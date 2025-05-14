13 โปรแกรมทางเลือก PowerPoint ที่ดีที่สุดในปี 2025

ติดอยู่ในนรก PowerPoint อยู่ใช่ไหม? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
ทุกวันมีงานนำเสนอ PowerPoint(หรือสี่เหลี่ยมที่มีข้อความล้นออกมา) จำนวนมหาศาลถึง35 ล้านชิ้นท่วมหน้าจอทั่วโลก
แต่สมองของเราประมวลผลข้อมูลทางสายตาได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่าแล้วทำไมต้องทนกับสไลด์เก่า ๆ ที่น่าเบื่อและแทบจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้เลยล่ะ?
ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆ แล้ว! นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ PowerPoint ที่จะเปลี่ยนการนำเสนอแบบสไลด์ที่น่าเบื่อและดั้งเดิมให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่เต็มไปด้วยพลังและดึงดูดสายตา
ข้อจำกัดของ PowerPoint
Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมคลาสสิก แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสียเช่นกัน ต่อไปนี้คือข้อเสียบางประการที่ทำให้โปรแกรมนี้ไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโปรแกรมนำเสนอที่ดีที่สุด:
- AI ที่ต้องการการปรับแต่งจากมนุษย์: Copilot'sการสร้างเนื้อหา AIภายใน PowerPoint ช่วยได้ แต่บ่อยครั้งต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับเรื่องราวที่ซับซ้อน
- องค์ประกอบสด การตั้งค่าที่ไม่ค่อยสด: Cameo เพิ่มฟีดกล้อง แต่การทำให้ดูเรียบร้อยต้องใช้ความพยายาม
- ปัญหาที่ไม่ตรงกัน: สตูดิโอบันทึกเสียง ทำงานได้ แต่การส่งออกเนื้อหาแบบโต้ตอบคุณภาพสูงเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ปัญหาการร่วมมือ: การแก้ไขออนไลน์ไม่ราบรื่นและไม่สามารถร่วมมือกันได้ดีเท่ากับ Google Slides สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ปัญหาเหล่านี้กระตุ้นให้ครู ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานต่างๆ มองหาเครื่องมือนำเสนอ AIที่มีความหลากหลายมากขึ้นและทางเลือกอื่นแทน PowerPoint ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บน TikTok,#powerpointมียอดวิวมากกว่า 4.3 พันล้านครั้ง แพลตฟอร์มนี้มีบทเรียนที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำสไลด์นำเสนอ PowerPoint ให้ดึงดูดสายตา สวยงาม และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
ทางเลือก PowerPoint ในพริบตา
นี่คือภาพรวมโดยย่อของทางเลือก PowerPoint และผู้ใช้ที่เหมาะสมรวมถึงประมาณราคา!
|ทางเลือกแทน PowerPoint
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|การนำเสนอแบบร่วมมือกันโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด, และการสร้างเนื้อหาด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain
|บุคคลทั่วไป ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และองค์กรที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการนำเสนอและจัดการขั้นตอนการทำงานที่มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกันได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Canva
|ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่โดดเด่น พร้อมด้วยเทมเพลตที่หลากหลายและการผสานมัลติมีเดีย เพื่อการนำเสนอที่ดึงดูดสายตา
|นักสร้างสรรค์และนักการตลาดที่ให้ความสำคัญกับการนำเสนอที่เน้นการออกแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|สวยงาม. ai
|การออกแบบสไลด์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่จัดรูปแบบเนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อการนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ
|ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วและดูดีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการออกแบบ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|เพรซี
|การนำเสนอแบบไม่เชิงเส้น, สไลด์ที่สามารถซูมได้สำหรับการเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวา
|ครูผู้สอนและผู้นำเวิร์กช็อปที่กำลังมองหาการนำเสนอ PowerPoint แบบโต้ตอบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|โพว์ตูน
|ฉากที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครและการนำเสนอผ่านวิดีโอพร้อมแอนิเมชันและเสียงบรรยาย
|นักเล่าเรื่องและนักสร้างสรรค์ที่ต้องการสร้างวิดีโอที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน
|Google สไลด์
|การทำงานร่วมกันและการผสานรวมแบบไร้รอยต่อบนระบบคลาวด์กับระบบนิเวศของ Google Workspace
|ทีมระยะไกลและนักการศึกษาที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ฟรีพร้อม Google Workspace
|การเสนอขาย
|การนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง
|สตาร์ทอัพและธุรกิจที่มุ่งเน้นการติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
|เมนทิมิเตอร์
|การนำเสนอแบบโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมแบบสำรวจ แบบทดสอบ และความคิดเห็นจากผู้ชมแบบเรียลไทม์
|วิทยากรและผู้สอนที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|หัวข้อสำคัญ
|การนำเสนอที่เรียบหรู มีคุณภาพสูง ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Apple พร้อมการเปลี่ยนฉากแบบภาพยนตร์
|ผู้ใช้ Mac ที่ต้องการงานนำเสนอที่สมบูรณ์แบบพร้อมการผสานรวมกับแอปพลิเคชันแบบเนทีฟ
|ฟรี: มีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ Mac และ iOS
|สไลด์บีน
|การสร้างสไลด์สำหรับนำเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมการจัดรูปแบบเนื้อหาอัตโนมัติ
|สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่สร้างสไลด์นำเสนอพร้อมสำหรับนักลงทุนอย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|Visme
|การนำเสนอที่อุดมไปด้วยมัลติมีเดีย พร้อมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิก, วิดีโอ, และอินโฟกราฟิก
|นักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ต้องการเนื้อหาที่น่าสนใจและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|แกมมา
|การนำเสนอที่สร้างโดย AI โดยเน้นการเล่าเรื่องและรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้
|ผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการการนำเสนอที่มีความสอดคล้องทางสายตาและขับเคลื่อนด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|Zoho Show
|ผสานรวมกับระบบนิเวศของ Zoho เพื่อการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ
|ผู้ใช้ Zoho ที่ต้องการการผสานรวมที่ราบรื่นกับแอป Zoho อื่นๆ
|ฟรี: สำหรับบุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็ก; จำเป็นต้องสมัครสมาชิก WorkDrive หรือ Workplace สำหรับแผน Pro
👀 คุณรู้หรือไม่? PowerPointเดิมทีมีชื่อว่า Presenter.
ทางเลือก PowerPoint ที่ดีที่สุด 13 อันดับที่ควรใช้
PowerPoint สามารถทำงานได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป หากคุณต้องการความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น หรือการมีส่วนร่วมของผู้ชมมากขึ้น ทางเลือกอื่น ๆ ของ PowerPoint เหล่านี้อาจเป็นการอัปเกรดที่งานนำเสนอของคุณต้องการ!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอและกระบวนการทำงานร่วมกัน)
ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ PowerPoint หากคุณต้องการมากกว่าแค่สไลด์สำหรับการนำเสนอของคุณ มันคือแอปที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาการนำเสนอของคุณด้วย AI สร้างสไลด์ที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกันผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปหรือหลงอยู่ในไฟล์ PowerPoint และเวอร์ชันที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป
📮ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับตัวช่วยการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่ทำงานแบบภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณและทีมของคุณในการวางแผนแนวคิด วาดภาพแนวคิด และสร้างแผนผัง—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดรูปแบบการนำเสนอของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มออกแบบสไลด์
หากคุณต้องการสร้างเนื้อหาสำหรับสไลด์ของคุณได้อย่างง่ายดายClickUp Docsสามารถช่วยให้ไอเดียของคุณเป็นรูปเป็นร่างได้ จดบันทึก ใส่ลิงก์งานวิจัย เพิ่มเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย จัดโครงสร้างข้อความของคุณด้วยการจัดรูปแบบที่หลากหลาย (หัวข้อ แบนเนอร์ รายการแบบมีเครื่องหมายหัวข้อย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย) และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถเชื่อมโยงรายการที่ต้องดำเนินการที่ระบุไว้ในเอกสารไปยังงานใน ClickUpเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก?ClickUp BrainAI ที่ช่วยคุณเร่งการสร้างเนื้อหา ปรับปรุงข้อความ และดึงข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงานของคุณ—เพื่อให้คุณข้ามขั้นตอนการจัดการรูปแบบและมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบในทุกสไลด์
เมื่อคุณพร้อมที่จะรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแม่แบบการนำเสนอของ ClickUpจะมอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการสร้างและนำเสนอเรื่องราวของคุณด้วยความชัดเจนและความมั่นใจ ด้วยสไลด์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับบทนำ เนื้อหา และบทสรุปของการนำเสนอของคุณ คุณจะสามารถสร้างสไลด์เด็คที่น่าทึ่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว!
ClickUp เปลี่ยนการนำเสนอที่น่าเบื่อและพื้นฐานให้กลายเป็นสไลด์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีชีวิตชีวา ในขณะที่ ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและสนุกสนาน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ข้อความคำสั่งง่ายๆ ใน ClickUp Whiteboards เพื่อสร้างภาพและงานศิลปะด้วย AI สำหรับการนำเสนอของคุณได้ทันที เพียงพิมพ์คำอธิบายของภาพที่คุณต้องการ แล้ว AI จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างการนำเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจได้ในเวลาไม่นาน ด้วยเทมเพลตการนำเสนอที่สามารถปรับแต่งได้
- สร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างดีภายในไม่กี่วินาทีด้วย AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ClickUp
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมและให้ข้อเสนอแนะทันทีโดยใช้การตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
- บันทึกหน้าจอของคุณพร้อมกล้องเว็บแคมและเสียงบรรยาย (หรือไม่มีก็ได้) สำหรับการนำเสนอแบบอะซิงโครนัส, การสาธิต, และการแนะนำขั้นตอนด้วยClickUp Clips
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและโครงสร้างของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานระยะไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้ข้อมูลอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและโครงสร้างของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่เป็นเรื่องง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ล้วนเป็นไปอย่างราบรื่น
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือไวท์บอร์ด AI ชั้นนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
2. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่มีความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ไม่มีใครเทียบได้)
ออกแบบงานนำเสนอแบบเคลื่อนไหวในสไตล์ของคุณเองด้วยCanva ในขณะที่ PowerPoint มีแม่แบบที่มีโครงสร้าง Canva มอบการควบคุมการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ด้วยการปรับแต่งแบบลากและวาง องค์ประกอบออกแบบนับพัน และตัวเลือกมัลติมีเดียที่หลากหลาย สร้างงานนำเสนอที่น่าทึ่งทางสายตา—โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการออกแบบของสไลด์แบบดั้งเดิม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ปรับแต่งเทมเพลตการนำเสนอโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางที่ง่ายดาย
- ใช้สไลด์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายพันแบบสำหรับอุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์ต่างๆ
- เชิญสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
- เพิ่มวิดีโอ, เสียง, แอนิเมชัน, และแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์โดยการเก็บโลโก้, ฟอนต์, และสีไว้ในไลบรารี
ข้อจำกัดของ Canva
- องค์ประกอบและเทมเพลตคุณภาพสูงจำนวนมากถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ Pro เท่านั้น
- การนำเสนอที่มีขนาดใหญ่และดึงดูดสายตาอาจทำให้แพลตฟอร์มทำงานช้าลง
ราคาของ Canva
- ฟรี: ฟีเจอร์และเทมเพลตจำกัด
- ข้อดี: $15.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2เรียกสิ่งนี้ว่า:
เครื่องมือออกแบบที่ทรงพลังแต่เรียบง่ายสำหรับทุกคน
เครื่องมือออกแบบที่ทรงพลังแต่เรียบง่ายสำหรับทุกคน
👀 คุณรู้หรือไม่? Forethought พัฒนา PowerPoint1.0 ในปี 1987 ต่อมา Microsoft ได้เข้าซื้อกิจการในปี 1988 ก่อนที่ MS Office จะเปิดตัวในปี 1989
3. สวยงาม. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบสไลด์อัตโนมัติด้วยระบบ AI)
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องดีไซน์? นั่นคือคำตอบที่ใช่เลย!
คุณอาจไม่ชอบความพยายามในการแต่งกลอนของเรา แต่คุณน่าจะชอบเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ของBeautiful.aiซึ่งสามารถจัดโครงสร้างและตกแต่งสไลด์ของคุณได้ทันที หลังจากทั้งหมดนี้ มันช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดรูปแบบ PowerPoint ที่น่าปวดหัวและน่าเบื่อออกไป
เพียงเพิ่มเนื้อหาของคุณ ระบบจะสร้างงานนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนำเสนอขายงาน พรีเซนต์ต่อนักลงทุน และรายงานธุรกิจ เมื่อคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดูทันสมัยอย่างรวดเร็ว
สวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- จัดรูปแบบและจัดวางเนื้อหาให้ดูเป็นมืออาชีพด้วยการออกแบบสไลด์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับการนำเสนอธุรกิจ รายงานการตลาด และอื่นๆ
- เชิญสมาชิกในทีมให้ตรวจสอบและแก้ไขการนำเสนอได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามผู้ที่ดูการนำเสนอของคุณและวิธีที่พวกเขาโต้ตอบกับมัน
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ด้วยโลโก้ สี และแบบอักษร
สวยงาม ข้อจำกัดของ ai
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดและประสิทธิภาพการทำงานช้า
สวยงาม. ราคา ai
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
สวยงาม. คะแนนและรีวิวจาก ai
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Beautiful.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2เชื่อว่าเครื่องมือนี้คือ:
ลื่นไหล ง่าย และสวยงาม! ฉันไม่เคยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เลย การทำให้การนำเสนอดูดีและลื่นไหลนั้นง่ายมากใน Beautiful!
ลื่นไหล ง่าย และสวยงาม! ฉันไม่เคยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เลย แต่การสร้างงานนำเสนอให้ดูดีใน Beautiful นั้นง่ายมาก!
4. Prezi (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอแบบไม่เชิงเส้นและมีปฏิสัมพันธ์)
เปลี่ยนการนำเสนอของคุณให้กลายเป็นเส้นทางที่ผู้ชมของคุณจะหลงรักที่จะเดินทางไปด้วยกัน ต่างจากรูปแบบสไลด์ต่อสไลด์ของ PowerPoint แคนวาสที่สามารถซูมได้ของ Preziช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายระหว่างความคิดได้อย่างพลวัต สร้างประสบการณ์ที่ลื่นไหลและขับเคลื่อนด้วยเรื่องราว เชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นธรรมชาติ รักษาความสนใจของผู้ชมไว้ และทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายต่อการติดตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Prezi
- สร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจซึ่งไม่ยึดติดกับลำดับสไลด์ที่ตายตัว แต่เล่าเรื่องราวอย่างมีลำดับ
- เน้นจุดสำคัญโดยการซูมเข้าและออกอย่างไดนามิก
- เข้าถึงเลย์เอาต์และธีมที่ออกแบบโดยมืออาชีพเพื่อเริ่มต้นการนำเสนอของคุณ
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Microsoft Teams และ Slack เพื่อแชร์การนำเสนอทางไกล
ข้อจำกัดของ Prezi
- แอปนำเสนออาจมีความท้าทายสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกที่ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการซูม
- ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์ส่วนใหญ่
- การนำเสนอที่ซับซ้อนอาจล่าช้าได้บางครั้ง
ราคา Prezi
- เวอร์ชันฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานพร้อมลายน้ำ Prezi
- เพิ่มเติม: $19/เดือน
- พรีเมียม: $29/เดือน
- ทีม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Prezi
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Prezi อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2รู้สึกว่าเครื่องมือนี้:
ดีแต่ค่อนข้างหนักเล็กน้อย
ดีแต่ค่อนข้างหนักเล็กน้อย
5. Powtoon (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครและวิดีโอ)
Powtoonเปลี่ยนสไลด์พื้นฐานให้กลายเป็นงานนำเสนอแบบแอนิเมชันที่มีชีวิตชีวาและขับเคลื่อนด้วยตัวละคร พร้อมด้วยแอนิเมชันที่ลื่นไหลและการเปลี่ยนฉากแบบภาพยนตร์ Powtoon ถูกออกแบบมาเพื่อการเล่าเรื่องโดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอทางการตลาด วิดีโออธิบายสินค้า หรือโปรเจกต์สร้างสรรค์ที่ดึงดูดความสนใจและทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมตลอดทั้งเรื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Powtoon
- นำความคิดมาสู่ชีวิตด้วยตัวละครแอนิเมชันและฉากการเล่าเรื่อง
- เปลี่ยนสไลด์แบบดั้งเดิมให้เป็นวิดีโอที่มีชีวิตชีวาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- สร้างงานนำเสนอได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีทักษะด้านการออกแบบหรือการตัดต่อวิดีโอ
- บันทึกหรืออัปโหลดเสียงบรรยายเพื่อเสริมภาพ
- แชร์การนำเสนอเป็นวิดีโอหรือฝังไว้ในอีเมลหรือเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Powtoon
- ตัวเลือกการส่งออกถูกจำกัด และเทมเพลตจะมีลายน้ำในแผนฟรี
- แอนิเมชันที่ซับซ้อนอาจทำให้เกิดการกระตุกเป็นครั้งคราว
ราคาของ Powtoon
- เวอร์ชันฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานพร้อมลายน้ำ Powtoon
- ไลท์: 50 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $190/เดือน
- ธุรกิจ: $125/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Powtoon
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Powtoon อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2:
Powtoon เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมหลากหลายเพื่อใช้ในการสร้างงานนำเสนอ
Powtoon เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมหลากหลายเพื่อใช้ในการสร้างงานนำเสนอ
6. Google Slides (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นกับเครื่องมือ Google Workspace)
ในขณะที่ PowerPoint ซิงค์กับ Microsoft 365,Google Slidesถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อและเน้นระบบคลาวด์เป็นอันดับแรก—ไม่ต้องติดตั้ง, ไม่ต้องอัปโหลดไฟล์, เข้าถึงได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการ ด้วยการผสานรวมกับ Google Workspace ทีมงานสามารถแก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และนำเสนอแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันที่รวดเร็วและทำงานจากระยะไกลอย่างเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Slides
- แก้ไขและแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอเดียวกันพร้อมกันกับผู้ใช้คนอื่น
- เข้าถึง, แชร์, และจัดการการนำเสนอจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ทำงานได้อย่างไร้ที่ติกับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Docs, Sheets และ Drive
- ติดตามและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของงานนำเสนอได้อย่างง่ายดาย
- การออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมความสามารถในการแก้ไขแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของ Google Slides
- แอนิเมชันและการเปลี่ยนฉากมีจำกัดเมื่อเทียบกับ PowerPoint
- การแก้ไขงานนำเสนอแบบออฟไลน์อาจเกิดปัญหาขัดข้องและต้องมีการตั้งค่าล่วงหน้า
ราคาของ Google Slides
- ฟรีพร้อม Google Workspace
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Slides
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Slides อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraได้กล่าวไว้:
สะดวกสำหรับการทำงานร่วมกัน แต่มีข้อจำกัดในการออกแบบ
สะดวกสำหรับการทำงานร่วมกัน แต่มีข้อจำกัดในการออกแบบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต Google Slides ฟรีสำหรับการนำเสนอที่ทรงพลัง
7. Pitch (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพร้อมการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง)
รู้สิ่งที่ได้ผลและแก้ไขสิ่งที่ไม่ได้ผล ไม่เหมือน PowerPoint ที่ทำให้คุณเดาไปเรื่อย ๆPitchให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามการดู การโต้ตอบ และการมีส่วนร่วม เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงการนำเสนอขายและสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
- ติดตามจำนวนการดูสไลด์ เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์ และรูปแบบการมีส่วนร่วมในการนำเสนอทั้งหมด
- จัดประชุมระดมความคิดกับสมาชิกทีมโดยใช้สไลด์ที่แชร์ร่วมกัน
- ดีไซน์และเทมเพลตที่ดูทันสมัยและมืออาชีพ พร้อมใช้งานทันที
- ฝังแผนภูมิ วิดีโอ และองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อการอัปเดตที่รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของระยะการบิน
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบอาจถูกจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์นำเสนอที่ใช้ระบบคลาวด์ เช่น Canva
- การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูงมีข้อจำกัดในแผนฟรี
การกำหนดราคาเสนอขาย
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
- ข้อดี: $25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการนำเสนอ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Pitch อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2รายงานว่า:
การนำเสนอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความสามารถในการปรับแต่งสไลด์ได้ในไม่กี่วินาทีนั้นเหลือเชื่อ คุณสามารถสร้างสิ่งที่ดูเหมือนใช้เวลาหลายชั่วโมงได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
การนำเสนอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความสามารถในการปรับแต่งสไลด์ได้ในไม่กี่วินาทีนั้นเหลือเชื่อ คุณสามารถสร้างสิ่งที่ดูเหมือนใช้เวลาหลายชั่วโมงได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
8. Mentimeter (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอที่มีปฏิสัมพันธ์และขับเคลื่อนโดยผู้ฟัง)
ทำให้การนำเสนอของคุณเป็นการสนทนาแบบสองทาง ไม่เหมือนสไลด์นิ่งของ PowerPoint,Mentimeterใช้การสำรวจความคิดเห็นสด, ถาม-ตอบ, และการโหวตแบบเรียลไทม์เพื่อเปลี่ยนผู้ฟังของคุณให้เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น เหมาะสำหรับการประชุม, เวิร์กช็อป, และห้องเรียน, มันช่วยรักษาความสนใจให้สูงและทำให้ทุกเซสชั่นเป็นแบบโต้ตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mentimeter
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับกิจกรรมและหัวข้อต่างๆ
- แสดงการตอบสนองของผู้ชมในรูปแบบที่น่าสนใจทางสายตา
- อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมผ่านรหัสง่ายๆ ผ่านอุปกรณ์ของพวกเขา
- เข้าถึงและจัดการการนำเสนอจากอุปกรณ์ใดก็ได้
ข้อจำกัดของ Mentimeter
- จำกัดจำนวนคำถามต่อการนำเสนอในแผนฟรี
- มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือนำเสนออย่าง Canva
ราคาของ Mentimeter
- ฟรี: คำถามและฟีเจอร์จำกัด
- พื้นฐาน: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Mentimeter
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
9. Keynote (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการการนำเสนอที่เรียบหรูและไร้รอยต่อ)
สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ Apple ซอฟต์แวร์นำเสนอตัวนี้ออกแบบมาเพื่อสไลด์ที่สวยงามและน่าทึ่งKeynoteไม่เหมือนกับตัวเลือก PowerPoint ทั่วไปที่มีอยู่—มันคือประสบการณ์ของ Apple ที่แท้จริงซึ่งทำงานได้อย่างราบรื่นบน Mac, iPad, และ iPhone
ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย, การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์, มันเหมาะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการสไลด์ที่สวยงามและมืออาชีพโดยไม่ต้องมีความยุ่งยาก.
คุณสมบัติเด่นของ Keynote
- ทำงานได้อย่างไร้ที่ติบนอุปกรณ์ Mac, iPhone และ iPad
- แก้ไขการนำเสนอพร้อมกันกับผู้ใช้คนอื่น
- สร้างการเปลี่ยนภาพที่ลื่นไหล, แอนิเมชัน, และสไลด์แบบภาพยนตร์
- ใส่คำอธิบายประกอบหรือออกแบบสไลด์ได้โดยตรงบน iPad ของคุณ
- รองรับการนำเสนอ PowerPoint และไฟล์ PDF ที่มีอยู่ของคุณเพื่อการแบ่งปันที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดหลัก
- ไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ Windows หรือ Android
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ฟีเจอร์การโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังขาดอยู่ในแอปนำเสนอรุ่นใหม่
การกำหนดราคาเบื้องต้น
- ฟรี: พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Mac และ iOS
คะแนนและบทวิจารณ์หลัก
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจบการนำเสนอ (เคล็ดลับ + ตัวอย่าง)
10. Slidebean (เหมาะที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและการนำเสนอพิตช์เด็ค)
ต้องการนำเสนออย่างรวดเร็วหรือไม่? แทนที่จะจัดรูปแบบด้วยตนเองใน PowerPoint ปัญญาประดิษฐ์ของ Slidebeanจะปฏิบัติตามการจัดเรียงสไลด์และกระบวนการมาตรฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอที่พร้อมสำหรับนักลงทุนโดยอัตโนมัติ
ด้วยเทมเพลตสำหรับนำเสนอที่สามารถปรับแต่งได้ ระบบออกแบบอัจฉริยะ และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ก่อตั้งสามารถสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับรูปแบบหรือการออกแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Slidebean
- จัดเรียงเนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ดูสะอาดและเป็นมืออาชีพ
- ใช้เทมเพลตพิตช์เด็คที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับสตาร์ทอัพ การตลาด นักลงทุนและการนำเสนอให้กับลูกค้า
- ลองใช้เครื่องมือสร้างแบบจำลองทางการเงินเพื่อสร้างและแสดงภาพตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับนักลงทุน
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขและตรวจสอบสไลด์นำเสนอแบบเรียลไทม์
- ส่งออกได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อดาวน์โหลดการนำเสนอในรูปแบบ PDF และ PowerPoint
ข้อจำกัดของ Slidebean
- การปรับแต่งการออกแบบอาจรู้สึกถูกจำกัด
- คุณลักษณะการสร้างแบบจำลองทางการเงินอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Slidebean
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- เร่งความเร็ว: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Slidebean
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลต PowerPoint แผนงานโครงการฟรี | ClickUp
11. Visme (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอแบบโต้ตอบพร้อมการนำเสนอข้อมูล)
การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเรื่องราวกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นแล้ว ขณะที่ PowerPoint อาศัยสไลด์นิ่ง ๆVismeนำข้อมูลมาสู่ชีวิตด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบ, ภาพเคลื่อนไหว, และอินโฟกราฟิก
ไม่ว่าจะเป็นรายงานการตลาดหรือการนำเสนอธุรกิจ Visme สามารถเปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็นภาพที่น่าสนใจและโน้มน้าวใจ—ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visme
- สร้างแผนภูมิ แผนภาพ และอินโฟกราฟิกแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย
- ออกแบบสไลด์ให้ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- เพิ่มวิดีโอ, เสียง, และแอนิเมชันได้อย่างราบรื่น
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ด้วยโลโก้, ฟอนต์, และสีของคุณ
- แชร์โปรเจ็กต์กับสมาชิกทีมเพื่อตรวจสอบและแก้ไข
ข้อจำกัดของ Visme
- แผนฟรีมาพร้อมกับลายน้ำและเทมเพลตน้อยกว่า
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Visme
- พื้นฐาน: ฟีเจอร์และเทมเพลตจำกัดพร้อมลายน้ำ
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
12. Gamma (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอด้วย AI พร้อมความสามารถในการแปลงเว็บไซต์)
เครื่องมือนำเสนอออนไลน์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Gammaไม่เพียงแต่สร้างงานนำเสนอเท่านั้น—แต่ยังสามารถเปลี่ยนให้เป็นหน้าเว็บแบบโต้ตอบได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและทีมงานที่ต้องการให้ไอเดียของพวกเขาอยู่ได้นานกว่าการประชุมในห้องประชุมและเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของแกมมา
- สร้างสไลด์ที่มีโครงสร้างเรียบร้อยและดูเป็นมืออาชีพด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อย
- เปลี่ยนการนำเสนอให้กลายเป็นเว็บไซต์ที่สามารถแชร์ได้และรองรับทุกอุปกรณ์
- เพิ่มปุ่ม, การ์ดที่สามารถขยายได้, และสื่อที่ฝังไว้
- แชร์และแก้ไขเด็คกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชมกับการนำเสนอของคุณ
ข้อจำกัดของแกมมา
- ฟังก์ชันบางอย่าง รวมถึงการแปลงเว็บไซต์ กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบ
- เนื้อหาที่สร้างโดย AI และฟีเจอร์เชิงโต้ตอบที่มีจำกัดในแผนฟรี
การกำหนดราคาแบบแกมมา
- เวอร์ชันฟรี: มีคุณสมบัติขั้นสูงและเครดิตปัญญาประดิษฐ์จำกัด
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
13. Zoho Show (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่ราบรื่นภายในระบบนิเวศของ Zoho)
คุณกำลังใช้ Zoho สำหรับ CRM, โครงการ, หรือการจัดการไฟล์อยู่หรือไม่? ถ้าใช่Zoho Showคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ! ต่างจาก PowerPoint ที่ Zoho Show สามารถซิงค์กับแอป Zoho ได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณดึงข้อมูล, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และนำเสนอได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว ไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม, ไม่ต้องสลับแท็บ, แค่เพียงการทำงานที่ราบรื่นและการนำเสนอที่ดีกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Show
- เชื่อมต่อกับ Zoho CRM, WorkDrive และ Projects
- ทำงานนำเสนอจากอุปกรณ์ใดก็ได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์
- การนำเสนอร่วมของผู้เขียนกับเพื่อนร่วมทีม
- นำเข้าและส่งออกเป็นสไลด์ PowerPoint โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดรูปแบบ
- ลองใช้เทมเพลตสำหรับการตลาด ธุรกิจ และเนื้อหาทางการศึกษา
ข้อจำกัดของ Zoho Show
- ตัวเลือกขั้นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่ซับซ้อน
- ไม่สามารถแก้ไขแบบออฟไลน์ได้
ราคาของ Zoho Show
- ฟรี: สำหรับบุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็ก
- ข้อดี: ต้องสมัครสมาชิก WorkDrive หรือ Workplace
Zoho Show คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ClickUp—มากกว่าทางเลือก PowerPoint
PowerPoint เคยเป็นเครื่องมือยอดนิยม แต่ยอมรับเถอะว่าตอนนี้มันเริ่มจะ...น่าเบื่อ ClickUp คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับการนำเสนอที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกัน ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างสไลด์ที่สวยงามน่าทึ่งได้โดยไม่ต้องเหนื่อย และยังบันทึกคลิปเสียงและวิดีโอเพื่ออธิบายเนื้อหาได้อย่างมีชีวิตชีวาโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
โอ้ แล้ว AI ของมันล่ะ? มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกอย่าง ตั้งแต่การเขียนไปจนถึงการสร้างภาพ แล้วทำไมต้องทนกับอะไรที่ เฉยๆ ในเมื่อคุณสามารถทำให้ผู้ชมของคุณ ว้าว ได้แทน?
สมัครใช้ ClickUpและทำให้ทุกคนตั้งตารอการนำเสนอของคุณ!