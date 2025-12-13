11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GroupMe สำหรับการแชทและการทำงานร่วมกันในทีมในปี [year]

มันเริ่มต้นจากข้อความที่พลาดไปมากเกินไป
หนึ่งนาทีคุณกำลังพูดถึงกำหนดส่งงาน อีกนาทีคุณกำลังจมอยู่กับ GIF การบ่นนอกเรื่อง และมีคนถาม (เป็นครั้งที่สาม) ว่าประชุมยังอยู่ไหม
หากฟังดูคุ้นเคย คุณอาจพร้อมที่จะย้ายออกจาก GroupMe เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการแชทและการทำงานร่วมกันของทีมแล้ว
การรวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดของ GroupMe นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และก่อนที่เราจะลงลึก
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ GroupMe
ความเรียบง่ายของ GroupMe เหมาะสำหรับการแชทกลุ่มพื้นฐาน แต่ข้อจำกัดของมันอาจขัดขวางทีมที่ต้องการการควบคุมหรือความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้การเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นน่าสนใจเพื่อการสื่อสารทีมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการสำรวจตัวเลือกอื่น ๆ:
- ขาดการค้นหาข้อความ: บังคับให้ต้องเลื่อนดูแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อค้นหาข้อความเก่า ทำให้การประสานงานของทีมช้าลง
- การควบคุมผู้ดูแลระบบที่จำกัด: อนุญาตให้โพสต์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเผยแพร่ในกลุ่มสาธารณะได้ ทำให้ข้อมูลสำคัญถูกกลบด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การแจ้งเตือนที่มากเกินไป: แจ้งเตือนทุกคนสำหรับเรื่องเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ ทำให้กล่องข้อความเต็ม
- ไม่มีข้อความปักหมุด: สูญเสียข้อมูลสำคัญ เช่น แผนงานกิจกรรมในกระทู้ที่วุ่นวาย ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด
- การแชร์สื่อที่เสื่อมคุณภาพ: บีบอัดรูปภาพและวิดีโออย่างหนัก ทำให้คุณภาพของภาพที่แชร์มีความคมชัดลดลง
- ประสบการณ์การใช้งานเดสก์ท็อปที่ไม่ราบรื่น: ให้เว็บแอปที่ทำงานช้าและขาดฟังก์ชันการทำงานของพีซีที่สมบูรณ์แบบ
- การจัดการกลุ่มที่ซับซ้อน: ทำให้การเพิ่มหรือลบสมาชิกทำได้ยากและล่าช้า ส่งผลให้การอัปเดตทีมล่าช้า
🔍 คุณรู้หรือไม่? 93% ของการสื่อสารเป็นแบบไม่ใช้คำพูด ตามที่นักวิจัยด้านจิตวิทยา Albert Mehrabian กล่าวไว้ว่า มีเพียง 7% เท่านั้นที่สื่อความหมายผ่านคำพูด ส่วนที่เหลือ? น้ำเสียง (38%) และภาษากาย (55%) ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณประชุมทางวิดีโอ อย่าลืมว่า: ใบหน้าของคุณสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูดของคุณ
ทางเลือกของ GroupMe ในภาพรวม
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าทางเลือกยอดนิยมของ GroupMe เปรียบเทียบกันอย่างไร 📊
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|แชท + การจัดการโครงการ/งาน, ผู้ช่วย AI, เอกสาร, การโทรผ่านวิดีโอ, ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|การสื่อสารทีมและโครงการแบบครบวงจร
|ฟรีตลอดไป; มีแผนชำระเงินให้เลือก
|Slack
|ช่องทาง, การเชื่อมต่อ, การค้นหาข้อความ, การประชุมสั้น, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
|การสื่อสารภายในแผนกและการทำงานอัตโนมัติ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ความขัดแย้ง
|ช่องเสียง/วิดีโอ, บทบาท, บอท, การแชร์หน้าจอ, เครื่องมือชุมชน
|ทีมทั่วโลกที่ต้องการแชทที่ง่ายและปลอดภัย
|ฟรี; Nitro: ราคาตามตกลง
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, เสียง/วิดีโอ, รายชื่อการกระจายสัญญาณ, ซิงค์ระหว่างมือถือ/เดสก์ท็อป
|ทีมทั่วโลกที่ต้องการแชทที่ปลอดภัยและเรียบง่าย
|ฟรี
|ฝูง
|รายการสิ่งที่ต้องทำ, บันทึกที่แชร์, การโทรผ่านวิดีโอ, ช่องทางอัจฉริยะ, แอปเพิ่มประสิทธิภาพ
|ทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ, การแชร์สื่อ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
|เทเลแกรม
|กลุ่ม/ช่องทางขนาดใหญ่, บอท, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, คุณสมบัติความเป็นส่วนตัว
|ชุมชนขนาดใหญ่, ทีมที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัว
|ฟรี; มีแผนพรีเมียมให้เลือก
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|การผสานรวม Office 365, การประชุม, วิกิ, แท็ก, บันทึกการประชุม, การแชร์ไฟล์
|องค์กรที่เน้น Microsoft เป็นศูนย์กลาง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/ผู้ใช้/เดือน
|คอนเน็กทีม
|ให้ความสำคัญกับมือถือเป็นอันดับแรก, การจัดตารางกะ, แบบฟอร์มดิจิทัล, การฝึกอบรม, การสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย
|ทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงาน/ทีมภาคสนาม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|Google Chat
|พื้นที่, การผสานรวมกับ Google Workspace, การค้นหา, การโทร Meet, การทำงานร่วมกันไฟล์
|ทีมที่ใช้ Google Workspace
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 40/ผู้ใช้/เดือน
|Rocket.Chat
|โฮสต์เอง, โอเพนซอร์ส, เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, เครือข่ายแบบสหพันธ์, การเข้ารหัส
|อธิปไตยทางข้อมูล, อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|สัญญาณ
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, ข้อความที่หายไป, เสียง/วิดีโอ, ซอร์สโอเพน
|ทีมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
|ฟรี
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GroupMe ที่คุณควรใช้
พร้อมที่จะดูว่ามีอะไรให้เลือกบ้างหรือยัง? นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ GroupMe สำหรับการส่งข้อความแบบทันทีในที่ทำงาน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมและการจัดการโครงการแบบครบวงจร)
GroupMe ช่วยให้ทีมพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่อง แต่แทบไม่ช่วยขับเคลื่อนงานให้เดินหน้า มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือที่มีโครงสร้าง ดังนั้นทันทีที่การสนทนาต้องกลายเป็นงาน ไฟล์ หรือการอัปเดต คุณก็จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น. นี่คือเวิร์กสเปซ AI แบบรวมตัวแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชทไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น.
ClickUp Chatนำการสนทนาเข้าสู่ใจกลางของกระบวนการทำงานของคุณ ทุก Space, Folder และ List มีแชทของตัวเอง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงาน แบ่งปันการอัปเดต และดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกจากโปรเจกต์
แชท คือ พื้นที่ทำงาน
ClickUp BrainGPT
ข้อความเดียวสามารถกลายเป็นงานได้ในไม่กี่วินาที—ทำได้ด้วยตนเองหากคุณต้องการปรับแต่ง หรือทำทันทีผ่านClickUp BrainGPT
ผู้ช่วย AI จะรับบริบทจากข้อความและเขียนชื่อและคำอธิบายงานที่ชัดเจน พร้อมลิงก์กลับไปยังการสนทนาเดิม หากมีใครเสนอให้สร้างเวอร์ชันที่สองของสไลด์นำเสนอ ระบบจะสร้างงานนั้นทันที
สำหรับวันที่คุณไม่อยู่หรือจมอยู่กับงานอื่น AI CatchUp จะสรุปสิ่งที่คุณพลาดไปให้ โดยดึงเอาการตัดสินใจ การมอบหมายงาน และคำถามสำคัญต่างๆ ออกมา เพื่อให้เมื่อคุณกลับเข้าร่วมการสนทนาในโปรเจกต์อีกครั้ง คุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
การติดตามผลในแชท ClickUp
ความรับผิดชอบไม่ได้พึ่งพาความจำหรือปฏิกิริยาในการสนทนาเช่นกัน
คุณสามารถมอบหมายข้อความใด ๆ ให้กับสมาชิกในทีมได้ และข้อความนั้นจะกลายเป็น FollowUpTM ทันที ทุกคนจะทราบถึงสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และคุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแจ้งเตือนใครซ้ำหรือตามหาขั้นตอนถัดไป
หากทีมของคุณเบื่อกับการพูดคุยวนไปวนมา ClickUp Chat จะช่วยให้การสนทนามีทิศทางที่ชัดเจน
SyncUps ใน ClickUp
SyncUpsคือการโทรด้วยวิดีโอ/เสียงที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องและก้าวหน้าไปพร้อมกัน ด้วย ClickUp คุณสามารถกำหนดเวลาและดำเนินการ syncups ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้การสนทนา การตัดสินใจ และขั้นตอนต่อไปถูกบันทึกไว้เสมอในที่ที่งานเกิดขึ้น สรุปโดย AI และการสกัดรายการที่ต้องดำเนินการช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น—ทุกการ sync-up นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและการติดตามผลที่ตรวจสอบได้
ตัวแทนแชทใน ClickUp
ตัวแทนใน ClickUp เป็น ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถทำงานเฉพาะเจาะจงแทนคุณได้ พวกเขาช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานประจำ ตอบคำถาม และให้การสนับสนุนทันทีในที่ที่ทีมของคุณทำงานร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะต้องการสรุปหัวข้อที่ยาว สร้างการอัปเดตโครงการ หรือสร้างงานใหม่จากการสนทนา ตัวแทนแชทพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ พวกเขาช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพโดยจัดการงานซ้ำๆ และนำเสนอข้อมูลสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลิปที่พูดแทนคุณ: บันทึกและแชร์การสาธิตหน้าจอหรือวิดีโออัปเดตได้ทันทีในแชทผ่านClickUp Clips—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเมื่อทีมของคุณกระจายอยู่ตามเขตเวลาต่างๆ
- โพสต์ที่ไม่หายไป: เปลี่ยนการอัปเดตสำคัญ การตัดสินใจ หรือบันทึกการประชุมให้กลายเป็นโพสต์ที่ปักหมุดไว้และสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้ง่าย
- SyncUps สำหรับการโทรด่วน: เริ่มการโทรเสียงหรือวิดีโอได้ทันทีจากแชทใด ๆ ใน ClickUp เพื่อประสานงานอย่างรวดเร็ว ชี้แจงขั้นตอนถัดไปหรือทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับแท็บ
- การแจ้งเตือนที่เหมาะกับคุณ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเฉพาะช่องทาง เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะการอัปเดตที่สำคัญจริงๆ เท่านั้น
- เอกสารที่มีการสนทนา: แชร์และแก้ไขเอกสาร ClickUpได้โดยตรงในแชท เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (จริงๆ!)
- การค้นหาที่ช่วยได้จริง: ค้นหาข้อความเฉพาะ งาน หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงจากพื้นที่ทำงานของคุณและแอปของบุคคลที่สามที่ผสานรวมได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การค้นหาองค์กรและตัวกรองที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- โปรไฟล์เพื่อนร่วมทีมและการจัดตารางเวลา: ดูลำดับความสำคัญของใครบางคนผ่านปฏิทิน ClickUp ซึ่งทำงานได้โดยตรงในแชท ทำให้คุณสามารถจองเวลาได้โดยไม่ต้องส่งข้อความไปมา
- ระบบอัตโนมัติในการแชทที่ช่วยประหยัดเวลา: สร้างงานใหม่, ส่งการติดตามผล, หรือตอบกลับโดยใช้ClickUp Automation— ทั้งหมดนี้อิงตามข้อความหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจทำให้เกิดการเรียนรู้ในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,450+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดแทนทุกอย่างแล้ว:
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเจอกับเครื่องมืออื่น ๆ คือการแยกส่วน ฉันต้องจัดการงานในแอปหนึ่ง สื่อสารกับทีมในอีกแอปหนึ่ง ติดตามเอกสารที่อื่น และสลับไปมาระหว่างแท็บต่าง ๆ เหมือนกำลังเล่นเททริสบนคีย์บอร์ด มันไม่มีประสิทธิภาพเลย สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างสำหรับฉันคือการที่มันรวมการจัดการงานเข้ากับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แทนที่จะต้องสลับจากงานไปยังแอปแชท ฉันสามารถคลิกเข้าไปที่งานและเริ่มการสนทนาได้ทันทีที่นั่น ทุกความคิดเห็น ไฟล์ และการอัปเดตอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ แนบกับงานนั้นเอง
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในแผนกและการทำงานอัตโนมัติ)
คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกนั้นเมื่อคุณหาข้อความสำคัญไม่เจอเพราะมันถูกฝังอยู่ในแชทกลุ่มขนาดใหญ่? Slack แก้ปัญหานั้นได้อย่างถาวร มันช่วยให้คุณจัดระเบียบการสนทนาเป็นช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณสามารถหาได้ (โดยไม่ต้องพึ่งเทคนิคพิเศษของ Slack)
ฟีเจอร์ Huddles นั้นสะดวกมาก—เพียงแค่คลิกแล้วพูดคุยสำหรับคำถามสั้น ๆ โดยไม่ต้องนัดหมายการประชุม Zoom เพิ่มอีก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับโครงการและทีมที่ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบตามหัวข้อ
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อ Slackกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพื้นที่ทำงานของคุณ
- ค้นหาประวัติข้อความทั้งหมดของคุณโดยใช้ตัวกรองและตัวดำเนินการที่ช่วยระบุการสนทนา การตัดสินใจ หรือไฟล์ที่แชร์เฉพาะเจาะจงจากหลายเดือนที่ผ่านมา
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดการโครงการ Slackอย่างไร้ความยุ่งยาก
ข้อจำกัดของ Slack
- แผนฟรีจำกัดการเข้าถึงประวัติการส่งข้อความไว้ที่ 90 วัน ทำให้ผู้ใช้เลือกใช้บริการทางเลือกอื่นแทน Slack
- อาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้หากไม่มีการจัดระเบียบช่องทางอย่างเหมาะสม
- การโทรผ่านวิดีโอขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมือการประชุมเฉพาะทาง
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน Enterprise Grid: ราคาตามการกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (34,280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,845+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ Slack กับหลายบริษัทและธุรกิจ และชื่นชอบความง่ายในการใช้งานมาก มันสร้างตัวเลือกการติดต่อที่ราบรื่นสำหรับคนในองค์กรของคุณโดยไม่ต้องแชร์หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณ เรายังใช้ฟีเจอร์การประชุมแบบกลุ่มบ่อยๆ ด้วย การอยู่ในทีมที่มีพนักงานทำงานทางไกลถึง 75% ทำให้ Slack ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย มันทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าใครมีกำหนดการประชุม ใครได้อ่านข้อความแล้ว และสร้างพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: Slack vs. ClickUp: ทางเลือก GroupMe ไหนดีที่สุด?
3. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการโต้ตอบในทีมแบบไม่เป็นทางการ)
Discord ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะ แต่จริง ๆ แล้วเหมาะสำหรับทุกทีมที่ต้องการให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ช่องเสียง (Voice Channel) ถือเป็นจุดเด่นที่สุดของ Discord คุณแค่เข้าร่วมเมื่อต้องการพูดคุย และออกจากห้องเมื่อเสร็จ ไม่ต้องส่งข้อความชวนคุยแบบเก้ ๆ กัง ๆ ว่า 'ขอรบกวนคุยได้ไหม?'
ทีมระยะไกลชื่นชอบวิธีที่สิ่งนี้ช่วยนำการสนทนาแบบไม่คาดคิดกลับมา ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ การแชร์หน้าจอทำงานได้ดีจริง ๆ ด้วย แม้กระทั่งเมื่อใครบางคนกำลังแชร์ไฟล์ดีไซน์หรือวิดีโอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหากสำหรับโครงการหรือแผนกต่างๆ เพื่อสร้างขอบเขตที่ชัดเจน
- จัดเซสชันเสียงสดโดยใช้ Stage Channels เพื่อนำเสนอแนวคิด ดำเนินการอัปเดตทีม หรือจัดกิจกรรม AMA กับชุมชนแบบเรียลไทม์
- กำหนดบทบาทที่กำหนดเองพร้อมสิทธิ์เฉพาะที่ควบคุมว่าใครจะเห็นอะไร ใครสามารถแก้ไขช่องทาง เชิญสมาชิกใหม่ หรือจัดการด้านอื่นๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณ
- เพิ่มบอทเฉพาะทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยจัดการงานประจำ เช่น การแจ้งเตือนการประชุมและการจัดระเบียบช่องทาง
ข้อจำกัดของ Discord
- คุณสมบัติที่เน้นธุรกิจไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กร
- ขนาดไฟล์ที่แชร์มีข้อจำกัดในแผนฟรี
- ฟังก์ชันการค้นหาไม่ทรงพลังเท่ากับทางเลือกอื่น ๆ ของ GroupMe
ราคา Discord
- ฟรี
- Nitro: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวจาก Capterraคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
Discord มีประโยชน์อย่างมากในการทำงานระยะไกลภายในบริษัทของฉัน ซึ่งในตอนแรกฉันรู้สึกประหลาดใจมาก เราใช้มันทุกวันสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การสนทนาอย่างรวดเร็วไปจนถึงการประชุมทีมที่ละเอียดมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เปิดรับข้อเสนอแนะที่สร้างความเปลี่ยนแปลง นี่คือข้อเสนอแนะที่ท้าทายสถานะเดิมหรือเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส่งเสริมให้ทีมคิดนอกกรอบ มันผลักดันขอบเขตและขับเคลื่อนนวัตกรรมในแนวปฏิบัติด้านการสื่อสาร
4. WhatsApp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมทั่วโลกที่ต้องการการสื่อสารที่ง่ายและปลอดภัย)
คุณอาจใช้ WhatsApp ในการคุยกับเพื่อนอยู่แล้ว แต่อย่ามองข้ามมันสำหรับการสื่อสารในทีมด้วย แอปนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการสิ่งที่ตรงไปตรงมาที่ทุกคนรู้วิธีใช้อยู่แล้ว ไม่ต้องมีการฝึกอบรมใด ๆ ที่นี่!
การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางให้ความมั่นใจแก่คุณเมื่อต้องหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ทีมที่มีสมาชิกจากต่างประเทศจะชื่นชอบเป็นพิเศษที่ WhatsApp ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ในขณะที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร
ฟีเจอร์ข้อความเสียงของมันมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการอธิบายบางอย่างที่ซับซ้อนซึ่งจะใช้เวลานานมากในการพิมพ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhatsApp
- สร้างรายการกระจายเสียงที่ช่วยให้คุณส่งประกาศไปยังหลายคนโดยไม่ต้องเพิ่มทุกคนในกลุ่มแชทที่พวกเขาจะเห็นการตอบกลับของกันและกัน
- แชร์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งกับสมาชิกในทีมเพื่อการประสานงานที่ง่ายดายในระหว่างกิจกรรมหรือการประชุมที่จัดขึ้นในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
- ใช้ WhatsApp Web หรือแอปเดสก์ท็อปเพื่อดำเนินการสนทนาต่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างราบรื่น
- สำรองประวัติการแชทไปยังคลาวด์และซิงค์ข้ามอุปกรณ์เพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและเข้าถึงได้
ข้อจำกัดของ WhatsApp
- เครื่องมือการจัดระเบียบที่จำกัดสำหรับการจัดเรียงหรือค้นหาการสนทนาที่ผ่านมา
- กลุ่มจำกัดสมาชิกไม่เกิน 256 คน เพื่อจำกัดการสื่อสารของทีมขนาดใหญ่
- ไม่มีฟีเจอร์การกำหนดเวลาสำหรับข้อความหรือการแจ้งเตือน
- ต้องการหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งสมาชิกในทีมบางคนอาจไม่ต้องการแบ่งปัน
ราคาของ WhatsApp
- ฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ WhatsApp
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 95+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (16,055+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง WhatsApp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
WhatsApp เป็นบริการส่งข้อความส่วนตัวบนมือถือรายแรกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในฐานะผู้ใช้ WhatsApp/ลูกค้าธุรกิจ เราได้เรียนรู้ว่ามีผู้ใช้ WhatsApp มากกว่า 100 ล้านคนต่อเดือน และเข้าใจได้ง่ายว่าทำไม ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์สนุกๆ ของ WhatsApp รวมถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่มีให้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การศึกษาพบว่าอิโมจิช่วยในการสื่อถึงน้ำเสียงและอารมณ์ในการทำงานทางไกล ทำให้การสนทนาทางดิจิทัลรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้น 😄 หรือ 👀 ง่ายๆ สามารถทำให้ข้อเสนอแนะนุ่มนวลขึ้นหรือเพิ่มความสนุกสนานในการแชทของทีมได้
5. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการแชร์สื่อ)
Flock อาจไม่ใช่ชื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดในรายการนี้ แต่แพลตฟอร์มนี้สมควรได้รับความสนใจจากคุณ แพลตฟอร์มนี้รวมฟังก์ชันการทำงานที่น่าประหลาดใจไว้ในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
ทีมรายงานว่ารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการพร้อมกำหนดเวลาได้ หากทีมของคุณกำลังใช้แอปหลายตัวรวมกันเพื่อจัดการกับความต้องการในการสื่อสารที่แตกต่างกัน Flock อาจช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นโดยไม่กระทบกับงบประมาณ
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- แปลงข้อความเป็นงานโดยตรงพร้อมกำหนดเวลาและผู้ที่รับผิดชอบ ทำให้ง่ายต่อการติดตามข้อผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาในทีม
- สร้างบันทึกที่แชร์ระหว่างการประชุมที่ทุกคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของเอกสารแยกต่างหาก
- เริ่มการประชุมทางวิดีโอพร้อมความสามารถในการแชร์หน้าจอได้โดยตรงจากแชท โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือใช้ลิงก์
- ตั้งค่าช่องทางอัจฉริยะที่กรองข้อความที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติตามคำสำคัญหรือบทบาทของผู้ส่ง เพื่อให้ข้อมูลสำคัญมองเห็นได้เสมอ
ข้อจำกัดของฝูง
- ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าหมายถึงการผสานรวมที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกของ GroupMe ที่มีความมั่นคงมากกว่า
- แอปพลิเคชันมือถือบางครั้งทำงานช้ากว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อปในด้านการทำงาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- ข้อดี: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 270+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Flock อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับกล่าวไว้ว่า:
สิ่งแรกที่ฉันเน้นเกี่ยวกับ Flock คือการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสามารถนำทางได้สะดวก ด้วยระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ข้อความและไฟล์สามารถเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ การโทรเสียงที่ผสานรวมไว้ยังมีคุณภาพยอดเยี่ยม ทำให้เราสามารถรักษาการสื่อสารที่ราบรื่นได้
6. Telegram (เหมาะที่สุดสำหรับชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความต้องการความเป็นส่วนตัวที่หลากหลาย)
Telegram สามารถจัดการกลุ่มสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกได้ถึง 200,000 คนได้อย่างไม่มีปัญหา—เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังดูแลชุมชนขนาดใหญ่หรือประกาศข่าวสารทั่วทั้งบริษัท ฟีเจอร์ช่อง (channels) ช่วยให้คุณกระจายข้อมูลอัปเดตไปยังผู้ติดตามได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมทั้งควบคุมได้ว่าใครสามารถตอบกลับได้บ้าง
ทีมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยจะชื่นชอบตัวเลือกข้อความทำลายตัวเองสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่ควรเก็บไว้ นอกจากนี้ ระบบบอทยังช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ตั้งแต่การกำหนดเวลาไปจนถึงการรวบรวมข้อมูล
ในขณะที่บางทีมเริ่มต้นใช้ Telegram เพราะคุณสมบัติด้านความปลอดภัย แต่พวกเขากลับเลือกใช้ต่อเพราะความเร็วที่น่าประหลาดใจและความน่าเชื่อถือ แม้กระทั่งเมื่อต้องแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Telegram
- สร้างช่องทางสาธารณะที่ผู้ติดตามไม่จำกัดจำนวนสามารถรับการอัปเดตได้ ในขณะที่ผู้ดูแลระบบยังคงควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าใครสามารถโพสต์เนื้อหาได้
- สร้างบอทตามความต้องการของคุณโดยใช้ API ที่ง่ายเพื่อทำให้การทำงานประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การรวบรวมรายงานประจำวันหรือการตอบคำถามที่ถูกถามบ่อย
- เข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่อนุญาตให้แชร์ไฟล์ได้สูงสุด 2GB ต่อไฟล์ โดยไม่ทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณรกหรือต้องใช้บัญชีคลาวด์แยกต่างหาก
- จัดระเบียบแชทโดยใช้โฟลเดอร์และข้อความที่ปักหมุด เพื่อให้คุณไม่พลาดการสนทนาที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Telegram
- การเข้ารหัสเริ่มต้นไม่ใช่แบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับการแชททั่วไป (เฉพาะการแชทแบบลับเท่านั้น)
- คุณสมบัติเฉพาะทางธุรกิจมีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มสำหรับองค์กร
- สมาชิกในทีมบางคนอาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับต้นกำเนิดของรัสเซีย แม้บริษัทจะมีความเป็นอิสระในปัจจุบัน
ราคาของ Telegram
- ฟรี
- มีแผนพรีเมียมให้บริการ
คะแนนและรีวิว Telegram
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (6,370+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Telegram อย่างไร?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
Telegram เป็นแอปส่งข้อความที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ หลายแอป ไม่จำเป็นต้องใช้บัญชี Gmail เพื่อจัดเก็บข้อมูล และคุณสามารถสลับอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสำรองข้อมูล—ข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ครบถ้วน ด้วยคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง รวมถึงแชทลับ Telegram จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ข้อดีอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการส่งและเปิดไฟล์ขนาดใหญ่ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ นอกจากนี้ Telegram ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการประชุมออนไลน์ขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประชุมสวดมนต์และการศึกษาพระคัมภีร์ หลายคนแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วม แต่แอปส่วนใหญ่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของกลุ่ม นั่นคือเหตุผลที่ฉันแนะนำ Telegram ให้กับศิษยาภิบาลของฉันว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับชุมชนของเรา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ยืมแนวคิดของ Leigh Thompson เรื่อง "Creative Conspiracy" มาใช้ โดยจัดให้มีการประชุมแบบร่วมมือกันที่สมาชิกในทีมตั้งใจร่วมกันสร้างโซลูชันนวัตกรรม วิธีนี้จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่มีจุดมุ่งหมายและมุ่งเน้น
✅ เราได้ทำการวิจัยเครื่องมือสื่อสารทีมที่ดีที่สุด และนี่คือผลลัพธ์:
7. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างลึกซึ้ง)
หากบริษัทของคุณพึ่งพาอีโคซิสเต็มของ Microsoft Teams จะทำให้ทุกอย่างลงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแอป Office หมายความว่าคุณสามารถแก้ไขสเปรดชีต Excel ร่วมกันได้ทันทีภายในหน้าต่างแชทของคุณ
การประชุมทีมให้ความรู้สึกที่ราบรื่นอย่างน่าประหลาดใจด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเบลอพื้นหลังและห้องย่อยที่เคยเป็นบริการพรีเมียมในที่อื่น การสนทนาแบบแท็บช่วยให้โครงการเป็นระเบียบโดยไม่ต้องสร้างช่องทางที่แตกต่างกันนับล้าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากแชทด้วยการผสานปฏิทินที่แสดงเวลาว่างของทุกคนและส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- สร้างวิกิสำหรับทีมและโครงการที่ทำหน้าที่เป็นฐานความรู้กลาง ลดคำถามซ้ำซ้อนและเวลาในการปฐมนิเทศสำหรับสมาชิกใหม่
- ใช้แท็กเพื่อเข้าถึงกลุ่มเฉพาะภายในทีมขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสร้างช่องทางแยกหรือรบกวนผู้อื่นด้วยการแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้อง
- เข้าถึงบันทึกการประชุมและไฟล์บันทึกเสียงเพื่อติดตามหรืออ้างอิงการตัดสินใจสำคัญในภายหลัง
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกและทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงบนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าหรือเมื่อมีแบนด์วิดท์จำกัด
- การพึ่งพาการสมัครสมาชิก Microsoft 365 อย่างมากเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานอย่างเต็มที่
- การสนทนาแบบใช้เธรดนั้นเข้าใจได้ยากกว่าทางเลือกอื่นของ GroupMe บางตัว
ราคาของ Microsoft Teams
แผนผังบ้าน
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์: ฟรี
- Microsoft 365 Personal: $6. 99/เดือน
- Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน
แผนธุรกิจ
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (15,985+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (10,055+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นใน Redditนี้ดึงดูดความสนใจของเรา:
ทีมส์เหมาะสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจมากกว่าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์กับโลกของ Office 365 ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ใช้อยู่แล้ว […] ทีมส์ยังมีฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ มากมาย (การประชุม, ความสามารถของระบบโทรศัพท์) ที่ไม่มีในแพลตฟอร์มอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการร่วมมือในการทำงานกับไฟล์ผ่าน SharePoint ซึ่งตัวเองก็ใหญ่โตมาก ๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่? การสื่อสารในทีมที่ไม่ดีทำให้ทุกอย่างช้าลงและเพิ่มความกดดัน รายงานแสดงให้เห็นว่ามันนำไปสู่ความเครียดที่เพิ่มขึ้นถึง 51% ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 41% ความสัมพันธ์ตึงเครียด 31% และการพลาดกำหนดส่งงาน การสื่อสารที่ชัดเจนช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันและงานดำเนินไปตามแผน
8. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงานและทีมภาคสนาม)
Connecteam แก้ไขปัญหาที่เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยซ้ำ มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้นั่งทำงานที่โต๊ะตลอดทั้งวัน เช่น พนักงานขายปลีก, ช่างก่อสร้าง, บุคลากรทางการแพทย์, หรือพนักงานบริการภาคสนาม
การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นสำคัญช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทีมต่างๆ ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์การลงเวลาเข้า/ออกงานที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการสื่อสารโดยตรงเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น โมดูลการฝึกอบรมยังช่วยให้คุณแจกจ่ายข้อมูลสำคัญและยืนยันได้ว่าใครได้อ่านแล้วจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ส่งการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายไปยังสถานที่ แผนก หรือตำแหน่งเฉพาะโดยไม่ต้องสร้างกลุ่มแยกต่างหาก
- สร้างรายการตรวจสอบและแบบฟอร์มดิจิทัลที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถกรอกได้บนอุปกรณ์มือถือของตน เพื่อลดการใช้เอกสารกระดาษ
- แจกจ่ายเอกสารการฝึกอบรมและติดตามสถานะการเสร็จสิ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนได้รับการอัปเดตที่สำคัญโดยไม่คำนึงถึงตารางการทำงานของพวกเขา
- จัดตารางกะและอนุญาตให้พนักงานสามารถขอรับกะที่ว่างหรือขอลาหยุดได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Connecteam
- มุ่งเน้นการสื่อสารในการปฏิบัติงานมากกว่าการสร้างทีมแบบไม่เป็นทางการ
- ประสบการณ์การใช้งานบนเดสก์ท็อปของเครื่องมือไม่ได้รับการปรับปรุงให้ละเอียดเท่ากับแอปพลิเคชันมือถือ
- การเรียนรู้ที่สูงขึ้นสำหรับสมาชิกทีมที่ไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
ราคาของ Connecteam
- ฟรี
- พื้นฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 59 ดอลลาร์/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: 119 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (2,355 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,350+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
Connecteam ช่วยให้ทีมของฉันเป็นระเบียบและมีความรับผิดชอบมากขึ้น โปรแกรมนี้มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างที่ธุรกิจขนาดเล็กทุกแห่งสามารถได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้จัดการสำนักงาน ความสามารถด้านทรัพยากรบุคคลของโปรแกรมนี้เป็นส่วนสำคัญในการติดตามวันลาพักร้อน วันลาป่วย การลงเวลาทำงาน ฯลฯ
9. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว)
Google Chat ทำให้การสื่อสารในทีมรู้สึกคุ้นเคยตั้งแต่วันแรก หากคุณใช้ Gmail และ Google Drive อยู่แล้ว ระบบจะผสานเข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นโดยไม่สะดุด การสนทนาแบบเป็นหัวข้อช่วยให้การพูดคุยมีทิศทางชัดเจน ในขณะที่คำแนะนำอัจฉริยะจะช่วยประหยัดเวลาด้วยการแนะนำไฟล์และกิจกรรมในปฏิทินที่เกี่ยวข้อง
ทีมต่างๆ ชื่นชมว่าพื้นที่แชททำหน้าที่เป็นห้องที่คงอยู่สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ โดยมีไฟล์ งาน และข้อความทั้งหมดอยู่ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ แม้ว่าอาจไม่มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุด แต่การผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Google หมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการสลับระหว่างแอปต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- สร้างพื้นที่ที่จัดระเบียบข้อความ ไฟล์ และงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติในรูปแบบไทม์ไลน์ตามลำดับเวลาที่ง่ายต่อการนำทาง
- ค้นหาข้ามการสนทนาด้วยความสามารถในการค้นหาของ Google ที่เข้าใจบริบทและสามารถค้นหาข้อมูลได้แม้ว่าคุณจะไม่จำวลีที่แน่นอน
- เริ่มการโทรวิดีโอ Google Meet ได้โดยตรงจากเส้นทางการสนทนาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยยังคงบริบทของการสนทนาไว้เมื่อเปลี่ยนจากข้อความเป็นวิดีโอ
- ทำงานร่วมกันบน Google Docs, Sheets และ Slides ภายในอินเทอร์เฟซแชท พร้อมการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Google Chat
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสื่อสารเฉพาะทีม
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Google Workspace เพื่อใช้คุณสมบัติสำหรับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ
- ปรับแต่งได้น้อยกว่าแอปพลิเคชันส่งข้อความเฉพาะทาง เนื่องจากไม่มีธีมให้เลือก
- ระบบการแจ้งเตือนไม่ละเอียดเท่ากับทางเลือกอื่น ๆ ของ GroupMe
ราคาของ Google Chat
- ธุรกิจเริ่มต้น: 8.40 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $16.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: 26.40 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (2,365+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Chat อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจากTrustRadiusสรุปไว้ดังนี้:
Google Chat เหมาะสำหรับธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ในองค์กรของฉัน Google Chat มีบทบาทในการรักษาการสื่อสารระหว่างทีมต่าง ๆ การทำงานร่วมกันระหว่างทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าของเราไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่ใช้ Google Chat องค์กรของเราพึ่งพา Google Chat อย่างมาก เมื่อมีใครต้องการความช่วยเหลือจากทีมอื่นในองค์กร เราจะใช้ Google Chat เพื่อแก้ไขปัญหานี้
🔍 คุณรู้หรือไม่? การรับฟังพนักงานเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาการสื่อสารให้ราบรื่นและปรับปรุงในจุดที่จำเป็น ที่จริงแล้ว75% ของผู้สื่อสารใช้แบบสำรวจความผูกพันเพื่อรับข้อเสนอแนะโดยละเอียด 54% พึ่งพาข้อเสนอแนะหลังกิจกรรม และ 52% หันไปใช้เซสชันถามตอบสด เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา และปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะสม
10. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์)
Rocket. Chat ช่วยให้คุณกลับมาควบคุมข้อมูลการสื่อสารของคุณได้อีกครั้ง ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ GroupMe คุณสามารถโฮสต์แพลตฟอร์มนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองได้ ทำให้การสนทนาที่ละเอียดอ่อนอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรคุณอย่างสมบูรณ์
ลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์สหมายความว่านักพัฒนาสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ ทีมที่มีข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม จะให้ความสำคัญกับความสามารถในการนำนโยบายความปลอดภัยเฉพาะมาใช้
แม้ว่าการตั้งค่าจะต้องการความรู้ทางเทคนิคมากกว่าตัวเลือกบนคลาวด์ แต่แพลตฟอร์มนี้ให้รางวัลแก่การลงทุนนั้นด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ไม่มีใครเทียบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซและฟังก์ชันการทำงานผ่านโค้ดเบสแบบโอเพนซอร์สให้ตรงกับความต้องการของกระบวนการทำงานเฉพาะขององค์กรของคุณได้โดยไม่ต้องรอการอัปเดตจากผู้จำหน่าย
- สร้างเครือข่ายแบบสหพันธ์ที่อินสแตนซ์ของ Rocket.Chat หลายตัวสามารถสื่อสารกันได้อย่างปลอดภัยระหว่างองค์กรต่างๆ ในขณะที่ยังคงความเป็นอิสระของแต่ละองค์กร
- ดำเนินการเข้ารหัสข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อให้มั่นใจว่าบทสนทนาที่มีความอ่อนไหวจะยังคงเป็นความลับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตั้งค่าและดูแลระบบที่โฮสต์เอง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเรียบร้อยน้อยกว่าทางเลือกเชิงพาณิชย์ของ GroupMe บางตัว
- ตลาดที่เล็กกว่าสำหรับการรวมระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มหลัก
ราคาของ Rocket.Chat
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Rocket. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rocket.Chat อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
นี่คือซอฟต์แวร์ที่มีความเป็นมืออาชีพมาก ซึ่งได้รับการใช้อย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น สำนักงาน และที่ทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์ สร้างช่องทาง (กลุ่ม) สำหรับกิจกรรม โครงการ และสิ่งต่าง ๆ ได้อีกด้วย มันมีคุณสมบัติในการลบข้อความพร้อมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และยังมีการให้ตอบกลับในหัวข้อติดตาม และฟีเจอร์ติดตาม/ยกเลิกติดตามเพื่อยกเลิกการรับการแจ้งเตือน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp
11. Signal (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูงสุด)
ความมุ่งมั่นของ Signal ในเรื่องความเป็นส่วนตัวปรากฏให้เห็นในทุกฟีเจอร์ (หรือบางครั้งการไม่มีฟีเจอร์เมื่ออาจกระทบต่อความปลอดภัย) ทีมงานที่จัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงไว้วางใจ Signal เนื่องจากโค้ดโอเพนซอร์สของมันได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
การโทรด้วยเสียงและวิดีโอได้รับการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ซึ่งให้ความชัดเจนเพิ่มเติมแม้ในขณะเชื่อมต่อที่อ่อนแอ แม้ว่าจะขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางธุรกิจหลายอย่าง แต่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดหรือมีโครงการที่เป็นความลับมักจะเลือกใช้ Signal
คุณสมบัติเด่นของสัญญาณ
- ตั้งเวลาการหายไปของข้อความที่กำหนดเองสำหรับการสนทนาแต่ละครั้งเพื่อลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างถาวรหลังจากถูกดูแล้ว
- ตรวจสอบรหัสความปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์เพื่อยืนยันว่าการสนทนายังคงปลอดภัยจากการถูกดักฟังหรือการโจมตีแบบคนกลาง
- ใช้เทคโนโลยีผู้ส่งแบบปิดผนึกที่ซ่อนตัวตนของผู้ส่งและผู้รับในระดับโปรโตคอล ปกป้องรูปแบบความสัมพันธ์แม้กระทั่งนอกเหนือจากเนื้อหาของข้อความ
- ตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อด้วยตนเองโดยใช้หมายเลขความปลอดภัยเพื่อยืนยันว่าคุณกำลังพูดคุยกับบุคคลที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของสัญญาณ
- คุณสมบัติขององค์กรที่จำกัด เช่น กลุ่มสาธารณะหรือพื้นที่ทำงาน
- ไม่มีการผสานปฏิทินหรือเครื่องมือการจัดตารางเวลา
- ข้อจำกัดขนาดไฟล์ที่แชร์มีความเข้มงวดมากกว่าทางเลือกอื่นของ GroupMe ที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
- ขาดคุณสมบัติเฉพาะทางธุรกิจ เช่น การจัดการงานหรือแบบสำรวจเพื่อเชื่อมต่อกับทีม
การกำหนดราคาสัญญาณ
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวสัญญาณ
- G2: 4. 4/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Signal อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวถึงแอปนี้:
แอปส่งข้อความที่ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานมาหนึ่งปีแล้ว โดยเฉพาะสำหรับการสนทนาส่วนตัวและยังไม่เคยผิดหวังเลย ฉันชอบการจัดวางหน้าจอ การโทรทำงานได้ดี และเวอร์ชันเว็บก็ดีเช่นกัน นอกจากนี้ยังปลอดภัย (แม้ว่าฉันจะไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แต่จากการค้นคว้า) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์มาก ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือคุณไม่สามารถเห็นแชทได้หลายแชทบนโทรศัพท์ของคุณ แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างโฟลเดอร์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กระตุ้นให้ทีมจัดตารางเวลาว่างจากการประชุมในปฏิทิน โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน เพื่อให้ทุกคนสามารถมุ่งเน้นกับงานที่ต้องใช้สมาธิได้อย่างเต็มที่ การมีช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวนช่วยลดภาระการสื่อสารที่มากเกินไป
การสนทนาที่ชาญฉลาดเริ่มต้นใน ClickUp
การสนทนาในทีมไม่ควรรู้สึกเหมือนเกมซ่อนหา หากคุณสูญเสียบริบทอยู่ตลอดเวลา ต้องไล่ตามข้อความเก่า หรือสลับแอปไปมาเพียงเพื่อให้ทันกับทุกอย่าง ถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดระบบให้ฉลาดกว่าเดิม
ClickUp โดดเด่นเหนือทางเลือกอื่นของ GroupMe ด้วยการผสานการแชทแบบเรียลไทม์เข้ากับทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการในการดำเนินงาน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร เป้าหมาย และอื่น ๆ ทุกการสนทนาจะอยู่ในบริบทที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับรายการที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมฟีเจอร์ AI ที่สรุปความคืบหน้า มอบหมายขั้นตอนถัดไป และช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และนำความสนใจกลับมาสู่การสนทนา! ✅