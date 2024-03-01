10 หนังสือนิสัยที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนานิสัยที่ยั่งยืน

นิสัยคือสถาปนิกที่มองไม่เห็น ซึ่งค่อยๆ ปั้นแต่งการกระทำ ความคิด และในที่สุดก็คือชีวิตของเราอย่างเงียบๆ
ด้วยการเชี่ยวชาญศิลปะของการสร้างนิสัย คุณสามารถบรรลุการเติบโตส่วนบุคคล,ทัศนคติที่สร้างสรรค์, และชีวิตที่สมบูรณ์
ไม่ว่าคุณต้องการจะเสริมสร้างสุขภาพของคุณ, ปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ของคุณ, หรือบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน, หนังสือที่เหมาะสมสามารถทำหน้าที่เป็นเข็มทิศของคุณในเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้
เราได้รวบรวมรายชื่อหนังสือ 10 เล่มที่จะสอนคุณวิธีพัฒนาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อปรับปรุงชีวิตของคุณ
10 หนังสือนิสัยที่ดีที่สุดที่ควรอ่าน
ดำดิ่งสู่ 10 บทความทรงพลังที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงและมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับพลังของการเปลี่ยนแปลงนิสัย:
1. นิสัยที่เปลี่ยนชีวิต โดย เจมส์ เคลียร์
- ผู้แต่ง: เจมส์ เคลียร์
- จำนวนหน้า: 270
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 3 ชั่วโมง และ 55 นาที
- คะแนน: 4. 8/5 (Amazon) 4. 4/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 4/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 4/5 (Goodreads)
คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหม? ถ้าใช่ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณAtomic Habitsเป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 ของ New York Times ที่เปิดเผยความลับของการสร้างนิสัยใหม่โดยอิงจากงานวิจัยล่าสุดและตัวอย่างจากชีวิตจริง
กฎสี่ข้อของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ Clear—สัญญาณ, ความปรารถนา, การตอบสนอง, และรางวัล—พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน คุณยังจะได้ค้นพบความลับที่ไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ที่เพิ่มผลลัพธ์ใหญ่ในระยะยาว
ไม่ว่าคุณต้องการลดน้ำหนัก, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ปรับปรุงความสัมพันธ์, หรือบรรลุเป้าหมายใด ๆ ก็ตาม, หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีใช้พลังของนิสัยเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต
อ้างอิงจากหนังสือ
เมื่อคุณหลงรักในกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองมีความสุข คุณสามารถพอใจได้ทุกครั้งที่ระบบของคุณทำงานอยู่
เมื่อคุณหลงรักในกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองมีความสุข คุณสามารถพอใจได้ทุกครั้งที่ระบบของคุณทำงานอยู่
สรุปประเด็นสำคัญของนิสัยระดับอะตอมิก
- มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่ยั่งยืนมากกว่าเป้าหมายที่ใหญ่โต
- ทำให้พฤติกรรมของคุณเริ่มต้นได้ง่ายและหยุดยาก ใช้สัญญาณและรางวัลเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างพฤติกรรมของคุณ
- สะสมนิสัยที่ดีไว้บนนิสัยที่มีอยู่แล้วเพื่อให้การนำไปใช้เป็นไปได้ง่ายขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"การปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยปรับปรุงวิธีการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและส่วนตัวของฉัน วิธีที่ฉันมองและทำกิจกรรมประจำวันเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของฉัน และชีวิตส่วนตัวของฉัน"
2. 7 นิสัยสู่ความสำเร็จที่โดดเด่น โดย สตีเฟน อาร์ โควีย์
- ผู้แต่ง: สตีเฟน อาร์. โควีย์
- จำนวนหน้า: 464
- ปีที่ตีพิมพ์: 1989
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 6 ชั่วโมง 41 นาที
- คะแนน: 4. 8/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
อะไรที่ทำให้บางคนประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น? คุณจะบรรลุเป้าหมายและใช้ชีวิตที่มีความหมายได้อย่างไร? นี่คือคำถามบางข้อที่หนังสือเล่มนี้ตอบ
หนังสือคลาสสิกเกี่ยวกับพลังของนิสัยนี้สำรวจหลักการอมตะสำหรับประสิทธิภาพทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพ. นิสัยที่มีประสิทธิภาพสูง 7 ประการของโคฟีย์ ตั้งแต่การเป็นอิสระไปจนถึงการสร้างสรรค์ร่วมกัน ให้กรอบการทำงานสำหรับชีวิตที่สมบูรณ์และมีประสิทธิผล.
หนังสือเล่มนี้สอนวิธีพัฒนาทักษะการทำงานที่จะช่วยให้คุณมีความกระตือรือร้นมากขึ้น เป็นอิสระมากขึ้น มีความพึ่งพาอาศัยกัน และมีความร่วมมือที่สร้างสรรค์ คุณจะได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้การกระทำของคุณสอดคล้องกับคุณค่าของคุณ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
อ้างอิงจากหนังสือ
หว่านความคิด จะได้การกระทำ; หว่านการกระทำ จะได้นิสัย; หว่านนิสัย จะได้อุปนิสัย; หว่านอุปนิสัย จะได้ชะตาชีวิต
หว่านความคิด จะได้การกระทำ; หว่านการกระทำ จะได้นิสัย; หว่านนิสัย จะได้อุปนิสัย; หว่านอุปนิสัย จะได้ชะตาชีวิต
7 นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง: ข้อสรุปสำคัญ
- เปลี่ยนกรอบความคิดและหลักการของคุณ. รับเอาทัศนคติที่รับผิดชอบ, ความริเริ่ม, และวิสัยทัศน์.
- โอบรับจริยธรรมแห่งบุคลิกภาพ สร้างบุคลิกของคุณบนพื้นฐานของคุณค่าสากลและยั่งยืน ไม่ใช่เพียงลักษณะภายนอกที่ฉาบฉวย
- เชี่ยวชาญเจ็ดนิสัยเพื่อบรรลุความสำเร็จในชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าต่อชุมชนและองค์กร
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กำลังพยายามสร้างนิสัยที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถสรุปได้เพียงหนึ่งหรือสองหน้า แต่การอ่านทั้งเล่มช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้กับทุกคนที่ต้องการพัฒนาชีวิตของตนเองอย่างแน่นอน"
3. สวิตช์: วิธีเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก โดย ชิป & แดน ฮีธ
- ผู้แต่ง: ชิป & แดน ฮีธ
- จำนวนหน้า: 305
- ปีที่ตีพิมพ์: 2010
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5 ชั่วโมง 40 นาที
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ นี่คือข้อความของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งสำรวจจิตวิทยาของการเปลี่ยนแปลงและวิธีการเอาชนะมัน ผู้เขียนใช้การเปรียบเทียบของ "ผู้ขี่" และ "ช้าง" เพื่ออธิบายสองแง่มุมของจิตใจของเรา: ความมีเหตุผลและความรู้สึก
พวกเขายังแนะนำแนวคิดของเส้นทาง ซึ่งแสดงถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ การเข้าใจองค์ประกอบทั้งสามนี้จะสอนให้คุณรู้วิธีชี้นำผู้ขี่ ปั้นแต่งช้าง และเคลียร์เส้นทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ
ผู้เขียนนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างนิสัย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลและองค์กรในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
อ้างอิงจากหนังสือ
ทำไมนิสัยจึงมีความสำคัญมาก? โดยแก่นแท้แล้ว นิสัยคือระบบอัตโนมัติของพฤติกรรม
ทำไมนิสัยจึงมีความสำคัญมาก? โดยแก่นแท้แล้ว นิสัยคือระบบอัตโนมัติของพฤติกรรม
สลับประเด็นสำคัญ
- ผู้ขี่ ช้าง และเส้นทาง: ทำความเข้าใจพลังภายในที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์
- การกำกับผู้ขับขี่: กระตุ้นส่วนที่มีเหตุผลของจิตใจคุณผ่านข้อเท็จจริงและข้อมูล
- การปั้นช้าง: แก้ไขการต่อต้านทางอารมณ์ผ่านการเสริมแรงทางบวกและทิศทางที่ชัดเจน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"Switch" สอนกระบวนการเฉพาะสำหรับการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเป็นหลัก แต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตทั่วไปได้อย่างง่ายดาย ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีทรัพยากรจำกัดและมีอำนาจเพียงเล็กน้อย"
4. นิสัยเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ โดย บี. เจ. ฟอกก์
- ผู้แต่ง: บี. เจ. ฟอกก์
- จำนวนหน้า: 320
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5 ชั่วโมง 55 นาที
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
คุณคิดว่าการเปลี่ยนนิสัยของคุณเป็นเรื่องยากหรือไม่? คิดใหม่อีกครั้ง. หนังสือเล่มนี้สอนคุณวิธีสร้างนิสัยเล็ก ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้. นิสัยเล็ก ๆ คือการกระทำที่เล็ก ๆ ง่าย ๆ และเฉพาะเจาะจงที่คุณสามารถทำได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที.
พวกมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและแรงจูงใจที่มีอยู่ของคุณ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือความตั้งใจมากนัก ด้วยการสร้างนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ไปเรื่อยๆ คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์ในระยะยาวได้ เช่น การปรับปรุงสุขภาพ การสร้างความมั่งคั่ง หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
อ้างอิงจากหนังสือ
เพื่อที่จะออกแบบนิสัยที่ประสบความสำเร็จและเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณ คุณควรทำสามสิ่งนี้ หยุดการตัดสินตัวเอง นำความปรารถนาของคุณมาแยกย่อยเป็นพฤติกรรมเล็กๆ ยอมรับความผิดพลาดเป็นการค้นพบและใช้มันเพื่อก้าวไปข้างหน้า
เพื่อที่จะออกแบบนิสัยที่ประสบความสำเร็จและเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณ คุณควรทำสามสิ่งนี้ หยุดการตัดสินตัวเอง นำความปรารถนาของคุณมาแยกย่อยออกเป็นพฤติกรรมเล็กๆ ยอมรับข้อผิดพลาดเป็นการค้นพบและใช้มันเพื่อก้าวไปข้างหน้า
บทสรุปสำคัญจาก Tiny Habit
- เริ่มต้นด้วยนิสัยที่เล็กมากจนแทบจะปฏิเสธไม่ได้
- มุ่งเน้นการสร้างนิสัยให้สนุกสนานและให้รางวัล
- จับคู่พฤติกรรมใหม่กับกิจวัตรเดิมเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือ 'นิสัยเล็ก ๆ' มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยที่พลิกโฉมเกี่ยวกับนิสัยโดยศาสตราจารย์ BJ Fogg แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด" หนังสือเล่มนี้ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่สามารถอ่านได้ง่ายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องหลังนิสัยต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแนะนำกลยุทธ์และเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปลูกฝังนิสัยใหม่หรือกำจัดนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ หนังสือเล่มนี้เขียนในรูปแบบการสนทนาพร้อมตัวอย่างมากมายจากชีวิตของผู้เขียนเองและของหลายคนที่ได้นำวิธีการ Tiny Habits ไปใช้ หนังสือเล่มนี้น่าอ่านมาก ฉันดีใจที่ได้หยิบมันขึ้นมาอ่าน "
5. นิสัยสร้างสรรค์: เรียนรู้และใช้มันตลอดชีวิต โดย ทไวลา ธาร์ป
- ผู้แต่ง: ทไวล่า ธาร์ป
- จำนวนหน้า: 256
- ปีที่ตีพิมพ์: 2003
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 4 ชั่วโมง และ 40 นาที
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นนิสัย นั่นคือแนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเขียนโดยหนึ่งในนักออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคของเรา ทไวลา ธาร์ป เปิดเผยถึงวิธีที่เธอได้พัฒนานิสัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดหลายทศวรรษแห่งการทำงานศิลปะ และวิธีที่คุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
หนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจเล่มนี้ส่งเสริมให้ผู้อ่านเอาชนะความสงสัยในตนเอง พัฒนาวินัย และเปิดรับแนวคิดแบบเติบโต คุณยังจะได้รับแบบฝึกหัดและความท้าทายมากมายที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบ
อ้างอิงจากหนังสือ
การอ่าน, การสนทนา, สภาพแวดล้อม, วัฒนธรรม, ฮีโร่, ผู้ให้คำปรึกษา, ธรรมชาติ – ทั้งหมดนี้คือตั๋วล็อตเตอรี่สำหรับความคิดสร้างสรรค์. ขูดมันออกไปแล้วคุณจะพบว่ารางวัลที่คุณได้รับนั้นใหญ่เพียงใด.
การอ่าน, การสนทนา, สภาพแวดล้อม, วัฒนธรรม, ฮีโร่, ผู้ให้คำปรึกษา, ธรรมชาติ – ทั้งหมดนี้คือตั๋วล็อตเตอรี่สำหรับความคิดสร้างสรรค์. ขูดมันออกไป และคุณจะพบว่ารางวัลใหญ่ที่คุณได้รับนั้นใหญ่เพียงใด.
สรุปประเด็นสำคัญจาก The Creative Habit
- สร้างกิจวัตรประจำวันที่ยึดถือความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ
- ยอมรับวินัยในตนเองและเอาชนะความกลัวความล้มเหลว
- ค้นหาแรงบันดาลใจจากแหล่งที่หลากหลายและท้าทายตัวเองอยู่เสมอ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"อาจมีบางสิ่งในตัวคุณที่คุณต้องติดตามและบำรุงรักษาไว้ ทไวล่าเรียกมันว่า DNA ทางสร้างสรรค์ และฉันสงสัยว่าทุกคนอาจมีมันในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ มันหมายความว่าความคิดของคุณถูกโปรแกรมไว้เพื่อศิลปะประเภทหนึ่งหรืออีกประเภทหนึ่ง หากคุณเห็นภาพแล้วเริ่มคิดเรื่องราวในใจ คุณอาจเป็นนักเขียน หากภาพนั้นทำให้คุณได้ยินเสียงเพลงในความคิด คุณคือนักดนตรี แนวคิดที่น่าสนใจ"
หนังสือเล่มนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการกับปัญหาใหญ่และเล็กของนักสร้างสรรค์ เช่น การติดขัดทางความคิด หรือสิ่งที่ควรทำเมื่อร่างกายไม่สามารถทำทุกอย่างได้อีกต่อไป"
6. เงินทองและเหตุผล โดย แดน อารีลี และ เจฟฟ์ ไครส์เลอร์
- ผู้แต่ง: แดน อารีลี & เจฟฟ์ ไครส์เลอร์
- จำนวนหน้า: 288
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 5 ชั่วโมง และ 15 นาที
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้เจาะลึกจิตวิทยาของเงิน เผยให้เห็นว่าอคติและอารมณ์ของเราส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินอย่างไร เปิดเผยข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับเงิน เช่น การใช้จ่ายเกินตัว การออมไม่เพียงพอ และการหลงเชื่อส่วนลด
นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินที่ดีขึ้นและพัฒนาพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น ไม่ว่าคุณต้องการจะออมเงินมากขึ้น, ใช้จ่ายน้อยลง, หรือลงทุนอย่างชาญฉลาด, หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณเข้าใจความคิดเกี่ยวกับเงินของคุณและปรับปรุงชีวิตทางการเงินของคุณ
อ้างอิงจากหนังสือ
คุณจะซื้ออะไร? เสื้อเชิ้ตราคา $60 หรือเสื้อเชิ้ตตัวเดียวกันนี้ ราคา $100 แต่ "ลดราคา! ลด 40%! เหลือเพียง $60!"?
คุณจะซื้ออะไร? เสื้อเชิ้ตราคา 60 ดอลลาร์ หรือเสื้อเชิ้ตตัวเดียวกันเป๊ะ ราคา 100 ดอลลาร์ แต่ "ลดราคา! ลด 40%! เหลือเพียง 60 ดอลลาร์!"?
ข้อสรุปสำคัญจาก Dollars And Sense
- ปราบ 'มังกรส่วนลด' ถามตัวเองว่าคุณจะซื้อสินค้าลดราคาในราคาเต็มหรือไม่ และคุณต้องการมันจริงๆ หรือไม่ ลองคิดดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับเงินจำนวนนั้น
- เตรียมการเงินของคุณให้พร้อมสำหรับอนาคต บอกเพื่อนหรือครอบครัวเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินของคุณเพื่อความรับผิดชอบ
- ลดความซับซ้อนของงบประมาณของคุณ ติดตามการใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร และการเดินทาง จัดสรร 50% สำหรับความต้องการ 30% สำหรับสิ่งที่อยากได้ และ 20% สำหรับการออม/ชำระหนี้
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"Dollars and Sense เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ผู้อ่านสำรวจความสัมพันธ์ของตนกับเงินและเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีนิสัยการใช้จ่ายเช่นนี้ หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาประมาณสองในสามส่วนในการค้นหาพฤติกรรมที่อยู่เบื้องหลังนิสัยการใช้จ่ายของเรา และแสดงให้ผู้คนเห็นวิธีที่จะรับรู้พฤติกรรมเหล่านี้ ส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่แนวทางแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถทำได้เพื่อเป็นผู้ใช้จ่ายเงินของเราได้ดีขึ้น" ฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้หากคุณต้องการเข้าใจนิสัยและรูปแบบการใช้จ่ายของตัวเองอย่างแท้จริง "
7. คุณไม่ใช่สมองของคุณ: วิธีการควบคุม 4 ขั้นตอนเพื่อปรับโครงสร้างสมองใหม่ หยุดนิสัยเสีย และปรับโปรแกรมชีวิตใหม่ โดย เจฟฟรีย์ เอ็ม. ชวาร์ตซ์
- ผู้แต่ง: เจฟฟรีย์ เอ็ม. ชวาร์ตซ์
- จำนวนหน้า: 384
- ปีที่ตีพิมพ์: 2011
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 6 ชั่วโมง 41 นาที
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
คุณเคยรู้สึกเหมือนสมองของคุณกำลังต่อต้านคุณอยู่หรือไม่? คุณมีปัญหาในการต่อสู้กับนิสัยไม่ดี ความคิดเชิงลบ หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่? นี่คือปัญหาบางอย่างที่หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณแก้ไขได้
คุณไม่ใช่สมองของคุณ เปิดเผยว่าสมองของคุณสามารถหลอกลวงและทำลายสุขภาพของคุณได้อย่างไร นอกจากนี้ยังแสดงให้คุณเห็นวิธีที่จะควบคุมจิตใจและชีวิตของคุณอีกครั้งด้วยวิธีการสี่ขั้นตอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
อ้างอิงจากหนังสือ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการปรับป้ายใหม่, ปรับกรอบความคิดใหม่, ปรับจุดโฟกัสใหม่, และประเมินค่าใหม่ เป็นประสบการณ์ที่เปิดหูเปิดตาสำหรับพวกเขา เพราะมันทำให้พวกเขาเห็นว่าเวลาของพวกเขาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นในกิจกรรมอื่น ๆ และในวิธีที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
ประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการปรับป้ายใหม่, ปรับกรอบความคิดใหม่, ปรับจุดโฟกัสใหม่, และประเมินค่าใหม่ เป็นสิ่งที่เปิดโลกทัศน์ให้กับพวกเขา เพราะมันทำให้พวกเขาเห็นว่าเวลาของพวกเขาสามารถนำไปใช้ในสิ่งที่ดีกว่าและในวิธีที่มีสุขภาพดีกว่าได้
คุณไม่ใช่สมองของคุณ บทสรุปสำคัญ
- รู้จัก 'จิตที่ติดนิสัย' และสิ่งที่กระตุ้นมัน ระบุข้อความและแรงกระตุ้นที่ผิดพลาดที่สมองของคุณส่งมาให้คุณ เช่น 'ฉันทำไม่ได้' หรือ 'ฉันต้องการสิ่งนี้เดี๋ยวนี้'
- เรียนรู้วิธี 'ปรับโครงสร้าง' สมองของคุณผ่านการตระหนักรู้และการมีสติ
- พัฒนาความเห็นอกเห็นใจตนเองและการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
- สร้างนิสัยใหม่ ๆ ที่สนับสนุนเป้าหมายและคุณค่าของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ความเข้าใจจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้ทำให้ฉันสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วเมื่อสมองของฉันส่งข้อความที่ไม่เป็นความจริงในแง่ของความเป็นจริงที่เป็นกลาง และทำให้ฉันสามารถเปลี่ยนความสนใจไปยังสิ่งที่ทำให้ฉันสงบลงได้ง่ายขึ้นมาก"
8. สัญชาตญาณแห่งความมุ่งมั่น: กลไกของการควบคุมตนเอง ความสำคัญ และวิธีเพิ่มพลังใจในตัวคุณ โดย เคลลี่ แมคโกนิเกิล
- ผู้แต่ง: เคลลี่ แมคโกนิเกิล
- จำนวนหน้า: 290
- ปีที่ตีพิมพ์: 2011
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5 ชั่วโมง 20 นาที
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 3/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 3/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 3/5 (Goodreads)
คุณต้องการมีพลังใจมากขึ้นเพื่อต้านทานสิ่งล่อใจ เอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง และบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณ The Willpower Instinct เป็นคู่มือที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเปิดเผยว่าพลังใจทำงานอย่างไรและจะพัฒนาพลังใจได้อย่างไร
คุณจะได้เรียนรู้วิธีท้าทายความเชื่อผิดๆ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพลังใจ เช่น ความคิดที่ว่าพลังใจเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและสามารถหมดไปได้ คุณยังจะได้ค้นพบวิธีใช้พลังของอารมณ์เชิงบวก การมีสติ ความเห็นอกเห็นใจตนเอง และแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างพลังใจและความยืดหยุ่นของคุณ
อ้างอิงจากหนังสือ
การฝึกฝนสั้น ๆ ที่คุณทำทุกวันดีกว่าการฝึกฝนยาว ๆ ที่คุณเลื่อนไปทำพรุ่งนี้
การฝึกฝนสั้น ๆ ที่คุณทำทุกวันดีกว่าการฝึกฝนยาว ๆ ที่คุณเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้
บทสรุปสำคัญจากหนังสือ The Willpower Instinct
- ความตั้งใจไม่ใช่ทรัพยากรที่มีจำกัด แต่เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้
- ความเครียดและอารมณ์เชิงลบทำให้พลังใจลดลง ในขณะที่อารมณ์เชิงบวกช่วยเพิ่มพลังใจ
- มุ่งเน้นการสร้างนิสัยและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ผู้เขียนไม่ละเว้นรายละเอียดใด ๆ โดยอ้างอิงงานวิจัยแล้วงานวิจัยเล่าเพื่ออธิบายว่าเหตุใดเราจึงขาดพลังใจ และเราจะเพิ่มพลังใจได้อย่างไร หัวข้อสำคัญตลอดทั้งเล่มคือความตระหนักรู้—เมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถใช้พลังใจได้แล้ว เราก็จะสามารถเริ่ม [sic] เปลี่ยนแปลงได้"
ตามที่ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นในตอนท้ายของหนังสือ การกระทำเพียงอย่างเดียวของการตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นก็เพียงพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของบางคนได้ อย่างไรก็ตาม อย่าเข้าใจผิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงหนังสือที่เต็มไปด้วยทฤษฎีทางวิชาการเกี่ยวกับความตั้งใจ; แต่แต่ละบทเต็มไปด้วย "การทดลอง" ที่ให้คำแนะนำอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถนำทฤษฎีไปใช้ในชีวิตของคุณเองได้
9. นิสัยที่ 8 โดย สตีเฟน อาร์ โควีย์
- ผู้แต่ง: สตีเฟน อาร์. โควีย์
- จำนวนหน้า: 432
- ปีที่ตีพิมพ์: 2004
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7 ชั่วโมง 10 นาที
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
นิสัยที่ 8 เป็นหนังสือเล่มต่อจากหนังสือขายดี 7 นิสัยของคนที่มีประสิทธิผลสูง ของผู้เขียนคนเดียวกัน เช่นเดียวกับเล่มก่อนหน้า หนังสือเล่มนี้ยังคงสำรวจการค้นหาเสียงของตัวเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น
มันจะสอนคุณวิธีเปลี่ยนจากความคิดที่มุ่งเน้นตนเองไปสู่ความคิดที่มุ่งเน้นเป้าหมาย และปลูกฝังมุมมองที่ครอบคลุมทั้งตนเองและผู้อื่น คุณยังจะได้ค้นพบวิธีปลดปล่อยพรสวรรค์และความหลงใหลที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ และวิธีช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน
อ้างอิงจากหนังสือ
ไม่ว่าเราจะเดินทางบนเส้นทางแห่งความธรรมดาของชีวิตมานานแค่ไหน เราก็สามารถเลือกเปลี่ยนเส้นทางได้เสมอ ไม่มีวันสายเกินไป เราสามารถค้นพบเสียงของตัวเองได้
ไม่ว่าเราจะเดินทางบนเส้นทางแห่งความธรรมดาของชีวิตมานานแค่ไหน เราก็สามารถเลือกเปลี่ยนเส้นทางได้เสมอ ไม่มีวันสายเกินไป เราสามารถค้นพบเสียงของตัวเองได้
8 ประการของนิสัยที่ 8: ข้อสรุปสำคัญ
- เปลี่ยนจาก 'ประสิทธิภาพ' เป็น 'ความยอดเยี่ยม': อย่าพอใจเพียงแค่เก่งในสิ่งที่คุณทำ แต่จงมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในสิ่งที่คุณรัก
- ปลูกฝังแนวคิด 'องค์รวมของมนุษย์': ตระหนักว่าคุณและผู้อื่นไม่ใช่เพียงสิ่งของที่ต้องควบคุม แต่เป็นมนุษย์ที่มีสี่มิติ: ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสำนึก
- เติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลง: ปรับตัวกับความท้าทายใหม่ ๆ และยอมรับนวัตกรรม
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"โคฟีย์กล่าวว่าเขาใช้เวลาหนึ่งปีในการสร้างสรรค์หนังสือขายดี 7 นิสัยของคนมีประสิทธิผล" และใช้เวลา 5 ปีในการสร้างสรรค์นิสัยที่ 8 ฉันเชื่อเขา หนังสือเล่มนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้—มันเปลี่ยนชีวิตฉันแล้ว"
10. ดีกว่าเดิม: สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและทำลายนิสัย โดย เกร็ตเชน รูบิน
- ผู้แต่ง: เกร็ตเชน รูบิน
- จำนวนหน้า: 322
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 6 ชั่วโมง 15 นาที
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
คุณมีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณหรือไม่? คุณรู้สึกเหมือนคุณลองทุกอย่างแล้ว แต่ไม่มีอะไรติดอยู่? คุณต้องการมีวิธีที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นและน่าเพลิดเพลินมากขึ้นหรือไม่?
หากคุณตอบว่าใช่สำหรับคำถามใด ๆ ของคำถามเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องอ่าน ดีกว่าเดิม หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือช่วยเหลือตัวเองแบบทั่วไปที่มีคำแนะนำทั่วไปและความคาดหวังที่ไม่สมจริง หนังสือเล่มนี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองดีขึ้นและค้นหา стратегииที่ดีที่สุดสำหรับบุคลิกภาพของคุณ
ใน Better Than Before คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิสัยสี่แบบ: ผู้รักษาสัญญา, ผู้ต่อต้าน, ผู้สงสัย, และผู้ตามใจผู้อื่น แต่ละแบบมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันเมื่อต้องสร้างและทำลายนิสัย
เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เข้าใจง่ายและเคล็ดลับที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ ราวกับมีเพื่อนที่คอยสนับสนุนอยู่เคียงข้าง คอยแนะนำให้คุณเลิกนิสัยที่ไม่ต้องการและสร้างชีวิตที่คุณรักอย่างแท้จริง ชีวิตที่ปรับให้เหมาะกับคุณและบุคลิกเฉพาะตัวของคุณ
อ้างอิงจากหนังสือ
การเสียเวลาที่มากที่สุดคือการทำสิ่งที่ดีในสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องทำเลย
การเสียเวลาที่มากที่สุดคือการทำสิ่งที่ดีในสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องทำเลย
ดีกว่าเดิม บทสรุปสำคัญ
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณ
- ใช้รางวัลและความรับผิดชอบเพื่อรักษาแรงจูงใจ
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและรายล้อมตัวเองด้วยอิทธิพลเชิงบวก
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ฉันชอบหนังสือเล่มนี้ของเกร็ตเชน รูบินมากจริง ๆ มันเป็นหนังสือที่อ่านสนุก ดำเนินเรื่องรวดเร็ว และเขียนได้ดีมาก พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงมากมายเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากนิสัยเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขในระยะยาวของเรา"
สร้างและรักษาพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลด้วย ClickUp
หนังสือ 10 เล่มนี้เกี่ยวกับนิสัยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาการสร้างนิสัยของคุณ อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
การสร้างนิสัยที่ยั่งยืนต้องอาศัยความมุ่งมั่น แต่เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้การเดินทางราบรื่นและสนุกสนานยิ่งขึ้น ClickUpเครื่องมือจัดการงานที่ทรงพลัง สามารถเป็นศูนย์บัญชาการส่วนตัวของคุณเพื่อความสำเร็จในการสร้างนิสัย
นี่คือวิธีการใช้ ClickUp เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ:
1. จัดระเบียบนิสัยของคุณ
จัดระเบียบพฤติกรรมของคุณตามธีม, เป้าหมาย, หรือด้านของชีวิต. ใช้ClickUp Spacesเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากสำหรับนิสัยการออกกำลังกาย, เป้าหมายการพัฒนาตนเอง, หรือกิจกรรมสร้างสรรค์.
แยกแต่ละนิสัยออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้โดยใช้รายการตรวจสอบงานที่ยืดหยุ่นของClickUp สร้างรายการตรวจสอบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนเพื่อติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน
ตัวอย่างเช่น รายการตรวจสอบสำหรับเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณในการลดน้ำหนัก 20 ปอนด์ อาจมีลักษณะดังนี้:
- ยกน้ำหนัก 2 ครั้งต่อสัปดาห์
- วิ่ง 20 ไมล์ทุกสัปดาห์
- เลิกดื่มน้ำอัดลม
เพิ่มรายละเอียดเฉพาะให้กับนิสัยของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ติดตามจำนวนครั้งที่ทำ เวลาที่ใช้ อารมณ์หรือบันทึกย่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการปรับปรุง ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญเพื่อไม่ให้หลุดจากวงจรนิสัย
2. ติดตามความคืบหน้าด้วยระบบแจ้งเตือนและอัตโนมัติ
ผ่านคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpคุณสามารถตั้งค่างานที่ทำซ้ำได้สำหรับนิสัยประจำวันของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่างานเหล่านั้นจะปรากฏในรายการที่ต้องทำของคุณอย่างสม่ำเสมอ ClickUp อนุญาตให้คุณปรับแต่งความถี่และแม้กระทั่งระบุการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการ
ปลดปล่อยความคิดของคุณด้วยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ใช้ClickUp Automationเพื่อทำเครื่องหมายนิสัยว่าเสร็จโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด หรือทริกเกอร์การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งหรือเวลาของวัน
3. มองเห็นความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจ
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับนิสัยของคุณและติดตามความก้าวหน้าผ่านงานใน ClickUp คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณนำทางระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อติดตามอุปสรรคและความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในแต่ละหมวดหมู่ของนิสัยได้อีกด้วย. ใช้แผนภูมิและกราฟเพื่อดูสถิติการทำต่อเนื่อง ระบุจุดที่ควรปรับปรุง และเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ.
ใช้ฟีเจอร์Dependencies ของ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงนิสัยที่ทำสำเร็จกับรางวัล ให้รางวัลตัวเองด้วยคืนดูหนังหลังจากกินอาหารสุขภาพครบหนึ่งสัปดาห์ หรือเพลิดเพลินกับการแช่น้ำอุ่นหลังจากจบการฝึกสมาธิ ใช้ส่วนเสริมเช่น 'blocking' หรือ 'waiting on' ระหว่างงานเพื่อกำหนดลำดับงานที่ชัดเจน ดังนั้นคุณจะรู้ว่างานไหนควรทำก่อน
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายส่วนตัวและมั่นใจว่าคุณกำลังจัดการงานหลายอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตลอดทั้งวัน
เทมเพลตติดตามนิสัยนี้ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย หยุดนิสัยไม่ดี ติดตามความก้าวหน้าในการฝึกฝนนิสัยใหม่ ติดตามปริมาณงานเทียบกับเป้าหมายประจำวัน และดูภาพรวมความสำเร็จและความล้มเหลวของคุณแบบเรียลไทม์
สร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพทีละขั้นตอน
การสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่เรื่องของความตั้งใจหรือโชคชะตา แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝน
โดยการปฏิบัติตามหลักการและกลยุทธ์จากหนังสือสร้างนิสัยเหล่านี้ คุณสามารถค้นพบวิธีที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่สม่ำเสมอและสนุกสนาน ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว
หากคุณต้องการปรับปรุงสุขภาพทางร่างกาย, จิตใจ, อารมณ์, หรือจิตวิญญาณของคุณ คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณและใช้ชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีขึ้นได้โดยการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมสำรวจและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะตัวของคุณ มีแผนการใช้งานฟรีให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีวันนี้
สมัครใช้ ClickUp เพื่อเริ่มสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพของคุณ ทีละขั้นตอน