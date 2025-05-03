บล็อก ClickUp

ซอฟต์แวร์ OCR ที่ดีที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติในปี 2025

3 พฤษภาคม 2568

คุณทราบหรือไม่ว่า Reddit ใช้ซอฟต์แวร์ OCR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา?ผู้ใช้ Reddit คนนี้ได้ทดลองและยืนยันว่าฟังก์ชันการค้นหาของ Reddit ใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อดึงข้อความจากรูปภาพ

เทคโนโลยี OCR มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ ทั้งในด้านเนื้อหาและการทำ SEO

องค์กรต่างๆ จัดการกับเอกสารที่สแกนแล้ว, PDF และไฟล์ภาพจำนวนมาก ซึ่งมักจะมีข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ เพื่อทำให้ทีมผู้บริหารสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะเสียเวลาในการถอดความเนื้อหา ธุรกิจจึงจำเป็นต้องสกัดข้อความจากรูปแบบเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม โซลูชัน OCR พื้นฐานอาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการขององค์กร คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ OCR ที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น—แต่ซอฟต์แวร์ใดที่คุณสามารถไว้วางใจได้?

บล็อกนี้จะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น อ่านต่อเพื่อค้นหาคำตอบ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือเครื่องมือ OCR ทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความ พร้อมด้วยคุณสมบัติเด่นของแต่ละเครื่องมือ:

เครื่องมือ OCRเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
Adobe Acrobat Pro DCการจัดการไฟล์ PDF สำหรับองค์กรระบบ OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การแก้ไข PDF, การเปรียบเทียบเอกสาร, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์$14.99–$23.99/ผู้ใช้/เดือน + ส่วนเสริม
ABBYY FineReader PDFOCR ขั้นสูงและการแปลงเอกสาร198 ภาษา, การประมวลผลแบบกลุ่ม, การสร้างแบบฟอร์ม, การเปรียบเทียบเอกสาร16–24 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน; Mac: 69 ดอลลาร์/ปี
Tesseract OCRนักพัฒนาและผู้ใช้โอเพนซอร์สใช้ CLI, รองรับมากกว่า 100 ภาษา, การฝึกอบรมที่กำหนดเองฟรี
ออมนิเพจ อัลติเมทระบบอัตโนมัติ OCR สำหรับปริมาณงานสูงการประมวลผลแบบกลุ่ม, รองรับมากกว่า 120 ภาษา, ผู้ช่วย eDiscoveryราคาตามความต้องการ
Readiris 17บุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก130+ ภาษา, บันทึกเสียง, สแกนบาร์โค้ด, เครื่องมือ PDF69–199 ดอลลาร์ (ใบอนุญาตตลอดชีพ)
VueScanการสนับสนุนสแกนเนอร์รุ่นเก่า & การสแกนแบบมืออาชีพ30+ ภาษา, PDF ที่สามารถค้นหาได้, เครื่องมือ AI, รองรับสแกนเนอร์มากกว่า 7400 รุ่น9.95–19.95 ดอลลาร์/เดือน/ผู้ใช้
SimpleOCRความต้องการ OCR พื้นฐานฟรีฟรีแวร์, การสกัดข้อความพื้นฐาน, SDK พร้อมใช้งานฟรี
GOCRระบบ OCR แบบโอเพนซอร์สพื้นฐานฟรี, รองรับหลายแพลตฟอร์ม, ใช้คำสั่งผ่าน CLI, รองรับหลายภาษาฟรี
Google Cloud Visionระบบ OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติขนาดใหญ่โมเดล ML, รองรับหลายภาษา + การเขียนด้วยลายมือ, OCR แบบเรียลไทม์ผ่าน API, ผสานการทำงานกับ Google Cloudแพ็กเกจฟรี + การคิดค่าบริการตามการใช้งาน
ไมโครซอฟต์ เลนส์ผู้ใช้ Microsoft และการสแกนอย่างรวดเร็วการตัดภาพอัตโนมัติ, ส่งออกเป็น Word/PDF, ซิงค์กับคลาวด์ผ่าน OneDrive/OneNoteฟรี

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ OCR?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ OCR ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่ ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเหล่านี้:

  • มองหาเครื่องมือ OCR ที่มีการจดจำข้อความที่แข็งแกร่งในหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจัดการกับเอกสารที่สแกนในรูปแบบที่หลากหลาย การรองรับข้อความที่เขียนด้วยลายมือก็เป็นข้อดีเพิ่มเติม ✅
  • โซลูชัน OCR ควรสามารถผสานการทำงานกับรูปแบบไฟล์ของ Microsoft Office, ไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้ และซอฟต์แวร์ธุรกิจอื่น ๆ ได้ ✅
  • เทคโนโลยี OCR ชั้นนำใช้ซอฟต์แวร์การเรียนรู้ของเครื่องและการจดจำอักขระอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงความแม่นยำตลอดเวลา ✅
  • ซอฟต์แวร์ OCR ที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรควรมีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเปรียบเทียบเอกสาร สแกนตาราง และประมวลผลใบแจ้งหนี้ประเภทต่างๆ ได้โดยใช้แรงงานคนน้อยที่สุด ✅
  • หากจัดการเอกสารที่มีความอ่อนไหว เช่น บันทึกของโรงพยาบาลหรือการชำระเงินประกันภัย ต้องมั่นใจว่างาน OCR ได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย โดยมีการติดตั้งภายในองค์กรเป็นตัวเลือก ✅

ซอฟต์แวร์ OCR ที่ดีที่สุด 10 อันดับ

หลังจากการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและการวิจัยตลาด เครื่องมือเหล่านี้เป็นซอฟต์แวร์ OCR ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาเพื่อช่วยคุณเลือกโซลูชัน OCR ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

1. Adobe Acrobat Pro DC (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ PDF ระดับองค์กร)

Adobe Acrobat Pro DC (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ PDF ระดับองค์กร)
ผ่านทาง Adobe Acrobat Pro DC

ธุรกิจที่จัดการกับเอกสารทางกฎหมายที่ถูกสแกน, ไฟล์อื่น ๆ, และปริมาณมากของภาพข้อความมักประสบปัญหาในการทำให้สามารถค้นหาได้

Adobe Acrobat Pro DC ช่วยให้ทีมสามารถดึงข้อความ แก้ไขไฟล์ PDF และผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจได้อย่างราบรื่นด้วยเทคโนโลยี OCR

ดาวเด่นของรายการคือเครื่องมือ OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรับประกันความแม่นยำสูงในการจดจำข้อความ Adobe Acrobat Pro DC ยังมีความสามารถในการเปรียบเทียบเอกสาร การลบข้อมูล และการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้การประมวลผลเอกสารง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Acrobat Pro DC

  • แปลงเอกสารและรูปภาพที่สแกนแล้วให้เป็นไฟล์ PDF ที่สามารถแก้ไขได้และ ค้นหาได้
  • ส่งออกไฟล์ PDF ไปยังรูปแบบของ Microsoft Office พร้อมรักษาความสมบูรณ์ของรูปแบบ
  • ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับ การสรุป และการวิเคราะห์เอกสาร
  • เข้าถึงการแก้ไขขั้นสูงและการเปรียบเทียบเอกสารเพื่อการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย
  • นำเสนอ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปลอดภัยและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์เพื่อทำให้การอนุมัติและกระบวนการทำงานง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Adobe Acrobat Pro DC

  • ต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย ทำให้ ไม่เหมาะสำหรับงบประมาณ เท่าซอฟต์แวร์ OCR ฟรีบางตัว
  • มีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน ซึ่งอาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้
  • ประสบปัญหาการทำงานช้าลงเมื่อจัดการไฟล์ภาพที่สแกนขนาดใหญ่มาก

ราคาของ Adobe Acrobat Pro DC

  • Acrobat Standard DC: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Acrobat Pro DC: $23.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ส่วนเสริมผู้ช่วย AI: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้

Adobe Acrobat Pro DC คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,450+)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,080+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe Acrobat Pro DC อย่างไรบ้าง?

จากผู้ใช้ G2:

เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเอกสาร PDF คือ Adobe Acrobat ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับซอฟต์แวร์ PDF และมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การเปรียบเทียบเอกสารด้วยตนเองนั้นใช้เวลานานและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด—แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติและลดข้อผิดพลาดได้

2. ABBYY FineReader PDF (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเอกสารและ OCR ขั้นสูง)

ผ่านทาง ABBYFinReader PDF

ลองสแกนดูในฟอรัมใดก็ได้ แล้วคุณจะเห็นความต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค OCR สำหรับการรู้จำตัวอักษรจากภาพที่รองรับหลายภาษา

ABBYY FineReader PDF ตอบโจทย์ความต้องการข้างต้น—นอกเหนือจากการนำเสนอเครื่องมือ OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งรับประกันการสกัดและแก้ไขข้อความที่มีความแม่นยำสูง

ด้วยคุณสมบัติการเปรียบเทียบเอกสาร, การแปลงเอกสารเป็นชุด, การจดจำคำด้วยระบบออปติคอล, และระบบอัตโนมัติขั้นสูง, ทีมสามารถประมวลผลเอกสารกระดาษจำนวนมากได้, เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่สามารถค้นหาได้และแก้ไขได้.

คุณสมบัติเด่นของ ABBYY FineReader PDF

  • แปลงไฟล์ PDF และรูปภาพที่สแกนแล้วให้เป็นเอกสารที่สามารถแก้ไขและค้นหาได้ พร้อมความแม่นยำของ OCR สูง
  • รองรับ 198 ภาษา รวมถึงอักษรที่ซับซ้อน เช่น อักษรซีริลลิกและอักษรเอเชีย
  • เปรียบเทียบเอกสารเพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวอร์ชันต่างๆ
  • ทำให้การประมวลผลเอกสารขนาดใหญ่เป็นอัตโนมัติด้วย เครื่องมือแปลงเอกสารแบบกลุ่ม
  • สร้างแบบฟอร์ม PDF ที่สามารถกรอกได้ และเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ABBYY FineReader PDF

  • ราคาการสมัครสมาชิกอาจ มีค่าใช้จ่ายสูง สำหรับบุคคลเมื่อเทียบกับทางเลือกการซื้อครั้งเดียว
  • การต่อสู้กับการสแกนคุณภาพต่ำ, ต้องการการแก้ไขด้วยตนเองสำหรับการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน
  • อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนคู่แข่งบางราย ทำให้การเรียนรู้มีความยากมากขึ้น

ABBYY FineReader PDF ราคา

  • FineReader Standard: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • FineReader Corporate: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • FineReader สำหรับ Mac: $69/ปี ต่อผู้ใช้

ABBYY FineReader PDF คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (286+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (426+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ABBYY FineReader PDF อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditกล่าวไว้:

เครื่องมือหลักของผมบน Windows คือ ABBYY FineReader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่ง (แต่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะและใช้ได้เฉพาะบน Windows) ที่สามารถตรวจจับการจัดรูปแบบของเอกสารที่ผมต้องการอ่านได้โดยอัตโนมัติ แยกเอกสารเป็นหน้า ๆ แก้ไขการเอียงของเอกสาร ลบขอบกระดาษ และจดจำข้อความได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ยังคงใช้โปรแกรมประมวลผลคำเดิมๆ จากสมัยก่อนอยู่หรือเปล่า? ยกระดับงานเขียนของคุณด้วยเครื่องมือทันสมัยที่รองรับการทำงานร่วมกันและแก้ไขด้วย AI

3. Tesseract OCR (เหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้ชื่นชอบโอเพนซอร์ส)

Tesseract OCR (เหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้ชื่นชอบโอเพนซอร์ส)
ผ่านทาง Tesseract OCR

ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ OCR แบบดั้งเดิมที่มีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิก Tesseract เป็นเครื่องมือที่ใช้คำสั่งผ่านบรรทัดคำสั่ง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับนักพัฒนา นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติที่ต้องการควบคุมการดึงข้อมูลข้อความจากภาพได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังเป็นโซลูชันที่ฟรีอย่างสมบูรณ์และเปิดแหล่งโค้ดภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 อีกด้วย ได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดย Hewlett-Packard และได้รับการดูแลโดย Google ในภายหลัง Tesseract รองรับภาษาได้มากกว่า 100 ภาษา และสามารถผสานการทำงานกับ Python, C++ และภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tesseract OCR

  • จดจำข้อความใน 100+ ภาษา รวมถึงภาษาอาหรับ ไซริลลิก และอักษรเอเชีย
  • รองรับรูปแบบไฟล์เอาต์พุตหลากหลาย เช่น TXT, PDF, OCR และ TSV
  • ปรับแต่ง OCR ผ่านการฝึกอบรมและการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะทาง
  • ประมวลผลรูปแบบภาพหลายประเภท เช่น PNG, JPEG และ TIFF

ข้อจำกัดของ Tesseract OCR

  • ไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก—ต้องมีความชำนาญในการใช้คำสั่งผ่านบรรทัดคำสั่ง
  • ความแม่นยำของ OCR ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพ จำเป็นต้องมีการประมวลผลล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่มองหาโซลูชันแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันที
  • รองรับการจดจำลายมือได้จำกัด ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงสำหรับเอกสารบางประเภท

ราคา Tesseract OCR

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Tesseract OCR

  • G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

📮 ClickUp Insight:พนักงานเกือบครึ่งของคุณไม่สามารถมีสมาธิได้

การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องกำลังค่อยๆ ดูดซับประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราเผยว่า42% ของการขัดจังหวะในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม ลองจินตนาการถึงการกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกไป

ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมศูนย์เวิร์กโฟลว์ของคุณได้—ผสานงาน, แชท, เอกสาร และไวท์บอร์ดเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นในที่เดียว นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมต่อ, ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

4. OmniPage Ultimate (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ OCR อัตโนมัติปริมาณมาก)

OmniPage Ultimate (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ OCR อัตโนมัติปริมาณสูง)
ผ่านทาง OmniPage Ultimate

คุณกำลังจมอยู่กับเอกสารหรือไม่? OmniPage Ultimate ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องแปลงเป็นไฟล์ที่สามารถค้นหา แก้ไข และแชร์ได้

มันช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยอัตโนมัติทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการแปลงเอกสารสัญญา ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารทางกฎหมายให้เป็นดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี OCR ระดับองค์กร การประมวลผลแบบกลุ่ม และการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniPage Ultimate

  • ประมวลผลไฟล์จำนวนมากด้วยกระบวนการอัตโนมัติ
  • มอบความแม่นยำของ OCR ที่เหนือกว่าด้วยการรองรับ 120+ ภาษา
  • ทำงานกับเอกสารทุกประเภทหลัก รวมถึง PDF, Word, Excel และ ePub
  • รองรับการใช้งานสแกนเนอร์, การบันทึกข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ เช่น Dropbox และ SharePoint
  • เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาใน PDF ด้วย eDiscovery Assistant

ข้อจำกัดของ OmniPage Ultimate

  • ราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับบุคคลทั่วไป
  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งอาจต้องมีการฝึกอบรมเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จำกัดการใช้งานเฉพาะ Windows เท่านั้น—ไม่รองรับ Mac

ราคา OmniPage Ultimate

  • ราคาตามความต้องการ

OmniPage Ultimate คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง OmniPage Ultimate ว่าอย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ OmniPage Ultimate คือสามารถสร้างการสกัดข้อความคุณภาพสูงจากแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภทที่เราใช้งาน รวมถึงไฟล์ PDF และเอกสารกราฟิก/สแกน



5. Readiris 17 (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการ OCR หลายภาษา)

Readiris 17 (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการ OCR หลายภาษา)
ผ่านทาง Readiris

เคยลองดึงข้อความจากเอกสารแล้วพบว่ามันเป็นภาษาที่ซอฟต์แวร์ของคุณไม่สามารถจัดการได้หรือไม่? นั่นคือจุดที่ Readiris 17 โดดเด่น

ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพและธุรกิจที่ใช้หลายภาษา เครื่องมือ OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถจดจำภาษาได้มากกว่า 130 ภาษา รวมถึงอักษรที่ซับซ้อนอย่างอาหรับและซีริลลิก

นอกเหนือจาก OCR แล้ว Readiris 17 ยังให้บริการการแก้ไข PDF ขั้นพื้นฐาน—ให้คุณสามารถรวม, ใส่คำอธิบาย, และปกป้องเอกสารของคุณได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายเสียงลงในไฟล์ PDF ของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Readiris 17

  • แปลงไฟล์ PDF ที่สแกนแล้ว, รูปภาพ, และเอกสารเป็นไฟล์ Word, Excel, และ PDF ที่สามารถแก้ไขได้
  • ประมวลผลเอกสารจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประมวลผลแบบกลุ่ม
  • แก้ไขไฟล์ PDF ด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการรวมไฟล์, การใส่คำอธิบายประกอบ และการป้องกันไฟล์
  • อ่านบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดเพื่อดึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Readiris 17

  • ความแม่นยำของ OCR ขึ้นอยู่กับคุณภาพการสแกน—ภาพที่มีคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด
  • ขาดคุณสมบัติการแก้ไข PDF ขั้นสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • อาจใช้ทรัพยากรมาก ทำให้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าทำงานช้าลง

ราคาของ Readiris 17

  • Readiris 17 Pro (ใบอนุญาตใช้งานตลอดชีพสำหรับ 1 เครื่อง): $69
  • Readiris 17 Pro (ใบอนุญาตตลอดชีพสำหรับ 4 เครื่อง): $99
  • Readiris 17 Corporate (1 PC Lifetime License): $139
  • Readiris 17 Corporate (5 PC Lifetime License): $199

Readiris 17 คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Readiris 17 อย่างไรบ้าง?

จากผู้ใช้ G2:

ฉันได้ใช้ Readiris มาสักพักแล้ว ฉันชื่นชมซอฟต์แวร์นี้มากสำหรับความสามารถที่ดีในการแก้ไขเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF และอื่นๆ อีกมากมาย มันถูกสร้างขึ้นพร้อมกับปลั๊กอินสำหรับเครื่องพิมพ์ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงเอกสารจากหน้าเว็บและบันทึกเป็นไฟล์ pdf ได้

6. VueScan (เหมาะที่สุดสำหรับการฟื้นฟูสแกนเนอร์เก่าและการสแกนคุณภาพระดับมืออาชีพ)

ผ่านทาง VueScan

VueScan มีฟีเจอร์การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่แข็งแกร่งในตัว ช่วยให้คุณสามารถแปลงเอกสารที่สแกนแล้วเป็นข้อความที่แก้ไขได้และค้นหาได้ มากกว่า 30 ภาษา

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับเอกสารที่พิมพ์ออกมา หนังสือ ใบเสร็จรับเงิน หรือบันทึกทางธุรกิจ ความสามารถในการจดจำเครื่องหมายด้วยแสงของ VueScan ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะดึงข้อมูลข้อความได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

นอกจากนี้ VueScan ยังทำงานร่วมกับสแกนเนอร์มากกว่า 7,400 รุ่น—รวมถึงรุ่นที่ผู้ผลิตไม่รองรับอีกต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VueScan

  • รองรับไฟล์รูปแบบ TXT, PDF และ Word
  • สร้างไฟล์ PDF ที่มี ข้อความที่สามารถค้นหาและคัดลอกได้
  • เพิ่มความชัดเจนของ ข้อความ ด้วยการปรับแก้ความเอียง ลดสัญญาณรบกวน และปรับความคมชัด
  • ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการปรับสีอัตโนมัติ การตรวจจับทิศทาง และการจดจำประเภทสื่อ

ข้อจำกัดของ VueScan

  • อินเทอร์เฟซล้าสมัย—ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าใช้งานยากเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สแกนเนอร์รุ่นใหม่
  • อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นได้ เนื่องจากมีการตั้งค่าขั้นสูงมากมาย
  • ผู้ใช้บางรายรายงานประสบการณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า

ราคาของ VueScan

  • มาตรฐาน: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รุ่นมืออาชีพ: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ VueScan

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. SimpleOCR (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการ OCR พื้นฐานฟรี)

SimpleOCR (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการ OCR พื้นฐานฟรี)
ผ่านทาง SimpleOCR

สำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชัน OCR ที่ฟรีและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน SimpleOCR เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแปลงเอกสารที่พิมพ์แล้วเป็นข้อความที่แก้ไขได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพง ต่างจากเครื่องมือ OCR ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น SimpleOCR เหมาะที่สุดสำหรับการสแกนเอกสารที่สะอาดและมีคุณภาพสูงพร้อมตัวอักษรมาตรฐาน

ตัวเลือกซอฟต์แวร์ฟรีนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยผู้ใช้ตามบ้าน, นักการศึกษา, และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการใช้ OCR เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก

คุณสมบัติเด่นของ SimpleOCR

  • ใช้ OCR ฟรี 100% สำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานเชิงพาณิชย์
  • แปลงเอกสารที่พิมพ์แล้วเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • ทำงานร่วมกับ สแกนเนอร์ที่รองรับ TWAIN เพื่อการสแกนโดยตรงและการอ่านตัวอักษรด้วยเครื่อง (OCR)
  • เข้าถึงได้ในรูปแบบ แอปพลิเคชันฟรีแวร์ หรือ SDK สำหรับนักพัฒนา

ข้อจำกัดของ SimpleOCR

  • การต่อสู้กับการจัดวางหลายคอลัมน์, ตาราง, และฟอนต์ที่ไม่มาตรฐาน
  • การจดจำลายมือมีความแม่นยำน้อยกว่า เมื่อเทียบกับโซลูชันแบบเสียค่าใช้จ่าย
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การประมวลผลแบบกลุ่มและการทำงานอัตโนมัติ
  • ต้องการการสแกนคุณภาพสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ OCR ที่ดีที่สุด

ราคาของ SimpleOCR

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ SimpleOCR

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. GOCR (เหมาะที่สุดสำหรับงาน OCR แบบโอเพนซอร์สและงานพื้นฐาน)

GOCR (เหมาะที่สุดสำหรับงาน OCR แบบโอเพนซอร์สและงานพื้นฐาน)
ผ่านทาง GOCR

กำลังมองหาเครื่องมือ OCR ฟรีและโอเพนซอร์สอยู่หรือไม่? GOCR ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการจดจำตัวอักษรขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียเงินหรือซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

เครื่องมือนี้เป็นโปรแกรมแบบบรรทัดคำสั่งที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถดึงข้อความออกจากไฟล์รูปภาพหลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า GOCR จะไม่มีการวิเคราะห์รูปแบบการจัดวางขั้นสูง แต่ก็ยังเหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ Linux ที่ต้องการโซลูชัน OCR ที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GOCR

  • ใช้ระบบ OCR ที่ฟรีและโอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์ภายใต้ GNU General Public License
  • ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Linux, Windows และ OS/2
  • ทำงานเป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งแบบสแตนด์อโลนหรือผสานรวมเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น
  • รองรับหลายภาษาสำหรับการจดจำข้อความ
  • เข้าถึง อินเทอร์เฟซกราฟิกแบบง่าย (gocr. tcl) เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ GOCR

  • การต่อสู้กับฟอนต์ที่ซับซ้อน ข้อความที่เขียนด้วยลายมือ และภาพที่เอียง
  • ไม่รองรับอักษรที่ไม่ใช่ตัวอักษรละตินได้ดี
  • ขาดคุณสมบัติ OCR ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์เค้าโครงและการจัดรูปแบบเอกสาร
  • ความถูกต้องต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือ OCR สมัยใหม่

การกำหนดราคา GOCR

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว GOCR

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ



9. Google Cloud Vision OCR (เหมาะที่สุดสำหรับ OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติขนาดใหญ่)

ผ่าน Google Cloud Vision OCR

กำลังมองหาประสิทธิภาพของ Google อยู่หรือไม่? สำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมาก รูปภาพ และข้อความที่เขียนด้วยลายมือ Google Cloud Vision OCR สามารถตอบโจทย์ได้

ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงและโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจาก Google เครื่องมือนี้ก้าวไปไกลกว่าการรู้จำตัวอักษรพื้นฐานด้วยการสกัดข้อความเชิงลึก การประมวลผลภาพอัจฉริยะ และการผสานรวมกับระบบคลาวด์ของ Google อย่างไร้รอยต่อ

ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลอัตโนมัติหรือการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารที่สแกน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Vision OCR

  • ใช้ประโยชน์จาก OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
  • จดจำข้อความที่พิมพ์ ข้อความที่เขียนด้วยลายมือ และข้อความหลายภาษา
  • ประมวลผลปริมาณมากด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มและ OCR แบบเรียลไทม์ผ่าน API
  • ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของ Google Cloud เช่น BigQuery, Cloud Storage และ Vertex AI
  • ฝึกโมเดลที่กำหนดเองด้วย AutoML เพื่อปรับปรุงความแม่นยำ
  • รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยด้วยการรองรับหลายภูมิภาค

ข้อจำกัดของ Google Cloud Vision OCR

  • ต้องมีการตั้งค่าขั้นสูง (การรวม API และขั้นตอนการยืนยันตัวตน)
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับความต้องการ OCR ที่มีปริมาณมาก
  • ไม่มีการรองรับการจดจำการจัดรูปแบบตัวอักษรในตัว (เช่น ตัวหนา ตัวเอียง)

ราคาของ Google Cloud Vision OCR

  • ฟรี

Google Cloud Vision OCR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (85+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)



10. Microsoft Lens (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft และการผสานรวมที่ราบรื่น)

Microsoft Lens (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft และการผสานรวมที่ราบรื่น)
ผ่าน Microsoft Lens

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Microsoft 365, OneDrive หรือเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft อยู่แล้ว—Microsoft Lens (เดิมชื่อ Office Lens) เป็นโซลูชัน OCR ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสแกน แก้ไข และจัดระเบียบเอกสารได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าคุณจะกำลังแปลงบันทึก กระดานไวท์บอร์ด นามบัตร หรือเอกสารที่พิมพ์เป็นดิจิทัล Microsoft Lens ก็มีฟีเจอร์การครอบตัดอัจฉริยะ ความสามารถในการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) และการซิงค์ข้อมูลกับคลาวด์

นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังใช้งานได้ฟรีทั้งหมด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณสำหรับมืออาชีพ นักเรียน และธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Lens

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365, OneDrive และ OneNote
  • เลือกจากโหมดการจับภาพหลายแบบ (ภาพถ่าย, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, นามบัตร)
  • เปิดใช้งานการตัดภาพอัตโนมัติและการจดจำตัวอักษร (OCR) สำหรับไฟล์ Word และ PDF ที่สามารถแก้ไขได้
  • ส่งออกเอกสารที่สแกนแล้วเป็น Word, PowerPoint, PDF หรือ JPEG
  • เข้าถึงได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือลายน้ำ

ข้อจำกัดของ Microsoft Lens

  • รองรับ OCR ภาษาแบบจำกัดสำหรับการเขียนด้วยลายมือ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
  • ไม่มีฟังก์ชัน OCR แบบออฟไลน์
  • ไม่ทันสมัยสำหรับการประมวลผลแบบกลุ่มหรือการรู้จำอักขระด้วยแสงในระดับองค์กร
  • ปัญหาคุณภาพของภาพเป็นครั้งคราวที่ต้องการมือที่มั่นคงสำหรับการสแกน

ราคาของ Microsoft Lens

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Lens

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (265+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จ่ายเงินมากเกินไปสำหรับ Microsoft Office หรือไม่? มีทางเลือกอื่นที่ทรงพลังและคุ้มค่า

เครื่องมือเอกสารอื่น ๆ

เมื่อคุณได้แปลงรูปภาพเป็นข้อความโดยใช้ซอฟต์แวร์ OCR แล้ว ความท้าทายต่อไปคือการจัดระเบียบและผสานข้อมูลนั้นเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่นำเสนอพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร ซึ่งทีมสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในเอกสารต่าง ๆ ได้ในที่เดียว พร้อมทั้งผสานข้อมูลที่สกัดจาก OCR เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา

จัดระเบียบเอกสารด้วย ClickUp

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ฐานความรู้ วิกิ สัญญา และ SOP ได้ นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI ของClickUp—ClickUp Brain—ยังช่วยให้คุณสร้างและปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ

สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ พร้อมเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นกับงานต่าง ๆ ได้โดยตรงด้วย ClickUp Docs

การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากสมาชิกในทีมสามารถแชร์ แก้ไข และแสดงความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ตลอดเวลา ต่างจากคลังเอกสารแบบคงที่ ClickUp เชื่อมโยงเอกสารเข้ากับเวิร์กโฟลว์ ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงงาน มอบหมายสมาชิกในทีม และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาไฟล์สูญหายและกระบวนการจัดการเอกสารที่ยุ่งเหยิงอยู่หรือไม่? เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับกระบวนการจัดการเอกสารให้เหมาะสมและควบคุมไฟล์ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้

นอกจากนี้โครงสร้างลำดับชั้นของโครงการใน ClickUpยังช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ทำงานประกอบด้วย Space ซึ่งภายในมี Folder และ Folder เหล่านี้จะมีรายการงานและเอกสารอยู่ภายใน โครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีไฟล์ใดสูญหายและสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ BankGloucester,Derek Clements, กล่าวว่า:

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและลำดับความสำคัญ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการจัดการข้อมูล ความยืดหยุ่นของ Spaces และ Lists ทำให้สามารถปรับใช้ได้กับเกือบทุกอุตสาหกรรม

ลำดับชั้นโครงการของ ClickUp: ซอฟต์แวร์ OCR
จัดระเบียบงานของคุณด้วยระบบที่มีโครงสร้างของ Workspaces, Spaces, Folders, และ Lists เพื่อให้เอกสารทุกชิ้นอยู่ในที่ที่เหมาะสม โดยใช้ระบบลำดับชั้นของโปรเจ็กต์ของ ClickUp.

หากคุณกำลังจัดการโครงการหลายโครงการ คุณสามารถสร้างพื้นที่แยกต่างหากสำหรับทีมหรือลูกค้าที่แตกต่างกันได้ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อดึงข้อมูล

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือClickUp Custom Fields ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากเอกสารได้ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์เอกสาร

ฟิลด์ที่กำหนดเองโดย ClickUp: ซอฟต์แวร์ OCR
สกัด, จัดหมวดหมู่, และติดตามข้อมูลจากข้อความที่สกัดโดย OCR ผ่านการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp.

ตัวอย่างเช่น หาก OCR สกัดข้อมูลใบแจ้งหนี้ ClickUp สามารถจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้ง่ายต่อการติดตาม แท็กและป้ายกำกับยังช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นหา ทำให้คุณสามารถค้นหาเอกสารตามประเภทโครงการ ความสำคัญ หรือแผนกได้

💡 เคล็ดลับด่วน: การค้นหาเอกสารเฉพาะเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Connected Search ซึ่งจะสแกนทั้ง ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Microsoft Teams หรือ Dropbox แท็กที่ปรับแต่งได้ช่วยให้การค้นหาเอกสารง่ายขึ้นมาก หากคุณจำชื่อเอกสารไม่ได้

ทำให้กระบวนการทำงานเอกสารเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp

แม้ว่า ClickUp จะไม่รองรับการแปลงข้อความเป็นข้อความ (OCR) โดยตรง แต่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive, Dropbox, Zapier และ Make (Integromat)เพื่อช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานของเอกสารโดยอิงจากข้อมูลที่ดึงออกมา

ClickUp Automationsช่วยให้คุณสร้าง ลำดับเงื่อนไข if-then เพื่อลดงานที่ทำซ้ำๆ

📌 ตัวอย่าง: เมื่อ OCR สกัดข้อมูลสำคัญจากเอกสาร ClickUp สามารถแท็กอัตโนมัติ ส่งไปยังทีมที่ถูกต้อง หรือกระตุ้นการแจ้งเตือนได้ หากมีการอัปโหลดใบแจ้งหนี้ที่สแกนไว้ ClickUp สามารถมอบหมายให้กับฝ่ายการเงิน เพิ่มวันที่ครบกำหนด และแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการดำเนินการด้วยตนเอง

ClickUp Automations: ซอฟต์แวร์ OCR
ขจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยการตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อแท็กอัตโนมัติ มอบหมาย หรือแจ้งเตือนทีมเมื่อมีการเพิ่มข้อมูล OCR ด้วย ClickUp Automations

การผสานการทำงานของ ClickUpช่วยให้การทำงานของคุณเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่นในทุกแพลตฟอร์ม คุณสามารถจัดเก็บเอกสารที่สแกนไว้ใน Google Drive, ซิงค์บันทึกกับ Evernote หรือแนบข้อมูลที่สกัดด้วย OCR ไปยังบันทึกใน CRM ของ Salesforce ได้

หากการผสานรวมไม่พร้อมใช้งาน, API ของ ClickUp ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้, ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นอย่างแท้จริง.

OCR, ClickUp และคุณ: ทีมในฝันสำหรับเอกสารของคุณ

OCR เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น—ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ OCR ของคุณเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ตอนนี้ ข้อมูลที่ถูกดึงออกมาทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ จัดหมวดหมู่ และเข้าถึงได้ง่ายในที่เดียว

ด้วยโฟลเดอร์, พื้นที่, และรายการของ ClickUp คุณสามารถจัดโครงสร้างเอกสารของคุณอย่างเป็นระบบ สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาทุกอย่างได้ในไม่กี่วินาที

พร้อมที่จะลดภาระงานของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย!