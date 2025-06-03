บล็อก ClickUp

10 โปรแกรมจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

3 มิถุนายน 2568

การจดบันทึกในการประชุม Zoom ต้องใช้ความใส่ใจและความรวดเร็ว และพูดตามตรง มันขัดขวางความสามารถของคุณในการมีส่วนร่วมในการสนทนาและรักษาสมาธิ

หากคุณยังสามารถจดบันทึกได้ คุณจำเป็นต้องรวบรวมช่วงเวลาสำคัญและแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึก การทำทั้งหมดนี้ด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า และบริษัทต่างๆ กำลังหันมาใช้ผู้จดบันทึกด้วย AI สำหรับ Zoom

ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่วยในการสรุปการประชุม, บันทึกการประชุม, จดบันทึกการประชุม, และแบ่งปันบันทึกเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Zoom ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เครื่องมือจดบันทึก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom สรุปโดยย่อ

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดราคา
คลิกอัพบันทึกการประชุมและการจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่แผนฟรี; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Otter. aiการถอดเสียงด้วย AI ในการประชุมขายธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $16.99
หิ่งห้อย. aiการวิเคราะห์การสนทนาของทีมธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10
ซอนิกซ์การแปลและคำบรรยายที่รวดเร็วธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $16.50
พระครู aiการถอดความที่มีความแม่นยำสูงและข้อมูลเชิงลึกบริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจจ่ายตามการใช้งาน; ราคาที่กำหนดเอง
Trintการสร้างเรื่องราวจากการถอดความบริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $80
คำอธิบายการแก้ไขบทถอดเสียงของเสียงและวิดีโอบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12
เตตราการผสานรวมที่ง่ายดายเข้ากับเว็บแอปพลิเคชันบริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $100
ดีปแกรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI ด้านเสียงองค์กรธุรกิจจ่ายตามการใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4000/ปี
Speechmaticsการนำคุณสมบัติของ AI ในการสนทนาไปใช้องค์กรธุรกิจมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $0. 30 ต่อชั่วโมง

10 โปรแกรมจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom

ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ได้รับความนิยมมาพร้อมกับคุณสมบัติและจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในที่นี้ เราจะพูดถึงผู้ช่วยจดบันทึก AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Zoom โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมถึงประโยชน์และข้อจำกัดของแต่ละตัว

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมและจัดการงานด้วยระบบ AI)

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIชั้นนำ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ด้วยชุดฟีเจอร์ที่ครบครัน รวมถึง AI Notetaker ขั้นสูงสำหรับ Zoom ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกทุกรายละเอียดระหว่างการประชุมกับลูกค้าและทีม เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่

ด้วยการทำให้การจดบันทึกเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น และทำให้ทั้งทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน—ทั้งหมดนี้ใน Workspace ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

ClickUp AI Notetakerคือวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงการสนทนาในการประชุมของคุณกับงานที่เหลือของคุณ ผ่านบันทึกและสรุปอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับเอกสารและงานต่างๆ คุณสามารถเข้าถึงสรุปอัจฉริยะพร้อมคำสำคัญและไฮไลท์ และสร้างรายการดำเนินการสำหรับตัวคุณเองหรือมอบหมายให้ทีมของคุณ

ด้วย ClickUp's AI Notetaker คุณสามารถสร้างบันทึกที่สามารถค้นหาได้พร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งมาพร้อมกับพลังของฟีเจอร์เอกสารอื่น ๆ ของ ClickUp ผสานกับClickUp Brain นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อปฏิทินของคุณกับ AI Notetaker เพื่อตั้งค่างานและกำหนดเส้นตายตามวาระการประชุมของคุณได้อีกด้วย

ผู้จดบันทึก AI สำหรับ Zoom: สร้างสรุปอัจฉริยะจากการประชุมด้วย AI Notetaker ของ ClickUp
สร้างสรุปอัจฉริยะจากการประชุมด้วยผู้จดบันทึก AI ของ ClickUp

ผู้ช่วยจดบันทึก AI ยังให้คุณเชื่อมต่อกับ ClickUp Chat ได้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถส่งสรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติในช่องแชทของคุณ นอกจากนี้ยังให้คุณเข้าถึงและบันทึกข้อมูลต่อไปนี้จากการประชุม:

  • ชื่อและวันที่ของการประชุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
  • รายชื่อผู้เข้าร่วม
  • วิดีโอการบันทึกการโทรแบบเต็ม
  • บันทึกเสียงการสนทนาแบบเต็ม
  • ภาพรวมโดยย่อของประเด็นสำคัญในการหารือ
  • รายการข้อสรุปสำคัญพร้อมข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่สำคัญในรูปแบบหัวข้อย่อย
  • รายการตรวจสอบของรายการที่ต้องดำเนินการและขั้นตอนต่อไป
  • จัดหมวดหมู่หัวข้อการประชุมเป็นเมนูแบบขยายได้
  • การถอดความที่สามารถขยายได้ของบทสนทนาทั้งหมด

นอกเหนือจากการให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมของคุณแล้ว Notetaker ยังมีคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่น:

  • บันทึกผลการเรียน, เสียงบันทึก, และสรุปไว้ในเอกสารส่วนตัว
  • การแท็กบันทึกการประชุมอื่น ๆ
  • เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำที่สามารถติดตามได้
  • ความสามารถในการเข้าร่วมการโทรจากที่ใดก็ได้ใน ClickUp
  • การผสานรวมกับ Zoom, Teams และ Google Meet
  • การตรวจจับและถอดเสียงภาษาอัตโนมัติสำหรับมากกว่า 15 ภาษา
  • การผสานรวมกับ ClickUp Brain สำหรับความสามารถในการจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์
เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นสรุปทันทีด้วย ClickUp Brain
เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นสรุปทันทีด้วย ClickUp Brain

ชมวิดีโอนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brain 👇

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมได้ในทางต่อไปนี้:

  • สร้างรายงานการประชุมโดยการร่างบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งเน้นประเด็นสำคัญของการหารือ
  • ย่อการประชุมที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับเพื่อความสะดวกในการแบ่งปันและเข้าใจ
  • เชื่อมโยงประเด็นการประชุมกับกระบวนการทำงาน และกำหนดเป้าหมายรวมถึงกำหนดเส้นตายเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์การจดบันทึกของ ClickUp ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างสรุปโดย AI ได้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการประชุมของ ClickUp เพื่อสื่อสารความคาดหวังและกำหนดรายการดำเนินการสำหรับการประชุมครั้งถัดไปของคุณ

นี่คือตัวเลือกบางประการที่คุณสามารถลองได้:

  • แม่แบบวาระการประชุมโดย ClickUp: ใช้โซลูชันนี้เพื่อกำหนดรายการการดำเนินการสำหรับการประชุมของคุณโดยระบุความรับผิดชอบและเป้าหมายสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน
  • แบบฟอร์มบันทึกการประชุมโดย ClickUp: ติดตามทุกคำพูดที่กล่าวในระหว่างการประชุมเพื่อให้คุณสามารถระบุจุดปัญหาทั้งหมดได้ และตัดสินใจอย่างชัดเจนในการประชุมครั้งต่อไป

ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถจัดการประสบการณ์การประชุมทั้งหมดของคุณได้ด้วยการจดบันทึก สร้างวาระการประชุม กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ มันช่วยให้คุณบันทึกการประชุมได้เพื่อให้คุณสามารถ:

  • ทำการแก้ไขอย่างละเอียดเพื่อเน้นจุดสำคัญและนำเสนอสรุปการประชุมอย่างสร้างสรรค์
  • เตรียมวาระการประชุมให้พร้อมสำหรับทุกการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติด้วยงานที่เกิดซ้ำ
  • ใช้คำสั่ง /Slash เพื่อเข้าถึงเมนูคำสั่งและตั้งค่างานได้ในไม่กี่วินาที
ผู้บันทึกการประชุมผ่าน Zoom ด้วย AI: เชื่อมต่อ ClickUp Docs เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อช่วยให้คุณจดจ่อกับประเด็นสำคัญในการประชุม
เชื่อมต่อ ClickUp Docs เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อให้คุณมุ่งเน้นที่ประเด็นสำคัญของการประชุม

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกประเด็นสำคัญจากการสนทนาใน Zoom และเก็บไว้ใช้ในภายหลัง เอกสารเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเพื่อดำเนินการต่อได้

เอกสารช่วยให้คุณสรุปบันทึกการประชุมยาว ๆ ด้วย AI, ปรับแต่งมุมมองและฟิลด์, ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว, สร้างรายการที่ต้องทำเพื่อมอบหมาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ได้เรียนรู้วิธีแยกแยะคำพูด สรุปการประชุม และลบคำที่ซ้ำซ้อนได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการฟังและจดบันทึกจากการบันทึกการประชุมอีกต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จดบันทึกการประชุมด้วย ClickUp AI Notetaker และเชื่อมต่อกับเอกสารและงานต่างๆ เพื่อสร้างสรุปโดย AI และถอดความที่สามารถค้นหาได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการประชุม Zoom ของคุณ
  • ใช้ ClickUp Brain เพื่อเชื่อมต่อความรู้ทั้งหมดของบริษัทของคุณกับ AI เพื่อรักษาการทำงานของโครงการและเพิ่มผลผลิต
  • สร้างและแชร์บันทึกการประชุมด้วย ClickUp Docs สร้างสรุปและวาระการประชุมในรูปแบบศูนย์กลาง แชร์กับทีม และทำงานกับรายการที่สามารถดำเนินการได้
  • จดบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุม Zoom ของคุณด้วยClickUp Notepadและจัดระเบียบบันทึก รายการงาน และรายการตรวจสอบในที่เดียว
  • จัดการประชุมในที่เดียวด้วย ClickUp Meetings โดยสามารถจดบันทึก จัดการวาระการประชุม และกำหนดรายการดำเนินการสำหรับทีมของคุณทั้งหมด
  • สรุปเนื้อหาแบบยาวได้ทันทีและเปลี่ยนย่อหน้าให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง
  • ผสานการทำงานผ่าน Zapier ได้อย่างง่ายดายกับแอปภายนอก เช่น HubSpot, Zoom, Calendly และ Slack

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ไมเคิล เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายชุมชนอาชีพแห่งมหาวิทยาลัยไมอามี กล่าว ถึง ClickUp:

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าเพียงแค่บันทึกการประชุม—เปลี่ยนให้เป็นงานที่ต้องทำ ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถแปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานที่สามารถมอบหมายได้พร้อมกำหนดวันครบกำหนดได้ทันที

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียง AI ในการประชุมขาย)

Otter.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงด้วย AI ในการประชุมขาย
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างการถอดความจากการประชุมวิดีโอหรือการสนทนาเสียงเป็นข้อความ สามารถระบุผู้พูด ติดป้ายชื่อผู้พูดในข้อความ และจับภาพสไลด์ที่แชร์ได้

แพลตฟอร์มมีคุณสมบัติแชทสดที่ช่วยให้คุณสามารถถามคำถามระหว่างการประชุม, เพิ่มความคิดเห็นในบันทึกการประชุม, หรือเน้นจุดสำคัญได้. คุณยังสามารถสร้างสรุปสดแบบเรียลไทม์จากบันทึกของ AI ได้ในกรณีที่คุณพลาดบางประเด็นในระหว่างการประชุม.

คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai

  • ระบุคำหลักและวลีแล้วค้นหาในบันทึกการถอดเสียง
  • ผสานการทำงานกับ Google หรือ Microsoft Calendar เพื่อให้สามารถเข้าถึงการประชุม Zoom, Teams และ Google Meet ของคุณได้อย่างครบถ้วน
  • ขยายแพ็กเกจเพื่อเพิ่มจำนวนนาทีในขีดจำกัดการถอดเสียงของคุณหรืออัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • มีขีดจำกัดสำหรับบันทึกการประชุม, ไฟล์ที่อัปโหลด, และระยะเวลาการประชุม
  • แผนฟรีไม่รวมการค้นหาขั้นสูงหรือคุณสมบัติการร่วมมือ
  • มันไม่อนุญาตให้คุณจดบันทึกของคุณเองในแอป

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อเดือน พร้อมการถอดเสียง 1,200 นาที
  • ธุรกิจ: $40 ต่อเดือน พร้อมบริการถอดเสียง 6,000 นาที
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Otter AIของเราที่ช่วยให้คุณแชร์โน้ตและสรุปการประชุมได้อย่างรวดเร็ว!

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2:

การถอดความแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูง และสรุปโดย AI ช่วยประหยัดเวลา บทถอดความที่สามารถค้นหาได้ทำให้การทบทวนการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การถอดความแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูง และสรุปโดย AI ช่วยประหยัดเวลา บทถอดความที่สามารถค้นหาได้ทำให้การทบทวนการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การสนทนาของทีม)

ผู้จดบันทึก AI สำหรับ Zoom: Fireflies.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การสนทนาของทีม
ผ่านทาง Fireflies.ai

Fireflies.ai เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงและบันทึกการสนทนาใน Zoom แบบเรียลไทม์ มันสรุปประเด็นสำคัญ เน้นการตัดสินใจ และสร้างรายการการดำเนินการจากบันทึกการประชุม

คุณยังสามารถเล่นซ้ำบางส่วนของการประชุม ค้นหาคำสำคัญ และเปลี่ยนความเร็วในการเล่นของการบันทึกการประชุมได้อีกด้วย เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Fireflies.ai ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถปักหมุด แสดงความคิดเห็น และโต้ตอบกับบทสนทนา หรือดึงเอาส่วนของเสียงจากการบันทึกออกมาได้

จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รองรับมากกว่า 40 ภาษาและสำเนียง ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่มีความหลากหลาย
  • ใช้ผู้ช่วยจดบันทึก AI เพื่อเข้าร่วมการประชุมและบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงาน Fireflies.ai กับ Teams, Skype, Zoom และ Google Meet
  • แชร์บันทึกการประชุมบน Slack, Notion หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • คุณภาพเสียงส่งผลต่อความถูกต้องของการถอดเสียง
  • แผนฟรีไม่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
  • มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดไฟล์, ระยะเวลาการประชุม, และอัตราการถอดเสียง

ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 3/5 (10 รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจดบันทึกการประชุมอยู่ใช่ไหม?นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่จะช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2:

ความถูกต้องและความสอดคล้องของเสียงกับการถอดความเป็นข้อความนั้นมีประโยชน์มาก ไม่รบกวนเพราะคุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขในการเชิญ Fred (Fireflies) ได้ตามต้องการ ซึ่งสำคัญมากเพราะมีบางการประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ฉันได้เปรียบเทียบกับ AI ที่คล้ายกันหลายตัว และนี่คือตัวที่ดีที่สุดในแง่ของความแม่นยำและความเป็นส่วนตัว

ความถูกต้องและความสอดคล้องของเสียงกับการถอดความเป็นข้อความนั้นมีประโยชน์มาก ไม่รบกวนเพราะคุณสามารถตั้งเงื่อนไขในตั้งค่าเพื่อเชิญ Fred (Fireflies) ได้เฉพาะเมื่อคุณต้องการเท่านั้น นี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมีบางการประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ฉันได้เปรียบเทียบกับ AI ที่คล้ายกันและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในแง่ของความแม่นยำและความลับ

4. Sonix (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลและคำบรรยายอย่างรวดเร็ว)

Sonix: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลและคำบรรยายอย่างรวดเร็ว
ผ่านทาง Sonix

Sonix ให้บริการถอดเสียงและคำบรรยายอัตโนมัติในหลายภาษา และสร้างสรุปโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังสามารถระบุผู้พูดหลายคนและสิ่งที่พวกเขากำลังพูดได้อีกด้วย

ด้วย Sonix คุณจะได้รับบริการแปลและแปลงเนื้อหาเสียงและภาพเป็นข้อความโดยอัตโนมัติฟีเจอร์การทำงานร่วมกันยังช่วยให้สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานหลายผู้ใช้ เพื่อให้สมาชิกสามารถอัปโหลด แชร์ แก้ไข หรือจำกัดการเข้าถึงไฟล์ได้

📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามข้อความธรรมดาที่ผู้ใช้ป้อนได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! ระบบ AI ได้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อการสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอปมากกว่า 3 แอปด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!

คุณสมบัติเด่นของ Sonix

  • ค้นหา, เล่น, แก้ไข, จัดระเบียบ, และแชร์เอกสารการบันทึกเสียงบนอุปกรณ์ใด ๆ ด้วยตัวแก้ไขอัจฉริยะภายในระบบ
  • รับสรุปโดย AI, ชื่อบท, การตรวจจับหัวข้อ และการวิเคราะห์เชิงธีมในบันทึกของคุณ
  • แชร์และเผยแพร่บันทึกการประชุมของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ
  • ผสานการทำงานของคุณกับ YouTube, Zapier, Teams, Zoom และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Sonix

  • โครงสร้างราคาสูงกว่าที่อื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ถอดความอาจมีความไม่ถูกต้องหากมีผู้พูดหลายคน

ราคาของ Sonix

  • มาตรฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $16.50 ต่อการเข้าถึงผู้ใช้หนึ่งราย
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Sonix

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)

🔎 คุณรู้หรือไม่? Zoom เริ่มต้นจากการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด 15 คน และปัจจุบันสามารถรองรับได้สูงสุดถึง 1,000 คนในเวลาเดียวกัน ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถระบุผู้พูดส่วนใหญ่และระบุคำพูดของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง

5. Rev. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความแม่นยำสูง)

ผู้จดบันทึก AI สำหรับ Zoom: Rev.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความที่มีความแม่นยำสูงและข้อมูลเชิงลึก
ผ่านทาง Rev.ai

Rev. ai เป็น API ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการถอดความจาก AI และมนุษย์ คุณสามารถบันทึกและถอดความบันทึกการประชุม Zoom, แอปพลิเคชันวิดีโอและเสียง และแชร์กับองค์กรของคุณได้

มันให้บริการความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความ, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, การถอดเสียงหลายภาษา, และความแม่นยำระดับสูงสุดจากการถอดเสียงที่สร้างโดยมนุษย์

คุณสมบัติเด่นของ Rev. ai

  • รับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจดจำภาษา การวิเคราะห์ความรู้สึก การสกัดหัวข้อ การสรุป การแปล และการจัดแนวข้อมูลให้ตรงกัน
  • ระบุเวลาที่แน่นอนเพื่อการค้นหาและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
  • ใช้ประโยชน์จากอัตราการผิดพลาดของคำที่ต่ำที่สุดและบทถอดเสียงที่อ่านได้ชัดเจนที่สุด

ข้อจำกัดของระบบปัญญาประดิษฐ์

  • มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดไฟล์, ระยะเวลา, และการใช้งานพร้อมกัน

ราคาของ Rev. ai

  • จ่ายตามการใช้งาน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Rev. ai

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev. ai อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2:

การอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ไปยัง Rev นั้นทำได้ง่าย การแก้ไขออนไลน์ก็ใช้งานสะดวก ฝ่ายบริการลูกค้ารesponsive และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี การให้คะแนนไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ดูเหมือนจะทำให้ Rev เรียนรู้และพัฒนาขึ้นในแต่ละการถอดความและคำบรรยาย

การอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ไปยัง Rev นั้นทำได้ง่าย การแก้ไขออนไลน์ก็ใช้งานสะดวก ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ารวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เมื่อให้คะแนนไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ Rev ดูเหมือนจะเรียนรู้และพัฒนาขึ้นในแต่ละงานถอดความและคำบรรยาย

6. Trint (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเรื่องราวจากการถอดเสียง)

Trint: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรื่องราวจากการถอดความ
ผ่านทาง Trint

Trint เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ทรงพลังด้วยถอดเสียงจากเสียงและวิดีโอของคุณ คุณสามารถแปลงวิดีโอ เสียง และการพูดเป็นข้อความได้อย่างแม่นยำสูงสำหรับการแก้ไข สรุป แปล และทำงานร่วมกันในขั้นตอนเดียว

คุณสมบัติการเล่าเรื่องของ Trint ช่วยให้คุณสามารถดึงคำพูดจากบันทึกการสนทนาหลายรายการและสร้างบทความ พอดแคสต์ บทภาพยนตร์ และเสียงสั้นๆ ผ่านเครื่องมือแก้ไขใช้การจดบันทึกประโยคเพื่อสร้างสตอรี่บอร์ดและสรุปที่น่าสนใจจากบันทึกการประชุมของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Trint

  • บันทึกเนื้อหาแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์ผ่านความสามารถของ AI
  • สร้างเนื้อหาที่แชร์ได้ง่ายจากบทถอดความเพื่อการสร้างเรื่องราว
  • ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน, ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ
  • ผสานการทำงานกับระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Trint

  • ไม่สามารถบันทึกไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 3 GB หรือมีความยาวเกิน 3 ชั่วโมง
  • เวอร์ชันฟรีไม่มีการผสานการทำงานขั้นสูง
  • ไม่รองรับการเชื่อมโยงไปยังไฟล์เสียงหรือวิดีโอ

ราคาของ Trint

  • เริ่มต้น: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Trint

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุดใน Google Docs, Word และ ClickUp

7. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขบทถอดเสียงเสียงและวิดีโอ)

ผู้จดบันทึกด้วย AI สำหรับ Zoom: Descript: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขบทถอดเสียงและวิดีโอ
ผ่านทาง Descript

Descript ใช้ความสามารถของ AI ในการสร้างบทถอดความจากวิดีโอ แปลเนื้อหา สร้างคำบรรยายวิดีโอ และแก้ไขสื่อ คุณสามารถแปลงเสียงเป็นข้อความ สร้างบทถอดความโดย AI และมนุษย์ บันทึกการประชุม ทำงานร่วมกันบนไฟล์เสียง และแชร์บนช่องทางยอดนิยมหลายช่องทาง

อัปโหลดไฟล์โดยตรงบน Descript และรับการถอดความที่เข้าใจง่าย สรุป และแชร์ได้ คุณยังสามารถแก้ไขวิดีโอและเสียงบนแพลตฟอร์มนี้เพื่อเก็บส่วนสำคัญของการประชุมของคุณและเน้นจุดสำคัญได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • แก้ไขข้อความและบันทึกการประชุมและพอดแคสต์
  • แปลเสียงโดยใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
  • สร้างถอดความที่แม่นยำทั้งจากมนุษย์และ AI
  • ลากและวางไฟล์เพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความ

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • มีเวอร์ชันฟรีที่จำกัด
  • อาจทำให้ระบบของคุณช้าลง

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • นักสะสม: $12 ต่อคนต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ผู้สร้าง: 24 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวเชิงอธิบาย

  • G2: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ใช้สำหรับมินิพอดแคสต์ พบว่ามีความขัดข้องน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Podcastle.

ใช้สำหรับมินิพอดแคสต์ พบว่ามีความขัดข้องน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Podcastle.

8. Tetra (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมเข้ากับเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย)

Tetra: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมเข้ากับเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย
ผ่านทาง Tetra

Tetra เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับการโทร Zoom ของคุณและเริ่มบันทึกโน้ตเพื่อสร้างบทถอดความได้ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกการประชุมและสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่กำลังเกิดขึ้นได้

แอปเว็บของ Tetra ช่วยให้คุณดูบันทึกการประชุมของคุณได้ทุกเมื่อ คุณสามารถใช้เครื่องมือค้นหาในตัวเพื่อค้นหาคำหลักและวลีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงเวลาของคำที่ซิงค์กับไฟล์เสียงเพื่อให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Tetra

  • โทรเข้าการประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา
  • ส่งออกบันทึกการประชุมของคุณเพื่อบันทึกเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, DropBox, อีเมล และ Google Docs
  • รับระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งให้คุณลบเอกสารการสอบได้ถาวร
  • ทำงานร่วมกับบรรณาธิการมนุษย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขและปรับปรุงบทสคริปต์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของเตตรา

  • ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มการประชุมบางแพลตฟอร์มได้

ราคาของเตตรา

  • เพิ่มเติม: $100/เดือน สำหรับการถอดเสียง 3 ชั่วโมง
  • ข้อดี: $300/เดือน สำหรับการถอดเสียง 10 ชั่วโมง
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Tetra

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: NA

🎯 ข้อคิด: ความเหนื่อยล้าจากการประชุมเป็นเรื่องจริง แต่เมื่อคุณไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึก คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้มากขึ้น—และนั่นนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น

9. Deepgram (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI เสียง)

ผู้บันทึกการประชุมด้วย AI สำหรับ Zoom: Deepgram: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI ด้านเสียง
ผ่านทาง Deepgram

Deepgram เป็นแพลตฟอร์ม AI เสียงที่แปลงเสียงเป็นข้อความและข้อความเป็นเสียง รวมถึงตัวแทนเสียงที่แปลงเสียงเป็นเสียง นักพัฒนาสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ AI เสียง

คุณสมบัติด้านปัญญาประดิษฐ์เสียงของ Deepgram ช่วยให้คุณสร้างบทถอดเสียงการพูดที่มีความแม่นยำสูงสุด รวดเร็ว และคุ้มค่า

คุณสมบัติเด่นของ Deepgram

  • ถอดเสียงการประชุมและไฟล์เสียงตัวอย่างได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ความสามารถของ AI สำหรับการวิเคราะห์ทั่วทั้งองค์กร
  • รับความสามารถด้านปัญญาในการสนทนาเพื่อระบุผู้พูดและระบุคำพูดให้กับพวกเขา

ข้อจำกัดของ Deepgram

  • จำเป็นต้องมีทักษะ API เพื่อใช้การปรับแต่ง
  • การถอดเสียงของคำพูดที่มีเครื่องหมายเน้นอาจมีข้อผิดพลาด

ราคาของ Deepgram

  • จ่ายตามการใช้งาน: เครดิต $200
  • การเติบโต: 4,000 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปี
  • องค์กร: 15,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Deepgram

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: NA

ผู้ใช้จริงพูดถึง Deepgram อย่างไรบ้าง?

รีวิวG 2:

ฉันชอบที่ Deepgram สามารถจับเสียงและวิดีโอได้อย่างแม่นยำและถอดความได้อย่างถูกต้อง มันทำงานได้ดีมากสำหรับการถอดความการประชุมกับลูกค้าและการสนทนาภายใน ด้วยฟีเจอร์ในการจัดเก็บและแชร์การถอดความกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Drive ทำให้สามารถผสานการทำงานได้อย่างง่ายดาย

ฉันชอบที่ Deepgram สามารถจับเสียงและวิดีโอได้อย่างแม่นยำและถอดความได้อย่างถูกต้อง มันทำงานได้ดีมากสำหรับการถอดความการประชุมกับลูกค้าและการสนทนาภายในองค์กร ด้วยฟีเจอร์ในการจัดเก็บและแชร์การถอดความกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Drive ทำให้สามารถผสานการทำงานได้อย่างง่ายดาย

10. Speechmatics (เหมาะที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้คุณสมบัติ AI ในการสนทนา)

Speechmatics: เหมาะที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้ฟีเจอร์ AI ในการสนทนา
ผ่านทาง Speechmatics

Speechmatics เป็น API ด้าน AI สำหรับการสนทนาที่ช่วยให้สามารถโต้ตอบด้วยเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติและตอบสนอง ด้วยเทคโนโลยี ASR ชั้นนำของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสำเนียง ภาษา หรือสภาพแวดล้อม

ระบบ ASR ของมันให้การถอดความที่แม่นยำสูงโดยสามารถจดจำผู้พูดได้แบบเรียลไทม์จากการประชุมสดหรือสื่อที่บันทึกไว้มากกว่า 50 ภาษา

คุณสมบัติเด่นของ Speechmatics

  • รับเทคโนโลยีการพูดด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการถอดเสียงและการแปลแบบเรียลไทม์
  • เข้าถึง API แปลงเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำและครอบคลุม
  • ใช้บริการ ASR แบบเรียลไทม์ในกว่า 50 ภาษา

ข้อจำกัดของ Speechmatics

  • มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
  • บันทึกการสนทนาอาจมีความล่าช้าแบบเรียลไทม์

ราคาของ Speechmatics

  • ฟรี: 8 ชั่วโมงต่อเดือน
  • จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $0. 30 ต่อชั่วโมง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Speechmatics

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

  • Fathom: Fathom ทำให้การบันทึก, การถอดเสียง, และการสรุปการประชุมของคุณใน Zoom, Google Meet, หรือ Microsoft Teams ง่ายขึ้น
  • Sembly AI: เหมาะสำหรับการสร้างบันทึกการประชุม Zoom เปลี่ยนการประชุมให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้ และเน้นช่วงเวลาสำคัญของการสนทนา
  • Avoma: แพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจรสำหรับการจดบันทึกอัตโนมัติ การคาดการณ์ การจัดตารางเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมบันทึกโน้ต AI สำหรับ Zoom?

เมื่อเลือกผู้ช่วยบันทึกโน้ต AI สำหรับ Zoom ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดต่อการดำเนินงานของธุรกิจคุณ. บางอย่างอาจได้แก่:

  • การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: ผู้ช่วยจดบันทึก AI ควรบันทึกเสียงแบบเรียลไทม์และสร้างถอดเสียงได้อย่างถูกต้อง
  • สรุปโดย AI อัตโนมัติ: ผู้จดบันทึกที่เหมาะสมสามารถสร้างรายการตรวจสอบ รายการที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • การผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่: เครื่องมือ AI ของคุณต้องสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้สมาชิกในทีมสามารถปรับตัวเข้ากับเครื่องมือใหม่นี้ได้อย่างราบรื่น
  • การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้: การตั้งค่าสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ พร้อมการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก, ระยะเวลาที่ยืดหยุ่น, และความสามารถในการแชร์
  • มาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: การถอดความการประชุม AI ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อน
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เครื่องมือต้องมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และเข้าใจง่าย หากมีการฝึกอบรมสั้น ๆ ในการนำเครื่องมือมาใช้ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับทีม
  • เครื่องมือบันทึกการประชุมต้องสามารถถอดความการประชุมและระบุได้ว่าใครพูดอะไรในการสนทนาผ่าน Zoom ควรสรุปเนื้อหาการอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งสามารถมอบหมายให้ติดตามผลต่อไป

📈 สถิติที่ควรรู้:จากการสำรวจของ Microsoft พบว่า 52% ของผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่ายากที่จะตามทันการจดบันทึก เครื่องมือ AI ช่วยลดช่องว่างนี้ด้วยการถอดความและสรุปแบบเรียลไทม์

สรุปการประชุมด้วยผู้จดบันทึก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom—ClickUp!

การเลือกผู้ช่วยบันทึกการประชุม AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom นั้นต้องพิจารณาจากปัจจัยสำคัญหลายประการ คุณควรพิจารณาว่ามันเหมาะกับงบประมาณและความต้องการทางธุรกิจของคุณเพียงใด และสามารถผสานการทำงานกับระบบการทำงานปัจจุบันของคุณได้สะดวกเพียงใด

หากบริษัทของคุณมีการประชุมผ่าน Zoom จำนวนมาก คุณจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกการประชุมด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด นั่นคือ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้มีฟีเจอร์การถอดความและการทำงานร่วมกันหลายรูปแบบที่ช่วยให้การสรุปการประชุมและการติดตามผลเป็นเรื่องง่าย ใช้ฟีเจอร์ของ ClickUp Brain เพื่อปฏิวัติกระบวนการทำงานของคุณด้วยความง่ายดายและประสิทธิภาพของทีมลงทะเบียนวันนี้!