เทมเพลตบันทึกหนังสือฟรีสำหรับติดตามการอ่านและการสะท้อนความคิดของคุณ

📚 ทุกเล่มหนังสือทิ้งรอยไว้เสมอ หนึ่งบรรทัดที่ติดตรึง หนึ่งคำถามที่ไม่อาจปล่อยวาง หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในมุมมองที่คุณมองโลก แต่หากไม่เก็บรักษาไว้ รอยเหล่านั้นก็จะเลือนหายอย่างรวดเร็วพอๆ กับหน้าสุดท้ายที่พลิกผ่านไป
นั่นคือจุดที่ เทมเพลตบันทึกหนังสือ เข้ามามีบทบาท—มันไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มภาระงานให้กับการอ่านของคุณ แต่เป็นการรักษาประกายความคิดไว้ต่างหาก ลองนึกถึงมันเหมือนกับคลังส่วนตัวสำหรับข้อคิด คำคมโปรด และความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์แต่คุณรู้ว่ามันมีคุณค่าที่ควรเก็บรักษาไว้
อะไรคือเทมเพลตบันทึกหนังสือ?
เทมเพลตบันทึกการอ่านเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับใช้บันทึก จัดระเบียบ และสะท้อนประสบการณ์การอ่านของคุณ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนสำหรับติดตามชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เริ่มและสิ้นสุดการอ่าน คะแนน บทเรียนสำคัญ ข้อคิดประทับใจ และข้อสะท้อนส่วนตัว
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น สร้างนิสัยการอ่าน และมีส่วนร่วมกับเนื้อหาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมให้บริการในรูปแบบดิจิทัลหรือไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับเป้าหมายการอ่านที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเอง การศึกษาทางวิชาการ หรือการหารือในกลุ่มอ่านหนังสือ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบบันทึกหนังสือดี?
แบบบันทึกหนังสือที่ดีควรมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบและปราศจากสิ่งรบกวน ช่วยให้ผู้อ่านสามารถบันทึกความคิด ติดตามความก้าวหน้า และสะท้อนประสบการณ์การอ่านแต่ละครั้งได้อย่างชัดเจน โดยในอุดมคติแล้ว ควรมีลักษณะดังนี้:
- รวมช่องการอ่านที่จำเป็น: มีส่วนที่สามารถแก้ไขได้สำหรับชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง, วันที่อ่าน, ประเภท, จำนวนหน้า, และคะแนนส่วนตัว
- จัดพื้นที่สำหรับการสะท้อนความคิด: มอบพื้นที่สำหรับจดบันทึกข้อคิดที่ได้ ข้อสรุป หรือคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่าน
- สนับสนุนองค์กรการอ่าน: ช่วยให้สามารถติดตามหนังสือที่กำลังอ่านหรืออ่านจบแล้วทั้งหมดได้โดยไม่สับสน
- เหมาะสำหรับเป้าหมายการอ่านที่หลากหลาย: ปรับให้เข้ากับความต้องการในการเขียนบันทึก เช่น การสร้างนิสัย การวิเคราะห์ หรือการสำรวจวรรณกรรม
- รักษาความชัดเจนทางสายตา: ใช้การจัดรูปแบบที่สะอาดสำหรับการป้อนข้อมูลและตรวจสอบอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้สายตาเหนื่อยล้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:หนังสือที่เล็กที่สุดในโลกคือTeeny Ted from Turnip Town ซึ่งสามารถอ่านได้เฉพาะด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเท่านั้น
แบบบันทึกประจำวันสำหรับหนังสือในภาพรวม
11 แบบบันทึกหนังสือ
กำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการรักษาความสม่ำเสมอในการอ่านของคุณ ติดตามข้อมูลเชิงลึกของหนังสือ หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับหนังสือที่คุณเพิ่งอ่านจบอยู่หรือเปล่า?
เทมเพลตบันทึกหนังสือ 11 แบบนี้ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
บางรายการมาจากClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์การอ่านแบบใด ที่นี่มีเทมเพลตให้คุณเก็บความคิด เป้าหมาย และรายการหนังสือของคุณให้เป็นระเบียบในที่เดียว 📋
1. แม่แบบรายการ ClickUp
หากรายการอ่านของคุณกระจัดกระจายอยู่ในสมุดบันทึกเครื่องมือเขียนหลายแบบ หรืออยู่ในหัวของคุณเพียงอย่างเดียวแม่แบบรายการของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ แม่แบบที่เรียบง่ายนี้มอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นให้คุณจัดระเบียบสิ่งที่คุณอ่าน ติดตามความก้าวหน้า และสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณบริโภค
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายการอ่านที่ยาวออกไปเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่จัดการได้ เช่น บท, ประเภท, ธีม, หรือการศึกษางานของนักเขียน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมองกำแพงหนังสือโดยไม่มีทิศทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำรูปแบบนี้กลับมาใช้ใหม่สำหรับการท้าทายการอ่านตามฤดูกาลหรือเป้าหมายการอ่านในกลุ่มได้อีกด้วย
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างสถานะที่กำหนดเอง (เช่น กำลังอ่าน → กำลังดำเนินการ → เสร็จแล้ว → ทบทวนแล้ว)
- ติดแท็ปกวีนิพนธ์ตามประเภท, ชุด, ผู้แต่ง, หรือภารกิจเพื่อคัดกรองอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มวันครบกำหนดสำหรับกำหนดเวลาของสโมสรหรือวันคืนหนังสือห้องสมุด
- บันทึกโน้ตสั้น ๆ, คำพูด, หรือลิงก์ได้โดยตรงในแต่ละรายการหนังสือ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านที่ต้องการจัดการคิวหนังสือและติดตามความคืบหน้าในรายการเดียวที่เรียบง่าย
📮ClickUp Insight: สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ 60% ของเรา ใช้เวลา 10–20 นาทีหรือมากกว่านั้นในการกลับมาจดจ่อกับงานหลังจากถูกขัดจังหวะ
สำหรับหลายๆ คน การขัดจังหวะเหล่านี้มาจากแอปต่างๆ: แอปหนึ่งสำหรับการแชท, อีกแอปหนึ่งสำหรับการโทรผ่านวิดีโอ, และอีกสามแอปสำหรับการติดตามเอกสารและสเปรดชีต 🤯
อะไรแย่กว่า? 15% ของพวกเขาไม่ติดตามด้วยซ้ำว่าความสนใจของพวกเขาไปที่ไหน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถปกป้องมันได้แม้พวกเขาต้องการจะทำก็ตาม
ClickUpคุณสามารถเก็บบันทึกหนังสือ เป้าหมายการอ่าน และบันทึกต่างๆ ไว้ในที่เดียว—ช่วยให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการอ่านจริงๆ
2. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
หากเป้าหมายการอ่านของคุณมักจะเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนมกราคมและค่อยๆ หายไปในฤดูใบไม้ผลิแม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUpคือโครงสร้างที่คุณขาดหายไป ออกแบบมาสำหรับทุกคนที่ต้องการทำให้พฤติกรรมการอ่านของตนมีความตั้งใจมากขึ้น แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนความตั้งใจที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้
ความสามารถในการติดป้ายกำกับเป้าหมายด้วยระดับผลกระทบหรือพื้นที่โฟกัส (เช่น การเติบโตในอาชีพหรือการพักผ่อน) ทำให้หนังสือเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพทุกเล่มมีจุดมุ่งหมาย ช่วยให้คุณสามารถรักษาแรงจูงใจตลอดทั้งปี
การปรับเปลี่ยนก็ทำได้ง่ายเช่นกัน หากชีวิตทำให้คุณหลงทางหรือความสนใจในการอ่านของคุณเปลี่ยนไปในกลางปี คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เพียงแค่ลาก วาง และอัปเดตแผนของคุณ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งเป้าหมายประจำปีใหญ่ ๆ ออกเป็นจุดตรวจสอบรายไตรมาส/รายเดือน
- เพิ่มการแจ้งเตือนเพื่อให้ "อ่านทุกคืน" เกิดขึ้นจริง
- ติดตามสถิติการชนะติดต่อกันและเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จด้วยวิดเจ็ตแสดงความคืบหน้าที่มีน้ำหนักเบา
- ทบทวนสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล) เมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบ
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ตั้งเป้าหมายการอ่านประจำปีและต้องการระบบเพื่อวัดความก้าวหน้าตามช่วงเวลา
🎥 ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เห็นวิธีการจัดการฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ClickUp ซึ่งเป็นระบบเดียวกันที่คุณสามารถปรับใช้สำหรับการจดบันทึกหนังสือ—การจัดระเบียบคำคม ข้อคิด และข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ให้อยู่ในศูนย์กลางที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งคุณจะไม่มีวันหลงลืมอีกต่อไป
3. แม่แบบฐานความรู้ ClickUp
หากคุณเคยอ่านหนังสือจบแล้วคิดว่า 'ฉันจดคำพูดนั้นไว้ที่ไหนนะ?' แบบนี้เหมาะสำหรับคุณเลยแม่แบบฐานความรู้ ClickUpเป็นเอกสารพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่เฉพาะในการรวบรวม จัดระเบียบ และทบทวนสิ่งที่ได้อ่านและเรียนรู้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างห้องสมุดดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการจัดการเอกสารของคุณได้ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการสรุป, การสะท้อนคิด, การค้นคว้าของผู้เขียน, และแม้กระทั่งพื้นที่แบบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) สำหรับคำถามที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เช่น 'หนังสือเล่มใดที่สำรวจหัวข้อนี้?'
นอกจากนี้ การจัดวางแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากศูนย์ช่วยเหลือยังช่วยให้คุณนำทางผ่านบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้หัวข้อ, จุดยึด, และตารางสำหรับบันทึกที่อ่านได้รวดเร็วและมีโครงสร้าง
- เชื่อมโยงหนังสือ หัวข้อ และผู้เขียนเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง "วิกิ" ของคุณเอง
- เพิ่มข้อความเน้นสำหรับคำพูดที่โดดเด่น แนวคิดสำคัญที่ต้องจดจำ หรือประเด็นสำหรับการอภิปราย
- แชร์หน้าเว็บแบบอ่านอย่างเดียวให้กับชมรมหรือกลุ่มศึกษาของคุณได้ในไม่กี่วินาที
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านและนักเรียนที่กำลังสร้างคลังข้อมูลดิจิทัลของบทสรุป การสะท้อนความคิด และบันทึกการวิจัย
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักจดบันทึกหนังสือตัวยงจะจดบันทึกถึงกลิ่นของหนังสือด้วย—ฝุ่น, หวาน, หมึก, วานิลลา—เพราะกลิ่นสามารถส่งผลต่อความทรงจำของคุณเกี่ยวกับเรื่องราวได้มันเรียกว่า bibliosmia และใช่ บางคนถึงกับจัดสรรพื้นที่ในสมุดบันทึกของพวกเขาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ
4. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
การสร้างนิสัยการอ่านที่ดีขึ้นอาจฟังดูง่ายจนกว่าคุณจะลืมว่าคุณกำลังอ่านอะไรอยู่, คุณกำลังอ่านเมื่อไหร่, หรือคุณทำตามแผนของคุณบ่อยแค่ไหน. นั่นคือจุดที่ClickUp Personal Habit Tracker Templateกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ.
อยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับนิสัย15 หน้าทุกวันไหม? ศึกษา 40 นาที สามครั้งต่อสัปดาห์? สร้างเวลาสำหรับการทบทวนในยามเย็นของคุณ?
คุณสามารถบันทึกทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำเครื่องหมายความคืบหน้าด้วยช่องทำเครื่องหมายง่ายๆ และเห็นความสม่ำเสมอของคุณเพิ่มขึ้นตามเวลาจริง แถบแสดงความคืบหน้าที่ฝังอยู่ภายในเป็นแรงจูงใจเงียบๆ—มันจะเติบโตไปพร้อมกับคุณ และด้วยมุมมองตารางและรายการของ ClickUp คุณสามารถสลับระหว่างภาพรวมที่ขยายออกและรายละเอียดย่อยของสัปดาห์ของคุณได้
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งตารางเวลาที่เกิดซ้ำ (รายวัน, 3 ครั้ง/สัปดาห์, เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์) ได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก
- ติดตามสถิติการต่อเนื่องและวันที่พลาดเพื่อสังเกตเห็นรูปแบบและปรับให้เหมาะสม
- เพิ่มนิสัยเล็กๆ (เช่น "ไฮไลต์คำคม 1 ข้อ" "ทบทวนบันทึก 5 นาที")
- รับการเตือนอย่างอ่อนโยนในเวลาที่คุณมีแนวโน้มจะอ่านมากที่สุด
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านที่ต้องการสร้างและรักษานิสัยการอ่านอย่างสม่ำเสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: "90 วันแรก" สรุป: ข้อคิดสำคัญและการรีวิว
5. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUpช่วยให้บันทึกของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นผืนผ้าใบที่สะอาดและเปิดกว้าง สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่คิดด้วยไอเดีย ไม่ใช่เส้นสาย
เทมเพลตการระดมความคิดนี้มอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นให้คุณในการวางแผนทุกอย่าง ตั้งแต่การแยกแยะนวนิยายที่ซับซ้อนไปจนถึงการจัดโครงสร้างโครงการเขียนงานถัดไปของคุณคล้ายกับเทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUp มันช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดของคุณอย่างเป็นภาพ ทำให้ไอเดียไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ เริ่มต้นด้วยแนวคิดเดียวที่ศูนย์กลาง เช่น ธีม ชื่อหนังสือ หรือคำถาม แล้วขยายออกไปจากตรงนั้นด้วยหัวข้อย่อย โครงเรื่องตัวละคร หรือประเด็นการวิจัย
คุณสามารถควบคุมการจัดวางได้เอง ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่รู้สึกแข็งหรือจำกัด ต่างจากแผนผังความคิดแบบดั้งเดิม คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถฝังองค์ประกอบที่มีบริบทมากมาย เช่น รูปภาพ ลิงก์วิดีโอ โน้ตติดหน้าจอ หรือแม้กระทั่งเอกสารฉบับเต็มได้
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แปลงโหนดเป็นงานโดยตรงเมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการ
- ใช้ความคิดเห็นและการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อทำงานร่วมกันเกี่ยวกับทฤษฎีหรือหัวข้อ
- เส้นและกลุ่มช่วยจัดระเบียบแผนที่ขนาดใหญ่ให้เรียบร้อยเมื่อขยาย
- ส่งออกภาพหน้าจอเพื่อแบ่งปันกับชั้นเรียนหรือชมรมหนังสือของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้คิดแบบภาพที่ต้องการสำรวจแนวคิด ธีม หรือเรื่องราวผ่านการวางแผนแบบเปิดกว้าง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในไอซ์แลนด์ มีประเพณีที่เรียกว่า Jólabókaflóð หรือ "น้ำท่วมหนังสือคริสต์มาส" ซึ่งผู้คนจะแลกเปลี่ยนหนังสือเป็นของขวัญในคืนวันคริสต์มาสอีฟ ผู้คนจะใช้เวลาทั้งคืนอ่านหนังสือและเพลิดเพลินกับช็อกโกแลต ทำให้เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเขียนบันทึกเกี่ยวกับหนังสือใหม่ที่ได้อ่าน
6. แม่แบบการวางแผนหนังสือ ClickUp
เทมเพลตการวางแผนหนังสือของ ClickUpแบ่งการอ่านของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การเตรียมการเขียน การร่าง การแก้ไข และการตรวจทาน เพื่อให้คุณไม่ต้องสงสัยว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไร
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษคือวิธีการจัดระเบียบองค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง มีฟิลด์ที่กำหนดเองในตัวเพื่อบันทึกโครงเรื่อง ตัวละคร สถานที่สำคัญ และบทสรุปของแต่ละบท
คุณยังจะพบมุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งให้โครงร่างที่สมบูรณ์ของบทในหนังสือหรือภาพรวมของส่วนที่มีความสำคัญสำหรับงานเขียนประเภทต่างๆ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดวางบทต่าง ๆ ลงบนไทม์ไลน์หรือแกนต์เพื่อดูจังหวะการดำเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มการอ้างอิง (เช่น "แก้ไขบทที่ 3" หลังจาก "ร่างบทที่ 3")
- ใช้รายการตรวจสอบสำหรับการดำเนินเรื่องในแต่ละฉาก, มุมมองตัวละคร, หรือการตรวจสอบความต่อเนื่อง
- รวมศูนย์ความคิดเห็นและการตรวจทานแบบง่ายไว้ในที่เดียว
📌 เหมาะสำหรับ: นักเขียนที่จัดการพัฒนาโครงเรื่อง เส้นเรื่องตัวละคร และความคืบหน้าของแต่ละบทในต้นฉบับ
📖 อ่านเพิ่มเติม: หัวข้อการเขียนเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณในที่ทำงาน
7. แบบบันทึกการอ่านโดยชมรมหนังสือเที่ยงคืน
บันทึกการอ่านฟรีจากชมรมหนังสือเที่ยงคืนเป็นเทมเพลต PDF สำหรับวางแผนการอ่านฟรี
มันบรรจุ 15 หน้า ที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบ ครอบคลุมเกือบทุกแง่มุมของชีวิตการอ่านของคุณ บันทึกการอ่านพื้นฐานช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบด้วยคอลัมน์สำหรับชื่อเรื่อง, ผู้แต่ง, จำนวนหน้า, และวันที่ นอกจากนี้ยังมีตัวติดตามหนังสือ และตัวติดตามหน้าตามสัปดาห์ ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตามการอ่านที่ได้รับมอบหมายหรือเพียงแค่พยายามสร้างสถิติการอ่านต่อเนื่อง
เทมเพลตนี้ยังมีพื้นที่ให้คุณบันทึกหนังสือที่ถูกทิ้งไว้ บันทึกเหตุผลที่คุณหยุดอ่าน และตัดสินใจว่าหนังสือเหล่านั้นสมควรได้รับโอกาสอีกครั้งหรือไม่—ซึ่งเป็นตัวเลือกที่สมุดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลส่วนใหญ่ไม่เคยใส่ใจ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รวมสรุปประจำเดือนและภาพรวม TBR แบบง่าย
- พื้นที่สำหรับบันทึกการอภิปราย คุณสามารถนำมาที่ชมรมหนังสือได้
- หน้าสะอาด เหมาะสำหรับพิมพ์และใช้งานในแฟ้มเอกสาร
- คำแนะนำที่เบาสบายซึ่งกระตุ้นให้เกิดการคิดทบทวนโดยไม่มีความกดดัน
📌 เหมาะสำหรับ: สมาชิกชมรมหนังสือที่ต้องการสะท้อนความคิดจากการอ่านและติดตามข้อคิดเห็นที่พร้อมสำหรับการอภิปราย
8. แบบบันทึกการอ่าน โดย 101Planners
แบบบันทึกการอ่านจาก 101 Planners เป็นเครื่องมือติดตามที่ตรงไปตรงมาและปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถพิมพ์หรือแก้ไขให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้ ประกอบด้วยตารางง่าย ๆ พร้อมระบบให้คะแนนดาวที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ – นักเรียนอาจใช้คอลัมน์เพื่อบันทึกความยากของการอ่าน ขณะที่สมาชิกชมรมหนังสืออาจใช้เพื่อทำเครื่องหมายหนังสือที่คุ้มค่ากับการหารืออย่างลึกซึ้ง
คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF, Word doc หรือแม้แต่ไฟล์รูปภาพ ทำให้ง่ายต่อการเขียนด้วยมือหรือพิมพ์โดยตรง ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือไม่มีการควบคุมเวอร์ชัน ดังนั้นเมื่อคุณอัปเดตหรือพิมพ์ บันทึกเก่าจะหายไป
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การจัดโต๊ะแบบมินิมอลที่เด็กๆ สามารถเติมข้อมูลได้ง่าย
- พื้นที่สำหรับสรุปสั้น ๆ หรือลายเซ็นของผู้ปกครอง/ครู
- ขนาดหน้ากระดาษหลายขนาดสำหรับสมุดบันทึกหรือแผ่นรองเขียน
- ทำสำเนาได้อย่างรวดเร็วสำหรับบันทึกประจำสัปดาห์หรือประจำเดือน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ปกครองและครูผู้สอนที่บันทึกกิจกรรมการอ่าน, สรุป, และการมีส่วนร่วมของนักเรียน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หากคุณ ต้องการ อ่านหนังสืออยู่เสมอ คุณอาจรู้จักความรู้สึกของโรคกลัวการขาดหนังสืออ่าน—ความกลัวที่จะไม่มีอะไรให้อ่านอีก เพื่อป้องกันความวิตกกังวลนั้น หลายคนที่เป็นคนรักหนังสือหันไปเขียนบันทึกอย่างละเอียด ติดตามหนังสือที่พวกเขาได้อ่านและหนังสือที่วางแผนจะอ่านต่อไป
9. แบบบันทึกการอ่านหนังสือ PDF โดย Karilynnm.com
หากคุณกำลังจัดการกับหนังสือหลายเล่ม สลับไปมาระหว่างหนังสือเสียงและหนังสือปกอ่อน หรือจำไม่ได้ว่าเล่มไหนที่คุณสัญญากับตัวเองว่าจะอ่านให้จบเมื่อเดือนที่แล้ว สมุดบันทึกการอ่าน PDF จาก KariLynnM.com นี้จะช่วยให้คุณจัดการความวุ่นวายให้เป็นระเบียบ
มันมาพร้อมกับเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้อ่าน เช่น รายการหนังสือที่อยากอ่าน เพื่อติดตามหนังสือในหลากหลายรูปแบบ (เสียง, อีบุ๊ก, หนังสือพิมพ์) และ รายการหนังสือที่เลิกอ่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปราศจากความรู้สึกผิดในการบันทึกหนังสือที่คุณวางลง—และเหตุผลที่คุณเลิกอ่าน
คุณสมบัติที่โดดเด่น? บิงโกการอ่าน มันทำให้กองหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านของคุณกลายเป็นเกม กระตุ้นให้คุณลองอ่านหนังสือที่แตกต่างจากที่คุณคุ้นเคยและค้นพบสิ่งใหม่ๆ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รวมตารางติดตามนิสัยและแผ่นนับประเภท
- หน้าสรุปประจำเดือนช่วยให้การทบทวนเป็นเรื่องง่าย
- รูปแบบการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับเครื่องพิมพ์สำหรับแฟ้ม A4/US Letter
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความท้าทายตามฤดูกาลหรือการอ่านหนังสือในห้องสมุด
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านที่ต้องจัดการกับหลายรูปแบบและชอบเครื่องมือที่สามารถพิมพ์ได้เพื่อการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการทบทวนวรรณกรรม
10. แบบบันทึกประจำวันจาก Freepik
เทมเพลตบันทึกหนังสือโดย Freepik มอบพื้นที่ที่สะอาด สบาย และจัดระเบียบอย่างดีสำหรับผู้อ่านในการบันทึกการเดินทางในการอ่านของพวกเขา ด้วยช่องเฉพาะสำหรับชื่อหนังสือ ผู้เขียน ชุดหนังสือ ประเภท และแม้กระทั่งที่สำหรับใส่ภาพปก ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
มีพื้นที่ให้คุณบันทึกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของคุณ รวมถึงระบบให้คะแนน 10 ดาวที่ช่วยให้คุณสะท้อนความประทับใจโดยรวมได้ในพริบตาระบบบันทึกดิจิทัลนี้ยังมีช่องสรุปสำหรับสรุปหนังสือ "พ่อรวยสอนลูก"และส่วนรีวิวที่กว้างขวางสำหรับความคิดเห็น คำวิจารณ์ หรือบันทึกสำหรับอ้างอิงในอนาคต
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การออกแบบที่สวยงามและซ้อนชั้น—ปรับแต่งได้ง่ายในโปรแกรมแก้ไขทั่วไป
- ส่งออกเป็นหลายรูปแบบสำหรับการพิมพ์หรือการใส่คำอธิบายประกอบบนแท็บเล็ต
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์ไฟล์ PDF ที่ดูเป็นมืออาชีพกับชมรมหนังสือของคุณ
- เพิ่ม "สติกเกอร์" หรือไอคอนตกแต่งโดยไม่ทำให้หน้าดูรก
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านที่ชอบสะท้อนความคิด จดบันทึกความประทับใจเชิงลึก คำคมโปรด และข้อคิดส่วนตัว
🔍 คุณรู้หรือไม่? มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น คำว่า "ซันโดะกุ" (tsundoku) หมายถึงนิสัยการสะสมหนังสือและปล่อยให้หนังสือเหล่านั้นกองพะเนินโดยไม่หยิบมาอ่าน ปรากฏการณ์นี้พบได้บ่อยในหมู่คนรักหนังสือ และมักสะท้อนให้เห็นในบันทึกประจำวันเกี่ยวกับหนังสือ ซึ่งแต่ละคนจะจดรายชื่อหนังสือที่ตนเองมีแต่ยังไม่ได้อ่าน
11. แบบบันทึกการอ่านโดย Freepik
เทมเพลตบันทึกการอ่านนี้ช่วยให้คุณบันทึกสิ่งที่คุณกำลังอ่านได้อย่างง่ายดายโดยไม่รก คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญได้—ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้เขียน สำนักพิมพ์ และวันที่เริ่มต้น—ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นเพิ่มการให้คะแนนดาวอย่างรวดเร็วเพื่อสรุปความประทับใจของคุณ
ด้านล่างนั้น มีพื้นที่มากมายให้คุณเขียนรีวิวอย่างเต็มที่ในคำพูดของคุณเอง พร้อมด้วยสองจุดที่จัดไว้โดยเฉพาะ: หนึ่งสำหรับคำคมที่น่าจดจำ และอีกหนึ่งสำหรับการสะท้อนความคิดส่วนตัวหรือบันทึกการหารือ การจัดวางที่สะอาดช่วยให้ทุกอย่างสามารถอ่านได้ง่าย แต่ยังคงมีพื้นที่ให้คุณสามารถเจาะลึกได้เมื่อคุณต้องการ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ดาวน์โหลดในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้และพร้อมพิมพ์
- ง่ายต่อการทำซ้ำสำหรับโครงการต่อเนื่องหรือโครงการที่มีผู้เขียนหลายคน
- ขอบที่สะอาดเหมาะสำหรับแท็บแฟ้มและแทรกโน้ต
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บคำเสนอราคาและคำอธิบายไว้ข้างๆ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการวิธีเรียบง่ายและมีสไตล์ในการทบทวนและบันทึกหนังสือแต่ละเล่มที่ซื้อมา
🧠 ความจริงสนุก:นวนิยายที่ยาวที่สุดที่เคยเขียนคือIn Search of Lost Time โดย Marcel Proust ซึ่งมีตัวอักษรมากกว่า 9.6 ล้านตัว
รักษาบันทึกการอ่านของคุณด้วย ClickUp
เทมเพลตบันทึกหนังสือออนไลน์ส่วนใหญ่จะให้รูปแบบที่คงที่—เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนิสัยการอ่านของคุณ
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับสไตล์การอ่านของคุณได้ ติดตามรายการของคุณ จดบันทึกความคิด สะท้อนความคิด กำหนดเป้าหมาย หรือวางแผนความคิดของคุณในรูปแบบภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำภารกิจ ติดตามการอ่านของชมรมหนังสือ หรือเพียงแค่พยายามอ่านให้มากขึ้นในปีนี้ การตั้งค่าสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้แทนที่จะเป็นในทางกลับกัน
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มปรับแต่งสมุดบันทึกหนังสือของคุณวันนี้! 🔖