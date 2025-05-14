บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือก AI ขั้นสูงเพื่อยกระดับโครงการของคุณในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
14 พฤษภาคม 2568

คุณเคยลองใช้โปรแกรมสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือไม่?

การวิจัยแสดงให้เห็นว่า 76% ของนักการตลาดใช้AI ในการสร้างเนื้อหา และภาพ ข้อความ และวิดีโอที่สร้างโดย AI กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็น

DeepAI ผู้บุกเบิกด้านการสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ เปิดตัวเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความเป็นภาพตัวแรกในปี 2016 ปัจจุบัน DeepAI นำเสนอ API สำหรับ NLPการสร้างแนวคิด และการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

อย่างไรก็ตาม DeepAI อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

80% ของผู้นำธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหาในการนำ AI มาใช้

การค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ การสำรวจทางเลือกของ DeepAI สามารถช่วยให้ธุรกิจค้นพบโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการสร้างสรรค์เนื้อหา

ทางเลือก AI ที่ล้ำลึกในพริบตา

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคคล ทีมการตลาด และองค์กรที่ต้องจัดการกระบวนการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนการจัดการงานด้วย AI, การสร้างภาพด้วย AI บนไวท์บอร์ด, การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
โอเพ่นเอไอองค์ประกอบที่ไร้พื้นหลัง, การสร้างภาพอย่างรวดเร็ว, การแก้ไขแบบเรียลไทม์โมเดลภาษาขนาดใหญ่, ความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อความ, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ราคาที่กำหนดตามประเภทของ API และจำนวนโทเค็นที่ใช้
มิดเจอร์นีย์การสร้างภาพด้วย AI สำหรับศิลปิน นักออกแบบ และผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการภาพคุณภาพสูงและมีสไตล์ผ่าน Discordอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, กราฟิกคุณภาพสูง, ชุมชนที่มีชีวิตชีวาแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
เลโอนาร์โด. เอไอการสร้างภาพด้วย AI สำหรับทรัพย์สินในเกมและเนื้อหาสร้างสรรค์สำหรับนักพัฒนาเกมอิสระ สตูดิโอออกแบบขนาดเล็ก และทีมอีคอมเมิร์ซองค์ประกอบที่ไร้พื้นหลัง, สร้างภาพอย่างรวดเร็ว, แก้ไขแบบเรียลไทม์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
Google Cloud Vertex AIการปรับใช้โมเดล AI ที่สามารถปรับขนาดได้และการพัฒนา ML สำหรับทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกร ML และองค์กรขนาดใหญ่แอปพลิเคชัน AI สร้างสรรค์, การผสานรวม TensorFlow/PyTorch, AutoMLราคาที่กำหนดเอง
Stability AIโมเดล AI แบบโอเพนซอร์สสำหรับนักพัฒนา นักวิจัย และผู้ที่ชื่นชอบ AI ที่ต้องการเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งได้และหลากหลายการใช้งานที่หลากหลาย, คุณภาพเสียงสูง, แบบจำลองภาษาแบบเปิดเครดิตเริ่มต้นที่ $0.01 (ขั้นต่ำ 25 เครดิต)
กอดใบหน้าเข้าถึงโมเดล ML หลากหลายสำหรับวิศวกร NLP นักวิจัยทางวิชาการ และนักพัฒนา AI ที่ทำงานกับเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้า, Transformers API, ชุมชนที่ร่วมมือกันมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
IBM Watsonโซลูชัน AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, การทำงานอัตโนมัติ, และกรณีการใช้งานเฉพาะอุตสาหกรรมการเตรียมข้อมูล, แบบจำลอง ML ที่ปรับแต่ง, การผสานระบบกับ IBM Cloudราคาตามความต้องการ
ฮอทพอท. เอไอทำให้การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ง่ายขึ้นสำหรับนักการตลาด เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบที่ต้องการสร้างภาพอย่างรวดเร็วเทมเพลตภาพสำหรับตลาด, ภาพสต็อกที่สร้างโดย AI, ม็อกอัพอุปกรณ์เครดิตเริ่มต้นที่ $12
สรุปโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้า, API ของ Transformers, และชุมชนที่ร่วมมือกันชุดแบรนด์, การลบพื้นหลัง, การปรับแต่งเทมเพลตทดลองใช้ฟรี (14 วัน); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือก AI ที่ลึกซึ้ง?

แม้ว่า DeepAI อาจเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับงานสร้างสรรค์ แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว ยังมีเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AIอื่น ๆ อีกมากมายที่อาจเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากกว่า

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือก DeepAI ครั้งต่อไปของคุณ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการทำงานประจำวัน
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณได้ รวมถึงแพลตฟอร์มการคิดค้นเนื้อหา, การตลาด, และระบบ CRM
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและให้บริการ API ที่ปลอดภัยสำหรับการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • ความเร็วในการสร้างภาพ: เลือกเครื่องมือที่สามารถแปลงข้อความเป็นภาพได้ภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการหาข้อความที่เหมาะสม
  • สิทธิ์การใช้งานภาพ: ยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ในการใช้ภาพเพื่อการค้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย
  • ความถูกต้องและประสิทธิภาพ: ประเมินคุณภาพของผลลัพธ์เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกต้องและเกี่ยวข้อง ซึ่งตรงตามความต้องการทางธุรกิจ
  • คุณสมบัติขั้นสูง: พิจารณาเครื่องมือที่มีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP), การจดจำชื่อเฉพาะ (NER), การติดแท็กส่วนของคำ (part-of-speech tagging), หรือการสังเคราะห์เสียงพูด ตามความต้องการของคุณ

ตอนนี้ที่คุณเข้าใจแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ DeepAI มาสำรวจเครื่องมือกันเถอะ!

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2021 ผลงานศิลปะที่สร้างโดย AI ชื่อ Portrait of Edmond de Belamyได้ถูกขายไปในราคา 432,500 ดอลลาร์สหรัฐในการประมูลของ Christie's นี่ช่วยยืนยันว่าศิลปะที่สร้างโดย AI ไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่ทางเทคโนโลยี แต่เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าในตลาดศิลปะอย่างแท้จริง!

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ AI ที่ล้ำลึก

นี่คือรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ DeepAI ที่มีความสามารถในการสร้างภาพที่ทรงพลังและสร้างสรรค์ เครื่องมือเหล่านี้ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย เหมาะสำหรับธุรกิจ ผู้สร้างสรรค์ และนักการตลาด

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบร่วมมือ)

ClickUp Brain
สร้างภาพด้วย AI ใน ClickUp Whiteboards
แปลงข้อความเป็นภาพและเปลี่ยนแนวคิดเป็นงานได้โดยตรงจาก ClickUp Whiteboards ด้วย AI

เมื่อคุณรู้สึกติดขัดทางความคิดสร้างสรรค์ การมีเครื่องมือที่ช่วยนำไอเดียของคุณมาสู่ชีวิตจริงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม—เครื่องมืออย่างClickUp แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน

จากการสร้างภาพแนวคิดไปจนถึงการจัดการทรัพยากรและอื่น ๆ ClickUp ส่งเสริมการจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์ด้วยการรวมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างแนวคิด วางแผนขั้นตอนการทำงาน หรือจัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจาย ClickUp จะเปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกันได้และนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards
สร้างภาพด้วย AI ด้วยคำสั่งง่ายๆ บนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp

กระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างงานศิลปะและภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ภายในพื้นที่ทำงานของพวกเขาเอง เพียงแค่ป้อนข้อความคำสั่ง ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นภาพได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การวางแผนโครงการ (เชื่อมโยงแนวคิดบนกระดานไวท์บอร์ดกับงานที่สามารถดำเนินการได้) และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปหรือแท็บต่างๆ

ดูวิธีการทำงาน:

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ClickUp ได้เพิ่มประสิทธิภาพ Whiteboards ให้เร็วขึ้น 10 เท่าและเชื่อถือได้มากกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือวางแผนขั้นตอนที่ซับซ้อน Whiteboards ของ ClickUp ช่วยให้ไอเดียของคุณเคลื่อนไหวได้เร็วเท่าความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

เครื่องมือ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวที่ทำให้เป็นไปได้คือClickUp Brain. ในฐานะผู้ช่วย AI ที่ตระหนักถึงบริบท, มันทำให้คำแนะนำและคำตอบของมันมีพื้นฐานมาจากข้อมูลใน Workspace ของคุณใน ClickUp.

ผลลัพธ์คือ:

  • ผู้จัดการความรู้ AI ที่ดึงข้อมูลจากงานและโครงการของคุณภายในไม่กี่วินาที
  • ผู้จัดการโครงการ AI ที่ช่วยแบ่งงานออกเป็นงานย่อยโดยอัตโนมัติ แนะนำผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม ติดตามความคืบหน้า และแชร์การอัปเดตและสรุปโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณ
  • นักเขียน AI สำหรับการทำงาน ที่สามารถสร้าง (และแก้ไข) เนื้อหาทุกประเภทให้ตรงกับเสียงและสไตล์ของคุณ ตั้งแต่บทสรุปสำหรับเอกสารที่ซับซ้อนไปจนถึงบทความบล็อกสร้างสรรค์สำหรับแคมเปญล่าสุดของคุณ—และในหลายภาษาอีกด้วย
ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain สำหรับการเขียนบทความบล็อก, กรณีศึกษา, และเนื้อหาประเภทอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว

คุณยังสามารถใช้ Brain เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำได้อีกด้วย เพียงป้อนคำสั่งเช่นนี้: เมื่อสถานะของงานในรายการเนื้อหาเปลี่ยนเป็น "พร้อม" ให้มอบหมายงานนี้ให้กับทีมออกแบบ

ClickUp อัตโนมัติ
สร้างการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpแบบกำหนดเองด้วยภาษาธรรมชาติโดยใช้ ClickUp Brain

เมื่อ AI ของ ClickUp เข้ามาช่วยจัดการงานที่ยุ่งเหยิง ทีมงานสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการประชุมที่น้อยลง สรุปงานได้รวดเร็วขึ้น และกระบวนการทำงานที่เป็นอัตโนมัติ บริษัทขนาดกลาง เช่น มักจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 94,000 ดอลลาร์ต่อปี จากการลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ ทุกคนในองค์กรจะมีความสอดคล้องและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกันมากขึ้น

ด้วยการเพิ่ม ClickUp AI เข้ามา ฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย! มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้ถึง 3 เท่าจากที่เคยใช้ไปกับการจัดการโครงการ ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฉันเท่านั้น แต่ยังจุดประกายความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด ฉันสามารถบอกได้ว่า ClickUp ได้คิดอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการผสานเทคโนโลยีเข้ากับแพลตฟอร์มและปรับแต่งกรณีการใช้งานเพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

ด้วยการเพิ่ม ClickUp AI เข้ามา ฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย! มันช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้านการจัดการโครงการได้ถึง 3 เท่าจากที่เคยใช้ไป ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฉันเท่านั้น แต่ยังจุดประกายความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด ฉันสามารถบอกได้ว่า ClickUp ได้คิดอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการผสานเทคโนโลยีเข้ากับแพลตฟอร์มและปรับแต่งกรณีการใช้งานเพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แปลเนื้อหาเป็นหลายภาษา ปรับปรุงการเขียนของคุณ และแก้ไขปัญหาไวยากรณ์ด้วย ClickUp Brain
  • เข้าถึงเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ในตัวเพื่อออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ในอุดมคติของคุณ
  • ร่วมมือกันในบรีฟสร้างสรรค์โดยใช้ClickUp Docs
  • แชร์ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเร่งการแก้ไขการออกแบบด้วยProofing บน ClickUp
  • ผสานการทำงานกับแอปกว่า 1,000 รายการ เช่น Figma, Miro และ Adobe Creative Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจรู้สึกท่วมท้นกับคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
  • ขณะนี้ไม่มีไวท์บอร์ดให้บริการบนแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาให้ฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์พวกนั้น น่ารักมาก!

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาให้ฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในช่วงทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!

2. OpenAI (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงและการสร้างข้อความ)

Open AI: ทางเลือก AI ที่ล้ำลึก
ผ่านทางOpenAI

ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี และOpenAIได้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2015 ในตอนแรกมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้แบบเสริมแรง OpenAI ได้เปิดตัวนวัตกรรมแรกของตน คือ OpenAI Gym ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือโอเพนซอร์สที่จุดประกายความสนใจในการวิจัย AI สำหรับการประยุกต์ใช้ในวงกว้าง

ในปี 2018, OpenAI ได้เปิดตัว GPT, ระบบเครือข่ายประสาทที่จำลองการประมวลผลข้อมูลของมนุษย์. ภายในปี 2022, ChatGPT ได้กลายเป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ชั้นนำ.

OpenAI ให้บริการโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ GPT-4o สามารถจัดการงานที่ซับซ้อน รวมถึงการสร้างภาพที่เหมือนจริงจากข้อความที่ป้อนเข้าไป ในขณะที่ GPT-3.5 Turbo ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่คุ้มค่า GPT-4 Turbo และ GPT-4o Mini บาลานซ์ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ส่วนซีรีส์ o1-preview มีความเชี่ยวชาญในการใช้เหตุผลขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenAI

  • แทนที่กระบวนการทำงานด้วยตนเอง เช่น การติดแท็กภาพ ด้วยอัลกอริทึมอัจฉริยะเพื่อลดต้นทุน
  • ระบุรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
  • สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบข้อความโดยการร่างประวัติย่อและสร้างบทสนทนาสำหรับแชทบอท
  • เข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างซับซ้อนได้
  • สร้างภาพด้วย AI ผ่านโมเดล AI ขั้นสูง โดยเฉพาะซีรีส์ DALL·E และ GPT-4o แบบหลายรูปแบบ

👀 คุณรู้หรือไม่? โมเดล GPT ของ OpenAIได้รับการฝึกฝนโดยใช้ข้อมูลข้อความมากกว่า 570 GB ทำให้มีความหลากหลายสูงในการจัดการกับงาน NLP ต่างๆ

ข้อจำกัดของ OpenAI

  • ผลิตภัณฑ์เช่น ChatGPT อาจพึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรมที่ล้าสมัยหรือมีอคติจากเว็บเปิด
  • ความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นพิษ เช่น คำแนะนำที่เป็นอันตราย ได้ปรากฏขึ้นในตัวอย่างของ AI สร้างสรรค์

ราคาของ OpenAI

  • ราคาที่กำหนดตามประเภทของ API และจำนวนโทเค็นที่ใช้

คะแนนและรีวิวของ OpenAI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณสามารถเข้าถึงโมเดลล่าสุดของ OpenAI รวมถึง GPT-4o, 30-mini และ o1 ได้ภายใน ClickUp ผ่าน ClickUp Brain!

สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ
สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณและประหยัดค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกเครื่องมือ AI ภายนอก

3. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI)

มิดเจอร์นีย์
ผ่านทางMidjourney

Midjourneyเป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เปลี่ยนคำอธิบายข้อความธรรมดาให้กลายเป็นภาพที่สวยงามตระการตาในหลากหลายสไตล์ศิลปะ

ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ DeepAI หลายตัว Midjourney ทำงานผ่านบอทใน Discord ทำให้ทุกคนที่ต้องการสำรวจคำสั่ง AI สำหรับสร้างงานศิลปะสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าจะสำหรับโครงการส่วนตัวหรือความต้องการทางวิชาชีพ Midjourneyช่วยให้ผู้คนใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิกได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เปิดโอกาสให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ไม่ซ้ำใครและดึงดูดสายตาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney

  • สร้างภาพได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ปรับปรุงคุณภาพกราฟิกเพื่อผลลัพธ์ที่ดูเรียบหรูและเป็นมืออาชีพ
  • ส่งเสริมการเชื่อมต่อเชิงสร้างสรรค์ผ่านชุมชน Discord ที่มีชีวิตชีวา

ข้อจำกัดของ Midjourney

  • การขยายภาพอาจทำให้การออกแบบสุดท้ายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
  • การเรียนรู้วิธีใช้งาน Discord อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Midjourney

  • พื้นฐาน: $10/เดือน
  • มาตรฐาน: $30/เดือน
  • ข้อดี: 60 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • เมก้า: $120/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Midjourney

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Midjourney อย่างไรบ้าง?

รีวิวในRedditระบุว่า:

โดยรวมแล้ว Midjourney ยังคงเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดหากคุณต้องการความสมจริงระดับสูงและชอบความง่ายในการใช้งานผ่าน Discord (แม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าเว็บไซต์เองมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในตอนนี้ก็ตาม)

โดยรวมแล้ว Midjourney ยังคงเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดหากคุณต้องการความสมจริงระดับสูงและชอบความง่ายในการใช้งานผ่าน Discord (แม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าเว็บไซต์เองมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในตอนนี้ก็ตาม)

4. Leonardo. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ที่เน้นทรัพย์สินในเกมและเนื้อหาสร้างสรรค์)

Leonardo.AI: ทางเลือกปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
ผ่านทางLeonardo.Ai

Leonardo.Aiอาจไม่ใช่ดาวินชีแห่งโลกดิจิทัล แต่แน่นอนว่ามันกำลังสร้างกระแสในฐานะเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่โดดเด่น เดิมทีถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับเกมเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ นำเสนอทุกอย่างตั้งแต่การสร้างภาพไปจนถึงบริการตัดต่อวิดีโอ

เลโอนาร์โด คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI

  • สร้างองค์ประกอบภาพที่ไม่มีพื้นหลังเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบของคุณง่ายขึ้น
  • สร้างภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยโมเดล "Lightning XL" ที่รวดเร็ว
  • เข้าถึงสไตล์ศิลปะหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
  • แก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อปรับคำแนะนำและภาพได้อย่างรวดเร็ว

เลโอนาร์โด ข้อจำกัดของ AI

  • คุณสมบัติฟรีมีจำกัด ต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อใช้เครื่องมือแก้ไขขั้นสูง
  • ภาพที่สร้างขึ้นอาจต้องการการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานทางศิลปะที่ต้องการ

เลโอนาร์โด. การกำหนดราคา AI

  • ฟรี
  • ผู้ฝึกงาน: $12/เดือน
  • ช่างฝีมือไม่จำกัด: $30/เดือน
  • มาเอสโตร อันลิมิเต็ด: $60/เดือน
  • Leonardo for Teams: $24 ต่อที่นั่ง

เลโอนาร์โด. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI

  • G2: 4. 5/5 (20 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Leonardo.AI อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

เครื่องมือนี้จะเป็นตัวเลือกแรกของฉันเสมอสำหรับทุกโครงการที่ต้องการความสม่ำเสมอในภาพความละเอียดสูง โดยเฉพาะงานที่ต้องการความเร็วในการส่งมอบ เช่น การปรับปรุงภาพสำหรับอีคอมเมิร์ซ

เครื่องมือนี้จะเป็นตัวเลือกแรกของฉันเสมอสำหรับโครงการใด ๆ ที่ต้องการความสม่ำเสมอในภาพความละเอียดสูง โดยเฉพาะงานที่ต้องการความเร็วในการส่งมอบ เช่น การปรับปรุงภาพสำหรับอีคอมเมิร์ซ

📮ClickUp Insight: เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!

ClickUp Brainผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปเนื้อหาอย่างรวดเร็วโดย AI และจัดการงานอัตโนมัติ

5. Google Cloud Vertex AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้โมเดล AI ที่สามารถปรับขนาดได้และการพัฒนา ML)

Google Cloud Vertex AI: ทางเลือก AI ที่ล้ำลึก
ผ่านGoogle Cloud Vertex AI

หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นเพื่อเร่งการพัฒนาและการPLOYMENTของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องGoogle Cloud's Vertex AIสามารถช่วยคุณได้ มันผสานรวมเครื่องมือหลากหลายและแบบจำลองพื้นฐานมากกว่า 100 แบบ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชัน AI ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ทำให้ Vertex AI แตกต่างคือความสามารถในการรวมวงจรชีวิตของ ML เข้าด้วยกัน แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องการเพื่อสร้างและขยายระบบ ML ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลอัตโนมัติไปจนถึงการประเมินโมเดล

นอกจากนี้ ด้วย Vertex AI Pipelines คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์และลดการแทรกแซงด้วยตนเอง ทำให้กระบวนการ ML เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Vertex AI

  • เข้าถึงเครื่องมือเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน AI สร้างสรรค์
  • ผสานการทำงานกับ TensorFlow และ PyTorch เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น
  • สนับสนุนกระบวนการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการประเมินแบบจำลอง
  • สร้างและฝึกโมเดลโดยใช้ AutoML และโมเดลที่ฝึกไว้ล่วงหน้า/โมเดลที่ปรับแต่งเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ให้คำสั่งและทดสอบ Gemini (ผู้ช่วย AI ของ Google) ใน Vertex AI Studio โดยใช้ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, หรือโค้ด

ข้อจำกัดของ Google Cloud Vertex AI

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศของ Google Cloud อาจทำให้เกิดปัญหาการผสานรวมกับระบบภายนอก

ราคาของ Google Cloud Vertex AI

โมเดล AutoML:

  • ข้อมูลภาพ: การฝึกอบรมเริ่มต้นที่ $1. 375 ต่อชั่วโมงต่อโหนด
  • ข้อมูลวิดีโอ: การฝึกอบรมและการทำนายเริ่มต้นที่ $0.462 ต่อชั่วโมงต่อโหนด
  • ข้อมูลตาราง: ราคาตามการกำหนดเอง
  • ข้อมูลข้อความ: การฝึกอบรมและการทำนายเริ่มต้นที่ $0.05 ต่อชั่วโมง

โมเดลที่ฝึกฝนตามความต้องการ:

  • การฝึกอบรม: ราคาตามตกลง

เวิร์กบุ๊ก Vertex AI:

  • การคำนวณและการจัดเก็บ: ค่าบริการสอดคล้องกับอัตราปกติของ Compute Engine และ Cloud Storage

Vertex AI Pipelines:

  • การเดินท่อส่ง: เริ่มต้นที่ $0.03

Vertex AI Matching Engine:

  • ค่าบริการและค่าก่อสร้าง: ราคาตามการตกลง

Google Cloud Vertex AI คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. Stability AI (เหมาะที่สุดสำหรับโมเดล AI แบบโอเพนซอร์ส)

Stability AI: ทางเลือกปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก
ผ่านทางStability AI

ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 โดย Emad Mostaque,Stability AIมีเป้าหมายในการทำให้ AI เข้าถึงได้โดยการเสริมพลังให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้กลายเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ ตั้งแต่การสร้างภาพอธิบายไปจนถึงการสร้างวิดีโอที่เหมือนจริง Stability AI มีชุดเครื่องมือที่นิยามความเป็นไปได้ใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stability AI

  • มีส่วนร่วมกับ Stable Diffusion XL โครงการโอเพ่นซอร์สที่เปิดโอกาสให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
  • สร้างเนื้อหาเสียงคุณภาพสูงด้วย Stable Audio ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการกระจายเสียงขั้นสูง
  • เข้าถึงโมเดลภาษาแบบเปิดผ่าน Stable LM
  • สร้างวัตถุ 3 มิติอย่างละเอียดจากภาพเดี่ยวโดยใช้ Stable Zero123

ข้อจำกัดของ Stability AI

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่

การกำหนดราคาของ Stability AI

  • หนึ่งเครดิต: $0. 01 (ต้องซื้อขั้นต่ำ 25 เครดิต และแต่ละฟังก์ชันใช้เครดิตตั้งแต่ 1 ถึง 20 เครดิต)

คะแนนและรีวิวของ Stability AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การใช้คำสั่งเชิงลบช่วยลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกจากภาพที่สร้างโดย AI ของคุณ คุณสามารถระบุสิ่งที่ต้องการให้ไม่ปรากฏ เช่น "ไม่มีข้อความ," "ไม่เบลอ," หรือ "ไม่มีลายน้ำ" เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของภาพให้ตรงตามต้องการได้ดียิ่งขึ้น

7. Hugging Face (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงโมเดล ML หลากหลายประเภท)

Hugging Face: ทางเลือก AI ที่ล้ำลึก
ผ่านทางHugging Face

การพัฒนา AI เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มที่ช่วยให้งาน NLP เช่น การจำแนกประเภทข้อความ การแปล และการสรุปเนื้อหา ง่ายขึ้นHugging Faceมีโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วมากมาย เครื่องมือที่ใช้งานง่าย และชุมชนที่ร่วมมือกัน วิธีการแบบโอเพนซอร์สและโมเดลของแพลตฟอร์มนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขความท้าทายด้าน AI ที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ Hugging Face

  • สำรวจคลังโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วอย่างกว้างขวางสำหรับงาน NLP ที่หลากหลาย
  • ทำให้การปรับใช้โมเดลง่ายขึ้นด้วย Transformers API ที่ใช้งานง่าย
  • เชื่อมต่อกับชุมชนที่กระตือรือร้น แบ่งปันความรู้และนวัตกรรม
  • ติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยเครื่องมือล้ำสมัยและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Hugging Face

  • โมเดล Hugging Face หลายตัวมีขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการใช้งานหากไม่มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น GPU
  • ต้องการเครื่องมือการแสดงภาพสำหรับการดูสถาปัตยกรรมของโมเดล

การกำหนดราคาของ Hugging Face

  • ศูนย์กลาง HF: ฟรี
  • บัญชีโปร: $9/เดือน
  • ศูนย์กลางองค์กร: $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • ฮาร์ดแวร์ Spaces: เริ่มต้นที่ $0/ชั่วโมง
  • จุดสิ้นสุดการอนุมาน: เริ่มต้นที่ $0.032/ชั่วโมง

คะแนนและรีวิว Hugging Face

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Hugging Face อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:

Hugging Face เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ NLP นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบและพัฒนาขั้นตอนการทำงานสำหรับงาน NLP ไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไป เช่น การฝังตัวแทน หรือเฉพาะเจาะจง เช่น โมเดลและชุดข้อมูล SQUAD

Hugging Face เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ NLP นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบและพัฒนาขั้นตอนการทำงานสำหรับงาน NLP ไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไป เช่น การฝังตัวแทนหรือเฉพาะเจาะจง เช่น โมเดลและชุดข้อมูล SQUAD

8. IBM Watson (ดีที่สุดสำหรับโซลูชัน AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล, การทำงานอัตโนมัติ, และกรณีการใช้งานเฉพาะทางอุตสาหกรรม)

IBM Watson: ทางเลือกปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
ผ่านทางIBM Watson

IBM Watsonให้บริการเครื่องมือสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักพัฒนา, และนักวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแบบจำลองและกระบวนการทำงานกับข้อมูล. มันรองรับงานตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการจัดการแบบจำลองที่ซับซ้อน ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น.

Watson Studio สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพและการเงิน ช่วยให้สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความท้าทายเฉพาะได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับบริการคลาวด์ของ IBM เป็นทางเลือกให้กับ Microsoft Copilot สำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Watson

  • ทำความสะอาดและเตรียมข้อมูลสำหรับการฝึกฝนโมเดลให้มีความแม่นยำมากขึ้น
  • สร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
  • ผสานการทำงานกับ IBM Cloud และบริการอื่น ๆ เพื่อการประมวลผลที่ยืดหยุ่น
  • ร่วมมือกับเครื่องมือที่มีอยู่ในตัวเพื่อแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

ข้อจำกัดของ IBM Watson

  • อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางเทคนิครู้สึกท่วมท้น
  • ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอาจไม่เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด

ราคาของ IBM Watson

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

IBM Watson คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม:แอป AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

9. Hotpot.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์ง่ายขึ้น)

Hotpot: ทางเลือก AI ที่ล้ำลึก
ผ่านทางHotpot.ai

เคยคิดไหมว่าจะเปลี่ยนความคิดง่าย ๆ ให้กลายเป็นศิลปะดิจิทัลได้?Hotpot.aiเต็มไปด้วยเครื่องมือที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้

ตั้งแต่การสร้างอวตาร AI ที่น่าทึ่งไปจนถึงการฟื้นฟูภาพถ่ายเก่าหรือการลบวัตถุที่ไม่ต้องการ มันมอบช่องทางให้กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับตัวอย่างศิลปะ AI Hotpot มีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้คุณนำไอเดียมาสู่ชีวิตพร้อมเพิ่มสัมผัสส่วนตัวให้กับโปรเจกต์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotpot.ai

  • ใช้เทมเพลตที่เฉพาะเจาะจงกับแพลตฟอร์มเพื่อสร้างภาพที่เน้นการตลาด
  • เข้าถึงฐานข้อมูลของภาพสต็อกที่สร้างโดย AI สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์
  • ทดลองใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวเพื่อปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
  • ออกแบบภาพผลิตภัณฑ์ด้วย Device MockUps และกราฟิก

ข้อจำกัดของ Hotpot. ai

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มสร้างงานศิลปะอื่น ๆ
  • ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากสร้างเสร็จสมบูรณ์

ราคาของ Hotpot.ai

  • 1000 เครดิต: $12
  • 2,500 เครดิต: $30
  • 5000 เครดิต: $60
  • 10,000 เครดิต: $120
  • 20,000 เครดิต: $240

Hotpot. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คำสั่งที่มีธีมสไตล์ที่ชัดเจน เช่น "แสงแบบภาพยนตร์" หรือ "มุมมองแบบไอโซเมตริก" จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า การทดลองใช้สไตล์ที่อธิบายอย่างละเอียดจะช่วยให้ปรับแต่งภาพที่สร้างโดย AI ของคุณให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

10. ง่ายขึ้น (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบและสร้างเนื้อหาด้วยระบบ AI)

สรุปให้เข้าใจง่าย: ทางเลือก AI ที่ล้ำลึก
ผ่านทางแบบง่าย

ในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Dall-E, Simplified นำวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณมาสู่ชีวิตด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับงานศิลปะ, การเขียนคำโฆษณา, และสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่การออกแบบภาพไปจนถึงการเขียนเนื้อหาที่สร้างโดย AI, แพลตฟอร์มนี้ทำทุกอย่างได้เพียงคลิกเดียวและให้การเข้าถึงเทมเพลตและทรัพยากรฟรีหลายล้านรายการ

Simplifiedช่วยให้การออกแบบ การเขียน และการจัดการการตลาดง่ายขึ้นอย่างแท้จริง มันมีตัวแก้ไขแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เทมเพลต ชุดแบรนด์ พื้นที่ทำงานหลายแห่ง และการเผยแพร่ในแอปเพื่อสนับสนุนการสร้างเนื้อหาและการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • สร้างการออกแบบที่สอดคล้องกันด้วยชุดเครื่องมือแบรนด์เพื่อสไตล์ภาพที่รวมเป็นหนึ่ง
  • ลบพื้นหลังได้ทันทีเพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้น
  • ปรับแต่งภาพด้วยเทมเพลตมืออาชีพ รวมถึงเครื่องมือสร้างแอนิเมชัน
  • ปรับขนาดรูปภาพได้อย่างง่ายดายสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยเครื่องมือปรับขนาดอัจฉริยะ

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติและเทมเพลตที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม
  • การนำทางผ่านอินเตอร์เฟซที่ค่อนข้างรกเพื่อค้นหาเครื่องมือเฉพาะอาจเป็นเรื่องยาก

ราคาที่ง่ายขึ้น

  • แบบง่าย: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโตที่เรียบง่าย: $119.99/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
  • องค์กรที่เรียบง่าย: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น

  • G2: 4. 6/5 (4,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (280+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simplified อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบที่ Simplified ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นมาก การออกแบบที่ใช้งานง่าย เทมเพลตที่ยอดเยี่ยม และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การสร้างกราฟิก วิดีโอ และโพสต์คุณภาพสูงเป็นเรื่องรวดเร็ว มันเป็นทุกอย่างในหนึ่งเดียว ฉันจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างอีกต่อไป

ฉันชอบที่ Simplified ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นมาก การออกแบบที่ใช้งานง่าย เทมเพลตที่ยอดเยี่ยม และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การสร้างกราฟิก วิดีโอ และโพสต์คุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว ฉันจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างอีกต่อไป

📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์

ทำไม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI เชิงลึก

ทางเลือกของ DeepAI เหล่านี้ทำให้การแปลงข้อความเป็นภาพง่ายกว่าที่เคย—และยังสามารถสร้างและฝึกโมเดล AI ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อีกด้วย ด้วยเครื่องมืออันทรงพลังเหล่านี้ คุณสามารถประหยัดเวลาและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้

ข้อเสียเพียงอย่างเดียว? แอปเหล่านี้ไม่รองรับการทำงานสร้างสรรค์ที่ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเหนือใคร ต่างจากเครื่องมือแบบแยกส่วน ClickUp รวบรวมกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณไว้ภายใต้หลังคาเดียว—ตั้งแต่การระดมสมองแนวคิดแคมเปญ การจัดการการผลิตสื่อ ไปจนถึงการมอบหมายงาน การทำงานร่วมกันในข้อเสนอแนะ และการติดตามกำหนดเวลา มันคือชิ้นส่วนที่ขาดหายไปซึ่งเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายและเครื่องมือที่แยกส่วนให้กลายเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกัน มีประสิทธิภาพ และสามารถขยายได้

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณในทุกด้าน