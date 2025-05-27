บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Verbit สำหรับการถอดเสียงและการทำคำบรรยายในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
27 พฤษภาคม 2568

หากคุณเป็นผู้ผลิตสื่อหรือนักวิจัยตลาด การถอดเสียงไม่ใช่แค่เรื่องความถูกต้องเท่านั้น คุณต้องการความเร็วโดยไม่สูญเสียความละเอียดอ่อน การผสานรวมที่ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาองค์กร และเครื่องมือที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ

Verbit ส่งมอบบทถอดความที่สะอาดเรียบร้อย แต่ปล่อยให้คุณต้องทำงานหนักเอง: การดึงข้อมูลเชิงลึกด้วยตนเอง การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และการติดตามงานที่ค้างอยู่ สิ่งเหล่านี้ทำให้การทำงานของคุณช้าลงและขาดความต่อเนื่อง

เครื่องมือถอดความที่เหมาะสมควรสรุปบทสนทนา เน้นขั้นตอนถัดไป สинค์กับชุดโครงการของคุณ และแสดงคำตอบทันที

ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดของ Verbit พร้อมคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และราคา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Verbit?

Verbit เป็นเครื่องมือถอดเสียงและทำคำบรรยายที่แปลงเนื้อหาเสียงและวิดีโอให้เป็นข้อความที่ถูกต้องแม่นยำ โดยใช้เอ็นจิ้นปัญญาประดิษฐ์เฉพาะที่เรียกว่า Captivate™ สำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยบรรณาธิการมนุษย์ในขั้นตอนสุดท้าย

แม้ว่า Verbit จะอ้างว่านำเสนอโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับการถอดเสียงในระดับองค์กร แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนพบว่ามีช่องว่างในด้านความคุ้มค่าและการใช้งานในชีวิตประจำวัน แผนมาตรฐานมักขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น สรุปแบบเรียลไทม์หรือการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ซึ่งจำเป็นต้องอัปเกรดหรือทำสัญญาแบบกำหนดเองเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้

สำหรับทีมที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะทีมที่จัดการกับสื่อที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลการวิจัย การเลือกเครื่องมือที่มีการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและมีคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่มีเอกสารออนไลน์ที่ครอบคลุมและการสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถช่วยให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก

นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นของ Verbit:

❗️ระยะเวลาการดำเนินการที่ช้าลง: เนื่องจาก Verbit ใช้บรรณาธิการมนุษย์ในการตรวจสอบบทถอดความที่สร้างโดย AI คุณอาจต้องรอเวลานานกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ให้ผลลัพธ์อัตโนมัติทันที

❗️ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: Verbit จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณบนคลาวด์ คุณอาจต้องการบริการแปลที่มีมาตรการควบคุมข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้น หากคุณกำลังทำงานกับเนื้อหาที่มีความอ่อนไหว เช่น เอกสารทางกฎหมายหรือทางการแพทย์

❗️การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด: แม้ว่า Verbit จะให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ แต่คุณสมบัติการร่วมมือเช่น การทำเครื่องหมายร่วมกัน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ หรือการมอบหมายงานให้ทำนั้น มีน้อยมาก

❗️อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซของ Verbit ถูกออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่ หากคุณต้องการเพียงแค่อัปโหลดไฟล์และรับบทถอดเสียงเสียงและวิดีโออย่างรวดเร็ว ควรมองหาทางเลือกอื่นของ Verbit ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

❗️แผนที่ตายตัว: Verbit ให้บริการลูกค้าองค์กร หากคุณเป็นสตาร์ทอัพ ผู้สร้าง หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการแผนบริการด้วยตนเอง กรุณาเลือกทางเลือกอื่นของ Verbit ที่มีราคาแบบจ่ายตามการใช้งาน

ทางเลือกของ Verbit ในพริบตา

ชื่อเครื่องมือคุณสมบัติเด่น เหมาะที่สุดสำหรับราคา
คลิกอัพ ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, ClickUp Brain, การผสานกับเอกสาร, การแปลงงานแบบเรียลไทม์องค์กรธุรกิจ, บริษัทขนาดกลางฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
Otter. aiการถอดความแบบเรียลไทม์, สรุปสด, Otter Chat, การผสานสไลด์ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้สอนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
คำอธิบายการตัดต่อเสียง/วิดีโอ, รางเลื่อนฉาก, ผู้ช่วย AI, การผสาน SquadCastผู้สร้างเนื้อหา, ทีมสื่อฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/คน/เดือน
Revการถอดความโดยมนุษย์ + AI, การเน้นข้อความ, การสรุป, คำศัพท์ที่กำหนดเององค์กร, ทีมกฎหมายAI: $0. 25/นาที; มนุษย์: $1. 99/นาที; แพ็กเกจเริ่มต้นที่ $14. 99/ผู้ใช้/เดือน
Sonix. aiคะแนนความมั่นใจ, สรุปโดย AI, รองรับหลายแทร็ก, การจัดการโฟลเดอร์นักวิจัย, บริษัทขนาดกลางฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $22/ที่นั่ง/เดือน
วีดีการสร้างวิดีโอด้วย AI, เครื่องสร้างคำบรรยาย, การพากย์เสียง, AI การสบตาผู้สร้างเนื้อหาทั่วโลก, ธุรกิจขนาดเล็กฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน
Trintผู้สร้างเรื่องราว, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แอปพลิเคชันมือถือ, สรุปโดย AIทีมสื่อ, รัฐบาล, กฎหมายแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $80 ต่อที่นั่งต่อเดือน
ความลึกซึ้งสรุปการประชุมด้วย AI, ซิงค์กับ CRM, ศูนย์กลางการโทรที่สามารถค้นหาได้, ถาม Fathomทีมขาย, องค์กรธุรกิจฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
หิ่งห้อยสมุดบันทึก, ตัวติดตามหัวข้อ, ข้อความสั้น, กระทู้, ปฏิกิริยาทีมระยะไกล, ทีมขายฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ที่นั่ง/เดือน
เทมิอัปโหลดรวดเร็ว แก้ไขง่าย ลบคำเติม ส่งออกหลายรูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์จ่ายตามการใช้งาน: $0. 25/นาที

💭 คุณรู้หรือไม่?การประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิง เครื่องพิมพ์ดีด Sholes and Glidden ที่เปิดตัวในปี 1874 ถูกทำการตลาดโดยใช้ผู้สาธิตที่เป็นผู้หญิงและออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับจักรเย็บผ้า ทำให้มันน่าสนใจสำหรับการใช้งานในบ้าน

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Verbit ที่ควรใช้

1. คลิกอัพ

ถอดเสียงบันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ บันทึกการประชุม และอื่นๆ ด้วย AI ของ ClickUp
ลองใช้ตอนนี้
ถอดเสียงบันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ บันทึกการประชุม และอื่นๆ ด้วย AI ของ ClickUp

ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เชื่อมโยงการถอดเสียง งาน เอกสาร และกระบวนการทำงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว รองรับการถอดเสียงอย่างครอบคลุมทั้งการประชุม บันทึกเสียง และวิดีโอหน้าจอ โดยสามารถแปลงเสียงจากทุกกระบวนการทำงานให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาและนำไปใช้งานได้ทันที

เริ่มต้นด้วยClickUp's AI Notetakerจะทำการถอดเสียงการประชุมเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุผู้พูดและเวลา ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนา Notetaker สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการประชุมยอดนิยม เช่น Zoom, Teams และ Google Meet เพื่อถอดเสียงการประชุมเสมือนจริงของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

ไม่เหมือนกับบริการถอดความแบบดั้งเดิม ClickUp AI Notetaker โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Verbit เพราะสามารถแท็กรายการการดำเนินการที่สำคัญ กำหนดเวลา และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม และจัดระเบียบทั้งหมดอย่างเรียบร้อยภายใต้ClickUp Docs

ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมกล่าวว่า 'ให้ติดตามลูกค้าภายในวันศุกร์' ระบบ AI จะรับรู้ว่าเป็นงานที่สามารถทำได้ สร้างงานนี้โดยตรงใน ClickUp และเชื่อมโยงกับโครงการหรือกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง ระบบAI สำหรับบันทึกการประชุมนี้จะช่วยให้การติดตามงานที่สำคัญไม่ตกหล่น และงานทุกชิ้นจะถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างราบรื่น

ClickUp's Notetaker
บันทึกทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดายด้วย Notetaker ของ ClickUp

ภายในเอกสาร โหมดการโฟกัส การแก้ไข และการดูช่วยให้คุณควบคุมวิธีการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งและการตรวจสอบอย่างรวดเร็วนอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์บันทึกได้อย่างปลอดภัยด้วยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดซึ่งช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขได้

จากนั้นใช้ClickUp Tasksเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของคุณให้เป็นการกระทำ คุณสามารถเน้นจุดสำคัญหรือการตัดสินใจได้โดยตรงจากเอกสารหรือบันทึกการสนทนา และแปลงเป็นงานได้ทันที พร้อมกำหนดเจ้าของ ตั้งวันครบกำหนด และเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อการประชุมของคุณถูกถอดความโดยใช้ AI Notetaker ของ ClickUp แล้ว คุณสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยClickUp Brain ซึ่งเพิ่มชั้นของปัญญาอันทรงพลังให้กับบันทึกของคุณ

ด้วย Brain คุณสามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดของบทบันทึกหรือดึงช่วงเวลาเฉพาะออกมาได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง มันจะอ่านผ่านบทบันทึกของคุณและกลั่นกรองประเด็นสำคัญออกมา ช่วยให้คุณสามารถจับประเด็นที่สำคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker
ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับการประชุมและรับคำตอบภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

คุณสามารถถามคำถามตามบริบทได้เช่นกัน เช่น "ซาร่าห์พูดอะไรเกี่ยวกับกำหนดเวลา?" และ Brain จะสแกนเอกสารการบันทึกเสียงทันทีเพื่อมอบคำตอบที่ชัดเจนให้คุณ เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นกิจกรรมได้ในไม่กี่วินาที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ: กำหนดให้มีการดำเนินการ เช่น การสร้างงาน การมอบหมายงาน หรือการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มบันทึกการประชุมหรือบันทึกการประชุมใหม่ โดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
  • ใช้ Notepad: ใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกความคิดระหว่างการประชุม และลากโน้ตไปยังงานหรือเอกสารเมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพบันทึกการประชุมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มบริบท เช่น ประเภทการประชุม ชื่อลูกค้า หรือระดับความสำคัญให้กับบันทึกการประชุมโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อการจัดระเบียบและการติดตามที่ดีขึ้น
  • แสดงความคิดเห็นพร้อมบริบท: ใส่ข้อความเฉพาะจากบันทึกการสนทนาลงในความคิดเห็นของ ClickUp Assignเพื่อมอบหมายงานและให้ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนโดยไม่ต้องแชร์เอกสารทั้งหมด

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสนได้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม

ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)

Otter แดชบอร์ด_ทางเลือก Verbit
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ที่ถอดความการประชุม การสัมภาษณ์ และการบรรยายของคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams หนึ่งในคุณสมบัติหลักคือสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามประเด็นสำคัญได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่การประชุมดำเนินไป

ระหว่างการโทร, Otter Chat อนุญาตให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับบันทึกการสนทนาและรับคำตอบทันที ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังทำงานหลายอย่างพร้อมกัน คุณยังสามารถเพิ่มไฮไลท์, ข้อสรุป, และความคิดเห็นลงในบันทึกการสนทนาได้โดยตรง ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

Verbit, ในทางตรงกันข้าม, ให้บริการเฉพาะเอกสารถอดความที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดหลังการประชุมผ่านระบบ AI และการตรวจสอบโดยมนุษย์เท่านั้น แต่ไม่ให้บริการการโต้ตอบในระหว่างการประชุม, ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, หรือการร่วมมือแบบออนไลน์ในเอกสาร

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • อัปโหลดสไลด์นำเสนอหรือแชร์หน้าจอโดยตรงไปยังบันทึกการประชุมของคุณ
  • กลับไปที่บันทึกการประชุมของคุณหลังจากประชุมเสร็จ แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ และปรับปรุงประเด็นสำคัญให้ชัดเจนหรือพร้อมสำหรับการแบ่งปัน
  • จัดกลุ่มบันทึกการสนทนาตามลูกค้า โครงการ หรือหัวข้อโดยใช้โฟลเดอร์ และค้นหาและจัดการการสนทนาของคุณได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • Otter.ai บางครั้งมีปัญหาในการแยกประโยคอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้การถอดความอ่านยาก ปัญหานี้มักนำไปสู่ประโยคยาวที่ต่อเนื่องกันโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai ผ่านทางเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาระงานของฉันที่เกี่ยวข้องกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ มันสามารถรวบรวมทุกประเด็นได้ และในตอนท้ายก็ให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดแก่คุณ และมันง่ายมาก ๆ ที่จะนำมาใช้และนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุก ๆ การประชุมเพื่อบันทึกข้อมูล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai ผ่านทางเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาระงานของฉันที่เกี่ยวข้องกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ มันรวบรวมทุกประเด็นและให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดในตอนท้าย และมันง่ายมาก ๆ ที่จะนำมาใช้และนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุก ๆ การประชุมเพื่อบันทึกข้อมูล

3. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อพอดแคสต์และวิดีโอพร้อมการถอดเสียงในตัว)

แดชบอร์ดของ Descript
ผ่านทางDescript

Descript เป็นแพลตฟอร์มแก้ไขไฟล์เสียงและวิดีโอแบบครบวงจรที่รวมการถอดความ การแก้ไข และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา ต่างจาก Verbit ที่เน้นการผสมผสานระหว่างบริการถอดความอัตโนมัติและบรรณาธิการมนุษย์ Descript มอบสภาพแวดล้อมการแก้ไขที่มีปฏิสัมพันธ์และยืดหยุ่นมากกว่า

คุณสามารถโคลนเสียงของคุณด้วย Overdub, ลบคำเติมในคลิกเดียว, และทำความสะอาดเสียงโดยใช้ AI นอกจากนี้ยังมีบริการถอดเสียงอัตโนมัติในหลายภาษา, บันทึกหน้าจอ, และการแก้ไขหลายแทร็ก

หากคุณเป็นผู้สร้างอิสระที่ต้องสวมหลายบทบาท (ผู้สร้าง, บรรณาธิการ, และนักการตลาด) Descript ช่วยให้การแก้ไขง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนคำพูดเป็นข้อความ ต้องการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่? เพียงแค่ลบประโยคจากบทถอดเสียง คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนเพื่อใช้เครื่องมือนี้

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • ทำให้งานแก้ไขเป็นอัตโนมัติ เช่น การลบคำเติม การปรับเสียงให้กระชับ และการสร้างสรุป เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
  • เน้นและสกัดส่วนเฉพาะจากเนื้อหาของคุณเพื่อนำไปใช้ใหม่เป็นวิดีโอสั้น ๆ หรือโพสต์ทางสังคมที่แยกต่างหาก
  • ใช้คำสั่ง / เพื่อทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงฉากในสคริปต์และโครงสร้างของคุณ และนำทางวิดีโอของคุณเหมือนสไลด์ในเด็ค

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • ฟีเจอร์ Overdub ของ Descript ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดลเสียงสังเคราะห์ได้ แต่จำเป็นต้องบันทึกเสียงจำนวนมาก เสียงที่สร้างขึ้นอาจไม่ตรงกับเสียงพูดธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เสมอไป

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • นักสะสม: $24 ต่อคน/เดือน
  • ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

มันช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขของฉันได้มาก! ฉันชื่นชมความคิดที่ใส่ใจในการออกแบบ มันบอกฉันว่ามีพลังงานมากมายที่ถูกใส่ลงไปในการทำความเข้าใจว่าผู้ทำพอดแคสต์ต้องการอะไร และฉันชื่นชมสิ่งนั้น Descript ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบฟังก์ชันถอดความและความสามารถในการแก้ไขมันพร้อมกับเสียงในเวลาเดียวกัน มันทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก

มันช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขของฉันได้มาก! ฉันชื่นชมความคิดที่ใส่ใจในการออกแบบ มันบอกให้ฉันรู้ว่ามีพลังงานมากมายที่ถูกใช้ไปในการทำความเข้าใจว่าผู้ทำพอดแคสต์ต้องการอะไร และฉันชื่นชมในสิ่งนั้น Descript ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบฟังก์ชันการถอดความและความสามารถในการแก้ไขมันพร้อมกับเสียงในเวลาเดียวกัน มันทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก

📮ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน

แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์ซึ่งขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล

4. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่ยืดหยุ่นด้วยความแม่นยำจากมนุษย์หรือ AI)

แดชบอร์ด Rev
ผ่านทางRev

Rev ช่วยให้คุณเปลี่ยนการบรรยาย, สัมมนา, หรือการสัมภาษณ์นักเรียนให้กลายเป็นเอกสารถอดเสียงที่ชัดเจนและค้นหาได้ คุณสามารถเลือกระหว่างผลลัพธ์ที่รวดเร็วซึ่งสร้างโดย AI หรือเลือกการถอดเสียงโดยมนุษย์เมื่อความถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ เช่น เมื่อถอดเสียงการสนทนาที่ซับซ้อนหรือคำศัพท์ทางวิชาการ

เมื่อบันทึกการเรียนของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไฮไลต์ส่วนที่สำคัญสำหรับการวางแผนบทเรียน เพิ่มการแก้ไข หรือค้นหาคำพูดสำคัญได้อย่างรวดเร็วเพื่อนำไปใช้ในเอกสารหรือรายงาน

เครื่องมือเช่นป้ายกำกับผู้พูด, เวลาที่บันทึกไว้, และคำศัพท์เฉพาะทางที่ปรับแต่งได้ช่วยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นระเบียบ. สำหรับครูหรือผู้สอน, สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับการอภิปรายกลุ่ม, การเสวนาหลายผู้พูด, หรือคำศัพท์เฉพาะทาง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev

  • สามารถตรวจพบส่วนของบันทึกที่อาจจะต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้เครื่องมือ AI ที่มีอยู่ในตัวเพื่อสร้างสรุปที่กระชับ
  • ฝึกเครื่องมือให้รู้จักชื่อแบรนด์ คำศัพท์ทางเทคนิค หรือภาษาเฉพาะทางอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดการหมุนรอบ

  • แพลตฟอร์มของ Rev ไม่มีเครื่องมือแก้ไขเชิงลึกมากพอที่จะให้ผู้ใช้ปรับแต่งบทถอดความหลังจากการประมวลผลอัตโนมัติ

การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์

  • พื้นฐาน: $14.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $34.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ชำระตามนาที: การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที การถอดเสียงโดย AI: $0. 25 /นาที
  • การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที
  • การถอดเสียงโดย AI: $0.25 / นาที
  • การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที
  • การถอดเสียงโดย AI: $0.25 / นาที

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากRedditกล่าวว่า:

ฉันเป็นผู้ทำคำบรรยายและฉันค่อนข้างชอบงานนี้ แม้ว่าค่าตอบแทนจะไม่ดีนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ แต่ฉันคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้งาน

ฉันเป็นผู้ทำคำบรรยายและฉันค่อนข้างชอบงานนี้ แม้ว่าค่าตอบแทนจะไม่ดีนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ แต่ฉันคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้งาน

5. Sonix.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็ว สามารถแก้ไขได้เอง พร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

หน้าปัด Sonix
ผ่านทางSonix.ai

Sonix.ai เป็นแพลตฟอร์มถอดเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถแปลงไฟล์เสียงและวิดีโอให้เป็นข้อความที่ถูกต้องและแก้ไขได้ สำหรับนักวิจัยตลาดที่ต้องจัดการกับการสัมภาษณ์ กลุ่มสนทนา และการตรวจสอบภายใน Sonix ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถอดเสียงและการทำงานร่วมกันของทีมในพื้นที่ทำงานบนเบราว์เซอร์เดียว

คุณสามารถเน้นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ, แสดงความคิดเห็นสำหรับเพื่อนร่วมทีม, และแท็กไฟล์ตามธีมหรือโครงการ แทนที่จะส่งออกบทถอดเสียงไปยังเครื่องมืออื่น, Sonix ช่วยให้คุณทำความสะอาดเนื้อหาในตัวแก้ไขโดยใช้คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น ค้นหาและแทนที่ และการติดป้ายผู้พูด

ทำงานกับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมใช่ไหม? พจนานุกรมที่กำหนดเองช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องของทุกบทถอดความ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณจัดระเบียบโฟลเดอร์และติดตามข้อเสนอแนะสำหรับโครงการวิจัยหลายโครงการได้จากแดชบอร์ดเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix. ai

  • ตรวจสอบความมั่นใจของ Sonix ในแต่ละคำในถอดความของคุณ เพื่อให้คุณสามารถระบุและแก้ไขส่วนที่มีความแม่นยำต่ำได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้การสรุปที่มีอยู่ในตัวของ Sonix เพื่อสร้างหัวข้อ, ย่อหน้า, หรือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเอกสารยาว และยังสามารถกำหนดทิศทางการสรุปได้ด้วยคำสั่งของคุณเอง
  • แชร์บันทึกการประชุมผ่านลิงก์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอความคิดเห็นหรือตรวจสอบ

ข้อจำกัดของ Sonix. ai

  • Sonix ไม่รองรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์หรือการใส่คำบรรยายสด อาจไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการบริการถอดเสียงทันที เช่น การประชุมหรือกิจกรรมสด

ราคาของ Sonix. ai

  • ราคาแพลตฟอร์ม มาตรฐาน: $0 ต่อเดือน พรีเมียม: $22 ต่อที่นั่งต่อเดือน องค์กร: ราคาตามตกลง
  • มาตรฐาน: $0 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $22 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • การถอดเสียงด้วย AI มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง ประหยัด 50% องค์กร: ราคาตามตกลง
  • มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง
  • พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง ประหยัด 50%
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • มาตรฐาน: $0 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $22 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง
  • พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง ประหยัด 50%
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Sonix. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sonix.ai อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

การทำงานที่รวดเร็วมากสำหรับการถอดเสียง AI ทำงานได้แม่นยำเกือบ 95% แม้แต่ในภาษาเยอรมัน ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น และหลังจากนั้นฉันใช้เวลาเพียง 25% ถึง 50% ของเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดในการถอดคำที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับ MAXQDA ได้อีกด้วย ฉันได้เปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ หลายตัวแล้ว และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุด

การทำงานที่รวดเร็วมากสำหรับการถอดเสียง AI ทำงานได้แม่นยำเกือบ 95% แม้แต่ในภาษาเยอรมัน ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น และหลังจากนั้นฉันใช้เวลาเพียง 25% ถึง 50% ของเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดในการถอดคำที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับ MAXQDA ได้อีกด้วย ฉันได้เปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ หลายตัวแล้ว และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุด

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1936ออกัสต์ โดแวรากได้จดสิทธิบัตรการจัดวางแป้นพิมพ์แบบใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ โดยวางปุ่มที่ใช้บ่อยที่สุดไว้ใต้ตำแหน่งนิ้วที่แข็งแรงที่สุด แม้จะมีข้อดีหลายประการ แต่การจัดวางแป้นพิมพ์แบบโดแวรากก็ไม่ได้เข้ามาแทนที่แป้นพิมพ์แบบ QWERTY เนื่องจากความคุ้นเคยอย่างแพร่หลายและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

6. VEED (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างวิดีโอที่ต้องการการถอดความและแก้ไขในหนึ่งเดียว)

หน้าปัด Veed
ผ่านVEED

VEED. io เป็นแพลตฟอร์มการถอดเสียงและตัดต่อวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รองรับการถอดเสียงและแปลภาษาได้มากกว่า 125 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ให้กับผู้ชมทั่วโลก

เมื่อบันทึกการถอดเสียงของคุณพร้อมแล้ว VEED จะให้ตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบ คุณสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ TXT, VTT หรือ SRT หรือฝังคำบรรยายลงในวิดีโอของคุณโดยตรง เครื่องมือสร้างคำบรรยายอัตโนมัติสามารถปรับแต่งได้

ใช้เพื่อเปลี่ยนฟอนต์, ขนาด, ตำแหน่ง, และสีให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ. คุณยังได้รับการเข้าถึงการแก้ไขการมองตาด้วยระบบ AI ซึ่งปรับการมองของคุณในวิดีโอเพื่อให้คุณพูดกับผู้ชมโดยตรง (แม้ว่าคุณไม่ได้มองกล้องตอนบันทึกก็ตาม 😉).

ในทางตรงกันข้าม Verbit ไม่มีคุณสมบัติที่เน้นวิดีโอ เช่น การแก้ไขการจ้องมองหรือเครื่องมือแก้ไขที่รวมอยู่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VEED

  • วางสคริปต์ของคุณแล้วให้ VEED สร้างวิดีโอที่สมบูรณ์พร้อมภาพประกอบ คำบรรยาย และเสียงพากย์
  • อัปโหลดวิดีโอของคุณและให้ VEED สร้างคำบรรยายที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถแก้ไข จัดรูปแบบ และฝังลงในวิดีโอของคุณได้โดยตรงเพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย
  • ใช้โปรแกรมพากย์เสียงเพื่อแปลและบรรยายเสียงในวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ VEED

  • VEED ไม่มีการระบุตัวตนของผู้พูดและการอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีผู้พูดหลายคนเพื่อติดตามอย่างถูกต้องว่าใครพูดอะไร

ราคาของ VEED

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $18/เดือน
  • ข้อดี: $30/เดือน
  • ธุรกิจ: 70 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว VEED

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง VEED อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ คือความแม่นยำของบริการซับไตเติล! ความหลากหลายของสไตล์ยังช่วยให้ฉันสามารถเลือกสไตล์ที่เหมาะกับโทนของวิดีโอของฉันได้ดีที่สุด. โดยรวมแล้ว VEED เป็นคำแนะนำที่ง่ายที่จะให้กับผู้สร้างวิดีโอคนอื่น ๆ!

สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ คือความแม่นยำของบริการซับไตเติล! ความหลากหลายของสไตล์ยังช่วยให้ฉันสามารถเลือกสไตล์ที่เหมาะกับโทนของวิดีโอของฉันได้ดีที่สุดอีกด้วย โดยรวมแล้ว VEED เป็นสิ่งที่ฉันสามารถแนะนำให้กับผู้สร้างวิดีโอคนอื่นได้อย่างง่ายดาย!

7. Trint (เหมาะที่สุดสำหรับนักข่าวและทีมสื่อที่สร้างเรื่องราวจากบทถอดความ)

แดชบอร์ด Trint
ผ่านทางTrint

Trint ช่วยนักข่าวและทีมสื่อในการแปลงการบันทึกเสียงดิบให้เป็นเรื่องราวที่พร้อมเผยแพร่ได้ทันที รองรับการถอดเสียงมากกว่า 40 ภาษาและแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 50 ภาษา ทำให้มีประโยชน์สำหรับการรายงานข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอก

หนึ่งในคุณสมบัติของมันคือ Story Builder ที่ให้คุณดึงคำคม, คลิป, และช่วงเวลาจากหลาย ๆ บทบันทึกเพื่อสร้างเรื่องราวที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มันช่วยจัดระเบียบการสัมภาษณ์, งานแถลงข่าว, หรือการรายงานการประชุมให้กลายเป็นบทความหรือสคริปต์ที่มีความสมเหตุสมผล

การสรุปด้วย AI ของ Trint สามารถย่อบทสัมภาษณ์ที่ยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ โดยยังคงรักษาบริบทที่คุณต้องการเพื่อความถูกต้อง และไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Verbit หลายตัว Trint ไม่ฝึก AI ของตนด้วยเนื้อหาของคุณ ดังนั้นการบันทึกของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัว แม้แต่เบื้องหลัง

คุณสมบัติเด่นของ Trint

  • ค้นหาวลีสำคัญในบันทึกการสนทนาได้ทันที และเพิ่มแท็กที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบช่วงเวลาสำคัญ
  • แก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และตรวจสอบเอกสารการบันทึกเสียงพร้อม ๆ กันกับทีมของคุณได้เหมือนกับการทำงานใน Google Docs
  • ใช้แอปมือถือ Trint เพื่อบันทึกเสียงและสร้างการถอดเสียงสด

ข้อจำกัดของ Trint

  • คุณสมบัติการระบุผู้พูดของ Trint มีปัญหาในการแยกแยะผู้พูดอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในบันทึกเสียงที่มีการพูดซ้อนทับกันหรือเสียงรบกวน

ราคาของ Trint

  • เริ่มต้น 2024: $80 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ขั้นสูง 2024: 100 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Trint

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 3. 9/5 (10+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trint อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันใช้ Trint มาประมาณ 4 ปีแล้ว บ่อยครั้งที่บุคคลที่ฉันสัมภาษณ์มีสำเนียงนานาชาติ—ไม่ใช่สำเนียงแบบมิดเวสต์ทั่วไป แต่ Trint มักจะเข้าใจคำที่ฉันไม่สามารถฟังได้ในไฟล์เสียงจริง สิ่งนี้ทำให้ฉันประทับใจมากและทำให้งานของฉันง่ายขึ้นมาก

ฉันใช้ Trint มาประมาณ 4 ปีแล้ว บ่อยครั้งที่บุคคลที่ฉันสัมภาษณ์มีสำเนียงนานาชาติ—ไม่ใช่สำเนียงแบบมิดเวสต์ทั่วไป แต่ Trint มักจะเข้าใจคำที่ฉันไม่สามารถฟังได้ในไฟล์เสียงจริง สิ่งนี้ทำให้ฉันประทับใจมากและทำให้งานของฉันง่ายขึ้นมาก

8. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและบริการลูกค้าที่ต้องการบันทึกการประชุมที่เชื่อมต่อกับระบบ CRM)

แดชบอร์ด Fathom
ผ่านทางFathom

Fathom เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับทีมขายและทีมสนับสนุนลูกค้า มันบันทึกและถอดเสียงการสนทนาของคุณผ่าน Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet โดยจับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง

หลังจากการโทร Fathom AI จะสร้างสรุปที่ปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยเน้นที่ประเด็นสำคัญ ข้อคัดค้าน และขั้นตอนต่อไป คุณสามารถเลือกเทมเพลตสำหรับการโทรขาย การตรวจสอบลูกค้า หรือการแนะนำการใช้งาน เพื่อแบ่งปันบันทึกที่ชัดเจนและเฉพาะตามบทบาทกับทีมหรือลูกค้าของคุณ

ต้องการเน้นช่วงเวลาสำคัญใช่ไหม? ตัดคลิปได้เลย Fathom ช่วยให้คุณสร้างและส่งวิดีโอสั้นๆ ได้โดยตรงใน Slack ด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Salesforce, HubSpot และ Slack Fathom จะซิงค์สรุปและติดตามผลไปยัง CRM ของคุณโดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • เก็บการโทรของลูกค้าทั้งหมดของทีมคุณไว้ในศูนย์กลางเดียวที่สามารถค้นหาได้
  • รับการแจ้งเตือนทันที รายวัน หรือรายสัปดาห์ เมื่อมีการพูดถึงคำหรือหัวข้อเฉพาะในการประชุม
  • ใช้ผู้ช่วย AI เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับการโทรที่ผ่านมา ดึงสรุป หรือสร้างการติดตามผล

เข้าใจข้อจำกัด

  • ในขณะที่ Fathom สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM ยอดนิยมอย่าง Salesforce และ HubSpot รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Docs, Asana และ Slack ได้ แต่ยังไม่รองรับแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น Trello, Monday.com และ Zoho

ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ทีมเอดิชั่น: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวจาก Fathom

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

ฉันชอบที่ Fathom จัดการทุกอย่างให้หมด บันทึกการประชุมของฉัน ถอดความ และส่งสรุปการประชุมพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการให้ทางอีเมล มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก เพราะฉันไม่ต้องจดบันทึกหรือกังวลว่าจะพลาดสิ่งสำคัญใดๆ

ฉันชอบที่ Fathom จัดการทุกอย่างให้ฉัน บันทึกการประชุมของฉัน ถอดความ และส่งสรุปการประชุมพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการให้ทางอีเมล มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก เพราะฉันไม่ต้องจดบันทึกหรือกังวลว่าจะพลาดสิ่งสำคัญใดๆ

9. Fireflies (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้และการติดตามการสนทนาแบบทีม)

แดชบอร์ดหิ่งห้อย
ผ่านทางหิ่งห้อย

Fireflies.aiเครื่องมือจดบันทึกการประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะบันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์ Topic Trackers คุณสามารถติดตามหัวข้อเฉพาะ เช่น "การกำหนดราคา" หรือ "จุดที่ลูกค้ามีปัญหา" และดูว่าหัวข้อเหล่านั้นถูกพูดถึงบ่อยแค่ไหนในการประชุมของคุณ

Verbit, อย่างไรก็ตาม, ไม่มีบริการตัดต่อสื่อหรือเครื่องมือเสียงแบบโต้ตอบ.

ด้วย Fireflies.ai คุณสามารถดึงเอาเสียงสั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้จากช่วงเวลาสำคัญเพื่อสรุปหรือแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคุณต้องการนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นไปใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ Fireflies ช่วยให้คุณฝังข้อความหรือไฟล์เสียงลงในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Notion หรือ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์

  • ตอบกลับโดยตรงไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงของการประชุมหรือความคิดเห็น และทำให้การติดตามการติดตามผลง่ายขึ้น
  • เพิ่มการตอบสนองอย่างรวดเร็วในบันทึกหรือความคิดเห็นเพื่อยืนยันการอัปเดตหรือเน้นช่วงเวลาสำคัญโดยไม่รบกวนความต่อเนื่อง
  • ควบคุมการมองเห็นโดยการจัดระเบียบการประชุมให้เป็นช่องทางที่เปิดให้ทีมเข้าร่วมได้หรือจำกัดเฉพาะสมาชิกที่เลือก

ข้อจำกัดของหิ่งห้อย

  • เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มเว็บ แอปพลิเคชันมือถือ Fireflies. ai ขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น คำศัพท์ที่กำหนดเองและการวิเคราะห์การประชุมอย่างละเอียด ความแตกต่างนี้อาจขัดขวางผู้ใช้ที่พึ่งพาอุปกรณ์มือถือในการเข้าถึงบันทึกการประชุมและถอดความขณะเดินทาง

ไฟร์ฟลายส์ ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $18 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: 39 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน

คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

ซอฟต์แวร์ของ Fireflies ถูกใช้ในสถานที่ทำงานเดิมของฉันสำหรับการบันทึกการประชุม และช่วยให้ฉันสามารถฟังย้อนหลังเพื่อจดบันทึกการประชุมได้ การบันทึกเสียงนั้นดีมาก และเวอร์ชันเสียเงินยังช่วยให้คุณสามารถรับถอดความการประชุมที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูงอีกด้วย

ซอฟต์แวร์ของ Fireflies ถูกใช้ในสถานที่ทำงานเดิมของฉันสำหรับการบันทึกการประชุม และช่วยให้ฉันสามารถฟังย้อนหลังเพื่อจดบันทึกการประชุมได้ การบันทึกเสียงนั้นดีมาก และเวอร์ชันที่เสียเงินยังช่วยให้คุณสามารถรับบทถอดเสียงการประชุมที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูงอีกด้วย

10. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็ว ราคาประหยัด ไม่มีบริการเสริม สำหรับบุคคลทั่วไป)

แดชบอร์ด Temi
ผ่านทางเทมิ

บริการถอดเสียงของ Temi ช่วยให้คุณสามารถส่งไฟล์เสียงและวิดีโอในทุกรูปแบบไฟล์หลักได้ เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด เมื่อไฟล์ถูกแปลงเป็นข้อความแล้ว คุณสามารถแก้ไขถอดเสียงของคุณด้วย การระบุเวลาและป้ายกำกับผู้พูด ติดตามบทสนทนา และทำการแก้ไขที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย

หลังจากนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดใบแสดงผลการศึกษาของคุณได้หลายรูปแบบ รวมถึง MS Word, PDF, SRT และ VTT เพื่อนำไปใช้ในเอกสาร การนำเสนอ หรือ คำบรรยายวิดีโอ

คุณสมบัติเด่นของ Temi

  • อัปโหลดไฟล์โดยการลากและวาง หรือวาง URL จากแพลตฟอร์มเช่น Dropbox และ Vimeo สำหรับบริการถอดเสียงอย่างรวดเร็ว
  • แก้ไขบันทึกการสนทนาด้วยการแตะสองครั้งง่ายๆ และใช้คีย์ลัดพื้นฐาน พร้อมตัวเลือกที่สะดวกในการดาวน์โหลดและแชร์
  • คำเติมที่เน้นเช่น "เอ่อ" และ "อืม" สามารถลบออกได้อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

ข้อจำกัดของ Temi

  • Temi ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มคำหรือชื่อที่กำหนดเองลงในพจนานุกรม ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำสำหรับเนื้อหาเฉพาะทางอุตสาหกรรมหรือเนื้อหาทางเทคนิค

การกำหนดราคาของ Temi

  • ทดลองใช้ฟรี
  • การชำระเงิน: $0.25 ต่อนาทีเสียง

คะแนนและรีวิวของ Temi

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Temi อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ข้อความนี้แก้ไขและปรับปรุงได้ง่าย ช่วยให้สามารถแบ่งปันการถอดความที่เรียบร้อยแล้วได้

ข้อความนี้แก้ไขและปรับปรุงได้ง่าย ช่วยให้สามารถแบ่งปันการถอดความที่เรียบร้อยแล้วได้

ก้าวข้ามการถอดความ—ลองใช้ ClickUp เพื่อการผสานการทำงานที่แท้จริง

Verbit และทางเลือกอื่น ๆ นำเสนอบริการถอดเสียงและคำบรรยายที่เชื่อถือได้ คุณจะได้รับถอดความที่ถูกต้องแม่นยำ รองรับหลายภาษา พร้อมเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ตั้งแต่การบรรยายไปจนถึงการประชุมทางกฎหมาย

แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่าแค่บันทึกการประชุมล่ะ? ถ้าคุณต้องการบันทึกการประชุมที่เปลี่ยนเป็นงานโดยอัตโนมัติ สรุปที่เน้นรายการที่ต้องดำเนินการ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นการดำเนินการจริงล่ะ?

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ด้วย ClickUp คุณสามารถบันทึก บันทึกเสียง และสรุปการประชุม คลิป และบันทึกเสียงของคุณได้ทันที ClickUp Brain ช่วยให้คุณดึงการตัดสินใจ รายการที่ต้องดำเนินการ และกำหนดเวลาได้โดยไม่ต้องอ่านบันทึกทั้งหมด และด้วย ClickUp Docs คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นแผนงาน มอบหมายงาน และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์

