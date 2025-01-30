10 เครื่องมือนำเสนอที่ดีที่สุดในการสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจในปี 2025

ซอฟต์แวร์นำเสนอได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ยุคแรกที่ PowerPoint ครองตลาด มีแอปและเครื่องมือสำหรับการนำเสนอออนไลน์มากมายหลายสิบรายการ และแต่ละรายการต่างก็สัญญาว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์
แต่มีข้อแม้อยู่
ซอฟต์แวร์นำเสนอแต่ละตัวไม่เหมือนกัน บางตัวอาจดึงดูดสายตาด้วยเทมเพลตตัวอย่างที่น่าทึ่ง การนำเสนอไม่จำกัด และการผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ อย่าง Google Slides และ Apple Keynote อย่างราบรื่น ขณะที่บางตัวอาจมีความสามารถในการฝังวิดีโอ เสียง และเนื้อหาโต้ตอบได้เพื่อให้ผู้ชมของคุณติดตามอย่างไม่ละสายตา
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งตัวเลือกอันกว้างใหญ่ การค้นหาซอฟต์แวร์นำเสนอที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณอาจกลายเป็นความท้าทายที่ยากลำบาก
บทความนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเครื่องมือนำเสนอ คัดสรรทั้งสิ่งที่ดี สิ่งที่ยอดเยี่ยม และสิ่งที่จะพลิกโฉมวงการ
มาเริ่มกันเลย
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำหรับการนำเสนอ?
นี่คือคุณสมบัติเด่นที่คุณต้องมองหาในซอฟต์แวร์นำเสนอของคุณ:
- การผสานมัลติมีเดีย: มองหาความสามารถในการฝังวิดีโอ, เสียง, และเนื้อหาโต้ตอบอื่น ๆ เพื่อรักษาความสนใจของผู้ชม
- หลากหลายของเทมเพลต: มีเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพให้เลือกหลากหลาย ซึ่งช่วยในการสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตา
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์นำเสนอที่ดีที่สุดควรให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบสไลด์และองค์ประกอบการออกแบบการนำเสนอให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- การเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์: มองหาโซลูชันซอฟต์แวร์นำเสนอที่ทำงานบนระบบคลาวด์เพื่อการเข้าถึงและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
10 เครื่องมือการนำเสนอที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
1. ClickUp
ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ ด้วยแม่แบบงานนำเสนอของ ClickUp ผู้ใช้สามารถสร้างเรื่องราวที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ชมทุกกลุ่มได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpยังเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่มีเอกลักษณ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสานรูปภาพ ภาพวาด แผนผัง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ เข้าไปในงานนำเสนอ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างความประทับใจทางสายตา
ClickUp AIทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของคุณ สามารถสร้างข้อความที่ชัดเจนและน่าสนใจ และช่วยประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นคู่คิดในการระดมความคิด ช่วยคุณพัฒนาเนื้อหาที่น่าสนใจและโดดเด่นสำหรับการนำเสนอของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อสไตล์และวัตถุประสงค์การนำเสนอที่แตกต่างกัน
- ใช้ไวท์บอร์ดเป็นกระดานโต้คลื่นที่มีชีวิตชีวาสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนแบบมองเห็น
- สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพโดยใช้ประโยชน์จาก ClickUp AI สำหรับการคิดสร้างสรรค์, การเขียน, และการแก้ไข
- สร้างโครงร่างการนำเสนอที่สมบูรณ์ทั้งในด้านภาพและบริบทด้วยClickUp's AI Presentation Outline Generator ขั้นสูง
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อในการนำเสนอ แบ่งปันไอเดีย และให้ข้อเสนอแนะได้ทันที ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
- ทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณทั้งหมดโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน ด้วยการผสานการทำงานที่ราบรื่นของ ClickUp กับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูซับซ้อนในตอนแรกเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Prezi
Prezi ปฏิวัติวงการซอฟต์แวร์นำเสนอด้วยการมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจอย่างไม่เหมือนใคร ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ไม่เป็นเส้นตรง Prezi ช่วยให้ผู้สร้างสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของรูปแบบสไลด์แบบดั้งเดิม เช่น PowerPoint ทำให้การนำเสนอมีปฏิสัมพันธ์และดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Prezi
- เปลี่ยนจากการนำเสนอแบบเส้นตรงไปสู่เส้นทางนำเสนอที่ลื่นไหลมากขึ้นด้วยผืนผ้าใบเปิดของ Prezi
- สร้างงานนำเสนอที่มีภาพสวยงามและดึงดูดความสนใจ โดยรักษาความสนใจของผู้ชมด้วยการเปลี่ยนฉากแบบซูมและการเดินทางผ่านเนื้อหาในรูปแบบเชิงพื้นที่
- เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพมากกว่า 100 แบบ เพื่อเริ่มสร้างงานนำเสนอที่น่าดึงดูดได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มคุณค่าให้กับการนำเสนอของคุณด้วยการเข้าถึงสินทรัพย์กว่าล้านรายการ เช่น รูปภาพ, GIF และวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Prezi
- พึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอาจใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์มาก โดยเฉพาะสำหรับการนำเสนอที่ซับซ้อน
ราคา Prezi
- เพิ่มเติม: $12/เดือน
- พรีเมียม: $16/เดือน
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Prezi
- G2: 4. 2/5 (5100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2100+ รีวิว)
3. Powtoon
Powtoon เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ใช้พลังของแอนิเมชันและการเล่าเรื่องผ่านภาพเพื่อสร้างงานนำเสนอที่ทรงพลัง ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายภาคส่วน เช่น การตลาด การฝึกอบรม การสื่อสารภายในองค์กร และการศึกษา Powtoon โดดเด่นด้วยความสามารถในการถ่ายทอดข้อความที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องราวภาพที่น่าดึงดูดใจ
คุณสมบัติเด่นของ Powtoon
- เลือกจากตัวละครและฉากแอนิเมชันที่หลากหลายเพื่อสร้างงานนำเสนอแอนิเมชันที่น่าจดจำ
- สร้างเนื้อหาภาพที่ทรงพลังได้อย่างง่ายดายด้วยการออกแบบการนำเสนอที่ใช้งานง่าย
- เลือกจากคลังแม่แบบที่หลากหลายเพื่อสร้างงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งแอนิเมชัน, ผสานเสียงและวิดีโอ, และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Powtoon
- แผนฟรีมีข้อจำกัดในแง่ของคุณสมบัติและการเข้าถึงทรัพยากร
ราคาของ Powtoon
- แผนไลท์: $50 ต่อเดือน
- แผนมืออาชีพ: 190 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $1500 (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Powtoon
- G2: 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
4. การเสนอขาย
Pitch เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์นำเสนอที่ดีที่สุดในปี 2024 มันได้กำหนดนิยามใหม่ของการสร้างงานนำเสนอด้วยการผสมผสานประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างสไลด์เท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เสริมพลังให้ทีมสามารถสร้างงานนำเสนอที่น่าทึ่งและให้ผลลัพธ์ได้จริง ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคุณสมบัติที่ทันสมัย Pitch กำลังกลายเป็นโซลูชันที่ธุรกิจและบุคคลเลือกใช้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
- เริ่มต้นด้วยร่าง AI เพื่อสร้างการนำเสนออย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
- เข้าถึงคลังข้อมูลอันหลากหลายที่มีเทมเพลต 100 แบบที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ
- ปรับสไลด์ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟอนต์และสีที่กำหนดเอง เพิ่มความมืออาชีพให้กับงานนำเสนอของคุณ
- เพลิดเพลินกับการเพิ่มข้อความและรูปภาพอย่างรวดเร็ว, การเคลื่อนไหวที่สง่างาม,และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อการแก้ไขที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของระยะการบิน
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้บนระบบคลาวด์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรจึงจำเป็นสำหรับการใช้งานที่ไม่สะดุด
การกำหนดราคาเสนอ
- ฟรี
- ข้อดี: $20 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 80 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวการนำเสนอ
- G2: 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. อย่างมีเสน่ห์
Genially เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมสำหรับการสร้างงานนำเสนอและเนื้อหาที่มีสื่อหลากหลายและโต้ตอบได้ ถูกออกแบบมาสำหรับทุกคนที่ต้องการดึงดูดผู้ชมด้วยประสบการณ์ที่คลิกได้และมีชีวิตชีวาโดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด Genially เป็นที่รู้จักเป็นพิเศษในด้านคุณสมบัติการทำให้เป็นเกมและองค์ประกอบโต้ตอบที่หลากหลาย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ครู นักการตลาด และธุรกิจต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Genially
- เปลี่ยนเนื้อหาแบบคงที่ให้เป็นประสบการณ์แบบโต้ตอบ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- ใช้คุณสมบัติของเกมเพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้และความสนใจของผู้ชมอย่างมีนัยสำคัญ
- ฝังเสียง, วิดีโอ, และการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพแบบโต้ตอบ, มอบประสบการณ์สื่อที่หลากหลาย
- ออกแบบการนำเสนอได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
- เพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย เช่น จุดสนใจ หน้าต่างป๊อปอัป และป้ายกำกับที่แสดงเมื่อเลื่อนเมาส์ผ่าน เพื่อยกระดับความมีปฏิสัมพันธ์ในการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Genially
- การนำเสนอที่มีปฏิสัมพันธ์สูงหรือมีสื่อหลากหลายอาจใช้ทรัพยากรมาก
การตั้งราคาอย่างชาญฉลาด
- ฟรี
- ข้อดี: $7. 49/เดือน คิดเป็นรายปี
- เจ้าของ: $20. 82/สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- ทีม: $70. 79 สำหรับสมาชิกมาสเตอร์ 5 คน/เดือน คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวอย่างสร้างสรรค์
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
6. Microsoft PowerPoint
PowerPoint ยังคงเป็นเสาหลักในโลกของซอฟต์แวร์นำเสนอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบัน ด้วยการอัปเดตในปี 2023 PowerPoint ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถด้าน AI ขั้นสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและนำเสนอผลงาน PowerPoint เป็นที่รู้จักในด้านความน่าเชื่อถือและชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับมืออาชีพและนักการศึกษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PowerPoint
- ใช้ Copilot เพื่อแปลงเอกสาร Word ให้เป็นงานนำเสนอและสร้างสไลด์ใหม่จากคำสั่งหรือโครงร่าง ยกระดับการเล่าเรื่อง
- แทรกวัตถุ 3 มิติและแอนิเมชันลงในงานนำเสนอโดยตรง เพื่อประสบการณ์ภาพที่ไดนามิกยิ่งขึ้น
- ใช้เสียง การสัมผัส และหมึกเพื่อปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติกับการนำเสนอของคุณ รวมถึงการแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความ
- รับการฝึกพูดด้วยระบบ AI ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพูด เช่น จังหวะการพูด การเลือกใช้คำ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ PowerPoint
- อาจใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะเมื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น วัตถุ 3 มิติ
- แพงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ
ราคา PowerPoint
- Microsoft 365 สำหรับบุคคล: 6.99 ดอลลาร์ต่อเดือน รวม PowerPoint และแอป Office อื่นๆ พร้อมฟีเจอร์พรีเมียม
- Microsoft 365 สำหรับครอบครัว: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน เท่ากับแบบส่วนบุคคล แต่สำหรับผู้ใช้สูงสุดหกคนและพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพิ่มเติม
- เวอร์ชันฟรี มีให้ใช้งานพร้อมฟังก์ชันพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- เฉพาะ PowerPoint (ใบอนุญาต 1 ปี): $159.99
การให้คะแนนและรีวิว PowerPoint
- G2: 4. 6 จาก 5 (4,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 20,500 รายการ)
7. SlideCamp
SlideCamp เป็นโซลูชันนวัตกรรมสำหรับทีมขายและการตลาดในการจัดการและสร้างงานนำเสนอ PowerPoint โดยมีแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บ แชร์ และนำสไลด์งานนำเสนอมาใช้ใหม่ ช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ SlideCamp
- เก็บเอกสารการขายและการตลาดทั้งหมดไว้ในคลังข้อมูลกลาง ทำให้การจัดการและอัปเดตการนำเสนอเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- อำนวยความสะดวกให้ตัวแทนขายทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยการแชร์การนำเสนอและเอกสารประกอบอื่น ๆ อย่างปลอดภัยกับทีม และทำให้สามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดของสไลด์ได้อย่างง่ายดาย
- ประหยัดเวลาด้วยการค้นหาและนำเนื้อหาจากเด็คเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยการรายงานและการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ SlideCamp
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ PowerPoint และอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนออื่น ๆ
- แม้ว่าจะสามารถนำสไลด์ที่มีอยู่มาใช้ใหม่ได้ แต่ตัวเลือกในการปรับแต่งอาจจำกัดเมื่อเทียบกับการสร้างสไลด์ใหม่ตั้งแต่ต้น
ราคาของ SlideCamp
- แผนทีม: $99 ต่อเดือน
- แผนไม่จำกัด: $499 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ SlideCamp
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
8. VideoScribe
VideoScribe นำเสนอวิธีการสร้างงานนำเสนอที่ไม่เหมือนใครผ่านการสร้างวิดีโอแอนิเมชัน เป็นเครื่องมือแอนิเมชันที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนักการตลาด ครูผู้สอน และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการยกระดับการสื่อสารด้วยวิดีโอแอนิเมชันที่น่าดึงดูด ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์อันทรงพลัง VideoScribe ช่วยให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถสร้างงานนำเสนอที่น่าดึงดูดได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ VideoScribe
- สร้างวิดีโอแอนิเมชันที่น่าประทับใจโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบงานนำเสนอมาก่อน ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
- ใช้สไตล์แอนิเมชันที่หลากหลายและ 'มือวาด' เพื่อสร้างความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับแต่ละวิดีโอ
- เพิ่มแทร็กเสียงและบันทึกเสียงบรรยายเพื่อเสริมเนื้อหาภาพ
- แชร์และส่งออกวิดีโอในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับแพลตฟอร์มและความต้องการที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ VideoScribe
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อเข้าถึงทรัพยากรและเทมเพลตบนคลาวด์
ราคาของ VideoScribe
- แผนรายเดือน: $25. 96/เดือน
- แผนรายปี: $10. 62/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนสำหรับทีม: มีตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีม พร้อมส่วนลดสำหรับการสมัครสมาชิกหลายรายการ
คะแนนและรีวิว VideoScribe
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
9. Haiku Deck
Haiku Deck โดดเด่นด้วยการเน้นความเรียบง่าย ความชัดเจน และการออกแบบที่เป็นมืออาชีพ เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างงานนำเสนอที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะบนเว็บ iPad หรือ iPhone อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่หลากหลายของ Haiku Deck ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ครู นักการตลาด และมืออาชีพทางธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Haiku Deck
- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและปราศจากความรกรุงรัง ซึ่งสามารถเสริมสร้างการไหลลื่นของความคิดสร้างสรรค์
- ใช้ส่วนประกอบด้านการออกแบบอย่างมืออาชีพ เช่น ฟอนต์ที่มีสไตล์, รูปแบบ, และฟิลเตอร์ภาพ
- เข้าถึงเทมเพลตนับพันเพื่อสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- เข้าถึงภาพ Creative Commons ฟรีมากกว่า 40 ล้านภาพ
- แชร์และเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Haiku Deck
- อาจไม่มีตัวเลือกให้ฝังวิดีโอหรือเนื้อหาแบบโต้ตอบได้หลากหลายเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคา Haiku Deck
- ข้อดี: $19.99/เดือน
- พรีเมียม: $29.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Haiku Deck
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
10. Zoho Show
Zoho Show เป็นซอฟต์แวร์นำเสนอแบบร่วมมือที่ออกแบบมาสำหรับทีมยุคใหม่ มอบความสามารถในการออกแบบสไลด์อย่างมืออาชีพ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมและการสนับสนุนและความเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลากหลาย จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและนักการศึกษาที่ต้องการความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในเครื่องมือการนำเสนอ
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Show
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็นตามบริบท และการแจ้งเตือนทันที
- ฝังเสียงและวิดีโอ สร้างภาพเคลื่อนไหว และใช้อินโฟกราฟิกเพื่อทำให้สไลด์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลน่าสนใจยิ่งขึ้น
- การนำเสนอแบบถ่ายทอดสดบนสมาร์ททีวีผ่านสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอทช์
- นำเข้าไฟล์ PowerPoint ได้อย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบหรือเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Zoho Show
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการใช้คุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมดอย่างเต็มที่
- เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้คลาวด์เป็นหลัก จึงต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สม่ำเสมอเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ที่ชอบเครื่องมือที่เรียบง่ายรู้สึกสับสนได้
ราคาของ Zoho Show
- แผนฟรี
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $2. 2 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho Show คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
สำรวจอนาคตของการนำเสนอด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุดแห่งปี 2024
เครื่องมือนำเสนอที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน เช่น Google Slides, PowerPoint เป็นต้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างสไลด์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเล่าเรื่องและการนำความคิดมาสู่ชีวิตในรูปแบบที่สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้ชม
เครื่องมือการนำเสนอของ ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การนำเสนอที่ดีที่สุดที่อยู่แถวหน้าของการปฏิวัตินี้ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมเช่นการสร้างเนื้อหาด้วย AI และกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ ClickUp ช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
