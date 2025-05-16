Glean vs Perplexity AI: ตัวไหนดีที่สุดสำหรับการค้นหาและการจัดการความรู้?

เราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์นั้น—แข่งขันกับเวลาที่จำกัด ค้นหาข้อมูลชิ้นนั้นเพื่อสนับสนุนโครงการของคุณ
แต่แทนที่จะได้คำตอบอย่างรวดเร็ว เครื่องมือค้นหาของคุณกลับแสดงผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาเป็นหน้าๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือบางทีคุณอาจจมอยู่กับภูเขาข้อมูลภายในองค์กรของคุณ พยายามค้นหาสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ
พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยใช้เวลา8.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการค้นหา สร้างใหม่ และทำซ้ำข้อมูลและความเชี่ยวชาญต่างๆ แม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีความจำเป็น แต่เห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้ใช้เวลาถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของสัปดาห์การทำงาน
นั่นคือเวลาทั้งวันเสียไปทุกสัปดาห์!
LLM ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกซึ่งมีความเข้าใจเชิงความหมายขั้นสูง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว! 🚀
บทความบล็อกนี้จะเปรียบเทียบเครื่องมือทรงพลังสองตัว คือ Glean และ Perplexity AI ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการความรู้และการค้นหา AI ในองค์กรของคุณ
เปรียบเทียบ Glean กับ Perplexity AI อย่างรวดเร็ว
|คุณสมบัติ
|เก็บเกี่ยว
|ความสับสน
|โบนัส: ClickUp ✨
|วัตถุประสงค์
|การค้นหาภายในองค์กรและการจัดการความรู้
|การวิจัยภายนอกและการสังเคราะห์ความรู้
|แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชท
|การค้นหาแบบรวม
|เชื่อมต่อฐานข้อมูลภายใน, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และแพลตฟอร์มการสื่อสาร
|รวมข้อมูลภายในบริษัทกับแหล่งข้อมูลเว็บภายนอก
|การค้นหาแบบรวมศูนย์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำงาน แอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ รวมถึงการค้นหาบนเว็บ
|การปรับให้เหมาะกับบุคคล
|ผลลัพธ์การค้นหาของช่างตัดเสื้อตามบทบาทของผู้ใช้, โครงการ, และกระบวนการทำงานขององค์กร
|ไม่มีการปรับแต่งส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้งสำหรับผู้ใช้ในองค์กรแต่ละราย
|ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามบทบาทผู้ใช้, สิทธิ์การเข้าถึง และอื่น ๆ
|สิทธิ์การใช้งาน
|แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
|ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรโดยอัตโนมัติ
|ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในระดับละเอียดสำหรับแต่ละบทบาท
|ข้อมูลแบบเรียลไทม์
|จำกัดเฉพาะความรู้ภายในองค์กรที่มีอยู่เดิมเท่านั้น
|ให้ข้อมูลภายนอกที่ทันสมัยพร้อมการอ้างอิง
|ข้อมูลล่าสุดผ่านการค้นหาเว็บ
|สรุปโดยปัญญาประดิษฐ์
|ไม่มีให้บริการ
|ส่งมอบสรุปที่สร้างโดย AI พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มา
|พร้อมใช้งานทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน: เอกสาร, แชท, งาน, และอื่น ๆ
|การวิจัยเชิงลึก
|ไม่มีให้บริการ
|ทำให้การวิเคราะห์ระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นอัตโนมัติและสร้างรายงานโดยละเอียด
|พร้อมใช้งาน สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลได้ทันที
|ราคา
|ฟรี (มาตรฐาน), $20/เดือน ต่อผู้ใช้ (โปร), องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคา)
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การค้นหาความรู้ภายในองค์กรและการทำงานร่วมกันในองค์กร
|การค้นหาข้อมูลภายนอกและการวิจัยอย่างรวดเร็วพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ผสานรวมการค้นหา การจัดการโครงการ และการจัดการความรู้ภายใต้พื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การผสานการทำงาน
|จำกัด
|ไม่มีการผสานการทำงานโดยตรง
|ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1000+ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่ราบรื่น
Glean คืออะไร?
Glean เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาและการจัดการความรู้สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใดก็ตาม
มันเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับฐานข้อมูลภายในทั้งหมดของบริษัทคุณ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์การค้นหาแบบรวมศูนย์
คุณสมบัติเด่น
Glean นำเสนอคุณสมบัติอันทรงพลังที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ความรู้ที่ราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงความรู้ และเพิ่มผลผลิต
Glean เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายในทั้งหมดของบริษัทคุณ รวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ วิกิภายใน และแพลตฟอร์มการสื่อสารต่างๆ ด้วยการใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ คุณสามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างได้จากอินเทอร์เฟซเดียว โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านหลายแอปพลิเคชัน
ไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป หรือต้องหงุดหงิดกับการเดาว่าเอกสารสำคัญนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหน Glean รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ช่วยประหยัดเวลาและแรงของคุณ
คุณสมบัติ #2 ผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
Glean's AI เรียนรู้พฤติกรรมการทำงานและความต้องการข้อมูลของคุณ เพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาถูกปรับให้เหมาะสมตามบทบาท โครงการ และการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรของคุณ
การปรับแต่งส่วนบุคคลนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับงานของคุณ ลดความหงุดหงิดจากการต้องค้นหาผ่านแหล่งข้อมูลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้อง แทนที่จะต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก่อน
คุณสมบัติ #3 การเข้าถึงที่คำนึงถึงสิทธิ์การอนุญาต
Glean ให้ความเคารพต่อสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ โดยรับรองว่าผู้ใช้จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
คุณลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความไว้วางใจภายในองค์กร คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบริษัทได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้การจัดการความรู้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการผสานคุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน Glean เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล ทำให้การค้นหาและการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ราบรื่น
รวบรวมข้อมูลราคา
- ราคาตามความต้องการ
(Glean ปรับแต่งราคาตามขนาดขององค์กร ความต้องการในการค้นหาเฉพาะขององค์กร และคุณสมบัติที่ต้องการ)
📮ClickUp Insight:30% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AIสำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล
แต่มี AI ที่ช่วยคุณค้นหาไฟล์ที่หายไปในที่ทำงานหรือหัวข้อสนทนาใน Slack ที่คุณลืมบันทึกไว้หรือไม่? มีแน่นอน!
ClickUp's AI-powered Connected Searchสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดในเวิร์กสเปซของคุณได้ทันที รวมถึงแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้ พร้อมดึงข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และคำตอบที่คุณต้องการ ด้วยฟีเจอร์ค้นหาขั้นสูงของ ClickUp คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์!
ความสับสนคืออะไร?
Perplexity เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเร่งการวิจัยและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการตัดผ่านความวุ่นวายของผลการค้นหาแบบดั้งเดิม
เครื่องมือค้นหาคำตอบของมันไม่เพียงแต่แสดงรายการลิงก์เท่านั้น แต่ยังสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อเข้าใจหัวข้อและ URL ของแหล่งข้อมูลอย่างครอบคลุม
คุณสมบัติของความสับสน
Perplexity นำเสนอคุณสมบัติและประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้โดยการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และเกี่ยวข้องกับบริบท. มาสำรวจคุณสมบัติหลักบางอย่างที่ทำให้ Perplexity แตกต่างจากผู้อื่น.
คุณสมบัติ #1: การค้นหาความรู้ภายใน
คุณสมบัติการค้นหาความรู้ภายในของเพอร์เพล็กซิตี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อความการทำงานภายในขององค์กร, เอกสาร, และแหล่งข้อมูลภายนอกได้ในที่เดียวผ่านการค้นหาแบบรวม
ความสามารถนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กร เนื่องจากช่วยให้กระบวนการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการตัดสินใจด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมจากแหล่งข้อมูลหลากหลายในคราวเดียวกัน
คุณสมบัติ #2: คำตอบที่ตรงประเด็นและอัปเดตพร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มา
Perplexity สามารถใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบในการตอบคำถามของคุณและอ้างอิงแหล่งที่มาโดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลสำคัญและตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาคำตอบจากหลายเว็บไซต์อีกต่อไป
มันนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติและเหมือนการสนทนา ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาที่น่าสนใจมากกว่าผลการค้นหาแบบมาตรฐาน วิธีการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถามคำถามเพิ่มเติมและสำรวจหัวข้อได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบท
นอกจากนี้ คุณจะได้รับคำตอบล่วงหน้า พร้อมหลักฐานรองรับ และอิงตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ความซับซ้อนของระบบช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:LLMs ไม่ได้ 'เข้าใจ' ภาษาจริงๆ!แม้ว่าจะมีความคล่องแคล่ว แต่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ไม่ได้คิดหรือเข้าใจคำเหมือนมนุษย์ พวกเขาเพียงแค่สร้างคำตอบขึ้นมาทีละคำโดยอิงจากข้อมูลจำนวนมหาศาล
คุณสมบัติ #3 การวิเคราะห์ระดับผู้เชี่ยวชาญแบบอัตโนมัติ
การวิจัยเชิงลึก, ฟีเจอร์ที่เพิ่งเปิดตัว, ทำให้การวิเคราะห์ระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นอัตโนมัติ, มอบคำตอบที่ละเอียดซึ่งโดยปกติต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าด้วยตนเอง.
เครื่องมือนี้ทำการค้นหาหลายสิบครั้ง อ่านแหล่งข้อมูลหลายร้อยแหล่ง และใช้ 알고ริทึม AI ขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีรายละเอียดและสมบูรณ์ตามบริบท
Deep Research สร้างรายงานได้ภายในเวลาไม่ถึงสามนาที ซึ่งสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือ Perplexity Pages เพื่อความสะดวกในการแชร์
การตั้งราคาแบบสร้างความสับสน
- มาตรฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
👀 คุณรู้หรือไม่?การสร้างเสริมด้วยการเรียกคืนข้อมูล (Retrieval-Augmented Generationหรือ RAG) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้โมเดล AI สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งภายนอกมาใช้ในการสร้างคำตอบได้ก่อนตอบคำถามของคุณ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณถามคำถาม โมเดล AI จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากเอกสารหรือฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ก่อน จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ดึงมาได้นี้ไปผสมผสานกับความรู้ที่มีอยู่เพื่อสร้างคำตอบที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์การจัดการความรู้ ให้จินตนาการถึงพนักงานของบริษัทคนหนึ่งถามเครื่องมือ AI ว่า "นโยบายการลาพักร้อนของเราในปัจจุบันคืออะไร?" แทนที่จะพึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรมที่ล้าสมัยเพียงอย่างเดียว AI จะใช้ RAG เพื่อดึงเอกสารนโยบายการลาพักร้อนล่าสุดจากฐานข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งจะทำให้พนักงานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุดโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์หลายไฟล์
Glean vs. Perplexity: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในการเปรียบเทียบ Glean และ Perplexity ที่กำลังดำเนินอยู่ แม้ว่าแต่ละตัวจะมีจุดแข็งของตัวเอง แต่บางแง่มุมอาจทำให้ตัวใดตัวหนึ่งเหมาะสมมากกว่า ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้
มาดูการเปรียบเทียบเชิงลึกแบบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์ระหว่าง Glean และ Perplexity
คุณสมบัติ #1: การค้นหาแบบรวม
ทั้ง Glean และ Perplexity ให้บริการค้นหาแบบรวม แต่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
- Glean เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในองค์กร, ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และแพลตฟอร์มการสื่อสาร, ช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว
- Perplexity ผสานข้อมูลภายในบริษัทกับแหล่งข้อมูลบนเว็บภายนอก มอบความสามารถในการค้นหาที่กว้างขึ้นพร้อมข้อมูลเชิงลึกจากอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย
🏆 ผู้ชนะ: เนื่องจากทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน—Glean สำหรับการค้นหาภายในองค์กร และ Perplexity สำหรับการค้นหาความรู้ในวงกว้าง—คุณสมบัตินี้จึงเสมอกัน
คุณสมบัติ #2: คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับคุณและตรงประเด็น
ระบบปรับแต่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Glean ปรับแต่งผลการค้นหาตามบทบาทของพนักงาน การค้นหาที่ผ่านมา และกระบวนการทำงานขององค์กร
- สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Glean ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสูง โดยไม่จำเป็นต้องคัดกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- แม้ว่าจะยอดเยี่ยมในการตอบคำถาม แต่ Perplexity ยังขาดการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับลึกสำหรับผู้ใช้ในองค์กรแต่ละราย
🏆 ผู้ชนะ: สำหรับองค์กรที่ต้องการการค้นหาความรู้ภายในที่ตระหนักถึงบริบท Glean คือผู้ชนะที่ชัดเจน
คุณสมบัติที่ 3: การอนุญาต/การวิจัยเชิงลึก
Perplexity ให้คำตอบที่สร้างโดย LLM พร้อมการอ้างอิงแบบเรียลไทม์ทันที ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิจัยภายนอกและการวิเคราะห์เชิงลึก
- Perplexity รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ, จัดทำสรุปอย่างกระชับ, และให้ผู้ใช้สามารถถามคำถามเพิ่มเติมในรูปแบบภาษาธรรมชาติได้
- แม้จะมีความสามารถในการค้นหาเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ Glean ไม่สามารถสร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์พร้อมแหล่งที่มาได้
🏆 ผู้ชนะ: Perplexity คือผู้ชนะอย่างไม่มีข้อโต้แย้งสำหรับการสังเคราะห์ความรู้อย่างรวดเร็วด้วยพลังของ AI
สรุป: โดยรวมแล้ว Glean เหมาะสำหรับการค้นหาความรู้ในองค์กรที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ในขณะที่ Perplexity เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการค้นหาด้วย AI ที่เน้นการวิจัย
Glean Vs. Perplexity บน Reddit
เราดำดิ่งเข้าไปใน Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้พูดถึง Glean เทียบกับ Perplexity AI สำหรับการค้นหาและการจัดการความรู้อย่างไรผู้ใช้หลายคนชื่นชมGlean ที่เน้นความรู้ภายในองค์กร:
ก่อนหน้านี้ การค้นหาข้อมูลจากไดรฟ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นเหมือนฝันร้าย แต่ตอนนี้ ด้วย Glean ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว ราวกับมีเครื่องมือค้นหาภายในองค์กรโดยเฉพาะ
ก่อนหน้านี้ การค้นหาข้อมูลจากไดรฟ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นเหมือนฝันร้าย ตอนนี้ ด้วย Glean ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว เหมือนมีเครื่องมือค้นหาภายในที่เฉพาะเจาะจง
ผู้ใช้ Redditคนอื่น ๆ ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของ Perplexity ในการวิจัยภายนอกและการสังเคราะห์ข้อมูล:
ขอบคุณ Perplexity ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมและผลักดันขอบเขตของความเป็นไปได้ในการค้นหาข้อมูลด้วย AI
ขอบคุณ Perplexity ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมและผลักดันขอบเขตของความเป็นไปได้ในการค้นหาข้อมูลด้วย AI
ผู้ใช้บางท่านยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน:
ตอนนี้ฉันใช้ Perplexity แทน Google เมื่อฉันต้องการหาคำตอบสำหรับคำถาม คำตอบของ Perplexity นั้นกระชับมาก
ตอนนี้ฉันใช้ Perplexity แทน Google เมื่อฉันต้องการหาคำตอบสำหรับคำถาม คำตอบของ Perplexity นั้นกระชับมาก
โดยรวมแล้ว Glean เหมาะสำหรับการจัดการความรู้ภายในองค์กรมากกว่า ในขณะที่ Perplexity มีความซับซ้อนในฟังก์ชันการค้นหาและเป็นที่นิยมสำหรับการวิจัยทั่วไปและการสำรวจข้อมูลภายนอก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ข้อมูลการค้นหาของคุณสามารถช่วยสร้างรูปแบบของ AI ได้! ยิ่งคุณใช้การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากเท่าไร มันก็จะเรียนรู้จากคุณมากขึ้นเท่านั้น ปรับผลลัพธ์ให้เข้ากับความสนใจ นิสัย และแม้แต่การที่คุณใช้คำในการถาม!
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean เทียบกับ Perplexity
Glean และ Perplexity นำเสนอโซลูชันที่มีคุณค่าสำหรับความท้าทายในการค้นหาและความรู้เฉพาะด้าน
อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถมอบประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรและการผสานการทำงานร่วมกันได้ในที่เดียวเหมือนกับClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ซึ่งผสานการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ClickUp One Up #1: ClickUp AI
ClickUp Brainนำ AI เข้ามาในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง ทำให้การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว การค้นหาด้วย AI ของมันช่วยให้ทีมสามารถค้นหาเอกสาร งาน และบันทึกต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ "ถาม AI" อย่างแท้จริง
ลองนึกภาพทีมการตลาดที่ต้องการรายงานแคมเปญที่ผ่านมาหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์ไม่รู้จบ พวกเขาสามารถดึงข้อมูลขึ้นมาได้ทันที นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์เอกสารที่ใช้ AI เช่น AI Notetaker การประชุมกับลูกค้าสามารถถอดความโดยอัตโนมัติ สรุปประเด็นสำคัญ และสร้างงานได้ทั้งหมดภายใน ClickUpเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI นี้ช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมงและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ด้วย ClickUp AI คุณสามารถเลือกโมเดล AI ที่คุณต้องการทำงานด้วยได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการสนทนากับ GPT-4o, o1 หรือ o3-mini โดยตรงใน ClickUp—ทั้งหมดรวมอยู่ในส่วนเสริม AI ของคุณแล้ว โมเดลใหม่ๆ ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น Claude 3. 7 เพื่อให้คุณมี AI ที่ล้ำสมัยอยู่เสมอ
สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการวิจัยให้ราบรื่นและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน Glean และ Perplexity อาจช่วยให้คุณ ค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ แต่พวกเขาไม่ได้เสนอการผสานรวมกระบวนการทำงานและการทำงานอัตโนมัติในระดับนี้
เรายังไม่เสร็จเลย ClickUp ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการค้นหาเว็บจากพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ใช่แล้ว ไม่ต้องค้นหาผ่านหน้าต่าง Google อีกต่อไป! นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:✓ เข้าถึงเว็บได้ทันที: เปิดและปิดการค้นหาเว็บได้จากหน้าต่าง AI ทันที✓ ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ดึงข้อมูลเรียลไทม์จากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องสลับแอป✓ พลังงานที่ไร้ความพยายาม: ให้ AI ทำงานโดยบอกให้สร้างงาน เปิดเอกสาร และ/หรือแชร์ข้อมูลเชิงลึกในแชท
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รักษาฐานความรู้ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยใช้สรุปเอกสารที่สร้างโดย AI และตั้งค่าการแจ้งเตือนการทบทวนเป็นระยะ
ClickUp's One Up #2: การค้นหาที่เชื่อมโยงและการจัดการความรู้แบบบูรณาการ
ฟีเจอร์การค้นหาแบบเชื่อมโยง และการจัดการความรู้ด้วย AIของ ClickUpสร้างระบบนิเวศที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูล ซึ่งเหนือกว่า Glean และ Perplexity ในการใช้งานจริง
มันทำหน้าที่เสมือนระบบประสาทส่วนกลางสำหรับข้อมูลของคุณ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เช่น Google Drive สำหรับเอกสาร, Slack สำหรับการสนทนา และ ClickUp สำหรับงาน คุณสามารถใช้แถบค้นหาของ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย มันจะเข้าถึงเครื่องมือทำงานทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อไว้อย่างชาญฉลาด คัดกรองข้อมูลและนำผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมาให้คุณภายใน ClickUp แนวทางแบบรวมศูนย์นี้ช่วยขจัดความหงุดหงิดจากข้อมูลที่กระจัดกระจาย ทำให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียสมาธิหรือเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับบริบท
เครื่องมือค้นหาAI ที่เชื่อมต่อนี้ช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีมค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติการจัดการความรู้ที่ผสานรวมไว้ช่วยให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้เพื่อจัดระเบียบและติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ได้มอบคลังความรู้ให้กับเรา
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้เพื่อจัดระเบียบและติดตามเหตุการณ์ต่างๆ แพลตฟอร์มนี้ได้มอบคลังความรู้ให้กับเรา
ClickUp One Up #3: การจัดการโครงการ, ระบบอัตโนมัติ, และเอกสารการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกันในเอกสารของ ClickUp ผสานรวมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศความรู้ที่มีพลวัตและเชื่อมโยงกัน
ในขณะที่ Glean และ Perplexity มุ่งเน้นไปที่การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเป็นหลัก ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง จัดระเบียบ และใช้ประโยชน์จากความรู้ภายในบริบทของโครงการและกระบวนการทำงานของพวกเขา
สถานการณ์: ทีมของคุณกำลังทำงานในโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอน ในการเริ่มต้น พวกเขาสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างฐานความรู้และ SOPs โดยเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานในโครงการ หากมีใครมีคำถามเกี่ยวกับงานเฉพาะ พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
เมื่อโครงการเริ่มดำเนินการแล้วเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้AI ของ ClickUp จะช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน จัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านClickUp Tasks และ งานย่อย ซึ่งแต่ละงานจะมีผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และสิ่งที่ต้องพึ่งพาครบถ้วน ปรัชญา 'แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน' ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และประหยัดเวลา
ClickUp's AI-powered AI agents และ Automations—ที่ถูกกระตุ้นโดยคำสั่งภาษาอังกฤษที่ง่าย—เพิ่มชั้นของความมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง ตัวอย่างเช่น AI Agents สามารถมอบหมายงานทีมที่ต้องร่วมมือกันโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของเอกสาร หรืออัปเดตสถานะโครงการตามการเสร็จสิ้นของกิจกรรมทีม
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการที่กำลังค้นหาเอกสารรายงานสถานะโครงการสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันที และใช้คุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนให้สมาชิกในทีมทบทวนเอกสารได้ การทำงานอัตโนมัติในระดับนี้ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และทำให้ความรู้ได้รับการจัดการอย่างกระตือรือร้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
Glean และ Perplexity อาจช่วยคุณค้นหาทรัพยากรภายนอกหรือไฟล์ภายในที่เฉพาะเจาะจง; ClickUp เชื่อมต่อความรู้ภายในของคุณโดยตรงกับกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถนำไปใช้ได้และพร้อมใช้งานในบริบทของโครงการของคุณ
ClickUp One Up #4: เทมเพลตฐานความรู้
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและการจัดการความรู้ โดยการจัดเก็บข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบและรวมศูนย์ไว้ในที่เดียว
มาดูกันว่าเทมเพลตนี้จะช่วยในสถานการณ์การค้นหาและการจัดการความรู้ทั่วไปได้อย่างไร:
เอเจนซี่การตลาดกำลังประสบปัญหาเอกสารกระจัดกระจาย—แนวทางแบรนด์, สรุปงานของลูกค้า, และ SOPs อยู่ในอีเมล, แชท, และโฟลเดอร์ส่วนตัว
หรือ สมาชิกทีมใหม่ต้องการค้นหาเอกสารกลยุทธ์ SEO ล่าสุด แต่ใช้เวลา 30 นาทีในการค้นหาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ
นี่คือวิธีที่เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUp ช่วยแก้ปัญหา:
- คลังข้อมูลส่วนกลาง: ความรู้ทั้งหมด—คำถามที่พบบ่อย, ขั้นตอนการทำงาน, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด—ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ช่วยลดการค้นหาข้อมูลซ้ำซ้อน
- การค้นหาขั้นสูงและการติดแท็ก: แทนที่จะต้องค้นหาไฟล์อย่างยุ่งยาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์ 'กลยุทธ์ SEO' ในแถบค้นหาของ ClickUp และเข้าถึงเอกสารล่าสุดได้ทันที
- การทำงานร่วมกันและการอัปเดตแบบเรียลไทม์: ผู้นำด้าน SEO สามารถแก้ไขเอกสารกลยุทธ์ได้โดยตรงใน ClickUp ทำให้ทีมทุกคนอ้างอิงข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ—หมดปัญหาไฟล์ PDF เก่าที่กระจายอยู่ทั่ว
- การจัดหมวดหมู่และการปรับแต่ง: ส่วนต่างๆ เช่น แคมเปญลูกค้า, แนวทางภายใน, และทรัพยากร ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูตามหัวข้อได้ ลดความยุ่งยากในการค้นหา
- การผสานรวมกับกระบวนการทำงาน: กลยุทธ์ SEO เชื่อมโยงกับรายการงานและไทม์ไลน์ของโครงการ ช่วยให้สามารถดำเนินการได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- ความสามารถในการขยายตัว & ประสิทธิภาพด้านต้นทุน: เมื่อเอเจนซี่เติบโตขึ้น ฐานความรู้จะขยายตัวอย่างยืดหยุ่น รองรับสมาชิกทีมได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย
เทมเพลต ClickUp นี้ทำให้ความรู้สามารถค้นหาได้ เข้าถึงได้ และนำไปปฏิบัติได้ ลดเวลาที่สูญเปล่า และทำให้ทีมทำงานด้วยข้อมูลที่อัปเดต ถูกต้อง และสมบูรณ์อยู่เสมอ
อนาคตของการค้นหาและการจัดการความรู้
แม้ว่า Glean และ Perplexity AI จะมีความสามารถในการค้นหาและจัดการความรู้ที่น่าประทับใจ แต่ทั้งสองยังคงจำกัดอยู่ในเครื่องมือที่มีวัตถุประสงค์เดียว Glean มุ่งเน้นไปที่การค้นหาในองค์กร ในขณะที่ Perplexity โดดเด่นในการให้คำตอบด้วยพลังของ AI แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่มอบพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกัน
ธุรกิจต้องการมากกว่าการค้นหา—พวกเขาต้องการระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
ต่างจาก Glean หรือ Perplexity, ClickUp ผสานระบบจัดการความรู้เข้ากับการดำเนินโครงการ, การติดตามงาน, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ด้วยเอกสาร, วิกิ และการผสานรวมที่ราบรื่นในตัว, ทีมไม่เพียงแค่ค้นหาข้อมูล—พวกเขาสามารถดำเนินการได้ทันที
หากคุณกำลังมองหาอะไรมากกว่าการค้นหา AI สำหรับองค์กรเพียงอย่างเดียว ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรดเป็นแอปที่ครบทุกความต้องการอย่างแท้จริง ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ทำงานร่วมกัน และจัดการความรู้ในรูปแบบที่ไม่มีเครื่องมือเดี่ยวใดเทียบได้สมัครใช้งานฟรีวันนี้!