10 โปรแกรมจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

การจดบันทึกในการประชุม Zoom ต้องใช้ความใส่ใจและความรวดเร็ว และพูดตามตรง มันขัดขวางความสามารถของคุณในการมีส่วนร่วมในการสนทนาและรักษาสมาธิ
หากคุณยังสามารถจดบันทึกได้ คุณจำเป็นต้องรวบรวมช่วงเวลาสำคัญและแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึก การทำทั้งหมดนี้ด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า และบริษัทต่างๆ กำลังหันมาใช้ผู้จดบันทึกด้วย AI สำหรับ Zoom
ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่วยในการสรุปการประชุม, บันทึกการประชุม, จดบันทึกการประชุม, และแบ่งปันบันทึกเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Zoom ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
เครื่องมือจดบันทึก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom สรุปโดยย่อ
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา
|คลิกอัพ
|บันทึกการประชุมและการจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|แผนฟรี; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|การถอดเสียงด้วย AI ในการประชุมขาย
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $16.99
|หิ่งห้อย. ai
|การวิเคราะห์การสนทนาของทีม
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10
|ซอนิกซ์
|การแปลและคำบรรยายที่รวดเร็ว
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $16.50
|พระครู ai
|การถอดความที่มีความแม่นยำสูงและข้อมูลเชิงลึก
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|จ่ายตามการใช้งาน; ราคาที่กำหนดเอง
|Trint
|การสร้างเรื่องราวจากการถอดความ
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $80
|คำอธิบาย
|การแก้ไขบทถอดเสียงของเสียงและวิดีโอ
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12
|เตตรา
|การผสานรวมที่ง่ายดายเข้ากับเว็บแอปพลิเคชัน
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $100
|ดีปแกรม
|การพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI ด้านเสียง
|องค์กรธุรกิจ
|จ่ายตามการใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4000/ปี
|Speechmatics
|การนำคุณสมบัติของ AI ในการสนทนาไปใช้
|องค์กรธุรกิจ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $0. 30 ต่อชั่วโมง
10 โปรแกรมจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom
ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ได้รับความนิยมมาพร้อมกับคุณสมบัติและจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในที่นี้ เราจะพูดถึงผู้ช่วยจดบันทึก AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Zoom โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมถึงประโยชน์และข้อจำกัดของแต่ละตัว
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมและจัดการงานด้วยระบบ AI)
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIชั้นนำ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ด้วยชุดฟีเจอร์ที่ครบครัน รวมถึง AI Notetaker ขั้นสูงสำหรับ Zoom ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกทุกรายละเอียดระหว่างการประชุมกับลูกค้าและทีม เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่
ด้วยการทำให้การจดบันทึกเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น และทำให้ทั้งทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน—ทั้งหมดนี้ใน Workspace ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ClickUp AI Notetakerคือวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงการสนทนาในการประชุมของคุณกับงานที่เหลือของคุณ ผ่านบันทึกและสรุปอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับเอกสารและงานต่างๆ คุณสามารถเข้าถึงสรุปอัจฉริยะพร้อมคำสำคัญและไฮไลท์ และสร้างรายการดำเนินการสำหรับตัวคุณเองหรือมอบหมายให้ทีมของคุณ
ด้วย ClickUp's AI Notetaker คุณสามารถสร้างบันทึกที่สามารถค้นหาได้พร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งมาพร้อมกับพลังของฟีเจอร์เอกสารอื่น ๆ ของ ClickUp ผสานกับClickUp Brain นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อปฏิทินของคุณกับ AI Notetaker เพื่อตั้งค่างานและกำหนดเส้นตายตามวาระการประชุมของคุณได้อีกด้วย
ผู้ช่วยจดบันทึก AI ยังให้คุณเชื่อมต่อกับ ClickUp Chat ได้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถส่งสรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติในช่องแชทของคุณ นอกจากนี้ยังให้คุณเข้าถึงและบันทึกข้อมูลต่อไปนี้จากการประชุม:
- ชื่อและวันที่ของการประชุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
- รายชื่อผู้เข้าร่วม
- วิดีโอการบันทึกการโทรแบบเต็ม
- บันทึกเสียงการสนทนาแบบเต็ม
- ภาพรวมโดยย่อของประเด็นสำคัญในการหารือ
- รายการข้อสรุปสำคัญพร้อมข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่สำคัญในรูปแบบหัวข้อย่อย
- รายการตรวจสอบของรายการที่ต้องดำเนินการและขั้นตอนต่อไป
- จัดหมวดหมู่หัวข้อการประชุมเป็นเมนูแบบขยายได้
- การถอดความที่สามารถขยายได้ของบทสนทนาทั้งหมด
นอกเหนือจากการให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมของคุณแล้ว Notetaker ยังมีคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่น:
- บันทึกผลการเรียน, เสียงบันทึก, และสรุปไว้ในเอกสารส่วนตัว
- การแท็กบันทึกการประชุมอื่น ๆ
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำที่สามารถติดตามได้
- ความสามารถในการเข้าร่วมการโทรจากที่ใดก็ได้ใน ClickUp
- การผสานรวมกับ Zoom, Teams และ Google Meet
- การตรวจจับและถอดเสียงภาษาอัตโนมัติสำหรับมากกว่า 15 ภาษา
- การผสานรวมกับ ClickUp Brain สำหรับความสามารถในการจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์
ชมวิดีโอนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brain 👇
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมได้ในทางต่อไปนี้:
- สร้างรายงานการประชุมโดยการร่างบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งเน้นประเด็นสำคัญของการหารือ
- ย่อการประชุมที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับเพื่อความสะดวกในการแบ่งปันและเข้าใจ
- เชื่อมโยงประเด็นการประชุมกับกระบวนการทำงาน และกำหนดเป้าหมายรวมถึงกำหนดเส้นตายเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจดบันทึกของ ClickUp ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างสรุปโดย AI ได้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการประชุมของ ClickUp เพื่อสื่อสารความคาดหวังและกำหนดรายการดำเนินการสำหรับการประชุมครั้งถัดไปของคุณ
นี่คือตัวเลือกบางประการที่คุณสามารถลองได้:
- แม่แบบวาระการประชุมโดย ClickUp: ใช้โซลูชันนี้เพื่อกำหนดรายการการดำเนินการสำหรับการประชุมของคุณโดยระบุความรับผิดชอบและเป้าหมายสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน
- แบบฟอร์มบันทึกการประชุมโดย ClickUp: ติดตามทุกคำพูดที่กล่าวในระหว่างการประชุมเพื่อให้คุณสามารถระบุจุดปัญหาทั้งหมดได้ และตัดสินใจอย่างชัดเจนในการประชุมครั้งต่อไป
ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถจัดการประสบการณ์การประชุมทั้งหมดของคุณได้ด้วยการจดบันทึก สร้างวาระการประชุม กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ มันช่วยให้คุณบันทึกการประชุมได้เพื่อให้คุณสามารถ:
- ทำการแก้ไขอย่างละเอียดเพื่อเน้นจุดสำคัญและนำเสนอสรุปการประชุมอย่างสร้างสรรค์
- เตรียมวาระการประชุมให้พร้อมสำหรับทุกการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติด้วยงานที่เกิดซ้ำ
- ใช้คำสั่ง /Slash เพื่อเข้าถึงเมนูคำสั่งและตั้งค่างานได้ในไม่กี่วินาที
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกประเด็นสำคัญจากการสนทนาใน Zoom และเก็บไว้ใช้ในภายหลัง เอกสารเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเพื่อดำเนินการต่อได้
เอกสารช่วยให้คุณสรุปบันทึกการประชุมยาว ๆ ด้วย AI, ปรับแต่งมุมมองและฟิลด์, ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว, สร้างรายการที่ต้องทำเพื่อมอบหมาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ได้เรียนรู้วิธีแยกแยะคำพูด สรุปการประชุม และลบคำที่ซ้ำซ้อนได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการฟังและจดบันทึกจากการบันทึกการประชุมอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จดบันทึกการประชุมด้วย ClickUp AI Notetaker และเชื่อมต่อกับเอกสารและงานต่างๆ เพื่อสร้างสรุปโดย AI และถอดความที่สามารถค้นหาได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการประชุม Zoom ของคุณ
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อเชื่อมต่อความรู้ทั้งหมดของบริษัทของคุณกับ AI เพื่อรักษาการทำงานของโครงการและเพิ่มผลผลิต
- สร้างและแชร์บันทึกการประชุมด้วย ClickUp Docs สร้างสรุปและวาระการประชุมในรูปแบบศูนย์กลาง แชร์กับทีม และทำงานกับรายการที่สามารถดำเนินการได้
- จดบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุม Zoom ของคุณด้วยClickUp Notepadและจัดระเบียบบันทึก รายการงาน และรายการตรวจสอบในที่เดียว
- จัดการประชุมในที่เดียวด้วย ClickUp Meetings โดยสามารถจดบันทึก จัดการวาระการประชุม และกำหนดรายการดำเนินการสำหรับทีมของคุณทั้งหมด
- สรุปเนื้อหาแบบยาวได้ทันทีและเปลี่ยนย่อหน้าให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง
- ผสานการทำงานผ่าน Zapier ได้อย่างง่ายดายกับแอปภายนอก เช่น HubSpot, Zoom, Calendly และ Slack
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ไมเคิล เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายชุมชนอาชีพแห่งมหาวิทยาลัยไมอามี กล่าว ถึง ClickUp:
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าเพียงแค่บันทึกการประชุม—เปลี่ยนให้เป็นงานที่ต้องทำ ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถแปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานที่สามารถมอบหมายได้พร้อมกำหนดวันครบกำหนดได้ทันที
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียง AI ในการประชุมขาย)
Otter.ai เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างการถอดความจากการประชุมวิดีโอหรือการสนทนาเสียงเป็นข้อความ สามารถระบุผู้พูด ติดป้ายชื่อผู้พูดในข้อความ และจับภาพสไลด์ที่แชร์ได้
แพลตฟอร์มมีคุณสมบัติแชทสดที่ช่วยให้คุณสามารถถามคำถามระหว่างการประชุม, เพิ่มความคิดเห็นในบันทึกการประชุม, หรือเน้นจุดสำคัญได้. คุณยังสามารถสร้างสรุปสดแบบเรียลไทม์จากบันทึกของ AI ได้ในกรณีที่คุณพลาดบางประเด็นในระหว่างการประชุม.
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- ระบุคำหลักและวลีแล้วค้นหาในบันทึกการถอดเสียง
- ผสานการทำงานกับ Google หรือ Microsoft Calendar เพื่อให้สามารถเข้าถึงการประชุม Zoom, Teams และ Google Meet ของคุณได้อย่างครบถ้วน
- ขยายแพ็กเกจเพื่อเพิ่มจำนวนนาทีในขีดจำกัดการถอดเสียงของคุณหรืออัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- มีขีดจำกัดสำหรับบันทึกการประชุม, ไฟล์ที่อัปโหลด, และระยะเวลาการประชุม
- แผนฟรีไม่รวมการค้นหาขั้นสูงหรือคุณสมบัติการร่วมมือ
- มันไม่อนุญาตให้คุณจดบันทึกของคุณเองในแอป
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือน พร้อมการถอดเสียง 1,200 นาที
- ธุรกิจ: $40 ต่อเดือน พร้อมบริการถอดเสียง 6,000 นาที
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Otter AIของเราที่ช่วยให้คุณแชร์โน้ตและสรุปการประชุมได้อย่างรวดเร็ว!
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
การถอดความแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูง และสรุปโดย AI ช่วยประหยัดเวลา บทถอดความที่สามารถค้นหาได้ทำให้การทบทวนการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การถอดความแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูง และสรุปโดย AI ช่วยประหยัดเวลา บทถอดความที่สามารถค้นหาได้ทำให้การทบทวนการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การสนทนาของทีม)
Fireflies.ai เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงและบันทึกการสนทนาใน Zoom แบบเรียลไทม์ มันสรุปประเด็นสำคัญ เน้นการตัดสินใจ และสร้างรายการการดำเนินการจากบันทึกการประชุม
คุณยังสามารถเล่นซ้ำบางส่วนของการประชุม ค้นหาคำสำคัญ และเปลี่ยนความเร็วในการเล่นของการบันทึกการประชุมได้อีกด้วย เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Fireflies.ai ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถปักหมุด แสดงความคิดเห็น และโต้ตอบกับบทสนทนา หรือดึงเอาส่วนของเสียงจากการบันทึกออกมาได้
จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รองรับมากกว่า 40 ภาษาและสำเนียง ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่มีความหลากหลาย
- ใช้ผู้ช่วยจดบันทึก AI เพื่อเข้าร่วมการประชุมและบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงาน Fireflies.ai กับ Teams, Skype, Zoom และ Google Meet
- แชร์บันทึกการประชุมบน Slack, Notion หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- คุณภาพเสียงส่งผลต่อความถูกต้องของการถอดเสียง
- แผนฟรีไม่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
- มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดไฟล์, ระยะเวลาการประชุม, และอัตราการถอดเสียง
ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 3/5 (10 รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจดบันทึกการประชุมอยู่ใช่ไหม?นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่จะช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
ความถูกต้องและความสอดคล้องของเสียงกับการถอดความเป็นข้อความนั้นมีประโยชน์มาก ไม่รบกวนเพราะคุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขในการเชิญ Fred (Fireflies) ได้ตามต้องการ ซึ่งสำคัญมากเพราะมีบางการประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ฉันได้เปรียบเทียบกับ AI ที่คล้ายกันหลายตัว และนี่คือตัวที่ดีที่สุดในแง่ของความแม่นยำและความเป็นส่วนตัว
ความถูกต้องและความสอดคล้องของเสียงกับการถอดความเป็นข้อความนั้นมีประโยชน์มาก ไม่รบกวนเพราะคุณสามารถตั้งเงื่อนไขในตั้งค่าเพื่อเชิญ Fred (Fireflies) ได้เฉพาะเมื่อคุณต้องการเท่านั้น นี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมีบางการประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ฉันได้เปรียบเทียบกับ AI ที่คล้ายกันและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในแง่ของความแม่นยำและความลับ
4. Sonix (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลและคำบรรยายอย่างรวดเร็ว)
Sonix ให้บริการถอดเสียงและคำบรรยายอัตโนมัติในหลายภาษา และสร้างสรุปโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังสามารถระบุผู้พูดหลายคนและสิ่งที่พวกเขากำลังพูดได้อีกด้วย
ด้วย Sonix คุณจะได้รับบริการแปลและแปลงเนื้อหาเสียงและภาพเป็นข้อความโดยอัตโนมัติฟีเจอร์การทำงานร่วมกันยังช่วยให้สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานหลายผู้ใช้ เพื่อให้สมาชิกสามารถอัปโหลด แชร์ แก้ไข หรือจำกัดการเข้าถึงไฟล์ได้
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามข้อความธรรมดาที่ผู้ใช้ป้อนได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! ระบบ AI ได้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อการสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอปมากกว่า 3 แอปด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!
คุณสมบัติเด่นของ Sonix
- ค้นหา, เล่น, แก้ไข, จัดระเบียบ, และแชร์เอกสารการบันทึกเสียงบนอุปกรณ์ใด ๆ ด้วยตัวแก้ไขอัจฉริยะภายในระบบ
- รับสรุปโดย AI, ชื่อบท, การตรวจจับหัวข้อ และการวิเคราะห์เชิงธีมในบันทึกของคุณ
- แชร์และเผยแพร่บันทึกการประชุมของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ
- ผสานการทำงานของคุณกับ YouTube, Zapier, Teams, Zoom และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Sonix
- โครงสร้างราคาสูงกว่าที่อื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ถอดความอาจมีความไม่ถูกต้องหากมีผู้พูดหลายคน
ราคาของ Sonix
- มาตรฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $16.50 ต่อการเข้าถึงผู้ใช้หนึ่งราย
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
🔎 คุณรู้หรือไม่? Zoom เริ่มต้นจากการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด 15 คน และปัจจุบันสามารถรองรับได้สูงสุดถึง 1,000 คนในเวลาเดียวกัน ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถระบุผู้พูดส่วนใหญ่และระบุคำพูดของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง
5. Rev. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความแม่นยำสูง)
Rev. ai เป็น API ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการถอดความจาก AI และมนุษย์ คุณสามารถบันทึกและถอดความบันทึกการประชุม Zoom, แอปพลิเคชันวิดีโอและเสียง และแชร์กับองค์กรของคุณได้
มันให้บริการความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความ, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, การถอดเสียงหลายภาษา, และความแม่นยำระดับสูงสุดจากการถอดเสียงที่สร้างโดยมนุษย์
คุณสมบัติเด่นของ Rev. ai
- รับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจดจำภาษา การวิเคราะห์ความรู้สึก การสกัดหัวข้อ การสรุป การแปล และการจัดแนวข้อมูลให้ตรงกัน
- ระบุเวลาที่แน่นอนเพื่อการค้นหาและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากอัตราการผิดพลาดของคำที่ต่ำที่สุดและบทถอดเสียงที่อ่านได้ชัดเจนที่สุด
ข้อจำกัดของระบบปัญญาประดิษฐ์
- มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดไฟล์, ระยะเวลา, และการใช้งานพร้อมกัน
ราคาของ Rev. ai
- จ่ายตามการใช้งาน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Rev. ai
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev. ai อย่างไรบ้าง?
การอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ไปยัง Rev นั้นทำได้ง่าย การแก้ไขออนไลน์ก็ใช้งานสะดวก ฝ่ายบริการลูกค้ารesponsive และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี การให้คะแนนไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ดูเหมือนจะทำให้ Rev เรียนรู้และพัฒนาขึ้นในแต่ละการถอดความและคำบรรยาย
การอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ไปยัง Rev นั้นทำได้ง่าย การแก้ไขออนไลน์ก็ใช้งานสะดวก ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ารวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เมื่อให้คะแนนไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ Rev ดูเหมือนจะเรียนรู้และพัฒนาขึ้นในแต่ละงานถอดความและคำบรรยาย
6. Trint (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเรื่องราวจากการถอดเสียง)
Trint เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ทรงพลังด้วยถอดเสียงจากเสียงและวิดีโอของคุณ คุณสามารถแปลงวิดีโอ เสียง และการพูดเป็นข้อความได้อย่างแม่นยำสูงสำหรับการแก้ไข สรุป แปล และทำงานร่วมกันในขั้นตอนเดียว
คุณสมบัติการเล่าเรื่องของ Trint ช่วยให้คุณสามารถดึงคำพูดจากบันทึกการสนทนาหลายรายการและสร้างบทความ พอดแคสต์ บทภาพยนตร์ และเสียงสั้นๆ ผ่านเครื่องมือแก้ไขใช้การจดบันทึกประโยคเพื่อสร้างสตอรี่บอร์ดและสรุปที่น่าสนใจจากบันทึกการประชุมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Trint
- บันทึกเนื้อหาแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์ผ่านความสามารถของ AI
- สร้างเนื้อหาที่แชร์ได้ง่ายจากบทถอดความเพื่อการสร้างเรื่องราว
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน, ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ
- ผสานการทำงานกับระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Trint
- ไม่สามารถบันทึกไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 3 GB หรือมีความยาวเกิน 3 ชั่วโมง
- เวอร์ชันฟรีไม่มีการผสานการทำงานขั้นสูง
- ไม่รองรับการเชื่อมโยงไปยังไฟล์เสียงหรือวิดีโอ
ราคาของ Trint
- เริ่มต้น: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Trint
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุดใน Google Docs, Word และ ClickUp
7. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขบทถอดเสียงเสียงและวิดีโอ)
Descript ใช้ความสามารถของ AI ในการสร้างบทถอดความจากวิดีโอ แปลเนื้อหา สร้างคำบรรยายวิดีโอ และแก้ไขสื่อ คุณสามารถแปลงเสียงเป็นข้อความ สร้างบทถอดความโดย AI และมนุษย์ บันทึกการประชุม ทำงานร่วมกันบนไฟล์เสียง และแชร์บนช่องทางยอดนิยมหลายช่องทาง
อัปโหลดไฟล์โดยตรงบน Descript และรับการถอดความที่เข้าใจง่าย สรุป และแชร์ได้ คุณยังสามารถแก้ไขวิดีโอและเสียงบนแพลตฟอร์มนี้เพื่อเก็บส่วนสำคัญของการประชุมของคุณและเน้นจุดสำคัญได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขข้อความและบันทึกการประชุมและพอดแคสต์
- แปลเสียงโดยใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
- สร้างถอดความที่แม่นยำทั้งจากมนุษย์และ AI
- ลากและวางไฟล์เพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- มีเวอร์ชันฟรีที่จำกัด
- อาจทำให้ระบบของคุณช้าลง
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $12 ต่อคนต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ผู้สร้าง: 24 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวเชิงอธิบาย
- G2: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ใช้สำหรับมินิพอดแคสต์ พบว่ามีความขัดข้องน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Podcastle.
ใช้สำหรับมินิพอดแคสต์ พบว่ามีความขัดข้องน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Podcastle.
8. Tetra (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมเข้ากับเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย)
Tetra เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับการโทร Zoom ของคุณและเริ่มบันทึกโน้ตเพื่อสร้างบทถอดความได้ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกการประชุมและสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่กำลังเกิดขึ้นได้
แอปเว็บของ Tetra ช่วยให้คุณดูบันทึกการประชุมของคุณได้ทุกเมื่อ คุณสามารถใช้เครื่องมือค้นหาในตัวเพื่อค้นหาคำหลักและวลีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงเวลาของคำที่ซิงค์กับไฟล์เสียงเพื่อให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Tetra
- โทรเข้าการประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา
- ส่งออกบันทึกการประชุมของคุณเพื่อบันทึกเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, DropBox, อีเมล และ Google Docs
- รับระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งให้คุณลบเอกสารการสอบได้ถาวร
- ทำงานร่วมกับบรรณาธิการมนุษย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขและปรับปรุงบทสคริปต์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของเตตรา
- ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มการประชุมบางแพลตฟอร์มได้
ราคาของเตตรา
- เพิ่มเติม: $100/เดือน สำหรับการถอดเสียง 3 ชั่วโมง
- ข้อดี: $300/เดือน สำหรับการถอดเสียง 10 ชั่วโมง
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Tetra
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: NA
🎯 ข้อคิด: ความเหนื่อยล้าจากการประชุมเป็นเรื่องจริง แต่เมื่อคุณไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึก คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้มากขึ้น—และนั่นนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น
9. Deepgram (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI เสียง)
Deepgram เป็นแพลตฟอร์ม AI เสียงที่แปลงเสียงเป็นข้อความและข้อความเป็นเสียง รวมถึงตัวแทนเสียงที่แปลงเสียงเป็นเสียง นักพัฒนาสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ AI เสียง
คุณสมบัติด้านปัญญาประดิษฐ์เสียงของ Deepgram ช่วยให้คุณสร้างบทถอดเสียงการพูดที่มีความแม่นยำสูงสุด รวดเร็ว และคุ้มค่า
คุณสมบัติเด่นของ Deepgram
- ถอดเสียงการประชุมและไฟล์เสียงตัวอย่างได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ความสามารถของ AI สำหรับการวิเคราะห์ทั่วทั้งองค์กร
- รับความสามารถด้านปัญญาในการสนทนาเพื่อระบุผู้พูดและระบุคำพูดให้กับพวกเขา
ข้อจำกัดของ Deepgram
- จำเป็นต้องมีทักษะ API เพื่อใช้การปรับแต่ง
- การถอดเสียงของคำพูดที่มีเครื่องหมายเน้นอาจมีข้อผิดพลาด
ราคาของ Deepgram
- จ่ายตามการใช้งาน: เครดิต $200
- การเติบโต: 4,000 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปี
- องค์กร: 15,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Deepgram
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: NA
ผู้ใช้จริงพูดถึง Deepgram อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ Deepgram สามารถจับเสียงและวิดีโอได้อย่างแม่นยำและถอดความได้อย่างถูกต้อง มันทำงานได้ดีมากสำหรับการถอดความการประชุมกับลูกค้าและการสนทนาภายใน ด้วยฟีเจอร์ในการจัดเก็บและแชร์การถอดความกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Drive ทำให้สามารถผสานการทำงานได้อย่างง่ายดาย
ฉันชอบที่ Deepgram สามารถจับเสียงและวิดีโอได้อย่างแม่นยำและถอดความได้อย่างถูกต้อง มันทำงานได้ดีมากสำหรับการถอดความการประชุมกับลูกค้าและการสนทนาภายในองค์กร ด้วยฟีเจอร์ในการจัดเก็บและแชร์การถอดความกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Drive ทำให้สามารถผสานการทำงานได้อย่างง่ายดาย
10. Speechmatics (เหมาะที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้คุณสมบัติ AI ในการสนทนา)
Speechmatics เป็น API ด้าน AI สำหรับการสนทนาที่ช่วยให้สามารถโต้ตอบด้วยเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติและตอบสนอง ด้วยเทคโนโลยี ASR ชั้นนำของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสำเนียง ภาษา หรือสภาพแวดล้อม
ระบบ ASR ของมันให้การถอดความที่แม่นยำสูงโดยสามารถจดจำผู้พูดได้แบบเรียลไทม์จากการประชุมสดหรือสื่อที่บันทึกไว้มากกว่า 50 ภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Speechmatics
- รับเทคโนโลยีการพูดด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการถอดเสียงและการแปลแบบเรียลไทม์
- เข้าถึง API แปลงเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำและครอบคลุม
- ใช้บริการ ASR แบบเรียลไทม์ในกว่า 50 ภาษา
ข้อจำกัดของ Speechmatics
- มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- บันทึกการสนทนาอาจมีความล่าช้าแบบเรียลไทม์
ราคาของ Speechmatics
- ฟรี: 8 ชั่วโมงต่อเดือน
- จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $0. 30 ต่อชั่วโมง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Speechmatics
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- Fathom: Fathom ทำให้การบันทึก, การถอดเสียง, และการสรุปการประชุมของคุณใน Zoom, Google Meet, หรือ Microsoft Teams ง่ายขึ้น
- Sembly AI: เหมาะสำหรับการสร้างบันทึกการประชุม Zoom เปลี่ยนการประชุมให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้ และเน้นช่วงเวลาสำคัญของการสนทนา
- Avoma: แพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจรสำหรับการจดบันทึกอัตโนมัติ การคาดการณ์ การจัดตารางเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมบันทึกโน้ต AI สำหรับ Zoom?
เมื่อเลือกผู้ช่วยบันทึกโน้ต AI สำหรับ Zoom ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดต่อการดำเนินงานของธุรกิจคุณ. บางอย่างอาจได้แก่:
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: ผู้ช่วยจดบันทึก AI ควรบันทึกเสียงแบบเรียลไทม์และสร้างถอดเสียงได้อย่างถูกต้อง
- สรุปโดย AI อัตโนมัติ: ผู้จดบันทึกที่เหมาะสมสามารถสร้างรายการตรวจสอบ รายการที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่: เครื่องมือ AI ของคุณต้องสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้สมาชิกในทีมสามารถปรับตัวเข้ากับเครื่องมือใหม่นี้ได้อย่างราบรื่น
- การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้: การตั้งค่าสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ พร้อมการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก, ระยะเวลาที่ยืดหยุ่น, และความสามารถในการแชร์
- มาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: การถอดความการประชุม AI ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อน
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เครื่องมือต้องมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และเข้าใจง่าย หากมีการฝึกอบรมสั้น ๆ ในการนำเครื่องมือมาใช้ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับทีม
- เครื่องมือบันทึกการประชุมต้องสามารถถอดความการประชุมและระบุได้ว่าใครพูดอะไรในการสนทนาผ่าน Zoom ควรสรุปเนื้อหาการอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งสามารถมอบหมายให้ติดตามผลต่อไป
📈 สถิติที่ควรรู้:จากการสำรวจของ Microsoft พบว่า 52% ของผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่ายากที่จะตามทันการจดบันทึก เครื่องมือ AI ช่วยลดช่องว่างนี้ด้วยการถอดความและสรุปแบบเรียลไทม์
สรุปการประชุมด้วยผู้จดบันทึก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom—ClickUp!
การเลือกผู้ช่วยบันทึกการประชุม AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom นั้นต้องพิจารณาจากปัจจัยสำคัญหลายประการ คุณควรพิจารณาว่ามันเหมาะกับงบประมาณและความต้องการทางธุรกิจของคุณเพียงใด และสามารถผสานการทำงานกับระบบการทำงานปัจจุบันของคุณได้สะดวกเพียงใด
หากบริษัทของคุณมีการประชุมผ่าน Zoom จำนวนมาก คุณจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกการประชุมด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด นั่นคือ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้มีฟีเจอร์การถอดความและการทำงานร่วมกันหลายรูปแบบที่ช่วยให้การสรุปการประชุมและการติดตามผลเป็นเรื่องง่าย ใช้ฟีเจอร์ของ ClickUp Brain เพื่อปฏิวัติกระบวนการทำงานของคุณด้วยความง่ายดายและประสิทธิภาพของทีมลงทะเบียนวันนี้!