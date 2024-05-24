10 แม่แบบพิตช์เด็คฟรีเพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจ

การนำเสนอที่น่าสนใจช่วยให้ธุรกิจสร้างโอกาสทางการตลาด, ปิดการขายกับลูกค้า, และได้รับการลงทุนจากนักลงทุน. การนำเสนอที่ไม่ดีมีผลตรงกันข้าม.
แต่คุณจะหา pitch deck ที่สมบูรณ์แบบที่ตรงกับความต้องการของคุณทุกครั้งได้อย่างไร? ขอแนะนำแม่แบบ pitch deck!
การใช้เทมเพลต pitch deck ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ช่วยให้กระบวนการรวดเร็วและง่ายขึ้น ข่าวดีก็คือมีเทมเพลตฟรีมากมายที่พร้อมใช้งานออนไลน์
ในบทความนี้ เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตสำหรับนำเสนอที่ดีที่สุด 10 แบบสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ มาให้คุณแล้ว มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือเทมเพลตพิตช์เด็ค?
เทมเพลตพิตช์เด็คเป็นชุดสไลด์หรือการนำเสนอที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ซึ่งธุรกิจใช้เพื่อสร้างการนำเสนอขายสำหรับลูกค้าหรือการนำเสนอขอทุนสำหรับนักลงทุน
คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับนำเสนอข้อเสนอโดยใช้เครื่องมือสร้างงานนำเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น Microsoft PowerPoint และ Google Slides โดยทั่วไปแล้ว เทมเพลตเหล่านี้จะมีรูปแบบการออกแบบสำหรับสร้างสไลด์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอขายหรือการนำเสนอแก่ผู้ลงทุน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการนำเสนอดี?
เทมเพลตสำหรับนำเสนอสามารถสั้นหรือละเอียดได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
ในบางกรณี คุณอาจต้องการเทมเพลตการนำเสนอสั้น ๆ สำหรับการแนะนำธุรกิจหรือสินค้าของคุณให้กับลูกค้าหรือนักลงทุนที่อาจสนใจในระหว่างการประชุมที่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ในกรณีของการประชุมทางธุรกิจที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า คุณจะต้องมีเทมเพลตสำหรับการนำเสนอรายละเอียดแก่ลูกค้า
เทมเพลตสำหรับนำเสนอควรมีองค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอขายรวมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะมีความยาวหรือรูปแบบใดก็ตาม ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ แต่ควรมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ครบถ้วน
นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรมีในเทมเพลตการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม:
- ภาพรวมของผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์หลักหรือแนวคิดธุรกิจของคุณคืออะไร และกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร
- ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์: คุณสมบัติหลัก, ประโยชน์, และคุณค่าที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ ที่ให้ลูกค้าเป้าหมายมีเหตุผลที่จะซื้อ
- จุดที่ลูกค้าประสบปัญหา: รายการปัญหาของลูกค้าที่ชัดเจนซึ่งผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ไข
- ภาพรวมของบริษัท: ภาพรวมโดยย่อของบริษัทและสิ่งที่บริษัทนำเสนอ
- รูปแบบธุรกิจ: คำอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท; มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทมเพลตการนำเสนอสำหรับสตาร์ทอัพ
- ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท: ตัวเลขเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดปัจจุบันและเป้าหมายของบริษัท โดยควรเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก
- การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง: สไลด์ไม่กี่แผ่นที่เปรียบเทียบบริษัทกับคู่แข่งในแง่ของคุณสมบัติ ข้อเสนอคุณค่า ราคา และอื่นๆ
- กลยุทธ์การเติบโตและแผนการเงิน: แผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์และการเงินของบริษัท รวมถึงการคาดการณ์ทางการเงิน
นอกจากเทมเพลตพิตช์เด็คแล้ว คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างการนำเสนอการขายได้อีกด้วย
แผนผังความคิด ClickUpมีประโยชน์เช่นกันเมื่อต้องการแสดงภาพแผนการเติบโตของคุณให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพิ่ม ลบ หรือจัดระเบียบโหนดใหม่ สร้างการเชื่อมโยง และร่างกระบวนการทำงานเพื่อแสดงกระบวนการขายของคุณ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp สำหรับสตาร์ทอัพเพื่อสร้างการนำเสนอสำหรับลูกค้าและนักลงทุนหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การระดมความคิดสำหรับการนำเสนอขายไปจนถึงการสร้างกระบวนการขายที่ละเอียด มันช่วยในทุกด้านของธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณ ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
10 แม่แบบพิตช์เด็คที่ควรใช้ในปี 2024
ไม่ว่าคุณจะกำลังหาเงินทุนในรอบเริ่มต้นหรือรอบต่อเนื่อง การมีสไลด์นำเสนอที่ดีสามารถโน้มน้าวใจนักลงทุนที่มีศักยภาพได้ เราจะครอบคลุมแม่แบบสไลด์นำเสนอสำหรับลูกค้าและนักลงทุนประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ แม้ว่าคุณจะต้องการสร้างสไลด์นำเสนอของคุณเอง คุณสามารถนำแรงบันดาลใจจากตัวอย่างสไลด์นำเสนอที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วเหล่านี้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณ
1. แม่แบบ Elevator Pitch ของ ClickUp
การนำเสนอแบบสั้น (Elevator Pitch) คือการอธิบายแนวคิด แบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์อย่างสั้นและน่าสนใจ เป้าหมายคือการนำเสนอที่สามารถสื่อสารกับผู้ที่คุณพบเจอในระหว่างการเดินทางในลิฟต์ และทำให้พวกเขาสนใจมากพอที่จะพูดคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
เทมเพลต Elevator Pitch ของ ClickUpช่วยให้การสร้างการนำเสนอเป็นเรื่องง่ายด้วยการระดมความคิดกับทีมของคุณ ใช้รูปแบบตารางที่เรียบง่ายเพื่อรวบรวมไอเดียจากสมาชิกในทีมต่างๆ จากนั้นคุณจะได้อภิปรายไอเดียและสร้างการนำเสนอที่ส่งผลกระทบสูงภายในเวลาเพียงสองนาทีหรือน้อยกว่า
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตแบบหน้าเดียว นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- ระดมความคิดกับทีมของคุณและจดบันทึกประเด็นสำคัญที่สุดของการนำเสนอการขายของคุณ
- สร้างคำโฆษณาสั้น ๆ ที่คุณสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าเป้าหมาย, ลูกค้าที่คาดหวัง, หรือคู่ค้าทางธุรกิจที่คุณพบเจอได้ในระหว่างการเดินทาง
- ปรับแต่งเทมเพลตและปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
กรณีการใช้งาน: เพื่อสร้างการนำเสนอขายสั้น ๆ ที่คุณสามารถนำเสนอให้กับผู้คนที่คุณพบเจอระหว่างทางได้ในเวลาไม่เกินสองนาที (เช่น ระหว่างขึ้นลิฟต์)
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: การนำเสนอแบบสั้นๆ ในลิฟต์ต้องการมากกว่าการนำเสนอข้อโต้แย้งที่น่าสนใจเพื่อสนับสนุนบริษัทของคุณ มันไม่ใช่แค่การนำเสนอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการนำเสนอด้วย หากคุณรู้สึกว่าทักษะการนำเสนอของคุณยังไม่ดีนัก นี่คือหนังสือบางเล่มที่คุณสามารถอ่านเพื่อกลับมาสู่เกมได้
2. แม่แบบการนำเสนอขายของ ClickUp
เทมเพลตการนำเสนอการขายของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ต้องการวิธีสร้างการนำเสนอการขายที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมกับลูกค้า
มันใช้โครงสร้างที่เรียบง่าย ประกอบด้วย ฮุค, เนื้อหา, และการกระตุ้นให้กระทำ เพื่อสร้างการนำเสนอขายที่น่าสนใจซึ่งสามารถชนะใจลูกค้าได้ การระบุส่วนต่าง ๆ ของการนำเสนอขายที่ยอดเยี่ยมทำให้กระบวนการเขียนการนำเสนอขายง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างข้อเสนอ คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI สร้างสรรค์ด้วยClickUp Brain ซึ่งจะสร้างข้อเสนอการขายที่สมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำเฉพาะของคุณ
เทมเพลตการนำเสนอการขายของ ClickUp ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขายให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ คุณสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมเฉพาะ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของทุกโอกาสทางธุรกิจได้
คุณสมบัติเด่น
- ระดมความคิดกับทีมของคุณและทำงานร่วมกันในเทมเพลตClickUp Docsนี้
- เขียนข้อความขายที่น่าเชื่อถือพร้อมจุดดึงดูดที่ชัดเจนเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป้าหมาย
กรณีการใช้งาน: เพื่อสร้างข้อเสนอการขายที่น่าสนใจพร้อมจุดดึงดูดที่ชัดเจนและคำกระตุ้นการตัดสินใจ
3. แม่แบบการนำเสนอ ClickUp
เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่น่าทึ่งสำหรับการประชุมกับลูกค้า เนื่องจากพนักงานขายทุกคนทราบดีว่าการนำเสนอสามารถทำให้ได้ข้อตกลงหรือเสียโอกาสที่มีค่าได้
ด้วยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างสไลด์นำเสนอขายที่มีรายละเอียดอย่างง่ายดายเพื่อสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ให้พื้นที่เพียงพอสำหรับคุณในการเน้นย้ำโอกาสทางตลาดและศักยภาพการเติบโตของคุณอย่างชัดเจน คุณยังสามารถใช้มันเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและการคาดการณ์ทางการเงินของคุณได้อีกด้วย
มันมีการออกแบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรรวมไว้ในการนำเสนอของลูกค้า เช่น หน้าแรก, กำหนดการประชุม, และหน้าเนื้อหาหลักสำหรับสินค้าหรือหัวข้อที่ต้องการหารือ
คุณสมบัติเด่น
- ใช้การกำหนดสีเพื่อแยกประเภทสไลด์ต่าง ๆ เพื่อสร้างงานนำเสนอที่มีโครงสร้างชัดเจน
- ใช้มุมมองกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการนำเสนอเพื่อวางแผนและจัดระเบียบการนำเสนอของคุณ
- สร้างการนำเสนอที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลาย
กรณีการใช้งาน: สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการเตรียมการนำเสนอรายละเอียดให้กับลูกค้าในรูปแบบสไลด์ มันให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการสร้างการนำเสนอสำหรับลูกค้า ทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้เริ่มต้น
4. แม่แบบหน้าเดียวประจำปีของ ClickUp
กลยุทธ์และค่านิยมของบริษัทของคุณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่ควรรวมไว้ในข้อเสนอการขาย เนื่องจากช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายเข้าใจว่าธุรกิจของคุณยึดถืออะไรเป็นหลัก
เทมเพลต ClickUp Annual One Pagerมีประโยชน์ในการสื่อสารคุณค่า กลยุทธ์ และลำดับความสำคัญประจำปีของบริษัทของคุณ การอัปเดตใดๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์หลักและทิศทางของธุรกิจควรได้รับการบันทึกและเข้าถึงได้ง่าย; เทมเพลตนี้สามารถช่วยในเรื่องนั้นได้
เมื่อทำการนำเสนอขาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายควรตระหนักถึงเป้าหมายและลำดับความสำคัญของธุรกิจโดยรวม แม่แบบนี้จะช่วยคุณสื่อสารกลยุทธ์ของคุณและให้ข้อมูลนี้แก่ทีมขายของคุณ
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการระบุคุณค่าหลักของบริษัทและปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น
คุณสมบัติเด่น
- จัดการประชุมประจำปีและใช้เทมเพลตนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
- ระบุค่านิยม วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทของคุณ เพื่อให้ทีมขายมีความชัดเจนในสิ่งที่คุณยึดถือ
- สรุปเป้าหมายและลำดับความสำคัญประจำปีของบริษัทของคุณ
กรณีการใช้งาน: แม่แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท, เป้าหมายประจำปี, และคำสั่ง.
5. แม่แบบสไลด์นำเสนอขาย PowerPoint
เทมเพลตนำเสนอการขาย PowerPointนี้มี 13 สไลด์เพื่อสร้างการนำเสนอการขายที่ละเอียดสำหรับลูกค้า ครอบคลุมภาพรวมของบริษัท ภาพรวมผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ
การออกแบบเรียบง่ายแต่หรูหรา นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของแบรนด์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สีของแบรนด์และเพิ่มแบรนด์ของคุณได้โดยไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติเด่น
- ปรับแต่งเด็คของคุณด้วยภาพถ่าย กราฟิก และแบบอักษรนับพันจากไลบรารีของ Microsoft
- แสดงให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยการสร้างสไลด์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขได้
กรณีการใช้งาน: เพื่อสร้างการนำเสนอขายแบบ PPT ที่มีดีไซน์เรียบง่าย สำหรับการประชุมกับลูกค้าที่ต้องการการนำเสนอรายละเอียดเพื่อปิดการขาย
6. แม่แบบนำเสนอเทคโนโลยี PowerPoint สำหรับการนำเสนอ
เทมเพลต PowerPoint Tech Pitch Deckโดย Microsoft นี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทเทคโนโลยี ใช้รูปแบบปัญหาและวิธีแก้ไขเพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นถึงความท้าทายที่ผลิตภัณฑ์สามารถแก้ไขได้และเหตุผลที่พวกเขาควรลงทุนในผลิตภัณฑ์นั้น
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถเน้นคุณสมบัติที่นวัตกรรมและประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของคุณได้อย่างชัดเจน
ส่วนที่สองของเทมเพลตมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงรูปแบบธุรกิจ คู่แข่ง และข้อมูลการเปรียบเทียบตลาด
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันมอบรูปแบบให้คุณในการนำเสนอแผนกลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจนและแผนปฏิบัติการสองปีสำหรับบริษัท ซึ่งยอดเยี่ยมมากในการโน้มน้าวใจนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัท
คุณสมบัติเด่น
- ใช้ประโยชน์จากภาพและธีมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคุณภาพสูง และเพิ่มเนื้อหาเพื่อสร้างการนำเสนอการขายที่ละเอียด
- ใช้เพื่อแสดงแผนการเงินและแผนการเติบโตโดยละเอียดของบริษัทของคุณ
กรณีการใช้งาน: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างงานนำเสนอขาย PowerPoint สำหรับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อขอรับเงินทุนจากนักลงทุน
7. แม่แบบนำเสนอ PowerPoint สำหรับธุรกิจค้าปลีก
เทมเพลตชุดนำเสนอ PowerPoint สำหรับการขายลำดับที่สามในรายการของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทค้าปลีกโดยเฉพาะเทมเพลตชุดนำเสนอ PowerPoint สำหรับธุรกิจค้าปลีกนี้มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับเทมเพลตสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กล่าวถึงข้างต้น แต่ใช้สี ภาพประกอบ และข้อความที่เหมาะกับธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ
เริ่มต้นด้วยการอธิบายปัญหาในอุตสาหกรรม จากนั้นเน้นย้ำถึงผลิตภัณฑ์ของคุณในฐานะทางออกที่เหมาะสมที่สุด ต่อมาจะมีสไลด์แสดงคุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ก่อนจะเข้าสู่ส่วนภาพรวมของบริษัท
ส่วนสุดท้ายครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ภาพรวมตลาด ตำแหน่งทางการตลาดของบริษัท กลยุทธ์การเติบโต และแผนในอนาคต
โดยรวมแล้ว นี่คือเทมเพลตสำหรับนำเสนอโครงการที่ละเอียดครบถ้วน ซึ่งให้ข้อมูลทั้งหมดที่นักลงทุนต้องการ
คุณสมบัติเด่น
- สร้างงานนำเสนอที่น่าทึ่งด้วยคลังภาพอันหลากหลายของ PowerPoint
- ใช้ธีมและภาพตามที่เห็นหากบริษัทของคุณอยู่ในธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้า หรือปรับแต่งด้วยภาพที่มีแบรนด์ของคุณ
กรณีการใช้งาน: เพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint สำหรับนักลงทุนที่ครอบคลุมและครบถ้วนสำหรับบริษัทค้าปลีก เพื่อระดมทุนทางธุรกิจ
8. เทมเพลตนำเสนอสำหรับสตาร์ทอัพเทคโนโลยี Google Slides โดย SlidesGo
เทมเพลต Google Slides Tech Startup Pitch Deckโดย SlidesGo ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี สีสัน องค์ประกอบภาพ และการออกแบบโดยรวมทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่านี่คือสไลด์สำหรับบริษัทเทคโนโลยี
มันแตกต่างจากเทมเพลต pitch deck ส่วนใหญ่ในรายการนี้ตรงที่เน้นการออกแบบมากกว่าเนื้อหา คุณจะได้รับตัวเลือกการออกแบบหลายแบบสำหรับการสร้างสไลด์ประเภทต่างๆ แต่จะไม่มีการอ้างอิงเนื้อหา
มันครอบคลุมสไลด์ที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการในเด็คการนำเสนอ เช่น ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ภาพรวมของตลาด และข้อมูลคู่แข่ง และให้ตัวเลือกการออกแบบสไลด์ 2-3 แบบสำหรับแต่ละสไลด์
สไลด์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่—การวิเคราะห์ SWOT ของบริษัท, กรณีศึกษา, รีวิวจากลูกค้า, และรางวัลที่บริษัทหรือผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของ pitch deck สำหรับสตาร์ทอัพที่ควรมีติดไว้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนใดของการเดินทาง
คุณสมบัติเด่น
- เลือกจากชุดสีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีม่วง และสีส้ม
- เลือกจากตัวเลือกการออกแบบหลายแบบสำหรับสไลด์แต่ละประเภท
- ใช้ประโยชน์จากไอคอนมากกว่า 500 รายการ, Flaticons และทรัพยากรภาพอื่นๆ เพื่อปรับแต่งชุดสไลด์
- ครอบคลุมทุกองค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอขายที่ยอดเยี่ยม ด้วยการเลือกจากตัวเลือกสไลด์ 25 แบบ
- อ้างอิงคำพูดจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือรีวิวจากลูกค้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คนพูดถึงบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร โดยใช้สไลด์ 'คำพูด'
กรณีการใช้งาน: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในการอธิบายแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เป็นการนำเสนอแก่ผู้ลงทุนได้อีกด้วย
9. เทมเพลต Google Slides สำหรับนำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพในชีวิตจริง โดย SlidesGo
เทมเพลตการนำเสนอสตาร์ทอัพในชีวิตจริงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการออกแบบและชื่นชอบการสร้างงานนำเสนอที่ปรับแต่งเอง
ที่ปลายของเด็ค คุณจะพบรายการครบถ้วนของฟอนต์, สี, และองค์ประกอบทางภาพที่ใช้ในสไลด์ และตัวเลือกเพิ่มเติม. คุณสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อปรับแต่งเด็คหรือใช้ตามที่เป็นอยู่.
มีสไลด์ที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัญหาที่บริษัทแก้ไข นอกจากนี้ยังครอบคลุมการวิเคราะห์ตลาดและข้อมูลคู่แข่ง โดยรวมแล้ว ตัวอย่างชุดนำเสนอฉบับนี้ยังมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับการทดลองและปรับแต่ง
คุณสมบัติเด่น
- ปรับแต่งและใช้สไลด์ 34 สไลด์ที่ครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และตลาด
- ให้สาธิตผลิตภัณฑ์ผ่านวิดีโอในระหว่างการนำเสนอของคุณ
- ได้รับประโยชน์จากคลังทรัพยากรภาพที่ปลายทางสำหรับการปรับแต่งเด็ค
กรณีการใช้งาน: เทมเพลตนี้มีประโยชน์สำหรับสตาร์ทอัพในการสร้างการนำเสนอการขายที่ละเอียดสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ เหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ท้ายเทมเพลต
10. แม่แบบนำเสนอแบบง่ายสำหรับ Google Slides โดย SlidesGo
เทมเพลตพิตช์เดคแบบง่ายโดย SlidesGoสามารถใช้ได้กับบริษัทหลากหลายประเภท เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบริษัทประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
มีสไลด์มากกว่า 20 สไลด์เพื่อครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า, บริษัท, และตลาดเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัท. ด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย สามารถเปลี่ยนให้เป็นการนำเสนอเพื่อดึงดูดนักลงทุนเพื่อขอเงินทุนสำหรับธุรกิจได้.
เช่นเดียวกับเทมเพลต pitch deck สองชุดก่อนหน้าของ SlidesGo ชุดนี้ก็มีทรัพยากรให้คุณปรับแต่งเด็คในตอนท้ายเช่นกัน
คุณสมบัติเด่น
- ใช้การออกแบบสไลด์ 20 แบบเพื่อสร้างงานนำเสนอใน Google Slides หรือ Microsoft PowerPoint
- นำเสนอการเปรียบเทียบคู่แข่งอย่างละเอียด รวมถึงการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
- แสดงการเติบโตของบริษัทของคุณจนถึงปัจจุบันโดยใช้การออกแบบสไลด์ที่หลากหลาย
- ปรับแต่งเด็คของคุณโดยใช้คลังทรัพยากรอันกว้างขวางที่มีไอคอนมากกว่า 500 แบบและ Flaticons
กรณีการใช้งาน: มีประโยชน์สำหรับบริษัทประเภทต่างๆ ในการสร้างการนำเสนอการขายหรือการนำเสนอแก่นักลงทุนที่มีรายละเอียดบน Google Slides
ชนะด้วยเทมเพลตพิตช์เด็คที่เหมาะสม
เทมเพลตทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเด็คนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ บางแบบเหมาะสำหรับธุรกิจเฉพาะกลุ่ม ในขณะที่บางแบบมีขอบเขตที่กว้างกว่า
เราได้รวบรวมเทมเพลตสำหรับนำเสนอจาก ClickUp, PowerPoint และ Google Slides ไว้ให้คุณแล้ว เพื่อให้คุณสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
หากคุณมีบัญชี ClickUp คุณสามารถผสานรวมเทมเพลตเหล่านี้กับคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ เช่น ClickUp CRM, ระบบอัตโนมัติ, และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้ทีมขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างการนำเสนอที่น่าสนใจ และจัดการกับกระบวนการทำงานได้ดีขึ้น
แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้