขที่มีปฏิสัมพันธ์และยืดหยุ่นมากกว่า
คุณสามารถโคลนเสียงของคุณด้วย Overdub, ลบคำเติมในคลิกเดียว, และทำความสะอาดเสียงโดยใช้ AI นอกจากนี้ยังมีบริการถอดเสียงอัตโนมัติในหลายภาษา, บันทึกหน้าจอ, และการแก้ไขหลายแทร็ก
หากคุณเป็นผู้สร้างอิสระที่ต้องสวมหลายบทบาท (ผู้สร้าง, บรรณาธิการ, และนักการตลาด) Descript ช่วยให้การแก้ไขง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนคำพูดเป็นข้อความ ต้องการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่? เพียงแค่ลบประโยคจากบทถอดเสียง คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนเพื่อใช้เครื่องมือนี้
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ทำให้งานแก้ไขเป็นอัตโนมัติ เช่น การลบคำเติม การปรับเสียงให้กระชับ และการสร้างสรุป เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
- เน้นและสกัดส่วนเฉพาะจากเนื้อหาของคุณเพื่อนำไปใช้ใหม่เป็นวิดีโอสั้น ๆ หรือโพสต์ทางสังคมที่แยกต่างหาก
- ใช้คำสั่ง / เพื่อทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงฉากในสคริปต์และโครงสร้างของคุณ และนำทางวิดีโอของคุณเหมือนสไลด์ในเด็ค
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ฟีเจอร์ Overdub ของ Descript ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดลเสียงสังเคราะห์ได้ แต่จำเป็นต้องบันทึกเสียงจำนวนมาก เสียงที่สร้างขึ้นอาจไม่ตรงกับเสียงพูดธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เสมอไป
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $24 ต่อคน/เดือน
- ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขของฉันได้มาก! ฉันชื่นชมความคิดที่ใส่ใจในการออกแบบ มันบอกฉันว่ามีพลังงานมากมายที่ถูกใส่ลงไปในการทำความเข้าใจว่าผู้ทำพอดแคสต์ต้องการอะไร และฉันชื่นชมสิ่งนั้น Descript ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบฟังก์ชันถอดความและความสามารถในการแก้ไขมันพร้อมกับเสียงในเวลาเดียวกัน มันทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก
มันช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขของฉันได้มาก! ฉันชื่นชมความคิดที่ใส่ใจในการออกแบบ มันบอกให้ฉันรู้ว่ามีพลังงานมากมายที่ถูกใช้ไปในการทำความเข้าใจว่าผู้ทำพอดแคสต์ต้องการอะไร และฉันชื่นชมในสิ่งนั้น Descript ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบฟังก์ชันการถอดความและความสามารถในการแก้ไขมันพร้อมกับเสียงในเวลาเดียวกัน มันทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก
📮ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน
แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์ซึ่งขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล
4. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่ยืดหยุ่นด้วยความแม่นยำจากมนุษย์หรือ AI)
Rev ช่วยให้คุณเปลี่ยนการบรรยาย, สัมมนา, หรือการสัมภาษณ์นักเรียนให้กลายเป็นเอกสารถอดเสียงที่ชัดเจนและค้นหาได้ คุณสามารถเลือกระหว่างผลลัพธ์ที่รวดเร็วซึ่งสร้างโดย AI หรือเลือกการถอดเสียงโดยมนุษย์เมื่อความถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ เช่น เมื่อถอดเสียงการสนทนาที่ซับซ้อนหรือคำศัพท์ทางวิชาการ
เมื่อบันทึกการเรียนของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไฮไลต์ส่วนที่สำคัญสำหรับการวางแผนบทเรียน เพิ่มการแก้ไข หรือค้นหาคำพูดสำคัญได้อย่างรวดเร็วเพื่อนำไปใช้ในเอกสารหรือรายงาน
เครื่องมือเช่นป้ายกำกับผู้พูด, เวลาที่บันทึกไว้, และคำศัพท์เฉพาะทางที่ปรับแต่งได้ช่วยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นระเบียบ. สำหรับครูหรือผู้สอน, สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับการอภิปรายกลุ่ม, การเสวนาหลายผู้พูด, หรือคำศัพท์เฉพาะทาง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- สามารถตรวจพบส่วนของบันทึกที่อาจจะต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้เครื่องมือ AI ที่มีอยู่ในตัวเพื่อสร้างสรุปที่กระชับ
- ฝึกเครื่องมือให้รู้จักชื่อแบรนด์ คำศัพท์ทางเทคนิค หรือภาษาเฉพาะทางอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- แพลตฟอร์มของ Rev ไม่มีเครื่องมือแก้ไขเชิงลึกมากพอที่จะให้ผู้ใช้ปรับแต่งบทถอดความหลังจากการประมวลผลอัตโนมัติ
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- พื้นฐาน: $14.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $34.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ชำระตามนาที: การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที การถอดเสียงโดย AI: $0. 25 /นาที
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที
- การถอดเสียงโดย AI: $0.25 / นาที
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที
- การถอดเสียงโดย AI: $0.25 / นาที
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev อย่างไรบ้าง?
ฉันเป็นผู้ทำคำบรรยายและฉันค่อนข้างชอบงานนี้ แม้ว่าค่าตอบแทนจะไม่ดีนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ แต่ฉันคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้งาน
ฉันเป็นผู้ทำคำบรรยายและฉันค่อนข้างชอบงานนี้ แม้ว่าค่าตอบแทนจะไม่ดีนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ แต่ฉันคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้งาน
5. Sonix.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็ว สามารถแก้ไขได้เอง พร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Sonix.ai เป็นแพลตฟอร์มถอดเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถแปลงไฟล์เสียงและวิดีโอให้เป็นข้อความที่ถูกต้องและแก้ไขได้ สำหรับนักวิจัยตลาดที่ต้องจัดการกับการสัมภาษณ์ กลุ่มสนทนา และการตรวจสอบภายใน Sonix ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถอดเสียงและการทำงานร่วมกันของทีมในพื้นที่ทำงานบนเบราว์เซอร์เดียว
คุณสามารถเน้นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ, แสดงความคิดเห็นสำหรับเพื่อนร่วมทีม, และแท็กไฟล์ตามธีมหรือโครงการ แทนที่จะส่งออกบทถอดเสียงไปยังเครื่องมืออื่น, Sonix ช่วยให้คุณทำความสะอาดเนื้อหาในตัวแก้ไขโดยใช้คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น ค้นหาและแทนที่ และการติดป้ายผู้พูด
ทำงานกับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมใช่ไหม? พจนานุกรมที่กำหนดเองช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องของทุกบทถอดความ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณจัดระเบียบโฟลเดอร์และติดตามข้อเสนอแนะสำหรับโครงการวิจัยหลายโครงการได้จากแดชบอร์ดเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix. ai
- ตรวจสอบความมั่นใจของ Sonix ในแต่ละคำในถอดความของคุณ เพื่อให้คุณสามารถระบุและแก้ไขส่วนที่มีความแม่นยำต่ำได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้การสรุปที่มีอยู่ในตัวของ Sonix เพื่อสร้างหัวข้อ, ย่อหน้า, หรือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเอกสารยาว และยังสามารถกำหนดทิศทางการสรุปได้ด้วยคำสั่งของคุณเอง
- แชร์บันทึกการประชุมผ่านลิงก์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอความคิดเห็นหรือตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ Sonix. ai
- Sonix ไม่รองรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์หรือการใส่คำบรรยายสด อาจไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการบริการถอดเสียงทันที เช่น การประชุมหรือกิจกรรมสด
ราคาของ Sonix. ai
- ราคาแพลตฟอร์ม มาตรฐาน: $0 ต่อเดือน พรีเมียม: $22 ต่อที่นั่งต่อเดือน องค์กร: ราคาตามตกลง
- มาตรฐาน: $0 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $22 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- การถอดเสียงด้วย AI มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง ประหยัด 50% องค์กร: ราคาตามตกลง
- มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง
- พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง ประหยัด 50%
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- มาตรฐาน: $0 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $22 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง
- พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง ประหยัด 50%
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Sonix. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sonix.ai อย่างไรบ้าง?
การทำงานที่รวดเร็วมากสำหรับการถอดเสียง AI ทำงานได้แม่นยำเกือบ 95% แม้แต่ในภาษาเยอรมัน ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น และหลังจากนั้นฉันใช้เวลาเพียง 25% ถึง 50% ของเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดในการถอดคำที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับ MAXQDA ได้อีกด้วย ฉันได้เปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ หลายตัวแล้ว และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุด
การทำงานที่รวดเร็วมากสำหรับการถอดเสียง AI ทำงานได้แม่นยำเกือบ 95% แม้แต่ในภาษาเยอรมัน ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น และหลังจากนั้นฉันใช้เวลาเพียง 25% ถึง 50% ของเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดในการถอดคำที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับ MAXQDA ได้อีกด้วย ฉันได้เปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ หลายตัวแล้ว และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1936ออกัสต์ โดแวรากได้จดสิทธิบัตรการจัดวางแป้นพิมพ์แบบใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ โดยวางปุ่มที่ใช้บ่อยที่สุดไว้ใต้ตำแหน่งนิ้วที่แข็งแรงที่สุด แม้จะมีข้อดีหลายประการ แต่การจัดวางแป้นพิมพ์แบบโดแวรากก็ไม่ได้เข้ามาแทนที่แป้นพิมพ์แบบ QWERTY เนื่องจากความคุ้นเคยอย่างแพร่หลายและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
6. VEED (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างวิดีโอที่ต้องการการถอดความและแก้ไขในหนึ่งเดียว)
VEED. io เป็นแพลตฟอร์มการถอดเสียงและตัดต่อวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รองรับการถอดเสียงและแปลภาษาได้มากกว่า 125 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ให้กับผู้ชมทั่วโลก
เมื่อบันทึกการถอดเสียงของคุณพร้อมแล้ว VEED จะให้ตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบ คุณสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ TXT, VTT หรือ SRT หรือฝังคำบรรยายลงในวิดีโอของคุณโดยตรง เครื่องมือสร้างคำบรรยายอัตโนมัติสามารถปรับแต่งได้
ใช้เพื่อเปลี่ยนฟอนต์, ขนาด, ตำแหน่ง, และสีให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ. คุณยังได้รับการเข้าถึงการแก้ไขการมองตาด้วยระบบ AI ซึ่งปรับการมองของคุณในวิดีโอเพื่อให้คุณพูดกับผู้ชมโดยตรง (แม้ว่าคุณไม่ได้มองกล้องตอนบันทึกก็ตาม 😉).
ในทางตรงกันข้าม Verbit ไม่มีคุณสมบัติที่เน้นวิดีโอ เช่น การแก้ไขการจ้องมองหรือเครื่องมือแก้ไขที่รวมอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VEED
- วางสคริปต์ของคุณแล้วให้ VEED สร้างวิดีโอที่สมบูรณ์พร้อมภาพประกอบ คำบรรยาย และเสียงพากย์
- อัปโหลดวิดีโอของคุณและให้ VEED สร้างคำบรรยายที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถแก้ไข จัดรูปแบบ และฝังลงในวิดีโอของคุณได้โดยตรงเพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย
- ใช้โปรแกรมพากย์เสียงเพื่อแปลและบรรยายเสียงในวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ VEED
- VEED ไม่มีการระบุตัวตนของผู้พูดและการอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีผู้พูดหลายคนเพื่อติดตามอย่างถูกต้องว่าใครพูดอะไร
ราคาของ VEED
- ฟรี
- พื้นฐาน: $18/เดือน
- ข้อดี: $30/เดือน
- ธุรกิจ: 70 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว VEED
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง VEED อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ คือความแม่นยำของบริการซับไตเติล! ความหลากหลายของสไตล์ยังช่วยให้ฉันสามารถเลือกสไตล์ที่เหมาะกับโทนของวิดีโอของฉันได้ดีที่สุด. โดยรวมแล้ว VEED เป็นคำแนะนำที่ง่ายที่จะให้กับผู้สร้างวิดีโอคนอื่น ๆ!
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ คือความแม่นยำของบริการซับไตเติล! ความหลากหลายของสไตล์ยังช่วยให้ฉันสามารถเลือกสไตล์ที่เหมาะกับโทนของวิดีโอของฉันได้ดีที่สุดอีกด้วย โดยรวมแล้ว VEED เป็นสิ่งที่ฉันสามารถแนะนำให้กับผู้สร้างวิดีโอคนอื่นได้อย่างง่ายดาย!
7. Trint (เหมาะที่สุดสำหรับนักข่าวและทีมสื่อที่สร้างเรื่องราวจากบทถอดความ)
Trint ช่วยนักข่าวและทีมสื่อในการแปลงการบันทึกเสียงดิบให้เป็นเรื่องราวที่พร้อมเผยแพร่ได้ทันที รองรับการถอดเสียงมากกว่า 40 ภาษาและแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 50 ภาษา ทำให้มีประโยชน์สำหรับการรายงานข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอก
หนึ่งในคุณสมบัติของมันคือ Story Builder ที่ให้คุณดึงคำคม, คลิป, และช่วงเวลาจากหลาย ๆ บทบันทึกเพื่อสร้างเรื่องราวที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มันช่วยจัดระเบียบการสัมภาษณ์, งานแถลงข่าว, หรือการรายงานการประชุมให้กลายเป็นบทความหรือสคริปต์ที่มีความสมเหตุสมผล
การสรุปด้วย AI ของ Trint สามารถย่อบทสัมภาษณ์ที่ยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ โดยยังคงรักษาบริบทที่คุณต้องการเพื่อความถูกต้อง และไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Verbit หลายตัว Trint ไม่ฝึก AI ของตนด้วยเนื้อหาของคุณ ดังนั้นการบันทึกของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัว แม้แต่เบื้องหลัง
คุณสมบัติเด่นของ Trint
- ค้นหาวลีสำคัญในบันทึกการสนทนาได้ทันที และเพิ่มแท็กที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบช่วงเวลาสำคัญ
- แก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และตรวจสอบเอกสารการบันทึกเสียงพร้อม ๆ กันกับทีมของคุณได้เหมือนกับการทำงานใน Google Docs
- ใช้แอปมือถือ Trint เพื่อบันทึกเสียงและสร้างการถอดเสียงสด
ข้อจำกัดของ Trint
- คุณสมบัติการระบุผู้พูดของ Trint มีปัญหาในการแยกแยะผู้พูดอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในบันทึกเสียงที่มีการพูดซ้อนทับกันหรือเสียงรบกวน
ราคาของ Trint
- เริ่มต้น 2024: $80 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ขั้นสูง 2024: 100 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trint
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trint อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ Trint มาประมาณ 4 ปีแล้ว บ่อยครั้งที่บุคคลที่ฉันสัมภาษณ์มีสำเนียงนานาชาติ—ไม่ใช่สำเนียงแบบมิดเวสต์ทั่วไป แต่ Trint มักจะเข้าใจคำที่ฉันไม่สามารถฟังได้ในไฟล์เสียงจริง สิ่งนี้ทำให้ฉันประทับใจมากและทำให้งานของฉันง่ายขึ้นมาก
ฉันใช้ Trint มาประมาณ 4 ปีแล้ว บ่อยครั้งที่บุคคลที่ฉันสัมภาษณ์มีสำเนียงนานาชาติ—ไม่ใช่สำเนียงแบบมิดเวสต์ทั่วไป แต่ Trint มักจะเข้าใจคำที่ฉันไม่สามารถฟังได้ในไฟล์เสียงจริง สิ่งนี้ทำให้ฉันประทับใจมากและทำให้งานของฉันง่ายขึ้นมาก
8. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและบริการลูกค้าที่ต้องการบันทึกการประชุมที่เชื่อมต่อกับระบบ CRM)
Fathom เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับทีมขายและทีมสนับสนุนลูกค้า มันบันทึกและถอดเสียงการสนทนาของคุณผ่าน Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet โดยจับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
หลังจากการโทร Fathom AI จะสร้างสรุปที่ปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยเน้นที่ประเด็นสำคัญ ข้อคัดค้าน และขั้นตอนต่อไป คุณสามารถเลือกเทมเพลตสำหรับการโทรขาย การตรวจสอบลูกค้า หรือการแนะนำการใช้งาน เพื่อแบ่งปันบันทึกที่ชัดเจนและเฉพาะตามบทบาทกับทีมหรือลูกค้าของคุณ
ต้องการเน้นช่วงเวลาสำคัญใช่ไหม? ตัดคลิปได้เลย Fathom ช่วยให้คุณสร้างและส่งวิดีโอสั้นๆ ได้โดยตรงใน Slack ด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Salesforce, HubSpot และ Slack Fathom จะซิงค์สรุปและติดตามผลไปยัง CRM ของคุณโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- เก็บการโทรของลูกค้าทั้งหมดของทีมคุณไว้ในศูนย์กลางเดียวที่สามารถค้นหาได้
- รับการแจ้งเตือนทันที รายวัน หรือรายสัปดาห์ เมื่อมีการพูดถึงคำหรือหัวข้อเฉพาะในการประชุม
- ใช้ผู้ช่วย AI เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับการโทรที่ผ่านมา ดึงสรุป หรือสร้างการติดตามผล
เข้าใจข้อจำกัด
- ในขณะที่ Fathom สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM ยอดนิยมอย่าง Salesforce และ HubSpot รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Docs, Asana และ Slack ได้ แต่ยังไม่รองรับแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น Trello, Monday.com และ Zoho
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ทีมเอดิชั่น: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ Fathom จัดการทุกอย่างให้หมด บันทึกการประชุมของฉัน ถอดความ และส่งสรุปการประชุมพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการให้ทางอีเมล มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก เพราะฉันไม่ต้องจดบันทึกหรือกังวลว่าจะพลาดสิ่งสำคัญใดๆ
ฉันชอบที่ Fathom จัดการทุกอย่างให้ฉัน บันทึกการประชุมของฉัน ถอดความ และส่งสรุปการประชุมพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการให้ทางอีเมล มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก เพราะฉันไม่ต้องจดบันทึกหรือกังวลว่าจะพลาดสิ่งสำคัญใดๆ
9. Fireflies (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้และการติดตามการสนทนาแบบทีม)
Fireflies.aiเครื่องมือจดบันทึกการประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะบันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์ Topic Trackers คุณสามารถติดตามหัวข้อเฉพาะ เช่น "การกำหนดราคา" หรือ "จุดที่ลูกค้ามีปัญหา" และดูว่าหัวข้อเหล่านั้นถูกพูดถึงบ่อยแค่ไหนในการประชุมของคุณ
Verbit, อย่างไรก็ตาม, ไม่มีบริการตัดต่อสื่อหรือเครื่องมือเสียงแบบโต้ตอบ.
ด้วย Fireflies.ai คุณสามารถดึงเอาเสียงสั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้จากช่วงเวลาสำคัญเพื่อสรุปหรือแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคุณต้องการนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นไปใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ Fireflies ช่วยให้คุณฝังข้อความหรือไฟล์เสียงลงในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Notion หรือ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์
- ตอบกลับโดยตรงไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงของการประชุมหรือความคิดเห็น และทำให้การติดตามการติดตามผลง่ายขึ้น
- เพิ่มการตอบสนองอย่างรวดเร็วในบันทึกหรือความคิดเห็นเพื่อยืนยันการอัปเดตหรือเน้นช่วงเวลาสำคัญโดยไม่รบกวนความต่อเนื่อง
- ควบคุมการมองเห็นโดยการจัดระเบียบการประชุมให้เป็นช่องทางที่เปิดให้ทีมเข้าร่วมได้หรือจำกัดเฉพาะสมาชิกที่เลือก
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มเว็บ แอปพลิเคชันมือถือ Fireflies. ai ขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น คำศัพท์ที่กำหนดเองและการวิเคราะห์การประชุมอย่างละเอียด ความแตกต่างนี้อาจขัดขวางผู้ใช้ที่พึ่งพาอุปกรณ์มือถือในการเข้าถึงบันทึกการประชุมและถอดความขณะเดินทาง
ไฟร์ฟลายส์ ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $18 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: 39 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies อย่างไรบ้าง?
ซอฟต์แวร์ของ Fireflies ถูกใช้ในสถานที่ทำงานเดิมของฉันสำหรับการบันทึกการประชุม และช่วยให้ฉันสามารถฟังย้อนหลังเพื่อจดบันทึกการประชุมได้ การบันทึกเสียงนั้นดีมาก และเวอร์ชันเสียเงินยังช่วยให้คุณสามารถรับถอดความการประชุมที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูงอีกด้วย
ซอฟต์แวร์ของ Fireflies ถูกใช้ในสถานที่ทำงานเดิมของฉันสำหรับการบันทึกการประชุม และช่วยให้ฉันสามารถฟังย้อนหลังเพื่อจดบันทึกการประชุมได้ การบันทึกเสียงนั้นดีมาก และเวอร์ชันที่เสียเงินยังช่วยให้คุณสามารถรับบทถอดเสียงการประชุมที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูงอีกด้วย
10. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็ว ราคาประหยัด ไม่มีบริการเสริม สำหรับบุคคลทั่วไป)
บริการถอดเสียงของ Temi ช่วยให้คุณสามารถส่งไฟล์เสียงและวิดีโอในทุกรูปแบบไฟล์หลักได้ เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด เมื่อไฟล์ถูกแปลงเป็นข้อความแล้ว คุณสามารถแก้ไขถอดเสียงของคุณด้วย การระบุเวลาและป้ายกำกับผู้พูด ติดตามบทสนทนา และทำการแก้ไขที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย
หลังจากนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดใบแสดงผลการศึกษาของคุณได้หลายรูปแบบ รวมถึง MS Word, PDF, SRT และ VTT เพื่อนำไปใช้ในเอกสาร การนำเสนอ หรือ คำบรรยายวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของ Temi
- อัปโหลดไฟล์โดยการลากและวาง หรือวาง URL จากแพลตฟอร์มเช่น Dropbox และ Vimeo สำหรับบริการถอดเสียงอย่างรวดเร็ว
- แก้ไขบันทึกการสนทนาด้วยการแตะสองครั้งง่ายๆ และใช้คีย์ลัดพื้นฐาน พร้อมตัวเลือกที่สะดวกในการดาวน์โหลดและแชร์
- คำเติมที่เน้นเช่น "เอ่อ" และ "อืม" สามารถลบออกได้อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Temi
- Temi ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มคำหรือชื่อที่กำหนดเองลงในพจนานุกรม ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำสำหรับเนื้อหาเฉพาะทางอุตสาหกรรมหรือเนื้อหาทางเทคนิค
การกำหนดราคาของ Temi
- ทดลองใช้ฟรี
- การชำระเงิน: $0.25 ต่อนาทีเสียง
คะแนนและรีวิวของ Temi
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Temi อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ข้อความนี้แก้ไขและปรับปรุงได้ง่าย ช่วยให้สามารถแบ่งปันการถอดความที่เรียบร้อยแล้วได้
ข้อความนี้แก้ไขและปรับปรุงได้ง่าย ช่วยให้สามารถแบ่งปันการถอดความที่เรียบร้อยแล้วได้
ก้าวข้ามการถอดความ—ลองใช้ ClickUp เพื่อการผสานการทำงานที่แท้จริง
Verbit และทางเลือกอื่น ๆ นำเสนอบริการถอดเสียงและคำบรรยายที่เชื่อถือได้ คุณจะได้รับถอดความที่ถูกต้องแม่นยำ รองรับหลายภาษา พร้อมเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ตั้งแต่การบรรยายไปจนถึงการประชุมทางกฎหมาย
แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าแค่บันทึกการประชุมล่ะ? ถ้าคุณต้องการบันทึกการประชุมที่เปลี่ยนเป็นงานโดยอัตโนมัติ สรุปที่เน้นรายการที่ต้องดำเนินการ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นการดำเนินการจริงล่ะ?
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ด้วย ClickUp คุณสามารถบันทึก บันทึกเสียง และสรุปการประชุม คลิป และบันทึกเสียงของคุณได้ทันที ClickUp Brain ช่วยให้คุณดึงการตัดสินใจ รายการที่ต้องดำเนินการ และกำหนดเวลาได้โดยไม่ต้องอ่านบันทึกทั้งหมด และด้วย ClickUp Docs คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นแผนงาน มอบหมายงาน และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
